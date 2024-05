Przegląd prasy (20.05.2024). Zobacz prasówkę z najważniejszymi wydarzeniami z wczoraj. Bądź na bieżąco

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 19.05. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Utrudnienia w ruchu 20.05.2024 w woj. lubuskim. Gdzie są dzisiaj prowadzone roboty drogowe?”?

Prasówka 20.05: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Utrudnienia w ruchu 20.05.2024 w woj. lubuskim. Gdzie są dzisiaj prowadzone roboty drogowe? Gdzie w województwie lubuskim należy spodziewać się dzisiaj (20.05.2024) utrudnień? Roboty drogowe: droga 92b, od AWSA -Boczów-Torzym (1. km na odc. 14,8 km) .

📢 Kolejki NFZ w woj. lubuskim do ortopedy - 20.05.2024 Kolejki NFZ do ortopedy w województwie lubuskim potrafią być długie. Chcesz dowiedzieć się, jaki jest najbliższy termin wizyty u lekarza? Czasem warto spojrzeć na terminy wizyt w szpitalach i pozostałych placówkach medycznych, gdzie często kolejki do lekarza są znacznie krótsze. Sprawdź zestawienie poszczególnych miejsc, gdzie na 20.05.2024 na NFZ przyjmuje ortopeda. W ten sposób będziesz wiedzieć, gdzie kolejki do ortopedy w województwie lubuskim będą najkrótsze.

📢 Kolejki NFZ do neurologa w woj. lubuskim. Stan na 20.05.2024 Chcesz dowiedzieć się, jaki jest najbliższy termin do neurologa na NFZ w województwie lubuskim? Kolejki NFZ do lekarzypotrafią być bardzo długie. Można też zwracać uwagę na dostępne wizyty na NFZ w szpitalu lub innej placówce medycznej, gdzie kolejki NFZ są często krótsze i szybciej można się dostać do specjalisty. Ile czasu (stan na 20.05.2024) trzeba czekać w kolejce do neurologa na NFZ w województwie lubuskim? Sprawdź nasze zestawienie, z którego dowiesz się, gdzielekarz przyjmuje na NFZ w najbliższym możliwym terminie w Twoim województwie.

Prasówka 20.05: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Gdzie w Polsce można spodziewać się burz 20.05.2024? Sprawdź u nas Gdzie jest burza w Polsce? Sprawdź nasz artykuł, w którym znajdziesz aktualne informacje prosto z Facebooka. Śledzimy popularne profile na Facebooku, które zajmują się tematyką burzową. Dzięki temu możesz dowiedzieć się, gdzie aktualnie może grzmieć w naszym kraju. Sprawdź pogodę burzową w Polsce.

📢 Oto najlepsze rasy psów dla seniorów. Te czworonogi będą idealne dla osób starszych. Sprawdź naszą listę! Te rasy psów są najlepsze dla seniorów. Wybór psa to bardzo ważna decyzja, szczególnie dla osób starszych. Trzeba zdawać sobie sprawę z własnych ograniczeń. Jest wiele spokojnych ras, które idealnie sprawdzą się jako towarzysze seniorów. Jakiego psa najlepiej wybrać dla osoby starszej? Sprawdź!

📢 Hortensje będą obsypane kwiatami - trik na obfite kwitnienie. Podlej tym hortensje raz na tydzień! [20.05.2024] Hortensje to niezwykle ozdobne i atrakcyjne kwiaty ogrodowe. Świetnie się sprawdzą również jako kwiaty na balkon, posadzone w skrzynkach czy donicach będą jego niekwestionowaną ozdobą. Hortensje zachwycają wielobarwnymi, mocnymi kwiatami. Pięknie pachną i w dodatku nie są bardzo wymagające, jeśli chodzi o uprawę. Hortensje, by bujnie kwitły, wymagają odpowiedniego nawożenia. Zobacz przepis na skuteczny domowy nawóz do hortensji - podlej nim kwiaty, a efekt cię zachwyci! 📢 Te miejsca w Żaganiu kiedyś były ładne. Teraz to obraz nędzy i rozpaczy! Prawdziwe miejsca wstydu! Przed laty te miejsca w Żaganiu były ładne, a przynajmniej nie raziły swoją szpetotą. O tamtych czasach przypominają nam Google Street View. To nie są jakieś dziury na zaniedbanych peryferiach, a główne ulice w samym centrum miasta, które zmieniły się na gorsze. Znacie więcej takich miejsc? Prześlijcie zdjęcia!

