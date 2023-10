Przegląd prasy 20.10.2023. Przygotowaliśmy zestaw najważniejszych informacji z wczoraj. Bądź na bieżąco z wydarzeniami

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 19.10. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Gdzie występują utrudnienia w ruchu w woj. lubuskim? Stan na 20.10.2023”?

Prasówka 20.10: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Gdzie występują utrudnienia w ruchu w woj. lubuskim? Stan na 20.10.2023 Które drogi w województwie lubuskim 20.10.2023 nie są przejezdne? Roboty drogowe: droga S3a, węzeł Zielona Góra Północ (191. km na odc. 0,1 km) Wykonywane roboty: realizacja robót w ramach B.U.D. - naprawa odwodnienia liniowego na łącznicy L02P..

📢 Limity wypłat pieniędzy z banków - PKO, Pekao, Millennium i inne. W tych sytuacjach bank nie wypłaci pieniędzy [20.10.2023 r.] Planujesz duży zakup lub inwestycję za gotówkę? Może się okazać, że nie wystarczy, że udasz się do najbliższego oddziału swojego banku. Banki mają określone limity wypłat jednorazowych. Różnią się one w poszczególnych bankach i wahają pomiędzy 10 a 20 tys. zł. Jakie limity wypłat obowiązują w PKO, Pekao, Millennium, Alior Bank, Santander i innych popularnych bankach? Sprawdź!

📢 Leszek Teleszyński, czyli ordynat Michorowski z "Trędowatej" - tak dziś wygląda. Aktor ma 76 lat [20.10.2023 r.] Leszek Teleszyński w latach 70. łamał kobiece serca za sprawą roli ordynata Michorowskiego w "Trędowatej" czy księcia Bogusława Radziwiłła w "Potopie". Aktor obecnie ma 76 lat. Oto jak zmienił się po blisko 50 latach od premiery tamtych produkcji. Tak dziś wygląda Leszek Teleszyński.

Prasówka 20.10: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 To nie był nawet krok, to był kroczek od sensacji! Gorzowskim koszykarkom zabrakło sekund, by pokonać wielkie rywalki Gorzowskie akademiczki były bardzo bliskie pokonania mocnego zespołu z Hiszpanii w czwartkowym (19 października) meczu grupy B EuroCup Women. Prowadziły jeszcze 42 sekundy przed końcową syreną, lecz wygrana powędrowała ostatecznie do Katalonii.

📢 Lubuska policjantka zdobywa medale na mistrzostwach Polski. Mundurowa z Krosna Odrzańskiego bije rekordy życiowe! Lubuska policjantka osiągnęła duży sukces sportowy. Aspirant sztabowy Paulina Weryk z Komendy Powiatowej Policji w Krośnie Odrzańskim wzięła udział w Mistrzostwach Polski i Mistrzostwach Służb Mundurowych w Trójboju Siłowym. Zawody zakończyła z trzema srebrnymi i jednym brązowym medalem. Dwukrotnie pobiła też swoje życiowe rekordy. 📢 Takie są wypłaty nauczycieli, woźnych i dyrektorów w szkołach. Zobacz najlepiej płatne placówki oświatowe Od przyszłego roku nauczyciele mają zarabiać więcej. Takie są obecne zapowiedzi dotyczącego tego, że płace pedagogów wzrosną o 12,3 procent - czyli tyle, ile w marcu tego roku wynosiła inflacja bazowa. Ile pracownicy szkoły mają zarabiać po podwyżce? A ile zarabiają teraz? I co z innymi pracownikami w placówkach edukacyjnych?

📢 Tak mieszka Leszek Lichota z filmu "Znachor". Zobacz zdjęcia! [20.10.2023] Leszek Lichota, czyli profesor Wilczur ze "Znachora" mieszka i żyje na co dzień u boku Ilony Wrońskiej, również aktorki. O Leszku Lichocie ostatnio jest szczególnie głośno. Wszystko za sprawą głównej roli w filmie "Znachor", który możemy oglądać na platformie Netflix. Nie wszyscy wiedzą o tym, że Leszek Lichota i Ilona Wrońską mają niezwykłą posiadłość we wsi Jaślisk w Beskidzie Niskim. Zobaczcie zdjęcia! 📢 Na co Zielona Góra powinna wydawać pieniądze? Mieszkańcy podpowiadają Po raz kolejny, nie tylko na deptaku, zapytaliśmy zielonogórzan, co chcieliby znaleźć w przyszłorocznym budżecie miasta? Stawiają na poprawę jakości dróg, jeszcze lepszą miejską komunikację, nowe ścieżki rowerowe i miejsca rekreacji w różnych miejscach miasta, inwestycje związane ze zdrowiem i ekologią.

