Przegląd prasy 18.03.2024. Przygotowaliśmy zestaw najważniejszych informacji z wczoraj. Bądź na bieżąco z wydarzeniami

📢 Utrudnienia w ruchu w woj. lubuskim 18.03.2024. Lista aktualnych remontów dróg i innych zdarzeń Na których drogach w województwie lubuskim prowadzone są dzisiaj (18.03.2024) roboty drogowe? Roboty drogowe: droga S3a, MOP Kępsko (163. km na odc. 0,1 km) Wykonywane roboty: demontaż czujników wagowych. Zajęty jeden z dwóch pasów ruchu na drodze dwujezdniowej. .

📢 Tak się zmieniała Doda - zdjęcia. Oto odważne stylizacje kończącej 40 lat Doroty Rabczewskiej 15 lutego br. Doda skończy 40 lat. Od ponad 20 lat, czyli przez większość swojego życia, jest ważną częścią polskiej sceny muzycznej. Wizytówką artystki stały się zarówno jej cięte riposty, styl ubierania, skandale, jak i spektakularne koncerty na światowym poziomie. Zobaczcie, jak przez kilkanaście lat swojej działalności zmieniała się Dorota Rabczewska - niejednokrotnie wręcz szokowała swoimi odważnymi stylizacjami. Jej zdjęcia pokazujemy w galerii niżej.

📢 Spływ trzema rzekami w Żaganiu zakończony! Uczestnicy spenetrowali również dwie mniejsze rzeczki! W niedzielę, 17 marca na Bobrze za Hogwartem, czyli szkołą muzyczną zakończyła się piąta edycja spływu kajakowego na trzech rzekach: Bobrze, Czernej i Kwisie. Wzięło w nim udział ponad 30 śmiałków z całej Polski, którzy kochają turystykę kajakową. - Było pięknie - mówili zgodnie na mecie zawodnicy. - Szkoda, że tak krótko! 📢 Świąteczne warsztaty, ciasta i ozdoby. To wszystko można było kupić i zrobić na jarmarku wielkanocnym w Żaganiu Ubieranie kurki w piórka, występy młodszych i starszych oraz zdjęcia z zającem. Te i inne atrakcje czekały na mieszkańców Żagania i okolic podczas jarmarku wielkanocnego w Żaganiu, w niedzielę 17 marca. Na dziedzińcu można było kupić ciasta, mazurki i inne pyszności. Byliście? Co kupiliście?

📢 Tragedia na A4 pod Wrocławiem. W wypadku busa i ciężarówki, zginęły trzy osoby, 5 zostało rannych Straszny wypadek na autostradzie A4, na odcinku Wrocław - Legnica. W niedzielny poranek, w zderzeniu busa z samochodem ciężarowym zginęły 3 osoby, kolejnych 5 jest rannych. Droga w stronę Legnicy i granicy z Niemcami jest zablokowana, trwa akcja służb. 📢 Ulica Okulickiego w Gorzowie jest pełna dziur. Mieszkańcy napisali petycję do miasta Od początku roku do magistratu wpłynęło pięć petycji. I większość z nich dotyczy stanu ulic na drogach do bloków i domów. Kilka dni temu petycję napisali mieszkańcy ul. Okulickiego. 📢 Żurek, biała kiełbaska, baby, mazurki i palmy, pisanki, wileńskie specjały. Tłumy na Kaziukach w Muzeum Etnograficznym w Ochli Po tłumach, które odwiedziły doroczne "Kaziuki" w Muzeum Etnograficznym w Zielonej Górze-Ochli, można wywnioskować, że jesteśmy już wyjątkowo mocno spragnieni wiosny oraz wydarzeń plenerowych. Już w pierwszej godzinie festynu, na drodze do skansenu zrobił się niezły korek. Gości dowoziły również bezpłatne autobusy zielonogórskiego MZK. Pod względem frekwencji, wydarzenie można uznać za wyjątkowo udane.

📢 Rolnicy protestują na A2 w Świecku i na przejściu granicznym w Gubinku. Wybierajcie trasy alternatywne! W niedzielę, 17 marca ok. godz. 13 rolnicy rozpoczęli blokadę autostrady A2 i przejścia granicznego w Świecku. Wieczorem protest rozszerzył się na przejście w Gubinku. Alternatywne przejścia graniczne dla pojazdów osobowych to Kostrzyn nad Odrą i Słubice, dla pojazdów ciężarowych Olszyna. 📢 Najgorsze fryzury dla kobiet po 60. roku życia - zdjęcia, inspiracje. Oto lista postarzających fryzur Po 60 roku. życia na skóra traci swoją elastyczność i widoczne są niedoskonałości w postaci zmarszczek, przebarwień, cieni pod oczami. Ważne jest dobranie koloryzacji i cięcia tak, by fryzura odciągała uwagę od mankamentów urody i optyczne odejmowała lat. Oto lista postarzających fryzur. Tak nie należy czesać się po 60-tce.

