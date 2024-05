Przegląd prasy 15.05.2024. Zestawiliśmy dla Ciebie najważniejsze wydarzenia z wczoraj. Zobacz naszą prasówkę

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 14.05. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Stal Gorzów zremisowała w Lublinie. Zwycięstwo straciła w ostatnim biegu”?

📢 Po 17 latach odkryto tu kolejne szczątki z rzeczami osobistymi. Cenne skarby wykopano w pobliżu Siedliska We wtorek, 14 maja, zespół organizacji Pomost prowadził prace poszukiwawcze w pobliżu Siedliska (powiat nowosolski). Na północ od tej miejscowości znajduje się leśna mogiła. W 2007 odkryto tutaj szczątki żołnierzy niemieckich służących w formacji RAD. Jednak według relacji świadków, w pobliżu mogła znajdować się większa liczba pochówków wojennych. Nie mylili się...

📢 Oto Conan Kaźmierski, syn Królowej Życia - tak mieszka i żyje. Zobaczcie zdjęcia gwiazdy TTV [15.05.2024 r.] Conan Kaźmierski jest synem Dagmary Kaźmierskiej, niekwestionowanej gwiazdy programu "Królowa życia" w TTV. Występował w wielu odcinkach tego kultowego reality show. Widzowie widzieli jak zmieniał się przez lata. Dziś studiuje medycynę. Był też właścicielem lodziarni na Stabłowicach we Wrocławiu. Zobaczcie, jak mieszka i żyje Conan Bestia Kaźmierski.

📢 Czy Odrze grozi kolejna katastrofa? Na razie rzeka się odradza. Szybciej, niż zakładano! Odra powoli odżywa po katastrofie ekologicznej, do której doszło latem 2022 r. Z rzeki wyłowiono wtedy setki ton śniętych ryb. Dziś wędkarze znów chodzą tu na ryby. Czy katastrofa może się powtórzyć? Zastanawiano się nad tym w Kostrzynie nad Odrą. 📢 Harcerze ZHP wyruszyli na Monte Cassino. Wśród nich jest syn żołnierza Armii Generała Andersa 50 harcerek i harcerzy z Chorągwi Ziemi Lubuskiej ZHP wyruszyło we wtorek na Harcerską Wyprawę Pamięci Monte Cassino, by wspólnie z ponad 2000 członkami ZHP uczcić 80. rocznicę bitwy o Monte Cassino. Uroczystości odbędą się 18 maja na Polskim Cmentarzu Wojennym na Monte Cassino, a w planie wyprawy jest również spotkanie z lokalnymi skautami czy zwiedzanie Watykanu.

📢 Stu nowych rekrutów na szkoleniu w Lubuskiem. Trafili do naszych koszar 100 rekrutów rozpoczęło szkolenie w Lubuskiem. Przez 16 dni w koszarach w Krośnie Odrzańskim będą przygotowywali się do życia w wojsku. Po tym rozpoczną służbę w 12 Wielkopolskiej Brygadzie Obrony Terytorialnej. 📢 Tak internauci śmieją się z woj. lubuskiego. Nowe MEMY bawią do łez. Wszyscy je udostępniają! Przeczesaliśmy dla Was cały internet wzdłuż i wszerz. Sprawdziliśmy, z czego śmieją się Lubuszanie, internauci, Polacy. Okazuje się, że memy, w szczególności te najnowsze o województwie lubuskim, podbijają internet i bawią do łez! Ostrzegamy! Nastawcie się na sporą dawkę humoru. Tego nie da się już odzobaczyć. 📢 Nowa Sól ma nowego wiceprezydenta. Z poprzednią wiceprezydent łączy go Nowa Sól i Szprotawa Nowa prezydent Nowej Soli Beata Kulczycka powołała swojego zastępcę. Został nim doświadczony samorządowiec i wieloletni szef spółek zajmujących się gospodarką wodno-ściekową.

