Przegląd prasy 11.05.2024. Przygotowaliśmy zestaw najważniejszych informacji z wczoraj. Bądź na bieżąco z wydarzeniami

Prasówka 11.05: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Takie sztuczki stosują teraz supermarkety. Tak sklepy oszukują klientów, by kupowali więcej Sklepy i supermarkety stosują psychologiczne sztuczki i triki, by klienci kupowali więcej. Sprzedawcy sięgają do reguł psychologii, perswazji, a czasem nawet manipulacji. Często stosują nieuczciwe metody, na które prawie każdy daje się złapać. Chodzi o to, by skłonić klientów do kupowania rzeczy, których nie planowali kupować i do wydawania większej ilości pieniędzy. Oto lista sztuczek, jakie stosują supermarkety, by klienci kupowali więcej. Poznaj je teraz w naszej galerii.

📢 Te osoby nie muszą opłacać Abonamentu RTV 2024. Na liście nie tylko seniorzy i bezrobotni - zobacz, kto jest zwolniony Opłacanie abonamentu RTV powinno obowiązywać wszystkich posiadaczy odbiorników radiowo-telewizyjnych. Niektórzy są jednak zwolnieni z tej opłaty. Zobacz, kto nie musi martwić się opłacaniem abonamentu. Podajemy listę zwolnionych w 2024 roku.

📢 Gdzie występują utrudnienia w ruchu w woj. lubuskim? Stan na 11.05.2024 Które drogi w województwie lubuskim 11.05.2024 nie są przejezdne? Roboty drogowe: droga S3a, S3, strona prawa, montaż tablic informacyjnych MOP Racula Zachód (187. km na odc. 10 km) Projekt organizacji ruchu nr 4081/93/2023 z dnia 12.09.2023r., schemat nr RC-06, RC-01a, RC-02, RC-03, RC-04, RC-05. Wykonywane roboty: montaż tablic informacyjnych ,, MOP Racula Zachód". Wykonawca robót: BRD Wudarczyk Sp. K , ul. Glinki 136/5, 85-861 Bydgoszcz..

Prasówka 11.05: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Nowe ostrzeżenia GIS i GIF. Te produkty wycofano ze sklepów: Biedronka, Lidl, Auchan, Kaufland, Aldi, Netto, Żabka, POLOmarket 11.05.2024 Nowe ostrzeżenie GIS, aktualne na dzień 11.05.2024! Oto lista produktów, które zostały wycofanych przez sklepy sieci: Biedronka, Lidl, Netto, Kaufland, POLOmarket, Auchan. Sprawdź nowe ostrzeżenie sanepidu. Lista została ostatnio powiększona o nowe produkty i przedmioty. Oto szkodliwe rzeczy, które muszą usunąć ze swoich półek sklepy zgodnie z decyzją, które wydał Główny Inspektor Sanitarny oraz Główny Inspektorat Farmaceutyczny. Sprawdź listę!

📢 Zorza polarna w Lubuskiem! Niesamowite zjawisko na niebie Taki widok na lubuskim niebie nie zdarza się często! W nocy z 10 na 11 maja można obserwować zorzę polarną. Jest widoczna gołym okiem. Wszystko przez niezwykle silne wybuchy na Słońcu. 📢 Pożar składowiska w Siemianowicach Śląskich - trwa dogaszanie i zabezpieczanie niebezpiecznych odpadów. Sytuacja jest opanowana Walka z pożarem składowiska odpadów w Siemianowicach Śląskich powoli dobiega końca. Pożar został opanowany, trwa dogaszanie i zabezpieczanie odpadów. Bardzo dziękuję funkcjonariuszom Straży Pożarnej, Policji, Wojewodzie za tak sprawne działanie i profesjonalizm - komentuje Rafał Piech, prezydent Siemianowic Śląskich. 📢 900 lat temu na Ziemi Lubuskiej powstała diecezja. 11 maja na jubileusz przyjedzie prymas Polski W weekend 11-12 maja odbywać się obchody 900-lecia powołania diecezji lubuskiej. Choć nie istnieje ona od XVI wieku, to – jak mówi bp Tadeusz Lityński – „warto, byśmy z tego dziedzictwa, czerpali mądrość i radę na przyszłość naszej diecezjalnej wspólnoty”.

