Przegląd prasy 22.05.2024. Zestawiliśmy dla Ciebie najważniejsze wydarzenia z wczoraj. Zobacz naszą prasówkę

📢 Hortensje będą obsypane kwiatami - trik na obfite kwitnienie. Podlej tym hortensje raz na tydzień! Hortensje to niezwykle ozdobne i atrakcyjne kwiaty ogrodowe. Świetnie się sprawdzą również jako kwiaty na balkon, posadzone w skrzynkach czy donicach będą jego niekwestionowaną ozdobą. Hortensje zachwycają wielobarwnymi, mocnymi kwiatami. Pięknie pachną i w dodatku nie są bardzo wymagające, jeśli chodzi o uprawę. Hortensje, by bujnie kwitły, wymagają odpowiedniego nawożenia. Zobacz przepis na skuteczny domowy nawóz do hortensji - podlej nim kwiaty, a efekt cię zachwyci!

📢 Stal Gorzów była faworytem, a przegrała z Unią w Lesznie We wtorek 21 maja rozgrywane były mecze 5. kolejki U24 Ekstraligi. W Lesznie miejscowa Polcopper Agromix Unia Leszno pokonała Eneę Stal Gorzów 49:41.

📢 Ostatnie słowa pilotów tuż przed katastrofą samolotu. Oto wstrząsające nagrania z czarnych skrzynek! Sprawdź! Wstrząsające, ostatnie słowa pilotów nagrane tuż przed katastrofą samolotu. Wypowiedziane słowa wzruszają i chwytają za serce. Katastrofa lotnicza to niewątpliwie ogromna tragedia, która dotyka nieświadomych i bezbronnych osób. Niezwykłe jest to, co ludzie wypowiadają na chwilę przez śmiercią. Dzięki czarnym skrzynkom, możemy odtworzyć zapisy rozmów z kabiny samolotu i dowiedzieć się jak piloci i pasażerowie przyjęli informacje o zbliżającej się katastrofie. Oto krótkie cytaty, które na zawsze przeszły do historii wypadków lotniczych. Sprawdź koniecznie!

📢 Co za jazda Falubazu! Przegrywali 12 punktami, a i tak wygrali we Wrocławiu! Po dziesięciu biegach wtorkowego meczu U24 Ekstraligi drużyna Falubazu Zielona Góra przegrywała aż dwunastoma punktami z ekipą U24 Beckhoff Sparty Wrocław. Mimo to zielonogórzanie wygrali na Dolnym Śląsku 46:44. 📢 Niebezpieczna pogoda w Lubuskiem. W środę burze z gradem, ulewy, silny wiatr | PROGNOZA POGODY W środę, 22 maja prognozuje się w województwie lubuskim burze o różnej intensywności. Cały region pod tym względem będzie niespokojny. To kolejny dzień, kiedy mamy do czynienia z niebezpieczną pogodą. Zjawisku może towarzyszyć silny wiatr, grad i ulewne deszcze. 📢 Lubuski raj minipółwyspów. Przepiękna kraina pod Gorzowem to fenomen na skalę Polski. Majestatyczne miejsce Raj minipółwyspów? Oczywiście, że mamy go w Lubuskiem. I to tuż pod Gorzowem. To właśnie w tym miejscu znajdziecie wyjątkowe widoki, których mogą pozazdrościć nam inni mieszkańcy Polski. Co ciekawe znajduje się tu również magiczna, urokliwa wysepka. Widok z lotu ptaka, autorstwa Grzegorza Walkowskiego wręcz zapiera dech, ale to nie jedyna atrakcja czekająca na nas w tym miejscu.

📢 Park Dworski w Iłowej w konkursie National Geographic! Można na niego głosować! Park Dworski w Iłowej zwyciężył już w plebiscycie na najpiękniejsze i najbardziej klimatyczne zielone miejsce w Lubuskiem, ale można na niego głosować w konkursie National Geographic, na najciekawsze miejsce w Polsce. Warto się pospieszyć i oddać swój głos na cudny park, położony tak blisko. 📢 Polacy żyją od wypłaty do wypłaty. Internauci śmieją się z kiepskich wynagrodzeń 22.05.2024 Polacy uwielbiają memy, a internauci kochają je tworzyć. Tym razem przedstawiamy Wam nową dawkę memów o wypłatach Polaków. Można się uśmiać. Zapraszamy do naszej galerii!