📢 Matura z biologii 2024. Arkusz CKE i odpowiedzi z poziomu rozszerzonego. Jakie były zadania na egzaminie z biologii 14 maja Matura z biologii 2024 rozpoczęła się we wtorek, 14 maja, o godz. 9.00 i trwała 180 minut. Odpowiedzi do zadań i arkusz CKE opublikowaliśmy w tym tekście po godz. 14.00. Rozwiązania zadań przygotowała dla nas nauczycielka. Zobacz, jak wygląda egzamin maturalny z biologii, jakie zadania pojawiły się w arkuszu i sprawdź prawidłowe rozwiązania. 📢 Pasażer pociągu wpadł w furię! Brutalnie zaatakował konduktora Niebezpieczny incydent miał miejsce w pociągu na lubuskim odcinku relacji Warszawa Wschodnia-Frankfurt Oder. Doszło tam do awantury między pasażerem a konduktorem. Skończyło się na brutalnym ataku, którego powodem był brak ważnego biletu i dokumentów.

📢 Ekstremalne zagrożenie pożarowe w Lubuskiem. Tu mapa świeci się na bordowo! Majowa ciepła i bezdeszczowa aura powoduje, że wzrasta ryzyko pożarów w lasach. Jest w nich bardzo sucho, więc nawet niewielka iskra może spowodować pożar. Mapa pokazująca prognozy jest niemal w całości pokryta czerwonym i bordowym kolorem, co oznacza bardzo wysokie i ekstremalne zagrożenie.

📢 Noc w Muzeum po raz 17. w Zielonej Górze. Tym razem w rytmie samby i tango przeniesiemy się do gorącej Ameryki Łacińskiej. Sprawdź, kiedy? Przed nami kolejna edycja jednej z najciekawszych ogólnopolskich, imprez kulturalnych. Noc Muzeów to okazja do bezpłatnego zwiedzenia urzędów, pałaców i muzeów niemal w całym kraju. Do akcji po raz 17. przyłącza się także Muzeum Ziemi Lubuskiej. Tym razem będziemy mieli okazję poznać tajemnice Ameryki Łacińskiej. -Tegoroczna odsłona będzie wypełniona tańcem, gorącymi rytmami i bogatymi akcentami latynoskimi — zapraszają organizatorzy. Noc w Muzeum 2024 - kiedy się odbędzie? 📢 Targi rolnicze w Gliśnie już w ten weekend! W Kalsku tydzień później Lubuski Ośrodek Doradztwa Rolniczego zaprasza wszystkich chętnych na targi rolnicze do Glisna i Kalska. Imprezy potrwają dwa dni i będą okazję nie tylko oglądania rolniczych wystaw, ale też do zakupów roślin, tradycyjnej żywności czy rękodzieła. Organizatorzy przygotowali mnóstwo atrakcji - będzie głośno, wesoło i smacznie.

📢 Rossmann wycofuje produkt ze sprzedaży w całej Polsce! - Prosimy o zwrot - drogeria ostrzega klientów Rossmann informuje klientów o wycofaniu partii produktu, który był dostępny w ofercie sklepów w całej Polsce. - Może prowadzić do choroby - ostrzega GIS. W komunikacie Rossmann prosi klientów o zwrot produktów i odbiór pieniędzy za zakup - paragon nie jest wymagany. Czytaj więcej!

📢 Hortensje będą obsypane kwiatami - trik na obfite kwitnienie. Podlej tym hortensje raz na tydzień! Hortensje to niezwykle ozdobne i atrakcyjne kwiaty ogrodowe. Świetnie się sprawdzą również jako kwiaty na balkon, posadzone w skrzynkach czy donicach będą jego niekwestionowaną ozdobą. Hortensje zachwycają wielobarwnymi, mocnymi kwiatami. Pięknie pachną i w dodatku nie są bardzo wymagające, jeśli chodzi o uprawę. Hortensje, by bujnie kwitły, wymagają odpowiedniego nawożenia. Zobacz przepis na skuteczny domowy nawóz do hortensji - podlej nim kwiaty, a efekt cię zachwyci!

📢 Te badania wykonasz za darmo! Gorzów organizuje cztery profilaktyczne akcje Lepiej zapobiegać chorobom niż je leczyć. Z takiego założenia wychodzi gorzowski magistrat, który sfinansuje cykl bezpłatnych badań dla mieszkańców. Okazją do zadbania o własne zdrowie i upewnienia się, że nie jesteśmy w grupie zagrożonej nowotworami będą cztery profilaktyczne akcje zaplanowane do końca tego roku. 📢 W tych urzędach w Lubuskiem są wolne etaty! Sprawdź, czy jest praca dla ciebie Lubuskie urzędy poszukują pracowników. Wolne etaty czekają w Zielonej Górze, Gorzowie Wielkopolskim, Krośnie Odrzańskim, Międzyrzeczu, Słubicach i Żaganiu. Kto może liczyć na zatrudnienie? Sprawdź najnowsze oferty pracy! 📢 Tragedia w Lubuskiem - auto wjechało do rzeki. Małżeństwo zginęło na oczach dzieci. Prokuratura bada sprawę Prokuratura bada tragiczną sprawę, do której doszło w nocy 11 maja w okolicach Starego Raduszca, pod Krosnem Odrzańskim nad rzeką Bóbr. Młode małżeństwo wsiadło do samochodu i wjechało do rzeki. Kobieta i mężczyzna utonęli. Zostawili dwójkę dzieci.

