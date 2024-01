Przegląd prasy 17.01.2024. Zestawiliśmy dla Ciebie najważniejsze wydarzenia z wczoraj. Zobacz naszą prasówkę

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 16.01. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Utrudnienia w ruchu 17.01.2024 w woj. lubuskim. Gdzie są dzisiaj prowadzone roboty drogowe?”?

Prasówka 17.01: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Utrudnienia w ruchu 17.01.2024 w woj. lubuskim. Gdzie są dzisiaj prowadzone roboty drogowe? Gdzie w województwie lubuskim należy spodziewać się dzisiaj (17.01.2024) utrudnień? Roboty drogowe: droga S3a, MOP Racula Wschód (198. km na odc. 0,2 km) Wykonywane roboty: budowa stacji paliw na MOP Racula Wschód..

📢 Gdzie nie będzie prądu w lubuskim 17.01? Sprawdź planowane wyłączenia prądu oraz awarie Gdzie planowane są wyłączenia prądu w lubuskim (17.01)? Warto wiedzieć, kiedy może to nastąpić w twojej okolicy. Przyczyną wyłączenia prądu są najczęściej remonty, budowy lub modernizacje sieci. Dobrze jest przygotować się na tego typu sytuacjew lubuskim. Przedstawiamy spis miejsc, gdzie planowane są wyłączenia prądu w lubuskim Brak prądu może być denerwującym zjawiskiem, dlatego warto znaleźć sobie zajęcie na ten czas, które nie wymaga użycia energii elektrycznej.

📢 Terminy NFZ na kolonoskopię w woj. lubuskim. Stan na 17.01.2024 Jakie są terminy NFZ na kolonoskopię w województwie lubuskim? Zdarza się, że kolejka do wykonania świadczenia może być długa. Dlatego warto sprawdzać miejsca, gdzie na NFZ uda nam się dostać szybciej. Przygotowaliśmy zestawienie (stan na 17.01.2024), gdzie na kolonoskopię można znaleźć krótszy termin na NFZ. Zobacz, czy blisko Ciebie jest możliwość szybszego wykonania świadczenia.

Prasówka 17.01: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Najlepsze MEMY o zwierzętach. Słodkie, zabawne, radosne psy, koty i inne. Uśmiejesz się do łez Najlepsze MEMY ze zwierzętami rozbawią każdego! Doskonale wiedzą o tym nie tylko właściciele psów czy kotów, ale wiele osób, które uwielbiają również inne zwierzęta. Te ubarwiają nasz świat, dodają naszemu otoczeniu kolorytu, niekiedy magii i odrobiny słodkości, gdy na nie patrzymy. Jak zwierzęta widzą Internauci? Zobaczcie najlepsze MEMY o zwierzętach! Z pewnością uśmiejecie się do łez!

📢 Nowe przepisy wymiany pieniędzy od początku roku. Tymi pieniędzmi nie zapłacisz [17.01.2024] W 2024 roku obowiązują przepisy dotyczące wymiany pieniędzy. Aktualnie używane przez nas środki płatnicze wydane są bezterminowo, ale w kilku sytuacjach tracą one swoją wartość i ważność. Pieniądze są pełnoprawnym środkiem płatniczym, chyba że zostaną zniszczone. Zobaczcie, kiedy musimy wymienić pieniądze. 📢 Mariusz Pudzianowski pokazuje swój dom i ogród - tak mieszka Pudzian! Lubi konie i traktory [17.01.2024] Tak mieszka i żyje na co dzień Mariusz Pudzianowski. Każdy dzień zaczyna od przebieżki, trenuje, a oprócz tego prowadzi biznesy i pomaga w polu. "Brakuje ci tylko rodziny"- komentują fani. Tak mieszka i żyje na co dzień w Białej Rawskiej siłacz i gwiazda KSW Mariusz Pudzianowski.

📢 PZPS ocenił frekwencję na siatkarskich mistrzostwach w Gorzowie. Jaką ocenę dostał Gorzów? Mistrzostwa Europy Wschodniej U20M rozgrywane w Gorzowie obejrzało łącznie prawie 8 tys. widzów. - Pod kątem frekwencji turniej możemy ocenić bardzo pozytywnie – mówią w Polskim Związku Piłki Siatkowej.

📢 W internecie zawrzało od komentarzy. #JestemProblememTuska: pod takim hasłem użytkownicy komentują wywiad z premierem Pytania, które skierował do premiera Donalda Tuska podczas wywiadu z trzema stacjami telewizyjnymi Marek Czyż, dziennikarz programu „19:30”, stały się impulsem do masowej reakcji wśród internautów. W mediach społecznościowych rozpoczęła się akcja pod hashtagiem „#JestemProblememTuska”, pojawia się coraz więcej wpisów, w których użytkownicy, wraz ze znanymi politykami, dzielą się swoimi opiniami i refleksjami. 📢 Które auta nie mogą jeździć na nowe paliwo E10? Mamy listę samochodów, które nie mogą tankować nowej benzyny 15.01.2024 Benzyna E10 od stycznia zastąpiła popularną "95". Jednak nie wszystkie auta będą mogły palić E10. Mamy listę aut, które nie są kompatybilne z nowym paliwem. Jak sprawdzić, czy twój samochód może jeździć na E10? 📢 Niemcy przygotowują się do ataku sił Putina na NATO. Grozi nam III wojna światowa? Na Ukrainie Putin nie skończy - tak twierdzi wielu zachodnich wojskowych i polityków. Niemiecki "Bild" dotarł do tajnego dokumentu resortu obrony Niemiec. Zawarto w nim informacje o kolejnych ruchach dyktatora.