📢 Zmiana organizacji ruchu przy ulicy Bohaterów Getta w Żarach. Od najbliższego poniedziałku ul. Żagańska będzie dwukierunkowa Mieszkańcy Żar! Planowana jest zmiana organizacji ruchu z powodu remontu ulicy Bohaterów Getta w Żarach. Od najbliższego poniedziałku kolejne odcinki drogi będą zamknięte, a objazdy poprowadzą ulicą Żagańską, która będzie dwukierunkowa. 📢 Burmistrz Szprotawy prawomocnie uniewinniony. Będzie się skarżyć za bezprawne uwięzienie Burmistrz Szprotawy został prawomocnie uniewinniony. O swoim bezpodstawnym aresztowaniu opowiedział w reportażu Czarno na Białym TVN "Państwo moim wrogiem", Marka Osiecimskiego. Mirosław Gąsik zapowiada skargę za bezprawne uwięzienie. - Ucierpiałem nie tylko ja i moja rodzina - mówi poszkodowany burmistrz.

📢 Akcja strażaków w podgorzowskiej Kłodawie. Do jeziora wjechał... samochód Do niecodziennej sytuacji doszło w piątkowe popołudnie w miejscowości Kłodawa koło Gorzowa. Na miejsce przyjechało kilka zastępów strażaków...

📢 Lotnisko w Babimoście najlepsze w Europie. Liczba pasażerów wzrosła tu o 167 proc. Wkrótce loty do Albanii, Tunezji i Turcji W pierwszym kwartale 2024 roku lotnisko Zielona Góra - Babimost obsłużyło 12 082 pasażerów, czyli o 167,4 proc. więcej niż w tym samym okresie w 2019 roku - wynika z raportu organizacji ACI Europe. Port odnotował największy przyrost podróżnych wśród wszystkich małych lotnisk w Europie. Wkrótce pasażerowie z Zielonej Góry polecą też do Albanii, Tunezji i Turcji. 📢 Uczniowie dają czadu, a nauczyciele załamują ręce... Nowe hity ze sprawdzianów, klasówek i kartkówek zalewają internet. Zobacz! Trudno uwierzyć, co na klasówkach, sprawdzianach i kartkówkach potrafią pisać uczniowie. Uśmiejecie się do łez! Poczucia humoru często nie brakuje także nauczycielom. Jest to jednak śmiech przez łzy... Zobaczcie w galerii, jakie kwiatki występują w pracach domowych, wypracowaniach oraz kartkówkach.

📢 Nowa burmistrz Słubic po ślubowaniu i z niższą pensją. Zarobi mniej od poprzednika Marzena Słodownik będzie zarabiała mniej niż jej poprzednik. Chwilę po złożeniu ślubowania i odebraniu gminnych insygniów od odchodzącego z urzędu Mariusza Olejniczaka przez nową burmistrz Słubic, radni zajęli się ustaleniem wysokości wynagrodzenia, które będzie otrzymywała za pełnienie tej funkcji. Zdecydowali o sporej obniżce pensji. 📢 Lubuskie: jedno jezioro i trzy plaże obok siebie. Głębokie koło Międzyrzecza czeka na sezon. Uwaga: przybyło nieco wody! Do wakacji jeszcze kilka chwil ale jezioro Głębokie już przyciąga pierwszych wypoczywających. Nic dziwnego: są tutaj obok siebie aż trzy plaże. I choć akwen od lat zmaga się dramatycznym ubytkiem wody, to ostatnio... wody tutaj przybyło!

📢 Horror na drodze w Krośnie Odrzańskim. Kierowca jechał zygzakiem, był pijany Tylko jednego dnia policjanci z Krosna Odrzańskiego zatrzymali trzech nietrzeźwych kierowców. Niechlubnym rekordzistą był 55-latek, który kierując samochodem ciężarowym z naczepą, miał ponad 1,5 promila alkoholu w organizmie. Mężczyzna miał spore problemu z utrzymaniem prostego toru jazdy, a pozostali uczestnicy ruchu z przerażeniem obserwowali jego manewry.

📢 Kobiety o tych imionach to najgorsze żony! Są zaborcze, takie żony są marudne i wybuchowe. Sprawdź, kto znalazł się na liście! 10.05.2024 Kobiety o tych imionach to najgorsze żony. Zastanawiasz się, które znalazły się na liście? Miłość jest ślepa - tak mówi popularne powiedzenie. Mężowie czasem dopiero po ślubie dowiadują się jakimi zołzami potrafią być ich żony. Stają się marudne, zazdrosne i zaborcze, a życie z nimi szybko zamienia się w koszmar. Sprawdź, które żeńskie imiona najbardziej pasują do wizerunku najgorszej żony. 📢 Ostatnie słowa pilotów tuż przed katastrofą samolotu. Oto wstrząsające nagrania z czarnych skrzynek! Sprawdź! 10.05.2024 Wstrząsające, ostatnie słowa pilotów nagrane tuż przed katastrofą samolotu. Wypowiedziane słowa wzruszają i chwytają za serce. Katastrofa lotnicza to niewątpliwie ogromna tragedia, która dotyka nieświadomych i bezbronnych osób. Niezwykłe jest to, co ludzie wypowiadają na chwilę przez śmiercią. Dzięki czarnym skrzynkom, możemy odtworzyć zapisy rozmów z kabiny samolotu i dowiedzieć się jak piloci i pasażerowie przyjęli informacje o zbliżającej się katastrofie. Oto krótkie cytaty, które na zawsze przeszły do historii wypadków lotniczych. Sprawdź!

