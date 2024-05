Przegląd prasy 13.05.2024. Zestawiliśmy dla Ciebie najważniejsze wydarzenia z wczoraj. Zobacz naszą prasówkę

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 12.05. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Utrudnienia w ruchu: woj. lubuskie. Gdzie trwają roboty drogowe? Sprawdź stan na 13.05.2024”?

Prasówka 13.05: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Utrudnienia w ruchu: woj. lubuskie. Gdzie trwają roboty drogowe? Sprawdź stan na 13.05.2024 Na których drogach w województwie lubuskim prowadzone są dzisiaj (13.05.2024) roboty drogowe? Roboty drogowe: droga S3a, Sulechów - Zielona Góra (186. km na odc. 5 km) Wykonywane roboty: realizacja robot w ramach B.U.D. - naprawa barier ochronnych. Zajęty lewy (szybki) pas ruchu na drodze dwujezdniowej..

📢 Kolekcjonerzy poszukują wyjątkowych antyków. Unikalne przedmioty do kupienia w internecie. Masz je w domu? 13.05.2024 Unikalne antyki poszukiwane przez kolekcjonerów mogą zapewnić Wam dużo pieniędzy. Możemy na nich zarobić fortunę. Często nie mamy świadomości, że przedmioty posiadane w domu warte są dużo pieniędzy. Oto unikalne antyki poszukiwane przez kolekcjonerów. Sprawdźcie, za ile możecie je sprzedać!

📢 Te lubuskie miasta najszybciej się wyludniają. Najnowsze dane mogą szokować. Jest na liście Twoje miasto?! Lubuszan ubywa w szybkim tempie. W ostatnich pięciu latach liczba mieszkańców miast zmniejszyła się o 36,5 tysiąca, co oznacza blisko 6-procentowy spadek populacji. Niekorzystny zmiany odnotowano we wszystkich miastach, oprócz... Otynia. Sprawdziliśmy, które miasta kurczą się najszybciej.

Prasówka 13.05: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Macie takie cyfry w dacie urodzenia? Wiemy, co to oznacza. Lepiej przeczytajcie... Według numerologów nic nie dzieje się przez przypadek, a wielki wpływ na nasze życie mają liczby. Największe znaczenie ma liczba przewodnia, która powiązana jest z datą urodzenia. To z nią powiązane są liczby, które mogą okazać się szczęśliwe.

📢 Lubuska racja stanu przezwycięży konflikty, sprzeczki i dogryzki? Jaki będzie sejmik VII kadencji? Jedni w siódmym roku małżeństwa wieszczą koniec szczęśliwego pożycia. Inni dopatrują się właśnie w siódemce szczęścia. W co by nie wierzyć, to warto posłuchać Tadeusza Ardellego, który wprost przyznaje, że najgorsza kadencja, to była ta ostatnia, szósta. Wie, co mówi, bo w sejmiku jest od początku. Możliwe, że nie może być gorzej. A jak będzie? Radni województwa wierzą w koniec konfliktów, a na dowód tego, jak jeden mąż zagłosowali za wyborem przewodniczącej. 📢 Gorzów. Kolejne śmietniki w ogniu. Znów na Górczynie W niedzielny wieczór 12 maja doszło do pożary śmietników, które stoją przy ul. Wróblewskiego w Gorzowie. Pożar został opanowany. 📢 Juniorzy Stali Gorzów najlepsi w Zielonej Górze W niedzielne popołudnie 12 maja na torze w Zielonej Górze rozegrano drugą rundę części kwalifikacyjnej Drużynowych Mistrzostw Polski Juniorów. Ponad połowę z rozegranych biegów wygrali gorzowianie, a Oskar Paluch zdobył komplet punktów.

📢 Zdun to wymarły zawód? Pracy w nim nie brakuje. Ostatnio w Lubuskiem odbył się egzamin dla osób, chcących wykonywać ten zawód Atakowani masową produkcją coraz częściej stawiamy na produkty od lokalnych producentów czy rękodzielników. To sztuka, którą z roku na rok docenia coraz więcej osób. Zapotrzebowanie na tradycyjne rzemiosło wraca, bo oferuje ono wysokiej jakości produkty wykonane z sercem. Czy ginące zawody mają szansę się odrodzić? Sprawdziliśmy, jak to wygląda w zawodzie zduna. 📢 Kobiety o tych imionach to najgorsze żony! Są zaborcze, takie żony są marudne i wybuchowe. Sprawdź, kto znalazł się na liście! Kobiety o tych imionach to najgorsze żony. Zastanawiasz się, które znalazły się na liście? Miłość jest ślepa - tak mówi popularne powiedzenie. Mężowie czasem dopiero po ślubie dowiadują się jakimi zołzami potrafią być ich żony. Stają się marudne, zazdrosne i zaborcze, a życie z nimi szybko zamienia się w koszmar. Sprawdź, które żeńskie imiona najbardziej pasują do wizerunku najgorszej żony.

