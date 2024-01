Przegląd prasy 14.01.2024. Zestawiliśmy dla Ciebie najważniejsze wydarzenia z wczoraj. Zobacz naszą prasówkę

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 13.01. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Kolejki NFZ na rezonans magnetyczny w woj. lubuskim. Stan na 14.01.2024”?

Prasówka 14.01: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Kolejki NFZ na rezonans magnetyczny w woj. lubuskim. Stan na 14.01.2024 Chcesz wiedzieć, jaki jest najbliższy termin na rezonans magnetyczny na NFZ w województwie lubuskim? Czasami kolejki potrafią być długie. Zapoznaj się z zestawieniem miejsc, dzięki któremu dowiesz się, gdzie dostaniesz się na rezonans magnetyczny na NFZ w swojej okolicy w najbliższym możliwym terminie (stan na 14.01.2024).

Nie przegap promocji! Promocje w elektromarketach 14.01.24

📢 Alarm w Arenie Gorzów. Trzeba było ewakuować kibiców Do nietypowego zdarzenia doszło tuż przed sobotnim meczem Mistrzostw Europy Wschodniej w Siatkówce Mężczyzn U20. Około 200 kibiców zostało poproszonych o opuszczenie hali. 📢 Lubuscy i dolnośląscy górale czadeccy przyjechali do Żagania na Bukowińskie Kolędowanie Górale czadeccy z województwa lubuskiego i dolnośląskiego spotkali się w Szkole Podstawowej nr 1 przy ul. Wojska Polskiego w Żaganiu na 25. jubileuszowej edycji Bukowińskiego Kolędowania. Organizatorem spotkania był żagański zespół Jodełki, pod kierunkiem Mirosława Delosta.

Prasówka 14.01: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych podsumowuje rok 2023. Wsparcie dotarło niemal 35 tys. Lubuszan Ułatwianie osobom niepełnosprawnym pełnego uczestnictwa w życiu zawodowym i społecznym jest misją, którą na co dzień realizuje Państwowy Fundusz Rehabilitacji. W ubiegłym roku udało się wesprzeć aż 35 tysięcy Lubuszan.

📢 Mariusz Pudzianowski pokazuje swój dom i ogród - tak mieszka Pudzian! Lubi konie i traktory [14.01.2024] Tak mieszka i żyje na co dzień Mariusz Pudzianowski. Każdy dzień zaczyna od przebieżki, trenuje, a oprócz tego prowadzi biznesy i pomaga w polu. "Brakuje ci tylko rodziny"- komentują fani. Tak mieszka i żyje na co dzień w Białej Rawskiej siłacz i gwiazda KSW Mariusz Pudzianowski.

📢 Nowe przepisy wymiany pieniędzy od początku roku. Tymi pieniędzmi nie zapłacisz [14.01.2024] W 2024 roku obowiązują przepisy dotyczące wymiany pieniędzy. Aktualnie używane przez nas środki płatnicze wydane są bezterminowo, ale w kilku sytuacjach tracą one swoją wartość i ważność. Pieniądze są pełnoprawnym środkiem płatniczym, chyba że zostaną zniszczone. Zobaczcie, kiedy musimy wymienić pieniądze. 📢 "Goście" z kosmosu odwiedzili Lubuskie kilka razy. "To był huk, jak wystrzały armat, obiekty tuż obok uderzały z ogromną siłą" Kosmici? No bez przesady. A przynajmniej nie tym razem. Ale faktem jest, że "przybysze" spoza naszej planety odwiedzali Ziemię Lubuską nieraz i nie dwa! I na pewno jeszcze tu zawitają. To tylko kwestia czasu. Za jednym razem był to poranek, za innym popołudnie. A huk był przy tym ogromny! Głośniejszy niż uderzenie pioruna, czy wystrzał armat. Na szczęście nikt nie zginął, ale wieści o tym rozniosły się na cały świat... Większość z was pewnie nie wie, że Lubuskie kryje taką tajemnicę? Przeczytajcie i zobaczcie zdjęcia.

📢 "Podróż Irka do mobilności". Ludzie o wielkich sercach zebrali się w Iłowej, żeby pomóc Nowy, porządny wózek inwalidzki dla Irka Czyżewskiego z Żagania kosztuje 80 tys. zł. Dzięki niemu mógłby swobodnie wyjeżdżać z domu na zakupy, czy na spacer. Jego stary wózek jest coraz częściej w serwisie, a wtedy Irek jest uwięziony w domu. Żeby mu pomóc, przyjaciele postanowili zorganizować imprezę charytatywną. 📢 Dwa auta zderzyły się koło Skwierzyny na drodze wojewódzkiej nr 24 Dwa auta zderzyły się na drodze wojewódzkiej nr 24 między Skwierzyną a Przytoczną. Kierowcy muszą liczyć się z utrudnieniami.

📢 Trzeba by zamknąć supermarkety i zabrać komórki, żeby sprowokować ich do działania Czy współcześni potrafiliby odpowiedzieć na wezwanie o obronę odbieranych im praw? Czy byliby zdolni do zrozumienia, że wskutek toczących się procesów prawa te są im sukcesywnie odbierane? Czy potrafiliby wyjść ze strefy komfortu i przeciwstawić się zaciskającej się wokół nich pętli zniewolenia?