📢 Dentobus kursuje po województwie lubuskim. Dziś zaparkował przy Szkole Podstawowej nr 3 w Lubsku. Gdzie kolejne postoje? Dentobus, czyli mobilny gabinet stomatologiczny w styczniu odwiedza niewielkie miejscowości w województwie lubuskim. Z darmowej wizyty u dentysty mogą skorzystać dzieci i młodzież. Sprawdź, co oferuje i gdzie jeszcze się zatrzyma!

📢 Sąd wypuścił nieletnich sprawców pobicia z Żabki w Oleśnicy. Nie odpowiedzą jak dorośli Sąd Rejonowy w Oleśnicy zmienił kwalifikacje czynów wobec pary 16-latków, którzy brutalnie pobili ajenta i ekspedientkę sklepu "Żabka" w Oleśnicy. Według oficjalnych ustaleń nie doszło do rozboju, a do pobicia (przez chłopaka) i naruszenia nietykalności cielesnej (przez dziewczynę). O losie sprawców zadecyduje więc sąd rodzinny. Jeden z nich już wcześniej był pod okiem kuratora. 📢 Zrealizował seksualną fantazję. Partnerka nie żyje. Pora na psychiatrów. Proces w sprawie zabójstwa w Międzyzdrojach Po trzech miesiącach analizy akt, psychiatrzy wciąż „nie rozgryźli” oskarżonego o zabójstwo kobiety. Dlatego chcą go teraz poddać obserwacji. Obrońca oskarżonego nie ukrywa irytacji.

📢 Szok, jak było u nas zielono! Zobacz zieloną Zieloną Górę na starych zdjęciach. Drzew i krzewów nam nie brakowało Zielona Góra musi być zielona. Nie tylko z nazwy – mówią mieszkańcy i zastanawiają się, jak zmienić miasto w jeszcze bardziej zielone. Ostatnimi czasy pojawiły się tzw. ogrody kieszonkowe, powstały nowe skwery i drzewa choćby na szarej ulicy Bohaterów Westerplatte. Z okazji 800-lecia miasta i 700-lecia wydania praw miejskich posadzono 800 drzew. Dużo się mówi o tworzeniu korytarzy przewietrzających. I bardzo dobrze. Może przy okazji wrócić też do tego, co było. Poszukać inspiracji na starych zdjęciach Zielonej Góry, na których jest wiele zielonych miejsc. 📢 Jest praca w lubuskich urzędach. Sprawdź najnowsze oferty zatrudnienia Lubuskie urzędy poszukują pracowników. Wolne etaty czekają w Zielonej Górze, Świebodzinie, Gorzowie i Krośnie Odrzańskim. Kto może liczyć na zatrudnienie? Oto najnowsze oferty pracy!

📢 Zastal Zielona Góra ma nowego gracza. Wzmocni zespół pod koszami Gligorije Rakocević został nowym koszykarzem Enei Stelmetu Zastalu Zielona Góra. 📢 Szokujący powód śmierci 20-letniej Włoszki. Co jej zaszkodziło? Już wiadomo, co było przyczyną tragedii 20-letniej Włoszki w restauracji, która zakończyła się śmiercią kobiety. Anna Bellisario pytała, czy na pewno nie dostanie produktu, na który jest uczulona. Personel zapewniał ją, że wszystko jest w porządku. Chwilę później doszło do dramatu. Zakończyło się śledztwo w tej sprawie, a finał rozegra się w sądzie. 📢 Nominacje na Jagiellończyka. Lubuskie ma II wicewojewodę, a Lubuski Urząd Wojewódzki zyskał nowego dyrektora generalnego Z dniem 16 stycznia 2024 roku II wicewojewodą lubuskim został Tomasz Nesterowicz, a dyrektorem generalnym Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. Radosław Wróblewski.

📢 Inspektor Szymon Sędzik nowym komendantem Lubuskiej Policji. Zastąpił na stanowisku nadinspektora Jarosława Pasterskiego We wtorek 16 stycznia nadinspektor Jarosław Pasterski pożegnał się ze sztandarem Komendy Wojewódzkiej Policji w Gorzowie Wielkopolskim. Rozkazem pełniącego obowiązki Komendanta Głównego Policji, obowiązki Komendanta Wojewódzkiego Policji w Gorzowie Wielkopolskim zostały powierzone inspektorowi Szymonowi Sędzikowi. 📢 Duże kwiaty doniczkowe to obowiązkowa ozdoba modnego salonu. Polecamy 5 najbardziej efektownych roślin do domowej dżungli Kwiaty doniczkowe to obecnie obowiązkowy element modnego salonu. Ale rośliny warto mieć bez względu na modę. Polecamy 5 najbardziej efektownych roślin, które sprawią, że dom będzie wyglądał pięknie. Wybraliśmy takie, które nie sprawią problemów w uprawie. 📢 Sześć sparingów Stali Gorzów przed sezonem. Będzie też memoriał Jancarza Unia Leszno, GKM Grudziądz i Sparta Wrocław. Tak ostatecznie przedstawia się grupa przedsezonowych sparingpartnerów Stali Gorzów. Pierwsze z testowych spotkań 26 marca.

