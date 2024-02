Przegląd prasy (19.02.2024). Zobacz prasówkę z najważniejszymi wydarzeniami z wczoraj. Bądź na bieżąco

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 18.02. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Do tych pieniędzy nie ma prawa małżonek nawet gdy para ma wspólnotę majątkową”?

Prasówka 19.02: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Do tych pieniędzy nie ma prawa małżonek nawet gdy para ma wspólnotę majątkową W momencie zawarcia związku małżeńskiego między parą powstaje na mocy ustawy wspólnota majątkowa, do której wchodzą wszystkie dochody małżonków, które wygenerują w trakcie trwania związku. Choć czasem wydaje nam się że jako partner mamy prawo do całego majątku współmałżonka to nie jest to prawda! Do czego nie ma prawa partner? Zobaczcie.

📢 Takie są teraz modne kuchnie - mamy zdjęcia od znanego projektanta Krzysztofa Mirucia. Zobaczcie nowe projekty Urządzenie kuchni to spore wyzwanie, bo jest to bardzo wymagające wnętrze, robione na lata, ze względu na wysoki koszt zakupu mebli i AGD. Kuchnia musi być nie tylko ładna, ale też praktyczna, funkcjonalna i wygodna. Zobacz inspiracje na urządzenie kuchni, jakie są modne kolory frontów, blatów i ściany między szafkami. Realizacje zrobił znany projektant Krzysztof Miruć.

📢 Najgorsze fryzury dla kobiet po 60. roku życia - zdjęcia, inspiracje. Oto lista postarzających fryzur Po 60 roku. życia na skóra traci swoją elastyczność i widoczne są niedoskonałości w postaci zmarszczek, przebarwień, cieni pod oczami. Ważne jest dobranie koloryzacji i cięcia tak, by fryzura odciągała uwagę od mankamentów urody i optyczne odejmowała lat. Oto lista postarzających fryzur. Tak nie należy czesać się po 60-tce.

Prasówka 19.02: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Potrzebny jest nowy Grób Dzieci Utraconych w Zielonej Górze. W obecnym kończy się miejsce, a ten który jest, wymaga remontu Na starym cmentarzu przy ulicy Wrocławskiej w Zielonej Górze znajduje się pomnik, który upamiętnia dzieci nienarodzone. Jest to wspólna mogiła, służąca jako miejsce zadumy dla rodziców, którzy stracili dzieci przed porodem lub tuż po nim. To miejsce wymaga jednak remontu. Powstała zbiórka. Jak ją wspomóc?

📢 Trzynasta emerytura 2024 - tabela wypłat netto. Kiedy wypłata i ile na rękę? Oto wyliczenia Wiemy już, jakie w tym roku będą trzynaste emerytury. Po tym, jak potwierdzono wskaźnik waloryzacji emerytur można też wyliczyć stawki dodatkowych świadczeń dla seniorów. Zobacz, ile wyniesie 13. emerytura 2024 i jaką kwotę dostaniesz. 📢 Najmądrzejsze znaki zodiaku. Według Wróżki Romy te znaki cechuje inteligencja Inteligencja jest niezwykle złożoną cechą, która obejmuje zdolność do percepcji, analizy i adaptacji do zmieniającego się otoczenia. Oczywiście, istnieje wiele czynników wpływających na to, czy uważamy kogoś za inteligentnego. Ale czy można w to wierzyć, czy też nie, znaki zodiaku od dawna przypisywane są różnym cechom charakteru, w tym także inteligencji. Zastanawiasz się, które znaki zodiaku są uważane za najmądrzejsze przez ezoteryków?

📢 Syn Alicji Bachledy-Curuś i Colina Farrella - zdjęcia. Tak wygląda Henry Tadeusz Farrell Henry Tadeusz Farrell to syn Alicji Bachledy-Curuś i słynnego hollywoodzkiego gwiazdora Colina Farrella. Chłopiec jest już nastolatkiem i w 2023 roku pojawił się u boku ojca na ceremoni wręczenia Oscarów. Okazuje się, że jest niezwykle podobny do rodziców! Zobaczcie jak wygląda. 📢 Te psy uznawane są za najmądrzejsze. Mamy najnowszy ranking mądrych ras psów Pies to prawdziwy przyjaciel człowieka. Nic więc dziwnego, że coraz więcej osób decyduje się, by w codziennej wędrówce przez życie towarzyszył mu czworonóg. Warto jednak pamiętać, że w zależności od wybranej przez siebie rasy, możemy spodziewać się różnych charakterów. 📢 Nowe ostrzeżenia GIS - te produkty wycofano z Biedronki, Lidla i innych sklepów. Oto aktualne komunikaty! Główny Inspektorat Sanitarny opublikował wyniki kolejnych kontroli, jakie przeprowadzono w ostatnich tygodniach. Niektóre produkty nie spełniają standardów bezpieczeństwa spożywczego i musiały zostać wycofane. Zobacz, czego nie kupować i jakie towary zniknęły ze sklepowych półek.

📢 Zwrot z podatku dla emerytów w 2024 roku. Tyle pieniędzy trafi na konta seniorów Już za kilka dni będzie można rozliczyć się z urzędem skarbowym. Dla wielu to dobra wiadomość, bo mogą liczyć na dodatkowy zwrot pieniędzy. Wśród nich są także emeryci, którzy w 2024 roku dostali trzynastą (wszyscy seniorzy) i czternastą (seniorzy z najniższymi świadczeniami) emeryturę. Zobaczcie ile pieniędzy trafi na Wasze konta. 📢 Osoby z tymi schorzeniami nie powinny jeść jabłek. Im mogą zaszkodzić Jabłka to zdecydowanie najlepszy całoroczny polski owoc, po który sięgamy chętnie. Jabłka to witaminowe bomby, które mają bardzo dużo właściwości odżywczych i zdrowotnych. Świętnie wpływają na układ pokarmowy. Dostępnych jest tyle odmian jabłek, dlatego bez problemu każdy znajdzie odpowiednie jabłko dla siebie. Niestety, są osoby, które muszą unikać tych owoców. Zobaczcie, kto nie może jeść jabłek.

