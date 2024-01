Przegląd prasy (11.01.2024). Zobacz prasówkę z najważniejszymi wydarzeniami z wczoraj. Bądź na bieżąco

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 10.01. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Kolejki NFZ na tomografię emisyjną w woj. dolnośląskim. Terminy aktualne na 11.01.2024”?

Prasówka 11.01: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Kolejki NFZ na tomografię emisyjną w woj. dolnośląskim. Terminy aktualne na 11.01.2024 Jak sprawdzić, jak długie są kolejki NFZ na tomografię emisyjną w województwie dolnośląskim? Przedstawiamy zestawienie miejsc, dzięki któremu dowiesz się, gdzie dostaniesz się na tomografię emisyjną na NFZ w swojej okolicy w najbliższym możliwym terminie (stan na 11.01.2024). W ten sposób będziesz wiedzieć, gdzie kolejka jest krótsza.

📢 Najlepsze MEMY o zwierzętach. Słodkie, zabawne, radosne psy, koty i inne. Uśmiejesz się do łez Najlepsze MEMY ze zwierzętami rozbawią każdego! Doskonale wiedzą o tym nie tylko właściciele psów czy kotów, ale wiele osób, które uwielbiają również inne zwierzęta. Te ubarwiają nasz świat, dodają naszemu otoczeniu kolorytu, niekiedy magii i odrobiny słodkości, gdy na nie patrzymy. Jak zwierzęta widzą Internauci? Zobaczcie najlepsze MEMY o zwierzętach! Z pewnością uśmiejecie się do łez!

📢 To możesz mieć zupełnie za darmo! Takie rzeczy w dobrym stanie oddają Lubuszanie |OFERTY W popularnym serwisie ogłoszeniowym aż roi się od ofert "oddam za darmo". Spośród setek takich informacji wybraliśmy te najlepsze - czyli znajdziecie tutaj te rzeczy, które nie są zniszczone i warto dać im drugie życie.

Prasówka 11.01: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Tymi pieniędzmi nie zapłacisz. Nowe przepisy wymiany pieniędzy od początku roku [11.01.2024] W 2024 roku obowiązują przepisy dotyczące wymiany pieniędzy. Aktualnie używane przez nas środki płatnicze wydane są bezterminowo, ale w kilku sytuacjach tracą one swoją wartość i ważność. Pieniądze są pełnoprawnym środkiem płatniczym, chyba że zostaną zniszczone. Zobaczcie, kiedy musimy wymienić pieniądze.

📢 Osoby z tymi schorzeniami nie powinny jeść mandarynek. Im te cytrusy mogą zaszkodzić [11.01.2024] Mandarynki to ulubiony owoc Polaków, po który sięgamy głównie jesienią i zimą. Wielu z nas nie wyobraża sobie świąt Bożego Narodzenia bez tych cytrusów. Mandarynki traktuje się jak młodsze siostry pomarańczy, jednak dużo bardziej słodkie i łatwiejsze w obieraniu. Wspomagają układ odpornościowy, poprawiają kondycje skóry, hamują procesy starzenia. Niestety, nie każdy może jeść mandarynki. Zobaczcie, kiedy lepiej ich unikać. 📢 Siatkarskie mistrzostwa w Gorzowie rozpoczęte. Polska rozgromiła Łotwę Zwycięstwem 3:0 nad Łotyszami reprezentacja Polski rozpoczęła Mistrzostwa Europy Wschodniej U20 mężczyzn. W Arenie Gorzów odbywać się one będą do niedzieli 14 stycznia. 📢 Uwaga kierowcy! Groźny wypadek na trasie S3 niedaleko Skwierzyny. Są utrudnienia w ruchu! Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad poinformowała o wypadku na trasie S3. Miał on miejsce na odcinku "ekspresówki" między Gorzowem a Skwierzyną. Są utrudnienia w ruchu!

📢 Dom wójta z serialu Ranczo - tak wygląda w rzeczywistości. Oto serialowe Wilkowyje na co dzień Tak wygląda w Jeruzalu, czyli serialowych Wilkowyjach. Od czasu pojawienia się serialu "Ranczo", wieś stała się atrakcją turystyczną. Ławeczka często jest zajęta przez stałych bywalców. Wyglądają tak, jakby czekali na przyjazd ekipy filmowej. Nie potrzebują charakteryzacji. 📢 Olaf Lubaszenko - tak teraz wygląda. Znany aktor schudł 80 kilogramów Olaf Lubaszenko to znany, ceniony i wszechstronny polski aktor i reżyser filmowy. Wyreżyserował takie hity jak "Chłopaki nie płaczą" czy "Sztos". 54-letni Olaf Lubaszenko przez lata walczył z depresją oraz otyłością - ważył aż 165 kilogramów. Aktor w ostatnim czasie przeszedł niesamowitą metamorfozę, dzięki ciężkiej pracy nad sobą schudł 80 kilogramów! Zobacz, jak teraz wygląda Olaf Lubaszenko.

