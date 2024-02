Przegląd prasy (14.02.2024). Zobacz prasówkę z najważniejszymi wydarzeniami z wczoraj. Bądź na bieżąco

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 13.02. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Utrudnienia w ruchu 14.02.2024 w woj. lubuskim. Gdzie są dzisiaj prowadzone roboty drogowe?”?

📢 Utrudnienia w ruchu 14.02.2024 w woj. lubuskim. Gdzie są dzisiaj prowadzone roboty drogowe? Gdzie w województwie lubuskim należy spodziewać się dzisiaj (14.02.2024) utrudnień? Roboty drogowe: droga S3a, Zielona Góra - Niedoradz (196. km na odc. 1,5 km) Prowadzone roboty: realizacja robót w ramach B.U.D. - wykonanie elementów odwodnienia drogi. Zajęty prawy pas ruchu na drodze dwujezdniowej..

📢 Wyłączenia prądu w lubuskim. Zobacz, czy są planowane wyłączenia prądu 14.02 Czy są planowane wyłączenia prądu w lubuskim 14.02? W artykule znajdziesz listę miejsc, w których mogą nastąpić przerwy w dostawie prądu 14.02. Warto wiedzieć wcześniej o zaistnieniu takiej sytuacji. Szczególnie jeśli pracujesz lub uczysz się zdalnie. Najczęstszą przyczyną planowanych wyłączeń prądu są budowy, remonty oraz modernizacje sieci.

📢 Kolejki NFZ do endokrynologa w woj. lubuskim. Terminy aktualne na 14.02.2024 Kolejki NFZ do endokrynologa w województwie lubuskim potrafią być długie. Chcesz dowiedzieć się, jaki jest najbliższy termin wizyty u lekarza? Czasem warto spojrzeć na terminy wizyt w szpitalach i pozostałych placówkach medycznych, gdzie często kolejki do lekarza są znacznie krótsze. Sprawdź zestawienie poszczególnych miejsc, gdzie na 14.02.2024 na NFZ przyjmuje endokrynolog. W ten sposób będziesz wiedzieć, gdzie kolejki do endokrynologa w województwie lubuskim będą najkrótsze.

📢 Oto najmądrzejsze znaki zodiaku. Według Wróżki Romy te znaki cechuje inteligencja [14.02.2024] Inteligencja jest niezwykle złożoną cechą, która obejmuje zdolność do percepcji, analizy i adaptacji do zmieniającego się otoczenia. Oczywiście, istnieje wiele czynników wpływających na to, czy uważamy kogoś za inteligentnego. Ale czy można w to wierzyć, czy też nie, znaki zodiaku od dawna przypisywane są różnym cechom charakteru, w tym także inteligencji. Zastanawiasz się, które znaki zodiaku są uważane za najmądrzejsze przez ezoteryków? 📢 Podwyżki dla seniorów już od marca? Wiemy, ile wyniesie ta największa waloryzacja! Sprawdź Czy to ostatnie tak duże podwyżki emerytur? W marcu seniorzy mogą liczyć na wzrost świadczeń na poziomie 12,3 procent. Przynajmniej takie wzrosty zakładają rządowe prognozy, na podstawie których powstał projekt ustawy budżetowej na 2024 r. Jeżeli ustawa z takimi zapisami wejdzie w życie, wtedy renciści i emeryci mogą liczyć na takie podwyżki.

📢 Takie są teraz modne kuchnie - mamy zdjęcia od znanego projektanta Krzysztofa Mirucia. Zobaczcie nowe projekty [14.02.2024] Urządzenie kuchni to spore wyzwanie, bo jest to bardzo wymagające wnętrze, robione na lata, ze względu na wysoki koszt zakupu mebli i AGD. Kuchnia musi być nie tylko ładna, ale też praktyczna, funkcjonalna i wygodna. Zobacz inspiracje na urządzenie kuchni, jakie są modne kolory frontów, blatów i ściany między szafkami. Realizacje zrobił znany projektant Krzysztof Miruć. 📢 Najgorsze fryzury dla kobiet po 60. roku życia - zdjęcia, inspiracje. Oto lista postarzających fryzur [14.02.2024] Po 60 roku. życia na skóra traci swoją elastyczność i widoczne są niedoskonałości w postaci zmarszczek, przebarwień, cieni pod oczami. Ważne jest dobranie koloryzacji i cięcia tak, by fryzura odciągała uwagę od mankamentów urody i optyczne odejmowała lat. Oto lista postarzających fryzur. Tak nie należy czesać się po 60-tce.

