Przegląd prasy 20.03.2024. Przygotowaliśmy zestaw najważniejszych informacji z wczoraj. Bądź na bieżąco z wydarzeniami

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 19.03. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Gdzie występują utrudnienia w ruchu w woj. lubuskim? Stan na 20.03.2024”?

Prasówka 20.03: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Gdzie występują utrudnienia w ruchu w woj. lubuskim? Stan na 20.03.2024 Na których drogach w województwie lubuskim prowadzone są dzisiaj (20.03.2024) roboty drogowe? Roboty drogowe: droga 22, Kostrzyn-Słońsk (2. km na odc. 11,4 km) Pielęgnacja zadrzewienia. Ruch wahadłowy, sterowany ręcznie..

📢 Liść laurowy - takie ma niezwykłe właściwości. Pomaga na wiele dolegliwości - zrób napar i wypij Liść laurowy można znaleźć pewnie w każdym polskim domu. Używany jest przez gospodynie jako przyprawa do zup i dań mięsnych, nie może go zabraknąć zwłaszcza w rosole. Nadaje zupom i potrawom smak i kolor. Jednak niewiele osób wie, że liść laurowy ma duże właściwości lecznicze. Pomaga na wiele dolegliwości - na stawy, na infekcje i w sezonie grypowym, łagodzi napięcie mięśni. Jakie właściwości ma liść laurowy i na co jeszcze pomaga? Jak stosować liść laurowy? Zobacz.

📢 Zamiokulkas - trik na wypuszczanie nowych liści. Wsyp to do doniczki, a zamiokulkas odżyje Zadbany zamiokulkas jest wspaniałą ozdobą pokoju. Zdarza się jednak, że zamiokulkas marnieje, liście żółkną lub brązowieją i odpadają, a roślina nie wypuszcza nowych. Zdrowy zamiokulkas ma piękne, błyszczące, mięsiste liście w kolorze głębokiej zieleni. Jeśli twój zamiokulkas wygląda źle, dodaj ten prosty, ale skuteczny nawóz do doniczki. Zobacz przepis na nawóz do zamiokulkasa.

Prasówka 20.03: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Rolnicy zablokują wiele dróg w Lubuskiem. Gdzie będą utrudnienia w środę, 20 marca? Na lubuskich drogach trwają protesty rolników, a ruch jest mocno utrudniony - głównie dotyczy to zablokowanych przejść granicznych w Świecku i Gubinku. Kolejne blokady w Lubuskiem rolnicy zapowiedzieli na środę, 20 marca.

📢 Zielona Góra ma drugie Branżowe Centrum Umiejętności. Ty razem w Budowlance. Kto na tym skorzysta? Branżowe Centrum Umiejętności nr 2 otwarto we wtorek, 19 marca br, przy zielonogórskiej Budowlance. Nowa placówka będzie kształciła w dziedzinie budownictwo wodne i melioracja. 📢 Ten kamień spadł z nieba! Niezwykłe znalezisko w Szprotawie Koło Parku Słowiańskiego w Szprotawie znaleziono meteoryt. I to całkiem spory. Przybysz z kosmosu leżał na polu, na południe od parku. To nie pierwsze znalezisko tego typu na tym obszarze. Kto wie, co kryje założenie, w którym znajduje się ścieżka starożytnych Bobrzan? 📢 Majestatyczna ekspresówka, którą pojedziemy już w najbliższe wakacje! Pozostało 8 proc. do zakończenia budowy na Dolnym Śląsku Około czterech miesięcy powinny jeszcze potrwać prace przy budowie ostatniego dolnośląskiego odcinka drogi ekspresowej S3. Trasa ma być gotowa 12 lipca. W przyszłości droga ma się połączyć z powstającą obecnie po stronie czeskiej nową autostradą D11. Gdy to już nastąpi podróż (nie tylko) z Wrocławia do Pragi znacznie się skróci. Tymczasem, warto zobaczyć jak pięknie położony jest ten fragment S3. Za Bolkowem nowa trasa musi się przebić przez Sudety, na pograniczu trzech pasm: Gór Kaczawskich, Rudaw Janowickich i Gór Kamiennych.

📢 Przy stoiskach ścisk i kolejki. Tłumy młodzieży na Gorzowskich Targach Edukacyjnych! Jaką szkołę wybrać po podstawówce? Odpowiedź na to pytanie można było znaleźć podczas Gorzowskich Targów Edukacyjnych. Wydarzenie cieszyło się ogromnym zainteresowaniem ósmoklasistów. Młodzież miała okazję nie tylko przyjrzeć się ofercie poszczególnych placówek, ale również porozmawiać z nauczycielami i starszymi kolegami.