📢 Uwaga! W nocy zacznie padać deszcz. Na lubuskich drogach może być bardzo ślisko Nad północną część województwa lubuskiego zacznie napływać cieplejsze powietrze. Synoptycy prognozują opady deszczu lub mżawki. Zmarznięty grunt sprawi, że na drogach i chodnikach może pojawić się warstwa lodu. 📢 Meloman w Filharmonii Gorzowskiej poczuje się jak książę. Fotel z poduszką na 5 cm! Na widowni Filharmonii Gorzowskiej trwa wymiana ponad pół tysiąca foteli. Melomani będą mogli rozsiąść się w nich 19 stycznia. Sprawdziliśmy, że siedzi się na nich bardzo wygodnie. 📢 W EuroCup Women na drodze gorzowianek staje piekielnie mocny Galatasaray Stambuł Koszykarki InvestInTheWest Enei Gorzów zameldowały się wśród 16 najlepszych zespołów rozgrywek EuroCup Women. Na drodze gorzowianek po awans do ćwierćfinału staje Galatasaray Stambuł. Pierwszy mecz odbędzie się w czwartek 11 stycznia w Gorzowie. Początek rywalizacji w hali AJP przy ul. Chopina o godz. 19.00.

📢 Używasz Messengera? Oto 7 ukrytych funkcji tej aplikacji, prawdopodobnie nie znasz. Ulepszą twoje rozmowy ze znajomymi Messenger to jeden z najpopularniejszych komunikatorów na świecie. Dzięki Facebookowi zdobył światową popularność i dziś korzystają z niego miliony użytkowników smartfonów i komputerów. Nie każdy jednak zna wszystkie ciekawe funkcje, w tym te, wprowadzane wraz z kolejnymi aktualizacjami. Zobacz 7 ukrytych funkcji, które sprawią, że twoja komunikacja za pośrednictwem Messengera stanie się przyjemniejsza. 📢 Gmina Dobra do Życia 2023. Wszystko już jasne. W tych lubuskich gminach żyje się najlepiej. Mamy pełne wyniki! Serwis Samorządowy PAP opublikował pełne wyniki trzeciej edycji rankingu „Gmina Dobra do Życia”. Sprawdziliśmy, które lubuskie gminy okazały się najlepsze w województwie, a które znalazły się na końcu tego zestawienia.

📢 Dziś Psia Środa, czyli Biblioteka Norwida przyjazna czworonogom! Jamniczek Pola czekał i witał wszystkich czytelników Zielonogórska Biblioteka Norwida przygotowała kolejną ciekawą akcję. Tym razem Filie 4 i 9 zaproponowały wydarzenie skierowane do właścicieli psów, ale też do tych, którzy dopiero myślą nad zaopiekowaniem się czworonogiem. Ta inicjatywa to coś, co jeszcze nie dawno było zarezerwowane jedynie dla psów asystujących, a dziś powoli staje się normą.

📢 Pożar budynku mieszkalnego pod Skwierzyną. W środku było 8 osób Kilka osób straciło dach nad głową po pożarze, jaki wybuchł w środę, 10 stycznia w niewielkim budynku mieszkalnym w Murzynowie w gminie Skwierzyna.

📢 W Zielonej Górze nawet w największy mróz niestraszny. Auto nie odpala? Wystarczy jeden telefon. Pomoc jest darmowa! To nowa usługa strażników miejskich w Zielonej Górze. Komenda kupiła urządzenie, z którego pomocą uruchamia samochody mające problemy w niskich temperaturach. Tylko w środę rano skorzystało sześciu kierowców. 📢 Warta w Lubuskiem pokryta "lodowymi naleśnikami". Na rzece pojawił się śryż Charakterystyczne lodowe talerze pojawiły się na Warcie w Gorzowie. Pływające zaokrąglone kawałki lodu to tak zwany śryż, czyli zjawisko będące wczesnym etapem formowania się pokrywy lodowej na rzece, gdy temperatura spada nieco poniżej zera stopni.

📢 Matura próbna z Nową Erą 2024. Poziom rozszerzony: matematyka, polski, biologia i inne przedmioty. Gdzie szukać arkuszy i odpowiedzi? Próbne matury z wydawnictwem Nowa Era na poziomie rozszerzonym zaplanowano w dniach 4 - 11 stycznia. Pierwszego dnia uczniowie pisali diagnozę z biologii na poziomie rozszerzonym. Następnie z historii, angielskiego, niemieckiego, polskiego i chemii. Na 10 stycznia zaplanowana została matura z matematyki i wiedzy o społeczeństwie. O której godzinie zaczynają się egzaminy? Ile trwa próbna matura? Poznaj cały harmonogram próbnych matur. Kto bierze w nich udział? Jakie są opinie uczniów po maturach próbnych z wydawnictwem Nowa Era? Gdzie szukać arkuszy i odpowiedzi? Wyjaśniamy. 📢 Chcesz mieć oryginalny manicure? Postaw na paznokcie brokatowe. Takie zdobienie jest zawsze modne i na czasie Paznokcie brokatowe możesz mieć o każdej porze roku. Sprawdzą się na co dzień i na imprezy. Jak się okazuje, brokat ma wiele odsłon i można za jego pomocą tworzyć rozmaite zdobienia, od delikatnych, po rzucające się w oczy wzory. Spójrz na poniższe inspiracje i śmiało sięgaj po nie w najbliższym czasie!

