Przegląd prasy 18.01.2024. Zestawiliśmy dla Ciebie najważniejsze wydarzenia z wczoraj. Zobacz naszą prasówkę

📢 Nowe mieszkania na ulicy Sportowej w Gubinie gotowe. Oficjalnie oddano budynek do użytku We wtorek (16 stycznia) oficjalnie oddano do użytku mieszkania w nowym bloku przy ulicy Sportowej w Gubinie. W sumie lokali jest 18 i wszystkie mają już swoich właścicieli. Obok nowego bloku ma stanąć kolejny, jeszcze większy. 📢 Zastal Zielona Góra wygrał z Keilą po słabiutkim meczu w Lidze Północnoeuropejskiej Słaby mecz koszykarzy Enei Stelmetu Zastalu w rozgrywkach Ligi Północnoeuropejskiej. Zielonogórzanie pokonali po dogrywce Keilę Coolbert 95:91. 📢 Ślubowanie i odznaczenia w Nadodrzańskim Oddziale Straży Granicznej w Krośnie Odrzańskim W piątek (12 stycznia) w komendzie Nadodrzańskiego Oddziału Straży Granicznej odbyła się uroczysta zbiórka z okazji wręczenia odznaczeń państwowych. Ponadto nowi funkcjonariusze Straży Granicznej ślubowali. Wręczono również akty mianowania na pierwszy stopień w korpusie podoficerów.

📢 Tak mieszka i żyje Julia Wieniawa. Nowa jurorka "Mam Talent" pławi się w luksusie Julia Wieniawa mimo młodego wieku osiągnęła już wielki sukces. Jest znana aktorką. Spełnia się również jako piosenkarka. O jej popularności świadczy fakt, że w mediach społecznościowych obserwuje ją ponad 2 miliony osób. Właśnie rozpoczęły się nagrania programu "Mam Talent", w którym Julia Wieniawa będzie jurorką. Zobacz, jak żyje młoda polska gwiazda. 📢 Zapominasz odśnieżyć chodnik albo strącić sople z dachu? Dostaniesz mandat. I to nie mały! Zalegający na chodnikach śnieg stanowi duże utrudnienie dla pieszych, a spacer oblodzonym traktem może być niebezpieczny. Dlatego gorzowscy strażnicy miejscy przypominają właścicielom i zarządcom nieruchomości o wypełnieniu zimowych obowiązków. Zaniedbanie grozi mandatem. 📢 Mariusz Pudzianowski pokazuje swój dom i ogród - tak mieszka Pudzian! Lubi konie i traktory [18.01.2024 r.] Tak mieszka i żyje na co dzień Mariusz Pudzianowski. Każdy dzień zaczyna od przebieżki, trenuje, a oprócz tego prowadzi biznesy i pomaga w polu. "Brakuje ci tylko rodziny"- komentują fani. Tak mieszka i żyje na co dzień w Białej Rawskiej siłacz i gwiazda KSW Mariusz Pudzianowski.

📢 Znani Polacy, którzy urodzili się lub wychowali w Krośnie Odrzańskim lub Gubinie. Robią karierę w rozrywce lub sporcie Oto lista znanych Polaków, którzy urodzili się, wychowali lub w inny sposób są związani z Krosnem Odrzańskim, Gubinem lub okolicznymi miejscowościami. Ci aktorzy, artyści i sportowcy pochodzą z naszego regionu! 📢 Nowa stacja dializ w Gorzowie już prawie gotowa. Będzie najnowocześniejsza w kraju Gorzowski szpital już wkrótce będzie mógł się pochwalić najnowocześniejszą stacją dializ w kraju. Budowa nowego obiektu powoli dobiega końca. Dwupiętrowy obiekt z kilkudziesięcioma stanowiskami do dializ, szatniami, pokojem do odpoczynku oraz pomieszczeniami technicznymi ma zapewnić pacjentom więcej miejsca i zwiększyć komfort leczenia.