📢 Niezwykłe odkrycie w Kostrzynie nad Odrą. Tego jeszcze na terenie zrujnowanej starówki nie odnaleziono Wykopanie tego przedmiotu trwało kilka dni i wymagało ogromnego nakładu pracy. Okazało się, że zrównana z ziemią w czasie II wojny światowej starówka wciąż kryje masę tajemnic. Co znaleziono pod setkami kilogramów gruzu i w plątaninie korzeni? 📢 Lubuski Lider Przedsiębiorczości. Do Zielonej Góry przyjechali przedstawicieli najlepszych firm Podczas gali Lubuskiego Lidera Biznesu w Zielonej Górze uhonorowani zostali przedstawiciele najlepiej rozwijających się firm w regionie. Święto lubuskiej przedsiębiorczości jest okazją do odpowiedzi na pytania, jak w niewielkim obszarowo i ludnościowo województwie zostać Liderem Biznesu? 📢 To oznacza budzenie się o tej samej porze w nocy. Oto, dlaczego budzimy się o 2 lub 3 godzinie Budzisz się codziennie o tej samej porze w środku nocy? Co oznacza godzina nocnej pobudki? Badania pokazują, że około 60 procent ludzi doświadcza problemów ze snem każdej lub prawie każdej nocy. Mimo to często nie możemy zasnąć albo budzimy się w nocy i nie możemy spać. Regularne budzenie się o tej samej porze warto skonsultować z lekarzem - to może być ostrzeżenie od organizmu. Sprawdź, co oznacza godzina, o której budzisz się w nocy.

📢 Te rasy psów żyją najdłużej, a te najkrócej. Są najnowsze wyniki badań naukowców LISTA 19.10.2023 Każdy właściciel chce, aby jego zwierzę, przyjaciel, było z nim jak najdłużej. Niektóre rasy psów dożywają nawet 20 lat. Niestety są to nieliczne przypadki. Przeciętna długość życia czworonogów wynosi kilkanaście lat. Niektóre nie dożywają dziesięciu... Z naszego materiału dowiecie się, które rasy psów żyją najkrócej, a której najdłużej. Dane pochodzą z raportu opublikowanego przez naukowców na łamach czasopisma Nature.

📢 Pod koniec lat. 80 przez miasto w Lubuskiem przejechał czołg. Szalona historia z Gubina sprzed 35 lat To nie historia z okresu drugiej wojny światowej. Czołg przejechał przez lubuskie miasto w 1988 roku. Zdarzenie miało miejsce w Gubinie. Jak do tego doszło? Stefan Pilaczyński ze Stowarzyszenia Przyjaciół Ziemi Gubińskiej opowiada szaloną historię sprzed 35 lat.

📢 Młodzi piłkarze i piłkarki z woj. lubuskiego zagrają w finale ogólnopolskiego Turnieju Gry 1x1! Od wiosny największe talenty piłkarskie w wieku 8-12 lat rywalizowały w pilotażowej edycji Turnieju Gry 1x1, organizowanej przez Polski Związek Piłki Nożnej oraz Wojewódzkie Związki Piłki Nożnej. Łącznie w rozgrywkach klubowych wzięło udział ponad 30 tys. zawodniczek i zawodników, natomiast w rozgrywkach regionalnych ponad 3 tys., a w finałach wojewódzkich ponad 1400 osób. Do finału zakwalifikowały się również piłkarze i piłkarski z województwa lubuskiego. 📢 Gorzów. Urzędnicy o konstrukcjach na Hawelańskiej: - To nie donice, to osłony Te osłony ułatwią drzewom przyswajane wody podczas podlewania i gromadzenie jej podczas deszczu – mówią o budowanych kamiennych konstrukcjach na ul. Hawelańskiej. 📢 Już można szykować stroje. Zbliża się X Jubileuszowy Bieg Jeża w Zielonej Górze Jeże, kotki, pieski, dinozaury – można przebrać się za różne zwierzęta. Chodzi o to, aby zrobić wrażenie, bo to zauważą też inni, którzy tego dnia nie biorą udziału w wydarzeniu. A potem pomocy bezdomnym zwierzętom będzie jeszcze więcej. W Parku Tysiąclecia w Zielonej Górze 28 października odbędzie się X Bieg Jeża.

📢 Gorzów pyta: Ile może kosztować projekt stadionu? Gorzowskie Inwestycje Miejsce chcą wiedzieć, ile pieniędzy trzeba przygotować na projekt pierwszego etapu modernizacji stadionu piłkarskiego przy ul. Olimpijskiej. Właśnie skierowały do firm zapytanie o koszty.

📢 Oto dziewczyna Kuby Wojewódzkiego! GALERIA pikantnych ZDJĘĆ. Anna Markowska i Wojewódzki wzięli ślub? 19.10.2023 Kuba Wojewódzki i Anna Markowska już się nie kryją. Ostatnio opublikowane zdjęcie wywoało spory szum w sieci. 10 listopada Kuba Wojewódzki niespodziewanie postanowił w końcu zaspokoić ciekawość swoich fanów i fanek. 📢 Prawie 3 mln zł na remont kościoła w Górzycy. Świątynia wreszcie odzyska dawny blask Zabytkowa świątynia w Górzycy potrzebuje remontu. Trzeba zrobić odwodnienie, elewację, odnowić wnętrze, wyremontować wieżę. Gminie udało się dostać na ten cel pieniądze z rządowego programu odbudowy zabytków.