📢 Komornicy wystawili na licytacje domy w Lubuskiem. W ofercie jest 21 nieruchomości. Znamy ich ceny i lokalizacje Rynek nieruchomości w ostatnim czasie mocno się zmienił. Ceny poszybowały, a ofert jest stosunkowo niewiele. Jeśli już są, to stać na nie jedynie wybranych. Dlatego ciekawą alternatywą mogą się okazać licytacje komornicze. Dziś sprawdzamy domy, które wystawili lubuscy komornicy. 📢 Zima 2023/2024. To najlepsze miejsca do Morsowania w Lubuskiem! Jak zacząć morsować? To trzeba wiedzieć | MAPA, WIDEO Województwo lubuskie słynie z lasów i jezior. Mamy mnóstwo zbiorników wodnych z bardzo dobrą infrastrukturą turystyczną, a te w okresie zimowym idealnie nadają się do morsowania. Przepłynęliśmy dla Was setki kilometrów lodowatych wód oraz podpytaliśmy nasze lokalne morsy, które miejsca polecają szczególnie. I wiecie co? Trochę tego mamy! Zobaczcie, gdzie zimą warto zarzywać lodowatych kąpieli.

📢 Lubuskie, Lubuszanie i 2023 rok na zdjęciach Mariusza Kapały. Ponad 100 emocjonalnych fotografii. Słowa tego nie opiszą. ZOBACZCIE Rok 2023 był niesamowity, przytłaczający, ekscytujący, frustrujący... Te wszystkie i wiele więcej emocji na swoich niezwykłych fotografiach zawarł dla Was nasz fotoreporter, Mariusz Kapała, którego zdjęcia idealnie oddają i opisują wydarzenia minionego roku. Było osobliwie, ciężko i pięknie zarazem. Dwanaście niezapomnianych miesięcy okiem lubuskiego fotografa. Po prostu zobaczcie. 📢 Pałac pod Gorzowem i straszne historie z czasów nazizmu. Co kryją mroczne podziemia? Zaledwie kilka wysokich ścian, częściowo zawalone piwnice i zapuszczony park – tyle zostało z pięknego ongiś pałacu w Lubnie. Budowla cieszyła oczy, jednak wiąże się z nią mroczna historia związana z nazizmem i SS. Z pałacem związany był kat Powstańców Warszawskich i zbrodniarz wojenny Erich von dem Bach-Zelewski. Miejsce to odwiedził też Adolf Hitler.

📢 Powiat gorzowski ma nowe władze. Jakie są cele starosty na trzy miesiące? Sytuacja finansowa powiatu jest stabilna – mówi Agnieszka Chudziak, nowy starosta gorzowski. Jakie ma plany na trzy miesiące swojego urzędowania? 📢 Najpiękniejszy świąteczny tramwaj jest w Gorzowie? Są wyniki konkursu! Co roku przed świętami na gorzowskie tory wyjeżdża ozdobiony światełkami tramwaj. Tym razem udekorowany pojazd został nominowany w specjalnym konkursie. Walczył o tytuł najpiękniejszego świątecznego tramwaju w Europie. 📢 Osoby z tymi schorzeniami nie powinny jeść czosnku. Im czosnek może szkodzić Czosnek to bardzo popularne warzywo. Stosowane jest jako przyprawa do mięs, ryb, sałatek, pieczywa. Czosnek ma również właściwości lecznicze. Działa bakteriobójczo, antygrzybiczo i przeciwrobaczo, pomaga przy zakażeniach jamy ustnej i górnych dróg oddechowych (dlatego często stosowany jest jako dodatek do past do zębów lub płynów do płukania jamy ustnej). Świeży sok hamuje także rozwój wirusów grypy, działa napotnie, obniża gorączkę i ciśnienie krwi. Czosnek wspomaga prawidłową pracę układu krwionośnego, obniża poziom cholesterolu we krwi. Jednak niektóre osoby powinny unikać czosnku, gdyż może im zaszkodzić. Zobacz, przy jakich schorzeniach nie należy jeść czosnku.

📢 Taka biżuteria przynosi pecha - na tej liście są nie tylko perły! Tej biżuterii lepiej nie nosić, sprowadza nieszczęście Biżuteria może przynosić pecha! Istnieje sporo przesądów i wierzeń dotyczących biżuterii. Wiele osób uważa, że niektóre błyskotki czy kamienie szlachetne mogą przynosić pieniądze, miłość i szczęście. Są też i takie, które mogą sprowadzić pecha. Na przykład kamienie takie jak perły czy opal przynoszą nieszczęście. Jakich ozdób lepiej nie nosić i nie dawać w prezencie? Zobaczcie teraz, jaka biżuteria przynosi pecha!