📢 Ostatnie słowa pilotów tuż przed katastrofą samolotu. Oto wstrząsające nagrania z czarnych skrzynek! Sprawdź! Wstrząsające, ostatnie słowa pilotów nagrane tuż przed katastrofą samolotu. Wypowiedziane słowa wzruszają i chwytają za serce. Katastrofa lotnicza to niewątpliwie ogromna tragedia, która dotyka nieświadomych i bezbronnych osób. Niezwykłe jest to, co ludzie wypowiadają na chwilę przez śmiercią. Dzięki czarnym skrzynkom, możemy odtworzyć zapisy rozmów z kabiny samolotu i dowiedzieć się jak piloci i pasażerowie przyjęli informacje o zbliżającej się katastrofie. Oto krótkie cytaty, które na zawsze przeszły do historii wypadków lotniczych. Sprawdź! 📢 Centra Doskonałości Naukowej i Technologicznej Uniwersytetu Zielonogórskiego, czyli projekt wart ponad 13 mln zł O wartym ponad 13 milionów złotych projekcie „Centra Doskonałości Naukowej i Technologicznej Uniwersytetu Zielonogórskiego” poinformowano na piątkowej konferencji prasowej, zorganizowanej na Uniwersytecie Zielonogórskim.

📢 Żużel: Najnowsze posty z 12.05.2024. Co ważnego się wydarzyło? Śledzimy największe facebookowe profile żużlowych drużyn. Dzięki temu w naszym artykule znajdziesz same żużlowe perełki. Zobacz, co powinien wiedzieć największy żużlowy kibic. Najnowsze materiały dotyczące żużla w jednym miejscu. Sprawdź, co najbardziej Cię zainteresuje. Warto być na bieżąco z żużlowymi tematami. 📢 Dom wójta z serialu Ranczo - tak wygląda w rzeczywistości. Oto serialowe Wilkowyje na co dzień Tak wygląda w Jeruzalu, czyli serialowych Wilkowyjach. Od czasu pojawienia się serialu "Ranczo", wieś stała się atrakcją turystyczną. Ławeczka często jest zajęta przez stałych bywalców. Wyglądają tak, jakby czekali na przyjazd ekipy filmowej. Nie potrzebują charakteryzacji. 📢 Pożar w samym środku Puszczy Noteckiej. Kilkanaście zastępów strażaków ratowało las W niedzielę 12 maja o godzinie 9.10 druhowie z OSP Skwierzyna, a także strażacy z okolicznych jednostek zostali zadysponowani do pożaru lasu w leśnictwie Leszczyny. Zastępy walczyły z ogniem przez pięć godzin. Pożarem objęty był ogromny areał...

📢 Hortensje będą obsypane kwiatami - trik na obfite kwitnienie. Podlej tym hortensje raz na tydzień! Hortensje to niezwykle ozdobne i atrakcyjne kwiaty ogrodowe. Świetnie się sprawdzą również jako kwiaty na balkon, posadzone w skrzynkach czy donicach będą jego niekwestionowaną ozdobą. Hortensje zachwycają wielobarwnymi, mocnymi kwiatami. Pięknie pachną i w dodatku nie są bardzo wymagające, jeśli chodzi o uprawę. Hortensje, by bujnie kwitły, wymagają odpowiedniego nawożenia. Zobacz przepis na skuteczny domowy nawóz do hortensji - podlej nim kwiaty, a efekt cię zachwyci! 📢 Uczniowie "Szóstki" w Gorzowie świętowali Dzień Europy. Była to okazja do zabawy, ale i poszerzenia horyzontów Gwarno, kolorowo i wesoło było w czwartek 9 maja w Szkole Podstawowej Nr 6 z Oddziałami Sportowymi w Gorzowie Wlkp. Najmłodsi uczniowie ,,Szósteczki’’ - jak nazywają swoją szkołę uczniowie i nauczyciele - świętowali Dzień Europy i 20. rocznicę wstąpienia Polski do Unii Europejskiej.

📢 Conan Kaźmierski, syn Królowej Życia - tak mieszka i żyje. Zobaczcie zdjęcia gwiazdy TTV [13.05.2024 r.] Conan Kaźmierski jest synem Dagmary Kaźmierskiej, niekwestionowanej gwiazdy programu "Królowa życia" w TTV. Występował w wielu odcinkach tego kultowego reality show. Widzowie widzieli jak zmieniał się przez lata. Dziś studiuje medycynę. Był też właścicielem lodziarni na Stabłowicach we Wrocławiu. Zobaczcie, jak mieszka i żyje Conan Bestia Kaźmierski. 📢 Horoskop dzienny na jutro (poniedziałek, 13.05). Które znaki zodiaku nie będą zadowolone z układu gwiazd? Poznaj horoskop na poniedziałek dla wszystkich znaków zodiaku. Co gwiazdy przygotowały dla Ciebie na jutro? Przekonaj się, co zgodnie z horoskopem może Ci się przytrafić w poniedziałek 13.05.2024. Czy Cię to zasmuci? Sprawdź horoskop na jutro (poniedziałek, 13.05.2024) dla wszystkich znaków zodiaku.