📢 Wystawa psów rasowych z całego świata w Lubuskiem. Tyle uśmiechniętych mordek w jednym miejscu, wszystkie piękne! | ZDJĘCIA, FILM Co to za dzień bez widoku uśmiechniętej mordki psiaka! Pełne energii czworonogi w weekend (18-19 maja) opanowały Babimost. Odbywająca się tutaj Międzynarodowa Wystawa Psów Rasowych przyciągnęła tłumy hodowców, trenerów oraz niemałą widownię. Tyle dogoterapeutycznego dobra w jednym miejscu? To raj dla miłośników tych pięknych ras. Przedstawiamy wam cudowne, dzielne psiaki i ich właścicieli. 📢 Ebut.pl Stal Gorzów - ZooLeszcz GKM Grudziądz |ZAPIS RELACJI LIVE W niedzielę 19 maja miały zostać rozegrane dwa ostatnie mecze PGE Ekstraligi. W Gorzowie na 16.30 zaplanowano mecz Stali Gorzów z ZooLeszcz GKM Grudziądz. W jego rozegraniu przeszkodziły opady deszczu. 📢 Mieszkania nie do życia, czyli patodeweloperka. Sprawdź, jakie absurdy proponują dziś deweloperzy. To trzeba zobaczyć Mieszkania w budynkach urągających zdrowemu rozsądkowi spotyka się dziś na rynku coraz częściej. Choć nie ma zgody co do tego, czym dokładnie jest patodeweloperka, to aż trudno nie użyć tego słowa na widok zdjęć, które prezentujemy w galerii. Zobacz deweloperskie absurdy z całej Polski.

📢 III liga: remisy gorzowskich drużyn, porażka Lechii w Polkowicach Już tylko trzy kolejki pozostały do końca sezonu w III lidze. W miniony weekend (17-18 maja) poza derbowym zwycięstwem Cariny Gubin nad Odrą Skrzynie Zając Bytom Odrzański mieliśmy dwa remisy oraz jedną porażkę lubuskich ekip. 📢 W Żaganiu odnaleziono stuletni pomnik lotników! Trafił do Muzeum Obozów Jenieckich W sobotę 18 maja 2024, w ramach Nocy Muzeów można było zwiedzać Muzeum Obozów Jenieckich w Żaganiu i tereny poobozowe. Tym razem dyrektor Marek Łazarz opowiadał między innymi o mniej znanej, a tragicznej historii wypadków lotniczych, które miały miejsce w latach 1925-1934. Odnaleziono pomnik sprzed 100 lat, który upamiętniał tamte zdarzenia.

📢 Policjanci poszukują 12-letniego Cezarego. Czy ktoś widział tego chłopca? Policjanci z Komendy Miejskiej Policji w Gorzowie Wlkp. poszukują 12-letniego Cezarego Maślaka. Z chłopcem nie można nawiązać kontaktu, nie wiadomo, gdzie przebywa.

📢 Pobiegli nad Wartą w Kołczynie. Liczył się udział, nie wynik 855 osób stanęło w sobotę (18 maja) na starcie XV Międzynarodowego Biegu Olimpijskiego w Kołczynie. Prawie 6 kilometrów pokonali biegacze nie tylko z Lubuskiego, ale też z Krakowa czy Lublina.