📢 Nowy rekord zimna! Bodzentyn to polski biegun północny W Polsce notowane są rekordowe mrozy. W nocy z 8 na 9 stycznia w Bodzentynie w województwie świętokrzyskim temperatura przy gruncie spadła do -32,3°C, a we wtorek rano do -35,6°C. To najniższa temperatura w Polsce od 19 stycznia 1987 roku.

📢 Od tych kobiet uciekaj sprzed ołtarza! Kobiety o tych imionach to najgorsze żony. Sprawdź listę 10.01.2024 Każda kobieta ma cechy, które są mniej lub bardziej pożądane przez mężczyzn. Astrolodzy uważają, że to właśnie imię może mieć wpływ na to, czy dana kandydatka nadaje się na żonę. Sprawdzicie to w naszej galerii.

📢 500 plus na dziecko to nie wszystko. Dodatkowe świadczenie dla osób pracujących. Sprawdź szczegóły jak je otrzymać 10.01.2024 Oprócz plotek dotyczących waloryzacji świadczenia 500 plus na każde dziecko, pojawiły się postulaty utworzenia dodatkowego świadczenia dla osób pracujących. Mowa tu konkretnie o dodatku 500 złotych dla osób będących na etacie. Sprawdź szczegóły projektu. 📢 Czy Twój kot Cię kocha? Po czym to poznać? Oto 10 dowodów na kocią miłość 10.01.2024 Koty, podobnie jak ludzie, mają bardzo różne charaktery. Niektóre kochają być przytulane, a inne wolą zawsze zachować odległość od swoich opiekunów. Nie oznacza to, że Twój przyjaciel Cię nie kocha. Najważniejsze, abyś nauczył się odczytywać uczucia Twojego futrzaka. Oto 10 dowodów, że Twój kot Cię kocha!

📢 Żony o tych imionach są najbardziej zrzędliwe. To koszmar każdego męża. Ciągle mają pretensje, są wścibskie i podejrzliwe 10.01.2024 Czy imiona mają jakieś znaczenie i niosą za sobą ładunek cech, które predysponują daną osobę do takich a nie innych zachowań? Od setek lat ludzie zadają sobie takie pytania. Co na ten temat twierdzą ezoterycy? Oni nie mają wątpliwości - każde imię nosi ze sobą zespół charakterystycznych cech, wyjątkowych dla osoby, która je nosi. Jak przekłada się to na stosunki damsko - męskie? Zobaczcie które imiona żeńskie są najgorsze dla żon. To one z kochanych narzeczonych zmieniają się w wiecznie marudzące żony. 📢 Kolejny triumf Dominiki Podhajeckiej w światowej rywalizacji juniorek. Lubuska tenisistka zagrała w dwóch finałach Lubuska tenisistka Dominika Podhajecka i Czeszka Sarah Melany Fajmonova zdominowały juniorski turniej ITF J100 Bromma - Pace Salk Open w Sztokholmie.

📢 Hipnotyzujące akwarele Barbary Dzięcielewskiej, są jak słońce. Warto się nimi "zarazić" nie tylko zimą „Czy woda jest przeźroczysta?" – taką nazwę nosi wystawa prac malarskich Barbary Dzięcielewskiej, którą uroczyście otwarto w galerii Wato jest pomagać przy ulicy Wazów 3 w Zielonej Górze. Spotkanie z autorką było jak zwykle pełne optymizmu… 📢 Memy, które zrozumieją tylko dzieciaki z lat 90-tych. Rozbawią cię do łez! [MEMY] 10.01.2024 Pamiętacie szalone lata dziewięćdziesiąte? Wszyscy oglądali "Beverly Hills" i "Doktor Quinn", a wiedzę zdobywaliśmy mimo że Google nie istniało. Używaliście Windowsa 98 - wiele osób uważa, że to najlepszy system operacyjny. Jak wspominacie te lata? Oto memy o szalonych latach 90-tych! 📢 Egzamin zawodowy w styczniu 2024. Harmonogram, klucze odpowiedzi. Kiedy sprawdzić wyniki? Przedstawiamy najważniejsze informacje Egzamin zawodowy 2024 w sesji zimowej rozpoczął się 9 stycznia. Nieprzystąpienie do egzaminu zawodowego będzie skutkowało nieotrzymaniem świadectwa ukończenia klasy i koniecznością powtarzania roku. Poniżej przedstawiamy informacje na temat tego, gdzie znaleźć klucze odpowiedzi CKE. Wyniki egzaminu zawodowego pojawią się już 27 marca 2024 roku. Wyjaśniamy, gdzie i w jaki sposób je sprawdzić. Kiedy odbędzie się egzamin zawodowy 2024? Jak wygląda i ile trwa test? Przedstawiamy najważniejsze informacje o styczniowym egzaminie.