📢 W Międzyrzeczu jest zamek jak z "Gry o Tron". Można do niego wejść W sercu Międzyrzecza jest zamek jak z "Gry o Tron". To idealne miejsce na rodzinną weekendową wycieczkę!

📢 Brutalny atak na stacji kolejowej w Zbąszynku. Mężczyzna został wyciągnięty z pociągu i okradziony Do szokujących scen doszło na stacji kolejowej w Zbąszynku. Napastnik siłą wyciągnął na peron wsiadającego do pociągu 61-latka i zabrał mu bagaże. Obsługa pociągu wszczęła alarm, a jeden ze świadków zdarzenia zatrzymał sprawcę ataku. Mężczyzna trafił do aresztu. 📢 Jest nowy sondaż wyborczy do Parlamentu Europejskiego. KO i PiS bardzo blisko siebie Największe partie idą łeb w łeb przed wyborami do Parlamentu Europejskiego. Według najnowszego sondażu, Koalicja Obywatelska może liczyć na 30,8 procent poparcia, a PiS – na 30,6 procent. Próg wyborczy przekroczyłoby pięć ugrupowań.

📢 Motokrew 2024 w Żarach. W sobotę kolejna akcja żarskich motocyklistów. Będzie można oddać krew, nie zabraknie tradycyjnej parady W najbliższą sobotę, 11 maja w Żarach odbędzie się kolejna edycja akcji Motokrew. Będzie tradycyjna parada motocykli, a wszyscy chętni będą mogli oddać krew. Zobaczcie, jakie atrakcje przygotowali motocykliści z klubu Black Eagles MC Poland. 📢 Weekend w Zielonej Górze. Szał! Tak dużo będzie imprez w weekend 11-12 maja. Sprawdźcie! [PROGRAM] Piękno wiosny i lata można opisać na setki sposobów. Jednak to, że podczas tych kilku słonecznych miesięcy mamy okazję niemal co tydzień doświadczać imprez plenerowych, festynów, koncertów, pikników czy festiwali pod chmurką sprawia, że serce bije nieco szybciej. Tak jest i w ten weekend. Atrakcji nie brakuje...ba! Nawet ciężko zdecydować, gdzie się wybrać. Sprawdź, co oferują Zielona Góra i okolice w najbliższych dniach!

📢 Teściowe z piekła rodem! Kobiety o tych imionach to najgorsze teściowe [LISTA IMION] 10.05.2024 Teściowa, druga matka przez jednych uwielbiana, a przez innych nienawidzona. Żarty o teściowych wciąż są jednymi z najpopularniejszych. Sprawdźcie w naszej galerii imiona najgorszych teściowych.

📢 Od tych kobiet uciekaj sprzed ołtarza! Kobiety o tych imionach to najgorsze żony. Sprawdź listę 10.05.2024 Każda kobieta ma cechy, które są mniej lub bardziej pożądane przez mężczyzn. Astrolodzy uważają, że to właśnie imię może mieć wpływ na to, czy dana kandydatka nadaje się na żonę. Sprawdzicie to w naszej galerii. 📢 Rozmowa z Anną Januszkiewicz, pierwszą kobietą na stanowisku starosty powiatu krośnieńskiego Poznaliśmy nowego starostę powiatu krośnieńskiego. Po raz pierwszy na tym stanowisku zasiadła kobieta — Anna Januszkiewicz, która przez lata pracowała w samorządzie na różnych stanowiskach. Oto rozmowa z A. Januszkiewicz.

📢 Żony o tych imionach są najbardziej zrzędliwe. To koszmar każdego męża. Ciągle mają pretensje, są wścibskie i podejrzliwe 10.05.2024 Czy imiona mają jakieś znaczenie i niosą za sobą ładunek cech, które predysponują daną osobę do takich a nie innych zachowań? Od setek lat ludzie zadają sobie takie pytania. Co na ten temat twierdzą ezoterycy? Oni nie mają wątpliwości - każde imię nosi ze sobą zespół charakterystycznych cech, wyjątkowych dla osoby, która je nosi. Jak przekłada się to na stosunki damsko - męskie? Zobaczcie które imiona żeńskie są najgorsze dla żon. To one z kochanych narzeczonych zmieniają się w wiecznie marudzące żony. 📢 Szkoła Muzyczna w Zielonej Górze zaprasza na Dzień Otwarty. Będą koncerty, korowód, gry, pokaz mody, otwarte zajęcia Państwowa Szkoła Muzyczna I i II stopnia im. Mieczysława Karłowicza w Zielonej Górze zaprasza na Dzień Otwartych Drzwi w sobotę, 11 maja, br. w godzinach 12.00 – 15.00. - Rozpoczynamy muzycznym korowodem z siedziby przy alei Niepodległości 21 – zachęca dyrektor muzycznej placówki Honorata Górna.

