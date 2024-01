Przegląd prasy 15.01.2024. Przygotowaliśmy zestaw najważniejszych informacji z wczoraj. Bądź na bieżąco z wydarzeniami

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 14.01. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Bez prądu w lubuskim. Gdzie 15.01 są awarie, a gdzie planowe wyłączenia prądu?”?

Prasówka 15.01: top 3 artykuły z wczoraj

📢 Bez prądu w lubuskim. Gdzie 15.01 są awarie, a gdzie planowe wyłączenia prądu? Czy są planowane wyłączenia prądu w lubuskim 15.01? W artykule znajdziesz listę miejsc, w których mogą nastąpić przerwy w dostawie prądu 15.01. Warto wiedzieć wcześniej o zaistnieniu takiej sytuacji. Szczególnie jeśli pracujesz lub uczysz się zdalnie. Najczęstszą przyczyną planowanych wyłączeń prądu są budowy, remonty oraz modernizacje sieci.

📢 Kolejki do ginekologa na NFZ w woj. lubuskim. Ile trzeba czekać na wizytę? Stan na 15.01.2024 W jaki sposób sprawdzić, jak długie są kolejki NFZ do ginekologa w woj. lubuskim? Przedstawiamy zestawienie określonych miejsc, gdzie na 15.01.2024 przyjmują lekarze. Warto również zwracać uwagę na możliwość wizyty na NFZ w szpitalach i innych placówkach medycznych, gdzie czas oczekiwania może być krótszy. Kolejki NFZ w województwie lubuskim do ginekologa potrafią być jednak bardzo długie. Sprawdź, gdzie czas oczekiwania na wizytę do lekarza specjalisty na NFZ jest najkrótszy, aby długo nie czekać w kolejce.

📢 Kolejki NFZ w woj. lubuskim do ortopedy - 15.01.2024 Chcesz dowiedzieć się, jaki jest najbliższy termin do ortopedy na NFZ w województwie lubuskim? Kolejki NFZ do lekarzypotrafią być bardzo długie. Można też zwracać uwagę na dostępne wizyty na NFZ w szpitalu lub innej placówce medycznej, gdzie kolejki NFZ są często krótsze i szybciej można się dostać do specjalisty. Ile czasu (stan na 15.01.2024) trzeba czekać w kolejce do ortopedy na NFZ w województwie lubuskim? Sprawdź nasze zestawienie, z którego dowiesz się, gdzielekarz przyjmuje na NFZ w najbliższym możliwym terminie w Twoim województwie.

📢 Kolejki NFZ do kardiologa w woj. lubuskim. Stan na 15.01.2024 Kolejki NFZ do kardiologa w województwie lubuskim potrafią być długie. Chcesz dowiedzieć się, jaki jest najbliższy termin wizyty u lekarza? Czasem warto spojrzeć na terminy wizyt w szpitalach i pozostałych placówkach medycznych, gdzie często kolejki do lekarza są znacznie krótsze. Sprawdź zestawienie poszczególnych miejsc, gdzie na 15.01.2024 na NFZ przyjmuje kardiolog. W ten sposób będziesz wiedzieć, gdzie kolejki do kardiologa w województwie lubuskim będą najkrótsze.

📢 Polska z tytułem mistrzów Europy Wschodniej. Siatkarze wywalczyli awans w Gorzowie Zwycięstwem 3:0 nad Azerbejdżanem siatkarska reprezentacja Polski zapewniła sobie zwycięstwo w Mistrzostwach Europy Wschodniej U20. Srebrne medale w Arenie Gorzów wywalczyli Ukraińcy, a brązowe – Łotysze. 📢 Wodzisław Śląski: Tragedia w Zawadzie. Nie żyje trzech nastolatków. Zginęli w wypadku drogowym Trwa walka o życie poszkodowanych w wypadku na ulicy Młodzieżowej w jednej z dzielnic Wodzisławia Śląskiego - Zawadzie, do którego doszło w sobotę po godzinie 20. Zderzyły się tam dwa samochody. Zginęły trzy osoby. 📢 Mariusz Pudzianowski pokazuje swój dom i ogród - tak mieszka Pudzian! Lubi konie i traktory [15.01.2024] Tak mieszka i żyje na co dzień Mariusz Pudzianowski. Każdy dzień zaczyna od przebieżki, trenuje, a oprócz tego prowadzi biznesy i pomaga w polu. "Brakuje ci tylko rodziny"- komentują fani. Tak mieszka i żyje na co dzień w Białej Rawskiej siłacz i gwiazda KSW Mariusz Pudzianowski.

