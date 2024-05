Przegląd prasy 16.05.2024. Przygotowaliśmy zestaw najważniejszych informacji z wczoraj. Bądź na bieżąco z wydarzeniami

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 15.05. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Utrudnienia w ruchu w woj. lubuskim 16.05.2024. Lista aktualnych remontów dróg i innych zdarzeń”?

Prasówka 16.05: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Utrudnienia w ruchu w woj. lubuskim 16.05.2024. Lista aktualnych remontów dróg i innych zdarzeń Które drogi w województwie lubuskim 16.05.2024 nie są przejezdne? Roboty drogowe: droga 12, Lipinki Łużyckie - Żary (26. km na odc. 6 km) Wycinka drzew. Zwężenie jezdni. Obowiązuje zakaz wyprzedzania. Uwaga !!! Ręczne kierowanie ruchem.

Prasówka 16.05: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Pan Łukasz zatrzymał ruch na wylotowej trasie z Zielonej Góry, żeby przeprowadzić kaczą rodzinę. Internauci pełni podziwu, kierowcy też – Chciałam wyrazić swój wielki szacunek za odwagę i determinację rowerzysty, który przeprowadził kaczkę z kaczętami przez ruchliwą ul. Wrocławską w Zielonej Górze – powiedziała nam pani Anna, która wówczas jechała tamtędy samochodem. Kiedy opublikowaliśmy wiadomość, internauci też chętnie wyrazili swoje opinie.

📢 W Lubuskiem tradycyjne rzemiosło powraca. Zdunów choć mało, to zawód całkiem nie wymiera. To ponadczasowa sztuka, która łączy pokolenia Kilka dni temu Jesionie, wsi położonej w powiecie nowosolskim odbywał się dwudniowy egzamin czeladniczy w zawodzie zdun. Dawid Oskwarek, organizator egzaminów na zduna tłumaczy, że egzaminy mistrzowskie powstały w odpowiedzi na rosnące zapotrzebowanie w branży. Uczestnicy walczyli o tytuł mistrza i czeladnika budując bryły metodą zduństwa tradycyjnego. Czy przedstawiciele ginących zawodów mają szansę konkurować z masową produkcją? 📢 To już oficjalnie: Cuprum Stilon Gorzów zagra w siatkarskiej Plus Lidze To, o czym mówiło się od miesięcy, staje się faktem. W środę, 15 maja w siedzibie Polskiej Ligi Siatkówki poinformowano o planach połączenia siatkarskich klubów z Lubina i Gorzowa. Drużyna Cuprum Stilon Gorzów będzie grać w Plus Lidze od jesieni 2024.

📢 Ogródki działkowe na sprzedaż w Gorzowie. Jak wyglądają i ile kosztują? Zobacz oferty Marzysz o skrawku zieleni w środku miasta? Kup sobie działkę! To idealne miejsce na odpoczynek, uprawę warzyw czy owoców oraz ratunek dla wszystkich spragnionych ciszy, spokoju i ucieczki od ulicznego zgiełku. Ile kosztują najtańsze działki w Gorzowie? Sprawdzamy najnowsze ogłoszenia! 📢 Zielona Góra świętowała Międzynarodowy Dzień Rodziny. Na deptaku zrobiło się kolorowo, gwarnie i bardzo wesoło. Co się działo? W środę, 15 maja w okolicy ratusza na zielonogórskim deptaku zrobiło się bardzo gwarnie i wesoło. Wszystko za sprawą Międzynarodowego Dnia Rodziny. Na najmłodszych czekało wiele atrakcji m.in. gry, zabawy, łamigłówki i nagrody. Zobaczcie sami! 📢 Czwartek z psychoterapeutą. Indywidualne konsultacje w siedzibie NFZ w Zielonej Górze W każdy trzeci czwartek miesiąca w siedzibie lubuskiego oddziału Narodowego Funduszu Zdrowia jest do dyspozycji klientów specjalista, który na co dzień udziela świadczeń w ośrodku działającym w ramach Centrum Zdrowia Psychicznego w Zielonej Górze. Zapraszamy na indywidualne konsultacje - zachęca Joanna Branicka, rzecznik prasowy lubuskiego NFZ.