📢 Dominika Podhajecka przed wyjazdem chorowała, ale w Malezji osiągnęła kolejny sukces Lubuska tenisistka Dominika Podhajecka osiągnęła kolejny sukces w na światowych kortach. Stanęła na podium turnieju w Malezji.

📢 Ważne! Ponad 8 milionów emerytów otrzyma list z ZUS. W jednej kopercie świadczeniobiorcy znajdą „dwie ważne decyzje" 8 mln listów zostanie wysłanych z ZUS do emerytów w całej Polsce. Podobnie jak w ubiegłym roku emeryci i renciści w jednej kopercie otrzymają dwie ważne decyzje z ZUS-u. Będzie to decyzja o przyznaniu trzynastki oraz decyzja waloryzacyjna, z której dowiedzą się, o jaką kwotę ZUS zwiększył im od marca emeryturę lub rentę. 📢 Wyjątkowy pokaz sukien artystycznych już w sobotę w Sulechowskim Domu Kultury. I koncert Tribute to Tina Turner Sulechowski Dom Kultury najpierw ogłosił, że poszukuje 10 pań w różnym wieku, które zostałyby modelkami w pokazie artystycznym projektantki Elżbiety Tarłowskiej. Sukienki w rozmiarach 36-40 zostaną zaprezentowane w sobotę, 11 maja br., o godzinie 18.00. Pokazowi towarzyszyć będzie koncert Tribute to Tina Turner.

📢 Tu giną ptaki, jeden po drugim. Ten budynek w centrum Zielonej Góry to pułapka dla nich Dramat. Pełno tam gołębi. Wlatują do jednego z pustych budynków w okolicy deptaka. Wiele z nich nie potrafi wydostać się stąd z powrotem. Odbijają się o szyby i giną. Pełno tu też odchodów – napisał do nas jeden z Czytelników. - Trzeba coś z tym wreszcie zrobić. 📢 Obrady rady miasta Gorzowa będą wyglądać inaczej? "Musimy mądrze wydać każdą złotówkę" Tylko wyobraźnia będzie ograniczała nasze pomysły – mówił prezydent. - Musimy mądrze wydać każdą złotówkę – mówił nowy przewodniczący rady miasta. Ta kadencja zapowiada się ciekawie.

📢 Tak zaczyna się historia obwodnicy Słubic. Jest przetarg na dokumentację nowej drogi Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad ogłosiła przetarg na prace przygotowawcze do budowy obwodnicy Słubic. O nowej drodze marzą zarówno kierowcy, jak i mieszkańcy. Wszyscy mają dość trasy prowadzącej przez centrum i korków, które potrafią sparaliżować całe miasto.

📢 Wybierasz się do lasu w Lubuskiem? Uważaj, wydano ostrzeżenie! W czwartek 9 maja Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego w Szczecinie poinformowało o wydaniu przez Regionalną Dyrekcję Lasów Państwowych komunikatu o wprowadzeniu na terenach leśnych województwa lubuskiego III (najwyższego) stopnia zagrożenia pożarowego. 📢 Wypadek w Żarach. Motocyklista uderzył w tył osobówki Do poważnie wyglądającego wypadku doszło w czwartek, 9 maja około godziny 15 w Żarach. Kierujący motorowerem uderzył w tym osobówki. 📢 Młoda Stal w natarciu. Kolejny zawodnik na podium Pucharu Ekstraligi W poniedziałek 6 maja w Lesznie rozegrano drugą rundę Indywidualnego Pucharu Ekstraligi. W pierwszej szóstce zawodów znalazło się aż trzech zawodników Stali Gorzów. 📢 Świebodzińskie Rio. To miejsce jest sławne. Przyjeżdżają tu turyści z całego świata! Pomnik Chrystusa Króla w Świebodzinie od 2010 roku króluje nad miastem. Doskonale widać go z drogi S3 i już z tej perspektywy robi niesamowite wrażenie. Jednak jego ogrom dostrzega się dopiero stojąc tuż przed nim. Odwiedzających to miejsce z każdym rokiem jest coraz więcej. W naszym artykule zdradzamy kilka ciekawostek, o których na pewno nie wiedzieliście.

