Przegląd prasy 20.02.2024. Zestawiliśmy dla Ciebie najważniejsze wydarzenia z wczoraj. Zobacz naszą prasówkę

📢 Utrudnienia w ruchu: woj. lubuskie. Gdzie trwają roboty drogowe? Sprawdź stan na 20.02.2024 Na których drogach w województwie lubuskim prowadzone są dzisiaj (20.02.2024) roboty drogowe? Roboty drogowe: droga 32, m. Okunin (75. km na odc. 0 km) Wykonywane roboty: legalizacja i plombowanie kamer urządzeń rejestrujących prędkość na drodze. Ruch wahadłowy sterowany ręcznie..

📢 Wyłączenia prądu w lubuskim. Zobacz, czy są planowane wyłączenia prądu 20.02 Gdzie planowane są wyłączenia prądu w lubuskim (20.02)? Warto wiedzieć, kiedy może to nastąpić w twojej okolicy. Przyczyną wyłączenia prądu są najczęściej remonty, budowy lub modernizacje sieci. Dobrze jest przygotować się na tego typu sytuacjew lubuskim. Przedstawiamy spis miejsc, gdzie planowane są wyłączenia prądu w lubuskim Brak prądu może być denerwującym zjawiskiem, dlatego warto znaleźć sobie zajęcie na ten czas, które nie wymaga użycia energii elektrycznej.

📢 Naukowcy z Uniwersytetu Zielonogórskiego uhonorowani podczas Gali Nauki Polskiej Dr inż. Marzena Jasiewicz i prof. dr hab. inż. Adam Wysokowski otrzymali Nagrody Ministra Nauki podczas Gali Nauki Polskiej, która odbyła się w niedzielę, 18 lutego. Nagrody wręczył minister nauki Dariusz Wieczorek. 📢 Przerażające! Osobówka uderzyła w drzewo z ogromną siłą. Z auta wypadł silnik Siąpiący deszcz, ograniczona widoczność, śliska nawierzchnia. Mimo regularnych apeli do kierujących, pod Trzcielem (pow. międzyrzecki) doszło do bardzo groźnego zdarzenia. Osobówka z taką siłą uderzyła w przydrożne drzewo, że wypadł z niej silnik. Tragedia była o włos. 📢 Wędkarze i nie tylko zebrali karmę dla bezdomnych zwierząt ze schroniska. Wielkie grillowanie w Sulechowie Park Sulecha stał się miejscem zbiórki karmy dla zwierząt ze schroniska w Zielonej Górze. Akcję zorganizowali Wędkarski Klub Sportowy SPINROCK z Cigacic i Gmina Sulechów.

📢 Lubuskie, jak z bajki! Oto 50 wspaniałych pałaców i dworów z naszych okolic. Takie piękne zabytki mamy w regionie W województwie lubuskim naliczono 250 zamków, pałaców i dworów. Są często dziełem wybitnych architektów, były własnością wielkich rodów i opowiadają wspaniałe historie. Podziwiajmy je na niesamowitych rysunkach Roberta Jurgi, które były przygotowane na zlecenie Lubuskiego Urzędu Marszałkowskiego. 📢 Kończą budować najpiękniejszą ekspresówkę w Polsce! 90 procent zaawansowania prac na Dolnym Śląsku Trwają ostatnie prace przy budowie drogi ekspresowej S3 na Dolnym Śląsku. Poziom zaawansowania prac przekroczył już 90 procent! To z pewnością będzie najpiękniejsza "eska" w regionie i jedna z najpiękniejszych w Polsce. Trudno się będzie skupić na prowadzeniu, widząc przed sobą takie krajobrazy. Za Bolkowem nowa trasa musi się przebić przez Sudety, na pograniczu trzech pasm: Gór Kaczawskich, Rudaw Janowickich i Gór Kamiennych. Zobaczcie jak efektownie już dziś wygląda ta droga, na której sporymi fragmentami leży już asfalt.

📢 Takie są teraz modne kuchnie - mamy zdjęcia od znanego projektanta Krzysztofa Mirucia. Zobaczcie nowe projekty [20.02.2024] Urządzenie kuchni to spore wyzwanie, bo jest to bardzo wymagające wnętrze, robione na lata, ze względu na wysoki koszt zakupu mebli i AGD. Kuchnia musi być nie tylko ładna, ale też praktyczna, funkcjonalna i wygodna. Zobacz inspiracje na urządzenie kuchni, jakie są modne kolory frontów, blatów i ściany między szafkami. Realizacje zrobił znany projektant Krzysztof Miruć. 📢 Zwrot z podatku dla emerytów w 2024 roku. Tyle pieniędzy trafi na konta seniorów [20.02.2024] Już za kilka dni będzie można rozliczyć się z urzędem skarbowym. Dla wielu to dobra wiadomość, bo mogą liczyć na dodatkowy zwrot pieniędzy. Wśród nich są także emeryci, którzy w 2024 roku dostali trzynastą (wszyscy seniorzy) i czternastą (seniorzy z najniższymi świadczeniami) emeryturę. Zobaczcie ile pieniędzy trafi na Wasze konta.

