Przegląd prasy 19.05.2024. Przygotowaliśmy zestaw najważniejszych informacji z wczoraj. Bądź na bieżąco z wydarzeniami

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 18.05. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Kolejki NFZ w woj. lubuskim do ortopedy. Dane aktualne na 19.05.2024”?

Prasówka 19.05: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Kolejki NFZ w woj. lubuskim do ortopedy. Dane aktualne na 19.05.2024 Kolejki NFZ do ortopedy w województwie lubuskim potrafią być długie. Chcesz dowiedzieć się, jaki jest najbliższy termin wizyty u lekarza? Czasem warto spojrzeć na terminy wizyt w szpitalach i pozostałych placówkach medycznych, gdzie często kolejki do lekarza są znacznie krótsze. Sprawdź zestawienie poszczególnych miejsc, gdzie na 19.05.2024 na NFZ przyjmuje ortopeda. W ten sposób będziesz wiedzieć, gdzie kolejki do ortopedy w województwie lubuskim będą najkrótsze.

📢 Kolejki NFZ na rezonans magnetyczny w woj. lubuskim. Terminy aktualne na 19.05.2024 Jaki jest najbliższy termin na rezonans magnetyczny na NFZ w województwie lubuskim? Przedstawiamy zestawienie miejsc, z którego dowiesz się, gdzie zrealizujesz świadczenie na NFZ w najbliższym możliwym terminie w twojej okolicy. Czasami kolejki potrafią być długie, dlatego warto wiedzieć, gdzie uda Ci się dostać szybciej na rezonans magnetyczny na NFZ (stan na 19.05.2024).

📢 Co za tłumy na Latynoskiej Nocy Muzeów w Zielonej Górze. Były warsztaty salsy, samby, tanga, wykłady, pokaz kinowy, degustacje i koncert Muzeum Ziemi Lubuskiej przyzwyczaiło nas do tego, że co roku prezentowana jest szeroko pojęta kultura danego kraju. W tym roku padło na Amerykę Łacińską. To region, w którym używa się języków romańskich, swego czasu podbity przede wszystkim przez Hiszpanów, Portugalczyków i Francuzów. Jego Ekscelencja Ambasador Republiki Panamy w Polsce otworzył ekspozycję pt. „Różnorodność biologiczna i kulturowa Panamy”. Wyrazić bogactwo Iberoameryki przez jeden wieczór to niemalże "misja niemożliwa", jednak pracownikom muzeum, jak najbardziej się udało.

Prasówka 19.05: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Kłodawska Majówka ściągnęła tłumy. Ludzie bawili się przy Łobuzach i Stachurskim Ta impreza co roku ściąga setki fanów. Nie inaczej było tym razem. Organizowana od 2008 r. Kłodawska Majówka za nami. Ludzi było tak dużo, że zabrakło miejsca na specjalnie przygotowanym parkingu przy kłodawskich błoniach.

📢 Wystrzałowa noc w Lubuskim Muzeum Wojskowym! Walki rycerzy, pokazy pirotechniczne i mnóstwo innych atrakcji | ZDJĘCIA Taki dzień zdarza się tu raz w roku i jest niepowtarzalny! W sobotę, 18 maja, Lubuskie Muzeum Wojskowe w Drzonowie gościło setki, jak nie tysiące turystów w ramach Europejskiej Nocy Muzeów. Z Zielonej Góry kursowały nawet bezpłatne autobusy MZK. Tyle atrakcji i tylko cztery godziny... Ależ tu się działo! Pokazy rycerskie, prezentacja ciężkich maszyn, pirotechnika, pokazy świetlne, nocne zwiedzanie z latarkami. Zobaczcie zdjęcia! 📢 Ostatnie słowa pilotów tuż przed katastrofą samolotu. Oto wstrząsające nagrania z czarnych skrzynek! Sprawdź! Wstrząsające, ostatnie słowa pilotów nagrane tuż przed katastrofą samolotu. Wypowiedziane słowa wzruszają i chwytają za serce. Katastrofa lotnicza to niewątpliwie ogromna tragedia, która dotyka nieświadomych i bezbronnych osób. Niezwykłe jest to, co ludzie wypowiadają na chwilę przez śmiercią. Dzięki czarnym skrzynkom, możemy odtworzyć zapisy rozmów z kabiny samolotu i dowiedzieć się jak piloci i pasażerowie przyjęli informacje o zbliżającej się katastrofie. Oto krótkie cytaty, które na zawsze przeszły do historii wypadków lotniczych. Sprawdź koniecznie!