📢 Co było przyczyną pożaru rektoratu akademii w Gorzowie? Są cztery możliwości Co spowodowało pożar rektoratu Akademii im. Jakuba z Paradyża? Pod uwagę brane są cztery przyczyny. Wszystkie one mają związek z prowadzonymi wówczas pracami remontowymi.

📢 Te rośliny przyciągają pieniądze! Chcesz być bogaty? Koniecznie postaw je w domu! Wielu roślinom przypisywane są szczególne właściwości i moce. To oczywiście przesądy, ale jak wiemy, w każdym przesądzie tkwi ziarno prawdy. Postanowiliśmy sprawdzić, które rośliny zgodnie z przesądami przyciągają pieniądze. Warto pomóc szczęściu i posiadać je w swoim domu. Sprawdź! 📢 Tego nie można odgrzewać na drugi dzień. Możesz się zatruć! Jakich produktów nie wolno odgrzewać? Sprawdź! Ze względu na oszczędność i niemarnowanie jedzenia wielu z nas decyduje się na odgrzewanie obiadu przygotowanego dzień wcześniej. Istnieją jednak produkty, których pod żadnym pozorem nie powinniśmy odgrzewać! Odgrzanie tych produktów może sprawić, że stracą one wartości odżywcze, spożycie odgrzanego dania może także spowodować zatrucie organizmu. Czego dokładnie nie wolno odgrzewać? Mamy pełną listę!

📢 Tych rzeczy nie trzymaj blisko łóżka! Mogą przeszkodzić w zdrowym śnie. Zobacz listę Wielu z nas nie ma o tym pojęcia, ale istnieją rzeczy, których absolutnie nie powinniśmy trzymać w sypialni. Niektóre przedmioty mają szkodliwy wpływ na jakość naszego snu i zakłócają nasze Feng Shui. Sprawdźcie, jakich rzeczy nie powinniśmy trzymać przy łóżku, jeśli chcemy się dobrze wyspać. 📢 Zielonogórzanin zrobił grilla na działce i dostał mandat 500 złotych. Straż Miejska przestrzega, czego nie robić Zdziwił się zielonogórzanin, który skorzystał z okazji pogody i miejsca na działce, i zorganizował grilla. Towarzyskie spotkanie zakończyło się mandatem w wysokości pół tysiąca złotych. To przestroga dla innych. Tak nie można się zachowywać. 📢 Remont kolejnego węzła na autostradzie A2 w Lubuskiem. Tym razem na wysokości Trzciela Pod koniec kwietnia zakończyła się wymiana nawierzchni bitumicznej na węźle Jordanowo. Teraz ekipy remontowe przeniosły się na węzeł Trzciel w gminie Międzyrzecz. Kierowcy muszą korzystać z objazdów.

📢 Szczypiorniści Stali Gorzów zapowiadają „wietrzenie” składu. I walkę o honor do końca sezonu W przedostatnim meczu sezonu 2023-2024 Ligi Centralnej mężczyzn – a ostatnim domowym – Budimex Stal podejmie w sobotę (11 maja) w Arenie Gorzów Grot Blachy Pruszyński Anilanę Łódź. 📢 Oto najgroźniejsi przestępcy w Polsce. Są brutalni i niebezpieczni! Tak wyglądają poszukiwani za zabójstwa - zdjęcia i listy gończe Prezentujemy zdjęcia, nazwiska i listy gończe najgroźniejszych przestępców w Polsce. Wszyscy są poszukiwani w związku z zabójstwami. Policja opublikowała ich wizerunki i prosi o pomoc w poszukiwaniach. Widziałeś któregoś z nich? Wiesz, gdzie mogą przebywać? Jeżeli masz jakieś informacje na ich temat, to koniecznie skontaktuj się z policją. Wszystkie dane kontaktowe znajdziesz w galerii. Zdjęcia poszukiwanych przestępców pochodzą z policyjnej bazy poszukiwani.policja.pl z dnia 3 kwietnia 2024 roku. Zobacz w galerii zdjęcia i listy gończe poszukiwanych zabójców, którzy są na wolności. Uwaga: oni są brutalni i bardzo niebezpieczni!

📢 MATURA 2024. Matmy się nie bali, angielskiego też nie. W Elektroniku w Zielonej Górze czekają na wyniki Matmy się nie baliśmy, bo to szkoła techniczna. Wiadomo. Angielski też powinien być okej, a z polskiego? Zobaczymy, poczekamy na wyniki, ale ogólnie jest dobrze - komentują maturzyści z Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego "Elektronik" w Zielonej Górze w trzeci dniu pisemnych matur. 📢 Cyberoszuści znowu atakują zielonogórzan! Z kont kradną pieniądze, zaciągają kredyty, które trzeba spłacać. Jak działają oszuści? Ataki cyberprzestępców dotykają już nie tylko seniorów i osoby mniej zaawansowane technologicznie. Coraz zręczniejsze podszywanie się oszustów pod instytucje finansowe, kurierów czy nawet osoby z rodziny jest niestety codziennym zjawiskiem. W ostatnich dniach ataki znowu się nasiliły. Policjanci przyjęli już kilkanaście zgłoszeń dotyczących niepokojących rozmów telefonicznych z „pracownikami banku". Sprawdź, jakie są typowe cechy fałszywych komunikatów i jak rozpoznać oszusta.