📢 Trwają egzaminy ósmoklasisty 2024. Czy jest trudny? Harmonogram i najważniejsze informacje o egzaminie. To musi wiedzieć każdy ósmoklasista Egzamin ósmoklasisty rozpoczął się dziś. We wtorek, 14 maja, uczniowie ósmych klas zmierzyli się z arkuszem z języka polskiego. W kolejnych dniach czeka na nich matematyka i język obcy nowożytny. Zobacz harmonogram egzaminów ósmoklasisty 2024. Kiedy poznamy wyniki egzaminu? Co należy wiedzieć o egzaminie ósmoklasisty 2024? Przedstawiamy najważniejsze informacje o egzaminie. Przypominamy, że arkusze CKE będą publikowane codziennie około godz. 13.00. Zamieścimy je w naszym serwisie wraz z proponowanymi odpowiedziami.

📢 Woda jak marzenie! Gdzie? W czystym, lubuskim jeziorze. Ludzie już w nim pływają! Szukacie wytchnienia w ciepłe dni? Wybierzecie się na plażę! Oto jezioro w Pszczewie, w którym... niektórzy już pływają. Zobaczcie, jaka jest tutaj przejrzysta woda!

📢 Egzamin ósmoklasisty rozpoczęty! W tym roku pisze go mało uczniów. Dlaczego? W SP-10 w Zielonej Górze dobre nastroje Wtorek, 14 maja to pierwszy dzień tegorocznego egzaminu ósmoklasisty. Przystępuje do niego prawie 215 tys. uczniów ostatnich klas szkół podstawowych oraz blisko 12 tys. uczniów, będących obywatelami Ukrainy. Towarzyszyliśmy uczniom Szkoły Podstawowej nr 10 w Zespole Szkół Mistrzostwa Sportowego w Zielonej Górze. 📢 Egzamin ósmoklasisty 2024 - język polski. Jakie zadania sprawiły problem uczniom podstawówek? Zobacz ARKUSZE i ODPOWIEDZI Egzamin ósmoklasisty 2024. We wtorek (14 maja) o godz. 9 rozpoczął się trzydniowy egzamin ósmoklasisty, na pierwszy ogień "poszedł" jęz. polski. Przystępuje do niego ponad 226 tys. uczniów. Na arkuszu z języka polskiego należy rozwiązać test złożony z zadań otwartych i zamkniętych oraz napisać wypracowanie na jeden z dwóch zaproponowanych tematów. Egzamin trwa 120 minut. Jakie zadania sprawiły największą trudność? Sprawdź arkusze i odpowiedzi!

📢 Podpalił auto z zemsty. To dlatego, że kierowca nie ustąpił mu pierwszeństwa Trzydziestosiedmioletni mężczyzna został zatrzymany przez gorzowskich policjantów za umyślne podpalenie auta. Do zdarzenia doszło pod koniec kwietnia w centrum miasta. Podpalacz tłumaczył, że zrobił to, bo kierowca pojazdu miał wcześniej nie ustąpić mu pierwszeństwa jako pieszemu. Ta zemsta może jednak słono kosztować. 📢 Stal Gorzów jedzie do Lublina. Jakie składy na mecz z Motorem? We wtorkowe popołudnie 14 maja drużyna Enei Stali Gorzów powalczy o trzecie zwycięstwo w U24 Ekstralidze. O 17.00 rozegra mecz z Motorem w Lublinie.

📢 Falubaz Zielona Góra pozostanie niepokonany w U24 Ekstralidze? Oto składy na mecz przy W69 We wtorek 14 maja rozgrywane będą mecze IV kolejki U24 Ekstraligi. W Zielonej Górze drużyna Falubazu podejmie Włókniarz Częstochowa. Początek meczu o 17.00.