📢 Syn Alicji Bachledy-Curuś i Colina Farrella - zdjęcia. Tak wygląda Henry Tadeusz Farrell [20.02.2024] Henry Tadeusz Farrell to syn Alicji Bachledy-Curuś i słynnego hollywoodzkiego gwiazdora Colina Farrella. Chłopiec jest już nastolatkiem i w 2023 roku pojawił się u boku ojca na ceremoni wręczenia Oscarów. Okazuje się, że jest niezwykle podobny do rodziców! Zobaczcie jak wygląda. 📢 Nowe ostrzeżenia GIS - te produkty wycofano z Biedronki, Lidla i innych sklepów. Oto aktualne komunikaty! [20.02.2024] Główny Inspektorat Sanitarny opublikował wyniki kolejnych kontroli, jakie przeprowadzono w ostatnich tygodniach. Niektóre produkty nie spełniają standardów bezpieczeństwa spożywczego i musiały zostać wycofane. Zobacz, czego nie kupować i jakie towary zniknęły ze sklepowych półek.

📢 Trzynasta emerytura 2024 - tabela wypłat netto. Kiedy wypłata i ile na rękę? Oto wyliczenia [20.02.2024] Wiemy już, jakie w tym roku będą trzynaste emerytury. Po tym, jak potwierdzono wskaźnik waloryzacji emerytur można też wyliczyć stawki dodatkowych świadczeń dla seniorów. Zobacz, ile wyniesie 13. emerytura 2024 i jaką kwotę dostaniesz.

📢 Te psy uznawane są za najmądrzejsze. Mamy najnowszy ranking mądrych ras psów [20.02.2024] Pies to prawdziwy przyjaciel człowieka. Nic więc dziwnego, że coraz więcej osób decyduje się, by w codziennej wędrówce przez życie towarzyszył mu czworonóg. Warto jednak pamiętać, że w zależności od wybranej przez siebie rasy, możemy spodziewać się różnych charakterów. 📢 Do tych pieniędzy nie ma prawa małżonek nawet gdy para ma wspólnotę majątkową [20.02.2024] W momencie zawarcia związku małżeńskiego między parą powstaje na mocy ustawy wspólnota majątkowa, do której wchodzą wszystkie dochody małżonków, które wygenerują w trakcie trwania związku. Choć czasem wydaje nam się że jako partner mamy prawo do całego majątku współmałżonka to nie jest to prawda! Do czego nie ma prawa partner? Zobaczcie. 📢 Osoby z tymi schorzeniami nie powinny jeść jabłek. Im mogą zaszkodzić [20.02.2024] Jabłka to zdecydowanie najlepszy całoroczny polski owoc, po który sięgamy chętnie. Jabłka to witaminowe bomby, które mają bardzo dużo właściwości odżywczych i zdrowotnych. Świętnie wpływają na układ pokarmowy. Dostępnych jest tyle odmian jabłek, dlatego bez problemu każdy znajdzie odpowiednie jabłko dla siebie. Niestety, są osoby, które muszą unikać tych owoców. Zobaczcie, kto nie może jeść jabłek.

📢 Błędy przy robieniu sałatki jarzynowej - Magda Gessler tego nigdy nie dodaje! Przez to sałatka traci tradycyjny smak [20.02.2024] Sałatka jarzynowa to królowa wśród sałatek. Ta tradycyjna sałatka jest uwielbiana w Polsce. Wiele osób nie wyobraża sobie świąt i rodzinnych uroczystości bez sałatki jarzynowej. Przepisów na sałatkę jarzynową jest mnóstwo. I chociaż łatwo ją przygotować, często popełniamy błędy, przez które sałatka jarzynowa traci swój tradycyjny smak. Kilka trików na sałatkę jarzynową podpowiada również Magda Gessler. Oto lista błędów, które najczęściej popełniamy, robiąc sałatkę jarzynową.

📢 Najgorsze fryzury dla kobiet po 60. roku życia - zdjęcia, inspiracje. Oto lista postarzających fryzur [20.02.2024] Po 60 roku. życia na skóra traci swoją elastyczność i widoczne są niedoskonałości w postaci zmarszczek, przebarwień, cieni pod oczami. Ważne jest dobranie koloryzacji i cięcia tak, by fryzura odciągała uwagę od mankamentów urody i optyczne odejmowała lat. Oto lista postarzających fryzur. Tak nie należy czesać się po 60-tce.

