Przegląd prasy (22.01.2024). Zobacz prasówkę z najważniejszymi wydarzeniami z wczoraj. Bądź na bieżąco

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 21.01. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Gorzowianki zapłaciły za grę w Europie i zmęczenie podróżami. Przegrały u siebie z sosnowiczankami”?

Prasówka 22.01: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Gorzowianki zapłaciły za grę w Europie i zmęczenie podróżami. Przegrały u siebie z sosnowiczankami Wiadomo – człowiek nie maszyna. Gorzowskie koszykarki w czwartek sensacyjnie wygrały z Galatasaray w Stambule, za to w niedzielny (21 stycznia) wieczór przegrały w Arenie Gorzów ligowy mecz z Zagłębiem Sosnowiec. Sił starczyło im tylko na pierwszą połowę spotkania…

📢 Tak kiedyś wyglądała główna droga Gorzowa: ulica Sikorskiego. Poznasz, w którym miejscu wykonano zdjęcia? [GALERIA] Centrum Gorzowa przez lata się zmieniało. Dziś to - w sporej części - deptak. A kiedyś? Kiedyś... serce miasta wyglądało nieco inaczej. Zobaczcie. 📢 Tak kibice dopingowali koszykarki AZS-u Gorzów. Nikt nie żałował gardła! W niedzielę 21 stycznia drużyna PolskaStrefaInwestycji AJP Enea Gorzów rozgrywała pojedynek z MB Zagłębiem Sosnowiec. Gorzowskie koszykarki znów mogły liczyć na ogromny doping swoich kibiców.

Prasówka 22.01: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 „Rzeź niewiniątek” w Sopocie. Zastal Zielona Góra poległ w starciu z silnym Treflem Prawdziwy pogrom w Trójmieście. Koszykarze Enei Stelmetu Zastalu Zielona Góra przegrali różnicą – uwaga – 50 punktów z Treflem Sopot.

📢 Nowa tabela trzynastych emerytur z 17 stycznia 2024. Takie świadczenia mogą trafić do seniorów [22.01.2024] Nowy rok przynosi wiele niepewności, zwłaszcza w kwestii trzynastej i czternastej emerytury. Jakie są plany po wyborach, a także jakie są wstępne prognozy w zakresie Trzynastej Emerytury 2024? Zapoznajcie się z najnowszymi informacjami. Od 15 stycznia wiemy znacznie więcej i możemy pokusić się o prognozowanie wysokości trzynastych emerytur w 2024 roku. Przedstawiamy prognozowane dane na podstawie informacji z 17 stycznia.

📢 Najlepsze MEMY o zwierzętach. Słodkie, zabawne, radosne psy, koty i inne. Uśmiejesz się do łez Najlepsze MEMY ze zwierzętami rozbawią każdego! Doskonale wiedzą o tym nie tylko właściciele psów czy kotów, ale wiele osób, które uwielbiają również inne zwierzęta. Te ubarwiają nasz świat, dodają naszemu otoczeniu kolorytu, niekiedy magii i odrobiny słodkości, gdy na nie patrzymy. Jak zwierzęta widzą Internauci? Zobaczcie najlepsze MEMY o zwierzętach! Z pewnością uśmiejecie się do łez!

📢 Emeryci dostaną zwrot nadpłaconego podatku za 13. i 14. emeryturę. Oto tabela wyliczeń. Seniorzy odzyskają pieniądze Emeryci czekający na marcową waloryzację i trzynastą emeryturę mogą liczyć na dodatkową gotówkę. Niektórzy z nich dostaną zwrot nadpłaconego podatku z trzynastej i czternastej emerytury w 2023 roku. Sprawdź tabelę wyliczeń. Kto dostanie dodatkowe pieniądze? Jakie są warunki? Sprawdź szczegóły! 📢 Dwie lubuskie gminy wśród najlepszych w Polsce. Ich mieszkańcy mogą być zadowoleni! Serwis Samorządowy PAP opublikował wyniki najnowszego rankingu „Gmina Dobra do Życia”. Które lubuskie gminy okazały się najlepsze w województwie, a które znalazły się na końcu tego zestawienia? Sprawdziliśmy. Jest na liście Twoja gmina? 📢 Dziki goniły kobietę z zakupami w centrum Jaworzna - WIDEO Zyskujące popularność nagranie, na którym dziki w samym sercu Jaworzna podążają za kobietą niosącą zakupy, zdobyło już niemal 3 miliony wyświetleń. Nagrywający to niecodzienne zdarzenie świadkowie nie wyszli z inicjatywą pomocy, za to nie mogli powstrzymać się od śmiechu. Tymczasem warto pamiętać, że spotkania z dzikimi zwierzętami mogą zakończyć się tragedią.