📢 Od ponad tygodnia nie ma z nim kontaktu. Gdzie jest Maciej? Wydział Kryminalny Komendy Miejskiej Policji w Zielonej Górze poszukuje zaginionego Macieja Orłowskiego. Mężczyzna wyszedł z domu ponad tydzień temu i do tej pory nie nawiązał kontaktu z rodziną. Co dzieje się z zaginionym?

📢 Oskar Serpina: - Dostałem zielone światło na wartościowe transfery Zarząd klubu postawił przed nami jasny cel: w kolejnym sezonie powinniśmy awansować do Orlen Superligi - mówi Oskar Serpina, trener piłkarzy ręcznych Budimexu Stali Gorzów. 📢 37-latek spod Gorzowa został gigantem historii. Wygrał teleturniej o... żużlu Marcin Kozdraś z podgorzowskiego Wawrowa zwyciężył w teleturnieju „Giganci historii”, który był poświęcony historii polskiego i światowego żużla. Wygrał 20 tysięcy złotych. 📢 Najlepsze MEMY o rowerzystach. Konflikt rowerzystów, kierowców i pieszych okiem internautów. Uśmiejesz się do łez! 21.05.2024 Jazda na rowerze to zarówno jeden z ulubionych środków transportu w zakorkowanym w mieście, jak i jeden z ulubionych sportów Polaków. Tu jednak pojawia się konflikt na linii rowerzyści, kierowcy i piesi. Kto w tym sporze ma rację? Okazuje się, że jest to jeden ciekawszych tematów dla internautów, którzy tworzą MEMY i inne śmieszne obrazki o rowerzystach. Związek rowerzystów, kierowców i pieszych z przymrużeniem oka. Na pewno uśmiejecie się do łez! Zobaczcie najlepsze MEMY o rowerzystach.

📢 Tak się bawił cały Sulechów. Oj, działo się, działo przez trzy dni Dni Sulechowa 2024 rozpoczęły się drużynowym turniejem gry w kręgle o puchar burmistrza. Następnie, młodzi artyści z przedszkoli zaprezentowali swoje talenty podczas Przeglądu Artystycznego Przedszkoli. W sulechowskich kościołach odbyły się wyjątkowe prezentacje organowe pod hasłem "Co w piszczałce piszczy", które przyciągnęły miłośników muzyki klasycznej. Równolegle, wielbiciele sztuki ogrodowej mieli okazję uczestniczyć w festiwalu Bonsai, a koncert zespołu Przekora, prezentujący repertuar legendarnej grupy Maanam, dostarczył niezapomnianych muzycznych wrażeń.

📢 Żużlowcy Stali Gorzów i GKM Grudziądz pojadą na "Jancarzu" we wtorek, 28 maja Kibice żużla poznali już terminy rozegrania zaległych spotkań w PGE Ekstralidze. Zaplanowane na niedzielę (19 maja) mecze w Gorzowie i Częstochowie zostały storpedowane przez opady deszczu. 📢 Powybijał szyby na ul. Fabrycznej w Zielonej Górze, bo pokłócił się z partnerką Zielonogórscy policjanci zostali wezwani w środku nocy do bójki przy ul. Fabrycznej. Okazało się, że mężczyzna próbował zatrzymać wandala i jak się okazało recydywistę.

📢 Sukces lubuskiego himalaisty. Szymon Jaskuła zdobył Mount Everest! Szymon Jaskuła dotarł na najwyższy szczyt świata. Na Mount Evereście stanął w niedzielę rano. Pochodzący z Sulęcina himalaista spełnił swoje największe marzenie! Jest pierwszym Lubuszaninem, który wszedł i zszedł z "dachu świata"! 📢 Kobieta z audi zadziwiła policjantów. Omal nie zabrakło skali w alkomacie Policjanci w Lubuskiem przerwali niebezpieczną jazdę kompletnie pijanej kobiety, która siedziała za kierownicą osobowego audi. Ze zdumieniem patrzyli na wynik badania alkomatem. Taka ilość alkoholu w organizmie może być zabójcza. 📢 Najlepsze plaże w Lubuskiem. Czysty piach, czysta woda, czysta przyjemność! Tutaj wypoczniecie| INFORMATOR Szukacie miejsca, gdzie możecie wypocząć w ciepły weekend? A może już powoli planujecie urlop i wakacyjne wyjazdy? Świetnie! Oto lista najlepszych plaż w Lubuskiem. Polecamy je z czystym sumieniem!

