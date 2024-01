Przegląd prasy 12.01.2024. Przygotowaliśmy zestaw najważniejszych informacji z wczoraj. Bądź na bieżąco z wydarzeniami

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 11.01. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Utrudnienia w ruchu w woj. lubuskim 12.01.2024. Lista aktualnych remontów dróg i innych zdarzeń”?

Prasówka 12.01: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Utrudnienia w ruchu w woj. lubuskim 12.01.2024. Lista aktualnych remontów dróg i innych zdarzeń Gdzie w województwie lubuskim należy spodziewać się dzisiaj (12.01.2024) utrudnień? Roboty drogowe: droga S3a, MOP Racula Wschód (198. km na odc. 0,2 km) Wykonywane roboty: budowa stacji paliw na MOP Racula Wschód..

📢 Czy będą braki prądu 12.01 w lubuskim? Zobacz planowane daty wyłączeń prądu Gdzie można się spodziewać wyłączenia prądu w lubuskim 12.01? Pokazujemy spis miejsc, w których planowany jest brak prądu w lubuskim. Warto wiedzieć, kiedy i gdzie nastąpi przerwa w dostawie prądu w twojej okolicy. Brak prądu w domu może być budzić irytację, dlatego dobrze jest na ten czas znaleźć sobie zajęcie, które nie będzie wymagało korzystania z energii elektrycznej. Przyczyną planowanych wyłączeń prądu są najczęściej modernizacje sieci oraz remonty lub budowy.

📢 Kolejki NFZ w woj. lubuskim do kardiologa. Dane na 12.01.2024. Ile trzeba czekać na termin? Chcesz dowiedzieć się, jaki jest najbliższy termin do kardiologa na NFZ w województwie lubuskim? Kolejki NFZ do lekarzypotrafią być bardzo długie. Można też zwracać uwagę na dostępne wizyty na NFZ w szpitalu lub innej placówce medycznej, gdzie kolejki NFZ są często krótsze i szybciej można się dostać do specjalisty. Ile czasu (stan na 12.01.2024) trzeba czekać w kolejce do kardiologa na NFZ w województwie lubuskim? Sprawdź nasze zestawienie, z którego dowiesz się, gdzielekarz przyjmuje na NFZ w najbliższym możliwym terminie w Twoim województwie.

Prasówka 12.01: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Kolejki NFZ w woj. dolnośląskim na tomografię emisyjną. Dane aktualne na 12.01.2024 Jakie są terminy NFZ na tomografię emisyjną w województwie dolnośląskim? Zdarza się, że kolejka do wykonania świadczenia może być długa. Dlatego warto sprawdzać miejsca, gdzie na NFZ uda nam się dostać szybciej. Przygotowaliśmy zestawienie (stan na 12.01.2024), gdzie na tomografię emisyjną można znaleźć krótszy termin na NFZ. Zobacz, czy blisko Ciebie jest możliwość szybszego wykonania świadczenia.

📢 Przyjechaliśmy tu z kolegami z OSP, ale niech pan nie pisze skąd dokładnie, bo jak potrafią wejść do gabinetu prezydentowi, to i nam mogą... Zapowiedziana przez prezesa PiS, Jarosława Kaczyńskiego, manifestacja w obronie wolności słowa, mediów i demokracji odbyła się w czwartkowe popołudnie. Do stolicy zjechało kilkadziesiąt tysięcy osób, w tym ponad tysiąc z województwa lubuskiego. 📢 Zimy stulecia w PRL-u. Obecny atak zimy przy nich to pestka. Najgorzej było w 1979 roku. Zobaczcie ZDJĘCIA Zimy w PRL-u to były prawdziwe zimy, a wiele z nich zasługiwało na miano "zimy stulecia". Do Polski wróciła zima, który przynosi ochłodzenie i opady śniegu. Poniedziałkowi 8 stycznia 2024 roku daleko jednak do największych załamań pogody w Polsce. Najgorzej było w 1979 roku, kiedy opady śniegu sparaliżowały kraj. Zapraszamy do NASZEJ GALERII.

📢 Fatalny mecz Zastalu. „Twarde Pierniki" nie dały szans zielonogórzanom Słabiutki mecz i wysoka porażka w fatalnym stylu. Koszykarze Enei Stelmetu Zastalu Zielona Góra przegrali z Arrivą Twardymi Piernikami Polskim Cukrem Toruń 89:110 w spotkaniu Orlen Basket Ligi. 📢 Osoby z tymi schorzeniami nie powinny jeść mandarynek. Im te cytrusy mogą zaszkodzić [12.01.2024] Mandarynki to ulubiony owoc Polaków, po który sięgamy głównie jesienią i zimą. Wielu z nas nie wyobraża sobie świąt Bożego Narodzenia bez tych cytrusów. Mandarynki traktuje się jak młodsze siostry pomarańczy, jednak dużo bardziej słodkie i łatwiejsze w obieraniu. Wspomagają układ odpornościowy, poprawiają kondycje skóry, hamują procesy starzenia. Niestety, nie każdy może jeść mandarynki. Zobaczcie, kiedy lepiej ich unikać. 📢 Czy w nowej strefie przemysłowej Żagania jest starożytna osada na miarę Biskupina? Na to wskazują ślady! W Żaganiu przy ul. Chrobrego powstaje nowa strefa gospodarcza Żagania. Tam znaleziono ślady starożytnej osady, mogącej pochodzić z wczesnego średniowiecza, a niektóre, znalezione tam artefakty wskazują, że to ślady kultury z epoki brązu. Czy w Żaganiu odkryto nowy Biskupin?

