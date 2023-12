Przegląd prasy 11.12.2023. Zestawiliśmy dla Ciebie najważniejsze wydarzenia z wczoraj. Zobacz naszą prasówkę

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 10.12. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Gdzie występują utrudnienia w ruchu w woj. lubuskim? Stan na 11.12.2023”?

Prasówka 11.12: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Gdzie występują utrudnienia w ruchu w woj. lubuskim? Stan na 11.12.2023 Na których drogach w województwie lubuskim prowadzone są dzisiaj (11.12.2023) roboty drogowe? Roboty drogowe: droga 32, m. Kargowa (87. km na odc. 0,9 km) Wykonywane roboty: budowa linii telekomunikacyjnej światłowodowej wraz z przyłączami. Zmiana w organizacji ruchu pieszych. .

📢 Brak prądu w lubuskim. Sprawdź gdzie 11.12 będą planowane wyłączenia prądu, a gdzie awarie Gdzie mogą wystąpić wyłączenia prądu w lubuskim 11.12? Przedstawiamy spis miejsc, w których planowane są wyłączenia prądu 11.12 w lubuskim. Taka sytuacja może być irytującą, dlatego warto na ten czas znaleźć sobie odpowiednie zajęcie, które nie będzie wymagało korzystania z energii elektrycznej. Przyczyną wyłączenia prądu najczęściej są budowy, remonty oraz modernizacje sieci. Dobrze jest przygotować się na tego typu wyłączenia prądu w lubuskim.

📢 Kolejki NFZ do ginekologa w woj. lubuskim. Stan na 11.12.2023 W jaki sposób sprawdzić, jak długie są kolejki NFZ do ginekologa w woj. lubuskim? Przedstawiamy zestawienie określonych miejsc, gdzie na 11.12.2023 przyjmują lekarze. Warto również zwracać uwagę na możliwość wizyty na NFZ w szpitalach i innych placówkach medycznych, gdzie czas oczekiwania może być krótszy. Kolejki NFZ w województwie lubuskim do ginekologa potrafią być jednak bardzo długie. Sprawdź, gdzie czas oczekiwania na wizytę do lekarza specjalisty na NFZ jest najkrótszy, aby długo nie czekać w kolejce.

Prasówka 11.12: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Kolejki do psychiatry na NFZ w woj. lubuskim. Ile trzeba czekać na wizytę? Stan na 11.12.2023 Chcesz dowiedzieć się, jaki jest najbliższy termin do psychiatry na NFZ w województwie lubuskim? Kolejki NFZ do lekarzypotrafią być bardzo długie. Można też zwracać uwagę na dostępne wizyty na NFZ w szpitalu lub innej placówce medycznej, gdzie kolejki NFZ są często krótsze i szybciej można się dostać do specjalisty. Ile czasu (stan na 11.12.2023) trzeba czekać w kolejce do psychiatry na NFZ w województwie lubuskim? Sprawdź nasze zestawienie, z którego dowiesz się, gdzielekarz przyjmuje na NFZ w najbliższym możliwym terminie w Twoim województwie.

📢 Terminy NFZ w woj. lubuskim na tomografię emisyjną - 11.12.2023 Jak długo trzeba czekać na tomografię emisyjną na NFZ w województwie lubuskim? Czasami zdarza się, że terminy są dosyć odległe. Dlatego warto sprawdzać, gdzie na NFZ uda się dostać szybciej. Przedstawiamy listę miejsc, dzięki której dowiesz się, gdzie kolejka na tomografię emisyjną w województwie lubuskim może być krótsza (stan na 11.12.2023). 📢 Terminy NFZ na kolonoskopię w woj. lubuskim. Terminy aktualne na 11.12.2023 Jak długo trzeba czekać na kolonoskopię na NFZ w województwie lubuskim? Czasami zdarza się, że terminy są dosyć odległe. Dlatego warto sprawdzać, gdzie na NFZ uda się dostać szybciej. Przedstawiamy listę miejsc, dzięki której dowiesz się, gdzie kolejka na kolonoskopię w województwie lubuskim może być krótsza (stan na 11.12.2023). 📢 Za trzy tygodnie w Lubuskiem będzie nowe miasto! To nie żart. Wszystko stanie się 1 stycznia Zgodnie z planem w styczniu 2024 r. kilkadziesiąt wsi w Polsce zyska status miasta. W Lubuskiem też będzie taka zmiana.