📢 Imiona najwierniejszych mężczyzn. Sprawdź, zanim się zwiążesz z niewłaściwą osobą. Jak ma na imię twój wybranek? 21.01.2024 Mężczyźni o tych imionach są wiernymi partnerami? Na podstawie znaczenia imion przypisuje się ich właścicielom rozmaite cechy - zaczynając od charakteru, poprzez zainteresowania, postawy wiedzę oraz uzdolnienia. Analizuje się pochodzenie imienia oraz jego znaczenie zaczynając od tego dosłownego. Według tych czynników można określić, którzy mężczyźni będą wiernymi mężami i partnerami na całe życie.

📢 Mieszkanie Macieja Zakościelnego w modnej dzielnic. Zajrzyj do domu aktorka. Zobacz, jak styl pokochał Maciej Zakościelny Maciej Zakościelny uwielbia mieszkania w kamienicznym stylu, dlatego kilka lat temu zamieszkał z rodziną w domu z duszą w modnej dzielnicy. Wnętrza są urządzone z pomysłem i stanowią idealne gniazdko dla czteroosobowej rodziny. Niestety media donoszą, że Maciej Zakościelny rozstał się ze swoją żoną – Pauliną Wyką, z którą ma dwóch synów. Zobaczmy, jak mieszka popularny aktor i muzyk, który prawdopodobnie znowu jest do wzięcia.

📢 Lubuski Hogwart z ogromnym dziedzińcem i cudownym parkiem. Wygląda jak filmowy zamek, zachwyca w każdym calu | ZDJĘCIA, WIDEO Pałac w Trzebiechowie to piękna i zabytkowa budowla. Z lotu ptaka wygląda przepięknie, z ziemi zaś budzi respekt i niejako przytłacza swoim ogromem. To miejsce jest obowiązkowym punktem ma turystycznej mapie dla wszystkich miłośników historii i architektury, a także dla tych, którzy szukają spokojnego i odprężającego miejsca do wypoczynku. Pewnie nie wszyscy wiedzą, że wewnątrz obiektu znajduje się szkoła! Nie spotkamy tam Gryfonów, Ślizgonów, Puchonów, Krukonów, niemniej budynek w każdym calu robi ogromne wrażenie. I nie chodzi tylko o to, że na żywo prezentuje się oszałamiająco i przypomina ten słynny filmowy zamek. To nasza architektoniczna, lokalna perełka. Sami zobaczcie.

📢 W Zielonej Górze powstają zegarki, które zachwycają! Polon, Zawisza Czarny, Kościuszko, Kopernik... Znacie je? Choć ekskluzywne zegarki kojarzą się nam ze Szwajcarią, to powstają one także w… Zielonej Górze, w firmie Polpora. Najnowszy model zegarka – Kopernik – powstał w hołdzie dla dokonań wybitnego uczonego. I już wzbudza ogromne zainteresowanie.

📢 Osoby z tymi schorzeniami powinny pić zieloną herbatę. Oto zdrowotne właściwości tego napoju Zielonej herbacie udowodniono szereg korzystnych właściwości. Regularne picie tego napoju może bardzo pozytywnie wpływać na nasz organizm. Zobacz, co się dzieje z naszym organizmem, gdy pijemy zieloną herbatę. 📢 Sanki w Żarach. Na słynnej górce w parku przy alei Jana Pawła II tłumy W Żarach wystarczy powiedzieć "dziewiątka" i każdy wie o co chodzi. Tak mówiło się o górce w parku miejskim, gdzie zimą dzieci z całego miasta zjeżdżały na sankach.

📢 Policjanci i strażacy wciąż szukają zaginionego Dariusza Gramzy. Mężczyzna zaginął na rozlewiskach Warty Policjanci i strażacy kontynuują poszukiwania zaginionego Dariusza Gramzy. Mężczyzna zaginął w czwartek, 18 stycznia. Ostatni raz był widziany na rozlewiskach Warty w okolicy miejscowości Kłopotowa.