📢 Osoby o tych imionach mają trudny charakter. Często są wredne i aroganckie. Jesteś na liście? Sprawdź! 19.03.2024 Osoby o tych imionach uważane są za aroganckie i wredne. Oto lista osób, które uchodzą za posiadaczy trudnego charakteru. To jakie imię nosimy, może determinować nasz charakter i osobowość. Mowa o cechach pozytywnych, jak i negatywnych. Dawniej wierzono, że imiona mają magiczną moc i determinują nasze cechy. Sprawdź, czy jesteś na liście.

📢 Starosta żagański Henryk Janowicz został doradcą wicepremiera Rządu RP. Czym będzie się zajmował? 8 marca 2024 Henryk Janowicz, starosta żagański został powołany na stanowisko przewodniczącego zespołu doradców ministra obrony narodowych do spraw współpracy z samorządem terytorialnym. - Moje nowe stanowisko to szansa dla naszego regionu na rozwój - zaznacza starosta. - Jesteśmy już po pierwszym posiedzeniu zespołu, który tworzą samorządowcy z ogromnym doświadczeniem zawodowym. We wtorek 19 marca 2024 gratulacje staroście składali żagańscy samorządowcy. 📢 Życie to nie praca. Firmy kuszą młodych, a oni mają swoje wymagania. Za nami Targi Pracy na Uniwersytecie Zielonogórskim Szpital w Żarach przyjmie od razu 15 lekarzy, 20 pielęgniarek. Policja kusi pensją 5,5 tys. zł na rękę plus różne dodatki. Firmy prześcigają się w pomysłach, by ściągnąć do siebie pracowników. A młodzi już nie tacy, jak dawniej. Mają swoje wymagania i byle czym się nie zadowolą.

📢 Seniorka influencerka z Gorzowa podbija internet! Pani Grażyna kocha modę i ma wyjątkowy styl! Werwy i energii mogłaby jej pozazdrościć niejedna nastolatka. Gdy tylko się gdzieś pojawia, nie sposób jej nie zauważyć, a to za sprawą dwóch rzeczy: wielkiej charyzmy i nietuzinkowego stylu. Grażyna Giezek to 77-letnia gorzowianka, która kocha modę, a moda kocha ją. Od pewnego czasu swoimi nonszalanckimi stylizacjami dzieli się w sieci i zdobywa coraz więcej obserwujących. To jedyna seniorka influencerka z Gorzowa!

📢 Lubuski Festiwal Innowacji w Zielonej Górze. Trzecia edycja tego kosmicznego wydarzenia przyciągnęła przedsiębiorców, naukowców i młodzież We wtorek 19 marca 2024 r. odbyła się trzecia już edycja Lubuskiego Festiwalu Innowacji w Parku Technologii Kosmicznych w Zielonej Górze. Wydarzenie kolejny raz połączyło przedstawicieli nauki z reprezentantami nowoczesnego biznesu oraz przyciągnęło wszystkich entuzjastów nowych technologii.

📢 Kierowcy tirów w Kostrzynie nagminnie łamią przepisy! Wjeżdżają ciężarówkami na most, który jest w fatalnym stanie technicznym Kierowcy ciężarówek notorycznie łamią przepisy, wjeżdżają na most, gdzie jest ograniczenie masy pojazdów. Skończy się tak, że most trzeba będzie zamknąć. Dopiero będzie wesoło... - mówią nam Czytelnicy z Kostrzyna. Chodzi o most drogowy nad Odrą, który od lat jest w złym stanie technicznym.

📢 Co za wizyta! Do szkoły w Gorzowie przyjechał… wiceminister obrony narodowej We wtorek 19 marca Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Gorzowie odwiedził wiceminister obrony narodowej Stanisław Wziątek. 📢 Chwile grozy na skrzyżowaniu w Zielonej Górze. Audi kosiło wszystko po drodze O dużym szczęściu może mówić kobieta siedząca za kierownicą audi. Choć spowodowała sporo strat i rozbiła auto, nikt nie doznał poważniejszych obrażeń.

📢 Okradł sklep odzieżowy, w środku nocy buszował w kawiarni w centrum Zielonej Góry Zielonogórscy policjanci ujęli seryjnego włamywacza, który działał w centrum miasta. Z jednego ze sklepów wyniósł odzież i obuwie, a z kawiarni zabrał pieniądze. Siał przy tym zniszczenie. Uszkodził m.in. sklepowe drzwi i zrujnował dwa ciasta. Sam też odniósł obrażenia.

📢 Koniec zakazu handlu w niedziele w 2024 roku? Takie szykują się zmiany w weekendowych zakupach Rozpoczynają się prace nad przywróceniem handlu w niedziele. Od 18 marca 2024 roku są zbierane podpisy pod nową ustawą. Obecnie prawie tyle samo Polaków popiera zakaz, co jest mu przeciwna. 📢 We Wrocławiu zielonogórzanie aż 20 razy meldowali się na podium 20 medali wywalczyli karatecy zielonogórskiej Akademii Budo i Rozwoju Osobowości na rozegranym we Wrocławiu 17. Międzynarodowym Turnieju Wratislavia Cup, który zainaugurował sezon Polskiej Unii Karate Tradycyjnego.