📢 Oskar Paluch znów wskoczył na podium. Jest liderem na zapleczu W środę, 15 maja w Poznaniu odbyła się druga runda Zaplecza Kadry Juniorów. Oskar Paluch zajął w nim ex aequo trzecie miejsce. Jest już liderem tego szkoleniowego cyklu. 📢 Codziennie z Zielonej Góry Przylepu wywożonych jest 20 ton odpadów. Jakie decyzje w tej sprawie podjął już nowy prezydent? Do tej pory z Zielonej Góry Przylepu wywieziono ponad 1 900 ton odpadów po pożarze, który wybuchł w lipcu zeszłego roku. Do wywiezienia pozostało jeszcze 500 ton – poinformował na środowej konferencji prasowej prezydent miasta Marcin Pabierowski. Mówił także, jakie kroki podejmuje miasto, by mieszkańcy czuli się bezpiecznie.

📢 Arkadiusz Patla, podróżnik ze Szprotawy wędruje przez Niemcy do Santiago de Compostela Arkadiusz Patla ze Szprotawy wędruje wraz ze swoją dziewczyną Natalią Stelmaszewską do Santiago de Compostela w Hiszpanii, drogą św. Jakuba. Duchowa pielgrzymka zakończy się w sierpniu 2024, po pokonaniu na pieszo ok. 2,8 tys. km. Oboje relacjonują i dokumentują swoją trasę.

📢 Co z nowym przedszkolem w Żaganiu, przy ul. Żarskiej? Kiedy wreszcie ruszy i kto odpowie za opóźnienia? Nowe przedszkole przy ul. Żarskiej miało zostać oddane do użytku do końca 2022 roku. Niestety, po drodze były problemy z pozyskaniem nowych okien, pompy ciepła i wiele innych powodów opóźnień. Placówka początkowo miała kosztować 10 mln zł, zaś dofinansowanie wynosiło 4 mln zł. Niestety, po drodze koszty budowy wzrosły aż o 3 mln zł. Czy ktoś za to odpowie? 📢 Gangsterzy wysadzali i okradali bankomaty m.in. w Lubuskiem. Ukradli 5,7 mln zł! Zniszczenia oszacowano na kolejne 5,5 mln zł Prokuratura skierowała do sądu akt oskarżenia przeciwko czterem członkom grup przestępczych wysadzających i okradających bankomaty. Oskarżeni to czterej mężczyźni w wieku od 37 do 55 lat.

📢 Zielona Góra. Działa już nowy przystanek autobusowy "Śródmieście". Gdzie dokładnie się znajduje? Rozkład jazdy pozostanie bez zmian? Miejski Zakład Komunikacji poinformował, że w środę, 15 maja uruchomiony zostanie nowy przystanek autobusowy „Śródmieście” na ulicy Kupieckiej. Czy rozkład jazdy pozostanie bez zmian? 📢 Rusza przebudowa ul. Spichrzowej w Gorzowie. Jakie utrudnienia od 20 maja? 23 maja wystartują zasadnicze prace związane z przebudową ul. Spichrzowej w Gorzowie. Na początku roboty będą na skrzyżowaniu przy moście Staromiejskim. Pierwsze utrudnienia będą już od poniedziałku 20 maja.

📢 Rozszerzona matura z matematyki 2024 za nami. Jakie zadania znalazły się na egzaminie? Jak poradzili sobie z nimi maturzyści? Matura rozszerzona z matematyki 2024 to egzamin najczęściej wybierany przez osoby, które swoją przyszłość wiążą z kierunkami ekonomicznymi, technicznymi. Egzamin maturalny z rozszerzonej matematyki odbył się 15 maja 2024 roku. Czy zadania w arkuszu były trudne? Sprawdź najważniejsze informacje na temat egzaminu. 📢 Z Zielonej Góry po 15 latach znika nocny klub muzyczny. Mieszkańcy dziękują i wspominają noce, kiedy bawili się do białego rana -To koniec – poinformował w środę, 15 maja Klub Heaven w Zielonej Górze. Imprezownia zamyka się po 15 latach. Klubowicze dziękują i wspominają wiele udanych, tanecznych nocy. Przed nami ostatnia szansa na wspólną zabawę. Kiedy odbędzie się pożegnalna impreza?

