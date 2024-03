Przegląd prasy 2.03.2024. Przygotowaliśmy zestaw najważniejszych informacji z wczoraj. Bądź na bieżąco z wydarzeniami

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 1.03. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Utrudnienia w ruchu: woj. lubuskie. Gdzie trwają roboty drogowe? Sprawdź stan na 2.03.2024”?

📢 Utrudnienia w ruchu: woj. lubuskie. Gdzie trwają roboty drogowe? Sprawdź stan na 2.03.2024 Gdzie w województwie lubuskim należy spodziewać się dzisiaj (2.03.2024) utrudnień? Roboty drogowe: droga 31, m. Kostrzyn n/O (107. km na odc. 0,1 km) Przebudowa mostu drogowego w ciągu DK-31 miejscowość Kostrzyn nad OdrąWyłączenie pasa jezdni drogi krajowej 31 (ul. Sikorskiego) w kierunku Słubic, na odcinku od km 107+005 do skrzyżowania z ul. Sybiraków km 107+135.Ruch wahadłowy, sterowanie ręczne w godz. 6:00-22:00, w porze nocnej sterowanie sygnalizacją świetlną.

📢 Lubuskie ma dwa nowe rezerwaty. To przyrodnicze klejnoty regionu! Są tam cenne torfowiska i lasy łęgowe Rezerwaty przyrody to jedne z najcenniejszych obszarów w kraju, które chronią wiele gatunków zwierząt i roślin przed wymarciem. Niestety wiele z nich jest zagrożonych z powodu działalności człowieka. Właśnie dlatego tak ważne jest tworzenie nowych terenów obejmujących obszary zachowane w naturalnym stanie. W regionie niedawno przybyły kolejne takie miejsca.

📢 Janusze budownictwa. Oni nie powinni brać narzędzi do ręki! Zobaczcie zdjęcia ich prac Nie jest łatwo dziś trafić na prawdziwe "złote rączki", ludzi z wiedzą i doświadczeniem, a do tego rzetelnych i uczciwych, którym ze spokojem możemy powierzyć remont naszego domu czy mieszkania. Gdy zlecimy prace przypadkowemu wykonawcy, możemy wyjść na tym jak Zabłocki na mydle. Do czego są zdolni Janusze budownictwa? Patrząc na ich dokonania, możemy stwierdzić, że nigdy nie powinni pracować w tym zawodzie. Zobaczcie na zdjęciach w galerii.

📢 To będzie lotnicze święto. Do zielonogórskiego Przylepu przylecą śmigłowce z różnych stron świata! Szykuje się gratka dla miłośników lotnictwa i niezapomniane wydarzenie dla mieszkańców regionu. Lotnisko w Przylepie będzie gospodarzem II Światowego Zlotu Śmigłowców i Międzynarodowych Zawodów Śmigłowcowych.

📢 Podwyżki dla seniorów już od marca? Wiemy, ile wyniesie ta największa waloryzacja! Sprawdź Czy to ostatnie tak duże podwyżki emerytur? W marcu seniorzy mogą liczyć na wzrost świadczeń na poziomie 12,3 procent. Przynajmniej takie wzrosty zakładają rządowe prognozy, na podstawie których powstał projekt ustawy budżetowej na 2024 r. Jeżeli ustawa z takimi zapisami wejdzie w życie, wtedy renciści i emeryci mogą liczyć na takie podwyżki. 📢 Wiadomo kim jest sprawca tragicznego wypadku w Szczecinie. Udostępniono zdjęcie W piątek w Szczecinie zatrzymano kierowcę, który wcześniej z premedytacją wjeżdżał w ludzi na ulicy. Jeden ze świadków opisał, jak sprawca zachowywał się przy zatrzymaniu. W związku ze zdarzeniem kilkanaście osób trafiło do szpitala. 📢 Będzie wojna, a może wybuchnie kryzys? Musisz mieć plecak ewakuacyjny! Rząd podpowiada, jak go spakować Rządowe Centrum Bezpieczeństwa wydało poradnik na czas wojny i kryzysu "Bądź gotowy". Publikację wydano w 2022 roku, czyli zaraz po tym, gdy Rosja zaatakowała Ukrainę. W tym poradniku znajduje się wiele cennych informacji. Jednym z poruszanych przez ekspertów RCB tematów jest konieczność posiadania plecaka ewakuacyjnego. Sprawdźcie, jak go spakować, by w sytuacji zagrożenie można było przetrwać.

📢 Nowa p.o. dyrektora lubuskiego oddziału Narodowego Funduszu Zdrowia w Zielonej Górze Od piątku, 1 marca, decyzją Ministra Zdrowia, obowiązki Dyrektora Lubuskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ pełni Pani Marta Cal. Dotychczasowa Dyrektor Oddziału, Ewa Skrbeńska, złożyła wypowiedzenie jeszcze w ubiegłym roku i 29 lutego skończył się jej okres wypowiedzenia. Obowiązki dyrektora pełniła od 2021 roku. 📢 Syn Alicji Bachledy-Curuś i Colina Farrella - zdjęcia. Tak wygląda Henry Tadeusz Farrell [2.03.2024 r.] Henry Tadeusz Farrell to syn Alicji Bachledy-Curuś i słynnego hollywoodzkiego gwiazdora Colina Farrella. Chłopiec jest już nastolatkiem i w 2023 roku pojawił się u boku ojca na ceremoni wręczenia Oscarów. Okazuje się, że jest niezwykle podobny do rodziców! Zobaczcie jak wygląda.