📢 Nowe przepisy wymiany pieniędzy od początku roku. Tymi pieniędzmi nie zapłacisz [15.01.2024] W 2024 roku obowiązują przepisy dotyczące wymiany pieniędzy. Aktualnie używane przez nas środki płatnicze wydane są bezterminowo, ale w kilku sytuacjach tracą one swoją wartość i ważność. Pieniądze są pełnoprawnym środkiem płatniczym, chyba że zostaną zniszczone. Zobaczcie, kiedy musimy wymienić pieniądze. 📢 Gorzowianki znakomicie zagrały w końcówce i sięgnęły po szóste z rzędu zwycięstwo Gorzowskie koszykarki miały ciężką przeprawę w Gdyni, ale po znakomitej końcówce meczu sięgnęły po szóste z rzędu zwycięstwo w Orlen Basket Lidze Kobiet. 📢 Zwierzęta na pierwszym planie. To prawdziwe cuda natury! Zobaczcie obłędne zdjęcia z lubuskich lasów Pobudka o świcie, a później czołganie się w mokrej trawie, brodzenie w błocie lub długie oczekiwanie w czatowni. Dla idealnego zdjęcia Michał Bielewicz jest w stanie zrobić dużo. Podczas swoich bezkrwawych łowów poluje aparatem na sarny, daniele, lisy i wilki, ale najwięcej czasu poświęca drapieżnym ptakom. Niekiedy wykonanie dobrego zdjęcia zajmuje mu nie tylko godziny, ale nawet dni.

📢 Lekarze specjaliści, NFZ ogłosił konkurs, zgłaszajcie się, byśmy nie czekali do was w kolejkach! Obecnie trwające umowy wygasają z końcem czerwca, dlatego ogłosiliśmy postępowania konkursowe na realizację świadczeń zdrowotnych w rodzaju ambulatoryjna opieka specjalistyczna, czyli na leczenie w poradniach specjalistycznych - mówi Joanna Branicka z lubuskiego oddziału Narodowego Funduszu Zdrowia w Zielonej Górze. 📢 Teściowe z piekła rodem! Kobiety o tych imionach to najgorsze teściowe. Sprawdź listę 14.01.2024 Teściowa, druga matka przez jednych uwielbiana, a przez innych nienawidzona. Żarty o teściowych wciąż są jednymi z najpopularniejszych. Sprawdźcie w naszej galerii imiona najgorszych teściowych.

📢 Od tych kobiet uciekaj sprzed ołtarza! Kobiety o tych imionach to najgorsze żony. Sprawdź listę 14.01.2024 Każda kobieta ma cechy, które są mniej lub bardziej pożądane przez mężczyzn. Astrolodzy uważają, że to właśnie imię może mieć wpływ na to, czy dana kandydatka nadaje się na żonę. Sprawdzicie to w naszej galerii.

📢 500 plus na dziecko to nie wszystko. Dodatkowe świadczenie dla osób pracujących. Sprawdź szczegóły jak je otrzymać 14.01.2024 Oprócz plotek dotyczących waloryzacji świadczenia 500 plus na każde dziecko, pojawiły się postulaty utworzenia dodatkowego świadczenia dla osób pracujących. Mowa tu konkretnie o dodatku 500 złotych dla osób będących na etacie. Sprawdź szczegóły projektu. 📢 Czy Twój kot Cię kocha? Po czym to poznać? Oto 10 dowodów na kocią miłość 14.01.2024 Koty, podobnie jak ludzie, mają bardzo różne charaktery. Niektóre kochają być przytulane, a inne wolą zawsze zachować odległość od swoich opiekunów. Nie oznacza to, że Twój przyjaciel Cię nie kocha. Najważniejsze, abyś nauczył się odczytywać uczucia Twojego futrzaka. Oto 10 dowodów, że Twój kot Cię kocha! 📢 Żony o tych imionach są najbardziej zrzędliwe. To koszmar każdego męża. Ciągle mają pretensje, są wścibskie i podejrzliwe 14.01.2024 Czy imiona mają jakieś znaczenie i niosą za sobą ładunek cech, które predysponują daną osobę do takich a nie innych zachowań? Od setek lat ludzie zadają sobie takie pytania. Co na ten temat twierdzą ezoterycy? Oni nie mają wątpliwości - każde imię nosi ze sobą zespół charakterystycznych cech, wyjątkowych dla osoby, która je nosi. Jak przekłada się to na stosunki damsko - męskie? Zobaczcie które imiona żeńskie są najgorsze dla żon. To one z kochanych narzeczonych zmieniają się w wiecznie marudzące żony.

📢 Strona wyglądała jak rządowa. Mieszkaniec Lubuskiego stracił ponad 100 tysięcy złotych Na początek mieszkaniec powiatu krośnieńskiego zainwestował tysiąc złotych. Gdy w krótkim czasie rzekomo zarobił 300 procent, wizja łatwego wzbogacenia się wzięła górę nad rozsądkiem. Mężczyzna stracił ponad 100 tysięcy złotych i prawdopodobnie nigdy tych pieniędzy nie odzyska. 📢 Jak niedziela to... wszyscy na giełdę w Gorzowie! Takie rzeczy można kupić tylko tutaj! Giełda w Gorzowie otwarta jest w każdą niedzielę od wczesnych godzin porannych. Przyciąga do siebie mieszkańców z całego regionu, którzy tydzień w tydzień tłumnie przyjeżdżają na zakupy. Czternastego stycznia na targowisku również pojawiło się bardzo dużo ludzi. Które towary cieszyły się największą popularnością?