📢 Tego nie jedz i nie kupuj w Biedronce, Lidlu, Auchan czy Kauflandzie. Uważaj na te produkty. Zostały wycofane ze sprzedaży! Ostrzeżenia GIS! Nie kupuj tego w supermarketach! Główny Inspektorat Sanitarny ostrzega przed produktami, które można było kupić w takich sklepach jak Lidl, Kaufland, Biedronka czy Rossmann. Sprawdź, czego nie należy spożywać, i co trzeba wyrzucić. Nazwy, numer partii, producent. Oto dlczego żywność z najpopularniejszych supermarketów bywa wycofywana ze sprzedaży.

📢 Prawo jazdy 2024. Do egzaminu podejdziesz pod jednym warunkiem. Co trzeba zrobić? - lista Przepisy dotyczące kursów i egzaminów w zakresie prawa jazdy zmieniają się nieustannie. Przypomnijmy, że od stycznia 2024 dotyczyć to będzie osób egzaminowanych w zakresie prawa jazdy kategorii B oraz A. Ponadto trzeba mieć na uwadze, że istnieją uwarunkowania, na podstawie których niestety nie będziemy mogli przystąpić do części praktycznej i teoretycznej. Kogo to dotyczy? Jakie warunki trzeba spełnić? Wszystko wyjaśniamy poniżej.

📢 Które auta nie mogą jeździć na nowe paliwo E10? Mamy listę samochodów, które nie mogą tankować nowej benzyny 10.01.2024 Benzyna E10 od stycznia zastąpiła popularną "95". Jednak nie wszystkie auta będą mogły palić E10. Mamy listę aut, które nie są kompatybilne z nowym paliwem. Jak sprawdzić, czy twój samochód może jeździć na E10? 📢 Mleko dla dzieci wycofane ze sprzedaży. Oto najnowsze ostrzeżenia GIS z 10.01.2024 W ostatnich dniach Główny Inspektorat Sanitarny (GIS) podjął decyzję o wycofaniu z obiegu szeregu produktów, które mogą stanowić zagrożenie dla zdrowia konsumentów. Wśród nich znajdują się mleko modyfikowane dla dzieci, suplement diety z THC, chipsy z wysokim poziomem akryloamidu, miód turecki na potencję, kosmetyki, kasza, mięso, herbata, czy jajka. To jedynie niektóre z produktów, które zniknęły ze sklepowych półek. Co jeszcze warto wiedzieć o najnowszych ostrzeżeniach GIS z 10.01.2024?

📢 W Gorzowie powstaje Centrum Usług Diagnostycznych. Najnowocześniejsze w regionie W kompleksie szpitalnym przy ulicy Dekerta w Gorzowie powstaje Centrum Usług Diagnostycznych. Nowoczesny ośrodek ma umożliwić szybsze i bardziej efektywne wykonywanie badań, a tym samym wspierać leczenie schorzeń onkologicznych.

📢 Wypadek pod Gubinem. W okolicach Starosiedla zderzyły się dwa samochody. Jedna osoba przewieziona do szpitala We wtorek (9 stycznia) w godzinach wieczornych, pod Gubinem, w okolicach miejscowości Starosiedle doszło do groźnego wypadku. Zderzyły się dwa samochody osobowe. Jedna osoba trafiła do szpitala. 📢 Arenę Gorzów zobaczą kibice w Polsce. Siatkarskie mistrzostwa będą w Polsacie W środę 10 stycznia w Arenie Gorzów rozpoczną się siatkarskie Mistrzostwa Europy Wschodniej U20 mężczyzn. Turniej potrwa do niedzieli 14 stycznia. Mecze z Gorzowa będzie można zobaczyć w telewizji.

📢 Znany sędzia piłkarski, Szymon Marciniak odwiedzi Krosno Odrzańskie! Został zaproszony przez prezesa klubu Tęcza-Homanit Krosno Odrzańskie Szymon Marciniak to sędzia piłkarski znany już na całym świecie. Sędziował pamiętny finał mistrzostw świata w Katarze, w którym Argentyna pokonała Francję. Był też arbitrem ostatniego finału Ligi Mistrzów. W piątek, 12 stycznia odwiedzi Krosno Odrzańskie, gdzie opowie o swojej karierze.

📢 Dajmy choinkom drugie życie! Ruszyła akcja odbioru świątecznych drzewek w Zielonej Górze. Sprawdź harmonogram W poniedziałek, 8 stycznia wyruszył EKOPatrol. Pracownicy Zakładu Gospodarki Komunalnej odbiorą od nas choinki. Swój objazd po mieście rozpoczynają od sołectw w dzielnicy Nowe Miasto. Za tydzień rozpocznie się odbiór świątecznych drzewek w tzw. starym mieście. 📢 Jeśli chcecie pojeździć na stoku na nartach, wystarczy wybrać się do Szprotawy! W Szprotawie ruszył sztucznie naśnieżany stok narciarsko-saneczkowy! Jeśli macie ochotę na zimowe szaleństwo, nie trzeba jechać aż do Karpacza! Wystarczy przypiąć narty i ruszyć do parku koło szpitala przy ul. Henrykowskiej w Szprotawie. Tam zastaniemy piękny, biały stok.