📢 Ostatni dzień Lotnego Festiwalu Piwa w Zielonej Górze. W centrum rzeka ludzi, food trucki i piękna pogoda | ZDJĘCIA Niedziela, 12 maja, jest ostatnim dniem szóstej już edycji Lotnego Festiwalu Piwa w Zielonej Górze. Przez cały weekend na placu Bohaterów goście mogą skorzystać z rozmaitych prelekcji, degustacji, konkursów, zjeść coś dobrego oraz zagłębić się w historię browarnictwa. Piękna pogoda dopisuje, a przez centrum miasta przewijają się tysiące ludzi. Dobrej zabawy na pewno tutaj nie brakuje.

📢 Nowe ostrzeżenia GIS i GIF. Te produkty wycofano ze sklepów: Biedronka, Lidl, Auchan, Kaufland, Aldi, Netto, Żabka, POLOmarket 12.05.2024 Nowe ostrzeżenie GIS, aktualne na dzień 12.05.2024! Oto lista produktów, które zostały wycofanych przez sklepy sieci: Biedronka, Lidl, Netto, Kaufland, POLOmarket, Auchan. Sprawdź nowe ostrzeżenie sanepidu. Lista została ostatnio powiększona o nowe produkty i przedmioty. Oto szkodliwe rzeczy, które muszą usunąć ze swoich półek sklepy zgodnie z decyzją, które wydał Główny Inspektor Sanitarny oraz Główny Inspektorat Farmaceutyczny. Sprawdź listę! 📢 Znamy program Wiosny nad Nysą 2024 w Gubinie! Przy granicy odbędzie się ponad 20 koncertów! Pod koniec maja odbędzie się kolejna - 61. odsłona Wiosny nad Nysą w Gubinie. Znamy dokładny program wielkiej imprezy przy granicy polsko-niemieckiej. Organizatorzy zapowiadają ponad 20 koncertów! 📢 W Witkowie koło Szprotawy pasjonaci odkryli kamienny drogowskaz Artefakt stoi przy drodze powiatowej pomiędzy Kartowicami a Witkowem. Był wcześniej znany, ale jedynie z napisu na awersie (nach Hartau, czyli do Borowiny), bo leżał przewrócony. Podczas niedawnych prac drogowych kamień ustawiono we właściwej pozycji. I wtedy okazało się, że na zabrudzonym rewersie także znajduje się wyryta inskrypcja. Wskazuje drogę "nach Wittgendorf”, czyli do Witkowa.

📢 Pożar domu w Raculi. Dwie osoby, w tym dziecko ewakuowano z budynku. Z ogniem walczy aż osiem zastępów strażaków! Do pożaru doszło w niedzielny poranek (12 maja) w Zielonej Górze Raculi przy ul. Bajecznej. Skala zniszczeń jest ogromna. 📢 Biblioteka w Iłowej ma 75-lat i obchodzi piękny jubileusz! Burmistrz obiecuje niezwykły remont obiektu! Biblioteka w Iłowej obchodzi jubileusz 75-lecia swojego istnienia. Główna uroczystość odbyła się w sobotę 11 maja 2024, w sali widowiskowej. Były życzenia od przyjaciół i wiele pięknych wspomnień, a także życzenia dla bibliotekarek i obietnica remontu obiektu, którą zapowiedział burmistrz Paweł Lichański.

📢 Aleksander Śliwka i Jagoda Gruszczyńska wzięli ślub. Gwiazdy siatkówki na weselu nad Jeziorem Rożnowskim Ale to był ślub! Na weselu sportowej pary Aleksander Śliwka i Jagoda Gruszczyńska bawiły się gwiazdy polskiej siatkówki. Impreza odbyła się w Siennej nad Jeziorem Rożnowskim. Zobaczcie zdjęcia z uroczystości, która trafiły do mediów społecznościowych. Znajdziesz je w galerii.