📢 Krzysztof Stanowski ma luksusowy dom pod Warszawą. Zobacz, jak mieszka - zdjęcia [14.02.2024] 1 lutego wystartował youtube'owy Kanał Zero, którego twórcą i założycielem jest Krzysztof Stanowski. Na co dzień dziennikarz mieszka w pięknym domu pod Warszawą otoczonym wielkim ogrodem. Zajrzeliśmy, jak wyglądają wnętrza luksusowej posiadłości Krzysztofa Stanowskiego. Zobacz zdjęcia! 📢 Najlepsze MEMY o zwierzętach. Słodkie, zabawne, radosne psy, koty i inne. Uśmiejesz się do łez 13.02.2024 Najlepsze MEMY ze zwierzętami rozbawią każdego! Doskonale wiedzą o tym nie tylko właściciele psów czy kotów, ale wiele osób, które uwielbiają również inne zwierzęta. Te ubarwiają nasz świat, dodają naszemu otoczeniu kolorytu, niekiedy magii i odrobiny słodkości, gdy na nie patrzymy. Jak zwierzęta widzą Internauci? Zobaczcie najlepsze MEMY o zwierzętach! Z pewnością uśmiejecie się do łez!

📢 Orange wystawiło na sprzedaż w Lubuskiem wiele okazałych nieruchomości. Do kupienia wielkie gmachy, ale też mniejsze budynki i działki Kamienice, budynek poczty, pawilon handlowy, działki, garaże i nie tylko. Największy operator sieci komórkowej w Polsce, czyli Orange, sprzedaje w Lubuskiem kilkanaście atrakcyjnych nieruchomości w dobrych cenach. Zdecydowana większość tych budynków znajduje się w bardzo dobrych lokalizacjach. 📢 Przy ulicy Armii Krajowej w Żaganiu powstanie nowa galeria handlowa. Tymczasem jest tam śmietnisko! Na placu przy ul. Armii Krajowej w 2025 roku ma powstać nowy pasaż handlowy. Inwestor - Genesis Property uzyskał pozwolenie na budowę zarówno w Żaganiu, jak i w Brzezinach koło Łodzi. To oznacza, że nic nie stoi na przeszkodzie, aby rozpocząć budowę. Tymczasem plac, na którym ma wyrosnąć galeria, przypomina krajobraz księżycowy, a raczej dzikie wysypisko.

📢 Na Wełnianym Rynku w Gorzowie już układają kostkę. Termin inwestycji niezagrożony Ulica Wełniany Rynek nabiera już nowych kształtów. Od skrzyżowania z Hawelańską w stronę ul. Sikorskiego układana jest kostka. Prace mają się zakończyć do 18 maja. 📢 Zakład Porcelany Stołowej Karolina w Jaworzynie Śląskiej upada. Do firmy wkroczył syndyk. Co z pracownikami? W poniedziałek (12 lutego) Sąd Rejonowy w Wałbrzychu wydał postanowienie o upadłości Zakładu Porcelany Stołowej Karolina w Jaworzynie Śląskiej. Tym samym zakończył 160-letnią historię największego pracodawcy w mieście, symbolu Jaworzyny Śląskiej i regionu. Po ubiegłorocznym upadku Zakładu Porcelany Krzysztof w Wałbrzychu, to ostatnia porcelana na Dolnym Śląsku. We wtorek, 13 lutego do zakładu wkroczył syndyk. 📢 Lubuskie wakacje za granicą! Warto jechać do Kotoru! Mimo że do wakacji pozostało jeszcze kilka miesięcy, to w wielu zakładach pracy już trzeba zaplanować urlopy. Czasami brakuje nam pomysłu i nie wiemy, dokąd chcielibyśmy się wybrać. Wobec tego podpowiadamy! Takim cudownym miejscem, wartym odwiedzenia jest Kotor w Czarnogórze. To cudowne, zabytkowe miasto, które jest prawdziwym, bałkańskim kotłem.