📢 Będą nowe tramwaje w Gorzowie. MZK kupi dziesięć wozów W tym roku może zostać ogłoszony przetarg na zakup dziesięciu nowych tramwajów. Będą one potrzebne do kursowania choćby nowym torowiskiem wzdłuż ul. Jancarza. 📢 Zamiast udać się do PSZOK-u w Krośnie Odrzańskim ludzie wolą wyrzucać gabaryty po wiaty. Dlaczego?! Choć śmieciarki podjeżdżają pod dom, a m.in. wielkogabarytowe śmieci można za darmo odwozić do Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów (PSZOK), to wciąż często przed wiatami z koszami na odpady, zalegają śmieci. Sprawdzamy w statystykach jak często mieszkańcy Krosna Odrzańskiego korzystali z nowoczesnego PSZOK-u w zeszłym roku. 📢 Mężczyźni o tych imionach są najgorszymi mężami. Mają trudny charakter [LISTA] 09.01.2024 Od początku wydają się wspaniałymi partnerami życiowymi, a po ślubie wszystko diametralnie się zmienia. Co możemy wyczytać z konkretnych imion? Zobacz, jacy mężczyźni muszą się bardzo starać w roli mężów. Potrzeba jednak więcej silnej woli - ci mężczyźni muszą się mocniej starać, aby być dobry mężami. Zobacz listę męskich imion, które mogą świadczyć o trudnym charakterze.

📢 Jesteś szczęśliwą babcią lub dumnym dziadkiem? Zgłoś się do naszej akcji i wygraj 20 000 zł na realizację marzeń Marzyłaś o roli babci? Spełniasz się w roli dziadka? Pochwal się wnukami i weź udział w specjalnej akcji! Do wygrania nawet 20 tysięcy złotych na spełnienie rodzinnych marzeń! 📢 Rusza kwalifikacja wojskowa w Lubuskiem. Sprawdź, kto dostanie wezwanie Na początku lutego ruszą pierwsze w tym roku kwalifikacje wojskowe w województwie lubuskim. Potrwają do końca kwietnia. W tym czasie młodzi mieszkańcy regionu, którzy zostali wezwani do stawienia się przed komisją lekarską przejdą badania i otrzymają kategorię zdolności do pełnienia służby.

📢 To willa w Gorzowie, która straszy. „Bezdomni pilnują, by było gorzej” Panie Prezydencie, niech pan ratuje ten obiekt! – apelują radny Jerzy Synowiec w sprawie opuszczonej willi przy ul. Kazimierza Wielkiego.

📢 Tak żużlowcy spędzają zimowe wakacje. Egzotyczne wczasy i ważne zmiany w życiu Sezon 2023 zakończył się na przełomie września i października. Od tego czasu żużlowcy mają dużo czasu na inne aktywności – wyjazdy na wczasy, powrót w rodzinne strony albo swoje hobby. Zobaczcie, jak najlepsi zawodnicy na świecie spędzają przerwę między sezonami. 📢 Wielka moc w zielonym orzeszku! To dzieje się z twoim organizmem, gdy jesz pistacje. Działają rewelacyjnie! To jest zdrowy przysmak. Zamiast kupować chipsy, czy paluszki, wybierz... pistacje! Po pistacje powinien sięgać każdy - te niewielkie zielone orzechy są bogate w witaminy oraz składniki mineralne. Dlaczego warto jeść pistacje? Kto w szczególności powinien po nie sięgać? Koniecznie sprawdź i przekonaj się, ile dobrego dla twojego zdrowia mogą zrobić te orzechy!

📢 W krótkim czasie w Gorzowie skradziono kilka samochodów. Mieszkańcy mówią o pladze, policjanci pracują nad ustaleniem sprawców Dwa samochody dostawcze zostały ukradzione jednego dnia w Gorzowie Wlkp. Mieszkańcy na grupach dyskusyjnych piszą o prawdziwej pladze. Niektórzy twierdzą, że w ostatnich miesiącach w Gorzowie i okolicach ukradziono nawet kilkadziesiąt busów. 📢 Słubice sparaliżowane! Duży ruch i protesty Niemców powodują, że miasto co chwila stoi w gigantycznych korkach Po niemieckiej stronie granicy trwają protesty na autostradzie A12 oraz we Frankfurcie nad Odrą. To z kolei powoduje, że po polskiej stronie tworzą się gigantyczne korki. Słubiccy policjanci wsparci przez kolegów z innych jednostek garnizonu lubuskiego kierowali ruchem drogowym na głównych i strategicznych dla ruchu skrzyżowaniach przy A2 i w Słubicach. Mundurowi byli z kierowcami, doradzali im i kierowali na drogi alternatywne.

