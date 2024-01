Przegląd prasy 10.01.2024. Przygotowaliśmy zestaw najważniejszych informacji z wczoraj. Bądź na bieżąco z wydarzeniami

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 9.01. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Zimy stulecia w PRL-u. Obecny atak zimy przy nich to pestka. Najgorzej było w 1979 roku. Zobaczcie ZDJĘCIA”?

Prasówka 10.01: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Zimy stulecia w PRL-u. Obecny atak zimy przy nich to pestka. Najgorzej było w 1979 roku. Zobaczcie ZDJĘCIA Zimy w PRL-u to były prawdziwe zimy, a wiele z nich zasługiwało na miano "zimy stulecia". Do Polski wróciła zima, który przynosi ochłodzenie i opady śniegu. Poniedziałkowi 8 stycznia 2024 roku daleko jednak do największych załamań pogody w Polsce. Najgorzej było w 1979 roku, kiedy opady śniegu sparaliżowały kraj. Zapraszamy do NASZEJ GALERII.

📢 Najlepsze MEMY o zwierzętach. Słodkie, zabawne, radosne psy, koty i inne. Uśmiejesz się do łez Najlepsze MEMY ze zwierzętami rozbawią każdego! Doskonale wiedzą o tym nie tylko właściciele psów czy kotów, ale wiele osób, które uwielbiają również inne zwierzęta. Te ubarwiają nasz świat, dodają naszemu otoczeniu kolorytu, niekiedy magii i odrobiny słodkości, gdy na nie patrzymy. Jak zwierzęta widzą Internauci? Zobaczcie najlepsze MEMY o zwierzętach! Z pewnością uśmiejecie się do łez!

📢 Wypadek pod Gubinem. W okolicach Starosiedla zderzyły się dwa samochody. Jedna osoba przewieziona do szpitala We wtorek (9 stycznia) w godzinach wieczornych, pod Gubinem, w okolicach miejscowości Starosiedle doszło do groźnego wypadku. Zderzyły się dwa samochody osobowe. Jedna osoba trafiła do szpitala.

Prasówka 10.01: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Arenę Gorzów zobaczą kibice w Polsce. Siatkarskie mistrzostwa będą w Polsacie W środę 10 stycznia w Arenie Gorzów rozpoczną się siatkarskie Mistrzostwa Europy Wschodniej U20 mężczyzn. Turniej potrwa do niedzieli 14 stycznia. Mecze z Gorzowa będzie można zobaczyć w telewizji.

📢 Tlenek węgla w bloku w Kostrzynie nad Odrą. Ewakuowano mieszkańców Chwile grozy przeżyli mieszkańcy bloku przy ul. Saperskiej w Kostrzynie nad Odrą. Ludzie twierdzili, że wyczuli woń gazu. Na miejsce skierowano strażaków i pogotowie gazowe.

📢 Tymi pieniędzmi nie zapłacisz. Nowe przepisy wymiany pieniędzy od początku roku [10.01.2024] W 2024 roku obowiązują przepisy dotyczące wymiany pieniędzy. Aktualnie używane przez nas środki płatnicze wydane są bezterminowo, ale w kilku sytuacjach tracą one swoją wartość i ważność. Pieniądze są pełnoprawnym środkiem płatniczym, chyba że zostaną zniszczone. Zobaczcie, kiedy musimy wymienić pieniądze. 📢 Osoby z tymi schorzeniami nie powinny jeść czosnku. Im czosnek może szkodzić [10.01.2024] Czosnek to bardzo popularne warzywo. Stosowane jest jako przyprawa do mięs, ryb, sałatek, pieczywa. Czosnek ma również właściwości lecznicze. Działa bakteriobójczo, antygrzybiczo i przeciwrobaczo, pomaga przy zakażeniach jamy ustnej i górnych dróg oddechowych (dlatego często stosowany jest jako dodatek do past do zębów lub płynów do płukania jamy ustnej). Świeży sok hamuje także rozwój wirusów grypy, działa napotnie, obniża gorączkę i ciśnienie krwi. Czosnek wspomaga prawidłową pracę układu krwionośnego, obniża poziom cholesterolu we krwi. Jednak niektóre osoby powinny unikać czosnku, gdyż może im zaszkodzić. Zobacz, przy jakich schorzeniach nie należy jeść czosnku.

📢 Znany sędzia piłkarski, Szymon Marciniak odwiedzi Krosno Odrzańskie! Został zaproszony przez prezesa klubu Tęcza-Homanit Krosno Odrzańskie Szymon Marciniak to sędzia piłkarski znany już na całym świecie. Sędziował pamiętny finał mistrzostw świata w Katarze, w którym Argentyna pokonała Francję. Był też arbitrem ostatniego finału Ligi Mistrzów. W piątek, 12 stycznia odwiedzi Krosno Odrzańskie, gdzie opowie o swojej karierze. 📢 Jeśli chcecie pojeździć na stoku na nartach, wystarczy wybrać się do Szprotawy! W Szprotawie ruszył sztucznie naśnieżany stok narciarsko-saneczkowy! Jeśli macie ochotę na zimowe szaleństwo, nie trzeba jechać aż do Karpacza! Wystarczy przypiąć narty i ruszyć do parku koło szpitala przy ul. Henrykowskiej w Szprotawie. Tam zastaniemy piękny, biały stok. 📢 Groźne wirusy w natarciu! Pełne przychodnie i oddziały w lubuskich szpitalach Sezon infekcyjny w pełni. Przychodnie i oddziały szpitalne w regionie są przepełnione, a pacjentów wciąż przybywa. Podczas gdy dorosłych atakuje grypa i koronawirus, najmłodszych najczęściej dopada wirus RSV, który powoduje groźne infekcje układu oddechowego.

