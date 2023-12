Przegląd prasy 16.12.2023. Zestawiliśmy dla Ciebie najważniejsze wydarzenia z wczoraj. Zobacz naszą prasówkę

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 15.12. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Gdzie są utrudnienia w ruchu w woj. lubuskim (16.12.2023)? Sprawdź, gdzie mogą wystąpić trudności”?

📢 Najlepsze lubuskie gminy! To one zostały nagrodzone w prestiżowym rankingu! W piątek 15 grudnia w Centrum Kultury i Rekreacji we Wschowie wyróżniono najlepsze gminy województwa lubuskiego. Laureatów wyłoniono w kilku kategoriach. Kto znalazł się na podium? Gdzie żyje się najlepiej w Lubuskiem? Sprawdźcie!

📢 Procesy o czary - okrutna historia Zielonej Góry. Igor Myszkiewicz odkrywa niejeden mroczny sekret z dziejów Winnego Grodu W piątkowe, późne popołudnie, o godzinie 17.00 odbyła się wyjątkowa premiera książki Igora Myszkiewicza o intrygującym i nieco tajemniczym tytule: „O czarownicy i potworze. Zielonogórskie procesy o czary”. Na spotkanie z autorem do gmachu Muzeum Ziemi Lubuskiej przybyli zielonogórzanie, pasjonaci historii, fantastyki. A kto nie był, niech żałuje! To było bardzo bogate w literaturę doświadczenie i owocne spotkanie z osobą, która odkrywa nie wszystkim znane mroczne zakamarki Winnego Grodu.

Prasówka 16.12: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Wzruszający gest uczniów nowosolskiego "Elektryka". Uczcili pamięć zmarłego kolegi „Można odejść na zawsze, by stałe być blisko” – słowa ks. Jana Twardowskiego umieszczone w nekrologu opublikowanym kilka miesięcy temu na portalu Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego "Elektryk" w Nowej Soli uczniowie mają w sercu. Pokazali, że pamiętają o Michale.

📢 To pierwszy taki jarmark w Polsce! Kilka tysięcy kibiców przyszło na „Jancarza” W piątkowy wieczór 15 grudnia na stadionie żużlowym im. Edwarda Jancarza w Gorzowie odbył się Stalowy Jarmark Świąteczny. Przyszło kilka tysięcy osób. 📢 Zamiokulkas - trik na wypuszczanie nowych liści. Wsyp to do doniczki, a zamiokulkas odżyje [16.12.2023] Zadbany zamiokulkas jest wspaniałą ozdobą pokoju. Zdarza się jednak, że zamiokulkas marnieje, liście żółkną lub brązowieją i odpadają, a roślina nie wypuszcza nowych. Zdrowy zamiokulkas ma piękne, błyszczące, mięsiste liście w kolorze głębokiej zieleni. Jeśli twój zamiokulkas wygląda źle, dodaj ten prosty, ale skuteczny nawóz do doniczki. Zobacz przepis na nawóz do zamiokulkasa. 📢 13 emerytura w 2024 - tabela brutto i netto. Takie są prognozowane 13 emerytury w 2024 roku dla emerytów [16.12.2023] Trzynasta emerytura i renta jako stałe, dodatkowe świadczenie weszła do kanonu świadczeń dla seniorów na mocy ustawy w 2020 roku. Wiele osób zastanawia się, czy 13 emerytura pozostanie w mocy po wyborach w 2023 roku. Na razie nic nie wskazuje na to, by trzynasta emerytura miała zostać zlikwidowana. A na jakie przelewy mogą liczyć seniorzy w 2024 roku? Ostatnie dwa lata to rekordowe podwyżki emerytur. Stało się tak, ponieważ wysoka inflacja wpłynęła na wzrost waloryzacji. W 2024 roku waloryzacja również ma być wysoka. Jednak rok 2024 to prawdopodobnie ostatni rok z dwucyfrową waloryzacją. Takie są prognozowane wyliczenia trzynastej emerytury w 2024 roku - zobacz wyliczenia.

📢 Znaczenie imion - osoby o tych imionach są skazane na bogactwo. Im sprzyjają gwiazdy [16.12.2023] Ze znaczenia imion możemy się wiele dowiedzieć na temat naszego charakteru. To właśnie ze znaczenia imienia możemy dowiedzieć się kto jest najinteligentniejszy, kto najczęściej zdradza a kto dochowuje wierności. Ze znaczenia imion udaje się wyciągnąć także informacje dotyczącą naszego podejścia do pieniędzy. Zobaczcie, osoby o jakich imionach przyciągają pieniądze niczym magnes.

