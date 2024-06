Przegląd prasy 2.06.2024. Przygotowaliśmy zestaw najważniejszych informacji z wczoraj. Bądź na bieżąco z wydarzeniami

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 1.06. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Kolejki do ortopedy na NFZ w woj. lubuskim. Ile trzeba czekać na wizytę? Stan na 2.06.2024”?

Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. 📢 Kolejki do ortopedy na NFZ w woj. lubuskim. Ile trzeba czekać na wizytę? Stan na 2.06.2024 Kolejki NFZ do ortopedy w województwie lubuskim potrafią być długie. Chcesz dowiedzieć się, jaki jest najbliższy termin wizyty u lekarza? Czasem warto spojrzeć na terminy wizyt w szpitalach i pozostałych placówkach medycznych, gdzie często kolejki do lekarza są znacznie krótsze. Sprawdź zestawienie poszczególnych miejsc, gdzie na 2.06.2024 na NFZ przyjmuje ortopeda. W ten sposób będziesz wiedzieć, gdzie kolejki do ortopedy w województwie lubuskim będą najkrótsze.

📢 Kolejki NFZ do kardiologa w woj. lubuskim. Stan na 2.06.2024 W jaki sposób sprawdzić, jak długie są kolejki NFZ do kardiologa w woj. lubuskim? Przedstawiamy zestawienie określonych miejsc, gdzie na 2.06.2024 przyjmują lekarze. Warto również zwracać uwagę na możliwość wizyty na NFZ w szpitalach i innych placówkach medycznych, gdzie czas oczekiwania może być krótszy. Kolejki NFZ w województwie lubuskim do kardiologa potrafią być jednak bardzo długie. Sprawdź, gdzie czas oczekiwania na wizytę do lekarza specjalisty na NFZ jest najkrótszy, aby długo nie czekać w kolejce.

📢 Ogromna tragedia w Kargowej pod Zieloną Górą. Osobówka wjechała w grupę ludzi. Są ofiary Do tragicznego wypadku doszło w sobotę, 1 czerwca około godziny 21.30 w Kargowej (powiat zielonogórski). Zdarzenie miało miejsce na ulicy Sulechowskiej na wysokości stacji Orlen (jest to 87 kilometr drogi krajowej nr 32). Wiadomo, że kierujący osobówką z niewyjaśnionych dotąd przyczyn wjechał w grupę ludzi. Są ofiary.

📢 To urządzenie pożera więcej prądu niż lodówka, pralka czy telewizor! Sprawdź, co zużywa teraz najwięcej prądu w domu [2.06.2024 r.] Rachunki za prąd w Polsce rosną - ich wysokość może naprawdę zaskoczyć! Wiele osób stara się oszczędzać prąd. Warto wiedzieć, które urządzenia zużywają najwięcej prądu w domu, aby obniżyć opłaty i zmniejszyć rachunki za prąd. Co teraz zużywa najwięcej energii w domu? Jedno urządzenie pożera więcej prądu niż pralka, lodówka czy telewizor! Zobacz, które urządzenia pobierają teraz najwięcej energii elektrycznej. 📢 Hortensje będą obsypane kwiatami - trik na obfite kwitnienie. Podlej tym hortensje raz na tydzień! [2.06.2024 r.] Hortensje to niezwykle ozdobne i atrakcyjne kwiaty ogrodowe. Świetnie się sprawdzą również jako kwiaty na balkon, posadzone w skrzynkach czy donicach będą jego niekwestionowaną ozdobą. Hortensje zachwycają wielobarwnymi, mocnymi kwiatami. Pięknie pachną i w dodatku nie są bardzo wymagające, jeśli chodzi o uprawę. Hortensje, by bujnie kwitły, wymagają odpowiedniego nawożenia. Zobacz przepis na skuteczny domowy nawóz do hortensji - podlej nim kwiaty, a efekt cię zachwyci!

📢 Najładniejsze rośliny wieloletnie do ogrodu. Oto rośliny do donic na zewnątrz i na rabaty [2.06.2024 r.] Rośliny wieloletnie będą przez lata zdobić ogród. To doskonała opcja dla osób, które nie mogą sobie pozwolić na poświęcanie pracom ogrodowym zbyt wiele czasu i nie mają pomysłów na nowe aranżacje. Ich dodatkową zaletą jest to, że są tanie i łatwe w pielęgnacji. Przygotowaliśmy zestawienie najładniejszych roślin wieloletnich do ogrodu. Możesz je posadzić w donicach na zewnątrz lub na rabatach. 📢 Ostatnie słowa pilotów tuż przed katastrofą samolotu. Oto wstrząsające nagrania z czarnych skrzynek! Sprawdź! Wstrząsające, ostatnie słowa pilotów nagrane tuż przed katastrofą samolotu. Wypowiedziane słowa wzruszają i chwytają za serce. Katastrofa lotnicza to niewątpliwie ogromna tragedia, która dotyka nieświadomych i bezbronnych osób. Niezwykłe jest to, co ludzie wypowiadają na chwilę przez śmiercią. Dzięki czarnym skrzynkom, możemy odtworzyć zapisy rozmów z kabiny samolotu i dowiedzieć się jak piloci i pasażerowie przyjęli informacje o zbliżającej się katastrofie. Oto krótkie cytaty, które na zawsze przeszły do historii wypadków lotniczych. Sprawdź koniecznie!