📢 Tymi pieniędzmi nie zapłacisz. Nowe przepisy wymiany pieniędzy od początku roku [12.01.2024] W 2024 roku obowiązują przepisy dotyczące wymiany pieniędzy. Aktualnie używane przez nas środki płatnicze wydane są bezterminowo, ale w kilku sytuacjach tracą one swoją wartość i ważność. Pieniądze są pełnoprawnym środkiem płatniczym, chyba że zostaną zniszczone. Zobaczcie, kiedy musimy wymienić pieniądze. 📢 Uwaga! Drogi w Lubuskiem są śliskie i niebezpieczne. Dochodzi do wypadków i kolizji. Trudne warunki na lubuskich drogach zbierają swoje żniwo. W regionie przez cały czwartek dochodziło do kolizji i wypadków. Na samej tylko trasie S3 doszło do kilku wypadków i kolizji. Wieczorem lokalnie drogi pokryte były warstwą lodu. W takich warunkach bardzo łatwo stracić kontrolę nad pojazdem.

📢 Czarny dym nie znaczy braku wyboru papieża ani złego opału w Zielonej Górze |WIDEO „Opał jest za drogi”, „Biurko to przecież z drewna jest”, „Kiedyś to się wszystkim paliło” – takie tłumaczenia słyszą strażnicy miejscy podczas kontroli palenisk w domach mieszkańców Zielonej Góry. Czy rzeczywiście zielonogórzanie opalają piece czym popadnie?

📢 Od syna dowiedział się, że żona go zdradza. Para ze Słubic walczy o związek - wzięła udział w show "Razem odNowa" z Chodakowską i Krupą Monika Wojgieniec i Patryk Wojgieniec ze Słubic wzięli udział w nowym programie stacji TVN "Razem odNowa", których prowadzącymi są Ewa Chodakowska i Joanna Krupa. Celem programu jest poprawa małżeńskich relacji, a także zadbanie o zdrowie i sylwetkę. W ostatnim najnowszym odcinku show wystąpili słubiczanie. Jak się okazuje, para ma nad czym pracować, bo ich małżeństwo rozpadło się przez zdradę ze strony Moniki. 📢 Ruszył Protest Wolnych Polaków. Tysiące ludzi przed Sejmem O godzinie 16:00 przed Sejmem rozpoczął się Protest Wolnych Polaków. Do Warszawy przybyło tysiące Polaków, nie tylko sympatyków Prawa i Sprawiedliwości. Chcą oni wyrazić sprzeciw wobec działań koalicji rządowej, która usiłuje przejąć media publiczne, a także dokonała uwięzienia b. ministrów walczących z korupcją - Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika.

📢 Zaginął Lubuszanin. Policja szuka Antoniego Szutowicza z Dobrosułowia pod Krosnem Odrzańskim Zaginął Antoni Szutowicz, mieszkaniec Dobrosułowia (gmina Bytnica) pod Krosnem Odrzańskim. Trwają poszukiwania koordynowane przez Komendę Powiatową Policji w Krośnie Odrzańskim. 📢 Kto powalczy w miastach prezydenckich? Polak chce stanąć w szranki z Kubickim W kwietniu okaże się, kto będzie sprawował władzę w trzech prezydenckich miastach. Pierwsi kontrkandydaci dotychczasowych włodarzy już się ujawnili. Najciekawiej zapowiada się walka w Zielonej Górze.

📢 Smutne wieści z Uniwersytetu Zielonogórskiego. Nie żyje profesor Stanisław Borawski W nocy w czwartek 11 stycznia zmarł profesor Stanisław Borawski - filolog, slawista, a przede wszystkim historyk języka polskiego – twórca szkoły badawczej, w której zapoczątkował komunikacyjne i wspólnotowe ujmowanie procesów przekształcania polszczyzny. - Ma wielkie zasługi dla rozwoju środowiska lingwistycznego w Zielonej Górze. Społeczność akademicka poniosła ogromną stratę - poinformowała rzeczniczka UZ, Ewa Sapeńko.

📢 Najlepsze licea i technika w Lubuskiem według rankingu Perspektywy 2024. Które miejsca zajęły w kraju? Jak co roku na początku stycznia Perspektywy prezentują ranking szkół średnich. Znalazło się w nim tysiąc najlepszych liceów i 500 najlepszych techników. Wśród nich są lubuskie szkoły. Jedna z nich znalazła się w krajowej czołówce.