📢 Niespodzianki nie było. Rekord Bielsko-Biała rozgromił Przylep-Park Świdnica To była piękna przygoda w futsalowym Pucharze Polski. Zawodnicy Przylep-Parku Świdnica spotkali się w sobotę 13 stycznia z Rekordem Bielsko-Biała w ramach 1/32 finału. Naszpikowany gwiazdami zespół z Ekstraklasy rozgromił lubuską ekipę 11:0.

📢 Memy, które zrozumieją tylko dzieciaki z lat 90-tych. Rozbawią cię do łez! [MEMY] 14.01.2024 Pamiętacie szalone lata dziewięćdziesiąte? Wszyscy oglądali "Beverly Hills" i "Doktor Quinn", a wiedzę zdobywaliśmy mimo że Google nie istniało. Używaliście Windowsa 98 - wiele osób uważa, że to najlepszy system operacyjny. Jak wspominacie te lata? Oto memy o szalonych latach 90-tych!

📢 Wezwanie do wojska w przypadku wojny lub mobilizacji. Jest nowe rozporządzenie MON Od soboty, 13 stycznia, obowiązuje nowy wzór karty powołań do wojska w razie wojny oraz mobilizacji. Jak podaje Portal Samorządowy, zmiany nie są duże, ale bardziej widoczne są między innymi kary za niestawienie się. 📢 Najlepsze odkrycia naszego życia, to nie własne sukcesy, okazyjne zakupy, pasjonujące studia, a... spotkania, które nas odmieniają Co nas powstrzymuje przed wyskoczeniem z wanny i wybiegnięciem nago na ulice z okrzykiem „heureka!” (po grecku: „znalazłem”), jak niegdyś Archimedes?

📢 Polscy siatkarze o krok od awansu. W niedzielę ostatnie mecze Mistrzostw Europy Wschodniej w Gorzowie Już tylko dwa mecze pozostały do zakończenia Mistrzostw Europy Wschodniej U20 mężczyzn, które rozgrywane są w Arenie Gorzów. W niedzielę 14 stycznia Polacy zmierzą się z Azerbejdżanem. 📢 Gmina Dobra do Życia 2023. Tutaj w Lubuskiem mieszka się najlepiej Serwis Samorządowy PAP opublikował pełne wyniki trzeciej edycji rankingu „Gmina Dobra do Życia”. Sprawdziliśmy, które lubuskie gminy okazały się najlepsze w województwie, a które znalazły się na końcu tego zestawienia. 📢 Najlepsze MEMY o zwierzętach. Słodkie, zabawne, radosne psy, koty i inne. Uśmiejesz się do łez 14.01.2024 Najlepsze MEMY ze zwierzętami rozbawią każdego! Doskonale wiedzą o tym nie tylko właściciele psów czy kotów, ale wiele osób, które uwielbiają również inne zwierzęta. Te ubarwiają nasz świat, dodają naszemu otoczeniu kolorytu, niekiedy magii i odrobiny słodkości, gdy na nie patrzymy. Jak zwierzęta widzą Internauci? Zobaczcie najlepsze MEMY o zwierzętach! Z pewnością uśmiejecie się do łez!

📢 Alarm w Arenie Gorzów. Trzeba było ewakuować kibiców Do nietypowego zdarzenia doszło tuż przed sobotnim meczem Mistrzostw Europy Wschodniej w Siatkówce Mężczyzn U20. Około 200 kibiców zostało poproszonych o opuszczenie hali. 📢 Lubuscy i dolnośląscy górale czadeccy przyjechali do Żagania na Bukowińskie Kolędowanie Górale czadeccy z województwa lubuskiego i dolnośląskiego spotkali się w Szkole Podstawowej nr 1 przy ul. Wojska Polskiego w Żaganiu na 25. jubileuszowej edycji Bukowińskiego Kolędowania. Organizatorem spotkania był żagański zespół Jodełki, pod kierunkiem Mirosława Delosta. 📢 Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych podsumowuje rok 2023. Wsparcie dotarło niemal 35 tys. Lubuszan Ułatwianie osobom niepełnosprawnym pełnego uczestnictwa w życiu zawodowym i społecznym jest misją, którą na co dzień realizuje Państwowy Fundusz Rehabilitacji. W ubiegłym roku udało się wesprzeć aż 35 tysięcy Lubuszan.

📢 Tak wygląda powstająca S3 nad morze. Zobacz nową arterię z lotu ptaka [ZDJĘCIA] Trwa budowa 33-kilometrowego fragmentu S3 Świnoujście - Troszyn. To ostatni, brakujący etap tej drogi na Pomorzu Zachodnim. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad podaje stan prac na odcinku między Świnoujściem i Dargobądzem, którego długość wynosi blisko 17 km. 📢 "Goście" z kosmosu odwiedzili Lubuskie kilka razy. "To był huk, jak wystrzały armat, obiekty tuż obok uderzały z ogromną siłą" Kosmici? No bez przesady. A przynajmniej nie tym razem. Ale faktem jest, że "przybysze" spoza naszej planety odwiedzali Ziemię Lubuską nieraz i nie dwa! I na pewno jeszcze tu zawitają. To tylko kwestia czasu. Za jednym razem był to poranek, za innym popołudnie. A huk był przy tym ogromny! Głośniejszy niż uderzenie pioruna, czy wystrzał armat. Na szczęście nikt nie zginął, ale wieści o tym rozniosły się na cały świat... Większość z was pewnie nie wie, że Lubuskie kryje taką tajemnicę? Przeczytajcie i zobaczcie zdjęcia.