📢 Oto najgroźniejsi przestępcy w Polsce. Są brutalni i niebezpieczni! Tak wyglądają poszukiwani za zabójstwa - zobacz zdjęcia i listy gończe Prezentujemy zdjęcia, nazwiska i listy gończe najgroźniejszych przestępców w Polsce. Wszyscy są poszukiwani w związku z zabójstwami. Policja opublikowała ich wizerunki i prosi o pomoc w poszukiwaniach. Widziałeś któregoś z nich? Wiesz, gdzie mogą przebywać? Jeżeli masz jakieś informacje na ich temat, to koniecznie skontaktuj się z policją. Wszystkie dane kontaktowe znajdziesz w galerii. Zdjęcia poszukiwanych przestępców pochodzą z policyjnej bazy poszukiwani.policja.pl z dnia 3 kwietnia 2024 roku. Zobacz w galerii zdjęcia i listy gończe poszukiwanych zabójców, którzy są na wolności. Uwaga: oni są brutalni i bardzo niebezpieczni!

📢 Basen Źródlana w Żarach już otwarty. Nowy sezon rozpoczął się w Dniu Dziecka Nowy sezon na basenie Źródlana w Żarach już się rozpoczął. W sobotę 1 czerwca pojawili się pierwsi miłośnicy kąpieli.

📢 Tragedia na plebanii w Żerkowie. Nie żyje 31-letni wikariusz Tragedia na plebanii w Parafii Św. Stanisława Biskupa Męczennika w Żerkowie. Nie żyje 31-letni wikariusz. Najprawdopodobniej się postrzelił. 📢 Dzień Dziecka 2024 w Żaganiu! Poszukiwanie skarbów z archeologami i mnóstwo innych atrakcji! Mnóstwo atrakcji dla dzieci w dniu ich święta! W sobotę 1 czerwca dzieci mogły się bawić w wielu miejscach Żagania. Na Arenie, w Muzeum Obozów Jenieckich, w pałacowym parku i w pałacu. Ok. 15.00 zaczął padać deszcz, ale można było się skryć pod namiotem, lub pójść do pałacu.

📢 Początek czerwca to w Lubuskiem masa imprez! Na co się wybrać? Podpowiadamy! Za nami maj, a przed nami przełom wiosny i lata. Nawet nie poczujecie Państwo jak (niestety) ten czas Wam szybko zleci. Na szczęście lubuskie placówki kulturalne oraz gminy przygotowały bardzo bogaty program kulturalny na nadchodzący weekend oraz tydzień. Warto odwiedzić otwarte piwnice winiarskie, posłuchać "na żywo" Martyny Jakubowicz czy Krystyny Giżowskiej oraz wziąć udział w akcji Muzeum Etnograficznego w Ochli pt. "Ginące zawody i umiejętności". Jedno jest pewne, nie warto siedzieć w domu.

📢 Wyścig Baja Promo 2024 w Żaganiu! Ryczące maszyny na bezdrożach za Stalagiem! W piątek i sobotę: 31 maja 2024 i 1 czerwca 2024 na poligonowych bezdrożach w Żaganiu ścigały się rajdowe terenówki w rajdzie Baja Promo. Zawodnicy rozbili miasteczko na polanie koło Muzeum Obozów Jenieckich. To wstęp do wielkiego rajdu Baja Poland, który wystartuje w sierpniu 2024, a pojadą w nim wielkie gwiazdy, między innymi Krzysztof Hołowczyc. 📢 Na zielonogórskim deptaku trwa wielka dziecięca feta z okazji Dnia Dziecka. Atrakcji nie brakuje! | ZDJĘCIA Zielonogórski deptak od ratusza aż po okolice Lubuskiego Teatru przeżywa dzisiaj (1.06.2024) prawdziwe oblężenie rodzin z dziećmi, dla których przygotowano szereg atrakcji. Warto tu się pojawić, jeśli jeszcze nie macie Państwo pomysłu na spędzenie Dnia Dziecka.

📢 Sportowy Dzień Dziecka w Żarach na stadionie Syrena. Zapasy, piłka nożna, boks, koszykówka Na żarskiej Syrenie Dzień Dziecka na sportowo. Zapasy, piłka nożna, koszykówka, boks czy karate - w tych dyscyplinach najmłodsi oraz ich rodzice, mają okazję sprawdzić swoje umiejętności.