📢 Carina Gubin pokonała Odrę Bytom Odrzański i zrobiła krok w kierunku utrzymania W derbowym pojedynku Cariny Gubin z Odrą Skrzynie Zając Bytom Odrzański niezwykle cenne trzy punkty zapisała na swoim koncie ekipa z powiatu krośnieńskiego. Gubinianie zwyciężyli 2:0 w ramach 31. kolejki III ligi.

📢 Co za tłumy na Latynoskiej Nocy Muzeów w Zielonej Górze. Były warsztaty salsy, samby, tanga, wykłady, pokaz kinowy, degustacje i koncert Muzeum Ziemi Lubuskiej przyzwyczaiło nas do tego, że co roku prezentowana jest szeroko pojęta kultura danego kraju. W tym roku padło na Amerykę Łacińską. To region, w którym używa się języków romańskich, swego czasu podbity przede wszystkim przez Hiszpanów, Portugalczyków i Francuzów. Jego Ekscelencja Ambasador Republiki Panamy w Polsce otworzył ekspozycję pt. „Różnorodność biologiczna i kulturowa Panamy”. Wyrazić bogactwo Iberoameryki przez jeden wieczór to niemalże "misja niemożliwa", jednak pracownikom muzeum, jak najbardziej się udało.

📢 Kłodawska Majówka ściągnęła tłumy. Ludzie bawili się przy Łobuzach i Stachurskim Ta impreza co roku ściąga setki fanów. Nie inaczej było tym razem. Organizowana od 2008 r. Kłodawska Majówka za nami. Ludzi było tak dużo, że zabrakło miejsca na specjalnie przygotowanym parkingu przy kłodawskich błoniach.

📢 Wystrzałowa noc w Lubuskim Muzeum Wojskowym! Walki rycerzy, pokazy pirotechniczne i mnóstwo innych atrakcji | ZDJĘCIA Taki dzień zdarza się tu raz w roku i jest niepowtarzalny! W sobotę, 18 maja, Lubuskie Muzeum Wojskowe w Drzonowie gościło setki, jak nie tysiące turystów w ramach Europejskiej Nocy Muzeów. Z Zielonej Góry kursowały nawet bezpłatne autobusy MZK. Tyle atrakcji i tylko cztery godziny... Ależ tu się działo! Pokazy rycerskie, prezentacja ciężkich maszyn, pirotechnika, pokazy świetlne, nocne zwiedzanie z latarkami. Zobaczcie zdjęcia!

📢 Tan Art, czyli ogólnopolskie konfrontacje tańca współczesnego w Żarach. Ponad czterysta osób z całej Polski zatańczy w Lunie Ponad czterysta osób i sto prezentacji w sali widowiskowej Luna w Żarach. Rozpoczął się Tan Art, czyli ogólnopolskie konfrontacje tańca współczesnego solo duo group. 📢 To raj dla ogrodników i działkowców. Na targach w Gliśnie roślin do wyboru, do koloru! W Gliśnie niedaleko Lubniewic trwa kolejna edycja targów rolniczych. To wydarzenie od lat cieszy się ogromnym zainteresowaniem odwiedzających oraz wystawców. Jak zwykle najbardziej oblegane są stoiska z kwiatami oraz sadzonkami drzew i krzewów. A wybierać jest z czego, bo ta impreza to prawdziwa gratka dla miłośników zieleni! 📢 Tłumy na targach rolniczych w Gliśnie. Zobaczcie, jak tu gwarno, smacznie i kolorowo! Tego wydarzenia nie trzeba reklamować nikomu. Targi rolnicze w Gliśnie od lat cieszą się ogromnym zainteresowaniem odwiedzających oraz wystawców. Nie inaczej jest w tym roku, bo stoiska odwiedzają prawdziwe tłumy. Gospodarze z całego regionu mają komu sprzedawać swoje produkty, a klienci mają od kogo kupować. Impreza potrwa do niedzieli.

