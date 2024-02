Przegląd prasy 10.02.2024. Przygotowaliśmy zestaw najważniejszych informacji z wczoraj. Bądź na bieżąco z wydarzeniami

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 9.02. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Woj. lubuskie - gdzie są utrudnienia w ruchu? Sprawdź, gdzie są remonty i inne zdarzenia 10.02.2024”?

Prasówka 10.02: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Woj. lubuskie - gdzie są utrudnienia w ruchu? Sprawdź, gdzie są remonty i inne zdarzenia 10.02.2024 Gdzie w województwie lubuskim należy spodziewać się dzisiaj (10.02.2024) utrudnień? Roboty drogowe: droga 32, m. Kargowa (89. km na odc. 0,5 km) Wykonywane roboty: budowa linii telekomunikacyjnej światłowodowej wraz z przyłączami - wieszanie kabla światłowodowego nad drogą krajową nr 32. Mogą nastąpić krótkotrwałe utrudnienia w ruchu pojazdów i pieszych..

📢 Odlotowa studniówka w IV LO „Lotnik” w Zielonej Górze. Taki bal jest raz w życiu. Zobacz zdjęcia i wideo! Maturzyści z IV LO bawili się na studniówce w hali akrobatycznej w Zielonej Górze. Jak na młodzież z Lotnika przystało, nie brakowało akrobacji i nowoczesnych układów tanecznych na parkiecie. Ale nie zabrakło też tradycyjnego poloneza.

📢 Na tym balu czuć chemię między uczniami. Tak się bawi Chemik w Gorzowie W piątek 9 lutego w hotelu Mieszko w Gorzowie swoją studniówkę zorganizował Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących. To wspólny bal uczniów liceum i technikum.

Prasówka 10.02: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Jezioro w Lubuskiem dosłownie... zniknęło. Było i nie ma. Zostało tylko na starych mapach. Co tu się stało?! W Lubuskiem było jezioro, które... dosłownie zniknęło. Widać je tylko na starych mapach, a jego kształt na mapach google. Sami zobaczcie.

📢 Uroczyste otwarcie rozbudowanej siedziby Centrum Krwiodawstwa w Zielonej Górze W piątek, 9 lutego, odbyło się uroczyste otwarcie - po rozbudowie i modernizacji - siedziby Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Zielonej Górze. Krwiodawcy chwalą inwestycje, bo jest przestrzennie, kolorowi i wygodnie. Prace trwały blisko 1,5 roku i kosztowały ponad 18 mln zł.

📢 Podwyżki dla seniorów już od marca? Wiemy, ile wyniesie ta największa waloryzacja! Czy to ostatnie tak duże podwyżki emerytur? W marcu seniorzy mogą liczyć na wzrost świadczeń na poziomie 12,3 procent. Przynajmniej takie wzrosty zakładają rządowe prognozy, na podstawie których powstał projekt ustawy budżetowej na 2024 r. Jeżeli ustawa z takimi zapisami wejdzie w życie, wtedy renciści i emeryci mogą liczyć na takie podwyżki. 📢 Twoje imię zdradza, jaki zawód powinieneś wykonywać. To może być totalny szok dla Ciebie! O naszej przyszłości "mówią" nam gwiazdy, liczby i data urodzenia. Ale czy tylko? No właśnie nie! Spory wpływ na naszą przyszłość może mieć też nadane nam imię. Ono podpowiada np. w jakim zawodzie świetnie się odnajdziemy. 📢 Zobaczcie co ciekawego dzieje się w lubuskiej kulturze? Balet z Gruzji, "Poparzeni kawą", lalki świata, stary Gorzów w akwareli, archeologia Ciekawy jestem ile pączków zjedli Państwo w "Tłusty czwartek"? Ja tylko jednego (kupiłem więcej), ale jechałem po nie aż do jednej z cukierni w Sulechowie. Tak naprawdę, to w ten weekend mamy końcówkę karnawału, a w środę przypadają Walentynki. W lubuskich placówkach kultury przygotowano mnóstwo atrakcji, ciekawych koncertów oraz wystaw. Będzie w czym wybierać.