📢 Tłumy na wielkim otwarciu H2Ochli w Zielonej Górze | ZDJĘCIA W sobotę 1 czerwca o godzinie 10 nastąpiło oficjalne otwarcie zielonogórskiego parku wodnego, czyli H2Ochli - miejsca równie popularnego co kontrowersyjnego. Na otwarcie przyszły tłumy. Dopisała również pogoda! W ruch poszły zjeżdżalnie, minigolf, plaża, basen, strefy relaksu i wiele innych atrakcji. - Chciałbym, żeby ten obiekt został otwarty właśnie w Dniu Dziecka i udało się - powiedział Marcin Pabierowski, prezydent Zielonej Góry. 📢 Żużlowcy z Torunia ostatnio jechali kiepsko, ale są faworytami starcia z Falubazem Zielona Góra W niedzielę 2 czerwca żużlowcy NovyHotel Falubazu Zielona Góra powinni wrócić do ścigania w PGE Ekstralidze. Ostatnie zawirowania pogodowe sprawiają, że trudno oznajmić z całą pewnością, że dojdzie do rywalizacji w Toruniu.

📢 Nowe ostrzeżenia GIS i GIF. Te produkty wycofano ze sklepów: Biedronka, Lidl, Auchan, Kaufland, Aldi, Netto, Żabka, POLOmarket 1.06.2024 Nowe ostrzeżenie GIS, aktualne na dzień 1.06.2024! Oto lista produktów, które zostały wycofanych przez sklepy sieci: Biedronka, Lidl, Netto, Kaufland, POLOmarket, Auchan. Sprawdź nowe ostrzeżenie sanepidu. Lista została ostatnio powiększona o nowe produkty i przedmioty. Oto szkodliwe rzeczy, które muszą usunąć ze swoich półek sklepy zgodnie z decyzją, które wydał Główny Inspektor Sanitarny oraz Główny Inspektorat Farmaceutyczny. Sprawdź listę! 📢 Poznajecie te dzieciaki? Tak przed laty wyglądały gwiazdy polskiego sportu [WIDEO] Wiecie, jak wyglądali przed laty Robert Lewandowski, Iga Świątek, Bartosz Zmarzlik? Dziś są wybitnymi sportowcami, wielkimi mistrzami. Ciekawe, czy rozpoznacie ich i innych znanych sportowców na zdjęciach zamieszczonych w naszym filmie. Prawda, że to urocze dzieciaki.

📢 Tyle zachodu na nic... Szkoła w Krośnie Odrzańskim musi zostać zbudowana od zera? O szkole specjalnej w Krośnie Odrzańskim mówi się od lat. Siedziba Zespołu Szkół Specjalnych nie spełnia odpowiednich wymogów. Były m.in. przymiarki, aby przystosować budynek po byłej szkole podstawowej w Radnicy, ale te plany się nie zmaterializowały. Teraz starostwo współpracuje z krośnieńskim samorządem, aby wybudować szkołę od zera. 📢 Mistrz świata na żużlu też był dzieckiem. Tak wyglądał mały Bartek Zmarzlik [ZDJĘCIA] Bartosza Zmarzlika, mistrza świata na żużlu, kibice kojarzą przede wszystkim z kapitalnymi akcjami na torze, zaciekłą rywalizacją na motocyklu i z mnóstwem zwycięstw. Nie każdy jednak wie, jak wielki mistrz wyglądał przed laty, gdy był małym Bartkiem. Obejrzyjcie archiwalne zdjęcia ze zbiorów żużlowca i „Gazety Lubuskiej". 📢 W Szprotawie pod Żaganiem powstanie nowoczesne osiedle. Mamy wizualizacje! Już wkrótce w miejscu, które dotychczas straszyło starymi, zapuszczonymi magazynami, powstanie piękne i nowoczesne osiedle budynków mieszkalnych w zabudowie szeregowej - zapowiada Mirosław Gąsik, burmistrz Szprotawy. - Rozpoczęły się właśnie roboty budowlane, których pierwszą częścią jest uporządkowanie i wyrównanie powierzchni terenu.

📢 Pamiętasz te rzeczy i sceny z PRL-u i początku lat 90.? Wiele osób wspomina ten okres z nostalgią! Sprawdź! 1.06.2024 Pamiętasz te rzeczy i sceny z czasów PRL? Dorastając w latach 90. na pewno pamiętasz jak wtedy wyglądały ulice, sceny z życia, a tym bardziej zwykłe przedmioty codziennego użytku. Wiele osób bardzo dobrze wspomina tamten okres. Czy uważasz, że tamte czasy były lepsze od tych, które mamy teraz? A może jest wręcz odwrotnie? Przejdź do galerii i sprawdź, czy pamiętasz życie w czasach PRL!