📢 Zastal Zielona Góra powalczył, ale Dziki z Warszawy minimalnie lepsze Dużych emocji dostarczył w niedzielny wieczór mecz koszykarzy Enei Stelmetu Zastalu. Zielonogórzanie mimo ambitnej postawy przegrali z Dzikami Warszawa i wciąż pozostają bez wygranej we własnej hali. 📢 Gorzowskie koszykarki nie popsuły Ślęzie fety. Przegrały we Wrocławiu na otwarcie nowej hali W 9. serii spotkań w Orlen Basket Lidze Kobiet gorzowianki doznały w niedzielny (10 grudnia) wieczór drugiej porażki w sezonie. Tym razem w wyjazdowym pojedynku musiały uznać wyższość Ślęzy Wrocław. 📢 Tragedia pod Żarami. W pożarze zginęła jedna osoba. Nie zdołała opuścić domu Do ogromnej tragedii doszło w niedzielę, 10 grudnia w miejscowości Piotrów w gminie Przewóz. W ogniu stanął dom. Życie w pożarze stracił mężczyzna z niepełnosprawnością.

📢 Tak wyglądały Jarmark Bożonarodzeniowy i Wigilia Miejska w Krośnie Odrzańskim W sobotę, 9 grudnia na odnowionej "szachownicy" w Krośnie Odrzańskim odbyły się Jarmark Bożonarodzeniowy oraz Wigilia Miejska. Mieszkańcy zebrali się na skwerze w centrum miasta i śpiewali kolędy. 📢 Ile się trzeźwieje po piwie, wódce? Jak policzyć promile bez alkomatu? Kiedy po wypiciu alkoholu można wsiąść za kierownicę? 10.12.2023 Ile się trzeźwieje po piwie, wódce lub winie? Jak obliczyć promile bez alkomatu? Jak długo trawi się alkohol z czterech piw? A ile trzeźwieje się po wódce? W weekendy spotkaniom towarzyskim często towarzyszy picie alkoholu. W takich sytuacjach zastanawiamy się, jak dużo musi minąć od wypicia, zanim możemy bezpiecznie wsiąść za kierownicę? 📢 Znaki zodiaku, które będą miały szczęście w grudniu 2023. Ich na święta czeka przypływ kasy [11.12.2023] Osoby spod niektórych znaków zodiaku czeka w grudniu duże zaskoczenie. Wróżka Roma zapowiada, że zakończą rok z grubszym portfelem i nową miłością u swojego boku. Znamy już horoskop na grudzień 2023. Takie znaki znaki zodiaku będą miały szczęście w grudniu.

📢 Kawa z kurkumą - takie są skutki picia tego napoju. To dzieje się z organizmem, gdy pijesz kawę z kurkumą [11.12.2023] Kawa to bardzo popularny napój. Wiele osób właśnie od wypicia kawy zaczyna swój dzień. Mocne espresso, aromatyczne americano czy mleczne cappuccino - kawowy napój pobudza i dodaje energii. Kawę można przyrządzić na wiele sposobów. Jedni wolą kawę po turecku, inni z ekspresu. Jeden ze sposobów na przyrządzenie tego smacznego napoju to kawa z dodatkiem kurkumy. Co się dzieje z organizmem, gdy wypijemy kawę z kurkumą? Zobacz, jakie zalety i właściwości zdrowotne dla organizmu ma kawa z kurkumą.

📢 Totalne absurdy na drogach w Polsce. Kto to wymyślił? Nie uwierzysz w to co tu zobaczysz! Czy na polskich drogach często widujecie absurdy drogowe? Praktycznie każdy kierowca lub pieszy kiedyś spotkał się z takimi sytuacjami, w których nie było wiadomo, co robić. Źle ustawione znaki drogowe, drzewa w jezdniach i inne niecodzienne pomysły drogowców to częsty widok. Zobaczcie sami!

📢 Piastun skrywa wiele tajemnic i skarbów. Nic dziwnego, że do antykwariatu w Zielonej Górze zagląda wiele osób Antykwariat Piastun w Zielonej Górze otrzymał w tym roku – jako jedyna placówka w województwie lubuskim – certyfikat dla małych księgarni. Program realizowany jest przez Instytut Książki. Co on oznacza dla właściciela tego nietypowego dziś miejsca?