📢 Oto Conan Kaźmierski, syn Królowej Życia - tak mieszka i żyje. Zobaczcie zdjęcia gwiazdy TTV Conan Kaźmierski jest synem Dagmary Kaźmierskiej, niekwestionowanej gwiazdy programu "Królowa życia" w TTV. Występował w wielu odcinkach tego kultowego reality show. Widzowie widzieli jak zmieniał się przez lata. Dziś studiuje medycynę. Był też właścicielem lodziarni na Stabłowicach we Wrocławiu. Zobaczcie, jak mieszka i żyje Conan Bestia Kaźmierski.

📢 Czytelnik z Zielonej Góry poskarżył się, że połączeniowy autobus nie zaczekał na pasażerów, którzy skończyli nocną zmianę Zielonogórzanin, aby dojechać do domu musi przesiąść się z jednego autobusu na drugi. Problem pojawił się ok. godz. 22, kiedy wracał z drugiej zmiany. Miejski Zakład Komunikacji wyjaśnił sprawę. Wiadomo zatem, co robić, kiedy połączeniowy autobus nie zaczeka. 📢 Senatorowie przyjechali do Słońska. Rozmawiają tu o przyszłości parków narodowych Senacka Komisja Klimatu i Środowiska przyjechała do Lubuskiego. Senatorowie wspólnie z samorządowcami i przedstawicielami niemal wszystkich spośród 23 polskich parków narodowych zastanawiają się nad przyszłością parków narodowych w Polsce.

📢 Pijana matka wiozła swoje dziecko do przedszkola. Na miejsce wezwano ojca We wtorek, 14 maja, policjanci żarskiej drogówki od wczesnych godzin porannych prowadzili działania „Trzeźwość”. Przebadali 545 kierowców, wśród nich znalazła się kobieta, która pod wpływem alkoholu wiozła 5-letnie dziecko do przedszkola. 📢 Wpadł w poślizg i zderzył się z radiowozem. W tle narkotyki i brak uprawnień Policjanci z krośnieńskiej drogówki zatrzymali po pościgu kierującego renault. Mało tego, że mężczyzna był poszukiwany. W samochodzie i w domu znaleziono u niego narkotyki. Jak wykazało badanie, 38-latek był też pod ich wpływem. 📢 EGZAMINY 2024. Ósmoklasiści zdają egzamin z matematyki. Ale nie wszędzie. Dlaczego? Środa to drugi dzień egzaminów ósmoklasisty. Tym razem uczniowie mierzyli się z matematyką. Na rozwiązanie zadań mieli 100 minut. Jak nam mówili, są dobrej myśli. Dlaczego? - Jesteśmy w lepszej sytuacji niż nasi koledzy byli rok temu czy też będą za rok! - przyznają.

📢 Poważny wypadek w Żarach. Zderzyły się dwie osobówki. Ojciec z dwójką dzieci trafił do szpitala Do zderzenie dwóch osobówek doszło w środę, 15 maja w godzinach porannych na obwodnicy żar na wysokości Spomaszu. W jednym z pojazdów podróżował ojciec z dwójką dzieci. Droga została zablokowana w obu kierunkach. 📢 Nie jedz truskawek, jeśli przyjmujesz te leki. One w połączeniu z truskawkami mogą być niebezpieczne Sezon na truskawki właśnie się rozpoczyna. Już dostępne są pierwsze rodzime truskawki, a od kilku tygodni możemy kupować truskawki importowane. Jak się okazuje nie zawsze możemy sięgać po te owoce. Truskawki są silnie uczulające. Nie powinno się ich także łączyć z niektórymi lekami. Jakimi? Zobaczcie.