📢 Ważne zmiany! Tyle gotówki możesz trzymać w domu. Musisz o tym wiedzieć 1.06.2024 Płatności bezgotówkowe są tyle popularne, że coraz częściej wypierają one tradycyjny pieniądz. Niektórzy pozostają jednak wierni banknotom w swoich portfelach i nie wyobraża sobie bez nich życia. Od nowego roku planowane jest wprowadzenie limitów płatności gotówkowych w pojedynczej transakcji. A czy istnieje limit gotówki, jaką możemy zgromadzić w domu?

📢 Żony o tych imionach są najbardziej zrzędliwe. To koszmar każdego męża. Ciągle mają pretensje, są wścibskie i podejrzliwe 1.06.2024 Czy imiona mają jakieś znaczenie i niosą za sobą ładunek cech, które predysponują daną osobę do takich a nie innych zachowań? Od setek lat ludzie zadają sobie takie pytania. Co na ten temat twierdzą ezoterycy? Oni nie mają wątpliwości - każde imię nosi ze sobą zespół charakterystycznych cech, wyjątkowych dla osoby, która je nosi. Jak przekłada się to na stosunki damsko - męskie? Zobaczcie które imiona żeńskie są najgorsze dla żon. To one z kochanych narzeczonych zmieniają się w wiecznie marudzące żony. 📢 Memy, które zrozumieją tylko dzieciaki z lat 90. Rozbawią cię do łez! Cofnijmy się w czasie do kolorowych lat 90. [MEMY] 1.06.2024 Pamiętacie szalone lata dziewięćdziesiąte? Wszyscy oglądali "Beverly Hills" i "Doktor Quinn", a wiedzę zdobywaliśmy mimo że Google nie istniało. Używaliście Windowsa 98 - wiele osób uważa, że to najlepszy system operacyjny. Jak wspominacie te lata? Oto memy o szalonych latach 90!

📢 W poniedziałek wyjedzie na ulice Zielonej Góry Tramwaj zwany pożądaniem. To akcja profilaktyczna studentów Tramwaj zwany pożądaniem w Zielonej Górze pojedzie w poniedziałek, 3 czerwca, w godzinach 12:00-15:00. Będą to autobusy linii 0 oraz 8 w kierunku kampusu. Na pasażerów czeka mnóstwo dobrej zabawy, rozmowy z wolontariuszami – edukatorami...

📢 Hawaje w Lubuskiem! Cudwna woda, plaże, atrakcje. Trochę jak w raju! | INFORMATOR Szukacie miejsca, gdzie możecie wypocząć w ciepły weekend? A może już powoli planujecie urlop i wakacyjne wyjazdy? Świetnie! Oto lista najlepszych plaż w Lubuskiem. Polecamy je z czystym sumieniem! 📢 Osoby o tych imionach piją najwięcej alkoholu! Oni nie wylewają za kołnierz! Zobacz wykaz imion! Można wierzyć lub nie, ale wiele cech naszego charakteru jest zależnych od tego, jak mamy na imię, a nawet tego, jakiego używamy. Osoby, o jakich imionach piją najwięcej alkoholu? Sprawdź!

📢 Najlepsze memy na Dzień Dziecka. Śmieszne zdjęcia i życzenia z okazji Dnia Dziecka 2024 Najlepsze memy na Dzień Dziecka 2024. Zobacz nowe, śmieszne zdjęcia i zabawne obrazki z okazji Dnia Dziecka 1.06.2024. Specjalnie dla Was przygotowaliśmy też życzenia na Dzień Dziecka, które znajdziecie w tym artykule! 📢 Jak spędzić Dzień Dziecka w Zielonej Górze oraz Gorzowie? Zaskoczy Państwa mnogość ofert, oto niektóre z nich Dzień Dziecka to czas szczególny, kiedy możemy wraz ze swoim pociechami wspólnie świętować, przecież w każdym nas powinno drzemać nadal takie małe dziecko. Oto niektóre z ofert w obu lubuskich stolicach, a w fotogalerii dołączyliśmy nieco plakatów z programami wydarzeń także w innych miastach. 📢 Osoby o tych imionach to egoiści. Oni potrafią myśleć tylko o sobie. Sprawdź, kto ma takie cechy charakteru 01.06.2024 Osoby o tych imionach uważane są za egoistów. Oto lista osób, które potrafią myśleć tylko o sobie. No cóż... To naprawdę trudne cechy charakteru. Czy faktycznie to, jakie nosimy imię może determinować także to, jacy jesteśmy na co dzień? Można to w wierzyć, lub nie, jednak są osoby, które konkretnym imionom przypisują także cechy osobowości, zarówno te dobre, jak i te negatywne. Kto więc może być egoistą? Sprawdź w naszym artykule.

