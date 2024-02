Przegląd prasy (16.02.2024). Zobacz prasówkę z najważniejszymi wydarzeniami z wczoraj. Bądź na bieżąco

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 15.02. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „"Miasto" widmo ukryte w lubuskim lesie: Śmierć, eksperymenty, produkcja broni - tym się tutaj zajmowali Niemcy”?

Prasówka 16.02: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 "Miasto" widmo ukryte w lubuskim lesie: Śmierć, eksperymenty, produkcja broni - tym się tutaj zajmowali Niemcy To jedno z najbardziej tajemniczych miejsc na mapie województwa lubuskiego. Kto z was słyszał o DAG Alfred Nobel? Albo o Krzystkowicach - miejscu, które nie bez powodu miało być ukryte przed światem? Te konstrukcje i budynki przypominają jeden wielki kompleks widmo, który ktoś opuścił w pośpiechu. Niewielu wie, gdzie ich szukać, choć niemal każdy o nich słyszał. I rzeczywiście trudno je znaleźć. A cała historia działa się raptem 30 km od Zielonej Góry. Kompleks, który swoim ogromem przytłacza, jest bardzo niebezpieczny i jeszcze bardziej tajemniczy. Zanim zdecydujecie się jechać tam na własną rękę, przeczytajcie.

📢 Droga w Miodnicy nowa i przejezdna. Inwestor podsumował wydatki! Pod koniec 2023 roku zakończyła się blisko dwuletnia przebudowa drogi biegnącej przez Miodnicę w gminie wiejskiej Żagań. Odnowiona trasa jest wygodna i równa, ale ma jeden mankament: brak ścieżki rowerowej. Paweł Tonder, dyrektor Zarządu Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze tłumaczy, że jej budowa nie była możliwa ze względu na własność gruntów przy modernizowanej trasie.

📢 Oto stare monety z PRL, które są poszukiwane przez kolekcjonerów. Sprawdź, które są najdroższe i ile można za nie zarobić! Stare, rzadkie i najcenniejsze monety z PRL. Pieniądze z tego okresu, są teraz warte nawet kilkaset razy więcej, niż w dniu ich pojawienia się na rynku. Najczęściej poszukiwane monety przez kolekcjonerów są bardzo rzadkie i mają długą historię. Wartość kolekcjonerska niektórych pieniędzy robi ogromne wrażenie. Jakie numizmaty są teraz najcenniejsze? Aukcje z monetami z PRL z roku na rok biją kolejne rekordy popularności. Za te monety kolekcjonerzy są w stanie zapłacić krocie! Sprawdź, czy masz je w domu!

Prasówka 16.02: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Oto stare telefony komórkowe, które są warte fortunę. Kolekcjonerzy szukają tych modeli. Sprawdź czy masz je w domu! Telefony komórkowe są warte dużo pieniędzy. Niektóre są warte znacznie więcej niż w momencie ich zakupu. Kolekcjonerzy poszukują takie modele, które są rzadkie i zachowane w bardzo dobrym stanie. Zastanawiasz się, które telefony są najcenniejsze? Na aukcjach i popularnych stronach ogłoszeniowych, niektóre telefony komórkowe kosztują naprawdę duże pieniądze. Zobacz koniecznie, jakiego sprzętu poszukują kolekcjonerzy!

📢 Gdzie saszeta? Najlepsze memy o kotach. Te memy doprowadzą Was do łez. Twój kot też tak robi? (MEMY) 15.02.2024 Najnowsze memy o kotach w Internecie. Zobacz najśmieszniejsze obrazki z kotami w Internecie. Każdy, kto ma w domu kota ten wie, że z tymi czworonogami nie można się nudzić. Życie z nimi pod jednym dachem każdego dnia dostarcza całą masę prześmiesznych sytuacji. Dzięki temu internauci tworzą masę śmiesznych obrazków i memów o kotach z życia wziętych. Zobacz najnowsze i najśmieszniejsze memy o kotach w Internecie. 📢 Syn Alicji Bachledy-Curuś i Colina Farrella - zdjęcia. Tak wygląda Henry Tadeusz Farrell [16.02.2024] Henry Tadeusz Farrell to syn Alicji Bachledy-Curuś i słynnego hollywoodzkiego gwiazdora Colina Farrella. Chłopiec jest już nastolatkiem i w 2023 roku pojawił się u boku ojca na ceremoni wręczenia Oscarów. Okazuje się, że jest niezwykle podobny do rodziców! Zobaczcie jak wygląda.

