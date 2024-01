Przegląd prasy 2.01.2024. Zestawiliśmy dla Ciebie najważniejsze wydarzenia z wczoraj. Zobacz naszą prasówkę

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 1.01. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Wyłączenia prądu w lubuskim. Gdzie 2.01 są planowane wyłączenia prądu, a gdzie awarie?”?

Prasówka 2.01: top 3 artykuły z wczoraj

📢 Kolejki NFZ do ginekologa w woj. lubuskim. Terminy aktualne na 2.01.2024 W jaki sposób sprawdzić, jak długie są kolejki NFZ do ginekologa w woj. lubuskim? Przedstawiamy zestawienie określonych miejsc, gdzie na 2.01.2024 przyjmują lekarze. Warto również zwracać uwagę na możliwość wizyty na NFZ w szpitalach i innych placówkach medycznych, gdzie czas oczekiwania może być krótszy. Kolejki NFZ w województwie lubuskim do ginekologa potrafią być jednak bardzo długie. Sprawdź, gdzie czas oczekiwania na wizytę do lekarza specjalisty na NFZ jest najkrótszy, aby długo nie czekać w kolejce.

📢 Kolejki NFZ w woj. lubuskim do endokrynologa. Dane aktualne na 2.01.2024 Chcesz dowiedzieć się, jaki jest najbliższy termin do endokrynologa na NFZ w województwie lubuskim? Kolejki NFZ do lekarzypotrafią być bardzo długie. Można też zwracać uwagę na dostępne wizyty na NFZ w szpitalu lub innej placówce medycznej, gdzie kolejki NFZ są często krótsze i szybciej można się dostać do specjalisty. Ile czasu (stan na 2.01.2024) trzeba czekać w kolejce do endokrynologa na NFZ w województwie lubuskim? Sprawdź nasze zestawienie, z którego dowiesz się, gdzielekarz przyjmuje na NFZ w najbliższym możliwym terminie w Twoim województwie.

Prasówka 2.01: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Kolejki NFZ w woj. lubuskim do kardiologa. Dane aktualne na 2.01.2024 Chcesz dowiedzieć się, jaki jest najbliższy termin do kardiologa na NFZ w województwie lubuskim? Kolejki NFZ do lekarzypotrafią być bardzo długie. Można też zwracać uwagę na dostępne wizyty na NFZ w szpitalu lub innej placówce medycznej, gdzie kolejki NFZ są często krótsze i szybciej można się dostać do specjalisty. Ile czasu (stan na 2.01.2024) trzeba czekać w kolejce do kardiologa na NFZ w województwie lubuskim? Sprawdź nasze zestawienie, z którego dowiesz się, gdzielekarz przyjmuje na NFZ w najbliższym możliwym terminie w Twoim województwie.

📢 Kolejki NFZ na gastroskopię w woj. lubuskim. Terminy aktualne na 2.01.2024 Jakie są terminy NFZ na gastroskopię w województwie lubuskim? Zdarza się, że kolejka do wykonania świadczenia może być długa. Dlatego warto sprawdzać miejsca, gdzie na NFZ uda nam się dostać szybciej. Przygotowaliśmy zestawienie (stan na 2.01.2024), gdzie na gastroskopię można znaleźć krótszy termin na NFZ. Zobacz, czy blisko Ciebie jest możliwość szybszego wykonania świadczenia. 📢 Utrudnienia w ruchu 1.01.2024 w woj. lubuskim. Gdzie są dzisiaj prowadzone roboty drogowe? Gdzie w województwie lubuskim należy spodziewać się dzisiaj (1.01.2024) utrudnień? Roboty drogowe: droga 27, m. Nowogród Bobrzański (40. km na odc. 0,4 km) Wykonywane roboty: budowa oświetlenia drogowego. Ruch wahadłowy sterowany ręcznie. Może wystąpić wstrzymanie ruchu w obu kierunkach na okres do 10 min.. 📢 Wyniki losowań Totalizatora Sportowego 01.01.2024, godz. 22:00. Multi Multi, Mini Lotto, Kaskada, Ekstra Pensja, Ekstra Premia Sprawdź liczby, które padły w grach losowych Totalizatora Sportowego 01.01.2024, o godz. 22:00. Dzisiaj odbyły się losowania w zakładach Multi Multi, Mini Lotto, Kaskada, Ekstra Pensja, Ekstra Premia.

📢 Emerytury styczniowe 2024 - tabela brutto i netto. Takie będą wypłaty emerytur w styczniu [2.01.2024] Emerytury w styczniu 2024. Świadczenia będą wypłacane zgodnie z zasadami waloryzacji emerytur i rent, która weszła w życie w marcu 2023 roku. Zobacz, jakie są stawki świadczeń. Przygotowaliśmy specjalne wyliczenia. 📢 Te urządzenia w domu pożerają najwięcej prądu - tabela 2024. Tyle kosztuje korzystanie z tych sprzętów [2.01.2024] Urządzenia elektryczne to dobrodziejstwo postępu. W każdym domu jest już telewizor, lodówka, odkurzacz, pralka. W wielu jest zmywarka, suszarka do ubrań i inne sprzęty. Te urządzenia bardzo ułatwiają życie. Jednak również generują koszty. Które urządzenia elektryczne w domu kosztują nas najwięcej? Mamy wyliczenia - zobacz, co pożera najwięcej prądu.