📢 Pomysł na spacer w weekend. Jest blisko z Zielonej Góry. Korzysta wielu mieszkańców Do tego miejsca można szybko dojechać z Zielonej Góry samochodem albo rowerem, bo jest też ścieżka rowerowa. Można nawet dopłynąć statkiem, bo Laguna z Nowej Soli ma tutaj swój przystanek. Turyści chętnie korzystają ze spacerów po przystani i nad Odrą. 📢 Co jeść, aby schudnąć? Jedz to i chudnij! Te owoce spalają kalorie i tłuszcz! 12.05.2024 Chcesz cieszyć się smukłą sylwetką w trakcie wymarzonych wakacji? Czy owoce tuczą? Spożywaj te owoce, a już wkrótce marzenie o idealnej figurze się spełni! Owoce, które odchudzają. Te owoce spalają tkankę tłuszczową. Jedz je i chudnij! 📢 Takie sztuczki stosują teraz supermarkety. Tak sklepy oszukują klientów, by kupowali więcej Sklepy i supermarkety stosują psychologiczne sztuczki i triki, by klienci kupowali więcej. Sprzedawcy sięgają do reguł psychologii, perswazji, a czasem nawet manipulacji. Często stosują nieuczciwe metody, na które prawie każdy daje się złapać. Chodzi o to, by skłonić klientów do kupowania rzeczy, których nie planowali kupować i do wydawania większej ilości pieniędzy. Oto lista sztuczek, jakie stosują supermarkety, by klienci kupowali więcej. Poznaj je teraz w naszej galerii.

📢 Pamiętasz te rzeczy i sceny z PRL-u i początku lat 90.? Wiele osób wspomina ten okres z nostalgią! Sprawdź! 12.05.2024 Pamiętasz te rzeczy i sceny z czasów PRL? Dorastając w latach 90. na pewno pamiętasz jak wtedy wyglądały ulice, sceny z życia, a tym bardziej zwykłe przedmioty codziennego użytku. Wiele osób bardzo dobrze wspomina tamten okres. Czy uważasz, że tamte czasy były lepsze od tych, które mamy teraz? A może jest wręcz odwrotnie? Przejdź do galerii i sprawdź, czy pamiętasz życie w czasach PRL!

📢 Teściowe z piekła rodem! Kobiety o tych imionach to najgorsze teściowe [LISTA IMION] 12.05.2024 Teściowa, druga matka przez jednych uwielbiana, a przez innych nienawidzona. Żarty o teściowych wciąż są jednymi z najpopularniejszych. Sprawdźcie w naszej galerii imiona najgorszych teściowych.

📢 Od tych kobiet uciekaj sprzed ołtarza! Kobiety o tych imionach to najgorsze żony. Sprawdź listę 12.05.2024 Każda kobieta ma cechy, które są mniej lub bardziej pożądane przez mężczyzn. Astrolodzy uważają, że to właśnie imię może mieć wpływ na to, czy dana kandydatka nadaje się na żonę. Sprawdzicie to w naszej galerii. 📢 Natychmiast wyrzuć te rzeczy! Sprawdź jakie przedmioty przynoszą nam pecha 12.05.2024 Wszyscy na co dzień marzymy o życiu w szczęściu, dostatku i zdrowiu, bez problemów. Według przesądów, często na własne życzenie sprowadzamy do swoich "czterech ścian" straszliwego pecha. Sprawdź jakich rzeczy nie trzymać w mieszkaniu, bo grożą nam straszliwym pechem i pasmem niekończących się niepowodzeń. 📢 Sprzęt od wojska za mniej niż 20 złotych! Bogata oferta sprzętu za niewielkie pieniądze od Agencji Mienia Wojskowego w Szczecinie 12.05.2024 Agencja Mienia Wojskowego w Szczecinie organizuje wyprzedaż sprzętu wojskowego. Z pewnością znajdą tu coś dla siebie nie tylko miłośnicy militariów. W ofercie znaleźć można wiele innych przedmiotów codziennego użytku. Sprawdź, jaki sprzęt możesz kupić od wojska za niewielkie pieniądze. Wybraliśmy dla Was oferty poniżej 20 złotych. Zobaczcie!

📢 Kolejny raz Szkoła Podstawowa nr 18 w Zielonej Górze z największą liczbą laureatów w wojewódzkich konkursach przedmiotowych! Nie pierwszy raz Szkoła Podstawowa nr 18 w Zielonej Górze pod względem liczby laureatów konkursów przedmiotowych, organizowanych przez Lubuskiego Kuratora Oświaty w Gorzowie Wlkp., zajęła pierwsze miejsce w województwie. Może się pochwalić także innymi sukcesami.

📢 Mają ponad 100 lat i są na sprzedaż. Kiedyś mieszkała w nich elita, a teraz te lubuskie nieruchomości mogą być twoje Szukacie pięknych miejsc, w których można zamieszkać lub rozkręcić biznes? Wiekowe dworki i pałacyki w Lubuskiem czekają na nowych właścicieli. Większość z tych budynków lata świetności ma za sobą i wymaga solidnego remontu. Kuszą jednak niepowtarzalnym urokiem i ogromnym potencjałem. 📢 Od 1 października w Gorzowie będzie można studiować prawo. AJP z „zielonym światłem” od ministra Od nowego roku akademickiego w Akademii im. Jakuba z Paradyża będzie można studiować prawo. - Rekrutacja ruszy lada dzień – mówi rektor gorzowskiej uczelni.