📢 Młodzi wojownicy walczyli o medale Mistrzostw Województwa Lubuskiego Ponad 160 zawodniczek i zawodników wystartowało w rozegranych w Nowej Soli Mistrzostwach Województwa Lubuskiego w Judo Młodziczek, Młodzików i Dzieci. Mali mistrzowie stoczyli aż 250 walk.

📢 Lubuski policjant złapał złodziei na gorącym uczynku. Został zaatakowany. Sytuacja miała miejsce w markecie budowlanym w Gubinie W jednym z marketów budowlanych w Gubinie policjant — aspirant sztabowy Andrzej Malinowski — w czasie wolnym od służby zatrzymał podejrzanego o kradzież. Gdy czekał ze schwytanym złodziejem na patrol, został zaatakowany przez innego mężczyznę. 📢 Egzotyczne palmy prosto z Hiszpanii przyjechały nad Jezioro Sławskie – 120 egzotycznych roślin przyjechało prosto z hiszpańskiego Alicante – informuje Klub na Fali w Sławie, który szykuje się do otwarcia. Będzie to trzecia placówka o Boszkowie i Poznaniu.

📢 Kolejni kandydaci do straży granicznej zdawali egzaminy w Krośnie Odrzańskim Ponownie w siedzibie Nadodrzańskiego Oddziału Straży Granicznej w Krośnie Odrzańskim odbyły się egzaminy dla kandydatów, którzy chcieliby wstąpić w szeregi formacji. Ilu z nich przystąpiło do egzaminów? 📢 Rekomendacja do zarządu województwa bez jednego głosu poparcia O miejscu dla przedstawiciela Lewicy w zarządzie województwa lubuskiego mówiło się w sejmikowych kuluarach bez pewności na spełnienie, raczej o staraniach Lewicy w kontekście braku radnych w tej kadencji. Ostatecznie rekomendacja była, ale kandydat w głosowaniu przepadł.

📢 Słowenia zdobyta! Zielonogórzanie wywalczyli siedem medali mistrzostw Europy Świetnie spisali się reprezentanci Klubu Karate NIDAN Zielona Góra na mistrzostwach Europy w karate fudokan w Słowenii. 📢 Prezydent Zielonej Góry podpisał pierwszą umowę inwestycyjną. Skorzystają mieszkańcy jednego z sołectw Plac zabaw w Zielonej Górze Ochli będzie rozbudowany i powstanie tam skatepark. Firma z Otynia wykona zadanie za niecałe pół miliona złotych. Ma pół roku na realizację inwestycji, ale jej właściciel zapowiada, że będzie to kilka miesięcy.

📢 Prowadził auto mając trzy promile alkoholu. Policję wezwali inni kierowcy Policjanci zatrzymali kierowcę toyoty, który miał blisko trzy promile alkoholu w organizmie. Styl jego jazdy wzbudził zaniepokojenie innych użytkowników drogi, którzy zawiadomili stróżów prawa. 📢 Atak oszustów w gminie Wschowa! Ludzie stracili oszczędności Przestępcy nie próżnują. W krótkim odstępie czasu dwukrotnie wyłudzili tysiące złotych od podatnych na manipulację starszych ludzi. Policja apeluje, aby rozmawiać z bliskim i znajomymi o metodach, jakie stosują oszuści. 📢 Gorzowskie akcenty w hicie Netflixa! Zagrała tam aktorka z Gorzowa. Ale to nie koniec Serial "Krucjata" od kilku tygodni święci triumfy i zdobywa uznanie widzów Netflixa. Pierwszy sezon pojawił się w bibliotece platformy na początku maja i w zaledwie kilka dni uplasował się na szczycie zestawienia wśród najchętniej oglądanych tytułów w serwisie. W popularnym serialu można znaleźć sporo odniesień i akcentów związanych z Gorzowem Wielkopolskim!