📢 MATURA 2024. Egzamin z języka angielskiego. Zapytaliśmy o nastroje w I LO w Zielonej Górze. Co usłyszeliśmy? Polski i matma były łatwe, więc angielski też musi być łatwy - mówili tegoroczni maturzyści z I LO w Zielonej Górze przed trzecim z kolei pisemnym egzaminem z języka angielskiego. Nastroje dużo lepsze niż w pierwszym dniu matur. Młodzież uważa, że ten czwartkowy egzamin jest najłatwiejszy ze wszystkich pisemnych. 📢 Mężczyźni o tych imionach są najgorszymi mężami. Mają trudny charakter [LISTA] 09.05.2024 Od początku wydają się wspaniałymi partnerami życiowymi, a po ślubie wszystko diametralnie się zmienia. Co możemy wyczytać z konkretnych imion? Zobacz, jacy mężczyźni muszą się bardzo starać w roli mężów. Potrzeba jednak więcej silnej woli - ci mężczyźni muszą się mocniej starać, aby być dobry mężami. Zobacz listę męskich imion, które mogą świadczyć o trudnym charakterze.

📢 Piękny festiwal w Lubuskiem. Potrwa pięć dni! Na czterech scenach zagra aż 35 artystów. To Obra Festival! Już czerwcu w Lubuskiem rozpocznie się Obra Festival. To chyba najpiękniejsza impreza w Lubuskiem. Zobaczcie niezwykłe, klimatyczne zdjęcia sprzed roku. 📢 Tego nie jedz i nie kupuj w Biedronce, Lidlu, Auchan czy Kauflandzie. Uważaj na te produkty. Zostały wycofane ze sprzedaży! Ostrzeżenia GIS! Nie kupuj tego w supermarketach! Główny Inspektorat Sanitarny ostrzega przed produktami, które można było kupić w takich sklepach jak Lidl, Kaufland, Biedronka czy Rossmann. Sprawdź, czego nie należy spożywać, i co trzeba wyrzucić. Nazwy, numer partii, producent. Oto dlczego żywność z najpopularniejszych supermarketów bywa wycofywana ze sprzedaży.

📢 Opuszczony miejski basen we Wschowie był studnią bez dna. Czy zostanie otwarty? | WIDEO, ZDJĘCIA Pieniędzy z Polskiego Ładu nie starczyło na remont kiedyś popularnego basenu miejskiego we Wschowie. Burmistrz Konrad Antkowiak podkreśla, że wiele innych inwestycji też zatrzymało się z powodu większych kosztów po przetargach, ale nie zamyka tematu.

📢 Są pieniądze na wymianę starych okien, pieca i drzwi, też na nowe pompy ciepła. W Zielonej Górze będzie otwarte spotkanie w tej sprawie W Zielonej Górze będzie otwarte spotkanie w sprawie dofinansowania inwestycji w domu czy mieszkaniu, których celem jest termomodernizacja. Porad będzie udzielał zespół doradców energetycznych Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

📢 Jest nowe miejsce w Zielonej Górze, gdzie leczą zęby ze znieczuleniem ogólnym na NFZ! Mamy tylko takie trzy w Lubuskiem! Mamy nowe miejsce, gdzie można leczyć zęby w znieczuleniu ogólnym. To dobra wiadomość przede wszystkim dla rodziców dzieci z niepełnosprawnościami, ale nie tylko. W województwie lubuskim mamy teraz trzy takie miejsca. 📢 Lubuszanka padła ofiarą oszustwa. Mieszkanka powiatu krośnieńskiego straciła 70 tys. zł Kolejna osoba z województwa lubuskiego padła ofiarą oszustwa. Mieszkanka powiatu krośnieńskiego straciła 70 tys. zł. Jak Lubuszanka dała się nabrać? Metodą na wnuczkę, która miała rzekomo ucierpieć w wypadku...

📢 Duża część Zielonej Góry bez dostępu do wody. Jest ważny apel do mieszkańców Mieszkańcy Zielonej Góry muszą liczyć się z utrudnieniami. W dużej części miasta nie będzie wody. Informacje potwierdziły Zielonogórskie Wodociągi i Kanalizacja.