📢 Kamera, akcja! Te głośne filmy i seriale kręcono w Lubuskiem! Znani aktorzy odwiedzają nas co roku Może i Lubuskie nie jest stolicą kinematografii na miarę Gdyni czy Cannes, ale prawda jest taka, że kręcono u nas mnóstwo wciągających widza filmów i seriali. Niektóre z nich są już kultowe. Sceny wielu z tych znanych produkcji rozgrywały się tuż pod waszymi nosami. W kadrze filmowym mógł się znaleźć wasz dom, ulica czy nawet cała okolica! Często sami Lubuszanie stawali przed kamerą jako statyści lub za kamerą jako obserwatorzy. I to właśnie te głośne tytuły rozsławiły Ziemię Lubuską w kraju i na świecie. Wcale nie przesadzamy. 📢 Elektronicznych tablic na przystankach w Gorzowie coraz więcej. W planach są kolejne. Oto lista Elektroniczne tablice informacji pasażerskiej są już na 55 przystankach w Gorzowie. W najbliższych latach przybędzie ich ponad dwadzieścia.

📢 Szambusia - nowy pojazd do zbierania odpadów pokolorowany przez wnuka pracownika wodociągów w Świebodzinie W piątek odbyło się przekazanie nowego, specjalistycznego pojazdu, używanego do zbierania i transportowania odpadów ciekłych Zakładowi Wodociągów, Kanalizacji i Usług Komunalnych w Świebodzinie. Nowy pojazd jest kolorowy za sprawą Gracjana Ratajczaka, wnuka pracownika wodociągów... 📢 Emeryci dostaną zwrot nadpłaconego podatku za 13. i 14. emeryturę. Oto tabela wyliczeń. Seniorzy odzyskają pieniądze 13.01.2024 Emeryci czekający na marcową waloryzację i trzynastą emeryturę mogą liczyć na dodatkową gotówkę. Niektórzy z nich dostaną zwrot nadpłaconego podatku z trzynastej i czternastej emerytury w 2023 roku. Sprawdź tabelę wyliczeń. Kto dostanie dodatkowe pieniądze? Jakie są warunki? Sprawdź szczegóły!

📢 To najbardziej poszukiwani polscy przestępcy! Są na europejskiej liście 50 najniebezpieczniejszych kryminalistów Europol i Enfast publikują wizerunki 50 najbardziej poszukiwanych przestępców w Europie. Mają nadzieję, że mieszkańcy unijnych krajów przyczynią się do ujęcia groźnych kryminalistów. Na liście są także polscy złoczyńcy.

📢 Zobacz dom Szymona Hołowni. Tu żyje na co dzień marszałek Sejmu. Tak mieszka Szymon Hołownia z ukochaną żoną, córeczkami i psiakiem Dom Szymona Hołowni zlokalizowany jest nieopodal Warszawy. Nieruchomość polityka położona jest w wygodnej odległości od miejskiego zgiełku, łączy nowoczesność z wygodą i przestrzenią dla rodzinnego życia. Tu Szymon Hołownia mieszka wraz z żoną i córeczkami. Zobacz, jak żył do tej pory lider Trzeciej Drogi i prowadzący „Mam talent”. Zaglądamy do domu Szymona Hołowni, który jest nowym marszałkiem Sejmu. 📢 Nergal wystąpi w Żarach już w marcu. Lider znanego zespołu Behemoth zagra bluesa i country w Lunie Nergal, lider znanego na całym świecie zespołu Behemoth, przyjedzie do Żar. Podczas koncertu będzie można posłuchać utworów country, bluesa czy folk. 📢 Prezydent osiągnął pełnoletniość, czyli różne oblicza Janusza Kubickiego W tym roku minie 18 lat prezydentury Janusza Kubickiego. Jakie były? Nie chcemy tu ich oceniać, a jedynie pokazać różne oblicza prezydenta, uchwycone w tym czasie przez naszego fotoreportera Mariusza Kapałę. Mijający czas widać choćby... w okularach.

📢 Koncert obojowy, poemat "Śmierć i przemienienie", walc "Opowieści z Lasku Wiedeńskiego". Filharmonia Zielonogórska zagrała muzykę Straussów Cóż to była za muzyczna konfrontacja! Nie obyło się bez wielu emocji i aż trzech wyjść dyrygenta po ostatnim utworze. Bassem Akiki wraz z orkiestrą symfoniczną przedstawili w piątek, 12 stycznia dzieła Johanna Straussa oraz Richarda Straussa. Obaj znamienici kompozytorzy niemieckojęzycznej części Europy (Austria i Niemcy), zostawili po sobie wyjątkowo bogatą spuściznę.

📢 Tyle dostaniesz emerytury po waloryzacji w lutym 2024 r. Oto wyliczenia dla emerytur brutto i netto. Sprawdź, ile dostaniesz na konto! Takie emerytury otrzymają seniorzy w lutym 2024. Zobacz, o ile wyższą emeryturę otrzymasz, ile wyniosła waloryzacja? Sprawdź, jak zmieni się wysokość twojego świadczenia otrzymywanego co miesiąc z ZUS. Zobacz i porównaj stawki emerytur w lutym 2024. Ile pieniędzy netto wpłynie na twoje konto? Dokładne wyliczenia emerytur na luty 2024.

📢 Teściowe z piekła rodem! Kobiety o tych imionach to najgorsze teściowe. Sprawdź listę 13.01.2024 Teściowa, druga matka przez jednych uwielbiana, a przez innych nienawidzona. Żarty o teściowych wciąż są jednymi z najpopularniejszych. Sprawdźcie w naszej galerii imiona najgorszych teściowych.