📢 Stal Gorzów zremisowała w Lublinie. Zwycięstwo straciła w ostatnim biegu We wtorek 14 maja rozgrywane były mecze IV kolejki U24 Ekstraligi. Enea Stal Gorzów zremisowała z Motorem w Lublinie 45:45. Po raz pierwszy w tej drużynie żółto-niebieskich pojechał 16-letni Oskar Chatłas. 📢 Po 17 latach odkryto tu kolejne szczątki z rzeczami osobistymi. Cenne skarby wykopano w pobliżu Siedliska We wtorek, 14 maja, zespół organizacji Pomost prowadził prace poszukiwawcze w pobliżu Siedliska (powiat nowosolski). Na północ od tej miejscowości znajduje się leśna mogiła. W 2007 odkryto tutaj szczątki żołnierzy niemieckich służących w formacji RAD. Jednak według relacji świadków, w pobliżu mogła znajdować się większa liczba pochówków wojennych. Nie mylili się...

📢 Osłabiony Falubaz Zielona Góra przegrał z Włókniarzem Częstochowa w U24 Ekstralidze We wtorek 17 maja w meczu IV kolejki U24 Ekstraligi drużyna Falubazu Zielona Góra przegrała z Włókniarzem Częstochowa 38:52. Bliski zdobycia „dużego” kompletu punktów był Michał Curzytek.

📢 Bezpłatne podróże pociągami PKP Intercity. Sprawdź, jak skorzystać z promocji przewoźnika. Konieczne jest spełnienie tego warunku W sobotę 1 czerwca br. dzieci i młodzież do 16 roku życia będą mogły podróżować pociągami PKP Intercity po całej Polsce za darmo. Sprawdź, co musisz zrobić, żeby otrzymać bezpłatny bilet na Dzień Dziecka? 📢 Czy Odrze grozi kolejna katastrofa? Na razie rzeka się odradza. Szybciej, niż zakładano! Odra powoli odżywa po katastrofie ekologicznej, do której doszło latem 2022 r. Z rzeki wyłowiono wtedy setki ton śniętych ryb. Dziś wędkarze znów chodzą tu na ryby. Czy katastrofa może się powtórzyć? Zastanawiano się nad tym w Kostrzynie nad Odrą. 📢 Harcerze ZHP wyruszyli na Monte Cassino. Wśród nich jest syn żołnierza Armii Generała Andersa 50 harcerek i harcerzy z Chorągwi Ziemi Lubuskiej ZHP wyruszyło we wtorek na Harcerską Wyprawę Pamięci Monte Cassino, by wspólnie z ponad 2000 członkami ZHP uczcić 80. rocznicę bitwy o Monte Cassino. Uroczystości odbędą się 18 maja na Polskim Cmentarzu Wojennym na Monte Cassino, a w planie wyprawy jest również spotkanie z lokalnymi skautami czy zwiedzanie Watykanu.

📢 Stu nowych rekrutów na szkoleniu w Lubuskiem. Trafili do naszych koszar 100 rekrutów rozpoczęło szkolenie w Lubuskiem. Przez 16 dni w koszarach w Krośnie Odrzańskim będą przygotowywali się do życia w wojsku. Po tym rozpoczną służbę w 12 Wielkopolskiej Brygadzie Obrony Terytorialnej.

