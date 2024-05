Przegląd prasy (18.05.2024). Zobacz prasówkę z najważniejszymi wydarzeniami z wczoraj. Bądź na bieżąco

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 17.05. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Gdzie występują utrudnienia w ruchu w woj. lubuskim? Stan na 18.05.2024”?

Prasówka 18.05: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Gdzie występują utrudnienia w ruchu w woj. lubuskim? Stan na 18.05.2024 Na których drogach w województwie lubuskim prowadzone są dzisiaj (18.05.2024) roboty drogowe? Roboty drogowe: droga 92b, od AWSA -Boczów-Torzym (1. km na odc. 14,8 km) .

📢 Kolejki NFZ do ortopedy w woj. lubuskim. Terminy aktualne na 18.05.2024 Kolejki NFZ do ortopedy w województwie lubuskim potrafią być długie. Chcesz dowiedzieć się, jaki jest najbliższy termin wizyty u lekarza? Czasem warto spojrzeć na terminy wizyt w szpitalach i pozostałych placówkach medycznych, gdzie często kolejki do lekarza są znacznie krótsze. Sprawdź zestawienie poszczególnych miejsc, gdzie na 18.05.2024 na NFZ przyjmuje ortopeda. W ten sposób będziesz wiedzieć, gdzie kolejki do ortopedy w województwie lubuskim będą najkrótsze.

📢 Terminy NFZ na rezonans magnetyczny w woj. lubuskim. Stan na 18.05.2024 Chcesz wiedzieć, jaki jest najbliższy termin na rezonans magnetyczny na NFZ w województwie lubuskim? Czasami kolejki potrafią być długie. Zapoznaj się z zestawieniem miejsc, dzięki któremu dowiesz się, gdzie dostaniesz się na rezonans magnetyczny na NFZ w swojej okolicy w najbliższym możliwym terminie (stan na 18.05.2024).

Prasówka 18.05: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Ta kobieta to dynamit! Agnieszka Chylińska dała czadu w Sulechowie. Ludzie szaleli | ZDJĘCIA To było istne szaleństwo! Koncert Agnieszki Chylińskiej zorganizowany z okazji Dni Sulechowa przyciągnął prawdziwe tłumy. Publiczność świetnie bawiła przy największych hitach wokalistki. Jej niesamowita energia i charyzma sprawiły, że ten występ na długo pozostanie w pamięci mieszkańców. Zobaczcie zdjęcia!

📢 Klęska NovyHotel Falubazu Zielona Góra po srogiej lekcji od mistrzów Polski Mistrzowie Polski – żużlowcy Motoru Lublin – sprawili porządne lanie ekipie NovyHotel Falubazu Zielona Góra w 5. kolejce spotkań PGE Ekstraligi. Lublinianie wygrali bardzo wysoko – 56:34. 📢 Te rośliny odstraszają kleszcze i szerszenie. Zasadź je w swoim ogródku i na balkonie! Wiosna i lato to czas kiedy nie tylko za oknami robi się coraz to bardziej zielono, ale też moment, gdy na naszej drodze coraz częściej pojawiają się szerszenie, czy kleszcze. Wzbudzają one w nas strach, ale zamiast zamykać przed nimi okna, możemy skutecznie je odstraszyć. 📢 Ostatnie słowa pilotów tuż przed katastrofą samolotu. Oto wstrząsające nagrania z czarnych skrzynek! Sprawdź! Wstrząsające, ostatnie słowa pilotów nagrane tuż przed katastrofą samolotu. Wypowiedziane słowa wzruszają i chwytają za serce. Katastrofa lotnicza to niewątpliwie ogromna tragedia, która dotyka nieświadomych i bezbronnych osób. Niezwykłe jest to, co ludzie wypowiadają na chwilę przez śmiercią. Dzięki czarnym skrzynkom, możemy odtworzyć zapisy rozmów z kabiny samolotu i dowiedzieć się jak piloci i pasażerowie przyjęli informacje o zbliżającej się katastrofie. Oto krótkie cytaty, które na zawsze przeszły do historii wypadków lotniczych. Sprawdź koniecznie!

