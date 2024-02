Przegląd prasy 12.02.2024. Zestawiliśmy dla Ciebie najważniejsze wydarzenia z wczoraj. Zobacz naszą prasówkę

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 11.02. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Kolejki do endokrynologa na NFZ w woj. lubuskim. Ile trzeba czekać na wizytę? Stan na 12.02.2024”?

Prasówka 12.02: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Kolejki do endokrynologa na NFZ w woj. lubuskim. Ile trzeba czekać na wizytę? Stan na 12.02.2024 Kolejki NFZ do endokrynologa w województwie lubuskim potrafią być długie. Chcesz dowiedzieć się, jaki jest najbliższy termin wizyty u lekarza? Czasem warto spojrzeć na terminy wizyt w szpitalach i pozostałych placówkach medycznych, gdzie często kolejki do lekarza są znacznie krótsze. Sprawdź zestawienie poszczególnych miejsc, gdzie na 12.02.2024 na NFZ przyjmuje endokrynolog. W ten sposób będziesz wiedzieć, gdzie kolejki do endokrynologa w województwie lubuskim będą najkrótsze.

📢 Kolejki NFZ w woj. lubuskim na tomografię komputerową. Dane aktualne na 12.02.2024 Jak długo trzeba czekać na tomografię komputerową na NFZ w województwie lubuskim? Czasami zdarza się, że terminy są dosyć odległe. Dlatego warto sprawdzać, gdzie na NFZ uda się dostać szybciej. Przedstawiamy listę miejsc, dzięki której dowiesz się, gdzie kolejka na tomografię komputerową w województwie lubuskim może być krótsza (stan na 12.02.2024).

📢 Utrudnienia w ruchu: woj. lubuskie. Gdzie trwają roboty drogowe? Sprawdź stan na 12.02.2024 Na których drogach w województwie lubuskim prowadzone są dzisiaj (12.02.2024) roboty drogowe? Roboty drogowe: droga 32, m. Kargowa (89. km na odc. 0,5 km) Wykonywane roboty: budowa linii telekomunikacyjnej światłowodowej wraz z przyłączami - wieszanie kabla światłowodowego nad drogą krajową nr 32. Mogą nastąpić krótkotrwałe utrudnienia w ruchu pojazdów i pieszych..

Prasówka 12.02: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Tak się zmieniała Doda - zdjęcia. Oto odważne stylizacje kończącej 40 lat Doroty Rabczewskiej 15 lutego br. Doda skończy 40 lat. Od ponad 20 lat, czyli przez większość swojego życia, jest ważną częścią polskiej sceny muzycznej. Wizytówką artystki stały się zarówno jej cięte riposty, styl ubierania, skandale, jak i spektakularne koncerty na światowym poziomie. Zobaczcie, jak przez kilkanaście lat swojej działalności zmieniała się Dorota Rabczewska - niejednokrotnie wręcz szokowała swoimi odważnymi stylizacjami. Jej zdjęcia pokazujemy w galerii niżej.

📢 Najgorsze fryzury dla kobiet po 60. roku życia - zdjęcia, inspiracje. Oto lista postarzających fryzur [12.02.2024] Po 60 roku. życia na skóra traci swoją elastyczność i widoczne są niedoskonałości w postaci zmarszczek, przebarwień, cieni pod oczami. Ważne jest dobranie koloryzacji i cięcia tak, by fryzura odciągała uwagę od mankamentów urody i optyczne odejmowała lat. Oto lista postarzających fryzur. Tak nie należy czesać się po 60-tce. 📢 Takie są teraz modne kuchnie - mamy zdjęcia od znanego projektanta Krzysztofa Mirucia. Zobaczcie nowe projekty [12.02.2024] Urządzenie kuchni to spore wyzwanie, bo jest to bardzo wymagające wnętrze, robione na lata, ze względu na wysoki koszt zakupu mebli i AGD. Kuchnia musi być nie tylko ładna, ale też praktyczna, funkcjonalna i wygodna. Zobacz inspiracje na urządzenie kuchni, jakie są modne kolory frontów, blatów i ściany między szafkami. Realizacje zrobił znany projektant Krzysztof Miruć.

📢 W tych miesiącach 2024 roku najlepiej przejść na emeryturę. Zyskać można nie tylko w lutym [12.02.2024] W przypadku osób planujących przejście na emeryturę w 2024 roku najlepszym miesiącem jest luty. Emerytem opłaca się też zostać w lipcu. Związane jest to z waloryzacją roczną i kwartalną. 📢 Wojskowe pojazdy na drogach ekspresowych i autostradach. "Nie róbcie zdjęć!" Na wielu drogach w całej Polsce będzie odbywał się wzmożony ruch pojazdów wojskowych. Ze względu na obecną sytuację, szczególnie za naszą wschodnią granicą, Sztab Generalny WP apeluje, aby nie publikować zdjęć i informacji dotyczących ruchów wojsk. 📢 Szczęśliwe liczby są zapisane w dacie urodzenia! Wśród nich jest ta najważniejsza! Jeśli wierzyć numerologom, nic nie dzieje się przez przypadek, a ogromny wpływ na nasze życie mają liczby. Każdy ma liczbę przewodnią, zawartą w dacie urodzenia i to z nią powiązane są liczby, które mogą okazać się dla nas szczęśliwe.