📢 Pasażer pociągu wpadł w furię! Brutalnie zaatakował konduktora Niebezpieczny incydent miał miejsce w pociągu na lubuskim odcinku relacji Warszawa Wschodnia-Frankfurt Oder. Doszło tam do awantury między pasażerem a konduktorem. Skończyło się na brutalnym ataku, którego powodem był brak ważnego biletu i dokumentów. 📢 Ekstremalne zagrożenie pożarowe w Lubuskiem. Tu mapa świeci się na bordowo! Majowa ciepła i bezdeszczowa aura powoduje, że wzrasta ryzyko pożarów w lasach. Jest w nich bardzo sucho, więc nawet niewielka iskra może spowodować pożar. Mapa pokazująca prognozy jest niemal w całości pokryta czerwonym i bordowym kolorem, co oznacza bardzo wysokie i ekstremalne zagrożenie. 📢 Wypadek w Krośnie Odrzańskim! Kobieta potrącona na pasach na ulicy Poznańskiej W poniedziałek (13 maja) w Krośnie Odrzańskim na ulicy Poznańskiej doszło do wypadku. Na jednym z przejść dla pieszych została potrącona kobieta, która trafiła do szpitala w Zielonej Górze.

📢 Noc Muzeów 2024 w Lubuskiem już w ten weekend. Zobacz, co będzie się działo | PROGRAM Pokaz mody Natalii Ślizowskiej, latynoskie tańce, imprezy plenerowe, warsztaty, koncerty, ognisko, a nawet dojenie sztucznej kozy to tylko niektóre atrakcje przygotowane przez lubuskie muzea z okazji Nocy Muzeów 2024. Rezerwuj czas w sobotę, 18 maja.

📢 Rossmann wycofuje produkt ze sprzedaży w całej Polsce! - Prosimy o zwrot - drogeria ostrzega klientów Rossmann informuje klientów o wycofaniu partii produktu, który był dostępny w ofercie sklepów w całej Polsce. - Może prowadzić do choroby - ostrzega GIS. W komunikacie Rossmann prosi klientów o zwrot produktów i odbiór pieniędzy za zakup - paragon nie jest wymagany. Czytaj więcej! 📢 Te badania wykonasz za darmo! Gorzów organizuje cztery profilaktyczne akcje Lepiej zapobiegać chorobom niż je leczyć. Z takiego założenia wychodzi gorzowski magistrat, który sfinansuje cykl bezpłatnych badań dla mieszkańców. Okazją do zadbania o własne zdrowie i upewnienia się, że nie jesteśmy w grupie zagrożonej nowotworami będą cztery profilaktyczne akcje zaplanowane do końca tego roku.

📢 Egzamin ósmoklasisty rozpoczęty! W tym roku pisze go mało uczniów. Dlaczego? W SP-10 w Zielonej Górze dobre nastroje Wtorek, 14 maja to pierwszy dzień tegorocznego egzaminu ósmoklasisty. Przystępuje do niego prawie 215 tys. uczniów ostatnich klas szkół podstawowych oraz blisko 12 tys. uczniów, będących obywatelami Ukrainy. Towarzyszyliśmy uczniom Szkoły Podstawowej nr 10 w Zespole Szkół Mistrzostwa Sportowego w Zielonej Górze. 📢 Egzamin ósmoklasisty 2024 - język polski. Jakie zadania sprawiły problem uczniom podstawówek? Zobacz ARKUSZE i ODPOWIEDZI Egzamin ósmoklasisty 2024. We wtorek (14 maja) o godz. 9 rozpoczął się trzydniowy egzamin ósmoklasisty, na pierwszy ogień "poszedł" jęz. polski. Przystępuje do niego ponad 226 tys. uczniów. Na arkuszu z języka polskiego należy rozwiązać test złożony z zadań otwartych i zamkniętych oraz napisać wypracowanie na jeden z dwóch zaproponowanych tematów. Egzamin trwa 120 minut. Jakie zadania sprawiły największą trudność? Sprawdź arkusze i odpowiedzi!