📢 Prawo Marcina i promocja książki "Znaj swoje prawa w szkole" Popularny TikToker niedługo odwiedzi Zieloną Górę. Sprawdź, gdzie go spotkasz! Czy można dostać jedynkę za gadanie na lekcji? Czy można być ukaranym za kilka łyków wody? Czy nauczyciel ma prawo skonfiskować telefon? Jak łamana jest Konstytucja, kiedy uczeń zostanie wyrzucony z klasy? Na te i wiele innych, nurtujących młodzież pytań odpowiada na TikToku Marcin Kruszewski — prawnik i twórca popularnego profilu "Prawo Marcina". Dziś w mediach społecznościowych śledzi go niemal 2,5 mln osób. TikToker już niedługo pojawi się w Zielonej Górze. Sprawdź szczegóły!

📢 Ciastka i batony znanego producenta wycofane ze sprzedaży! GIS ostrzega! Wewnątrz elementy metalu i plastik Główny Inspektorat Sanitarny wycofał z obrotu trzy partie batonów znanego producenta. Ze sklepowych półek znikają też ciastka. W batonach wykryto fragmenty plastiku, w ciastkach - kawałki metalu. Kupiłeś te produkty? Uważaj, są niebezpieczne!

📢 Niedaleko Lubuskiego spadł kolejny meteoryt. Uderzył w nocy. Mamy zdjęcia i film! Był środek nocy, 21 stycznia 2024 roku. Około godziny 1.30 niebo nad Lubuskiem rozbłysło. Związane to było z wejściem w atmosferę ziemską niewielkiej, mierzącej blisko metr asteroidy 2024 BX1. Obiekt widać było nie tylko u nas, ale również w Czechach i we wschodnich Niemczech, gdzie najprawdopodobniej spadł. I nie, to nie jedyny przypadek, kiedy ciało niebieskie uderza w Ziemię Lubuską lub tuż obok. To dzieje się regularnie. 📢 Podwyżki dla nauczycieli w 2024 roku. Wiemy, o ile wzrosną pensje nauczyciela początkującego, mianowanego i dyplomowanego? Oto kwoty Co z podwyżkami dla nauczycieli? Ile wyniosą średnie wynagrodzenia nauczycieli w 2024 roku, a ile zasadnicze? Od kiedy pojawią się podwyżki dla tej grupy zawodowej? W jakim terminie wypłacane będą wyrównania? Podajemy kwoty w zależności od stopnia awansu. Znamy już projekt rozporządzenia regulujący kwestię minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego i wiemy, ma on zostać podpisany 19 lub 20 lutego.

📢 Najlepszy typ mąki do ciasta drożdżowego, na biszkopt, pierogi, pizzę. Sprawdź, co oznacza kod na mące Jakiej mąki użyć do ciasta drożdżowego, pierogów, chleba, biszkoptu lub pizzy? Typ mąki jest ważny i od tego, czy wybierzemy odpowiednią, w dużym stopniu zależy nasz kulinarny sukces lub porażka. Ciasto nie wyrosło, pierogi są twarde, a pieczywo się kruszy? Mąka mące nierówna. Polski Związek Pracodawców Przemysłu Zbożowo - Młynarskiego postanowił swego czasu wyjaśnić, co oznacza typ mąki i która do czego jest odpowiednia.

📢 25 mieszkań na licytacjach komorniczych w Lubuskiem. Znamy ich ceny i lokalizacje. Niektóre to prawdziwe okazje! W lutym 2024 r. w Lubuskiem wystawiono na licytacje komornicze 25 mieszkań w różnych miejscach województwa. Mieszkań jest więcej niż w styczniu i niektóre oferty to prawdziwe okazje. Ceny wywoławcze są atrakcyjne i warto przejrzeć, co w lutym do zaoferowania mają komornicy.