📢 Zamienił Warszawę na Sulęcin. Stanisław Chaciński jest głodny siatkarskich sukcesów Mam bardzo duże szanse wyjazdu na finały mistrzostw Europy. Najwięcej będzie zależało ode mnie, od mojej formy. Zrobię wszystko, by nie zaprzepaścić tej szansy - mówi Stanisław Chaciński, niespełna 19-letni przyjmujący reprezentacji Polski U-20 i pierwszoligowej Olimpii Sulęcin. 📢 Pracował jako ochroniarz i okradał pracowników firmy. "Wyspecjalizował się" w kradzieży... okularów. W domu miał ich "arsenał" Można powiedzieć, że pewien 46-letni złodziej zatrudnił się pod przykrywką ochroniarza w pewnej firmie. Dlaczego? Bo mężczyzna zamiast chronić, okradał pracowników firmy z powiatu sulęcińskiego. Warto jednak dodać, że był to "złodziej ze specjalizacją", bowiem trudnił się kradzieżą okularów korekcyjnych. 📢 Zestawy z PRL, skórzane kanapy i fotele, elektronika. To dostaniesz za darmo w Lubuskiem! Warto się pospieszyć Za darmo na OLX można wyhaczyć instrumenty muzyczne, garderobę, zabawki, czy wyposażenie domu, w tym również dobre jakościowo skórzane meble, zestawy PRL i nie tylko. Niektóre z tych produktów są naprawdę w dobrym lub bardzo dobrym stanie i aż dziw bierze, że ktoś chce się tego pozbyć za zwykłe dziękuję. Dlatego warto się spieszyć, nim ktoś was ubiegnie. W niniejszym materiale publikujemy najciekawsze oferty za darmo z województwa lubuskiego.

📢 Władysław Kosiniak-Kamysz mówi o zmianach w konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej. "Propozycje zostaną wysłane do klubów parlamentarnych" Potrzebny jest nowy rozdział konstytucji o Trybunale Konstytucyjnym. Roześlemy te propozycje do wszystkich klubów parlamentarnych - poinformował we wtorek wicepremier, szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz. Zaznaczył jednak, że obecna koalicja rządząca nie ma odpowiedniej większości w Sejmie, aby wprowadzać zmiany w konstytucji.

📢 10 najgorszych kierunków studiów. Tych studiów nie warto podejmować. W rankingu marketing i edukacja. Co jeszcze? Wybór kierunku studiów to jedna z najważniejszych decyzji w życiu młodego człowieka. Od niej zależy nie tylko przyszła kariera zawodowa, ale także satysfakcja i rozwój osobisty. Okazuje się, że 44 proc. osób z wyższym wykształceniem żałuje wybranego kierunku studiów. ZipRecruiter opracował raport, z którego wyłoniono 10 najgorszych kierunków studiów. Czy te specjalizacje faktycznie są tak rozczarowujące?

📢 Nagrody Emmy przyznane. Suki Waterhouse odsłoniła ciążowy brzuch. Zobacz najdziwniejsze kreacje gwiazd Nagrody Emmy 2023 rozdano! W poniedziałek (15 stycznia) odbyła się gala, podczas której przyznano statuetki gwiazdom telewizji. Na wydarzeniu pojawiły się twarze znane niemal na całym świecie. Wiele pań zdecydowało się na odważne, a nawet wręcz dziwne kreacje. Modelka i aktorka Suki Waterhouse założyła suknię podkreślającą i częściowo odsłaniającą ciążowy brzuszek, a aktorka Alex Borstein połączyła różne style. 📢 Kostrzyn nad Odrą sprzedaje działki na terenach, gdzie odbywał się Przystanek Woodstock. Kupi je strefa ekonomiczna, powstaną tu nowe firmy Kostrzyńsko-Słubicka Specjalna Strefa Ekonomiczna się powiększy. Strefie zaczyna brakować w Kostrzynie gruntów, na których mogłyby powstawać nowe firmy. Dlatego miasto wystawiło na sprzedaż 30 hektarów na terenach, gdzie niegdyś odbywał się Przystanek Woodstock (późniejszy Pol'and'Rock Festiwal).

📢 Autobus stanął w poprzek drogi na DK 92. Droga była zablokowana We wtorkowy poranek (16 stycznia) doszło do groźnie wyglądającego zdarzenia na trasie DK 92 na skrzyżowaniu w miejscowości Lutol Suchy. To tam doszło do kolizji, w której uczestniczył autobus i samochód osobowy.