📢 Osoby z tymi schorzeniami nie powinny jeść mandarynek. Im te cytrusy mogą zaszkodzić [2.01.2024] Mandarynki to ulubiony owoc Polaków, po który sięgamy głównie jesienią i zimą. Wielu z nas nie wyobraża sobie świąt Bożego Narodzenia bez tych cytrusów. Mandarynki traktuje się jak młodsze siostry pomarańczy, jednak dużo bardziej słodkie i łatwiejsze w obieraniu. Wspomagają układ odpornościowy, poprawiają kondycje skóry, hamują procesy starzenia. Niestety, nie każdy może jeść mandarynki. Zobaczcie, kiedy lepiej ich unikać.

📢 „Bezdomność też jest kobietą”. Niezwykły pomysł studentów z Zielonej Góry – To temat trudny. Społeczeństwo nie chce o tym rozmawiać. Udajemy, że ich nie ma, a oni są, szczególnie kobiety – stwierdza Alicja studentka Pracy Socjalnej na Uniwersytecie Zielonogórskim. Kilkunastoosobowa grupa tego kierunku realizuje projekt „Bezdomność też jest kobietą”. Będą metamorfozy – nowe fryzury i makijaż oraz warsztaty psychologiczne. 📢 Idzie do Polski siarczysty mróz i śnieg. Tu spadnie 10 cm już tej nocy! Nadciąga silny, siarczysty mróz sięgający ponad minus 20 stopni. Już na najbliższą noc IMGW wydał ostrzeżenia przed intensywnymi opadami śniegu na wschodzie i północnym wschodzie Polski. - W nocy z poniedziałku na wtorek będzie pochmurnie z opadami deszczu, deszczu ze śniegiem i śniegu. Na wschodzie spadnie do 10 cm śniegu. Tam temperatura spadnie do -5 st. C. i może być ślisko – przekazała Dorota Pacocha, synoptyk Centralnego Biura Prognoz Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej.

📢 Dodatkowe opłaty w szpitalach. Oto lista rzeczy, za które trzeba dopłacić z własnej kieszeni. Sprawdź koniecznie! 01.01.2024 Dodatkowe opłaty w szpitalach. Oto lista wydatków, poniesiemy w placówce medycznej. Pobyt w szpitalu to nic przyjemnego, a zdarza się że trzeba tam spędzić więcej czasu niż się zakładało. Przebywając w określonej placówce medycznej musimy liczyć się z tym, że poniesiemy dodatkowe opłaty za niektóre rzeczy i usługi. Zastanawiasz się jakie są dodatkowe opłaty w szpitalach? Jak się do tych sytuacji sumiennie przygotować? Sprawdź i zapoznaj się ze szczegółami!

📢 Oto lista grzechów, z których nie trzeba się spowiadać. Nie wymagają one wizyty w konfesjonale. Sprawdź koniecznie! 01.01.2024 Z tych grzechów nie trzeba się spowiadać. Lista jest naprawdę długa i nie wymaga wizyty przy konfesjonale. Jednym z możliwych sposobów na uzyskanie przebaczenia i obiecanie poprawy jest spowiedź. Są grzechy, które nie naruszają naszej relacji z Bogiem i innymi ludźmi. W związku z tym nie musimy fatygować się do kościoła, aby się wyspowiadać. Zastanawiasz się z jakich grzechów nie trzeba się spowiadać? Sprawdź!

📢 Te stare monety z PRL są poszukiwane przez kolekcjonerów. Sprawdź, które są najdroższe i ile można za nie zarobić! 01.01.2024 Stare, rzadkie i najcenniejsze monety z PRL. Pieniądze z tego okresu, są teraz warte nawet kilkaset razy więcej, niż w dniu ich pojawienia się na rynku. Najczęściej poszukiwane monety przez kolekcjonerów są bardzo rzadkie i mają długą historię. Wartość kolekcjonerska niektórych pieniędzy robi ogromne wrażenie. Jakie numizmaty są teraz najcenniejsze? Aukcje z monetami z PRL z roku na rok biją kolejne rekordy popularności. Za te monety kolekcjonerzy są w stanie zapłacić krocie! Sprawdź czy masz je w domu! 📢 Te stare telefony komórkowe są warte fortunę. Kolekcjonerzy szukają tych modeli. Sprawdź czy masz je w domu! 01.01.2024 Telefony komórkowe są warte dużo pieniędzy. Niektóre są warte znacznie więcej niż w momencie ich zakupu. Kolekcjonerzy poszukują takie modele, które są rzadkie i zachowane w bardzo dobrym stanie. Zastanawiasz się, które telefony są najcenniejsze? Na aukcjach i popularnych stronach ogłoszeniowych, niektóre telefony komórkowe kosztują naprawdę duże pieniądze. Zobacz, jakiego sprzętu poszukują kolekcjonerzy!

📢 Zwrot z podatku 2024. Nawet to odliczysz od podatku i zyskasz spore pieniądze [2.01.2024] Sezon podatkowy to nie dla wszystkich czas dodatkowych kosztów. Dzięki wykorzystaniu ulg podatkowych może to być czas dodatkowej wypłaty. Często jednak trzeba zebrać dodatkowe dokumenty potwierdzające uprawnienie do ulg. Zobaczcie już teraz, co będzie można odliczyć od podatku i ile pieniędzy dzięki temu zyskamy. 📢 Podsumowanie 2023 roku w Żarach. Co zmieniło się w mieście w ciągu ostatnich dwunastu miesięcy Co zmieniło się w Żarach w ostatnim roku? Przypominamy największe inwestycje, głównie drogowe. Nie wszystkie zakończono, ale zmiany już widać, choć nie wszystkim się podobają. 📢 Nawet 2197 zł - tyle wynosi planowana podwyżka dla nauczycieli w 2024 roku. Mamy wyliczenia [2.01.2024] Od stycznia 2024 roku pensje nauczycieli dyplomowanych zostaną podniesione o 2197 zł. Dla nauczycieli początkujących wzrost ten wyniesie 1433 zł, natomiast dla nauczycieli mianowanych – 1720 zł. Rząd pod przewodnictwem Donalda Tuska potwierdził, że podwyżki wynagrodzeń nauczycieli wyniosą 30% i będą obowiązywały od stycznia 2024 roku.