📢 Majowe oferty kulturalne czekają na Was. Noce Muzeów z atrakcjami, Festiwal Kultury Kresowej, Miejskie Granie, orkiestry dęte, Anna German Połowa maja za nami, ach jak ten czas szybko ucieka. Mniej go będzie żal, jeśli zostanie spędzony przez Państwa na wydarzeniach kulturalnych. Ten weekend to kumulacja inicjatyw w ramach Europejskiej Nocy Muzeów. Prawie każda lubuska placówka tego typu przygotowała swoje atrakcje, dlatego warto wyjść z domu aby czegoś się dowiedzieć oraz dobrze bawić. Niech moc Nocy Muzeów będzie z wami! 📢 Potężny pożar koło Gorzowa. W akcji kilkadziesiąt zastępów strażaków, samoloty i drony Strażacy nie mają wątpliwości, że to było podpalenie. Płonęły lasy i nieużytki na terenach położonych między Gorzowem, a Santockiem. Ogień pojawił się w kilku miejscach, więc można mieć pewność, że ktoś podłożył go celowo. W gaszenie pożaru zaangażowane były ogromne siły.

📢 Jedna z zielonogórzanek całe życie przepracowała w biurze i liczyła cyferki. Inna była prawniczką. Któregoś dnia zmieniły swoje życie Mam szczęście, że mogę swój czas, osoby bardzo dojrzałej poświęcić na coś, co bardzo lubię - przyznaje zielonogórzanka Ella Stanglewicz. Do końca maja warto odwiedzić RCAK. Na piętrze Centrum Kreatywnej Kultury grupa ReSet prezentuje swoje prace. 📢 Jechał prawie o 60 km/h za szybko. Zatrzymali go policjanci z Krosna Odrzańskiego. Stracił prawo jazdy W piątek (17 maja) funkcjonariusze z Komendy Powiatowej Policji w Krośnie Odrzańskim brali udział w ogólnopolskiej akcji "Prędkość" i kontrolowali różne miejsca na terenie powiatu krośnieńskiego. W trakcie akcji na policyjny radar wpadł kierowca audi, który jechał w terenie zabudowanym o 59 km/h więcej niż powinien. Policjanci zatrzymali mężczyźnie prawo jazdy i ukarali go mandatem karnym.

📢 W Szprotawie wyremontują ulicę Żagańską! Będą chodniki i ścieżka rowerowa! W Szprotawie do remontu pójdzie kolejna ulica. Tym razem ważna wylotówka na Żagań. Zyska nowe chodniki, ścieżkę rowerową i inne udogodnienia, jak reszta, remontowanych ulic. Umowa z wykonawcą została podpisana w piątek 17 maja 2024, na drogowej wysepce, na rogu ul. Żagańskiej i Podgórnej. 📢 W szkole pod Nową Solą wielkie święto. Uczniowie mają w końcu salę gimnastyczną. Korzystać będą też pozostali mieszkańcy wsi Placówka od początku istnienia nie miała sali gimnastycznej. To się zmieniło. Za ponad 5,5 miliona złotych powstał nowoczesny obiekt w środku i atrakcyjny z zewnątrz. Nie tylko uczniowie będą mogli korzystać z tego miejsca, popołudniami również pozostali mieszkańcy. 📢 Odsłonięcie czwartego już Suleszka. Rycerski szlak się wydłuża... Na skrzyżowaniu ul. Odrzańskiej oraz drogi wojewódzkiej 278, w pobliżu ronda im. księdza Edwarda Kopra w Sulechowie, odbyło się uroczyste odsłonięcie czwartej rzeźby Suleszka. Rycerz, będący symbolem miasta, zajmuje kolejne miejsca w mieście ku uciesze nie tylko najmłodszych mieszkańców.

