Przegląd prasy (16.01.2024). Zobacz prasówkę z najważniejszymi wydarzeniami z wczoraj. Bądź na bieżąco

Prasówka 16.01: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Brak prądu w lubuskim. Sprawdź gdzie 16.01 będą planowane wyłączenia prądu, a gdzie awarie Gdzie można się spodziewać wyłączenia prądu w lubuskim 16.01? Pokazujemy spis miejsc, w których planowany jest brak prądu w lubuskim. Warto wiedzieć, kiedy i gdzie nastąpi przerwa w dostawie prądu w twojej okolicy. Brak prądu w domu może być budzić irytację, dlatego dobrze jest na ten czas znaleźć sobie zajęcie, które nie będzie wymagało korzystania z energii elektrycznej. Przyczyną planowanych wyłączeń prądu są najczęściej modernizacje sieci oraz remonty lub budowy.

📢 Kolejki do kardiologa na NFZ w woj. lubuskim. Ile trzeba czekać na wizytę? Stan na 16.01.2024 W jaki sposób sprawdzić, jak długie są kolejki NFZ do kardiologa w woj. lubuskim? Przedstawiamy zestawienie określonych miejsc, gdzie na 16.01.2024 przyjmują lekarze. Warto również zwracać uwagę na możliwość wizyty na NFZ w szpitalach i innych placówkach medycznych, gdzie czas oczekiwania może być krótszy. Kolejki NFZ w województwie lubuskim do kardiologa potrafią być jednak bardzo długie. Sprawdź, gdzie czas oczekiwania na wizytę do lekarza specjalisty na NFZ jest najkrótszy, aby długo nie czekać w kolejce.

📢 Kolejki NFZ w woj. lubuskim do neurologa. Dane na 16.01.2024. Ile trzeba czekać na termin? Chcesz dowiedzieć się, jaki jest najbliższy termin do neurologa na NFZ w województwie lubuskim? Kolejki NFZ do lekarzypotrafią być bardzo długie. Można też zwracać uwagę na dostępne wizyty na NFZ w szpitalu lub innej placówce medycznej, gdzie kolejki NFZ są często krótsze i szybciej można się dostać do specjalisty. Ile czasu (stan na 16.01.2024) trzeba czekać w kolejce do neurologa na NFZ w województwie lubuskim? Sprawdź nasze zestawienie, z którego dowiesz się, gdzielekarz przyjmuje na NFZ w najbliższym możliwym terminie w Twoim województwie.

Prasówka 16.01: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Mężczyźni o tych imionach są najgorszymi mężami. Mają trudny charakter [LISTA] 15.01.2024 Od początku wydają się wspaniałymi partnerami życiowymi, a po ślubie wszystko diametralnie się zmienia. Co możemy wyczytać z konkretnych imion? Zobacz, jacy mężczyźni muszą się bardzo starać w roli mężów. Potrzeba jednak więcej silnej woli - ci mężczyźni muszą się mocniej starać, aby być dobry mężami. Zobacz listę męskich imion, które mogą świadczyć o trudnym charakterze.

📢 Najlepsze MEMY o zwierzętach. Słodkie, zabawne, radosne psy, koty i inne. Uśmiejesz się do łez Najlepsze MEMY ze zwierzętami rozbawią każdego! Doskonale wiedzą o tym nie tylko właściciele psów czy kotów, ale wiele osób, które uwielbiają również inne zwierzęta. Te ubarwiają nasz świat, dodają naszemu otoczeniu kolorytu, niekiedy magii i odrobiny słodkości, gdy na nie patrzymy. Jak zwierzęta widzą Internauci? Zobaczcie najlepsze MEMY o zwierzętach! Z pewnością uśmiejecie się do łez! 📢 Emeryci dostaną zwrot nadpłaconego podatku za 13. i 14. emeryturę. Oto tabela wyliczeń. Seniorzy odzyskają pieniądze Emeryci czekający na marcową waloryzację i trzynastą emeryturę mogą liczyć na dodatkową gotówkę. Niektórzy z nich dostaną zwrot nadpłaconego podatku z trzynastej i czternastej emerytury w 2023 roku. Sprawdź tabelę wyliczeń. Kto dostanie dodatkowe pieniądze? Jakie są warunki? Sprawdź szczegóły!