📢 Blokada na lubuskiej S3. Będą objazdy. Są informacje od policji. Kierowcy muszą uzbroić się w cierpliwość Blokada na lubuskim odcinku drogi S3 została zaplanowana przez rolników na środę, 20 marca. Ma potrwać w godzinach 9-19. - Podróżni mogą liczyć na pomoc policjantów, którzy będą kierować ruchem i wskazywać drogi alternatywne. Doświadczeni funkcjonariusze ruchu drogowego dołożą wszelkich starań, aby mimo utrudnień, kierowcy mogli sprawnie dotrzeć do celu - informuje aspirant Justyna Sęczkowska-Sobol z KPP w Nowej Soli. 📢 Robert Lewandowski i jego życie w Barcelonie. Zobacz jego luksusową posiadłość, na którą mało kogo stać OBSZERNA GALERIA 19.03.2024 Robert Lewandowski jest bez dwóch zdań najlepszym polskim piłkarzem. Od 2022 gra w barwach legendarnego klubu - FC Barcelony, z którym zdążył zdobyć już Mistrzostwo i Superpuchar Hiszpanii.

📢 Arkadiusz Milik i jego nowa dziewczyna - tak żyje polski piłkarz we Włoszech. Co stało się z jego byłą partnerką? ZDJĘCIA 19.03.2024 Arkadiusz Milik dzięki strzelonym 3 golom przeciwko włoskiemu Frosinone, znów znalazł się na ustach polskich kibiców. Zobacz co polski piłkarz robi poza boiskiem!

📢 Oto najlepsze memy o pracy, czyli śmiech na etacie! Sprawdź, co tym razem wymyślili internauci 19.03.2024 Memy o pracy! Mało osób lubi swoją pracę, ale jeżeli jesteś jednym z nich - serdecznie gratulujemy! A tych, którzy za nią nie przepadją, zapraszamy do obejrzenia galerii z wybranymi memami. Ostrzegamy, można popłakać się ze śmiechu. 📢 Ziarnopłon wiosenny to babciny środek na ból stawów i obrzęki. Poznaj jego właściwości lecznicze i wypróbuj przepis na napar Ziarnopłon wiosenny to niedoceniany surowiec zielarski, którym kiedyś wspomagano leczenie gruźlicy, reumatyzmu oraz chorób górnych dróg oddechowych. Napar z ziela ziarnopłonu wykazuje działanie przeciwzapalne, przeciwbólowe oraz moczopędne. Zobacz, kiedy go zbierać i jakie właściwości lecznicze ma ziarnopłon wiosenny. Wypróbuj prosty przepis na napar i nalewkę.

📢 Centrum Zdrowia 75 plus chce wybudować w mieście Koalicja Obywatelska Zielona Góra nie ma miejskiego szpitala, nie wspiera Szpitala Uniwersyteckiego, dlatego czas to zmienić i wybudować w mieście Centrum Zdrowia 75 plus – mówili na poniedziałkowej konferencji prasowej reprezentanci Koalicji Obywatelskiej. 📢 Oto najbardziej leniwe rasy psów. Kanapa to ich naturalne środowisko. Sprawdź listę największych leniuchów! 19.03.2024 Te rasy psów są najbardziej leniwe. Może się zdarzyć, że nawet siłą nie ściągniesz ich z kanapy. Wybierając psa trzeba wziąć pod uwagę nasz styl życia. Niektóre czworonogi wymagają dużej ilości ruchu, natomiast inne potrzebują spokojniejszego trybu życia. Do którego grona można zaliczyć Twojego psa? Sprawdź listę najbardziej leniwych psów! 📢 Mecz Falubazu Zielona Góra rozpocznie sezon w PGE Ekstralidze PGE Ekstraliga podała dokładne terminy meczów dwóch inauguracyjnych kolejek. W pierwszym meczu nowego sezonu ścigać się będą żużlowcy Falubazu Zielona Góra.

📢 Oto piękna mama Roksany Węgiel ZDJĘCIA. Kim jest Edyta Węgiel? Wygląda bardzo zmysłowo! Ładniejsza od córki? 19.03.2024 Kariera Roksany Węgiel cały czas się rozwija w zawrotnym tempie. Na szczęście śliczna młoda piosenkarka może liczyć na wsparcie swoich najbliższych, w tym mamy Edyty. Zobacz jak wygląda śliczna mama Roksany Węgiel... 📢 Najlepsze memy o mężach. Uśmiejesz się! Z jakich cech mężów śmieją się Internauci? Zobacz te memy 19.03.2024 Mężowie potrafią być kochani. Potrafią być też denerwujący. No i - przede wszystkim dla Internautów - mężowie potrafią być bardzo śmieszni. Stąd też są częstymi obiektami obrazkowych żartów, czyli memów. Z czego najczęściej śmieją się twórcy memów biorąc na warsztat statystycznego męża? Sprawdźcie koniecznie w naszej fotogalerii.