📢 Dzień Babci i Dziadka w Kadłubii pod Żarami. Takiej imprezy nie było tutaj od kilku lat Pierwszy raz od kilku lat w świetlicy w Kadłubii zorganizowano Dzień Babci i Dziadka. To była też okazja do wsparcia leczenia chorego Samuelka. 📢 Ilu mieszkańców Krosna Odrzańskiego i Gubina urodziło się w 2023 roku? Jakie imiona dla dzieci były najpopularniejsze? Sprawdziliśmy! W krośnieńskim oraz gubińskim urzędzie stanu cywilnego sprawdzamy statystyki z 2023 roku. Ilu mieszkańców Krosna Odrzańskiego oraz Gubina urodziło się? Ile osób zmarło? Jakie były najpopularniejsze imiona dla dzieci w 2023 roku? Zapraszamy do materiału! 📢 Superprodukcja z lubuskimi wątkami. Rusza serial "Masters of The Air" Już za kilka dni (26 stycznia 2024) na platformie Apple TV+ będzie można obejrzeć serial "Masters of The Air", czyli "Władcy przestworzy". W jego produkcję zaangażował się Tom Hanks oraz Stephen Spielberg. Marek Łazarz, dyrektor Muzeum Obozów Jenieckich zdradza, że kilka odcinków rozgrywa się w żagańskim obozie, chociaż zdjęcia powstawały w Wielkiej Brytanii. Współpracował przy tworzeniu scenografii i jego nazwisko znalazło się w napisach końcowych!

📢 Gala Sportu Lubuskiego 2024. Zobaczcie, jak nagradzaliśmy sportowców | FILM, ZDJĘCIA Gala Sportu Lubuskiego w Zielonej Górze zwieńczyła 61. Plebiscyt Sportowy „Gazety Lubuskiej" na najlepszych i najpopularniejszych sportowców województwa lubuskiego w 2023 roku. Najlepszych wybrała plebiscytowa kapituła, a najpopularniejszych nasi Czytelnicy. Zapraszamy do obejrzenia skrótu wideo z gali.

📢 Ferie 2024 w Zielonej Górze. Nie będzie czasu na nudę. Zobacz listę najciekawszych atrakcji dla dzieci. Jest w czym wybierać! Ferie w województwie lubuskim nadchodzą wielkimi krokami. Dzieci odliczają dni, a rodzicie zastanawiają się, jak ten czas ciekawie z dzieckiem spędzić. W tym roku młodzi Lubuszanie na zimowy wypoczynek będą musieli poczekać najdłużej, bo przypadają w ostatnim możliwym terminie – od 12 do 25 lutego. 📢 Nowa wystawa z przełamaną drewnianą łodzią udostępniona w Muzeum Ziemi Lubuskiej. Za nami wernisaż prac Grażyny Michalak-Bazylewicz Podczas piątkowego wernisażu w Muzeum Ziemi Lubuskiej (19.01.2024), mogliśmy podziwiać prace Grażyny Michalak-Bazylewicz - artystki związanej od 1963 roku z Zieloną Górą. Głównym tematem wystawy jest otaczający świat, a przede wszystkim przyroda, które stanowią od wielu lat niezmienne źródło inspiracji artystki. Praca nad koncepcją wystawy "Cisza" trwała ponad rok.

📢 Horoskop finansowy na 2024. Te znaki zodiaku odniosą sukces finansowy w nadchodzącym roku. Sprawdź na kogo czeka fortuna 21.01.2024 Prognoza finansowa na 2024 rok według znaków zodiaku zapowiada fascynujące zmiany. Poznanie wpływu trendów astrologicznych na nasze finanse może być kluczem do sukcesu w dziedzinie materialnej. Nadchodzący rok przyniesie wyjątkowe szanse rozwoju finansowego, gromadzenia bogactwa i utrzymania stabilności pieniężnej dla wybranych znaków zodiaku. Dowiedz się, które znaki mają potencjał na znaczący wzrost finansowy w 2024 roku. 📢 Jest niczym żelazna dama. To jedyna kobieta na takim stanowisku w Lubuskiem | WIDEO Agnieszka Pawłow kieruje pracą Straży Miejskiej w Zielonej Górze. To trzecia jednostka, której szefuje. Wcześniej były Żary, a ostatnio Krosno Odrzańskie. To jedyna komendantka strażników w województwie lubuskim. Rozmawiamy o tym, co zmienia kobiecość na stanowisku i jak zmienić straż miejską i gminną?

📢 Gala Sportu Lubuskiego 2024. Waterpoliści Alfy Gorzów mierzą w medal seniorskich mistrzostw Polski Alfa Gorzów stała się nową siłą w polskiej piłce wodnej. Klub ma już w swoim dorobku dwa brązowe medale w rozgrywkach ekstraklasy, a w sezonie 2023/2024 mierzy jeszcze wyżej. W 61. Plebiscycie Sportowym „Gazety Lubuskiej” gorzowianom przyznany został tytuł Drużyny Roku.