📢 Osoby z tymi schorzeniami powinny pić zieloną herbatę. Oto zdrowotne właściwości tego napoju [2.01.2024] Zielonej herbacie udowodniono szereg korzystnych właściwości. Regularne picie tego napoju może bardzo pozytywnie wpływać na nasz organizm. Zobacz, co się dzieje z naszym organizmem, gdy pijemy zieloną herbatę. 📢 Które auta nie mogą jeździć na nowe paliwo E10? Mamy listę samochodów, które nie mogą tankować nowej benzyny 1.01.2024 Benzyna E10 ma od stycznia zastąpić popularną "95". Jednak nie wszystkie auta będą mogły palić E10. Mamy listę aut, które nie są kompatybilne z nowym paliwem. Jak sprawdzić czy twój samochód może jeździć na E10?

📢 Nowe zasady urlopów w 2024 roku. Zmiany w kodeksie pracy. Będzie więcej dni wolnych od pracy w 2024 roku? 1.01.2024 Urlopy na nowych zasadach po zmianach w Kodeksie pracy. Dodatkowe dni wolne w pracy? W 2024 roku na 365 dni czeka nas 115 dni wolnych i 251 dni pracujących. Sprawdź, ile dni wolnego będzie przysługiwać pracownikom w 2024 roku.

📢 Co słychać w świecie żużlu? Mamy najnowsze posty z Facebooka z 1.01.2024 Sprawdzamy najnowsze wiadomości z Facebooka największych żużlowych drużyn. W ten sposób możesz być na bieżąco z nowinkami dotyczącymi żużla. Jesteś fanem potyczek żużlowych? Ten artykuł z pewnością jest dla Ciebie! Będziesz wiedzieć, co dzieje się w żuzlowym świecie. Zobacz, co najbardziej Cię zainteresuje. 📢 Postanowienia noworoczne Lubuszan. Jedni ich nie mają, inni chcą schudnąć lub po prostu... być szczęśliwym Koniec starego roku i początek nowego zawsze sprzyja postanowieniom. Jedni chcą rzucić palenie, inni nauczyć się języka obcego, niektórzy marzą o tym, żeby schudnąć, albo odwiedzić konkretne miejsce na świecie. Sprawdzamy, jakie postanowienia noworoczne mają Lubuszanie. 📢 Dramaty nocy sylwestrowej we Wrocławiu i okolicach. Kobieta rzuciła się pod pociąg, a dwaj mężczyźni wskoczyli do Odry Tragiczne zakończenie roku na Dolnym Śląsku. W Kątach Wrocławskich młoda kobieta rzuciła się pod pociąg. Natomiast zaledwie minutę po północy służby otrzymały zgłoszenie o mężczyźnie, który skoczył do Odry we Wrocławiu. Chwile później pojawiła się informacja o kolejnym człowieku w rzece.

📢 Kolejne zatrzymania pijanych kierujących w Lubuskim. To był bezpieczny Sylwester, ale policjanci nie odpoczywali. Podczas ostatniej nocy 2023 roku i pierwszych chwil Nowego Roku w województwie lubuskim policjanci nie odpoczywali. Co się działo na drogach? Jak przebiegały imprezy sylwestrowe? Ilu zatrzymano pijanych kierujących?

📢 SUV-y o wyjątkowo niskiej awaryjności. Które modele warto przemyśleć? Zapoznaj się z najnowszym raportem ADAC 2023 Ostatnie lata w motoryzacji to wielka popularność samochodów typu SUV. Wielu kierowców marzy o takim aucie. Cieszą się one dużą popularnością na rynku wtórnym. Ceny tych aut nie są niskie. Czy kupno takiego samochodu to dobry wybór? ADAC, czyli niemieckiego automobilklub sporządza i udostępnia raporty awaryjności poszczególnych modeli. Zobacz, które samochody typu SUV są najmniej awaryjne. 📢 Tragiczny początek 2024 roku. Śmiertelny wypadek na DK 22 w Lubuskiem Do tragicznego w skutkach wypadku doszło w noworoczny poranek na drodze krajowej nr 22 między Kostrzynem a Słońskiem. Osobówka uderzyła w drzewo.

📢 Sylwester 2023. Lubuskie stolice hucznie przywitały 2024 rok! Wystrzeliły korki od szampanów i fajerwerki | ZDJĘCIA Mieszkańcy województwa lubuskiego przywitali Nowy Rok 2024. Punktualnie o północy w całym województwie wystrzeliły korki od szampanów i fajerwerki. Wzajemnie składaliśmy sobie życzenia, tańczyliśmy i bawiliśmy do białego rana. Zobaczcie, jak wyglądało świętowanie Sylwestra i Nowego Roku w Zielonej Górze i Gorzowie.

📢 Robert Lewandowski i jego Sylwester. Nowy Rok przywitał w trampkach, na imprezie tanecznej w Barcelonie. Z kim się bawił? Robert Lewandowski świętował Sylwestra na zamkniętej imprezie w Barcelonie. Nowy Rok 2024 przywitał z żoną Anną i gronem wspólnych znajomych. Nie bez powodu założył... trampki. 📢 Sylwester w Zakopanem. Bójki, awantury, atak nożem, turysta wypadł z okna pensjonatu Jedna osoba zaatakowana nożem, mężczyzna, który wypadł z okna z drugiego piętra, mnóstwo pijanych i awanturujących się osób. Zakopiańska policja podsumowuje sylwestrowa noc. - Nie była to spokojna noc – mówią policjanci.