📢 Wodzisław Śląski: Tragedia w Zawadzie. Nie żyje trzech nastolatków. Zginęli w wypadku drogowym Trwa walka o życie poszkodowanych w wypadku na ulicy Młodzieżowej w jednej z dzielnic Wodzisławia Śląskiego - Zawadzie, do którego doszło w sobotę po godzinie 20. Zderzyły się tam dwa samochody. Zginęły trzy osoby. 📢 Ślisko na początku tygodnia. W Krośnie Odrzańskim samochody nie mogły podjechać pod górkę Zima zaskoczyła drogowców? W poniedziałek (15 stycznia) nad ranem kierowcy mieli spore problemy na drogach w Krośnie Odrzańskim, głównie na wzniesieniach (ulica Piastów) ze względu na śliską nawierzchnię. Przez tzw. szklankę podjazd pod górę był utrudniony, a zjazd niebezpieczny. Czy drogi zostały posypane? 📢 Nowosolanie nie kryją wzruszenia! W mieście po dwóch latach odnalazła się kotka o imieniu Mała „Jej, cudownie. Życzę pięknych kolejnych dni w swoim domku”. „Wzruszająca historia. Życzę dużo zdrowia, szczęścia i radości dla koteczka i opiekunki”. To niektóre z wielu reakcji mieszkańców Nowej Soli na wiadomość od wolontariuszy Nowosolskich Adopcji Zwierząt. Nie da się nie wzruszyć! Nowosolanka przez przypadek odnalazła swoją kotkę o imieniu Mała.

📢 Jest pomysł na korki na Trasie Północnej w Zielonej Górze. Czy da się przebudować dwa ronda?| WIDEO W ubiegłym roku pojawiły się zmiany na wielu skrzyżowaniach w Zielonej Górze. Utrudnienia w ruchu i nowości w komunikacji, to była realizacja pierwszego etapu ITS, czyli inteligentnego systemu sterowania ruchem. Będzie drugi etap prac. A ten ma objąć przede wszystkim zmiany na dwóch rondach na Trasie Północnej, tam gdzie tworzą się korki. 📢 Które auta nie mogą jeździć na nowe paliwo E10? Mamy listę samochodów, które nie mogą tankować nowej benzyny 15.01.2024 Benzyna E10 od stycznia zastąpiła popularną "95". Jednak nie wszystkie auta będą mogły palić E10. Mamy listę aut, które nie są kompatybilne z nowym paliwem. Jak sprawdzić, czy twój samochód może jeździć na E10?

📢 Porodówka w Międzyrzeczu nie przyjmuje pacjentek. Gdzie kobiety mają rodzić? Od grudnia międzyrzecki szpital nie przyjmuje pacjentek do porodu oraz na patologię ciąży. To pokłosie wniosku o częściowe zawieszenie oddziału ginekologiczno-położniczo-noworodkowego, który władze lecznicy złożyły do wojewody lubuskiego. Teraz ciężarne mieszkanki muszą rodzić w innych placówkach na terenie regionu. Gotowy do przyjęcia pacjentek jest między innymi szpital w Świebodzinie. 📢 Nowe przepisy wymiany pieniędzy od początku roku. Tymi pieniędzmi nie zapłacisz [16.01.2024 r.] W 2024 roku obowiązują przepisy dotyczące wymiany pieniędzy. Aktualnie używane przez nas środki płatnicze wydane są bezterminowo, ale w kilku sytuacjach tracą one swoją wartość i ważność. Pieniądze są pełnoprawnym środkiem płatniczym, chyba że zostaną zniszczone. Zobaczcie, kiedy musimy wymienić pieniądze. 📢 Mariusz Pudzianowski pokazuje swój dom i ogród - tak mieszka Pudzian! Lubi konie i traktory [16.01.2024 r.] Tak mieszka i żyje na co dzień Mariusz Pudzianowski. Każdy dzień zaczyna od przebieżki, trenuje, a oprócz tego prowadzi biznesy i pomaga w polu. "Brakuje ci tylko rodziny"- komentują fani. Tak mieszka i żyje na co dzień w Białej Rawskiej siłacz i gwiazda KSW Mariusz Pudzianowski.

📢 Wypadek na ekspresowej trasie S7 w miejscowości Folga Pierwsza. Ciężarna kobieta w szpitalu Kobieta w ciąży została przewieziona do szpitala po kraksie, jaka wydarzyła się w poniedziałkowe popołudnie na ekspresowej trasie S7 w miejscowości Folga Pierwsza w powiecie jędrzejowskim. 📢 Fenomen gorzowskiej siatkówki. Długi post zdziałał cuda Zastanawiam się nad fenomenem siatkówki w Gorzowie. Na przełomie wieków wiadomo – wielka drużyna, Puchar Polski, dwa „pudła” w ligowych zmaganiach, europejskie puchary. Ponad dekadę temu volleyball nad Wartą znalazł się jednak na równi pochyłej. 📢 Aromatyczny chlebek ziołowy. Ten wypiek na stałe zagości w twoim menu. Wypróbuj przepis na najprostszy rwany chlebek z robota kuchennego Ten przepis nie może się nie udać. Pyszne, delikatne ciasto i aromatyczne masło to sposób na najlepszy chlebek ziołowy do zrobienia w kilka minut w robocie kuchennym. Po upieczeniu nie trzeba go nawet kroić. Można go rwać i zajadać prosto z foremki.