📢 "Podróż Irka do mobilności". Ludzie o wielkich sercach zebrali się w Iłowej, żeby pomóc Nowy, porządny wózek inwalidzki dla Irka Czyżewskiego z Żagania kosztuje 80 tys. zł. Dzięki niemu mógłby swobodnie wyjeżdżać z domu na zakupy, czy na spacer. Jego stary wózek jest coraz częściej w serwisie, a wtedy Irek jest uwięziony w domu. Żeby mu pomóc, przyjaciele postanowili zorganizować imprezę charytatywną. 📢 Dwa auta zderzyły się koło Skwierzyny na drodze wojewódzkiej nr 24 Dwa auta zderzyły się na drodze wojewódzkiej nr 24 między Skwierzyną a Przytoczną. Kierowcy muszą liczyć się z utrudnieniami.

📢 Kamera, akcja! Te głośne filmy i seriale kręcono w Lubuskiem! Znani aktorzy odwiedzają nas co roku Może i Lubuskie nie jest stolicą kinematografii na miarę Gdyni czy Cannes, ale prawda jest taka, że kręcono u nas mnóstwo wciągających widza filmów i seriali. Niektóre z nich są już kultowe. Sceny wielu z tych znanych produkcji rozgrywały się tuż pod waszymi nosami. W kadrze filmowym mógł się znaleźć wasz dom, ulica czy nawet cała okolica! Często sami Lubuszanie stawali przed kamerą jako statyści lub za kamerą jako obserwatorzy. I to właśnie te głośne tytuły rozsławiły Ziemię Lubuską w kraju i na świecie. Wcale nie przesadzamy.

📢 Prezydent osiągnął pełnoletniość, czyli różne oblicza Janusza Kubickiego W tym roku minie 18 lat prezydentury Janusza Kubickiego. Jakie były? Nie chcemy tu ich oceniać, a jedynie pokazać różne oblicza prezydenta, uchwycone w tym czasie przez naszego fotoreportera Mariusza Kapałę. Mijający czas widać choćby... w okularach.

📢 Koncert obojowy, poemat "Śmierć i przemienienie", walc "Opowieści z Lasku Wiedeńskiego". Filharmonia Zielonogórska zagrała muzykę Straussów Cóż to była za muzyczna konfrontacja! Nie obyło się bez wielu emocji i aż trzech wyjść dyrygenta po ostatnim utworze. Bassem Akiki wraz z orkiestrą symfoniczną przedstawili w piątek, 12 stycznia dzieła Johanna Straussa oraz Richarda Straussa. Obaj znamienici kompozytorzy niemieckojęzycznej części Europy (Austria i Niemcy), zostawili po sobie wyjątkowo bogatą spuściznę. 📢 Brody mają „papiery” na miasto. Są nim od 1 stycznia W piątkowe przedpołudnie, 12 stycznia w Lubuskim Urzędzie Wojewódzkim w Gorzowie wręczony został akt nadania statusu miasta miejscowości Brody w powiecie żarskim.

📢 Placki ziemniaczane, precle, mięsiwo. Dużo i tłusto! Tak się jadało w dawnej Zielonej Górze. Za nami promocja książki Grzegorza Biszczanika Tłumy osób zainteresowanych historią przedwojennej Zielonej Góry, a właściwie Grünberga, pojawiły się w piątkowy wieczór, 12 stycznia w Muzeum Ziemi Lubuskiej. Odbyła się tam oficjalna prezentacja książki „Zielona Góra od kuchni. Restauracje przedwojennego miasta”. Znalazły się w niej także przepisy na dania przygotowywane w zielonogórskich domach i lokalach gastronomicznych To kolejne dzieło zielonogórskiego autora Grzegorza Biszczanika. 📢 Kino zmienia świat, dajmy szansę Newie w Zielonej Górze, by teraz ono się zmieniło. A jest ku temu okazja Zielonogórzanie i mieszkańcy regionu lubią kino. Nie tylko chodzą na wspólne oglądanie filmów. Dyskutują o nowościach. Interesują się też historią zielonogórskiego kina, a miejsc, gdzie wyświetlano filmy, było w mieście wiele. Mieszkańcy starają się ocalać od zapomnienia ważne wydarzenia związane z X muzą. Teraz zbierają głosy w budżecie obywatelskim na zadanie, związane z kultowym kinem Newa.

