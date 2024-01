Przegląd prasy 21.01.2024. Przygotowaliśmy zestaw najważniejszych informacji z wczoraj. Bądź na bieżąco z wydarzeniami

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 20.01. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Terminy NFZ na rezonans magnetyczny w woj. lubuskim. Terminy aktualne na 21.01.2024”?

Prasówka 21.01: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. 📢 Terminy NFZ na rezonans magnetyczny w woj. lubuskim. Terminy aktualne na 21.01.2024 W jaki sposób sprawdzić, jak długie są terminy NFZ na rezonans magnetyczny w województwie lubuskim? Możesz zapoznać się z zestawieniem miejsc, z którego dowiesz, gdzie uda Ci się dostać w najbliższym możliwym terminie w twojej okolicy (stan na 21.01.2024). W ten sposób będziesz wiedzieć, gdzie kolejka na rezonans magnetyczny na NFZ będzie najkrótsza.

📢 Mariusz Pudzianowski pokazuje swój dom i ogród - tak mieszka Pudzian! Lubi konie i traktory Tak mieszka i żyje na co dzień Mariusz Pudzianowski. Każdy dzień zaczyna od przebieżki, trenuje, a oprócz tego prowadzi biznesy i pomaga w polu. "Brakuje ci tylko rodziny"- komentują fani. Tak mieszka i żyje na co dzień w Białej Rawskiej siłacz i gwiazda KSW Mariusz Pudzianowski.

📢 Takiego show Stal Girls jeszcze Gorzów nie widział! Jak dopingowały piłkarzy ręcznych? Kibice, którzy znają Stal Girls z zawodów żużlowych, w sobotę 20 stycznia mogli zobaczyć je w zupełnie nowej odsłonie. „Stalowe Dziewczyny” zrobiły show podczas pierwszego meczu piłkarzy ręcznych w Arenie Gorzów.

Prasówka 21.01: pozostałe wydarzenia 📢 Olśniewające kreacje i zabawa do białego rana! Tak było na studniówce IV LO w Gorzowie Sezon studniówkowy w Gorzowie ruszył na dobre! Jako pierwsi swój bal mieli uczniowie z IV Liceum Ogólnokształcącego. Imprezę zorganizowali w Hotelu Mieszko. Panie olśniewały pięknymi kreacjami, a panowie brylowali w garniturach. Nie zabrakło tradycyjnego poloneza, podziękowań i symbolicznego toastu, a później była już tylko szalona zabawa do białego rana. Mamy zdjęcia z tego wydarzenia!

📢 Inauguracja ligi szczypiornistów w Arenie Gorzów. Oprawa, jak ze snów, ale punkty pojechały do Zamościa Na zakończenie pierwszej rundy zmagań w Lidze Centralnej Budimex Stal po raz pierwszy wystąpiła w Arenie Gorzów. Sobotni (20 stycznia) mecz obejrzał komplet 5 tysięcy widzów. Lepsi okazali się goście z Zamościa i to oni przystąpią do drugiej części sezonu z pozycji wiceliderów tabeli. 📢 Ponad 300 osób z CKZiU "Elektryk" z Nowej Soli bawiło się na studniówce w Zielonej Górze. Zobacz zdjęcia Na 107 dni i niecałe 15 godzin przed maturą uczniowie Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego „Elektryk” z Nowej Soli zaczęli zabawę studniówkową. Na miejsce wydarzenia, które zapadnie w pamięć tegorocznych maturzystów wybrano halę akrobatyczną w Zielonej Górze. 📢 Nowa tabela trzynastych emerytur z 17 stycznia 2024. Takie świadczenia mogą trafić do seniorów Nowy rok przynosi wiele niepewności, zwłaszcza w kwestii trzynastej i czternastej emerytury. Jakie są plany po wyborach, a także jakie są wstępne prognozy w zakresie Trzynastej Emerytury 2024? Zapoznajcie się z najnowszymi informacjami. Od 15 stycznia wiemy znacznie więcej i możemy pokusić się o prognozowanie wysokości trzynastych emerytur w 2024 roku. Przedstawiamy prognozowane dane na podstawie informacji z 17 stycznia.

📢 Co za kibice Stali Gorzów! Na mecz piłkarzy ręcznych przyszło ponad 4 tysiące widzów! Ten mecz przejdzie do historii gorzowskiego szczypiorniaka. W sobotę 20 stycznia na mecz piłkarzy ręcznych Budimex Stali Gorzów z Padwą Zamość przyszło sporo ponad 4 tysięcy widzów. 📢 Lubuskie: koszmarny wypadek na trasie Cibórz - Skąpe. Mężczyzna stał na jezdni?! Do zdarzenia doszło 20 stycznia około 19.00. Policja wciąż ustala, co dokładnie się stało, ale najpewniej auto uderzyło w mężczyznę, który... stał pośrodku drogi.

📢 Emeryci dostaną zwrot nadpłaconego podatku za 13. i 14. emeryturę. Oto tabela wyliczeń. Seniorzy odzyskają pieniądze Emeryci czekający na marcową waloryzację i trzynastą emeryturę mogą liczyć na dodatkową gotówkę. Niektórzy z nich dostaną zwrot nadpłaconego podatku z trzynastej i czternastej emerytury w 2023 roku. Sprawdź tabelę wyliczeń. Kto dostanie dodatkowe pieniądze? Jakie są warunki? Sprawdź szczegóły!