📢 Oto błędy przy robieniu sałatki jarzynowej - Magda Gessler tego nigdy nie dodaje! Przez to sałatka traci tradycyjny smak [16.12.2023] Sałatka jarzynowa to królowa wśród sałatek. Ta tradycyjna sałatka jest uwielbiana w Polsce. Wiele osób nie wyobraża sobie świąt i rodzinnych uroczystości bez sałatki jarzynowej. Przepisów na sałatkę jarzynową jest mnóstwo. I chociaż łatwo ją przygotować, często popełniamy błędy, przez które sałatka jarzynowa traci swój tradycyjny smak. Kilka trików na sałatkę jarzynową podpowiada również Magda Gessler. Oto lista błędów, które najczęściej popełniamy, robiąc sałatkę jarzynową.

📢 Poważny wypadek na dk 27 w Żarach. Zderzyły się trzy pojazdy, dwie osoby są ranne W piątek 15 grudnia około godziny 17.00 doszło do poważnego wypadku na obwodnicy Żar. Ranne są dwie osoby, a droga jest zablokowana.

📢 W Zielonej Górze rozpoczął się Jarmark Bożonarodzeniowy. Zobacz, co tu można kupić! |WIDEO I ZDJĘCIA Niecodzienne zakupy potrwają kilka dni. Pierwszego dnia nie brakowało chętnych do kupowania i oglądania świątecznych ozdób. Kupić można nie tylko rękodzieło i lokalne produkty. Stoiska są na Starym Rynku oraz w części ulicy Żeromskiego (do ulicy Mickiewicza). 📢 Zmarł Tadeusz Pintal - znany gorzowski przedsiębiorca W piątek w godzinach popołudniowych bliscy Tadeusza Pintala poinformowali o jego śmierci. Przedsiębiorca miał 82 lata. 📢 Zaginęła Wiktoria Kozłowska. Poszukuje jej zielonogórska policja Policjanci z Zielonej Góry informują, że zaginęła Wiktoria Kozłowska. Trwają poszukiwania kobiety. Jeśli widzieliście ją, wiecie, gdzie może przebywać, skontaktujcie się z mundurowymi. Poniżej publikujemy rysopis zaginionej i okoliczności jej zaginięcia.

📢 Sołectwo Ochla skrywa wiele tajemnic. Można będzie poznać historię tego miejsca na wystawie WIDEO „Podróż do Ochelhermsdorf – dawna Ochla na mapach, rysunkach i zdjęciach” to tytuł wystawy, która zainteresuje fanów historii nie tylko z Zielonej Góry i okolicy. Na specjalnych planszach będzie można zobaczyć, jak dawniej wyglądało sołectwo i m.in. wykopaliska z mezolitu i okresu łużyckiego z tego terenu. 📢 Pies wpadł do studni. Było o włos od tragedii! Z pomocą ruszyli strażacy ze Strzelec Krajeńskich i OSP Ogardy Pies wpadł do studni i nikt nie był w stanie go z niej wydostać. Nic dziwnego - miała ona głębokość aż 10 metrów. Zaniepokojeni mieszkańcy wezwali na pomoc strażaków. 📢 Horoskop roczny dla Strzelców na 2024. Zobacz, jakie przepowiednie zostały zapisane dla Ciebie w gwiazdach Wielki horoskop na 2024 rok dla Strzelców już jest! Co cię czeka w zbliżającym się roku? Jaka przepowiednia została zapisana dla ciebie w gwiazdach? Sprawdź, czy może zmienisz pracę lub założysz nowy biznes. Jakie wydarzenia mogą pojawić się w 2024 roku? Dowiedz się, czy znajdziesz miłość swojego życia albo zaczniesz wszystko od początku. Jakie niespodzianki zostały zapisane w horoskopie rocznym dla Strzelców?