📢 Zamiokulkas - trik na wypuszczanie nowych liści. Wsyp to do doniczki, a zamiokulkas odżyje Zadbany zamiokulkas jest wspaniałą ozdobą pokoju. Zdarza się jednak, że zamiokulkas marnieje, liście żółkną lub brązowieją i odpadają, a roślina nie wypuszcza nowych. Zdrowy zamiokulkas ma piękne, błyszczące, mięsiste liście w kolorze głębokiej zieleni. Jeśli twój zamiokulkas wygląda źle, dodaj ten prosty, ale skuteczny nawóz do doniczki. Zobacz przepis na nawóz do zamiokulkasa. 📢 Tak się zmieniała Doda - zdjęcia. Oto odważne stylizacje kończącej 40 lat Doroty Rabczewskiej 15 lutego br. Doda skończy 40 lat. Od ponad 20 lat, czyli przez większość swojego życia, jest ważną częścią polskiej sceny muzycznej. Wizytówką artystki stały się zarówno jej cięte riposty, styl ubierania, skandale, jak i spektakularne koncerty na światowym poziomie. Zobaczcie, jak przez kilkanaście lat swojej działalności zmieniała się Dorota Rabczewska - niejednokrotnie wręcz szokowała swoimi odważnymi stylizacjami. Jej zdjęcia pokazujemy w galerii niżej.

📢 Jak Robert i Anna Lewandowscy żyją w Barcelonie? Zobacz ich luksusowy świat OBSZERNA GALERIA 13.02.2024 Robert Lewandowski jest bez dwóch zdań najlepszym polskim piłkarzem. Od 2022 gra w barwach legendarnego klubu - FC Barcelony, z którym zdążył zdobyć już Mistrzostwo i Superpuchar Hiszpanii. 📢 Śmiech na etacie: najlepsze memy o pracy. Sprawdź, co wymyślili internauci 13.02.2024 Memy o pracy! Mało osób lubi swoją pracę, ale jeżeli jesteś jednym z nich - serdecznie gratulujemy! A tych, którzy za nią nie przepadją, zapraszamy do obejrzenia galerii z wybranymi memami. Ostrzegamy, można popłakać się ze śmiechu.

📢 Duża awaria w Gorzowie i okolicach! Tysiące mieszkańców nie ma prądu We wtorek 13 lutego w godzinach porannych mieszkańcy różnych części miasta oraz okolic zaczęli zgłaszać brak prądu. Okazuje się, że doszło w mieście do sporej awarii.

📢 Wypadek na wjeździe do Kostrzyna. Jedna osoba trafiła do szpitala We wtorek 13 lutego około godziny 7.30 doszło do zderzenia dwóch aut na ulicy Gorzowskiej w Kostrzynie nad Odrą. Na miejsce wezwano służby. 📢 Od czwartku będzie można składać deklarację podatkową PIT 2023. Sprawdź, do kiedy masz czas oraz co grozi za przekroczenie terminu Już od czwartku 15 lutego, będzie można składać zeznania podatkowe, znane również jako PIT za 2023 rok. Warto pamiętać, że za niezłożenie zeznania podatkowego w terminie musimy się liczyć z nałożeniem kar finansowych lub innych sankcji przez urząd skarbowy. W tekście wyjaśniamy, czym jest PIT i w jaki sposób się z niego rozliczyć? Podajemy także najważniejsze daty związane z rozliczeniem PIT 2023. 📢 Wiatraki w Zabłociu i bardzo burzliwa dyskusja w świetlicy wiejskiej. Przedstawiciele firmy Eurowind Energy spotkali się z mieszkańcami Przedstawiciele firmy Eurowind i Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych spotkali się z mieszkańcami Zabłocia. Chodzi o planowaną budowę wiatraków w zabłockim lesie. Mieszkańcy katergorycznie sprzeciwiają się inwestycji. - Szukajcie sobie frajerów gdzie indziej! My wiatraków nie chcemy!