📢 Najlepsze memy o mężach. Uśmiejesz się! Z jakich cech mężów śmieją się Internauci? Zobacz te memy 12.05.2024 Mężowie potrafią być kochani. Potrafią być też denerwujący. No i - przede wszystkim dla Internautów - mężowie potrafią być bardzo śmieszni. Stąd też są częstymi obiektami obrazkowych żartów, czyli memów. Z czego najczęściej śmieją się twórcy memów biorąc na warsztat statystycznego męża? Sprawdźcie koniecznie w naszej fotogalerii. 📢 Osoby o tych imionach mają trudny charakter. Często są wredne i aroganckie. Jesteś na liście? Sprawdź! 12.05.2024 Osoby o tych imionach uważane są za aroganckie i wredne. Oto lista osób, które uchodzą za posiadaczy trudnego charakteru. To jakie imię nosimy, może determinować nasz charakter i osobowość. Mowa o cechach pozytywnych, jak i negatywnych. Dawniej wierzono, że imiona mają magiczną moc i determinują nasze cechy. Sprawdź, czy jesteś na liście.

📢 Osoby o tych imionach to egoiści. Oni potrafią myśleć tylko o sobie. Sprawdź, kto ma takie cechy charakteru 12.05.2024 Osoby o tych imionach uważane są za egoistów. Oto lista osób, które potrafią myśleć tylko o sobie. No cóż... To naprawdę trudne cechy charakteru. Czy faktycznie to, jakie nosimy imię może determinować także to, jacy jesteśmy na co dzień? Można to w wierzyć, lub nie, jednak są osoby, które konkretnym imionom przypisują także cechy osobowości, zarówno te dobre, jak i te negatywne. Kto więc może być egoistą? Sprawdź w naszym artykule.

📢 Magiczny pokaz sukien artystycznych Elżbiety Tarłowskiej i koncert Tribute to Tina Turner w Sulechowskim Domu Kultury Cóż to był za piękny pokaz? I taki nasz, bo przecież przygotowany przez projektantkę z Kalska - Elżbietę Tarłowską, która jest kobietą instytucją, inspirującą innych do działania. Pokazowi w Sulechowskim Domu Kultury towarzyszył koncert Tribute to Tina Turner.

📢 To nie może być prawda! Znów nie wysłuchaliśmy Mazurka Dąbrowskiego na PGE Narodowym Bartosz Zmarzlik był już bardzo blisko, ale znów się nie udało. Najlepszy polski żużlowiec, czterokrotny mistrz świata, zajął drugie miejsce w turnieju z cyklu Grand Prix na stadionie PGE Narodowym w Warszawie. 📢 Najlepsze i nietypowe kwiaty na balkon! Nie tylko pelargonie warto sadzić na tarasie! Wiosna to idealny czas na aranżację balkonu lub tarasu. Istnieją rośliny, które całkowicie odmienią charakter tego miejsca. Ale... jakie kwiaty wybrać? Mamy kilka wskazówek! Na naszych balkonach z powodzeniem kwitnąć mogą nie tylko pelargonie, czy surfinie. 📢 Święto kwitnących azalii 2024 w Iłowej! Tam koniecznie trzeba się wybrać! W szkółce krzewów ozdobnych Pudełek w Iłowej zaczęło się święto kwitnących azalii 2024. Do końca maja, w każdy weekend można odpoczywać na leżakach wśród cudownych kwiatów, słuchać muzyki, skosztować regionalnego jedzenia, czy też podziwiać rekonstruktorów historycznych z Niemiec, przechadzających się w pięknych strojach ogrodowymi alejkami.

📢 Gorzowscy szczypiorniści wreszcie poczuli smak wygranej. Na pożegnanie ze swoimi kibicami pokonali Anilanę Łódź W zaległym (z 26. kolejki) meczu Ligi Centralnej mężczyzn Budimex Stal podejmowała w sobotę (11 maja) w Arenie Gorzów Anilanę Łódź. Gospodarze zwyciężyli różnicą trzech bramek. Był to ostatni występ żółto-niebieskich przed swoimi kibicami w sezonie 2023-2024.

📢 W Gorzowie zapanowało bezkrólewie. Warta i Stilon podzieliły się punktami Piłkarskie derby Gorzowa nie doczekały się zwycięzcy. W sobotnim (11 maja), trzecioligowym meczu Warta i Stilon zdobyły solidarnie po jednym golu. Obydwie drużyny kończyły spotkanie w dziesięcioosobowych składach, bo otrzymały po jednej czerwonej kartce. 📢 Tłumy kibiców na Grand Prix Polski. Co działo się przed PGE Narodowym? Wielkie żużlowe święto po raz kolejny zagościło na stadion PGE Narodowy w Warszawie. Po raz ósmy najlepsi zawodnicy na świecie zjechali tu, by rozegrać turniej z cyklu Grand Prix. A wraz z nimi rzesze fanów speedway'a.