📢 Od 1 lipca czekają nas rekordowe rachunki za gaz? PGNiG zapowiedział ogromne podwyżki, niektórzy już teraz dostają listy grozy Ogrzewasz dom gazem? Od 1 lipca poczuje to twoja kieszeń. PGNiG podało nowe stawki. Podwyżki są ogromne, to odpowiednio o odpowiednio o 45 proc. i 47 proc. więcej. Jednym z powodów jest fakt, że wraz z końcem półrocza, skończą się również tarcze ochronne. Polacy już teraz dostają listy grozy i są pełni obaw o zasoby swoich portfeli. Ile trzeba będzie wkrótce zapłacić za paliwo gazowe? 📢 Marysia Mostowiak z "M jak miłość" - tak mieszka i żyje na co dzień. Oto dom Małgorzaty Pieńkowskiej Małgorzata Pieńkowska od wielu lat wciela się w rolę Marysi Mostowiak w serialu "M jak miłość". Wytchnienia od blasku kamer aktorka poszukuje w swoim domu w Warszawie. Okazuje się, że aktorka ma wyczucie stylu. Zobacz, jak tam jest!

📢 Około 3-letnie dziecko wyszło niezauważone z przedszkola w Zielonej Górze. Maluch samotnie spacerował po mieście. Sprawą zajmuje się policja Około 3-letnie dziecko wydostało się niezauważone z przedszkola i samotnie spacerowało po ulicach Zielonej Góry. O tej sprawie zaalarmowała nas jedna z Czytelniczek. Informację potwierdza policja w Zielonej Górze. 📢 Czy w Zielonej Górze jest bezpiecznie? Na co skarżą się mieszkańcy? Pokazuje to Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa Czy w Zielonej Górze jest bezpiecznie? Czy są miejsca, których szczególnie się obawiamy? Ulice, które wolimy wieczorami omijać? Tam okoliczni mieszkańcy mają dość głośnych zakrapianych imprez, skarżą się na wandali, piratów drogowych i regularnie proszą policję o interwencję. Gdzie jest najgorzej? Pokazuje to Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa.

📢 Asia Habich, znakomita skrzypaczka ze Szprotawy na konkursie w Wiedniu! Joanna Habich, utalentowana skrzypaczka ze Szprotawy zagrała w Audytorium Magna, sali koncertowej wiedeńskiego Towarzystwa Muzycznego, na koncercie galowym Międzynarodowego Konkursu Mozartowskiego w Wiedniu. To wielkie wyróżnienie dla uczennicy żagańskiego "Hogwartu", czyli pięknej szkoły muzycznej przy ul. Żelaznej.

📢 Lubuskie z lotu ptaka! Tak wygląda z pokładu awionetki. Są tu wasze ulubione miejsca? Nie każdy może sobie pozwolić na wykupienie przelotu widokowego samolotem i podziwianie uroków regionu z góry. Mało kto ma też własnego drona, którym mógłby wykonać zdjęcia z lotu ptaka. Ale dzięki tej galerii każdy może zobaczyć, jak wygląda województwo lubuskie z tej nietypowej perspektywy. Te zdjęcia naprawdę robią wrażenie!

📢 Węże, pająki, skorpiony i jaszczurki na wyciągnięcie ręki w Zielonej Górze. Przed nami druga edycja prawdziwie egzotycznych targów Węże, pająki, gekony, kameleony, żółwie i żaby wzbudzają niezwykłe emocje. Połączenie strachu i zdystansowania z odrobiną fascynacji to coś, co sprawia, że na Targach Zwierząt Egzotycznych zawsze są tłumy. Już za kilka dni setki gadów, płazów i pajęczaków ponownie odwiedzą Zieloną Górę. Co w tym roku przygotowali organizatorzy?

📢 Wypadek w Kostrzynie nad Odrą. Auto wywróciło się na bok We wtorek 7 maja doszło do poważniej wyglądającego zdarzenia na ulicy Osiedlowej w Kostrzynie nad Odrą - auto wypadło z jezdni i wywróciło się na bok! 📢 Dom wójta z serialu Ranczo - tak wygląda w rzeczywistości. Oto serialowe Wilkowyje na co dzień Tak wygląda w Jeruzalu, czyli serialowych Wilkowyjach. Od czasu pojawienia się serialu "Ranczo", wieś stała się atrakcją turystyczną. Ławeczka często jest zajęta przez stałych bywalców. Wyglądają tak, jakby czekali na przyjazd ekipy filmowej. Nie potrzebują charakteryzacji. 📢 Lubuskie miasta coraz mniejsze. Które najszybciej tracą mieszkańców? Lubuszan ubywa w szybkim tempie. W ostatnich pięciu latach liczba mieszkańców miast zmniejszyła się o 36,5 tysiąca, co oznacza blisko 6-procentowy spadek populacji. Niekorzystny zmiany odnotowano we wszystkich miastach, oprócz niewielkiego Otynia. Sprawdziliśmy, które miasta kurczą się najszybciej, a gdzie wyludnianie postępuję najwolniej, ilu mają teraz mieszkańców i ilu ubyło od 2018 roku.