📢 Kobiety o tych imionach są najmądrzejsze. Sprawdź, czy jesteś na liście 09.02.2024 Jakie imiona predestynują ludzi do bycia szczególnie inteligentnymi? Każde imię niesie ze sobą określone znaczenie. Poszczególnym imionom przypisuje się rozmaite dyspozycje osobowościowe – takie jak charakter, temperament, zainteresowania, czy inteligencję. Sprawdź inteligencję konkretnych imion według opinii ezoteryków, którzy bazują także na dawnej tzw. wiedzy tajemnej. 📢 Rakija, madera i szkocka. Zobaczcie najlepsze memy po losowaniu Ligi Narodów W czwartek 8 lutego w Paryżu odbyło się losowanie Ligi Narodów. Polacy nie mieli w nim szczęścia i trafili na bardzo trudnych rywali. Kibice nie bardzo wierzą w reprezentację Biało-Czerwonych i nasze szanse na odegranie poważnej roli w tych rozgrywkach uważają za niewielkie. Zobaczcie najlepsze memy po losowaniu Ligi Narodów. 📢 Protest rolników w Zielonej Górze. Centrum miasta zablokowało blisko 250 ciągników. - To nie koniec - zapowiada Rafał Nieżurbida "Brawo. Niech walczą o swoje", ale też "Oni walczą o swoje, a ja nie mogłam dojechać po dziecko z gorączką do przedszkola". Rolnicy protest w Zielonej Górze wywołał skrajne opinie. Zielonogórzanie przystawali na chodnikach, oglądając przejazd rolniczych pojazdów. A kierowcy stali w długich korkach. Policja zamykała ruch, tam, gdzie miały przejechać traktory.

📢 PROTEST ROLNIKÓW Gorzów: protestujący rolnicy zajechali do urzędu wojewódzkiego Rolnicy, którzy protestują przeciwko polityce Unii Europejskiej już drugi raz w tym roku, po raz pierwszy udali się traktorami pod Lubuski Urząd Wojewódzki. 📢 Szopy pracze z Niemiec zabijają nasze lisy, sarny, zające, bociany. Łowczy i rektor mobilizują siły Szopy pracze wyglądają sympatycznie. Ale to gatunek inwazyjny, obcy, który niszczy naszą przyrodę i zagraża też ludziom, przenosząc niebezpieczne choroby. Mimo odstrzałów wciąż problem jest ogromny. W tej sprawie będzie współpracował Związek Łowiecki z Uniwersytetem Zielonogórskim. Właśnie podpisano stosowne porozumienie.

📢 Trzynastka 2024 dla emerytów - oto wyliczenia i tabela netto. Tyle pieniędzy mają dostać seniorzy Jakie będą w tym roku stawki trzynastych emerytur? Seniorzy już czekają na pieniądze. Trzynastki tradycyjnie zostaną przyznane w kwietniu. Zobacz, o ile będzie większy przelew. Mamy wyliczenia.

📢 Lubuskie: to będzie dramat... Te gminy się wyludnią!? Najnowsze prognozy Prognozy Głównego Urzędu Statystycznego nie pozostawiają złudzeń. Do 2040 roku systematycznie będzie zmniejszać się liczba mieszkańców naszego kraju. Spadek zanotuje również województwo lubuskie. Są jednak gminy w regionie, w których liczba mieszkańców wzrośnie.

📢 Rolnicy znów protestują w Gorzowie. Zajadą pod urząd wojewódzki. Będą korki w mieście Protestujemy przeciwko dalszemu niekontrolowanemu napływowi produktów rolnych z Ukrainy – mówią rolnicy, którzy w piątek 9 lutego wyjechali na ulice Gorzowa. Ich protest potrwa kilka godzin. 📢 Protest rolników w Kostrzynie nad Odrą. Ciągniki zablokowały przejście graniczne i drogi krajowe Trwa protest rolników w Kostrzynie nad Odrą. Ciągniki po stronie niemieckiej już w nocy zablokowały przejście graniczne. W mieście jest dużo policji, zblokowane jest przejście graniczne i drogi wjazdowe do miasta.

📢 W piątek w Lubuskiem protestowały setki rolników. Drogi w regionie są już przejezdne Na piątek, 9 lutego, rolnicy zapowiedzieli ogólnopolski protest. Kierowcy w wielu miejscach mogą spodziewać się utrudnień. W Lubuskiem można spodziewać się utrudnień w Gorzowie, Zielonej Górze, Dobiegniewie, Kostrzynie, Słubicach oraz we Wschowie. Sprawdź, jak wygląda obecnie sytuacjach na drogach w regionie. 📢 Pamiętasz te rzeczy i sceny z PRL-u i początku lat 90.? Wiele osób wspomina ten okres z nostalgią! Sprawdź! 09.02.2024 Pamiętasz te rzeczy i sceny z czasów PRL? Dorastając w latach 90. na pewno pamiętasz jak wtedy wyglądały ulice, sceny z życia, a tym bardziej zwykłe przedmioty codziennego użytku. Wiele osób bardzo dobrze wspomina tamten okres. Czy uważasz, że tamte czasy były lepsze od tych, które mamy teraz? A może jest wręcz odwrotnie? Przejdź do galerii i sprawdź, czy pamiętasz życie w czasach PRL!