📢 Syn Alicji Bachledy-Curuś i Colina Farrella - zdjęcia. Tak wygląda Henry Tadeusz Farrel Henry Tadeusz Farrell to syn Alicji Bachledy-Curuś i słynnego hollywoodzkiego gwiazdora Colina Farrella. Chłopiec jest już nastolatkiem i w 2023 roku pojawił się u boku ojca na ceremoni wręczenia Oscarów. Okazuje się, że jest niezwykle podobny do rodziców! Zobaczcie jak wygląda. 📢 Takich leków nie wolno łączyć z kawą. Zobacz - w niektórych przypadkach będziesz zaskoczony Łączenie z kawą pewnych leków może spowodować bóle głowy, drgawki, kołatanie serca, uczucie niepokoju oraz bezsenność. Kofeina bowiem wchodzi w reakcję z wieloma składnikami stosowanymi w farmakologii. 📢 Piękno w stylu topless. Moda na topless, tolerancja nagości, emancypacja czy przyjemność bez ograniczeń? [ZDJĘCIA] Opalanie się topless dawno już wyszło z mody, ale w latach 70. i 80. XX wieku było symbolem wyzwolenia kobiet, oznaką emancypacji i źródłem inspiracji dla wielu pań. Rewolucja plażowa dotarła do Polski, kiedy na ekrany kinowe wszedł film „I Bóg stworzył kobietę” z Brigitte Bardot w roli głównej, francuską seksbombą, która stała się obiektem pożądania milionów mężczyzn i niechęci kobiet na całym świecie.

📢 Otyliada w Żarach. Uczestnicy pływali całą noc, pokonali łączny dystans 310 kilometrów! Cała noc w basenie! Wyobrażacie to sobie? Za nami kolejna, dziewiąta Otyliada na żarskim basenie. Uczestnicy przepłynęli łącznie dystans 310 kilometrów! Mamy wyniki. 📢 Żony Krzysztofa Ibisza - zdjęcia. Tak wyglądają obecna i byłe żony znanego prezentera Krzysztof Ibisz to znany prezenter telewizyjny. Któż nie oglądał programu "Czar par" albo "Awantury o kasę"? Ibisz był też gospodarzem festiwali muzycznych w Sopocie i Opolu, wyborów Miss Polonia. Koncerty sylwestrowo-noworoczne nie mogły się odbyć bez niego! Ibisz prowadził też "Jak oni śpiewają" i "Dancing with the Stars. Taniec z gwiazdami w Polsacie". O Ibiszu mówi się, że jest jak polski Tom Cruise - wiecznie młody, mimo upływu lat. Niedawno Ibisz został ojcem po raz trzeci. Ma syna z najnowszą, trzecią żoną, Joanną Kudzbalską. A kim były i jak wyglądały jego poprzednie żony? Zobaczcie!

📢 Laboratorium muzyczne zagościło w Filharmonii Zielonogórskiej. Za nami koncert premier i wyjątkowo udane Concerto Grosso Cykl muzyczny "Miesiąc kobiet" w Filharmonii Zielonogórskiej" nieustannie zaskakuje nas różnorodnością programu oraz przedsięwzięć muzycznych. Tym razem (16 marca) słuchacze byli świadkami prawykonań utworów skomponowanych przez kobiety, często niemające jeszcze wielkiego dorobku artystycznego. Orkiestra grała w przeróżnych składach, pojawiały się rzadko używane instrumenty jak flet altowy (zachwycał swoją głębią dźwięku zwłaszcza w dołach), czelesta, a nawet tuba nagłaśniająca oraz ... butelki, dwoma słowami po prostu - muzyczne laboratorium. 📢 Oto stare telefony komórkowe, które są warte fortunę. Tych modelów szukają kolekcjonerzy. Sprawdź czy masz je w domu! 17.03.2024 Telefony komórkowe są warte dużo pieniędzy. Niektóre są warte znacznie więcej niż w momencie ich zakupu. Kolekcjonerzy poszukują takie modele, które są rzadkie i zachowane w bardzo dobrym stanie. Zastanawiasz się, które telefony są najcenniejsze? Na aukcjach i popularnych stronach ogłoszeniowych, niektóre telefony komórkowe kosztują naprawdę duże pieniądze. Zobacz koniecznie, jakiego sprzętu poszukują kolekcjonerzy!