📢 Exposé Morawieckiego, powołanie nowego premiera. O której godzinie początek transmisji? Sprawdź harmonogram obrad Sejmu 11 grudnia. Na poniedziałkowe posiedzenie Sejmu czekają nie tylko politycy, ale także wyborcy. Plan jest napięty. Rano exposé wygłosi premier Mateusz Morawiecki, a potem odbędzie głosowanie nad wotum zaufania dla nowego rządu. Wiele wskazuje na to, że jeszcze w tym samym dniu poznamy nazwisko kolejnego premiera. Zobacz, o której godzinie warto śledzić obrady Sejmu.

📢 Ostatni bieg w 2023 roku w Gorzowie. Było ekstremalnie trudno! – W połowie wygrałem ja, a w połowie moje nowe buty z kolcami! – żartował na mecie Marcin Galant, triumfator niedzielnych (10 grudnia) zawodów z cyklu Grand Prix Gorzowa w długodystansowych biegach przełajowych. 📢 Promocja w sklepie AMW. Wojsko sprzedaje zestawy świąteczne, a w nich rękawiczki, swetry, torby. Skorzystaj z okazji! Chcesz sprawić bliskim oryginalną niespodziankę pod choinkę? Doskonale trafiłeś! Agencja Mienia Wojskowego oferuje unikalne zestawy świąteczne, które z pewnością wzbudzą zainteresowanie. Nasz świąteczny pakiet to autentyczny sznyt wojskowy, który z pewnością przyciągnie uwagę. Zestaw obejmuje praktyczną torbę na wyposażenie z solidnymi szelkami, ciepły wełniany sweter oraz stylową szalokominiarkę w odcieniu khaki. Do tego dodajemy eleganckie, czarne rękawiczki, tworząc kompletną ofertę. Dzięki temu nie tylko zaoszczędzisz, ale przede wszystkim zyskasz bezcenny czas. Nasze prezenty trafią pod choinkę punktualnie, sprawiając, że świąteczne przygotowania staną się jeszcze przyjemniejsze. ZAMÓW już dziś i ciesz się spokojem w okresie świątecznym – z Agencją Mienia Wojskowego podarujesz wyjątkową radość!

📢 Najdziwniejsze mieszkania do wynajęcia. Oto przerażające pomysły właścicieli W dzisiejszych czasach szokują nie tylko ceny mieszkań do wynajęcia, ale także ich wygląd. W ogłoszeniach można trafić na prawdziwe miny. Zobaczcie sami jakie pokoje można znaleźć na portalach ogłoszeniowych.

📢 Oto najładniejsze perfumy damskie RANKING. Top 10! Wybór nie należy do najprostszych! Idealne na prezent dla kobiety 10.12.2023 Na świecie jest tysiące perfum, miliony różnych zapachów. Dlatego nie ma się co łudzić, że wybór odpowiedniego zapachu będzie prostą sprawą. Zbliżają się Walentynki, zatem kupno odpowiednich perfum dla kobiety staje się trudne, gdyż nie wiemy, czy trafimy w gust osoby obdarowywanej. W galerii znajdziesz najładniejsze perfumy damskie. Pachną cudownie. 📢 Znowu to zrobili! Lubuskie Morsy spędziły poranek w lodowatej wodzie. Oni to potrafią świętować! W niedzielny poranek (10 grudnia) tuż po godzinie ósmej znad tafli wody na Dzikiej Ochli wyłaniały się uśmiechnięte ciała pozytywnie zakręconych Lubuskich Morsów. Nie przeszkadza im deszcz, śnieg, wiatr, mróz. Każda pora (dosłownie!) na morsowanie jest dla nich dobra.

📢 Dodatkowe opłaty w szpitalach. Oto lista rzeczy, za które trzeba dopłacić z własnej kieszeni. Sprawdź koniecznie! 10.12.2023 Dodatkowe opłaty w szpitalach. Oto lista wydatków, poniesiemy w placówce medycznej. Pobyt w szpitalu to nic przyjemnego, a zdarza się że trzeba tam spędzić więcej czasu niż się zakładało. Przebywając w określonej placówce medycznej musimy liczyć się z tym, że poniesiemy dodatkowe opłaty za niektóre rzeczy i usługi. Zastanawiasz się jakie są dodatkowe opłaty w szpitalach? Jak się do tych sytuacji sumiennie przygotować? Sprawdź i zapoznaj się ze szczegółami! 📢 Pociągi z Gorzowa do Berlina pojadą wiosną 2024? Są już w rozkładzie jazdy Od kwietnia zostaną uruchomione trzy bezpośrednie połączenia z Gorzowa do Berlina – poinformowało Polregio. Do stolicy Niemiec pasażerowie mają jeździć pociągami przewoźnika zza Odry.