📢 Muzeum, a nie magistrat przy Obotryckiej? Taki jest aktualnie pomysł w Gorzowie Budynek po byłej komendzie policji przy ul. Obotryckiej w Gorzowie być może odzyska swój dawny blask. Pojawił się pomysł, by zorganizować w nim Muzeum Diecezjalne Środkowego Nadodrza.

📢 Warta wciąż idzie w górę. W Kostrzynie rzeka przekroczyła stan alarmowy. W Gorzowie brakuje pół metra Poziom Warty w Gorzowie cały czas się podnosi. Wczoraj po południu woda w rzece miała już 421 cm. Do osiągnięcia stanu alarmowego pozostało już mniej jak pół metra. 📢 Nowe wizualizacje parku handlowego w Krośnie Odrzańskim. Budowa rozpocznie się w tym roku! Nadal czekamy na rozpoczęcie budowy parku handlowego w Krośnie Odrzańskim. Inwestor zapewnia, że prace rozpoczną się w tym roku. Udostępnił również nowe wizualizacje powiększonego kompleksu.

📢 Pracownicy jednego urzędu w Zielonej Górze protestowali przed drugim urzędem. Poszło o pieniądze Czy Powiatowy Urząd Pracy w Zielonej Górze przeniesie się do Sulechowa? Miałoby to obniżyć koszty funkcjonowania placówki. Pomysł ma być odpowiedzią na nieprzekazanie dotacji celowej na funkcjonowanie placówki przez prezydenta Zielonej Góry.

📢 Kto chce zostać radnym w Gorzowie? PO przedstawiła część swoich list Koalicja Obywatelska przedstawiła liderów swoich list w wyborach do rady miasta Gorzowa. To pierwsze ugrupowanie, które tak szeroko przedstawiło swoich kandydatów. 📢 Ptasia grypa znów zaatakowała w Lubuskiem. Dwa ogniska potwierdzone w powiecie gorzowskim Na terenie województwa lubuskiego stwierdzono dwa ogniska wysoce zjadliwej grypy ptaków. Wykryto je w gospodarstwach w gminie Deszczno. Wyznaczono już nowe obszary szczególnie narażone na ryzyko wystąpienia choroby. Specjalnymi restrykcjami objęte zostały powiaty gorzowski, sulęciński oraz międzyrzecki. 📢 Kto chce być prezydentem Gorzowa? Jacek Bachalski idzie do wyborów z Nową Lewicą Były poseł i senator Jacek Bachalski wystartuje w wyborach na prezydenta Gorzowa z poparciem Nowej Lewicy. Ogłosił to na konferencji prasowej w poniedziałek 12 lutego.

📢 Kiedy przypada Środa Popielcowa 2024? Podpowiadamy, czy tego dnia można jeść mięso i jakie to ma znaczenie Środa Popielcowa w Kościele Katolickim w 2024 roku przypada 14 lutego. Jest to święto ruchome i rozpoczyna symboliczne 40 dni Wielkiego Postu. Początek Wielkiego Postu uzależniony jest od daty Wielkanocy. Co można jeść i pić w Środę Popielcową, a z czego tego dnia katolicy powinni zrezygnować? Czy w Popielec można jeść mięso? Przyjrzeliśmy się, jak powinno się pościć tego dnia.

📢 Dziesięciolatek zginął pod kołami auta na oczach rodziców. Sprawca właśnie usłyszał zarzuty Dwudziestosześcioletni Krzysztof P. z Gorzowa, który w piątek wieczorem śmiertelnie potrącił dziesięcioletniego chłopca w Wawrowie został doprowadzony do prokuratury. Usłyszał zarzuty spowodowania wypadku ze skutkiem śmiertelnym oraz ucieczki z miejsca zdarzenia. Mężczyzna przyznał się do winy i wyraził skruchę. Grozi mu dwadzieścia lat więzienia.