📢 Nowe ostrzeżenie GIS 17.03.2024! o produktach wycofanych ze sklepów POLOmarket, Lidl, ALDI, Kaufland, Biedronka, Netto, Auchan 17.03.2024 Nowe ostrzeżenie GIS 17.03.2024! Oto lista produktów wycofanych przez sklepy POLOmarket, Kaufland, Auchan, Biedronka, Lidl, Netto muszą usunąć ze swoich półek? Zobacz nowe ostrzeżenie sanepidu. Lista produktów wycofanych ze sklepów powiększona została o przedmioty kuchenne. 📢 Każdy dał z siebie wszystko! Komentarze po meczu Anwil Włocławek - Zastal Zielona Góra Sensacyjna wygrana koszykarzy Enei Stelmetu Zastalu Zielona Góra we Włocławku to główny temat dyskusji kibiców po ostatnich meczach w Orlen Basket Lidze.

📢 Od tych kobiet uciekaj sprzed ołtarza! Kobiety o tych imionach to najgorsze żony. Sprawdź listę 17.03.2024 Każda kobieta ma cechy, które są mniej lub bardziej pożądane przez mężczyzn. Astrolodzy uważają, że to właśnie imię może mieć wpływ na to, czy dana kandydatka nadaje się na żonę. Sprawdzicie to w naszej galerii.

📢 Czy Twój kot Cię kocha? Po czym to poznać? Oto 10 dowodów na kocią miłość 17.03.2024 Koty, podobnie jak ludzie, mają bardzo różne charaktery. Niektóre kochają być przytulane, a inne wolą zawsze zachować odległość od swoich opiekunów. Nie oznacza to, że Twój przyjaciel Cię nie kocha. Najważniejsze, abyś nauczył się odczytywać uczucia Twojego futrzaka. Oto 10 dowodów, że Twój kot Cię kocha! 📢 Żony o tych imionach są najbardziej zrzędliwe. To koszmar każdego męża. Ciągle mają pretensje, są wścibskie i podejrzliwe 17.03.2024 Czy imiona mają jakieś znaczenie i niosą za sobą ładunek cech, które predysponują daną osobę do takich a nie innych zachowań? Od setek lat ludzie zadają sobie takie pytania. Co na ten temat twierdzą ezoterycy? Oni nie mają wątpliwości - każde imię nosi ze sobą zespół charakterystycznych cech, wyjątkowych dla osoby, która je nosi. Jak przekłada się to na stosunki damsko - męskie? Zobaczcie które imiona żeńskie są najgorsze dla żon. To one z kochanych narzeczonych zmieniają się w wiecznie marudzące żony.

📢 Najlepsze memy o mężach. Uśmiejesz się! Z jakich cech mężów śmieją się Internauci? Zobacz te memy 17.03.2024 Mężowie potrafią być kochani. Potrafią być też denerwujący. No i - przede wszystkim dla Internautów - mężowie potrafią być bardzo śmieszni. Stąd też są częstymi obiektami obrazkowych żartów, czyli memów. Z czego najczęściej śmieją się twórcy memów biorąc na warsztat statystycznego męża? Sprawdźcie koniecznie w naszej fotogalerii.

📢 Osoby o tych imionach mają trudny charakter. Często są wredne i aroganckie. Jesteś na liście? Sprawdź! 17.03.2024 Osoby o tych imionach uważane są za aroganckie i wredne. Oto lista osób, które uchodzą za posiadaczy trudnego charakteru. To jakie imię nosimy, może determinować nasz charakter i osobowość. Mowa o cechach pozytywnych, jak i negatywnych. Dawniej wierzono, że imiona mają magiczną moc i determinują nasze cechy. Sprawdź, czy jesteś na liście.

📢 To najbardziej denerwuje zielonogórzan. Posłuchaj i przeczytaj, co mówią mieszkańcy Większość mieszkańców uważa, że Zielonej Góra jest dobrym miejscem do życia. A jej atuty to m.in. to, że wszędzie jest blisko, dookoła lasy, dobra jest miejska komunikacja, nie jest za dużym miastem, a wszystko w nim się znajduje: uczelnie, szpital, teatr, filharmonia, basen i wiele inne placówek, ułatwiających i umilających nam życie. Ale nie znaczy to wcale, że nie zauważamy rzeczy, które nas po prostu denerwują. Zapytaliśmy zielonogórzan, co ich w mieście drażni? 📢 Tak mieszka Maciej Maniewski. Zobacz, jak żyje z żoną i córka fryzjer gwiazd. Wyjątkowy dom Macieja Maniewskiego – galeria zdjęć Maciej Maniewski to ukochany fryzjer polskich gwiazd. Zaglądamy do domu topowego stylisty, który jest otoczony malowniczym lasem sosnowym. Zobacz, jak mieszka z żoną i córeczka mistrz, który słynie z kreowania nietuzinkowych fryzur. We wnętrzach króluje drewno, szkło i designerskie smaczki.

