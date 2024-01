Przegląd prasy 20.01.2024. Przygotowaliśmy zestaw najważniejszych informacji z wczoraj. Bądź na bieżąco z wydarzeniami

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 19.01. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Studniówka po mistrzowsku, czyli wspaniała zabawa maturzystów z VII LO w Zespole Szkół Mistrzostwa Sportowego w Zielonej Górze ”?

Prasówka 20.01: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Studniówka po mistrzowsku, czyli wspaniała zabawa maturzystów z VII LO w Zespole Szkół Mistrzostwa Sportowego w Zielonej Górze Przydała się sportowa kondycja, by bez zadyszki wykonywać taneczne układy na parkiecie podczas studniówki. Absolwenci VII LO w Zespole Szkół Mistrzostwa Sportowego w Zielonej Górze bawili się w piątkowy wieczór na sali w hotelu Grape Town. Humory dopisywały, bo jak mówili młodzi, to jest ich czas. Na zresetowaniem się przed pełną mobilizacją do matury.

📢 Emeryci dostaną zwrot nadpłaconego podatku za 13. i 14. emeryturę. Oto tabela wyliczeń. Seniorzy odzyskają pieniądze Emeryci czekający na marcową waloryzację i trzynastą emeryturę mogą liczyć na dodatkową gotówkę. Niektórzy z nich dostaną zwrot nadpłaconego podatku z trzynastej i czternastej emerytury w 2023 roku. Sprawdź tabelę wyliczeń. Kto dostanie dodatkowe pieniądze? Jakie są warunki? Sprawdź szczegóły!

Prasówka 20.01: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 STUDNIÓWKA 2024. Superzabawa na 5. Maturzyści z V LO w Zielonej Górze wirowali jak prawdziwe gwiazdy tańca. Zobacz! Pięć klas maturalnych z V LO w Zielonej Górze imienia Krzysztofa Kieślowskiego bawiło się w piątek w hali akrobatycznej na swojej studniówce. Cieszyli są, że są razem, bo wkrótce ich drogi się rozejdą. A przecież przez pandemię koronawirusa nie dane im było spędzić w szkole tyle czasu, ile powinni.

📢 Studniówka żarskiego Ekonomika w sali Piękna Magdalena. Jak oni pięknie zatańczyli poloneza! Maturzyści żarskiego Ekonomika pięknie zatańczyli poloneza. Jak dokładnie policzyli, za 108 dni będą zdawać najważniejszy egzamin w swoim życiu. Ale w ten piątkowy wieczór, pora na zabawę! 📢 Gala Sportu Lubuskiego 2024. Dominatorka Anna Puławska ponownie królową lubuskiego sportu! Poznajcie wszystkich laureatów Srebrna medalistka mistrzostw świata i podwójna mistrzyni Europy - gorzowska kajakarka Anna Puławska – wygrała 61. Plebiscyt Sportowy „Gazety Lubuskiej” na Sportowca Roku 2023. Podczas Gali Sportu Lubuskiego w zielonogórskim Planetarium uhonorowaliśmy najlepszych i najpopularniejszych sportowców oraz trenerów na Ziemi Lubuskiej. 📢 Mariusz Pudzianowski pokazuje swój dom i ogród - tak mieszka Pudzian! Lubi konie i traktory [20.01.2024] Tak mieszka i żyje na co dzień Mariusz Pudzianowski. Każdy dzień zaczyna od przebieżki, trenuje, a oprócz tego prowadzi biznesy i pomaga w polu. "Brakuje ci tylko rodziny"- komentują fani. Tak mieszka i żyje na co dzień w Białej Rawskiej siłacz i gwiazda KSW Mariusz Pudzianowski.