📢 Rekord tej zimy w Polsce. IMGW zanotował minus 32,3 st. Celsjusza! W Polsce panują rekordowe mrozy. W Bodzentynie w województwie świętokrzyskim temperatura spadła do -32,3°C. To rekord tej zimy. 📢 Horoskop zdrowia. Miesiąc, w jakim się urodziłeś zdradza twoje choroby! Kto ma predyspozycje do nadciśnienia, a kto do nowotworów? Naukowcy opracowali dane, które pozwalają stworzyć "horoskop zdrowia". Okazuje się, że to, w jakim miesiącu się urodziliśmy, może mieć wpływ na to, z jakimi chorobami, czy też dolegliwościami będziemy się mierzyć w życiu. I co ciekawe: nie jest to czarna magia, a naukowa teoria poparta dowodami.

📢 Będą nowe tramwaje w Gorzowie. MZK kupi dziesięć wozów W tym roku może zostać ogłoszony przetarg na zakup dziesięciu nowych tramwajów. Będą one potrzebne do kursowania choćby nowym torowiskiem wzdłuż ul. Jancarza.

📢 Horoskop na 2024 dla Koziorożców. Sprawdź, co gwiazdy przygotowały dla twojego znaku zodiaku Sprawdź horoskop na 2024 rok dla Koziorożców. Dowiedz się, co zostało zapisane w gwiazdach dla Ciebie w przyszłym roku. Jakie wydarzenia będą odbywać się w twoim życiu? Zobacz, jakie przepowiednie zostały przygotowane dla twojego znaku zodiaku. Ta wiedza może pomóc Ci zaplanować zbliżający się rok. Warto wiedzieć, jak może potoczyć się życie Koziorożców. Czy czeka na ciebie miłość, sława lub zmiana pracy? Horoskop roczny może rozwiać wiele wątpliwości. 📢 Zamiast udać się do PSZOK-u w Krośnie Odrzańskim ludzie wolą wyrzucać gabaryty po wiaty. Dlaczego?! Choć śmieciarki podjeżdżają pod dom, a m.in. wielkogabarytowe śmieci można za darmo odwozić do Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów (PSZOK), to wciąż często przed wiatami z koszami na odpady, zalegają śmieci. Sprawdzamy w statystykach jak często mieszkańcy Krosna Odrzańskiego korzystali z nowoczesnego PSZOK-u w zeszłym roku.

📢 Mężczyźni o tych imionach są najgorszymi mężami. Mają trudny charakter [LISTA] 09.01.2024 Od początku wydają się wspaniałymi partnerami życiowymi, a po ślubie wszystko diametralnie się zmienia. Co możemy wyczytać z konkretnych imion? Zobacz, jacy mężczyźni muszą się bardzo starać w roli mężów. Potrzeba jednak więcej silnej woli - ci mężczyźni muszą się mocniej starać, aby być dobry mężami. Zobacz listę męskich imion, które mogą świadczyć o trudnym charakterze. 📢 Te konkretne ptaki przylecą do karmnika, jeśli wsypiesz ich ulubione przysmaki. To lubią kowaliki, gile, sikorki, dzwońce i inne O tym, że ptaki trzeba dokarmiać z głową, już wiemy. Nie zostawiamy im chleba, ani produktów solonych, bo mogą poważnie zaszkodzić naszym skrzydlatym przyjaciołom. Jeśli uwielbiasz obserwować ptaki i zależy ci, żeby zobaczyć ich jak najwięcej, pamiętaj, że wiele z nich lubi inne smakołyki, dlatego warto postawić na różnorodność. Sprawdź, jakie ptaki mogą odwiedzić karmnik, jeśli znajdą w nim coś pysznego dla siebie.

📢 Jak wygląda sytuacja ze stanem wody w Warcie w Gorzowie? We wtorek 9 stycznia poziom wody w Warcie w Gorzowie wyniósł 388 cm. – Nastąpiła stabilizacja stanu wody – mówią w wydziale zarządzania kryzysowego. 📢 Na stadionie Falubazu Zielona Góra rośnie nowy park maszyn. Jak przebiegają prace? Na zielonogórskim stadionie żużlowym trwa budowa nowego parkingu dla motocykli. Ostatnie trudne warunki atmosferyczne nieco utrudniają prace, ale generalnie opóźnień nie ma. 📢 Egzamin zawodowy w styczniu 2024. Harmonogram, klucze odpowiedzi. Kiedy wyniki? Oto najważniejsze informacje Egzamin zawodowy 2024 w sesji zimowej rozpoczął się 9 stycznia. Nieprzystąpienie do egzaminu zawodowego będzie skutkowało nieotrzymaniem świadectwa ukończenia klasy i koniecznością powtarzania roku. Poniżej przedstawiamy informacje na temat tego, gdzie znaleźć klucze odpowiedzi CKE. Wyniki egzaminu zawodowego pojawią się już 27 marca 2024 roku. Wyjaśniamy, gdzie i w jaki sposób je sprawdzić. Kiedy odbędzie się egzamin zawodowy 2024? Jak wygląda i ile trwa test? Przedstawiamy najważniejsze informacje o styczniowym egzaminie.