📢 Rezerwowa Miya Yoshida pokonała w San Francisco obrończynię tytułu wagi koguciej IBF Ebanie Bridges [ZDJĘCIA, WIDEO] Japonka Miyo Yoshida (17-4, 0 KO) pokonała Australijkę Ebanie Bridges (9-2, 4 KO) w walce o tytuł mistrzyni świata IBF w wadze koguciej (do 53,5 kg) podczas gali bokserskiej w Chase Center w San Francisco (Kalifornia, USA). 📢 Duże zmiany dla kierowców od 2024 roku. Nadciąga kolejna rewolucja w polskich przepisach. Oto lista zmian Konfiskata samochodów, nowe paliwo na stacjach i obowiązek rejestracji auta to tylko niektóre ze zmian zaplanowanych na przyszły rok. Na ulicach pojawią się też pojazdy z pomarańczowymi tablicami rejestracyjnymi, a niektórzy będą zagrożeni utratą prawa jazdy. Oto lista najważniejszych zmian dla kierowców, które zadebiutują w 2024 roku. 📢 Martyna Cyrko porwała Arenę Gorzów. Co za koncert! W sobotę 9 grudnia otwarta została Arena Gorzów. Jednym z pierwszych koncertów w nowej hali był występ Martyny Cyrko. Pod sceną było prawdziwe szaleństwo.

📢 Już prawie mieli lidera na łopatkach! Wielki mecz siatkarzy Olimpii Sulęcin Niebywale emocje przeżyli w sobotni (9 grudnia) wieczór kibice siatkówki w Sulęcinie. Miejscowa Olimpia była bliska pokonania do zera liderów Tauron 1 Ligi z Będzina! Ostatecznie to goście triumfowali po tie breaku, lecz gracze w żółto-niebieskich strojach i tak zebrali owację na stojąco. 📢 Córki Michała Wiśniewskiego - tak wyglądają Fabienne, Etiennette i Vivienne. Możecie być zaskoczeni Michał Wiśniewski nie słynie z dochowywania przysięgi małżeńskiej. Piosenkarz na ślubnym kobiercu stawał już pięć razy i jest ojcem szóstki dzieci. Biorąc przykład ze sławnego ojca, one również coraz chętniej pokazują się w przestrzeni medialnej. Jego dwie córki - Etiennette i Vivienne - są już nastolatkami, a trzecia, Fabienne, jest już dorosłą kobietą. Zobacz jak obecnie wyglądają.

📢 Arena Gorzów już otwarta. Przyszły do niej tysiące ludzi! W sobotni wieczór 9 grudnia została otwarta Arena Gorzów. Na galę z okazji otwarcia hala przyszło około 5 tysięcy mieszkańców. Imprezy będą także w niedzielę. Będzie można zwiedzić cały obiekt. 📢 W Wymiarkach działała Krwawa Oberża. Jej właściciele mordowali śpiących gości W oberży w okolicy Wymiarek doszło do krwawego mordu. Pisał o tym podobno Balzac, filmy robili francuscy reżyserzy. A dzieło się to około roku 1450 roku. Oto oberżyści mieli mordować i okradać podróżnych. 📢 Uwaga na marznące opady w Lubuskiem! Jest ostrzeżenie IMGW dla kilku powiatów W sobotę, 9 grudnia Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał komunikat z ostrzeżeniem dla części województwa lubuskiego. Na drogach i chodnikach może być bardzo ślisko.

📢 Czy praca w handlu się opłaca? Ile zarabiają w 2023 roku pracownicy dyskontów i hipermarketów Okazuje się, że nie wszyscy pracownicy sklepów jednej sieci pracujący na tych samych stanowiskach, zarabiają tyle samo. To ile wynoszą ich pensje zależy między innymi od lokalizacji sklepu. 📢 34 Brygada Kawalerii Pancernej w Żaganiu zaprasza w swoje szeregi. Ile może zarobić żołnierz? Pułkownik Jerzy Biryłko, dowódca 34 Brygady Kawalerii Pancernej w Żaganiu zaprasza kandydatów na żołnierzy. W związku ze zwiększeniem liczebności Sił Zbrojnych RP oraz nowym rodzajem służby wojskowej, jakim jest Dobrowolna Zasadnicza Służba Wojskowa, jest dużo ofert na wakujące stanowiska służbowe w korpusach: oficerskim, podoficerskim oraz szeregowych.