📢 Te stare monety z PRL są poszukiwane przez kolekcjonerów. Sprawdź, które są najdroższe i ile można za nie zarobić! Stare, rzadkie i najcenniejsze monety z PRL. Pieniądze z tego okresu, są teraz warte nawet kilkaset razy więcej, niż w dniu ich pojawienia się na rynku. Najczęściej poszukiwane monety przez kolekcjonerów są bardzo rzadkie i mają długą historię. Wartość kolekcjonerska niektórych pieniędzy robi ogromne wrażenie. Jakie numizmaty są teraz najcenniejsze? Aukcje z monetami z PRL z roku na rok biją kolejne rekordy popularności. Za te monety kolekcjonerzy są w stanie zapłacić krocie! Sprawdź, czy masz je w domu! 📢 Te stare telefony komórkowe są warte fortunę. Kolekcjonerzy szukają tych modeli. Sprawdź czy masz je w domu! Telefony komórkowe są warte dużo pieniędzy. Niektóre są warte znacznie więcej niż w momencie ich zakupu. Kolekcjonerzy poszukują takie modele, które są rzadkie i zachowane w bardzo dobrym stanie. Zastanawiasz się, które telefony są najcenniejsze? Na aukcjach i popularnych stronach ogłoszeniowych, niektóre telefony komórkowe kosztują naprawdę duże pieniądze. Zobacz koniecznie, jakiego sprzętu poszukują kolekcjonerzy!

📢 Krzysztof Stanowski ma luksusowy dom pod Warszawą. Zobacz, jak mieszka - zdjęcia [19.02.2024 r.] 1 lutego wystartował youtube'owy Kanał Zero, którego twórcą i założycielem jest Krzysztof Stanowski. Na co dzień dziennikarz mieszka w pięknym domu pod Warszawą otoczonym wielkim ogrodem. Zajrzeliśmy, jak wyglądają wnętrza luksusowej posiadłości Krzysztofa Stanowskiego. Zobacz zdjęcia! 📢 Błędy przy robieniu sałatki jarzynowej - Magda Gessler tego nigdy nie dodaje! Przez to sałatka traci tradycyjny smak Sałatka jarzynowa to królowa wśród sałatek. Ta tradycyjna sałatka jest uwielbiana w Polsce. Wiele osób nie wyobraża sobie świąt i rodzinnych uroczystości bez sałatki jarzynowej. Przepisów na sałatkę jarzynową jest mnóstwo. I chociaż łatwo ją przygotować, często popełniamy błędy, przez które sałatka jarzynowa traci swój tradycyjny smak. Kilka trików na sałatkę jarzynową podpowiada również Magda Gessler. Oto lista błędów, które najczęściej popełniamy, robiąc sałatkę jarzynową.

📢 To prawdziwa perełka achitektury w Szprotawie! I to jedna z wielu! W Szprotawie bardzo ciekawym zakątkiem jest ulica Młynarska. Szczególną uwagę zwracają dwie, zabytkowe kamienice, które pełniły przed II wojną światową funkcję szpitala. Jedna jest bardzo piękna, druga jest tajemnicza. Gdy będziecie w Szprotawie, koniecznie tam się wybierzcie. Łatwo można tam znaleźć miejsce parkingowe, koło hali targowej. Zobaczcie zdjęcia secesyjnej kamienicy w galerii zdjęć. 📢 Kiedy wracają utracone skarby, jest nadzieja na kolejne powroty | ZDJĘCIA, WIDEO Kiedy Kamila Domagalska odnajduje dzieło sztuki, które zaginęło lub skradzione zostało przed laty, rośnie nadzieja na znalezienie kolejnego. I rzeczywiście, nawet w tym samym roku jest kilka sukcesów. Czasem ktoś próbuje skarb sprzedać na aukcji, a czasem wystarczy skuć tynk w kościele. Zdarzyło się, że na miejsce zabranych figur wróciły ich kopie zeskanowane i wydrukowane techniką 3D. Najbardziej bolesne są te straty obiektów, którym konserwator zabytków zdążyła zrobić zdjęcia, a które jakiś czas później zostały ukradzione.

📢 Bartosz Zmarzlik został tatą po raz drugi! Mistrz żużla pochwalił się wspaniałą nowiną! Bartosz Zmarzlik i Sandra Zmarzlik zostali rodzicami po raz drugi. Żużlowiec opublikował piękne zdjęcie w mediach społecznościowych. Serdecznie gratulujemy! 📢 Niby zapomniane, ale szum starej płyty nadal jest w modzie. W Zielonej Górze odbywa się giełda winyli i płyt cd, jest w czym wybierać Niby zapomniane, ale nadal jakże pożądane przez audiofili oraz kolekcjonerów. Choć produkowano je w różnych kolorach, to zdecydowanie najczęściej w czarnym, stąd inna nazwa potoczna – czarna płyta. Obecnie powszechnie określana jest też mianem płyty analogowej. W Zielonej Górze w Kawonie, w niedzielę (18.02.24) od godz. 13.00 do 16.00 odbywa się giełda winyli i cd.