📢 Nowe ostrzeżenia GIS - te produkty wycofano z Biedronki, Lidla i innych sklepów. Oto aktualne komunikaty! [2.03.2024 r.] Główny Inspektorat Sanitarny opublikował wyniki kolejnych kontroli, jakie przeprowadzono w ostatnich tygodniach. Niektóre produkty nie spełniają standardów bezpieczeństwa spożywczego i musiały zostać wycofane. Zobacz, czego nie kupować i jakie towary zniknęły ze sklepowych półek.

📢 Picie wody z cytryną - na co pomaga? Takie są skutki picia tego napoju. Tak reaguje nasz organizm [2.03.2024 r.] Szklanka wody z wyciśniętym sokiem z cytryny przez wielu uważana jest za jeden z najlepszych napojów orzeźwiających na początek dnia. Ma on też sporo pozytywnych czynników, które wpłyną na pracę naszego organizmu. Zobacz, jakie są skutki codziennego picia wody z cytryną. 📢 Zamiokulkas - trik na wypuszczanie nowych liści. Wsyp to do doniczki, a zamiokulkas odżyje [2.03.2024 r.] Zadbany zamiokulkas jest wspaniałą ozdobą pokoju. Zdarza się jednak, że zamiokulkas marnieje, liście żółkną lub brązowieją i odpadają, a roślina nie wypuszcza nowych. Zdrowy zamiokulkas ma piękne, błyszczące, mięsiste liście w kolorze głębokiej zieleni. Jeśli twój zamiokulkas wygląda źle, dodaj ten prosty, ale skuteczny nawóz do doniczki. Zobacz przepis na nawóz do zamiokulkasa.

📢 Uroczystości patriotyczne przed Pomnikiem Chwały Oręża Polskiego w Sulechowie. Narodowy Dzień Pamięci "Żołnierzy Wyklętych" W piątek 1 marca przed Pomnikiem Chwały Oręża Polskiego w Sulechowie odbyły się obchody Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych. W uroczystości udział wzięli: przedstawiciele władz samorządowych powiatu zielonogórskiego, gminy Sulechów, 5. Lubuskiego Pułku Artylerii, służb mundurowych, harcerze, kombatanci, delegacje gminnych szkół, partii politycznych oraz mieszkańcy gminy.

📢 Medale dla pracowników Uniwersytetu Zielonogórskiego. Zobacz, kto został wyróżniony! W siedzibie rektoratu Uniwersytetu Zielonogórskiego odbyła się uroczystość wręczenia odznaczeń państwowych pracownikom Uniwersytetu Zielonogórskiego. 13 osób otrzymało Medal Komisji Edukacji Narodowej, 6 osób Złoty Medal za Długoletnią Służbę, 7 osób Srebrny Medal za Długoletnią Służbę i jedna osoba Brązowy Medal za Długoletnią Służbę. 📢 Mieszkańcy Zielonej Góry pamiętają o żołnierzach wyklętych. Była msza i uroczystość z udziałem młodzieży i kombatantów W ramach obchodów Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych odprawiona została msza w intencji ojczyzny. Uczniowie VI LO przygotowali spektakl słowno - muzyczny. Święto było okazją do uhonorowania Złotym Medalem Prezydenta Miasta za zasługi dla Zielonej Góry Wiktora Augustowskiego, prezesa lubuskiego zarządu wojewódzkiego Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych w Zielonej Górze.

📢 Sławomir Nistras w Gorzowie. Nagrodził trenera lekkoatletów i mówił o igrzyskach w Paryżu Nie ma ważniejszego zadania w 2024 r. dla ministra sportu jak przygotowanie kadry olimpijczyków na igrzyska w Paryżu – mówi Sławomir Nitras. Minister sportu odwiedził gorzowski stadion lekkoatletyczny. Nagrodził trenera lekkoatletów i mówił o przygotowaniach na igrzyska. 📢 Horoskop miłosny na marzec 2024. Te znaki zodiaku zakochają się na wiosnę, a te się rozstaną Dłuższe dni, cieplejsze temperatury i słoneczna aura sprzyja nowiązywaniu nowych relacji i romansów. Wróżka Roma przygotowała już horoskop miłosny na marzec 2024. Nie wszystkie znaki zodiaku zakochają się. Kto ma szansę na nowe uczucie, a nad czyim związkiem pojawią się czarne chmury? Sprawdź w artykule. 📢 Burmistrz lubuskiej gminy szykuje horror ptakom zakładającym gniazda oraz ich młodym? Pomysł zbulwersował setki internautów Akcja strząsania gniazd w marcu, a w kwietniu praca sokolnika, który ma spłoszyć młode ptaki, którym jakoś udałoby się urodzić to pomysł na „przywrócenie Parku Chopina w Świebodzinie mieszkańcom”. Część świebodzinian popiera pomysł. Post burmistrza w tej sprawie wywołał ponad tysiąc komentarzy i kilkaset udostępnień.