📢 Na lubuskich rzekach stan alarmowy w sześciu miejscach. Występują zjawiska lodowe. Czy rzeki mogą być groźne? Coraz trudniejsza sytuacja na lubuskich rzekach. Stan alarmowy został już przekroczony w sześciu miejscach. W wielu punktach pomiarowych odnotowano stany ostrzegawcze. Służby wojewody lubuskiego zapewniają, że na bieżąco monitorują sytuację. 📢 Lubuska kraina lodu. Przepiękna Odra i surowy krajobraz rodem z baśni. Tu jest idealnie. ZOBACZ ZDJĘCIA Zima maluje niesamowite krajobrazy. Ścina i skuwa lodem, sypie śniegiem. Ta surowa aura zdaje się być najpiękniejsza o poranku. Szczególnie widać to nad lubuską Odrą. Spacerując w pobliżu rzeki możemy podziwiać surowy, oszroniony i oblodzony krajobraz, który od czasu do czasu pokrywa śnieg. Jest pięknie niczym w baśniach z motywem krainy lodu. Aż dziwne, że nie ma tu turystów z aparatami, pasjonatów wędrówek. To zima w najpiękniejszym wydaniu. Zobaczcie zapierające dech zdjęcia naszego fotoreportera.

📢 Orzeł robi furorę na mistrzostwach w Arenie Gorzów. Kradnie serca kibiców. Choć Mistrzostwa Europy Wschodniej dopiero się rozkręcają, my już „znamy” jego zwycięzcę. To Orzeł – maskotka reprezentacji Polski. Gdy tylko pojawia się na parkiecie czy trybunach Areny Gorzów, robi furorę. 📢 Cztery auta zderzyły się na S3. Sytuacja była poważna, a kierowcy stanęli na wysokości zadania i utworzyli wzorcowy korytarz życia |WIDEO W środę (10 stycznia) na 107 kilometrze S3 w kierunku Gorzowa Wielkopolskiego doszło do wypadku, w którym uczestniczyły cztery pojazdy. - Mimo dramatycznej sytuacji, warto podkreślić, że inna grupa kierujących wykazała się nadzwyczajną solidarnością, tworząc wzorowy korytarz życia prowadzący do poszkodowanych. Dzięki prawidłowemu utworzeniu korytarza życia pomoc dotarła na czas, a na skutek zdarzenia nikt nie odniósł poważnych obrażeń - mówi młodszy aspirant Mateusz Maksimczyk z KPP w Międzyrzeczu.

📢 Tego nie jedz i nie kupuj w Biedronce, Lidlu, Auchan czy Kauflandzie. Uważaj na te produkty. Zostały wycofane ze sprzedaży! Ostrzeżenia GIS! Nie kupuj tego w supermarketach! Główny Inspektorat Sanitarny ostrzega przed produktami, które można było kupić w takich sklepach jak Lidl, Kaufland, Biedronka czy Rossmann. Sprawdź, czego nie należy spożywać, i co trzeba wyrzucić. Nazwy, numer partii, producent. Oto dlczego żywność z najpopularniejszych supermarketów bywa wycofywana ze sprzedaży. 📢 Wyszli z domów i przepadli, jak kamień w wodę. Oni zaginęli na terenie Lubuskiego - wciąż czekają na nich zrozpaczeni bliscy... Minęło już wiele lat, a wciąż nie jest jasne, co się z nimi stało. W Lubuskiem w ostatnich latach doszło do wielu zaginięć. Niestety część z nich do dziś pozostaje niewyjaśniona. Czy kiedyś rodziny zaginionych odkryją prawdę i dowiedzą się, co stało się z ich bliskimi?

📢 32. rocznica śmierci Edwarda Jancarza. Legenda Stali Gorzów zginęła tragicznie. Jego historia do dziś budzi emocje 11 stycznia 1992 roku to tragiczna data w kalendarzu gorzowskiego sportu. Tego dnia tuż przed północą przestało bić serce Edwarda Jancarza. Jest legendą Stali Gorzów i jednym z najwybitniejszych polskich sportowców. Właśnie mija 32. rocznica jego śmierci. 📢 Memy, które zrozumieją tylko dzieciaki z lat 90-tych. Rozbawią cię do łez! [MEMY] 11.01.2024 Pamiętacie szalone lata dziewięćdziesiąte? Wszyscy oglądali "Beverly Hills" i "Doktor Quinn", a wiedzę zdobywaliśmy mimo że Google nie istniało. Używaliście Windowsa 98 - wiele osób uważa, że to najlepszy system operacyjny. Jak wspominacie te lata? Oto memy o szalonych latach 90-tych!

📢 Dramat psa w gminie Lubsko. Jego łańcuch ważył ponad kilogram, zwierzę mieszkało w fatalnych warunkach, odebrano je właścicielce Pies został zabrany mieszkance gminy Lubsko. Był trzymany w mrozie w fatalnych warunkach, dziurawej budzie. Jego łańcuch ważył ponad kilogram.

📢 Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Zielonej Górze po rozbudowie. Zobacz, co się zmieniło! Krwiodawcy po ponad rocznej przerwie wrócili do wyremontowanej siedziby Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Zielonej Górze. Teraz jest więcej stanowisk, nowy sprzęt i meble. Co się jeszcze zmieniło? 📢 Zastal przed kolejnym meczem „o wszystko”. Do Zielonej Góry przyjeżdża silny Toruń Przed koszykarzami Enei Stelmetu Zastalu Zielona Góra kolejne spotkanie z gatunku bardzo ważnych w rozgrywkach Orlen Basket Ligi. W czwartek (11 stycznia) w zielonogórskiej hali CRS zmierzą się z Arrivą Polskim Cukrem Toruń. Początek spotkania o godz. 17.30. 📢 Udawała psychologa i przyjmowała pacjentów. Mieszkanka Nowej Soli ma też wiele innych zarzutów 35 zarzutów, które dotyczą oszustw na szkodę różnych podmiotów oraz posługiwania się podrobionymi dokumentami ma usłyszeć mieszkanka Nowej Soli Katarzyna O. Latami przyjmowała pacjentów, jako psycholog. Sąd zdecydował o tymczasowym aresztowaniu, ale kobiety nie można znaleźć. Jest możliwe, że będzie poszukiwana też zagranicą.