📢 Akcyza na papierosy i alkohol idzie w górę. Jak to wpłynie na ceny? Nowy rok rozpoczyna się od tego, że w życie wchodzi podwyżka. Obejmie ona akcyzę na alkohol, papierosy oraz tytoń. Podwyżki te zostały jeszcze uchwalone w minionym roku. 📢 Te rasy psów są najpiękniejsze. Oto lista najładniejszych ras psów na świecie. Zobacz TOP 10 przepięknych psów 1.01.2024 Pies to najlepszy przyjaciel człowieka. Która rasa psów jest najpiękniejsza? Sprawdź w galerii! Psy są kochane i lojalne. Często uznawane za członka rodziny czworonogi wnoszą wiele uśmiechu i ciepła do naszych domów. Zobacz TOP 10 ras uznawanych za najładniejszych. Pamiętaj, aby przy wyborze psa do adopcji nie kierować się jedynie wyglądem, może się okazać, że pod osłoną pięknego psa kryje się rozrabiaka, któremu będzie trzeba zapewnić odpowiednie warunki do życia.

📢 Tego nie jedz i nie kupuj w Biedronce, Lidlu, Auchan czy Kauflandzie. Uważaj na te produkty. Zostały wycofane ze sprzedaży! Ostrzeżenia GIS! Nie kupuj tego w supermarketach! Główny Inspektorat Sanitarny ostrzega przed produktami, które można było kupić w takich sklepach jak Lidl, Kaufland, Biedronka czy Rossmann. Sprawdź, czego nie należy spożywać, i co trzeba wyrzucić. Nazwy, numer partii, producent. Oto dlczego żywność z najpopularniejszych supermarketów bywa wycofywana ze sprzedaży.

📢 Tak mieszka i żyje na co dzień Iga Świątek. Gwiazda tenisa prywatnie. Jak wygląda jej życie poza kortem? [ZDJĘCIA] 1.01.2024 Jaka jest Iga Świątek poza kortem? Sprawdźcie w galerii! Wychowała się w podwarszawskim Raszynie. Na swoim mediach społecznościowych chętnie dzieli się zdjęciami z życia prywatnego. Można znaleźć m.in. zdjęcia z siostrą i tatą Igi Świątek. Zobacz, jak żyje gwiazda tenisa prywatnie. Tak mieszka i żyje na co dzień Iga Świątek. Zdjęcia znajdziesz w galerii!

📢 Zima i ferie w PRL. To były czasy! Narty, sanki i kuligi, czyli zimowe zabawy przed wojną i za komuny na starych zdjęciach Zimowa pogoda już zawitała i niebawem wróci do Polski. Śnieg zniechęca wiele osób do wychodzenia z domu, ale każdy turysta wie, że to czas na zabawę i aktywność nie gorszy od lata - tylko zabawy są inne. Szusowanie na nartach w górach, śmiganie na sankach, kuligi po lasach... zimą nie można narzekać na nudę. Podobnie myśleli nasi rodzice, dziadkowie i pradziadkowie, a zimowe zabawy z dawnych lat - sprzed wojny i z okresu PRL - miały swój własny nieodparty urok. Jak wtedy wyglądały narty, sanki i kuligi, zabawy dzieci, rozrywki w Zakopanem, ferie zimowe w mieście? Wszystko zdradzają stare zdjęcia. Wybraliśmy dla was najciekawsze fotografie zimowych zabaw z czasów młodości naszych dziadków i pradziadków.

📢 Życzenia noworoczne 2024 - szampańskie, eleganckie, osobliwe, fajne i nietuzinkowe. Bliscy i znajomi będą oczarowani Noworoczne życzenia to jedna z tradycji. Składamy je sobie osobiście, ale też wysyłamy SMS-em, mailem, poprzez komunikatory, a nawet tradycyjną pocztą. O ile na tę ostatnią opcję jest już za późno - to pozostałe wciąż są "w grze". W tym materiale znajdziecie niezwykłe życzenia na nowy, 2024 rok. Jedne są eleganckie, inne osobliwe, a wszystkie zwiastują nam szampańskich 12 miesięcy. Noworoczne życzenia można w dowolnej chwili skopiować, podpisać i wysłać do bliskich oraz znajomych. 📢 Morsy Świebodzin Aktywni witały nowy rok podczas lodowatej kąpieli. Spotkania przy morsowaniu to już ich tradycja To się nazywa hart ducha! Morsy z powiatu świebodzińskiego punktualnie w sylwestrowe południe zażywali lodowatych kąpieli w jeziorze w Wilkowie. To już w ich wykonaniu tradycja. Byliśmy tam z kamerą, zobaczcie sami!

📢 "Zatopiły" 2023 rok. EKM Lubuskie Morsy w swoim szalonym stylu świętowały Sylwestra i pożegnały stary rok To był szalony sylwestrowy poranek w wykonaniu grupy EKM Lubuskie Morsy. Zanurzeni w zimnej wodzie, pod gołym niebem pożegnali stary rok i życzyli sobie szczęścia w nadchodzącym wielkimi krokami 2024. Bo jeśli świętować 31 grudnia, to tak jak oni, z przytupem! 📢 Tym żył Gorzów w 2023 roku! Dwanaście miesięcy w obiektywie Otwarcie Areny Gorzów, umowa na pierwszy etap obwodnicy miasta czy start pierwszej kobiety w barwach żużlowej Stali Gorzów. To część z tego, co wydarzyło się w 2023 roku. Czym żył Gorzów przez minione dwanaście miesięcy? 📢 500 plus dla małżeństw z długim stażem! Oto, jak otrzymać dodatkowe pieniądze ze świadczenia 500 plus 31.12.2023 Kilka tygodni temu na biurko Marszałek Sejmu Elżbiety Witek trafiła obywatelska petycja dotycząca nowego świadczenia 500 plus. Tym razem dodatek ten miałyby otrzymywać małżeństwa z długoletnim stażem. Sprawdź szczegóły, kto może otrzymać 500 plus dla małżeństw.