📢 To ostatnie dni Heaven w Zielonej Górze. Tak bawili się tu klubowicze. Pamiętacie te imprezy? | DUŻO ZDJĘĆ Do wielbicieli dyskotek z pewnością dotarła już wiadomość, że zamyka się jeden z najpopularniejszych zielonogórskich klubów muzycznych. To już oficjalne. „Kawał historii i wiele udanych imprez” - komentują mieszkańcy. Zobaczmy raz jeszcze to szaleństwo na parkiecie. Tak bawiliście się przez te wszystkie lata w Heaven!

📢 Osoby o tych imionach to egoiści. Oni potrafią myśleć tylko o sobie. Sprawdź, kto ma takie cechy charakteru 17.05.2024 Osoby o tych imionach uważane są za egoistów. Oto lista osób, które potrafią myśleć tylko o sobie. No cóż... To naprawdę trudne cechy charakteru. Czy faktycznie to, jakie nosimy imię może determinować także to, jacy jesteśmy na co dzień? Można to w wierzyć, lub nie, jednak są osoby, które konkretnym imionom przypisują także cechy osobowości, zarówno te dobre, jak i te negatywne. Kto więc może być egoistą? Sprawdź w naszym artykule.

📢 Osoby o tych imionach mają trudny charakter. Często są wredne i aroganckie. Jesteś na liście? Sprawdź! 17.05.2024 Osoby o tych imionach uważane są za aroganckie i wredne. Oto lista osób, które uchodzą za posiadaczy trudnego charakteru. To jakie imię nosimy, może determinować nasz charakter i osobowość. Mowa o cechach pozytywnych, jak i negatywnych. Dawniej wierzono, że imiona mają magiczną moc i determinują nasze cechy. Sprawdź, czy jesteś na liście. 📢 W Lesznie Górnym szykuje się niezwyky festiwal "Na styku kultur" W sobotę 25 maja 2024 o godz. 16.00 warto wybrać się do Leszna Górnego w gminie Szprotawa na roztańczony i rozśpiewany festiwali "Na styku kultur", pod honorowym patronatem burmistrza Szprotawy Mirosława Gąsika. Będzie nie tylko świetna muzyka, ale też regionalne pyszności.

📢 Orlen Oil Motor Lublin - NovyHotel Falubaz Zielona Góra |ZAPIS RELACJI LIVE W piątek 17 maja, w 5. kolejce żużlowej PGE Ekstraligi, Orlen Oil Motor Lublin rywalizował z ekipą NovyHotel Falubazu Zielona Góra. Gospodarze wygrali 56:34.

📢 Zaskakujące odkrycie w Lubuskiem! Ujawnione relikty zmieniają historię Paradyża na dobre. - Nic o tym nie wiedzieliśmy - mówią badacze Przy klasztorze w Gościkowie Paradyżu prowadzono prace modernizacyjne. Podczas badań okazało się, że w południowej części terenu odkryto fragmenty zabudowań, pochodzących z XIII wieku. Tam musieli przebywać cystersi w początkach funkcjonowania klasztoru. Wcześniej nie było takiej wiedzy... 📢 Motocyklista zderzył się z ciężarówką pod Świebodzinem |ZDJĘCIA Do wypadku doszło w piątek 17 maja w godzinach popołudniowych na drodze wojewódzkiej 303. W wyniku zdarzenia poszkodowany został motocyklista.

📢 Matura 2024 z geografii rozszerzonej. Arkusz CKE i odpowiedzi Matura 2024 z geografii dobiegła końca i wydaje się, że wpisuje się w tegoroczny trend bardzo trudnych egzaminów na poziomie rozszerzonym. Arkusz CKE i proponowany klucz odpowiedzi zamieściliśmy w tym tekście po godzinie 14:00. Sprawdź, jak wygląda matura rozszerzona z geografii, jakie są zadania maturalne i kiedy będzie ogłoszenie wyników.