📢 Czy Twój kot Cię kocha? Po czym to poznać? Oto 10 dowodów na kocią miłość 20.01.2024 Koty, podobnie jak ludzie, mają bardzo różne charaktery. Niektóre kochają być przytulane, a inne wolą zawsze zachować odległość od swoich opiekunów. Nie oznacza to, że Twój przyjaciel Cię nie kocha. Najważniejsze, abyś nauczył się odczytywać uczucia Twojego futrzaka. Oto 10 dowodów, że Twój kot Cię kocha!

📢 Żony o tych imionach są najbardziej zrzędliwe. To koszmar każdego męża. Ciągle mają pretensje, są wścibskie i podejrzliwe 20.01.2024 Czy imiona mają jakieś znaczenie i niosą za sobą ładunek cech, które predysponują daną osobę do takich a nie innych zachowań? Od setek lat ludzie zadają sobie takie pytania. Co na ten temat twierdzą ezoterycy? Oni nie mają wątpliwości - każde imię nosi ze sobą zespół charakterystycznych cech, wyjątkowych dla osoby, która je nosi. Jak przekłada się to na stosunki damsko - męskie? Zobaczcie które imiona żeńskie są najgorsze dla żon. To one z kochanych narzeczonych zmieniają się w wiecznie marudzące żony.

📢 Mariusz Pudzianowski. 20 lat temu w styczniu mistrz świata strong man w restauracji Europa w Łęknicy Mariusz Pudzianowski jest jedną z największych gwiazd KSW. Ale już 20 lat temu, kiedy w styczniowy dzień spotkaliśmy go w restauracji Europa w Łęknicy, wzbudzał ogromne zainteresowanie. Niebawem siłacz obchodzić będzie 47 urodziny. Urodził się w Białej Rawskiej i tam też dziś mieszka...

📢 W Szprotawie stawiają na fotowoltaikę! Będą wielkie farmy słoneczne W gminie Szprotawa powstaną wielkie farmy fotowoltaiczne, o mocy 67 MWp. Wartość podpisanych umów wynosi około 89 milionów złotych. 📢 Procesy demograficzne w Lubuskiem nie są optymistyczne. Ile wynosi mediana wieku? Dokąd emigrowaliśmy? Dane Cię zaskoczą. Sprawdź Nie jest tajemnicą, że obserwujemy globalny trend starzenia się społeczeństwa, dane dotyczą także Polski, w tym województwa lubuskiego. Na podstawie stworzonego przez Wojewódzki Urząd Pracy w Zielonej Górze Barometru Zawodów, możemy dowiedzieć się, że jest to jednym z czynników wpływających na aktualną sytuację na rynku pracy. Ile w Lubuskiem mamy osób po 50 roku życia? Ile w wieku podeszłym? Dane Cię zaskoczą.

📢 Tak się bawi, tak się bawi VII LO w Zielonej Górze! Zobaczcie zdjęcia ze studniówki! Ależ była zabawa! Przydała się sportowa kondycja, by bez zadyszki wykonywać taneczne układy na parkiecie podczas studniówki. Absolwenci VII LO w Zespole Szkół Mistrzostwa Sportowego w Zielonej Górze bawili się w piątkowy wieczór na sali w hotelu Grape Town. Humory dopisywały, bo jak mówili młodzi, to jest ich czas. Na zresetowaniem się przed pełną mobilizacją do matury.

📢 Studniówka V LO w Zielonej Górze. Wspaniała zabawa z klasą i świetną muzyką! Zobaczcie zdjęcia Pięć klas maturalnych z V LO w Zielonej Górze imienia Krzysztofa Kieślowskiego bawiło się w piątek w hali akrobatycznej na swojej studniówce. Cieszyli są, że są razem, bo wkrótce ich drogi się rozejdą. A przecież przez pandemię koronawirusa nie dane im było spędzić w szkole tyle czasu, ile powinni.

📢 Studniówka żarskiego Ekonomika w sali Piękna Magdalena. Jak oni pięknie zatańczyli poloneza! Maturzyści żarskiego Ekonomika pięknie zatańczyli poloneza. Jak dokładnie policzyli, za 108 dni będą zdawać najważniejszy egzamin w swoim życiu. Ale w ten piątkowy wieczór, pora na zabawę! 📢 Gala Sportu Lubuskiego 2024. Dominatorka Anna Puławska ponownie królową lubuskiego sportu! Poznajcie wszystkich laureatów Srebrna medalistka mistrzostw świata i podwójna mistrzyni Europy - gorzowska kajakarka Anna Puławska – wygrała 61. Plebiscyt Sportowy „Gazety Lubuskiej” na Sportowca Roku 2023. Podczas Gali Sportu Lubuskiego w zielonogórskim Planetarium uhonorowaliśmy najlepszych i najpopularniejszych sportowców oraz trenerów na Ziemi Lubuskiej. 📢 Trzy lata i trzy razy wyższe ceny najtańszych mieszkań w Nowej Soli. Skąd podwyżka i czy jeszcze kiedyś będzie taniej? Trzy lata temu można było w Nowej Soli kupić najtańsze mieszkanie za 34 tys. zł. Półtora roku temu było to już ok. 90 tys. zł. Dzisiaj za kawalerkę do generalnego remontu trzeba zapłacić ok. 120 tysięcy. Eksperci znają przyczyny podwyżek i wyjaśniają, czy jeszcze możliwe są spadki cen.