📢 Holenderski hełm odnaleziony podczas prac ziemnych w Kostrzynie. Nie wiadomo, jak się tu znalazł Kolejna niespodzianka podczas budowy mostu drogowego nad Wartą w Kostrzynie. Podczas prac ziemnych na wysokości przystani żeglarskiej Delfin odnaleziono holenderski hełm. Nie wiadomo do końca, jak ten przedmiot znalazł się w Kostrzynie. 📢 Dwie poważne kraksy na A18. Przód jednego z aut został totalnie zmasakrowany. Kierowcy: bądźcie ostrożni! W godzinach wieczornych 15 stycznia i nocą 16 stycznia doszło do dwóch zdarzeń na trasie A18. Patrząc na zdjęcia jednej z kolizji, można powiedzieć, że to cud, że kierowca wyszedł z tego bez szwanku. Policja apeluje o ostrożność! Warunki na drogach nie są łatwe.

📢 Mężczyźni o tych imionach są najgorszymi mężami. Mają trudny charakter [LISTA] 16.01.2024 Od początku wydają się wspaniałymi partnerami życiowymi, a po ślubie wszystko diametralnie się zmienia. Co możemy wyczytać z konkretnych imion? Zobacz, jacy mężczyźni muszą się bardzo starać w roli mężów. Potrzeba jednak więcej silnej woli - ci mężczyźni muszą się mocniej starać, aby być dobry mężami. Zobacz listę męskich imion, które mogą świadczyć o trudnym charakterze. 📢 Totalne absurdy na drogach w Polsce. Kto to wymyślił? Nie uwierzysz w to co tu zobaczysz! Czy na polskich drogach często widujecie absurdy drogowe? Praktycznie każdy kierowca lub pieszy kiedyś spotkał się z takimi sytuacjami, w których nie było wiadomo, co robić. Źle ustawione znaki drogowe, drzewa w jezdniach i inne niecodzienne pomysły drogowców to częsty widok. Zobaczcie sami!

📢 Trudne warunki na lubuskich drogach. Jest ślisko, miejscami zalega błoto pośniegowe Kierowcy poruszający się po drogach w regionie powinni zachować szczególną ostrożność. Warunki jazdy nie należą do najlepszych. Na wielu trasach nawierzchnia jest śliska lub zalega na nich błoto pośniegowe. Trzeba pamiętać o dostosowaniu prędkości do sytuacji panującej na drogach.

📢 Moda i włosy w czasach PRL. Tak się wtedy czesano. Cóż to były za fryzury! Zobacz! O czasach PRL-u mówi się głównie podczas wspominania kolejek do sklepów i braku podstawowych produktów. Jednak nie wszystko w tym okresie było szare i smutne. Dla wielu ludzi to lata młodości i studenckich szaleństw. Mała podróż w czasie i szczypta nostalgii? Czemu nie! Zobaczcie, jakie były najmodniejsze fryzury w czasach PRL. 📢 Memy, które zrozumieją tylko dzieciaki z lat 90-tych. Rozbawią cię do łez! [MEMY] 16.01.2024 Pamiętacie szalone lata dziewięćdziesiąte? Wszyscy oglądali "Beverly Hills" i "Doktor Quinn", a wiedzę zdobywaliśmy mimo że Google nie istniało. Używaliście Windowsa 98 - wiele osób uważa, że to najlepszy system operacyjny. Jak wspominacie te lata? Oto memy o szalonych latach 90-tych!

📢 Rosół to ojciec chrzestny wszystkich zup. Mamy idealny przepis! | WIDEO Żydowska penicylina, szkocki scotch broth, azjatycki ramen (Japonia) lub samgyetang, amerykański chicken soup, czy francuski consomme. Uwierzycie, że te wszystkie dania poza marginalnymi różnicami to słynny rosół? Gdybyśmy mieli porównywać tę zupę do produkcji kinowych, to rosół jest jak... Indiana Jones, Ellen Ripley w Obcym, kapitan Jack Sparrow, Ojciec Chrzestny wszystkich zup. Rosół, w szczególności przygotowany domowym sposobem to idealna rzecz na rozgrzanie (szczególne w chłodne dni), pomaga przetrwać kaca, poprawia samopoczucie w czasie przeziębienia, zaspokaja apetyt i uzupełnia składniki odżywcze w naszym organizmie. Rosół to królewskie danie, jedno z najbardziej rozpoznawalnych, które gości na stołach w niemal każdym polskim (i nie tylko) domu. Wyobrażacie sobie dawniej, a nawet dziś, w niektórych przypadkach weselicho bez rosołu? No właśnie! To jak Gwiezdne Wojny bez Lei, Hana Solo, Vadera, Yody... No nie da się. Tak po prostu.