📢 Historyczna ulica w Gorzowie będzie pełniła funkcję deptaka Zamknięcie wjazdu w ul. Mostową, budowa przejścia dla pieszych wzdłuż wiaduktu kolejowego i nowy przebieg wjazdu w ul. Hejmanowskiej. Takie będą zmiany po przebudowie ul. Spichrzowej w Gorzowie. 📢 Zielone Świątki w Niemczech. Na autostradzie A2 i w Słubicach mogą tworzyć się korki W niedzielę oraz poniedziałek, 19 i 20 maja w Niemczech obchodzone będą Zielone Świątki, czyli święto Zesłania Ducha Świętego. W tych dniach nie będzie odbywał się ruch pojazdów ciężarowych. Policjanci spodziewają się utrudnień w ruchu na autostradzie A2 i Słubicach. Korki będą tworzyć się też we wtorek i mogą wpłynąć na całkowite zablokowanie ruchu na moście w Słubicach.

📢 Od tych kobiet uciekaj sprzed ołtarza! Kobiety o tych imionach to najgorsze żony. Sprawdź listę 17.05.2024 Każda kobieta ma cechy, które są mniej lub bardziej pożądane przez mężczyzn. Astrolodzy uważają, że to właśnie imię może mieć wpływ na to, czy dana kandydatka nadaje się na żonę. Sprawdzicie to w naszej galerii. 📢 Czy Twój kot Cię kocha? Po czym to poznać? Oto 10 dowodów na kocią miłość 17.05.2024 Koty, podobnie jak ludzie, mają bardzo różne charaktery. Niektóre kochają być przytulane, a inne wolą zawsze zachować odległość od swoich opiekunów. Nie oznacza to, że Twój przyjaciel Cię nie kocha. Najważniejsze, abyś nauczył się odczytywać uczucia Twojego futrzaka. Oto 10 dowodów, że Twój kot Cię kocha! 📢 NovyHotel Falubaz Zielona Góra jedzie na starcie z potężnym Motorem Lublin Bardzo daleki wyjazd i bardzo trudny mecz przed żużlowcami NovyHotel Falubazu Zielona Góra, którzy w piątek 17 maja na wyjeździe zmierzą się z naszpikowanym gwiazdami zespołem Orlen Oil Motoru Lublin. Początek rywalizacji o godz. 18.00.

📢 Najseksowniejsza zawodniczka na świecie? Media okrzyknęły Niemkę, ale... tak wygląda Włoszka Sabbatini! Pamiętacie Alicę Schmidt, niemiecką sprinterkę, którą media szybko okrzyknęły "najseksowniejszą zawodniczką na świecie"? Wygląda na to, że Niemce urosła konkurentka. Włoszka Gaia Sabbatini ma 25 lat, 175 cm wzrostu, a na Instagramie obserwuje ją blisko 400 tys. osób. 📢 Najlepsze MEMY o zwierzętach. Słodkie, zabawne, radosne psy, koty i inne. Uśmiejesz się do łez 17.05.2024 Najlepsze MEMY ze zwierzętami rozbawią każdego! Doskonale wiedzą o tym nie tylko właściciele psów czy kotów, ale wiele osób, które uwielbiają również inne zwierzęta. Te ubarwiają nasz świat, dodają naszemu otoczeniu kolorytu, niekiedy magii i odrobiny słodkości, gdy na nie patrzymy. Jak zwierzęta widzą Internauci? Zobaczcie najlepsze MEMY o zwierzętach! Z pewnością uśmiejecie się do łez!

📢 Targi rolnicze w Gliśnie już w ten weekend! W Kalsku tydzień później Lubuski Ośrodek Doradztwa Rolniczego zaprasza wszystkich chętnych na targi rolnicze do Glisna i Kalska. Imprezy potrwają dwa dni i będą okazję nie tylko oglądania rolniczych wystaw, ale też do zakupów roślin, tradycyjnej żywności czy rękodzieła. Organizatorzy przygotowali mnóstwo atrakcji - będzie głośno, wesoło i smacznie. 📢 Yellowstone po gorzowsku, czyli miniranczo w środku miasta. To genialne miejsca na pieszą i rowerową wycieczkę! Choć część gorzowian regularnie odwiedza to miejsce, to dla większości mieszkańców wciąż pozostaje ono nieznane. Jeżeli lubicie piesze i rowerowe wycieczki albo szukacie idealnego miejsca na piknik, to właśnie je Wam przedstawiamy. Zbaczając nieco z głównej ulicy, znajdziecie się na "miejskiej prerii".