📢 Poznań trąbił dla zamordowanego 5-latka. Tłumy oddały cześć Maurycemu. Zobacz wideo Poznań jest w żałobie po śmierci 5-letniego przedszkolaka, który został dźgnięty przez 71-letniego mężczyznę na poznańskim Łazarzu. Trwała walka o życie chłopca w Szpitalu Klinicznym im. Karola Jonschera w Poznaniu, jednak nie udało się go uratować. 19 października o godzinie 10:00 cały Poznań trąbił ku pamięci dziecka. 📢 Dwie 13-latki szły pasem awaryjnym po trasie S3 w okolicy Gorzowa Wlkp. Zareagował postronny kierowca Do niebezpiecznego zdarzenia doszło na drodze ekspresowej S3 na wysokości Gorzowa Wielkopolskiego. Policjanci poinformowani zostali o dwóch 13-latkach, które szły pasem awaryjnym. Zareagował kierowca, który zatrzymał się i czekał z nimi do przyjazdu policjantów. 📢 Kolejna droga w gminie Kłodawa idzie do remontu. Inwestycja jest możliwa dzięki podatkom od mieszkańców Kolejna droga w gminie Kłodawa będzie wyremontowana. Jest niewielka, ale dla mieszkańców ma to ogromne znaczenie. Tym razem chodzi o drogę wewnętrzną w miejscowości Lipy.

📢 Powstaje 16-kilometrowa ścieżka rowerowa ze Szprotawy do Stypułowa! Trasa rowerowa budowana jest śladem dawnej kolejki zielonogórskiej, przebiegać będzie miejscami przez tereny rolnicze, a miejscami przez lasy. Ścieżka powstaje dzięki siedmiomilionowemu dofinansowaniu z Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020.

📢 Kładą kostkę na drodze do Studni Czarownic w Gorzowie. Hawelańska będzie gotowa w październiku Rozpoczęło się już układanie nawierzchni na modernizowanej ul. Hawelańskiej. Jeśli pogoda pozwoli, kostka między ul. Sikorskiego a Studnią Czarownic będzie w całości do końca października. 📢 Kierowca ferrari wyprzedzał na przejściu dla pieszych w Zielonej Górze. Sprawa trafiła do sądu Zielonogórscy policjanci zatrzymali kierującego ferrari, który nie stosował się do tych zasad i jadąc z nadmierną prędkością, wyprzedzał na przejściu dla pieszych. Kierujący nie przyjął mandatu, a wniosek o jego ukaranie zostanie skierowany do sądu.

📢 Od tych kobiet uciekaj sprzed ołtarza! Kobiety o tych imionach to najgorsze żony. Sprawdź listę 19.10.2023 Każda kobieta ma cechy, które są mniej lub bardziej pożądane przez mężczyzn. Astrolodzy uważają, że to właśnie imię może mieć wpływ na to, czy dana kandydatka nadaje się na żonę. Sprawdzicie to w naszej galerii.

📢 Czy Twój kot Cię kocha? Po czym to poznać? Oto 10 dowodów na kocią miłość 19.10.2023 Koty, podobnie jak ludzie, mają bardzo różne charaktery. Niektóre kochają być przytulane, a inne wolą zawsze zachować odległość od swoich opiekunów. Nie oznacza to, że Twój przyjaciel Cię nie kocha. Najważniejsze, abyś nauczył się odczytywać uczucia Twojego futrzaka. Oto 10 dowodów, że Twój kot Cię kocha! 📢 Żony o tych imionach są najbardziej zrzędliwe. To koszmar każdego męża. Ciągle mają pretensje, są wścibskie i podejrzliwe 19.10.2023 Czy imiona mają jakieś znaczenie i niosą za sobą ładunek cech, które predysponują daną osobę do takich a nie innych zachowań? Od setek lat ludzie zadają sobie takie pytania. Co na ten temat twierdzą ezoterycy? Oni nie mają wątpliwości - każde imię nosi ze sobą zespół charakterystycznych cech, wyjątkowych dla osoby, która je nosi. Jak przekłada się to na stosunki damsko - męskie? Zobaczcie które imiona żeńskie są najgorsze dla żon. To one z kochanych narzeczonych zmieniają się w wiecznie marudzące żony.

📢 Takie rachunki za prąd zapłacimy po przekroczeniu limitu 2000kWh. Sprawdź wyliczenia 19.10.2023 Ceny prądu w 2023 roku zostały zamrożone na poziomie identycznym co w 2022 roku. Zamrożenie cen ma zachęcić do oszczędzania prądu w naszych gospodarstwach domowych. Sprawdź, ile zapłacimy za prąd po przekroczeniu limitów ustawowych. 📢 Na torze Nevermind pod Gubinem odbędą się zawody, w których będzie można wygrać 5 tys. zł! W najbliższą sobotę (21 października) na torze Nevermind pod Gubinem odbędą się zawody pod szyldem Monster Energy o nazwie Puchar Toru Nevermind, podczas którego będzie można wygrać 5 tys. zł! Pieniądze dostanie najlepszy drifter!