📢 Te nieruchomości w Lubuskiem sprzedaje wojsko. To atrakcyjne oferty! W ostatnim czasie Agencja Mienia Wojskowego w Zielonej Górze wystawiła na sprzedaż kilka nieruchomości, a każda z nich ma atrakcyjną cenę. Jeżeli poszukujesz mieszkania, czy też większego budynku, zapoznaj się z tymi ofertami - warto! 📢 Hermaszewski pierwszy pogratulował Uznańskiemu, że teraz on poleci w kosmos! Astronauta w Parku Technologii Kosmicznych w Zielonej Górze Dr Sławosz Uznański ma być drugim Polakiem, który poleci w kosmos. Kiedy astronauta przeszedł przed kwalifikacyjne sito, pierwszy pogratulował mu nieżyjący już Mirosław Hermaszewski, pierwszy polski kosmonauta. Nie tylko o tym usłyszeli dziennikarze podczas wizyty astronauty w Parku Technologii Kosmicznych w Zielonej Górze Nowym Kisielinie. Gość bardzo chwalił inwestycję, podkreślając, że technologie kosmiczne są dziś wykorzystywane praktycznie wszędzie...

📢 Na S3 koło Zielonej Góry zderzyły się dwa busy. Są utrudnienia w ruchu Do groźnie wyglądającego zdarzenia doszło we wtorek rano na ekspresowej "trójce" koło Zielonej Góry. Zderzyły się tam dwa dostawcze busy. Na miejscu są utrudnienia, bo zablokowany jest jeden pas ruchu w kierunku Sulechowa. 📢 Uczniowie przechodzą samych siebie, a nauczyciele załamują ręce... Nowe hity ze sprawdzianów, klasówek i kartkówek zalewają internet Trudno uwierzyć, co na klasówkach, sprawdzianach i kartkówkach potrafią pisać uczniowie. Uśmiejecie się do łez! Poczucia humoru często nie brakuje także nauczycielom. Jest to jednak śmiech przez łzy... Zobaczcie w galerii, jakie kwiatki występują w pracach domowych, wypracowaniach oraz kartkówkach. 📢 Zielonogórzanie w trójkę pojechali na zawody. Każdy wrócił z medalem Skromna, trzyosobowa kadra Klubu Karate NIDAN Zielona Góra stanęła do rywalizacji w XIV turnieju Baltic Cup w Gdyni. Każdy z podopiecznych trenera Mirosława Kuciarskiego wywalczył miejsce na podium.

📢 Pierwsze posiedzenie sejmiku jeszcze raz przerwane. Podsumowujemy, co się wydarzyło Zaledwie trzy poważne decyzje i ponad sześć godzin posiedzenia. Sejmik znów przerwany. Czy to dobre wróży? - Teraz układ jest bardziej czytelny i przede wszystkim nie mamy za ulicą prezydenta, który inspirował niektóre niecne działania naszych kolegów z PSL. Mam nadzieję, że ten czas się skończył - mówi nam jeden z działaczy Koalicji Obywatelskiej. 📢 Nowy wóz trafił do Ochotniczej Straży Pożarnej w Czarnowie. Kosztował ponad milion złotych! W sobotę (11 maja) odbył się Parafialny Dzień Strażaka w Czarnowie pod Krosnem Odrzańskim. Podczas festynu oficjalnie przekazano dla OSP Czarnowo nowy wóz strażacki, który kosztował ponad milion złotych!

📢 Takiego koncertu jeszcze nie było. Będzie w… stodole pod Gorzowem W piątek 17 maja w podgorzowskiej Baczynie odbędzie się nietypowy koncert. Postman, czyli Kostiantyn Pochtar da go w stodole. Tak będzie promował swoją trzecią płytę.

📢 Grupa taneczna z Etny w Krośnie Odrzańskim znów z medalem. W konkursie w Poznaniu wywalczyli trzecie miejsce! Znów Studio Tańca Nowoczesnego "Etna" z Krosna Odrzańskiego pokazało się na prestiżowych zawodach. Kolejna grupa taneczna z województwa lubuskiego wróciła z medalem. Tym razem z Poznania, z konkursu Urban Style 2024.