📢 Matura próbna z Nową Erą 2024. Poziom rozszerzony: polski, angielski, biologia i inne przedmioty. Gdzie szukać arkuszy i odpowiedzi? Próbne matury z wydawnictwem Nowa Era na poziomie rozszerzonym zaplanowano w dniach 4 - 11 stycznia. Pierwszego dnia uczniowie pisali diagnozę z biologii na poziomie rozszerzonym. Następnie z historii, angielskiego i niemieckiego. 9 stycznia zaplanowana została matura rozszerzona z polskiego oraz z chemii. O której godzinie zaczynają się egzaminy? Ile trwa próbna matura? Poznaj cały harmonogram próbnych matur. Kto bierze w nich udział? Jakie są opinie uczniów po maturach próbnych z wydawnictwem Nowa Era? Gdzie szukać arkuszy i odpowiedzi? Wyjaśniamy. 📢 Tak żużlowcy spędzają zimowe wakacje. Egzotyczne wczasy i ważne zmiany w życiu Sezon 2023 zakończył się na przełomie września i października. Od tego czasu żużlowcy mają dużo czasu na inne aktywności – wyjazdy na wczasy, powrót w rodzinne strony albo swoje hobby. Zobaczcie, jak najlepsi zawodnicy na świecie spędzają przerwę między sezonami.

📢 Rzeki w Lubuskiem wciąż groźne. W wielu miejscach przekroczyły stany ostrzegawcze, w kilku alarmowe! Trudna sytuacja powodziowa w Lubuskiem trwa. Rzeki w niektórych miejscach przekraczają stany ostrzegawcze, a nawet alarmowe. Sprawdzamy, gdzie stan rzek jest najwyższy i jakie są prognozy na najbliższe dni. 📢 Wielka moc w zielonym orzeszku! To dzieje się z twoim organizmem, gdy jesz pistacje. Działają rewelacyjnie! To jest zdrowy przysmak. Zamiast kupować chipsy, czy paluszki, wybierz... pistacje! Po pistacje powinien sięgać każdy - te niewielkie zielone orzechy są bogate w witaminy oraz składniki mineralne. Dlaczego warto jeść pistacje? Kto w szczególności powinien po nie sięgać? Koniecznie sprawdź i przekonaj się, ile dobrego dla twojego zdrowia mogą zrobić te orzechy!

📢 Tak mieszka Dawid Kwiatkowski. Zobacz jak mieszka Dawid Kwiatkowski ZDJĘCIA 9.1.2023 Oto mieszkanie Dawida Kwiatkowskiego. Dawid Kwiatkowski to jeden z byłych jurorów i trenerów w programie The Voice Kids, ale również cieszącym się dużą popularnością wokalista. ZOBACZ PRYWATNE ZDJĘCIA DAWIDA KWIATKOWSKIEGO - KLIKNIJ W NASZĄ GALERIĘ.

📢 W krótkim czasie w Gorzowie skradziono kilka samochodów. Mieszkańcy mówią o pladze, policjanci pracują nad ustaleniem sprawców Dwa samochody dostawcze zostały ukradzione jednego dnia w Gorzowie Wlkp. Mieszkańcy na grupach dyskusyjnych piszą o prawdziwej pladze. Niektórzy twierdzą, że w ostatnich miesiącach w Gorzowie i okolicach ukradziono nawet kilkadziesiąt busów. 📢 Nie żyje ksiądz Tadeusz Isakowicz-Zaleski. Wybitny duchowny miał 67 lat Nie żyje ksiądz Tadeusz Isakowicz-Zaleski. Duchowny kościołów katolickich obrządków rzymskiego oraz ormiańskiego zmarł w wieku 67 lat. Ksiądz znajdował się w szpitalu, zmagał się z chorobą nowotworową. 📢 PLEBISCYT SPORTOWY 2023 Ogólnopolski finał rozpoczęty! Sprawdź, kto powalczy o prestiżowe tytuły. Kto zdobędzie tytuły Sportowiec Roku Polski 2023, Trener Roku Polski 2023, Sportowy Talent Roku Polski 2023 i Drużyna Roku Polski 2023? Kto odbierze główne nagrody podczas wielkiej gali plebiscytu sportowego w Warszawie? Przekonamy się o tym już w piątek, 19 stycznia.

📢 Słubice sparaliżowane! Duży ruch i protesty Niemców powodują, że miasto co chwila stoi w gigantycznych korkach Po niemieckiej stronie granicy trwają protesty na autostradzie A12 oraz we Frankfurcie nad Odrą. To z kolei powoduje, że po polskiej stronie tworzą się gigantyczne korki. Słubiccy policjanci wsparci przez kolegów z innych jednostek garnizonu lubuskiego kierowali ruchem drogowym na głównych i strategicznych dla ruchu skrzyżowaniach przy A2 i w Słubicach. Mundurowi byli z kierowcami, doradzali im i kierowali na drogi alternatywne.

📢 Zwrot z podatku 2024. Nawet to odliczysz od podatku i zyskasz spore pieniądze Sezon podatkowy to nie dla wszystkich czas dodatkowych kosztów. Dzięki wykorzystaniu ulg podatkowych może to być czas dodatkowej wypłaty. Często jednak trzeba zebrać dodatkowe dokumenty potwierdzające uprawnienie do ulg. Zobaczcie już teraz, co będzie można odliczyć od podatku i ile pieniędzy dzięki temu zyskamy.