📢 Imiona najwierniejszych mężczyzn. Sprawdź, zanim się zwiążesz z niewłaściwą osobą. Jak ma na imię twój wybranek? 20.01.2024 Mężczyźni o tych imionach są wiernymi partnerami? Na podstawie znaczenia imion przypisuje się ich właścicielom rozmaite cechy - zaczynając od charakteru, poprzez zainteresowania, postawy wiedzę oraz uzdolnienia. Analizuje się pochodzenie imienia oraz jego znaczenie zaczynając od tego dosłownego. Według tych czynników można określić, którzy mężczyźni będą wiernymi mężami i partnerami na całe życie. 📢 Znakomici soliści, cudowna gra świateł, ale przede wszystkim straussowski repertuar. Za nami gala karnawałowa w Filharmonii Zielonogórskiej Filharmonia Zielonogórska tradycyjnie zorganizowała galę karnawałową, która cieszy się wielkim zainteresowaniem odbiorców, co można zobaczyć po ilości sprzedawanych biletów. W tegorocznej gali wzięli udział soliści: Katarzyna Hołysz – sopran, Łukasz Ratajczak – tenor i Remigiusz Łukomski – baryton. Orkiestrę Symfoniczną FZ poprowadził Jerzy Wołosiuk. Koncerty zaplanowano na piątek oraz sobotę.

📢 Od tych kobiet uciekaj sprzed ołtarza! Kobiety o tych imionach to najgorsze żony. Sprawdź listę 20.01.2024 Każda kobieta ma cechy, które są mniej lub bardziej pożądane przez mężczyzn. Astrolodzy uważają, że to właśnie imię może mieć wpływ na to, czy dana kandydatka nadaje się na żonę. Sprawdzicie to w naszej galerii.

📢 Czy Twój kot Cię kocha? Po czym to poznać? Oto 10 dowodów na kocią miłość 20.01.2024 Koty, podobnie jak ludzie, mają bardzo różne charaktery. Niektóre kochają być przytulane, a inne wolą zawsze zachować odległość od swoich opiekunów. Nie oznacza to, że Twój przyjaciel Cię nie kocha. Najważniejsze, abyś nauczył się odczytywać uczucia Twojego futrzaka. Oto 10 dowodów, że Twój kot Cię kocha! 📢 Żony o tych imionach są najbardziej zrzędliwe. To koszmar każdego męża. Ciągle mają pretensje, są wścibskie i podejrzliwe 20.01.2024 Czy imiona mają jakieś znaczenie i niosą za sobą ładunek cech, które predysponują daną osobę do takich a nie innych zachowań? Od setek lat ludzie zadają sobie takie pytania. Co na ten temat twierdzą ezoterycy? Oni nie mają wątpliwości - każde imię nosi ze sobą zespół charakterystycznych cech, wyjątkowych dla osoby, która je nosi. Jak przekłada się to na stosunki damsko - męskie? Zobaczcie które imiona żeńskie są najgorsze dla żon. To one z kochanych narzeczonych zmieniają się w wiecznie marudzące żony.

📢 Ekskluzywne zegarki z Zielonej Góry podbijają świat. Polon, Zawisza Czarny, Kościuszko, Kopernik... Wydawać, by się mogło, że dziś zegarki idą w zapomnienie. Każdy może spojrzeć w komórkę. Ale okazuje się, że teraz - podobnie jak auta - nie spełniają tylko swojej podstawowej funkcji. Świadczą o guście, pozycji, charakterze właściciela. I choć ekskluzywne zegarki kojarzą się nam ze Szwajcarią, to powstają one także w… Zielonej Górze, w firmie Polpora. Najnowszy model zegarka – Kopernik – powstał w hołdzie dla dokonań wybitnego uczonego. I już wzbudza ogromne zainteresowanie. 📢 Najpiękniejsze zimowe krajobrazy, jak z bajki! Takie widoki "złapali" aparatem lub telefonem nasi Czytelnicy! Codziennie dostajemy piękne zdjęcia od naszych Czytelników, którzy potrafią je wyczarować nawet zwykłym smartfonem. Fotografują to, co widzą za oknem, czy też podczas spacerów. Zima jest bardzo piękną porą roku, chociaż bywa też szara i ponura. Jednak Czytelnicy pokazują nam prawdziwie bajkowe widoki. Sami zobaczcie w galerii zdjęć.