📢 Sparingi: Lechia i Stilon na plus, Warta na remis Za nami przedostatni weekend przygotowań do startu rundy wiosennej III ligi. Lubuskie zespoły sparowały z rywalami ze swojego szczebla rozgrywkowego. Jako jedyna porażkę poniosła Carina Gubin.

📢 Dzień Kota 2024: Wielkie święto mruczków i ich oddanych kociarzy! Zobacz memy i śmieszne obrazki o kotach i życiu z kotami 17 lutego obchodzimy Dzień Kota! W ten jeden z najważniejszych dni w kalendarzu kociarzy, kłaniamy się głęboko naszym mruczkom i serwujemy im najlepsze puszki z rybką. Gdy już spełnimy nasz obowiązek, możemy zabrać się za przeglądanie zebranych w tej galerii zabawnych obrazków. Gwarantujemy, że odnajdziesz tu wiele sytuacji z Waszego wspólnego życia, których wspomnienie poprawi Ci humor. Zobacz najlepsze memy i obrazki o kotach! 📢 Lubuskie, jak z bajki! Oto 50 wspaniałych pałaców i dworów z naszych okolic. Takie piękne zabytki mamy w regionie W województwie lubuskim naliczono 250 zamków, pałaców i dworów. Są często dziełem wybitnych architektów, były własnością wielkich rodów i opowiadają wspaniałe historie. Podziwiajmy je na niesamowitych rysunkach Roberta Jurgi, które były przygotowane na zlecenie Lubuskiego Urzędu Marszałkowskiego.

📢 Jakub Rzeźniczak znów został ojcem! Piłkarz pochwalił się zdjęciem pociechy Jakub i Paulina Rzeźniczakowie pod koniec stycznia zniknęli z mediów społecznościowych. Do tej pory oczekująca narodzin swojego pierwszego wspólnego dziecka para dzieliła się każdym szczegółem swojego życia, dlatego fani zaczęli niepokoić się o status ich związku. Rzeźniczak rozwiał ich obawy publikując w niedzielę informację, że zostali rodzicami. Para pokazała także zdjęcie pociechy. 📢 Łezki, kropki, węże, czyli tajemnice i symbolika więziennych tatuaży 18.02.2024 Więzienne tatuaże są dowodem, że subkultura grypsujących w zakładach karnych kiedyś przeżywała rozkwit. Teraz symboliczne znaki na skórze już nie mają takiego znaczenia, ale stanowią świadectwo dawnych czasów.

📢 Nie będzie zamykania szkół w gminie Maszewo. Radni zagłosowali przeciwko Podczas ostatniej sesji Rady Gminy w Maszewie wybuchła gorąca dyskusja, dotycząca reorganizacji oświaty. Rodzice obawiali się, że któraś z placówek zostanie zamknięta ze względu na kiepską sytuację finansową samorządu, który zmuszony jest szukać oszczędności. Radni zagłosowali jednak przeciwko jakimkolwiek zmianą w oświacie.

📢 Niebezpieczne przejścia dla pieszych w Krośnie Odrzańskim doświetlone. Lampy przy pasach na ulicy Piastów Zrealizowano kolejną inwestycję, która ma zwiększyć bezpieczeństwo na ruchliwej ulicy Piastów w Krośnie Odrzańskim. Po wykonaniu kilku wzniesionych przejść dla pieszych przyszedł czas na doświetlenie dwóch z nich. 📢 W Zielonej Górze można kupić najlepszy zielony garnitur z kanciastymi klapami. Za nami koncert Łukasz Piosik Quartet w Zajeździe Kultury W sobotę (17.02) w Zajeździe Kultury wystąpił Łukasz Piosik Quartet „For Jack” w składzie: Łukasz Piosik (piano, wokal), Robert Chyła – saksofony, Norbert Itrich Jr. – perkusja i Tymoteusz Wójtewicz – kontrabas, gitara basowa. Nie obyło się bez opowieści o okresie studenckim lidera zespołu, który studiował m.in. w Zielonej Górze na kierunku "Edukacja muzyczna". Specjalne na koncert zakupił natomiast w naszym mieście, zielony garnitur, o którym marzył od dawna.

📢 Dominika Ostałowska świętuje urodziny. Gwiazda przeszła spektakularną metamorfozę wizerunku. Sprawdź, jak się zmieniała Dominika Ostałowska to znana aktorka, która w show-biznesie jest już kilkanaście lat. Najbardziej znana jest z serialu telewizyjnego „M jak miłość”, w którym wciela się postać Marty Mostowiak. Gwiazda przez całą karierę aktorską przechodziła kilka metamorfoz – dotyczyły one nie tylko koloru włosów, ale także sylwetki. Zobacz, jak się zmieniała na przestrzeni lat Dominika Ostałowska. 📢 Emeryci dostaną zwrot nadpłaconego podatku za 13. i 14. emeryturę. Oto tabela wyliczeń w lutym. Seniorzy odzyskają pieniądze 18.02.2024 Emeryci czekający na marcową waloryzację i trzynastą emeryturę mogą liczyć na dodatkową gotówkę. Niektórzy z nich dostaną zwrot nadpłaconego podatku z trzynastej i czternastej emerytury w 2023 roku. Sprawdź tabelę wyliczeń. Kto dostanie dodatkowe pieniądze? Jakie są warunki? Sprawdź szczegóły!