📢 84 Lubuszanom ZUS wypłaca świadczenie honorowe. To 5,5 tysiąca złotych 5 540,25 zł brutto co miesiąc dostają z ZUS osoby, które ukończyły 100 lat. W Polsce żyje prawie 2,7 tys. stulatków korzystających z tego świadczenia, a lubuskie oddziały ZUS wypłacają je 84 osobom, w większości kobietom – poinformowała we wtorek rzeczniczka lubuskiego ZUS Agata Muchowska.

📢 Gala Lubuski Samarytanin Roku 2023 w Żarach. Po raz piąty kapituła konkursu wybrała tych, dla których zdrowie drugiego człowieka jest ważne Kapituła konkursu Lubuski Samarytanin co roku ma trudny orzech do zgryzienia, bo osób, które zasługują na ten tytuł jest wiele. Ale wybrać trzeba. Kto w tym roku został wyróżniony? Za nami piąta, jubileuszowa gala, która odbyła się w Żarach. 📢 Uwaga rodzice! Jedzenie w żłobkach w Gorzowie będzie droższe! Prawie o połowę! Do 10 zł dziennie ma wzrosnąć opłata za wyżywienie dziecka w żłobku. Uchwałę w tej sprawie mają podjąć radni. Jeśli to zrobią, za posiłki dla maluchów trzeba będzie zapłacić o 60-69 zł więcej niż teraz. 📢 Baw się razem z nami, czyli bal seniora w Palmiarni w Zielonej Górze pełen atrakcji Co prawda to nie jest bal u Rafała, ale pod palmami czujemy się jak na Hawajach – mówili seniorzy, którzy spotkali się w restauracji na Winnym Wzgórzu, by wspólnie się bawić. Tańcom i śpiewom nie było końca. Nic więc dziwnego, że dopytywali się, kiedy znów będzie podobna impreza.

📢 Policjanci spełnili marzenie 13-latka z autyzmem. "O tej niespodziance wiedziała tylko jego mama" | WIDEO Lubuscy stróże prawa spotkali się z 13-letnim mieszkańcem Dobiegniewa, który ma autyzm. Chłopca od zawsze fascynowała służba policjantów, a zamiast bajek lubił czytać kodeks ruchu drogowego. Stróże prawa postanowili zrobić mu niespodziankę i zaprosili go do komendy, gdzie przygotowali wiele atrakcji. Oliver porozmawiał również z szefem Lubuskiej Policji – nadinspektorem Jarosławem Pasterskim, który opowiedział mu jak to jest kierować tak dużą formacją.

📢 Najzdrowsze śniadanie - menu od neurologów. Te trzy produkty warto jeść na śniadanie dla zdrowego mózgu Jakie śniadanie jest najzdrowsze? Co warto jeść z rana, by czuć się sytym i mieć energię do działania? Zdaniem ekspertów śniadanie powinno być sycące, zapewniać odpowiednią porcję składników odżywczych a jednocześnie... być łatwe do przygotowania. Neurolodzy wskazali najzdrowszy pomysł na śniadanie. Sprawdź to teraz w naszej galerii.

📢 10 najlepszych miejsc na zimowy urlop w Europie. W nowym rankingu zwyciężyło polskie miasto! Czym zachwyciło zagranicznych ekspertów? Zastanawiacie się, gdzie zaplanować zimowy urlop czy krótką weekendową wycieczkę w Europie, by nacieszyć się atmosferą Bożego Narodzenia czy sylwestra? Okazuje się, że nie musicie daleko jechać. W nowym rankingu 10 najlepszych miejsc na zimowy urlop w Europie, stworzonym przez brytyjskich ekspertów, zwyciężyło polskie miasto i wcale nie chodzi o Zakopane. Sprawdźcie, czym tak zachwyciło zagranicznych ekspertów.

📢 Marek Surmacz w sporze sądowym z Elżbietą Polak. Znamy orzeczenie Sądu Okręgowego Była marszałek województwa, a obecnie poseł elekt, która swoją kampanię wyborczą prowadziła w dużej mierze na salach sądowych, właśnie otrzymała niekorzystne dla siebie orzeczenie. 📢 Lubuskie. W czwartek zakończenie prac remontowych na węźle Jordanowo łączącym A2 z S3 Na czwartek (19 października) planowane jest zakończenie prac remontowych na węźle autostradowym w Jordanowie łączącym autostradę A2 z drogą ekspresową S3. Dla kierowców oznacza to koniec utrudnień.