📢 Napadli na taksówkarza, ale szybko wpadli. Sprawców brutalnego ataku czeka teraz długa odsiadka Zaledwie kilka godzin zajęło zielonogórskim policjantom zatrzymanie trzech mężczyzn podejrzanych o brutalną napaść na kierowcę taksówki na aplikację. Sprawcy dotkliwie pobili taksówkarza i wyciągnęli go z samochodu, którym następnie odjechali . Po przejechaniu kilku kilometrów porzucili auto, ale zabrali z niego pieniądze, telefon komórkowy oraz samochodową kamerkę.

📢 Sprawa byłego dyrektora LODR w Kalsku umorzona. Był oskarżany o mobbing Prokuratura i sąd umorzyły postępowanie w sprawie naruszenia prawa pracowniczych, jakiego miał się dopuszczać były dyrektor Lubuskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Kalsku. 📢 Tutaj w Lubuskiem będą nowe chodniki i przejścia dla pieszych! Wartość tych inwestycji to 20 mln zł! Województwo lubuskie przygotowuje się do realizacji projektu mającego na celu poprawę bezpieczeństwa na drogach. Inwestycja o wartości 20 mln złotych pod nazwą: „Poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu na sieci dróg wojewódzkich województwa lubuskiego” skupi się na realizacji 12 zadań na terenie całego regionu. Jakie miejscowości wybrano? 📢 Dorota Szelągowska - tak wygląda w jej domu. Urządza wnętrza innym, a jak mieszka sama? Dorota Szelągowska, jako ceniona projektantka wnętrz, stanowi przykład dla wielu osób podczas aranżacji domów i mieszkań. A jak urządziła swoją przestrzeń? Gwiazda jakiś czas temu się przeprowadziła. Tak wygląda nowe mieszkanie Doroty Szelągowskiej. Oto jak urządziła się słynna prezenterka z TVN-u.

📢 Przygotują książki, muzykę czy film. Oto gorzowscy stypendyści artystyczni Przyznano doroczne stypendia artystyczne prezydenta Gorzowa. Szesnaście osób dostało od 4,5 tys. do 12 tys. zł. Kto je dostał i na co zamierza je przeznaczyć?

📢 Fatalna trzecia kwarta, nieudana pogoń w czwartej i porażka Zastalu Zielona Góra z GTK Gliwice! Walczący o pozostanie w Orlen Basket Lidze koszykarze Enei Stelmetu Zastalu Zielona Góra przegrali (94:99) ważne spotkanie z Tauronem GTK Gliwice 📢 Wojskowe pojazdy na drogach ekspresowych i autostradach. "Nie róbcie zdjęć!" Na wielu drogach w całej Polsce będzie odbywał się wzmożony ruch pojazdów wojskowych. Ze względu na obecną sytuację, szczególnie za naszą wschodnią granicą, Sztab Generalny WP apeluje, aby nie publikować zdjęć i informacji dotyczących ruchów wojsk. 📢 Szczęśliwe liczby są zapisane w dacie urodzenia! Wśród nich jest ta najważniejsza! Jeśli wierzyć numerologom, nic nie dzieje się przez przypadek, a ogromny wpływ na nasze życie mają liczby. Każdy ma liczbę przewodnią, zawartą w dacie urodzenia i to z nią powiązane są liczby, które mogą okazać się dla nas szczęśliwe.

📢 Tak zielonogórskie morsy przypominają o zbliżających się walentynkach. Zobaczcie zdjęcia! Walentynki w zimnej wodzie? Czemu nie! Dla zielonogórskich morsów, spotykających się na Dzikiej Ochli w Zielonej Górze, każde okazja jest dobra, aby się przebrać i świetnie się bawić. 📢 Kilka złotych. Tyle potrafią wynosić świadczenia emerytalne niektórych polskich gwiazd! Sprawdź Wysokość naszych emerytur zależy m.in. wysokości składek ZUS, jakie opłacamy. Gwiazdy zarabiają sporo ale nie zawsze odkładają tyle ile powinny. Emerytura rekordzisty to KILKA złotych. Nie wierzysz? Sprawdź! 📢 Wielki sukces gorzowskich waterpolistów. Po 29 latach sięgnęli po Puchar Polski! Wielki sukces Alfy Gorzów! Triumfowali w sobotnio-niedzielnym (10 i 11 lutego), finałowym turnieju o PKP Cargo Puchar Polski. Waterpoliści znad Warty nawiązali do sukcesów wielkiego Stilonu, który ostatni raz zdobył to trofeum w 1995 roku.