📢 Tomograf komputerowy? W Sulechowie nie czekasz w długiej kolejce. Warto skorzystać Badanie tomografem komputerowym można zrobić w Zielonej Górze w dwóch miejscach. Trzeba jednak długo czekać w kolejce. Tymczasem w nowej pracowni tomografii komputerowej w sulechowskim szpitalu wciąż jeszcze kolejek nie ma. A to tylko 20 km od Zielonej Góry.

📢 Nie jedz truskawek, jeśli przyjmujesz te leki. One w połączeniu z truskawkami mogą być niebezpieczne Sezon na truskawki właśnie się rozpoczyna. Już dostępne są pierwsze rodzime truskawki, a od kilku tygodni możemy kupować truskawki importowane. Jak się okazuje nie zawsze możemy sięgać po te owoce. Truskawki są silnie uczulające. Nie powinno się ich także łączyć z niektórymi lekami. Jakimi? Zobaczcie. 📢 Oskar Paluch i Jakub Miśkowiak nie powalczą w IMP. Odpadli w eliminacjach W czwartek 16 maja na torze w Gdańsku odbył się zaległy turniej eliminacyjny indywidualnych mistrzostw Polski. Startowało w nim dwóch zawodników Stali Gorzów. Jakub Miśkowiak zaprzepaścił awans w ostatnim biegu. Oskar Paluch wycofał się w trakcie zawodów. 📢 Metamorfoza domu kostki z czasów PRL. Zobacz najlepsze efekty przebudowy - zdjęcia, elewacje, dobudówki Domy zwane "polską kostką" są niezwykle popularne zarówno w wersji parterowej, jak i piętrowej. Kilkadziesiąt lat temu masowo budowano je na miejskich osiedlach, jak i na wsiach. Wiele z nich zostało odnowionych lub przebudowanych. Zobacz najlepsze metamorfozy i nowe elewacje domów kostek.

📢 Dorota Szelągowska - tak wygląda w jej domu. Urządza wnętrza innym, a jak mieszka sama? Dorota Szelągowska, jako ceniona projektantka wnętrz, stanowi przykład dla wielu osób podczas aranżacji domów i mieszkań. A jak urządziła swoją przestrzeń? Gwiazda jakiś czas temu się przeprowadziła. Tak wygląda nowe mieszkanie Doroty Szelągowskiej. Oto jak urządziła się słynna prezenterka z TVN-u.

📢 Radni uchwalili maksymalne wynagrodzenie prezydenta. Dyskusja trwała długo, ale nikt nie zagłosował przeciw Na sesji rady Nowej Soli zwołanej w trybie nadzwyczajnym radni zdecydowali o wysokości pensji nowej prezydent Beaty Kulczyckiej. Przed głosowaniem radny Piotr Szyszko przez prawie pół godziny punktował pomysł. 📢 Pod Gorzowem powstanie nowa promenada. To będzie świetne miejsce do wypoczynku Gmina Santok stawia na rekreację i wypoczynek i dlatego też inwestuje w odpowiednią infrastrukturę. Niebawem tereny położone nad Wartą w Czechowie zupełnie zmienią swoje oblicze.