📢 Parada motocykli w Żarach. Motocykliści, i nie tylko, oddają krew i pomagają Gracjanowi z Grabika To już piętnasta edycja akcji Motokrew w Żarach. Motocykliści z Żar i nie tylko, zjechali do parku przy ulicy Czerwonego Krzyża. Tutaj oddają krew i pomagają choremu Gracjanowi z Grabika.

📢 W Szprotawie rywalizują najlepsi młodzi lekkoatleci! Warto im kibicować! Na stadionie miejskim w Szprotawie zaczęła się XXV edycja Ogólnopolskiego Mityngu Lekkoatletycznego imienia Bolesława Chrobrego i Ottona III. Na sportową rywalizację zaprosił zarząd Uczniowskiego Ludowego Klubu Sportowego Uczniak oraz burmistrz Szprotawy Mirosław Gąsik. 📢 Dominikana w Lubuskiem? Palma, lazurowa woda i drobny piach... Ludzie już tutaj pływają! Z Dominikaną to, oczywiście, tylko żart, ale naszym zdaniem to jedna z najpiękniejszych plaż w Lubuskiem. I choć może trudno w to uwierzyć, to... ludzie już tutaj pływają. Pływali dziś (11 maja) i pływali... w poprzedni, długi weekend.

📢 W Lubuskiem powstają nowe miejsca obsługi podróżnych. Tu odpoczniesz i zatankujesz! Aby długa podróż autostradą lub drogą szybkiego ruchu była bezpieczna ważne jest zaplanowanie przerwy na odpoczynek. Temu służą miejsca obsługi podróżnych. W województwie lubuskim obecnie działa dziesięć takich punktów. Jeszcze przed wakacjami przybędą kolejne. 📢 Ulicami Gorzowa przejdzie procesja fatimska. Co roku idą w niej rzesze wiernych W niedzielę 12 maja w Gorzowie odbędzie się tradycyjna procesja fatimska. Wierni przejdą w niej od Białego Kościółka do katedry. 📢 Zachwycający spektakl świateł nad lubuskim niebem. Zorza polarna urzekła Lubuszan! Feeria barw na lubuskim niebie zachwyciła ostatniej nocy (z 10 na 11 maja) Lubuszan. Z zapartym tchem podziwiali ten zachwycający świetlny spektakl i oczywiście uwieczniali go na zdjęciach. Zobaczcie, jakie kadry udało im się wykonać!

📢 Koszmar! Auto wjechało do rzeki pod Krosnem Odrzańskim. Zginęło małżeństwo, a wszystko to wydarzyło się na oczach ich małych dzieci Tragedia rozegrała się w okolicach miejscowości Stary Raduszec pod Krosnem Odrzańskim. To właśnie tam prosto z polnej drogi osobowe auto wjechało do rzeki. Nie żyją dwie osoby.

📢 W powiecie żagańskim powstają nowe mosty! Jak wygląda budowa w Rudawicy? Most w Rudawicy oraz między innymi mosty w Żaganiu przy ul. Żelaznej buduje firma Nowak- Mosty. To część ogromnej przebudowy trasy z Żagania na Świętoszów z czterema obiektami mostowymi. Nowa przeprawa M3 nad rzeką Kwisą ponownie połączy Trzebów z Rudawicą, wsie znajdujące się po dwóch stronach rzeki. 📢 Trwa 6. Zielonogórski Lotny Festiwal Piwa. W centrum miasta tłumy. Są koncerty, food-trucki i nie tylko! Od 10 maja w Zielonej Górze trwa 6. Zielonogórski Lotny Festiwal Piwa. Przez trzy dni na placu Bohaterów, czyli w samym centrum miasta sporo się dzieje! Prelekcje, degustacje, konkursy, muzyka, jedzenie (m.in. food trucki) i mnóstwo dobrej zabawy. Sprawdziliśmy, jak się bawicie.

