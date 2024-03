Przegląd prasy 17.03.2024. Przygotowaliśmy zestaw najważniejszych informacji z wczoraj. Bądź na bieżąco z wydarzeniami

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 16.03. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Wyłączenia prądu w lubuskim. Gdzie 17.03 są planowane wyłączenia prądu, a gdzie awarie?”?

Prasówka 17.03: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Wyłączenia prądu w lubuskim. Gdzie 17.03 są planowane wyłączenia prądu, a gdzie awarie? Gdzie można się spodziewać wyłączenia prądu w lubuskim 17.03? Pokazujemy spis miejsc, w których planowany jest brak prądu w lubuskim. Warto wiedzieć, kiedy i gdzie nastąpi przerwa w dostawie prądu w twojej okolicy. Brak prądu w domu może być budzić irytację, dlatego dobrze jest na ten czas znaleźć sobie zajęcie, które nie będzie wymagało korzystania z energii elektrycznej. Przyczyną planowanych wyłączeń prądu są najczęściej modernizacje sieci oraz remonty lub budowy.

📢 Utrudnienia w ruchu: woj. lubuskie. Gdzie trwają roboty drogowe? Sprawdź stan na 17.03.2024 Które drogi w województwie lubuskim 17.03.2024 nie są przejezdne? Roboty drogowe: droga S3a, MOP Kępsko (163. km na odc. 0,1 km) Wykonywane roboty: demontaż czujników wagowych. Zajęty jeden z dwóch pasów ruchu na drodze dwujezdniowej. .

📢 Terminy NFZ w woj. lubuskim na rezonans magnetyczny. Dane aktualne na 17.03.2024 Jakie są kolejki NFZ na rezonans magnetyczny w województwie lubuskim? Czasami termin wykonania danego świadczenia może być odległy. Warto wiedzieć, w jakich miejscach kolejka będzie krótsza. Sprawdź, gdzie na 17.03.2024 znajdziesz termin na rezonans magnetyczny. Dzięki temu dowiesz się, gdzie w województwie lubuskim czas oczekiwania na rezonans magnetyczny na NFZ będzie najkrótszy.

Prasówka 17.03: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Terminy NFZ na kolonoskopię w woj. lubuskim. Terminy aktualne na 17.03.2024 Jakie są terminy NFZ na kolonoskopię w województwie lubuskim? Zdarza się, że kolejka do wykonania świadczenia może być długa. Dlatego warto sprawdzać miejsca, gdzie na NFZ uda nam się dostać szybciej. Przygotowaliśmy zestawienie (stan na 17.03.2024), gdzie na kolonoskopię można znaleźć krótszy termin na NFZ. Zobacz, czy blisko Ciebie jest możliwość szybszego wykonania świadczenia.

📢 Terminy NFZ w woj. lubuskim na tomografię komputerową. Dane aktualne na 17.03.2024 Jak sprawdzić, jak długie są kolejki NFZ na tomografię komputerową w województwie lubuskim? Przedstawiamy zestawienie miejsc, dzięki któremu dowiesz się, gdzie dostaniesz się na tomografię komputerową na NFZ w swojej okolicy w najbliższym możliwym terminie (stan na 17.03.2024). W ten sposób będziesz wiedzieć, gdzie kolejka jest krótsza. 📢 Zamiokulkas - trik na wypuszczanie nowych liści. Wsyp to do doniczki, a zamiokulkas odżyje Zadbany zamiokulkas jest wspaniałą ozdobą pokoju. Zdarza się jednak, że zamiokulkas marnieje, liście żółkną lub brązowieją i odpadają, a roślina nie wypuszcza nowych. Zdrowy zamiokulkas ma piękne, błyszczące, mięsiste liście w kolorze głębokiej zieleni. Jeśli twój zamiokulkas wygląda źle, dodaj ten prosty, ale skuteczny nawóz do doniczki. Zobacz przepis na nawóz do zamiokulkasa.