📢 Gorzowski Festiwal Nauki. Było smoothie na rowerze i mnóstwo innych atrakcji! Organizatorzy Gorzowskiego Festiwalu Nauki po raz kolejny udowodnili, że zdobywanie wiedzy wcale nie musi kojarzyć się tylko ze szkolną ławką i ślęczeniem nad książkami. Zamiast nudnych lekcji przygotowali ciekawe warsztaty, zaskakujące eksperymenty i mnóstwo spotkań z pasjonatami różnych dziedzin nauki. Można było dowiedzieć się miedzy innymi, jak nakarmić neuroprzekaźniki oraz czy mózg ma płeć. 📢 Uwaga! Mąka wycofana ze sprzedaży. Zobacz dlaczego! Najnowsze ostrzeżenia GIS Główny Inspektorat Sanitarny ostrzega przed wieloma produktami, które mogą być groźne dla Twojego zdrowia. Najnowsze ostrzeżenia GIS z 16 maja 2024 roku informują o mące z ciecierzycy, którego spożycie może być groźne dla alergików. 📢 Na drodze gorzowian stają „Gołębie” z Grudziądza. Faworyt jest oczywisty [SKŁADY] W piątej rundzie PGE Ekstraligi ebut.pl Stal Gorzów podejmie w niedzielę (19 maja) na „Jancarzu” ZOOleszcz GKM Grudziądz. Pierwszy bieg tego spotkania jest zaplanowany na godzinę 16.30.

📢 Domy w cenie mieszkania w Lubuskiem. Do tego kawałek ziemi i zabudowania gospodarcze Dom w cenie mieszkania? To możliwe. I chodzi tu o domki, które maja 60 mkw. i kawałek trawnika, ale o typowych domach za miastem ze sporym kawałkiem ziemi, a niekiedy z zabudowaniami gospodarczymi. Zobacz przykładowe nieruchomości, które zostały wystawione na sprzedaż. 📢 Uczniowie przechodzą samych siebie, a nauczyciele? Załamują ręce... Nowe hity ze sprawdzianów, klasówek i kartkówek zalewają internet Trudno uwierzyć, co na klasówkach, sprawdzianach i kartkówkach potrafią pisać uczniowie. Uśmiejecie się do łez! Poczucia humoru często nie brakuje także nauczycielom. Jest to jednak śmiech przez łzy... Zobaczcie w galerii, jakie kwiatki występują w pracach domowych, wypracowaniach oraz kartkówkach.

📢 Egzamin ósmoklasisty z języków obcych. Jak było w SP 15 w Zielonej Górze? Teraz czekamy na wyniki Pisemny egzamin z języka obcego nowożytnego zakończył trzydniowy maraton egzaminów ósmoklasisty. Uczniowie najczęściej wybierali języka angielski, na drugim miejscu był niemiecki. Część uczniów z Ukrainy decydowała się na język rosyjski. Teraz egzaminatorzy sprawdzą arkusze egzaminacyjne...

📢 Jak dawniej wyglądało Krosno Odrzańskie? Zobacz wyjątkowe, archiwalne zdjęcia autorstwa Stanisława Straszkiewicza Jak wyglądało dawniej Krosno Odrzańskie? To było zupełnie inne miasto! Można to zobaczyć na wyjątkowych, archiwalnych zdjęciach autorstwa Stanisława Straszkiewicza — lokalnego miłośnika fotografii. 📢 Przebudowa koło Studni Czarownic na finiszu. Ławki i rośliny już prawie na miejscu W sobotę 18 maja minie termin zakończenia przebudowy ul. Hawelańskiej i Wełnianego Rynku w Gorzowie. Na cztery dni przed tą datą rozpoczął się montaż ławek, koszy i sadzenie zieleni.

📢 Zagrożenie pożarowe lubuskich lasów. Jest bardzo sucho. Codziennie dochodzi do pożarów! W wielu miejscach Lubuskiego wilgotność ściółki leśnej jest mniejsza, niż karki papieru. W takich warunkach o pożar bardzo łatwo. Strażacy mają pełne ręce roboty, wyjeżdżają do zgłoszeń praktycznie codziennie.