📢 Kierowcy narzekają na dziury przy moście w Krośnie Odrzańskim. Niektórzy uszkodzili samochody. Planowana jest naprawa najazdów Kierowcy w Krośnie Odrzańskim nie mają łatwego życia. Najpierw narzekali na korki, które tworzyły się przez wprowadzenie ruchu wahadłowego przy moście tymczasowym. Ruch wahadłowy zlikwidowano i powstały nowe pasy ruchu z płyt betonowych. Problem w tym, że są tam potężne dziury, przez które można uszkodzić sobie samochód. Wykonawca planuje już naprawy.

📢 Niebezpieczne kobiety poszukiwane przez lubuską policję. Mają na koncie oszustwa, rozboje, a nawet morderstwo! Są bezwzględne, bez skrupułów Lubuska policja poszukuje kilkudziesięciu kobiet, które unikają wymiaru sprawiedliwości. Te kobiety są w różnym wieku, a na koncie mają różne przestępstwa. Łączy je jednak jedno: mogą być niebezpieczne, a w swoich działaniach bywają bezwzględne. 📢 Kąpielisko w Ochli wkrótce otwarte. "Będę gotowy już pod koniec marca" informuje Robert Jagiełowicz, ale to nie wszystko, będzie lodowisko! Budowa nowego kąpieliska, na którym zmieści się jednocześnie półtora tysiąca osób, dobiega końca. Teraz trwają prace porządkowe i odbiory — mówi Rober Jagiełowicz, dyrektor MOSiRu — w marcu będzie już grzana woda i wszystko będzie dogrywane. Kiedy wielkie otwarcie?

📢 Wielkie emocje wokół planów budowy spalarni odpadów w Marszowie! Pierwsze publiczne konsultacje w Żaganiu Przez wiele godzin trwała pierwsza publiczna debata w sali Inter Żagańskiego Pałacu Kultury, dotycząca planów budowy spalarni odpadów w Marszowie między Żaganiem a Żarami. W założeniach ma ona dostarczać ciepło do obu miast, a także pozwolić na zagospodarowanie 30 procent odpadów, których nie można poddać recyklingowi. Jednak wielu mieszkańców Marszowa oraz miast obawia się o swoje zdrowie. 📢 To możesz mieć zupełnie za darmo! Pralki, szafki, kanapy, fotele. Zobaczcie, co jest do zabrania. Najciekawsze oferty W popularnym serwisie ogłoszeniowym aż roi się od ofert "oddam za darmo". Spośród setek takich informacji wybraliśmy te najlepsze - czyli znajdziecie tutaj te rzeczy, które nie są zniszczone i warto dać im drugie życie.

📢 Oto najseksowniejsza piłkarka świata! Zobacz powalające zdjęcia. Internauci zachwyceni jej urodą. Oto Alisha Lehmann 10.01.2024 Alisha Lehmann wie jak przykuć uwagę internautów. Zdjęcia, które publikuje w sieci oczarowały fanów.

📢 Dziś Psia Środa, czyli Biblioteka Norwida przyjazna czworonogom! Jamniczek Pola czekał i witał wszystkich czytelników Zielonogórska Biblioteka Norwida przygotowała kolejną ciekawą akcję. Tym razem Filie 4 i 9 zaproponowały wydarzenie skierowane do właścicieli psów, ale też do tych, którzy dopiero myślą nad zaopiekowaniem się czworonogiem. Ta inicjatywa to coś, co jeszcze nie dawno było zarezerwowane jedynie dla psów asystujących, a dziś powoli staje się normą. 📢 Kierowca ciężarówki przewoził do Belgii towar pochodzący z Chin. Nie miał wymaganych dokumentów. Zapłaci wysoki mandat! Kazachstańską ciężarówką wykonywano międzynarodowy przewóz drogowy rzeczy na podstawie nieważnego zezwolenia. Nieprawidłowość stwierdzili inspektorzy z lubuskiej Inspekcji Transportu Drogowego. Zestaw skierowano na wyznaczony parking strzeżony. 📢 Fatalna jakość powietrza w niektórych Lubuskich miastach. W Gorzowie normy przekroczone o ponad 900 proc.! Utrzymująca się mroźna auta oraz brak wiatru przynoszą skutki w postaci złej, a nawet fatalnej jakości powietrza w niektórych miejscach w Lubuskiem. Najgorsza sytuacja jest w Gorzowie Wlkp., gdzie zawartość pyłu PM 2,5 przekroczyła normę o ponad 900 procent!

📢 Pożar budynku mieszkalnego pod Skwierzyną. W środku było 8 osób Kilka osób straciło dach nad głową po pożarze, jaki wybuchł w środę, 10 stycznia w niewielkim budynku mieszkalnym w Murzynowie w gminie Skwierzyna. 📢 W Zielonej Górze nawet w największy mróz niestraszny. Auto nie odpala? Wystarczy jeden telefon. Pomoc jest darmowa! To nowa usługa strażników miejskich w Zielonej Górze. Komenda kupiła urządzenie, z którego pomocą uruchamia samochody mające problemy w niskich temperaturach. Tylko w środę rano skorzystało sześciu kierowców.