📢 KSW 92 w Gorzowie. Trwa wieczór walk w Arenie Gorzów |RELACJA LIVE W sobotę, 16 marca w Arenie Gorzów trwa XTB KSW 92. W trakcie wieczoru zaplanowano dziewięć walk. Zapraszamy do śledzenia naszej relacji z tego wydarzenia. 📢 Oto piękna mama Roksany Węgiel ZDJĘCIA. Kim jest Edyta Węgiel? Wygląda bardzo seksownie! Ładniejsza od córki? 16.03.2024 Kariera Roksany Węgiel cały czas się rozwija w zawrotnym tempie. Na szczęście śliczna młoda piosenkarka może liczyć na wsparcie swoich najbliższych, w tym mamy Edyty. Zobacz jak wygląda śliczna mama Roksany Węgiel... 📢 Malutka wieś ma nową świetlicę i obwodnicę! Tak się żyje w Szprotawce! W Szprotawce w gminie Szprotawa mieszkają tylko 52 osoby, w tym 12 dzieci. Lokalna społeczność cieszy się spokojem i dobrobytem. Wieś ma własną obwodnicę, będzie ścieżka rowerowa, a w sobotę 16 marca 2024 zyskała również wybudowaną od podstaw świetlicę! Sołtys Ryszard Czuchraj zaprasza wszystkich na Święto Jagody w przedostatnią sobotę lipca.

📢 Oskarżone o czary kobiety płonęły na stosie w Zielonej Górze. By się przyznały do winy, strasznie je torturowano Zielona Góra jest kobietą – słyszymy dość często. To w Zielonej Górze kobiety pełniły ważne funkcje jak prezydent miasta czy marszałek lubuski. To Zielona Góra okrzyknięta została najbardziej tolerancyjnym i otwartym miastem w Polsce. Ale nie zawsze było to miejsce bezpieczne dla mieszkańców. Był czas, kiedy kobiety oskarżane o czary płonęły na stosie. 📢 Same nieszczęścia piłkarzy Warty Gorzów. Najpierw czerwona kartka, potem cztery stracone gole Fatalnie ułożył się dla warciarzy sobotni (16 marca) mecz 21. kolejki w III grupie III ligi. Po dwóch wyjazdowych porażkach na inaugurację wiosennej rundy granatowo-bordowi liczyli, że w pierwszym w 2024 roku domowym spotkaniu urwą jakieś punkty walczącemu o awans do II ligi MKS Kluczbork. Tymczasem futboliści z Opolszczyzny zaaplikowali im na stadionie przy ul. Olimpijskiej aż cztery gole.

📢 12. Kołobrzeski Pułk Piechoty ma 80 lat. Tak wyglądała służba w jednostce w Gorzowie Była tu piekarnia i świniarnia, a dawna wojskowa stacja paliw dziś służy zwykłym kierowcom, którzy tankując paliwo mogą zobaczyć halę naprawy czołgów. Przy ul. Myśliborskiej w Gorzowie przez prawie pół wieku byli polscy żołnierze 12. Kołobrzeskiego Pułku Piechoty. W poniedziałek byli wojskowi będą wspominali dawne czasy… 📢 Nowoczesne, ekologiczne domy, wyposażenie i rośliny. W Drzonkowie trwają 30. Targi Budownictwa, Wyposażenia Wnętrz i Ogrodów To już 30. edycja Targów Budownictwa, Wyposażenia Wnętrz i Ogrodów, które odbywają się w sobotę i niedzielę (16 - 17 marca) na terenie Wojewódzkiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Drzonkowie, w godz. 10-18. To wydarzenie należy do największych imprez targowych w Lubuskiem i niezmiennie cieszy się dużym zainteresowaniem wystawców oraz zwiedzających.

📢 Kolekcjonerzy poszukują wyjątkowych antyków. Unikalne przedmioty do kupienia w internecie. Masz je w domu? 16.03.2024 Unikalne antyki poszukiwane przez kolekcjonerów mogą zapewnić Wam dużo pieniędzy. Możemy na nich zarobić fortunę. Często nie mamy świadomości, że przedmioty posiadane w domu warte są dużo pieniędzy. Oto unikalne antyki poszukiwane przez kolekcjonerów. Sprawdźcie, za ile możecie je sprzedać! 📢 10 atrakcji w Zielonej Górze. Jak te miejsca oceniają turyści i mieszkańcy? Na pierwszym miejscu pod względem treści i ilości opinii jest miejsce będące trwałą ruiną, ale to właśnie pomysł na ten teren i jego realizacja są doceniane nie tylko w regionie, ale i w Polsce. Jak wypadają pozostałe atrakcje? Co jest warte zobaczenia w Zielonej Górze? Wybraliśmy dziesięć miejsc.