📢 Urzędnicy w Gorzowie będą jeździć rowerami elektrycznymi Gorzowski magistrat zakupił dla urzędników osiem rowerów elektrycznych. Mają im służyć do dojazdów m.in. na oględziny czy kontrole. Koszt jednego to 6,7 tys. zł. Miasto musiało zapłacić 10 proc. 📢 Ta kobieta to dynamit! Agnieszka Chylińska dała czadu w Sulechowie. Ludzie szaleli | ZDJĘCIA To było istne szaleństwo! Koncert Agnieszki Chylińskiej zorganizowany z okazji Dni Sulechowa przyciągnął prawdziwe tłumy. Publiczność świetnie bawiła przy największych hitach wokalistki. Jej niesamowita energia i charyzma sprawiły, że ten występ na długo pozostanie w pamięci mieszkańców. Zobaczcie zdjęcia! 📢 Klęska NovyHotel Falubazu Zielona Góra po srogiej lekcji od mistrzów Polski Mistrzowie Polski – żużlowcy Motoru Lublin – sprawili porządne lanie ekipie NovyHotel Falubazu Zielona Góra w 5. kolejce spotkań PGE Ekstraligi. Lublinianie wygrali bardzo wysoko – 56:34.

📢 Te rośliny odstraszają kleszcze i szerszenie. Zasadź je w swoim ogródku i na balkonie! Wiosna i lato to czas kiedy nie tylko za oknami robi się coraz to bardziej zielono, ale też moment, gdy na naszej drodze coraz częściej pojawiają się szerszenie, czy kleszcze. Wzbudzają one w nas strach, ale zamiast zamykać przed nimi okna, możemy skutecznie je odstraszyć. 📢 To ostatnie dni Heaven w Zielonej Górze. Tak bawili się tu klubowicze. Pamiętacie te imprezy? | DUŻO ZDJĘĆ Do wielbicieli dyskotek z pewnością dotarła już wiadomość, że zamyka się jeden z najpopularniejszych zielonogórskich klubów muzycznych. To już oficjalne. „Kawał historii i wiele udanych imprez” - komentują mieszkańcy. Zobaczmy raz jeszcze to szaleństwo na parkiecie. Tak bawiliście się przez te wszystkie lata w Heaven!

📢 Audi uderzyło w drzewo. Kierowca nie żyje. Tragedia w powiecie strzelecko-drezdeneckim Nie żyje kierowca osobowego audi, który w piątek, 17 maja uderzył w przydrożne drzewo. Do wypadku doszło na drodze wojewódzkiej nr 158 w powiecie strzelecko-drezdeneckim. 📢 Historyczna ulica w Gorzowie będzie pełniła funkcję deptaka Zamknięcie wjazdu w ul. Mostową, budowa przejścia dla pieszych wzdłuż wiaduktu kolejowego i nowy przebieg wjazdu w ul. Hejmanowskiej. Takie będą zmiany po przebudowie ul. Spichrzowej w Gorzowie. 📢 Zielone Świątki w Niemczech. Na autostradzie A2 i w Słubicach mogą tworzyć się korki W niedzielę oraz poniedziałek, 19 i 20 maja w Niemczech obchodzone będą Zielone Świątki, czyli święto Zesłania Ducha Świętego. W tych dniach nie będzie odbywał się ruch pojazdów ciężarowych. Policjanci spodziewają się utrudnień w ruchu na autostradzie A2 i Słubicach. Korki będą tworzyć się też we wtorek i mogą wpłynąć na całkowite zablokowanie ruchu na moście w Słubicach.