📢 Lubuski paralotniarz doznał poważnego wypadku. Pan Zenek z Krosna Odrzańskiego potrzebuje pomocy. Trwa zbiórka na rehabilitację Paralotniarz z Krosna Odrzańskiego, Zenon Mazur potrzebuje pomocy. Na początku lutego doznał poważnego wypadku. Konieczna jest kosztowna rehabilitacja, aby krośnianin wrócił do zdrowia. Trwa zbiórka pieniędzy. 📢 Ogłoszono duży przetarg w Lubuskiem. Naprawią 11 kilometrów drogi. Gdzie? Droga łącząca Międzyrzecz i Słubice doczeka się gruntownej modernizacji. Właśnie ogłoszono przetarg na przebudowę czterech fragmentów trasy o łącznej długości ponad jedenastu kilometrów. Inwestycja, która przyczyni się do znacznej poprawy bezpieczeństwa w ruchu oraz podniesie komfort podróżowania ma kosztować prawie pięćdziesiąt milionów złotych.

📢 To już oficjalnie: Cuprum Stilon Gorzów zagra w siatkarskiej Plus Lidze To, o czym mówiło się od miesięcy, staje się faktem. W środę, 15 maja w siedzibie Polskiej Ligi Siatkówki poinformowano o planach połączenia siatkarskich klubów z Lubina i Gorzowa. Drużyna Cuprum Stilon Gorzów będzie grać w Plus Lidze od jesieni 2024.

📢 Ogródki działkowe na sprzedaż w Gorzowie. Jak wyglądają i ile kosztują? Zobacz oferty Marzysz o skrawku zieleni w środku miasta? Kup sobie działkę! To idealne miejsce na odpoczynek, uprawę warzyw czy owoców oraz ratunek dla wszystkich spragnionych ciszy, spokoju i ucieczki od ulicznego zgiełku. Ile kosztują najtańsze działki w Gorzowie? Sprawdzamy najnowsze ogłoszenia! 📢 Kto do Europarlamentu z Lubuskiego? Zobacz listę kandydatów W czwartek, 2 maja o godz. 16 minął termin zgłaszania kandydatów do Europarlamentu przez komitety wyborcze. Państwowa Komisja Wyborcza opublikowała listę osób, które wystartują w wyborach. Zobacz, na kogo będą mogli zagłosować Lubuszanie? 📢 Zielona Góra świętowała Międzynarodowy Dzień Rodziny. Na deptaku zrobiło się kolorowo, gwarnie i bardzo wesoło. Co się działo? W środę, 15 maja w okolicy ratusza na zielonogórskim deptaku zrobiło się bardzo gwarnie i wesoło. Wszystko za sprawą Międzynarodowego Dnia Rodziny. Na najmłodszych czekało wiele atrakcji m.in. gry, zabawy, łamigłówki i nagrody. Zobaczcie sami!

📢 Oskar Paluch znów wskoczył na podium. Jest liderem na zapleczu W środę, 15 maja w Poznaniu odbyła się druga runda Zaplecza Kadry Juniorów. Oskar Paluch zajął w nim ex aequo trzecie miejsce. Jest już liderem tego szkoleniowego cyklu.

📢 Codziennie z Zielonej Góry Przylepu wywożonych jest 20 ton odpadów. Jakie decyzje w tej sprawie podjął już nowy prezydent? Do tej pory z Zielonej Góry Przylepu wywieziono ponad 1 900 ton odpadów po pożarze, który wybuchł w lipcu zeszłego roku. Do wywiezienia pozostało jeszcze 500 ton – poinformował na środowej konferencji prasowej prezydent miasta Marcin Pabierowski. Mówił także, jakie kroki podejmuje miasto, by mieszkańcy czuli się bezpiecznie. 📢 Co z nowym przedszkolem w Żaganiu, przy ul. Żarskiej? Kiedy wreszcie ruszy i kto odpowie za opóźnienia? Nowe przedszkole przy ul. Żarskiej miało zostać oddane do użytku do końca 2022 roku. Niestety, po drodze były problemy z pozyskaniem nowych okien, pompy ciepła i wiele innych powodów opóźnień. Placówka początkowo miała kosztować 10 mln zł, zaś dofinansowanie wynosiło 4 mln zł. Niestety, po drodze koszty budowy wzrosły aż o 3 mln zł. Czy ktoś za to odpowie?