📢 Rezerwy Górnika Zabrze górą w Bytomiu Odrzańskim Piłkarze Odry Skrzynie Zając Bytom Odrzański nie poszli za ciosem po derbowej wygranej z Wartą Gorzów. W sobotę 16 marca ulegli u siebie Górnikowi II Zabrze 0:1.

📢 Sensacja! Zastal Zielona Góra pokonał lidera! I to w jego hali Szok i niedowierzanie przeżyli kibice lidera Orlen Basket Ligi - Anwilu Włocłwek - który przegrał ze skazywanym na pożarcie Zastalem Zielona Góra aż 75:93. Broniący się przed spadkiem z najwyższej klasy rozgrywek zielonogórscy koszykarze sprawili ogromną niespodziankę. 📢 Szczypiorniści Stali Gorzów słono zapłacili za przestój w Ciechanowie. Przegrali z beniaminkiem Gorzowscy piłkarze ręczni rozegrali w sobotę (16 marca) zaległy – z 19. – kolejki mecz Ligi Centralnej z Jurandem w Ciechanowie. Debiutujący z dziką kartą na tym poziomie rozgrywkowym zespół z Mazowsza drugi raz w sezonie okazał się lepszy od żółto-niebieskich.

📢 Razem z deszczem, w Gubinie spadł grad goli. Carina rozbiła rezerwy Rakowa Częstochowa Z piekła do nieba kroczyli piłkarze Cariny Gubin w III-ligowym meczu z rezerwami Rakowa Częstochowa. Gubinianie przegrywali, a spotkanie zakończyli z trzeba bramkami przewagi nad rywalem. 📢 Jesse Lingard czuje się w Korei komfortowo – napisał już bezpośrednią wiadomość do lokalnej modelki plus size 31-letni były pomocnik Manchesteru United podpisał w lutym dwuletni kontrakt z południowokoreańskim klubem FC Seoul. Według koreańskich źródeł, Jesse Lingard będzie zarabiał w Seulu 910 tysięcy funtów rocznie. 32-krotny reprezentant Anglii rozważał wcześniej oferty z Arabii Saudyjskiej i Turcji. Jego poprzednim klubem był Nottingham Forest, który opuścił latem ubiegłego roku. 📢 Wojewoda Marek Cebula został Honorowym Obywatelem Krosna Odrzańskiego. Tytuł wręczono na uroczystej sesji W piątek (15 marca) odbyła się uroczysta sesja rady miasta w Krośnie Odrzańskim, podczas której wręczono tytuł Honorowego Obywatela Krosna Odrzańskiego dla obecnego wojewody i byłego krośnieńskiego burmistrza — Marka Cebuli.

📢 KSW 92 w Gorzowie. Taki był wieczór walk w Arenie Gorzów |RELACJA LIVE W sobotę, 16 marca w Arenie Gorzów trwa XTB KSW 92. W trakcie wieczoru zaplanowano dziewięć walk. Zobaczcie, co się działo. 📢 Malutka wieś ma nową świetlicę i obwodnicę! Tak się żyje w Szprotawce! W Szprotawce w gminie Szprotawa mieszkają tylko 52 osoby, w tym 12 dzieci. Lokalna społeczność cieszy się spokojem i dobrobytem. Wieś ma własną obwodnicę, będzie ścieżka rowerowa, a w sobotę 16 marca 2024 zyskała również wybudowaną od podstaw świetlicę! Sołtys Ryszard Czuchraj zaprasza wszystkich na Święto Jagody w przedostatnią sobotę lipca. 📢 Oskarżone o czary kobiety płonęły na stosie w Zielonej Górze. By się przyznały do winy, strasznie je torturowano Zielona Góra jest kobietą – słyszymy dość często. To w Zielonej Górze kobiety pełniły ważne funkcje jak prezydent miasta czy marszałek lubuski. To Zielona Góra okrzyknięta została najbardziej tolerancyjnym i otwartym miastem w Polsce. Ale nie zawsze było to miejsce bezpieczne dla mieszkańców. Był czas, kiedy kobiety oskarżane o czary płonęły na stosie.

📢 Pogrzeb Mariana Fludra w Gnieźnie. Doktora Judyma z Wielkopolski żegnały tłumy. Zobacz zdjęcia Pogrzeb doktora Mariana Fludra miał miejsce w sobotę, 16 marca - najpierw podczas mszy w katedrze, a następnie na cmentarzu św. Krzyża. W pogrzebie uczestniczyło wielu mieszkańców - setki tych, którzy mieli z nim styczność. Wielu z nich uratował zdrowie, a niektórym nawet życie. 📢 Same nieszczęścia piłkarzy Warty Gorzów. Najpierw czerwona kartka, potem cztery stracone gole Fatalnie ułożył się dla warciarzy sobotni (16 marca) mecz 21. kolejki w III grupie III ligi. Po dwóch wyjazdowych porażkach na inaugurację wiosennej rundy granatowo-bordowi liczyli, że w pierwszym w 2024 roku domowym spotkaniu urwą jakieś punkty walczącemu o awans do II ligi MKS Kluczbork. Tymczasem futboliści z Opolszczyzny zaaplikowali im na stadionie przy ul. Olimpijskiej aż cztery gole.