📢 Będzie więcej parków kieszonkowych w Gorzowie. A czy także ogrodnik miejski? Będzie więcej parków kieszonkowych, a za podlewanie roślinności w całości ma odpowiadać miejska spółka Inneko. Takie zmiany szykują się w sprawie miejskiej zieleni. 📢 Gorzowskie koszykarki długo straszyły rywalki z Polkowic. Ale bez Chloe Bibby nie dały rady ich pokonać W 21. kolejce Orlen Basket Ligi gorzowianki zagrały w sobotę (17 lutego) w Polkowicach o pozycję liderek po zasadniczej fazie rozgrywek. Miejscowy KGHM BC miał jednak takie same zamiary, przeważał przez większość spotkania i zasłużenie triumfował różnicą 21 punktów. 📢 Dawny klasztor w Otyniu może być nową atrakcją dla mieszkańców i turystów Na początek ma być uporządkowany i udostępniony niewielki park przy klasztorze w Otyniu, a ruiny zabytku mają być zabezpieczone. Pierwsza do wykonania jest rekonstrukcja budynku bramnego. Uczniowie zielonogórskiej „Budowlanki” będą mogli tutaj szlifować swój fach, wykonując prace renowatorsko-konserwatorskie.

📢 Jaki drapak dla kota się sprawdzi? Jaki model spodoba się mruczkowi? Wybierz idealny prezent z okazji Dnia Kota Dzisiaj świętujemy Dzień Kota. Warto więc pomyśleć o idealnym prezencie dla mruczka. Najlepszym pomysłem jest nowy drapak dla kota, który przyda się w każdym domu, w którym mieszkają futrzaki. Dowiedź się, jaki model warto kupić i jak go ustawić, żeby mruczek chętnie z niego korzystał i nie niszczył mebli czy zasłon. Sprawdź, ile drapaków musisz mieć, jeśli w domu mieszkają dwa lub trzy koty. Poznaj powody, dla których kot ma potrzebę drapania przedmiotów.

📢 Wiedzieliście, że Lubuskie ma swoje Sanssouci? Działało tu uzdrowisko i wielkie kasyno! Poznaj historię wyjątkowego pałacu w Gliśnie Trudno uwierzyć, że przez dziesiątki lat niewielkie Glisno położone w gminie Lubniewice było… znanym kurortem. Wówczas miejscowość nazywano kąpieliskiem leczniczym, a przepiękny pałac tętnił życiem. Jak dobrze było móc się tu pokazać! Odkrycie z nami wyjątkową historię tego jakże pięknego budynku.

📢 Uczeń zdębiał jak przeczytał. Najlepsze komentarze nauczycieli na klasówkach! Bzdury, które wypisują uczniowie na sprawdzianach, krążą w sieci jako "humor z zeszytów szkolnych" i nieustannie nas śmieszą. Wynikają najczęściej z braku wiedzy i przygotowania do lekcji, ale także z osobowości uczniów. Ale nie tylko oni potrafią być zabawni. Zobaczcie, co wypisują na klasówkach i sprawdzianach uczniów ich nauczyciele! Te komentarze rozśmieszą Was do łez. 📢 Gospodarstwa agroturystyczne w Lubuskiem. Te zostały uznane za najpiękniejsze. Warto tu przyjechać - nie tylko w sezonie wakacyjnym! Mamy szczyt wakacji i z pewnością wiele osób wciąż poszukuje idealnego miejsca na letni wypoczynek. Jedni z nas lubią morze, inni góry, a kolejni cenią sobie ciszę i sąsiedztwo natury. Co ważne, w poszukiwaniu takiego zielonego i zacisznego miejsca wcale nie musimy udawać się daleko. W Lubuskiem organizowany jest konkurs na "Najładniejsze gospodarstwo agroturystyczne województwa lubuskiego", którego organizatorem jest Lubuski Ośrodek Doradztwa Rolniczego. Poznajcie laureatów ostatniej edycji (2022) i udajcie się do nich na kilka dni, weekend, czy dłuższy pobyt.

📢 Silent Disco na lodzie w Zielonej Górze. To pierwsze tego typu wydarzenie w mieście. Sprawdź szczegóły! |ZMIANA DATY Już w ten weekend zielonogórzanie będą mogli wziąć udział w nietuzinkowym zimowym wydarzeniu. Jazda na łyżwach, ulubiona muzyka i taniec na świeżym powietrzu. To będzie pierwsze Silent Disco w mieście. Wstęp bezpłatny. Sprawdź szczegóły! Uwaga, zmieniła się data wydarzenia!

📢 Szefowa lubuskiego oddziału NFZ odchodzi ze stanowiska Po niemal czterech latach pracy w Lubuskim Oddziale Wojewódzkim NFZ ze stanowiska odchodzi Ewa Skrbeńska. Wypowiedzenie złożyła w listopadzie ubiegłego roku. Koniec lutego jest zatem końcem pracy w oddziale. 📢 W Gorzowie mamy najdroższy bar orientalny? Znany Youtuber wystawił fatalną recenzję tej knajpie! Znany Youtuber Kebson odwiedził w ostatnim czasie Gorzów. Skosztował dań, serwowanych w kilku kultowych lokalach gastronomicznych. Dotychczas jego recenzje były na ogół pozytywne. Ta jednak jest zupełnie inna. Wizytę w tym miejscu można podsumować jednym słowem - porażka.

📢 Natychmiast wyrzuć te rzeczy! Sprawdź jakie przedmioty przynoszą nam pecha 17.02.2024 Wszyscy na co dzień marzymy o życiu w szczęściu, dostatku i zdrowiu, bez problemów. Według przesądów, często na własne życzenie sprowadzamy do swoich "czterech ścian" straszliwego pecha. Sprawdź jakich rzeczy nie trzymać w mieszkaniu, bo grożą nam straszliwym pechem i pasmem niekończących się niepowodzeń.