📢 Lubuskie, Lubuszanie i 2023 rok na zdjęciach Mariusza Kapały. Ponad 100 emocjonalnych fotografii. Słowa tego nie opiszą. ZOBACZCIE Rok 2023 był niesamowity, przytłaczający, ekscytujący, frustrujący... Te wszystkie i wiele więcej emocji na swoich niezwykłych fotografiach zawarł dla Was nasz fotoreporter, Mariusz Kapała, którego zdjęcia idealnie oddają i opisują wydarzenia minionego roku. Było osobliwie, ciężko i pięknie zarazem. Dwanaście niezapomnianych miesięcy okiem lubuskiego fotografa. Po prostu zobaczcie. 📢 Kankan, arie z oper "Carmen" i "Poławiacze Pereł" oraz walc z filmu "Amelia". Za nami koncerty sylwestrowe Filharmonii Zielonogórskiej Cóż to był za koncert! W Filharmonii Zielonogórskiej odbyła się sylwestrowa, muzyczna uczta z melodiami i muzyką kompozytorów francuskich. Można było usłyszeć m.in. arie z oper Bizeta, Delibesa czy Offenbacha. Nie zabrakło także, tak typowego dla Francji, akordeonu w najlepszym wykonaniu.

📢 Jak Lubuszanie spędzą sylwestra? Królują domówki, ale niektórzy wybiorą się też na bale albo na zabawę pod chmurką Niektórzy na balach i zabawach, ale zdecydowana większość na domówkach i w gronie najbliższej rodziny i przyjaciół. Zapytaliśmy Lubuszan, jak spędzą sylwestra. 📢 Mandaty i punkty karne 2024. Kara więzienia i konfiskata auta za jazdę po alkoholu! Punkty karne znowu kasowane po roku [NOWE PRZEPISY] Od 2024 roku wchodzą w życie kolejnej surowe kary więzienia dla pijanych kierowców. Nie można też już wykręcić się od kary sposobami, które były dotychczas częste, a do tego skuteczne. Punkty karne od niedawna znowu kasowane są po 1 roku, ale uwaga: nie wszystkie punkty. Zapoznaj się w tym artykule z aktualnymi przepisami Prawa o ruchu drogowym.

📢 Gorączka sylwestrowej nocy? Tu w Lubuskiem znajdziesz pomoc lekarza w sylwestra i Nowy Rok Sylwester to najbardziej imprezowa noc w roku, która sprzyja urazom i wypadkom. W razie takiego zdarzenia, ale również w przypadku złego samopoczucia lub nagłego zachorowania warto wiedzieć, co zrobić, gdy będziemy pilnie potrzebować porady lekarza. Gdzie wtedy szukać pomocy?

📢 Mali Gorzowiacy rozpoczęli kolędowanie od kościoła do kościoła Koncertem w Białym Kościółku zespół Mali Gorzowiacy rozpoczął doroczne kolędowanie w gorzowskich świątyniach. Tym razem na trasie „kolędowego tournée” jest pięć kościołów. Kolejne koncerty będą w weekend 12-14 stycznia. 📢 Tak wygląda wewnątrz domu Zenona Martyniuka. Zdjęcia domu, żony, mamy i siostry artysty Zenon Martyniuk wybrał sobie miejsce zamieszkania w malowniczej Grabówce pod Białymstokiem. Choć dom, w którym mieszka, nie jest olbrzymi, to wnętrza tego miejsca z pewnością robią duże wrażenie. Oprócz tego, Państwo Martyniukowie mogą cieszyć się przestronnym ogrodem, który zapewne stanowi urokliwe miejsce relaksu dla tej znanej rodziny. Niech obrazki mówią więcej niż słowa – zerknijcie sami!

📢 W Nowy Rok w Zielonej Górze aptekarze będą mieć wolne. Podobnie w Święto Trzech Króli. Zmieniają się przepisy | WIDEO Wraz z ostatnim dniem grudnia kończy się lista aptek dyżurujących w nocy i święta w Zielonej Górze. Warto wcześniej zaopatrzyć się w leki przeciwbólowe, czy przeciwgorączkowe, bo najbliższe czynne apteki w święto i nocą będą w Sulechowie i Nowej Soli.

📢 Na zakończenie 2023 w Żaganiu strajkowali pracownicy Kauflandu. To część ogólnopolskiego prostestu ostrzegawczego pracowników sieci W sobotę 30 grudnia 2023 w godz. 12.00-14.00 pracownicy żagańskiego Kauflandu wzięli udział w strajku ostrzegawczym. - Chcemy większych zarobków i zwiększenia liczebności załogi marketu - powiedzieli nam. - Tak dalej nie da się pracować!

Protest zorganizowało Organizacja Międzyzakładowa OPZZ Konfederacja Pracy w Kauflandzie. 📢 Zima 2023/2024. Oto najlepsze miejsca do Morsowania w Lubuskiem! Jak zacząć? O czym pamiętać? | MAPA, WIDEO Województwo lubuskie słynie z lasów i jezior. Mamy mnóstwo zbiorników wodnych z bardzo dobrą infrastrukturą turystyczną, a te w okresie zimowym idealnie nadają się do morsowania. Przepłynęliśmy dla Was setki kilometrów lodowatych wód oraz podpytaliśmy nasze lokalne morsy, które miejsca polecają szczególnie. I wiecie co? Trochę tego mamy! Zobaczcie, gdzie zimą warto zarzywać lodowatych kąpieli.