📢 W Szprotawie stawiają na fotowoltaikę! Będą wielkie farmy słoneczne W gminie Szprotawa powstaną wielkie farmy fotowoltaiczne, o mocy 67 MWp. Wartość podpisanych umów wynosi około 89 milionów złotych. 📢 Procesy demograficzne w Lubuskiem nie są optymistyczne. Ile wynosi mediana wieku? Dokąd emigrowaliśmy? Dane Cię zaskoczą. Sprawdź Nie jest tajemnicą, że obserwujemy globalny trend starzenia się społeczeństwa, dane dotyczą także Polski, w tym województwa lubuskiego. Na podstawie stworzonego przez Wojewódzki Urząd Pracy w Zielonej Górze Barometru Zawodów, możemy dowiedzieć się, że jest to jednym z czynników wpływających na aktualną sytuację na rynku pracy. Ile w Lubuskiem mamy osób po 50 roku życia? Ile w wieku podeszłym? Dane Cię zaskoczą. 📢 Oto najładniejsze perfumy damskie RANKING 2024. Top 10! Wybór nie należy do najprostszych! Idealne na prezent dla kobiety 20.01.2024 Na świecie jest tysiące perfum, miliony różnych zapachów. Dlatego nie ma się co łudzić, że wybór odpowiedniego zapachu będzie prostą sprawą. Zbliżają się Walentynki, zatem kupno odpowiednich perfum dla kobiety staje się trudne, gdyż nie wiemy, czy trafimy w gust osoby obdarowywanej. W galerii znajdziesz najładniejsze perfumy damskie. Pachną cudownie.

📢 Na Dzień Babci i Dzień Dziadka będzie show w Gorzowie W niedzielę 21 stycznia w SP20 w Gorzowie odbędzie się III Taneczno-Muzyczne Show z okazji Dnia Babci i Dziadka. – Każdego, kto ma tylko ochotę, zapraszamy – mówi Andrzej Jakubaszek. 📢 Wieża Braniborska do remontu. Powstanie tu Centrum Historii. Mieszkańcy Zielonej Góry podpowiadają, co się w nim powinno znaleźć? W Wieży Braniborskiej miasto zamierza utworzyć Centrum Historii Zielonej Góry. Kosz inwestycji to około 9,9 mln zł. W tym roku na modernizację zapisano w budżecie 4,9 mln zł. Jakie pomysły na nową miejską placówkę mają mieszkańcy?

📢 Lista „dokonań” poseł Elżbiety Polak w Lubuskiem, to jednocześnie karta chorobowa tego województwa... W tym tygodniu było wielobarwnie, ale przede wszystkim kadrowo. Trochę ubawu z „męczeństwa” radiowców, ale pociechy dostarczali także inni bohaterowie przestrzeni publicznej.

📢 Tak się bawi, tak się bawi VII LO w Zielonej Górze! Zobaczcie zdjęcia ze studniówki! Ależ była zabawa! Przydała się sportowa kondycja, by bez zadyszki wykonywać taneczne układy na parkiecie podczas studniówki. Absolwenci VII LO w Zespole Szkół Mistrzostwa Sportowego w Zielonej Górze bawili się w piątkowy wieczór na sali w hotelu Grape Town. Humory dopisywały, bo jak mówili młodzi, to jest ich czas. Na zresetowaniem się przed pełną mobilizacją do matury. 📢 Studniówka V LO w Zielonej Górze. Wspaniała zabawa z klasą i świetną muzyką! Zobaczcie zdjęcia Pięć klas maturalnych z V LO w Zielonej Górze imienia Krzysztofa Kieślowskiego bawiło się w piątek w hali akrobatycznej na swojej studniówce. Cieszyli są, że są razem, bo wkrótce ich drogi się rozejdą. A przecież przez pandemię koronawirusa nie dane im było spędzić w szkole tyle czasu, ile powinni.

📢 Studniówka żarskiego Ekonomika w sali Piękna Magdalena. Jak oni pięknie zatańczyli poloneza! Maturzyści żarskiego Ekonomika pięknie zatańczyli poloneza. Jak dokładnie policzyli, za 108 dni będą zdawać najważniejszy egzamin w swoim życiu. Ale w ten piątkowy wieczór, pora na zabawę! 📢 Gala Sportu Lubuskiego 2024. Rafał Gąszczak na podium wśród najlepszych w 61. Plebiscycie Sportowym „Gazety Lubuskiej” Rafał Gąszczak, reprezentant zielonogórskiej Akademii Sportów Walki Knockout, to już plebiscytowy rutyniarz. Czwarty raz z rzędu znalazł się w gronie najlepszych sportowców.

📢 Gala Sportu Lubuskiego 2024. Dominatorka Anna Puławska ponownie królową lubuskiego sportu! Poznajcie wszystkich laureatów Srebrna medalistka mistrzostw świata i podwójna mistrzyni Europy - gorzowska kajakarka Anna Puławska – wygrała 61. Plebiscyt Sportowy „Gazety Lubuskiej” na Sportowca Roku 2023. Podczas Gali Sportu Lubuskiego w zielonogórskim Planetarium uhonorowaliśmy najlepszych i najpopularniejszych sportowców oraz trenerów na Ziemi Lubuskiej.