📢 Idzie wiosna! Czeka nas ciekawa walka o utrzymanie, a już w pierwszej kolejce derby Za oknami coraz wyższe temperatury, a także coraz więcej słońca. Dla fanów futbolu to jasny sygnał: powracają ligowe rozgrywki! Jako pierwsi spośród lubuskich piłkarzy na boiska wybiegną trzecioligowcy, którzy zainaugurują wiosnę w sobotę 2 marca. Przyjrzyjmy się tymczasem, jakie cele mają przed sobą poszczególne drużyny. 📢 Poważny wypadek na Placu Rodła w Szczecinie. Samochód wjechał w pieszych [ZDJĘCIA] Masowy wypadek na Placu Rodła w Szczecinie. Kierowca wjechał w pieszych, odjechał i rozbił się przy hotelu Dana.

📢 Odnowiony Park Tysiąclecia w Zielonej Górze. Tu czuć już wiosnę. Zobacz, jak teraz wygląda to ulubione miejsce mieszkańców Park Tysiąclecia w nowej odsłonie. Mieszkańcy już chętnie w nim spacerują, widząc oznaki wiosny. I czekają na więcej, kiedy wszystkie drzewa i krzewy staną się zielone. I kiedy zacznie działać tężnia, bo zdaniem wielu, to największa atrakcja tego miejsca.

📢 Kolejka po renetę landsberską. Ludzie ustawiali się po drzewka na długo przed sprzedażą! W piątek 1 marca na ryneczku Jerzego w Gorzowie można było kupić drzewko renety landsberskiej. Sprzedano prawie dwieście sztuk. A pierwsi klienci ustawiali się w kolejce jeszcze przed 9.00. 📢 Dzień Kota 2024: Wielkie święto mruczków i ich oddanych kociarzy. Zobacz demotywatory, memy i zabawne obrazki o kotach i życiu z kotami 17 lutego obchodzimy Dzień Kota! W ten jeden z najważniejszych dni w kalendarzu kociarzy, kłaniamy się głęboko naszym mruczkom i serwujemy im najlepsze puszki z rybką. Gdy już spełnimy nasz obowiązek, możemy zabrać się za przeglądanie zebranych w tej galerii zabawnych obrazków. Gwarantujemy, że odnajdziesz tu wiele sytuacji z Waszego wspólnego życia, których wspomnienie poprawi Ci humor. Zobacz najlepsze memy i obrazki o kotach!

📢 Gorzów pamięta o Żołnierzach Wyklętych. Rano kwiaty, wieczorem spotkanie 1 marca to Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych. Z tej okazji w piątek złożone zostały kwiaty pod pomnikiem rotmistrza Witolda Pileckiego. Zaplanowane zostało też spotkanie organizowane przez mieszkańców. 📢 Ile kosztują warzywa i owoce podczas przednówku? Ceny na ryneczku w Gorzowie |1 MARCA Ziemniaki już od 1,50 zł, marchew po 3 zł, a jabłka nawet za 1 zł – takie ceny widzieliśmy w piątek 1 marca na ryneczku Jerzego w Gorzowie.

📢 Oni tworzyli historię zielonogórskiej koszykówki. Zastalowcy 1984 zostali uhonorowani To działo się 40 lat temu. Na początku marca 1984 roku koszykarze Zastalu Zielona Góra po raz pierwszy w historii klubu awansowali do ekstraklasy. Od tego czasu zielonogórzanie zakochani są w baskecie.

📢 Czy Izi nadaje się do pracy w policji? Psiego funkcjonariusza czeka ważny egzamin Izi to nowy funkcjonariusz na czterech łapach w zielonogórskiej komendzie policji. Będzie tam psem patrolowo-tropiącym. Jednak zanim na dobre rozpocznie codzienną służbę w terenie, najpierw musi zdać ważny egzamin i pokazać, czego nauczył się przez ostatnie miesiące. 📢 Horoskop na marzec 2024. Będzie to miesiąc wielkich zmian, a dla jednego znaku zodiaku pojawią się nowe życiowe możliwości W marcu pożegnamy astrologiczną zimę i powitamy wiosnę. W tym miesiącu czeka nas również zmiana czasu. Gwiazdy mówią, że ten miesiąc będzie wyjątkowy. Niektóre znaki zodiaku poczują energię, której dawno nie doświadczyli. Osoby urodzone w pierwszym półroczu powinny uważać, a z kolei te z ostatnich trzech miesięcy roku czekają wielkie zmiany. Przeczytaj horoskop na marzec dla każdego znaku zodiaku.

📢 Zmarł dr inż. Jan Wiśniewski, były wykładowca na Wydziale Informatyki, Elektrotechniki i Automatyki Uniwersytetu Zielonogórskiego 17 lutego zmarł dr Jan Wiśniewski długoletni pracownik Wydziału Informatyki, Elektrotechniki i Automatyki Uniwersytetu Zielonogórskiego, ceniony badacz, inżynier, konstruktor i znakomity dydaktyk. 📢 Kąpielisko H2Ochla ma być otwarte w kwietniu. Czego tam oczekują mieszkańcy Zielonej Góry? Kąpielisko H2Ochla w Zielonej Górze ma być otwarte w kwietniu. Trwają ostatnie odbiory. System kas będzie podobny jak na basenie w CRS-ie. Z tego miejsca rekreacji mamy korzystać przez cały rok. Jakie oczekiwania mają mieszkańcy miasta?