📢 Przejażdżka nowym tunelem S3 na Dolnym Śląsku. Niesamowite wrażenie! Wkrótce będą tedy jeździć wszyscy Pracownicy firmy Poor S.A., która jest wykonawcą tunelu drogi ekspresowej S3 koło Starych Bogaczowic, przejechali przez nowy tunel TS 26. Film opublikowali w mediach społecznościowych. Liczący ponad 2 km tunel na S3 na trasie Kamienna Góra - Bolków jest już prawie gotowy. Całość ma być oddana w połowie roku. Zobaczcie film z jazdy! 📢 Znajomość prawa ważna od dziecka. W Zielonej Górze są darmowe warsztaty „Jestem dzieckiem, ale mam prawa i obowiązki” to pierwsze warsztaty Krainy Prawa dla rodziców i dzieci, które odbyły się w Zielonej Górze. Spotkania będą kontynuowane. Dlaczego warto już z dziećmi przyjść na warsztaty prawnicze? O tym mówią rodzice i prawniczki.

📢 Tak zielonogórskie morsy przypominają o zbliżających się walentynkach. Zobaczcie zdjęcia! Walentynki w zimnej wodzie? Czemu nie! Dla zielonogórskich morsów, spotykających się na Dzikiej Ochli w Zielonej Górze, każde okazja jest dobra, aby się przebrać i świetnie się bawić.

📢 Kilka złotych. Tyle potrafią wynosić świadczenia emerytalne niektórych polskich gwiazd! Sprawdź Wysokość naszych emerytur zależy m.in. wysokości składek ZUS, jakie opłacamy. Gwiazdy zarabiają sporo ale nie zawsze odkładają tyle ile powinny. Emerytura rekordzisty to KILKA złotych. Nie wierzysz? Sprawdź! 📢 Lubuscy piłkarze nie próżnują. Przygotowania do wiosny na półmetku Już niespełna miesiąc pozostał do startu wiosny w III lidze. W sobotę 10 lutego lubuskie drużyny rozegrały kolejne mecze kontrolne. 📢 Podwyżki dla seniorów już od marca? Wiemy, ile wyniesie ta największa waloryzacja! Czy to ostatnie tak duże podwyżki emerytur? W marcu seniorzy mogą liczyć na wzrost świadczeń na poziomie 12,3 procent. Przynajmniej takie wzrosty zakładają rządowe prognozy, na podstawie których powstał projekt ustawy budżetowej na 2024 r. Jeżeli ustawa z takimi zapisami wejdzie w życie, wtedy renciści i emeryci mogą liczyć na takie podwyżki.

📢 Wielki sukces gorzowskich waterpolistów. Po 29 latach sięgnęli po Puchar Polski! Wielki sukces Alfy Gorzów! Triumfowali w sobotnio-niedzielnym (10 i 11 lutego), finałowym turnieju o PKP Cargo Puchar Polski. Waterpoliści znad Warty nawiązali do sukcesów wielkiego Stilonu, który ostatni raz zdobył to trofeum w 1995 roku. 📢 Ferie 2024 w Zielonej Górze. Zobacz listę najciekawszych atrakcji dla dzieci. Jest w czym wybierać! Rozpoczęły się ferie w województwie lubuskim, które potrwają do 25 lutego. Części dzieci wyjechała, ale te, które zostały w mieście, wcale nie muszą się nudzić. Zobacz, jak ciekawie można spędzić czas wolny od nauki.

📢 Śmiertelne potrącenie 10-latka w Wawrowie. Prokuratura: zarzuty usłyszą trzy osoby Gorzowska prokuratura prowadzi postępowanie w sprawie śmiertelnego potrącenia chłopca w Wawrowie i ucieczki z miejsca wypadku. W sobotę policja zatrzymała trzy osoby. W niedzielę przesłuchała dwie z nich. Główny podejrzany zostanie doprowadzony do prokuratury w poniedziałek, 12 lutego.

📢 Jak pies z kotem? Najśmieszniejsze MEMY o psach i kotach. Który z czworonogów rozbawi nas do łez? Sprawdźcie! Kot kontra pies. Najśmieszniejsze memy o czworonogach. Który z nich rozbawi nas do łez? Przypominamy o najśmieszniejsze MEMY O PSACH I... KOTACH. Wszyscy kochamy nasze czworonogi, które codziennie zapewniają nam wiele powodów do śmiechu. Które z nich jest zabawniejsze? Zobaczcie nasze memy w galerii. My uważamy ten konkurs za nierozstrzygnięty, a Wy co o tym myślicie? 📢 Czy wcześniejsze odejście z pracy może przynieść fortunę? Niektórym "Szczęściarzom" w Lubuskim Teatrze to może się udać - warto zobaczyć Znane powiedzenie mówi, że: "Kiedy jedne drzwi się zamykają, natychmiast otwiera się kilka kolejnych". Tak też przydarzyło się głównym bohaterom spektaklu "Szczęściarze" - Bolowi oraz Niuńci. O szczęście omal nie otarł się także Pan Aniołek. Mimo iż od premiery upłynęło sporo czasu, to spektakl nadal gwarantuje niemal pełną salę Lubuskiego Teatru.