📢 24 marca w tramwajach w Gorzowie będą jeździć artyści. To część wielkiego jubileuszu W niedzielę 24 marca odbędzie się „Jubileuszowy korowód tramwajów”. Wozy z aktorami i muzykami w środku będą jeździć niemal po wszystkich gorzowskich torowiskach.

📢 Cisza na budowach dróg ekspresowych. Poważne problemy z dokończeniem S3 i S6 Tylko dwóch budowlańców kręciło się w poniedziałek na estakadzie koszalińskiej obwodnicy w ciągu niedokończonej trasy S6. Niewiele działo się też na S3 do Świnoujścia. Przestój się przeciąga i nie wiadomo, kiedy kierowcy skorzystają z nowych odcinków ekspresówek. 📢 Tajemniczy tunel pod kościołem w Lubuskiem!? Badania georadarowe są zaskakujące Podobno mieszkańcy już wiele lat temu wspominali o tunelu, który ma znajdować się pod kościołem w Dębince. Wstępne badania georadarowe potwierdzają istnienie otworu pod posadzką świątyni. 📢 Najnowsze dane dla woj. lubuskiego. Tyle osób mieszka w Waszych miastach. Będziecie zaskoczeni W lubuskich miastach jest zameldowanych ponad 585 tysięcy ludzi. Najwięcej w Zielonej Górze, Gorzowie i Nowej Soli, najmniej w Brodach, Szlichtyngowej i Otyniu – takie są dane Ministerstwo Cyfryzacji. Sprawdziliśmy, ilu mieszkańców liczą wszystkie miasta w regionie.

📢 Równowaga płci wśród kandydatów na prezydenta Nowej Soli. Jakie problemy miasta chcą rozwiązać chętni do objęcia funkcji prezydenta? W wyborach prezydenta w trzech największych miastach w Lubuskiem tylko w Nowej Soli występuje równowaga płci wśród kandydatów. Startują dwie kobiety Beata Kulczycka z KWW FNW Wadima Tyszkiewicza i Alicja Szymańska z KW PiS. W Gorzowie wśród pięciu kandydatów kobieta jest jedna. A w Zielonej Górze startuje pięciu mężczyzn. Za to w gminie wiejskiej Nowa Sól startują tylko dwie kobiety.

📢 Święto Solan 2024. Jest data. Znamy gwiazdy. Na to święto, co roku czekają mieszkańcy Nowej Soli i powiatu Na Święcie Solan będzie lokalnie, regionalnie i krajowo. To dzięki organizacji rockowego grania w ramach „Rock’n’Soll” z udziałem miejscowych artystów, występowi Sary James oraz zespołów spoza regionu, które od lat zdobywają uznanie.

📢 Politycy PiS mówią: „To będzie zielony chaos”. Będziemy drożej płacić za mieszkanie? Ta dyrektywa szykuje nam drożyznę mieszkaniową – mówi europoseł Elżbieta Rafalska o przyjętej kilka dni temu przez Parlament Europejski dyrektywie budynkowej. 📢 Miss Polonia z Gorzowa pracowała dla Vogue i Victoria's Secret. Dziś Katarzyna Zawidzka jest milionerką i nadal olśniewa urodą! Pochodząca z Gorzowa Katarzyna Zawidzka zdobyła 1 czerwca 1985 roku tytuł Miss Polonia. Korona najpiękniejszej Polki otworzyła przed nią drzwi do światowej kariery, a ona zdecydowanie wykorzystała swoje pięć minut. Obecnie nazywa się Varsano, żyje w Paryżu, a majątek jej rodziny - właścicieli cukrowego imperium - szacowany jest na 650 milionów euro! Poznajcie losy pięknej gorzowianki, która udowodniła, że nie tylko uroda jest jej wielkim atutem, bo w biznesie odnosi równie duże (a może i większe!) sukcesy, co na modowym wybiegu.

📢 Nowy lider w IV lidze! Lubuszanin Drezdenko wykorzystał potknięcia oponentów Od niezwykle ciekawych rozstrzygnięć rozpoczęła się wiosna w lubuskiej IV lidze. W drugiej kolejce wiosny kilku faworytów ponownie straciło punkty, na czym skorzystał Lubuszanin Drezdenko, który objął fotel lidera. 📢 Gorzów. Hawelańska i Wełniany Rynek mają być zrobione do 18 maja. Jak idą prace? Za dwa miesiące powinny być zrobione Wełniany Rynek i Hawelańska. Gorzowskie Inwestycje Miejskie nakazują wykonawcy, by do pracy posłał więcej ludzi i sprzętu.

