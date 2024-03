Przegląd prasy 13.03.2024. Przygotowaliśmy zestaw najważniejszych informacji z wczoraj. Bądź na bieżąco z wydarzeniami

Zadbany zamiokulkas jest wspaniałą ozdobą pokoju. Zdarza się jednak, że zamiokulkas marnieje, liście żółkną lub brązowieją i odpadają, a roślina nie wypuszcza nowych. Zdrowy zamiokulkas ma piękne, błyszczące, mięsiste liście w kolorze głębokiej zieleni. Jeśli twój zamiokulkas wygląda źle, dodaj ten prosty, ale skuteczny nawóz do doniczki. Zobacz przepis na nawóz do zamiokulkasa.

Ośrodek szkolenia kierowców Zbigniewa Błażejczyka to najlepsze miejsce do nauki jazdy w Gorzowie. Tak wynika ze statystyk opublikowanych właśnie przez miasto.

Co zrobić aby tulipany długo stały w wazonie? Jak przedłużyć trwałość ciętych tulipanów? Tulipany to jedne z najpiękniejszych kwiatów wiosennych. Są często uprawiane w ogrodach i na balkonach, wiele osób wstawia cięte tulipany do wazonu w domu. Tulipany zdobią i ożywiają wnętrza, ale też poprawiają nastrój, wnoszą radość i wiosenną energię. Co robić, aby tulipany nie więdły i zachowały świeżość na dłużej? Jak przedłużyć trwałość ciętych tulipanów? Oto skuteczne sposoby na przedłużenie trwałości tulipanów. Zobacz teraz w naszej galerii.

Wyniki badania przeprowadzonego przez LiveCareer rzucają nowe światło na problem oszustw związanych ze zwolnieniami lekarskimi. Czy Polacy wykorzystują zwolnienia zgodnie z ich przeznaczeniem? Czy L4 stało się przepustką do leniuchowania? Jak to wygląda w województwie lubuskim? Wyniki zaskakują.

Sekcja flamenco w Żarach świętuje w tym roku jubileusz. To już piętnaście lat wspólnych spotkań, prób i występów. To świetna okazja do wspólnego tańca!

Jakub Miśkowiak to nowy zawodnik ebut.pl Stali Gorzów. Do drużyny dołączył w przerwie między sezonami. I już czuje chemię z innymi stalowcami. Tak odpowiedział jednemu z kibiców.

Jezioro Głębokie przez lata było turystyczną perełką woj. Lubuskiego. Nagle jednak zaczęło szybko tracić wodę. Do tego stopnia, że pomosty stoją już w piachu. Co jest powodem takiego stanu rzeczy? Społecznik z Międzyrzecza wskazuje na zbyt wysoko osadzone przepusty pod S3. GDDKiA nie poczuwa się do "winy".

Ta zbrodnia wstrząsnęła malutkim podzielonogórkim Orzewem. Nic dziwnego, 18-letnią Basię wszyscy lubili. Byli przekonani, że nikt miejscowy nie mógł czegoś takiego zrobić. Jednak przez lata kołatało się ziarno niepewności. To historia na wartościowy film dokumentalny. Po blisko trzydziestu latach nowa technologia pozwoliła wskazać winnego. To był obcy. Dziwny obcy. - Tego dnia jechałam z nim autobusem, było ciasno, stał obok mnie. Razem wysiedliśmy - opowiada mama zamordowanej 18-latki. Ludzie wiedzieli, że to on...

Każda kobieta ma cechy, które są mniej lub bardziej pożądane przez mężczyzn. Astrolodzy uważają, że to właśnie imię może mieć wpływ na to, czy dana kandydatka nadaje się na żonę. Sprawdzicie to w naszej galerii.

Czy imiona mają jakieś znaczenie i niosą za sobą ładunek cech, które predysponują daną osobę do takich a nie innych zachowań? Od setek lat ludzie zadają sobie takie pytania. Co na ten temat twierdzą ezoterycy? Oni nie mają wątpliwości - każde imię nosi ze sobą zespół charakterystycznych cech, wyjątkowych dla osoby, która je nosi. Jak przekłada się to na stosunki damsko - męskie? Zobaczcie które imiona żeńskie są najgorsze dla żon. To one z kochanych narzeczonych zmieniają się w wiecznie marudzące żony.