📢 Lista 100 znanych i rozpoznawalnych Lubuszan. Znacie ich z TV i pierwszych stron gazet. Dziś robią kariery międzynarodowe! Znacie ich z telewizji, pierwszych stron gazet, internetu. To popularni aktorzy, dziennikarze, znani piosenkarze, prezenterzy telewizji, sportowcy, pisarze, modelki czy celebryci. Osoby lubiane i podziwiane, które związane z województwem lubuskim dziś robią kariery w Polsce i na świecie. Naprawdę nie wiedzieliście, że te wszystkie osoby mają swoje korzenie w woj. lubuskim? 📢 Arena Gorzów otworzyła sobie drogę do wielkich imprez siatkarskich Jestem przekonany, że ta hala dostanie certyfikat i będzie mogła organizować mistrzostwa Europy także w rozgrywkach seniorskich – mówi o Arenie Gorzów prezes PZPS Sebastian Świderski. 📢 Dom Władysława Kosiniaka-Kamysza. Tak żyje z rodziną wiceminister – galeria zdjęć. Tu szykuje pokój dziecięcy Paulina Kosiniak-Kamysz Władysław Kosiniak-Kamysz z rodziną mieszka za miastem. Przestronny dom z ogrodem na wsi nieopodal Krakowa to idealna przestrzeń do rodzinnego życia. Może dlatego jeszcze w tym roku Paulina Kosiniak-Kamysz urodzi politykowi trzecie dziecko. Zobacz, jak urządził dom minister obrony, który jest z zawodu lekarzem. Zobacz, jak żyje na co dzień Władysław Kosiniak-Kamysz i gdzie powita z żoną kolejnego maluszka.

📢 Wandale dali popis głupoty i chuligaństwa w Kostrzynie. Zniszczyli miejskie targowisko! W nocy z niedzieli na poniedziałek wandale w Kostrzynie nad Odrą zniszczyli infrastrukturę ryneczku przy ul. Mickiewicza. Alkoholowa libacja zakończyła się zniszczonymi zadaszeniami, wyrwanymi z ziemi koszami na śmieci, zniszczoną skrzynką elektryczną… 📢 Mieszkanka Lubuskiego kliknęła w podejrzany link i straciła 72 tys. zł! 70-letnia kobieta zdecydowała się po obejrzeniu reklamy na jednym z portali społecznościowych zainwestować pieniądze. Atrakcyjna oferta okazała się być jednak pułapką. Wykonując kolejne polecenia z logowania, kobieta nieświadomie umożliwiła dostęp do swojego konta, przez co straciła 72 tysiące złotych. Pamiętajmy o zachowaniu bardzo szeroko idącej ostrożności podczas wszelkich działań w sieci. W szczególności, kiedy te wymagają udostępnienia naszych danych…

📢 Hydrozagadka w woj. lubuskim: to jezioro dosłownie zniknęło! Zostało tylko na starych mapach Jakim cudem całkiem spore jezioro, które było w Lubuskiem, zniknęło? To... żaden cud. Raczej nieuchronna i straszna rzeczywistość, która dziś też nam zagraża: stepowienie, które jest związane z obniżającym się poziomem wód gruntowych.

📢 Lotnisko Zielona Góra-Babimost - 2023 okazał się być najlepszym w historii. Odprawiono rekordową liczbę pasażerów. Dokąd latali? Dla Portu Lotniczego Zielona Góra — Babimost ubiegły rok okazał się być rekordowym. Sukces zapowiadał się już w trzecim kwartale, kiedy to każdy kolejny miesiąc pobijał liczby z poprzednich lat. 📢 Policjantka z woj. lubuskiego złamała palec, zatrzymując złodzieja. Dzielnicowa z Gubina była po służbie Policjantka z Gubina, młodsza aspirant Marta Bronicka, zatrzymała mężczyznę podejrzanego o kradzież sklepową. Była po służbie i podczas interwencji doznała złamania palca. Zatrzymany 35-latek jest podejrzany o kilka kradzieży. 📢 Magdalena Pałasz to nowa gwiazda TV. Taka prywatnie jest ekspertka od skoków z TVN i Eurosportu. Góralka z Podhala zachwyca 15.01.2024 Bystra, elokwentna, odważna, urodziwa - taka właśnie jest Magdalena Pałasz, która w ostatnich latach zgrabnie przeskoczyła ze skoczni do studia i stała się jedną z najciekawszych telewizyjnych postaci zimowego sezonu. Zawodniczka z Nowego Targu towarzyszy kibicom oglądającym transmisje telewizyjne z konkursów skoków narciarskich w TVN i Eurosporcie, spotykając się z ich przychylnymi komentarzami. Jeden z fanów nazwał ją w mediach społecznościowych "Najpiękniejszym Aniołem w skokach narciarskich". Poznajcie Magdalenę Pałasz. W sezonie Pucharu Świata 2023/2024 nic się nie zmieniło i Magdalena Pałasz wciąż opowiada widzom o skokach w studiu TVN.