📢 Uzdrowiska w Polsce: mapa wszystkich miejscowości uzdrowiskowych na wypoczynek zimą. Gdzie znaleźć największe uzdrowisko? Jeżeli cały rok ciężkiej pracy dał wam w kość, odpoczynek jest nie tylko zasłużony, ale i konieczny. Nie wszyscy wiedzą, że są w naszym kraju miejscowości, w których piękne krajobrazy i bogactwo atrakcji to tylko miły dodatek do prawdziwej regeneracji organizmu. Okres jesienno-zimowy to najlepszy czas na wypoczynek w uzdrowisku, ale które wybrać? Dla wszystkich tych, którzy czują się zmęczeni, przygotowaliśmy mapę uzdrowisk w Polsce. Gdzie znajduje się największe z nich? W tym artykule zawarliśmy wszystkie najważniejsze informacje. 📢 Jarmark Bożonarodzeniowy w Żarach już się rozpoczął i potrwa do niedzieli. Będzie sporo atrakcij dla mieszkańców Jarmark Bożonarodzeniowy w Żarach rozpoczął się w piątek i potrwa do niedzieli. W ramach wydarzenia zaplanowano sporo atrakcji dla najmłodszych, ale także dla dorosłych.

📢 W Gorzowskim Biegu Gwiazdkowym pobiegną setki Mikołajów, elfów i śnieżynek W sobotę 16 grudnia w parku Kopernika odbędzie się X Gorzowski Bieg Gwizdkowy. Już zgłosiło się do niego około 600 osób, a wciąż można się zapisać. 📢 Ile kosztuje tona węgla w grudniu 2023? W PGG świąteczna promocja na węgiel. Ceny węgla niskie jak nigdy! Promocja na węgiel w PGG pobiła rekordy popularności przy okazji Black Friday. A już teraz Polska Grupa Górnicza proponuje kolejną, świąteczną promocję. Ile można oszczędzić tym razem? Do kiedy potrwa kolejna promocja na węgiel w PGG? I jakie są ceny węgla w marketach i składach? 📢 Zbliżają się święta. W Lubuskiem grasują złodzieje. Nie dajcie się okraść! Mówi się, że w święta złodzieje zacierają ręce. W grudniu, a konkretniej w okolicach Bożego Narodzenia i Sylwestra są bardziej aktywni niż zwykle. Korzystając ze świątecznego zamieszania, naszej nieobecności, roztargnienia okradają domy i mieszkania. W mediach społecznościowych ludzie publikują zapisy z kamer monitoringu. Widać na nich osoby, które kradną samochody, próbują włamać się do domów lub ukraść coś z posesji - czasami w biały dzień, a czasami pod osłoną nocy. Każdego roku są setki tego typu incydentów. "Bądźcie czujni i zwracajcie uwagę na to, co dzieje się w waszym otoczeniu" - apelują policjanci.

📢 Gorzów będzie kolędował na Starym Rynku. Będą też słodkie niespodzianki W piątkowy wieczór 15 grudnia na Starym Rynku w Gorzowie wybrzmiewać będą kolędy. Śpiewać je będzie chór licealistów, będzie też premiera „Gorzowskiej kolędy”. 📢 Choinka dla życia to akcja, w której Lasy Państwowe pomagają i doceniają tych, którzy pomogą! W ramach promocji Honorowego Krwiodawstwa można dziś oddać krew, a w podziękowaniu otrzymać piękną, żywą choinkę od Lasów Państwowych. Akcja trwa do godziny 14:00! Biorą w niej udział zielonogórscy leśnicy i zachęcają do tego innych. 📢 Kolejny rekordowy budżet Kostrzyna nad Odrą. Jakie inwestycje zaplanowano na 2024 r.? Budżet Kostrzyna nad Odrą na 2024 r. wyniesie nieco ponad 170 mln zł. Na inwestycje miasto przeznaczy 44 mln zł. Będzie tez rekordowo duże dofinansowanie z budżetu państwa. Pieniądze pójdą m. in. na dokończenie już trwających inwestycji, ale będą tez nowe. To m. in. budowa dróg, czy plany remontu stadionu.

📢 Po ile karp, choinka czy grzyby? Ceny na ryneczku w Gorzowie |15 GRUDNIA Na ryneczku Jerzego w Gorzowie czuć już święta Bożego Narodzenia. Jest spory wybór choinek i ozdób świątecznych, są też kramy z karpiami czy z suszonymi owocami i grzybami. 📢 Centrum wsparcia rodziny. Gdzie będą placówki w Lubuskiem? W Gorzowie powstanie centrum wsparcia rodziny i rodzin zastępczych. Zostanie zbudowany na terenie po ogródkach działkowych za szpitalem psychiatrycznym do 2025 roku. Podobna placówka postanie też na południu województwa. 📢 Stelmet Enea Zastal już z „finansową kroplówką”. Zielonogórzanie zagrają w najgłośniejszej polskiej hali Kryzys finansowy zażegnany? Wydaje się, że tak. Teraz więc wypadałoby wygrać po raz czwarty w sezonie. Mowa o koszykarzach Enei Stelmetu Zastalu Zielona Góra.