📢 Basen Źródlana w Żarach jest już napełniony wodą. Rozpoczęcie nowego sezonu zaplanowano na 1 czerwca Na basenie Źródlana w Żarach już niedługo otwarcie kolejnego sezonu. Woda w nieckach jest, teraz trzeba ją uzdatnić, przefiltrować. Niedługo będzie można pływać! 📢 Najseksowniejsza zawodniczka na świecie? Media okrzyknęły Niemkę, ale... tak wygląda Włoszka Sabbatini! Pamiętacie Alicę Schmidt, niemiecką sprinterkę, którą media szybko okrzyknęły "najseksowniejszą zawodniczką na świecie"? Wygląda na to, że Niemce urosła konkurentka. Włoszka Gaia Sabbatini ma 25 lat, 175 cm wzrostu, a na Instagramie obserwuje ją blisko 400 tys. osób. 📢 Targi rolnicze w Gliśnie już w ten weekend! W Kalsku tydzień później Lubuski Ośrodek Doradztwa Rolniczego zaprasza wszystkich chętnych na targi rolnicze do Glisna i Kalska. Imprezy potrwają dwa dni i będą okazję nie tylko oglądania rolniczych wystaw, ale też do zakupów roślin, tradycyjnej żywności czy rękodzieła. Organizatorzy przygotowali mnóstwo atrakcji - będzie głośno, wesoło i smacznie.

📢 Yellowstone po gorzowsku, czyli miniranczo w środku miasta. To genialne miejsca na pieszą i rowerową wycieczkę! Choć część gorzowian regularnie odwiedza to miejsce, to dla większości mieszkańców wciąż pozostaje ono nieznane. Jeżeli lubicie piesze i rowerowe wycieczki albo szukacie idealnego miejsca na piknik, to właśnie je Wam przedstawiamy. Zbaczając nieco z głównej ulicy, znajdziecie się na "miejskiej prerii". 📢 Tomograf komputerowy? W Sulechowie nie czekasz w długiej kolejce. Warto skorzystać Badanie tomografem komputerowym można zrobić w Zielonej Górze w dwóch miejscach. Trzeba jednak długo czekać w kolejce. Tymczasem w nowej pracowni tomografii komputerowej w sulechowskim szpitalu wciąż jeszcze kolejek nie ma. A to tylko 20 km od Zielonej Góry.

📢 Pod Gorzowem powstanie nowa promenada. To będzie świetne miejsce do wypoczynku Gmina Santok stawia na rekreację i wypoczynek i dlatego też inwestuje w odpowiednią infrastrukturę. Niebawem tereny położone nad Wartą w Czechowie zupełnie zmienią swoje oblicze. 📢 Groźne Kleszcze Hyalomma są już w Niemczech. Kwestia czasu i dotrą do Lubuskiego. Trwają ich poszukiwania na terenie Polski Naukowcy z Uniwersytetu Warszawskiego potwierdzili występowanie kleszczy z gatunku Hyalomma m.in. w Niemczech, Czechach i Szwecji. Do Europy trafiają wraz z migrującymi ptakami. Specjaliści ostrzegają, że rosnące temperatury i coraz niższa wilgotność mogą przyczynić się do szybkiego rozprzestrzeniania się pajęczaków. Trwa ich poszukiwanie na terenie Polski. Czy ze względu na bliskość przejścia granicznego z Niemcami, Lubuszanie powinni się obawiać? 📢 Ruszają Dni Czerwieńska 2024. Otworzy je wielki korowód. Co jeszcze będzie się działo? Znamy program! Latem niemal co weekend mamy okazję brać udział w ciekawych imprezach plenerowych, festynach czy koncertach. Tym razem na wspólne świętowanie zaprasza miasto i gmina Czerwieńsk! Co będzie się działo?

📢 Domy w cenie mieszkania w Lubuskiem. Do tego kawałek ziemi i zabudowania gospodarcze Dom w cenie mieszkania? To możliwe. I chodzi tu o domki, które maja 60 mkw. i kawałek trawnika, ale o typowych domach za miastem ze sporym kawałkiem ziemi, a niekiedy z zabudowaniami gospodarczymi. Zobacz przykładowe nieruchomości, które zostały wystawione na sprzedaż.