📢 500 plus dla małżeństw z długim stażem! Oto, jak otrzymać dodatkowe pieniądze ze świadczenia 500 plus 09.02.2024 Kilka tygodni temu na biurko Marszałek Sejmu Elżbiety Witek trafiła obywatelska petycja dotycząca nowego świadczenia 500 plus. Tym razem dodatek ten miałyby otrzymywać małżeństwa z długoletnim stażem. Sprawdź szczegóły, kto może otrzymać 500 plus dla małżeństw.

📢 Znaczki pocztowe można sprzedać nawet za kilka tysięcy złotych! Zobaczcie najdroższe kolekcje z Lubuskiego, wystawione na Olx.pl Czy zbieranie znaczków pocztowych jest nudne? Z pewnością jest kosztowne! Sprawdziliśmy, na ile wyceniają swoje kolekcje filateliści w województwie lubuskim. Na portalu Olx.pl są znaczki wystawione za kilka tysięcy złotych. Rekordowa cena za kolekcję to 25 tys. złotych. Ale jest też znaczek, którego właściciel wystawił za 1 tys. 200 zł. Lepiej sprawdźcie, czy nie macie takich skarbów w swoich piwinicach i na strychach...

📢 Kto będzie burmistrzem Krosna Odrzańskiego? O fotel powalczą Grzegorz Garczyński i Mirosław Glaz Wybory samorządowe coraz bliżej. Wiemy już, kto będzie walczył o stanowisko burmistrza Krosna Odrzańskiego po Marku Cebuli, który został wojewodą lubuskim. Swój start w wyborach na burmistrza potwierdzili Grzegorz Garczyński i Mirosław Glaz. 📢 Protest rolników. Uwaga na utrudnienia w ruchu w piątek 9 lutego 2024. Mapa protestów Na oficjalnej mapie dostarczonej przez organizatorów jest blisko 200 punktów, w których odbędą się protesty rolników. W piątek 9 lutego 2024 należy spodziewać się ogromnych utrudnień w ruchu w całej Polsce. 📢 Wygrać, by złapać oddech. Zastal Zielona Góra przed kolejnym „meczem o życie” Mecz o przysłowiowe cztery punkty czeka koszykarzy Enei Stelmetu Zastalu Zielona Góra. Walczący o pozostanie w Orlen Basket Lidze zielonogórzanie zagrają w niedzielę 11 lutego (godz. 17.30) we własnej hali z Tauronem GTK Gliwice.

📢 Najbardziej niebezpieczne miejsca w Gorzowie. Liczby nie kłamią! Mamy statystyki z policji! W ciągu każdego dnia na gorzowskich drogach dochodzi do czterech-pięciu kolizji, a nawet wypadków. Najwięcej kolizji jest na ul. Walczaka. Średnio są na niej dwie stłuczki w tygodniu.

📢 Lubuskie. Walentynki nadchodzą wielkimi krokami. Gdzie na romantyczny spacer we dwoje? Te miejsca są blisko! Wspólny spacer to doskonały pomysł na jedną z walentynkowych atrakcji. Miejsca pełne uroku stwarzają romantyczną atmosferę, zachęcają do rozmów i skupienia się jedynie na tym, co „tu i teraz”, a takich z pewnością w Lubuskiem nie brakuje. Sprawdź nasze propozycje na krótką, romantyczną wycieczkę. Odkryj to, co najlepszego oferuje województwo lubuskie. Te miejsca są blisko! 📢 Najlepsze MEMY o zwierzętach. Słodkie, zabawne, radosne psy, koty i inne. Uśmiejesz się do łez 9.02.2024 Najlepsze MEMY ze zwierzętami rozbawią każdego! Doskonale wiedzą o tym nie tylko właściciele psów czy kotów, ale wiele osób, które uwielbiają również inne zwierzęta. Te ubarwiają nasz świat, dodają naszemu otoczeniu kolorytu, niekiedy magii i odrobiny słodkości, gdy na nie patrzymy. Jak zwierzęta widzą Internauci? Zobaczcie najlepsze MEMY o zwierzętach! Z pewnością uśmiejecie się do łez!