📢 Od tych kobiet uciekaj sprzed ołtarza! Kobiety o tych imionach to najgorsze żony. Sprawdź listę 13.01.2024 Każda kobieta ma cechy, które są mniej lub bardziej pożądane przez mężczyzn. Astrolodzy uważają, że to właśnie imię może mieć wpływ na to, czy dana kandydatka nadaje się na żonę. Sprawdzicie to w naszej galerii. 📢 500 plus na dziecko to nie wszystko. Dodatkowe świadczenie dla osób pracujących. Sprawdź szczegóły jak je otrzymać 13.01.2024 Oprócz plotek dotyczących waloryzacji świadczenia 500 plus na każde dziecko, pojawiły się postulaty utworzenia dodatkowego świadczenia dla osób pracujących. Mowa tu konkretnie o dodatku 500 złotych dla osób będących na etacie. Sprawdź szczegóły projektu.

📢 Czy Twój kot Cię kocha? Po czym to poznać? Oto 10 dowodów na kocią miłość 13.01.2024 Koty, podobnie jak ludzie, mają bardzo różne charaktery. Niektóre kochają być przytulane, a inne wolą zawsze zachować odległość od swoich opiekunów. Nie oznacza to, że Twój przyjaciel Cię nie kocha. Najważniejsze, abyś nauczył się odczytywać uczucia Twojego futrzaka. Oto 10 dowodów, że Twój kot Cię kocha! 📢 Memy, które zrozumieją tylko dzieciaki z lat 90-tych. Rozbawią cię do łez! [MEMY] 13.01.2024 Pamiętacie szalone lata dziewięćdziesiąte? Wszyscy oglądali "Beverly Hills" i "Doktor Quinn", a wiedzę zdobywaliśmy mimo że Google nie istniało. Używaliście Windowsa 98 - wiele osób uważa, że to najlepszy system operacyjny. Jak wspominacie te lata? Oto memy o szalonych latach 90-tych! 📢 Placki ziemniaczane, precle, mięsiwo. Dużo i tłusto! Tak się jadało w dawnej Zielonej Górze. Za nami promocja książki Grzegorza Biszczanika Tłumy osób zainteresowanych historią przedwojennej Zielonej Góry, a właściwie Grünberga, pojawiły się w piątkowy wieczór, 12 stycznia w Muzeum Ziemi Lubuskiej. Odbyła się tam oficjalna prezentacja książki „Zielona Góra od kuchni. Restauracje przedwojennego miasta”. Znalazły się w niej także przepisy na dania przygotowywane w zielonogórskich domach i lokalach gastronomicznych To kolejne dzieło zielonogórskiego autora Grzegorza Biszczanika.

📢 Najpopularniejsze imiona 2023 w Zielonej Górze. USC ma już dane. Ile osób się urodziło? Ile zmarło? Zobaczcie sami! Jakie są najpopularniejsze i najczęściej nadawane dzieciom imiona w Zielonej Górze? Urząd Stanu Cywilnego udostępnił swoje dane. Niektóre imiona w zestawieniu się powtarzają, inne zaskakują. Ile osób się urodziło? Ile zmarło? Zobaczcie sami! 📢 Natalia Ślizowska zabrała Gorzów do Nowego Jorku. Tłumy na piątkowym pokazie! Nie spodziewałam się, że ta geometryczna kolekcja tak przypadnie ludziom do gustu w różnych miejscach na świecie – mówi Natalia Ślizowska. Projektantka mody zabrała swoją kolekcję inspirowaną Gorzowem i zrobiła sesję w Nowym Jorku. 📢 Modny salon - takie są trendy na 2024 rok. Projekty i aranżacje od Szelągowskiej i innych projektantów Sprawdziliśmy, jakie są trendy wnętrzarskie w 2024 roku. Pokój dzienny czy też salon to miejsce w domu, w którym zwykle spędzamy najwięcej czasu. Projektanci pokazują pomysły na modny salon. W tym sezonie w trendach wnętrzarskich dominują stonowane kolory, obłe kształty i naturalne materiały. Nie może też zabraknąć zielonych roślin i kwiatów. Zobacz modne pomysły i aranżacje na pokój dzienny na 2024 rok.

📢 Najlepsze MEMY o zwierzętach. Słodkie, zabawne, radosne psy, koty i inne. Uśmiejesz się do łez 13.01.2024 Najlepsze MEMY ze zwierzętami rozbawią każdego! Doskonale wiedzą o tym nie tylko właściciele psów czy kotów, ale wiele osób, które uwielbiają również inne zwierzęta. Te ubarwiają nasz świat, dodają naszemu otoczeniu kolorytu, niekiedy magii i odrobiny słodkości, gdy na nie patrzymy. Jak zwierzęta widzą Internauci? Zobaczcie najlepsze MEMY o zwierzętach! Z pewnością uśmiejecie się do łez!

📢 Liga niemiecka. Bayern Monachium rozbił Hoffenheim. Harry Kane z 22 golem. Bawarczycy upamiętnili Franza Beckenbauera Liga niemiecka. Bayern Monachium na inaugurację 17. kolejki rozbił na Alianz Arena drużynę Hoffenheim 3:0 po dwóch trafieniach Jamala Musiali i golu Harryego Kane'a. Reprezentant Anglii jest coraz bliżej pobicia rekordu Roberta Lewandowskiego. Mecz był okazją do upamiętnienia legendy piłki nożnej - Franza Beckenbauera.