📢 Zobacz co ciekawego dzieje się w lubuskiej kulturze. Mnóstwo wernisaży, Czerwone Gitary, kolęduje Pectus, jazz z Izraela, muzyka kameralna Trochę nas przymroziło oraz zasypało, ale w końcu jak to mówiono w "Misiu" - jak jest zima, to musi być zimno i takie jest odwieczne prawo natury. Lubuskie placówki kulturalne robią jednak wszystko, aby nas rozgrzać choćby wyjątkowo atrakcyjnymi ofertami. W ten weekend oraz w nadchodzącym tygodniu mamy prawdziwy wysyp różnego rodzaju wernisaży, ale także i ciekawych koncertów. Oto niektóre z nich. 📢 Najpopularniejsze imiona 2023 w Zielonej Górze. USC ma już dane. Ile osób się urodziło? Ile zmarło? Zobaczcie sami! Jakie są najpopularniejsze i najczęściej nadawane dzieciom imiona w Zielonej Górze? Urząd Stanu Cywilnego udostępnił swoje dane. Niektóre imiona w zestawieniu się powtarzają, inne zaskakują. Ile osób się urodziło? Ile zmarło? Zobaczcie sami!

📢 Natalia Ślizowska zabrała Gorzów do Nowego Jorku. Tłumy na piątkowym pokazie! Nie spodziewałam się, że ta geometryczna kolekcja tak przypadnie ludziom do gustu w różnych miejscach na świecie – mówi Natalia Ślizowska. Projektantka mody zabrała swoją kolekcję inspirowaną Gorzowem i zrobiła sesję w Nowym Jorku. 📢 Deklaracje PIT za 2023 rok. Takie ulgi podatkowe odliczymy sobie w 2024 roku - podajemy kto i ile! W myśl obowiązujących przepisów, podatnicy rozliczą swoje dochody za 2023 rok w terminie od 15 lutego do 30 kwietnia 2024 roku. Jakie są najważniejsze druki, jak rozliczyć PIT przez internet, czy osoby do 26 roku życia muszą złożyć deklaracje, kto i na jakich zasadach może skorzystać z ulg podatkowych? Te wszystkie informacje znajdą, Państwo, w naszym artykule.

📢 Kończy się rozprawa dotycząca burmistrza Szprotawy. Ogłoszenie wyroku już za kilka dni W Sądzie Rejonowym w Żaganiu odbyła się ostatnia rozprawa, dotycząca afery korupcyjnej z 2019 roku, w której aresztowany został burmistrz Szprotawy Mirosław Gąsik. Rozprawa była niejawna, ale ogłoszenie wyroku będzie już jawne. Po wysłuchaniu mów końcowych sąd rozstrzygnie sprawę już za kilka dni. - Jestem dobrej myśli, że wyrok będzie na korzyść mojego klineta - zaznacza mec. Marcin Siemiątkowski. 📢 Modnie, ale z klasą. Tak się ubiera Dominika Kulczyk! Zobacz stylizacje najbogatszej Polki Zgrabna, piękna, inteligentna, wykształcona, a na dodatek bardzo zamożna. Dominika Kulczyk jest najbogatszą kobietą w Polsce, ale też przedsiębiorczynią, filantropką oraz reporterką. Tam, gdzie się pojawia zwraca na siebie uwagę nie tylko pozycją społeczną, ale też wyglądem, w tym eleganckimi, dobranymi do sylwetki i urody stylizacjami. Zobacz, jak się ubiera!

📢 Melodie młodości, które wnoszą coś do naszego życia. Zielona Góra uczciła muzycznie pamięć Czesława Niemena i Anny German Cóż to był za wieczór! Owacje na stojąco, bisy i publiczność śpiewająca z wykonawcami. Środowy koncert w Lubuskim Teatrze w Zielonej Górze (10.01), upamiętniający 20. rocznicę śmierci Czesława Niemena, która przypada 17 stycznia, okazał się wielkim sukcesem. Nie zapomniano również o Annie German, której imię nosi choćby zielonogórski amfiteatr oraz jedno z rond. 📢 To był trudny dzień na kolei w Lubuskiem. Stanęło 59 lokalnych pociągów! Takiej sytuacji w regionie dawno nie było. W czwartek, 11 stycznia pasażerowie ponad 50 pociągów musieli korzystać z komunikacji zastępczej. Powodem odwołania kursów była fatalna pogoda i… alarm bombowy na jednej ze stacji. 📢 Wygraj Thermomix oraz ekstrakasę w NASZEJ LOTERII. Dołącz do gry! Ruszyła kolejna runda NASZEJ LOTERII, w której do wygrania są aż dwie nagrody: najnowszy model Thermomixa oraz nawet 5000 zł. Szczegóły poniżej.

📢 Ferie zimowe na Dolnym Śląsku: 24 najlepsze atrakcje i pomysły. Niesamowite zamki, tajemnicze podziemia, wygasłe wulkany i inne cuda Ferie zimowe 2024 wreszcie nadeszły! Szukacie pomysłów na wypoczynek z dziećmi pod Wrocławiem? Województwo dolnośląskie oferuje moc atrakcji dla turystów o każdej porze roku, także zimą. Mamy dla was ponad 20 propozycji na wycieczki i atrakcje w regionie dla całej rodziny, od najlepszych miejsc na narty, łyżwy i sanki, przez niezwykłe zamki i tajemnicze podziemia, po ogrody świateł, muzea zabawek i ścieżkę w koronach drzew. Zobaczcie, gdzie warto zaplanować ferie zimowe na Dolnym Śląsku i które miejsca pokazać dzieciom.