📢 Ferie 2024 w Zielonej Górze. Zobacz listę najciekawszych atrakcji dla dzieci. Jest w czym wybierać! Rozpoczęły się ferie w województwie lubuskim, które potrwają do 25 lutego. Części dzieci wyjechała, ale te, które zostały w mieście, wcale nie muszą się nudzić. Zobacz, jak ciekawie można spędzić czas wolny od nauki. 📢 Śmiertelne potrącenie 10-latka w Wawrowie. Prokuratura: zarzuty usłyszą trzy osoby Gorzowska prokuratura prowadzi postępowanie w sprawie śmiertelnego potrącenia chłopca w Wawrowie i ucieczki z miejsca wypadku. W sobotę policja zatrzymała trzy osoby. W niedzielę przesłuchała dwie z nich. Główny podejrzany zostanie doprowadzony do prokuratury w poniedziałek, 12 lutego. 📢 Marzanka wonna, czyli Zielona Góra od kuchni. Dawne restauracje i stare przepisy. Zobacz też zdjęcia i filmy! Kiedyś więcej było restauracji i kawiarni na Starym Rynku niż obecnie w całej Zielonej Górze. Mieszkańcy przychodzili do nich nie tylko po to, by zjeść coś dobrego, ale potańczyć, posłuchać muzyki na żywo, zagrać w kręgle czy poczytać zielonogórską gazetę.

📢 Taka była studniówka Centrum Edukacji Zawodowej i Biznesu w Gorzowie W sobotę, 10 lutego odbyła się studniówka Centrum Edukacji Zawodowej i Biznesu w Gorzowie. Ostatniego poloneza w sezonie studniówkowym odtańczono w hotelu Mieszko. 📢 "Mechanik" z Żagania na największej studniówce w pałacu! To był wielki bal! 6 klas maturalnych z Zespołu Szkół Technicznych i Licealnych w Żaganiu bawiło się w sobotę, 10 lutego na studniówce w Sali Kryształowej Żagańskiego Pałacu Kultury. To była wielka studniówka, z przytupem. Zaczęła się tradycyjnie, polonezem Wojciecha Kilara z filmu Pan Tadeusz i toastem wzniesionym szampanem.

📢 Wystrzałowa studniówka zielonogórskiego Ekonomika. "Bądźcie szczęśliwi!" W sobotę, 10 lutego maturzyści z zielonogórskiego Ekonomika bawili się na studniówce w hali przy ul. Urszuli. Balowa sala robiła wrażenie, ale jeszcze większe uczestnicy w pięknych sukniach i garniturach.

📢 Jak popularne jest nazwisko, które nosisz? Ile osób nazywa się tak samo, jak Ty? Sprawdź najnowsze dane! W rejestrze PESEL znajduje się ok. 400 tys. nazwisk. Sprawdź, czy Twoje nazwisko znalazło się w setce najpopularniejszych w kraju i ile osób w Polsce nazywa się tak samo, jak Ty. Dzięki wyszukiwarce nazwisk zrobisz to błyskawicznie. 📢 Same pyszności na pierwszym targu śniadaniowym w Szprotawie! Pierwsza edycja targu śniadaniowego w Szprotawie okazała się prawdziwym strzałem w dziesiątkę! Już po godzinie rozeszły się chleby z Niegosławic i inne, regionalne pyszności. - Ludzie szukają zdrowej żywności, pochodzącej z naszego terenu - zaznaczył Jan Wróblewski z pasieki Debora, organizator imprezy. 📢 TOP 10. Oto najczęściej popełniane błędy na egzaminie z prawa jazdy. Z czym kompletnie nie radzą sobie Lubuszanie? | WIDEO, ZDJĘCIA Znamy 10 najczęściej popełnianych błędów podczas egzaminu na prawo jazdy w Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego w Zielonej Górze. Do tego miasta przyjeżdżają kandydaci na kierowców prawie z całego południa województwa lubuskiego. Co sprawia największą trudność osobom starającym się o prawo jazdy?