📢 Żony o tych imionach są najbardziej zrzędliwe. To koszmar każdego męża. Ciągle mają pretensje, są wścibskie i podejrzliwe 16.01.2024 Czy imiona mają jakieś znaczenie i niosą za sobą ładunek cech, które predysponują daną osobę do takich a nie innych zachowań? Od setek lat ludzie zadają sobie takie pytania. Co na ten temat twierdzą ezoterycy? Oni nie mają wątpliwości - każde imię nosi ze sobą zespół charakterystycznych cech, wyjątkowych dla osoby, która je nosi. Jak przekłada się to na stosunki damsko - męskie? Zobaczcie które imiona żeńskie są najgorsze dla żon. To one z kochanych narzeczonych zmieniają się w wiecznie marudzące żony. 📢 Czy Twój kot Cię kocha? Po czym to poznać? Oto 10 dowodów na kocią miłość 16.01.2024 Koty, podobnie jak ludzie, mają bardzo różne charaktery. Niektóre kochają być przytulane, a inne wolą zawsze zachować odległość od swoich opiekunów. Nie oznacza to, że Twój przyjaciel Cię nie kocha. Najważniejsze, abyś nauczył się odczytywać uczucia Twojego futrzaka. Oto 10 dowodów, że Twój kot Cię kocha!

📢 Gorzów. Stawki za wodę i ścieki pójdę w górę, ale nie tak wysoko jak inflacja Od 16 maja za wodę i ścieki w Gorzowie oraz okolicach mieszkańcy zapłacą o 62 grosze więcej niż teraz. Stawka będzie obowiązywała przez dwanaście miesięcy. 📢 Prognoza pogody na wtorek. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej ostrzega przed mrozem i opadami śniegu Początek tygodnia zapowiada się mroźnie i śnieżnie. Temperatury w całym kraju będą minusowe, a zgodnie z prognozami Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej miejscami wiatr może osiągnąć nawet 60 km/h. Sprawdź dokładną prognozę pogody na wtorek.

📢 500 plus na dziecko to nie wszystko. Dodatkowe świadczenie dla osób pracujących. Sprawdź szczegóły jak je otrzymać 16.01.2024 Oprócz plotek dotyczących waloryzacji świadczenia 500 plus na każde dziecko, pojawiły się postulaty utworzenia dodatkowego świadczenia dla osób pracujących. Mowa tu konkretnie o dodatku 500 złotych dla osób będących na etacie. Sprawdź szczegóły projektu.

📢 Od tych kobiet uciekaj sprzed ołtarza! Kobiety o tych imionach to najgorsze żony. Sprawdź listę 16.01.2024 Każda kobieta ma cechy, które są mniej lub bardziej pożądane przez mężczyzn. Astrolodzy uważają, że to właśnie imię może mieć wpływ na to, czy dana kandydatka nadaje się na żonę. Sprawdzicie to w naszej galerii. 📢 Teściowe z piekła rodem! Kobiety o tych imionach to najgorsze teściowe. Sprawdź listę 16.01.2024 Teściowa, druga matka przez jednych uwielbiana, a przez innych nienawidzona. Żarty o teściowych wciąż są jednymi z najpopularniejszych. Sprawdźcie w naszej galerii imiona najgorszych teściowych. 📢 Mateusz potrzebuje nowego wózka. Pomóżmy mu, by nadal zarażał nas swym optymizmem i spełniał swoje marzenia Mateusz Rządkowski z Klenicy ma 27 lat. Połowę swego życia porusza się na wózku. Powód? Zanik mięśni typu Duchenne’a. W nocy, ale teraz także i w dzień, musi korzystać z respiratora. Ale nie załamuje się, chce z życia czerpać garściami. Skoczył na spadochronie. Zbiera autografy znanych ludzi. Ma ich w swojej kolekcji 1.450. Teraz potrzebuje nowego wózka. Trwa zbiórka każdy może pomóc. Choćby biorąc udział w balu charytatywnym.

📢 500 plus dla małżeństw z długim stażem! Oto, jak otrzymać dodatkowe pieniądze ze świadczenia 500 plus 16.01.2024 Kilka tygodni temu na biurko Marszałek Sejmu Elżbiety Witek trafiła obywatelska petycja dotycząca nowego świadczenia 500 plus. Tym razem dodatek ten miałyby otrzymywać małżeństwa z długoletnim stażem. Sprawdź szczegóły, kto może otrzymać 500 plus dla małżeństw.

📢 Noworoczny Koncert „Dla Ciebie, dla Mnie, dla Nas". Wzruszające sceny w Sulechowie W sali widowiskowej Sulechowskiego Domu Kultury odbył się noworoczny koncert, zorganizowany przez Przedszkole Specjalne Bajka, działające przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Sulechowie oraz Stowarzyszenie Dlaczego Nie. 📢 Australian Open 2024. Poznaj najpiękniejsze tenisistki wielkoszlemowego turnieju w Melbourne Turniej Australian Open 2024 zaplanowano na 14-28 stycznia. Na twardych kortach w Melbourne odbędzie się walka o pierwszy Wielki Szlem w tym sezonie. Poznaj najpiękniejsze i najgorętsze tenisistki, które przystępują do zmagań w grze pojedynczej. Na Instagramie chwalą się wysportowanymi sylwetkami, smukłymi ciałami. Zdjęcia - w galerii.