📢 Gala Sportu Lubuskiego 2024. Anna Puławska i Wiktor Głazunow wyłowili już z wody worek medali. Teraz marzą o złocie w Paryżu Decyzją kapituły, dwa czołowe miejsca w 61. Plebiscytu Sportowego „Gazety Lubuskiej” na najlepszych sportowców województwa lubuskiego w 2023 roku zajęli reprezentanci AZS AWF Gorzów - kajakarka Anna Puławska i kanadyjkarz Wiktor Głazunow. 📢 Trzy lata i trzy razy wyższe ceny najtańszych mieszkań w Nowej Soli. Skąd podwyżka i czy jeszcze kiedyś będzie taniej? Trzy lata temu można było w Nowej Soli kupić najtańsze mieszkanie za 34 tys. zł. Półtora roku temu było to już ok. 90 tys. zł. Dzisiaj za kawalerkę do generalnego remontu trzeba zapłacić ok. 120 tysięcy. Eksperci znają przyczyny podwyżek i wyjaśniają, czy jeszcze możliwe są spadki cen.

📢 Rolnicy będą protestować w Gorzowie. Gdzie możliwe utrudnienia? W środę 24 stycznia w Gorzowie ma się odbyć protest rolników. Będą protestować w ramach solidarności z rolnikami w Europie m.in. przeciwko temu, że ukraińskie zboże trafia na rynek europejski. 📢 Gwałciciel zastraszył Lubuskie. Ludzie bali się wyjść z domów. Był jak cień - zniknął równie szybko jak się pojawił, bo... nigdy nie istniał Człowiek z tego portretu pamięciowego sprawił, że kobiety bały się wyjść z domu, powstawały straże obywatelskie, wyznaczano nagrody. Nasi dziennikarze jeździli sprawdzać miejsca, w których miał się pojawiać. Policja podawała coraz to nowsze komunikaty mające na celu zwiększyć bezpieczeństwo. Na nogi postawiono niemal wszystkie służby. Ale ON był jak cień. Zawsze szybszy, bardziej przebiegły, nieuchwytny. Cień, który znikał wraz z nastaniem dnia, zapaleniem światła, pojawieniem się kogokolwiek w pobliżu...

📢 Gorzów zainwestował w turniej 350 tysięcy. I ma halę na Ligę Mistrzów! Arena Gorzów dostała certyfikat Europejskiej Konfederacji Piłki Siatkowej. W nowej hali będzie można rozgrywać największe siatkarskie imprezy. Z mistrzostwami Europy i Ligą Mistrzów na czele. 📢 Ślad na śniegu pojawiał się i znikał. Policjanci ze Świebodzina wytropili złodzieja hulajnogi Kilka kilometrów przeszli policjanci ze świebodzińskiej komendy idąc po śladach skradzionej hulajnogi. Trop kilkukrotnie się urywał, ale nie dawali za wygraną. Dotarli pod dom złodzieja, który nie krył zaskoczenia.

📢 Woda niezdatna ani do picia, ani mycia w lubuskiej gminie. Nie wiadomo, co się stało Do przedszkoli woda dowożona jest nie tylko cysterną, ale też w butelkach. Pod szkołę cysterna podjeżdża już o godz. 6 rano. Od piątku obowiązuje nowy harmonogram dowożenia wody mieszkańcom. Akcja trwa od kilku dni. Wciąż nie wiadomo, co stało się przyczyną zanieczyszczenia.

📢 Bogactwo, czy ubóstwo? Co czeka Byka i inne znaki zodiaku w 2024 roku. Poznaj swój horoskop finansowy Przeczytaj swój horoskop finansowy na 2024 rok i dowiedz się, co cię wydarzy w najbliższym czasie. Ta przepowiednia może być drogowskazem dla poszczególnych znaków zodiaku w kwestii pieniędzy, inwestycji oraz oszczędności. Sprawdź, czy czeka cię niespodziewany zastrzyk gotówki, podwyżka, a może wygrana na loterii? 📢 Te teksty babci zna każdy z nas. „Ziemniaki zostaw, ale mięsko zjedz” to dopiero początek. Pamiętacie te powiedzonka? Dzień Babci obchodzimy corocznie 21 stycznia. To dobra okazja, by złożyć życzenia, obdarować starsze osoby drobnym upominkiem, ale także powspominać. Babcie są często skarbnicą wiedzy, osobą, do której zawsze można zwrócić się o pomoc. Mają też swoje powiedzonka, które wnuki ze łzą w oku przytaczają po latach. Są jednak takie teksty, które mówi niemal każda babcia. Pamiętacie je z czasów dzieciństwa?

📢 Masz nadciśnienie, chore serce? Być może bierzesz ten lek. Sprawdź numery na opakowaniu! GIF wycofał go z aptek, bo zagraża pacjentom Lek na serce może być zabójczy w działaniu. Ten produkt leczniczy dla chorych z nadciśnieniem i niewydolnością serca nie spełnia wymagań jakościowych: zawiera niezidentyfikowane zanieczyszczenia, a substancja czynna rozkłada się. Przyjęcie go to realne i bezpośrednie zagrożenie dla zdrowia i życia! Zażywasz ten lek? Koniecznie sprawdź opakowania w apteczce. Zwróć uwagę na numer serii.

📢 105. urodziny i otwarcie Centrum Integracji dla Uchodźców w Zielonej Górze. Mieszkańcy dostali jabłka z hasłami i... składali życzenia Z okazji 105. rocznicy Polskiego Czerwonego Krzyża w czwartek na zielonogórskim deptaku odbyła się akcja promocyjna organizacji pod hasłem „Pomagamy od początku – bez końca”. Dzień wcześniej otwarto Centrum Integracji dla Uchodźców w Zielonej Górze.