📢 Zielonogórscy karatecy zdobywali medale w międzynarodowym towarzystwie Kolejne doświadczenia i oczywiście medale zdobywali reprezentanci Klubu Karate NIDAN Zielona Góra na 9. Międzynarodowym Turnieju o Puchar Krakowa. 📢 Oto najlepsze bary mleczne w Zielonej Górze. Chcesz tanio i smacznie zjeść? Tam znajdziesz tradycyjne smaki i niepowtarzalny klimat Jeśli chodzi o miejskie kulinaria, to zawsze jest coś nowego do odkrycia i spróbowania, dlatego tym razem sprawdziliśmy, który zielonogórski bar mleczny jest najbardziej lubiany i najchętniej odwiedzany przez mieszkańców. Oto lista najlepszych barów mlecznych w Zielonej Górze. Sprawdź!

📢 W Lubuskiem zawyją syreny alarmowe. Będzie głośno! Dlaczego? W najbliższy czwartek w całym województwie lubuskim będzie można usłyszeć głośny dźwięk syren alarmowych. W ramach próby nadane zostaną dwa sygnały akustyczne. Będzie to test służący weryfikacji sprawności systemu, a uruchomienie syren nie wymaga od mieszkańców podejmowania żadnej reakcji. 📢 Za mecze Stali Gorzów i Falubazu Zielona Góra w telewizji trzeba będzie dopłacić Kibice, którzy będą chcieli oglądać ligowy żużel w telewizji, będą musieli wykupić sobie dodatkowy pakiet. Niedzielne mecze PGE Ekstraligi będą już nie w „otwartym” Canal+ Sport 5, a w dodatkowo płatnym kanale Canal+ Sport. 📢 Fryzjerka z Łęknicy robi najlepsze fale Hollywood i fryzury ślubne w Polsce. Zostałą mistrzynią kraju w dwóch kategoriach Olena Kotuła prowdzi salon fryzjerski w przygranicznej Łęknicy. Podczas Mistrzostw Fryzjersko - Kosmetycznych Polski zdobyła złoto w dwóch kategoriach. Lubuszance najlepiej wychodzą tzw. fale Hollywood oraz fryzury ślubne.

📢 Jaja z budownictwa. Oto absurdy budowlane jakich świat nie widział! To wydarzyło się naprawdę? 19.03.2024 Budownictwo to ciężki kawałek chleba. Na rynku możemy znaleźć wielu dobrych fachowców, ale ludzie nieraz chcą zaoszczędzić na kosztach i korzystają z usług mizernych budowlańców albo co jeszcze gorsze... na własną rękę. W naszej galerii znajdziecie największe absurdy budowlane, dobrej zabawy!

📢 Nowy, wyjątkowy sklep odzieżowy otworzy się 23 marca w CH Panorama w Gorzowie Wlkp. Moth Outlet to salon, który na powierzchni ok 1000 metrów kwadratowych, będzie oferował swoim klientom nową firmową odzież marek premium a także ciekawe kolekcje czasami mniej znanych w Polsce firm, które zyskały sobie uznanie w Europie i na świecie m.in. takich jak: River Island, Missguided , Boohoo, George czy Bench. Lita marek dostępnych w Moth Outlet z pewnością będzie się poszerzać i zmieniać w zależności od potrzeb i sugestii klientów. To bardzo atrakcyjna oferta szczególnie dla tych, którzy cenią sobie wyjątkowe, niepowtarzalne wzory w outletowych cenach!

📢 Żużlowcy Falubazu Zielona Góra staną do rywalizacji o tytuł mistrza Polski w jeździe parami 7 kwietnia w Poznaniu rozegrane zostaną 51. Mistrzostwa Polski Par Klubowych. Ziemię Lubuską w zawodach reprezentować będą żużlowcy Enei Falubazu Zielona Góra. 📢 Tak zmieniała się Julia Wieniawa - młoda i utalentowana aktorka oraz piosenkarka. Zobacz jej metamorfozę Julia Wieniawa na brak zainteresowania fanów nie może narzekać. Ci poznali ją w serialu Rodzinka.pl jako pełną wdzięku Paulinę, dziewczynę Kuby Boskiego. Młoda celebrytka debiutowała jednak nie przed kamerą... a w teatrze. Jak przez 10 lat kariery zmieniała się aktorka i piosenkarka? Zobacz te zdjęcia! 📢 Tajemnicza krypta ukryta pod ziemią w Lubuskiem. Wokół sarkofagi, trumny, szczątki zmarłych. Nikt tu nie ma wstępu Gdzieś w Lubuskiem ukryta jest krypta wypełniona trumnami, sarkofagami, szczątkami zmarłych, a jedną ze ścian zdobią same czaszki. Brzmi przerażająco? Rzeczywiście pobudza wyobraźnię. My wiemy, gdzie to tajemnicze miejsce się znajduje. Mało tego, byliśmy tam! Udało nam się zobaczyć i sfotografować wnętrza, do których na co dzień nikt nie ma wstępu.