📢 To największa taka impreza w Polsce. Winobranie 2024 będzie wystrzałowe! Zielona Góra szykuje się na tłumy turystów Winiarskie tradycje sięgają (ho, ho, ho i jeszcze trochę) starożytności. W Zielonej Górze i województwie lubuskim możemy mówić o wiekach, na przestrzeni których rzemiosło winiarskie umocniło się do tego stopnia, że dziś ten piękny region przepełniony jest specjalistami w tej dziedzinie. Dlatego w Lubuskiem mamy swoją własną, małą Toskanię i zbliżające się wielkimi krokami Winobranie, gdzie atrakcji z pewnością nie zabraknie. To będzie wielkie święto Winnego Grodu, na które przyjadą prawdziwe tłumy nie tylko z Polski. Co już wiemy? 📢 Auto zmiotło rowerzystów z drogi. Kobieta była reanimowana, zmarła w szpitalu Do fatalnego w skutkach wypadku doszło w poniedziałek, 13 maja na drodze nr 315 między Kolskiem a Sławocinem w powiecie nowosolskim. Podczas wyprzedzania zderzyły się dwa auta. Jedno z nich uderzyło w rowerzystów.

📢 UŚMIECH DZIECKA. Prześlij zdjęcie do najbardziej uśmiechniętej galerii w internecie. Wspólnie wybierzemy te, które trafią na okładkę gazety Jak co roku z okazji Dnia Dziecka, tworzymy wielką galerię pełną uśmiechniętych zdjęć dzieci naszych Czytelników. 3 czerwca wszystkie zdjęcia ukażą się w specjalnym dodatku do gazety. Spośród nich nasi Czytelnicy wybiorą maluchy, których zdjęcia trafią na okładkę gazety. Czekają fantastyczne nagrody, m.in. zabawki i książki, rodzinne wyjazdy, a także aż 40 000 złotych na spełnienie marzeń dziecka i rodziny. 📢 Oto pokoje w hotelu Gołębiewski w Pobierowie. To będzie największy hotel w Polsce [ZDJĘCIA] Hotel w Pobierowie ma być największym hotelem w Polsce. To ma być hotel pięciogwiazdkowy, z m.in. czterema parkingami, aquaparkiem, basenami wewnętrznymi i zewnętrznymi, SPA, restauracjami oraz salami konferencyjnymi, strefami rozrywki, boiskami, kortami tenisowymi i ścianką wspinaczkową. W obiekcie będzie też m.in. kręgielnia, dyskoteka, sala bilardowa oraz sale teatralne. Ma mieć 1200 pokoi, w których jednorazowo będzie mogło przebywać ponad 3 tys. gości.

📢 W hitach IV ligi Ilanka lepsza od Lubuszanina, a lider zremisował w Świebodzinie kolejka piłkarskiej IV ligi dostarczyła kibicom aż dwóch hitowych spotkań. W Drezdenku Ilanka pokonała Lubuszanina 2:1, a Polonia Słubice podzieliła się punktami z Pogonią Świebodzin. 📢 Radni województwa wybrali Marszałka Województwa Lubuskiego. Wybory członków zarządu województwa będą kontynuowane Jednomyślnie radni województwa wybrali wiceprzewodniczących Sejmiku Województwa Lubuskiego. Prezydium sejmiku, to przedstawiciele trzech ugrupowań, które tworzą skład sejmiku. Radni zdecydowali o wyborze marszałka. W tej sprawie nie głosowali już jednakowo. Do wieczora trwały wybory członków zarządu i nie skończyły się.

📢 Groźny wypadek na ul. Botanicznej w Zielonej Górze. Auto wbiło się w drzewo Zielonogórscy policjanci wyjaśniają przyczynę i okoliczności wypadku, do którego doszło w poniedziałek po północy, 13 maja. W jego wyniku obrażenia odniosły trzy osoby, a samochód, którym się poruszały, został zupełnie zniszczony.

📢 Niewybuch w Żaganiu. Policja ewakuowała mieszkańców kilku ulic W pobliżu sportowego kompleksu Arena w Żaganiu ok. godz. 10 w poniedziałek, 13 maja został znaleziony niewybuch. Zapadła decyzja o ewakuacji mieszkańców kilku pobliskich ulic, zamknięciu sklepów i samej Areny. Nieczynny jest basen, korty, boiska. 📢 Dwanaście lat temu zginął Lee Richardson. Żenujące sceny w lubuskich derbach 13 maja 2012 r. we Wrocławiu zginął Lee Richardson. Żużlowiec miał ciężki wypadek w meczu Betard Sparty Wrocław i PGE Marmy Rzeszów. Brytyjczyk reprezentował klub z Rzeszowa. Zmarł w szpitalu podczas operacji. Osierocił trójkę synków. W tym samym dniu do żenujących scen doszło na stadionie w Gorzowie podczas derbów Stali z Falubazem Zielona Góra.