📢 Starzec jakubek - ta trująca roślina rośnie w Polsce! Jest silnie toksyczna i rakotwórcza Ta roślina w Polsce rośnie niemal wszędzie. Zwykle kwitnie on od czerwca do sierpnia, jednak można ją spotkać już teraz ze względu na zmiany klimatyczne. Niegdyś tę roślinę uważano za leczniczą, dziś wiadomo jednak, że jest silnie toksyczna i rakotwórcza. Starzec jakubek (Jacobaea vulgaris) - co to jest, jak wygląda i gdzie występuje trująca roślina? Czytaj więcej. 📢 Zorza polarna w Lubuskiem! Niesamowite zjawisko na niebie Taki widok na lubuskim niebie nie zdarza się często! W nocy z 10 na 11 maja można obserwować zorzę polarną. Jest widoczna gołym okiem. Wszystko przez niezwykle silne wybuchy na Słońcu. 📢 900 lat temu na Ziemi Lubuskiej powstała diecezja. 11 maja na jubileusz przyjedzie prymas Polski W weekend 11-12 maja odbywać się obchody 900-lecia powołania diecezji lubuskiej. Choć nie istnieje ona od XVI wieku, to – jak mówi bp Tadeusz Lityński – „warto, byśmy z tego dziedzictwa, czerpali mądrość i radę na przyszłość naszej diecezjalnej wspólnoty”.

📢 W Międzyrzeczu jest zamek jak z "Gry o Tron". Można do niego wejść W sercu Międzyrzecza jest zamek jak z "Gry o Tron". To idealne miejsce na rodzinną weekendową wycieczkę! 📢 Brutalny atak na stacji kolejowej w Zbąszynku. Mężczyzna został wyciągnięty z pociągu i okradziony Do szokujących scen doszło na stacji kolejowej w Zbąszynku. Napastnik siłą wyciągnął na peron wsiadającego do pociągu 61-latka i zabrał mu bagaże. Obsługa pociągu wszczęła alarm, a jeden ze świadków zdarzenia zatrzymał sprawcę ataku. Mężczyzna trafił do aresztu.

📢 Jest nowy sondaż wyborczy do Parlamentu Europejskiego. KO i PiS bardzo blisko siebie Największe partie idą łeb w łeb przed wyborami do Parlamentu Europejskiego. Według najnowszego sondażu, Koalicja Obywatelska może liczyć na 30,8 procent poparcia, a PiS – na 30,6 procent. Próg wyborczy przekroczyłoby pięć ugrupowań.

📢 Weekend w Zielonej Górze. Szał! Tak dużo będzie imprez w weekend 11-12 maja. Sprawdźcie! [PROGRAM] Piękno wiosny i lata można opisać na setki sposobów. Jednak to, że podczas tych kilku słonecznych miesięcy mamy okazję niemal co tydzień doświadczać imprez plenerowych, festynów, koncertów, pikników czy festiwali pod chmurką sprawia, że serce bije nieco szybciej. Tak jest i w ten weekend. Atrakcji nie brakuje...ba! Nawet ciężko zdecydować, gdzie się wybrać. Sprawdź, co oferują Zielona Góra i okolice w najbliższych dniach! 📢 Ojciec Mai i Malwinki zginął jadąc na rowerze. Rodzina prosi o pomoc. Trwa zbiórka, która ma zapewnić dziewczynkom wsparcie W piątek, 19 kwietnia na drodze na wysokości Zaboru tragicznie zginął jadący na rowerze mężczyzna. Ojciec Mai i Malwinki. Trwa zbiórka pieniędzy, które mają pomóc całej rodzinie w trudnym czasie.

📢 Tu giną ptaki, jeden po drugim. Ten budynek w centrum Zielonej Góry to pułapka dla nich Dramat. Pełno tam gołębi. Wlatują do jednego z pustych budynków w okolicy deptaka. Wiele z nich nie potrafi wydostać się stąd z powrotem. Odbijają się o szyby i giną. Pełno tu też odchodów – napisał do nas jeden z Czytelników. - Trzeba coś z tym wreszcie zrobić.

📢 Tak zaczyna się historia obwodnicy Słubic. Jest przetarg na dokumentację nowej drogi Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad ogłosiła przetarg na prace przygotowawcze do budowy obwodnicy Słubic. O nowej drodze marzą zarówno kierowcy, jak i mieszkańcy. Wszyscy mają dość trasy prowadzącej przez centrum i korków, które potrafią sparaliżować całe miasto. 📢 Świebodzińskie Rio. To miejsce jest sławne. Przyjeżdżają tu turyści z całego świata! Pomnik Chrystusa Króla w Świebodzinie od 2010 roku króluje nad miastem. Doskonale widać go z drogi S3 i już z tej perspektywy robi niesamowite wrażenie. Jednak jego ogrom dostrzega się dopiero stojąc tuż przed nim. Odwiedzających to miejsce z każdym rokiem jest coraz więcej. W naszym artykule zdradzamy kilka ciekawostek, o których na pewno nie wiedzieliście.