📢 Nowa tabela trzynastych emerytur z 17 stycznia 2024. Takie świadczenia mogą trafić do seniorów [20.01.2024] Nowy rok przynosi wiele niepewności, zwłaszcza w kwestii trzynastej i czternastej emerytury. Jakie są plany po wyborach, a także jakie są wstępne prognozy w zakresie Trzynastej Emerytury 2024? Zapoznajcie się z najnowszymi informacjami. Od 15 stycznia wiemy znacznie więcej i możemy pokusić się o prognozowanie wysokości trzynastych emerytur w 2024 roku. Przedstawiamy prognozowane dane na podstawie informacji z 17 stycznia. 📢 Trzy lata i trzy razy wyższe ceny najtańszych mieszkań w Nowej Soli. Skąd podwyżka i czy jeszcze kiedyś będzie taniej? Trzy lata temu można było w Nowej Soli kupić najtańsze mieszkanie za 34 tys. zł. Półtora roku temu było to już ok. 90 tys. zł. Dzisiaj za kawalerkę do generalnego remontu trzeba zapłacić ok. 120 tysięcy. Eksperci znają przyczyny podwyżek i wyjaśniają, czy jeszcze możliwe są spadki cen.

📢 Rolnicy będą protestować w Gorzowie. Gdzie możliwe utrudnienia? W środę 24 stycznia w Gorzowie ma się odbyć protest rolników. Będą protestować w ramach solidarności z rolnikami w Europie m.in. przeciwko temu, że ukraińskie zboże trafia na rynek europejski. 📢 Gwałciciel zastraszył Lubuskie. Ludzie bali się wyjść z domów. Był jak cień - zniknął równie szybko jak się pojawił, bo... nigdy nie istniał Człowiek z tego portretu pamięciowego sprawił, że kobiety bały się wyjść z domu, powstawały straże obywatelskie, wyznaczano nagrody. Nasi dziennikarze jeździli sprawdzać miejsca, w których miał się pojawiać. Policja podawała coraz to nowsze komunikaty mające na celu zwiększyć bezpieczeństwo. Na nogi postawiono niemal wszystkie służby. Ale ON był jak cień. Zawsze szybszy, bardziej przebiegły, nieuchwytny. Cień, który znikał wraz z nastaniem dnia, zapaleniem światła, pojawieniem się kogokolwiek w pobliżu...

📢 Kobiety o tych imionach są najmądrzejsze. Sprawdź, czy jesteś na liście 19.01.2024 Jakie imiona predestynują ludzi do bycia szczególnie inteligentnymi? Każde imię niesie ze sobą określone znaczenie. Poszczególnym imionom przypisuje się rozmaite dyspozycje osobowościowe – takie jak charakter, temperament, zainteresowania, czy inteligencję. Sprawdź inteligencję konkretnych imion według opinii ezoteryków, którzy bazują także na dawnej tzw. wiedzy tajemnej. 📢 WOŚP 2024 i jubileuszowa, X edycja Turystycznego Rajdu 4x4. To impreza dla pasjonatów legalnej turystyki offroadowej. Sprawdź trasę! Pod koniec stycznia odbędzie się 32. finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Wśród wydarzeń towarzyszących zbiórce znajdzie się jubileuszowa, X już edycja Turystycznego Rajdu 4×4 dla WOŚP, który jak co roku wystartuje spod zielonogórskiej Palmiarni w finałową niedzielę.

📢 Woda niezdatna ani do picia, ani mycia w lubuskiej gminie. Nie wiadomo, co się stało Do przedszkoli woda dowożona jest nie tylko cysterną, ale też w butelkach. Pod szkołę cysterna podjeżdża już o godz. 6 rano. Od piątku obowiązuje nowy harmonogram dowożenia wody mieszkańcom. Akcja trwa od kilku dni. Wciąż nie wiadomo, co stało się przyczyną zanieczyszczenia.