📢 Nie do wiary! Poprawiana kilka tygodni temu jezdnia w centrum Gorzowa... pójdzie do poprawki Będą poprawiane płyty na ul. Sikorskiego przed urzędem – mówi nam prezydent Gorzowa Jacek Wójcicki. Ich naprawa rozpoczęła się… na początku lipca zeszłego roku. 📢 Sybiracy z Żagania wciąż kultywują wspomnienia swoje i rodziców, którzy 84. lata temu trafili "na nieludzką ziemię" W sobotę, 10 lutego obchodziliśmy 84. rocznicę pierwszej zsyłki Polaków na Sybir. W uroczystości na cmentarzu komunalnym wzięli udział Sybiracy i ich rodziny, harcerze i władze miasta. Uczestnicy złożyli wiązanki kwiatów pod krzyżem poświęconym zesłańcom, a także wspominali Marię Jastrzębską, długoletnią prezeskę i dobrą duszę żagańskiego koła. Pani Maria odeszła 15 sierpnia 2020 r., w wieku 92 lat.

📢 Dolny Śląsk: Audi wjechało w dziecko i nastolatkę pod centrum handlowym. Wszystko nagrały kamery! To mogło zakończyć się prawdziwą tragedią! 5-letnia dziewczynka i 17-letnia kobieta zostały potrącone przez samochód na parkingu. Auto wjechało w nie przy jednej z galerii handlowych w centrum Strzelina. Całe zdarzenie zostało uchwycone przez kamery monitoringu.

📢 Żony o tych imionach są najbardziej zrzędliwe. To koszmar każdego męża. Ciągle mają pretensje, są wścibskie i podejrzliwe 11.02.2024 Czy imiona mają jakieś znaczenie i niosą za sobą ładunek cech, które predysponują daną osobę do takich a nie innych zachowań? Od setek lat ludzie zadają sobie takie pytania. Co na ten temat twierdzą ezoterycy? Oni nie mają wątpliwości - każde imię nosi ze sobą zespół charakterystycznych cech, wyjątkowych dla osoby, która je nosi. Jak przekłada się to na stosunki damsko - męskie? Zobaczcie które imiona żeńskie są najgorsze dla żon. To one z kochanych narzeczonych zmieniają się w wiecznie marudzące żony. 📢 Od tych kobiet uciekaj sprzed ołtarza! Kobiety o tych imionach to najgorsze żony. Sprawdź listę 11.02.2024 Każda kobieta ma cechy, które są mniej lub bardziej pożądane przez mężczyzn. Astrolodzy uważają, że to właśnie imię może mieć wpływ na to, czy dana kandydatka nadaje się na żonę. Sprawdzicie to w naszej galerii.

📢 Teściowe z piekła rodem! Kobiety o tych imionach to najgorsze teściowe. Sprawdź listę 11.02.2024 Teściowa, druga matka przez jednych uwielbiana, a przez innych nienawidzona. Żarty o teściowych wciąż są jednymi z najpopularniejszych. Sprawdźcie w naszej galerii imiona najgorszych teściowych.

📢 500 plus dla małżeństw z długim stażem! Oto, jak otrzymać dodatkowe pieniądze ze świadczenia 500 plus 11.02.2024 Kilka tygodni temu na biurko Marszałek Sejmu Elżbiety Witek trafiła obywatelska petycja dotycząca nowego świadczenia 500 plus. Tym razem dodatek ten miałyby otrzymywać małżeństwa z długoletnim stażem. Sprawdź szczegóły, kto może otrzymać 500 plus dla małżeństw. 📢 Graffiti i inne "dzieła" w żarskich koszarach. Tak wygląda dawna jednostka wojskowa Opuszczone budynki koszarowe na terenie dawnej jednostki wojskowej w Żarach przyciągają m.in. miłośników graffiti i innych obrazków. Na ścianach można oglądać jeszcze malunki powstałe w odległych czasach, gdy stacjonowało tu wojsko.

📢 Marzanka wonna, czyli Zielona Góra od kuchni. Dawne restauracje i stare przepisy. Zobacz też zdjęcia i filmy! Kiedyś więcej było restauracji i kawiarni na Starym Rynku niż obecnie w całej Zielonej Górze. Mieszkańcy przychodzili do nich nie tylko po to, by zjeść coś dobrego, ale potańczyć, posłuchać muzyki na żywo, zagrać w kręgle czy poczytać zielonogórską gazetę. 📢 Najlepsze MEMY o zwierzętach. Słodkie, zabawne, radosne psy, koty i inne. Uśmiejesz się do łez 11.02.2024 Najlepsze MEMY ze zwierzętami rozbawią każdego! Doskonale wiedzą o tym nie tylko właściciele psów czy kotów, ale wiele osób, które uwielbiają również inne zwierzęta. Te ubarwiają nasz świat, dodają naszemu otoczeniu kolorytu, niekiedy magii i odrobiny słodkości, gdy na nie patrzymy. Jak zwierzęta widzą Internauci? Zobaczcie najlepsze MEMY o zwierzętach! Z pewnością uśmiejecie się do łez!