📢 Arnold Schwarzenegger zatrzymany na lotnisku w Monachium. Przywiózł ze sobą luksusowy zegarek Jak dowiedział się „Bild”, aktor Arnold Schwarzenegger został zatrzymany na lotnisku w Monachium. 76-latek przyleciał do Niemiec z Los Angeles na „Światowy Szczyt Klimatyczny” w Kitzbühel. Czym zawinił słynny aktor?

Nowe paliwo E10 - sprawdź kompatybilność ze swoim autem. Mamy listę samochodów, które nie mogą tankować nowej benzyny 17.01.2024 Benzyna E10 od stycznia zastąpiła popularną "95". Jednak nie wszystkie auta będą mogły palić E10. Mamy listę aut, które nie są kompatybilne z nowym paliwem. Jak sprawdzić, czy twój samochód może jeździć na E10?

📢 Używał karty parkingowej zmarłej małżonki. Datę ważności dopisał długopisem. Policja ukarała mężczyznę mandatami Straż Miejska w Poznaniu złapała na gorącym uczynku kierowcę używającego karty parkingowej zmarłej żony. Cel? Chciał w ten sposób uniknąć opłaty parkingowej korzystając z miejsc wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych. Strażnicy ukarali mężczyznę mandatami. 📢 Stopa bezrobocia w lubuskich powiatach. Wiemy, gdzie jest największa, a gdzie najniższa. Mamy dane z urzędów pracy Wojewódzki Urząd Pracy w Zielonej Górze opublikował dane o bezrobociu w Lubuskiem. Sprawdziliśmy, w których powiatach jest najwyższe, a gdzie najniższe. Z danych WUP wynika, że w grudniu 2023 bezrobocie w Lubuskiem wzrosło. W porównaniu z listopadem było o 236 bezrobotnych więcej.

📢 Ewa Rawa nie jest już lubuskim kuratorem oświaty. Została odwołana ze stanowiska Ewa Rawa nie pełni już funkcji lubuskiego kuratora oświaty. Minister edukacji Barbara Nowacka odwołała już wszystkich 16 kuratorów oświaty z czasów rządów PiS. MEN podało, że ostatnie z tej grupy straciły stanowisko kuratorki z woj. lubuskiego i zachodniopomorskiego.

📢 Mały klub z wielkimi ambicjami. LUKS Pełcz Górki Noteckie obchodził jubileusz 25-lecia Najstarsi kibice pamiętają jeszcze brązowe medale pingpongistów Pełcza w rozgrywkach Superligi w sezonie 2006/2007. Klub z Górek Noteckich obchodził w miniony piątek, 12 stycznia, ćwierćwiecze swojej działalności. 📢 To był "złoty strzał"! W Zielonej Górze padła szóstka w Lotto! | WIDEO Tak duże wygrane w Lotto nie zdarzają się w naszym regionie zbyt często. Mieszkaniec Zielonej Góry zaznaczył szczęśliwe liczby na chybił trafił. Zgarnął główną wygraną, czyli blisko 7 mln zł!

📢 Strzelali najlepsi z najlepszych. Gwardia Zielona Góra zdobyła dwa srebrne medale Dwa srebrne medale zdobyły reprezentacje Gwardii Zielona Góra w Finale Klubowej Ligi Strzeleckiej. 📢 Tak mieszka Maciej Zakościelny. Zajrzyj do domu aktorka. Zobacz, jak żyje na co dzień w najmodniejszej dzielnicy stolicy Maciej Zakościelny uwielbia mieszkania w kamienicznym stylu, dlatego kilka lat temu zamieszkał z rodziną w domu z duszą w modnej dzielnicy. Wnętrza są urządzone z pomysłem i stanowią idealne gniazdko dla czteroosobowej rodziny. Niestety media donoszą, że Maciej Zakościelny rozstał się ze swoją żoną – Pauliną Wyką, z którą ma dwóch synów. Zobaczmy, jak mieszka popularny aktor i muzyk, który prawdopodobnie znowu jest do wzięcia.