📢 Pan Kleks czaruje w Gorzowie! Ma tu swój mural. Gdzie można go zobaczyć? Czarodziej Ambroży jest bohaterem nowego muralu, który ozdobił jedną z kolumn w gorzowskich Filarach Sztuki. To właśnie w tym miejscu lokalni artyści malują swoje dzieła na potężnych betonowych słupach. Nietypowy portret pana Kleksa robi ogromne wrażenie. Musicie to zobaczyć!

📢 Zarząd Dróg Wojewódzkich w Zielone j Górze ma nowego dyrektora. Został nim Marcin Ogorzałek Marcin Ogorzałek został nowym dyrektorem Zarządu Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze. Zastąpi na tym stanowisku Pawła Tondera, który jako wiceprezydent miasta będzie zajmował się inwestycjami. 📢 Kostrzyn i Słubice utknęły w gigantycznych korkach. Ludzie jeździli po wale przeciwpowodziowym i chodnikach! Słubice i Kostrzyn przeżyły prawdziwe oblężenie. Dwa przygraniczne miasta dosłownie utknęły w korkach. Sytuacja powtarza się regularnie. Niektórzy kierowcy tracili nerwy i cierpliwość. Łamali przepisy, stwarzali zagrożenie dla innych uczestników ruchu. 📢 Lubuskie Pompeje pod Żarami to "kopalnia złota". Odkryto tutaj niejeden skarb Lubuskie Pompeje pod Żarami? To brzmi dumnie, prawda? O tym niezwykłym miejscu pisaliśmy już wielokrotnie. I za każdym razem, kiedy wracamy do tego legendarnego miejsca, mamy z tyłu głowy, że jeszcze nie wszystko zostało tam odkryte. Że jeszcze wiele skarbów zalega pod ziemią i niejeden sekret może ujrzeć światło dzienne. Poza tym warto się tu wybrać z co najmniej trzech powodów. Pierwszym są te bajeczne widoki, drugim ciężar historii i skarby, które tam odkryto, a trzecim... Sami zobaczcie!

📢 Przygotuj sobie plecak ewakuacyjny! Rządowe Centrum Bezpieczeństwa radzi, co spakować. To ważne! Rządowe Centrum Bezpieczeństwa wydało poradnik "Bądź gotowy". Znajduje się w nim wiele cennych informacji. Jednym z poruszanych przez ekspertów RCB tematów jest konieczność posiadania plecaka ewakuacyjnego. Sprawdźcie, jak go spakować, by w sytuacji zagrożenie, można było przetrwać.

📢 Te lubuskie miasta najszybciej się wyludniają. Najnowsze dane mogą szokować. Jest na liście Twoje miasto?! Lubuszan ubywa w szybkim tempie. W ostatnich pięciu latach liczba mieszkańców miast zmniejszyła się o 36,5 tysiąca, co oznacza blisko 6-procentowy spadek populacji. Niekorzystny zmiany odnotowano we wszystkich miastach, oprócz... Otynia. Sprawdziliśmy, które miasta kurczą się najszybciej. 📢 Macie takie cyfry w dacie urodzenia? Wiemy, co to oznacza. Lepiej przeczytajcie... Według numerologów nic nie dzieje się przez przypadek, a wielki wpływ na nasze życie mają liczby. Największe znaczenie ma liczba przewodnia, która powiązana jest z datą urodzenia. To z nią powiązane są liczby, które mogą okazać się szczęśliwe.

📢 Lubuska racja stanu przezwycięży konflikty, sprzeczki i dogryzki? Jaki będzie sejmik VII kadencji? Jedni w siódmym roku małżeństwa wieszczą koniec szczęśliwego pożycia. Inni dopatrują się właśnie w siódemce szczęścia. W co by nie wierzyć, to warto posłuchać Tadeusza Ardellego, który wprost przyznaje, że najgorsza kadencja, to była ta ostatnia, szósta. Wie, co mówi, bo w sejmiku jest od początku. Możliwe, że nie może być gorzej. A jak będzie? Radni województwa wierzą w koniec konfliktów, a na dowód tego, jak jeden mąż zagłosowali za wyborem przewodniczącej. 📢 Centra Doskonałości Naukowej i Technologicznej Uniwersytetu Zielonogórskiego, czyli projekt wart ponad 13 mln zł O wartym ponad 13 milionów złotych projekcie „Centra Doskonałości Naukowej i Technologicznej Uniwersytetu Zielonogórskiego” poinformowano na piątkowej konferencji prasowej, zorganizowanej na Uniwersytecie Zielonogórskim.