📢 Maszyny rolnicze na licytacjach komorniczych na przełomie 2023/2024 roku. W przetargach ciągniki i nie tylko Jeszcze pod koniec 2023 roku i już w styczniu 2024 roku komornicy zaplanowali kilka licytacji, podczas których będzie można nabyć maszyny rolnicze. Na liście są między innymi ciągniki o wartości ponad 200 tysięcy złotych. Podpowiadamy, kto musi złożyć rękojmię i do kiedy trzeba zapłacić w przypadku wygranej.

📢 Zima kalendarzowa 2023/2024. Kiedy jest pierwszy dzień zimy? Czym różni się zima kalendarzowa od astronomicznej? Odpowiadamy! Zbliża się początek zimy 2023/2024. Pierwszy dzień zimy to okazja do zorganizowania nastrojowej wycieczki wśród pięknych iluminacji i świątecznej atmosfery. Kiedy dokładnie zaczyna się zima kalendarzowa? Czym właściwie różni się od astronomicznej? Jak dawniej świętowano pierwszy dzień zimy i jak można powitać go dzisiaj? Zapraszamy do informatora: „Początek zimy: data, tradycje i propozycje wycieczek”. 📢 Tragiczny wypadek pod Zieloną Górą. Na drodze krajowej nr 32 Zderzyły się trzy samochody, jedna osoba nie żyje Do tragicznego wypadku doszło w piątek, 15 grudnia, po godzinie ósmej rano. Na drodze krajowej nr 32 niedaleko Zielonej Góry. Na wysokości miejscowości Radomia zderzyły się trzy pojazdy: samochód osobowy, bus i ciężarówka. Droga jest zablokowana.

📢 Koncert Świąteczny to już tradycja. Niemal setka młodych zielonogórzan rozśpiewała Planetarium Wenus Wczoraj na scenę w Centrum Nauki Keplera-Planetarium Wenus weszła niemal setka młodych zielonogórzan. To wszystko za sprawą Zielonogórskiego Ośrodka Kultury, który zorganizował kolejny już Tradycyjny Koncert Świąteczny. 📢 Zaginął Wiesław Turowski z Gubina. Mężczyzna wyszedł z domu i nie wrócił. Policja prowadzi poszukiwania W piątek (15 grudnia) Komenda Powiatowa Policji w Krośnie Odrzańskim poinformowała o trwających poszukiwaniach zaginionego Wiesława Turowskiego z Gubina.

📢 Czarna seria na S3 koło Gorzowa. Najpierw zderzyły się dwie ciężarówki, a później dwa samochody osobowe Do groźnego wypadku doszło w czwartek, 14 grudnia, na trasie S3 niedaleko Gorzowa Wlkp. Zderzyły się ze sobą dwa samochody osobowe. Wcześniej, niemal w tym samym miejscu, ale na drugim pasie ruchu, doszło do zderzenia dwóch samochodów ciężarowych.

📢 Ogromny pracodawca z Iłowej szuka pracowników i zaprasza dyrektorów szkół Strefę przemysłową w Koninie Żagańskim koło Iłowej, a konkretnie centrum logistyczne Hermes Fulfilment odwiedzili przedstawiciele starostwa powiatowego w Żaganiu oraz dyrektorzy szkół ponadpodstawowych z powiatu żagańskiego. Światowy gigant chce współpracować z samorządami.

📢 Żony o tych imionach są najbardziej zrzędliwe. To koszmar każdego męża. Ciągle mają pretensje, są wścibskie i podejrzliwe 15.12.2023 Czy imiona mają jakieś znaczenie i niosą za sobą ładunek cech, które predysponują daną osobę do takich a nie innych zachowań? Od setek lat ludzie zadają sobie takie pytania. Co na ten temat twierdzą ezoterycy? Oni nie mają wątpliwości - każde imię nosi ze sobą zespół charakterystycznych cech, wyjątkowych dla osoby, która je nosi. Jak przekłada się to na stosunki damsko - męskie? Zobaczcie które imiona żeńskie są najgorsze dla żon. To one z kochanych narzeczonych zmieniają się w wiecznie marudzące żony.