📢 Rolnicy będą protestować w Gorzowie. Gdzie możliwe utrudnienia? W środę 24 stycznia w Gorzowie ma się odbyć protest rolników. Będą protestować w ramach solidarności z rolnikami w Europie m.in. przeciwko temu, że ukraińskie zboże trafia na rynek europejski.

📢 Gwałciciel zastraszył Lubuskie. Ludzie bali się wyjść z domów. Był jak cień - zniknął równie szybko jak się pojawił, bo... nigdy nie istniał Człowiek z tego portretu pamięciowego sprawił, że kobiety bały się wyjść z domu, powstawały straże obywatelskie, wyznaczano nagrody. Nasi dziennikarze jeździli sprawdzać miejsca, w których miał się pojawiać. Policja podawała coraz to nowsze komunikaty mające na celu zwiększyć bezpieczeństwo. Na nogi postawiono niemal wszystkie służby. Ale ON był jak cień. Zawsze szybszy, bardziej przebiegły, nieuchwytny. Cień, który znikał wraz z nastaniem dnia, zapaleniem światła, pojawieniem się kogokolwiek w pobliżu...

📢 Wygraj paliwo na cały rok w "NASZEJ LOTERII". Wyślij SMS i zagraj o kartę podarunkową Orlen o wartości 7200 zł! Czy choć raz, zajeżdżając na stację benzynową, pomyślałeś jakby było pięknie, gdyby nie trzeba było płacić za paliwo? No to… być może biorąc udział w kolejnej rundzie „Naszej Loterii” Twoje marzenie się spełni! Szczegóły poniżej 📢 Masz nadciśnienie, chore serce? Być może bierzesz ten lek. Sprawdź numery na opakowaniu! GIF wycofał go z aptek, bo zagraża pacjentom Lek na serce może być zabójczy w działaniu. Ten produkt leczniczy dla chorych z nadciśnieniem i niewydolnością serca nie spełnia wymagań jakościowych: zawiera niezidentyfikowane zanieczyszczenia, a substancja czynna rozkłada się. Przyjęcie go to realne i bezpośrednie zagrożenie dla zdrowia i życia! Zażywasz ten lek? Koniecznie sprawdź opakowania w apteczce. Zwróć uwagę na numer serii.

📢 Nowy Szpital w Świebodzinie gotowy do przyjęcia ciężarnych pacjentek z Międzyrzecza W Szpitalu im. Pięciu Św. Międzyrzeckich w Międzyrzeczu na pół roku zawieszono usługi medyczne w zakresie świadczeń położniczych i neonatologicznych na Oddziale Ginekologiczno–Położniczym. Ciężarne mieszkanki gminy Międzyrzecz będą musiały więc w tym czasie rodzić w innych szpitalach na terenie regionu. – W obliczu zaistniałej sytuacji zapewniamy, że jesteśmy gotowi do przyjęcia pacjentek z pobliskiego Międzyrzecza. – deklaruje Wiesława Cieplicka, prezes zarządu Nowego Szpitala w Świebodzinie. 📢 Pan Eugeniusz zaprosił premiera do Gorzowa. Chce, by Donald Tusk przyjechał koleją Eugeniusz Rożek, gorzowski społecznik, ma już dość problemów na lubuskiej kolei. Pojechał więc do Kancelarii Prezesa Rady Ministrów i zostawił w niej zaproszenie dla premiera Donalda Tuska. Chce, by szef rządu osobiście przekonał się, jak (nie) kursują pociągi do Gorzowa.

📢 Trwają poszukiwania Dariusza Gramzy. Zaginął wieczorem nad zalewem Warty w Kłopotowie. Policja publikuje jego wizerunek W piątek rano, 19 stycznia policjanci wznowili poszukiwania 29-letniego Dariusza Gramzy, który zaginął w czwartkowy wieczór w pobliżu Kłopotowa w gminie Witnica. Pomagają im strażacy. W akcję zaangażowanych jest kilkadziesiąt osób. 📢 Mieszkania w Gorzowie na sprzedaż w atrakcyjnych cenach. Nie musisz być bogaczem, żeby kupić te nieruchomości! |OFERTY Ceny mieszkań w Gorzowie już od wielu miesięcy nie należą do najniższych, a chętni na zakup własnych czterech katów z niepokojem patrzą na to, co dzieje się na rynku nieruchomości. Czy można kupić mieszkanie za mniej niż 300 tys. zł w Gorzowie, które będzie urządzone? Można. Mamy przykładowe oferty.