📢 Hiszpańska wioska Salto de Castro jest na sprzedaż. Można ją kupić za kilkaset tysięcy euro Wieś Salto de Castro została wystawiona na sprzedaż. Opustoszała miejscowość leży w hiszpańskiej prowincji Zamora w pobliżu granicy z Portugalią. Wioska kosztuje 600 tys. euro. 📢 Dzień Babci i Dziadka 2024. Lubuskie ma idealne prezenty w niebanalnej formie Kolejna okazja do świętowania przed nami! Dzień Babci i Dziadka już za kilka dni, więc czas pomyśleć o wyjątkowych upominkach. Nie trzeba szukać daleko, województwo lubuskie oferuje wiele pomysłów na prezenty, które w niebanalnej formie będą nieść radość i zaznaczą kawałek regionalnej tradycji. Co oferuje Zielona Góra? Zobacz nasze propozycje! 📢 Praca w policji w Żarach. Znamy terminy kolejnych przyjęć nowych funkcjonariuszy w 2024 roku Żarska komenda policji zaprasza do uziału w rekrutacji. Chętnych kuszą atrakcyjnymi zarobkami i okazją do spełnienia marzeń. Znamy terminy rekrutacji na 2024 rok.

📢 500 plus na dziecko to nie wszystko. Dodatkowe świadczenie dla osób pracujących. Sprawdź szczegóły jak je otrzymać 17.01.2024 Oprócz plotek dotyczących waloryzacji świadczenia 500 plus na każde dziecko, pojawiły się postulaty utworzenia dodatkowego świadczenia dla osób pracujących. Mowa tu konkretnie o dodatku 500 złotych dla osób będących na etacie. Sprawdź szczegóły projektu. 📢 Czy Twój kot Cię kocha? Po czym to poznać? Oto 10 dowodów na kocią miłość 17.01.2024 Koty, podobnie jak ludzie, mają bardzo różne charaktery. Niektóre kochają być przytulane, a inne wolą zawsze zachować odległość od swoich opiekunów. Nie oznacza to, że Twój przyjaciel Cię nie kocha. Najważniejsze, abyś nauczył się odczytywać uczucia Twojego futrzaka. Oto 10 dowodów, że Twój kot Cię kocha!

📢 Wojsko sprzedaje terenówki, ciężarówki, łodzie i samoloty. Jak kupić czołg albo transporter opancerzony? Zainteresowanie zakupem pojazdów wojskowych, takich jak czołgi, transportery czy ciężarówki, stało się możliwe dzięki Agencji Mienia Wojskowego, która przeprowadza wyprzedaż pojazdów opancerzonych, łodzi, a nawet samolotów. Oto, jakie militarne wyposażenie można nabyć od polskiej armii, oraz jakie warunki trzeba spełnić przed finalizacją zakupu.

📢 Jeden PSZOK zamykają, ale nowe otwierają. Gdzie wywieziesz gabaryty czy sprzęt elektryczny? Tylko do końca stycznia ma działać Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych przy ul. Małyszyńskiej w Gorzowie. Jeszcze w tym miesiącu mają zacząć działać PSZOK-i przy ul. Fieldorfa-Nila i Rolnej. 📢 Gorzów. Wymienią lampy wzdłuż całej ulicy Słowiańskiej Wiosną tego roku powinno być znacznie jaśniej na całym odcinku ul. Słowiańskiej w Gorzowie. Miasto wybrało właśnie firmę, która wymieni 178 stojących wzdłuż niej lamp.

📢 Najtańsze mieszkania w Zielonej Górze? To już było. "Te ceny to jakiś koszmar". Jakie są przyczyny podwyżki? Czy ceny się utrzymają? Obserwujemy rekordowy od czasu kryzysu finansowego w 2008 roku wzrost średniej ceny metra kwadratowego - uważa Mariola Żak, dyrektor sprzedaży i marketingu w Aurec Home i podkreśla, że szaleństwo cenowe na rynku pierwotnym trwa w najlepsze. Ile kosztują najtańsze mieszkania w Zielonej Górze? Ceny bardzo wzrosły. Zobacz oferty 📢 Niemcy przygotowują się do ataku sił Putina na NATO. Grozi nam III wojna światowa? Na Ukrainie Putin nie skończy - tak twierdzi wielu zachodnich wojskowych i polityków. Niemiecki "Bild" dotarł do tajnego dokumentu resortu obrony Niemiec. Zawarto w nim informacje o kolejnych ruchach dyktatora. 📢 W internecie zawrzało od komentarzy. #JestemProblememTuska: pod takim hasłem użytkownicy komentują wywiad z premierem Pytania, które skierował do premiera Donalda Tuska podczas wywiadu z trzema stacjami telewizyjnymi Marek Czyż, dziennikarz programu „19:30”, stały się impulsem do masowej reakcji wśród internautów. W mediach społecznościowych rozpoczęła się akcja pod hashtagiem „#JestemProblememTuska”, pojawia się coraz więcej wpisów, w których użytkownicy, wraz ze znanymi politykami, dzielą się swoimi opiniami i refleksjami.