📢 Jarmark Bożonarodzeniowy "Idą Święta" w Ochli już w ten weekend. Będzie ponad 100 wystawców. Wstęp darmowy To już kolejny Bożonarodzeniowy Jarmark organizowany przez Muzeum Etnograficzne w Zielonej Górze-Ochli i Twój Zielony Targ. Jeśli szukasz niebanalnych prezentów to pośród stoisk ponad stu wystawców, na pewno będzie w czym wybierać!

📢 Koncert kolęd Wojskowej Orkiestry w 105. Kresowym Szpitalu Wojskowym w Żarach W 105. Kresowym Szpitalu Wojskowym w Żarach już po raz czwarty Orkiestra Wojskowa z Żagania zagrała niezwykły koncert. Pacjenci mogli posłuchać tradycyjnych kolęd. 📢 Stal zacznie sezon u siebie, a Falubaz we Wrocławiu. Kiedy derby? W czwartkowy (14 grudnia) wieczór poznaliśmy terminarz przyszłorocznego sezonu PGE Ekstraligi. W pierwszej kolejce 12 kwietnia Falubaz Zielona Góra pojedzie na mecz do Wrocławia, a Stal Gorzów 14 kwietnia podejmie Apator Toruń.

📢 Książki z czasów PRL, które mogą być teraz warte fortunę! Te stare książki są poszukiwane przez kolekcjonerów Masz w domu stare książki z czasów PRL? O takie książki walczą teraz kolekcjonerzy. Być może siedzisz na kopalni złota i nawet o tym nie wiesz! Niektóre stare książki są bardzo cenne - to prawdziwe perełki. Kolekcjonerzy są w stanie zapłacić za nie sporą sumę pieniędzy. Są takie egzemplarze książek, których wartość sięga kilkuset złotych. Jakie tytuły książek osiągają najwyższe ceny? Zobacz teraz w naszej galerii. 📢 Jeśli chodzi o innowacje, to Lubuskie jest na szarym końcu. Co może pomóc? Spotkanie samorządowców w Gościkowie-Paradyżu było okazją do przyjrzenia się najważniejszym problemom i wyzwaniom przed którymi stanie w najbliższych latach Lubuskie. 📢 Chiński tygrys z Wiechlic koło Szprotawy otwiera nową linię produkcyjną Chiński tygrys Minth rozwija się prężnie w strefie przemysłowej Szprotawy, w Wiechlicach. W czwartek 14 grudnia 2023 odbyło się uroczyste otwarcie nowej linii produkcyjnej elementów podwozia samochodowego, tym razem dla koncernu Volvo. Już wkrótce w fabryce znajdzie zatrudnienie ok. 600 osób. A to dopiero początek!

📢 Renta alkoholowa - ile wynosi i jak załatwić w 2024 roku? Oto warunki, które musisz spełnić. Tak działa świadczenie dla uzależnionych Świadczenie znane pod nazwą renta alkoholowa to forma wsparcia przysługująca osobom, które straciły zdolność do wykonywania pracy z powodu swojego nałogu. Aby jednak ZUS przyznał pieniądze, konieczne jest spełnienie kilku istotnych warunków. Kto będzie mógł pobierać rentę alkoholową? 📢 Była droga, a jest bagno. Mieszkańcy Smardzewa apelują o pomoc, bo nie da się ani przejechać, ani przejść W Smardzewie kilka tygodni temu rozpoczęły się prace, które miały obejmować przebudowę drogi gminnej i nową nawierzchnię. Prace jednak stanęły, droga zamieniła się w bagno, w którym grzęzną nogi, a mieszkańcy nie mogą ani dojechać, ani dojść do swoich domów. 📢 Prokuratura: kostrzyński radny Jeremi Filuś nie brał pieniędzy na uchodźców z dwóch źródeł Cała ta sprawa zszargała mi opinię, nakłaniano mnie do rezygnacji z funkcji radnego. Od początku byłem przekonany, że jestem niewinny – mówi Jeremi Filuś, radny i przedsiębiorca z Kostrzyna nad Odrą. Chodzi o głośną sprawę pobierania pieniędzy na uchodźców z Ukrainy z dwóch źródeł. Pod koniec listopada prokuratura umorzyła śledztwo w tej sprawie.