📢 Nie żyje Zbigniew Fedyczak, profesor Uniwersytetu Zielonogórskiego i olimpijczyk W piątek, 16 lutego zmarł dr hab. inż. Zbigniew Fedyczak, profesor UZ z Instytutu Automatyki, Elektroniki i Elektrotechniki Uniwersytetu Zielonogórskiego i uczestnik igrzysk olimpijskich w Monachium. Miał 71 lat. 📢 Protesty rolników w Lubuskiem. Sprawdź, gdzie i o której będą utrudnienia 20 lutego We wtorek 20 lutego w Lubuskiem planowanych jest siedem protestów rolników. Ten w Sulechowie, na węźle drogi S3, może potrwać nawet miesiąc. Rolnicy przepuszczać będą tylko pojazdy uprzywilejowane. 📢 Rzeki w Lubuskiem już dawno nie były tak wysokie. W wielu miejscach przekraczają stany ostrzegawcze, a nawet alarmowe! Warta i Odra w Kostrzynie przekroczyły już stany alarmowe. W mieście regularnie zbiera się sztab kryzysowy. Władze miasta zapewniają, że są przygotowane na wielką wodę. W Gorzowie obowiązuje pogotowie przeciwpowodziowe. Od kilku tygodni zalane są dolne części bulwaru warciańskiego, zamknięto też ścieżkę nadwarciańską.

📢 Lubuszanie sięgnęli po pięć medali mistrzostw Polski seniorów w lekkiej atletyce Pięć medali halowych mistrzostw Polski seniorów zdobyli w Toruniu lubuscy lekkoatleci. Tytuły mistrzowskie wywalczyli Łukasz Żok z ALKS-u AJP Gorzów oraz żeńska sztafeta AZS-u AWF Gorzów.

📢 Przyszli na bezpłatne badanie wzroku. A tam policjanci i rzecznik konsumentów! Organizatorzy bezpłatnych badań wzroku zaprosili seniorów do jednego z lokali w Szprotawie. Zaskoczeniem dla wszystkich była wizyta policjantów i rzeczniczki konsumentów. 📢 Ogródki działkowe znikną z mapy Polski? Wszystko przez nowe przepisy. Dowiedz się, czego obawiają się działkowcy Działkowcy obawiają się, że już za kilka lat ROD-y będą tylko wspomnieniem. Wszystko przez zmiany wprowadzane jeszcze w 2023 r. przez Ministerstwo Rozwoju i Technologii. Zdaniem użytkowników ogródków działkowych nowe przepisy działają na niekorzyść ROD. Dlaczego?

📢 Żony o tych imionach są najbardziej zrzędliwe. To koszmar każdego męża. Ciągle mają pretensje, są wścibskie i podejrzliwe 19.02.2024 Czy imiona mają jakieś znaczenie i niosą za sobą ładunek cech, które predysponują daną osobę do takich a nie innych zachowań? Od setek lat ludzie zadają sobie takie pytania. Co na ten temat twierdzą ezoterycy? Oni nie mają wątpliwości - każde imię nosi ze sobą zespół charakterystycznych cech, wyjątkowych dla osoby, która je nosi. Jak przekłada się to na stosunki damsko - męskie? Zobaczcie które imiona żeńskie są najgorsze dla żon. To one z kochanych narzeczonych zmieniają się w wiecznie marudzące żony. 📢 Uczeń zdębiał jak przeczytał. Najlepsze komentarze nauczycieli na klasówkach! Bzdury, które wypisują uczniowie na sprawdzianach, krążą w sieci jako "humor z zeszytów szkolnych" i nieustannie nas śmieszą. Wynikają najczęściej z braku wiedzy i przygotowania do lekcji, ale także z osobowości uczniów. Ale nie tylko oni potrafią być zabawni. Zobaczcie, co wypisują na klasówkach i sprawdzianach uczniów ich nauczyciele! Te komentarze rozśmieszą Was do łez.

📢 Nowe zasady urlopów w 2024 roku. Zmiany w kodeksie pracy. Będzie więcej dni wolnych od pracy w 2024 roku? 19.02.2024 Nowe zasady urlopów w 2024 roku po zmianach w Kodeksie pracy. Dodatkowe dni wolne w pracy? W 2024 roku na 365 dni czeka nas 115 dni wolnych i 251 dni pracujących. Sprawdź, ile dni wolnego będzie przysługiwać pracownikom w 2024 roku. 📢 Paracetamol challenge, czyli niebezpieczna "zabawa" z internetu wśród nastolatków. Młodzi ludzie biorą leki i trafiają do szpitali! To internetowe wyzwanie nie jest niczym nowym. Było popularne wśród nastolatków już kilka lat temu. Niestety, głupia i niebezpieczna moda powróciła. Paracetamol challenge polega na przyjęciu jak największej ilości leków po to, by... trafić do szpitala!

📢 Dzień Kota 2024: Za nami wielkie święto mruczków i ich oddanych kociarzy! Zobacz memy i śmieszne obrazki o kotach i życiu z kotami 17 lutego obchodzimy Dzień Kota! W ten jeden z najważniejszych dni w kalendarzu kociarzy, kłaniamy się głęboko naszym mruczkom i serwujemy im najlepsze puszki z rybką. Gdy już spełnimy nasz obowiązek, możemy zabrać się za przeglądanie zebranych w tej galerii zabawnych obrazków. Gwarantujemy, że odnajdziesz tu wiele sytuacji z Waszego wspólnego życia, których wspomnienie poprawi Ci humor. Zobacz najlepsze memy i obrazki o kotach!