📢 12. Kołobrzeski Pułk Piechoty ma 80 lat. Tak wyglądała służba w jednostce w Gorzowie Była tu piekarnia i świniarnia, a dawna wojskowa stacja paliw dziś służy zwykłym kierowcom, którzy tankując paliwo mogą zobaczyć halę naprawy czołgów. Przy ul. Myśliborskiej w Gorzowie przez prawie pół wieku byli polscy żołnierze 12. Kołobrzeskiego Pułku Piechoty. W poniedziałek byli wojskowi będą wspominali dawne czasy… 📢 Nowoczesne, ekologiczne domy, wyposażenie i rośliny. W Drzonkowie trwają 30. Targi Budownictwa, Wyposażenia Wnętrz i Ogrodów To już 30. edycja Targów Budownictwa, Wyposażenia Wnętrz i Ogrodów, które odbywają się w sobotę i niedzielę (16 - 17 marca) na terenie Wojewódzkiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Drzonkowie, w godz. 10-18. To wydarzenie należy do największych imprez targowych w Lubuskiem i niezmiennie cieszy się dużym zainteresowaniem wystawców oraz zwiedzających.

📢 Osoby, o jakich imionach piją najwięcej alkoholu? Te osoby nie wylewają za kołnierz! Zobacz wykaz imion! Można wierzyć lub nie, ale wiele cech naszego charakteru jest zależnych od tego, jak mamy na imię, a nawet tego, jakiego używamy. Osoby, o jakich imionach piją najwięcej alkoholu? Sprawdź! 📢 Kaziuki 2024 w skansenie w Zielonej Górze Ochli. Będą darmowe autobusy MZK W niedzielę, 17 marca w skansenie w zielonogórskiej Ochli odbędą się Kaziuki – największy wielkanocny jarmark w naszym województwie. Swój udział zapowiedziało ponad 100 wystawców. Będzie wiosennie, kolorowo i smacznie. Niestety, ze względu na trwającą przebudowę parkingu, mogą być duże trudności z zaparkowaniem auta. Dlatego warto skorzystać z darmowej komunikacji miejskiej. 📢 Nocna i Świąteczna Opieka Zdrowotna a SOR. Szpital w Zielonej Górze przypomina, jak i kiedy korzystać z nocnej pomocy lekarskiej Nocna i Świąteczna Opieka Zdrowotna w Zielonej Górze działa w ramach Szpitala Uniwersyteckiego w nowym Budynku Centrum Zdrowia Matki i Dziecka. Od prawie roku, funkcji tej nie już pełni już punkt Pogotowia Ratunkowego przy ul. Chrobrego. -Zauważamy jednak, że wciąż wiedza na temat Nocnej i Świątecznej Opieki i czym różni się ona od SOR, jest niewystarczająca — tłumaczy Sylwia Malcher-Nowak, rzeczniczka Szpitala Uniwersyteckiego w Zielonej Górze.

📢 Szkoły są dwie, będzie jeden zespół. W nowej siedzibie. Uczniowie rozpoczną w niej naukę od września. A co z salami koncertowymi? Zaraz rozpocznie się nabór do szkoły muzycznej. Nowy rok szkolny rozpocznie się już w nowej siedzibie i w nowym zespole szkół muzycznych. Bo dziś funkcjonują w mieście dwie. A kiedy mieszkańcy zostaną zaproszeni na wydarzenia w nowych salach koncertowych?

📢 Uwaga! Zmienia się czas trwania planowanego protestu rolników na A-18, w środę 20-03-2024! W środę 13 marca 2024 w Urzędzie Miasta w Iłowej odbyło się spotkanie władz gminy z rolnikami, którzy chcą zablokować całkowicie trasę A-18 w okolicach Iłowej, w ramach ogólnopolskiego protestu rolników. Przypomnijmy, że burmistrz Paweł Lichtański nie wyraził zgody na to, aby protest na trasie trwał przez miesiąc. Jednak rolnicy chcą blokować autostradę w środę 20 marca 2024. Po rozmowach w magistracie skrócono godziny protestu.