📢 Pierwsza w Lubuskim. Poradnia onkologiczno-seksuologiczna otwarta w Sulechowie Pierwszą w województwie lubuskim poradnię onkologiczno-seksuologiczną otwarto we środę, 18 października, w szpitalu w Sulechowie. Ma ona pomagać pacjentom, którzy leczą się na choroby onkologiczne, w powrocie do normalnego życia. A także prowadzić działania profilaktyczne, by jak najwięcej osób dbało o swoje zdrowie. 📢 Pożar domu w Cybince. Wewnątrz panowało piekło. "Ogień rozprzestrzeniał się bardzo szybko" Do groźnego pożaru doszło we wtorek, 17 października na terenie Cybinki. Przed godziną 13 strażacy zaalarmowani zostali o pożarze w jednym z budynków mieszkalnych przy ulicy Krośnieńskiej. 📢 Najmodniejsze stroiki na grób na Wszystkich Świętych 2023. Piękne dekoracje na cmentarz na 1 listopada. Te wyjątkowe wiązanki na grób to hit Stroiki na cmentarz warto wybrać już teraz, bo lada chwila przypada jedno z najważniejszych świąt w roku, czyli dzień Wszystkich Świętych. 1 listopada dekorujemy nagrobki kompozycjami na cmentarz i zapalamy znicze, żeby uczyć pamięć bliskich i przyjaciół. Podpowiadamy, jakie wiązanki na Wszystkich Świętych wybrać. Zobacz w galerii, jak pięknie można udekorować rodzinne groby.

📢 Prawo i Sprawiedliwość stworzy rząd po wyborach 2023? „Toczą się rozmowy” Michał Moskal, szef biura Gabinetu Politycznego wicepremiera Jarosława Kaczyńskiego powiedział w TVP Info, że „toczą się różne rozmowy, by PiS miał szansę stworzyć rząd”. – Głęboko wierzę, że znajdą się posłowie, którzy będą chcieli kontynuować naszą dobrą politykę dla Polski – dodał. 📢 Tragedia w Gorzowie. Kobieta wypadła z okna wieżowca O tragicznym zdarzeniu poinformował nas Czytelnik. "Ktoś wypadł z okna wieżowca przy Al. Konsytucji 3 Maja w Gorzowie", napisał do nas jeden z mieszkańców. Na miejsce wysłano dwie jednostki straży pożarnej oraz policję. 📢 Zaginęła 16-letnia Amelia z Konina. Widziałeś ją? Rodzina prosi o pomoc Rodzina i policja poszukują 16-letniej Amelii, która od wczoraj nie dała znaku życia. W mediach społecznościowych pojawił się jej rysopis. Widziałeś ją?

📢 Kumulacja głupoty. Lubuski kierowca rozbił bank. Ogromna liczba punktów karnych i wysoki mandat O zaostrzonych przepisach drogowych bardzo dosadnie przekonał się kierowca renault. Został zatrzymany do kontroli przez policjantów za brak włączonych świateł, brak zapiętych pasów oraz korzystanie z telefonu podczas jazdy. Policjanci dokładnie sprawdzili samochód, którym się poruszał i okazało się, że to nie koniec problemów 26-latka. Ten dzień zapamięta na długo... 📢 Piękne stroiki na grób z lampionem. Wyjątkowe kompozycje z latarenką na Wszystkich Świętych 2023. Zobacz modne dekoracje na cmentarz Stroiki na grób z lampionem to pomysł na piękną ozdobę na Wszystkich Świętych. Warto więc pomyśleć o kupieniu lub wykonaniu takiej nietuzinkowej kompozycji na cmentarz i uczczeniu pamięci zmarłych. Podpowiadamy, jakie wzory stroików z lampionem są najmodniejsze w 2023 roku. Zobacz na zdjęciach wyjątkowe kompozycje na grób z latarenką.

📢 Bagniak, miodówka, jakubek. Co to za grzyb i gdzie rośnie? Niektórzy go nie znają, a jest w pełni jadalny. Oto maślak pstry Jesień to czas grzybów, po deszczu wielu amatorów leśnych wycieczek liczy na wysyp. W niektórych regionach kosze pełne są kurek, podgrzybków, prawdziwków, czy też maślaków. W przypadku tych ostatnich najbardziej znane są zwyczajne i sitarze, natura kryje jednak inne jadalne gatunki. Czym jest bagniak i gdzie rośnie? 📢 ŚWIĄTECZNE GWIAZDECZKI 2023 - prześlij do konkursu zdjęcie swojego dziecka, może znaleźć się na okładce! Nagroda główna: 50 000 zł! Tradycyjnie, jak co roku, tworzymy wielką świąteczną galerię zdjęć dzieci z naszego województwa. Spośród maluszków i starszaków nasi Czytelnicy wybiorą dzieci, które trafią na okładki świątecznego wydania gazety. Wszystkie przesłane do 17 listopada zdjęcia ukażą się w specjalnym dodatku, który zostanie wydany w czwartek, 23 listopada. Na dzieci czekają wspaniałe nagrody - wśród nich rodzinne sesje fotograficzne, vouchery na zakupy w sklepach SMYK, a w finale wyjazdy do Energylandii, vouchery do biura podróży oraz dwie nagrody główne - 50 000 zł!