📢 Domy dla osób starszych w woj. lubuskim. Najlepsze domy opieki. Wasze opinie Wybranie domu spokojnej starości w woj. lubuskim, gdzie bliska osoba będzie dobrze się czuła, może wydawać się bardzo trudne. Miej na uwadze, że cena za miesiąc pobytu w ośrodku będzie różna w zależności od stanu mieszkańca domu. Mamy wykaz ośrodków opieki działających w woj. lubuskim. Sprawdź, jakie domy dla osób starszych w okolicy są do wyboru i zapytaj innych o opinię. 📢 Politycy bardzo nie lubią, gdy na ich terenie, gdzie chcieliby się czuć komfortowo i poza społeczną kontrolą, ktokolwiek patrzy im na ręce Spór o bezprawne przejęcie mediów publicznych w Warszawie, to zaledwie przedsmak tego, co czeka dziennikarzy w regionach. Za nimi nikt się najprawdopodobniej nie wstawi, a może nawet nikt nie dowie się o ich problemach.

📢 Szok, jak było u nas zielono! Zobacz zieloną Zieloną Górę na starych zdjęciach. Drzew i krzewów nam nie brakowało Zielona Góra musi być zielona. Nie tylko z nazwy – mówią mieszkańcy i zastanawiają się, jak zmienić miasto w jeszcze bardziej zielone. Ostatnimi czasy pojawiły się tzw. ogrody kieszonkowe, powstały nowe skwery i drzewa choćby na szarej ulicy Bohaterów Westerplatte. Z okazji 800-lecia miasta i 700-lecia wydania praw miejskich posadzono 800 drzew. Dużo się mówi o tworzeniu korytarzy przewietrzających. I bardzo dobrze. Może przy okazji wrócić też do tego, co było. Poszukać inspiracji na starych zdjęciach Zielonej Góry, na których jest wiele zielonych miejsc.

📢 Jest praca w lubuskich urzędach. Sprawdź najnowsze oferty zatrudnienia Lubuskie urzędy poszukują pracowników. Wolne etaty czekają w Zielonej Górze, Świebodzinie, Gorzowie i Krośnie Odrzańskim. Kto może liczyć na zatrudnienie? Oto najnowsze oferty pracy!

📢 Zastal Zielona Góra ma nowego gracza. Wzmocni zespół pod koszami Gligorije Rakocević został nowym koszykarzem Enei Stelmetu Zastalu Zielona Góra. 📢 Szokujący powód śmierci 20-letniej Włoszki. Co jej zaszkodziło? Już wiadomo, co było przyczyną tragedii 20-letniej Włoszki w restauracji, która zakończyła się śmiercią kobiety. Anna Bellisario pytała, czy na pewno nie dostanie produktu, na który jest uczulona. Personel zapewniał ją, że wszystko jest w porządku. Chwilę później doszło do dramatu. Zakończyło się śledztwo w tej sprawie, a finał rozegra się w sądzie. 📢 Nominacje na Jagiellończyka. Lubuskie ma II wicewojewodę, a Lubuski Urząd Wojewódzki zyskał nowego dyrektora generalnego Z dniem 16 stycznia 2024 roku II wicewojewodą lubuskim został Tomasz Nesterowicz, a dyrektorem generalnym Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. Radosław Wróblewski.