📢 Nowy Szpital w Świebodzinie gotowy do przyjęcia ciężarnych pacjentek z Międzyrzecza W Szpitalu im. Pięciu Św. Międzyrzeckich w Międzyrzeczu na pół roku zawieszono usługi medyczne w zakresie świadczeń położniczych i neonatologicznych na Oddziale Ginekologiczno–Położniczym. Ciężarne mieszkanki gminy Międzyrzecz będą musiały więc w tym czasie rodzić w innych szpitalach na terenie regionu. – W obliczu zaistniałej sytuacji zapewniamy, że jesteśmy gotowi do przyjęcia pacjentek z pobliskiego Międzyrzecza. – deklaruje Wiesława Cieplicka, prezes zarządu Nowego Szpitala w Świebodzinie. 📢 Pan Eugeniusz zaprosił premiera do Gorzowa. Chce, by Donald Tusk przyjechał koleją Eugeniusz Rożek, gorzowski społecznik, ma już dość problemów na lubuskiej kolei. Pojechał więc do Kancelarii Prezesa Rady Ministrów i zostawił w niej zaproszenie dla premiera Donalda Tuska. Chce, by szef rządu osobiście przekonał się, jak (nie) kursują pociągi do Gorzowa.

📢 Mieszkanie Macieja Zakościelnego w modnej dzielnic. Zajrzyj do domu aktorka. Zobacz, jak styl pokochał Maciej Zakościelny Maciej Zakościelny uwielbia mieszkania w kamienicznym stylu, dlatego kilka lat temu zamieszkał z rodziną w domu z duszą w modnej dzielnicy. Wnętrza są urządzone z pomysłem i stanowią idealne gniazdko dla czteroosobowej rodziny. Niestety media donoszą, że Maciej Zakościelny rozstał się ze swoją żoną – Pauliną Wyką, z którą ma dwóch synów. Zobaczmy, jak mieszka popularny aktor i muzyk, który prawdopodobnie znowu jest do wzięcia.

📢 Sulęcińscy policjanci udawali klientów. Odzyskali urządzenia warte 200 tys. zł Policjanci z Sulęcina zatrzymali mężczyznę, który próbował sprzedać inwertery stosowane w instalacjach fotowoltaicznych. Urządzenia zostały skradzione w Niemczech. 📢 Park Książęcy w Zatoniu czekają wielkie zmiany. Będzie parking, zadaszenie, a na alejki wrócą pawie Parku Książęcego w Zatoniu nie trzeba zielonogórzanom przedstawiać, to ostatnio jeden z najczęściej wybieranych weekendowych kierunków. I nic w tym dziwnego. Odnowione alejki 52-hektarowego parku krajobrazowego i baśniowy park iluminacji są zdecydowanie warte niejednego spaceru.

📢 500 plus dla małżeństw z długim stażem! Oto, jak otrzymać dodatkowe pieniądze ze świadczenia 500 plus 19.01.2024 Kilka tygodni temu na biurko Marszałek Sejmu Elżbiety Witek trafiła obywatelska petycja dotycząca nowego świadczenia 500 plus. Tym razem dodatek ten miałyby otrzymywać małżeństwa z długoletnim stażem. Sprawdź szczegóły, kto może otrzymać 500 plus dla małżeństw. 📢 Stal Gorzów ogłosiła datę Memoriału Edwarda Jancarza XVIII Memoriał Edwarda Jancarza został zaplanowany na 30 marca. To sobota przed świętami wielkanocnymi. Prestiżowa impreza wraca do kalendarza po trzech latach przerwy. 📢 Co ciekawego dzieje się w lubuskiej kulturze? Big Band UZ, Don Vasyl, Marek Torzewski, Ewa Kuklińska, Dutkiewicz Trio, warsztaty i wystawy Zima za oknem, jeszcze rano dość ciemno, ale już dnia nam codziennie przybywa i jest nadzieja, że za jakiś czas powrócą również imprezy plenerowe. Lubuskie placówki kultury zadbały aby nie dopadała nas zimowa chandra i przygotowały jak zwykle mnóstwo cennych wydarzeń, koncertów oraz innych przedsięwzięć. Oto niektóre z nich.

📢 Nie jedz tego na śniadanie - to może ci zaszkodzić! Nie jedz tego na śniadanie. Te posiłki mogą ci zaszkodzić! Pełnowartościowe śniadanie to najważniejszy posiłek w ciągu dnia. Jednak zdaniem specjalistów, istnieją produkty, których kategorycznie nie można spożywać na czczo. Spożywanie, tych produktów może doprowadzić do problemów. Zobacz, czego nie jeść i nie pić na śniadanie!