📢 Jak Gorzów wygląda na tle Nowego Jorku? Pokazuje to kolekcja Natalii Ślizowskiej W piątkowy wieczór 12 stycznia w Miejskim Ośrodku Sztuki w Gorzowie odbędzie się wydarzenie „Hello, New York”. To połączenie wspomnień Natalii Ślizowskiej z pokazem zdjęć i wystawą mody.

📢 Chwile grozy na drodze nr 27 w powiecie żarskim. Tafla lodu wbiła się w kabinę ciężarówki Tafla lodu spadająca z naczepy przebiła szybę ciężarówki i zraniła kierowcę. Niewiele brakowało, a mogło dojść do tragedii. 📢 Koszmar na drogach w powiecie świebodzińskim. Doszło do 13 wypadków i kolizji Bardzo trudne warunki drogowe były przyczyną aż 13 zdarzeń drogowych, które następowały w niewielkich odstępach czasu w powiecie świebodzińskim. Służby przez kilkanaście godzin udzielały pomocy i usuwały skutki wypadków i kolizji. 📢 Ile przybyło dzieci w Nowej Soli? Jakie najczęściej noszą imiona? Lena wciąż, i to od kilku lat, jest jednym z najbardziej popularnych imion dla dziewczynek nadawanych przez rodziców w Nowej Soli. Do krótkiej listy najczęściej powtarzających się imion powróciła Julia. Martwi jednak coś więcej, dysproporcja pomiędzy narodzinami, a zgonami odnotowanymi w ewidencji ludności.

📢 W więzieniu łatwiej być matką. W Zakładzie Karnym w Krzywańcu kobiety odbywają karę z dziećmi. Dom Matki i Dziecka nie przypomina więzienia Urodziła się w więzieniu. Jej życie było naznaczone alkoholem, porzuceniem przez matkę, a potem, już jako osadzona, wróciła do więzienia i tu urodziła dziecko. Ta dziewczyna podziękowała nam za wszystko, mówiąc, że po raz pierwszy w życiu doświadczyła normalnego traktowania. Istnieje nadzieja, że w jej przypadku to błędne koło zakończy się na niej, bo nie pozwoli, by jej dziecko przeszło przez to samo, co kiedyś ona - mówi Diana Klaus, kierownik Domu Matki i Dziecka w Zakładzie Karnym w Krzywańcu.

📢 Niech żyje bal! Maturzyści z Gorzowa już odliczają dni do studniówki Początek roku to wyjątkowy czas dla wszystkich maturzystów. Właśnie wtedy odbywają się bale studniówkowe. Gorzowscy uczniowie już odliczają dni, a w szkołach trwają ostatnie przygotowania do tego ważnego wydarzenia, które zasługuje na wyjątkową oprawę.

📢 Nielegalny hotel pracowniczy na jednym z zielonogórskich osiedli? Mieszkańcy czują się bezradni Na spokojnych osiedlach domków jednorodzinnych coraz częściej pojawiają się nielegalnie prowadzone hotele robotnicze. Domy zostają sprytnie przebudowane w sposób niezgodny z prawem, mieszkańcy zyskują kilkudziesięciu nowych sąsiadów, a właściciele świetnie zarabiają na wynajmach krótko i długoterminowych. Podobna sytuacja ma miejsce w Zielonej Górze, o czym poinformowała nas czytelniczka. 📢 Uwaga! Drogi w Lubuskiem są śliskie i niebezpieczne. Seria wypadków i kolizji Trudne warunki na lubuskich drogach zebrały swoje żniwo. W regionie przez cały czwartek dochodziło do kolizji i wypadków. Na samej tylko trasie S3 doszło do kilku niebezpiecznych zdarzeń. Wieczorem lokalnie drogi pokryte były warstwą lodu. W takich warunkach bardzo łatwo stracić kontrolę nad pojazdem. W nocy marznące opady zanikły, ale w wielu miejscach nadal jest bardzo ślisko.

📢 Od syna dowiedział się, że żona go zdradza. Para ze Słubic walczy o związek - wzięła udział w show "Razem odNowa" z Chodakowską i Krupą Monika Wojgieniec i Patryk Wojgieniec ze Słubic wzięli udział w nowym programie stacji TVN "Razem odNowa", których prowadzącymi są Ewa Chodakowska i Joanna Krupa. Celem programu jest poprawa małżeńskich relacji, a także zadbanie o zdrowie i sylwetkę. W ostatnim najnowszym odcinku show wystąpili słubiczanie. Jak się okazuje, para ma nad czym pracować, bo ich małżeństwo rozpadło się przez zdradę ze strony Moniki.

📢 Używasz Messengera? Oto 7 ukrytych funkcji, których prawdopodobnie nie znasz. Ulepszą twoje rozmowy ze znajomymi Messenger to jeden z najpopularniejszych komunikatorów na świecie. Dzięki Facebookowi zdobył światową popularność i dziś korzystają z niego miliony użytkowników smartfonów i komputerów. Nie każdy jednak zna wszystkie ciekawe funkcje, w tym te, wprowadzane wraz z kolejnymi aktualizacjami. Zobacz 7 ukrytych funkcji, które sprawią, że twoja komunikacja za pośrednictwem Messengera stanie się przyjemniejsza.