📢 Te przedmioty z PRL-u nie każdy pamięta i zna ich przeznaczenie. To one pomagały w codziennym życiu każdej kobiecie w latach 80. PRL dla wielu gospodyń domowych był okresem zaciskania pasa i kreatywności, szczególnie w zakresie przygotowywania potraw. Ale gdy już udało zdobyć się niezbędne produkty, wówczas gotowanie znacząco ułatwiały domowe sprzęty. Jedne z nich to proste w obsłudze przedmioty, inne były nieco bardziej skomplikowane technologicznie. Dziś wspominamy je z ogromnym sentymentem. Przypominamy kuchenne gadżety z lat 80. 📢 Inspektor Szymon Sędzik nowym komendantem Lubuskiej Policji. Zastąpił na stanowisku nadinspektora Jarosława Pasterskiego We wtorek 16 stycznia nadinspektor Jarosław Pasterski pożegnał się ze sztandarem Komendy Wojewódzkiej Policji w Gorzowie Wielkopolskim. Rozkazem pełniącego obowiązki Komendanta Głównego Policji, obowiązki Komendanta Wojewódzkiego Policji w Gorzowie Wielkopolskim zostały powierzone inspektorowi Szymonowi Sędzikowi.

📢 Zamienił Warszawę na Sulęcin. Stanisław Chaciński jest głodny siatkarskich sukcesów Mam bardzo duże szanse wyjazdu na finały mistrzostw Europy. Najwięcej będzie zależało ode mnie, od mojej formy. Zrobię wszystko, by nie zaprzepaścić tej szansy - mówi Stanisław Chaciński, niespełna 19-letni przyjmujący reprezentacji Polski U-20 i pierwszoligowej Olimpii Sulęcin. 📢 Zestawy z PRL, skórzane kanapy i fotele, elektronika. To dostaniesz za darmo w Lubuskiem! Warto się pospieszyć Za darmo na OLX można wyhaczyć instrumenty muzyczne, garderobę, zabawki, czy wyposażenie domu, w tym również dobre jakościowo skórzane meble, zestawy PRL i nie tylko. Niektóre z tych produktów są naprawdę w dobrym lub bardzo dobrym stanie i aż dziw bierze, że ktoś chce się tego pozbyć za zwykłe dziękuję. Dlatego warto się spieszyć, nim ktoś was ubiegnie. W niniejszym materiale publikujemy najciekawsze oferty za darmo z województwa lubuskiego.

📢 Zmiana w dodatku motywacyjnym na korzyść nauczycieli. Wiemy, kogo obejmie i kiedy wejdzie w życie Nauczyciele oprócz pensji zasadniczej otrzymują także dodatki, np. za wysługę lat, pracę na terenie wiejskim czy uciążliwe warunki pracy. Wśród nich jest także dodatek motywacyjny. To właśnie w jego przypadku ma się pojawić istotna zmiana. Sprawdź, kogo obejmie, czego dotyczy i kiedy wejdzie w życie. 📢 Kostrzyn nad Odrą sprzedaje działki na terenach, gdzie odbywał się Przystanek Woodstock. Kupi je strefa ekonomiczna, powstaną tu nowe firmy Kostrzyńsko-Słubicka Specjalna Strefa Ekonomiczna się powiększy. Strefie zaczyna brakować w Kostrzynie gruntów, na których mogłyby powstawać nowe firmy. Dlatego miasto wystawiło na sprzedaż 30 hektarów na terenach, gdzie niegdyś odbywał się Przystanek Woodstock (późniejszy Pol'and'Rock Festiwal).

📢 Autobus stanął w poprzek drogi na DK 92. Droga była zablokowana We wtorkowy poranek (16 stycznia) doszło do groźnie wyglądającego zdarzenia na trasie DK 92 na skrzyżowaniu w miejscowości Lutol Suchy. To tam doszło do kolizji, w której uczestniczył autobus i samochód osobowy.