📢 Trwają poszukiwania Dariusza Gramzy. Zaginął wieczorem nad zalewem Warty w Kłopotowie. Policja publikuje jego wizerunek W piątek rano, 19 stycznia policjanci wznowili poszukiwania 29-letniego Dariusza Gramzy, który zaginął w czwartkowy wieczór w pobliżu Kłopotowa w gminie Witnica. Pomagają im strażacy. W akcję zaangażowanych jest kilkadziesiąt osób. 📢 Czy ser żółty jest zdrowy? Tak, ale nie dla każdego. Może szkodzić osobom z nadciśnieniem, chorobami serca i nadwagą. Sprawdź, komu jeszcze Na całym świecie spotkamy amatorów tego wyjątkowe przysmaku, 20 stycznia świętują oni nawet Dzień Miłośników Sera! Sięgamy po niego od tysięcy lat. Jednak kiedyś z pewnością nie był on nafaszerowany dodatkami oraz nie zawierał nawet śladowych ilości hormonów czy antybiotyków, które możemy w nim znaleźć obecnie. Nie znaczy to, że na rynku nie ma zdrowego sera. Sprawdź, jaki ser żółty jest najzdrowszy oraz komu, mimo licznych walorów, może zaszkodzić jego jedzenie.

📢 Szybka kolej aglomeracyjna za trzy lata? Takie są zamierzenia Lubuskiego Trójmiasta. Ile powstanie przystanków w regionie? O Szybkiej Kolei Aglomeracyjnej Lubuskiego Trójmiasta (SKALT) mówi się od lat. Mieszkańcy mają w związku z planowaną inwestycją wiele pytań. Przynajmniej na część postaramy się odpowiedzieć. 📢 Mieszkania w Gorzowie na sprzedaż w atrakcyjnych cenach. Nie musisz być bogaczem, żeby kupić te nieruchomości! |OFERTY Ceny mieszkań w Gorzowie już od wielu miesięcy nie należą do najniższych, a chętni na zakup własnych czterech katów z niepokojem patrzą na to, co dzieje się na rynku nieruchomości. Czy można kupić mieszkanie za mniej niż 300 tys. zł w Gorzowie, które będzie urządzone? Można. Mamy przykładowe oferty.

📢 Hotel w woj. lubuskim. Gdzie się zatrzymać? Lista hoteli 2024 Hotele w woj. lubuskim, gdzie warto się zatrzymać. Szukasz miejsca na krótki lub dłuższy pobyt w woj. lubuskim? Sprawdź naszą listę miejsc wartych odwiedzenia.

📢 Znamy wyniki głosowania w budżecie obywatelskim. Jakie zadania zostaną wykonane w Zielonej Górze? Ponad 38 tysięcy zielonogórzan wzięło udział w głosowaniu na zadania z budżetu obywatelskiego, oddając ponad sto tysięcy głosów. W czwartkowy wieczór prezydent Janusz Kubicki na specjalnie zorganizowanej konferencji prasowej podziękował mieszkańcom za zaangażowanie i pogratulował tym, których zadania wygrały. Zaskoczył też wszystkich decyzją o przyznaniu dodatkowych pieniędzy na trzy zgłoszone inwestycje. 📢 Sensacyjne zwycięstwo gorzowskich koszykarek w Stambule! Ale w EuroCup Women dalej gra Galatasaray Gorzowskie koszykarki sprawiły nie lada niespodziankę w EuroCup Women. W czwartek (18 stycznia) w rewanżowym meczu 1/8 finału pokonały w Stambule tamtejszy Galatasaray 91:85. Pierwsze spotkanie w Gorzowie zakończyło się jednak 14-punktowym zwycięstwem zespołu ze stolicy Turcji i to on awansował do ćwierćfinału.

📢 Wilki zagryzły konia we wsi na Dolnym Śląsku. Wójt wydał ostrzeżenie dla mieszkańców W środę (17 stycznia) duża wataha wilków zagryzła konia w Komarnie Górnym (wieś w Górach Kaczawskich) na Dolnym Śląsku. Wydano ostrzeżenie dla mieszkańców i turystów, aby nie zapuszczać się do lasu, nie trzymać na dworze zwierząt i wzmóc czujność.

📢 Rada miasta w Gorzowie będzie mniejsza. PO ma nowego szefa klubu Przez niespełna trzy miesiące gorzowscy radni będą obradować maksymalnie w 24-osobowym gronie. Wraz z objęciem funkcji dyrektora generalnego Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego wygasł bowiem mandat Radosława Wróblewskiego. 📢 Chcesz kupić nieruchomość w dobrej cenie? Wojsko ma ich kilka na sprzedaż w Lubuskiem! Sprawdź oferty Agencja Mienia Wojskowego w Zielonej Górze ogłasza kilka przetargów na sprzedaż nieruchomości w województwie lubuskim. Są to zarówno mieszkania, jak i grunty, czy też inne rodzaje nieruchomości. Warto sprawdzić te oferty, bo ich ceny są atrakcyjne. 📢 Dentysta w Lubuskiem za darmo! Tutaj umówisz się na NFZ i szybko! Mamy listę terminów z całego województwa Do lekarza stomatologa można umówić się na NFZ - zupełnie za darmo. Powszechnie uważa się, że wizyta u stomatologa musi być prywatna i droga. A to nieprawda. Wiele gabinetów stomatologicznych w Lubuskiem oferuje wizyty w ramach kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia. Jest sporo wolnych terminów do końca stycznia!