📢 Emeryci dostaną zwrot nadpłaconego podatku za 13. i 14. emeryturę. Oto tabela wyliczeń w lutym. Seniorzy odzyskają pieniądze 9.02.2024 Emeryci czekający na marcową waloryzację i trzynastą emeryturę mogą liczyć na dodatkową gotówkę. Niektórzy z nich dostaną zwrot nadpłaconego podatku z trzynastej i czternastej emerytury w 2023 roku. Sprawdź tabelę wyliczeń. Kto dostanie dodatkowe pieniądze? Jakie są warunki? Sprawdź szczegóły! 📢 Darmowa komunikacja? Bilet jednorazowy na 60 minut? Mieszkańcy oceniają zmiany w MZK i proponują swoje Od marca studenci mają w Zielonej Górze korzystać z bezpłatnych przejazdów miejską komunikacją. Inna zmiana wtedy wprowadzona dotyczyć ma jednorazowego biletu, który kosztuje 3 zł. Ma być on ważny przez godzinę, więc możemy się w tym czasie przesiadać, ile chcemy. Jak te zmiany oceniają mieszkańcy i co proponują innego?

📢 Wilki odpoczywały kilkaset metrów od zabudowań. "Nagle spojrzał prosto w obiektyw". Niesamowite zdjęcia! Pan Wiesław zrobił prawdopodobnie fotografię życia, z której może być dumny. Aby spotkać wilka, trzeba mieć ogromne szczęście, ale żeby zrobić mu takie zdjęcie? To już nie lada sztuka z domieszką szczęścia. Coś wspaniałego! 📢 TOP 17 Najlepsi dentyści w Lubuskiem! Tych stomatologów polecają pacjenci Ból zęba potrafi dać na w kość. Ale do stomatologów trzeba wybierać się nie tylko wtedy, gdy boli ząb, ale też regularnie w celach profilaktycznych. Zdrowe zęby stanowią o zdrowiu naszego organizmu! Jeżeli odczuwasz strach przed wizytą w gabinecie stomatologicznym, to postaw na tych specjalistów. Oni są najlepsi w swoim fachu! 📢 Katastrofa w Lubuskiem: rozbił się wojskowy MiG. Nikt miał o tym nie wiedzieć. O wypadku sprzed lat pamiętają mieszkańcy Był maj 1965 r. Na niebie nad Kostrzynem pojawił się wojskowy MiG. Nic dziwnego. W tych czasach nad Kostrzynem roiło się od samolotów. Tym razem jednak coś poszło nie tak. Doszło do katastrofy, o której nikt miał nie wiedzieć.

📢 Najtańsze domy w Lubuskiem? 21 domów do kupienia od komorników. Oto ceny i lokalizacje nieruchomości Zobaczcie, jakie domy są obecnie licytowane przez komorników na terenie województwa lubuskiego. Do kupienia jest wiele takich nieruchomości. Sprawdzamy ich ceny wywoławcze oraz dokładną lokalizację. 📢 W tych lubuskich urzędach są wolne etaty. Sprawdź, kto może dostać pracę? Lubuskie urzędy poszukują pracowników. Wolne etaty czekają w Świebodzinie, Międzyrzeczu, Sulęcinie, Gorzowie i Zielonej Górze. Kto może liczyć na zatrudnienie? Sprawdź najnowsze oferty pracy!

📢 Już montują scenę na Dobry Wieczór Gorzów. Robi wrażenie! Na terenie przystani przy ul. Fabrycznej trwa montaż sceny Dobry Wieczór Gorzów. Pracownicy OSiR-u robią to, by zdobyć dla siebie certyfikat, że potrafią ją złożyć. 📢 Tu w Gorzowie pizza jest taka, że palce lizać! Oto TOP 9 najlepszych pizzerii w mieście! Miłośnicy pizzy! 9 lutego obchodzimy Międzynarodowy Dzień Pizzy. A jak takie święto najlepiej uczcić? Oczywiście pyszną pizzą! Gdzie taką zjecie w Gorzowie? Sprawdziliśmy to i wybraliśmy dla 9 najlepszych pizzerii w naszym mieście. Co ważne, ranking ten powstał na podstawie opinii innych smakoszy.

📢 Rolnicy znów będą protestować na ulicach Gorzowa W piątek 9 lutego na ulicach wielu miejscowości w Polsce znów będą protestować rolnicy. W Gorzowie utrudnień mogą spodziewać się i kierowcy, i pasażerowie MZK. 📢 Orzechy - takie są skutki ich jedzenia. Migdały, orzechy włoskie, laskowe, brazylijskie - które są najzdrowsze? [8.02.2024] Orzechy to smaczna i zdrowa przekąska. Orzechy to także źródło łatwo przyswajalnego białka roślinnego, błonnika pokarmowego, a także wielu cennych składników odżywczych takich jak magnez, miedź i witamina E. Orzechy zawierają zdrowe wielonienasycone kwasy tłuszczowe omega-3 oraz omega-6. Orzechy mają bardzo korzystny wpływ na nasze zdrowie. Zobacz, dlaczego warto włączyć orzechy do codziennej diety. 📢 Dżem zagra na Rybobraniu 2024 w Krośnie Odrzańskim! Rybobranie to coroczne, wielkie święto Krosna Odrzańskiego. Każdego roku do stolicy powiatu krośnieńskiego na tę imprezę zapraszane są gwiazdy. W tym roku na krośnieńskiej scenie wystąpi m.in. zespół Dżem!