📢 Holenderski hełm odnaleziony podczas prac ziemnych w Kostrzynie. Nie wiadomo, jak się tu znalazł Kolejna niespodzianka podczas budowy mostu drogowego nad Wartą w Kostrzynie. Podczas prac ziemnych na wysokości przystani żeglarskiej Delfin odnaleziono holenderski hełm. Nie wiadomo do końca, jak ten przedmiot znalazł się w Kostrzynie. 📢 Rosół to ojciec chrzestny wszystkich zup. Mamy idealny przepis! | WIDEO Żydowska penicylina, szkocki scotch broth, azjatycki ramen (Japonia) lub samgyetang, amerykański chicken soup, czy francuski consomme. Uwierzycie, że te wszystkie dania poza marginalnymi różnicami to słynny rosół? Gdybyśmy mieli porównywać tę zupę do produkcji kinowych, to rosół jest jak... Indiana Jones, Ellen Ripley w Obcym, kapitan Jack Sparrow, Ojciec Chrzestny wszystkich zup. Rosół, w szczególności przygotowany domowym sposobem to idealna rzecz na rozgrzanie (szczególne w chłodne dni), pomaga przetrwać kaca, poprawia samopoczucie w czasie przeziębienia, zaspokaja apetyt i uzupełnia składniki odżywcze w naszym organizmie. Rosół to królewskie danie, jedno z najbardziej rozpoznawalnych, które gości na stołach w niemal każdym polskim (i nie tylko) domu. Wyobrażacie sobie dawniej, a nawet dziś, w niektórych przypadkach weselicho bez rosołu? No właśnie! To jak Gwiezdne Wojny bez Lei, Hana Solo, Vadera, Yody... No nie da się. Tak po prostu.

📢 Gorzów. Stawki za wodę i ścieki pójdę w górę, ale nie tak wysoko jak inflacja Od 16 maja za wodę i ścieki w Gorzowie oraz okolicach mieszkańcy zapłacą o 62 grosze więcej niż teraz. Stawka będzie obowiązywała przez dwanaście miesięcy.

📢 Mateusz potrzebuje nowego wózka. Pomóżmy mu, by nadal zarażał nas swym optymizmem i spełniał swoje marzenia Mateusz Rządkowski z Klenicy ma 27 lat. Połowę swego życia porusza się na wózku. Powód? Zanik mięśni typu Duchenne’a. W nocy, ale teraz także i w dzień, musi korzystać z respiratora. Ale nie załamuje się, chce z życia czerpać garściami. Skoczył na spadochronie. Zbiera autografy znanych ludzi. Ma ich w swojej kolekcji 1.450. Teraz potrzebuje nowego wózka. Trwa zbiórka każdy może pomóc. Choćby biorąc udział w balu charytatywnym.

📢 Australian Open 2024. Poznaj najpiękniejsze tenisistki wielkoszlemowego turnieju w Melbourne Turniej Australian Open 2024 zaplanowano na 14-28 stycznia. Na twardych kortach w Melbourne odbędzie się walka o pierwszy Wielki Szlem w tym sezonie. Poznaj najpiękniejsze i najgorętsze tenisistki, które przystępują do zmagań w grze pojedynczej. Na Instagramie chwalą się wysportowanymi sylwetkami, smukłymi ciałami. Zdjęcia - w galerii. 📢 Ślisko na początku tygodnia. W Krośnie Odrzańskim samochody nie mogły podjechać pod górkę Zima zaskoczyła drogowców? W poniedziałek (15 stycznia) nad ranem kierowcy mieli spore problemy na drogach w Krośnie Odrzańskim, głównie na wzniesieniach (ulica Piastów) ze względu na śliską nawierzchnię. Przez tzw. szklankę podjazd pod górę był utrudniony, a zjazd niebezpieczny. Czy drogi zostały posypane? 📢 Nowosolanie nie kryją wzruszenia! W mieście po dwóch latach odnalazła się kotka o imieniu Mała „Jej, cudownie. Życzę pięknych kolejnych dni w swoim domku”. „Wzruszająca historia. Życzę dużo zdrowia, szczęścia i radości dla koteczka i opiekunki”. To niektóre z wielu reakcji mieszkańców Nowej Soli na wiadomość od wolontariuszy Nowosolskich Adopcji Zwierząt. Nie da się nie wzruszyć! Nowosolanka przez przypadek odnalazła swoją kotkę o imieniu Mała.