📢 Grzegorz Braun i Sejm, czyli internauci znów nie zawodzą. Wysyp memów zalewa sieć Nowa kadencja Sejmu bez wątpienia różni się od poprzednich. Mamy nowych parlamentarzystów i pierwsze skandale. Zmienił się też język debaty, a streamy obrad przyciągają tłumy. Efekt? Wysyp sejmowych politycznych memów. Od wczoraj zdominował je jednak Grzegorz Braun. 📢 Tedi odszedł na wieczną służbę. Zielonogórscy policjanci pożegnali psiego kompana Zielonogórscy przewodnicy psów służbowych pożegnali Tediego - owczarka niemieckiego, który był zasłużonym psem policyjnym i prawdziwym bohaterem. Służył w policji od blisko dekady, zanim ciężko zachorował i nie był w stanie dłużej wykonywać swoich obowiązków.

📢 Chińczycy wskrzeszają umarłych! Niezwykłe możliwości sztucznej inteligencji W ostatnim czasie bardzo popularne jest wśród społeczności w Chinach wskrzeszanie umarłych. Wykorzystują do tego możliwości, jakie daje sztuczna inteligencja. O szczegółach opowiedziała jedna z rodzin, która zdecydowała się na taki krok.

📢 Nowe radiowozy w Lubuskiej Policji. To auta zasilane prądem, ale z dużą mocą! Jak wyglądają? Flotę lubuskiej policji wzbogaciły dwa wyjątkowe radiowozy. Są ekonomiczne i przyjazne środowisku, bo w pełni elektryczne. Pojazdy Hyundai Kona EV, mimo, że są ładowane prądem, to charakteryzują się dużą mocą. Mają dwieście koni mechanicznych pod maską i osiągają prędkość ponad stu sześćdziesięciu kilometrów na godzinę. 📢 Oburzające słowa Kucharskiej – Dziedzic. „Lewicowa empatia i troska w pigułce” Skandaliczny komentarz lubuskiej posłanki pod informacją na temat stanu zdrowia byłego ministra sprawiedliwości Zbigniewa Ziobro. Anita Kucharska – Dziedzic sarkastycznie połączyła życzenia zdrowia z zapowiedzią przesłuchania polityka Suwerennej Polski w szpitalu. Nieoficjalnie pojawiają się informacje, że minister Ziobro zmaga się z chorobą nowotworową. 📢 Poważny wypadek na dk 24 w Lubuskiem. Zderzyły się dwie ciężarówki. Na miejsce wezwano wszystkie służby W czwratek 14 grudnia po godiznie 3.00 doszło do poważnego zdarzenia na trasie Międzychód - Skwierzyna. Doszło tan do zderzenia wóch ciężarówek. Utrudnienia trwały kilka godzin.

📢 Nocny wybuch w Zielonej Górze. Złodzieje wysadzili bankomat. Trwają poszukiwania sprawców Nieznani sprawcy wysadzili w powietrze bankomat w Zielonej Górze. Za cel obrali urządzenie ulokowane w oddziale banku przy ulicy Stefana Batorego. Skok na kasę odbył się w środku nocy. Trwają poszukiwania przestępców.

📢 Najpiękniejsze jarmarki bożonarodzeniowe w Lubuskiem. Tu poczujecie świąteczną atmosferę! To prawdziwe festiwale smaków, barw i światła, które wprowadzają mieszkańców w świąteczny czas. Jarmarki bożonarodzeniowe to jedna z najbardziej oczekiwanych tradycji świątecznych. Kolorowe i pełne życia wydarzenia przyciągają tłumy ludzi i oferują niezapomniane wrażenia. Nie brakuje ich również w naszym regionie. Gdzie można skosztować regionalnych wyrobów, zaopatrzyć się w nietypowe prezenty i ozdoby od rękodzielników oraz skorzystać z towarzyszących kiermaszom wydarzeń rozrywkowych? 📢 Najrzadsze nazwiska w Lubuskiem. Nosi je zaledwie kilka osób. Twoje też jest na liście? Mieszkańcy Lubuskiego używają ponad 32 tysiące różnych nazwisk - wynika z danych zapisanych w rejestrze PESEL. Nowak, Kaczmarek, Kowalski, Wożniak, Szymański to najpopularniejsze nazwiska w regionie. Które należą do najrzadszych?