📢 Ta roślina okazała się przebojem kiermaszu ogrodniczego w Nowej Soli. Prawie każdy ją kupił! Hitem XV Zielonych Ogrodów nad Odrą w Nowej Soli okazała się kwitnąca na różowo lub biało roślina. Stoisko, na którym można było ją kupić, było cały czas oblegane. 📢 Maturzyści z VII LO w Zielonej Górze odetchnęli z ulgą. Tematy z polskiego nie zaskoczyły, jutro matematyka Do maturalnego egzaminy z języka polskiego w VII LO w Zespole Szkół Mistrzostwa Sportowego przystąpiło 75 licealistów. Przed wejściem na salę byli nieco zestresowani, ale po wyjściu mieli już lepsze nastroje. Ufff - można odetchnąć z ulgą - mówili. - Jutro matematyka, liczymy, że też będzie dobrze.

📢 Tak kiedyś wyglądała śliczna Agnieszka Fitkau-Perepeczko ZDJĘCIA. W tym roku skończyła 81 lat. Zobaczcie jej zdjęcia z młodości Zobacz jak wyglądała w młodości Agnieszka Fitkau-Perepeczko... Piękna!

📢 Lotny Festiwal Piwa ponownie w Zielonej Góry już 10-12 maja. Będą konkursy, koncerty, food-trucki i nie tylko! Już niedługo na placu Bohaterów w Zielonej Górze, ponownie odbędzie się wydarzenie wyczekiwane przez wszystkich miłośników wyśmienitych trunków. Mowa oczywiście o 6. Zielonogórskim Lotnym Festiwalu Piwa, który nadchodzi wielkimi krokami – świętowanie zaplanowane jest bowiem na 10-12 maja. Dlaczego warto się wybrać? 📢 Te kinowe hity i seriale kręcono w Lubuskiem! Najsłynniejsi aktorzy odwiedzają nasz region Może i Lubuskie nie jest stolicą kinematografii na miarę Gdyni czy Cannes, ale prawda jest taka, że kręcono u nas mnóstwo wciągających widza filmów i seriali. Niektóre z nich są już kultowe. Sceny wielu z tych znanych produkcji rozgrywały się tuż pod waszymi nosami. W kadrze filmowym mógł się znaleźć wasz dom, ulica czy nawet cała okolica! Często sami Lubuszanie stawali przed kamerą jako statyści lub za kamerą jako obserwatorzy. I to właśnie te głośne tytuły rozsławiły Ziemię Lubuską w kraju i na świecie. Wcale nie przesadzamy.

📢 Sejmik województwa lubuskiego rozpoczął siódmą kadencję.30 radnych głosowało i 30 głosów zdobyła Anna Synowiec. Została nową przewodniczącą Sejmik województwa lubuskiego rozpoczął siódmą kadencję. Radni złożyli ślubowanie i wybrali nową przewodniczącą. – Postaramy się wspólnie pracować po to, żebyśmy mieli satysfakcję za pięć lat, że zrobiliśmy coś dobrego – podkreśla Anna Synowiec. 📢 Lubuskie derby wywołały ogrom emocji na trybunach stadionu w Zielonej Górze Lubuskie derby wróciły do kalendarza PGE Ekstraligi po trzech latach. Wywołały ogromne emocje. Stadion w Zielonej Górze wypełnił się po brzegi.

📢 Tak się ludzie kąpali w Sławie w latach 70. Plaża nad Jeziorem Sławskim już tak nie wygląda Dzięki zbiorom Archiwum Państwowego w Zielonej Górze, do których należą zdjęcia znanego zielonogórskiego fotografa Czesława Łuniewicza dzisiaj można zobaczyć, jak wyglądała plaża w Sławie 52 lata temu. To miejsce przez tyle lat bardzo się zmieniło. Kto tam bywał, pamięta, jakie było. Warto odświeżyć wspomnienia i zobaczyć to miejsce sprzed lat.

📢 Zorza polarna – aplikacje do śledzenia zjawiska i przydatne porady, jak zrobić zdjęcie zorzy smartfonem Zorza polarna to niezwykłe widowisko coraz częściej pojawiające się w Polsce. Bez względu jednak na to, gdzie chcesz je oglądać, pomogą w tym aplikacje mobilne. Sprawdź kilka propozycji aplikacji na smartfony do śledzenia zorzy i porady, jak zrobić jej zdjęcie smartfonem.

📢 Jedna żona to za mało! Ci celebryci to seryjni rozwodnicy. Ile małżeństw mają za sobą? I że cię nie opuszczę aż do śmierci... Łatwo przysiąc, trudniej tę obietnicę zrealizować. Nie każdemu się to udaje, a pokazują to statystyki. Liczba rozwodów rośnie z roku na roku, a w ostatnich latach w Polsce rozpada się prawie co drugie małżeństwo. Nikogo dziś nie dziwi to, że niektórzy jedno małżeństwo mają już za sobą. Są jednak tacy, którzy wielokrotnie wstępowali w związek małżeński. Zobacz, kto w świecie celebrytów ślubował miłość już kilkukrotnie. Czy zaskoczą cię rozwodowi rekordziści?