📢 Szukasz pracy? W tych urzędach w Lubuskiem są wolne etaty. Sprawdź, czy to oferty dla ciebie? Lubuskie urzędy poszukują pracowników. Wolne etaty czekają mi.in. w Świebodzinie, Krośnie Odrzańskim, Gorzowie i Zielonej Górze. Kto może liczyć na zatrudnienie? Sprawdź najnowsze oferty pracy!

📢 Zakłady mięsne w Gorzowie. Tak po wojnie uruchamiano miejską rzeźnię. Dziś jest tutaj... galeria Askana! W miejscu, gdzie dziś jest galeria Askana, były kiedyś zakłady mięsne, a przed nimi - miejska rzeźnia. Opowiemy dziś o niej, bo tej historii nie zna wielu - nawet starszych - gorzowian!

📢 Kąpiel w Bałtyku, trening na plaży... Co żużlowcy Falubazu Zielona Góra robią nad morzem? Żużlowcy Enei Falubazu Zielona Góra integrują się i trenują nad morzem. Właśnie trwa Falubaz Camp 2024. Obejrzyjcie na zdjęciach, co robią zawodnicy. Nie zabrakło m.in. kąpieli w zimnym Bałtyku. 📢 Obra w Trzcielu wciąż groźna. Tym razem strażacy umacniali wały w okolicy oczyszczalni ścieków! Woda z Obry przy oczyszczalni ścieków wystąpiła z brzegów i zaczęła zalewać budynki. Do akcji wysłano strażaków, którzy zbudowali tymczasowe umocnienia przeciwpowodziowe.

📢 W tych miejscowościach w Lubuskiem nie będzie w marcu prądu. Trudna sytuacja na południu regionu. Szykujcie świeczki i latarki! Enea Operator informuje, gdzie w marcu w Lubuskiem nie będzie prądu. Na liście jest ponad 20 miejscowości z całego regionu - zarówno na północy, jak i na południu. Sprawdźcie, czy Was też to dotyczy!

📢 Od marca 2024 konfiskata samochodu za jazdę po pijaku. Prowadzisz pod wpływem? Stracisz wszystko W marcu 2024 roku w Polsce zaczną obowiązywać przepisy, które do kar dla pijanych kierowców oraz tych wsiadających za kółko po narkotykach dodają kolejną sankcję, jaką jest konfiskata samochodu. Czy to wystarczy, aby na naszych drogach było bezpieczniej? Przepisy jasno to wyjaśniają. Nie będzie taryfy ulgowej. Kierujący muszą mieć świadomość, że jeśli prowadzą pod wpływem, stracą wszystko.

📢 Gorzowskie koszykarki drugi raz pokonały poznanianki. I są już w półfinale! Nie było wątpliwości, komu należy się awans do półfinału Orlen Basket Ligi Kobiet. W czwartkowym (29 lutego) meczu gorzowianki wygrały z Eneą AZS Politechniką w Poznaniu różnicą 26 punktów. A ponieważ w pierwszym spotkaniu w Arenie Gorzów triumfowały 105:78, awansowały do strefy medalowej. O wejście do wielkiego finału powalczą z VBW Arką Gdynia. 📢 30 zdjęć Zielonej Góry, które musicie zobaczyć. Miasto wyglądało kiedyś inaczej. Zobaczcie jak! Zielona Góra na starych zdjęciach budzi wspomnienia, oczarowuje, zaskakuje. Macie ochotę na podróż w czasie? To zapraszamy Was w przeszłość! 📢 Szkoda tego meczu! Zastal Zielona Góra minimalnie przegrał ze Śląskiem Wrocław Kapitalne emocje w hali CRS w Zielonej Górze. Walczący o pozostanie w Orlen Basket Lidze zespól Enei Stelmetu Zastalu przegrał z WKS-em Śląskiem Wrocław 76:80.

📢 Kardiochirurgia w Gorzowie z kontraktem NFZ jeszcze w tym roku? Dwa ośrodki kardiochirurgiczne w województwie są jak najbardziej uzasadnione – mówił w czwartek 29 lutego w Gorzowie wiceminister zdrowia Wojciech Konieczny. Chce doprowadzić do tego, że kardiochirurgia otrzyma kontrakt z Narodowym Funduszem Zdrowia.

📢 Poszukiwany bandyta zatrzymany na jednym z zielonogórskich osiedli. Był zaskoczony! 46-letni mężczyzna od 5 lat ukrywał się przed organami ścigania. Stosując różne metody kamuflażu i często zmieniając miejsce pobytu żył w przekonaniu, że sprytnie oszukuje szukających go policjantów. 📢 Reneta landsberska znów do kupienia. 1 marca będzie w sprzedaży na ryneczku Jerzego w Gorzowie Gorzowski Rynek Hurtowy przygotował do sprzedaży 200 sztuk renety landsberskiej. Będzie można ją kupić w piątek 1 marca o 9.00 na ryneczku Jerzego.

📢 W tym batonie mogą być ostre odłamki. Wycofano produkt popularnej marki, który był dostępny wszędzie. Sprawdź szczegóły ostrzeżenia GIS Niebezpieczny baton został już wycofany ze sklepów, ale wiele osób wciąż może mieć go w domu. To produkt popularnej marki, który był dostępny wszędzie. Główny Inspektorat Sanitarny zaleca, by absolutnie go nie jeść, bo zawiera ostre odłamki. Zobacz szczegóły ostrzeżenia GIS.