📢 Memy, które zrozumieją tylko dzieciaki z lat 90-tych. Rozbawią cię do łez! [MEMY] 15.01.2024 Pamiętacie szalone lata dziewięćdziesiąte? Wszyscy oglądali "Beverly Hills" i "Doktor Quinn", a wiedzę zdobywaliśmy mimo że Google nie istniało. Używaliście Windowsa 98 - wiele osób uważa, że to najlepszy system operacyjny. Jak wspominacie te lata? Oto memy o szalonych latach 90-tych! 📢 W tych zawodach możesz pracować krócej! Sprawdź, dla kogo jest wcześniejsza emerytura 15.01.2024 Możliwość przejścia na wcześniejszą emeryturę dla wielu osób może być argumentem przemawiającym za wyborem danego zawodu. Jakie zawody uprawniają do przejścia na wcześniejszą emeryturę, w których nie trzeba pracować do ukończenia 60 lat przez kobiety i 65 lat przez mężczyzn. Sprawdźcie naszą listę!

📢 Żony o tych imionach są najbardziej zrzędliwe. To koszmar każdego męża. Ciągle mają pretensje, są wścibskie i podejrzliwe 15.01.2024 Czy imiona mają jakieś znaczenie i niosą za sobą ładunek cech, które predysponują daną osobę do takich a nie innych zachowań? Od setek lat ludzie zadają sobie takie pytania. Co na ten temat twierdzą ezoterycy? Oni nie mają wątpliwości - każde imię nosi ze sobą zespół charakterystycznych cech, wyjątkowych dla osoby, która je nosi. Jak przekłada się to na stosunki damsko - męskie? Zobaczcie które imiona żeńskie są najgorsze dla żon. To one z kochanych narzeczonych zmieniają się w wiecznie marudzące żony.

📢 Kultowe słodycze z lat 90. Niezapomniane słodkości z dzieciństwa. Każdy się nimi zajadał! 15.01.2024 Czy pamiętacie czasy, kiedy prosiliście swoją mamę o dwa złote i biegliście do osiedlowego sklepu po słodycze? Za tak niewielką sumę można było kupić całkiem sporo słodyczy! Na pewno niektórym zaszklą się za chwilę oczy. Zapraszamy na podróż w czasie. 📢 Arena Gorzów będzie miała nawierzchnie dla siatkarzy i piłkarzy ręcznych Piłkarze ręczni oraz siatkarze już mogą myśleć o stałym występowaniu w Arenie Gorzów. Miasto wraz ze Słowianką postarają się o nawierzchnię na potrzeby obu dyscyplin sportowych.

📢 Chiński gigant Minth Group rozszerza działalność w szprotawskiej strefie przemysłowej Będą kolejne inwestycje chińskiego giganta w szprotawskiej strefie przemysłowej. Będą nowe miejsca pracy i wpływy do budżetu gminy. O rozwoju strefy poinformował burmistrz Mirosław Gąsik.

Minth Group to firma pochodząca z Tajwanu, z główną siedzibą w Chinach kontynentalnych. Spółka zatrudnia obecnie ponad 18 tys. pracowników w 50 zakładach na całym świecie (Chiny, USA, Japonia, Meksyk, Wielka Brytania, Niemcy, Czechy, Serbia). To jeden z największych na świecie producentów części motoryzacyjnych.

📢 Wzruszający spacer po Zielonej Górze. Takiego miasta już nie ma... Niezwykłe zdjęcia sprzed lat Zielona Góra po II Wojnie Światowej była... miasteczkiem. W 1946 roku liczyła zaledwie 15 tysięcy mieszkańców, w latach 50. przekroczyła 40 tysięcy, a w 80. - 100 tysięcy mieszkańców. Powstawały osiedla, zakłady pracy, wyższe uczelnie. Miasto się zmieniało i niektórym trudno wyobrazić sobie, jak wyglądało przed laty. Te zdjęcia w tym pomogą!

📢 Polska z tytułem mistrzów Europy Wschodniej. Siatkarze wywalczyli awans w Gorzowie Zwycięstwem 3:0 nad Azerbejdżanem siatkarska reprezentacja Polski zapewniła sobie zwycięstwo w Mistrzostwach Europy Wschodniej U20. Srebrne medale w Arenie Gorzów wywalczyli Ukraińcy, a brązowe – Łotysze. 📢 Dokąd zmierza Zastal Zielona Góra? W klubie będą zmiany, a w środę mecz! Koszykarze Enei Stelmetu Zastalu przegrywają w Orlen Basket Lidze mecz za meczem. Pojawiło się jednak "światełko w tunelu". Na jak długo?