📢 Jest pomysł na korki na Trasie Północnej w Zielonej Górze. Czy da się przebudować dwa ronda?| WIDEO W ubiegłym roku pojawiły się zmiany na wielu skrzyżowaniach w Zielonej Górze. Utrudnienia w ruchu i nowości w komunikacji, to była realizacja pierwszego etapu ITS, czyli inteligentnego systemu sterowania ruchem. Będzie drugi etap prac. A ten ma objąć przede wszystkim zmiany na dwóch rondach na Trasie Północnej, tam gdzie tworzą się korki. 📢 Porodówka w Międzyrzeczu nie przyjmuje pacjentek. Gdzie kobiety mają rodzić? Od grudnia międzyrzecki szpital nie przyjmuje pacjentek do porodu oraz na patologię ciąży. To pokłosie wniosku o częściowe zawieszenie oddziału ginekologiczno-położniczo-noworodkowego, który władze lecznicy złożyły do wojewody lubuskiego. Teraz ciężarne mieszkanki muszą rodzić w innych placówkach na terenie regionu. Gotowy do przyjęcia pacjentek jest między innymi szpital w Świebodzinie.

📢 Fenomen gorzowskiej siatkówki. Długi post zdziałał cuda Zastanawiam się nad fenomenem siatkówki w Gorzowie. Na przełomie wieków wiadomo – wielka drużyna, Puchar Polski, dwa „pudła” w ligowych zmaganiach, europejskie puchary. Ponad dekadę temu volleyball nad Wartą znalazł się jednak na równi pochyłej. 📢 Aromatyczny chlebek ziołowy. Ten wypiek na stałe zagości w twoim menu. Wypróbuj przepis na najprostszy rwany chlebek z robota kuchennego Ten przepis nie może się nie udać. Pyszne, delikatne ciasto i aromatyczne masło to sposób na najlepszy chlebek ziołowy do zrobienia w kilka minut w robocie kuchennym. Po upieczeniu nie trzeba go nawet kroić. Można go rwać i zajadać prosto z foremki. 📢 Polska Noc Kabaretowa 2024. Trasę po Polsce otworzy widowisko w Zielonej Górze. Kiedy? Gdzie? Sprawdź szczegóły! Polska Noc Kabaretowa 2024, czyli wielkie widowisko kabaretowe zrzeszające najbardziej lubiane grupy satyryków, komików i aktorów. Sprzedaż biletów na kolejną edycję wydarzenia wystartowała, a trasę po największych miastach w Polsce otwiera Zielona Góra. Sprawdź, kto wystąpi!

📢 Hydrozagadka w woj. lubuskim: to jezioro dosłownie zniknęło! Zostało tylko na starych mapach Jakim cudem całkiem spore jezioro, które było w Lubuskiem, zniknęło? To... żaden cud. Raczej nieuchronna i straszna rzeczywistość, która dziś też nam zagraża: stepowienie, które jest związane z obniżającym się poziomem wód gruntowych. 📢 Nowy odcinek "Razem odNowa" wzbudził wiele kontrowersji. Monika ze Słubic zdradziła Patryka. Czy uda im się uratować związek? Program "Razem odNowa" prowadzą Ewa Chodakowska i Joanna Krupa. W drugim odcinku programu "Razem odNowa" wystąpiła para ze Słubic: Monika Wojgieniec i Patryk Wojgieniec. 30-latkowie mają dwóch synów, ale przez ponad 2 lata nie byli razem. Dlaczego? - Od syna dowiedziałem się, że jest ktoś inny - przyznał Patryk. Czy pomimo zdrady będą w stanie razem iść przez resztę życia?

📢 Tak wyglądał Kostrzyn nad Odrą w latach 90. i przed wojną. Tak wiele się zmieniło! To wyjątkowy album ze zdjęciami. Fotografii jest blisko 100 i zostały wykonane w latach 90. Na wszystkie nałożone są zdjęcia tego samego zdjęcia sprzed wojny. Widać na nich jak na dłoni, jak bardzo na przestrzeni lat zmieniał się Kostrzyn. 📢 Chiński gigant Minth Group rozszerza działalność w szprotawskiej strefie przemysłowej Będą kolejne inwestycje chińskiego giganta w szprotawskiej strefie przemysłowej. Będą nowe miejsca pracy i wpływy do budżetu gminy. O rozwoju strefy poinformował burmistrz Mirosław Gąsik.