📢 Sieć Intermarché wraca do Zielonej Góry Sieć supermarketów spożywczych Intermarché wraca do Zielonej Góry! Już w marcu br. uruchomiony zostanie sklep przy ul. Szosa Kisielińska, w najnowszym koncepcie Power 2.0. Pod okiem nowego właściciela, sieć wraca do swojej kolebki. To nie wszystko – wiemy już, że w najbliższym czasie do Zielonej Góry zawitają jeszcze 2 kolejne supermarkety sieci, a także 2 przysklepowe stacje paliw.

📢 W Gorzowie będzie piąty kandydat na prezydenta O mandaty rady miasta w Gorzowie będą się ubiegać przedstawiciele co najmniej sześciu komitetów wyborczych. Wiemy już też, że czterem kandydatom na prezydenta miasta ma dojść konkurent bądź konkurentka. 📢 Dzielni bracia z Ośna Lubuskiego walczą o zdrowie! Chłopcy cierpią na okropną chorobę - Dystrofię Mięśniową Duchenne’a Tymon i Kajetan Sławińscy to urocze dzieciaki. Tymek ma 4 lata, a Kajtek skończył roczek. Choć są uśmiechnięci i pełni dziś energii, to gaśnie ona każdego dnia. Chłopcy cierpią na jedną z najpoważniejszych chorób wieku dziecięcego, która sprawia, że ich mięśnie obumierają... Bliscy chłopców podjęli walkę o ich zdrowie. Pomóżmy im! 📢 Ileż się dzieje w lubuskiej kulturze! Anna Maria Jopek, Możdżer i Bałdych, nowe wystawy w Drzonowie oraz BWA, Piosik Quartet, siła kolorów Mamy już połowę lutego, temperatury iście wiosenne, choć luty potrafi pokazać zimowy pazur. Dłuższe okresy ze słońcem, więcej światła nastrajają nas coraz większym optymizmem, że wiosna tak naprawdę tuż, tuż, a z nią niezliczone wydarzenia plenerowe. Ich przedsmak, choć nadal w pomieszczeniach zamkniętych, dostarczą nam w tym tygodniu lubuskie placówki kultury. Oto niektóre z wybranych propozycji.

📢 Mieszkańcy Żagania uczcili 79. rocznicę walk o miasto i ewakuacji obozów jenieckich W piątek, 16 lutego na placu generała Maczka mieszkańcy Żagania uczcili 79. rocznicę walk o miasto i ewakuacji obozów jenieckich. Honorowym gościem uroczystości był ostatni żyjący żołnierz, walczący o Polskę w czasie II wojny światowej, Eugeniusz Jaworski. Wraz z polskimi wojskowymi, rocznicę uczcili również żołnierze amerykańscy z 3 Dywizji Piechoty w Forcie Stewart w Georgii (USA), stacjonujący na obozowisku Karliki koło Żagania. 📢 Ile osób nazywa się tak samo, jak Ty? Jak popularne jest nazwisko, które nosisz? Mamy najnowsze dane! W rejestrze PESEL znajduje się ok. 400 tys. nazwisk. Sprawdź, czy Twoje nazwisko znalazło się w setce najpopularniejszych w kraju i ile osób w Polsce nazywa się tak samo, jak Ty. Dzięki wyszukiwarce nazwisk zrobisz to błyskawicznie.

📢 Te znaki zodiaku tworzą najlepsze pary. Oni przyciągają się jak magnes - oto idealne połączenia znaków zodiaku Jakie znaki zodiaku tworzą najlepsze pary? Które znaki przyciągają się jak magnes i tworzą udane związki i trwałe relacje? Wielu astrologów uważa, że można wyznaczyć pary znaków zodiaku, które będą idealnie do siebie pasować. Okazuje się, że to, kto do nas pasuje i z kim stworzymy szczęśliwy związek zależeć może od miesiąca, w którym się urodziliśmy - czyli od znaku zodiaku. Które znaki zodiaku powinny być razem? Zobacz teraz najlepsze połączenia znaków zodiaku. 📢 Trzynastka 2024 dla emerytów - oto wyliczenia i tabela netto. Tyle pieniędzy mają dostać seniorzy Jakie będą w tym roku stawki trzynastych emerytur? Seniorzy już czekają na pieniądze. Trzynastki tradycyjnie zostaną przyznane w kwietniu. Zobacz, o ile będzie większy przelew. Mamy wyliczenia.

📢 "Miasto" widmo ukryte w lubuskim lesie: Śmierć, eksperymenty, produkcja broni - tym się tutaj zajmowali Niemcy To jedno z najbardziej tajemniczych miejsc na mapie województwa lubuskiego. Kto z was słyszał o DAG Alfred Nobel? Albo o Krzystkowicach - miejscu, które nie bez powodu miało być ukryte przed światem? Te konstrukcje i budynki przypominają jeden wielki kompleks widmo, który ktoś opuścił w pośpiechu. Niewielu wie, gdzie ich szukać, choć niemal każdy o nich słyszał. I rzeczywiście trudno je znaleźć. A cała historia działa się raptem 30 km od Zielonej Góry. Kompleks, który swoim ogromem przytłacza, jest bardzo niebezpieczny i jeszcze bardziej tajemniczy. Zanim zdecydujecie się jechać tam na własną rękę, przeczytajcie. 📢 Najlepsze zdjęcia z lubuskich studniówek 2024. Nikt w Polsce nie bawił się tak jak lubuscy maturzyści! | ZDJĘCIA, FILMY Za nami najgorętszy początek 2024 roku - czas lubuskich studniówek, czas poloneza, szampańskiej zabawy, wzruszeń, pięknych toastów, życzeń i szalonych nieprzespanych nocy spędzonych na parkiecie. Uczniowie klas maturalnych z naszego regionu przez kilka tygodniu królowali na parkietach. I my mieliśmy to szczęście w tych wyjątkowych chwilach im towarzyszyć. Najlepsza muzyka, tańce, dostojnie wykonywane polonezy, wspaniałe kreacje. To były niezapomniane bale studniówkowe. Uczniowie klas maturalnych z Lubuskiego potrafią bawić się jak nikt w Polsce! Oto najlepsze zdjęcia z tegorocznych lubuskich studniówek!