📢 Ta historia przyprawia o dreszcze! Jest nowy e-book o historii powiatu żagańskiego! Dostępny jest nowy e-book Macieja Boryny i Henryka Janowicza o historii Jelenina w gminie Żagań. Jest w nim też historia mordercy Scheibnera... Nawet tak mała miejscowość ma swoje tajemnice, które warto poznać.

📢 Czy Twój kot Cię kocha? Po czym to poznać? Oto 10 dowodów na kocią miłość 16.03.2024 Koty, podobnie jak ludzie, mają bardzo różne charaktery. Niektóre kochają być przytulane, a inne wolą zawsze zachować odległość od swoich opiekunów. Nie oznacza to, że Twój przyjaciel Cię nie kocha. Najważniejsze, abyś nauczył się odczytywać uczucia Twojego futrzaka. Oto 10 dowodów, że Twój kot Cię kocha!

📢 Żony o tych imionach są najbardziej zrzędliwe. To koszmar każdego męża. Ciągle mają pretensje, są wścibskie i podejrzliwe 16.03.2024 Czy imiona mają jakieś znaczenie i niosą za sobą ładunek cech, które predysponują daną osobę do takich a nie innych zachowań? Od setek lat ludzie zadają sobie takie pytania. Co na ten temat twierdzą ezoterycy? Oni nie mają wątpliwości - każde imię nosi ze sobą zespół charakterystycznych cech, wyjątkowych dla osoby, która je nosi. Jak przekłada się to na stosunki damsko - męskie? Zobaczcie które imiona żeńskie są najgorsze dla żon. To one z kochanych narzeczonych zmieniają się w wiecznie marudzące żony.

📢 Kaziuki 2024 w skansenie w Zielonej Górze Ochli. Będą darmowe autobusy MZK W niedzielę, 17 marca w skansenie w zielonogórskiej Ochli odbędą się Kaziuki – największy wielkanocny jarmark w naszym województwie. Swój udział zapowiedziało ponad 100 wystawców. Będzie wiosennie, kolorowo i smacznie. Niestety, ze względu na trwającą przebudowę parkingu, mogą być duże trudności z zaparkowaniem auta. Dlatego warto skorzystać z darmowej komunikacji miejskiej. 📢 Osoby o tych imionach mają trudny charakter. Często są wredne i aroganckie. Jesteś na liście? Sprawdź! 16.03.2024 Osoby o tych imionach uważane są za aroganckie i wredne. Oto lista osób, które uchodzą za posiadaczy trudnego charakteru. To jakie imię nosimy, może determinować nasz charakter i osobowość. Mowa o cechach pozytywnych, jak i negatywnych. Dawniej wierzono, że imiona mają magiczną moc i determinują nasze cechy. Sprawdź, czy jesteś na liście.

📢 Nocna i Świąteczna Opieka Zdrowotna a SOR. Szpital w Zielonej Górze przypomina, jak i kiedy korzystać z nocnej pomocy lekarskiej Nocna i Świąteczna Opieka Zdrowotna w Zielonej Górze działa w ramach Szpitala Uniwersyteckiego w nowym Budynku Centrum Zdrowia Matki i Dziecka. Od prawie roku, funkcji tej nie już pełni już punkt Pogotowia Ratunkowego przy ul. Chrobrego. -Zauważamy jednak, że wciąż wiedza na temat Nocnej i Świątecznej Opieki i czym różni się ona od SOR, jest niewystarczająca — tłumaczy Sylwia Malcher-Nowak, rzeczniczka Szpitala Uniwersyteckiego w Zielonej Górze. 📢 Szkoły są dwie, będzie jeden zespół. W nowej siedzibie. Uczniowie rozpoczną w niej naukę od września. A co z salami koncertowymi? Zaraz rozpocznie się nabór do szkoły muzycznej. Nowy rok szkolny rozpocznie się już w nowej siedzibie i w nowym zespole szkół muzycznych. Bo dziś funkcjonują w mieście dwie. A kiedy mieszkańcy zostaną zaproszeni na wydarzenia w nowych salach koncertowych?