📢 W 105. Kresowym Szpitalu Wojskowym w Żarach lekarze przeprowadzili pierwszy zabieg, który ma uchronić pacjenta przed kolejnym udarem W 105. Kresowym Szpitalu Wojskowym lekarze podjęli się po raz pierwszy zabiegu zamknięcia wewnątrzsercowego połączenia przetrwałego otworu owalnego. Pacjent to 32-letni mężczyzna, którego lekarze uchronili w ten sposób przed kolejnym udarem.

📢 Jarmarki bożonarodzeniowe w Lubuskiem. Tu poczujecie świąteczną atmosferę! To prawdziwe festiwale smaków, barw i światła, które wprowadzają mieszkańców w świąteczny czas. Jarmarki bożonarodzeniowe to jedna z najbardziej oczekiwanych tradycji świątecznych. Kolorowe i pełne życia wydarzenia przyciągają tłumy ludzi i oferują niezapomniane wrażenia. Nie brakuje ich również w naszym regionie. Gdzie można skosztować regionalnych wyrobów, zaopatrzyć się w nietypowe prezenty i ozdoby od rękodzielników oraz skorzystać z towarzyszących kiermaszom wydarzeń rozrywkowych? 📢 Sprawdź, co zrobić, żeby skorzystać z zasiłku chorobowego nawet bez pracy. Sprawdź, ile wynosi „chorobowe” i kto może skorzystać Jesteś w trakcie zmiany pracy, na wypowiedzeniu lub straciłeś pracę i zachorowałeś? W takim przypadku również możesz skorzystać z „chorobowego”. Dotyczy to osób ubezpieczonych, które mają opłaconą składkę na ubezpieczenie zdrowotne. – Jeżeli jesteśmy ubezpieczeni, to nie jest tak, że gdy kończy nam się umowa o pracę, to automatycznie tracimy prawo do zasiłku chorobowego – wyjaśnia Iwona Kowalska-Matis, regionalny rzecznik prasowy ZUS.

📢 Fryzury jak z horroru. "Grażyny fryzjerstwa" dały czadu! Internet nie zapomina! Zobaczcie Modna fryzura - odwiedzając fryzjera, zwykle o taką prosimy. Znalezienie specjalisty, który spełni nasze oczekiwania wcale nie należy do najłatwiejszych. Jeszcze gorzej, jeśli fryzurę jak z katalogu próbujemy sobie zrobić sami. W internecie jest mnóstwo zdjęć nieudanych "fryzjerskich eksperymentów". Zobaczcie fryzury, których można się wystraszyć!

📢 W Białym Kościółku już stoi żłóbek. Dlaczego zakonnicy postawili go... w Adwencie? W tym roku mija 800 lat od zbudowania pierwszego żłóbka przez św. Franciszka. W Białym Kościółku w Gorzowie stanęła więc już szopka, a za modlitwę przed nią można uzyskać odpust zupełny. 📢 Rondo koło Słowianki w Gorzowie zrobione w połowie. Czas na zmianę w ruchu aut Od poniedziałku, 11 grudnia udostępniona zostanie pierwsza połowa nowego ronda koło Słowianki w Gorzowie. Po ośmiu miesiącach przerwy możliwy będzie wyjazd z ul. Fredry w Słowiańską.

📢 Już można kupić bilety na pierwszy mecz w Arenie Gorzów! Ile kosztują? Rozpoczęła się sprzedaż biletów na pierwszy mecz, jaki odbędzie się w Arenie Gorzów. 16 grudnia PolskaStrefaInwestycji Enea AJP Gorzów podejmie KGHM BC Polkowice. Bilety są już od 10 zł.