📢 Studniówka 2024. Oto najpiękniejsze zdjęcia maturzystów z zielonogórskich szkół. Zobacz jak wyglądali i bawili się tego wieczoru! |ZDJĘCIA Wśród blichtru reflektorów i dźwięków ulubionych hitów młodzież z Zielonej Góry świętowała zakończenie szkolnej drogi na studniówkach, które odbyły się w różnych miejscach miasta. Bale tegorocznych maturzystów będą niezapomniane, bo przyniosły ze sobą nie tylko tańce i uśmiechy, ale także odrobinę nostalgii i refleksji nad minionymi latami. Zobacz najpiękniejsze studniówkowe zdjęcia z zielonogórskich szkół. Wyglądali zjawiskowo!

📢 To będzie hodowla owadów na niespotykaną skalę! Trafią do psiej i kociej karmy. Nowatorska fabryka w Lubuskiem prawie gotowa Kończy się budowa zakładu HiProMine w Karkoszowie w powiecie sulęcińskim. Niebawem ruszy tam produkcja białka z owadów. To pierwsze tego typu miejsce w kraju, a firma ma ambicje zostać liderem w tej branży.

📢 Janusze tatuażu. Cała klata do amputacji! Zobaczcie nowe dzieła tych "mistrzów" Na stronach społeczności m.in. "Janusze Tatuażu" czy "Tatuażysta płakał jak tatuował" na Facebooku możecie oglądać zdjęcia najdziwniejszych, najbrzydszych, a czasem kompletnie niezrozumiałych dzieł "mistrzów" tatuażu. Wybraliśmy dla Was prawdziwe perełki - tego jeszcze nie widzieliście! 📢 Od rana kolejki po pączki. Nikt sobie nie żałuje słodkości, wszak Tłusty Czwartek jest tylko raz w roku Tłusty Czwartek jest raz w roku, więc można sobie pozwolić na słodki dzień. Nawet mój lekarz mówi, że to nic złego, a przecież jakąś przyjemność trzeba mieć - mówi pani Irena z Zielonej Góry, którą spotykamy w kolejce. - Tu są moje ulubione pączki, dlatego stoję. One są tego warte! 📢 Wysoki stan Bobru w Żaganiu i Szprotawie! Poziom ostrzegawczy przekroczony! Na razie woda w Bobrze i na Kwisie w Żaganiu oraz okolicach nie przekroczyła stanu alarmowego. Poziom rzek jest jednak powyżej stanu ostrzegawczego. Zobaczcie wodowskaz przy ul. Włókniarzy w Żaganiu oraz poziom rzeki w okolicach tamy przy ul. Żelaznej.

📢 Jak Robert i Anna Lewandowscy żyją w Barcelonie? Zobacz ich luksusowy świat OBSZERNA GALERIA 08.02.2024 Robert Lewandowski jest bez dwóch zdań najlepszym polskim piłkarzem. Od 2022 gra w barwach legendarnego klubu - FC Barcelony, z którym zdążył zdobyć już Mistrzostwo i Superpuchar Hiszpanii.

📢 Śmiech na etacie: najlepsze memy o pracy. Sprawdź, co wymyślili internauci 08.02.2024 Memy o pracy! Mało osób lubi swoją pracę, ale jeżeli jesteś jednym z nich - serdecznie gratulujemy! A tych, którzy za nią nie przepadją, zapraszamy do obejrzenia galerii z wybranymi memami. Ostrzegamy, można popłakać się ze śmiechu. 📢 Arkadiusz Milik i jego nowa partnerka - życie polskiego piłkarza we Włoszech. Co stało się z jego byłą - Jessicą Ziółek? GALERIA ZDJĘĆ Arkadiusz Milik dzięki strzelonym 3 golom przeciwko włoskiemu Frosinone, znów znalazł się na ustach polskich kibiców. Zobacz co polski piłkarz robi poza boiskiem!