📢 Lubuska dolina wodorowa? Jest taki pomysł, możliwy do realizacji! Prąd z wodoru jest przyszłością! To jedno z bardzo obiecujących, odnawialnych źródeł energii, badanych w bogatych krajach Europy, w USA, a także w Japonii. Również w naszym rejonie, między innymi w rejonie Żagania i Żar są plany budowy takich nowoczesnych elektrowni. 📢 Ozdoby wielkanocne z jajek – galeria zdjęć. Piękne dekoracje domu na Wielkanoc. Wyjątkowe pomysły na wielkanocne stroiki i świąteczne ozdoby Ozdoby wielkanocne pięknie udekorują dom na święta. Nie powinno wśród nich zabraknąć jajek, które są istotnym elementem dekorowania wnętrz na Wielkanoc. W naszej galerii inspiracji podsuwamy najlepsze pomysły na wielkonocne ozdoby na czasie. Zobacz, jak wykorzystać jajka i stworzyć z nich niezwykłe modne dekoracje na Wielkanoc 2024.

📢 Osoby o tych imionach mają wyjątkowo silny charakter! Są konsekwentne i uparcie dążą do celu. Zobacz listę Imiona niosą ze sobą pewne cechy. Coraz częściej rodzice przy wyborze imienia dla dziecka patrzą na jego znaczenie. Chcą zapewnić swoim pociechom dobrobyt i szczęście, ale także siłę! Sprawdziliśmy jakie imiona, zarówno męskie jak i żeńskie, noszą osoby o silnej osobowości. Zobacz w naszej galerii imiona silnych osób! 📢 Sprawa z Zatoniem już jasna. Nie będzie parkingu i placu festynowego. Mocne argumenty oraz sprzeciw mieszkańców Wczorajsze (28.02) spotkanie sołeckie w Zatoniu stało się areną ważnych decyzji dotyczących przyszłości malowniczego Parku Książęcego nieopodal Zielonej Góry. Pod naciskiem zdecydowanego sprzeciwu ze strony lokalnej społeczności, władze podjęły decyzję o zrezygnowaniu z planowanych inwestycji w tym obszarze, w tym budowy jakiegokolwiek parkingu oraz placu festynowego.

📢 Gitarzysta zespołu Kult Piotr Morawiec zatrzymany. Miał uczestniczyć w grupie wyłudzającej odszkodowania Policjanci zatrzymali trzy osoby podejrzane o sfingowanie śmierci w wypadkach samochodowych na terenie USA i branie za to wysokich odszkodowań. Jak ustaliła PAP, wśród zatrzymanych jest Alex K., Marta H-Z. i gitarzysta znanego polskiego zespołu rockowego Kult, Piotr Morawiec. Cała trójka usłyszała zarzuty. Znany muzyk wydał oświadczenie w tej sprawie. 📢 Nie żyje docent Henryk Samujłło. Był związany z zielonogórską uczelnią od jej poczatków 23 lutego 2024 r. zmarł docent Henryk Samujłło, emerytowany, wieloletni pracownik dydaktyczny Wyższej Szkoły Inżynierskiej i Politechniki Zielonogórskiej– poinformował rzeczniczka Uniwersytetu Zielonogórskiego. 📢 Uczniowie dają czadu, a nauczyciele? Załamują ręce... Oto nowe hity ze sprawdzianów, klasówek i kartkówek 2024 Trudno uwierzyć, co na klasówkach, sprawdzianach i kartkówkach potrafią pisać uczniowie. Uśmiejecie się do łez! Poczucia humoru często nie brakuje także nauczycielom. Jest to jednak śmiech przez łzy... Zobaczcie w galerii, jakie kwiatki występują w pracach domowych, wypracowaniach oraz kartkówkach.

📢 Nie możesz zrobić kupy? Dodaj do wody i pij rano. W pół godziny pozbędziesz się zaparcia. Oczyszcza i wspomaga odchudzanie. Zobacz przepis Ten napój nie tylko skutecznie nawadnia organizm, ale też pomaga oczyścić jelita oraz organizm z toksyn i zbędnych produktów przemiany materii. Woda z solą naturalnie zwalczy zaparcia i wzdęcia, pomoże też w odchudzaniu. Działa naprawdę szybko, więc po wypiciu lepiej być w pobliżu toalety. Sprawdź, jakie jeszcze korzyści może przynieść picie wody z solą na czczo. 📢 Rolnicy nie odpuszczają. Zablokowali drogę S3 na kilka godzin Protesty rolników nie słabną. Nadal blokują wiele dróg w całej Polce. Z tego powodu w czwartek, 29 lutego na kilka godzin został zamknięty odcinek S3 pomiędzy Gorzowem a węzłem Myślibórz. Kierowcy kierowani są na drogi wojewódzkie.