📢 Biała sobota 2024 w Żaganiu! Warto sprawdzić, czy mamy zdrową wątrobę! W sobotę 18 maja 2024 pod żagańskim szpitalem można było zbadać krew w kierunku wykrycia zakażenia wirusem HCV, czyli wirusem zapalenia wątroby typu C. To nie koniec akcji. Bezpłatne badania będzie można wykonać w szpitalach w Żaganiu i Żarach do końca czerwca 2024! 📢 Tan Art, czyli ogólnopolskie konfrontacje tańca współczesnego w Żarach. Ponad czterysta osób z całej Polski zatańczy w Lunie Ponad czterysta osób i sto prezentacji w sali widowiskowej Luna w Żarach. Rozpoczął się Tan Art, czyli ogólnopolskie konfrontacje tańca współczesnego solo duo group.

📢 To raj dla ogrodników i działkowców. Na targach w Gliśnie roślin do wyboru, do koloru! W Gliśnie niedaleko Lubniewic trwa kolejna edycja targów rolniczych. To wydarzenie od lat cieszy się ogromnym zainteresowaniem odwiedzających oraz wystawców. Jak zwykle najbardziej oblegane są stoiska z kwiatami oraz sadzonkami drzew i krzewów. A wybierać jest z czego, bo ta impreza to prawdziwa gratka dla miłośników zieleni!

📢 Tłumy na targach rolniczych w Gliśnie. Zobaczcie, jak tu gwarno, smacznie i kolorowo! Tego wydarzenia nie trzeba reklamować nikomu. Targi rolnicze w Gliśnie od lat cieszą się ogromnym zainteresowaniem odwiedzających oraz wystawców. Nie inaczej jest w tym roku, bo stoiska odwiedzają prawdziwe tłumy. Gospodarze z całego regionu mają komu sprzedawać swoje produkty, a klienci mają od kogo kupować. Impreza potrwa do niedzieli. 📢 W Kłodawie koło Gorzowa trwa wielka majówka. W programie cała masa atrakcji To impreza, która co roku cieszy się ogromnym zainteresowaniem nie tylko wśród mieszkańców gminy Kłodawa, ale i przyjezdnym gości. Kłodawska Majówka, bo o niej mowa, organizowana jest od 2008 r. 📢 Wycieczki rowerowe w woj. lubuskim. Gdzie w weekend 18 - 19 maja? Sprawdź proponowane szlaki Szukasz inspiracji na wycieczkę rowerową w woj. lubuskim? Podpowiadamy, gdzie warto się wybrać. Mamy dla Ciebie 10 ciekawych propozycji tras. Są zróżnicowane pod względem trudności czy odległości, dlatego każdy powinien znaleźć coś dla siebie. Razem z Taseo proponujemy Wam 10 tras na wyjazd rowerem w woj. lubuskim. Co tydzień wybieramy inny zestaw. Przekonaj się, jakie trasy rowerowe w woj. lubuskim przygotowaliśmy na weekend.

📢 Ostrzeżenie przed burzami dla Lubuskiego! Może mocno wiać i padać Uwaga Lubuszanie! IMGW ostrzega przed burzami, które mogą przejść przez nasz region w sobotę, 18 maja. Ostrzeżenie dotyczy północnej części województwa lubuskiego.