📢 105. urodziny i otwarcie Centrum Integracji dla Uchodźców w Zielonej Górze. Mieszkańcy dostali jabłka z hasłami i... składali życzenia Z okazji 105. rocznicy Polskiego Czerwonego Krzyża w czwartek na zielonogórskim deptaku odbyła się akcja promocyjna organizacji pod hasłem „Pomagamy od początku – bez końca”. Dzień wcześniej otwarto Centrum Integracji dla Uchodźców w Zielonej Górze. 📢 Nowy Szpital w Świebodzinie gotowy do przyjęcia ciężarnych pacjentek z Międzyrzecza W Szpitalu im. Pięciu Św. Międzyrzeckich w Międzyrzeczu na pół roku zawieszono usługi medyczne w zakresie świadczeń położniczych i neonatologicznych na Oddziale Ginekologiczno–Położniczym. Ciężarne mieszkanki gminy Międzyrzecz będą musiały więc w tym czasie rodzić w innych szpitalach na terenie regionu. – W obliczu zaistniałej sytuacji zapewniamy, że jesteśmy gotowi do przyjęcia pacjentek z pobliskiego Międzyrzecza. – deklaruje Wiesława Cieplicka, prezes zarządu Nowego Szpitala w Świebodzinie.

📢 Pan Eugeniusz zaprosił premiera do Gorzowa. Chce, by Donald Tusk przyjechał koleją Eugeniusz Rożek, gorzowski społecznik, ma już dość problemów na lubuskiej kolei. Pojechał więc do Kancelarii Prezesa Rady Ministrów i zostawił w niej zaproszenie dla premiera Donalda Tuska. Chce, by szef rządu osobiście przekonał się, jak (nie) kursują pociągi do Gorzowa.

Urzędnik NATO ostrzega: Cywile muszą się szykować na totalną wojnę z Rosją Coraz więcej zachodnich wojskowych mówi o tym, że Rosja nie poprzestanie na Ukrainie. Dlatego sojusz szykuje się do ewentualnego ataku Rosji. Przygotowani na taką ewentualność muszą być też cywile.

Wojsko wyprzedaje ciężarówki, auta terenowe, łodzie, a nawet samoloty. Zobacz jak kupić czołg lub transporter opancerzony? Dzięki Agencji Mienia Wojskowego zainteresowanie zakupem pojazdów wojskowych, takich jak czołgi, transportery czy ciężarówki, stało się możliwe. Agencja ta prowadzi wyprzedaż różnorodnych pojazdów, w tym opancerzonych, łodzi oraz samolotów. Przedstawiamy, jakie militarne wyposażenie jest dostępne dla potencjalnych nabywców od polskiej armii, a także jakie warunki należy spełnić przed sfinalizowaniem zakupu.

📢 Zima i ferie w PRL. To były czasy! Narty, sanki i kuligi, czyli zimowe zabawy przed wojną i za komuny na starych zdjęciach Zimowa pogoda wróciła do Polski. Śnieg zniechęca wiele osób do wychodzenia z domu, ale każdy turysta wie, że to czas na zabawę i aktywność nie gorszy od lata - tylko zabawy są inne. Szusowanie na nartach w górach, śmiganie na sankach, kuligi po lasach... zimą nie można narzekać na nudę. Podobnie myśleli nasi rodzice, dziadkowie i pradziadkowie, a zimowe zabawy z dawnych lat - sprzed wojny i z okresu PRL - miały swój własny nieodparty urok. Jak wtedy wyglądały narty, sanki i kuligi, zabawy dzieci, rozrywki w Zakopanem, ferie zimowe w mieście? Wszystko zdradzają stare zdjęcia. Wybraliśmy dla was najciekawsze fotografie zimowych zabaw z czasów młodości naszych dziadków i pradziadków.

📢 Szybka kolej aglomeracyjna za trzy lata? Takie są zamierzenia Lubuskiego Trójmiasta. Ile powstanie przystanków w regionie? O Szybkiej Kolei Aglomeracyjnej Lubuskiego Trójmiasta (SKALT) mówi się od lat. Mieszkańcy mają w związku z planowaną inwestycją wiele pytań. Przynajmniej na część postaramy się odpowiedzieć. 📢 Mieszkania w Gorzowie na sprzedaż w atrakcyjnych cenach. Nie musisz być bogaczem, żeby kupić te nieruchomości! |OFERTY Ceny mieszkań w Gorzowie już od wielu miesięcy nie należą do najniższych, a chętni na zakup własnych czterech katów z niepokojem patrzą na to, co dzieje się na rynku nieruchomości. Czy można kupić mieszkanie za mniej niż 300 tys. zł w Gorzowie, które będzie urządzone? Można. Mamy przykładowe oferty.