📢 Odlotowa studniówka w IV LO „Lotnik” w Zielonej Górze. Taki bal jest raz w życiu. Zobacz zdjęcia i wideo! Maturzyści z IV LO bawili się na studniówce w hali akrobatycznej w Zielonej Górze. Jak na młodzież z Lotnika przystało, nie brakowało akrobacji i nowoczesnych układów tanecznych na parkiecie. Ale nie zabrakło też tradycyjnego poloneza.

📢 Jezioro w Lubuskiem dosłownie... zniknęło. Było i nie ma. Zostało tylko na starych mapach. Co tu się stało?! W Lubuskiem było jezioro, które... dosłownie zniknęło. Widać je tylko na starych mapach, a jego kształt na mapach google. Sami zobaczcie. 📢 Uroczyste otwarcie rozbudowanej siedziby Centrum Krwiodawstwa w Zielonej Górze W piątek, 9 lutego, odbyło się uroczyste otwarcie - po rozbudowie i modernizacji - siedziby Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Zielonej Górze. Krwiodawcy chwalą inwestycje, bo jest przestrzennie, kolorowi i wygodnie. Prace trwały blisko 1,5 roku i kosztowały ponad 18 mln zł.

📢 Protest rolników w Zielonej Górze. Centrum miasta zablokowało blisko 250 ciągników. - To nie koniec - zapowiada Rafał Nieżurbida "Brawo. Niech walczą o swoje", ale też "Oni walczą o swoje, a ja nie mogłam dojechać po dziecko z gorączką do przedszkola". Rolnicy protest w Zielonej Górze wywołał skrajne opinie. Zielonogórzanie przystawali na chodnikach, oglądając przejazd rolniczych pojazdów. A kierowcy stali w długich korkach. Policja zamykała ruch, tam, gdzie miały przejechać traktory. 📢 Lubuskie. Walentynki nadchodzą wielkimi krokami. Gdzie na romantyczny spacer we dwoje? Te miejsca są blisko! Wspólny spacer to doskonały pomysł na jedną z walentynkowych atrakcji. Miejsca pełne uroku stwarzają romantyczną atmosferę, zachęcają do rozmów i skupienia się jedynie na tym, co „tu i teraz”, a takich z pewnością w Lubuskiem nie brakuje. Sprawdź nasze propozycje na krótką, romantyczną wycieczkę. Odkryj to, co najlepszego oferuje województwo lubuskie. Te miejsca są blisko!

📢 TOP 17 Najlepsi dentyści w Lubuskiem! Tych stomatologów polecają pacjenci Ból zęba potrafi dać na w kość. Ale do stomatologów trzeba wybierać się nie tylko wtedy, gdy boli ząb, ale też regularnie w celach profilaktycznych. Zdrowe zęby stanowią o zdrowiu naszego organizmu! Jeżeli odczuwasz strach przed wizytą w gabinecie stomatologicznym, to postaw na tych specjalistów. Oni są najlepsi w swoim fachu!

📢 Katastrofa w Lubuskiem: rozbił się wojskowy MiG. Nikt miał o tym nie wiedzieć. O wypadku sprzed lat pamiętają mieszkańcy Był maj 1965 r. Na niebie nad Kostrzynem pojawił się wojskowy MiG. Nic dziwnego. W tych czasach nad Kostrzynem roiło się od samolotów. Tym razem jednak coś poszło nie tak. Doszło do katastrofy, o której nikt miał nie wiedzieć.

📢 Wysoki poziom Warty w Gorzowie. Rzeka ma ponad cztery metry i nie opada. Zalane bulwary, zamknięte chodniki W Gorzowie Wlkp. obowiązuje pogotowie przeciwpowodziowe. Warta ma tu 408 cm (stan z 7 lutego wieczorem). Rzeka nie opada, zalane są dolne części bulwarów, woda zaczyna się wdzierać też na ścieżkę nad Wartą. 📢 Aż tyle będziemy płacić za prąd od 1 lipca 2024 roku - wyliczenia. Będą duże podwyżki Stawki, jakie aktualnie płacimy za prąd, są na poziomie tych z 2022 roku. To efekt zamrożenia cen energii elektrycznej jeśli nie przekroczymy ustalonego limitu (1500kWh na 6 miesięcy). Sejm zdecydował, ze ceny energii będą zamrożone do 30 czerwca. Jak zatem zmienią się nasze rachunki za prąd od 1 lipca? O ile więcej zapłacimy? Zobaczcie.