📢 Oto najmądrzejsze znaki zodiaku. Według Wróżki Romy te znaki cechuje inteligencja [16.02.2024] Inteligencja jest niezwykle złożoną cechą, która obejmuje zdolność do percepcji, analizy i adaptacji do zmieniającego się otoczenia. Oczywiście, istnieje wiele czynników wpływających na to, czy uważamy kogoś za inteligentnego. Ale czy można w to wierzyć, czy też nie, znaki zodiaku od dawna przypisywane są różnym cechom charakteru, w tym także inteligencji. Zastanawiasz się, które znaki zodiaku są uważane za najmądrzejsze przez ezoteryków? 📢 Trzynastka 2024 dla emerytów - oto wyliczenia i tabela netto. Tyle pieniędzy mają dostać seniorzy [16.02.2024] Jakie będą w tym roku stawki trzynastych emerytur? Seniorzy już czekają na pieniądze. Trzynastki tradycyjnie zostaną przyznane w kwietniu. Zobacz, o ile będzie większy przelew. Mamy wyliczenia.

📢 Takie są teraz modne kuchnie - mamy zdjęcia od znanego projektanta Krzysztofa Mirucia. Zobaczcie nowe projekty [16.02.2024] Urządzenie kuchni to spore wyzwanie, bo jest to bardzo wymagające wnętrze, robione na lata, ze względu na wysoki koszt zakupu mebli i AGD. Kuchnia musi być nie tylko ładna, ale też praktyczna, funkcjonalna i wygodna. Zobacz inspiracje na urządzenie kuchni, jakie są modne kolory frontów, blatów i ściany między szafkami. Realizacje zrobił znany projektant Krzysztof Miruć.

📢 Najgorsze fryzury dla kobiet po 60. roku życia - zdjęcia, inspiracje. Oto lista postarzających fryzur [16.02.2024] Po 60 roku. życia na skóra traci swoją elastyczność i widoczne są niedoskonałości w postaci zmarszczek, przebarwień, cieni pod oczami. Ważne jest dobranie koloryzacji i cięcia tak, by fryzura odciągała uwagę od mankamentów urody i optyczne odejmowała lat. Oto lista postarzających fryzur. Tak nie należy czesać się po 60-tce. 📢 Takie dodatki należą się dzieciom na chorych rodziców w 2024 roku. Oto najważniejsze zasady! [16.02.2024] Co 5. mieszkaniec Polski ma ponad 60 lat. Rodzice starzeją się, a dzieci pracują. Mają swoje rodziny, kredyty i inne zobowiązania. Czy mogą w tym czasie zaopiekować się chorymi matką lub ojcem tak, żeby nie musieli brać urlopu od pracy? Oto wszystko, co należy wiedzieć o zasiłku opiekuńczym.

📢 Policjanci z Gubina uratowali starszą kobietę. Wezwała pomoc ostatkiem sił Ratunku — powiedziała kobieta słabym głosem do telefonu, a następnie straciła przytomność. To wystarczyło, aby na miejscu w porę pojawili się policjanci z Gubina, wyważyli zamknięte od środka drzwi i uratowali mieszkankę.

📢 Informatyk wylicytował zostanie dyrygentem. Poprowadzi orkiestrę Filharmonii Gorzowskiej Informatyk z Koszalina w piątek 16 lutego poprowadzi przez chwilę orkiestrę filharmonii. W czwartek odbywał z nią próby. - Jak tę muzykę słyszę, to aż się unoszę – mówił z batutą w ręku. 📢 Pożar w Kostrzynie nad Odrą. Kłęby dymu widoczne z kilkuset metrów Do pożaru doszło przy ulicy Gorzowskiej w Kostrzynie nad Odrą. Ogień pojawił się na terenie osiedla Marii Konopnickiej w okolicy starych komórek oraz garaży - to rejon dawnego browaru. Kłęby dymu były widoczne z odległości kilkuset metrów.

📢 Co musisz wiedzieć o PSZOK-ach? Jakie odpady można do nich przywieźć? Najchętniej odwiedzanym PSZOK-iem jest ten przy ul. Małyszyńskiej. Nowe punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych działają od tygodnia. Co powinniśmy o nich wiedzieć? 📢 Uczeń zdębiał jak przeczytał. Najlepsze dopiski nauczycieli na klasówkach! Bzdury, które wypisują uczniowie na sprawdzianach, krążą w sieci jako "humor z zeszytów szkolnych" i nieustannie nas śmieszą. Wynikają najczęściej z braku wiedzy i przygotowania do lekcji, ale także z osobowości uczniów. Ale nie tylko oni potrafią być zabawni. Zobaczcie, co wypisują na klasówkach i sprawdzianach uczniów ich nauczyciele! Te komentarze rozśmieszą Was do łez. 📢 20 tys. "nielegalnych" rowerów elektrycznych w Lubuskiem! Były sprzedawane w internecie Ponad 20 tys. "nielegalnych" rowerów elektrycznych namierzyli w Lubuskiem funkcjonariusze Służby Celno-Skarbowej. Znajdowały się w czterech magazynach w woj. lubuskim. Tafiły do Polski bez opłat celnych i podatku.