📢 W Lubuskiem rozbił się myśliwiec! Nikt miał o tym nie wiedzieć. O wypadku sprzed lat pamiętają mieszkańcy HISTORIA Był maj 1965 r. Na niebie nad Kostrzynem pojawił się wojskowy MiG. Nic dziwnego. W tych czasach nad miastem roiło się od samolotów. Tym razem jednak coś poszło nie tak. Doszło do katastrofy, o której nikt miał nie wiedzieć. 📢 Cuda nad Potokiem Sucha! Na premierę filmu w Szprotawie przyszły tłumy! Na premierę filmu "Potok Sucha - opowieść w cztery pory roku" w Szprotawie przyszły prawdziwe tłumy! Sala widowiskowa Szprotawskiego Domu Kultury była całkowicie zapełniona. Publiczność zajęła nawet galerie! Aż trudno uwierzyć, że tylu ludzi przyszło obejrzeć projekcję godzinnego filmu przyrodniczego. Po projekcji wszyscy przyznawali, że są zachwyceni efektem pracy filmowców i pasjonatów przyrody. Nawet nie przypuszczali, że wokół nas są takie cuda!

📢 Potrzebny jest nowy Grób Dzieci Utraconych w Zielonej Górze. W obecnym kończy się miejsce, a ten który jest, wymaga remontu Na starym cmentarzu przy ulicy Wrocławskiej w Zielonej Górze znajduje się pomnik, który upamiętnia dzieci nienarodzone. Jest to wspólna mogiła, służąca jako miejsce zadumy dla rodziców, którzy stracili dzieci przed porodem lub tuż po nim. To miejsce wymaga jednak remontu. Powstała zbiórka. Jak ją wspomóc? 📢 Najmądrzejsze znaki zodiaku. Według Wróżki Romy te znaki cechuje inteligencja Inteligencja jest niezwykle złożoną cechą, która obejmuje zdolność do percepcji, analizy i adaptacji do zmieniającego się otoczenia. Oczywiście, istnieje wiele czynników wpływających na to, czy uważamy kogoś za inteligentnego. Ale czy można w to wierzyć, czy też nie, znaki zodiaku od dawna przypisywane są różnym cechom charakteru, w tym także inteligencji. Zastanawiasz się, które znaki zodiaku są uważane za najmądrzejsze przez ezoteryków?

📢 Te stare telefony komórkowe są warte fortunę. Kolekcjonerzy szukają tych modeli. Sprawdź czy masz je w domu! Telefony komórkowe są warte dużo pieniędzy. Niektóre są warte znacznie więcej niż w momencie ich zakupu. Kolekcjonerzy poszukują takie modele, które są rzadkie i zachowane w bardzo dobrym stanie. Zastanawiasz się, które telefony są najcenniejsze? Na aukcjach i popularnych stronach ogłoszeniowych, niektóre telefony komórkowe kosztują naprawdę duże pieniądze. Zobacz koniecznie, jakiego sprzętu poszukują kolekcjonerzy! 📢 To prawdziwa perełka achitektury w Szprotawie! I to jedna z wielu! W Szprotawie bardzo ciekawym zakątkiem jest ulica Młynarska. Szczególną uwagę zwracają dwie, zabytkowe kamienice, które pełniły przed II wojną światową funkcję szpitala. Jedna jest bardzo piękna, druga jest tajemnicza. Gdy będziecie w Szprotawie, koniecznie tam się wybierzcie. Łatwo można tam znaleźć miejsce parkingowe, koło hali targowej. Zobaczcie zdjęcia secesyjnej kamienicy w galerii zdjęć.

📢 Kiedy wracają utracone skarby, jest nadzieja na kolejne powroty | ZDJĘCIA, WIDEO Kiedy Kamila Domagalska odnajduje dzieło sztuki, które zaginęło lub skradzione zostało przed laty, rośnie nadzieja na znalezienie kolejnego. I rzeczywiście, nawet w tym samym roku jest kilka sukcesów. Czasem ktoś próbuje skarb sprzedać na aukcji, a czasem wystarczy skuć tynk w kościele. Zdarzyło się, że na miejsce zabranych figur wróciły ich kopie zeskanowane i wydrukowane techniką 3D. Najbardziej bolesne są te straty obiektów, którym konserwator zabytków zdążyła zrobić zdjęcia, a które jakiś czas później zostały ukradzione. 📢 Tragedia w Sławie. 81-letni rowerzysta śmiertelnie potrącony przez kierowcę osobówki. Ofiarą jest znany głogowianin Do tragedii doszło w Sławie w niedzielę 18 lutego około godziny 12.40. Na drodze wojewódzkiej nr 278 w Sławie śmiertelnie potrącony został 81-latek - zasłużony mieszkaniec Głogowa.