📢 Memy, które zrozumieją tylko dzieciaki z lat 90-tych. Rozbawią cię do łez! [MEMY] 30.12.2023 Pamiętacie szalone lata dziewięćdziesiąte? Wszyscy oglądali "Beverly Hills" i "Doktor Quinn", a wiedzę zdobywaliśmy mimo że Google nie istniało. Używaliście Windowsa 98 - wiele osób uważa, że to najlepszy system operacyjny. Jak wspominacie te lata? Oto memy o szalonych latach 90-tych!

📢 Nowosolanie zachwyceni. Oglądali te szopkę, jako dzieci, teraz przyprowadzają własne pociechy Mieszkańcy Nowej Soli i okolicy podziwiają szopkę, która po latach wróciła do kościoła pw. św. Antoniego. Uwagę skupiają ruchome figurki świętych, rozpoznawalne w mieście budynki oraz postać o. Medarda. – Przychodźcie z całymi rodzinami, dziećmi i rozpowiadajcie tę radosną wiadomość, że do kapucynów po kilku latach na powrót wróciła ruchoma szopka – zaprasza br. Mirosław Dudzic.

📢 Coraz więcej Lubuszan wyrabia Europejskie Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego. Kiedy trzeba mieć taką kartę? Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego warto mieć ze sobą, gdy podróżujemy po państwach Unii Europejskiej, EFTA (Szwajcaria, Norwegia, Islandia i Liechtenstein) oraz Wielkiej Brytanii. Karta pozwala uniknąć kosztów leczenia. Z roku na rok coraz więcej Lubuszan zgłasza się po odbiór tego dokumentu. 📢 10 cudownych miejscowości w Polsce. Ich wspaniałe historie przyciągają turystów z całego świata Religia ma ogromne znaczenie w życiu wielu Polaków – nic więc dziwnego, że opisane poniżej zakątki cieszą się wśród naszych rodaków niesłabnącą popularnością. Ich niesamowite historie przyciągają nie tylko krajan, ale i turystów z całego świata – oto 10 miejscowości w Polsce, w których zdarzyły się cuda. 📢 Alicja Majewska, Olga Bończyk i Łukasz Zagrobelny w Żarach. Artyści zaśpiewali piękne kolędy w kościele pw. WNMP Alicja Majewska, Olga Bończyk i Łukasz Zagrobelny przyjechali do Żar na niezwykły koncert kolęd i pastorałek. Artyści wystąpili w kościele pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny.

📢 Gorzów już się nie wyludnia? Tyle osób jest zameldowanych w mieście Przez ostatnie pół roku liczba zameldowanych mieszkańców Gorzowa wzrosła o 256 osób. Z danych na koniec starego roku wynika, że w Gorzowie meldunek ma 109 967 mieszkańców.

📢 Obwodnica zachodnia. Ruszył przetarg, a miasto szykuje się do budowy. Poznaj szczegóły nowej inwestycji Prezydent Janusz Kubicki informował, że w budżecie na przyszły rok zagospodarowano środki na budowę obwodnicy zachodniej. W ramach inwestycji zaplanowano budowę łącznie ponad 8 kilometrów drogi oraz dwa ronda. Trasa poprowadzi od Trasy Północnej do miejscowości Wysokie. Pierwsza część dotyczy trzykilometrowego odcinka, który stanie się obwodnicą miejscowości Przylep. Prace mają ruszyć w 2024 roku. 📢 Szampan, fajerwerki i nieśmiertelna Maryla. Zobaczcie najlepsze memy na sylwestra! Taka noc jest tylko raz w roku. A właściwie w ciągu dwóch lat. Czy raczej to dwa lata w czasie jednej nocy? W każdym razie SYLWESTER 2023/2024 tuż-tuż. Niezależnie od tego, jakie macie plany na 31 grudnia, jak lubicie żegnać stary i witać nowy rok, wybieracie bale, wycieczki czy też domówki, bawcie się dobrze! A w dobry nastrój wprowadzą was najlepsze sylwestrowe memy, w których wszyscy przeglądamy się jak w zwierciadle. Przejdźcie do galerii, obejrzyjcie, a ze śmiechu rozbolą was brzuchy!

📢 Przepowiednie na 2024 rok. Lek na alzheimera, wojna w Europie i śmierć wielkiego przywódcy Rok 2023 pomału przechodzi do historii. Przed nami nowy, kolejny rok - 2024. Dla osób wyznających motto - "Nowy Rok, Nowa Ja", to czas postanowień, większych motywacji i pozytywnego nastawienia do walki o lepsze życie. Wróżka Roma specjalnie na życzenie naszych czytelników postanowiła sprawdzić, co przyniesie nam 2024 rok. Z pewnością będzie ciekawie. Oto przepowiednie na 2024 roku. Zobacz, co wywróżyła nam Wróżka Roma! 📢 Najnowsze ostrzeżenia GIS - Biedronka, Lidl i inne. Te produkty zostały wycofane ze sklepów Pracownicy Głównego Inspektoratu Sanitarnego przeprowadzili kolejne kontrole. Ich wyniki zostały opublikowane. Zobacz, które produkty nie nadają się do spożycia i użytkowania. Mamy listę wycofanych towarów.