📢 Majowe oferty kulturalne czekają na Was. Noce Muzeów z atrakcjami, Festiwal Kultury Kresowej, Miejskie Granie, orkiestry dęte, Anna German Połowa maja za nami, ach jak ten czas szybko ucieka. Mniej go będzie żal, jeśli zostanie spędzony przez Państwa na wydarzeniach kulturalnych. Ten weekend to kumulacja inicjatyw w ramach Europejskiej Nocy Muzeów. Prawie każda lubuska placówka tego typu przygotowała swoje atrakcje, dlatego warto wyjść z domu aby czegoś się dowiedzieć oraz dobrze bawić. Niech moc Nocy Muzeów będzie z wami!

📢 Potężny pożar koło Gorzowa. W akcji kilkadziesiąt zastępów strażaków, samoloty i drony Strażacy nie mają wątpliwości, że to było podpalenie. Płonęły lasy i nieużytki na terenach położonych między Gorzowem, a Santockiem. Ogień pojawił się w kilku miejscach, więc można mieć pewność, że ktoś podłożył go celowo. W gaszenie pożaru zaangażowane były ogromne siły.

📢 Koniec z suchą trawą na tym stadionie. Jest system nawadniania | WIDEO, ZDJĘCIA – Po wielu sezonach użytkowania, nasz stadion wymagał już prac interwencyjnych. Inwestycja w nawadnianie znacząco poprawi stan murawy, co z kolei może przyczynić się do lepszego treningu i gry naszych piłkarzy – podkreśla burmistrz Wschowy Konrad Antkowiak. Inwestycja kosztowała 130 tys. zł. 📢 Jedna z zielonogórzanek całe życie przepracowała w biurze i liczyła cyferki. Inna była prawniczką. Któregoś dnia zmieniły swoje życie Mam szczęście, że mogę swój czas, osoby bardzo dojrzałej poświęcić na coś, co bardzo lubię - przyznaje zielonogórzanka Ella Stanglewicz. Do końca maja warto odwiedzić RCAK. Na piętrze Centrum Kreatywnej Kultury grupa ReSet prezentuje swoje prace. 📢 Jechał prawie o 60 km/h za szybko. Zatrzymali go policjanci z Krosna Odrzańskiego. Stracił prawo jazdy W piątek (17 maja) funkcjonariusze z Komendy Powiatowej Policji w Krośnie Odrzańskim brali udział w ogólnopolskiej akcji "Prędkość" i kontrolowali różne miejsca na terenie powiatu krośnieńskiego. W trakcie akcji na policyjny radar wpadł kierowca audi, który jechał w terenie zabudowanym o 59 km/h więcej niż powinien. Policjanci zatrzymali mężczyźnie prawo jazdy i ukarali go mandatem karnym.

📢 W Szprotawie wyremontują ulicę Żagańską! Będą chodniki i ścieżka rowerowa! W Szprotawie do remontu pójdzie kolejna ulica. Tym razem ważna wylotówka na Żagań. Zyska nowe chodniki, ścieżkę rowerową i inne udogodnienia, jak reszta, remontowanych ulic. Umowa z wykonawcą została podpisana w piątek 17 maja 2024, na drogowej wysepce, na rogu ul. Żagańskiej i Podgórnej.

📢 W szkole pod Nową Solą wielkie święto. Uczniowie mają w końcu salę gimnastyczną. Korzystać będą też pozostali mieszkańcy wsi Placówka od początku istnienia nie miała sali gimnastycznej. To się zmieniło. Za ponad 5,5 miliona złotych powstał nowoczesny obiekt w środku i atrakcyjny z zewnątrz. Nie tylko uczniowie będą mogli korzystać z tego miejsca, popołudniami również pozostali mieszkańcy. 📢 Odsłonięcie czwartego już Suleszka. Rycerski szlak się wydłuża... Na skrzyżowaniu ul. Odrzańskiej oraz drogi wojewódzkiej 278, w pobliżu ronda im. księdza Edwarda Kopra w Sulechowie, odbyło się uroczyste odsłonięcie czwartej rzeźby Suleszka. Rycerz, będący symbolem miasta, zajmuje kolejne miejsca w mieście ku uciesze nie tylko najmłodszych mieszkańców.