📢 Emeryci dostaną zwrot nadpłaconego podatku za 13. i 14. emeryturę. Oto tabela wyliczeń w lutym. Seniorzy odzyskają pieniądze 11.02.2024 Emeryci czekający na marcową waloryzację i trzynastą emeryturę mogą liczyć na dodatkową gotówkę. Niektórzy z nich dostaną zwrot nadpłaconego podatku z trzynastej i czternastej emerytury w 2023 roku. Sprawdź tabelę wyliczeń. Kto dostanie dodatkowe pieniądze? Jakie są warunki? Sprawdź szczegóły!

📢 Taka była studniówka Centrum Edukacji Zawodowej i Biznesu w Gorzowie W sobotę, 10 lutego odbyła się studniówka Centrum Edukacji Zawodowej i Biznesu w Gorzowie. Ostatniego poloneza w sezonie studniówkowym odtańczono w hotelu Mieszko. 📢 "Mechanik" z Żagania na największej studniówce w pałacu! To był wielki bal! 6 klas maturalnych z Zespołu Szkół Technicznych i Licealnych w Żaganiu bawiło się w sobotę, 10 lutego na studniówce w Sali Kryształowej Żagańskiego Pałacu Kultury. To była wielka studniówka, z przytupem. Zaczęła się tradycyjnie, polonezem Wojciecha Kilara z filmu Pan Tadeusz i toastem wzniesionym szampanem.

📢 Wystrzałowa studniówka zielonogórskiego Ekonomika. "Bądźcie szczęśliwi!" W sobotę, 10 lutego maturzyści z zielonogórskiego Ekonomika bawili się na studniówce w hali przy ul. Urszuli. Balowa sala robiła wrażenie, ale jeszcze większe uczestnicy w pięknych sukniach i garniturach. 📢 Nie mogą odczarować Areny Gorzów. Szczypiorniści Stali tym razem polegli w starcu z liderem z Wrocławia Gorzowscy piłkarze ręczni przegrali w sobotę (10 lutego) piąty mecz z rzędu, a trzeci rozgrywany w Arenie Gorzów. W starciu o punkty Ligi Centralnej musieli uznać wyższość prowadzących w tej klasie rozgrywkowej wrocławian. 📢 Jak popularne jest nazwisko, które nosisz? Ile osób nazywa się tak samo, jak Ty? Sprawdź najnowsze dane! W rejestrze PESEL znajduje się ok. 400 tys. nazwisk. Sprawdź, czy Twoje nazwisko znalazło się w setce najpopularniejszych w kraju i ile osób w Polsce nazywa się tak samo, jak Ty. Dzięki wyszukiwarce nazwisk zrobisz to błyskawicznie.

📢 Prezydent Gorzowa: Bierzemy wszystko, co uda się nam złowić Dlaczego miasto wciąż remontuje drogi? Czy jest pomysł na były ratusz w Gorzowie? I czy południowa stolica odjeżdża tej północnej? Rozmawiamy z prezydentem Gorzowa Jackiem Wójcickim.

📢 Same pyszności na pierwszym targu śniadaniowym w Szprotawie! Pierwsza edycja targu śniadaniowego w Szprotawie okazała się prawdziwym strzałem w dziesiątkę! Już po godzinie rozeszły się chleby z Niegosławic i inne, regionalne pyszności. - Ludzie szukają zdrowej żywności, pochodzącej z naszego terenu - zaznaczył Jan Wróblewski z pasieki Debora, organizator imprezy. 📢 Cóz to był za niezwyczajny i niezapomniany wieczór! Koncert na gitarę basową, Łabędż z Tuoneli, armeńska trąbka i fagot od Nino Roty Na co dzień schowani gdzieś za swoimi pulpitami, grający partie orkiestrowe muzycy tworzący zespół Filharmonii Zielonogórskiej, w piątek, 9 lutego mogli pokazać swoje umiejętności jako soliści. Tym razem w większości, byli to muzycy grający na instrumentach dętych, choć nie tylko. Brawom i gratulacjom nie było końca.

📢 TOP 10. Oto najczęściej popełniane błędy na egzaminie z prawa jazdy. Z czym kompletnie nie radzą sobie Lubuszanie? | WIDEO, ZDJĘCIA Znamy 10 najczęściej popełnianych błędów podczas egzaminu na prawo jazdy w Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego w Zielonej Górze. Do tego miasta przyjeżdżają kandydaci na kierowców prawie z całego południa województwa lubuskiego. Co sprawia największą trudność osobom starającym się o prawo jazdy? 📢 OSP Kargowa ma nowego drona z kamerą termowizyjną. To innowacyjne narzędzie potrafi wskazać poszukiwanego i namierzyć nieugaszony pożar Jednostka OSP w Kargowej w ubiegłym roku otrzymywała wiele zgłoszeń osób zaginionych. Jak mówi Oskar Rajewski, prezes OSP Kargowa, wiele akcji było wyjątkowo trudnych. Podczas prowadzonych wtedy działań pojawiła się potrzeba zakupu drona ratowniczego z kamerą termowizyjną. Co potrafi taki sprzęt?