📢 Osoby o tych imionach są niemiłe i podłe. Te osoby są wyjątkowo wredne i mają trudny charakter. Sprawdź listę! 01.06.2024 Według dawnych wierzeń to jakie imię nosimy determinuje nasz charakter i zachowanie. Wierzono, że imię ma wpływ na nasza osobowość, charakter, empatię i inteligencję. Sprawdź znaczenie tych imion. Te osoby są niemiłe i wredne. Dawniej wierzono, że imiona mają magiczną moc i determinują nasze cechy. Zobacz, czy ty lub twoi bliscy znaleźli się na liście. Sprawdź listę imion! 📢 Te osoby nie powinny jeść truskawek. Oni powinni uważać - z tymi schorzeniami lepiej omijać truskawki Truskawki to jedne z najpopularniejszych owoców w Polsce. Spożywamy je surowo, a także dodajemy je do koktajli i lodów i robimy z nimi pyszne ciasta. Niektórzy nie powinni jednak jeść truskawek, bo przy niektórych schorzeniachmogą źle wpływać na organizm. Zobacz, kto powinien omijać truskawki.

📢 Eksplozja na budowie! Koparka trafiła w niewybuch z czasów II wojny światowej. Dwie osoby trafiły do szpitala Groźny wypadek na osiedlu domów jednorodzinnych. Podczas prac ziemnych doszło do głośnej eksplozji. Okazało się, że koparka trafiła na niewybuch z czasów drugiej wojny światowej. Dwie osoby zostały poszkodowane. Zarządzono ewakuację w obrębie kilkuset metrów. 📢 Sukces uczniów ze szkoły podstawowej w Czarnowicach pod Gubinem. Pokazali się z dobrej strony na konkursie fotograficznym w Zielonej Górze W Zielonej Górze odbył się III Wojewódzki Konkurs Fotograficzny organizowany przez Bibliotekę im. C.K. Norwida w Zielonej Górze i SP2 w Zielonej Górze. Z dobrej strony pokazał się tam jeden z uczniów Szkoły Podstawowej w Czarnowicach pod Gubinem. 📢 Nowy układ komunikacyjny w Nowej Soli. Wkrótce gotowy będzie ring Zarząd Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze pokazał, jak wygląda z góry budowana droga w Nowej Soli. Trzeci etap obwodnicy nie tylko domyka ring miasta. Prowadzi przez tereny zalewowe i dlatego będzie pełnił rolę zabezpieczenia przeciwpowodziowego. Kiedy koniec prac i utrudnień?

📢 Ile jest Lubuszczyzny w Zielonej Górze? Spotkanie autorskie ze Zbigniewem Rokitą autorem książki "Odrzania. Podróż po ziemiach odzyskanych" Idealnym miejscem na spotkanie z autorem książki „Odrzania. Podróż po Ziemiach Odzyskanych” Zbigniewem Rokitą była piwnica Ernsta Mühle, w której niemieckość ziem łączy się z polskością i Lubuszczyzną. 📢 Ławki z ubrań i deszczówka w łazienkach. Silwana w Gorzowie będzie eko! Budowa Silwany w Gorzowie powoli dobiega końca. Będzie to największy kompleks handlowy w regionie. Na łącznej powierzchni ponad dwudziestu tysięcy metrów kwadratowych znajdzie się czterdzieści sklepów. Dzięki zastosowaniu nowoczesnych rozwiązań stanie się on również jednym z najbardziej ekologicznych obiektów tego typu w kraju!

📢 8 obywateli Syrii, Afganistanu i Indii próbowało nielegalnie przekroczyć granicę. W okolicach Gubina zatrzymali ich funkcjonariusze SG W ciągu dwóch dni funkcjonariusze Nadodrzańskiego Oddziału Straży Granicznej zatrzymali w okolicach Gubina, a także na terenie powiatu żarskiego ośmiu nielegalnych migrantów: z Syrii, Afganistanu i Indii. Przewozili ich obywatele Ukrainy.

📢 Horror w Lubuskiem? Tutaj można kręcić! Ten opuszczony ośrodek wypoczynkowy nad jeziorem jest jak z filmu "Piątek 13." Za żadne pieniądze nie spędzilibyśmy tutaj nocy... W Lubuskiem jest miejsce jak z horroru. Nie wierzycie? To zobaczcie te zdjęcia. Normalnie Piątek 13. po lubusku! 📢 Sam wytypował liczby i wygrał fortunę. Ten gracz miał niebywałe szczęście! Niepozorny kupon okazał się łutem szczęścia dla mieszkańca Suchedniowa w województwie świętokrzyskim. Przyniósł mu ogromną wygraną, bo gracz zdobył ponad dwanaście milionów złotych. Jest to pierwsza i zarazem najwyższa główna wygrana w grach liczbowych w tym mieście.

📢 Ten spektakl spodoba się pewnie każdej z pań. Premiera w Teatrze Osterwy Na Scenie Kameralnej gorzowskiego Teatru Osterwy odbyła się kolejna w tym sezonie artystycznym premiera. To „one women show” w wykonaniu Karoliny Miłkowskiej.