Gorzów Meeting już 24 maja. Kto wystąpi w zawodach lekkoatletycznych? Iga Baumgart-Witan, Maria Andrejczyk, Cyprian Mrzygłód czy Modesta Moraustaite – to tylko kilka nazwisk zawodników, którzy wystąpią podczas Gorzów Meeting. Do imprezy zostało już tylko kilka dni.

📢 To ostatnie dni Heaven w Zielonej Górze. Tak bawili się tu klubowicze. Pamiętacie te imprezy? | DUŻO ZDJĘĆ Do wielbicieli dyskotek z pewnością dotarła już wiadomość, że zamyka się jeden z najpopularniejszych zielonogórskich klubów muzycznych. To już oficjalne. „Kawał historii i wiele udanych imprez” - komentują mieszkańcy. Zobaczmy raz jeszcze to szaleństwo na parkiecie. Tak bawiliście się przez te wszystkie lata w Heaven!

📢 Motocyklista zderzył się z ciężarówką pod Świebodzinem |ZDJĘCIA Do wypadku doszło w piątek 17 maja w godzinach popołudniowych na drodze wojewódzkiej 303. W wyniku zdarzenia poszkodowany został motocyklista.

📢 Puchar Tymbarku. Lubuskie zespoły nie mogą doczekać się gry na stadionie PGE Narodowym! Górzyn, Sława i Zielona Góra – drużyny z tych miejscowości będą reprezentowały Lubuskie podczas ogólnopolskiego finału piłkarskiego turnieju o Puchar Tymbarku na stadionie PGE Narodowym w Warszawie. 📢 Historyczna ulica w Gorzowie będzie pełniła funkcję deptaka Zamknięcie wjazdu w ul. Mostową, budowa przejścia dla pieszych wzdłuż wiaduktu kolejowego i nowy przebieg wjazdu w ul. Hejmanowskiej. Takie będą zmiany po przebudowie ul. Spichrzowej w Gorzowie. 📢 Zielone Świątki w Niemczech. Na autostradzie A2 i w Słubicach mogą tworzyć się korki W niedzielę oraz poniedziałek, 19 i 20 maja w Niemczech obchodzone będą Zielone Świątki, czyli święto Zesłania Ducha Świętego. W tych dniach nie będzie odbywał się ruch pojazdów ciężarowych. Policjanci spodziewają się utrudnień w ruchu na autostradzie A2 i Słubicach. Korki będą tworzyć się też we wtorek i mogą wpłynąć na całkowite zablokowanie ruchu na moście w Słubicach.

📢 Potężny dźwig przy blokach w Gorzowie. Tak czyszczą brudne elewacje! Spółdzielnia Mieszkaniowa "Budowlani" w Gorzowie wzięła się za gruntowne czyszczenie bloków. Prace polegają na niskociśnieniowym myciu elewacji z pokładu podnośnika koszowego. Taką kąpiel przechodzi właśnie budynek przy ulicy Sułkowskiego, ale w tym roku jeszcze kilka innych nieruchomości zostanie poddanych podobnej toalecie. 📢 Szczęśliwy finał poszukiwań 29-latka ze Szprotawy. Sprawdzono ponad 400 hektarów lasów Policjanci z Komisariatu Policji w Szprotawie informację o zaginięciu mężczyzny opublikowali w czwartek, 16 maja, w godzinach porannych. W piątek, 17 maja przekazali informację odnalezieniu 29-latka. 📢 Sulechów hucznie świętuje swoje święto i to aż przez trzy najbliższe dni. Będą Agnieszka Chylińska, "Jurki", festiwal bonsai i winnice Sulechów przez trzy najbliższe dni (17-19 maja 2024 r.) obchodzić będzie swoje miejskie święto. Będzie pełne atrakcji z propozycjami dla różnych grup wiekowych. Nie zabraknie akcentów sportowych, muzycznych, florystycznych, winiarskich, zabawy tanecznej oraz orkiestr dętych, w tym "Orkiestry na Dużym Rowerze".