📢 Te osoby nie muszą już płacić abonamentu RTV. Duże zmiany w 2024 roku. Sprawdź czy musisz go opłacać 09.01.2024 Ustawa o abonamencie RTV mówi jasno, że abonament płacić musi każdy kto posiada odbiornik zarówno telewizyjny jak i radiowy. Opłacie podlegają także radia samochodowe. W zasadzie każdy, kto nie opłaca abonamentu RTV podlega karze. Sprawdzić mogą nas pracownicy Poczty Polskiej. Kontrolowane są domu i mieszkania Polaków. Ustawa przewiduje także, że są osoby które są zwolnione z płacenia abonamentu RTV. Kto nie musi płacić abonamentu? 📢 Samochód wjechał między szlabany na przejeździe kolejowym w Świebodzinie. Było o krok od tragedii! Wszystko nagrały kamery Pomimo czerwonych sygnałów i opadającego szlabanu wjechał na przejazd. Szczęśliwie nie doszło do tragedii. Maszynista wyhamował pociąg, a sam kierujący zjechał na tyle, że nie doszło do kolizji pojazdów. W tym zdarzeniu kierujący otrzymał 2500 złotych mandatu i 15 punktów. Mogło jednakże dojść do tragedii.

📢 Kto jest na plusie, a kto notuje stratę? Tak działają spółki w Gorzowie Wodociągi sprzedały więcej wody, MZK zanotowało stratę, a Słowianka… niemal wyszła na zero. Gorzowscy urzędnicy właśnie poinformowali, jak działają spółki z udziałem miasta. 📢 Policjanci biją na alarm. Ten błąd może was kosztować życie. Nie róbcie tego! Lubuscy policjanci przypominają dzieciom i młodzieży o tym jak bezpiecznie bawić się, odpoczywać zimą. Najważniejszą zasadą jest, aby nie wchodzić na zamarznięte zbiorniki wodne: jeziora, stawy. Jest to bardzo ryzykowne i niebezpieczne. Załamanie pod kimś lodu może zakończyć się śmiercią.

📢 Zwrot pieniędzy za prąd w 2023 roku. Nowe zasady! Zobacz, kto będzie mógł otrzymać zwrot pieniędzy po zmianie limitów 9.01.2024 Oto nowe zasady zwrotu pieniędzy za prąd. Ministerstwo Klimatu i Środowiska przez rozporządzenie z 11 września 2023 roku zmusza sprzedawców energii elektrycznej, aby w swoich rozliczeniach uwzględnili 12% obniżkę rachunków za energię w całym 2023 roku. Co to oznacza? Rząd zapowiada, że maksymalny rabat wyniesie 125 zł. Kto skorzysta z obniżki? Sprawdź szczegóły!

📢 Kultowe słodycze z lat 90. Niezapomniane słodkości z dzieciństwa. Każdy się nimi zajadał! 9.01.2024 Czy pamiętacie czasy, kiedy prosiliście swoją mamę o dwa złote i biegliście do osiedlowego sklepu po słodycze? Za tak niewielką sumę można było kupić całkiem sporo słodyczy! Na pewno niektórym zaszklą się za chwilę oczy. Zapraszamy na podróż w czasie. 📢 Pamiętasz te rzeczy i sceny z PRL-u i początku lat 90.? Wiele osób wspomina ten okres z nostalgią! Sprawdź! 9.01.2024 Pamiętasz te rzeczy i sceny z czasów PRL? Dorastając w latach 90. na pewno pamiętasz jak wtedy wyglądały ulice, sceny z życia, a tym bardziej zwykłe przedmioty codziennego użytku. Wiele osób bardzo dobrze wspomina tamten okres. Czy uważasz, że tamte czasy były lepsze od tych, które mamy teraz? A może jest wręcz odwrotnie? Przejdź do galerii i sprawdź, czy pamiętasz życie w czasach PRL!

📢 Od tych kobiet uciekaj sprzed ołtarza! Kobiety o tych imionach to najgorsze żony. Sprawdź listę 9.01.2024 Każda kobieta ma cechy, które są mniej lub bardziej pożądane przez mężczyzn. Astrolodzy uważają, że to właśnie imię może mieć wpływ na to, czy dana kandydatka nadaje się na żonę. Sprawdzicie to w naszej galerii.

📢 Teściowe z piekła rodem! Kobiety o tych imionach to najgorsze teściowe. Sprawdź listę 9.01.2024 Teściowa, druga matka przez jednych uwielbiana, a przez innych nienawidzona. Żarty o teściowych wciąż są jednymi z najpopularniejszych. Sprawdźcie w naszej galerii imiona najgorszych teściowych. 📢 Czy Twój kot Cię kocha? Po czym to poznać? Oto 10 dowodów na kocią miłość 9.01.2024 Koty, podobnie jak ludzie, mają bardzo różne charaktery. Niektóre kochają być przytulane, a inne wolą zawsze zachować odległość od swoich opiekunów. Nie oznacza to, że Twój przyjaciel Cię nie kocha. Najważniejsze, abyś nauczył się odczytywać uczucia Twojego futrzaka. Oto 10 dowodów, że Twój kot Cię kocha!

📢 Do Polski wróciła zima. Gigantyczny mróz i opady śniegu. Sprawdź, jakie są obowiązki zarządcy nieruchomości co do odśnieżania Większość osób mieszka w nieruchomościach administrowanych przez spółdzielnie czy wspólnoty mieszkaniowe. Te z kolei zatrudniają zarządców nieruchomości, by administrowali osiedlami lub pojedynczymi budynkami, a w czasach ekstremalnych – takich jak np. obfite opady śniegu i mróz, czy za chwilę możliwa gwałtowana odwilż, dbali także o bezpieczeństwo mieszkańców. Czyim obowiązkiem jest odśnieżanie chodnika przed domem, jezdnie dróg lokalnych czy np. usuwanie sopli? Sprawdź, co mówią przepisy.