📢 Tłusty czwartek w Żarach. Produkcja idzie pełną parą, z jednej piekarni wychodzi kilkanaście tysięcy pączków Nawet kilkanaście tysięcy pączków wyjeżdża z żarskiej piekarni U Matysa, przy okazji tłustego czwartku. Najbardziej popularne są te z różą i marmoladą. 📢 Tak zmieniła się Anna Guzik. Zobaczcie metamorfozę Żanetki z "Na Wspólnej" Anna Guzik to aktorka, którą od lat oglądamy w serialu "Na Wspólnej". Rolą przebojowej Żanetki zaskarbiła sobie sympatię widzów. Jej bohaterka przeszła ogromna metamorfozę. Także aktorka na przestrzeni lat bardzo się zmieniła. 47-letnia aktorka zachwyca urodą i figurą. Zobaczcie jak Anna Guzik wyglądała kiedyś i jak wygląda teraz. 📢 W tych miesiącach 2024 roku najlepiej przejść na emeryturę. Zyskać można nie tylko w lutym W przypadku osób planujących przejście na emeryturę w 2024 roku najlepszym miesiącem jest luty. Emerytem opłaca się też zostać w lipcu. Związane jest to z waloryzacją roczną i kwartalną.

📢 15 rzeczy, których nie wolno robić w miejskich autobusach. Pamiętaj o nich, bo zapłacisz karę... Jeździmy miejską komunikacją i ogólnie wiemy, co nam wypada podczas jazdy robić, a co jest zabronione. Ale gdy pytamy o szczegóły, pasażerowie wzruszają ramionami albo mówią: O masz, nie zastanawiałem się nad tym. Nie wiem. Zastrzeliliście mnie tym pytaniem. Może więc warto przypomnieć, czego nie wolno nam robić podczas jazdy miejskim autobusem? 📢 Wojsko sprzedaje w Lubuskiem nieruchomości: mieszkania, grunty i wielkie budynki. Sprawdź, ile kosztują! |OFERTY Poszukujesz nieruchomości w dobrej cenie? To może zainteresować Cię oferta Agencji Mienia Wojskowego w Zielonej Górze. AMW wystawiło na sprzedaż kilka atrakcyjnych budynków, mieszkań, a także gruntów. Ich zakup może być dobrą inwestycją!

📢 Zioła na dnę moczanową. Te napary pomogą złagodzić sztywność i bolesność stawów. Wypróbuj herbatki obniżające stężenie kwasu moczowego Dna moczanowa to choroba, na którą cierpi prawie 400 tysięcy Polaków. Początkowe objawy podagry są często niespecyficzne. Do jej najczęstszych symptomów zalicza się obrzęki, zaburzenia snu, gorączkę oraz dreszcze. Jak leczy się artretyzm? Przede wszystkim wprowadzając dietę obniżającą poziom kwasu moczowego we krwi. Warto wypróbować także napary ziołowe, które również mogą zmniejszyć odkładanie się kryształów moczanowych w organizmie. Dzięki tym naturalnym herbatkom możesz złagodzić dolegliwości związane z podagrą.

📢 Tak wygląda teraz wnętrze wieży katedry w Gorzowie. Jeszcze w tym roku będą organy? Wnętrze katedralnej wieży jest jeszcze przed montażem platform. Na razie parafia ogłosiła przetarg na rekonstrukcję szafy organowej.

📢 Plebiscyt Edukacyjny "Gazety Lubuskiej". Nagrodziliśmy najpopularniejszych nauczycieli i placówki edukacyjne w regionie! „Gazeta Lubuska” po raz kolejny przyznała tytuły najpopularniejszym nauczycielom i placówkom edukacyjnym w województwie lubuskim. O wyróżnieniach decydowały głosy naszych Czytelników. Najpopularniejsi na poziomie przedszkoli, szkół podstawowych i ponadpodstawowych zostali wybrani na szczeblu powiatowym i wojewódzkim. Gala przebiegła w miłej i wesołej atmosferze, zobaczcie sami! 📢 Tłusty czwartek w natarciu! Internauci nadchodzą z nową dawką memów To już tłusty czwartek, a my nie możemy się doczekać, by podzielić się w Wami dawką dobrego humoru. Tym bardziej, że śmiech to zdrowie, a zdrowie to rozsądny wysiłek fizyczny. Pośmiejcie się z nami, zanim sięgniecie po pączki! Przeczytajcie też skąd wzięło się to święto.