📢 Warta w Lubuskiem pokryta "lodowymi naleśnikami". Na rzece pojawił się śryż Charakterystyczne lodowe talerze pojawiły się na Warcie w Gorzowie. Pływające zaokrąglone kawałki lodu to tak zwany śryż, czyli zjawisko będące wczesnym etapem formowania się pokrywy lodowej na rzece, gdy temperatura spada nieco poniżej zera stopni.

📢 Chcesz mieć oryginalny manicure? Postaw na paznokcie brokatowe. Takie zdobienie jest zawsze modne i na czasie Paznokcie brokatowe możesz mieć o każdej porze roku. Sprawdzą się na co dzień i na imprezy. Jak się okazuje, brokat ma wiele odsłon i można za jego pomocą tworzyć rozmaite zdobienia, od delikatnych, po rzucające się w oczy wzory. Spójrz na poniższe inspiracje i śmiało sięgaj po nie w najbliższym czasie! 📢 Komornicy wystawili na licytacje domy w Lubuskiem. W ofercie jest 21 nieruchomości. Znamy ich ceny i lokalizacje Rynek nieruchomości w ostatnim czasie mocno się zmienił. Ceny poszybowały, a ofert jest stosunkowo niewiele. Jeśli już są, to stać na nie jedynie wybranych. Dlatego ciekawą alternatywą mogą się okazać licytacje komornicze. Dziś sprawdzamy domy, które wystawili lubuscy komornicy.

📢 Zima 2023/2024. To najlepsze miejsca do Morsowania w Lubuskiem! Jak zacząć morsować? To trzeba wiedzieć | MAPA, WIDEO Województwo lubuskie słynie z lasów i jezior. Mamy mnóstwo zbiorników wodnych z bardzo dobrą infrastrukturą turystyczną, a te w okresie zimowym idealnie nadają się do morsowania. Przepłynęliśmy dla Was setki kilometrów lodowatych wód oraz podpytaliśmy nasze lokalne morsy, które miejsca polecają szczególnie. I wiecie co? Trochę tego mamy! Zobaczcie, gdzie zimą warto zarzywać lodowatych kąpieli.

📢 Lubuskie, Lubuszanie i 2023 rok na zdjęciach Mariusza Kapały. Ponad 100 emocjonalnych fotografii. Słowa tego nie opiszą. ZOBACZCIE Rok 2023 był niesamowity, przytłaczający, ekscytujący, frustrujący... Te wszystkie i wiele więcej emocji na swoich niezwykłych fotografiach zawarł dla Was nasz fotoreporter, Mariusz Kapała, którego zdjęcia idealnie oddają i opisują wydarzenia minionego roku. Było osobliwie, ciężko i pięknie zarazem. Dwanaście niezapomnianych miesięcy okiem lubuskiego fotografa. Po prostu zobaczcie.

📢 Pałac pod Gorzowem i straszne historie z czasów nazizmu. Co kryją mroczne podziemia? Zaledwie kilka wysokich ścian, częściowo zawalone piwnice i zapuszczony park – tyle zostało z pięknego ongiś pałacu w Lubnie. Budowla cieszyła oczy, jednak wiąże się z nią mroczna historia związana z nazizmem i SS. Z pałacem związany był kat Powstańców Warszawskich i zbrodniarz wojenny Erich von dem Bach-Zelewski. Miejsce to odwiedził też Adolf Hitler. 📢 Powiat gorzowski ma nowe władze. Jakie są cele starosty na trzy miesiące? Sytuacja finansowa powiatu jest stabilna – mówi Agnieszka Chudziak, nowy starosta gorzowski. Jakie ma plany na trzy miesiące swojego urzędowania? 📢 Najpiękniejszy świąteczny tramwaj jest w Gorzowie? Są wyniki konkursu! Co roku przed świętami na gorzowskie tory wyjeżdża ozdobiony światełkami tramwaj. Tym razem udekorowany pojazd został nominowany w specjalnym konkursie. Walczył o tytuł najpiękniejszego świątecznego tramwaju w Europie.

📢 Osoby z tymi schorzeniami nie powinny jeść czosnku. Im czosnek może szkodzić Czosnek to bardzo popularne warzywo. Stosowane jest jako przyprawa do mięs, ryb, sałatek, pieczywa. Czosnek ma również właściwości lecznicze. Działa bakteriobójczo, antygrzybiczo i przeciwrobaczo, pomaga przy zakażeniach jamy ustnej i górnych dróg oddechowych (dlatego często stosowany jest jako dodatek do past do zębów lub płynów do płukania jamy ustnej). Świeży sok hamuje także rozwój wirusów grypy, działa napotnie, obniża gorączkę i ciśnienie krwi. Czosnek wspomaga prawidłową pracę układu krwionośnego, obniża poziom cholesterolu we krwi. Jednak niektóre osoby powinny unikać czosnku, gdyż może im zaszkodzić. Zobacz, przy jakich schorzeniach nie należy jeść czosnku.