📢 Te osoby nie muszą już płacić abonamentu RTV. Duże zmiany w 2024 roku. Sprawdź czy musisz go opłacać 09.01.2024 Ustawa o abonamencie RTV mówi jasno, że abonament płacić musi każdy kto posiada odbiornik zarówno telewizyjny jak i radiowy. Opłacie podlegają także radia samochodowe. W zasadzie każdy, kto nie opłaca abonamentu RTV podlega karze. Sprawdzić mogą nas pracownicy Poczty Polskiej. Kontrolowane są domu i mieszkania Polaków. Ustawa przewiduje także, że są osoby które są zwolnione z płacenia abonamentu RTV. Kto nie musi płacić abonamentu? 📢 Czyste Powietrze 2024 od kwietnia czekają zmiany. Poznaj aktualne stawki dopłat do wymiany pieca, pompy ciepła albo ocieplenia domu Od początku kwietnia 2024 roku będą obowiązywały zmiany w programie Czyste Powietrze. Już poprzedni rok przyniósł modyfikacje zasad. Wysokie koszty zakupu węgla albo innych surowców energetycznych wymusiły poniekąd zmianę kierunku realizacji popularnego programu proekologicznego. Aby powstrzymywać utratę ciepła, mamy na większą skalę niż do tej pory ocieplać domy. Inflacja zjadła sporą część dotacji, dlatego i one wzrosły, tak, jak progi dochodowe. Tym razem zmiany mają dotyczyć pomp ciepła.

📢 Samochód wjechał między szlabany na przejeździe kolejowym w Świebodzinie. Było o krok od tragedii! Wszystko nagrały kamery Pomimo czerwonych sygnałów i opadającego szlabanu wjechał na przejazd. Szczęśliwie nie doszło do tragedii. Maszynista wyhamował pociąg, a sam kierujący zjechał na tyle, że nie doszło do kolizji pojazdów. W tym zdarzeniu kierujący otrzymał 2500 złotych mandatu i 15 punktów. Mogło jednakże dojść do tragedii. 📢 Ważny dzień dla kredytobiorców. Dzisiaj Rada Polityki Pieniężnej zdecyduje ws. stóp procentowych „Władze monetarne postawiły sprawę jasno" Dzisiaj poznamy decyzję Rady Polityki Pieniężnej dotyczącą stóp procentowych. W minionych dwóch miesiącach RPP nie zmieniła stóp procentowych. Oznacza to, że cykl zatrzymał się na poziomie 5,75 po dwóch ruchach o łącznie 100 pb. Jaką decyzję RPP podejmie w styczniu? Konsensus rynkowy nie daje szans na żadną zmianę wysokości stóp procentowych, co było dosyć jasno komunikowane przez profesora Glapińskiego podczas poprzednich konferencji.

📢 Nietypowa akcja strażaków z Kostrzyna nad Odrą. Ratowali dwie sarny, które utknęły na rozlewiskach Odry Gdyby nie strażacy, dwie sarny zapewne nie miałyby sił, aby samodzielnie opuścić rozlewiska Odry w Kostrzynie. Zwierzęta utknęły na rozległych rozlewiskach rzeki w rejonie oczyszczalni ścieków. 📢 Przez województwo lubuskie przebiega najdłuższa trasa kolejowa na świecie! Pociągiem z Portugalii do Singapuru Prawie 19 tys. kilometrów, 13 państw - to najdłuższa trasa kolejowa, która łączy Portugalię z Singapurem i przebiega przez Polskę, m.in. przez nasze województwo lubuskie. Czy to oznacza, że można wsiąść do pociągu np. w Zielonej Górze i dojechać do odległego kraju w Azji?

📢 Coraz mniej mieszkań na licytacjach komorniczych w Lubuskiem. Komornicy wystawili 18 ofert Sprawdziliśmy styczniowe ogłoszenia o licytacjach komorniczych w Lubuskiem. W pierwszej połowie stycznia na rynku było 18 ofert. To najmniejsza ilość mieszkań na licytacjach komorniczych w Lubuskiem od wielu miesięcy.

📢 W Wymiarkach działała Krwawa Oberża. Jej właściciele mordowali śpiących gości W oberży w okolicy Wymiarek doszło do krwawego mordu. Pisał o tym podobno Balzac, filmy robili francuscy reżyserzy. A dzieło się to około roku 1450 roku. Oto oberżyści mieli mordować i okradać podróżnych. 📢 To zielonogórscy żużlowcy go zabili. "Z piasku wystawała dłoń, zegarek wciąż chodził. To było przerażające..." Ta szokująca sprawa przykuła uwagę wszystkich, nie tylko kibiców czarnego sportu. Dwaj żużlowcy zostali oskarżeni o brutalne morderstwo, do którego doszło niemal w centrum Zielonej Góry. Historia jest tak bardzo nieprawdopodobna, że trudno w to wszystko uwierzyć. Fakty jednak nie kłamią, to naprawdę się wydarzyło. "Panie Zbigniewie. Wyrok jest prawomocny i nic już go nie zmieni. Obiecuję, że tego, co pan mi teraz powie, nie opublikuję w gazecie. Zrobił pan to?". B. spojrzał wówczas na dziennikarza i odparł bez zastanowienia...