📢 Wybory samorządowe w gminie Nowe Miasteczko. Szykuje się starcie płci. Czy będzie do trzech razy sztuka? Czy trzeci raz wygra kobieta? W Nowym Miasteczku kilka dni temu oficjalnie start w wyborach zapowiedział Paweł Kozłowski, o czym już wcześniej plotkowano w gminie. W połowie stycznia start ogłosiła obecna burmistrz Danuta Wojtasik, która przyznała, że zamierza powalczyć z kontrkandydatami o fotel włodarza. 📢 Szybkie metamorfozy z Nowej Soli. To tylko delikatny makijaż, a wydobywa piękno "Jaka różnica", "Co za efekt", "Piękny makijaż" - tak internautki komentują te zmiany. To makijaż zrobiony tak, żeby podkreślić piękne rysy twarzy, urok spojrzenia, magiczny uśmiech. To dzieło Patrycji Maćków z Nowej Soli, która od lat kształci się w kierunku. Dla naszych czytelniczek ma rady, jak dbać o twarz, żeby czuć się piękną i wyglądać pięknie.

📢 Aż tyle będziemy płacić za prąd od 1 lipca 2024 roku - wyliczenia. Będą duże podwyżki Stawki, jakie aktualnie płacimy za prąd, są na poziomie tych z 2022 roku. To efekt zamrożenia cen energii elektrycznej jeśli nie przekroczymy ustalonego limitu (1500kWh na 6 miesięcy). Sejm zdecydował, ze ceny energii będą zamrożone do 30 czerwca. Jak zatem zmienią się nasze rachunki za prąd od 1 lipca? O ile więcej zapłacimy? Zobaczcie.

📢 Landsberg był miastem pięknej architektury i malowniczych parków. Zobaczcie zdjęcia Gorzowa sprzed lat Landsberg był bez dwóch zdań pięknym miastem! Takim, w którym królowały zieleń, malownicze skwery i pełne uroku kamienice. Te zdjęcia zabiorą was w fantastyczną podróż do przeszłości. Jesteśmy ciekawi, czy poznajecie te miejsca? 📢 Kostrzyn nad Odrą będzie sparaliżowany? Rolnicy z Polski i Niemiec zapowiadają blokady dróg. W mieście obradował sztab kryzysowy Ważna informacja dla mieszkańców Kostrzyna nad Odrą i kierowców! Wszystko wskazuje na to, że w piątek, 9 lutego, w mieście odbędzie się protest rolników. Zablokowane będą drogi po obu stronach granicy, ponieważ rolnicy z Niemiec już zapowiedzieli, że wesprą protestujących po polskiej stronie.

📢 Budowa drogi S3 do Świnoujścia złapała zadyszkę! Nie zakończy się do wakacji To miały być pierwsze wakacje, podczas których do Świnoujścia i Międzyzdrojów mieliśmy dojechać pełnowymiarową drogą ekspresową. Dziś już wiemy, że prace się przeciągną. 📢 Płk SG Monika Musielak nowym Komendantem Nadodrzańskiego Oddziału Straży Granicznej W poniedziałek 5 lutego w komendzie Nadodrzańskiego Oddziału Straży Granicznej odbyła się uroczysta zbiórka z okazji powierzenia obowiązków na stanowisku komendanta oddziału płk SG Monice Musielak, która na tym stanowisku zastąpiła gen. bryg. SG Tomasza Michalskiego, który to z kolei z dniem 2 lutego awansował na stanowisko Zastępcy Komendanta Głównego Straży Granicznej. 📢 Kompleks, w którym Niemcy produkowali amunicję, do dziś jest ukryty w lesie. To miejsce miało być ukryte przed światem O tym wojskowym, leśnym kompleksie, w czasie II wojny światowej nie wiedzieli nawet okoliczni mieszkańcy. Wszystko było ukryte w sosnowym lesie. Tak jest po dziś dzień. Tajemnica była tak wielka, że... przetrwała do dziś. Miejsce jest nie tylko tajemnicze, ale może też być śmiertelnie niebezpieczne.

📢 Paraliż senny to koszmar, z którego nie możesz się wybudzić. Leżysz bez ruchu, zmysły pracują, ale ciało jest "martwe". Czekasz, czujesz lęk Dopóki kogoś to nie spotka, myśli, że to w sumie dobry żart. Ale paraliż senny to jedna z najgorszych rzeczy, jaka może spotkać nas w życiu. "Było to trudne psychiczne, bo towarzyszył mi lęk, że umieram, że już nie wrócę". Czym jest paraliż senny? Wyobraźcie sobie, że leżycie w łóżku, niezdolni do reagowania ani mówienia, uwięzieni we własnym, jakby "martwym" ciele. Towarzyszy wam uczucie lęku, strachu. Niektórzy, opowiadając o tym wspominają czyjąś obecność, cień zbliżający się do łóżka z drugiego końca pokoju. Widzisz to, słyszysz i nie możesz nic zrobić. I wtedy zadajesz sobie pytanie: "To koniec?"