📢 Wojewoda lubuski ogłosił terminy kwalifikacji wojskowych w powiatach Kwalifikacje wojskowe w Lubuskiem, zgodnie z obwieszczeniem wojewody zaczną się w czwartek 1 lutego 2024. Do kwalifikacji muszą się stawić mężczyźni urodzeni w 2005 roku, mężczyźni z roczników 2000-2004, którzy nie posiadają określonej kategorii

zdolności do czynnej służby wojskowej oraz m.in. osoby, które w latach 2022 i 2023 zostały uznane czasowo za niezdolne do służby. Zobaczcie terminy i miejsca kwalifikacji, w tekście pod galerią.

📢 Lubuskie: wilki odpoczywały niedaleko zabudowań. "Nagle spojrzał prosto w obiektyw". Co za spotkanie | ZDJĘCIA Pan Wiesław zrobił prawdopodobnie fotografię życia, z której może być dumny. Aby spotkać wilka, trzeba mieć ogromne szczęście, ale żeby zrobić mu takie zdjęcie? To już nie lada sztuka z domieszką szczęścia. Coś wspaniałego!

📢 Największe wygrane Lotto w Lubuskiem. W tych miejscach ludzie zgarnęli istną fortunę! [RANKING] Na przestrzeni lat w Lubuskiem padło całkiem sporo wysokich wygranych w Lotto. Sprawdziliśmy, gdzie skreślano szczęśliwe kupony i w których miastach padły milionowe wygrane. Największa z nich to - uwaga - ponad 23 mln zł!

📢 Park Narodowy Ujście Warty zaprasza na rodzinne wycieczki. Tego nie można przegapić! Park Narodowy Ujście Warty nie tylko zachwyca krajobrazami, ale także regularnie zaprasza Lubuszan na rozmaite wydarzenia. Tej zimy będzie ich sporo - odbędą się ciekawe warsztaty, rodzinne wycieczki i ptakoliczenie. Już dziś zapiszcie sobie te daty w kalendarzach i koniecznie odwiedźcie tę lubuską perełkę! 📢 Planujesz karierę w Lubuskiem? W tych zawodach bez problemu znajdziesz pracę. Pracodawcy wciąż szukają specjalistów, a kandydatów brakuje Barometr zawodów podał prognozy na 2024 i zaproponował kluczowe umiejętności potrzebne na rynku pracy. To może zadecydować o sukcesie zawodowym. Jakich specjalistów w Lubuskiem szukają pracodawcy? Jakie zawody będą najbardziej potrzebne w 2024? Tam będzie praca, sprawdź!

📢 Najtańsze mieszkania w Zielonej Górze? To już było. "Te ceny to jakiś koszmar". Jakie są przyczyny podwyżki? Czy ceny się utrzymają? Obserwujemy rekordowy od czasu kryzysu finansowego w 2008 roku wzrost średniej ceny metra kwadratowego - uważa Mariola Żak, dyrektor sprzedaży i marketingu w Aurec Home i podkreśla, że szaleństwo cenowe na rynku pierwotnym trwa w najlepsze. Ile kosztują najtańsze mieszkania w Zielonej Górze? Ceny bardzo wzrosły. Zobacz oferty 📢 Szok, jak było u nas zielono! Zobacz zieloną Zieloną Górę na starych zdjęciach. Drzew i krzewów nam nie brakowało Zielona Góra musi być zielona. Nie tylko z nazwy – mówią mieszkańcy i zastanawiają się, jak zmienić miasto w jeszcze bardziej zielone. Ostatnimi czasy pojawiły się tzw. ogrody kieszonkowe, powstały nowe skwery i drzewa choćby na szarej ulicy Bohaterów Westerplatte. Z okazji 800-lecia miasta i 700-lecia wydania praw miejskich posadzono 800 drzew. Dużo się mówi o tworzeniu korytarzy przewietrzających. I bardzo dobrze. Może przy okazji wrócić też do tego, co było. Poszukać inspiracji na starych zdjęciach Zielonej Góry, na których jest wiele zielonych miejsc.

📢 Kostrzyn nad Odrą sprzedaje działki na terenach, gdzie odbywał się Przystanek Woodstock. Kupi je strefa ekonomiczna, powstaną tu nowe firmy Kostrzyńsko-Słubicka Specjalna Strefa Ekonomiczna się powiększy. Strefie zaczyna brakować w Kostrzynie gruntów, na których mogłyby powstawać nowe firmy. Dlatego miasto wystawiło na sprzedaż 30 hektarów na terenach, gdzie niegdyś odbywał się Przystanek Woodstock (późniejszy Pol'and'Rock Festiwal). 📢 Holenderski hełm odnaleziony podczas prac ziemnych w Kostrzynie. Nie wiadomo, jak się tu znalazł Kolejna niespodzianka podczas budowy mostu drogowego nad Wartą w Kostrzynie. Podczas prac ziemnych na wysokości przystani żeglarskiej Delfin odnaleziono holenderski hełm. Nie wiadomo do końca, jak ten przedmiot znalazł się w Kostrzynie.