📢 Znamy wyniki głosowania w budżecie obywatelskim. Jakie zadania zostaną wykonane w Zielonej Górze? Ponad 38 tysięcy zielonogórzan wzięło udział w głosowaniu na zadania z budżetu obywatelskiego, oddając ponad sto tysięcy głosów. W czwartkowy wieczór prezydent Janusz Kubicki na specjalnie zorganizowanej konferencji prasowej podziękował mieszkańcom za zaangażowanie i pogratulował tym, których zadania wygrały. Zaskoczył też wszystkich decyzją o przyznaniu dodatkowych pieniędzy na trzy zgłoszone inwestycje.

📢 Sensacyjne zwycięstwo gorzowskich koszykarek w Stambule! Ale w EuroCup Women dalej gra Galatasaray Gorzowskie koszykarki sprawiły nie lada niespodziankę w EuroCup Women. W czwartek (18 stycznia) w rewanżowym meczu 1/8 finału pokonały w Stambule tamtejszy Galatasaray 91:85. Pierwsze spotkanie w Gorzowie zakończyło się jednak 14-punktowym zwycięstwem zespołu ze stolicy Turcji i to on awansował do ćwierćfinału. 📢 Chcecie lodowisko? Pomogą strażacy! Wyleją bezpieczną ślizgawkę Lubuscy strażacy pomogą zamienić place i boiska w lodowiska. Włączają się w ogólnopolską akcję przygotowaną na czas ferii, która polega na pomocy przy organizacji ślizgawek przy szkołach i na osiedlach. Tak przygotowana lodowa tafla jest dużo bezpieczniejsza niż zamarznięty staw czy jezioro. 📢 Mieszkania do kupienia w przetargu w Żarach. Nawet za niespełna 100 tysięcy złotych! Te lokale wymagają jednak remontów Miasto pozbywa sie mieszkań. Do przetargu wystawiono lokale, które wmagają remontów. Dla wielu osób to łakomy kąsek. Zobaczcie ceny, powierzchnię i lokalizację.

📢 Mariusz Biniewski został p.o. kuratora oświaty w Lubuskiem W czwartek 18 stycznia Mariusz Biniewski, dyrektor I LO w Gorzowie, został pełniącym obowiązki lubuskiego kuratora oświaty. O tym, kto zostanie kuratorem rozstrzygnie konkurs.

📢 To kawał historii Gubina. W zakładzie obuwniczym Carina pracowało nawet 2000 osób. Oto historia dawnej firmy Po zakładzie obuwniczym Carina w Gubinie zostało już tylko kilka sypiących się budynków. Dawniej była to potężna firma, która w najlepszych latach zatrudniała nawet 2000 pracowników! Z pomocą Stefana Pilaczyńskiego ze Stowarzyszenia Przyjaciół Ziemi Gubińskiej przedstawiamy historię gubińskiego zakładu, a także prezentujemy archiwalne zdjęcia z Cariny. 📢 Czarne chmury rozgonione? Chyba tak! Zastal Zielona Góra wreszcie czeka lepsza przyszłość Wszystko wskazuje na to, że nastąpił przełom w działaniach mających na celu uratowanie Zastalu Zielona Góra. Niebawem klub otrzyma pomoc, która pozwoli mu dźwignąć się z kolan.