📢 Marcin Woroniecki: Mecz z Anwilem? Liczę na wyrównaną walkę Czeka nas arcytrudne zadanie, ale mamy swoje pomysły na ten mecz – mówi Marcin Woroniecki, koszykarz Enei Stelmetu Zastalu przed sobotnim (17 marca, godz. 19.30) spotkaniem we Włocławku z Anwilem w ramach Orlen Basket Ligi. 📢 Nowe ostrzeżenie GIS 15.03.2024! o produktach wycofanych ze sklepów POLOmarket, Lidl, ALDI, Kaufland, Biedronka, Netto, Auchan 15.03.2024 Nowe ostrzeżenie GIS 15.03.2024! Oto lista produktów wycofanych przez sklepy POLOmarket, Kaufland, Auchan, Biedronka, Lidl, Netto muszą usunąć ze swoich półek? Zobacz nowe ostrzeżenie sanepidu. Lista produktów wycofanych ze sklepów powiększona została o przedmioty kuchenne. 📢 Uwaga! Zmienia się czas trwania planowanego protestu rolników na A-18, w środę 20-03-2024! W środę 13 marca 2024 w Urzędzie Miasta w Iłowej odbyło się spotkanie władz gminy z rolnikami, którzy chcą zablokować całkowicie trasę A-18 w okolicach Iłowej, w ramach ogólnopolskiego protestu rolników. Przypomnijmy, że burmistrz Paweł Lichtański nie wyraził zgody na to, aby protest na trasie trwał przez miesiąc. Jednak rolnicy chcą blokować autostradę w środę 20 marca 2024. Po rozmowach w magistracie skrócono godziny protestu.

📢 Dni Otwarte w zielonogórskich szkołach średnich. Liceum, technikum czy szkoła branżowa? Masz wątpliwości — weź udział w Dniach Otwartych Nadchodzi moment, w którym ósmoklasiści będą musieli podjąć ważną decyzję i wybrać dalszą ścieżkę edukacyjną. Dla wielu młodych osób jest to trudny czas, który może, choć wcale nie musi, ukształtować późniejszy rozwój kariery. To dobry moment, aby dokładne zapoznać się z ofertą szkół ponadpodstawowych i wybrać tę, która będzie odpowiadać naszym wymaganiom. Dlatego też dni otwarte są istotnym wydarzeniem dla wszystkich przyszłych kandydatów. Co tak warto wiedzieć o rekrutacji 2024? Jakie korzyści może przynieść uczestnictwo w dniach otwartych?

📢 KSW w Gorzowie. Gladiatorzy są już po ważeniu. Są pod wrażeniem sprzedaży biletów, których... już nie ma Sobotnią galę XTB KSW 92 w Gorzowie obejrzy nadkomplet publiczności. - Rzadko która gala się tak sprzedaje – mówił nam po ceremonii oficjalnego ważenia Jakub Wikłacz. W Arenie Gorzów stoczy pojedynek o obronę mistrzowskiego pasa w wadze koguciej.

📢 Tego nie jedz i nie kupuj w Biedronce, Lidlu, Auchan czy Kauflandzie. Uważaj na te produkty. Zostały wycofane ze sprzedaży! Ostrzeżenia GIS! Nie kupuj tego w supermarketach! Główny Inspektorat Sanitarny ostrzega przed produktami, które można było kupić w takich sklepach jak Lidl, Kaufland, Biedronka czy Rossmann. Sprawdź, czego nie należy spożywać, i co trzeba wyrzucić. Nazwy, numer partii, producent. Oto dlczego żywność z najpopularniejszych supermarketów bywa wycofywana ze sprzedaży. 📢 Tak świętował ZOK swoje 50-lecie. Był film, wystawa, koncert i odznaczenia. A Tobie z czym kojarzy się ta instytucja? Zielonogórski Ośrodek Kultury świętował 50-lecie urodzin. Uroczystość odbyła się w Planetarium Wenus, gdzie nie zabrakło wspomnień, filmu, koncertu, podziękowań i odznaczeń dla osób, które sprawiały, że przez pół wieku zielonogórzanie nie mogli narzekać na nudę.

📢 Koniec zimy obfituje w ciekawe wydarzenia. Kaziuki, Woronowicz, Don Vasyl, recital fortepianowy, Wiśniowy Sad (premiera), lalki teatralne Proszę Państwa, to ostatni weekend zimy, a temperatury nam szybują do całkiem znośnych i miłych wartości. To także początek większych imprez plenerowych, które otworzy m.in. festyn "Kaziuki" w Muzeum Etnograficznym w Zielonej Górze-Ochli. Pojawią się również pierwsze kiermasze wielkanocne. Lubuskie placówki kultury jak zwykle przygotowały mnóstwo ciekawych wydarzeń.