📢 Śmierć w szpitalu w Wałbrzychu. Nikt nie zauważył, że przywieziona na SOR karetką kobieta nie żyje Dramatyczne chwile rozegrały się na Szpitalnym Oddziale Ratunkowym w Wałbrzychu. Przywieziono tam starszą panią, która zmarła zanim udzielono jej pomocy. Rodzina opowiada, że nikt nie zauważył, że kobieta nie żyje. Sprawą zajmuje się policja i prokuratura.

📢 W grze o awans do III ligi zostały już tylko dwie drużyny kolejka IV ligi przyniosła nam ważne rozstrzygnięcie. Szanse na awans stracił w niej Lubuszanin Drezdenko, a zatem cel ten mogą osiągnąć już tylko Osiedle Sady Polonia Słubice oraz Ilanka Rzepin. 📢 Sejmik lubuski. Radni województwa wybrali członków zarządu województwa W poniedziałek, 20 maja radni województwa kontynuowali inauguracyjną sesję. Posiedzenie, w odróżnieniu od części z ubiegłego tygodnia, zaczęło się o czasie, co wskazywało na zakończenie negocjacji o propozycjach kandydatów na członków zarządu. W ubiegły poniedziałek radni wybrali marszałka i wicemarszałków.

📢 Rap Stacja Festiwal 2024. Lubuskie już gotowe na wielką imprezę. Kto wystąpi? | INFORMATOR Sława szykuje się do jednego z największych festiwali w Polsce - Rap Stacja Festiwal 2024. Wiemy, kto wystąpi - gwiazd przybywa z każdym tygodniem! Przez te kilka dni trwania imprezy woj. lubuskie będzie stolicą polskiego rapu, która przyciągnie dziesiątki, a nawet setki tysięcy fanów. Przygotowania już trwają i możemy wam zdradzić, że to będzie naprawdę wielka uczta. Kiedy startuje Rap Stacja w Sławie? Kto wystąpi? Jak będzie wyglądać miasteczko festiwalowe? Sprawdźcie nasz INFORMATOR. 📢 Łobuzy i Stachursky w Kłodawie koło Gorzowa. Impreza przyciągnęła prawdziwe tłumy! Ta impreza co roku ściąga setki fanów. Nie inaczej było tym razem. Organizowana od 2008 r. Kłodawska Majówka za nami. Ludzi było tak dużo, że zabrakło miejsca na specjalnie przygotowanym parkingu przy kłodawskich błoniach.

📢 O bohaterskim czynie piłkarzy z Bytomia Odrzańskiego donoszą ogólnopolskie media. Co się wydarzyło na S3? „Bohaterowie weekendu” – donosi o piłkarzach z Bytomia Odrzańskiego TVP Sport. „Przegrali, ale zostali bohaterami weekendu” to tytuł z portalu Interia Sport. „Piłkarze uratowali dziewczynie życie – poinformowało Radio Zet. Wiadomość, którą opublikował Tygodnik Sport z Nowej Soli obiegła w weekend Polskę. 📢 Trudno się oprzeć urokowi orkiestr dętych, zwłaszcza w plenerze. Mogliśmy się o tym przekonać podczas Przeglądu Orkiestr Dętych w Sulechowie W niedzielę (19.05) już po raz drugi w ramach Dni Sulechowa odbył się Spodek czyli Sulechowski Przegląd Orkiestr Dętych. Wydarzenie rozpoczęło się tradycyjnym przemarszem gwiaździstym czterech zaproszonych orkiestr dętych, które z różnych punktów miasta udały się na plac Ratuszowy. Tam ok. godz. 12, po oficjalnym otwarciu wydarzenia przez burmistrza Sulechowa - Wojciecha Sołtysa, połączone siły orkiestr wspólnie odegrały marsz.