📢 Tak się zmieniała Doda - zdjęcia. Oto odważne stylizacje kończącej 40 lat Doroty Rabczewskiej 15 lutego br. Doda skończy 40 lat. Od ponad 20 lat, czyli przez większość swojego życia, jest ważną częścią polskiej sceny muzycznej. Wizytówką artystki stały się zarówno jej cięte riposty, styl ubierania, skandale, jak i spektakularne koncerty na światowym poziomie. Zobaczcie, jak przez kilkanaście lat swojej działalności zmieniała się Dorota Rabczewska - niejednokrotnie wręcz szokowała swoimi odważnymi stylizacjami. Jej zdjęcia pokazujemy w galerii niżej.

📢 Żony Krzysztofa Ibisza - zdjęcia. Tak wyglądają obecna i byłe żony znanego prezentera Krzysztof Ibisz to znany prezenter telewizyjny. Któż nie oglądał programu "Czar par" albo "Awantury o kasę"? Ibisz był też gospodarzem festiwali muzycznych w Sopocie i Opolu, wyborów Miss Polonia. Koncerty sylwestrowo-noworoczne nie mogły się odbyć bez niego! Ibisz prowadził też "Jak oni śpiewają" i "Dancing with the Stars. Taniec z gwiazdami w Polsacie". O Ibiszu mówi się, że jest jak polski Tom Cruise - wiecznie młody, mimo upływu lat. Niedawno Ibisz został ojcem po raz trzeci. Ma syna z najnowszą, trzecią żoną, Joanną Kudzbalską. A kim były i jak wyglądały jego poprzednie żony? Zobaczcie!

📢 Żony o tych imionach są najbardziej zrzędliwe. To koszmar każdego męża. Ciągle mają pretensje, są wścibskie i podejrzliwe 18.03.2024 Czy imiona mają jakieś znaczenie i niosą za sobą ładunek cech, które predysponują daną osobę do takich a nie innych zachowań? Od setek lat ludzie zadają sobie takie pytania. Co na ten temat twierdzą ezoterycy? Oni nie mają wątpliwości - każde imię nosi ze sobą zespół charakterystycznych cech, wyjątkowych dla osoby, która je nosi. Jak przekłada się to na stosunki damsko - męskie? Zobaczcie które imiona żeńskie są najgorsze dla żon. To one z kochanych narzeczonych zmieniają się w wiecznie marudzące żony. 📢 Dodają lat i podkreślają efekty starzenia. Zobacz zakazane fryzury dla kobiet 40 plus. Oto 7 najgorszych uczesań dla dojrzałych pań Fryzurą możesz się odmłodzić, ale również postarzyć. To te ostatnie uczesania skutecznie podkreślają zmarszczki i efekty starzenia. Co więcej, niezmieniana od lat fryzura może również pokazać, że nie bardzo orientujemy się w aktualnych trendach modowych. Sprawdź, jakich uczesań i cięć lepiej unikać w dojrzałym wieku.

📢 19 marca będą kolejne Gorzowskie Targi Edukacyjne. Impreza znów przyciągnie wiele młodzieży We wtorek 19 marca w Centrum Edukacji Zawodowej i Biznesu odbędą się Gorzowskie Targi Edukacyjne. Cztery dni później zacznie się sezon na dni otwarte w szkołach średnich. 📢 Kraszanka 2024. Program Jarmarku Wielkanocnego w Zielonej Górze (23 - 28 marca) Tegoroczna Wielkanoc przyjdzie do nas szybciej, niż zwykle, bo już 31 marca. W związku z tym w Zielonej Górze nie może zabraknąć "Kraszanki" - Jarmarku Wielkanocnego z atrakcjami, który zagości w samym centrum miasta. Co w programie?

📢 W Gorzowie zbudują Centrum Opiekuńczo-Mieszkalne dla niepełnosprawnych Przy ul. Osadniczej miasto chce wybudować Centrum Opiekuńczo-Mieszkalne. Znajdzie się w nim miejsce dla dwudziestu osób z niepełnosprawnościami. Budowa ma kosztować ponad 6 mln zł.

📢 Urządzisz biuro, wybudujesz studnię, pokonasz wertepy. Wojsko ma ofertę dla każdego! Będzie wyprzedaż w Zielonej Górze Agencja Mienia Wojskowego wietrzy magazyny i organizuje drugą w tym roku wyprzedaż w Zielonej Górze. Oferta jest różnorodna: od aut z demobilu, przez wyposażenie biur po drewno opałowe. Z pewnością zainteresuje wiele firm, majsterkowiczów, miłośników stylu militarnego czy wędkarzy. 📢 Żurek, biała kiełbaska, baby, mazurki i palmy, pisanki, wileńskie specjały. Tłumy na Kaziukach w Muzeum Etnograficznym w Ochli Po tłumach, które odwiedziły doroczne "Kaziuki" w Muzeum Etnograficznym w Zielonej Górze-Ochli, można wywnioskować, że jesteśmy już wyjątkowo mocno spragnieni wiosny oraz wydarzeń plenerowych. Już w pierwszej godzinie festynu, na drodze do skansenu zrobił się niezły korek. Gości dowoziły również bezpłatne autobusy zielonogórskiego MZK. Pod względem frekwencji, wydarzenie można uznać za wyjątkowo udane.