📢 Targi rolnicze w Gliśnie już w ten weekend! W Kalsku tydzień później Lubuski Ośrodek Doradztwa Rolniczego zaprasza wszystkich chętnych na targi rolnicze do Glisna i Kalska. Imprezy potrwają dwa dni i będą okazję nie tylko oglądania rolniczych wystaw, ale też do zakupów roślin, tradycyjnej żywności czy rękodzieła. Organizatorzy przygotowali mnóstwo atrakcji - będzie głośno, wesoło i smacznie. 📢 Yellowstone po gorzowsku, czyli miniranczo w środku miasta. To genialne miejsca na pieszą i rowerową wycieczkę! Choć część gorzowian regularnie odwiedza to miejsce, to dla większości mieszkańców wciąż pozostaje ono nieznane. Jeżeli lubicie piesze i rowerowe wycieczki albo szukacie idealnego miejsca na piknik, to właśnie je Wam przedstawiamy. Zbaczając nieco z głównej ulicy, znajdziecie się na "miejskiej prerii". 📢 Tomograf komputerowy? W Sulechowie nie czekasz w długiej kolejce. Warto skorzystać Badanie tomografem komputerowym można zrobić w Zielonej Górze w dwóch miejscach. Trzeba jednak długo czekać w kolejce. Tymczasem w nowej pracowni tomografii komputerowej w sulechowskim szpitalu wciąż jeszcze kolejek nie ma. A to tylko 20 km od Zielonej Góry.

Oskar Paluch i Jakub Miśkowiak nie powalczą w IMP. Odpadli w eliminacjach W czwartek 16 maja na torze w Gdańsku odbył się zaległy turniej eliminacyjny indywidualnych mistrzostw Polski. Startowało w nim dwóch zawodników Stali Gorzów. Jakub Miśkowiak zaprzepaścił awans w ostatnim biegu. Oskar Paluch wycofał się w trakcie zawodów.

📢 Pod Gorzowem powstanie nowa promenada. To będzie świetne miejsce do wypoczynku Gmina Santok stawia na rekreację i wypoczynek i dlatego też inwestuje w odpowiednią infrastrukturę. Niebawem tereny położone nad Wartą w Czechowie zupełnie zmienią swoje oblicze.

📢 Domy w cenie mieszkania w Lubuskiem. Do tego kawałek ziemi i zabudowania gospodarcze Dom w cenie mieszkania? To możliwe. I chodzi tu o domki, które maja 60 mkw. i kawałek trawnika, ale o typowych domach za miastem ze sporym kawałkiem ziemi, a niekiedy z zabudowaniami gospodarczymi. Zobacz przykładowe nieruchomości, które zostały wystawione na sprzedaż. 📢 Pożar domu w Osiecznicy pod Krosnem Odrzańskim! Ogień gasiło 13 jednostek straży pożarnej! W czwartek (16 maja) nad ranem doszło do pożaru domu jednorodzinnego w Osiecznicy pod Krosnem Odrzańskim. W akcji gaśniczej wzięło udział 13 zastępów straży pożarnej.

📢 Ogródki działkowe na sprzedaż w Gorzowie. Jak wyglądają i ile kosztują? Zobacz oferty Marzysz o skrawku zieleni w środku miasta? Kup sobie działkę! To idealne miejsce na odpoczynek, uprawę warzyw czy owoców oraz ratunek dla wszystkich spragnionych ciszy, spokoju i ucieczki od ulicznego zgiełku. Ile kosztują najtańsze działki w Gorzowie? Sprawdzamy najnowsze ogłoszenia! 📢 Kto do Europarlamentu z Lubuskiego? Zobacz listę kandydatów W czwartek, 2 maja o godz. 16 minął termin zgłaszania kandydatów do Europarlamentu przez komitety wyborcze. Państwowa Komisja Wyborcza opublikowała listę osób, które wystartują w wyborach. Zobacz, na kogo będą mogli zagłosować Lubuszanie? 📢 Gangsterzy wysadzali i okradali bankomaty m.in. w Lubuskiem. Ukradli 5,7 mln zł! Zniszczenia oszacowano na kolejne 5,5 mln zł Prokuratura skierowała do sądu akt oskarżenia przeciwko czterem członkom grup przestępczych wysadzających i okradających bankomaty. Oskarżeni to czterej mężczyźni w wieku od 37 do 55 lat.