📢 Piękna studniówka w Zespole Szkół im. Marii Skłodowskiej-Curie w Kostrzynie nad Odrą. Szalona zabawa i te kreacje! W Zespole Szkól im. Marii Skłodowskiej-Curie w Kostrzynie nad Odrą odbyła się studniówka. Zorganizowano ją w sali sportowej tutejszej szkoły. Bawiło się około 200 tegorocznych maturzystów. Zabawa była przednia! Zobaczcie sami.

📢 Królewska studniówka LO w pałacu. Tak się bawił żagański Banach | ZDJĘCIA Ach! Co to był za bal! W Żagańskim Pałacu Kultury w sobotę 3 lutego 2024 bawili się czwartoklasiści z Liceum Ogólnokształcącego im. Stefana Banacha w Żaganiu. Na 100 dni przed maturą zatańczyli w takt Poloneza Wojciecha Kilara, z filmu Pan Tadeusz. Nie zabrakło też kwiatów, podziękowań i łez wzruszenia. 📢 "Przemysłowa" w Gorzowie miała studniówkę niczym wenecki bal! Były maski, piękne kreacje i zabawa! Kolejna wspaniała studniówka za nami! W niezwykłym stylu bawili się uczniowie II Liceum Ogólnokształcącego w Gorzowie. Zorganizowali bal w klimacie weneckiego karnawału. Były olśniewające kreacje, piękne dekoracje i niezwykła oprawa muzyczna. Taka impreza zdarza się tylko raz w życiu, więc maturzyści nie tracili ani chwili. Od początku studniówki wspaniale się bawili. To była prawdziwa gorączka sobotniej nocy!

📢 STUDNIÓWKA 2024. Studniówka Budowlanki w Zielonej Górze: Piękne chwile, dostojny polonez, cudne kreacje Co wyróżnia studniówka maturzystów z Budowlanki? Między innymi to, że co roku odbywa się w szkole. Tak też było i tym razem. Udekorowana placówka nie przypominała miejsca, w którym odbywają się lekcje. A młodzi ludzie i grono pedagogiczne bawiło się świetnie. 📢 Fantastyczna studniówka maturzystów ZSLiT Gubin! Tak się bawili przyszli absolwenci gubińskiej szkoły na balu maturalnym! W sobotę (3 lutego) odbyła się studniówka maturzystów Zespołu Szkół Licealnych i Technicznych w Gubinie. To był fantastyczny bal maturalny! Mamy zdjęcia ze studniówki, która odbyła się w Sękowicach, w Bistro u Seby! Zapraszamy do oglądania!

📢 W przedwojennym Gorzowie aż roiło się do kawiarni: stylowych, pięknych i eleganckich! Do takich lokali chodzili mieszkańcy Landsberga Mieszkańcy przedwojennego Gorzowa, czyli Landsberga, mieli w swoim mieście wiele pełnych uroku kawiarni. Patrząc na ich zdjęcia, aż chciałoby się, choć na krótką chwilę móc zobaczyć nasze miasto z tamtych lat i usiąść na filiżankę kawy z kawałkiem ciasta we wnętrzu choćby jednej landsberskiej kawiarenki...

📢 Wataha wilków sfotografowana w Lubuskiem. "Odległość od nich nie przekraczała 30 m" - mówi Łukasz Szewczyk Dacie wiarę, że w Lubuskiem jeszcze kilkanaście lat temu żyło zaledwie 17 wilków? Mamy końcówkę roku 2023 i ich populacja u nas wzrosła. I to znacznie! Nieraz słyszymy historie, że ktoś spotkał w lesie lub okolicy wilka. A przynajmniej tak mu się zdawało. Jest to możliwe, choć trudne, bowiem wilki jak tylko mogą unikają ludzi, chodzą własnymi ścieżkami i wyłącznie w bardzo wyjątkowych sytuacjach granica ta jest zacierana do tego stopnia, że dwa światy - zwierząt i ludzi ścierają się ze sobą. Dowodem tego są przepiękne zdjęcia ze spotkania z watahą wilków autorstwa Łukasza Szewczyka, który zajmuje się fotografią dzikich zwierząt. Do spotkania niemal oko w oko doszło na początku października...

📢 Piękny bal! Wspaniała studniówka maturzystów ZSLiT z Gubina. Mamy dużo zdjęć! W sobotę (21 stycznia) w Sękowicach, w Bistro "U Seby" odbyła się studniówka maturzystów Zespołu Szkół Licealnych i Technicznych (ZSLiT) w Gubinie. To był piękny bal maturalny! Zobaczcie na zdjęciach!