📢 Zjawiskowe ring girls podczas KSW 92 w Gorzowie Nieodłączną częścią gal sportów walki są też tzw. ring girls. Nie inaczej było także przy okazji XTB KSW 92 w Gorzowie. 📢 Dzika Ochla i okolice posprzątane! Wiosenną akcję zorganizowali członkowie grupy EKM Lubuskie Morsy W niedzielę, 17 marca członkowie grupy EKM Lubuskie Morsy zaprosili mieszkańców do sprzątania Dzikiej Ochli i okolicy. Chętnych nie brakowało. W teren ruszyło blisko 50 osób. Worki na śmieci szybko się wypełniały. 📢 Rolnicy protestują na A2 w Świecku i na przejściu granicznym w Gubinku. Wybierajcie trasy alternatywne! W niedzielę, 17 marca ok. godz. 13 rolnicy rozpoczęli blokadę autostrady A2 i przejścia granicznego w Świecku. Wieczorem protest rozszerzył się na przejście w Gubinku. Alternatywne przejścia graniczne dla pojazdów osobowych to Kostrzyn nad Odrą i Słubice, dla pojazdów ciężarowych Olszyna.

📢 Mariusz Pudzianowski pokazuje swój dom i ogród - tak mieszka Pudzian! Lubi konie i traktory Tak mieszka i żyje na co dzień Mariusz Pudzianowski. Każdy dzień zaczyna od przebieżki, trenuje, a oprócz tego prowadzi biznesy i pomaga w polu. "Brakuje ci tylko rodziny"- komentują fani. Tak mieszka i żyje na co dzień w Białej Rawskiej siłacz i gwiazda KSW Mariusz Pudzianowski. 📢 Laboratorium muzyczne zagościło w Filharmonii Zielonogórskiej. Za nami koncert premier i wyjątkowo udane Concerto Grosso Cykl muzyczny "Miesiąc kobiet" w Filharmonii Zielonogórskiej" nieustannie zaskakuje nas różnorodnością programu oraz przedsięwzięć muzycznych. Tym razem (16 marca) słuchacze byli świadkami prawykonań utworów skomponowanych przez kobiety, często niemające jeszcze wielkiego dorobku artystycznego. Orkiestra grała w przeróżnych składach, pojawiały się rzadko używane instrumenty jak flet altowy (zachwycał swoją głębią dźwięku zwłaszcza w dołach), czelesta, a nawet tuba nagłaśniająca oraz ... butelki, dwoma słowami po prostu - muzyczne laboratorium.

📢 To najbardziej denerwuje zielonogórzan. Posłuchaj i przeczytaj, co mówią mieszkańcy Większość mieszkańców uważa, że Zielonej Góra jest dobrym miejscem do życia. A jej atuty to m.in. to, że wszędzie jest blisko, dookoła lasy, dobra jest miejska komunikacja, nie jest za dużym miastem, a wszystko w nim się znajduje: uczelnie, szpital, teatr, filharmonia, basen i wiele inne placówek, ułatwiających i umilających nam życie. Ale nie znaczy to wcale, że nie zauważamy rzeczy, które nas po prostu denerwują. Zapytaliśmy zielonogórzan, co ich w mieście drażni? 📢 Pogrzeb Mariana Fludra w Gnieźnie. Doktora Judyma z Wielkopolski żegnały tłumy. Zobacz zdjęcia Pogrzeb doktora Mariana Fludra miał miejsce w sobotę, 16 marca - najpierw podczas mszy w katedrze, a następnie na cmentarzu św. Krzyża. W pogrzebie uczestniczyło wielu mieszkańców - setki tych, którzy mieli z nim styczność. Wielu z nich uratował zdrowie, a niektórym nawet życie.

📢 Ta historia przyprawia o dreszcze! Jest nowy e-book o historii powiatu żagańskiego! Dostępny jest nowy e-book Macieja Boryny i Henryka Janowicza o historii Jelenina w gminie Żagań. Jest w nim też historia mordercy Scheibnera... Nawet tak mała miejscowość ma swoje tajemnice, które warto poznać. 📢 Szkoły są dwie, będzie jeden zespół. W nowej siedzibie. Uczniowie rozpoczną w niej naukę od września. A co z salami koncertowymi? Zaraz rozpocznie się nabór do szkoły muzycznej. Nowy rok szkolny rozpocznie się już w nowej siedzibie i w nowym zespole szkół muzycznych. Bo dziś funkcjonują w mieście dwie. A kiedy mieszkańcy zostaną zaproszeni na wydarzenia w nowych salach koncertowych? 📢 Uwaga! Zmienia się czas trwania planowanego protestu rolników na A-18, w środę 20-03-2024! W środę 13 marca 2024 w Urzędzie Miasta w Iłowej odbyło się spotkanie władz gminy z rolnikami, którzy chcą zablokować całkowicie trasę A-18 w okolicach Iłowej, w ramach ogólnopolskiego protestu rolników. Przypomnijmy, że burmistrz Paweł Lichtański nie wyraził zgody na to, aby protest na trasie trwał przez miesiąc. Jednak rolnicy chcą blokować autostradę w środę 20 marca 2024. Po rozmowach w magistracie skrócono godziny protestu.