📢 Burzowy poniedziałek w Lubuskiem. Jest ostrzeżenie dla kilku powiatów IMGW wydał ostrzeżenia meteorologiczne przed burzami dla przeważającej części kraju. Zagrzmi i będzie padać także w województwie lubuskim. Najwięcej deszczu spadnie na północy regionu. Miejscami może wystąpić gradobicie. 📢 Nowa Sól Liderem Rozwoju. Tytuł przyznał Związek Miast Polskich Nowa Sól obok Mielna, Rzeszowa, Pruszkowa Ożarowa Mazowieckiego i Łosic z tytułem Lidera Rozwoju. To jedna z dwóch kategorii, w których honorował miejscowości Związek Miast Polskich. W gronie wyróżnionych miejscowości tylko jedna jest lubuska. 📢 Niech stare zdjęcia zachęcą Cię do pisania o Zielonej Górze! Nagrody czekają! Towarzystwo Miłośników Zielonej Góry Winnica zaprasza Towarzystwo Miłośników Zielonej Góry „Winnica” ogłosiło dziesiątą edycję konkursu na utwór prozatorski lub poetycki o tematyce zielonogórskiej. Mile widziane prace, nawiązujące do przypadającego za rok jubileuszu 75-lecia Zielonej Góry jako stolicy województwa (obecnie jednej z dwóch).

📢 Burze w Lubuskiem. Pioruny uderzyły w trafostację i dom! Sprawdziły się prognozy synoptyków. W niedzielne popołudnie nad Lubuskiem przeszły burze. W dwóch przypadkach pioruny uderzyły w budynki. Pożary wybuchły w Zielonej Górze oraz w Bielicach (pow. sulęciński). 📢 Niesamowite Lubuskie. Ludzie opublikowali na tym profilu kilkaset tysięcy zdjęć! – Celem jest pokazać piękne miejsca, a nie piękne zdjęcia, to profil nie dla samych fotografów, ale dla ludzi po prostu – wyjaśnia Łukasz Kozłowski, który ponad sześć lat temu założył na Facebooku profil Niesamowite Lubuskie. W czym tkwi popularność tego miejsca w Internecie, które ma grubo ponad 100 tysięcy użytkowników i milion odsłon miesięcznie? 📢 Te miejsca w Żaganiu kiedyś były ładne. Teraz to obraz nędzy i rozpaczy! Prawdziwe miejsca wstydu! Przed laty te miejsca w Żaganiu były ładne, a przynajmniej nie raziły swoją szpetotą. O tamtych czasach przypominają nam Google Street View. To nie są jakieś dziury na zaniedbanych peryferiach, a główne ulice w samym centrum miasta, które zmieniły się na gorsze. Znacie więcej takich miejsc? Prześlijcie zdjęcia!

📢 Wystawa psów rasowych z całego świata w Lubuskiem. Tyle uśmiechniętych mordek w jednym miejscu, wszystkie piękne! | ZDJĘCIA, FILM Co to za dzień bez widoku uśmiechniętej mordki psiaka! Pełne energii czworonogi w weekend (18-19 maja) opanowały Babimost. Odbywająca się tutaj Międzynarodowa Wystawa Psów Rasowych przyciągnęła tłumy hodowców, trenerów oraz niemałą widownię. Tyle dogoterapeutycznego dobra w jednym miejscu? To raj dla miłośników tych pięknych ras. Przedstawiamy wam cudowne, dzielne psiaki i ich właścicieli. 📢 Ebut.pl Stal Gorzów - ZooLeszcz GKM Grudziądz |ZAPIS RELACJI LIVE W niedzielę 19 maja miały zostać rozegrane dwa ostatnie mecze PGE Ekstraligi. W Gorzowie na 16.30 zaplanowano mecz Stali Gorzów z ZooLeszcz GKM Grudziądz. W jego rozegraniu przeszkodziły opady deszczu. 📢 W Żaganiu odnaleziono stuletni pomnik lotników! Trafił do Muzeum Obozów Jenieckich W sobotę 18 maja 2024, w ramach Nocy Muzeów można było zwiedzać Muzeum Obozów Jenieckich w Żaganiu i tereny poobozowe. Tym razem dyrektor Marek Łazarz opowiadał między innymi o mniej znanej, a tragicznej historii wypadków lotniczych, które miały miejsce w latach 1925-1934. Odnaleziono pomnik sprzed 100 lat, który upamiętniał tamte zdarzenia.