📢 Seniorów w Gorzowie coraz więcej. Nasz region starzeje się najszybciej W Gorzowie jest już około 33 tysięcy seniorów. Tylko w ciągu kilku lat przybyło ich półtora tysiąca. Gorzowskich Kart Seniora wydano do tej pory 18,5 tys. 📢 Wilki zagryzły konia we wsi na Dolnym Śląsku. Wójt wydał ostrzeżenie dla mieszkańców W środę (17 stycznia) duża wataha wilków zagryzła konia w Komarnie Górnym (wieś w Górach Kaczawskich) na Dolnym Śląsku. Wydano ostrzeżenie dla mieszkańców i turystów, aby nie zapuszczać się do lasu, nie trzymać na dworze zwierząt i wzmóc czujność. 📢 Rada miasta w Gorzowie będzie mniejsza. PO ma nowego szefa klubu Przez niespełna trzy miesiące gorzowscy radni będą obradować maksymalnie w 24-osobowym gronie. Wraz z objęciem funkcji dyrektora generalnego Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego wygasł bowiem mandat Radosława Wróblewskiego.

📢 Chcesz kupić nieruchomość w dobrej cenie? Wojsko ma ich kilka na sprzedaż w Lubuskiem! Sprawdź oferty Agencja Mienia Wojskowego w Zielonej Górze ogłasza kilka przetargów na sprzedaż nieruchomości w województwie lubuskim. Są to zarówno mieszkania, jak i grunty, czy też inne rodzaje nieruchomości. Warto sprawdzić te oferty, bo ich ceny są atrakcyjne.

📢 Dentysta w Lubuskiem za darmo! Tutaj umówisz się na NFZ i szybko! Mamy listę terminów z całego województwa Do lekarza stomatologa można umówić się na NFZ - zupełnie za darmo. Powszechnie uważa się, że wizyta u stomatologa musi być prywatna i droga. A to nieprawda. Wiele gabinetów stomatologicznych w Lubuskiem oferuje wizyty w ramach kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia. Jest sporo wolnych terminów do końca stycznia! 📢 Posłanka kradła w sklepach. Tłumaczyła się, że grożono jej śmiercią Posłanka Golriz Ghahraman z Partii Zielonych w Nowej Zelandii złożyła mandat. Odbyło się to po tym, jak oskarżono ją o kradzieże w sklepach. Ghahraman jest pierwszym uchodźcą w historii, który znalazł się w rządzie Nowej Zelandii. Dochodzenie w sprawie kradzieży prowadzi policja.

📢 Wojewoda lubuski ogłosił terminy kwalifikacji wojskowych w powiatach Kwalifikacje wojskowe w Lubuskiem, zgodnie z obwieszczeniem wojewody zaczną się w czwartek 1 lutego 2024. Do kwalifikacji muszą się stawić mężczyźni urodzeni w 2005 roku, mężczyźni z roczników 2000-2004, którzy nie posiadają określonej kategorii

zdolności do czynnej służby wojskowej oraz m.in. osoby, które w latach 2022 i 2023 zostały uznane czasowo za niezdolne do służby. Zobaczcie terminy i miejsca kwalifikacji, w tekście pod galerią. 📢 Wilki odpoczywały kilkaset metrów od zabudowań. "Nagle spojrzał prosto w obiektyw". Niebywałe spotkanie | ZDJĘCIA Spotkanie jedno na tysiąc? Nawet nie! I nie będzie też na wyrost, jeśli napiszemy, że pan Wiesław zrobił prawdopodobnie fotografię życia, z której może być naprawdę dumny. Aby spotkać wilka, trzeba mieć ogromne szczęście, ale żeby zrobić mu takie zdjęcie? To już nie lada sztuka z domieszką szczęścia. Coś wspaniałego!

📢 Uwaga na toksyczne długopisy! Popularny sklep wycofuje produkty ze sprzedaży. Zawierają pierwiastek niebezpieczny dla zdrowia Popularna sieć sklepów wycofuje z rynku długopisy. Jak podaje firma, testy wykazały podwyższony poziom pierwiastka, który może być niebezpieczny dla zdrowia. Dowiedz się, o jakie produkty chodzi i sprawdź, czy ich nie masz. 📢 Największe wygrane Lotto w Lubuskiem. W tych miejscach ludzie zgarnęli istną fortunę! [RANKING] Na przestrzeni lat w Lubuskiem padło całkiem sporo wysokich wygranych w Lotto. Sprawdziliśmy, gdzie skreślano szczęśliwe kupony i w których miastach padły milionowe wygrane. Największa z nich to - uwaga - ponad 23 mln zł!