📢 Jarosław Hampel: Wiem, że z Piotrem dogadamy się, bo zawsze się dogadywaliśmy Przed zbliżającym się sezonem PGE Ekstraligi, Jarosław Hampel przeszedł z Platinum Motoru Lublin do Enei Falubazu Zielona Góra. Dla niespełna 42-latka będzie to powrót do zielonogórskiego klubu po sześciu latach. 📢 Pracownice urzędu pocztowego w Zielonej Górze uratowały pieniądze seniorki. Kobieta padła ofiarą oszusta matrymonialnego Klientka poczty miała sporo szczęścia. Czujne i dociekliwe pracownice jednej z pocztowych placówek w Zielonej Górze udaremniły próbę oszustwa matrymonialnego. Gdyby nie one, straciłaby ostanie oszczędności.

📢 Zielona Góra. Poród w znieczuleniu jest synonimem nowoczesnego położnictwa. Od teraz taka możliwość w CZMiD także "na życzenie" Przekaz społeczny oraz pokoleniowy ukazuje nam poród jako wydarzenie trudne, często bolesne i traumatyczne. Zielonogórska placówka zmienia swoje oblicze, otwierając się na potrzeby przyszłych mam i zapewniając rodzicom wsparcie nie tylko w momencie porodu, ale już na etapie ciąży. Co się zmieniło?

📢 Mamy kilka przykładów realnych wypłat nauczycieli 2024. Wiemy kiedy podwyżki trafią na ich konto Nauczyciele nadal czekają na obiecane podwyżki wynagrodzeń, które przyznano im od 1 stycznia 2024 roku, ale będą wypłacane z wyrównaniem. Im bliżej wypłat tym coraz więcej informacji, że obiecane 1500 złotych podwyżki brutto będzie tylko w teorii, a na konta belfrów trafi zdecydowanie niższa kwota. Zobaczcie, kiedy podwyżki znajdą się na kontach nauczycieli i ile będą wynosić. 📢 Tramwaj wzdłuż północnej obwodnicy Gorzowa dopiero… za kilkadziesiąt lat? Na dziś nie mamy absolutnie planów, by budować linię z Piasków wzdłuż północnej obwodnicy Gorzowa – mówił na środowej sesji rady miasta prezydent Jacek Wójcicki. 📢 Od 1 marca można składać wnioski na dofinansowanie prawa jazdy, szkolenia, zakup protez... Rusza kolejna edycja programu Aktywne samorządy Od jutra można składać wnioski w kolejnej edycji programu ,,Aktywny samorząd” realizowanego przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – poinformowano o tym na wtorkowej konferencji prasowej w PFRON w Zielonej Górze. – Po podziału jest 15 mln zł.

📢 To były osobiste historie opowiedziane łamiącym się głosem. Wilgoć wdziera się do domów nowosolan. Mają zalane piwnice i garaże Na sesji rady miasta w Nowej Soli w środę, 28 lutego wystąpili mieszkańcy dzielnicy Stare Żabno. – Jest strasznie. Proszę nam wierzyć. Was to nie dotyczy, a nas tak – mówiła jedna z nowosolanek, która wszystkie oszczędności wkłada w remont zalewanego domu. – Do 5 grudnia mieliśmy 380 procent grudniowej normy deszczu. W lutym to 400 procent normy. Ziemia jest nasączona, jak gąbka – mówił Jacek Baranowski, Koordynator Miejskiego Zaplecza Gospodarczo-Technicznego w Urzędzie Miejskim w Nowej Soli. Tymczasem do wyborów samorządowych została już tylko jedna sesja. Co zapowiedział prezydent Jacek Milewski?

📢 Festiwal Roślin 2024 już w najbliższy weekend w Zielonej Górze. To raj dla miłośników roślin doniczkowych i gratka dla kolekcjonerów Festiwal Roślin, czyli największy targ roślin doniczkowych w Polsce powraca do Zielonej Góry! Już w najbliższy weekend pojawi się kolejna okazja, aby wzbogacić domową kolekcję o nowy, zielony okaz. W ubiegłym roku mało kto wychodził z hali pustymi rękoma. Sprawdź szczegóły!

📢 Ogród Botaniczny w Zielonej Górze ma być ogromny. W planach m.in. park leśny Uniwersytecki Ogród Botaniczny w Zielonej Górze, będący miejscem nie tylko nauki i dydaktyki, ale również popularną atrakcją turystyczną, przygotowuje się do znaczącej rozbudowy. Po 15 latach od jego otwarcia instytucja staje przed wyzwaniem zapewnienia miejsca dla nowych gatunków roślin oraz dalszego rozwoju edukacyjnego i naukowego. Co się zmieni? 📢 Od 1 marca ważne zmiany w przychodniach. Ci pacjenci wejdą do lekarza bez kolejki. Dodano też nowe zawody medyczne. Co jeszcze się zmieni? Nowe przepisy dotyczące m.in. przyznania prawa do korzystania poza kolejką z badań i porady lekarza nowej grupie pacjentów, a także opieki koordynowanej oraz pacjentów onkologicznych wejdą w życie już 1 marca. Zmiany dotyczą zarówno pacjentów, jak i lekarzy. Mają być ułatwieniem, ale czy na pewno tak się stanie? Sprawdź, co się zmieni i co cię czeka od marca w przychodni, poradni czy szpitalu.