📢 Australian Open 2024. Poznaj najpiękniejsze tenisistki wielkoszlemowego turnieju w Melbourne Turniej Australian Open 2024 zaplanowano na 14-28 stycznia. Na twardych kortach w Melbourne odbędzie się walka o pierwszy Wielki Szlem w tym sezonie. Poznaj najpiękniejsze i najgorętsze tenisistki, które przystępują do zmagań w grze pojedynczej. Na Instagramie chwalą się wysportowanymi sylwetkami, smukłymi ciałami. Zdjęcia - w galerii.

📢 Nowosolanie nie kryją wzruszenia! W mieście po dwóch latach odnalazła się kotka o imieniu Mała „Jej, cudownie. Życzę pięknych kolejnych dni w swoim domku”. „Wzruszająca historia. Życzę dużo zdrowia, szczęścia i radości dla koteczka i opiekunki”. To niektóre z wielu reakcji mieszkańców Nowej Soli na wiadomość od wolontariuszy Nowosolskich Adopcji Zwierząt. Nie da się nie wzruszyć! Nowosolanka przez przypadek odnalazła swoją kotkę o imieniu Mała. 📢 Oto najbardziej znani i rozpoznawalni Lubuszanie. Znacie ich z telewizji i pierwszych stron gazet! Robią światowe kariery! Znacie ich z telewizji, pierwszych stron gazet, internetu. To popularni aktorzy, dziennikarze, znani piosenkarze, prezenterzy telewizji, sportowcy, pisarze, modelki czy celebryci. Osoby lubiane i podziwiane, które związane z województwem lubuskim dziś robią kariery w Polsce i na świecie. Naprawdę nie wiedzieliście, że te wszystkie osoby mają swoje korzenie w woj. lubuskim?

📢 Nowy odcinek "Razem odNowa" wzbudził wiele kontrowersji. Monika ze Słubic zdradziła Patryka. Czy uda im się uratować związek? Program "Razem odNowa" prowadzą Ewa Chodakowska i Joanna Krupa. W drugim odcinku programu "Razem odNowa" wystąpiła para ze Słubic: Monika Wojgieniec i Patryk Wojgieniec. 30-latkowie mają dwóch synów, ale przez ponad 2 lata nie byli razem. Dlaczego? - Od syna dowiedziałem się, że jest ktoś inny - przyznał Patryk. Czy pomimo zdrady będą w stanie razem iść przez resztę życia?

📢 Komornicy wystawili na licytacje domy w Lubuskiem. W ofercie jest 21 nieruchomości. Znamy ich ceny i lokalizacje Rynek nieruchomości w ostatnim czasie mocno się zmienił. Ceny poszybowały, a ofert jest stosunkowo niewiele. Jeśli już są, to stać na nie jedynie wybranych. Dlatego ciekawą alternatywą mogą się okazać licytacje komornicze. Dziś sprawdzamy domy, które wystawili lubuscy komornicy.

📢 Te osoby nie muszą już płacić abonamentu RTV. Duże zmiany w 2024 roku. Sprawdź czy musisz go opłacać 09.01.2024 Ustawa o abonamencie RTV mówi jasno, że abonament płacić musi każdy kto posiada odbiornik zarówno telewizyjny jak i radiowy. Opłacie podlegają także radia samochodowe. W zasadzie każdy, kto nie opłaca abonamentu RTV podlega karze. Sprawdzić mogą nas pracownicy Poczty Polskiej. Kontrolowane są domu i mieszkania Polaków. Ustawa przewiduje także, że są osoby które są zwolnione z płacenia abonamentu RTV. Kto nie musi płacić abonamentu? 📢 Kopernik - ekskluzywny zegarek z Zielonej Góry ujrzał światło dzienne. Ma skórę krokodyla i złoto. Powstanie tylko 100 sztuk! Ekskluzywne zegarki kojarzą się nam ze Szwajcarią. Tymczasem produkowane są one w Zielonej Górze, w firmie Polpora. Najnowszy model zegarka – Kopernik – powstał w hołdzie dla dokonań wybitnego uczonego. I już wzbudza ogromne zainteresowanie.

📢 DNI BABCI I DZIADKA 2024 Prześlij już dziś życzenia dla dziadków! Ukażą się w galerii w naszym serwisie, a na seniorów czekają nagrody W poniedziałek, 22 stycznia z okazji Dni Babci i Dziadka, w naszym serwisie zamieścimy życzenia dla seniorów przesłane przez Czytelników. Do życzeń można dołączyć zdjęcie. Także w poniedziałek rozpocznie się głosowanie, w którym zostaną wybrani najsympatyczniejsi seniorzy - Super Babcia i Super Dziadek 2024. Czeka na nich mnóstwo nagród.

📢 Te banknoty PRL-u są warte fortunę! Stare banknoty poszukiwane przez wielu kolekcjonerów w Polsce. Po ile są wystawiane? Niezwykła wartość kolekcjonerska cechuje wiele starych przedmiotów. W szczególności wyróżnia się tu zarówno stare monety, jak i stare banknoty z PRL-u. Choć jeszcze niedawno ich wartość mogła nie robić wrażenia, dla kolekcjonerów są wiele warte. Można na nich zarobić ogromne pieniądze. Jaka obecnie jest ich wartości i od czego ona zależy? Które banknoty są obecnie najbardziej poszukiwane przez kolekcjonerów? Zobacz koniecznie!