📢 Ten płaszcz to prawdziwy hit! Małgorzata Opczowska pokazała się w zimowych stylizacjach. Postawiła na komfort i ponadczasowe kolory Małgorzata Opczowska opublikowała fotografie w zimowej aurze. Prezenterka telewizyjna zaprezentowała się w ciepłych i komfortowych, a zarazem modnych zestawach. Zdecydowała się na kolory, które – jak wyznała – uwielbia, a które są ponadczasowe i pasują niemal każdej kobiecie. Wśród nich wyróżniają się uniwersalny sweter, modny płaszcz oraz stylowa kurtka narciarska.

📢 Park Narodowy Ujście Warty zaprasza na rodzinne wycieczki. Tego nie można przegapić! Park Narodowy Ujście Warty nie tylko zachwyca krajobrazami, ale także regularnie zaprasza Lubuszan na rozmaite wydarzenia. Tej zimy będzie ich sporo - odbędą się ciekawe warsztaty, rodzinne wycieczki i ptakoliczenie. Już dziś zapiszcie sobie te daty w kalendarzach i koniecznie odwiedźcie tę lubuską perełkę! 📢 Ten kiosk zna każdy kibic Stali Gorzów. Stoi zamknięty. Dlaczego? Po kilkudziesięciu latach został zamknięty kiosk, który stoi przed kasami stadionu im. Edwarda Jancarza. - Może da się go uratować? – zastanawiają się członkowie Stowarzyszenia na rzecz Rozwoju Zawarcia. 📢 Gorzów. Czy przejście dla pieszych powinno być przez ulicę czy pod jezdnią? Jedna z gorzowianek zaproponowała, by zamknąć przejście podziemne pod ulicą Piłsudskiego. Później pojawił się pomysł, by obok przejścia powstały też przejścia przez ulicę. Co na to miasto?

📢 Planujesz karierę w Lubuskiem? W tych zawodach bez problemu znajdziesz pracę. Pracodawcy wciąż szukają specjalistów, a kandydatów brakuje Barometr zawodów podał prognozy na 2024 i zaproponował kluczowe umiejętności potrzebne na rynku pracy. To może zadecydować o sukcesie zawodowym. Jakich specjalistów w Lubuskiem szukają pracodawcy? Jakie zawody będą najbardziej potrzebne w 2024? Tam będzie praca, sprawdź!

📢 Koszykarskie derby dla Gorzowa! „Kangury" lepsze od Zastalu Zielona Góra Koszykarze EIG CEZiB Kangoo Basket Gorzów lepsi w drugoligowych derbach Ziemi Lubuskiej. Gorzowianie wygrali w Zielonej Górze z miejscowym Q8 Oils SKM Zastalem 84:74. 📢 Kamienica przy Podwalu 4 w Żarach znowu na sprzedaż. To już drugi przetarg na zabytek Słynna kamienica przy Podwalu 4 w Żarach to dziś obraz nędzy i rozpaczy. Zabytek jest w fatalnym stanie. Miasto kolejny raz wystawiło nieruchomość do przetargu. Cena wywoławcza to 3 mln 750 tys. zł