📢 Oto Conan Kaźmierski, syn Królowej Życia - tak mieszka i żyje. Zobaczcie zdjęcia gwiazdy TTV Conan Kaźmierski jest synem Dagmary Kaźmierskiej, niekwestionowanej gwiazdy programu "Królowa życia" w TTV. Występował w wielu odcinkach tego kultowego reality show. Widzowie widzieli jak zmieniał się przez lata. Dziś studiuje medycynę. Był też właścicielem lodziarni na Stabłowicach we Wrocławiu. Zobaczcie, jak mieszka i żyje Conan Bestia Kaźmierski. 📢 Czytelnik z Zielonej Góry poskarżył się, że połączeniowy autobus nie zaczekał na pasażerów, którzy skończyli nocną zmianę Zielonogórzanin, aby dojechać do domu musi przesiąść się z jednego autobusu na drugi. Problem pojawił się ok. godz. 22, kiedy wracał z drugiej zmiany. Miejski Zakład Komunikacji wyjaśnił sprawę. Wiadomo zatem, co robić, kiedy połączeniowy autobus nie zaczeka. 📢 Harcerze ZHP wyruszyli na Monte Cassino. Wśród nich jest syn żołnierza Armii Generała Andersa 50 harcerek i harcerzy z Chorągwi Ziemi Lubuskiej ZHP wyruszyło we wtorek na Harcerską Wyprawę Pamięci Monte Cassino, by wspólnie z ponad 2000 członkami ZHP uczcić 80. rocznicę bitwy o Monte Cassino. Uroczystości odbędą się 18 maja na Polskim Cmentarzu Wojennym na Monte Cassino, a w planie wyprawy jest również spotkanie z lokalnymi skautami czy zwiedzanie Watykanu.

📢 Lubuskie znokautowane w internecie. Te memy o naszym regionie podbijają Polskę! Przeczesaliśmy dla Was cały internet wzdłuż i wszerz. Sprawdziliśmy, z czego śmieją się Lubuszanie, internauci, Polacy. Okazuje się, że memy, w szczególności te najnowsze o województwie lubuskim, podbijają internet i bawią do łez! Ostrzegamy! Nastawcie się na sporą dawkę humoru. Tego nie da się już odzobaczyć.

📢 Noc Muzeów 2024 w Lubuskiem już w ten weekend. Zobacz, co będzie się działo | PROGRAM Pokaz mody Natalii Ślizowskiej, latynoskie tańce, imprezy plenerowe, warsztaty, koncerty, ognisko, a nawet dojenie sztucznej kozy to tylko niektóre atrakcje przygotowane przez lubuskie muzea z okazji Nocy Muzeów 2024. Rezerwuj czas w sobotę, 18 maja. 📢 Te badania wykonasz za darmo! Gorzów organizuje cztery profilaktyczne akcje Lepiej zapobiegać chorobom niż je leczyć. Z takiego założenia wychodzi gorzowski magistrat, który sfinansuje cykl bezpłatnych badań dla mieszkańców. Okazją do zadbania o własne zdrowie i upewnienia się, że nie jesteśmy w grupie zagrożonej nowotworami będą cztery profilaktyczne akcje zaplanowane do końca tego roku.