📢 Haaland powiedział, że za ostro go potraktował. Szymon Marciniak opowiadał w Lubuskiem, w Krośnie Odrzańskim o pracy sędziego Sędziował finał mistrzostw świata w piłce nożnej, a także finał Ligi Mistrzów. Słynny, polski arbiter, Szymon Marciniak odwiedził województwo lubuskie. Opowiadał o swojej pracy mieszkańcom Krosna Odrzańskiego. Było sporo zabawnych anegdot, a także czas na zdjęcia i autografy. 📢 Sportowcy Startu Zielona Góra zdobyli mnóstwo medali, szykują się do igrzysk w Paryżu Wzięli udział w 70 zawodach, zdobyli w nich 63 medale. Byli organizatorem 16 imprez sportowych, w tym międzynarodowych i ogólnopolskich. Jaki był miniony rok dla zielonogórskiego Startu? 📢 Balet na nowy rok. To był magiczny koncert i zaproszenie do tańca. Z kalendarzem w tle. Zielona baletową Górą Wciąż niektórzy się robią wielkie oczy ze zdziwienia, gdy okazuje się, że w Zielonej Górze jest balet. Że można się go uczyć pod okiem profesjonalistów. Że zajęcia oparte są na technice tańca klasycznego. Stąd takie wydarzenia jak to, które odbyło się w Regionalnym Centrum Animacji Kultury przy ulicy Sienkiewicza 11. Noworoczny koncert baletowy to m.in. przedstawienie na podstawie "Dziadka do orzechów".

📢 Seksualność człowieka w chorobie nowotworowej. Nie bójmy się o tym rozmawiać. W Sulechowie się nie boją W Sulechowie odbyła się w piątek pierwsze konferencja naukowa pod nazwą „Seksualność człowieka w chorobie nowotworowej”, zorganizowana przez pierwszą w województwie lubuskim poradnię onkologiczno-seksuologiczną.

📢 Postanowienia noworoczne nie są proste. Ich realizacja będzie trudna. Internauci dali popis z memami 13.01.2024 Nastał już 2024 rok. Wraz z jego początkiem wielu z nas spróbuje zrealizować postanowienia noworoczne! Jak co roku - nie będzie jednak łatwo. Często jeszcze w styczniu wiele z nich zostaje zapomnianych. Internauci przygotowali całą masę nowych memów na ten temat. Zapraszamy do naszej galerii. 📢 Osunęła się skarpa nad „bunkrami” w Gorzowie. Głos zabrał magistrat Nie mamy zabytku, nie mamy inwestycji, mamy za to szpecące miejsce – mówią o byłej leżakowni browaru Ehrenberga gorzowscy urzędnicy. Przy ul. Walczaka, gdzie ona się znajduje, osunęła się skarpa.

📢 Kończy się rozprawa dotycząca burmistrza Szprotawy. Ogłoszenie wyroku już za kilka dni W Sądzie Rejonowym w Żaganiu odbyła się ostatnia rozprawa, dotycząca afery korupcyjnej z 2019 roku, w której aresztowany został burmistrz Szprotawy Mirosław Gąsik. Rozprawa była niejawna, ale ogłoszenie wyroku będzie już jawne. Po wysłuchaniu mów końcowych sąd rozstrzygnie sprawę już za kilka dni. - Jestem dobrej myśli, że wyrok będzie na korzyść mojego klineta - zaznacza mec. Marcin Siemiątkowski. 📢 Kto zastąpi wójta, który gminą rządzi od 30 lat? Pierwszy kandydat oficjalnie zapowiedział start w wyborach „Gmina Kolsko jest moim miejscem na ziemi, chcę żeby się stałe rozwijała, a mieszkańcy żyli dobrze, szczęśliwie i wiem jak to zrobić” – zapewnia Paweł Zapeński w oświadczeniu o starcie w wyborach na wójta Kolska, które przesłał jako pierwszy z gminy. Henryk Matysik, który jest wójtem od 30 lat, zapowiedział odejście na emeryturę.

📢 Zmiany w szkole od 2024 roku. Podwyżki dla nauczycieli i zmiana podstawy programowej to nie wszystko. Takie będą reformy w nowym roku Zmiany w szkołach od 2024 roku to nie tylko podwyżki dla nauczycieli i reformy w zakresie podstawy programowej, ale także powrót wcześniejszych emerytur nauczycielskich i przeprowadzanie testów sprawnościowych na lekcjach wychowani fizycznego. Ponadto trwają rozmowy na temat zmniejszenia liczby godzin lekcji religii, rezygnacji z prac domowych w klasach 1-3 oraz odchudzeniu podstawy programowej. Sprawdź zmiany, jakie zaplanowano na 2024 rok. 📢 Modnie, ale z klasą. Tak się ubiera Dominika Kulczyk! Zobacz stylizacje najbogatszej Polki Zgrabna, piękna, inteligentna, wykształcona, a na dodatek bardzo zamożna. Dominika Kulczyk jest najbogatszą kobietą w Polsce, ale też przedsiębiorczynią, filantropką oraz reporterką. Tam, gdzie się pojawia zwraca na siebie uwagę nie tylko pozycją społeczną, ale też wyglądem, w tym eleganckimi, dobranymi do sylwetki i urody stylizacjami. Zobacz, jak się ubiera!