📢 Mieszkania do kupienia w przetargu w Żarach. Nawet za niespełna 100 tysięcy złotych! Te lokale wymagają jednak remontów Miasto pozbywa sie mieszkań. Do przetargu wystawiono lokale, które wmagają remontów. Dla wielu osób to łakomy kąsek. Zobaczcie ceny, powierzchnię i lokalizację.

📢 Ci Polacy urodzili się i wychowali w Krośnie Odrzańskim. Zna ich cała Polska, zrobili zawrotną karierę! Oto lista znanych Polaków, którzy urodzili się, wychowali lub w inny sposób są związani z Krosnem Odrzańskim, Gubinem lub okolicznymi miejscowościami. Ci aktorzy, artyści i sportowcy pochodzą z naszego regionu!

📢 Armagedon na linii kolejowej Kostrzyn- Krzyż trwa! Pasażerowie musieli iść z bagażami po torach, pociągi nie jeżdżą, są wielkie opóźnienia Już dawno powinni zlikwidować Polregio – mówią nam Lubuszanie o kolei. Sprawą spóźniających się i niewyjeżdżających pociągów zainteresowali już nawet Rzecznika Praw Obywatelskich. Problemy mają także pociągi pośpieszne. 📢 Kot kontra pies. Najśmieszniejsze MEMY o psach i kotach. Który z czworonogów rozbawi nas do łez? Sprawdźcie! Kot kontra pies. Najśmieszniejsze memy o czworonogach. Który z nich rozbawi nas do łez? Przypominamy o najśmieszniejsze MEMY O PSACH I... KOTACH. Wszyscy kochamy nasze czworonogi, które codziennie zapewniają nam wiele powodów do śmiechu. Które z nich jest zabawniejsze? Zobaczcie nasze memy w galerii. My uważamy ten konkurs za nierozstrzygnięty, a Wy co o tym myślicie?

📢 Oto co się dzieje jak jesz ziemniaki. Skutki jedzenia ziemniaków! Ziemniaki tuczą i nie są zdrowe? Ile kalorii mają ziemniaki? 18.01.2024 Ile kalorii mają ziemniaki? Czy słusznie są owiane złą sławą przez dietetyków. Czy może jednak to tylko mit, a ziemniaki są kopalnią wartości odżywczych? Według Generalnego Urzędu Statystycznego Polacy w ostatnich latach jedzą coraz mniej ziemniaków. 📢 Kamienica przy Podwalu 4 w Żarach znowu na sprzedaż. To już drugi przetarg na zabytek Słynna kamienica przy Podwalu 4 w Żarach to dziś obraz nędzy i rozpaczy. Zabytek jest w fatalnym stanie. Miasto kolejny raz wystawiło nieruchomość do przetargu. Cena wywoławcza to 3 mln 750 tys. zł 📢 Domy dla osób starszych w woj. lubuskim. Najlepsze domy opieki. Wasze opinie Wybranie domu spokojnej starości w woj. lubuskim, gdzie bliska osoba będzie dobrze się czuła, może wydawać się bardzo trudne. Miej na uwadze, że cena za miesiąc pobytu w ośrodku będzie różna w zależności od stanu mieszkańca domu. Mamy wykaz ośrodków opieki działających w woj. lubuskim. Sprawdź, jakie domy dla osób starszych w okolicy są do wyboru i zapytaj innych o opinię.