📢 Gorzowianki znakomicie zagrały w końcówce i sięgnęły po szóste z rzędu zwycięstwo Gorzowskie koszykarki miały ciężką przeprawę w Gdyni, ale po znakomitej końcówce meczu sięgnęły po szóste z rzędu zwycięstwo w Orlen Basket Lidze Kobiet. 📢 Próba ataku na mieszkanie sąsiada skończyła się tragedią. Agresywna 19-latka została śmiertelnie ranna. Wstrząsające WIDEO Próba samosądu na sąsiedzie w mieście Cerrilos w Chile skończyła się tragedią. Młoda kobieta, która zaatakowała mieszkanie, została śmiertelnie ranna, gdy szturmowała drzwi sąsiada. Została pchnięta nożem w szyję. Mimo szybkiej pomocy, nie udało się uratować jej życia. 📢 Zwierzęta na pierwszym planie. To prawdziwe cuda natury! Zobaczcie obłędne zdjęcia z lubuskich lasów Pobudka o świcie, a później czołganie się w mokrej trawie, brodzenie w błocie lub długie oczekiwanie w czatowni. Dla idealnego zdjęcia Michał Bielewicz jest w stanie zrobić dużo. Podczas swoich bezkrwawych łowów poluje aparatem na sarny, daniele, lisy i wilki, ale najwięcej czasu poświęca drapieżnym ptakom. Niekiedy wykonanie dobrego zdjęcia zajmuje mu nie tylko godziny, ale nawet dni.

📢 Lekarze specjaliści, NFZ ogłosił konkurs, zgłaszajcie się, byśmy nie czekali do was w kolejkach! Obecnie trwające umowy wygasają z końcem czerwca, dlatego ogłosiliśmy postępowania konkursowe na realizację świadczeń zdrowotnych w rodzaju ambulatoryjna opieka specjalistyczna, czyli na leczenie w poradniach specjalistycznych - mówi Joanna Branicka z lubuskiego oddziału Narodowego Funduszu Zdrowia w Zielonej Górze.

📢 Mali Gorzowiacy kończą kolędowanie w Gorzowie Kończy się doroczne kolędowanie w wykonaniu Małych Gorzowiaków. Ostatnia szansa do posłuchania kolęd w ich wykonaniu będzie w niedzielę, 14 stycznia wieczorem. 📢 Piękna seria trwa. Piłkarze ręczni Stali Gorzów wygrali siódmy mecz z rzędu w Lidze Centralnej Piłkarze ręczni z Gorzowa świetnie rozpoczęli rywalizację w nowym roku. Budimex Stal wygrała w Białej Podlaskiej siódmy mecz z rzędu w Lidze Centralnej.

📢 Sezon na morsowanie w pełni! Śmiałkowie zażywali kąpieli na Dzikiej Ochli w Zielonej Górze Morsowanie to już styl życia. Przynajmniej dla grupy mieszkańców, którzy regularnie spotykają się na Dzikiej Ochli, aby bez względu na pogodowe warunki, zanurzyć się w lodowatej wodzie. 📢 Strona wyglądała jak rządowa. Mieszkaniec Lubuskiego stracił ponad 100 tysięcy złotych Na początek mieszkaniec powiatu krośnieńskiego zainwestował tysiąc złotych. Gdy w krótkim czasie rzekomo zarobił 300 procent, wizja łatwego wzbogacenia się wzięła górę nad rozsądkiem. Mężczyzna stracił ponad 100 tysięcy złotych i prawdopodobnie nigdy tych pieniędzy nie odzyska. 📢 Jak niedziela to... wszyscy na giełdę w Gorzowie! Takie rzeczy można kupić tylko tutaj! Giełda w Gorzowie otwarta jest w każdą niedzielę od wczesnych godzin porannych. Przyciąga do siebie mieszkańców z całego regionu, którzy tydzień w tydzień tłumnie przyjeżdżają na zakupy. Czternastego stycznia na targowisku również pojawiło się bardzo dużo ludzi. Które towary cieszyły się największą popularnością?

📢 Niespodzianki nie było. Rekord Bielsko-Biała rozgromił Przylep-Park Świdnica To była piękna przygoda w futsalowym Pucharze Polski. Zawodnicy Przylep-Parku Świdnica spotkali się w sobotę 13 stycznia z Rekordem Bielsko-Biała w ramach 1/32 finału. Naszpikowany gwiazdami zespół z Ekstraklasy rozgromił lubuską ekipę 11:0.

📢 Gmina Dobra do Życia 2023. Tutaj w Lubuskiem mieszka się najlepiej Serwis Samorządowy PAP opublikował pełne wyniki trzeciej edycji rankingu „Gmina Dobra do Życia”. Sprawdziliśmy, które lubuskie gminy okazały się najlepsze w województwie, a które znalazły się na końcu tego zestawienia. 📢 Alarm w Arenie Gorzów. Trzeba było ewakuować kibiców Do nietypowego zdarzenia doszło tuż przed sobotnim meczem Mistrzostw Europy Wschodniej w Siatkówce Mężczyzn U20. Około 200 kibiców zostało poproszonych o opuszczenie hali. 📢 Lubuscy i dolnośląscy górale czadeccy przyjechali do Żagania na Bukowińskie Kolędowanie Górale czadeccy z województwa lubuskiego i dolnośląskiego spotkali się w Szkole Podstawowej nr 1 przy ul. Wojska Polskiego w Żaganiu na 25. jubileuszowej edycji Bukowińskiego Kolędowania. Organizatorem spotkania był żagański zespół Jodełki, pod kierunkiem Mirosława Delosta.