📢 Zielona Góra może powtórzyć sukces Krakowa. Apel jest podobny. Czy tak samo poruszy serca zielonogórzan? Kiedy krakowskie schronisko dla bezdomnych zwierząt zaapelowało, żeby ze względu na siarczysty mróz zgłaszać się i zabierać do domu psy, ustawiła się ogromna kolejka. Zielonogórskie schronisko podobnie poprosiło o pomoc zielonogórzan. Pierwsi mieszkańcy zgłosili się od razu.

📢 Nowy pawilon w Lubuskim Centrum Ortopedii w Świebodzinie oficjalnie otwarty. Powstał w rok. Ma zwiększyć komfort i skrócić kolejki Lubuskie Centrum Ortopedii w Świebodzinie, które specjalizuje się w leczeniu zmian zwyrodnieniowych stawów i rehabilitacji ma nowy pawilon. Dziś (8 stycznia) budynek został oficjalnie otwarty. -To będzie ważny dzień w lubuskiej ochronie zdrowia - zapowiadał członek Zarządu Województwa Lubuskiego Grzegorz Potęga. 📢 Iga Świątek - tak mieszka i żyje najlepszy sportowiec w Polsce. To fanka muzyki, książek i kotów Iga Świątek prywatnie - tak żyje na co dzień najlepsza tenisistka świata. Iga Świątek najlepszym sportowcem roku 2023 w plebiscycie "Przeglądu Sportowego"! Nasza tenisistka żyje na walizkach, ale często zagląda i odpoczywa w rodzinnym domu pod Warszawą. Iga Świątek to kociara, miłośniczka dobrej kawy i klasycznego rocka. Polka zachwyca nie tylko formą na korcie, ale także urodą i wdziękiem, co udowodniła m.in. stylem i piękną czerwoną kreacją podczas prezentacji gwiazd WTA Finals. Taka jest prywatnie jedna z najlepszych tenisistek świata. Zobaczcie jej zdjęcia spoza kortu!

📢 105. Kresowy Szpital Wojskowy w Żarach ma dwie nowe karetki. Koszt ich zakupu to 1 mln 600 tys. zł Do 105. Kresowego Szpitala Wojskowego w Żarach trafiły dwa nowe ambulanse.

📢 Baśniowe Zatonie - ruszyła nowa linia 92, która kursować będzie do Parku Książęcego. Sprawdź trasę i aktualny rozkład! Zaaranżowanie Parku Książęcego w Zatoniu w Baśniowy Park Iluminacji to rozwiązanie, którego niezaprzeczalnie brakowało. Od pierwszych, grudniowych dni, kiedy oficjalnie rozbłysły świąteczne iluminacje, park odwiedzają tłumy. Nic dziwnego, to miejsce, do którego warto się wybrać całą rodziną, na romantyczny spacer albo zrobić zimowe zdjęcia wśród tysiąca światełek. 📢 Już od jakiegoś czasu chciał wrócić do Zielonej Góry. Teraz Rafał Figiel tę chęć spełnił Rafał Figiel to nowy zawodnik Lechii Zielona Góra. W poniedziałek 8 stycznia został zaprezentowany na konferencji prasowej trzecioligowca.

📢 Przekroczenia stanów alarmowych i ostrzegawczych w kilkudziesięciu miejscach w Lubuskiem Rządowe Centrum Bezpieczeństwa poinformowało w poniedziałek (8 stycznia) o przekroczeniu stanu alarmowego na trzech stacjach hydrologicznych w dorzeczu Wisły i dziewięciu w dorzeczu Odry. Stan ostrzegawczy został przekroczony na 15 stacjach hydrologicznych w dorzeczu Wisły i 26 w dorzeczu Odry. 📢 800 zł więcej co miesiąc? Wielu pracowników otrzyma rekordowe podwyżki w ramach dodatku za pracę w nocy Podwyżka płacy minimalnej to niejedyny benefit, na który mogą liczyć pracownicy. Dodatek za pracę w nocy w 2024 roku także jest rekordowy. Spełniasz warunki? Sprawdź, czy dostaniesz 800 zł więcej do wypłaty? Premia to nawet kilkaset złotych więcej co miesiąc. 📢 Paznokcie brokatowe to zawsze dobry wybór. Możesz nim malować całą płytkę lub użyć go jedynie do zdobień. Zobacz najpiękniejszy manicure Paznokcie brokatowe to jeden z najpopularniejszych wzorów manicure. Sprawdzają się na różnorodne okazje, ale warto o nich pamiętać w szczególności przed karnawałem lub imprezą. Jak się okazuje, brokat ma wiele odsłon i można za jego pomocą tworzyć rozmaite zdobienia, od delikatnych, po rzucające się w oczy wzory. Spójrz na poniższe inspiracje i śmiało sięgaj po nie w najbliższym czasie!