📢 Kolejny dzień z burzami w Lubuskiem. Są ostrzeżenia przed niebezpieczną pogodą Zapowiada się kolejny dzień z niespokojną pogodą. Na terenie województwa lubuskiego wprowadzone zostały ostrzeżenia przed burzami, którym mogą towarzyszyć intensywne opady deszczu. W związku z tym niewykluczone są także gwałtowne wzrosty poziomu wody w rzekach. 📢 To był spodziewany spadek. Czy ZKS Palmiarnia Zielona Góra spróbuje awansować za rok? Tenisiści stołowi ZKS-u Palmiarni Zielona Góra nie obronili miejsca w Lotto Superlidze. Dlaczego podopiecznym trenera Lucjana Błaszczyka nie udało się pozostać w elicie?

📢 Prace w sprawie usunięcia toksycznej hałdy w Nowej Soli trwają. Do końca daleko, a trucizna zalega Po pożarze składowiska odpadów w Siemianowicach Śląskich i pożarze mniejszej hałdy śmieci w Warszawie wracają pytania o stan hałdy odpadów niebezpiecznych w Nowej Soli. Starosta Mariusz Stokłosa informuje, że opracowana została Instrukcja Bezpieczeństwa Pożarowego dla odpowiednich służb na wypadek akcji ratowniczej.

📢 Nie będzie meczu Stal Gorzów – Unia Leszno. Speedway Ekstraliga odwołała spotkanie Zaplanowany na 31 maja mecz ebut.pl Stal Gorzów – Fogo Unia Leszno nie odbędzie się w planowanym terminie. Na niespełna dobę przed planowaną godziną rozpoczęcia spotkania został odwołany. 📢 Uwaga! Sklepy wycofują tę mąkę ze sprzedaży. Zobacz dlaczego! Najnowsze ostrzeżenia GIS Główny Inspektorat Sanitarny ostrzega przed wieloma produktami, które mogą być groźne dla Twojego zdrowia. Najnowsze ostrzeżenia GIS z 30 maja 2024 roku informują o mące z ziarna ciecierzycy, którego spożycie może być groźne dla alergików.

📢 Chłopak z Gorzowa ma jasny cel w życiu. Chce zostać kierowcą samochodowej Formuły 1! Filip Łyczewski ma 18 lat. Właśnie zdał maturę w „Puszkinie”, czyli gorzowskim I LO. Mówi, że jest w stanie poświęcić wszystko, by dostać się do samochodowej Formuły 1. To jego cel w życiu.

📢 Falubaz Zielona Góra wypożyczył zawodnika ze Stali Gorzów To kolejny element współpracy pomiędzy lubuskimi klubami żużlowymi. Falubaz Zielona Góra właśnie wypożyczył ze Stali Gorzów jednego z najmłodszych zawodników. 📢 Boże Ciało w Żaganiu przed półwieczem! Tak wyglądały procesje w latach 1970-1972! W czwartek 30 maja 2024 przez ulice wielu miast przejdą procesje na Boże Ciało. Zobaczcie, wzruszające, archiwalne zdjęcia z Żagania, z lat 1970-1972. Dawne procesje, sprzed półwiecza uchwycił w obiektywie żagański kronikarz Jan Mazur! W tamtych procesjach szły prawdziwe tłumy!

📢 Blisko 300 uczniów SP-8 w Zielonej Górze zatańczyło belgijkę. To nowa tradycja szkoły Aż 296 uczniów z klas I-VIII i nauczycieli ze Szkoły Podstawowej nr 8 na zielonogórskim Jędrzychowie wzięło udział we wspólnym tańcu belgijki. To nowa tradycja szkoły. Co roku będzie organizowana próba pobicia rekordu w liczbie tańczącej społeczności szkolnej.

📢 Wystartował Zielonogórski Rower Miejski. Ma siedem przerzutek. Nie da się nim przewozić innych osób Z opóźnieniem, ale jest! Cieszymy się, że ruszył Zielonogórski Rower Miejski. Nowy operator, nowe rowery. Lepsze niż poprzednie, bo mają więcej przerzutek – mówili Robert Jankowicz i Patryk Kucner po pierwszej przejażdżce. Aby skorzystać z jednośladu, musimy ściągnąć aplikację „roovee”, zarejestrować się oraz wnieść opłatę inicjalną wysokości 10 zł. Ale są i inne sposoby...

📢 Most nad Odrą w Kostrzynie zostanie zamknięty. To nie koniec złych informacji. Kierujący już szykują się na drogowy koszmar Niestety nie mamy dobrych informacji dla kierujących przejeżdżających przez most drogowy w Kostrzynie nad Odrą. Nie dość, że planowane jest jego całkowite zamknięcie, to ruch wahadłowy zostanie na nim utrzymany. I póki co nie ma w planach zniesienia tej decyzji. Co to oznacza dla kierowców? Dalszy ciąg utrudnień, gigantyczne korki, frustracje, innymi słowy, drogowy armageddon.