📢 Przebudowa koło Studni Czarownic na finiszu. Ławki i rośliny już prawie na miejscu W sobotę 18 maja minie termin zakończenia przebudowy ul. Hawelańskiej i Wełnianego Rynku w Gorzowie. Na cztery dni przed tą datą rozpoczął się montaż ławek, koszy i sadzenie zieleni. 📢 Ruch wahadłowy na moście na Warcie w Kostrzynie zostanie zlikwidowany. Sprawdzamy, jak przebiega inwestycja Trwa budowa nowego mostu na Warcie w Kostrzynie nad Odrą. Wprowadzono tu ruch wahadłowy, przez co mieszkańcy i kierowcy borykają się z korkami. Wykonawca zapowiada jednak, że w ciągu miesiąca „wahadło” zostanie zlikwidowane”.

📢 Na osiedlach w Gorzowie znów będzie Miejskie Granie. Gdzie i o której zagrają filharmonicy? W najbliższy weekend w ośmiu punktach miasta znów mają zagrać muzycy Filharmonii Gorzowskiej. Rok temu ich plenerowe występy na osiedlach przyciągnęły prawie 2 tys. widzów. 📢 Ogródki działkowe na sprzedaż w Gorzowie. Jak wyglądają i ile kosztują? Zobacz oferty Marzysz o skrawku zieleni w środku miasta? Kup sobie działkę! To idealne miejsce na odpoczynek, uprawę warzyw czy owoców oraz ratunek dla wszystkich spragnionych ciszy, spokoju i ucieczki od ulicznego zgiełku. Ile kosztują najtańsze działki w Gorzowie? Sprawdzamy najnowsze ogłoszenia! 📢 Kto do Europarlamentu z Lubuskiego? Zobacz listę kandydatów W czwartek, 2 maja o godz. 16 minął termin zgłaszania kandydatów do Europarlamentu przez komitety wyborcze. Państwowa Komisja Wyborcza opublikowała listę osób, które wystartują w wyborach. Zobacz, na kogo będą mogli zagłosować Lubuszanie?

📢 Codziennie z Zielonej Góry Przylepu wywożonych jest 20 ton odpadów. Jakie decyzje w tej sprawie podjął już nowy prezydent? Do tej pory z Zielonej Góry Przylepu wywieziono ponad 1 900 ton odpadów po pożarze, który wybuchł w lipcu zeszłego roku. Do wywiezienia pozostało jeszcze 500 ton – poinformował na środowej konferencji prasowej prezydent miasta Marcin Pabierowski. Mówił także, jakie kroki podejmuje miasto, by mieszkańcy czuli się bezpiecznie.

📢 Arkadiusz Patla, podróżnik ze Szprotawy wędruje przez Niemcy do Santiago de Compostela Arkadiusz Patla ze Szprotawy wędruje wraz ze swoją dziewczyną Natalią Stelmaszewską do Santiago de Compostela w Hiszpanii, drogą św. Jakuba. Duchowa pielgrzymka zakończy się w sierpniu 2024, po pokonaniu na pieszo ok. 2,8 tys. km. Oboje relacjonują i dokumentują swoją trasę.

📢 Gdzie zjeść najlepsze śniadanie w Zielonej Górze? Oto 9 śniadaniowni, do których zdecydowanie warto zajrzeć. Sprawdź! Nie od dziś wiadomo, jak ważne jest pełnowartościowe śniadanie. Mimo to wielu wciąż kusi się na kilka dodatkowych minut snu, aby później chwycić coś w biegu. Czy są w Zielonej Górze śniadaniownie, do których warto zajrzeć? Gdzie zjemy tanie śniadanie, a gdzie biznesowe?