📢 Dawne sklepy i jadłodajnie Społem! To były czasy! Zobaczcie zdjęcia z kronik spółdzielczych w Żaganiu! Czy wiecie, że w czasach słusznie minionych sklepy, kawiarnie, jadłodajnie, itp. należały do WSS Społem, a potem do Powszechnej Spółdzielni Spożywców Społem? Żagańskie placówki miały swoje numery, zaś biuro mieściło się w budynku dawnych "Światełek", a później w kamienicy przy ul. Keplera w Żaganiu. Do starych kronik spółdzielczych dotarł żagański kronikarz Jan Mazur. 📢 Mistrzyni triathlonu Agnieszka Gadomska, zarażała sportem młodzież zielonogórskiego „Ekologa” Agnieszka Gadomska, medalistka mistrzostw świata w triathlonie, spotkała się z młodzieżą Zespołu Szkół Ekologicznych w Zielonej Górze. 📢 Pokoje wyciszeń – nowość, której potrzebują uczniowie. Takie miejsce powstało w „Ekologu” w Zielonej Górze – Jest bardzo dużo lęków, zaburzeń lękowych, fobii społecznej, nie tylko chodzi o fobię szkolną. To nie na tym polega, że uczeń nie chce chodzić do szkoły – wyjaśnia Anna Napadło-Kuczera, pedagog i psychoterapeuta w Zespole Szkół Ekologicznych w Zielonej Górze. W szkole powstały pokoje wyciszeń, które mają pomóc młodzieży odzyskać komfort i poczucie bezpieczeństwa.

📢 Oby nikt nie był sam w chorobie. Debata w Zielonej Górze i msze w trzech kościołach diecezji. W niedzielę przypada Światowy dzień Chorego W niedzielę, 11 lutego obchodzimy 32. Światowy Dzień Chorego. - W doświadczeniu choroby i cierpienia, fundamentalne relacje mogą być niestety nie tylko zatarte, ale na pewien czas nawet porzucone. Łatwo wtedy odkryć w sobie pragnienia, wpisane w cierpienie Hioba, który oczekiwał, by kolejny poranek nowego dnia przyniósł nowy czas: bez choroby, bez cierpienia, bez problemów - podkreśla w liście pasterskim ks. biskup Tadeusz Lityński.

📢 Arkadiusz Milik i jego nowa partnerka - życie polskiego piłkarza we Włoszech. Co stało się z jego byłą - Jessicą Ziółek? GALERIA ZDJĘĆ Arkadiusz Milik dzięki strzelonym 3 golom przeciwko włoskiemu Frosinone, znów znalazł się na ustach polskich kibiców. Zobacz co polski piłkarz robi poza boiskiem!

📢 Śmiech na etacie: najlepsze memy o pracy. Sprawdź, co wymyślili internauci 10.02.2024 Memy o pracy! Mało osób lubi swoją pracę, ale jeżeli jesteś jednym z nich - serdecznie gratulujemy! A tych, którzy za nią nie przepadją, zapraszamy do obejrzenia galerii z wybranymi memami. Ostrzegamy, można popłakać się ze śmiechu. 📢 Jak Robert i Anna Lewandowscy żyją w Barcelonie? Zobacz ich luksusowy świat OBSZERNA GALERIA 10.02.2024 Robert Lewandowski jest bez dwóch zdań najlepszym polskim piłkarzem. Od 2022 gra w barwach legendarnego klubu - FC Barcelony, z którym zdążył zdobyć już Mistrzostwo i Superpuchar Hiszpanii. 📢 Wyprzedaże AMW. Agencja Mienia Wojskowego sprzedaje ubrania. Wojskowa jakość i wytrzymałość w rozsądnej cenie Agencja Mienia Wojskowego wyprzedaje ubrania. AMW znana jest z szerokiej gamy produktów oferowanych na sprzedaż, ale mało kto zdaje sobie sprawę, że wśród nich znajduje się również odzież. To prawda, wojsko sprzedaje ubrania, w tym koszule, kurtki, buty, bluzy, czapki, spodnie, płaszcze, noże i wiele innych przedmiotów.

📢 10-latek śmiertelnie potrącony w Wawrowie. Sprawca wypadku uciekł z miejsca zdarzenia. Jest już w rękach policji Ogromny dramat rozegrał się na oczach dzieci i rodziców, którzy mieli wyjechać w piątek przed północą na wycieczkę. Pędzący z dużą prędkością samochód potrącił 10-latka. Chłopca nie udało się uratować. Sprawca wypadku uciekł. Po kilkunastu godzinach intensywnych poszukiwań został zatrzymany.

📢 Samolot próbował awaryjnie lądować na autostradzie. Dwie osoby zginęły - WIDEO Tragiczny wypadek na jednej z autostrad w Stanach Zjednoczonych. Prywatny samolot próbował awaryjnie lądować na drodze międzystanowej, jednak zderzył się z samochodem i stanął w płomieniach. Dwie osoby zginęły. 📢 Jedz je, by dożyć 100 lat! To danie z cudownym składnikiem je najstarsza rodzina na Sardynii. Oto przepis na długowieczność Ta rodzina z Sardynii pobiła rekord długowieczności, trafiając do Księgi Guinnessa. Jej członkowie jedzą codziennie tradycyjne danie, które zawiera bardzo ważny składnik diety. Właśnie ten rodzaj produktów pomaga dożyć w dobrym zdrowiu 100 lat i więcej, bo najstarsze z włoskiego rodzeństwa ma teraz 109 lat. Zobacz, co jedzą stulatkowie i przekonaj się, jakie to smaczne. Sprawdź przepis na łatwe i niedrogie danie obiadowe.