📢 Park handlowy Silwana w Gorzowie z nowymi najemcami. Kiedy zrobimy tu pierwsze zakupy? W Gorzowie trwa budowa największego w regionie parku handlowego Silwana. Prace związane z inwestycją idą pełną parą. Finalizowane są również rozmowy z poszczególnymi najemcami. Do licznego grona marek, które już zdecydowały się na uruchomienie sklepów w nowoczesnym centrum handlowym właśnie dołączyły kolejne.

📢 Waloryzacja emerytur i rent 2024. Tabela podwyżek od 1 marca - oficjalne stawki O ile urosną emerytury i renty w marcu 2024 roku? Waloryzacja rent i emerytur przeprowadzona zostanie 1 marca. Wskaźnik waloryzacji wyniesie 12,12 proc. Osoby korzystające z emerytur mogą spodziewać się podwyżek, wpływających na ogólną wysokość ich świadczeń. O tyle urośnie twoja emerytura od 1 marca. 📢 Tesla pod Berlinem zostanie zamknięta? Fabryka ma rażąco przekraczać środowiskowe normy Z informacji przekazanych przez niemiecką stację RTL wynika, że fabryce Tesli pod Berlinem, w której pracuje także wielu Lubuszan, grozi zamknięcie. Powodem mają być rażąco przekroczone normy azotu i fosforu w odprowadzanych przez amerykańskiego giganta ściekach. Lokalne wodociągi chcą wstrzymania produkcji i złożyły w tej sprawie formalny wniosek.

📢 Rozpoczynają się ćwiczenia Dragon-24. Do Żagania zmierzają sojusznicze wojska Okolice Żagania są miejscem zgrupowania polskich i sojuszniczych wojsk, które wezmą udział w ćwiczeniach Dragon-24. Żołnierze przejadą setki kilometrów, aby w ostatnim tygodniu manewrów wziąć udział w działaniach ogniowych na poligonie Orzysz w północno-wschodniej Polsce. 📢 Kto nie może jeść jajek? Tym osobom nawet najzdrowsze jajka mogą zaszkodzić. Jeśli jesteś jedną z nich, zrezygnuj lub ogranicz ich spożycie Jajka na miękko, na twardo, jajecznica, omlet, kotlety – jest mnóstwo dań z jajkami, dlatego jajka jemy praktycznie codziennie. Wiele z nas zastanawia się, jakie jajka są najzdrowsze. Jednak niektóre osoby nie powinny ich w ogóle jeść i to nie tylko przez cholesterol. Sprawdź, jak zdrowe są jajka i komu nie są zalecane. 📢 Jeden z ostatnich lubuskich szeryfów pożegnał się ze stanowiskiem. Na uroczystości były tłumy Takie historie się nie zdarzają. W Kolsku, w sali pełnej gości świadectwo pracy odebrał wójt Henryk Matysik. Swoją funkcję pełnił niemal 30 lat. Zrezygnował niedługo przed wyborami. – To już nie jest czas dla leśnych dziadków, jak mogę siebie określić. Trzeba nadążać za wyzwaniami czasowymi – przyznał.

📢 Starożytne grodzisko w Żaganiu zostało zbadane nieinwazyjnie. Co kryje wnętrze kopca? Lubuski Wojewódzki Konserwator Zabytków poinformował, że zakończyły się nieinwazyjne badania archeologiczne przeprowadzone na terenie stanowiska archeologicznego Żagań Lutnia 5 wpisanego do rejestru zabytków. Pracami kierował dr Arkadiusz Michalak z ramienia Muzeum Archeologicznego Środkowego Nadodrza. To wzgórze, które znajduje się przy ul. Chrobrego. Kilkaset metrów dalej trwają prace archeologiczne w miejscu istnienia osady sprzed 1,5 tysiąca lat. 📢 Nie ma taryfy ulgowej. Zaczęła się stała blokada drogi S3 Od poniedziałku, 26 lutego na S3 pojawi się stała blokada. To efekt rozszerzenia protestu rolników, którzy blokują drogi na Pomorzu Zachodnim. Co to oznacza dla Lubuszan? Utrudnienia. 📢 Wiosna w Zatoniu! Przebiśniegi, zieleń, słońce, śpiewające ptaki, klimat tajemniczych ruin i tłumy spacerowiczów | ZDJĘCIA Luty już dawno nie jest postrzegany jako miesiąc zimowy. To próg wiosny! Idealnie widać to w bajecznym Zatoniu, gdzie można już podziwiać przebiśniegi, nasycone fioletem krokusy, rosnący czosnek niedźwiedzi, dużo zieleni oraz usłyszeć niezwykłą muzykę ptasiego repertuaru. W niedzielę, 25 lutego zastaliśmy tu piękną pogodę, biegaczy, rowerzystów i tłumy spacerowiczów z dziećmi oraz czworonogami. Jest pięknie! Wiosna w Zatoniu zagościła na dobre!

📢 Oto najbiedniejsze miasta w Lubuskiem. Te dane mogą zaskoczyć! Lista najbogatszych też jest ciekawa! Są miasta, które są bogatsze i te, które są biedniejsze i nie jest to absolutnie bez znaczenia dla mieszkańców! Oczywistym jest, że lepiej jest żyć w mieście bogatszym. Ale które to jest? Sprawdźcie ten ranking koniecznie! 📢 Piątek 13. w Lubuskiem? Tutaj można nakręcić nową część. Opuszczony ośrodek wypoczynkowy robi przerażające wrażenie Ten ośrodek wypoczynkowy w Lubuskiem jest przerażającą ruiną. Nasze pierwsze skojarzenie? Horror "Piątek 13.". Za nic nie spędzilibyśmy tutaj nocy...