📢 Trzy auta zderzyły się na skrzyżowaniu w Skwierzynie. Na miejsce przyjechała straż i pogotowie Około godziny 15.00 na skrzyżowaniu ulic Chrobrego i Wiosny Ludów w Skwierzynie doszło do zderzenia trzech pojazdów. Na miejscu pojawiły się wszystkie służby. 📢 Spływ na Bobrze, Czernej i Kwisie. Śmiałkowie wyruszyli w spływie kajakowym po trzech rzekach W Żaganiu rozpoczęła się piąta edycja spływu kajakowego na trzech rzekach: na Bobrze, Czernej i Kwisie. Bierze w nim udział ponad 30 śmiałków z całej Polski, którzy kochają turystykę kajakową. Zakończenie spływu w niedzielę 17 marca 2024, na Bobrze w okolicach dawnego szpitala w Żaganiu, obecnie szkoły muzycznej. 📢 Stado żubrów żyje w lesie pod Gorzowem. Nadleśnictwo Kłodawa pokazało piękne zdjęcia! Lasy należące do Nadleśnictwa Kłodawa upatrzyło sobie stado żubrów, które stwierdziło, że to właśnie tutaj jest ich miejsce na ziemi. Zobaczcie, jak całą rodzinka spacerowała sobie po naszych okolicach!

📢 KSW 92 w Gorzowie. Kto będzie walczył w Arenie Gorzów? W sobotę 16 marca Arena Gorzów będzie miejscem gali XTB KSW 92. Walką wieczoru będzie pojedynek o mistrzowski pas w wadze koguciej między Jakubem Wikłaczem a Zuriko Jojuą. 📢 Przemysław Pawlicki odsłonił swoją tablicę w Gorzowie Gdy będziemy w Gorzowie całą rodziną, na pewno ją tu zabiorę i pokażę, że jest takie miejsce, a ja jestem jego częścią – mówi Przemysław Pawlicki, kapitan Falubazu Zielona Góra. W piątek 15 marca w Alei Zwycięzców Memoriału Edwarda Jancarza żużlowiec odsłonił tablicę z odciskiem swojej dłoni. 📢 Zielonogórzanom nie podoba się pomysł na wprowadzanie psów do galerii Focus Mall. Dlaczego? Focus Mall wprowadził udogodnienia dla klientów ze zwierzakami. Od teraz z pupilem nie wejdziemy jedynie na pasaż, ale także do niektórych butików. Wybrane witryny zostały oklejone zielonym symbolem psa, który oznacza, że czworonogi są w danym sklepie mile widziane. Pomysł miał być ułatwieniem dla klientów, którzy zmuszeni są zabrać pupila na zakupy, zielonogórzanie nie są jednak zadowoleni. Dlaczego?

📢 Park Słowiański w Szprotawie jest piękny, a dzięki społecznikom również czysty W sobotni poranek grupa mieszkańców Szprotawy postanowiła posprzątać wejście do Parku Słowiańskiego, w którym biegnie ścieżka starożytnych Bobrzan. Podobne akcje miały miejsce w poprzednich latach. Brali w nich udział zarówno dorośli jak też dzieci - społecznicy, którym leży na sercu dobro przyrody i ich otoczenia. 📢 Sprawcy brutalnego ataku w Zielonej Górze już aresztowani. Czeka ich długa odsiadka Czterech mężczyzn podejrzewanych o brutalną napaść na mężczyznę zostało już tymczasowo aresztowanych. Do tego bulwersującego zdarzenia doszło w miniony poniedziałek w okolicy sklepu Castorama w Zielonej Górze. Sprawcy najprawdopodobniej zaatakowali ofiarę kijami bejsbolowymi. Pobity mężczyzna trafił do szpitala.

📢 Arkadiusz Milik i jego nowa dziewczyna - tak żyje polski piłkarz we Włoszech. Co stało się z jego byłą partnerką? ZDJĘCIA 15.03.2024 Arkadiusz Milik dzięki strzelonym 3 golom przeciwko włoskiemu Frosinone, znów znalazł się na ustach polskich kibiców. Zobacz co polski piłkarz robi poza boiskiem!

📢 Lubuszanie zagrali w tych znanych filmach i serialach: "Nigdy w życiu", "Kogel Mogel" czy "Rojst". Znasz ich wszystkich? Lubuszanie zagrali w wielu topowych produkcjach filmowych oraz telewizyjnych. Warto o tym wspomnieć, bo często nawet nie zdajemy sobie sprawy z tego, że ci znani i lubiani aktorzy pochodzą z naszych miast, czy też okolic. Sprawdźcie ten przegląd topowych kreacji aktorskich Lubuszan - możecie być miło zaskoczeni! 📢 Tak należy dbać o tulipany w wazonie - oto sposoby florystów, by przedłużyć świeżość tulipanów ciętych Co zrobić aby tulipany długo stały w wazonie? Jak przedłużyć trwałość ciętych tulipanów? Tulipany to jedne z najpiękniejszych kwiatów wiosennych. Są często uprawiane w ogrodach i na balkonach, wiele osób wstawia cięte tulipany do wazonu w domu. Tulipany zdobią i ożywiają wnętrza, ale też poprawiają nastrój, wnoszą radość i wiosenną energię. Co robić, aby tulipany nie więdły i zachowały świeżość na dłużej? Jak przedłużyć trwałość ciętych tulipanów? Oto skuteczne sposoby na przedłużenie trwałości tulipanów. Zobacz teraz w naszej galerii.