📢 Jakub Rzeźniczak znów został ojcem! Piłkarz pochwalił się zdjęciem pociechy Jakub i Paulina Rzeźniczakowie pod koniec stycznia zniknęli z mediów społecznościowych. Do tej pory oczekująca narodzin swojego pierwszego wspólnego dziecka para dzieliła się każdym szczegółem swojego życia, dlatego fani zaczęli niepokoić się o status ich związku. Rzeźniczak rozwiał ich obawy publikując w niedzielę informację, że zostali rodzicami. Para pokazała także zdjęcie pociechy. 📢 Nie będzie zamykania szkół w gminie Maszewo. Radni zagłosowali przeciwko Podczas ostatniej sesji Rady Gminy w Maszewie wybuchła gorąca dyskusja, dotycząca reorganizacji oświaty. Rodzice obawiali się, że któraś z placówek zostanie zamknięta ze względu na kiepską sytuację finansową samorządu, który zmuszony jest szukać oszczędności. Radni zagłosowali jednak przeciwko jakimkolwiek zmianą w oświacie.

📢 Ranking najbiedniejszych i najbogatszych miast w Lubuskiem. Gdzie żyje się nam najlepiej? Sprawdźcie! Są miasta, które są bogatsze i te, które są biedniejsze i nie jest to absolutnie bez znaczenia dla mieszkańców! Oczywistym jest, że lepiej jest żyć w mieście bogatszym. Ale które to jest? Sprawdźcie ten ranking koniecznie!

📢 Dominika Ostałowska świętuje urodziny. Gwiazda przeszła spektakularną metamorfozę wizerunku. Sprawdź, jak się zmieniała Dominika Ostałowska to znana aktorka, która w show-biznesie jest już kilkanaście lat. Najbardziej znana jest z serialu telewizyjnego „M jak miłość”, w którym wciela się postać Marty Mostowiak. Gwiazda przez całą karierę aktorską przechodziła kilka metamorfoz – dotyczyły one nie tylko koloru włosów, ale także sylwetki. Zobacz, jak się zmieniała na przestrzeni lat Dominika Ostałowska. 📢 Będzie więcej parków kieszonkowych w Gorzowie. A czy także ogrodnik miejski? Będzie więcej parków kieszonkowych, a za podlewanie roślinności w całości ma odpowiadać miejska spółka Inneko. Takie zmiany szykują się w sprawie miejskiej zieleni. 📢 Dawny klasztor w Otyniu może być nową atrakcją dla mieszkańców i turystów Na początek ma być uporządkowany i udostępniony niewielki park przy klasztorze w Otyniu, a ruiny zabytku mają być zabezpieczone. Pierwsza do wykonania jest rekonstrukcja budynku bramnego. Uczniowie zielonogórskiej „Budowlanki” będą mogli tutaj szlifować swój fach, wykonując prace renowatorsko-konserwatorskie.

📢 Koszmarny wypadek na A2 w Lubuskiem! Dwie osoby były zakleszczone w pojazdach Wczesnym rankiem w sobotę 17 lutego doszło do dwóch zdarzeń na trasie A2 w Lubuskiem. Interweniowało kilka zastępów strażaków, na miejsce wezwano także medyków do osób, które zostały poszkodowane.

📢 Informatyk dyrygował orkiestrą Filharmonii Gorzowskiej. Zrobił to także na bis! To była niecodzienna historia! Podczas walentynkowego koncertu w Filharmonii Gorzowskiej podczas jednego z utworów orkiestrą dyrygował… informatyk z Koszalina. 📢 Jaki drapak dla kota się sprawdzi? Jaki model spodoba się mruczkowi? Wybierz idealny prezent z okazji Dnia Kota Dzisiaj świętujemy Dzień Kota. Warto więc pomyśleć o idealnym prezencie dla mruczka. Najlepszym pomysłem jest nowy drapak dla kota, który przyda się w każdym domu, w którym mieszkają futrzaki. Dowiedź się, jaki model warto kupić i jak go ustawić, żeby mruczek chętnie z niego korzystał i nie niszczył mebli czy zasłon. Sprawdź, ile drapaków musisz mieć, jeśli w domu mieszkają dwa lub trzy koty. Poznaj powody, dla których kot ma potrzebę drapania przedmiotów.