📢 Czy na działce ROD można urządzić grilla? Nie wszystko jest możliwe. Sprawdź, co wolno, a czego nie na terenie ogródków działkowych Wiosna to czas, gdy rozpoczyna się sezon grillowy. Ale czy można się nim cieszyć na działce ROD? Czy można tam piec kiełbaskę na ognisku, albo mieć grill murowany? Sprawdź, jakie są zasady grillowania w Rodzinnych Ogrodach Działkowych.

📢 Tak kiedyś wyglądała śliczna Agnieszka Fitkau-Perepeczko ZDJĘCIA. W tym roku skończyła 81 lat. Zobaczcie jej zdjęcia z młodości Zobacz jak wyglądała w młodości Agnieszka Fitkau-Perepeczko... Piękna! 📢 To jest ptasi Big Brother! Zobaczcie reality show z gniazda lubuskich rybołowów W internecie można już oglądać transmisję z gniazda rybołowów zamieszkujących województwo lubuskie. W naszym regionie jest to pierwszy podgląd online umożliwiający obserwowanie tego rzadkiego gatunku ptaków szponiastych. Ewenementem jest również samo lokum ptasich bohaterów, które nie znajduje się na słupie energetycznym czy drzewie, ale na maszcie stacji bazowej telefonii komórkowej. To pierwszy taki przypadek kraju.

📢 Lotny Festiwal Piwa ponownie w Zielonej Góry już 10-12 maja. Będą konkursy, koncerty, food-trucki i nie tylko! Już niedługo na placu Bohaterów w Zielonej Górze, ponownie odbędzie się wydarzenie wyczekiwane przez wszystkich miłośników wyśmienitych trunków. Mowa oczywiście o 6. Zielonogórskim Lotnym Festiwalu Piwa, który nadchodzi wielkimi krokami – świętowanie zaplanowane jest bowiem na 10-12 maja. Dlaczego warto się wybrać? 📢 Te kinowe hity i seriale kręcono w Lubuskiem! Najsłynniejsi aktorzy odwiedzają nasz region Może i Lubuskie nie jest stolicą kinematografii na miarę Gdyni czy Cannes, ale prawda jest taka, że kręcono u nas mnóstwo wciągających widza filmów i seriali. Niektóre z nich są już kultowe. Sceny wielu z tych znanych produkcji rozgrywały się tuż pod waszymi nosami. W kadrze filmowym mógł się znaleźć wasz dom, ulica czy nawet cała okolica! Często sami Lubuszanie stawali przed kamerą jako statyści lub za kamerą jako obserwatorzy. I to właśnie te głośne tytuły rozsławiły Ziemię Lubuską w kraju i na świecie. Wcale nie przesadzamy.

📢 Tak się ludzie kąpali w Sławie w latach 70. Plaża nad Jeziorem Sławskim już tak nie wygląda Dzięki zbiorom Archiwum Państwowego w Zielonej Górze, do których należą zdjęcia znanego zielonogórskiego fotografa Czesława Łuniewicza dzisiaj można zobaczyć, jak wyglądała plaża w Sławie 52 lata temu. To miejsce przez tyle lat bardzo się zmieniło. Kto tam bywał, pamięta, jakie było. Warto odświeżyć wspomnienia i zobaczyć to miejsce sprzed lat. 📢 W Lubuskiem powstaje beach bar z palmami, widokiem na wodę i klubem muzycznym. Takie cuda budują w Sławie | WIDEO Restauracja, pensjonat, klub muzyczny i sala konferencyjna to wszystko będzie w jednym obiekcie, który otworzy się na letni sezon w Sławie. Takiego obiektu jeszcze nad Jeziorem Sławskim nie było. W restauracji będzie miejsce dla pół tysiąca gości.

📢 Nie uwierzysz! Tak kiedyś wyglądały "Królowe Życia": Dagmara Kaźmierska, Sylwia Peretti, Izabela Macudzińska, Kasia Alexander „Królowe życia” cieszą się niesłabnącą popularnością. Fanom tego programu nie trzeba przedstawiać barwnych bohaterek, które zdecydowały się zaprosić widzów do swoich domów i swojego życia. Jak przez lata zmieniały się niektóre gwiazdy telewizyjnego hitu: Dagmara Kaźmierska, Sylwia Peretti, Izabela Macudzińska-Borowiak i Katarzyna Alexander? Zobaczcie zdjęcia.