📢 Najlepsze licea i technika w Lubuskiem według rankingu Perspektywy 2024. Które miejsca zajęły w kraju? Jak co roku na początku stycznia Perspektywy prezentują ranking szkół średnich. Znalazło się w nim tysiąc najlepszych liceów i 500 najlepszych techników. Wśród nich są lubuskie szkoły. Jedna z nich znalazła się w krajowej czołówce. 📢 Orzeł robi furorę na mistrzostwach w Arenie Gorzów. Kradnie serca kibiców. Choć Mistrzostwa Europy Wschodniej dopiero się rozkręcają, my już „znamy” jego zwycięzcę. To Orzeł – maskotka reprezentacji Polski. Gdy tylko pojawia się na parkiecie czy trybunach Areny Gorzów, robi furorę. 📢 Udawała psychologa i przyjmowała pacjentów. Mieszkanka Nowej Soli ma też wiele innych zarzutów 35 zarzutów, które dotyczą oszustw na szkodę różnych podmiotów oraz posługiwania się podrobionymi dokumentami ma usłyszeć mieszkanka Nowej Soli Katarzyna O. Latami przyjmowała pacjentów, jako psycholog. Sąd zdecydował o tymczasowym aresztowaniu, ale kobiety nie można znaleźć. Jest możliwe, że będzie poszukiwana też zagranicą.

📢 Niebezpieczne kobiety poszukiwane przez lubuską policję. Mają na koncie oszustwa, rozboje, a nawet morderstwo! Są bezwzględne, bez skrupułów Lubuska policja poszukuje kilkudziesięciu kobiet, które unikają wymiaru sprawiedliwości. Te kobiety są w różnym wieku, a na koncie mają różne przestępstwa. Łączy je jednak jedno: mogą być niebezpieczne, a w swoich działaniach bywają bezwzględne.

📢 To możesz mieć zupełnie za darmo! Pralki, szafki, kanapy, fotele. Zobaczcie, co jest do zabrania. Najciekawsze oferty W popularnym serwisie ogłoszeniowym aż roi się od ofert "oddam za darmo". Spośród setek takich informacji wybraliśmy te najlepsze - czyli znajdziecie tutaj te rzeczy, które nie są zniszczone i warto dać im drugie życie. 📢 Chcesz mieć oryginalny manicure? Postaw na paznokcie brokatowe. Takie zdobienie jest zawsze modne i na czasie Paznokcie brokatowe możesz mieć o każdej porze roku. Sprawdzą się na co dzień i na imprezy. Jak się okazuje, brokat ma wiele odsłon i można za jego pomocą tworzyć rozmaite zdobienia, od delikatnych, po rzucające się w oczy wzory. Spójrz na poniższe inspiracje i śmiało sięgaj po nie w najbliższym czasie!

📢 Komornicy wystawili na licytacje domy w Lubuskiem. W ofercie jest 21 nieruchomości. Znamy ich ceny i lokalizacje Rynek nieruchomości w ostatnim czasie mocno się zmienił. Ceny poszybowały, a ofert jest stosunkowo niewiele. Jeśli już są, to stać na nie jedynie wybranych. Dlatego ciekawą alternatywą mogą się okazać licytacje komornicze. Dziś sprawdzamy domy, które wystawili lubuscy komornicy. 📢 W Gorzowie powstaje Centrum Usług Diagnostycznych. Najnowocześniejsze w regionie W kompleksie szpitalnym przy ulicy Dekerta w Gorzowie powstaje Centrum Usług Diagnostycznych. Nowoczesny ośrodek ma umożliwić szybsze i bardziej efektywne wykonywanie badań, a tym samym wspierać leczenie schorzeń onkologicznych. 📢 Mężczyźni o tych imionach są najgorszymi mężami. Mają trudny charakter [LISTA] 09.01.2024 Od początku wydają się wspaniałymi partnerami życiowymi, a po ślubie wszystko diametralnie się zmienia. Co możemy wyczytać z konkretnych imion? Zobacz, jacy mężczyźni muszą się bardzo starać w roli mężów. Potrzeba jednak więcej silnej woli - ci mężczyźni muszą się mocniej starać, aby być dobry mężami. Zobacz listę męskich imion, które mogą świadczyć o trudnym charakterze.