📢 Nowe mieszkania na ulicy Sportowej w Gubinie gotowe. Oficjalnie oddano budynek do użytku We wtorek (16 stycznia) oficjalnie oddano do użytku mieszkania w nowym bloku przy ulicy Sportowej w Gubinie. W sumie lokali jest 18 i wszystkie mają już swoich właścicieli. Obok nowego bloku ma stanąć kolejny, jeszcze większy. 📢 Ślubowanie i odznaczenia w Nadodrzańskim Oddziale Straży Granicznej w Krośnie Odrzańskim W piątek (12 stycznia) w komendzie Nadodrzańskiego Oddziału Straży Granicznej odbyła się uroczysta zbiórka z okazji wręczenia odznaczeń państwowych. Ponadto nowi funkcjonariusze Straży Granicznej ślubowali. Wręczono również akty mianowania na pierwszy stopień w korpusie podoficerów. 📢 Nowa stacja dializ w Gorzowie już prawie gotowa. Będzie najnowocześniejsza w kraju Gorzowski szpital już wkrótce będzie mógł się pochwalić najnowocześniejszą stacją dializ w kraju. Budowa nowego obiektu powoli dobiega końca. Dwupiętrowy obiekt z kilkudziesięcioma stanowiskami do dializ, szatniami, pokojem do odpoczynku oraz pomieszczeniami technicznymi ma zapewnić pacjentom więcej miejsca i zwiększyć komfort leczenia.

📢 Stopa bezrobocia w lubuskich powiatach. Wiemy, gdzie jest największa, a gdzie najniższa. Mamy dane z urzędów pracy Wojewódzki Urząd Pracy w Zielonej Górze opublikował dane o bezrobociu w Lubuskiem. Sprawdziliśmy, w których powiatach jest najwyższe, a gdzie najniższe. Z danych WUP wynika, że w grudniu 2023 bezrobocie w Lubuskiem wzrosło. W porównaniu z listopadem było o 236 bezrobotnych więcej.

📢 Ewa Rawa nie jest już lubuskim kuratorem oświaty. Została odwołana ze stanowiska Ewa Rawa nie pełni już funkcji lubuskiego kuratora oświaty. Minister edukacji Barbara Nowacka odwołała już wszystkich 16 kuratorów oświaty z czasów rządów PiS. MEN podało, że ostatnie z tej grupy straciły stanowisko kuratorki z woj. lubuskiego i zachodniopomorskiego. 📢 Bajeczna zima w Zielonym Lesie w Żarach. Jest pięknie, nic tylko spacerować! Dla kierowców zima może być zmorą, ale dla miłośników spacerów to prawdziwa gratka. Zwłaszcza gdy świeci słońce. Odwiedziliśmy Zielony Las w Żarach, gdzie o tej porze roku jest naprawdę pięknie. Warto wybrać się na spacer, ale także na sanki.

📢 W tych lubuskich liceach matura poszła najlepiej. Zobacz ranking Perspektywy 2024 Przy okazji publikacji rankingu liceów i techników, Perspektywy przedstawiły też listę szkół, których uczniowie najlepiej zdali egzamin dojrzałości w 2023 roku. Które lubuskie licea znalazły się w tym zestawieniu? 📢 Najtańsze mieszkania w Zielonej Górze? To już było. "Te ceny to jakiś koszmar". Jakie są przyczyny podwyżki? Czy ceny się utrzymają? Obserwujemy rekordowy od czasu kryzysu finansowego w 2008 roku wzrost średniej ceny metra kwadratowego - uważa Mariola Żak, dyrektor sprzedaży i marketingu w Aurec Home i podkreśla, że szaleństwo cenowe na rynku pierwotnym trwa w najlepsze. Ile kosztują najtańsze mieszkania w Zielonej Górze? Ceny bardzo wzrosły. Zobacz oferty 📢 Domy dla osób starszych w woj. lubuskim. Najlepsze domy opieki. Wasze opinie Wybranie domu spokojnej starości w woj. lubuskim, gdzie bliska osoba będzie dobrze się czuła, może wydawać się bardzo trudne. Miej na uwadze, że cena za miesiąc pobytu w ośrodku będzie różna w zależności od stanu mieszkańca domu. Mamy wykaz ośrodków opieki działających w woj. lubuskim. Sprawdź, jakie domy dla osób starszych w okolicy są do wyboru i zapytaj innych o opinię.