📢 Sulechowskie pustułki z kolejnym sukcesem lęgowym. Pisklaki możemy podglądać na żywo przez całą dobę. Zobacz, jak radzi sobie ptasia rodzina Sulechowscy leśnicy z dumą poinformowali o przyjściu na świat młodych pustułek. Dzięki zamontowanej kamerze możemy podglądać te niesamowite ptaki na żywo przez całą dobę. Zobacz! 📢 Uroczyste przekazanie dowództwa 5. Lubuskiego Pułku Artylerii w Sulechowie Na placu apelowym 5. Lubuskiego Pułku Artylerii im. gen. artylerii koronnej Marcina Kątskiego w Sulechowie odbyła się uroczysta ceremonia przekazania obowiązków dowódcy pułku. Dotychczasowy dowódca, pułkownik Grzegorz Parol, pełniący służbę w sulechowskim garnizonie w latach 2021-2024, został wyznaczony na kolejne stanowisko służbowe decyzją wyższych przełożonych. 📢 Makabryczny wypadek koło Zielonej Góry. Ciągnik zmiażdżył kierowcę Do tragicznego wypadku doszło na drodze koło południowej obwodnicy Zielonej Góry. Ciągnik wpadł do rowu i zmiażdżył kierowcę. Przygnieciony mężczyzna nie miał szans. Zginął na miejscu.

📢 Dzień Dziecka w Żarach. Będą dmuchańce, wypiekanie pizzy, żarska scena talentów i wiele atrakcji W najbliższą sobotę 1 czerwca będziemy świętować Dzień Dziecka. Z tej okazji w Żarach przygotowano sporo darmowych atrakcji dla najmłodszych.

📢 H2Ochla. Termin otwarcia zielonogórskiego kąpieliska oficjalnie potwierdzony. Zmienią się jednak ceny i zasady działania Wśród mieszkańców zaczęły pojawiać się pytania o hucznie zapowiadaną jeszcze przed wyborami inaugurację miejskiego kąpieliska H2Ochla. Robert Jagiełowicz, dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji potwierdził, że oficjalne otwarcie nastąpi 1 czerwca. Zmienią się jednak zasady. Jak wyglądają przygotowania? 📢 Kto do Europarlamentu z Lubuskiego? Zobacz listę kandydatów W czwartek, 2 maja o godz. 16 minął termin zgłaszania kandydatów do Europarlamentu przez komitety wyborcze. Państwowa Komisja Wyborcza opublikowała listę osób, które wystartują w wyborach. Zobacz, na kogo będą mogli zagłosować Lubuszanie?

📢 UŚMIECH DZIECKA. Prześlij zdjęcie do najbardziej uśmiechniętej galerii w internecie. Wspólnie wybierzemy te, które trafią na okładkę gazety Jak co roku z okazji Dnia Dziecka, tworzymy wielką galerię pełną uśmiechniętych zdjęć dzieci naszych Czytelników. 3 czerwca wszystkie zdjęcia ukażą się w specjalnym dodatku do gazety. Spośród nich nasi Czytelnicy wybiorą maluchy, których zdjęcia trafią na okładkę gazety. Czekają fantastyczne nagrody, m.in. zabawki i książki, rodzinne wyjazdy, a także aż 40 000 złotych na spełnienie marzeń dziecka i rodziny. 📢 Osobowość Roku 2023 - głosowanie rozpoczęte. Zobacz, kto został nominowany do prestiżowych tytułów Wielki plebiscyt rozpoczęty! Głosami naszych Czytelników zostaną przyznane prestiżowe tytuły Osobowość Roku w pięciu kategoriach. Kandydatów do nagród nominowało Kolegium Redakcyjne. Plebiscyt zakończy uroczysta gala na Zamku Królewskim w Warszawie, a laureaci zostaną uwiecznieni na kartach książki.

📢 Nowy sklep w Askanie już otwarty! To drugi punkt tej sieci na mapie Gorzowa W piątek 5 kwietnia w galerii Askana z samego rana odbyło się wielkie otwarcie. Wokół wejścia do sklepu zawieszono wiele balonów, a klienci już z zaciekawieniem wchodzą do środka i sprawdzają asortyment.

📢 Kim jest żona Zbigniewa Ziobry? Poznaj ciekawe fakty z życia Patrycji Koteckiej-Ziobro Patrycja Kotecka-Ziobro to żona byłego ministra sprawiedliwości – Zbigniewa Ziobro. W przeszłości była dziennikarką, ale nie tylko. Co wiadomo o jej życiu i jak poznała swojego męża? 📢 Kąpielisko H2Ochla. Miasto przedstawiło cennik biletów. Miejscowi się cieszą, a "pozostali" mówią, że przyjeżdżać nie będą. Jest za drogo? W miniony weekend ujawniono kolejne informacje na temat kąpieliska H2Ochla. Samego obiektu nie trzeba przedstawiać, bo od miesięcy nie schodzi z ust prezydenta, radnych i przede wszystkim mieszkańców Zielonej Góry. Inwestycja wywołuje emocje niczym najszybszy rollercoaster - od zadowolenia do złości i rozczarowania. Jakie nastroje panują po ogłoszeniu cen biletów?