📢 Trzy auta zderzyły się na skrzyżowaniu w Skwierzynie. Na miejsce przyjechała straż i pogotowie Około godziny 15.00 na skrzyżowaniu ulic Chrobrego i Wiosny Ludów w Skwierzynie doszło do zderzenia trzech pojazdów. Na miejscu pojawiły się wszystkie służby. 📢 Grzegorz Garczyński i Szymon Naglik wygrali przed wyborami? Po jednym kandydacie na burmistrza Krosna Odrzańskiego i wójta gminy Gubin Rzadko zdarza się taka sytuacja podczas wyborów samorządowych, aby na wójta lub burmistrza kandydowała jedna osoba. Dwie takie sytuacje mają miejsce w powiecie krośnieńskim. Grzegorz Garczyński jest jedynym kandydatem na burmistrza Krosna Odrzańskiego, a Szymon Naglik — na wójta gminy Gubin.

📢 Spływ na Bobrze, Czernej i Kwisie. Śmiałkowie wyruszyli w spływie kajakowym po trzech rzekach W Żaganiu rozpoczęła się piąta edycja spływu kajakowego na trzech rzekach: na Bobrze, Czernej i Kwisie. Bierze w nim udział ponad 30 śmiałków z całej Polski, którzy kochają turystykę kajakową. Zakończenie spływu w niedzielę 17 marca 2024, na Bobrze w okolicach dawnego szpitala w Żaganiu, obecnie szkoły muzycznej. 📢 Wazony z polskich hut szkła to gratka dla kolekcjonerów. Przeżywają drugą młodość, dzięki popularnemu programowi telewizyjnemu Wazony z polskich hut szkła epoki PRL przechodzą drugą młodość. Ich popularność zaczęła rosnąć, odkąd w ramówce telewizyjnej zadomowił się program: „Łowcy skarbów. Kto da więcej”, w którym kolekcjonerzy licytują przynoszone przez gości przedmioty. Wśród nich zdarzają się także te wykonane kilkadziesiąt lat temu w słynnych polskich zakładach. Jak kształtują się ceny polskich szklanych wazonów na wolnym rynku i co jeszcze można znaleźć na targach lub serwisach aukcyjnych? Trafiają się prawdziwe perełki.

📢 Stado żubrów żyje w lesie pod Gorzowem. Nadleśnictwo Kłodawa pokazało piękne zdjęcia! Lasy należące do Nadleśnictwa Kłodawa upatrzyło sobie stado żubrów, które stwierdziło, że to właśnie tutaj jest ich miejsce na ziemi. Zobaczcie, jak całą rodzinka spacerowała sobie po naszych okolicach! 📢 Ministerstwo Cyfryzacji informuje: wnioski o 800+ na nowy okres świadczeniowy składamy tylko przez internet! Trwa nabór wniosków na nowy okres świadczeniowy w ramach programu Rodzina 800+. W celu uzyskania prawa do świadczenia, należy złożyć wniosek do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Aby to zrobić, skorzystać należy z jedynej opcji: wnioski przyjmowane są wyłącznie drogą elektroniczną. W poniższym artykule przedstawiamy w szczegółowy sposób, jak to zrobić. 📢 Rolnicy protestują w Nowej Soli przeciwko Zielonemu Ładowi | ZDJĘCIA, WIDEO Tym razem, rolnicy podkreślają, że to nie jest blokada, a zgromadzenie publiczne, którego celem jest pokazanie sprzętu, jakim pracują lubuscy rolnicy i rozmowy z mieszkańcami o tym, że problemy w rolnictwie też dotyczą miastowych. Nie obywa się bez utrudnień. Centrum Nowej Soli, Plac Wyzwolenia jest wyłączony z ruchu.