📢 Kostrzyn nad Odrą sprzedaje działki na terenach, gdzie odbywał się Przystanek Woodstock. Kupi je strefa ekonomiczna, powstaną tu nowe firmy Kostrzyńsko-Słubicka Specjalna Strefa Ekonomiczna się powiększy. Strefie zaczyna brakować w Kostrzynie gruntów, na których mogłyby powstawać nowe firmy. Dlatego miasto wystawiło na sprzedaż 30 hektarów na terenach, gdzie niegdyś odbywał się Przystanek Woodstock (późniejszy Pol'and'Rock Festiwal). 📢 Holenderski hełm odnaleziony podczas prac ziemnych w Kostrzynie. Nie wiadomo, jak się tu znalazł Kolejna niespodzianka podczas budowy mostu drogowego nad Wartą w Kostrzynie. Podczas prac ziemnych na wysokości przystani żeglarskiej Delfin odnaleziono holenderski hełm. Nie wiadomo do końca, jak ten przedmiot znalazł się w Kostrzynie.

📢 Oto najbardziej znani i rozpoznawalni Lubuszanie. Znacie ich z telewizji i pierwszych stron gazet! Robią światowe kariery! Znacie ich z telewizji, pierwszych stron gazet, internetu. To popularni aktorzy, dziennikarze, znani piosenkarze, prezenterzy telewizji, sportowcy, pisarze, modelki czy celebryci. Osoby lubiane i podziwiane, które związane z województwem lubuskim dziś robią kariery w Polsce i na świecie. Naprawdę nie wiedzieliście, że te wszystkie osoby mają swoje korzenie w woj. lubuskim? 📢 Hydrozagadka w woj. lubuskim: to jezioro dosłownie zniknęło! Zostało tylko na starych mapach Jakim cudem całkiem spore jezioro, które było w Lubuskiem, zniknęło? To... żaden cud. Raczej nieuchronna i straszna rzeczywistość, która dziś też nam zagraża: stepowienie, które jest związane z obniżającym się poziomem wód gruntowych. 📢 Tak wyglądał Kostrzyn nad Odrą w latach 90. i przed wojną. Tak wiele się zmieniło! To wyjątkowy album ze zdjęciami. Fotografii jest blisko 100 i zostały wykonane w latach 90. Na wszystkie nałożone są zdjęcia tego samego zdjęcia sprzed wojny. Widać na nich jak na dłoni, jak bardzo na przestrzeni lat zmieniał się Kostrzyn.

📢 Mam wątpliwości, czy mam jakiekolwiek szanse na uczciwy proces – napisała do nas kilka dni temu pani Grażyna Twierdzili, że bronią praworządności, ale powołanie „rządu 13 grudnia” całkowicie ten argument unieważniło. Zwykły obywatel ma prawo mieć wątpliwości, czy politycznie aktywny sędzia będzie bezstronny. 📢 Komornicy wystawili na licytacje domy w Lubuskiem. W ofercie jest 21 nieruchomości. Znamy ich ceny i lokalizacje Rynek nieruchomości w ostatnim czasie mocno się zmienił. Ceny poszybowały, a ofert jest stosunkowo niewiele. Jeśli już są, to stać na nie jedynie wybranych. Dlatego ciekawą alternatywą mogą się okazać licytacje komornicze. Dziś sprawdzamy domy, które wystawili lubuscy komornicy.

📢 Wilków jest coraz więcej. Podczas spaceru w lesie możemy stanąć z nimi oko w oko. Jak się wówczas zachować? [ROZMOWA] Dzikie zwierzęta, takie jak wilki, na ogół boją się ludzi i starają się ich unikać. Historia zna niewiele przypadków ataku na ludzi, co nie znaczy, że takowe się nie zdarzają. Populacja wilków w regionie lubuskim z roku na rok jest coraz większa. Nasi Czytelnicy wielokrotnie dzwonili do redakcji, opowiadając o bliskich spotkaniach z tymi zwierzętami. Gdzie możemy spotkać w lesie wilka i jak się wówczas zachować? Dlaczego drapieżniki te atakują zwierzęta hodowlane? O wilkach w Lubuskiem i nie tylko rozmawiamy z Piotrem Chmielewskim, specjalistą ds. ochrony przyrody w Fundacji WWF Polska.