📢 Kostrzyn nad Odrą sprzedaje działki na terenach, gdzie odbywał się Przystanek Woodstock. Kupi je strefa ekonomiczna, powstaną tu nowe firmy Kostrzyńsko-Słubicka Specjalna Strefa Ekonomiczna się powiększy. Strefie zaczyna brakować w Kostrzynie gruntów, na których mogłyby powstawać nowe firmy. Dlatego miasto wystawiło na sprzedaż 30 hektarów na terenach, gdzie niegdyś odbywał się Przystanek Woodstock (późniejszy Pol'and'Rock Festiwal). 📢 Holenderski hełm odnaleziony podczas prac ziemnych w Kostrzynie. Nie wiadomo, jak się tu znalazł Kolejna niespodzianka podczas budowy mostu drogowego nad Wartą w Kostrzynie. Podczas prac ziemnych na wysokości przystani żeglarskiej Delfin odnaleziono holenderski hełm. Nie wiadomo do końca, jak ten przedmiot znalazł się w Kostrzynie. 📢 Rosół to ojciec chrzestny wszystkich zup. Mamy idealny przepis! | WIDEO Żydowska penicylina, szkocki scotch broth, azjatycki ramen (Japonia) lub samgyetang, amerykański chicken soup, czy francuski consomme. Uwierzycie, że te wszystkie dania poza marginalnymi różnicami to słynny rosół? Gdybyśmy mieli porównywać tę zupę do produkcji kinowych, to rosół jest jak... Indiana Jones, Ellen Ripley w Obcym, kapitan Jack Sparrow, Ojciec Chrzestny wszystkich zup. Rosół, w szczególności przygotowany domowym sposobem to idealna rzecz na rozgrzanie (szczególne w chłodne dni), pomaga przetrwać kaca, poprawia samopoczucie w czasie przeziębienia, zaspokaja apetyt i uzupełnia składniki odżywcze w naszym organizmie. Rosół to królewskie danie, jedno z najbardziej rozpoznawalnych, które gości na stołach w niemal każdym polskim (i nie tylko) domu. Wyobrażacie sobie dawniej, a nawet dziś, w niektórych przypadkach weselicho bez rosołu? No właśnie! To jak Gwiezdne Wojny bez Lei, Hana Solo, Vadera, Yody... No nie da się. Tak po prostu.

📢 Australian Open 2024. Poznaj najpiękniejsze tenisistki wielkoszlemowego turnieju w Melbourne Turniej Australian Open 2024 zaplanowano na 14-28 stycznia. Na twardych kortach w Melbourne odbędzie się walka o pierwszy Wielki Szlem w tym sezonie. Poznaj najpiękniejsze i najgorętsze tenisistki, które przystępują do zmagań w grze pojedynczej. Na Instagramie chwalą się wysportowanymi sylwetkami, smukłymi ciałami. Zdjęcia - w galerii. 📢 W Zakładzie Karnym w Krzywańcu kobiety odbywają karę z dziećmi. Dom Matki i Dziecka nie przypomina więzienia Urodziła się w więzieniu. Jej życie było naznaczone alkoholem, porzuceniem przez matkę, a potem, już jako osadzona, wróciła do więzienia i tu urodziła dziecko. Ta dziewczyna podziękowała nam za wszystko, mówiąc, że po raz pierwszy w życiu doświadczyła normalnego traktowania. Istnieje nadzieja, że w jej przypadku to błędne koło zakończy się na niej, bo nie pozwoli, by jej dziecko przeszło przez to samo, co kiedyś ona - mówi Diana Klaus, kierownik Domu Matki i Dziecka w Zakładzie Karnym w Krzywańcu.

📢 Kopernik - ekskluzywny zegarek z Zielonej Góry ujrzał światło dzienne. Ma skórę krokodyla i złoto. Powstanie tylko 100 sztuk! Ekskluzywne zegarki kojarzą się nam ze Szwajcarią. Tymczasem produkowane są one w Zielonej Górze, w firmie Polpora. Najnowszy model zegarka – Kopernik – powstał w hołdzie dla dokonań wybitnego uczonego. I już wzbudza ogromne zainteresowanie. 📢 DNI BABCI I DZIADKA 2024 Prześlij już dziś życzenia dla dziadków! Ukażą się w galerii w naszym serwisie, a na seniorów czekają nagrody W poniedziałek, 22 stycznia z okazji Dni Babci i Dziadka, w naszym serwisie zamieścimy życzenia dla seniorów przesłane przez Czytelników. Do życzeń można dołączyć zdjęcie. Także w poniedziałek rozpocznie się głosowanie, w którym zostaną wybrani najsympatyczniejsi seniorzy - Super Babcia i Super Dziadek 2024. Czeka na nich mnóstwo nagród.

📢 Są bezwzględni i niebezpieczni. Okradają domy i mieszkania w Lubuskiem. Uważajcie! Pilnujcie torebek, zamykajcie drzwi od domu, dobrze zabezpieczcie swoje mieszkania. Święta (i nie tylko!) to raj dla tego typu przestępców. Policja wystawiła listy gończe za tymi Lubuszanami. Publikujemy ich zdjęcia oraz rysopisy (szczegóły poniżej). Osoby te poszukiwane są m.in. za kradzieże z włamaniem. Rozpoznajesz kogoś? 📢 Wybierz z nami Mistrzów Handlu. Głosowanie rozpoczęte! Znasz sympatycznego sprzedawcę, który z uśmiechem doradza kupującym? Albo florystę, który tworzy piękne bukiety i miło obsługuje klientów kwiaciarni? Masz swój ulubiony sklep albo kwiaciarnię, którą możesz polecić innym? Zgłoś kandydatów do nagród w plebiscycie Mistrzowie Handlu. Na laureatów czekają nagrody, a wśród nich samochód Peugeot 208. 📢 Siedem dziewczyn dołączyło do Stal Girls. Oto nowe podprowadzające Stal Gorzów w nowym sezonie będzie miała siedem nowych podprowadzających. Dołączą one do dziewczyn, które są w grupie, która już pracowała na zawodach w tym roku.