📢 Sondaż przedwyborczy. Kto wygra wybory do Parlamentu Europejskiego? PiS przed PO, potem Trzecia Droga, Konfederacja i Lewica PiS wygra najbliższe wybory do Parlamentu Europejskiego. Ale zdobędzie tylko o 1 mandat więcej niż KO - wynika z najnowszej prognozy przedwyborczej.

📢 Ostatni dzień Lotnego Festiwalu Piwa w Zielonej Górze. W centrum rzeka ludzi, food trucki i piękna pogoda | ZDJĘCIA Niedziela, 12 maja, jest ostatnim dniem szóstej już edycji Lotnego Festiwalu Piwa w Zielonej Górze. Przez cały weekend na placu Bohaterów goście mogą skorzystać z rozmaitych prelekcji, degustacji, konkursów, zjeść coś dobrego oraz zagłębić się w historię browarnictwa. Piękna pogoda dopisuje, a przez centrum miasta przewijają się tysiące ludzi. Dobrej zabawy na pewno tutaj nie brakuje. 📢 Setki węży, pająków i gekonów w Zielonej Górze! Za nami II Targi Zwierząt Egzotycznych. Ale się działo! Zjechali się hodowcy z całej Polski Wystawcy z całej Polski, setki egzotycznych zwierząt i dziesiątki roślin w Hali przy ul. Amelii 19. To możne oznaczać tylko jedno. W Zielonej Górze po raz drugi odbyły się Targi Zwierząt Egzotycznych. Odrobina strachu i mnóstwo ekscytacji sprawiły, że po raz kolejny pojawiły się tu tłumy. Zobacz!

📢 W Lubuskiem powstają nowe miejsca obsługi podróżnych. Tu odpoczniesz i zatankujesz! Aby długa podróż autostradą lub drogą szybkiego ruchu była bezpieczna ważne jest zaplanowanie przerwy na odpoczynek. Temu służą miejsca obsługi podróżnych. W województwie lubuskim obecnie działa dziesięć takich punktów. Jeszcze przed wakacjami przybędą kolejne. 📢 W powiecie żagańskim powstają nowe mosty! Jak wygląda budowa w Rudawicy? Most w Rudawicy oraz między innymi mosty w Żaganiu przy ul. Żelaznej buduje firma Nowak- Mosty. To część ogromnej przebudowy trasy z Żagania na Świętoszów z czterema obiektami mostowymi. Nowa przeprawa M3 nad rzeką Kwisą ponownie połączy Trzebów z Rudawicą, wsie znajdujące się po dwóch stronach rzeki.

📢 Lotnisko w Babimoście najlepsze w Europie. Liczba pasażerów wzrosła tu o 167 proc. Wkrótce loty do Albanii, Tunezji i Turcji W pierwszym kwartale 2024 roku lotnisko Zielona Góra - Babimost obsłużyło 12 082 pasażerów, czyli o 167,4 proc. więcej niż w tym samym okresie w 2019 roku - wynika z raportu organizacji ACI Europe. Port odnotował największy przyrost podróżnych wśród wszystkich małych lotnisk w Europie. Wkrótce pasażerowie z Zielonej Góry polecą też do Albanii, Tunezji i Turcji. 📢 Lubuskie: jedno jezioro i trzy plaże obok siebie. Głębokie koło Międzyrzecza czeka na sezon. Uwaga: przybyło nieco wody! Do wakacji jeszcze kilka chwil ale jezioro Głębokie już przyciąga pierwszych wypoczywających. Nic dziwnego: są tutaj obok siebie aż trzy plaże. I choć akwen od lat zmaga się dramatycznym ubytkiem wody, to ostatnio... wody tutaj przybyło!