📢 Falubaz Zielona Góra pozostanie niepokonany w U24 Ekstralidze? Oto składy na mecz przy W69 We wtorek 14 maja rozgrywane będą mecze IV kolejki U24 Ekstraligi. W Zielonej Górze drużyna Falubazu podejmie Włókniarz Częstochowa. Początek meczu o 17.00. 📢 Te nieruchomości w Lubuskiem sprzedaje wojsko. To atrakcyjne oferty! W ostatnim czasie Agencja Mienia Wojskowego w Zielonej Górze wystawiła na sprzedaż kilka nieruchomości, a każda z nich ma atrakcyjną cenę. Jeżeli poszukujesz mieszkania, czy też większego budynku, zapoznaj się z tymi ofertami - warto! 📢 Hermaszewski pierwszy pogratulował Uznańskiemu, że teraz on poleci w kosmos! Astronauta w Parku Technologii Kosmicznych w Zielonej Górze Dr Sławosz Uznański ma być drugim Polakiem, który poleci w kosmos. Kiedy astronauta przeszedł przed kwalifikacyjne sito, pierwszy pogratulował mu nieżyjący już Mirosław Hermaszewski, pierwszy polski kosmonauta. Nie tylko o tym usłyszeli dziennikarze podczas wizyty astronauty w Parku Technologii Kosmicznych w Zielonej Górze Nowym Kisielinie. Gość bardzo chwalił inwestycję, podkreślając, że technologie kosmiczne są dziś wykorzystywane praktycznie wszędzie...

📢 Nalewka z kwiatów czarnego bzu na niestrawność i wysoki cholesterol. Wypróbuj babciny przepis na leczniczy trunek Nalewka z kwiatów czarnego bzu jest pomocna w zwalczaniu objawów grypy i przeziębienia, takich jak kaszel, katar czy gorączka. Pomaga także w naturalny sposób obniżać poziom cholesterolu we krwi oraz łagodzi objawy niestrawności, w tym zgagę i wzdęcia. Wypróbuj prosty przepis na tę leczniczą nalewkę i dowiedz się, na co jeszcze może być pomocna. 📢 Zielonogórzanie w trójkę pojechali na zawody. Każdy wrócił z medalem Skromna, trzyosobowa kadra Klubu Karate NIDAN Zielona Góra stanęła do rywalizacji w XIV turnieju Baltic Cup w Gdyni. Każdy z podopiecznych trenera Mirosława Kuciarskiego wywalczył miejsce na podium. 📢 "Bunkry" przy Walczaka w Gorzowie jednak nie są zabytkiem? Deweloper: „Z budowy bloku nie rezygnujemy” Czy była leżakownia browaru Ehrenberga jest zabytkiem? Tak twierdzi lubuski konserwator zabytków, ale minister kultury właśnie nakazał ponownie rozpatrzyć jego decyzję.

📢 Podróżnik ze Szprotawy wrócił na szlak i przekroczył granicę w Zgorzelcu! Arkadiusz Patla, podróżnik ze Szprotawy 21 kwietnia wyruszył na pieszą wyprawę do Santiago de Compostela w Hiszpanii, trasą św. Jakuba. Niestety, po drodze doznał kontuzji i musiał wrócić do domu. Po kilku dniach odpoczynku wrócił na trasę i przekroczył granicę z Niemcami, w Zgorzelcu. 📢 Grupa taneczna z Etny w Krośnie Odrzańskim znów z medalem. W konkursie w Poznaniu wywalczyli trzecie miejsce! Znów Studio Tańca Nowoczesnego "Etna" z Krosna Odrzańskiego pokazało się na prestiżowych zawodach. Kolejna grupa taneczna z województwa lubuskiego wróciła z medalem. Tym razem z Poznania, z konkursu Urban Style 2024.

📢 To największa taka impreza w Polsce. Winobranie 2024 będzie wystrzałowe! Zielona Góra szykuje się na tłumy turystów Winiarskie tradycje sięgają (ho, ho, ho i jeszcze trochę) starożytności. W Zielonej Górze i województwie lubuskim możemy mówić o wiekach, na przestrzeni których rzemiosło winiarskie umocniło się do tego stopnia, że dziś ten piękny region przepełniony jest specjalistami w tej dziedzinie. Dlatego w Lubuskiem mamy swoją własną, małą Toskanię i zbliżające się wielkimi krokami Winobranie, gdzie atrakcji z pewnością nie zabraknie. To będzie wielkie święto Winnego Grodu, na które przyjadą prawdziwe tłumy nie tylko z Polski. Co już wiemy?