📢 Taka biżuteria przynosi pecha - na tej liście są nie tylko perły! Tej biżuterii lepiej nie nosić, sprowadza nieszczęście Biżuteria może przynosić pecha! Istnieje sporo przesądów i wierzeń dotyczących biżuterii. Wiele osób uważa, że niektóre błyskotki czy kamienie szlachetne mogą przynosić pieniądze, miłość i szczęście. Są też i takie, które mogą sprowadzić pecha. Na przykład kamienie takie jak perły czy opal przynoszą nieszczęście. Jakich ozdób lepiej nie nosić i nie dawać w prezencie? Zobaczcie teraz, jaka biżuteria przynosi pecha!

📢 RSV atakuje. Co drugie dziecko wymaga hospitalizacji, liczba chorych rośnie. RSV to problem w polskich szpitalach, a na szczepionkę czekamy Sytuacja z zachorowaniami na RSV wśród dzieci wciąż się pogarsza. Małych pacjentów przybywa szybko od grudnia, w niektórych szpitalach pediatrycznych brakuje już miejsc. Chorują głównie maluchy młodsze niż dwa lata. Niestety, połowa trafia na oddział. Choć lek i szczepionka na RSV są już blisko, ten sezon może być jeszcze wyjątkowo ciężki. 📢 Od tych kobiet uciekaj sprzed ołtarza! Kobiety o tych imionach to najgorsze żony. Sprawdź listę 10.01.2024 Każda kobieta ma cechy, które są mniej lub bardziej pożądane przez mężczyzn. Astrolodzy uważają, że to właśnie imię może mieć wpływ na to, czy dana kandydatka nadaje się na żonę. Sprawdzicie to w naszej galerii.

📢 500 plus na dziecko to nie wszystko. Dodatkowe świadczenie dla osób pracujących. Sprawdź szczegóły jak je otrzymać 10.01.2024 Oprócz plotek dotyczących waloryzacji świadczenia 500 plus na każde dziecko, pojawiły się postulaty utworzenia dodatkowego świadczenia dla osób pracujących. Mowa tu konkretnie o dodatku 500 złotych dla osób będących na etacie. Sprawdź szczegóły projektu.

📢 Czy Twój kot Cię kocha? Po czym to poznać? Oto 10 dowodów na kocią miłość 10.01.2024 Koty, podobnie jak ludzie, mają bardzo różne charaktery. Niektóre kochają być przytulane, a inne wolą zawsze zachować odległość od swoich opiekunów. Nie oznacza to, że Twój przyjaciel Cię nie kocha. Najważniejsze, abyś nauczył się odczytywać uczucia Twojego futrzaka. Oto 10 dowodów, że Twój kot Cię kocha! 📢 Wyższe kary za brak OC w 2024 roku. Ci kierowcy zapłacą więcej. Niektórzy zapłacą nawet 10 tys. zł Sprawdź jak uniknąć kary od UFG Kary za brak OC w 2024 roku mocno w górę. Jest to spowodowane zapowiadaną podwyżką płacy minimalnej. To, ile dokładnie zapłacą zapominalscy kierowcy, zależy od rodzaju pojazdu, a także okresu bez posiadania ważnej polisy ubezpieczeniowej. Ile wyniesie kara za brak OC w 2024 roku i jak jej uniknąć? Wyjaśniamy.

📢 Prawo jazdy 2024. Do egzaminu podejdziesz pod jednym warunkiem. Co trzeba zrobić? - lista Przepisy dotyczące kursów i egzaminów w zakresie prawa jazdy zmieniają się nieustannie. Przypomnijmy, że od stycznia 2024 dotyczyć to będzie osób egzaminowanych w zakresie prawa jazdy kategorii B oraz A. Ponadto trzeba mieć na uwadze, że istnieją uwarunkowania, na podstawie których niestety nie będziemy mogli przystąpić do części praktycznej i teoretycznej. Kogo to dotyczy? Jakie warunki trzeba spełnić? Wszystko wyjaśniamy poniżej. 📢 W Gorzowie powstaje Centrum Usług Diagnostycznych. Najnowocześniejsze w regionie W kompleksie szpitalnym przy ulicy Dekerta w Gorzowie powstaje Centrum Usług Diagnostycznych. Nowoczesny ośrodek ma umożliwić szybsze i bardziej efektywne wykonywanie badań, a tym samym wspierać leczenie schorzeń onkologicznych.

📢 Tlenek węgla w bloku w Kostrzynie nad Odrą. Ewakuowano mieszkańców Chwile grozy przeżyli mieszkańcy bloku przy ul. Saperskiej w Kostrzynie nad Odrą. Ludzie twierdzili, że wyczuli woń gazu. Na miejsce skierowano strażaków i pogotowie gazowe.