📢 Na stadionie Falubazu Zielona Góra rośnie nowy park maszyn. Jak przebiegają prace? Na zielonogórskim stadionie żużlowym trwa budowa nowego parkingu dla motocykli. Ostatnie trudne warunki atmosferyczne nieco utrudniają prace, ale generalnie opóźnień nie ma. 📢 Tak żużlowcy spędzają zimowe wakacje. Egzotyczne wczasy i ważne zmiany w życiu Sezon 2023 zakończył się na przełomie września i października. Od tego czasu żużlowcy mają dużo czasu na inne aktywności – wyjazdy na wczasy, powrót w rodzinne strony albo swoje hobby. Zobaczcie, jak najlepsi zawodnicy na świecie spędzają przerwę między sezonami. 📢 Te osoby nie muszą już płacić abonamentu RTV. Duże zmiany w 2024 roku. Sprawdź czy musisz go opłacać 09.01.2024 Ustawa o abonamencie RTV mówi jasno, że abonament płacić musi każdy kto posiada odbiornik zarówno telewizyjny jak i radiowy. Opłacie podlegają także radia samochodowe. W zasadzie każdy, kto nie opłaca abonamentu RTV podlega karze. Sprawdzić mogą nas pracownicy Poczty Polskiej. Kontrolowane są domu i mieszkania Polaków. Ustawa przewiduje także, że są osoby które są zwolnione z płacenia abonamentu RTV. Kto nie musi płacić abonamentu?

📢 Przez województwo lubuskie przebiega najdłuższa trasa kolejowa na świecie! Pociągiem z Portugalii do Singapuru Prawie 19 tys. kilometrów, 13 państw - to najdłuższa trasa kolejowa, która łączy Portugalię z Singapurem i przebiega przez Polskę, m.in. przez nasze województwo lubuskie. Czy to oznacza, że można wsiąść do pociągu np. w Zielonej Górze i dojechać do odległego kraju w Azji? 📢 Kolęda 2024 w Zielonej Górze. Kiedy się odbywa? Sprawdź aktualne terminy wizyt duszpasterskich Kolęda jak zwykle rozpoczęła się wraz z Nowym Rokiem. To okazja do wspólnej modlitwy, błogosławieństwa domu i jego mieszkańców. Sprawdź, kiedy zaplanowano kolędę w parafiach w Zielonej Górze i okolicach. Oto cała lista adresów wraz z datami wizyt duszpasterskich.

📢 27 fascynujących ciekawostek o Dolnym Śląsku. Ukryte skarby, żeliwne drzewo, biegun zimna i inne cuda, które was zaskoczą Szukacie inspiracji do weekendowych wycieczek i zwiedzania? Wybierzcie się na Dolny Śląsk, gdzie na każdym kroku możecie napotkać coś niezwykłego. Na zachętę zebraliśmy dla was 27 niesamowitych ciekawostek o Dolnym Śląsku. Są wśród nich zaskakujące fakty, intrygujące informacje, a przede wszystkim – inspiracje do wycieczek po regionie, których długo nie zapomnicie.

📢 Tych 7 rzeczy, których możecie nie wiedzieć o Napoleonie Bonaparte. Wybieracie się na film o słynnym dowódcy? Te fakty was zaskoczą Kim był Napoleon Bonaparte? Choć słynie z niezliczonych zwycięstw militarystycznych, które zaskarbiły mu miano jednego z najważniejszych przywódców w dziejach Europy i świata, jego osoba wzbudza zainteresowanie na wielu obszarach. Wchodzący do kin film „Napoleon” budzi wielkie oczekiwania, jednak nie obywa się bez kontrowersji. Historycy zarzucają zbyt swobodne podejście do faktów historycznych. Dziś przyglądamy się więc faktom, które być może nie są powszechnie znane, ale kształtują obraz tej fascynującej postaci. Wiesz, że Bonaparte bał się kotów? I jak to jest z jego wzrostem? Sprawdzamy. 📢 Wow! Nowy park rozrywki w Gorzowie! Wielkie otwarcie Game Time już niebawem. To wyjątkowe miejsce! |ATRAKCJE, CENY BILETÓW Ta informacja ucieszy nie tylko gorzowian, ale też wszystkich mieszkańców naszego regonu. Do Gorzowa wkracza zabawa i rozrywka w niespotykanym dotąd wymiarze. Powstanie u nas jeden z najnowocześniejszych parków rozrywki w kraju. Oj, to będzie hit! A wielkie otwarcie już niebawem! Sprawdź, jakie atrakcje będą w Game Time w Gorzowie i ile kosztować będą bilety!

📢 Ile zarabia Jurek Owsiak i jego żona? Znamy wysokość ich pensji Na kanwie dyskusji o wysokości wynagrodzeń w państwowych spółkach Jurek Owsiak zabrał głos i wyjaśnił, ile zarabia on sam, jego żona oraz pracownicy fundacji WOŚP. "Miesięcznie Fundacja WOŚP ponosi koszt pensji dla zatrudnionych na etacie 35 osób w wysokości 136 450 zł. W okresie przed i po Finale razem z nami pracują okresowo, przez mniej więcej 3 miesiące, tzw. Krasnale. Obsługują oni mnóstwo rzeczy i robią oni kawał solidnej roboty, przygotowując do przepotężnego Finału nie tylko sztaby w Polsce, ale także na całym świecie. Globalnie zarobki siedmiu Krasnali przez te 3 miesiące wynoszą około 60 tysięcy złotych. Najniższa pensja w Fundacji WOŚP wynosi 3230 brutto, a więc 2300 netto. " - czytamy na facebookowym profilu Jurka Owsiaka.

ZOBACZ KONIECZNIE Tych dzieci do dziś nie udało się odnaleźć. Tajemnicze zaginięcia są wciąż zagadką