📢 Romeo i Julia w trzech odsłonach miłowania: operowej, musicalowej oraz popowej. Za nami koncert walentynkowy w Filharmonii Zielonogórskiej Po raz kolejny w tym roku, sala Międzynarodowego Centrum Muzycznego Filharmonii Zielonogórskiej zmieniła się w teatr muzyczny. Z okazji Międzynarodowego Dnia Zakochanych przedstawiono w nim trzy odsłony miłosnych melodii z różnych epok i w różnych formach. Zaczęło się od melodii z filmu "Love Story", a zakończyło duetem z "Upiora z opery". Koncert trwał bite trzy godziny i zakończył się owacjami na stojąco. 📢 PEWEX, czyli luksus w czasach PRL. Takie rzeczy można było kupić tylko w specjalnych sklepach PEWEX. Zobacz! W sklepach Pewex pachniało luksusem. Można tam było kupić rzeczy, których nie dostało się w żadnym innym sklepie. Był tylko jeden szkopuł: pięknych rzeczy było w bród, ale, żeby je kupić, trzeba było zapłacić dolarami (ewentualnie tzw. bonami towarowymi), a nie złotówkami. Sklepy Pewex przeszły do legendy. Każda wizyta w Peweksie dostarczała dreszczyku emocji, a kupiony tam dezodorant czy alkohol przeznaczało się na specjalne okazje.

📢 Arkadiusz Milik i jego nowa partnerka - życie polskiego piłkarza we Włoszech. Co stało się z jego byłą - Jessicą Ziółek? GALERIA ZDJĘĆ Arkadiusz Milik dzięki strzelonym 3 golom przeciwko włoskiemu Frosinone, znów znalazł się na ustach polskich kibiców. Zobacz co polski piłkarz robi poza boiskiem! 📢 Śmiech na etacie: najlepsze memy o pracy. Sprawdź, co wymyślili internauci 16.02.2024 Memy o pracy! Mało osób lubi swoją pracę, ale jeżeli jesteś jednym z nich - serdecznie gratulujemy! A tych, którzy za nią nie przepadją, zapraszamy do obejrzenia galerii z wybranymi memami. Ostrzegamy, można popłakać się ze śmiechu.

📢 Lubuskie rzeki wciąż wysokie i groźne. Pozalewane pola, łąki i pastwiska, podtopione posesje. Wysoka woda daje w kość Lubuskie walczy ze skutkami wysokich poziomów wody w rzekach i wód gruntowych. W wielu miejscach dochodzi do podtopień. Pozalewane są łąki, pola i pastwiska. Rolnicy już teraz mówią o stratach. Strażacy wypompowują wodę z pozalewanych posesji i uszczelniają wały przeciwpowodziowe.

📢 Mężczyźni o tych imionach są najgorszymi mężami. Mają trudny charakter [LISTA] 16.02.2024 Od początku wydają się wspaniałymi partnerami życiowymi, a po ślubie wszystko diametralnie się zmienia. Co możemy wyczytać z konkretnych imion? Zobacz, jacy mężczyźni muszą się bardzo starać w roli mężów. Potrzeba jednak więcej silnej woli - ci mężczyźni muszą się mocniej starać, aby być dobry mężami. Zobacz listę męskich imion, które mogą świadczyć o trudnym charakterze. 📢 Oto najpiękniejsza polska piłkarka w bikini! Kibice są zachwyceni jej urodą! Śliczna Ewa Pajor zachwyca nie tylko na boisku! Królowa strzelczyń Ligi Mistrzyń UEFA publikuje w sieci zdjęcia, na których prezentuje swoje piękne ciało! 📢 Kolejka ogrodowa w Nietoperku. Niezwykła atrakcja turystyczna w Lubuskiem! Dzieci piszczą tutaj z radości! Planujecie weekend? Mamy dla Was idealną propozycję na rodzinną wycieczkę: Kolejka Ogrodowa w Nietoperku koło Międzyrzecza to jedna z największych atrakcji turystycznych w Lubuskiem. A i tak wiele osób o niej nie słyszało!

📢 Pożar w Kostrzynie nad Odrą. Kłęby dymu widoczne z kilkuset metrów Do pożaru doszło przy ulicy Gorzowskiej w Kostrzynie nad Odrą. Ogień pojawił się na terenie osiedla Marii Konopnickiej w okolicy starych komórek oraz garaży - to rejon dawnego browaru. Kłęby dymu były widoczne z odległości kilkuset metrów.

📢 Spódnica dżinsowa midi powraca! Ten modowy hit z lat 2000 nosić będziemy wiosną. Pasuje do każdej sylwetki Spódnica dżinsowa to ubranie, które kiedyś było modne. W PRL-u każda ze stylowych i znających się na modzie pań nosiła ją na co dzień. Zobacz najciekawsze propozycje takiego ubioru i dowiedz się, skąd się wziął dżins. 📢 MZK Zielona Góra wprowadza kolejne zmiany. Nowe autobusy, nowe trasy i nowa flota. Które osiedla skorzystają? Od początku roku zostały ogłoszone już dwie duże zmiany, a MZK już szykuje kolejne. Tym razem obejmą one nowe trasy autobusowe i nowe przystanki, więc kolejne ulice zostaną skomunikowane. Dokąd pojadą nowe autobusy?