📢 Kandydat na radnego w Gorzowie wywiesił swój plakat wyborczy. Wandal wybił mu szybę Kampania budzi emocje. W niektórych przypadkach skrajne. Przekonał się o tym jeden z kandydatów do gorzowskiej rady miasta. Wywiesił swój plakat wyborczy, który najwyraźniej komuś się nie spodobał. Wandal zostawił po sobie... wybitą szybę. 📢 Gorzów. Na Kosynierów Gdyńskich leją asfalt. Inwestycja potrwa jeszcze pół roku Postępują prace na remontowanej ulicy Kosynierów Gdyńskich. Wschodnia strona ulicy właśnie zyskuje nowy asfalt. Cała inwestycja ma się zakończyć we wrześniu.

📢 Dzień Sołtysa w powiecie żagańskim. To najważniejsze osoby w swoich społecznościach! W powiecie żagańskim świętowali sołtysi. Starosta Henryk Janowicz podziękował im serdecznie za trudną i często niewdzięczną służbę. - Sołtys rozwiązuje wiele problemów swoich wsi - zaznaczył starosta. - Często nawet te osobiste, dotyczące mieszkańców i ich życia prywatnego. Sołtysom należy się pokłon i szacunek.

📢 KSW 92 w Gorzowie. Kto będzie walczył w Arenie Gorzów? W sobotę 16 marca Arena Gorzów będzie miejscem gali XTB KSW 92. Walką wieczoru będzie pojedynek o mistrzowski pas w wadze koguciej między Jakubem Wikłaczem a Zuriko Jojuą. 📢 Przemysław Pawlicki odsłonił swoją tablicę w Gorzowie Gdy będziemy w Gorzowie całą rodziną, na pewno ją tu zabiorę i pokażę, że jest takie miejsce, a ja jestem jego częścią – mówi Przemysław Pawlicki, kapitan Falubazu Zielona Góra. W piątek 15 marca w Alei Zwycięzców Memoriału Edwarda Jancarza żużlowiec odsłonił tablicę z odciskiem swojej dłoni. 📢 Zielonogórzanom nie podoba się pomysł na wprowadzanie psów do galerii Focus Mall. Dlaczego? Focus Mall wprowadził udogodnienia dla klientów ze zwierzakami. Od teraz z pupilem nie wejdziemy jedynie na pasaż, ale także do niektórych butików. Wybrane witryny zostały oklejone zielonym symbolem psa, który oznacza, że czworonogi są w danym sklepie mile widziane. Pomysł miał być ułatwieniem dla klientów, którzy zmuszeni są zabrać pupila na zakupy, zielonogórzanie nie są jednak zadowoleni. Dlaczego?

📢 Park Słowiański w Szprotawie jest piękny, a dzięki społecznikom również czysty W sobotni poranek grupa mieszkańców Szprotawy postanowiła posprzątać wejście do Parku Słowiańskiego, w którym biegnie ścieżka starożytnych Bobrzan. Podobne akcje miały miejsce w poprzednich latach. Brali w nich udział zarówno dorośli jak też dzieci - społecznicy, którym leży na sercu dobro przyrody i ich otoczenia.

📢 Sprawcy brutalnego ataku w Zielonej Górze już aresztowani. Czeka ich długa odsiadka Czterech mężczyzn podejrzewanych o brutalną napaść na mężczyznę zostało już tymczasowo aresztowanych. Do tego bulwersującego zdarzenia doszło w miniony poniedziałek w okolicy sklepu Castorama w Zielonej Górze. Sprawcy najprawdopodobniej zaatakowali ofiarę kijami bejsbolowymi. Pobity mężczyzna trafił do szpitala. 📢 Protest Rolników 20 marca 2024. Gdzie będą blokowane drogi? Mapa protestów 20 marca 2024 roku odbędzie się kolejny ogólnopolski protest rolników. Dla kierowców w całym kraju oznacza to wiele utrudnień. Zablokowane mają być nie tylko większe miasta, ale również mniejsze miejscowości. Blokowane mają być m.in. autostrady i granice.

📢 Zielonogórzanie startują na radnych miasta. Na listach ponad 250 osób. Miejsc jest 25 Pełną listę kandydatów na radnych zwykle poznajemy w dniu wyborów przekładając karty do głosowania. Wiele osób już teraz zastanawia się, czy to prawda, że ktoś znajomy jest na liście, a jeśli tak, to na której. Czytelnicy pytają, gdzie można to sprawdzić. Wszystkich kandydatów jeszcze przed wyborami można poznać na portalu Państwowej Komisji Wyborczej. Publikujemy nazwiska mieszkańców startujących na radnych Zielonej Góry, rozpoznać można wśród nich sąsiadów, znajomych czy inne znane w okolicy osoby.