📢 Ślisko na początku tygodnia. W Krośnie Odrzańskim samochody nie mogły podjechać pod górkę Zima zaskoczyła drogowców? W poniedziałek (15 stycznia) nad ranem kierowcy mieli spore problemy na drogach w Krośnie Odrzańskim, głównie na wzniesieniach (ulica Piastów) ze względu na śliską nawierzchnię. Przez tzw. szklankę podjazd pod górę był utrudniony, a zjazd niebezpieczny. Czy drogi zostały posypane? 📢 Nowosolanie nie kryją wzruszenia! W mieście po dwóch latach odnalazła się kotka o imieniu Mała „Jej, cudownie. Życzę pięknych kolejnych dni w swoim domku”. „Wzruszająca historia. Życzę dużo zdrowia, szczęścia i radości dla koteczka i opiekunki”. To niektóre z wielu reakcji mieszkańców Nowej Soli na wiadomość od wolontariuszy Nowosolskich Adopcji Zwierząt. Nie da się nie wzruszyć! Nowosolanka przez przypadek odnalazła swoją kotkę o imieniu Mała.

📢 Paweł Krupiński wyróżniony! Otrzymał "Złotą Basztę" od Stowarzyszenia Przyjaciół Ziemi Gubińskiej Paweł Krupiński z Gubina, po wielu zdobytych medalach i pucharach, został wyróżniony przez Stowarzyszenie Przyjaciół Ziemi Gubińskiej, które wręczyło pływakowi z niepełnosprawnością "Złotą Basztę" - prestiżową nagrodę przyznawaną co roku dla gubinian, którzy rozsławiają miasto.

📢 Jest pomysł na korki na Trasie Północnej w Zielonej Górze. Czy da się przebudować dwa ronda?| WIDEO W ubiegłym roku pojawiły się zmiany na wielu skrzyżowaniach w Zielonej Górze. Utrudnienia w ruchu i nowości w komunikacji, to była realizacja pierwszego etapu ITS, czyli inteligentnego systemu sterowania ruchem. Będzie drugi etap prac. A ten ma objąć przede wszystkim zmiany na dwóch rondach na Trasie Północnej, tam gdzie tworzą się korki. 📢 32. finał WOŚP w Zielonej Górze. Kiedy? Co będzie się działo? Kto zagra? Sprawdź szczegóły finału tegorocznej zbiórki! Jak co roku pod koniec stycznia odbędzie się 32 finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. W Zielonej Górze zapowiada się dzień pełen wrażeń. Fundacja Jurka Owsiaka będzie zbierać potrzebne fundusze na zakup specjalistycznego sprzętu do szpitali. Kiedy jest Finał WOŚP 2024? Co będzie się działo w Zielonej Górze?

📢 Porodówka w Międzyrzeczu nie przyjmuje pacjentek. Gdzie kobiety mają rodzić? Od grudnia międzyrzecki szpital nie przyjmuje pacjentek do porodu oraz na patologię ciąży. To pokłosie wniosku o częściowe zawieszenie oddziału ginekologiczno-położniczo-noworodkowego, który władze lecznicy złożyły do wojewody lubuskiego. Teraz ciężarne mieszkanki muszą rodzić w innych placówkach na terenie regionu. Gotowy do przyjęcia pacjentek jest między innymi szpital w Świebodzinie. 📢 Fenomen gorzowskiej siatkówki. Długi post zdziałał cuda Zastanawiam się nad fenomenem siatkówki w Gorzowie. Na przełomie wieków wiadomo – wielka drużyna, Puchar Polski, dwa „pudła” w ligowych zmaganiach, europejskie puchary. Ponad dekadę temu volleyball nad Wartą znalazł się jednak na równi pochyłej. 📢 Aromatyczny chlebek ziołowy. Ten wypiek na stałe zagości w twoim menu. Wypróbuj przepis na najprostszy rwany chlebek z robota kuchennego Ten przepis nie może się nie udać. Pyszne, delikatne ciasto i aromatyczne masło to sposób na najlepszy chlebek ziołowy do zrobienia w kilka minut w robocie kuchennym. Po upieczeniu nie trzeba go nawet kroić. Można go rwać i zajadać prosto z foremki.

📢 Mieszkanka Lubuskiego kliknęła w podejrzany link i straciła 72 tys. zł! 70-letnia kobieta zdecydowała się po obejrzeniu reklamy na jednym z portali społecznościowych zainwestować pieniądze. Atrakcyjna oferta okazała się być jednak pułapką. Wykonując kolejne polecenia z logowania, kobieta nieświadomie umożliwiła dostęp do swojego konta, przez co straciła 72 tysiące złotych. Pamiętajmy o zachowaniu bardzo szeroko idącej ostrożności podczas wszelkich działań w sieci. W szczególności, kiedy te wymagają udostępnienia naszych danych…

📢 Hydrozagadka w woj. lubuskim: to jezioro dosłownie zniknęło! Zostało tylko na starych mapach Jakim cudem całkiem spore jezioro, które było w Lubuskiem, zniknęło? To... żaden cud. Raczej nieuchronna i straszna rzeczywistość, która dziś też nam zagraża: stepowienie, które jest związane z obniżającym się poziomem wód gruntowych. 📢 Nowy odcinek "Razem odNowa" wzbudził wiele kontrowersji. Monika ze Słubic zdradziła Patryka. Czy uda im się uratować związek? Program "Razem odNowa" prowadzą Ewa Chodakowska i Joanna Krupa. W drugim odcinku programu "Razem odNowa" wystąpiła para ze Słubic: Monika Wojgieniec i Patryk Wojgieniec. 30-latkowie mają dwóch synów, ale przez ponad 2 lata nie byli razem. Dlaczego? - Od syna dowiedziałem się, że jest ktoś inny - przyznał Patryk. Czy pomimo zdrady będą w stanie razem iść przez resztę życia?