📢 Tragedia podczas spaceru przedszkolaków w Poznaniu. 71-letni mężczyzna ugodził 5-latka nożem. Dziecko nie żyje 71-letni mężczyzna dźgnął 5-letnie dziecko nożem na poznańskim Łazarzu. Chłopiec zmarł w szpitalu. Do dramatycznego zdarzenia doszło w środę podczas spaceru przedszkolaków z pobliskiej placówki. Mężczyzna został ujęty. 📢 Zielona Góra sprzed lat. Niektóre miejsca aż trudno rozpoznać. Zapraszamy na historyczny spacer! Zielona Góra po II Wojnie Światowej była... miasteczkiem. W 1946 roku liczyła zaledwie 15 tysięcy mieszkańców, w latach 50. przekroczyła 40 tysięcy, a w 80. - 100 tysięcy mieszkańców. Powstawały osiedla, zakłady pracy, wyższe uczelnie. Miasto się zmieniało i niektórym trudno wyobrazić sobie, jak wyglądało przed laty. Te zdjęcia w tym pomogą!

📢 Zielonogórzanie wybierają nazwę kąpieliska w Ochli. Kierowcy, uwaga na utrudnienia przy budowie! Kiedy otwarcie parku wodnego? Do niedzieli, 22 października, może zagłosować na jedną z pięciu propozycji nazwania zmodernizowanego kąpieliska w Zielonej Górze Ochli. A do końca listopada musimy się liczyć w tym miejscu na utrudnienia w ruchu. Dlaczego?

📢 Kicia Kocia i Nunuś w Gorzowie! Spotkają się ze swoimi fanami 20-21 października w Nova Parku w Gorzowie najmłodsi będą mogli spotkać się z Kicią Kocią oraz Nunusiem, bohaterami cyklu książek dla najmłodszych, który liczy sobie już kilkadziesiąt tytułów. 📢 W Gubinie wyremontują kilkanaście ulic za ponad 40 mln zł! WIDEO W przyszłym roku mieszkańcy Gubina, a przede wszystkim kierowcy powinni szykować się na szereg remontów drogowych. W planach jest naprawa kilkunastu ulic w mieście. To inwestycje za ponad 40 mln zł! 📢 Wybory 2023. Gorzów wybrał… Zieloną Górę, ale południe nie wybrało północy. To wyborcze zaskoczenie! Wśród dziesięciu osób z najwyższymi wynikami w wyborach do Sejmu, jakie zanotowano w Gorzowie, jest troje przedstawicieli z południa województwa. W pierwszej dziesiątce wyników w Zielonej Górze z północy nie ma nikogo. Jak gorzowianie powierzyli mandaty kandydatom z południa?

📢 Mężczyzna okradał sklepy w galerii handlowej w Warszawie. By uniknąć wykrycia udawał... manekina - WIDEO Pewien mieszkaniec Warszawy usłyszał zarzuty kradzieży i włamania. 22-latek okradał lokale w jednej z galerii handlowych. By uniknąć wykrycia przez kamery monitoringu, mężczyzna… udawał manekina. Został jednak złapany przez ochronę, trafił na policję i usłyszał zarzuty. 📢 Enea Falubaz Zielona Góra po sezonie: To był świetny, rok. Jest awans i powrót do elity po dwóch latach! Plan został zrealizowany. Enea Falubaz miał przed rozpoczęciem sezonu 2023 jeden cel: powrót do PGE Ekstraligi. Zielonogórskim „Myszom” udało się powrócić do elity i to w wielkim stylu.

📢 Kto wszedł do Sejmu, a kto do Senatu? Kogo tam zabraknie i jaka partia zwyciężyła w Lubuskiem Państwowa Komisja Wyborcza ogłosiła oficjalne wyniki tegorocznych wyborów do Sejmu i Senatu. Wiemy, kto został posłem i senatorem w Lubuskiem, a komu wyborcy podziękowali.

📢 Wybory 2023. Łukasz Mejza dostał się do Sejmu. Gdzie zdobył najwięcej głosów? Łukasz Mejza, który startował z 11. miejsca na liście Prawa i Sprawiedliwości w Lubuskiem znów dostał się do Sejmu. Ponad 10 tys. wyborców z województwa lubuskiego oddało na niego głos. Gdzie Łukasz Mejza zdobył najwięcej głosów? 📢 Wybory 2023. Oni dostali się do Sejmu. Będą reprezentować Lubuskie przez kolejne cztery lata Zakończyło się liczenie głosów w Lubuskiem. Z oficjalnych danych Państwowej Komisji Wyborczej wynika, że Koalicja Obywatelska w Lubuskiem będzie miała pięć mandatów, Prawo i Sprawiedliwość cztery, Trzecia Droga dwa, a Lewica - jeden.

📢 Tak budują Miejskie Centrum Kultury w Gorzowie. Zobaczcie przyszłą salę koncertową Jeszcze w grudniu tego roku nowa siedziba Miejskiego Centrum Kultury będzie w stanie surowym. Przyszła sala koncertowa ma już jedną trzecią swojej docelowej wysokości.