📢 Skarby z czasów PRL sprzedają także mieszkańcy Żar. Zobaczcie, ile to kosztuje Moda na PRL trwa w najlepsze od kilku lat. Przedmioty z 80 - tych i wcześniejszych lat, są dziś w cenie. Pasjonaci mają całe kolekcje najróżniejszych gadżetów, od prodiży, przez zabawki, po meble. M.in. na portalu Olx.pl nie brakuje ogłoszeń sprzedaży przedmiotów z PRL, sprawdziliśmy, co i za ile, sprzedają mieszkańcy Żar.

📢 Te psy są najbardziej leniwe. Kanapa to ich naturalne środowisko. Sprawdź listę największych leniuchów! Te rasy psów są najbardziej leniwe. Może się zdarzyć, że nawet siłą nie ściągniesz ich z kanapy. Wybierając psa trzeba wziąć pod uwagę nasz styl życia. Niektóre czworonogi wymagają dużej ilości ruchu, natomiast inne potrzebują spokojniejszego trybu życia. Do którego grona można zaliczyć Twojego psa? Sprawdź koniecznie listę najbardziej leniwych psów!

📢 Szczęśliwe liczby masz zapisane w dacie urodzenia! Wśród nich najważniejsza jest liczba przewodnia. Sprawdź, co oznacza Jeśli wierzyć numerologom, nic nie dzieje się przez przypadek, a ogromny wpływ na nasze życie mają liczby. Każdy ma liczbę przewodnią, zawartą w dacie urodzenia i to z nią powiązane są liczby, które mogą okazać się dla nas szczęśliwe. 📢 Bliscy nie mogli skontaktować się z seniorką z Kostrzyna nad Odrą. Na miejsce wezwano służby Do zdarzenia doszło w sobotnie (6 stycznia 2024) popołudnie. Około godziny 13.00 na Osiedlu Mieszka I pojawili się strażacy, medycy oraz policji. Zostali wezwani na miejsce przez bliskich mieszkających na osiedlu seniorki. 📢 10 najmniejszych lubuskich miast. Są zmiany w rankingu 1 stycznia 2024 r. w Lubuskiem przybyło jedno miasto. Brody, bo o nich mowa, mają niespełna tysiąc mieszkańców i są teraz najmniejszym miastem w regionie. Nie są jednak jedynym malutkim miasteczkiem w województwie. Tych jest całkiem sporo. Zobacz, które znalazły się w czołówce rankingu i ile osób w nich mieszka.

📢 Kolęda 2024 w Zielonej Górze. Kiedy się odbywa? Sprawdź aktualne terminy wizyt duszpasterskich Kolęda jak zwykle rozpoczęła się wraz z Nowym Rokiem. To okazja do wspólnej modlitwy, błogosławieństwa domu i jego mieszkańców. Sprawdź, kiedy zaplanowano kolędę w parafiach w Zielonej Górze i okolicach. Oto cała lista adresów wraz z datami wizyt duszpasterskich.

📢 Lubuskie pałace, dworki i stare wille na sprzedaż. Aby w nich zamieszkać, trzeba mieć miliony Stare wille, dworki i pałacyki to prawdziwe perełki. Choć niektóre z nich wymagają remontu, to jednak zachwycają architekturą i położeniem. Oto kilka ciekawych nieruchomości w Lubuskiem, które czekają na nowego właściciela. Ceny zaczynają się od 500 tys. zł. 📢 DNI BABCI I DZIADKA 2024 Prześlij już dziś życzenia dla dziadków! Ukażą się w specjalnym dodatku do gazety i w galerii w naszym serwisie W poniedziałek, 22 stycznia do "Gazety Lubuskiej" dołączymy specjalny dodatek z okazji Dni Babci i Dziadka, w którym zamieścimy życzenia dla seniorów przesłane przez naszych Czytelników. Ukażą się one także w wielkiej galerii w naszym serwisie internetowym. Do życzeń można dołączyć zdjęcie. W dniu ukazania się dodatku rozpocznie się także głosowanie, w którym zostaną wybrani najsympatyczniejsi seniorzy. Czeka na nich mnóstwo nagród.

📢 Gorzowski radny znów może mieć kłopoty. Znów pod lupą śledczych Gorzowski radny Robert Anacki znów pod lupą śledczych. Tym razem prokuratorzy wszczęli śledztwo w sprawie dotacji, którą otrzymała założona przez niego spółka Tecra.