📢 Tragedia w Zielonej Górze. W spalonym samochodzie znaleziono zwłoki. Kim jest ofiara? Nie wiadomo Dziś po północy zielonogórska straż dostała wezwanie do pożaru auta na Osiedlu Pomorskim. Gdy ogień został ugaszony, okazało się, że w aucie jest zwęglone ciało. 📢 Tak wyglądał Kostrzyn nad Odrą w latach 90. i przed wojną. Tak wiele się zmieniło! To wyjątkowy album ze zdjęciami. Fotografii jest blisko 100 i zostały wykonane w latach 90. Na wszystkie nałożone są zdjęcia tego samego zdjęcia sprzed wojny. Widać na nich jak na dłoni, jak bardzo na przestrzeni lat zmieniał się Kostrzyn.

📢 Arena Gorzów będzie miała nawierzchnie dla siatkarzy i piłkarzy ręcznych Piłkarze ręczni oraz siatkarze już mogą myśleć o stałym występowaniu w Arenie Gorzów. Miasto wraz ze Słowianką postarają się o nawierzchnię na potrzeby obu dyscyplin sportowych.

📢 Chiński gigant Minth Group rozszerza działalność w szprotawskiej strefie przemysłowej Będą kolejne inwestycje chińskiego giganta w szprotawskiej strefie przemysłowej. Będą nowe miejsca pracy i wpływy do budżetu gminy. O rozwoju strefy poinformował burmistrz Mirosław Gąsik.

Minth Group to firma pochodząca z Tajwanu, z główną siedzibą w Chinach kontynentalnych. Spółka zatrudnia obecnie ponad 18 tys. pracowników w 50 zakładach na całym świecie (Chiny, USA, Japonia, Meksyk, Wielka Brytania, Niemcy, Czechy, Serbia). To jeden z największych na świecie producentów części motoryzacyjnych. 📢 Mam wątpliwości, czy mam jakiekolwiek szanse na uczciwy proces – napisała do nas kilka dni temu pani Grażyna Twierdzili, że bronią praworządności, ale powołanie „rządu 13 grudnia” całkowicie ten argument unieważniło. Zwykły obywatel ma prawo mieć wątpliwości, czy politycznie aktywny sędzia będzie bezstronny.

📢 Remont się kończy, zaraz będzie budowa, czyli drogowe inwestycje w tyglu pytań mieszkańców Zielonej Góry Problemy drogowe wywołują wśród mieszkańców najwięcej emocji. Co i kiedy będzie budowane, remontowane, w jaki sposób? – te pytania wciąż się pojawiają, także w telefonach i emailach do redakcji. Wśród nich nie brakuje pytań o Trasę Aglomeracyjną, który ma niebawem wybudować Budimex czy nazwy ulic przeznaczonych w tym roku do remontu. 📢 Wzruszający spacer po Zielonej Górze. Takiego miasta już nie ma... Niezwykłe zdjęcia sprzed lat Zielona Góra po II Wojnie Światowej była... miasteczkiem. W 1946 roku liczyła zaledwie 15 tysięcy mieszkańców, w latach 50. przekroczyła 40 tysięcy, a w 80. - 100 tysięcy mieszkańców. Powstawały osiedla, zakłady pracy, wyższe uczelnie. Miasto się zmieniało i niektórym trudno wyobrazić sobie, jak wyglądało przed laty. Te zdjęcia w tym pomogą!

📢 Zwierzęta na pierwszym planie. To prawdziwe cuda natury! Zobaczcie obłędne zdjęcia z lubuskich lasów Pobudka o świcie, a później czołganie się w mokrej trawie, brodzenie w błocie lub długie oczekiwanie w czatowni. Dla idealnego zdjęcia Michał Bielewicz jest w stanie zrobić dużo. Podczas swoich bezkrwawych łowów poluje aparatem na sarny, daniele, lisy i wilki, ale najwięcej czasu poświęca drapieżnym ptakom. Niekiedy wykonanie dobrego zdjęcia zajmuje mu nie tylko godziny, ale nawet dni. 📢 Mali Gorzowiacy kończą kolędowanie w Gorzowie Kończy się doroczne kolędowanie w wykonaniu Małych Gorzowiaków. Ostatnia szansa do posłuchania kolęd w ich wykonaniu będzie w niedzielę, 14 stycznia wieczorem. 📢 Sezon na morsowanie w pełni! Śmiałkowie zażywali kąpieli na Dzikiej Ochli w Zielonej Górze Morsowanie to już styl życia. Przynajmniej dla grupy mieszkańców, którzy regularnie spotykają się na Dzikiej Ochli, aby bez względu na pogodowe warunki, zanurzyć się w lodowatej wodzie.