📢 Z Zielonej Góry po 15 latach znika nocny klub muzyczny. Mieszkańcy dziękują i wspominają noce, kiedy bawili się do białego rana -To koniec – poinformował w środę, 15 maja Klub Heaven w Zielonej Górze. Imprezownia zamyka się po 15 latach. Klubowicze dziękują i wspominają wiele udanych, tanecznych nocy. Przed nami ostatnia szansa na wspólną zabawę. Kiedy odbędzie się pożegnalna impreza? 📢 Oto Conan Kaźmierski, syn Królowej Życia - tak mieszka i żyje. Zobaczcie zdjęcia gwiazdy TTV Conan Kaźmierski jest synem Dagmary Kaźmierskiej, niekwestionowanej gwiazdy programu "Królowa życia" w TTV. Występował w wielu odcinkach tego kultowego reality show. Widzowie widzieli jak zmieniał się przez lata. Dziś studiuje medycynę. Był też właścicielem lodziarni na Stabłowicach we Wrocławiu. Zobaczcie, jak mieszka i żyje Conan Bestia Kaźmierski.

📢 Pan Kleks czaruje w Gorzowie! Ma tu swój mural. Gdzie można go zobaczyć? Czarodziej Ambroży jest bohaterem nowego muralu, który ozdobił jedną z kolumn w gorzowskich Filarach Sztuki. To właśnie w tym miejscu lokalni artyści malują swoje dzieła na potężnych betonowych słupach. Nietypowy portret pana Kleksa robi ogromne wrażenie. Musicie to zobaczyć! 📢 Lubuskie Pompeje pod Żarami to "kopalnia złota". Odkryto tutaj niejeden skarb Lubuskie Pompeje pod Żarami? To brzmi dumnie, prawda? O tym niezwykłym miejscu pisaliśmy już wielokrotnie. I za każdym razem, kiedy wracamy do tego legendarnego miejsca, mamy z tyłu głowy, że jeszcze nie wszystko zostało tam odkryte. Że jeszcze wiele skarbów zalega pod ziemią i niejeden sekret może ujrzeć światło dzienne. Poza tym warto się tu wybrać z co najmniej trzech powodów. Pierwszym są te bajeczne widoki, drugim ciężar historii i skarby, które tam odkryto, a trzecim... Sami zobaczcie!

📢 Osobowość Roku 2023 - głosowanie rozpoczęte. Zobacz, kto został nominowany do prestiżowych tytułów Wielki plebiscyt rozpoczęty! Głosami naszych Czytelników zostaną przyznane prestiżowe tytuły Osobowość Roku w pięciu kategoriach. Kandydatów do nagród nominowało Kolegium Redakcyjne. Plebiscyt zakończy uroczysta gala na Zamku Królewskim w Warszawie, a laureaci zostaną uwiecznieni na kartach książki. 📢 Kłodawska Majówka 2024. Wystąpią Stachursky i Łobuzy. Impreza co roku przyciąga tysiące fanów! 18 maja odbędzie się Kłodawska Majówka 2024. To impreza, która co roku przyciąga tysiące fanów. Niewielka podgorzowska gmina przeżywa wtedy istne oblężenie. Wiemy, jakie gwiazdy wystąpią na scenie w tym roku.

📢 Kim jest żona Zbigniewa Ziobry? Poznaj ciekawe fakty z życia Patrycji Koteckiej-Ziobro Patrycja Kotecka-Ziobro to żona byłego ministra sprawiedliwości – Zbigniewa Ziobro. W przeszłości była dziennikarką, ale nie tylko. Co wiadomo o jej życiu i jak poznała swojego męża?

📢 Święto Solan 2024. Jest data. Znamy gwiazdy. Na to święto, co roku czekają mieszkańcy Nowej Soli i powiatu Na Święcie Solan będzie lokalnie, regionalnie i krajowo. To dzięki organizacji rockowego grania w ramach „Rock’n’Soll” z udziałem miejscowych artystów, występowi Sary James oraz zespołów spoza regionu, które od lat zdobywają uznanie.