📢 Nietypowa akcja strażaków z Kostrzyna nad Odrą. Ratowali dwie sarny, które utknęły na rozlewiskach Odry Gdyby nie strażacy, dwie sarny zapewne nie miałyby sił, aby samodzielnie opuścić rozlewiska Odry w Kostrzynie. Zwierzęta utknęły na rozległych rozlewiskach rzeki w rejonie oczyszczalni ścieków. 📢 Przez województwo lubuskie przebiega najdłuższa trasa kolejowa na świecie! Pociągiem z Portugalii do Singapuru Prawie 19 tys. kilometrów, 13 państw - to najdłuższa trasa kolejowa, która łączy Portugalię z Singapurem i przebiega przez Polskę, m.in. przez nasze województwo lubuskie. Czy to oznacza, że można wsiąść do pociągu np. w Zielonej Górze i dojechać do odległego kraju w Azji? 📢 Coraz mniej mieszkań na licytacjach komorniczych w Lubuskiem. Komornicy wystawili 18 ofert Sprawdziliśmy styczniowe ogłoszenia o licytacjach komorniczych w Lubuskiem. W pierwszej połowie stycznia na rynku było 18 ofert. To najmniejsza ilość mieszkań na licytacjach komorniczych w Lubuskiem od wielu miesięcy.

📢 Kultowe kino Newa w Zielonej Górze chce pachnieć po nowemu. Każdy z nas może mu w tym pomóc. I nie tylko w tym Kino Newa od 64 lat pokazuje nam wyjątkowe, ambitne filmy. I pozwala o nich dyskutować. Stąd przetrwało tyle lat, choć inne podobne kina nie wytrzymały konkurencji z multipleksami. Ale i ono potrzebuje zmian, bo nie da się zauważyć, że świat poszedł do przodu, a kinomanii potrzebują większego komfortu niż dawniej. Jak możemy pomóc Newie? 📢 W Wymiarkach działała Krwawa Oberża. Jej właściciele mordowali śpiących gości W oberży w okolicy Wymiarek doszło do krwawego mordu. Pisał o tym podobno Balzac, filmy robili francuscy reżyserzy. A dzieło się to około roku 1450 roku. Oto oberżyści mieli mordować i okradać podróżnych.

📢 To zielonogórscy żużlowcy go zabili. "Z piasku wystawała dłoń, zegarek wciąż chodził. To było przerażające..." Ta szokująca sprawa przykuła uwagę wszystkich, nie tylko kibiców czarnego sportu. Dwaj żużlowcy zostali oskarżeni o brutalne morderstwo, do którego doszło niemal w centrum Zielonej Góry. Historia jest tak bardzo nieprawdopodobna, że trudno w to wszystko uwierzyć. Fakty jednak nie kłamią, to naprawdę się wydarzyło. "Panie Zbigniewie. Wyrok jest prawomocny i nic już go nie zmieni. Obiecuję, że tego, co pan mi teraz powie, nie opublikuję w gazecie. Zrobił pan to?". B. spojrzał wówczas na dziennikarza i odparł bez zastanowienia... 📢 Skarby z czasów PRL sprzedają także mieszkańcy Żar. Zobaczcie, ile to kosztuje Moda na PRL trwa w najlepsze od kilku lat. Przedmioty z 80 - tych i wcześniejszych lat, są dziś w cenie. Pasjonaci mają całe kolekcje najróżniejszych gadżetów, od prodiży, przez zabawki, po meble. M.in. na portalu Olx.pl nie brakuje ogłoszeń sprzedaży przedmiotów z PRL, sprawdziliśmy, co i za ile, sprzedają mieszkańcy Żar.

📢 Gwiazdy sportu i celebryci na Gali Mistrzów 2023. Jakub Błaszczykowski z Wisły Kraków Superczempionem. Nagrody dla krakowianek ZDJĘCIA Liderka światowego rankingu tenisistek Iga Świątek została uznana najlepszym sportowcem Polski 2023 roku w 89. plebiscycie "Przeglądu Sportowego", zorganizowanym wspólnie z telewizją Polsat. W czołowej "10" zabrakło Roberta Lewandowskiego. Na Gali Mistrzów bawiła się cała plejada wspaniałych sportowców, trenerów i ludzi sportu, w tym były piłkarz, a dziś współwłaściciel Wisły Kraków Jakub Błaszczykowski, który otrzymał Superczempiona. Tytuł "Nadzieja Olimpijska 2024 Roku" przyznano Adriannie Kąkol, a na 9. miejscu wraz z koleżankami została sklasyfikowana inna krakowianka - mistrzyni świata w szpadzie Renata Knapik-Miazga. Obejrzyj zdjęcia w galerii. Przesuwaj zdjęcia w prawo - naciśnij strzałkę lub przycisk NASTĘPNE 📢 To prawdziwa oaza spokoju i natury. Długopole-Zdrój - poznaj najciekawsze atrakcje uzdrowiska w Kotlinie Kłodzkiej Szukasz idealnego uzdrowiska? Długopole-Zdrój, położone w malowniczym regionie Dolnego Śląska, to nie tylko miejsce dla kuracjuszy pragnących odzyskać zdrowie, ale także prawdziwa oaza dla miłośników przyrody, sztuki i tych, którzy szukają wytchnienia wśród czystego powietrza.

📢 Dodatkowe opłaty w szpitalach. Oto lista rzeczy, za które trzeba dopłacić z własnej kieszeni. Sprawdź koniecznie! 08.01.2024 Dodatkowe opłaty w szpitalach. Oto lista wydatków, poniesiemy w placówce medycznej. Pobyt w szpitalu to nic przyjemnego, a zdarza się że trzeba tam spędzić więcej czasu niż się zakładało. Przebywając w określonej placówce medycznej musimy liczyć się z tym, że poniesiemy dodatkowe opłaty za niektóre rzeczy i usługi. Zastanawiasz się jakie są dodatkowe opłaty w szpitalach? Jak się do tych sytuacji sumiennie przygotować? Sprawdź koniecznie i zapoznaj się ze szczegółami!