📢 Ta gigantyczna inwestycja w Lubuskiem kosztowała 760 mln zł. 10 lat temu otwarto odcinek S3 Gorzów - Międzyrzecz Dziś przejazd trasą S3 z Gorzowa na południe czy z Zielonej Góry na północ jest dla tysięcy kierowców "oczywistą oczywistością". A przecież nie zawsze tak było. Ponad dekadę temu przejazd między stolicami lubuskiego był męką. Zmieniła to budowa "eski". 📢 180 ogródków działkowych w Żarach do wzięcia za niewielkie pieniądze. Można samemu wybrać sobie działkę Niemal dwieście działek czeka na nowych właścicieli przy ROD im. 35 - lecia w Żarach. Jeśli marzysz o własnym ogródku to idealna okazja za niewielkie pieniądze. 📢 To największa taka impreza w Polsce. Winobranie 2024 będzie wystrzałowe! Zielona Góra szykuje się na tłumy turystów Winiarskie tradycje sięgają (ho, ho, ho i jeszcze trochę) starożytności. W Zielonej Górze i województwie lubuskim możemy mówić o wiekach, na przestrzeni których rzemiosło winiarskie umocniło się do tego stopnia, że dziś ten piękny region przepełniony jest specjalistami w tej dziedzinie. Dlatego w Lubuskiem mamy swoją własną, małą Toskanię i zbliżające się wielkimi krokami Winobranie, gdzie atrakcji z pewnością nie zabraknie. To będzie wielkie święto Winnego Grodu, na które przyjadą prawdziwe tłumy nie tylko z Polski. Co już wiemy?

📢 Lubuskie Pompeje pod Żarami to "kopalnia złota". Odkryto tutaj niejeden skarb Lubuskie Pompeje pod Żarami? To brzmi dumnie, prawda? O tym niezwykłym miejscu pisaliśmy już wielokrotnie. I za każdym razem, kiedy wracamy do tego legendarnego miejsca, mamy z tyłu głowy, że jeszcze nie wszystko zostało tam odkryte. Że jeszcze wiele skarbów zalega pod ziemią i niejeden sekret może ujrzeć światło dzienne. Poza tym warto się tu wybrać z co najmniej trzech powodów. Pierwszym są te bajeczne widoki, drugim ciężar historii i skarby, które tam odkryto, a trzecim... Sami zobaczcie!

📢 Znamy program Wiosny nad Nysą 2024 w Gubinie! Przy granicy odbędzie się ponad 20 koncertów! Pod koniec maja odbędzie się kolejna - 61. odsłona Wiosny nad Nysą w Gubinie. Znamy dokładny program wielkiej imprezy przy granicy polsko-niemieckiej. Organizatorzy zapowiadają ponad 20 koncertów! 📢 Mają ponad 100 lat i są na sprzedaż. Kiedyś mieszkała w nich elita, a teraz te lubuskie nieruchomości mogą być twoje Szukacie pięknych miejsc, w których można zamieszkać lub rozkręcić biznes? Wiekowe dworki i pałacyki w Lubuskiem czekają na nowych właścicieli. Większość z tych budynków lata świetności ma za sobą i wymaga solidnego remontu. Kuszą jednak niepowtarzalnym urokiem i ogromnym potencjałem. 📢 Świebodzińskie Rio. To miejsce jest sławne. Przyjeżdżają tu turyści z całego świata! Pomnik Chrystusa Króla w Świebodzinie od 2010 roku króluje nad miastem. Doskonale widać go z drogi S3 i już z tej perspektywy robi niesamowite wrażenie. Jednak jego ogrom dostrzega się dopiero stojąc tuż przed nim. Odwiedzających to miejsce z każdym rokiem jest coraz więcej. W naszym artykule zdradzamy kilka ciekawostek, o których na pewno nie wiedzieliście.

📢 Święto Solan 2024. Jest data. Znamy gwiazdy. Na to święto, co roku czekają mieszkańcy Nowej Soli i powiatu Na Święcie Solan będzie lokalnie, regionalnie i krajowo. To dzięki organizacji rockowego grania w ramach „Rock’n’Soll” z udziałem miejscowych artystów, występowi Sary James oraz zespołów spoza regionu, które od lat zdobywają uznanie. 📢 Mistrzowie Agro, poznaliśmy zwycięzców w kategoriach powiatowych. Zobacz, kto awansował do etapu wojewódzkiego! Tegoroczna edycja największego w Polsce plebiscytu wiejskiego i rolniczego rozpoczęta! Po raz kolejny najpierw w powiatach i regionach, a później w skali województwa i całego kraju zostaną przyznane zaszczytne tytuły dla sołtysów, rolników, liderów społeczności i kół gospodyń wiejskich. O nagrody i wielką promocję powalczą również gospodarstwa agroturystyczne oraz sołectwa.