📢 Uwaga! Wrócą marznące opady. Jest ostrzeżenie IMGW dla województwa lubuskiego Synoptycy prognozują niebezpieczną pogodę w Lubuskiem. W piątek, 12 listopada wieczorem i w nocy w całym regionie mogą pojawić się marznące opady. Na drogach i chodnikach może być bardzo ślisko. 📢 Melodie młodości, które wnoszą coś do naszego życia. Zielona Góra uczciła muzycznie pamięć Czesława Niemena i Anny German Cóż to był za wieczór! Owacje na stojąco, bisy i publiczność śpiewająca z wykonawcami. Środowy koncert w Lubuskim Teatrze w Zielonej Górze (10.01), upamiętniający 20. rocznicę śmierci Czesława Niemena, która przypada 17 stycznia, okazał się wielkim sukcesem. Nie zapomniano również o Annie German, której imię nosi choćby zielonogórski amfiteatr oraz jedno z rond.

📢 To był trudny dzień na kolei w Lubuskiem. Stanęło 59 lokalnych pociągów! Takiej sytuacji w regionie dawno nie było. W czwartek, 11 stycznia pasażerowie ponad 50 pociągów musieli korzystać z komunikacji zastępczej. Powodem odwołania kursów była fatalna pogoda i… alarm bombowy na jednej ze stacji.

📢 Wygraj Thermomix oraz ekstrakasę w NASZEJ LOTERII. Dołącz do gry! Ruszyła kolejna runda NASZEJ LOTERII, w której do wygrania są aż dwie nagrody: najnowszy model Thermomixa oraz nawet 5000 zł. Szczegóły poniżej. 📢 Ferie zimowe na Dolnym Śląsku: 24 najlepsze atrakcje i pomysły. Niesamowite zamki, tajemnicze podziemia, wygasłe wulkany i inne cuda Ferie zimowe 2024 wreszcie nadeszły! Szukacie pomysłów na wypoczynek z dziećmi pod Wrocławiem? Województwo dolnośląskie oferuje moc atrakcji dla turystów o każdej porze roku, także zimą. Mamy dla was ponad 20 propozycji na wycieczki i atrakcje w regionie dla całej rodziny, od najlepszych miejsc na narty, łyżwy i sanki, przez niezwykłe zamki i tajemnicze podziemia, po ogrody świateł, muzea zabawek i ścieżkę w koronach drzew. Zobaczcie, gdzie warto zaplanować ferie zimowe na Dolnym Śląsku i które miejsca pokazać dzieciom.

📢 Jak Gorzów wygląda na tle Nowego Jorku? Pokazuje to kolekcja Natalii Ślizowskiej W piątkowy wieczór 12 stycznia w Miejskim Ośrodku Sztuki w Gorzowie odbędzie się wydarzenie „Hello, New York”. To połączenie wspomnień Natalii Ślizowskiej z pokazem zdjęć i wystawą mody. 📢 Chwile grozy na drodze nr 27 w powiecie żarskim. Tafla lodu wbiła się w kabinę ciężarówki Tafla lodu spadająca z naczepy przebiła szybę ciężarówki i zraniła kierowcę. Niewiele brakowało, a mogło dojść do tragedii.

📢 Koszmar na drogach w powiecie świebodzińskim. Doszło do 13 wypadków i kolizji Bardzo trudne warunki drogowe były przyczyną aż 13 zdarzeń drogowych, które następowały w niewielkich odstępach czasu w powiecie świebodzińskim. Służby przez kilkanaście godzin udzielały pomocy i usuwały skutki wypadków i kolizji.

📢 Ile przybyło dzieci w Nowej Soli? Jakie najczęściej noszą imiona? Lena wciąż, i to od kilku lat, jest jednym z najbardziej popularnych imion dla dziewczynek nadawanych przez rodziców w Nowej Soli. Do krótkiej listy najczęściej powtarzających się imion powróciła Julia. Martwi jednak coś więcej, dysproporcja pomiędzy narodzinami, a zgonami odnotowanymi w ewidencji ludności. 📢 W więzieniu łatwiej być matką. W Zakładzie Karnym w Krzywańcu kobiety odbywają karę z dziećmi. Dom Matki i Dziecka nie przypomina więzienia Urodziła się w więzieniu. Jej życie było naznaczone alkoholem, porzuceniem przez matkę, a potem, już jako osadzona, wróciła do więzienia i tu urodziła dziecko. Ta dziewczyna podziękowała nam za wszystko, mówiąc, że po raz pierwszy w życiu doświadczyła normalnego traktowania. Istnieje nadzieja, że w jej przypadku to błędne koło zakończy się na niej, bo nie pozwoli, by jej dziecko przeszło przez to samo, co kiedyś ona - mówi Diana Klaus, kierownik Domu Matki i Dziecka w Zakładzie Karnym w Krzywańcu.

📢 To był wyścig z czasem! Lubuscy policjanci zawieźli pacjentkę na przeszczep serca! To był prawdziwy wyścig o życie! Zielonogórscy policjanci ruchu drogowego błyskawicznie odpowiedzieli na prośbę dotyczącą pomocy w transporcie jednej z mieszkanek do wrocławskiego szpitala. Sprawa nie cierpiała zwłoki, bo kobieta oczekiwała na pilny przeszczep serca. Liczyła się każda minuta, aby medycy mogli podjąć walkę o zdrowie pacjentki.