📢 Harry Potter i domy Hogwartu – do którego należysz? To zależy, w jakie gry lubisz grać. Sprawdź, a możesz być zaskoczony Każdy fan Harry'ego Pottera wyobrażał sobie choć raz sowę z listem z zaproszeniem do Hogwartu. Zanim jednak rozpoczęlibyśmy przygodę na lekcjach w szkole magii, konieczny byłby przydział do odpowiedniego domu Hogwartu. Do którego ty byś trafił? Cóż, najpierw powiedz mi, w co grasz, a się przekonamy.

📢 Wybory samorządowe 2024. Jacek Wójcicki przedstawił listy do rady miasta w Gorzowie „Gorzów w sercu" – pod takim hasłem idzie do wyborów urzędujący prezydent Jacek Wójcicki. Właśnie zaprezentował swoich kandydatów do rady miasta. Jest kilka zaskoczeń.

📢 Aż tyle będziemy płacić za prąd od 1 lipca 2024 roku - wyliczenia. Będą duże podwyżki? Stawki, jakie aktualnie płacimy za prąd, są na poziomie tych z 2022 roku. To efekt zamrożenia cen energii elektrycznej jeśli nie przekroczymy ustalonego limitu (1500kWh na 6 miesięcy). Sejm zdecydował, ze ceny energii będą zamrożone do 30 czerwca. Jak zatem zmienią się nasze rachunki za prąd od 1 lipca? O ile więcej zapłacimy? Zobaczcie.

📢 Bachanalia 2024. Znamy datę, ceny biletów i pierwszego wykonawcę święta studentów UZ Pojawiły się pierwsze informacje o tegorocznych Bachanaliach, które zwykle odbywają się na przełomie maja i czerwca. Dni Kultury Studenckiej to nie tylko święto żaków, ale i wszystkich mieszkańców regionu. Sprawdź, kiedy studenci przejmą klucze do miasta! 📢 ONA i ON Głosowanie w plebiscycie zakochanych rozpoczęte! Czekają atrakcyjne nagrody m.in. 50 000 zł na realizację marzeń! Z okazji Święta Zakochanych przygotowujemy wielką galerię szczęśliwych par z naszego regionu oraz specjalny dodatek do gazety. Co więcej - spośród par, które zgłoszą się do akcji, nasi Czytelnicy wybiorą te najsympatyczniejsze, a my je nagrodzimy. Czekają m.in. wyjazdy do SPA i na wczasy w Grecji, a w finale nagroda główna - 50 000 zł na realizację marzeń. Zdjęcia zwycięzców trafią na okładkę gazety!

📢 Niech ta wiosna rozpocznie się odjazdowo! W najnowszej rundzie „Naszej Loterii” możesz wygrać elektronikę od Samsunga, Fiata 500 lub gotówkę Zaczynamy nowy miesiąc, a wraz z nim zupełnie nową, odjazdową rundę „Naszej Loterii”, która potrwa aż do 5 kwietnia. Losowania będą się odbywać częściej, a co będzie do wygrania? Najwyższej jakości sprzęt elektroniczny marki Samsung, Fiat 500 lub gotówka! Ruszamy! 📢 Te jeziora w Lubuskiem są czyste jak łza! Woda jest niemal przeźroczysta. Zobacz, gdzie warto pojechać! Mamy raport z kąpieliskami, w których woda została przebadana i jest krystalicznie czysta. To nie wszystko! Plaże są tu zadbane i piaszczyste, a wokół jest sporo atrakcji. W materiale wykorzystaliśmy dane z GIS oraz Europejskiej Agencji Środowiska.

📢 Mistrz, mistrz, Zastal mistrz! Pamiętacie ten wielki triumf zielonogórskich koszykarzy nad Turowem? Minęło już 10 lat 2 czerwca 2013 roku – data ta na zawsze zostawiła bardzo mocny ślad w historii zielonogórskiej koszykówki. Tego dnia po raz pierwszy drużyna z Zielonej Góry sięgnęła po tytuł mistrza Polski.

📢 Zatonie 50 i 100 lat temu. Nie poznacie tego miejsca. Ależ się zmieniło! Te zdjęcia trzeba zobaczyć! Te wyjątkowe fotografie pochodzą ze zbiorów Lubuskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków oraz Jarosława Skorulskiego. Zdjęcia sprzed pół wieku są autorstwa Ryszarda Janowskiego. Wszystkie możemy podziwiać w Zatoniu na przygotowanej przez Informację VISIT wystawie. 📢 "Burdelowe" dowcipy, przekleństwa zamiast przecinków... Tak rozmawiają polskie elity (zdjęcia) Tzw. afera taśmowa - którą ujawnił tygodnik "Wprost" - ukazała także Polakom język, jakim w zaciszu restauracji posługują się najważniejsi ministrowie, prezesi państwowych spółek czy szef banku centralnego. Sprośne kawały, przekleństwa, ustalanie cen benzyny w politycznych gabinetach... Wybraliśmy TOP 7 cytatów z afery taśmowej.