📢 Wiedzieliście, że Lubuskie ma swoje Sanssouci? Działało tu uzdrowisko i wielkie kasyno! Poznaj historię wyjątkowego pałacu w Gliśnie Trudno uwierzyć, że przez dziesiątki lat niewielkie Glisno położone w gminie Lubniewice było… znanym kurortem. Wówczas miejscowość nazywano kąpieliskiem leczniczym, a przepiękny pałac tętnił życiem. Jak dobrze było móc się tu pokazać! Odkrycie z nami wyjątkową historię tego jakże pięknego budynku. 📢 Gospodarstwa agroturystyczne w Lubuskiem. Te zostały uznane za najpiękniejsze. Warto tu przyjechać - nie tylko w sezonie wakacyjnym! Mamy szczyt wakacji i z pewnością wiele osób wciąż poszukuje idealnego miejsca na letni wypoczynek. Jedni z nas lubią morze, inni góry, a kolejni cenią sobie ciszę i sąsiedztwo natury. Co ważne, w poszukiwaniu takiego zielonego i zacisznego miejsca wcale nie musimy udawać się daleko. W Lubuskiem organizowany jest konkurs na "Najładniejsze gospodarstwo agroturystyczne województwa lubuskiego", którego organizatorem jest Lubuski Ośrodek Doradztwa Rolniczego. Poznajcie laureatów ostatniej edycji (2022) i udajcie się do nich na kilka dni, weekend, czy dłuższy pobyt.

📢 Szefowa lubuskiego oddziału NFZ odchodzi ze stanowiska Po niemal czterech latach pracy w Lubuskim Oddziale Wojewódzkim NFZ ze stanowiska odchodzi Ewa Skrbeńska. Wypowiedzenie złożyła w listopadzie ubiegłego roku. Koniec lutego jest zatem końcem pracy w oddziale. 📢 Sieć Intermarché wraca do Zielonej Góry Sieć supermarketów spożywczych Intermarché wraca do Zielonej Góry! Już w marcu br. uruchomiony zostanie sklep przy ul. Szosa Kisielińska, w najnowszym koncepcie Power 2.0. Pod okiem nowego właściciela, sieć wraca do swojej kolebki. To nie wszystko – wiemy już, że w najbliższym czasie do Zielonej Góry zawitają jeszcze 2 kolejne supermarkety sieci, a także 2 przysklepowe stacje paliw. 📢 Kochają nie tylko od święta! Zobacz piękne emocje towarzyszące parom na starcie akcji Ona i On Z okazji walentynek zorganizowaliśmy akcję pełną miłości, w której zakochani z naszego regionu mogą wygrać nawet 50 000 złotych. Start plebiscytu Ona i On wywołał wiele pięknych emocji, którymi uczestnicy postanowili podzielić się w mediach społecznościowych!

📢 Kawałki metalu w ciastkach! Sieć sklepów ostrzega klientów i prosi o zwrot produktu Sklepy Kaufland wycofały ze sprzedaży ciasteczka z czekoladą, po tym jak otrzymały informację od producenta, że produkt może zawierać drobne, metalowe ciała obce. 📢 Ileż się dzieje w lubuskiej kulturze! Anna Maria Jopek, Możdżer i Bałdych, nowe wystawy w Drzonowie oraz BWA, Piosik Quartet, siła kolorów Mamy już połowę lutego, temperatury iście wiosenne, choć luty potrafi pokazać zimowy pazur. Dłuższe okresy ze słońcem, więcej światła nastrajają nas coraz większym optymizmem, że wiosna tak naprawdę tuż, tuż, a z nią niezliczone wydarzenia plenerowe. Ich przedsmak, choć nadal w pomieszczeniach zamkniętych, dostarczą nam w tym tygodniu lubuskie placówki kultury. Oto niektóre z wybranych propozycji.

📢 Mieszkańcy Żagania uczcili 79. rocznicę walk o miasto i ewakuacji obozów jenieckich W piątek, 16 lutego na placu generała Maczka mieszkańcy Żagania uczcili 79. rocznicę walk o miasto i ewakuacji obozów jenieckich. Honorowym gościem uroczystości był ostatni żyjący żołnierz, walczący o Polskę w czasie II wojny światowej, Eugeniusz Jaworski. Wraz z polskimi wojskowymi, rocznicę uczcili również żołnierze amerykańscy z 3 Dywizji Piechoty w Forcie Stewart w Georgii (USA), stacjonujący na obozowisku Karliki koło Żagania.