📢 MZK Zielona Góra wprowadza kolejne zmiany. Nowe autobusy, nowe trasy i nowa flota. Które osiedla skorzystają? Od początku roku zostały ogłoszone już dwie duże zmiany, a MZK już szykuje kolejne. Tym razem obejmą one nowe trasy autobusowe i nowe przystanki, więc kolejne ulice zostaną skomunikowane. Dokąd pojadą nowe autobusy?

📢 One Billion Rising 2024 w Zielonej Górze. Kolejny raz na zielonogórskim deptaku wytańczono sprzeciw wobec przemocy. Tylko TAK oznacza zgodę Taniec jest oznaką radości i wolności, ale może być też formą protestu. W Zielonej Górze odbyła się już 13. edycja One Billion Rising, znanego również jako "Nazywam się Miliard". To międzynarodowa kampania społeczna przeciw przemocy stosowanej wobec kobiet i dziewcząt. Elementem wspólnym akcji na całym świecie jest taniec. Organizatorem wydarzenia byli Lubuskie Stowarzyszenie na rzecz Kobiet BABA i Instytut Równości.

📢 Brutalny atak na policjanta i ratownika medycznego. Krewkiego napastnika czeka odsiadka Przyjechali, aby udzielić pomocy. Zamiast podziękowania zostali zaatakowani. Policjanci i ratownicy medyczny, którzy próbowali udzielić pomocy nieprzytomnej osobie, padli ofiarą brutalnej napaści. Najbardziej krewkiemu napastnikowi grożą teraz trzy lata odsiadki za kratami. 📢 Nocny skok na kasę. Przestępcy wysadzili bankomat w Dobiegniewie. Szuka ich policja W nocy ze środy na czwartek nieznani sprawcy wysadzili jeden z bankomatów w Dobiegniewie. Za cel obrali urządzenie ulokowane przy ulicy Kościuszki. Wiadomo, że złodziejom nie udało się ukraść pieniędzy. Trwają poszukiwania przestępców. 📢 Stal Gorzów zmienia kevlar. Już nie będzie żółto-niebieski! Po szesnastu latach jazdy w żółto-niebieskich kevlarach żużlowcy Stali Gorzów prezentować się będą w zupełnie nowych barwach. Prezentacja nowego stroju będzie na początku marca.

📢 Mężczyźni o tych imionach są najgorszymi mężami. Mają trudny charakter [LISTA] 15.02.2024 Od początku wydają się wspaniałymi partnerami życiowymi, a po ślubie wszystko diametralnie się zmienia. Co możemy wyczytać z konkretnych imion? Zobacz, jacy mężczyźni muszą się bardzo starać w roli mężów. Potrzeba jednak więcej silnej woli - ci mężczyźni muszą się mocniej starać, aby być dobry mężami. Zobacz listę męskich imion, które mogą świadczyć o trudnym charakterze.

📢 Jak mieszka Doda? Zobacz dom piosenkarki w modnej dzielnicy. Zajrzyj do luksusowego apartamentu Dody w stolicy Doda mieszka w sercu stolicy. Zobacz, gdzie uwiła swoje gniazdko topowa polska piosenkarka. Sprawdź, jaki styl wnętrz podoba się gwieździe. Koniecznie zajrzyj do dwupoziomowego apartamentu Dody i przekonaj się, jak wygląda luksusowy dom wokalistki w Warszawie. 📢 Kultowe słodycze z lat 90. Niezapomniane słodkości z dzieciństwa. Każdy się nimi zajadał! 15.02.2024 Czy pamiętacie czasy, kiedy prosiliście swoją mamę o dwa złote i biegliście do osiedlowego sklepu po słodycze? Za tak niewielką sumę można było kupić całkiem sporo słodyczy! Na pewno niektórym zaszklą się za chwilę oczy. Zapraszamy na podróż w czasie.