📢 Dopóki starczyło sił. Zastal Zielona Góra nie sprostał ostrowskiej Stali Kibice Enei Stelmetu Zastalu liczyli na niespodziankę w starciu z bardzo mocną Arged Stalą Ostrów. Nie doszło do niej, choć przez trzy kwarty zielonogórzanie dzielnie walczyli, a w ostatnich minutach doprowadzili do emocjonującej końcówki.

📢 Czy Twój kot Cię kocha? Po czym to poznać? Oto 10 dowodów na kocią miłość 29.12.2023 Koty, podobnie jak ludzie, mają bardzo różne charaktery. Niektóre kochają być przytulane, a inne wolą zawsze zachować odległość od swoich opiekunów. Nie oznacza to, że Twój przyjaciel Cię nie kocha. Najważniejsze, abyś nauczył się odczytywać uczucia Twojego futrzaka. Oto 10 dowodów, że Twój kot Cię kocha!

📢 Seria morderstw w Brójcach. W ciągu roku zginęły tu dwie kobiety. Policja ma podejrzanego? Policjanci prawdopodobnie złapali mężczyznę, podejrzanego o kilka morderstw, do których doszło w ciągu 2023 r. w Brójcach w powiecie międzyrzeckim. Na przestrzeni kilku miesięcy zginęły tutaj dwie kobiety. Czy za ich śmierć odpowiada ten sam sprawca? 📢 Ogromna tragedia w Lubuskiem. Jeden po drugim tracili przytomność. To było jak wejście do trumny. Zmarli tragicznie... Do Sądu Rejonowego w Nowej Soli trafił akt oskarżenia w sprawie tragedii, która wydarzyła się latem ubiegłego roku na oczyszczalni ścieków w Lubięcinie w powiecie nowosolskim. W tragicznych okolicznościach zmarło dwóch mężczyzn. Udało się uratować trzeciego.

📢 Dunaj zalewa Budapeszt. Poziom wody przekroczył aż sześć metrów. Ulice wzdłuż rzeki są zalane Węgierska Generalna Dyrekcja Gospodarki Wodnej bije na alarm. Jak podano, rzeka Dunaj wystąpiła z brzegów i obecnie zalewa Budapeszt. Poziom wody jest największy od 10 lat i osiągnął blisko siedmiu metrów. 📢 Sylwester 2023/2024 w Zielonej Górze. Będzie się działo w centrum, Lubuskim Teatrze i Filharmonii! A co dla najmłodszych? Do końca roku już tylko kilka dni. Jeśli jednak wciąż nie masz planów na Sylwestra 2023/2024 to Lubuski Teatr, Filharmonia Zielonogórska i miasto mają ciekawe propozycje. Na pewno nie będziemy narzekać na nudę! 📢 Święta 2023. Nie tylko koty naszych Czytelników uwielbiają świąteczne drzewka. Dostaliśmy dużo zdjęć | GALERIA Zdawałoby się, że kot i choinka nie mają prawa spotkać się bez szwanku dla tej drugiej. - Żaden prawdziwy kot nie zniesie takiej zniewagi, jak stojąca choinka - zauważa pan Maciej. A jednak! Koty naszych Czytelników potrafią tak wpasować się między świąteczne ozdoby, że nie tylko żadnej nie zrzucą. Doskonale maskują się w zielonych gałązkach. I potrafią to nie tylko koty. Zobacz galerię świątecznych zdjęć od naszych Czytelników.

📢 Rosja grozi zajęciem amerykańskich baz wojskowych na terytorium NATO Czołowy propagandysta Kremla znów ostrzega. Tym razem Władimir Sołowjow, zaufany człowiek Putina wezwał Waszyngton do przekazania Rosji swoich europejskich baz wojskowych. 📢 Horoskop na 2024 rok dla wszystkich znaków zodiaku. Niektóre z nich będą mieć ogromnego pecha! Sprawdź, jaki rok cię czeka Horoskop roczny mówi o tym, co czeka poszczególne znaki zodiaku na przestrzeni całego roku. Zbliżające się 366 dni nie dla wszystkich będą szczęśliwe. Choć niektóre znaki mogą cieszyć się szczęściem i powodzeniem, niestety inne napotkają na swojej drodze spore trudności. Przeczytaj, jakie gwiazdy mają plany na nadchodzący rok. 📢 Horoskop chiński na 2024 rok. Co cię czeka w kolejnym roku? Dla wielu to będzie burzliwy okres! Horoskop chiński na najbliższy czas zwiastuje burzliwe zmiany. Najbliższy rok będzie rokiem Drewnianego Smoka. Zobacz, komu według horoskopu chińskiego smok będzie sprzyjał, komu przyniesie złe wieści i jaka przyszłość czeka na poszczególne znaki zodiaku. Niektórzy powinni spodziewać się poważnych, życiowych rewolucji.

📢 Co o twoim zdrowiu mówi kształt kupy? Zobacz, kiedy stolec może być powodem do zmartwień „Kupa, jaka jest, każdy widzi”, parafrazując klasyka. Ale czy na pewno? Rzadko się o tym rozmawia, nie zawsze też wszyscy zaglądają do toalety, żeby skontrolować swój stolec. Warto się przełamać, bo kształt kupy może wiele powiedzieć o stanie zdrowia. Dowiedz się, jakie są rodzaje stolca wg Bristol Stool Chart i na co zwracać uwagę. 📢 Karkonosze zimą widziane z Zielonej Góry. Przepięknie widać szczegóły. Mamy zdjęcia! Udało się! Teren, który widzicie na poniższych fotografiach, oddalony jest od nas o około 140 kilometrów. Prawda, że zapiera dech?