Minth Group to firma pochodząca z Tajwanu, z główną siedzibą w Chinach kontynentalnych. Spółka zatrudnia obecnie ponad 18 tys. pracowników w 50 zakładach na całym świecie (Chiny, USA, Japonia, Meksyk, Wielka Brytania, Niemcy, Czechy, Serbia). To jeden z największych na świecie producentów części motoryzacyjnych.

📢 Zwierzęta na pierwszym planie. To prawdziwe cuda natury! Zobaczcie obłędne zdjęcia z lubuskich lasów Pobudka o świcie, a później czołganie się w mokrej trawie, brodzenie w błocie lub długie oczekiwanie w czatowni. Dla idealnego zdjęcia Michał Bielewicz jest w stanie zrobić dużo. Podczas swoich bezkrwawych łowów poluje aparatem na sarny, daniele, lisy i wilki, ale najwięcej czasu poświęca drapieżnym ptakom. Niekiedy wykonanie dobrego zdjęcia zajmuje mu nie tylko godziny, ale nawet dni. 📢 Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych podsumowuje rok 2023. Wsparcie dotarło niemal 35 tys. Lubuszan Ułatwianie osobom niepełnosprawnym pełnego uczestnictwa w życiu zawodowym i społecznym jest misją, którą na co dzień realizuje Państwowy Fundusz Rehabilitacji. W ubiegłym roku udało się wesprzeć aż 35 tysięcy Lubuszan.

📢 Kamera, akcja! Te głośne filmy i seriale kręcono w Lubuskiem! Znani aktorzy odwiedzają nas co roku Może i Lubuskie nie jest stolicą kinematografii na miarę Gdyni czy Cannes, ale prawda jest taka, że kręcono u nas mnóstwo wciągających widza filmów i seriali. Niektóre z nich są już kultowe. Sceny wielu z tych znanych produkcji rozgrywały się tuż pod waszymi nosami. W kadrze filmowym mógł się znaleźć wasz dom, ulica czy nawet cała okolica! Często sami Lubuszanie stawali przed kamerą jako statyści lub za kamerą jako obserwatorzy. I to właśnie te głośne tytuły rozsławiły Ziemię Lubuską w kraju i na świecie. Wcale nie przesadzamy.

📢 Czy Słubice utoną w śmiechach? Rewolucja zaczyna się w Drzecinie Mieszkańcy Drzecina koło Słubic nie chcą składowiska odpadów pod swoimi oknami. – My po prostu walczymy o naszą piękną miejscowość, bo chcą ją zdegradować i całkowicie zaśmiecić – mówi Janusz Ćwikliński, mieszkaniec wioski.

📢 Te jeziora w Lubuskiem są czyste jak łza! Woda jest niemal przeźroczysta. Zobacz, gdzie warto pojechać! Mamy raport z kąpieliskami, w których woda została przebadana i jest krystalicznie czysta. To nie wszystko! Plaże są tu zadbane i piaszczyste, a wokół jest sporo atrakcji. W materiale wykorzystaliśmy dane z GIS oraz Europejskiej Agencji Środowiska.

📢 Kim byłaś w poprzednim wcieleniu? Powie o tym twoja data urodzenia. Sprawdź, możesz się zaskoczyć Zastanawiałaś się kiedyś, kim byłaś w poprzednim wcieleniu? Okazuje się, że wiele może powiedzieć o tym twoja data urodzenia. Podobno przemierzamy przestrzeń od tysięcy lat. Nasza dusza odradza się, szukając coraz to nowszego ciała, które posłużą jej za schronienie. Chcecie poznać swoją przeszłość? Możecie się naprawdę zaskoczyć. 📢 Biały Orlik w Nowym Miasteczku to prawdziwy hit sezonu! Łyżwiarskie akrobacje na boisku do koszykówki? Czy to możliwe? Oczywiście, że tak! Piruet w przód. Piruet w tył. Skoki z potrójnym obrotem. Codziennie ponad sto osób na lodowisku. Tak się bawi Nowe Miasteczko!