📢 Lubuskie widma. Opuszczone, zapomniane, straszne. Takie miejsca kryje Ziemia Lubuska - "wkrótce" przestaną istnieć Kiedyś piękne i zadbane, dziś zniszczone i zapomniane. Wcale nie piszemy tego na wyrost. Lubuskie, niczym wiedźmińskie Toussaint, jest cudowną krainą z mnóstwem sekretów. Sekretów pięknych z jednej strony i mrocznych z drugiej. Rozsiane po wsiach, przysiółkach, ciemnych lasach, sekretne i piękne niegdyś miejsca dziś popadają w ruinę. Ziemia Lubuska kryje mnóstwo takich zakamarków. Niestety większości nie da się już uratować. To "lubuskie widma", o których istnieniu niewiele osób wie. Miejsca sporadycznie odwiedzane przez przypadkowe osoby sypią się na naszych oczach. Być może to ostatnia okazja, żeby je zobaczyć?

📢 NASZA LOTERIA. Powiększa się grono naszych laureatów! Pani Paulina z Gorzowa Wlkp. zgarnęła 1000 zł. Na co przeznaczy wygraną? Kolejni laureaci cieszą się z gotówki. Poznajcie zwycięzców, którzy dali szansę szczęściu i… Jednym Słowem Wygrali! Może kolejnym ze szczęśliwców zostaniesz Ty? Nie czekaj i dołącz do zabawy.

📢 33. rocznica katastrofy w Czarnobylu. Martwy obraz opustoszałej Prypeci, zrujnowane place zabaw, bloki Dziś okolica Czarnobyla to przejmujący obraz, miasto widmo, które wzbudza niepokój. Czy tam, gdzie ponad 30 lat temu doszło do tragedii wciąż jest niebezpiecznie? Jak doszło do tragedii? Czym był płyn Lugola? Dlaczego od katastrofy mijały dziesiątki godzin, a my nadal nic nie wiedzieliśmy?

📢 Kim byłaś w poprzednim wcieleniu? Powie o tym twoja data urodzenia. Sprawdź, możesz się zaskoczyć Zastanawiałaś się kiedyś, kim byłaś w poprzednim wcieleniu? Okazuje się, że wiele może powiedzieć o tym twoja data urodzenia. Podobno przemierzamy przestrzeń od tysięcy lat. Nasza dusza odradza się, szukając coraz to nowszego ciała, które posłużą jej za schronienie. Chcecie poznać swoją przeszłość? Możecie się naprawdę zaskoczyć.

📢 Ile zarabia Jurek Owsiak i jego żona? Znamy wysokość ich pensji Na kanwie dyskusji o wysokości wynagrodzeń w państwowych spółkach Jurek Owsiak zabrał głos i wyjaśnił, ile zarabia on sam, jego żona oraz pracownicy fundacji WOŚP. "Miesięcznie Fundacja WOŚP ponosi koszt pensji dla zatrudnionych na etacie 35 osób w wysokości 136 450 zł. W okresie przed i po Finale razem z nami pracują okresowo, przez mniej więcej 3 miesiące, tzw. Krasnale. Obsługują oni mnóstwo rzeczy i robią oni kawał solidnej roboty, przygotowując do przepotężnego Finału nie tylko sztaby w Polsce, ale także na całym świecie. Globalnie zarobki siedmiu Krasnali przez te 3 miesiące wynoszą około 60 tysięcy złotych. Najniższa pensja w Fundacji WOŚP wynosi 3230 brutto, a więc 2300 netto. " - czytamy na facebookowym profilu Jurka Owsiaka.

📢 Co się stało z milionami Solidarności? 3 grudnia 1981, dziesięć dni przed wprowadzeniem stanu wojennego, rzecznik finansowy dolnośląskiej Solidarności Józef Pinior i wiceprzewodniczący zarządu regionu Piotr Bednarz wypłacili z banku 80 milionów złotych. Związkowe pieniądze zostały ukryte w rezydencji arcybiskupów wrocławskich, u ówczesnego metropolity Henryka Gulbinowicza.