📢 Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych podsumowuje rok 2023. Wsparcie dotarło niemal 35 tys. Lubuszan Ułatwianie osobom niepełnosprawnym pełnego uczestnictwa w życiu zawodowym i społecznym jest misją, którą na co dzień realizuje Państwowy Fundusz Rehabilitacji. W ubiegłym roku udało się wesprzeć aż 35 tysięcy Lubuszan. 📢 Tak wygląda powstająca S3 nad morze. Zobacz nową arterię z lotu ptaka [ZDJĘCIA] Trwa budowa 33-kilometrowego fragmentu S3 Świnoujście - Troszyn. To ostatni, brakujący etap tej drogi na Pomorzu Zachodnim. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad podaje stan prac na odcinku między Świnoujściem i Dargobądzem, którego długość wynosi blisko 17 km. 📢 "Goście" z kosmosu odwiedzili Lubuskie kilka razy. "To był huk, jak wystrzały armat, obiekty tuż obok uderzały z ogromną siłą" Kosmici? No bez przesady. A przynajmniej nie tym razem. Ale faktem jest, że "przybysze" spoza naszej planety odwiedzali Ziemię Lubuską nieraz i nie dwa! I na pewno jeszcze tu zawitają. To tylko kwestia czasu. Za jednym razem był to poranek, za innym popołudnie. A huk był przy tym ogromny! Głośniejszy niż uderzenie pioruna, czy wystrzał armat. Na szczęście nikt nie zginął, ale wieści o tym rozniosły się na cały świat... Większość z was pewnie nie wie, że Lubuskie kryje taką tajemnicę? Przeczytajcie i zobaczcie zdjęcia.

📢 Kamera, akcja! Te głośne filmy i seriale kręcono w Lubuskiem! Znani aktorzy odwiedzają nas co roku Może i Lubuskie nie jest stolicą kinematografii na miarę Gdyni czy Cannes, ale prawda jest taka, że kręcono u nas mnóstwo wciągających widza filmów i seriali. Niektóre z nich są już kultowe. Sceny wielu z tych znanych produkcji rozgrywały się tuż pod waszymi nosami. W kadrze filmowym mógł się znaleźć wasz dom, ulica czy nawet cała okolica! Często sami Lubuszanie stawali przed kamerą jako statyści lub za kamerą jako obserwatorzy. I to właśnie te głośne tytuły rozsławiły Ziemię Lubuską w kraju i na świecie. Wcale nie przesadzamy.

📢 Szambusia - nowy pojazd do zbierania odpadów pokolorowany przez wnuka pracownika wodociągów w Świebodzinie W piątek odbyło się przekazanie nowego, specjalistycznego pojazdu, używanego do zbierania i transportowania odpadów ciekłych Zakładowi Wodociągów, Kanalizacji i Usług Komunalnych w Świebodzinie. Nowy pojazd jest kolorowy za sprawą Gracjana Ratajczaka, wnuka pracownika wodociągów...

📢 To najbardziej poszukiwani polscy przestępcy! Są na europejskiej liście 50 najniebezpieczniejszych kryminalistów Europol i Enfast publikują wizerunki 50 najbardziej poszukiwanych przestępców w Europie. Mają nadzieję, że mieszkańcy unijnych krajów przyczynią się do ujęcia groźnych kryminalistów. Na liście są także polscy złoczyńcy. 📢 Prezydent osiągnął pełnoletniość, czyli różne oblicza Janusza Kubickiego W tym roku minie 18 lat prezydentury Janusza Kubickiego. Jakie były? Nie chcemy tu ich oceniać, a jedynie pokazać różne oblicza prezydenta, uchwycone w tym czasie przez naszego fotoreportera Mariusza Kapałę. Mijający czas widać choćby... w okularach. 📢 Koncert obojowy, poemat "Śmierć i przemienienie", walc "Opowieści z Lasku Wiedeńskiego". Filharmonia Zielonogórska zagrała muzykę Straussów Cóż to była za muzyczna konfrontacja! Nie obyło się bez wielu emocji i aż trzech wyjść dyrygenta po ostatnim utworze. Bassem Akiki wraz z orkiestrą symfoniczną przedstawili w piątek, 12 stycznia dzieła Johanna Straussa oraz Richarda Straussa. Obaj znamienici kompozytorzy niemieckojęzycznej części Europy (Austria i Niemcy), zostawili po sobie wyjątkowo bogatą spuściznę.

📢 Placki ziemniaczane, precle, mięsiwo. Dużo i tłusto! Tak się jadało w dawnej Zielonej Górze. Za nami promocja książki Grzegorza Biszczanika Tłumy osób zainteresowanych historią przedwojennej Zielonej Góry, a właściwie Grünberga, pojawiły się w piątkowy wieczór, 12 stycznia w Muzeum Ziemi Lubuskiej. Odbyła się tam oficjalna prezentacja książki „Zielona Góra od kuchni. Restauracje przedwojennego miasta”. Znalazły się w niej także przepisy na dania przygotowywane w zielonogórskich domach i lokalach gastronomicznych To kolejne dzieło zielonogórskiego autora Grzegorza Biszczanika.