📢 500 plus dla małżeństw z długim stażem! Oto, jak otrzymać dodatkowe pieniądze ze świadczenia 500 plus 15.02.2024 Na biurko Marszałka Sejmu trafiła obywatelska petycja dotycząca nowego świadczenia 500 plus. Tym razem dodatek ten miałyby otrzymywać małżeństwa z długoletnim stażem. Sprawdź szczegóły, kto może otrzymać 500 plus dla małżeństw. 📢 Zamiokulkas - trik na wypuszczanie nowych liści. Wsyp to do doniczki, a zamiokulkas odżyje Zadbany zamiokulkas jest wspaniałą ozdobą pokoju. Zdarza się jednak, że zamiokulkas marnieje, liście żółkną lub brązowieją i odpadają, a roślina nie wypuszcza nowych. Zdrowy zamiokulkas ma piękne, błyszczące, mięsiste liście w kolorze głębokiej zieleni. Jeśli twój zamiokulkas wygląda źle, dodaj ten prosty, ale skuteczny nawóz do doniczki. Zobacz przepis na nawóz do zamiokulkasa. 📢 Internauci śmieją się z walentynek. Zobacz najlepsze memy i demotywatory na walentynki 2024! Internauci jak zwykle stanęli na wysokości zadania i robią co w ich mocy, by rozbawić nas do łez. Jak wiele innych tego typu świąt, walentynki budzą skrajne emocje. Jedni je uwielbiają i ochoczo świętują, dla innych to kolejne komercyjne święto, którego nie zamierzają obchodzić. Niezależnie od tego, do której z grup się zaliczacie, zobaczcie najlepsze memy związane z dniem zakochanych. Nie będziecie zawiedzeni!

📢 Słaby sygnał Wi-Fi w domu? Te 7 rzeczy usuń z okolicy routera. Zobacz proste sposoby na poprawę zasięgu internetu W dzisiejszych czasach dostęp do szerokopasmowego routera z możliwością rozsyłania sygnału Wi-Fi nie jest niczym specjalnym. Jego największymi zaletami jest duża wygoda użytkowania, brak limitu transferu danych i duży obszar bezproblemowego działania. Jeśli sygnał sieci jest słaby, to może to wynikać z obecności przeszkód, które zakłócają sygnał. Sprawdź, co blokuje zasięg Wi-Fi w twoim domu i co należy usunąć z okolicy routera. 📢 Autodranie w Zielonej Górze parkują, jak chcą. Takie zachowanie jest najczęściej zgłaszane do Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa – Na parkingu przy Ptasiej i Wyszyńskiego w Zielonej Górze jeden z kierowców tak zaparkował auto, że nie można było wyjechać – zawiadomił pan Edward. Czytelnicy natychmiast zgłosili kolejne takie miejsca. To właśnie parkowanie w miejscach niedozwolonych, mieszkańcy co roku najczęściej zgłaszają do Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa.

📢 Ostrzeżenia przed ptasią grypą na targowisku w Gorzowie. Co ze sprzedażą jaj i drobiu? Kilka dni temu w gminie Deszczno stwierdzono dwa ogniska grypy ptaków. W związku z pojawieniem się niebezpiecznego wirusa wyznaczono obszary zapowietrzony oraz zagrożony ryzykiem wystąpienia choroby. To wiąże się z licznymi obostrzeniami nie tylko dla dla ferm i gospodarstw, gdzie hodowany jest drób. Ograniczenia dotyczą także sprzedaży jajek i mięsa drobiowego. Tak jest miedzy innymi na targowisku w Gorzowie. 📢 Wychowanek w pierwszym drużynie? Najważniejsze są minuty na parkiecie O koszykówce młodzieżowej i o tym, czy w zespole zielonogórskiego Zastalu może zagrać wychowanek w rozmowie z generalnym menedżerem Stowarzyszenia Koszykówki Młodzieżowej Zastal – Robertem Morkowskim. 📢 Klub Gladiator w Lubuskiem: ta dyskoteka przyciągała ludzi z całego województwa. Ta muza! Ten klimat! Bójki też były... Świebodzińska dyskoteka "Gladiator" (dawny "Prison"), działająca w pierwszych latach obecnego stulecia w budynku folwarcznym przy ul. Kolejowej, była świadkiem takich scen i wydarzeń, że... nikt by w nie nie uwierzył. Oczywiście muzyka też była. Tak szaleli dzisiejsi 35 - 40-latkowie. Mamy zdjęcia!