📢 Tak należy dbać o tulipany w wazonie - oto sposoby florystów, by przedłużyć świeżość tulipanów ciętych Co zrobić aby tulipany długo stały w wazonie? Jak przedłużyć trwałość ciętych tulipanów? Tulipany to jedne z najpiękniejszych kwiatów wiosennych. Są często uprawiane w ogrodach i na balkonach, wiele osób wstawia cięte tulipany do wazonu w domu. Tulipany zdobią i ożywiają wnętrza, ale też poprawiają nastrój, wnoszą radość i wiosenną energię. Co robić, aby tulipany nie więdły i zachowały świeżość na dłużej? Jak przedłużyć trwałość ciętych tulipanów? Oto skuteczne sposoby na przedłużenie trwałości tulipanów. Zobacz teraz w naszej galerii.

📢 Kibice dopingowali co sił w gardłach. AZS AJP Gorzów jednak ze srebrem W czwartek, 16 marca w Arenie Gorzów rozegrany został drugi finałowy mecz Orlen Basket Ligi Kobiet. Pojedynek PolskaStrefaInwestycji Enea AJP Gorzów – KGHM BC Polkowice obejrzało około 4 tysiące widzów.

📢 Rolnicy zablokują przejście graniczne pod Gubinem 20 marca? Rolnicy w Lubuskiem zapowiadają kolejne blokady na drogach w regionie. W Świecku protesty planowane są od 17 do 20 marca. Czy przejście graniczne pod Gubinem również zostanie zablokowane? Nie jest to jeszcze pewne... 📢 Lodowisko i wrotowisko w Zielonej Górze! Zobacz, jak ma wyglądać nowy obiekt! Ta inwestycja z pewnością przypadnie do gustu wielu zielonogórzanom, a także mieszkańcom południowej części województwa. Szykujcie łyżwy i wyciągajcie wrotki, bo... na mapie miasta ma pojawić się nowy sportowy obiekt. Prezydent Kubicki poinformował, że "budujemy lodowisko i wrotowisko". Dostępne są już jego wizualizacje.

📢 Uwaga! Bony lekowe NFZ do aptek to oszustwo! Cwaniacy wyłudzają nasze dane i pieniądze. Nie dajcie się nabrać W internecie, w tym w popularnych serwisach społecznościowych, pojawiają się informacje o bonach lekowych lub kartach podarunkowych dla pacjentów do aptek, które rzekomo wydaje NFZ. To oszustwo oraz próba wyłudzenia danych i pieniędzy.

📢 Katastrofa lotnicza w Lubuskiem. Rozbił się myśliwiec. Ludzie mieli nic nie wiedzieć. Tajemnicy nie udało się utrzymać HISTORIA Był maj 1965 r. Na niebie nad Kostrzynem pojawił się wojskowy MiG. Nic dziwnego. W tych czasach nad miastem roiło się od samolotów. Tym razem jednak coś poszło nie tak. Doszło do katastrofy, o której nikt miał nie wiedzieć. 📢 Wypróbuj zamiast chleba. Bez pieczywa szybko schudniesz z brzucha! Z tymi zamiennikami będziesz jeść posiłki bez wyrzeczeń i ze smakiem Zmień tylko tę jedną rzecz, by chudnąć. Odstaw na jakiś czas chleb i jedz smaczne zamienniki. Wystarczy ograniczyć węglowodany, by łatwo wyszczuplić ciało, a zwłaszcza brzuch. To działa nie tylko na diecie keto, paleo czy low carb. Wypróbuj te zamienniki pieczywa i przekonaj się o skuteczności metody.

📢 Pałac w Lubnie to dziś ruina. Zostało po nim niewiele. Ale to właśnie tutaj rozgrywały się mroczne historie w czasach nazizmu! Po tej okazałej niegdyś rezydencji zostało niewiele. Kilka ścian, sterta gruzu i fragmenty piwnic. Jest jeszcze zapuszczony, pałacowy park. Kiedyś pałac w podgorzowskim Lubnie cieszył oczy. Ma też swoją mroczną przeszłość. Z tym właśnie miejscem związany był kat Powstańców Warszawskich i zbrodniarz wojenny Erich von dem Bach-Zelewski. Był tu nawet Adolf Hitler. 📢 Nowy sklep pojawi się w Galerii Askana w Gorzowie! Mieszkańcy czekali na to otwarcie od dawna Galeria Askana się zmienia. W tym miejscu dzieje się coraz więcej i mowa nie tylko o tym, jak wiele rozmaitych wydarzeń i eventów jest tutaj organizowanych, ale też o tym, że poszerza się handlowa oferta tej galerii. Niebawem w Askanie otworzy swoje podwoje kolejny punkt.