📢 UŚMIECH DZIECKA. Prześlij zdjęcie do najbardziej uśmiechniętej galerii w internecie. Wspólnie wybierzemy te, które trafią na okładkę gazety Jak co roku z okazji Dnia Dziecka, tworzymy wielką galerię pełną uśmiechniętych zdjęć dzieci naszych Czytelników. 3 czerwca wszystkie zdjęcia ukażą się w specjalnym dodatku do gazety. Spośród nich nasi Czytelnicy wybiorą maluchy, których zdjęcia trafią na okładkę gazety. Czekają fantastyczne nagrody, m.in. zabawki i książki, rodzinne wyjazdy, a także aż 40 000 złotych na spełnienie marzeń dziecka i rodziny. 📢 Oto pokoje w hotelu Gołębiewski w Pobierowie. To będzie największy hotel w Polsce [ZDJĘCIA] Hotel w Pobierowie ma być największym hotelem w Polsce. To ma być hotel pięciogwiazdkowy, z m.in. czterema parkingami, aquaparkiem, basenami wewnętrznymi i zewnętrznymi, SPA, restauracjami oraz salami konferencyjnymi, strefami rozrywki, boiskami, kortami tenisowymi i ścianką wspinaczkową. W obiekcie będzie też m.in. kręgielnia, dyskoteka, sala bilardowa oraz sale teatralne. Ma mieć 1200 pokoi, w których jednorazowo będzie mogło przebywać ponad 3 tys. gości.

📢 Kostrzyn i Słubice utknęły w gigantycznych korkach. Ludzie jeździli po wale przeciwpowodziowym i chodnikach! Słubice i Kostrzyn przeżyły prawdziwe oblężenie. Dwa przygraniczne miasta dosłownie utknęły w korkach. Sytuacja powtarza się regularnie. Niektórzy kierowcy tracili nerwy i cierpliwość. Łamali przepisy, stwarzali zagrożenie dla innych uczestników ruchu. 📢 Lubuskie Pompeje pod Żarami to "kopalnia złota". Odkryto tutaj niejeden skarb Lubuskie Pompeje pod Żarami? To brzmi dumnie, prawda? O tym niezwykłym miejscu pisaliśmy już wielokrotnie. I za każdym razem, kiedy wracamy do tego legendarnego miejsca, mamy z tyłu głowy, że jeszcze nie wszystko zostało tam odkryte. Że jeszcze wiele skarbów zalega pod ziemią i niejeden sekret może ujrzeć światło dzienne. Poza tym warto się tu wybrać z co najmniej trzech powodów. Pierwszym są te bajeczne widoki, drugim ciężar historii i skarby, które tam odkryto, a trzecim... Sami zobaczcie!

📢 Te lubuskie miasta najszybciej się wyludniają. Najnowsze dane mogą szokować. Jest na liście Twoje miasto?! Lubuszan ubywa w szybkim tempie. W ostatnich pięciu latach liczba mieszkańców miast zmniejszyła się o 36,5 tysiąca, co oznacza blisko 6-procentowy spadek populacji. Niekorzystny zmiany odnotowano we wszystkich miastach, oprócz... Otynia. Sprawdziliśmy, które miasta kurczą się najszybciej. 📢 Setki węży, pająków i gekonów w Zielonej Górze! Za nami II Targi Zwierząt Egzotycznych. Ale się działo! Zjechali się hodowcy z całej Polski Wystawcy z całej Polski, setki egzotycznych zwierząt i dziesiątki roślin w Hali przy ul. Amelii 19. To możne oznaczać tylko jedno. W Zielonej Górze po raz drugi odbyły się Targi Zwierząt Egzotycznych. Odrobina strachu i mnóstwo ekscytacji sprawiły, że po raz kolejny pojawiły się tu tłumy. Zobacz!