📢 Śmiertelny wypadek na autostradzie A18 tuż przy granicy z Niemcami. Zginął kierowca lawety Do ogromnej tragedii doszło we wtorek, 9 stycznia na autostradzie A18 w pobliżu granicy z Niemcami. Kierowca autolawety zginął po zderzeniu z tirem. 📢 Znany sędzia piłkarski, Szymon Marciniak odwiedzi Krosno Odrzańskie! Został zaproszony przez prezesa klubu Tęcza-Homanit Krosno Odrzańskie Szymon Marciniak to sędzia piłkarski znany już na całym świecie. Sędziował pamiętny finał mistrzostw świata w Katarze, w którym Argentyna pokonała Francję. Był też arbitrem ostatniego finału Ligi Mistrzów. W piątek, 12 stycznia odwiedzi Krosno Odrzańskie, gdzie opowie o swojej karierze. 📢 Jeśli chcecie pojeździć na stoku na nartach, wystarczy wybrać się do Szprotawy! W Szprotawie ruszył sztucznie naśnieżany stok narciarsko-saneczkowy! Jeśli macie ochotę na zimowe szaleństwo, nie trzeba jechać aż do Karpacza! Wystarczy przypiąć narty i ruszyć do parku koło szpitala przy ul. Henrykowskiej w Szprotawie. Tam zastaniemy piękny, biały stok.

📢 Horoskop zdrowia. Miesiąc, w jakim się urodziłeś zdradza twoje choroby! Kto ma predyspozycje do nadciśnienia, a kto do nowotworów? Naukowcy opracowali dane, które pozwalają stworzyć "horoskop zdrowia". Okazuje się, że to, w jakim miesiącu się urodziliśmy, może mieć wpływ na to, z jakimi chorobami, czy też dolegliwościami będziemy się mierzyć w życiu. I co ciekawe: nie jest to czarna magia, a naukowa teoria poparta dowodami.

📢 Będą nowe tramwaje w Gorzowie. MZK kupi dziesięć wozów W tym roku może zostać ogłoszony przetarg na zakup dziesięciu nowych tramwajów. Będą one potrzebne do kursowania choćby nowym torowiskiem wzdłuż ul. Jancarza. 📢 Mężczyźni o tych imionach są najgorszymi mężami. Mają trudny charakter [LISTA] 09.01.2024 Od początku wydają się wspaniałymi partnerami życiowymi, a po ślubie wszystko diametralnie się zmienia. Co możemy wyczytać z konkretnych imion? Zobacz, jacy mężczyźni muszą się bardzo starać w roli mężów. Potrzeba jednak więcej silnej woli - ci mężczyźni muszą się mocniej starać, aby być dobry mężami. Zobacz listę męskich imion, które mogą świadczyć o trudnym charakterze.

📢 Na stadionie Falubazu Zielona Góra rośnie nowy park maszyn. Jak przebiegają prace? Na zielonogórskim stadionie żużlowym trwa budowa nowego parkingu dla motocykli. Ostatnie trudne warunki atmosferyczne nieco utrudniają prace, ale generalnie opóźnień nie ma.

📢 Tak żużlowcy spędzają zimowe wakacje. Egzotyczne wczasy i ważne zmiany w życiu Sezon 2023 zakończył się na przełomie września i października. Od tego czasu żużlowcy mają dużo czasu na inne aktywności – wyjazdy na wczasy, powrót w rodzinne strony albo swoje hobby. Zobaczcie, jak najlepsi zawodnicy na świecie spędzają przerwę między sezonami. 📢 Słubice sparaliżowane! Duży ruch i protesty Niemców powodują, że miasto co chwila stoi w gigantycznych korkach Po niemieckiej stronie granicy trwają protesty na autostradzie A12 oraz we Frankfurcie nad Odrą. To z kolei powoduje, że po polskiej stronie tworzą się gigantyczne korki. Słubiccy policjanci wsparci przez kolegów z innych jednostek garnizonu lubuskiego kierowali ruchem drogowym na głównych i strategicznych dla ruchu skrzyżowaniach przy A2 i w Słubicach. Mundurowi byli z kierowcami, doradzali im i kierowali na drogi alternatywne.

📢 Te osoby nie muszą już płacić abonamentu RTV. Duże zmiany w 2024 roku. Sprawdź czy musisz go opłacać 09.01.2024 Ustawa o abonamencie RTV mówi jasno, że abonament płacić musi każdy kto posiada odbiornik zarówno telewizyjny jak i radiowy. Opłacie podlegają także radia samochodowe. W zasadzie każdy, kto nie opłaca abonamentu RTV podlega karze. Sprawdzić mogą nas pracownicy Poczty Polskiej. Kontrolowane są domu i mieszkania Polaków. Ustawa przewiduje także, że są osoby które są zwolnione z płacenia abonamentu RTV. Kto nie musi płacić abonamentu? 📢 Czyste Powietrze 2024 od kwietnia czekają zmiany. Poznaj aktualne stawki dopłat do wymiany pieca, pompy ciepła albo ocieplenia domu Od początku kwietnia 2024 roku będą obowiązywały zmiany w programie Czyste Powietrze. Już poprzedni rok przyniósł modyfikacje zasad. Wysokie koszty zakupu węgla albo innych surowców energetycznych wymusiły poniekąd zmianę kierunku realizacji popularnego programu proekologicznego. Aby powstrzymywać utratę ciepła, mamy na większą skalę niż do tej pory ocieplać domy. Inflacja zjadła sporą część dotacji, dlatego i one wzrosły, tak, jak progi dochodowe. Tym razem zmiany mają dotyczyć pomp ciepła.