📢 "Miasto" widmo ukryte w lubuskim lesie: Śmierć, eksperymenty, produkcja broni - tym się tutaj zajmowali Niemcy To jedno z najbardziej tajemniczych miejsc na mapie województwa lubuskiego. Kto z was słyszał o DAG Alfred Nobel? Albo o Krzystkowicach - miejscu, które nie bez powodu miało być ukryte przed światem? Te konstrukcje i budynki przypominają jeden wielki kompleks widmo, który ktoś opuścił w pośpiechu. Niewielu wie, gdzie ich szukać, choć niemal każdy o nich słyszał. I rzeczywiście trudno je znaleźć. A cała historia działa się raptem 30 km od Zielonej Góry. Kompleks, który swoim ogromem przytłacza, jest bardzo niebezpieczny i jeszcze bardziej tajemniczy. Zanim zdecydujecie się jechać tam na własną rękę, przeczytajcie.

📢 Najlepsze zdjęcia z lubuskich studniówek 2024. Nikt w Polsce nie bawił się tak jak lubuscy maturzyści! | ZDJĘCIA, FILMY Za nami najgorętszy początek 2024 roku - czas lubuskich studniówek, czas poloneza, szampańskiej zabawy, wzruszeń, pięknych toastów, życzeń i szalonych nieprzespanych nocy spędzonych na parkiecie. Uczniowie klas maturalnych z naszego regionu przez kilka tygodniu królowali na parkietach. I my mieliśmy to szczęście w tych wyjątkowych chwilach im towarzyszyć. Najlepsza muzyka, tańce, dostojnie wykonywane polonezy, wspaniałe kreacje. To były niezapomniane bale studniówkowe. Uczniowie klas maturalnych z Lubuskiego potrafią bawić się jak nikt w Polsce! Oto najlepsze zdjęcia z tegorocznych lubuskich studniówek!

📢 Romeo i Julia w trzech odsłonach miłowania: operowej, musicalowej oraz popowej. Za nami koncert walentynkowy w Filharmonii Zielonogórskiej Po raz kolejny w tym roku, sala Międzynarodowego Centrum Muzycznego Filharmonii Zielonogórskiej zmieniła się w teatr muzyczny. Z okazji Międzynarodowego Dnia Zakochanych przedstawiono w nim trzy odsłony miłosnych melodii z różnych epok i w różnych formach. Zaczęło się od melodii z filmu "Love Story", a zakończyło duetem z "Upiora z opery". Koncert trwał bite trzy godziny i zakończył się owacjami na stojąco. 📢 PEWEX, czyli luksus w czasach PRL. Takie rzeczy można było kupić tylko w specjalnych sklepach PEWEX. Zobacz! W sklepach Pewex pachniało luksusem. Można tam było kupić rzeczy, których nie dostało się w żadnym innym sklepie. Był tylko jeden szkopuł: pięknych rzeczy było w bród, ale, żeby je kupić, trzeba było zapłacić dolarami (ewentualnie tzw. bonami towarowymi), a nie złotówkami. Sklepy Pewex przeszły do legendy. Każda wizyta w Peweksie dostarczała dreszczyku emocji, a kupiony tam dezodorant czy alkohol przeznaczało się na specjalne okazje.

📢 Lubuskie rzeki wciąż wysokie i groźne. Pozalewane pola, łąki i pastwiska, podtopione posesje. Wysoka woda daje w kość Lubuskie walczy ze skutkami wysokich poziomów wody w rzekach i wód gruntowych. W wielu miejscach dochodzi do podtopień. Pozalewane są łąki, pola i pastwiska. Rolnicy już teraz mówią o stratach. Strażacy wypompowują wodę z pozalewanych posesji i uszczelniają wały przeciwpowodziowe. 📢 Mężczyźni o tych imionach są najgorszymi mężami. Mają trudny charakter [LISTA] 16.02.2024 Od początku wydają się wspaniałymi partnerami życiowymi, a po ślubie wszystko diametralnie się zmienia. Co możemy wyczytać z konkretnych imion? Zobacz, jacy mężczyźni muszą się bardzo starać w roli mężów. Potrzeba jednak więcej silnej woli - ci mężczyźni muszą się mocniej starać, aby być dobry mężami. Zobacz listę męskich imion, które mogą świadczyć o trudnym charakterze.

📢 Koszary wojskowe w Żarach były kiedyś wizytówką miasta. Dzisiaj to ruiny, w których można kręcić horrory Koszary w Żarach były kiedyś dumą miasta. Tutaj pracowało bardzo wielu mieszkańców, a żołnierze z jednostki pomagali miastu przy wielu okazjach. Tych uroczystych i tych mniej wyeksponowanych, ale zawsze ważnych dla mieszkańców. Dzisiaj koszary prezentują się niezbyt zachęcająco, a przecież kiedyś było zupełnie inaczej...