📢 Honorowi dawcy krwi na uroczystości w sulechowskim zborze. Podziękowania za litry krwi i ratowanie życie W sali widowiskowej sulechowskiego zboru odbyło się spotkanie burmistrza Sulechowa z honorowymi dawcami krwi Polskiego Czerwonego Krzyża. Podczas uroczystości najbardziej zasłużeni dawcy krwi otrzymali złote, srebrne i brązowe krzyże zasługi dla Zasłużonych Honorowych Dawców Krwi, odznaczenia resortowe Ministra Zdrowia- Zasłużony dla Zdrowia Narodu, medale z okazji 65-lecia Honorowego Krwiodawstwa PCK i odznaki Zasłużony Honorowy Dawca Krwi. 📢 Tak mieszka Władysław Kosiniak-Kamysz z żoną i córeczkami. Tak polityk żyje na wsi. Zajrzyj do domu Władysława Kosiniaka-Kamysza Władysław Kosiniak-Kamysz wraz z żoną dentystką i ukochanymi córeczkami mieszka za miastem. Przestronny dom z ogrodem na wsi nieopodal Krakowa to przytulna przestrzeń dla rodzinnego życia. Zobacz, jak urządził się lider PSL-u, który jest z zawodu lekarzem. Zobacz, jak żyje na co dzień Władysław Kosiniak-Kamysz i jak polityk spędza wolny czas.

📢 Zielonogórscy policjanci dla chorej Bianki. To była piękna, urodzinowa akcja pod Centrum Zdrowia Matki i Dziecka W Mikołajki, koło godziny 13 pod Centrum Zdrowia Matki i Dziecka spotkali się zielonogórscy policjanci. A dlaczego? Tego dnia urodziny obchodziła 7-letnia Bianka, wielka fanka policji, która marzy, aby w przyszłości zasilić jej szeregi. 📢 Lubuskie Morsy wzięły pochodnie i nocą weszły do lodowatej wody. Szaleństwo w najlepszym wydaniu, mamy zdjęcia! Takie Mikołajki to my rozumiemy! Lubuskie Morsy pod osłoną nocy przy minusowej temperaturze i śniegu wokół, weszły do naprawdę lodowatej wody. Po co? Dla zdrowia, prezentów (bo to przecież grudzień!) i przede wszystkim dobrej zabawy! 📢 W Słubicach bandyci ukradli istny arsenał! W busie było 39 jednostek broni i amunicja. Zatrzymano łącznie sześć osób Lubuscy policjanci wspólnie z Prokuratorem Prokuratury Okręgowej w Gorzowie Wielkopolskim bardzo szybko rozwiązali tajemniczą kradzież auta, w którym znajdowało się 39 jednostek broni palnej oraz 3002 sztuki amunicji. Z uwagi na charakter zdarzenia, sprawą zajęli się najbardziej doświadczeni policjanci kryminalni i śledczy Komendy Wojewódzkiej Policji w Gorzowie Wielkopolskim. Dzięki ich ustaleniom i pracy operacyjnej skradziona broń palna wraz z amunicją zostały odzyskane. Do sprawy zatrzymano łącznie sześć osób, z których trzy zostały tymczasowo aresztowane.

📢 Sulechów ma drugiego Suleszka. Jego odsłonięcie wywołało duże zainteresowanie w mieście W Sulechowie uroczyście odsłonięto drugiego Suleszka - legendarnego rycerza, stanowiącego istotny element lokalnej historii i kultury. Odsłonięcia dokonali nadleśniczy Nadleśnictwa Sulechów, Jarosław Pańczuk, burmistrz Sulechowa, Wojciech Sołtys, projektant i wykonawca figurki – zielonogórski rzeźbiarz Artur Wochniak i zastępca dyrektora ds. gospodarki leśnej Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Zielonej Górze Dariusz Miernik .

📢 Leniwe znaki zodiaku - takie jest ich znaczenie. Te znaki nie przepadają za wysiłkiem Na tapczanie siedzi leń - brzmi jeden z popularniejszych wierszy dla dzieci. Jak się okazuje miłośników siedzenia na kanapie jest zdecydowanie więcej i może mieć na to wpływ gwiazda pod którą się urodzili. Wskazuje się, ze niektóre znaki zodiaku są bardziej leniwe od innych. Zobaczcie, które znaki nie przepadają za codziennymi obowiązkami.