📢 Strona wyglądała jak rządowa. Mieszkaniec Lubuskiego stracił ponad 100 tysięcy złotych Na początek mieszkaniec powiatu krośnieńskiego zainwestował tysiąc złotych. Gdy w krótkim czasie rzekomo zarobił 300 procent, wizja łatwego wzbogacenia się wzięła górę nad rozsądkiem. Mężczyzna stracił ponad 100 tysięcy złotych i prawdopodobnie nigdy tych pieniędzy nie odzyska. 📢 Jak niedziela to... wszyscy na giełdę w Gorzowie! Takie rzeczy można kupić tylko tutaj! Giełda w Gorzowie otwarta jest w każdą niedzielę od wczesnych godzin porannych. Przyciąga do siebie mieszkańców z całego regionu, którzy tydzień w tydzień tłumnie przyjeżdżają na zakupy. Czternastego stycznia na targowisku również pojawiło się bardzo dużo ludzi. Które towary cieszyły się największą popularnością? 📢 Chwile grozy niedaleko Międzyrzecza! Autobus wypadł z drogi, na szczęście podtrzymały go barierki O dużym szczęściu może mówić kierowca autobusu, który w niedzielę nad ranem, 14 stycznia zjechał nagle z drogi na pobocze. Pojazd mocno się przechylił i zatrzymał się na barierach energochłonnych.

📢 Gmina Dobra do Życia 2023. Tutaj w Lubuskiem mieszka się najlepiej Serwis Samorządowy PAP opublikował pełne wyniki trzeciej edycji rankingu „Gmina Dobra do Życia”. Sprawdziliśmy, które lubuskie gminy okazały się najlepsze w województwie, a które znalazły się na końcu tego zestawienia. 📢 Kamera, akcja! Te głośne filmy i seriale kręcono w Lubuskiem! Znani aktorzy odwiedzają nas co roku Może i Lubuskie nie jest stolicą kinematografii na miarę Gdyni czy Cannes, ale prawda jest taka, że kręcono u nas mnóstwo wciągających widza filmów i seriali. Niektóre z nich są już kultowe. Sceny wielu z tych znanych produkcji rozgrywały się tuż pod waszymi nosami. W kadrze filmowym mógł się znaleźć wasz dom, ulica czy nawet cała okolica! Często sami Lubuszanie stawali przed kamerą jako statyści lub za kamerą jako obserwatorzy. I to właśnie te głośne tytuły rozsławiły Ziemię Lubuską w kraju i na świecie. Wcale nie przesadzamy.

📢 Najlepsze licea i technika w Lubuskiem według rankingu Perspektywy 2024. Które miejsca zajęły w kraju? Jak co roku na początku stycznia Perspektywy prezentują ranking szkół średnich. Znalazło się w nim tysiąc najlepszych liceów i 500 najlepszych techników. Wśród nich są lubuskie szkoły. Jedna z nich znalazła się w krajowej czołówce. 📢 To możesz mieć zupełnie za darmo! Pralki, szafki, kanapy, fotele. Zobaczcie, co jest do zabrania. Najciekawsze oferty W popularnym serwisie ogłoszeniowym aż roi się od ofert "oddam za darmo". Spośród setek takich informacji wybraliśmy te najlepsze - czyli znajdziecie tutaj te rzeczy, które nie są zniszczone i warto dać im drugie życie.

📢 Na stadionie Falubazu Zielona Góra rośnie nowy park maszyn. Jak przebiegają prace? Na zielonogórskim stadionie żużlowym trwa budowa nowego parkingu dla motocykli. Ostatnie trudne warunki atmosferyczne nieco utrudniają prace, ale generalnie opóźnień nie ma.

📢 Tak żużlowcy spędzają zimowe wakacje. Egzotyczne wczasy i ważne zmiany w życiu Sezon 2023 zakończył się na przełomie września i października. Od tego czasu żużlowcy mają dużo czasu na inne aktywności – wyjazdy na wczasy, powrót w rodzinne strony albo swoje hobby. Zobaczcie, jak najlepsi zawodnicy na świecie spędzają przerwę między sezonami. 📢 Te osoby nie muszą już płacić abonamentu RTV. Duże zmiany w 2024 roku. Sprawdź czy musisz go opłacać 09.01.2024 Ustawa o abonamencie RTV mówi jasno, że abonament płacić musi każdy kto posiada odbiornik zarówno telewizyjny jak i radiowy. Opłacie podlegają także radia samochodowe. W zasadzie każdy, kto nie opłaca abonamentu RTV podlega karze. Sprawdzić mogą nas pracownicy Poczty Polskiej. Kontrolowane są domu i mieszkania Polaków. Ustawa przewiduje także, że są osoby które są zwolnione z płacenia abonamentu RTV. Kto nie musi płacić abonamentu?