📢 Opuszczona komenda policji w Lubuskiem nadal straszy. Budynek został ponownie wystawiony na sprzedaż Opuszczona komenda policji w Krośnie Odrzańskim od lat stoi pusta, zarasta, niszczeje i często jest dewastowana. Do tej pory nie udało się sprzedać budynku. W najbliższych tygodniach zostanie zorganizowany nowy przetarg. Byłą komendę policji będzie można kupić za 1,3 mln zł. 📢 Najlepsze MEMY o zwierzętach. Słodkie, zabawne, radosne psy, koty i inne. Uśmiejesz się do łez 15.02.2024 Najlepsze MEMY ze zwierzętami rozbawią każdego! Doskonale wiedzą o tym nie tylko właściciele psów czy kotów, ale wiele osób, które uwielbiają również inne zwierzęta. Te ubarwiają nasz świat, dodają naszemu otoczeniu kolorytu, niekiedy magii i odrobiny słodkości, gdy na nie patrzymy. Jak zwierzęta widzą Internauci? Zobaczcie najlepsze MEMY o zwierzętach! Z pewnością uśmiejecie się do łez!

📢 Gorzowianki rozbiły mistrzynie Polski z Lublina w ich hali! Wielki mecz Weroniki Telengi i Stephanie Jones Gorzowskie koszykarki nawet bez kontuzjowanej Chloe Bibby są krajową potęgą. Udowodniły to w środowy (14 lutego) wieczór w Lublinie, gromiąc broniący mistrzowskiego tytułu Polski Cukier AZS UMCS. W nagrodę zasiadły na fotelu liderek rozgrywek. 📢 Miejski monitoring w Lubuskiem jest potrzebny, ale do poprawy. Są wyniki kontroli Monitoring funkcjonuje w wielu polskich miastach. Jest jednym z narzędzi do walki z przestępczością. Dobrze zaprojektowany i sprawnie działający może zwiększyć poczucie bezpieczeństwa mieszkańców. Funkcjonowaniu systemu w kilku miastach województwa lubuskiego przyjrzała się Najwyższa Izba Kontroli. Wykryła szereg nieprawidłowości.

📢 Regionaliści spotkali się w żagańskiej bibliotece i promowali swoje pismo historyczne Żagańscy regionaliści spotkali się w czytelni biblioteki, żeby promować 23 wydanie pisma historycznego "Zeszyty Żagańskie", które ukazuje się w Żaganiu z przerwami od 2002 roku. Najnowsze wydanie można nabyć w księgarni przy ul. Brackiej (w centrum miasta), a wcześniejsze egzemplarze można przeczytać w Miejskiej Bibliotece Publicznej im. Papuszy, w pałacu. Pasjonaci liczą na to, że uda im się wydać kolejne numery.

📢 Czy Krosno Odrzańskie jest zabezpieczone przed powodzią? Jak sprawują się nowe wały? Odra w tym roku jest wyjątkowo kapryśna. Poziom wody jest wyjątkowo wysoki, porównując do poprzednich suchych lat. Jak wygląda sytuacja w Krośnie Odrzańskim? Czy miasto jest odpowiednio zabezpieczone przed powodzią? Jak sprawują się nowe wały przeciwpowodziowe? 📢 Legendarne krokiety "U Bartosza" w Gorzowie ocenione przez Kebsona. Lokal zaliczył małą wtopę... Kebson to znany Youtuber, który odwiedza rozmaite lokale gastronomiczne w Polsce i wystawia im recenzje. W ostatnim czasie zawitał do Gorzowa i ocenił już w naszym mieście m.in. kultowe bułki z pieczarkami i hamburgera "ze ściany". Czy legendarny krokiet mu zasmakował? Jego opinię można podsumować jako "i tak, i nie". 📢 Filharmonia Gorzowska sprzedaje fotele. Cena wywoławcza na kieszeń melomana Macie ochotę poczuć się jak w filharmonii? Przy „odrobinie” gotówki będzie na to szansa. Do kupienia są właśnie całe rzędy foteli, które były na widowni jeszcze na początku tego roku.

📢 Najlepsze szkoły nauki jazdy z Zielonej Góry! Oto TOP 20 placówek, które najlepiej kształcą przyszłych kierowców W ubiegłym roku 38,65 procent zdało egzamin na prawo w Zielonej Górze za pierwszym razem, w 2022 roku było niemal tyle samo – 38,56 proc. Czy jest możliwe, że te wyniki będą kiedyś lepsze? Jak wybrać szkołę, żeby zwiększyć swoje szanse? Zajrzeliśmy do danych WORD Zielona Góra, aby wybrać najlepiej kształcące w tej dziedzinie szkoły.

📢 Zielona Góra pełna czerwonych serc. Mnóstwo okazji do okazania bliskości. Co o miłości w Lubuskiem mówią dane statystyczne? Środa popielcowa i walentynki - w tym roku zbiegły się dwa święta, kościelne i świeckie. Z jednej strony pamiętaj o śmierci, a z drugiej - pamiętaj o miłości. Urząd Statystyczny w Zielonej Górze wyliczył, jak blisko jest w naszym regionie od zakochania do małżeństwa.