📢 Lubuskie widma. Opuszczone, zapomniane, straszne. Takie miejsca kryje Ziemia Lubuska - "wkrótce" przestaną istnieć Kiedyś piękne i zadbane, dziś zniszczone i zapomniane. Wcale nie piszemy tego na wyrost. Lubuskie, niczym wiedźmińskie Toussaint, jest cudowną krainą z mnóstwem sekretów. Sekretów pięknych z jednej strony i mrocznych z drugiej. Rozsiane po wsiach, przysiółkach, ciemnych lasach, sekretne i piękne niegdyś miejsca dziś popadają w ruinę. Ziemia Lubuska kryje mnóstwo takich zakamarków. Niestety większości nie da się już uratować. To "lubuskie widma", o których istnieniu niewiele osób wie. Miejsca sporadycznie odwiedzane przez przypadkowe osoby sypią się na naszych oczach. Być może to ostatnia okazja, żeby je zobaczyć? 📢 Najpiękniejsze schroniska górskie w Polsce: zachwycające widoki, pyszna kuchnia. 5 magicznych miejsc, które musicie odwiedzić Planując weekendową wycieczkę w góry - Tatry, Karkonosze czy Beskidy - koniecznie uwzględnijcie wizytę w jednym z tamtejszych schronisk górskich. To naprawdę magiczne miejsca, które mogą was niejednym zaskoczyć i zachwycić! W galerii poniżej przedstawiamy 5 najpiękniejszych i najbardziej unikalnych schronisk górskich w Polsce. Jakie atrakcje skrywają? Przekonajcie się!

📢 10 najlepszych miejsc na zimowy urlop w Europie. Polskie miasto wygrało w rankingu! Czym zachwyciło zagranicznych ekspertów? Gdzie zaplanować zimowy urlop czy krótką weekendową wycieczkę w Europie, by nacieszyć się atmosferą Bożego Narodzenia czy sylwestra? W nowym rankingu 10 najlepszych miejsc na zimowy urlop w Europie, stworzonym przez brytyjskich ekspertów, zwyciężyło polskie miasto i wcale nie chodzi o Zakopane. Sprawdź, które miejsce w Europie oferuje najlepsze atrakcje na zimę za rozsądną cenę.

📢 Kobiety o tych imionach są najmądrzejsze. Sprawdź, czy jesteś na liście 07.12.2023 Jakie imiona predestynują ludzi do bycia szczególnie inteligentnymi? Każde imię niesie ze sobą określone znaczenie. Poszczególnym imionom przypisuje się rozmaite dyspozycje osobowościowe – takie jak charakter, temperament, zainteresowania, czy inteligencję. Sprawdź inteligencję konkretnych imion według opinii ezoteryków, którzy bazują także na dawnej tzw. wiedzy tajemnej.

📢 Gorzów już rozbłysnął na święta Bożego Narodzenia W środę 6 grudnia w Gorzowie włączona została bożonarodzeniowa iluminacja. Na Starym Rynku świecą się już lampki na drzewach oraz choince. Mieszkańców przyciąga też 5-metrowy anioł praz fotościanka.

📢 Bezdomny mógł zamarznąć w rozpadającej się altanie. Zareagowali mieszkańcy Świebodzina Mieszkańcy Świebodzina pokazali, że nie są obojętni na los człowieka żyjącego w fatalnych warunkach w jednej z pobliskich wsi. Być może dzięki nim nie doszło do tragedii, a mężczyzna będzie miał szansę na wyjście z bezdomności. 📢 Metrowe zaspy, wypadki i paraliż w mieście. "Stolica Lubuskiego pod śniegiem" - krzyczeli mieszkańcy. Ale to nie był żart... Wszyscy pamiętamy zimę z 2010 roku. Zamieć, która dotarła do zachodniej Polski tworzyła ponad metrowe zaspy! Trudne warunki atmosferyczne dawały w kość przechodniom. Autobusy MZK w Zielonej Górze spóźniały się lub nie przyjeżdżały wcale. Wiele dróg było prawie nieprzejezdnych. I do tego wypadki... Zobaczcie, mamy to wszystko na fotografiach.

📢 Prezenty pod choinkę prosto z wojskowych magazynów. Są nawet zestawy podarunkowe! To już tradycja, że na początku grudnia Agencja Mienia Wojskowego przygotowuje zestawy świąteczne. Za stosunkowo niewielką kwotę można obdarować kogoś całym pakietem lub obdzielić nim kilka osób. Zobacz. co w tym roku znalazło się w wojskowej paczce, i co jeszcze można kupić w sklepie internetowym AMW. 📢 Ciekawe znalezisko w Kostrzynie nad Odrą. Podczas budowy mostu trafiono na przedwojenny znak drogowy Kolejny, z pozoru zwyczajny przedmiot odnaleziono podczas pracy przy budowie mostu drogowego na Warcie. Tym razem budowlańcy natknęli się na przedwojenny znak drogowy. Stał dokładnie w miejscu, gdzie obecnie stoi jego polski odpowiednik. Znak trafił do Muzeum Twierdzy Kostrzyn. 📢 U lubuskich posłów nie ma biedy. Oto szczegóły ich oświadczeń majątkowych Lubuscy posłowie w zdecydowanej większości nie należą do krezusów, ale znacznie odstają od średniej i raczej trudno podejrzewać, aby wiedzieli, co to znaczy ledwo wiązać koniec z końcem.