📢 Twoje imię zdradza, jaki zawód powinieneś wykonywać. To może być totalny szok dla Ciebie! O naszej przyszłości "mówią" nam gwiazdy, liczby i data urodzenia. Ale czy tylko? No właśnie nie! Spory wpływ na naszą przyszłość może mieć też nadane nam imię. Ono podpowiada np. w jakim zawodzie świetnie się odnajdziemy. 📢 Zobaczcie co ciekawego dzieje się w lubuskiej kulturze? Balet z Gruzji, "Poparzeni kawą", lalki świata, stary Gorzów w akwareli, archeologia Ciekawy jestem ile pączków zjedli Państwo w "Tłusty czwartek"? Ja tylko jednego (kupiłem więcej), ale jechałem po nie aż do jednej z cukierni w Sulechowie. Tak naprawdę, to w ten weekend mamy końcówkę karnawału, a w środę przypadają Walentynki. W lubuskich placówkach kultury przygotowano mnóstwo atrakcji, ciekawych koncertów oraz wystaw. Będzie w czym wybierać.

📢 Protest rolników w Zielonej Górze. Centrum miasta zablokowało blisko 250 ciągników. - To nie koniec - zapowiada Rafał Nieżurbida "Brawo. Niech walczą o swoje", ale też "Oni walczą o swoje, a ja nie mogłam dojechać po dziecko z gorączką do przedszkola". Rolnicy protest w Zielonej Górze wywołał skrajne opinie. Zielonogórzanie przystawali na chodnikach, oglądając przejazd rolniczych pojazdów. A kierowcy stali w długich korkach. Policja zamykała ruch, tam, gdzie miały przejechać traktory. 📢 Szopy pracze z Niemiec zabijają nasze lisy, sarny, zające, bociany. Łowczy i rektor mobilizują siły Szopy pracze wyglądają sympatycznie. Ale to gatunek inwazyjny, obcy, który niszczy naszą przyrodę i zagraża też ludziom, przenosząc niebezpieczne choroby. Mimo odstrzałów wciąż problem jest ogromny. W tej sprawie będzie współpracował Związek Łowiecki z Uniwersytetem Zielonogórskim. Właśnie podpisano stosowne porozumienie.

📢 Bogata wyobraźnia, dobre serce, pracowitość... Jakie są twoje atuty? Zobacz zalety znaków zodiaku Data urodzenia to nie tylko szereg cyfr, ale też ukryta prawda o naszych przyszłych losach oraz cechach osobowości. Tak przynajmniej zakłada astrologia. Jej znawcy od lat próbują ustalić wspólne cechy dla przedstawicieli poszczególnych znaków. Zobacz, jakie masz zalety i jakimi atutami charakteryzują się inni przedstawiciele astrologicznego zwierzyńca. 📢 Osiem lat temu prezydent Jacek Wójcicki ogłosił plan inwestycyjny Gorzowa. Ile z niego wykonał? Z Wieloletniego Planu Inwestycyjnego na lata 2016-2023 zostało wykonanych około 80 proc. zamierzonych inwestycji. – Części nie zrobiliśmy, ale za to doszło sporo nowych – mówi prezydent Gorzowa. 📢 Lubuskie: to będzie dramat... Te gminy się wyludnią!? Najnowsze prognozy Prognozy Głównego Urzędu Statystycznego nie pozostawiają złudzeń. Do 2040 roku systematycznie będzie zmniejszać się liczba mieszkańców naszego kraju. Spadek zanotuje również województwo lubuskie. Są jednak gminy w regionie, w których liczba mieszkańców wzrośnie.

📢 Protest rolników w Kostrzynie nad Odrą. Ciągniki zablokowały przejście graniczne i drogi krajowe Trwa protest rolników w Kostrzynie nad Odrą. Ciągniki po stronie niemieckiej już w nocy zablokowały przejście graniczne. W mieście jest dużo policji, zblokowane jest przejście graniczne i drogi wjazdowe do miasta. 📢 W piątek w Lubuskiem protestowały setki rolników. Drogi w regionie są już przejezdne Na piątek, 9 lutego, rolnicy zapowiedzieli ogólnopolski protest. Kierowcy w wielu miejscach mogą spodziewać się utrudnień. W Lubuskiem można spodziewać się utrudnień w Gorzowie, Zielonej Górze, Dobiegniewie, Kostrzynie, Słubicach oraz we Wschowie. Sprawdź, jak wygląda obecnie sytuacjach na drogach w regionie. 📢 Znaczki pocztowe można sprzedać nawet za kilka tysięcy złotych! Zobaczcie najdroższe kolekcje z Lubuskiego, wystawione na Olx.pl Czy zbieranie znaczków pocztowych jest nudne? Z pewnością jest kosztowne! Sprawdziliśmy, na ile wyceniają swoje kolekcje filateliści w województwie lubuskim. Na portalu Olx.pl są znaczki wystawione za kilka tysięcy złotych. Rekordowa cena za kolekcję to 25 tys. złotych. Ale jest też znaczek, którego właściciel wystawił za 1 tys. 200 zł. Lepiej sprawdźcie, czy nie macie takich skarbów w swoich piwinicach i na strychach...