📢 Młodzi judocy najpierw dzielnie rywalizowali, a później pobierali nauki od gwiazdy W hali Lubuszanka w Czerwieńsku prawie 300 młodych zawodniczek i zawodników rywalizowało turnieju Bachus Judo Cap II, czyli w Otwartym Pucharze Województwa Lubuskiego dzieci i młodzików. 📢 18-letnia Basia zginęła wracając do domu pod Zieloną Górą. Morderca czekał w lesie. Blisko 30 lat później wskazano winnego Ta zbrodnia wstrząsnęła malutkim podzielonogórskim Orzewem. Nic dziwnego, 18-letnią Basię wszyscy lubili. Byli przekonani, że nikt miejscowy nie mógł czegoś takiego zrobić. Jednak przez lata kołatało się ziarno niepewności. To historia na wartościowy film dokumentalny. Po blisko trzydziestu latach nowa technologia pozwoliła wskazać winnego. To był obcy. Dziwny obcy. - Tego dnia jechałam z nim autobusem, było ciasno, stał obok mnie. Razem wysiedliśmy - opowiada mama zamordowanej 18-latki. Ludzie wiedzieli, że to on...

📢 W Lubuskiem mamy podwodny park narodowy! Rozlewiska w "Ujściu Warty" robią wrażenie. Zobacz zdjęcia! Rozlewające się rzeki pochłonęły hektary terenu, na którym położony jest Park Narodowy "Ujście Warty". Ten przypomina teraz ogromne jezioro. Można tam podziwiać szerokie rozlewiska, które obecnie prezentują się niezwykle widowiskowo. Robi się też na nich coraz bardziej tłoczno i głośno, bo swoje wiosenne koncerty rozpoczęły ptaki przylatujące z zimowisk. 📢 Kąpielisko H2Ochla wygląda inaczej, niż zakładały wizualizacje. Rozczarowani mieszkańcy punktują różnice Zielonogórzanie burzliwie dyskutują na temat nowego kąpieliska miejskiego, które powstaje na terenie miasta. Mimo ogólnego entuzjazmu związanego z perspektywą nowej atrakcji niepokój wzbudzają zdjęcia aktualnego stanu inwestycji, które porównane z wizualizacją, stawiają konkretne pytania dotyczące nieścisłości z pierwotnym planem. -Podczas budowy obiektu objęliśmy za cel jak najmniejszą ingerencję w towarzyszące mu środowisko naturalne, z tego właśnie względu musieliśmy dokonać kilku optymalnych zmian — mówi Robert Jagiełowicz, dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Zielonej Górze. Co się zmieniło?

📢 Tego nie zobaczysz z auta. Tak wilki, jelenie, dziki pokonują drogi szybkiego ruchu. Zobacz zdjęcia z fotopułapek Kierowcy pędzący drogami szybkiego ruchu często nie zdają sobie sprawy, że co jakiś czas przejeżdżają pod albo nad przejściem dla zwierząt. A tam też odbywa się ruch i to całkiem spory. Pokazują to zdjęcia z fotopułapek, udostępnione przez drogowców. 📢 To ona poskromiła "Dzika". Oto Anna Natascha Ohlin-Hoe, seksowna partnerka żużlowca Nickiego Pedersena. Zobaczcie zdjęcia! Anna Natascha Ohlin-Hoe to obecna partnerka Nickiego Pedersena. Jest związana z Duńczykiem od trzech lat. Między innymi dzięki niej trzykrotny mistrz świata wrócił do ścigania po poważnej kontuzji kręgosłupa. Nie sposób odmówić jej kobiecych wdzięków, które chętnie eksponuje w mediach społecznościowych. Zobaczcie zdjęcia pięknej Anny Nataschy Ohlin-Hoe i poznacie historię jej związku z Nickim.