📢 Niemcy mają problem z migrantami. Władze proszą mieszkańców o pomoc Jak informuje Interia, Monachium ma problem z uchodźcami. Władze apelują nawet do obywateli, by - w zamian za publiczne pieniądze - oddawali swoje lokale w użytek cudzoziemcom.

📢 Bp Paweł Socha jest biskupem już 50 lat! Tak obchodził złoty jubileusz To dla mnie akt wielkiej wdzięczności, że Pan Bóg przeze mnie dokonywał dzieł – mówił we wtorkowe południe bp Paweł Socha w dniu 50. rocznicy święceń biskupich. 📢 Symbol seksu MMA zaprezentowała wideo w uwodzicielskiej świątecznej kreacji Amerykańska zawodniczka, symbol seksu mieszanych sztuk walki Paige VanZant opublikowała w sieciach społecznościowych wideo w uwodzicielskiej świątecznej kreacji. 📢 Żabi Dwór - od rycerskiego majątku po nowoczesny hotel ze spa Żabi Dwór - to miejsce na prawdziwy relaks z odrobiną luksusu, eleganckie wesele w zabytkowych wnętrzach czy kreatywnego spotkania biznesowego także w parku „Przepiękne miejsce, klimatyczne spa oraz rewelacyjny masaż. Restauracja rodem z warszawskich salonów. Uwielbiam takie miejsca ze smakiem, na pewno wrócę. Polecam.” Podpisano - Nikodem.

📢 27 fascynujących ciekawostek o Dolnym Śląsku. Ukryte skarby, żeliwne drzewo, biegun zimna i inne cuda, które was zaskoczą Szukacie inspiracji do weekendowych wycieczek i zwiedzania? Wybierzcie się na Dolny Śląsk, gdzie na każdym kroku możecie napotkać coś niezwykłego. Na zachętę zebraliśmy dla was 27 niesamowitych ciekawostek o Dolnym Śląsku. Są wśród nich zaskakujące fakty, intrygujące informacje, a przede wszystkim – inspiracje do wycieczek po regionie, których długo nie zapomnicie. 📢 NASZA LOTERIA. Czekają na Ciebie tysiące złotych. A w wielkim finale aż ćwierć miliona! Wyślij SMS i włącz się do gry Jeszcze tylko do 5 stycznia trwa specjalna runda NASZEJ LOTERII, w której do wygrania są aż dwie nagrody: najnowszy model Thermomixa lub spora gotówka. Jeśli włączysz się do gry już teraz, weźmiesz udział w trzech losowaniach! Szczegóły poniżej.

📢 Lubuskie Las Vegas znowu rozbłyśnie! To będzie najbardziej oświetlona wieś w Lubuskiem. Przyjedziecie tutaj? Gotowi? Niedługo rozbłyśnie lubuskie Las Vegas. Popowo przystroi się w setki tysięcy światełek. I znowu zjadą się tutaj tłumy ludzi. 📢 Tabela netto waloryzacji emerytur 2024. Mamy wyliczenia świadczeń brutto i netto od marca Tabela netto waloryzacji emerytur 2024. Seniorzy ponownie będą mogli liczyć na solidny wzrost świadczeń. Za sprawą wysokiej inflacji podwyżki emerytur muszą być wyższe. Takie mogą być stawki emerytur od marca 2024, jeśli będą obowiązywać zapowiadane zasady. 📢 Szczęśliwe liczby zapisane w dacie urodzenia. Poznaj swoją liczbę przewodnią i sprawdź, co oznacza Jeśli wierzyć numerologom, nic nie dzieje się przez przypadek, a ogromny wpływ na nasze życie mają liczby. Każdy z nas ma liczbę przewodnią, zawartą w dacie urodzenia i to z nią powiązane są liczby, które mogą być dla nas okazać się szczęśliwe.

📢 Mistrz świata w dysku wyprowadził się na Dominikanę. Tak mieszka Piotr Małachowski na Karaibach Piotr Małachowski to mistrz świata i dwukrotny medalista igrzysk olimpijski w rzucie dyskiem. W tym roku lekkoatleta przeszedł na emeryturę i zamieszkał z rodziną na Karaibach. Tak Piotr Małachowski mieszka na Dominikanie - zobaczcie zdjęcia z jego domu i tropikalnego raju. 📢 Jak długo się trzeźwieje? Piłeś? Jesteś ciekaw, kiedy znów możesz wsiąść za kółko? Sprawdź koniecznie! JAK DŁUGO SIĘ TRZEŹWIEJE? Wielu siada za kółkiem po nocnej imprezie, bo są pewni, że już wytrzeźwieli. Sprawdziliśmy, jak długo się trzeźwieje. Podajemy również informację, gdzie znajdziecie alkomaty!

📢 Długość dnia i nocy w Polsce. Jak się zmieniają w ciągu roku? Sprawdź jaka jest długość dnia na równiku - KALENDARZ [19.02.2021] Długość dnia w Polsce zmienia się w ciągu roku. Jak obliczyć długość dnia? Ile wynosi ona na równiku? Sprawdź kalendarz, w którym można zobaczyć i sprawdzić ile wynosi długość dnia.

📢 Plan Kolęd w Gorzowie. Kiedy ksiądz odwiedzi Twój dom? Mamy pełną rozpiskę wizyt duszpasterskich w Gorzowie [INFORMATOR] Kolęda w Gorzowie. Kiedy ksiądz z wizytą duszpasterską zawita właśnie do Ciebie? Kilknij w zdjęcie i sprawdź - przygotowaliśmy dla Was pełną rozpiskę wizyt duszpasterskich w Gorzowie. Niektóre z gorzowskich parafii już rozpoczęły kolędę. W naszym informatorze znajdziesz informacje o kolędach odbywających się od 2 stycznia.