📢 Lubuskie. Walentynki nadchodzą wielkimi krokami. Gdzie na romantyczny spacer we dwoje? Te miejsca są blisko! Wspólny spacer to doskonały pomysł na jedną z walentynkowych atrakcji. Miejsca pełne uroku stwarzają romantyczną atmosferę, zachęcają do rozmów i skupienia się jedynie na tym, co „tu i teraz”, a takich z pewnością w Lubuskiem nie brakuje. Sprawdź nasze propozycje na krótką, romantyczną wycieczkę. Odkryj to, co najlepszego oferuje województwo lubuskie. Te miejsca są blisko!

📢 Wilki odpoczywały kilkaset metrów od zabudowań. "Nagle spojrzał prosto w obiektyw". Niesamowite zdjęcia! Pan Wiesław zrobił prawdopodobnie fotografię życia, z której może być dumny. Aby spotkać wilka, trzeba mieć ogromne szczęście, ale żeby zrobić mu takie zdjęcie? To już nie lada sztuka z domieszką szczęścia. Coś wspaniałego! 📢 TOP 17 Najlepsi dentyści w Lubuskiem! Tych stomatologów polecają pacjenci Ból zęba potrafi dać na w kość. Ale do stomatologów trzeba wybierać się nie tylko wtedy, gdy boli ząb, ale też regularnie w celach profilaktycznych. Zdrowe zęby stanowią o zdrowiu naszego organizmu! Jeżeli odczuwasz strach przed wizytą w gabinecie stomatologicznym, to postaw na tych specjalistów. Oni są najlepsi w swoim fachu!

📢 Tu w Gorzowie pizza jest taka, że palce lizać! Oto TOP 9 najlepszych pizzerii w mieście! Miłośnicy pizzy! 9 lutego obchodzimy Międzynarodowy Dzień Pizzy. A jak takie święto najlepiej uczcić? Oczywiście pyszną pizzą! Gdzie taką zjecie w Gorzowie? Sprawdziliśmy to i wybraliśmy dla 9 najlepszych pizzerii w naszym mieście. Co ważne, ranking ten powstał na podstawie opinii innych smakoszy. 📢 Studniówka 2024. Oto najpiękniejsze zdjęcia maturzystów z zielonogórskich szkół. Zobacz jak wyglądali i bawili się tego wieczoru! |ZDJĘCIA Wśród blichtru reflektorów i dźwięków ulubionych hitów młodzież z Zielonej Góry świętowała zakończenie szkolnej drogi na studniówkach, które odbyły się w różnych miejscach miasta. Bale tegorocznych maturzystów będą niezapomniane, bo przyniosły ze sobą nie tylko tańce i uśmiechy, ale także odrobinę nostalgii i refleksji nad minionymi latami. Zobacz najpiękniejsze studniówkowe zdjęcia z zielonogórskich szkół. Wyglądali zjawiskowo!

📢 To będzie hodowla owadów na niespotykaną skalę! Trafią do psiej i kociej karmy. Nowatorska fabryka w Lubuskiem prawie gotowa Kończy się budowa zakładu HiProMine w Karkoszowie w powiecie sulęcińskim. Niebawem ruszy tam produkcja białka z owadów. To pierwsze tego typu miejsce w kraju, a firma ma ambicje zostać liderem w tej branży. 📢 Wojsko sprzedaje w Lubuskiem nieruchomości: mieszkania, grunty i wielkie budynki. Sprawdź, ile kosztują! |OFERTY Poszukujesz nieruchomości w dobrej cenie? To może zainteresować Cię oferta Agencji Mienia Wojskowego w Zielonej Górze. AMW wystawiło na sprzedaż kilka atrakcyjnych budynków, mieszkań, a także gruntów. Ich zakup może być dobrą inwestycją! 📢 Zioła na dnę moczanową. Te napary pomogą złagodzić sztywność i bolesność stawów. Wypróbuj herbatki obniżające stężenie kwasu moczowego Dna moczanowa to choroba, na którą cierpi prawie 400 tysięcy Polaków. Początkowe objawy podagry są często niespecyficzne. Do jej najczęstszych symptomów zalicza się obrzęki, zaburzenia snu, gorączkę oraz dreszcze. Jak leczy się artretyzm? Przede wszystkim wprowadzając dietę obniżającą poziom kwasu moczowego we krwi. Warto wypróbować także napary ziołowe, które również mogą zmniejszyć odkładanie się kryształów moczanowych w organizmie. Dzięki tym naturalnym herbatkom możesz złagodzić dolegliwości związane z podagrą.

📢 Lubuski Klub Gladiator: dantejskie sceny, kowbojskie rękoczyny i ta muzyka. Ależ tu się działo, mamy zdjęcia! Świebodzińska dyskoteka "Gladiator" (dawny "Prison"), działająca w pierwszych latach obecnego stulecia w budynku folwarcznym przy ul. Kolejowej, była świadkiem takich scen i wydarzeń, że... nikt by w nie nie uwierzył. Oczywiście muzyka też była. Tak szaleli dzisiejsi 35 - 40-latkowie. Mamy zdjęcia! 📢 Aż tyle będziemy płacić za prąd od 1 lipca 2024 roku - wyliczenia. Będą duże podwyżki Stawki, jakie aktualnie płacimy za prąd, są na poziomie tych z 2022 roku. To efekt zamrożenia cen energii elektrycznej jeśli nie przekroczymy ustalonego limitu (1500kWh na 6 miesięcy). Sejm zdecydował, ze ceny energii będą zamrożone do 30 czerwca. Jak zatem zmienią się nasze rachunki za prąd od 1 lipca? O ile więcej zapłacimy? Zobaczcie.