📢 Ważny dzień dla kredytobiorców. Dzisiaj Rada Polityki Pieniężnej zdecyduje ws. stóp procentowych „Władze monetarne postawiły sprawę jasno" Dzisiaj poznamy decyzję Rady Polityki Pieniężnej dotyczącą stóp procentowych. W minionych dwóch miesiącach RPP nie zmieniła stóp procentowych. Oznacza to, że cykl zatrzymał się na poziomie 5,75 po dwóch ruchach o łącznie 100 pb. Jaką decyzję RPP podejmie w styczniu? Konsensus rynkowy nie daje szans na żadną zmianę wysokości stóp procentowych, co było dosyć jasno komunikowane przez profesora Glapińskiego podczas poprzednich konferencji. 📢 Zielona Góra może powtórzyć sukces Krakowa. Apel jest podobny. Czy tak samo poruszy serca zielonogórzan? Kiedy krakowskie schronisko dla bezdomnych zwierząt zaapelowało, żeby ze względu na siarczysty mróz zgłaszać się i zabierać do domu psy, ustawiła się ogromna kolejka. Zielonogórskie schronisko podobnie poprosiło o pomoc zielonogórzan. Pierwsi mieszkańcy zgłosili się od razu.

📢 Nietypowa akcja strażaków z Kostrzyna nad Odrą. Ratowali dwie sarny, które utknęły na rozlewiskach Odry Gdyby nie strażacy, dwie sarny zapewne nie miałyby sił, aby samodzielnie opuścić rozlewiska Odry w Kostrzynie. Zwierzęta utknęły na rozległych rozlewiskach rzeki w rejonie oczyszczalni ścieków. 📢 Coraz mniej mieszkań na licytacjach komorniczych w Lubuskiem. Komornicy wystawili 18 ofert Sprawdziliśmy styczniowe ogłoszenia o licytacjach komorniczych w Lubuskiem. W pierwszej połowie stycznia na rynku było 18 ofert. To najmniejsza ilość mieszkań na licytacjach komorniczych w Lubuskiem od wielu miesięcy. 📢 W Wymiarkach działała Krwawa Oberża. Jej właściciele mordowali śpiących gości W oberży w okolicy Wymiarek doszło do krwawego mordu. Pisał o tym podobno Balzac, filmy robili francuscy reżyserzy. A dzieło się to około roku 1450 roku. Oto oberżyści mieli mordować i okradać podróżnych.

📢 Te psy są najbardziej leniwe. Kanapa to ich naturalne środowisko. Sprawdź listę największych leniuchów! Te rasy psów są najbardziej leniwe. Może się zdarzyć, że nawet siłą nie ściągniesz ich z kanapy. Wybierając psa trzeba wziąć pod uwagę nasz styl życia. Niektóre czworonogi wymagają dużej ilości ruchu, natomiast inne potrzebują spokojniejszego trybu życia. Do którego grona można zaliczyć Twojego psa? Sprawdź koniecznie listę najbardziej leniwych psów! 📢 Szczęśliwe liczby masz zapisane w dacie urodzenia! Wśród nich najważniejsza jest liczba przewodnia. Sprawdź, co oznacza Jeśli wierzyć numerologom, nic nie dzieje się przez przypadek, a ogromny wpływ na nasze życie mają liczby. Każdy ma liczbę przewodnią, zawartą w dacie urodzenia i to z nią powiązane są liczby, które mogą okazać się dla nas szczęśliwe.

📢 Tutaj w Lubuskiem nie będzie prądu! Pierwsze wyłączenia w poniedziałek 8.01.2024. Na liście jest wiele adresów! W styczniu 2024 roku dojdzie do wielu wyłączeń prądu w naszym regionie. Na liście są miejscowości z północy i południa regionu. Bez prądu będą w najbliższych dniach tysiące Lubuszan! 📢 Rudy miedzi i srebra w okolicach Żar i Nowej Soli rozpalają wyobraźnię! Czy spadnie nam deszcz pieniędzy? Ogromne złoża rud srebra i miedzi, odkryte na granicy gmin wiejskich Żary i Żagań rozpalają wyobraźnię. Są również w okolicach Nowej Soli. Według geologów udokumentowane zasoby miedzi i srebra w naszym rejonie wynoszą ponad 200 mln ton rudy! W ramach projektu Peryklina Żar, który obejmuje m.in. gminę wiejską Żary, spółka górnicza Amarante wykonała 30 otworów wiertniczych i dokonała istotnego odkrycia. Na razie jednak nie słychać o możliwości powstania kopalni. Rejon Nowej Soli chcą eksploatować Kanadyjczycy.

📢 Licytacje komornicze domów w Lubuskiem. W ofercie 17 ofert. Mamy lokalizacje, zdjęcia i ceny wywoławcze Sprawdzamy najnowsze oferty licytacji komorniczych w Lubuskiem. Tym razem pod lupę bierzemy domy, które zostały wystawione na licytacje przez lubuskich komorników. 📢 Alimenciarze z Lubuskiego. Nie płacą na swoje dzieci i ukrywają się przed policją. Wstyd! Zapamiętajmy te twarze! Zobaczcie imiona, nazwiska oraz zdjęcia i rysopisy poszukiwanych (kobiet i mężczyzn) przez lubuską policję. Prezentujemy je zgodnie z prawem! Widzieliście lub rozpoznajecie którąś z tych osób? To bardzo ważne. Odnalezienie tych osób może zmienić życie niejednej rodziny.