📢 Arena Gorzów już po pierwszym otwarciu. Tak wygląda w środku Nową halę będzie mógł w ten weekend zobaczyć każdy chętny – mówią w Arenie Gorzów. Impreza na jej otwarcie potrwa dwa dni. W poniedziałek 4 grudnia odbyło się „otwarcie” dla oficjeli. 📢 Radość złodzieja nie trwała zbyt długo... Funkcjonariusze lubuskiej straży granicznej odzyskali skradzioną toyotę wartą 150 tys. zł Funkcjonariusze SG ze Świecka odzyskali po pościgu skradzioną w Holandii toyotę o wartości 150 tys. zł. Kierujący nią mężczyzna zbiegł do lasu i jest poszukiwany – poinformował w środę rzecznik Nadodrzańskiego Oddziału SG por. SG Paweł Biskupik. 📢 Transgraniczny pościg za busem z kradzionym towarem. Kierowca był pijany i nie miał prawa jazdy Funkcjonariusze SG ze Świecka z niemieckim policjantami zatrzymali po pościgu 27-latka, który w dostawczym busie przewoził elektronarzędzia i sprzęt budowlany skradzione za naszą zachodnia granicą - poinformował w niedzielę Nadodrzańskiego Oddziału SG por. SG Paweł Biskupik.

📢 Szczęśliwe liczby zapisane w dacie urodzenia. Poznaj swoją liczbę przewodnią i sprawdź, co oznacza Jeśli wierzyć numerologom, nic nie dzieje się przez przypadek, a ogromny wpływ na nasze życie mają liczby. Każdy z nas ma liczbę przewodnią, zawartą w dacie urodzenia i to z nią powiązane są liczby, które mogą być dla nas okazać się szczęśliwe. 📢 Pałac w Dąbroszynie to prawdziwe cudo. Styl jego wnętrz urzeka. Zaglądamy do środka tego zabytkowego obiektu Ten pałac powstał pod koniec XVII wieku. Później kilka razy był przebudowywany. W 1945 r. wraz z generalicją w jego wnętrzach mieszkał radziecki marszałek Żukow. Później wnętrza zostały splądrowane, przez pewien czas były wykorzystywane przez gminę. Obecnie obiekt jest wystawiony na sprzedaż. Można go mieć za niecały milion złotych.

📢 Wielkie farmy fotowoltaiczne w gminie Zabór? Część mieszkańców jest przeciwna! Wydane w ostatnim czasie przez Roberta Sidoruka, wójta Zaboru, decyzje środowiskowe otwierają inwestorom możliwość budowy wielkich farm fotowoltaicznych na terenie gminy. Mowa jest tutaj nawet o 200 hektarach gruntów, czemu sprzeciwia się część mieszkańców. Ich zdaniem wpłynie to negatywnie na cały krajobraz i odbije się na cenach nieruchomości. 📢 Kim byłaś w poprzednim wcieleniu? Powie o tym twoja data urodzenia. Sprawdź, możesz się zaskoczyć Zastanawiałaś się kiedyś, kim byłaś w poprzednim wcieleniu? Okazuje się, że wiele może powiedzieć o tym twoja data urodzenia. Podobno przemierzamy przestrzeń od tysięcy lat. Nasza dusza odradza się, szukając coraz to nowszego ciała, które posłużą jej za schronienie. Chcecie poznać swoją przeszłość? Możecie się naprawdę zaskoczyć.

📢 Nie masz planów na Sylwestra? Zobacz naszą TOP 10 Chcesz zabawić się w pałacu i do tego w stylu glamour? A może na zamku lub nad jeziorem? Kluby też szykują się do sylwestrowej zabawy. Zobacz 10 wybranych przez nas propozycji na noworoczną imprezę.