📢 Szpital Uniwersytecki w Zielonej Górze może pochwalić się kolejnym nowoczesnym oddziałem Kliniczny Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii w Szpitalu Uniwersyteckim w Zielonej Górze działa już od jakiegoś czasy w zupełnie nowych warunkach. Takich, jak to określa lecznica, na miarę XXI wieku. Zobaczcie, jak wygląda ten oddział.

📢 Siatkarze Stilonu Gorzów też napisali rekordową historię. Ich mecz obejrzało prawie 3,5 tys. widzów! W niedzielny wieczór 7 stycznia w Arenie Gorzów rozegrano pierwszy w historii obiektu mecz siatkówki. Agencja Inwestycyjna Stilon Gorzów pokonała Stoczniowca Politechnikę Gdańską 3:0. 📢 Tłumy na siódmym "Zielonogórskim Kolędowaniu" w Zielonej Górze. Dobra energia udzieliła się artystom i słuchaczom widowiska Tłumy pojawiły się w święto Objawienia Pańskiego (Trzech Króli), sobotę (6.01), w kościele pw. Matki Bożej Częstochowskiej na Zielonogórskim Kolędowaniu. To wydarzenie już na trwałe zapisało się w kulturalnym kalendarzu naszego miasta i z roku na rok, zyskuje coraz to większą popularność. 📢 Te psy są najbardziej leniwe. Kanapa to ich naturalne środowisko. Sprawdź listę największych leniuchów! Te rasy psów są najbardziej leniwe. Może się zdarzyć, że nawet siłą nie ściągniesz ich z kanapy. Wybierając psa trzeba wziąć pod uwagę nasz styl życia. Niektóre czworonogi wymagają dużej ilości ruchu, natomiast inne potrzebują spokojniejszego trybu życia. Do którego grona można zaliczyć Twojego psa? Sprawdź koniecznie listę najbardziej leniwych psów!

📢 Czarna seria na drogach w Lubuskiem. Jeden powiat, pięć wypadków, czterech rannych i jedna wielka tragedia... Państwowa Straż Pożarna w Międzyrzeczu apeluje do kierowców o rozwagę i jednocześnie informuje, że w ostatnim tygodniu - pierwszym tygodniu nowego roku - doszło na terenie powiatu międzyrzeckiego do pięciu poważnych wypadków, z czego jeden zakończył się tragicznie.

📢 Uwaga! Będzie paraliż na granicy z Niemcami Brandenburski „Märkische Oderzeitung” donosi, że najbliższy tydzień może być trudnym okresem dla osób, które planują wyjazd do Niemiec. Od poniedziałku zablokowane będą drogi i wjazdy na autostrady. 📢 Szczęśliwe liczby masz zapisane w dacie urodzenia! Wśród nich najważniejsza jest liczba przewodnia. Sprawdź, co oznacza Jeśli wierzyć numerologom, nic nie dzieje się przez przypadek, a ogromny wpływ na nasze życie mają liczby. Każdy ma liczbę przewodnią, zawartą w dacie urodzenia i to z nią powiązane są liczby, które mogą okazać się dla nas szczęśliwe.

📢 13. Lubuski Orszak Trzech Króli w Zielonej Górze Trzej królowie przybyli w sobotę do Zielonej Góry, by wspólnie z mieszkańcami świętować narodzenie Jezusa Chrystusa. Na pamiątkę wędrówki do Betlejem trzech mędrców: Melchiora, Kaspra i Baltazara odbył się już po raz 13. Lubuski Orszak Trzech Króli. Jak co roku mieszkańcy chętnie wzięli w nim udział, bo jak mówią, wspólne świętowanie ma sens. 📢 Tysiące ludzi na Orszaku Trzech Króli w Gorzowie W sobotę 6 stycznia w Gorzowie odbył się jubileuszowy X Orszak Trzech Króli. Mieszkańców nie zniechęciła nawet minusowa temperatura. Wraz z Kacprem, Melchiorem i Baltazarem do Gorzowskiego Betlejem szły tysiące ludzi. 📢 Bliscy nie mogli skontaktować się z seniorką z Kostrzyna nad Odrą. Na miejsce wezwano służby Do zdarzenia doszło w sobotnie (6 stycznia 2024) popołudnie. Około godziny 13.00 na Osiedlu Mieszka I pojawili się strażacy, medycy oraz policji. Zostali wezwani na miejsce przez bliskich mieszkających na osiedlu seniorki.

📢 Tutaj w Lubuskiem nie będzie prądu! Pierwsze wyłączenia w poniedziałek 8.01.2024. Na liście jest wiele adresów! W styczniu 2024 roku dojdzie do wielu wyłączeń prądu w naszym regionie. Na liście są miejscowości z północy i południa regionu. Bez prądu będą w najbliższych dniach tysiące Lubuszan! 📢 Prawo jazdy 2024. Do egzaminu podejdziesz pod jednym warunkiem. Co trzeba zrobić? - lista Przepisy dotyczące kursów i egzaminów w zakresie prawa jazdy zmieniają się nieustannie. Przypomnijmy, że od stycznia 2024 dotyczyć to będzie osób egzaminowanych w zakresie prawa jazdy kategorii B oraz A. Ponadto trzeba mieć na uwadze, że istnieją uwarunkowania, na podstawie których niestety nie będziemy mogli przystąpić do części praktycznej i teoretycznej. Kogo to dotyczy? Jakie warunki trzeba spełnić? Wszystko wyjaśniamy poniżej. 📢 10 najmniejszych lubuskich miast. Są zmiany w rankingu 1 stycznia 2024 r. w Lubuskiem przybyło jedno miasto. Brody, bo o nich mowa, mają niespełna tysiąc mieszkańców i są teraz najmniejszym miastem w regionie. Nie są jednak jedynym malutkim miasteczkiem w województwie. Tych jest całkiem sporo. Zobacz, które znalazły się w czołówce rankingu i ile osób w nich mieszka.