📢 ZUS wypłaca już ponad 1200 zł! Rosną odszkodowania za wypadki przy pracy. Otrzymać można nawet kilkadziesiąt tysięcy jednorazowo Rok 2023 przyniósł spore podwyżki kwot odszkodowań za stały i długotrwały uszczerbek na zdrowiu. To wzrost do kwoty powyżej 1200 zł, która obowiązuje do kwietnia 2024. Jakie warunki trzeba spełnić? Jak szybko można dostać pieniądze i jak przeliczyć dokładne kwoty? 📢 Wybory 2023 w Lubuskiem. Ile głosów zdobył Twój kandydat? Mamy dokładne dane Elżbieta Anna Polak w wyborach do Sejmu zdobyła 78 475 głosów, a na Władysława Komarnickiego w wyborach do Senatu zagłosowały 108 863 osoby. To najwyższe wyniki w wyborach parlamentarnych w Lubuskiem.

📢 Wybory 2023. Oto końcowe wyniki głosowania w Lubuskiem Koalicja Obywatelska zdobyła najwięcej głosów w Lubuskiem w wyborach parlamentarnych. Zagłosowało na nią 37,73 proc. wyborców. Frekwencja w naszym regionie wyniosła 71,37 proc.

📢 Lubuskie już wygrało. Mieszanie herbaty w lewo widelcem nie ma wpływu na jej smak Pół roku przed wyborami samorządowymi, na chybcika, trochę w panice i w niejasnej perspektywie politycznej, Marcin Jabłoński został wybrany na marszałka województwa. 📢 Węże, pająki, jaszczurki. Setki egzotycznych zwierząt w Zielonej Górze. Ludzie stawali z nimi oko w oko Targów tego formatu jeszcze nie było w Zielonej Górze. Zainteresowanie spotkaniem z egzotycznymi zwierzętami było ogromne. W niedzielę, 15 października tłumy odwiedziły zielonogórską halę CRS. Niektórzy, żeby wejść tutaj, musieli zmierzyć się ze swoimi największymi lękami - ciekawość brała górę.

📢 Garnki już pełne grzybowego sosu. W Lubuskiem zaczęło się grzybobranie Od tygodnia mieszkańcy Zielonej Góry i okolicy chętnie przyznają, że grzyby już są. W mediach społecznościowych można zobaczyć mnóstwo zdjęć nie tylko dorodnych podgrzybków, ale i prawdziwków i innych grzybów jadalnych, z których już zrobiono wiele garnków sosu. Na suszenie przeznaczone będą pewnie kolejne zbiory. Jesień jeszcze potrwa!

📢 Tak wyglądają pokoje hotelowe w hotelu Gołębiewski w Pobierowie. To będzie największy hotel w Polsce [ZDJĘCIA] Hotel w Pobierowie ma być największym hotelem w Polsce. To ma być hotel pięciogwiazdkowy, z m.in. czterema parkingami, aquaparkiem, basenami wewnętrznymi i zewnętrznymi, SPA, restauracjami oraz salami konferencyjnymi, strefami rozrywki, boiskami, kortami tenisowymi i ścianką wspinaczkową. W obiekcie będzie też m.in. kręgielnia, dyskoteka, sala bilardowa oraz sale teatralne. Ma mieć 1200 pokoi, w których jednorazowo będzie mogło przebywać ponad 3 tys. gości. 📢 Wataha wilków sfotografowana w Lubuskiem. "Odległość od nich nie przekraczała 30 m" - mówi Łukasz Szewczyk Dacie wiarę, że w Lubuskiem jeszcze kilkanaście lat temu żyło zaledwie 17 wilków? Mamy końcówkę roku 2023 i ich populacja u nas wzrosła. I to znacznie! Nieraz słyszymy historie, że ktoś spotkał w lesie lub okolicy wilka. A przynajmniej tak mu się zdawało. Jest to możliwe, choć trudne, bowiem wilki jak tylko mogą unikają ludzi, chodzą własnymi ścieżkami i wyłącznie w bardzo wyjątkowych sytuacjach granica ta jest zacierana do tego stopnia, że dwa światy - zwierząt i ludzi ścierają się ze sobą. Dowodem tego są przepiękne zdjęcia ze spotkania z watahą wilków autorstwa Łukasza Szewczyka, która zajmuje się fotografią dzikich zwierząt. Do spotkania niemal oko w oko doszło na początku października...

📢 Wielka wystawa w Muzeum Ziemi Lubuskiej już otwarta. Poznamy dzieje książęcej rodziny Talleyrand zamieszkującej Żagań i Zatonie W Muzeum Ziemi Lubuskiej otwarto nową, bardzo ciekawą wystawę historyczną, nawiązująca do dziejów związanej z tą częścią Dolnego Śląska - rodziny Talleyrandów. Sam tytuł ekspozycji "Talleyrandowie - powrót" sugeruje, że możemy spodziewać się wielu ciekawych artefaktów, których rzeczywiście nie zabrakło. Przygotujcie się Państwo zatem na ogromną ich porcję - dodatkowo podaną w nietuzinkowej formie. 📢 To są najlepsi i najwytrwalsi nauczyciele w Lubuskiem. To właśnie ich wyróżnili! Prawie trzystu nauczycieli i pracowników oświaty z całego Lubuskiego zostało wyróżnionych przy okazji wojewódzkich obchodów Dnia Edukacji Narodowej. 📢 Żużlowa giełda transferowa 2024: Oni zmienią klub w listopadowym okienku Choć żużlowe okienko transferowe rozpoczyna się dopiero 1 listopada, kadry klubów PGE Ekstraligi na przyszły sezon są już praktycznie znane. Rynek jest na tyle mały, że media i kibice potrafią dość łatwo „połączyć kropki” i określić, do którego zespołu przenoszą się konkretni zawodnicy. Jason Doyle, Jarosław Hampel, Piotr Pawlicki – ci żużlowcy wkrótce podpiszą kontrakty z nowymi klubami. Kto jeszcze? Zobaczcie w naszym artykule.