📢 Ile kosztuje wynajęcie Areny Gorzów na koncert? Sześć razy więcej niż za mecz 5 tys. zł za mecz, 30 tys. zł za koncert. Takie są stawki za wynajem Areny Gorzów. Kluby sportowe będą musiały zapłacić kilka razy więcej niż w swoich dotychczasowych obiektach. 📢 Trwa nabór do Państwowej Straży Pożarnej w Zielonej Górze. Czekają wolne etaty. Sprawdź, jak się zgłosić Państwowa Straż Pożarna w Zielonej Górze prowadzi nabór na nowych funkcjonariuszy. Komendant poszukuje osób, które obejmą stanowiska ratowników-kierowców, którzy na co dzień będą brać udział w akcjach gaśniczych, ale nie tylko. Jak się zgłosić? 📢 Wiatraki w Zabłociu. Dalszy ciąg walki mieszkańców o wstrzymanie planowanej inwestycji W urzędzie miejskim w Jasieniu radni spotkali się z przedstawicielami firmy planującej budowę wiatraków w Zabłociu, oraz dyrekcją Regionalnych Lasów Państwowych w Zielonej Górze. Mieszkańcy Zabłocia są zbulwersowani, że rozmawia się o nich bez nich.

📢 Paznokcie hybrydowe: naturalne, jasne i delikatne stylizacje. Zobacz inspiracje i pomysły na hybrydy color no color 13.12.2023 Kochasz minimalizm i naturalne kolory paznokci hybrydowych? Mamy inspiracje właśnie dla ciebie! Transparentne, jasne i delikatne stylizacje paznokci to świetna opcja gdy nie masz czasu lub pomysłu na manicure. Możesz wybrać lakiery w odcieniach beżu, bieli, różu lub postawić na top coat, który nada paznokciom świetliste wykończenie. Dodatkowo możesz być pewna, że paznokcie hybrydowe w tym wydaniu będą pasować dosłownie do każdej stylizacji. Zobacz pomysły na naturalne paznokcie hybrydowe. 📢 Zniknęły wam z konta pieniądze? Ten mężczyzna płacił waszymi kartami W ciągu ostatnich kilku dni, dyżurny komisariatu I w Zielonej Górze otrzymał dwa zgłoszenia o kradzieżach kart bankomatowych. Podczas przyjmowania zgłoszeń pokrzywdzeni nie byli pewni czy doszło do kradzieży, czy też sami te karty zgubili, natomiast ktoś, kto je ukradł lub znalazł zdążył już wielokrotnie nimi posłużyć. Pokrzywdzonym, zanim się zorientowali i zablokowali karty, zniknęło z kont bankowych niemałe pieniądze.

📢 Komornicy w Lubuskiem sprzedają na licytacjach w grudniu 21 mieszkań. Sprawdzamy ceny i lokalizacje Jak co miesiąc przejrzeliśmy informacje o licytacjach komorniczych w Lubuskiem. Sprawdziliśmy, jakie lokale są w ofercie, jakie są ich ceny wywoławcze oraz gdzie się znajdują. W grudniu na licytacje wystawionych zostało 21 nieruchomości. 📢 Śmierć pod Zieloną Górą. W samochodzie nad zalewem znaleziono ciało W Czerwieńsku pod Zieloną Górą doszło do dramatycznego odkrycia. W okolicach tamtejszego zalewu znaleziono ciało. Zwłoki mężczyzny znajdowały się w samochodzie. Znalazł je przypadkowy świadek. 📢 Siedem dziewczyn dołączyło do Stal Girls. Oto nowe podprowadzające Stal Gorzów w nowym sezonie będzie miała siedem nowych podprowadzających. Dołączą one do dziewczyn, które są w grupie, która już pracowała na zawodach w tym roku.

📢 Wiadukt przy ulicy Zjednoczenia wciąż zamknięty. Jest rozwiązanie, które ma zapewnić bezpieczeństwo przez najbliższy rok W niedzielę 3 grudnia po 19.00 wydano komunikat o zamknięciu wiaduktu przy ulicy Zjednoczenia w Zielonej Górze. Choć policjanci apelują o omijanie tej trasy, to wciąż pojawiają się utrudnienia w tej części miasta. Do kiedy to potrwa? 📢 Bogactwo po lubusku: piękne wnętrza, baseny, dostępy do rzek stadniny koni. Ile kosztują takie nieruchomości? |OFERTY W Lubuskiem można kupić domy za kilkadziesiąt tysięcy złotych, za kilkaset tysięcy złotych, a także za kilka milionów złotych. Sprawdziliśmy, jak wyglądają najdroższe nieruchomości w naszym regionie na sprzedaż. Trzeba przyznać, że robią niemałe wrażenie!