📢 Najlepszy typ mąki do ciasta drożdżowego, na biszkopt, pizzę, pierogi. Sprawdź, co oznacza kod na mące Jakiej mąki użyć do ciasta drożdżowego, pierogów, chleba, biszkoptu lub pizzy? Typ mąki jest ważny i od tego, czy wybierzemy odpowiednią, w dużym stopniu zależy nasz kulinarny sukces lub porażka. Ciasto nie wyrosło, pierogi są twarde, a pieczywo się kruszy? Mąka mące nierówna. Polski Związek Pracodawców Przemysłu Zbożowo - Młynarskiego postanowił swego czasu wyjaśnić, co oznacza typ mąki i która do czego jest odpowiednia. 📢 9 najpiękniejszych miejsc w Norwegii. Koniecznie je odwiedź, jeśli jesteś miłośnikiem zachwycającej przyrody Kraje skandynawskie to, według wielu podróżników, jedne z najpiękniejszych zakątków Europy. Ich dziewicza przyroda zachwyca każdego, kto potrafi docenić piękno natury. Z takich krajobrazów znana jest przede wszystkim Norwegia – oto 9 najpiękniejszych miejsc w tym niezwykłym kraju. Musisz je odwiedzić, jeśli jesteś miłośnikiem zapierających dech w piersiach widoków.

📢 Ostrzeżenia przed ptasią grypą na targowisku w Gorzowie. Co ze sprzedażą jaj i drobiu? Kilka dni temu w gminie Deszczno stwierdzono dwa ogniska grypy ptaków. W związku z pojawieniem się niebezpiecznego wirusa wyznaczono obszary zapowietrzony oraz zagrożony ryzykiem wystąpienia choroby. To wiąże się z licznymi obostrzeniami nie tylko dla dla ferm i gospodarstw, gdzie hodowany jest drób. Ograniczenia dotyczą także sprzedaży jajek i mięsa drobiowego. Tak jest miedzy innymi na targowisku w Gorzowie. 📢 Mroczna tajemnica lubuskiego lasu. Ruiny widać do dziś... Kto ujawnił ten sekret, był srogo karany! Cisza, spokój... Do tego ruiny gdzieś pomiędzy drzewami. Po tym kawałku lubuskiego lasu lepiej spacerować ostrożnie. Bo choć dziś za ujawnienie tej lokalizacji nic nie grozi, to... sam teren dalej może być niebezpieczny!

📢 800 plus. Niektórzy rodzice powinni złożyć dwa wnioski. Warto o tym wiedzieć Od początku lutego rodzice i opiekunowie mogą składać wnioski o 800 plus na nowy okres świadczeniowy, który rozpocznie się 1 czerwca 2024 r. i potrwa do 31 maja 2025 r. Jest grupa osób, które powinny wysłać dokumenty dwa razy. 📢 W Lubuskiem powstało nowe jezioro? Nie, tak woda zalewa Park Narodowy "Ujście Warty". Zobaczcie zdjęcia Wciąż rośnie poziom wody w lubuskich rzekach. Aktualnie stany ostrzegawcze przekroczone są w siedmiu miejscach, a w siedmiu kolejnych poziom wody osiągnął punkty alarmowe. Wezbrane rzeki zalewają tereny Parku Narodowego "Ujście Warty", który przypomina teraz wielkie jezioro. 📢 Taka była studniówka Centrum Edukacji Zawodowej i Biznesu w Gorzowie W sobotę, 10 lutego odbyła się studniówka Centrum Edukacji Zawodowej i Biznesu w Gorzowie. Ostatniego poloneza w sezonie studniówkowym odtańczono w hotelu Mieszko.

📢 "Mechanik" z Żagania na największej studniówce w pałacu! To był wielki bal! 6 klas maturalnych z Zespołu Szkół Technicznych i Licealnych w Żaganiu bawiło się w sobotę, 10 lutego na studniówce w Sali Kryształowej Żagańskiego Pałacu Kultury. To była wielka studniówka, z przytupem. Zaczęła się tradycyjnie, polonezem Wojciecha Kilara z filmu Pan Tadeusz i toastem wzniesionym szampanem. 📢 Wystrzałowa studniówka zielonogórskiego Ekonomika. "Bądźcie szczęśliwi!" W sobotę, 10 lutego maturzyści z zielonogórskiego Ekonomika bawili się na studniówce w hali przy ul. Urszuli. Balowa sala robiła wrażenie, ale jeszcze większe uczestnicy w pięknych sukniach i garniturach. 📢 Aż tyle będziemy płacić za prąd od 1 lipca 2024 roku - wyliczenia. Będą duże podwyżki Stawki, jakie aktualnie płacimy za prąd, są na poziomie tych z 2022 roku. To efekt zamrożenia cen energii elektrycznej jeśli nie przekroczymy ustalonego limitu (1500kWh na 6 miesięcy). Sejm zdecydował, ze ceny energii będą zamrożone do 30 czerwca. Jak zatem zmienią się nasze rachunki za prąd od 1 lipca? O ile więcej zapłacimy? Zobaczcie.

📢 Tak mieszka Bartosz Zmarzlik z rodziną. Piękny dom, las, jezioro i... bestia w garażu [zdjęcia] Na torze jest szybki i nie odpuszcza rywalom. Poza nim, jest oddany rodzinie i ceni sobie spokój. Jaki jest żużlowy mistrz świata, czyli Bartosz Zmarzlik prywatnie? Zobaczcie!