📢 Groźny nowotwór rozwija się długo i po cichu. Rak przełyku zabija większość chorych. Rozpoznaj jego objawy zanim będzie za późno Rak przełyku jest agresywnym nowotworem, który częściej dotyka mężczyzn niż kobiety. Jego przyczyną jest głównie niezdrowy tryb życia, a przede wszystkim palenie papierosów i spożywanie alkoholu. Rak przełyku zwykle wykrywany jest w zaawansowanym stadium, gdy szanse na przeżycie kolejnych 5 lat ma zaledwie 5-10 proc. pacjentów. Dlatego ważne jest, aby znać objawy nowotworu i rozpoznać go zanim będzie za późno. 📢 Landsberg był miastem pięknej architektury i malowniczych parków. Zobaczcie zdjęcia Gorzowa sprzed lat Landsberg był bez dwóch zdań pięknym miastem! Takim, w którym królowały zieleń, malownicze skwery i pełne uroku kamienice. Te zdjęcia zabiorą was w fantastyczną podróż do przeszłości. Jesteśmy ciekawi, czy poznajecie te miejsca?

📢 Tabela netto waloryzacji emerytur 2024. Mamy wyliczenia świadczeń brutto i netto od marca Tabela netto waloryzacji emerytur 2024. Seniorzy ponownie będą mogli liczyć na solidny wzrost świadczeń. Za sprawą wysokiej inflacji podwyżki emerytur muszą być wyższe. Takie mogą być stawki emerytur od marca 2024, jeśli będą obowiązywać zapowiadane zasady.

📢 Misiek, Metal, Szogun, Master. To oni kiedyś stali na czele brutalnych gangów i trzęśli kibolskim półświatkiem [ZDJĘCIA] 13.09 Mieli posłuch, władzę i pieniądze. Stali na czele brutalnych gangów, trzęśli światem kibolskich bojówek Cracovii i Wisły Kraków. Łączy ich jedno - wszyscy skończyli z paskiem na oczach i nazwiskiem skróconym do jednej litery. W tym gronie jest nawet jedna kobieta - Magdalena K. Wraz z jej zatrzymaniem domknęła się pewna epoka w kibiolsko-gangsterskim świecie. W galerii prezentujemy jego kluczowe postaci. 📢 Zobacz jak Pszczew wyglądał przed laty. Już wtedy był piękny! [GALERIA] Przez wieki Pszczew był bastionem polskości i katolicyzmu. Należał do poznańskich biskupów, dlatego obowiązywał tam zakaz osiedlania się innowierców. Dopiero po drugim zaborze Rzeczpospolitej i przyłączeniu Pszczewa razem z całą Ziemię Międzyrzecką do Prus zaczęli się tam osiedlać Niemcy i Żydzi, zaś miejscowość zmieniła nazwę na Betsche. Po pierwszej wojnie wbrew staraniom mieszkających tutaj Polaków, miejscowość została w Niemczech, choć granicę z Polską wytyczono zaledwie kilka kilometrów na wschód od Pszczewa. Procesom izolacji i przenikania grup etnicznych na dawnym pograniczu polsko-niemieckim poświęcone będzie drugie seminarium, które zorganizowane zostanie w sobotę, 31 sierpnia, o 10.00 w Folwarku Pszczew, czyli w dawnym pałacu przy ul. Batorego 8. W programie referaty o historii Pszczewa i okolic, dyskusja, przejażdżki bryczkami i zwiedzanie wystawy archiwalnych materiałów o Międzyrzeczu i Międzychodzie. Koszt uczestnictwa w seminarium wynosi 25 zł. Jak wyglądał Pszczew przed 1945 r.? Przedwojenne miasteczko możemy zobaczyć na archiwalnych pocztówkach.