📢 Tak świętował ZOK swoje 50-lecie. Był film, wystawa, koncert i odznaczenia. A Tobie z czym kojarzy się ta instytucja? Zielonogórski Ośrodek Kultury świętował 50-lecie urodzin. Uroczystość odbyła się w Planetarium Wenus, gdzie nie zabrakło wspomnień, filmu, koncertu, podziękowań i odznaczeń dla osób, które sprawiały, że przez pół wieku zielonogórzanie nie mogli narzekać na nudę. 📢 Sprawcy brutalnego ataku w Zielonej Górze już aresztowani. Czeka ich długa odsiadka Czterech mężczyzn podejrzewanych o brutalną napaść na mężczyznę zostało już tymczasowo aresztowanych. Do tego bulwersującego zdarzenia doszło w miniony poniedziałek w okolicy sklepu Castorama w Zielonej Górze. Sprawcy najprawdopodobniej zaatakowali ofiarę kijami bejsbolowymi. Pobity mężczyzna trafił do szpitala.

📢 Paznokcie hybrydowe: naturalne, jasne i delikatne stylizacje. Zobacz inspiracje i pomysły na hybrydy color no color Kochasz minimalizm i naturalne kolory paznokci hybrydowych? Mamy inspiracje właśnie dla ciebie! Transparentne, jasne i delikatne stylizacje paznokci to świetna opcja gdy nie masz czasu lub pomysłu na manicure. Możesz wybrać lakiery w odcieniach beżu, bieli, różu lub postawić na top coat, który nada paznokciom świetliste wykończenie. Dodatkowo możesz być pewna, że paznokcie hybrydowe w tym wydaniu będą pasować dosłownie do każdej stylizacji. Zobacz pomysły na naturalne paznokcie hybrydowe.

📢 Dramatyczny wypadek w Drezdenku. Auto rozbiło się o kamień i stanęło w płomieniach. Zginął kierowca Do tragedii doszło około północy w czwartek 14 marca w Drezdenku. Policjanci wciąż prowadzą działania, by wyjaśnić okoliczności tego wypadku. 📢 Katastrofa lotnicza w Lubuskiem. Rozbił się myśliwiec. Ludzie mieli nic nie wiedzieć. Tajemnicy nie udało się utrzymać HISTORIA Był maj 1965 r. Na niebie nad Kostrzynem pojawił się wojskowy MiG. Nic dziwnego. W tych czasach nad miastem roiło się od samolotów. Tym razem jednak coś poszło nie tak. Doszło do katastrofy, o której nikt miał nie wiedzieć. 📢 Kąpielisko H2Ochla wygląda inaczej, niż zakładały wizualizacje. Rozczarowani mieszkańcy punktują różnice Zielonogórzanie burzliwie dyskutują na temat nowego kąpieliska miejskiego, które powstaje na terenie miasta. Mimo ogólnego entuzjazmu związanego z perspektywą nowej atrakcji niepokój wzbudzają zdjęcia aktualnego stanu inwestycji, które porównane z wizualizacją, stawiają konkretne pytania dotyczące nieścisłości z pierwotnym planem. -Podczas budowy obiektu objęliśmy za cel jak najmniejszą ingerencję w towarzyszące mu środowisko naturalne, z tego właśnie względu musieliśmy dokonać kilku optymalnych zmian — mówi Robert Jagiełowicz, dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Zielonej Górze. Co się zmieniło?

📢 W Lubuskiem jest miejsce jak z horroru: las, opuszczone domki, ruiny... Kiedyś było tutaj słychać śmiech dzieci Szczerze? Za żadne pieniądze nie spędzilibyśmy tutaj nocy... W Lubuskiem jest miejsce jak z horroru. Nie wierzycie? To zobaczcie te zdjęcia. Normalnie Piątek 13. po lubusku! 📢 Arkadiusz Patla, vloger i podróżnik wyrusza na pieszą wędrówkę ze Szprotawy do Santiago de Compostela w Hiszpanii Piesza wyprawa do Santiago de Compostela w Hiszpanii rozpocznie się pod koniec kwietnia 2024. Trasa będzie wynosiła ok. 2,8 tys. kilometrów. Podróż zajmie od 90 do 100 dni. Wraz z Arkadiuszem Patlą wyruszy jego partnerka Natalia Stelmaszewska. Oboje początek trasy będą mieli w swoich miejscowościach. On w Szprotawie, ona w Kobylnicy pod Poznaniem. Spotkają się na trasie, którą pokonają razem.