📢 Horoskop na wiosnę 2024: pięć znaków ma powody do radości. To będzie dla nich fantastyczny czas! Ale nie dla Barana Miłość, pieniądze, zdrowie... Zobacz, co czeka Cię w najbliższych tygodniach. Oto pięć znaków zodiaku, dla których wiosna będzie fantastyczna!

📢 Rolnicy zablokują przejście graniczne pod Gubinem 20 marca? Rolnicy w Lubuskiem zapowiadają kolejne blokady na drogach w regionie. W Świecku protesty planowane są od 17 do 20 marca. Czy przejście graniczne pod Gubinem również zostanie zablokowane? Nie jest to jeszcze pewne... 📢 Jezioro Głębokie koło Międzyrzecza znika w oczach. Czy to przez budowę S3? Te argumenty dają do myślenia Jezioro Głębokie przez lata było turystyczną perełką woj. Lubuskiego. Nagle jednak zaczęło szybko tracić wodę. Do tego stopnia, że pomosty stoją już w piachu. Co jest powodem takiego stanu rzeczy? Społecznik z Międzyrzecza wskazuje na zbyt wysoko osadzone przepusty pod S3. GDDKiA nie poczuwa się do "winy".

📢 To była wielka tajemnica: w Lubuskiem ukryto w lesie bazę atomową. Składowano tu głowice jądrowe. Zobaczcie ruiny bazy To potwierdzony fakt: w Lubuskiem była kiedyś tajna baza atomowa. Jej ruiny są do dziś. To mroczne i niebezpieczne miejsce schowane głęboko w lesie... 📢 W Nowej Soli zniknął budynek, który po pożarze straszył wyglądem przez wiele lat. Co tutaj ma powstać? Spalony domek niedaleko Odry w Nowej Soli czekał na rozbiórkę. Koniec nadszedł we wtorek. W urzędzie miejskim planowane jest nowe wykorzystanie tego miejsca. Ma być tutaj tężnia solankowa i mała architektura.

📢 Vendo Park w Kostrzynie nad Odrą. Na os. Leśnym powstaje nowe centrum handlowe. Niektórzy czekali na nie latami! Są tacy, którzy na tę inwestycję czekali od lat. Budowa centrum handlowego na os. Leśnym w Kostrzynie, bo o niej mowa, już ruszyła. Ma się tu znaleźć m. in. duży sklep spożywczy, drogeria, sklepy odzieżowe. Są jednak tacy, których nowe centrum handlowe w tej części miasta wcale nie cieszy.

📢 Młodzi judocy najpierw dzielnie rywalizowali, a później pobierali nauki od gwiazdy W hali Lubuszanka w Czerwieńsku prawie 300 młodych zawodniczek i zawodników rywalizowało turnieju Bachus Judo Cap II, czyli w Otwartym Pucharze Województwa Lubuskiego dzieci i młodzików. 📢 To były czasy, kiedy w szafie każdego mieszkańca Zielonej Góry były ciuchy z tego miejsca Kiedy zapytaliśmy zielonogórzan, za jakim sklepem najbardziej tęsknią w mieście, dostaliśmy mnóstwo odpowiedzi. Ale jedno miejsce powtarzało się najczęściej. Każdy coś nosił na sobie, co kupił właśnie tam. Pani Anna, która handlowała w „szczęce” wspomina, że w hurtowni co się chwyciło, tym się handlowało. 📢 W Lubuskiem mamy podwodny park narodowy! Rozlewiska w "Ujściu Warty" robią wrażenie. Zobacz zdjęcia! Rozlewające się rzeki pochłonęły hektary terenu, na którym położony jest Park Narodowy "Ujście Warty". Ten przypomina teraz ogromne jezioro. Można tam podziwiać szerokie rozlewiska, które obecnie prezentują się niezwykle widowiskowo. Robi się też na nich coraz bardziej tłoczno i głośno, bo swoje wiosenne koncerty rozpoczęły ptaki przylatujące z zimowisk.