📢 Najpopularniejsze imiona 2023 w Zielonej Górze. USC ma już dane. Ile osób się urodziło? Ile zmarło? Zobaczcie sami! Jakie są najpopularniejsze i najczęściej nadawane dzieciom imiona w Zielonej Górze? Urząd Stanu Cywilnego udostępnił swoje dane. Niektóre imiona w zestawieniu się powtarzają, inne zaskakują. Ile osób się urodziło? Ile zmarło? Zobaczcie sami!

📢 Kończy się rozprawa dotycząca burmistrza Szprotawy. Ogłoszenie wyroku już za kilka dni W Sądzie Rejonowym w Żaganiu odbyła się ostatnia rozprawa, dotycząca afery korupcyjnej z 2019 roku, w której aresztowany został burmistrz Szprotawy Mirosław Gąsik. Rozprawa była niejawna, ale ogłoszenie wyroku będzie już jawne. Po wysłuchaniu mów końcowych sąd rozstrzygnie sprawę już za kilka dni. - Jestem dobrej myśli, że wyrok będzie na korzyść mojego klineta - zaznacza mec. Marcin Siemiątkowski.

📢 Melodie młodości, które wnoszą coś do naszego życia. Zielona Góra uczciła muzycznie pamięć Czesława Niemena i Anny German Cóż to był za wieczór! Owacje na stojąco, bisy i publiczność śpiewająca z wykonawcami. Środowy koncert w Lubuskim Teatrze w Zielonej Górze (10.01), upamiętniający 20. rocznicę śmierci Czesława Niemena, która przypada 17 stycznia, okazał się wielkim sukcesem. Nie zapomniano również o Annie German, której imię nosi choćby zielonogórski amfiteatr oraz jedno z rond.

📢 Ferie zimowe na Dolnym Śląsku: 24 najlepsze atrakcje i pomysły. Niesamowite zamki, tajemnicze podziemia, wygasłe wulkany i inne cuda Ferie zimowe 2024 wreszcie nadeszły! Szukacie pomysłów na wypoczynek z dziećmi pod Wrocławiem? Województwo dolnośląskie oferuje moc atrakcji dla turystów o każdej porze roku, także zimą. Mamy dla was ponad 20 propozycji na wycieczki i atrakcje w regionie dla całej rodziny, od najlepszych miejsc na narty, łyżwy i sanki, przez niezwykłe zamki i tajemnicze podziemia, po ogrody świateł, muzea zabawek i ścieżkę w koronach drzew. Zobaczcie, gdzie warto zaplanować ferie zimowe na Dolnym Śląsku i które miejsca pokazać dzieciom. 📢 Chwile grozy na drodze nr 27 w powiecie żarskim. Tafla lodu wbiła się w kabinę ciężarówki Tafla lodu spadająca z naczepy przebiła szybę ciężarówki i zraniła kierowcę. Niewiele brakowało, a mogło dojść do tragedii.

📢 Nielegalny hotel pracowniczy na jednym z zielonogórskich osiedli? Mieszkańcy czują się bezradni Na spokojnych osiedlach domków jednorodzinnych coraz częściej pojawiają się nielegalnie prowadzone hotele robotnicze. Domy zostają sprytnie przebudowane w sposób niezgodny z prawem, mieszkańcy zyskują kilkudziesięciu nowych sąsiadów, a właściciele świetnie zarabiają na wynajmach krótko i długoterminowych. Podobna sytuacja ma miejsce w Zielonej Górze, o czym poinformowała nas czytelniczka.

📢 Najpopularniejsze imiona w Żarach w 2023 roku. Wśród dziewczynek na pierwszym miejscu wciąż Zuzanna, ale wśród chłopców zmiany Zdradzamy najpopularniejsze imiona nadawane w Żarach w 2023 roku. W rankingu sporo zmian. Niestety, dzieci rodzi się w mieście coraz mniej, w porównaniu do 2022 roku, na świat przyszło o 257 mniej noworodków! 📢 Najlepsze licea i technika w Lubuskiem według rankingu Perspektywy 2024. Które miejsca zajęły w kraju? Jak co roku na początku stycznia Perspektywy prezentują ranking szkół średnich. Znalazło się w nim tysiąc najlepszych liceów i 500 najlepszych techników. Wśród nich są lubuskie szkoły. Jedna z nich znalazła się w krajowej czołówce.