📢 Niech żyje bal! Maturzyści z Gorzowa już odliczają dni do studniówki Początek roku to wyjątkowy czas dla wszystkich maturzystów. Właśnie wtedy odbywają się bale studniówkowe. Gorzowscy uczniowie już odliczają dni, a w szkołach trwają ostatnie przygotowania do tego ważnego wydarzenia, które zasługuje na wyjątkową oprawę. 📢 Przed wyjazdem na ferie zimowe sprawdź te dokumenty. Brak ważnego OC może słono kosztować. „Od kilku tysięcy do kilku milionów złotych" Brak ważnego OC może słono kosztować – ostrzega Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny i apeluje do kierowców, aby ci przed wyjazdem na zimowy wypoczynek sprawdzili ważność polisy OC. UFG podkreśla, że w razie wypadku spowodowanego przez kierowcę pojazdu bez ważnego OC, to właśnie ten kierowca solidarnie z właścicielem pojazdu odpowiada własnym majątkiem za pokrycie kosztów likwidacji szkody. – Ich wartość może wynieść od kilku tysięcy do kilku milionów złotych – ostrzega UFG.

📢 Blue Monday uważany jest za najbardziej depresyjny dzień w roku. Kiedy wypada i chodzi z „niebieskim poniedziałkiem”? Blue Monday, czyli najbardziej depresyjny dzień w roku wypada w styczniu. Czy rzeczywiście jednak niebieski poniedziałek jest taki straszny? O co w ogóle chodzi z tym „świętem”? Choć jego podstawą są ustalenia naukowca, nie wszyscy eksperci są zgodni, że mają sens. Sprawdź, kiedy wypada Blue Monday i czego w związku z tym można się spodziewać. 📢 Nielegalny hotel pracowniczy na jednym z zielonogórskich osiedli? Mieszkańcy czują się bezradni Na spokojnych osiedlach domków jednorodzinnych coraz częściej pojawiają się nielegalnie prowadzone hotele robotnicze. Domy zostają sprytnie przebudowane w sposób niezgodny z prawem, mieszkańcy zyskują kilkudziesięciu nowych sąsiadów, a właściciele świetnie zarabiają na wynajmach krótko i długoterminowych. Podobna sytuacja ma miejsce w Zielonej Górze, o czym poinformowała nas czytelniczka.

📢 Uwaga! Drogi w Lubuskiem są śliskie i niebezpieczne. Seria wypadków i kolizji Trudne warunki na lubuskich drogach zebrały swoje żniwo. W regionie przez cały czwartek dochodziło do kolizji i wypadków. Na samej tylko trasie S3 doszło do kilku niebezpiecznych zdarzeń. Wieczorem lokalnie drogi pokryte były warstwą lodu. W takich warunkach bardzo łatwo stracić kontrolę nad pojazdem. W nocy marznące opady zanikły, ale w wielu miejscach nadal jest bardzo ślisko. 📢 Od syna dowiedział się, że żona go zdradza. Para ze Słubic walczy o związek - wzięła udział w show "Razem odNowa" z Chodakowską i Krupą Monika Wojgieniec i Patryk Wojgieniec ze Słubic wzięli udział w nowym programie stacji TVN "Razem odNowa", których prowadzącymi są Ewa Chodakowska i Joanna Krupa. Celem programu jest poprawa małżeńskich relacji, a także zadbanie o zdrowie i sylwetkę. W ostatnim najnowszym odcinku show wystąpili słubiczanie. Jak się okazuje, para ma nad czym pracować, bo ich małżeństwo rozpadło się przez zdradę ze strony Moniki.

📢 Kto powalczy w miastach prezydenckich? Polak chce stanąć w szranki z Kubickim W kwietniu okaże się, kto będzie sprawował władzę w trzech prezydenckich miastach. Pierwsi kontrkandydaci dotychczasowych włodarzy już się ujawnili. Najciekawiej zapowiada się walka w Zielonej Górze. 📢 Smutne wieści z Uniwersytetu Zielonogórskiego. Nie żyje profesor Stanisław Borawski W nocy w czwartek 11 stycznia zmarł profesor Stanisław Borawski - filolog, slawista, a przede wszystkim historyk języka polskiego – twórca szkoły badawczej, w której zapoczątkował komunikacyjne i wspólnotowe ujmowanie procesów przekształcania polszczyzny. - Ma wielkie zasługi dla rozwoju środowiska lingwistycznego w Zielonej Górze. Społeczność akademicka poniosła ogromną stratę - poinformowała rzeczniczka UZ, Ewa Sapeńko. 📢 Używasz Messengera? Oto 7 ukrytych funkcji, których prawdopodobnie nie znasz. Ulepszą twoje rozmowy ze znajomymi Messenger to jeden z najpopularniejszych komunikatorów na świecie. Dzięki Facebookowi zdobył światową popularność i dziś korzystają z niego miliony użytkowników smartfonów i komputerów. Nie każdy jednak zna wszystkie ciekawe funkcje, w tym te, wprowadzane wraz z kolejnymi aktualizacjami. Zobacz 7 ukrytych funkcji, które sprawią, że twoja komunikacja za pośrednictwem Messengera stanie się przyjemniejsza.

📢 Jeszcze jeden wiadukt do remontu w Zielonej Górze. Robót drogowych znów nie zabraknie | WIDEO W 2024 roku Departament Zarządzania Drogami w Urzędzie Miasta Zielona Góra planuje prace drogowe w niemal 50 miejscach w mieście. Remont planowany jest m. in. na wiadukcie w ciągu ulicy Łużyckiej. 📢 Najlepsze licea i technika w Lubuskiem według rankingu Perspektywy 2024. Które miejsca zajęły w kraju? Jak co roku na początku stycznia Perspektywy prezentują ranking szkół średnich. Znalazło się w nim tysiąc najlepszych liceów i 500 najlepszych techników. Wśród nich są lubuskie szkoły. Jedna z nich znalazła się w krajowej czołówce.