📢 Kąpielisko H2Ochla wygląda inaczej, niż zakładały wizualizacje. Rozczarowani mieszkańcy punktują różnice Zielonogórzanie burzliwie dyskutują na temat nowego kąpieliska miejskiego, które powstaje na terenie miasta. Mimo ogólnego entuzjazmu związanego z perspektywą nowej atrakcji niepokój wzbudzają zdjęcia aktualnego stanu inwestycji, które porównane z wizualizacją, stawiają konkretne pytania dotyczące nieścisłości z pierwotnym planem. -Podczas budowy obiektu objęliśmy za cel jak najmniejszą ingerencję w towarzyszące mu środowisko naturalne, z tego właśnie względu musieliśmy dokonać kilku optymalnych zmian — mówi Robert Jagiełowicz, dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Zielonej Górze. Co się zmieniło?

📢 Dworzec kolejowy w Żarach ma już 178 lat! Zobaczcie dawne pocztówki z okresu świetności tego obiektu Żarski dworzec kolejowy ma 178 lat. Dawniej tętnił życiem, był prawdziwą perełką. Dziś wiele się zmieniło, choć zostały ślady świetności.

📢 Wybory do sejmiku województwa lubuskiego 2024. Okręgi, kandydaci, zasady głosowania Wybory samorządowe odbędą się w niedzielę, 7 kwietnia. Polacy będą wybierać radnych gminnych, miejskich i powiatowych, wójtów, burmistrzów i prezydentów oraz swoich przedstawicieli do sejmiku wojewódzkiego. Sprawdź, kto kandyduje w twoim okręgu do sejmiku lubuskiego i ile mandatów jest do obsadzenia. 📢 W Lubuskiem jest miejsce jak z horroru: las, opuszczone domki, ruiny... Kiedyś było tutaj słychać śmiech dzieci Szczerze? Za żadne pieniądze nie spędzilibyśmy tutaj nocy... W Lubuskiem jest miejsce jak z horroru. Nie wierzycie? To zobaczcie te zdjęcia. Normalnie Piątek 13. po lubusku! 📢 Najlepszy typ mąki do ciasta drożdżowego, na pierogi, pizzę albo biszkopt. Sprawdź, co oznacza kod na mące Jakiej mąki użyć do ciasta drożdżowego, pierogów, chleba, biszkoptu lub pizzy? Typ mąki jest ważny i od tego, czy wybierzemy odpowiednią, w dużym stopniu zależy nasz kulinarny sukces lub porażka. Ciasto nie wyrosło, pierogi są twarde, a pieczywo się kruszy? Mąka mące nierówna. Polski Związek Pracodawców Przemysłu Zbożowo - Młynarskiego postanowił swego czasu wyjaśnić, co oznacza typ mąki i która do czego jest odpowiednia.

📢 Arkadiusz Patla, vloger i podróżnik wyrusza na pieszą wędrówkę ze Szprotawy do Santiago de Compostela w Hiszpanii Piesza wyprawa do Santiago de Compostela w Hiszpanii rozpocznie się pod koniec kwietnia 2024. Trasa będzie wynosiła ok. 2,8 tys. kilometrów. Podróż zajmie od 90 do 100 dni. Wraz z Arkadiuszem Patlą wyruszy jego partnerka Natalia Stelmaszewska. Oboje początek trasy będą mieli w swoich miejscowościach. On w Szprotawie, ona w Kobylnicy pod Poznaniem. Spotkają się na trasie, którą pokonają razem.

📢 Stworzyli piękną, koszykarską historię. 40 lat temu Zastal po raz pierwszy awansował do elity 4 marca 1984 roku - to jedna z najważniejszych dat w historii zielonogórskiej koszykówki. 40 lat temu ówczesny Zastal po raz pierwszy awansował do najwyższej klasy rozgrywek. Powspominajmy, i przeżyjmy to jeszcze raz…

📢 Tak dzisiaj wygląda Pola Raksa. Zobacz, jak zmieniła się słynna Marusia z serialu Czterej Pancerni i Pies Pola Raksa w latach 60. i 70. była jedną z najsłynniejszych polskich aktorek, której popularność przyniosła zwłaszcza rola Marusi w serialu Czterej Pancerni i Pies. Wprawiała wówczas w zachwyt męską część widowni swoją urodą. A jak wygląda dzisiaj? Zobacz na zdjęciach, jak zmieniła się Pola Raksa.

📢 To miejsce warto zobaczyć! Park Mużakowski w kwiatach! Niecałe 1,5 godziny drogi z Zielonej Góry [Plan zwiedzania, parking] Park Mużakowski w Łęknicy i Bad Muskau to pomysł na spacer z dziećmi, znajomymi lub też z psem. Ścieżki są wygodne, zarówno do chodzenia na pieszo, jazdy rowerem, czy z wózkiem. Na początku maja można podziwiać kwitnące tutaj kwiaty. Od której strony zacząć zwiedzanie?