📢 Święto Solan 2024. Jest data. Znamy gwiazdy. Na to święto, co roku czekają mieszkańcy Nowej Soli i powiatu Na Święcie Solan będzie lokalnie, regionalnie i krajowo. To dzięki organizacji rockowego grania w ramach „Rock’n’Soll” z udziałem miejscowych artystów, występowi Sary James oraz zespołów spoza regionu, które od lat zdobywają uznanie. 📢 Kąpielisko H2Ochla wygląda inaczej, niż zakładały wizualizacje. Rozczarowani mieszkańcy punktują różnice Zielonogórzanie burzliwie dyskutują na temat nowego kąpieliska miejskiego, które powstaje na terenie miasta. Mimo ogólnego entuzjazmu związanego z perspektywą nowej atrakcji niepokój wzbudzają zdjęcia aktualnego stanu inwestycji, które porównane z wizualizacją, stawiają konkretne pytania dotyczące nieścisłości z pierwotnym planem. -Podczas budowy obiektu objęliśmy za cel jak najmniejszą ingerencję w towarzyszące mu środowisko naturalne, z tego właśnie względu musieliśmy dokonać kilku optymalnych zmian — mówi Robert Jagiełowicz, dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Zielonej Górze. Co się zmieniło?

📢 MISTRZOWIE AGRO Głosowanie w etapie wojewódzkim rozpoczęte! Sprawdź, kto ma szansę na awans do wielkiego finału Tegoroczna edycja największego w Polsce plebiscytu wiejskiego i rolniczego rozpoczęta! Po raz kolejny najpierw w powiatach i regionach, a później w skali województwa i całego kraju zostaną przyznane zaszczytne tytuły dla sołtysów, rolników, liderów społeczności i kół gospodyń wiejskich. O nagrody i wielką promocję powalczą również gospodarstwa agroturystyczne oraz sołectwa. 📢 "Miasto" widmo ukryte w lubuskim lesie: Śmierć, eksperymenty, produkcja broni - tym się tutaj zajmowali Niemcy To jedno z najbardziej tajemniczych miejsc na mapie województwa lubuskiego. Kto z was słyszał o DAG Alfred Nobel? Albo o Krzystkowicach - miejscu, które nie bez powodu miało być ukryte przed światem? Te konstrukcje i budynki przypominają jeden wielki kompleks widmo, który ktoś opuścił w pośpiechu. Niewielu wie, gdzie ich szukać, choć niemal każdy o nich słyszał. I rzeczywiście trudno je znaleźć. A cała historia działa się raptem 30 km od Zielonej Góry. Kompleks, który swoim ogromem przytłacza, jest bardzo niebezpieczny i jeszcze bardziej tajemniczy. Zanim zdecydujecie się jechać tam na własną rękę, przeczytajcie.

📢 Pamiętacie małego Patryka Dudka na małym motorku? Zobaczcie, jak rósł wychowanek Falubazu Zielona Góra To było przeszło 20 lat temu. Pamiętacie małego chłopczyka na minimotorku, który podążał wspólnie z żużlowcami w trakcie prezentacji przed zawodami w Zielonej Górze? To był Patryk Dudek, towarzyszący w tamtym dniu swojemu ojcu Sławomirowi. Dziś nie jest już dzieckiem, a niespełna 32-letnim doświadczonym i utytułowanym zawodnikiem. 📢 The Voice of Poland. To był list, przy którym mało kto ma suche oczy. Norbert Wronka z okolicy Wschowy poruszył fanów Dziękuję Ci za każdą rozmowę do późnych godzin, za każdą lekcję życiową, którą mi dałaś. To Ty napędzałaś mnie do działania i wierzyłaś w mnie, nawet gdy inni wątpili - napisał w liście do mamy Norbert Wronka, który w sobotę walczył o finał The Voice of Poland. List do bliskiej osoby jest jednym z punktów muzycznego show.

📢 TOP 15 atrakcji dla dzieci w Lubuskiem. W tych miejscach na pewno nie będziecie się nudzić [ADRESY, CENNIKI, ATRAKCJE] Weekend, wakacje, wolne popołudnie? Każdy powód jest dobry na to, aby znaleźć chwilę i wraz ze swoimi pociechami zrelaksować się, odpoczywając od codziennych obowiązków i przy okazji spędzić czas z rodziną! Czy jednak w regionie mamy tego typu atrakcje? Gdzie się udać i jak spędzić czas, aby dzieci nie były znudzone? Przygotowaliśmy dla Was TOP 15 propozycji na udany, rodzinny wypad. Dzięki naszemu zestawieniu na pewno nie będziecie się nudzić. Co się znalazło na naszej liście? Zobaczcie 15 propozycji na atrakcyjne spędzenie wolnego czasu. Zobaczcie koniecznie!