📢 Tak dzisiaj wygląda Pola Raksa. Zobacz, jak zmieniła się słynna Marusia z serialu Czterej Pancerni i Pies Pola Raksa w latach 60. i 70. była jedną z najsłynniejszych polskich aktorek, której popularność przyniosła zwłaszcza rola Marusi w serialu Czterej Pancerni i Pies. Wprawiała wówczas w zachwyt męską część widowni swoją urodą. A jak wygląda dzisiaj? Zobacz na zdjęciach, jak zmieniła się Pola Raksa. 📢 Wow! Nowy park rozrywki w Gorzowie! Wielkie otwarcie Game Time już niebawem. To wyjątkowe miejsce! |ATRAKCJE, CENY BILETÓW Ta informacja ucieszy nie tylko gorzowian, ale też wszystkich mieszkańców naszego regonu. Do Gorzowa wkracza zabawa i rozrywka w niespotykanym dotąd wymiarze. Powstanie u nas jeden z najnowocześniejszych parków rozrywki w kraju. Oj, to będzie hit! A wielkie otwarcie już niebawem! Sprawdź, jakie atrakcje będą w Game Time w Gorzowie i ile kosztować będą bilety!

📢 Kim jest Rafał Gaweł? Uciekł do Norwegii przed więzieniem, teraz oskarża europosłów Rafał Gaweł to lewicowy aktywista, założyciel Centrum Monitorowania Zachowań Rasistowskich i Ksenofobicznych (OMZRiK). Centrum przez lata zajmowało się ściganiem rzekomych przestępstw o pobudkach rasistowskich. Kilka lat temu okazało się, że sam Gaweł jest na bakier z prawem. Kiedy został skazany, uciekł do Norwegii, gdzie przebywa do dziś. W Polsce wciąż jest ścigany przez policję.

📢 Tabela netto waloryzacji emerytur 2024. Mamy wyliczenia świadczeń brutto i netto od marca Tabela netto waloryzacji emerytur 2024. Seniorzy ponownie będą mogli liczyć na solidny wzrost świadczeń. Za sprawą wysokiej inflacji podwyżki emerytur muszą być wyższe. Takie mogą być stawki emerytur od marca 2024, jeśli będą obowiązywać zapowiadane zasady. 📢 Ludzkie zwłoki w najwyższych górach świata. Te miejsca są jak z koszmaru. Ciała wspinaczy leżą tu latami! Himalaiści mówią o tym niechętnie. Oglądanie ludzkich zwłok nie jest przecież niczym przyjemnym. Nie zmienia to jednak faktu, że ofiary najwyższych i najniebezpieczniejszych gór świata często zostają tam, gdzie zginęli. Kolejne wyprawy oglądają ich zastygłe ciała.

📢 Zmniejsza głód, koi żołądek, ułatwia odchudzanie. Siemię lniane do picia ma więcej cennych właściwości. Efekt zależą od pory przyjmowania Siemię lniane do picia to domowy środek o właściwościach leczniczych i działaniu zależym od pory spożywania. Warto więc wiedzieć, kiedy pić siemię lniane – rano, wieczorem, na czczo, po jedzeniu, a może przed snem? Sprawdź, jak przygotować siemię lniane w ziarnach do picia, czyli żel lniany. Wyjaśniamy też, czy siemię lniane można zalać wrzątkiem i jakich jeszcze błędów unikać przy kuracji lnem. 📢 Malediwy pod Gorzowem. Nie musisz jechać w tropiki, by leżeć pod słomianym parasolem! Mówisz "słomiane parasole", myślisz "Malediwy". Mówisz "drewniane leżaki", myślisz "hiszpańska plaża". Czy aby na pewno nasze skojarzenia są zawsze właściwe? No właśnie... nie! Takie atrakcje znajdziecie pod samym Gorzowem, a dokładnie w Karninie.

📢 Bartosz Zmarzlik został ojcem! Antoś urodził się w gorzowskim szpitalu. Gratulacje spływają z całego świata W nocy z wtorku na środę (16-17 marca) urodził się Antoni - syn Bartosza Zmarzlika, żużlowca Moich Bermudów Stali Gorzów i jego narzeczonej Sandry Grochowskiej. Sam indywidualny mistrz świata na żużlu przyszedł na świat w Szczecinie, za to poród ich dziecka miał miejsce w szpitalu w Gorzowie.

📢 Cztery ciała znaleziono podczas wielkiego sprzątania na Mount Evereście. Zobacz wideo 11 ton śmieci i cztery ciała odkryto podczas sprzątania na Mount Evereście. 📢 TOP 15 atrakcji dla dzieci w Lubuskiem. W tych miejscach na pewno nie będziecie się nudzić [ADRESY, CENNIKI, ATRAKCJE] Weekend, wakacje, wolne popołudnie? Każdy powód jest dobry na to, aby znaleźć chwilę i wraz ze swoimi pociechami zrelaksować się, odpoczywając od codziennych obowiązków i przy okazji spędzić czas z rodziną! Czy jednak w regionie mamy tego typu atrakcje? Gdzie się udać i jak spędzić czas, aby dzieci nie były znudzone? Przygotowaliśmy dla Was TOP 15 propozycji na udany, rodzinny wypad. Dzięki naszemu zestawieniu na pewno nie będziecie się nudzić. Co się znalazło na naszej liście? Zobaczcie 15 propozycji na atrakcyjne spędzenie wolnego czasu. Zobaczcie koniecznie!