📢 W Wymiarkach działała Krwawa Oberża. Jej właściciele mordowali śpiących gości W oberży w okolicy Wymiarek doszło do krwawego mordu. Pisał o tym podobno Balzac, filmy robili francuscy reżyserzy. A dzieło się to około roku 1450 roku. Oto oberżyści mieli mordować i okradać podróżnych.

📢 W 105. Kresowym Szpitalu Wojskowym w Żarach lekarze przeprowadzili pierwszy zabieg, który ma uchronić pacjenta przed kolejnym udarem W 105. Kresowym Szpitalu Wojskowym lekarze podjęli się po raz pierwszy zabiegu zamknięcia wewnątrzsercowego połączenia przetrwałego otworu owalnego. Pacjent to 32-letni mężczyzna, którego lekarze uchronili w ten sposób przed kolejnym udarem. 📢 Lubuskie widma. Opuszczone, zapomniane, straszne. Takie miejsca kryje Ziemia Lubuska - "wkrótce" przestaną istnieć Kiedyś piękne i zadbane, dziś zniszczone i zapomniane. Wcale nie piszemy tego na wyrost. Lubuskie, niczym wiedźmińskie Toussaint, jest cudowną krainą z mnóstwem sekretów. Sekretów pięknych z jednej strony i mrocznych z drugiej. Rozsiane po wsiach, przysiółkach, ciemnych lasach, sekretne i piękne niegdyś miejsca dziś popadają w ruinę. Ziemia Lubuska kryje mnóstwo takich zakamarków. Niestety większości nie da się już uratować. To "lubuskie widma", o których istnieniu niewiele osób wie. Miejsca sporadycznie odwiedzane przez przypadkowe osoby sypią się na naszych oczach. Być może to ostatnia okazja, żeby je zobaczyć?

📢 "Zaczarowany ogród" pod śniegiem. Zima zmienia Zatonie w baśniową krainę Wspominaliśmy już, że Zatonie to idealne miejsce na wycieczkę, piknik, rower, plener fotograficzny o każdej porze roku? Zimą, kiedy "zaczarowany ogród" Parku Książęcego przykryty jest śniegiem, ten surowy, biały krajobraz robi jeszcze mocniejsze i chyba najbardziej niesamowite wrażenie.

Najbogatsze i najbiedniejsze miasta w Lubuskiem. Będziecie zaskoczeni! Jak wypadło Wasze miasto? Sprawdźcie! Najbogatsza w Lubuskiem jest Zielona Góra? Gorzów? Nawet nie są na podium! Stolice regionu w tym rankingu są poza pierwszą trójką. Sprawdź, jak wypadło Twoje miasto.

📢 Wielka inwestycja za 80 milionów euro. W Wiechlicach powstanie fabryka części samochodowych, w której pracę znajdzie pół tysiąca osób To dobra informacja dla mieszkańców gminy Szprotawa, ale nie tylko. W Wiechlicach powstaje zakład produkcyjno - magazynowy, gdzie będą produkowane części samochodowe dla takich marek, jak Mercedes, Tesla czy Renault. 📢 Kradli katalizatory w Zielonej Górze. Mieli przy sobie noże, maczetę i pistolet Zielonogórscy policjanci z Ogniwa Patrolowo-Interwencyjnego zatrzymali w miniony weekend trzech mężczyzn, którzy odjechali z parkingu po usiłowaniu kradzieży katalizatora. W ich aucie znaleziono noże, maczetę i pistolet śrutowy. Mężczyźni byli już notowani za podobne przestępstwa. 📢 Karambol na "drodze śmierci". Zderzyło się pięć pojazdów, trzy osoby są ranne. Droga jest zablokowana Do groźnego karambolu na drodze krajowej nr 27 doszło w czwartek, 23 stycznia, po godzinie 12. Wypadek wydarzył się między Świdnicą, a Nowogrodem Bobrzańskim. Ze wstępnych ustaleń wynika, że najpierw doszło do czołowego zderzenia trzech samochodów. To właśnie one zostały najmocniej rozbite. Kolejne trzy pojazdy mają mniejsze uszkodzenia. Na miejsce skierowano policję, straż pożarną i pogotowie. Przyleciał również śmigłowiec Lotniczego Pogotowia Ratunkowego. Z nieoficjalnych informacji wynika, że co najmniej dwie osoby po zderzeniu były zakleszczone w pojazdach. Strażacy musieli użyć specjalistycznego sprzętu, aby do nich dotrzeć. Droga krajowa nr 27 jest całkowicie zablokowana.