📢 Groźny nowotwór rozwija się długo i po cichu. Rak przełyku zabija większość chorych. Rozpoznaj jego objawy zanim będzie za późno Rak przełyku jest agresywnym nowotworem, który częściej dotyka mężczyzn niż kobiety. Jego przyczyną jest głównie niezdrowy tryb życia, a przede wszystkim palenie papierosów i spożywanie alkoholu. Rak przełyku zwykle wykrywany jest w zaawansowanym stadium, gdy szanse na przeżycie kolejnych 5 lat ma zaledwie 5-10 proc. pacjentów. Dlatego ważne jest, aby znać objawy nowotworu i rozpoznać go zanim będzie za późno. 📢 Landsberg był miastem pięknej architektury i malowniczych parków. Zobaczcie zdjęcia Gorzowa sprzed lat Landsberg był bez dwóch zdań pięknym miastem! Takim, w którym królowały zieleń, malownicze skwery i pełne uroku kamienice. Te zdjęcia zabiorą was w fantastyczną podróż do przeszłości. Jesteśmy ciekawi, czy poznajecie te miejsca?

📢 TOP 10 fitness influencerek. Na Instagramie chwalą się wysportowanymi ciałami. Zobacz zdjęcia Influencerek ze świata fitness na Instagramie jest bardzo dużo. Kto jest najpopularniejszy roku? Oto zestawienie TOP 10. Panie promują trening i sportowy tryb życia, prezentują na zdjęciach swoje wysportowane ciała. Poniżej link do GALERII. 📢 Piękna studniówka w Zespole Szkół im. Marii Skłodowskiej-Curie w Kostrzynie nad Odrą. Szalona zabawa i te kreacje! W Zespole Szkól im. Marii Skłodowskiej-Curie w Kostrzynie nad Odrą odbyła się studniówka. Zorganizowano ją w sali sportowej tutejszej szkoły. Bawiło się około 200 tegorocznych maturzystów. Zabawa była przednia! Zobaczcie sami. 📢 Królewska studniówka LO w pałacu. Tak się bawił żagański Banach | ZDJĘCIA Ach! Co to był za bal! W Żagańskim Pałacu Kultury w sobotę 3 lutego 2024 bawili się czwartoklasiści z Liceum Ogólnokształcącego im. Stefana Banacha w Żaganiu. Na 100 dni przed maturą zatańczyli w takt Poloneza Wojciecha Kilara, z filmu Pan Tadeusz. Nie zabrakło też kwiatów, podziękowań i łez wzruszenia.

📢 Tu bawiło się pół Lubuskiego! Gdy śpiewała Mandaryna nikt nie schodził z parkietu. Pamiętacie? | DUŻO ZDJĘĆ Nieistniejący już Klub Protector to miejsce - legenda w świecie miłośników clubbingu, jedna z najpopularniejszych dyskotek wszech czasów. Jeździli tu imprezowicze z połowy województwa lubuskiego. Za każdym razem można było spotkać znajomą twarz! Byliście? Pamiętacie? Mamy zdjęcia! 📢 Tragedia na Śnieżce. Jedną z ofiar młody Lubuszanin. Turyści wpadli w tzw. rynnę śmierci. Zginęli na miejscu To tragicznego wypadku w Karkonoszach doszło we wtorek, 30 stycznia. Ze wstępnych informacji, jakie do nas docierały mówiło się o trzech osobach, które spadły z północnych zboczy Śnieżki w Kocioł Łomniczki. Informacje te nie potwierdziły się. Ratownicy wydobyli ciała dwóch osób: Lubuszanina oraz mieszkańca Dolnego Śląska. Najprawdopodobniej jeden mężczyzn próbował ratować drugiego.

📢 Misiek, Metal, Szogun, Master. To oni kiedyś stali na czele brutalnych gangów i trzęśli kibolskim półświatkiem [ZDJĘCIA] 13.09 Mieli posłuch, władzę i pieniądze. Stali na czele brutalnych gangów, trzęśli światem kibolskich bojówek Cracovii i Wisły Kraków. Łączy ich jedno - wszyscy skończyli z paskiem na oczach i nazwiskiem skróconym do jednej litery. W tym gronie jest nawet jedna kobieta - Magdalena K. Wraz z jej zatrzymaniem domknęła się pewna epoka w kibiolsko-gangsterskim świecie. W galerii prezentujemy jego kluczowe postaci. 📢 Polscy himalaiści, którzy zginęli w Karakorum na K2. Najtragiczniejszy był sezon letni w 1986 roku [ZDJĘCIA] K2, najwyższy szczyt Karakorum i drugi co do wysokości szczyt świata, uchodzi za jeden z najtrudniejszych i najbardziej niedostępnych szczytów. Dotychczas na K2 weszło 12 Polaków, życie straciło czterech.