📢 Las czerwonych serc na Starym Rynku w Gorzowie. To Dzień Zakochanych! W środowe południe 14 lutego w centrum Gorzowa aż roiło się od czerwonych serc. Na Starym Rynku pojawiło się 250 balonów. Tak wyglądała akcja „Zakochaj się w Gorzowie”. 📢 Poznaj najpiękniejsze zamki Zachodniopomorskiego. Odkryj ich niezwykłe bogactwo historii i architektury Szukasz pomysłu na jednodniową wycieczkę lub weekendowy wypad za miasto? Oto najpiękniejsze zamki Zachodniopomorskiego, które warto odwiedzić. Pomorze Zachodnie kryje w sobie niezliczone skarby architektury i historii. Wśród nich wyróżniają się zamki, które nie tylko zachwycają swoją architekturą, ale także obdarzone są fascynującymi legendami i lokalnymi opowieściami. 📢 Ile dostanie zwycięzca Memoriału Edwarda Jancarza? Oto pula nagród w zawodach 30 marca na stadionie przy ul. Śląskiej w Gorzowie ma się odbyć XVIII Memoriał Edwarda Jancarza. Prezes Stali Gorzów przedstawił kwoty, jakie związane są z nagrodami w tym turnieju.

📢 Krzysztof Stanowski ma luksusowy dom pod Warszawą. Zobacz, jak mieszka - zdjęcia 1 lutego wystartował youtube'owy Kanał Zero, którego twórcą i założycielem jest Krzysztof Stanowski. Na co dzień dziennikarz mieszka w pięknym domu pod Warszawą otoczonym wielkim ogrodem. Zajrzeliśmy, jak wyglądają wnętrza luksusowej posiadłości Krzysztofa Stanowskiego. Zobacz zdjęcia!

📢 Lubuskie rzeki dawno nie były tak groźne. Przekraczają stany ostrzegawcze i alarmowe. Ogłaszane są pogotowia przeciwpowodziowe Przekroczone stany alarmowe i ostrzegawcze w wielu miejscach, pozalewane łąki, pastwiska i pola uprawne, woda podchodząca do posesji - tak teraz wygląda rzeczywistość w wielu miejscach w Lubuskiem. Rzeki w naszym regionie już dawno nie były tak groźne. W niektórych miastach ogłoszono pogotowia przeciwpowodziowe. W Kostrzynie nad Odrą obradował szab kryzysowy. 📢 Dopiero połowa lutego, a zagrożenie już czyha w lesie i na łące. Kleszcze nie śpią, ostrzegają leśnicy. Jak się chronić? Już w pierwszej połowie lutego 2024 r. kleszcze pokazały się leśnikom, co odnotowało Nadleśnictwo Baligród. Z każdym tygodniem może być ich coraz więcej. Czego nie lubią kleszcze, jak chronić przed nimi siebie i swojego psa? Kiedy przypada szczyt ich aktywności, wyjaśnia m.in. Główny Inspektorat Sanitarny. Rolnicy, podobnie jak leśnicy, z uwagi na miejsce i charakter pracy, są szczególnie narażeni na choroby odkleszczowe, przypomina co roku KRUS. Sprawdź też, ile osób zachorowuje w Polsce na boreliozę.

📢 W Zielonej Górze ktoś rozrzuca kiełbasę z gwoździami. Tym razem psa udało się uratować, ale nie wszystkie mają tyle szczęścia W ostatnich dniach w Zielonej Górze pojawiły się niepokojące sygnały dotyczące zagrożenia dla naszych czworonożnych przyjaciół. Nieznany jeszcze sprawca celowo rozrzuca kiełbasę z drutami w jednym z chętniej wybieranych miejsc na spacer, w tej części miasta. To poważne zagrożenie dla zdrowia i życiu psów. Właściciele psów — uważajcie! 📢 Lubuskie ma walentynkowe jezioro w kształcie serca. Nieziemski widok! Tak wygląda cud natury, jedyne takie miejsce na Ziemi To najbardziej magiczne miejsce, gdzie możecie zabrać swoją drugą połówkę nie tylko w Walentynki. Mowa oczywiście o jeziorze w kształcie serca - jedynym takim miejscu na Ziemi w województwie lubuskim. Jest tu magicznie o każdej porze roku. Uroku dodaje nie tylko niebieska woda, ale i otaczająca akwen zieleń w postaci lasów, czy plaża. Cud natury w czystej postaci!