📢 Pan Kleks czaruje w Gorzowie! Ma tu swój mural. Gdzie można go zobaczyć? Czarodziej Ambroży jest bohaterem nowego muralu, który ozdobił jedną z kolumn w gorzowskich Filarach Sztuki. To właśnie w tym miejscu lokalni artyści malują swoje dzieła na potężnych betonowych słupach. Nietypowy portret pana Kleksa robi ogromne wrażenie. Musicie to zobaczyć! 📢 Lubuskie Pompeje pod Żarami to "kopalnia złota". Odkryto tutaj niejeden skarb Lubuskie Pompeje pod Żarami? To brzmi dumnie, prawda? O tym niezwykłym miejscu pisaliśmy już wielokrotnie. I za każdym razem, kiedy wracamy do tego legendarnego miejsca, mamy z tyłu głowy, że jeszcze nie wszystko zostało tam odkryte. Że jeszcze wiele skarbów zalega pod ziemią i niejeden sekret może ujrzeć światło dzienne. Poza tym warto się tu wybrać z co najmniej trzech powodów. Pierwszym są te bajeczne widoki, drugim ciężar historii i skarby, które tam odkryto, a trzecim... Sami zobaczcie!

📢 Mają ponad 100 lat i są na sprzedaż. Kiedyś mieszkała w nich elita, a teraz te lubuskie nieruchomości mogą być twoje Szukacie pięknych miejsc, w których można zamieszkać lub rozkręcić biznes? Wiekowe dworki i pałacyki w Lubuskiem czekają na nowych właścicieli. Większość z tych budynków lata świetności ma za sobą i wymaga solidnego remontu. Kuszą jednak niepowtarzalnym urokiem i ogromnym potencjałem. 📢 Osobowość Roku 2023 - głosowanie rozpoczęte. Zobacz, kto został nominowany do prestiżowych tytułów Wielki plebiscyt rozpoczęty! Głosami naszych Czytelników zostaną przyznane prestiżowe tytuły Osobowość Roku w pięciu kategoriach. Kandydatów do nagród nominowało Kolegium Redakcyjne. Plebiscyt zakończy uroczysta gala na Zamku Królewskim w Warszawie, a laureaci zostaną uwiecznieni na kartach książki. 📢 Apteki całodobowe w Zielonej Górze ponownie dostępne | LISTA APTEK Po niemal 5 miesiącach bez dostępu do nocnej i świątecznej, całodobowej opieki farmaceutycznej od 16 kwietnia do Zielonej Góry powróciły dyżury. Umowę z miastem podpisały dwie apteki. Sprawdź, jak będą czynne podczas długiego, majowego weekendu.

📢 Plaża w podgorzowskiej Kłodawie zmieni oblicze! Będzie nowy pomost, ale nie tylko To jezioro, nad które w upalne dni ciągną prawdziwe tłumy. Kłodawa przeżywa wtedy istne oblężenie. Plaża przy tutejszym jeziorze mocno się zmieni. Właśnie trwa gruntowny remont pomostu, w planie są kolejne inwestycje. 📢 Kłodawska Majówka 2024. Wystąpią Stachursky i Łobuzy. Impreza co roku przyciąga tysiące fanów! 18 maja odbędzie się Kłodawska Majówka 2024. To impreza, która co roku przyciąga tysiące fanów. Niewielka podgorzowska gmina przeżywa wtedy istne oblężenie. Wiemy, jakie gwiazdy wystąpią na scenie w tym roku.

📢 Kim jest żona Zbigniewa Ziobry? Poznaj ciekawe fakty z życia Patrycji Koteckiej-Ziobro Patrycja Kotecka-Ziobro to żona byłego ministra sprawiedliwości – Zbigniewa Ziobro. W przeszłości była dziennikarką, ale nie tylko. Co wiadomo o jej życiu i jak poznała swojego męża?

📢 Święto Solan 2024. Jest data. Znamy gwiazdy. Na to święto, co roku czekają mieszkańcy Nowej Soli i powiatu Na Święcie Solan będzie lokalnie, regionalnie i krajowo. To dzięki organizacji rockowego grania w ramach „Rock’n’Soll” z udziałem miejscowych artystów, występowi Sary James oraz zespołów spoza regionu, które od lat zdobywają uznanie.