📢 W Międzyrzeczu jest zamek jak z "Gry o Tron". Można do niego wejść W sercu Międzyrzecza jest zamek jak z "Gry o Tron". To idealne miejsce na rodzinną weekendową wycieczkę! 📢 Świebodzińskie Rio. To miejsce jest sławne. Przyjeżdżają tu turyści z całego świata! Pomnik Chrystusa Króla w Świebodzinie od 2010 roku króluje nad miastem. Doskonale widać go z drogi S3 i już z tej perspektywy robi niesamowite wrażenie. Jednak jego ogrom dostrzega się dopiero stojąc tuż przed nim. Odwiedzających to miejsce z każdym rokiem jest coraz więcej. W naszym artykule zdradzamy kilka ciekawostek, o których na pewno nie wiedzieliście.

📢 Osobowość Roku 2023 - głosowanie rozpoczęte. Zobacz, kto został nominowany do prestiżowych tytułów Wielki plebiscyt rozpoczęty! Głosami naszych Czytelników zostaną przyznane prestiżowe tytuły Osobowość Roku w pięciu kategoriach. Kandydatów do nagród nominowało Kolegium Redakcyjne. Plebiscyt zakończy uroczysta gala na Zamku Królewskim w Warszawie, a laureaci zostaną uwiecznieni na kartach książki.

📢 Lubuskie derby wywołały ogrom emocji na trybunach stadionu w Zielonej Górze Lubuskie derby wróciły do kalendarza PGE Ekstraligi po trzech latach. Wywołały ogromne emocje. Stadion w Zielonej Górze wypełnił się po brzegi. 📢 Przerażające mieszkania w bloku. Zupełnie jak z horroru! Odważyłbyś się tam mieszkać? Jedni mają po prostu dziwny gust, inni wykańczali mieszkanie "jak dla obcego". Co tu dużo mówić, wiele z tych mieszkań wyszło po prostu przerażająco. Jedne są śmieszne, inne po prostu straszne. Pozostaje pytanie: jak niska musiała by być cena wynajmu by ktoś chciał tam mieszkać? 📢 Kto do Europarlamentu z Lubuskiego? Zobacz listę kandydatów W czwartek, 2 maja o godz. 16 minął termin zgłaszania kandydatów do Europarlamentu przez komitety wyborcze. Państwowa Komisja Wyborcza opublikowała listę osób, które wystartują w wyborach. Zobacz, na kogo będą mogli zagłosować Lubuszanie?

📢 Miss Polonia z Gorzowa pracowała dla Vogue i Victoria's Secret. Dziś Katarzyna Zawidzka jest milionerką i nadal olśniewa urodą! Pochodząca z Gorzowa Katarzyna Zawidzka zdobyła 1 czerwca 1985 roku tytuł Miss Polonia. Korona najpiękniejszej Polki otworzyła przed nią drzwi do światowej kariery, a ona zdecydowanie wykorzystała swoje pięć minut. Obecnie nazywa się Varsano, żyje w Paryżu, a majątek jej rodziny - właścicieli cukrowego imperium - szacowany jest na 650 milionów euro! Poznajcie losy pięknej gorzowianki, która udowodniła, że nie tylko uroda jest jej wielkim atutem, bo w biznesie odnosi równie duże (a może i większe!) sukcesy, co na modowym wybiegu.

📢 Oto najlepsze bary mleczne w Zielonej Górze. Chcesz tanio i smacznie zjeść? Tam znajdziesz tradycyjne smaki i niepowtarzalny klimat Jeśli chodzi o miejskie kulinaria, to zawsze jest coś nowego do odkrycia i spróbowania, dlatego tym razem sprawdziliśmy, który zielonogórski bar mleczny jest najbardziej lubiany i najchętniej odwiedzany przez mieszkańców. Oto lista najlepszych barów mlecznych w Zielonej Górze. Sprawdź! 📢 Tak budowano drogę S3 w Lubuskiem. Zobacz archiwalne zdjęcia Dziś nie wyobrażamy sobie zachodniej części Polski bez drogi ekspresowej S3. Aż trudno w to uwierzyć, że symbolicznego wbicia łopaty pod budowę drogi dokonano w 2007 r., a trzy lata później trzeba było walczyć o tę drogę, bo rząd ciął wydatki. Lubuska część S3 jest już gotowa, do ukończenia pozostało kilka odcinków w Zachodniopomorskim i na Dolnym Śląsku. Przypominamy, jak wyglądała budowa trasy w naszym regionie.