📢 Kolęda 2024 w Zielonej Górze. Kiedy się odbywa? Sprawdź aktualne terminy wizyt duszpasterskich Kolęda jak zwykle rozpoczęła się wraz z Nowym Rokiem. To okazja do wspólnej modlitwy, błogosławieństwa domu i jego mieszkańców. Sprawdź, kiedy zaplanowano kolędę w parafiach w Zielonej Górze i okolicach. Oto cała lista adresów wraz z datami wizyt duszpasterskich. 📢 Najdroższe gospodarstwa rolne na sprzedaż na początku 2024 roku. Trzeba wydać miliony Poznaj przykłady nieruchomości rolnych do kupienia na początku 2024 roku. Na liście są m.in. budynki wraz z 85 ha ziemi, gospodarstwo sadownicze, rybackie, plantacja borówki czy dwór. Początek roku to często okres postanowień, wyznaczania nowych celów czy życiowych zmian. Część rolników rezygnuje z prowadzenia gospodarstwa i wystawia je na sprzedaż. Dla innych to okazja, by poszerzyć działalność lub postawić na zupełnie nowy biznes. Trzeba jednak mieć zasobne konto, ponieważ te najdroższe gospodarstwa rolne kosztują miliony złotych.

📢 Oto najpopularniejsze imiona noworodków w Gorzowie Aleksandra i Aleksander to najpopularniejsze imiona nadawane dzieciom w Gorzowie w zeszłym roku. W gorzowskim Urzędzie Stanu Cywilnego sporządzono przez minionych dwanaście miesięcy 1343 aktów urodzeń. 📢 Lubuskie pałace, dworki i stare wille na sprzedaż. Aby w nich zamieszkać, trzeba mieć miliony Stare wille, dworki i pałacyki to prawdziwe perełki. Choć niektóre z nich wymagają remontu, to jednak zachwycają architekturą i położeniem. Oto kilka ciekawych nieruchomości w Lubuskiem, które czekają na nowego właściciela. Ceny zaczynają się od 500 tys. zł. 📢 Kopernik - ekskluzywny zegarek z Zielonej Góry ujrzał światło dzienne. Ma skórę krokodyla i złoto. Powstanie tylko 100 sztuk! Ekskluzywne zegarki kojarzą się nam ze Szwajcarią. Tymczasem produkowane są one w Zielonej Górze, w firmie Polpora. Najnowszy model zegarka – Kopernik – powstał w hołdzie dla dokonań wybitnego uczonego. I już wzbudza ogromne zainteresowanie.

📢 Zima 2023/2024. Oto najlepsze miejsca do Morsowania w Lubuskiem! Jak zacząć? O czym pamiętać? | MAPA, WIDEO Województwo lubuskie słynie z lasów i jezior. Mamy mnóstwo zbiorników wodnych z bardzo dobrą infrastrukturą turystyczną, a te w okresie zimowym idealnie nadają się do morsowania. Przepłynęliśmy dla Was setki kilometrów lodowatych wód oraz podpytaliśmy nasze lokalne morsy, które miejsca polecają szczególnie. I wiecie co? Trochę tego mamy! Zobaczcie, gdzie zimą warto zarzywać lodowatych kąpieli. 📢 DNI BABCI I DZIADKA 2024 Prześlij już dziś życzenia dla dziadków! Ukażą się w specjalnym dodatku do gazety i w galerii w naszym serwisie W poniedziałek, 22 stycznia do "Gazety Lubuskiej" dołączymy specjalny dodatek z okazji Dni Babci i Dziadka, w którym zamieścimy życzenia dla seniorów przesłane przez naszych Czytelników. Ukażą się one także w wielkiej galerii w naszym serwisie internetowym. Do życzeń można dołączyć zdjęcie. W dniu ukazania się dodatku rozpocznie się także głosowanie, w którym zostaną wybrani najsympatyczniejsi seniorzy. Czeka na nich mnóstwo nagród.

📢 Świeć się z Energą. Trwa głosowanie na najpiękniej oświetlone miasta! W grudniu miasta ożywają światłem i kolorem świątecznych iluminacji. Rynki, skwery i parki wypełniają się tysiącami migoczących światełek, tworząc bajkowy krajobraz. Zagłosuj na swoje miasto! 📢 Tabela netto waloryzacji emerytur 2024. Mamy wyliczenia świadczeń brutto i netto od marca Tabela netto waloryzacji emerytur 2024. Seniorzy ponownie będą mogli liczyć na solidny wzrost świadczeń. Za sprawą wysokiej inflacji podwyżki emerytur muszą być wyższe. Takie mogą być stawki emerytur od marca 2024, jeśli będą obowiązywać zapowiadane zasady. 📢 Te budynki w centrum Gorzowa czekają na nowych właścicieli. Znajdą się chętni? Jeśli dobra lokalizacja jest kluczem do sprzedaży, to w tym przypadku nie powinno być z nią problemu. Na kupca czeka budynek po dawnej centrali rybnej przy jednej z najbardziej ruchliwych ulic Gorzowa. Ale to nie jedyny charakterystyczny obiekt w centrum miasta, który szuka nowego właściciela.