📢 Na stadionie Falubazu Zielona Góra rośnie nowy park maszyn. Jak przebiegają prace? Na zielonogórskim stadionie żużlowym trwa budowa nowego parkingu dla motocykli. Ostatnie trudne warunki atmosferyczne nieco utrudniają prace, ale generalnie opóźnień nie ma. 📢 Tak żużlowcy spędzają zimowe wakacje. Egzotyczne wczasy i ważne zmiany w życiu Sezon 2023 zakończył się na przełomie września i października. Od tego czasu żużlowcy mają dużo czasu na inne aktywności – wyjazdy na wczasy, powrót w rodzinne strony albo swoje hobby. Zobaczcie, jak najlepsi zawodnicy na świecie spędzają przerwę między sezonami. 📢 Te osoby nie muszą już płacić abonamentu RTV. Duże zmiany w 2024 roku. Sprawdź czy musisz go opłacać 09.01.2024 Ustawa o abonamencie RTV mówi jasno, że abonament płacić musi każdy kto posiada odbiornik zarówno telewizyjny jak i radiowy. Opłacie podlegają także radia samochodowe. W zasadzie każdy, kto nie opłaca abonamentu RTV podlega karze. Sprawdzić mogą nas pracownicy Poczty Polskiej. Kontrolowane są domu i mieszkania Polaków. Ustawa przewiduje także, że są osoby które są zwolnione z płacenia abonamentu RTV. Kto nie musi płacić abonamentu?

📢 Przez województwo lubuskie przebiega najdłuższa trasa kolejowa na świecie! Pociągiem z Portugalii do Singapuru Prawie 19 tys. kilometrów, 13 państw - to najdłuższa trasa kolejowa, która łączy Portugalię z Singapurem i przebiega przez Polskę, m.in. przez nasze województwo lubuskie. Czy to oznacza, że można wsiąść do pociągu np. w Zielonej Górze i dojechać do odległego kraju w Azji? 📢 Mali Gorzowiacy rozpoczęli kolędowanie od kościoła do kościoła Koncertem w Białym Kościółku zespół Mali Gorzowiacy rozpoczął doroczne kolędowanie w gorzowskich świątyniach. Tym razem na trasie „kolędowego tournée” jest pięć kościołów. Kolejne koncerty będą w weekend 12-14 stycznia.

📢 Tabela netto waloryzacji emerytur 2024. Mamy wyliczenia świadczeń brutto i netto od marca Tabela netto waloryzacji emerytur 2024. Seniorzy ponownie będą mogli liczyć na solidny wzrost świadczeń. Za sprawą wysokiej inflacji podwyżki emerytur muszą być wyższe. Takie mogą być stawki emerytur od marca 2024, jeśli będą obowiązywać zapowiadane zasady.

📢 Te jeziora w Lubuskiem są czyste jak łza! Woda jest niemal przeźroczysta. Zobacz, gdzie warto pojechać! Mamy raport z kąpieliskami, w których woda została przebadana i jest krystalicznie czysta. To nie wszystko! Plaże są tu zadbane i piaszczyste, a wokół jest sporo atrakcji. W materiale wykorzystaliśmy dane z GIS oraz Europejskiej Agencji Środowiska. 📢 Mistrz, mistrz, Zastal mistrz! Pamiętacie ten wielki triumf zielonogórskich koszykarzy nad Turowem? Minęło już 10 lat 2 czerwca 2013 roku – data ta na zawsze zostawiła bardzo mocny ślad w historii zielonogórskiej koszykówki. Tego dnia po raz pierwszy drużyna z Zielonej Góry sięgnęła po tytuł mistrza Polski. 📢 Te zwierzęta żyją w lubuskich lasach, choć niewiele osób je widziało Spotkanie z oko w oko z dzikim zwierzęciem zawsze wywołuje emocje. W Lubuskich lasach najczęściej można spotkać sarny, dziki, lisy i zające. Tymczasem w leśnym ostępach żyją też zwierzęta, o których nie mamy pojęcia. Tylko szczęśliwcom udało się je zobaczyć.

📢 Pożar samochodu to nie przelewki. Może być śmiertelnie groźny. Jak się zachować? Tylko w czerwcu na lubuskich drogach zapaliły się trzy auta. Samochody płoną błyskawicznie. Nie wszyscy wiedzą, jak w takiej sytuacji się zachować. Jeżeli samochód się pali, to powinniśmy reagować. W pierwszej kolejności próbujemy wydobyć ze środka osoby, które się tam znajdują. Zasada jest taka, że najpierw ratujemy ludzi. Pamiętajmy przy tym o zachowaniu zasad bezpieczeństwa - mówi Bartłomiej Mądry, rzecznik prasowy Komendy Miejskiej PSP w Gorzowie Wlkp. Najczęściej ogień wybucha w komorze silnika. - W takim wypadku pamiętajmy, żeby nie unosić do góry maski samochodu. Dostanie się wówczas do silnika duża ilość powietrza, przez co pożar gwałtownie się rozprzestrzeni. Maskę tylko delikatnie unosimy i w tą szczelinę wkładamy gaśnicę - mówi B. Mądry. Strażacy mówią wprost, że gaśnice, które wozimy w samochodach, są zbyt małe, aby ugasić płonący samochód, jest w nich po prostu zbyt mało środka gaśniczego. Dlatego trzeba pamiętać, aby widząc płonące auto zatrzymać się i pomóc osobom, które je gaszą, oddając swoją gaśnicę.