📢 Lubuska kraina lodu. Przepiękna Odra i surowy krajobraz rodem z baśni. Tu jest idealnie. ZOBACZ ZDJĘCIA Zima maluje niesamowite krajobrazy. Ścina i skuwa lodem, sypie śniegiem. Ta surowa aura zdaje się być najpiękniejsza o poranku. Szczególnie widać to nad lubuską Odrą. Spacerując w pobliżu rzeki możemy podziwiać surowy, oszroniony i oblodzony krajobraz, który od czasu do czasu pokrywa śnieg. Jest pięknie niczym w baśniach z motywem krainy lodu. Aż dziwne, że nie ma tu turystów z aparatami, pasjonatów wędrówek. To zima w najpiękniejszym wydaniu. Zobaczcie zapierające dech zdjęcia naszego fotoreportera.

📢 Orzeł robi furorę na mistrzostwach w Arenie Gorzów. Kradnie serca kibiców. Choć Mistrzostwa Europy Wschodniej dopiero się rozkręcają, my już „znamy” jego zwycięzcę. To Orzeł – maskotka reprezentacji Polski. Gdy tylko pojawia się na parkiecie czy trybunach Areny Gorzów, robi furorę. 📢 Kim był przedwojenny burmistrz Szprotawy? Co o nim wiemy? O prawdziwych wydarzeniach, związanych z dawnym burmistrzem Szprotawy opowiada regionalista Maciej Boryna. - Rzecz się ma o burmistrzu Szprotawy. Z dokonań jego niezwykłej kadencji mieszkańcy czerpią do dziś, czym zasłużył sobie na niniejszą opowieść - snuje historię. - Jest ona oparta wyłącznie na faktach. Mimo iż bohater wielce zasłużył się dla ziemi szprotawskiej, zakończył swój żywot nagle i tragicznie, co dodaje romantyzmu całej tej historii. 📢 Udawała psychologa i przyjmowała pacjentów. Mieszkanka Nowej Soli ma też wiele innych zarzutów 35 zarzutów, które dotyczą oszustw na szkodę różnych podmiotów oraz posługiwania się podrobionymi dokumentami ma usłyszeć mieszkanka Nowej Soli Katarzyna O. Latami przyjmowała pacjentów, jako psycholog. Sąd zdecydował o tymczasowym aresztowaniu, ale kobiety nie można znaleźć. Jest możliwe, że będzie poszukiwana też zagranicą.

📢 To możesz mieć zupełnie za darmo! Pralki, szafki, kanapy, fotele. Zobaczcie, co jest do zabrania. Najciekawsze oferty W popularnym serwisie ogłoszeniowym aż roi się od ofert "oddam za darmo". Spośród setek takich informacji wybraliśmy te najlepsze - czyli znajdziecie tutaj te rzeczy, które nie są zniszczone i warto dać im drugie życie. 📢 Uwaga kierowcy! Groźny wypadek na trasie S3 niedaleko Skwierzyny. Są utrudnienia w ruchu! Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad poinformowała o wypadku na trasie S3. Miał on miejsce na odcinku "ekspresówki" między Gorzowem a Skwierzyną. Są utrudnienia w ruchu!

📢 Komornicy wystawili na licytacje domy w Lubuskiem. W ofercie jest 21 nieruchomości. Znamy ich ceny i lokalizacje Rynek nieruchomości w ostatnim czasie mocno się zmienił. Ceny poszybowały, a ofert jest stosunkowo niewiele. Jeśli już są, to stać na nie jedynie wybranych. Dlatego ciekawą alternatywą mogą się okazać licytacje komornicze. Dziś sprawdzamy domy, które wystawili lubuscy komornicy.

📢 Zima 2023/2024. To najlepsze miejsca do Morsowania w Lubuskiem! Jak zacząć morsować? To trzeba wiedzieć | MAPA, WIDEO Województwo lubuskie słynie z lasów i jezior. Mamy mnóstwo zbiorników wodnych z bardzo dobrą infrastrukturą turystyczną, a te w okresie zimowym idealnie nadają się do morsowania. Przepłynęliśmy dla Was setki kilometrów lodowatych wód oraz podpytaliśmy nasze lokalne morsy, które miejsca polecają szczególnie. I wiecie co? Trochę tego mamy! Zobaczcie, gdzie zimą warto zarzywać lodowatych kąpieli. 📢 Lubuskie, Lubuszanie i 2023 rok na zdjęciach Mariusza Kapały. Ponad 100 emocjonalnych fotografii. Słowa tego nie opiszą. ZOBACZCIE Rok 2023 był niesamowity, przytłaczający, ekscytujący, frustrujący... Te wszystkie i wiele więcej emocji na swoich niezwykłych fotografiach zawarł dla Was nasz fotoreporter, Mariusz Kapała, którego zdjęcia idealnie oddają i opisują wydarzenia minionego roku. Było osobliwie, ciężko i pięknie zarazem. Dwanaście niezapomnianych miesięcy okiem lubuskiego fotografa. Po prostu zobaczcie.

📢 Prawo jazdy 2024. Do egzaminu podejdziesz pod jednym warunkiem. Co trzeba zrobić? - lista Przepisy dotyczące kursów i egzaminów w zakresie prawa jazdy zmieniają się nieustannie. Przypomnijmy, że od stycznia 2024 dotyczyć to będzie osób egzaminowanych w zakresie prawa jazdy kategorii B oraz A. Ponadto trzeba mieć na uwadze, że istnieją uwarunkowania, na podstawie których niestety nie będziemy mogli przystąpić do części praktycznej i teoretycznej. Kogo to dotyczy? Jakie warunki trzeba spełnić? Wszystko wyjaśniamy poniżej.