📢 Te grzyby zbierzesz jeszcze w listopadzie. Da się wyjść z lasu z pełnym koszem. Do kiedy rosną prawdziwki, do kiedy podgrzybki? Jak jesień, to grzyby. Ostatnie tygodnie obficie obrodziły w kosze pełne podgrzybków, prawdziwków i kurek. Niestety, wszystko, co dobre ma swój koniec. Z niektórymi gatunkami niedługo będzie pora się pożegnać. Zobacz, które grzyby będą widoczne w lasach jeszcze w listopadzie. 📢 Do lasu na grzyby. Nie masz czasu zbierać? Możesz kupić. Tyle kosztują borowiki, rydze i kurki jesienią. W pojemnikach lub na kg Jesień to zdecydowanie czas grzybów, w wielu regionach na początku października amatorzy leśnych wycieczek wynoszą pełne kosze. Grzybiarze nie narzekają na brak maślaków, kurek czy prawdziwków. O ile część trafia na prywatne potrzeby, znaczna część idzie na handel. Ile obecnie kosztuje kilogram grzybów? Opłaca się kupować?

📢 Zobaczcie, jak prezentowały się żużlowe gwiazdy na Gali PGE Ekstraligi. Bartosz Zmarzlik z ósmym „Szczakielem” Tego należało się spodziewać. Mistrz świata – Bartosz Zmarzlik – ósmy raz z rzędu zdobył „Szczakiela” dla najlepszego polskiego zawodnika PGE Ekstraligi. Tak zdecydowali kibice w głosowaniu na doroczne nagrody, które przyznawane są w kilku kategoriach, a wręczone zostały podczas Gali PGE Ekstraligi w warszawskim hotelu DoubleTree by Hilton. 📢 Najpiękniejsza sportsmenka na świecie. Alica Schmidt Bije rekordy na bieżni i na Instagramie. Zobaczcie te ZDJĘCIA Alica Schmidt to najpiękniejsza sportsmenka na świecie? Niemiecka lekkoatletka bije rekordy nie tylko na bieżni, ale również na Instagramie. Sprinterka przykuwa uwagę fotoreporterów podczas największych imprez lekkoatletycznych i jest określana mianem najpiękniejszej sportsmenki świata. 📢 Zamiokulkas - trik na wypuszczanie nowych liści. Wsyp to do doniczki, a zamiokulkas odżyje Zadbany zamiokulkas jest wspaniałą ozdobą pokoju. Zdarza się jednak, że zamiokulkas marnieje, liście żółkną lub brązowieją i odpadają, a roślina nie wypuszcza nowych. Zdrowy zamiokulkas ma piękne, błyszczące, mięsiste liście w kolorze głębokiej zieleni. Jeśli twój zamiokulkas wygląda źle, dodaj ten prosty, ale skuteczny nawóz do doniczki. Zobacz przepis na nawóz do zamiokulkasa.

📢 Piękne dziewczyny z Falubaz Girls podprowadziły zielonogórzan PGE Ekstraligi | ZDJĘCIA Dziewczyny z grupy Falubaz Girls od lat towarzyszą żużlowcom Falubazu Zielona Góra na stadionie przy W69. Zawsze pięknie się prezentują. Można powiedzieć, ekstraligowo. Do ich poziomu dostroili się zawodnicy Falubazu, którzy awansowali do PGE Ekstraligi. Zobaczcie, jak pięknie prezentowały się zielonogórskie podprowadzające podczas finałowego meczu play off w I lidze >>>>

📢 HIPOKRATES 2023 - Poznaj liderów plebiscytu medycznego Prezentujemy uczestników plebiscytu HIPOKRATES 2023, którzy dotychczas, po trzech tygodniach akcji, zdobyli wiele głosów w poszczególnych kategoriach. 📢 Kostrzyńskie piwnice znów zaskakują. Znaleziono tam elementy niemieckiego działa przeciwlotniczego Zasypane gruzem piwnice na Starym Mieście w Kostrzynie nad Odrą wciąż są pełne tajemnic. Choć gruzy odsłaniają coraz więcej zaskakujących odkryć, to wciąż wiemy o nich niewiele. Eksploracja kazamat jest trudna i niebezpieczna. Są jednak pasjonaci, którzy regularnie tu wracają. Co tym razem znaleźli?