📢 Pożar szopy i domu mieszkalnego. Ewakuowano kilkanaście osób Do groźnego pożaru doszło w Kosieczynie przy ulicy Podgórnej. Strażacy z wielu jednostek zostali postawieniu w stan pełnej gotowości i zadysponowani do pożaru domu mieszkalnego. Ewakuowano kilkanaście osób. 📢 Pociągi nadal nie dojeżdżają do Gubina? Pasażerowie narzekają na brak informacji od Polregio Pociąg widmo. Tak mówi się o szynobusie, który przyjeżdża do Gubina. A raczej powinien przyjeżdżać, jak mówią pasażerowie, ponieważ często podstawiana jest komunikacja zastępcza w postaci autobusów albo zwyczajnie pociąg nie przyjeżdża i nie ma żadnej informacji od przewoźnika.

📢 Wykupił billboard na dwudziestą rocznicę ślubu. Zakochani po uszy potrafią mieć gest! Rozpoznajesz parę ze zdjęcia? W Zielonej Górze, przy ulicy Energetyków, nieopodal budynku poczty pojawił się niecodzienny billboard. Dostrzec na nim można romantyczne zdjęcie ślubnej pary. Nie jest to jednak reklama, to historia miłości, która poruszyła mieszkańców miasta. Rozpoznajesz uroczą parę?

📢 Walentynki, sralentynki. Zobaczcie najlepsze MEMY o święcie zakochanych 14 lutego przypada święto zakochanych, które - ze względu na patrona - nazywamy walentynkami. Nie wszyscy jednak będą dziś radośnie świętować w towarzystwie swoich drugich połówek. Jednym i drugim humor poprawią walentynkowe MEMY. Zobaczcie, wybraliśmy te najśmieszniejsze! 📢 Kilkaset osób złożyło podpis pod petycją przeciwko inwestycji w Zatoniu. Mieszkańcy boją się zniszczeń. O co chodzi? Mieszkańcy sołectwa Zatonie w Zielonej Górze podjęli zdecydowane kroki wobec planowanych przez prezydenta Janusza Kubickiego inwestycji w okolicy zabytkowego Parku Książęcego. Obywatele wyrazili swoje obawy w związku z projektem, który przewiduje lokalizację placu festynowego oraz parkingów na obszarze sąsiadującym z tym historycznym terenem. Wystosowano oficjalną petycję. Co na to miasto? 📢 30 zdjęć Zielonej Góry, które trzeba zobaczyć. Te fotografie są jak podróż w czasie! Gotowi na podróż w czasie do dawnej Zielonej Góry? Usiądźcie wygodnie i... lecimy! Zobaczcie miejsca, zakamarki, budynki, ulice... Czy mocno zaskoczy was Zielona Góra z dawnych lat?

📢 Tak kiedyś wyglądał Gorzów. W tych widokówkach można się zakochać! Nie umiemy wybrać najpiękniejszej! Jak dziś wygląda Gorzów, wie chyba każdy. A jak wyglądał przed wojną, gdy nazywał się Landsberg? To pokazują niesamowite widokówki, jakie dla Was przygotowaliśmy. Można się w nich zakochać!

800 plus. Niektórzy rodzice powinni złożyć dwa wnioski. Warto o tym wiedzieć Od początku lutego rodzice i opiekunowie mogą składać wnioski o 800 plus na nowy okres świadczeniowy, który rozpocznie się 1 czerwca 2024 r. i potrwa do 31 maja 2025 r. Jest grupa osób, które powinny wysłać dokumenty dwa razy.

📢 Na Wełnianym Rynku w Gorzowie już układają kostkę. Termin inwestycji niezagrożony Ulica Wełniany Rynek nabiera już nowych kształtów. Od skrzyżowania z Hawelańską w stronę ul. Sikorskiego układana jest kostka. Prace mają się zakończyć do 18 maja. 📢 ALE MOTOR! Prześlij zdjęcie swojego motocykla- może trafić na okładkę kalendarza i gazety Twój motocykl to więcej niż pojazd – to Twoja pasja, towarzysz podróży i przygód? Czujesz dreszczyk emocji na myśl o szumie wiatru i wolności, którą daje? Trafiłeś pod dobry adres! Zgłoś swoją maszynę do akcji ALE MOTOR i wygraj wspaniałe nagrody. 📢 W Lubuskiem powstało nowe jezioro? Nie, tak woda zalewa Park Narodowy "Ujście Warty". Zobaczcie zdjęcia Wciąż rośnie poziom wody w lubuskich rzekach. Aktualnie stany ostrzegawcze przekroczone są w siedmiu miejscach, a w siedmiu kolejnych poziom wody osiągnął punkty alarmowe. Wezbrane rzeki zalewają tereny Parku Narodowego "Ujście Warty", który przypomina teraz wielkie jezioro.