Kiedy zapytaliśmy zielonogórzan, za jakim sklepem najbardziej tęsknią w mieście, dostaliśmy mnóstwo odpowiedzi. Ale jedno miejsce powtarzało się najczęściej. Każdy coś nosił na sobie, co kupił właśnie tam. Pani Anna, która handlowała w „szczęce” wspomina, że w hurtowni co się chwyciło, tym się handlowało.

Niesamowite zdjęcia Franciszka Łuckiewicza z żarskiego deptaku. Wykonano je w 1999 roku, to trzy różne wydarzenia, ale jaka historia! To prawdziwy wehikuł czasu. Na żarskim deptaku można było oglądać paradę wyznawców Hare Kryszna, wielbłądy z cyrku czy procesję Bożego Ciała.

To będzie znakomite zwieńczenie sezonu 2023-2024 w Orlen Basket Lidze Kobiet. We wtorek (12 marca) grę o złote medale zaczynają drużyny z Polkowic i Gorzowa. Sięgną po nie triumfatorki dwóch spotkań.

Od tygodnia kibice gorzowskich koszykarek łapali się z niedowierzaniem za głowy: - Jak to, mecz o złote medale Orlen Basket Ligi Kobiet zostanie rozegrany w starej hali przy ul. Chopina, a nie w Arenie Gorzów?! To po co ją wybudowano?!

Aż nie chce się wierzyć, ale w Lubuskiem była kiedyś tajna baza atomowa. Jej ruiny są do dziś. To mroczne i niebezpieczne miejsce.

Storczyki to piękne rośliny, są idealną ozdobą naszych mieszkań. Ich kwiaty występują w różnych kolorach i są naprawdę niezwykle atrakcyjne wizualnie. Jeśli chcesz, by twój storczyk kwitł długo i obficie, musisz odpowiednio o niego zadbać. Zastosuj ten jeden składnik, a twój storczyk będzie się uginał od kwiatów.

Urządzenia elektryczne to dobrodziejstwo postępu. W każdym domu jest już telewizor, lodówka, odkurzacz, pralka. W wielu jest zmywarka, suszarka do ubrań i inne sprzęty. Te urządzenia bardzo ułatwiają życie. Jednak również generują koszty. Które urządzenia elektryczne w domu kosztują nas najwięcej? Mamy wyliczenia - zobacz, co pożera najwięcej prądu.

Główny Inspektorat Sanitarny informuje o przekroczeniu najwyższego dopuszczalnego poziomu toksycznej pleśni w smoothie owocowym. Mykotoksyna ma szkodliwy wpływ na zdrowie człowieka i może prowadzić do ostrego zatrucia. Wycofany produkt można zwrócić do każdego sklepu sieci Lidl bez konieczności okazywania paragonu.

Zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego nie wolno wyrzucać do zwykłego kosza na śmieci. Tu pojawia się kłopot, bo co zrobić ze starym odkurzaczem, suszarką do włosów czy żelazkiem? Z tym problemem nie zostajemy jednak sami. Takie urządzenia możemy oddać w specjalnych punktach, ale można też połączyć przyjemne z pożytecznym i wziąć udział w akcji Gazety Lubuskiej "Drzewko za surowce wtórne", która rusza już w sobotę, 23 marca w Gorzowie Wielkopolskim.

Sportowcy z 40 krajów przyjechali do Tallina, aby w wodzie o temperaturze ok. 1 stopnia Celsjusza walczyć o medale mistrzostw świata w zimowym pływaniu. Filip Kołodziejski, zawodnik UKS ZSMS Zielona Góra aż sześć razy stawał na podium - czterokrotnie na najwyższym stopniu.

D812 - taką formalną nazwę nosi most forteczny we wsi Stary Dworek na terenie powiatu międzyrzeckiego. Laik przejechałby przez ten przerzucony nad kanałem Obry most, nie zwracając na niego uwagi. Dla miłośników fortyfikacji jest to jednak niezwykle rzadka konstrukcja. To most obrotowy, który mimo upływu 88 wciąż działa!

Zaczynamy nowy miesiąc, a wraz z nim zupełnie nową, odjazdową rundę „Naszej Loterii”, która potrwa aż do 5 kwietnia. Losowania będą się odbywać częściej, a co będzie do wygrania? Najwyższej jakości sprzęt elektroniczny marki Samsung, Fiat 500 lub gotówka! Ruszamy!