📢 Jeśli chcecie pojeździć na stoku na nartach, wystarczy wybrać się do Szprotawy! W Szprotawie ruszył sztucznie naśnieżany stok narciarsko-saneczkowy! Jeśli macie ochotę na zimowe szaleństwo, nie trzeba jechać aż do Karpacza! Wystarczy przypiąć narty i ruszyć do parku koło szpitala przy ul. Henrykowskiej w Szprotawie. Tam zastaniemy piękny, biały stok.

📢 Mężczyźni o tych imionach są najgorszymi mężami. Mają trudny charakter [LISTA] 09.01.2024 Od początku wydają się wspaniałymi partnerami życiowymi, a po ślubie wszystko diametralnie się zmienia. Co możemy wyczytać z konkretnych imion? Zobacz, jacy mężczyźni muszą się bardzo starać w roli mężów. Potrzeba jednak więcej silnej woli - ci mężczyźni muszą się mocniej starać, aby być dobry mężami. Zobacz listę męskich imion, które mogą świadczyć o trudnym charakterze. 📢 Jesteś szczęśliwą babcią lub dumnym dziadkiem? Zgłoś się do naszej akcji i wygraj 20 000 zł na realizację marzeń Marzyłaś o roli babci? Spełniasz się w roli dziadka? Pochwal się wnukami i weź udział w specjalnej akcji! Do wygrania nawet 20 tysięcy złotych na spełnienie rodzinnych marzeń! 📢 Rusza kwalifikacja wojskowa w Lubuskiem. Sprawdź, kto dostanie wezwanie Na początku lutego ruszą pierwsze w tym roku kwalifikacje wojskowe w województwie lubuskim. Potrwają do końca kwietnia. W tym czasie młodzi mieszkańcy regionu, którzy zostali wezwani do stawienia się przed komisją lekarską przejdą badania i otrzymają kategorię zdolności do pełnienia służby.

📢 To willa w Gorzowie, która straszy. „Bezdomni pilnują, by było gorzej” Panie Prezydencie, niech pan ratuje ten obiekt! – apelują radny Jerzy Synowiec w sprawie opuszczonej willi przy ul. Kazimierza Wielkiego.

📢 Na stadionie Falubazu Zielona Góra rośnie nowy park maszyn. Jak przebiegają prace? Na zielonogórskim stadionie żużlowym trwa budowa nowego parkingu dla motocykli. Ostatnie trudne warunki atmosferyczne nieco utrudniają prace, ale generalnie opóźnień nie ma. 📢 Tak żużlowcy spędzają zimowe wakacje. Egzotyczne wczasy i ważne zmiany w życiu Sezon 2023 zakończył się na przełomie września i października. Od tego czasu żużlowcy mają dużo czasu na inne aktywności – wyjazdy na wczasy, powrót w rodzinne strony albo swoje hobby. Zobaczcie, jak najlepsi zawodnicy na świecie spędzają przerwę między sezonami. 📢 Te osoby nie muszą już płacić abonamentu RTV. Duże zmiany w 2024 roku. Sprawdź czy musisz go opłacać 09.01.2024 Ustawa o abonamencie RTV mówi jasno, że abonament płacić musi każdy kto posiada odbiornik zarówno telewizyjny jak i radiowy. Opłacie podlegają także radia samochodowe. W zasadzie każdy, kto nie opłaca abonamentu RTV podlega karze. Sprawdzić mogą nas pracownicy Poczty Polskiej. Kontrolowane są domu i mieszkania Polaków. Ustawa przewiduje także, że są osoby które są zwolnione z płacenia abonamentu RTV. Kto nie musi płacić abonamentu?

📢 Kolęda 2024 w Zielonej Górze. Kiedy się odbywa? Sprawdź aktualne terminy wizyt duszpasterskich Kolęda jak zwykle rozpoczęła się wraz z Nowym Rokiem. To okazja do wspólnej modlitwy, błogosławieństwa domu i jego mieszkańców. Sprawdź, kiedy zaplanowano kolędę w parafiach w Zielonej Górze i okolicach. Oto cała lista adresów wraz z datami wizyt duszpasterskich. 📢 27 fascynujących ciekawostek o Dolnym Śląsku. Ukryte skarby, żeliwne drzewo, biegun zimna i inne cuda, które was zaskoczą Szukacie inspiracji do weekendowych wycieczek i zwiedzania? Wybierzcie się na Dolny Śląsk, gdzie na każdym kroku możecie napotkać coś niezwykłego. Na zachętę zebraliśmy dla was 27 niesamowitych ciekawostek o Dolnym Śląsku. Są wśród nich zaskakujące fakty, intrygujące informacje, a przede wszystkim – inspiracje do wycieczek po regionie, których długo nie zapomnicie.

📢 Paulina Kosiniak-Kamysz. Kim jest żona Władysława Kosiniaka-Kamysza? Ile ma lat? Gdzie pracuje? Instagram, wiek, zawód, zdjęcia Paulina Kosiniak-Kamysz wystąpiła w trakcie sobotniej konwencji kandydata PSL na prezydenta Władysława Kosiniaka-Kamysza. Kim jest Paulina Kosiniak-Kamysz?

ZOBACZ KONIECZNIE Co wie o tobie Google? Nawet bardzo osobiste rzeczy