📢 W Gorzowie jest kolejny kandydat na prezydenta miasta. To Piotr Wilczewski Gorzów mam w sercu od urodzenia – mówi Piotr Wilczewski. W poniedziałek 12 lutego został oficjalnie przedstawiony jako kandydat na prezydenta Gorzowa.

📢 Pracownicy jednego urzędu w Zielonej Górze protestowali przed drugim urzędem. Poszło o pieniądze Czy Powiatowy Urząd Pracy w Zielonej Górze przeniesie się do Sulechowa? Miałoby to obniżyć koszty funkcjonowania placówki. Pomysł ma być odpowiedzią na nieprzekazanie dotacji celowej na funkcjonowanie placówki przez prezydenta Zielonej Góry. 📢 Najlepsze miejsca ze SPA w Lubuskiem. W sam raz na walentynkowy wypad we dwoje. Tu poczujecie się jak w raju! Walentynki zbliżają się wielkimi krokami. Nie masz pomysłu na prezent dla swojej drugiej połówki? Podpowiadamy: wypad do SPA we dwoje będzie strzałem w dziesiątkę! I wcale nie musicie jechać daleko, by poczuć się jak w raju. W Lubuskiem są takie miejsca, które cieszą się ogromną popularnością, zapewniając przy tym świetne widoki, superrozrywki i błogi relaks.

📢 Taka była studniówka Centrum Edukacji Zawodowej i Biznesu w Gorzowie W sobotę, 10 lutego odbyła się studniówka Centrum Edukacji Zawodowej i Biznesu w Gorzowie. Ostatniego poloneza w sezonie studniówkowym odtańczono w hotelu Mieszko. 📢 "Mechanik" z Żagania na największej studniówce w pałacu! To był wielki bal! 6 klas maturalnych z Zespołu Szkół Technicznych i Licealnych w Żaganiu bawiło się w sobotę, 10 lutego na studniówce w Sali Kryształowej Żagańskiego Pałacu Kultury. To była wielka studniówka, z przytupem. Zaczęła się tradycyjnie, polonezem Wojciecha Kilara z filmu Pan Tadeusz i toastem wzniesionym szampanem. 📢 Wystrzałowa studniówka zielonogórskiego Ekonomika. "Bądźcie szczęśliwi!" W sobotę, 10 lutego maturzyści z zielonogórskiego Ekonomika bawili się na studniówce w hali przy ul. Urszuli. Balowa sala robiła wrażenie, ale jeszcze większe uczestnicy w pięknych sukniach i garniturach.

📢 Kim jest Rafał Gaweł? Uciekł do Norwegii przed więzieniem, teraz oskarża europosłów Rafał Gaweł to lewicowy aktywista, założyciel Centrum Monitorowania Zachowań Rasistowskich i Ksenofobicznych (OMZRiK). Centrum przez lata zajmowało się ściganiem rzekomych przestępstw o pobudkach rasistowskich. Kilka lat temu okazało się, że sam Gaweł jest na bakier z prawem. Kiedy został skazany, uciekł do Norwegii, gdzie przebywa do dziś. W Polsce wciąż jest ścigany przez policję. 📢 Lubuski Czarnobyl. Byliśmy w największym mieście widmo w Polsce. Mroczne podziemia, dziury po kulach, zimne piwnice. Przerażający widok Pstrąże zwane również polskim Czarnobylem, czy Strachowem, to największe miasto widmo w Polsce i jedne z największych na świecie. Znajdujące się na granicy województw lubuskiego i dolnośląskiego miasto przez blisko pół wieku oficjalnie nigdy nie istniało. Wszystko, co tam się działo trzymano w wielkiej tajemnicy. Dziś to miasto duchów pełne mrocznych, zimnych podziemi, przerażających wnętrz budynków, opuszczonych domów, odrapanych ścian. Byliśmy tam z wizytą. Wniosek? Czyhające na każdym kroku niebezpieczeństwo i przenikający chłodem klimat robią ogromne wrażenie.

📢 LUBUSKIE. Andrzej Duda w Sulęcinie spotykał się z mieszkańcami na placu przy Domu Joanitów [ZDJĘCIA] Andrzej Duda w Sulęcinie. Spotyka się z mieszkańcami na placu przy Domu Joanitów.