📢 Remont mostu w Krośnie Odrzańskim. Jak długo jeszcze potrwa? Sceneria przy zabytkowym moście w Krośnie Odrzańskim powoli się zmienia. Jak długo jeszcze potrwa inwestycja, polegająca na remoncie i podniesieniu przeprawy? Kiedy rondo obok mostu zostanie udostępnione? Zapytaliśmy. 📢 Pobiegli nad Wartą w Kołczynie. Liczył się udział, nie wynik 855 osób stanęło w sobotę (18 maja) na starcie XV Międzynarodowego Biegu Olimpijskiego w Kołczynie. Prawie 6 kilometrów pokonali biegacze nie tylko z Lubuskiego, ale też z Krakowa czy Lublina.

📢 Co za tłumy na Latynoskiej Nocy Muzeów w Zielonej Górze. Były warsztaty salsy, samby, tanga, wykłady, pokaz kinowy, degustacje i koncert Muzeum Ziemi Lubuskiej przyzwyczaiło nas do tego, że co roku prezentowana jest szeroko pojęta kultura danego kraju. W tym roku padło na Amerykę Łacińską. To region, w którym używa się języków romańskich, swego czasu podbity przede wszystkim przez Hiszpanów, Portugalczyków i Francuzów. Jego Ekscelencja Ambasador Republiki Panamy w Polsce otworzył ekspozycję pt. „Różnorodność biologiczna i kulturowa Panamy”. Wyrazić bogactwo Iberoameryki przez jeden wieczór to niemalże "misja niemożliwa", jednak pracownikom muzeum, jak najbardziej się udało.

📢 Festyn charytatywny w Lipinkach Łużyckich. Uczestnicy pomogli Natalii Bobrowskiej, która zmaga się z nowotworem Bieg po lek dla Natalii, pokazy taneczne sportowe i wiele innych atrakcji podczas festynu charytatywnego w Lipinkach Łużyckich. Tak pomagają sobie mieszkańcy. 📢 To raj dla ogrodników i działkowców. Na targach w Gliśnie roślin do wyboru, do koloru! W Gliśnie niedaleko Lubniewic trwa kolejna edycja targów rolniczych. To wydarzenie od lat cieszy się ogromnym zainteresowaniem odwiedzających oraz wystawców. Jak zwykle najbardziej oblegane są stoiska z kwiatami oraz sadzonkami drzew i krzewów. A wybierać jest z czego, bo ta impreza to prawdziwa gratka dla miłośników zieleni! 📢 Tłumy na targach rolniczych w Gliśnie. Zobaczcie, jak tu gwarno, smacznie i kolorowo! Tego wydarzenia nie trzeba reklamować nikomu. Targi rolnicze w Gliśnie od lat cieszą się ogromnym zainteresowaniem odwiedzających oraz wystawców. Nie inaczej jest w tym roku, bo stoiska odwiedzają prawdziwe tłumy. Gospodarze z całego regionu mają komu sprzedawać swoje produkty, a klienci mają od kogo kupować. Impreza potrwa do niedzieli.

📢 W Kłodawie koło Gorzowa trwa wielka majówka. W programie cała masa atrakcji To impreza, która co roku cieszy się ogromnym zainteresowaniem nie tylko wśród mieszkańców gminy Kłodawa, ale i przyjezdnym gości. Kłodawska Majówka, bo o niej mowa, organizowana jest od 2008 r. 📢 Odsłonięcie czwartego już Suleszka. Rycerski szlak się wydłuża... Na skrzyżowaniu ul. Odrzańskiej oraz drogi wojewódzkiej 278, w pobliżu ronda im. księdza Edwarda Kopra w Sulechowie, odbyło się uroczyste odsłonięcie czwartej rzeźby Suleszka. Rycerz, będący symbolem miasta, zajmuje kolejne miejsca w mieście ku uciesze nie tylko najmłodszych mieszkańców. 📢 To ostatnie dni Heaven w Zielonej Górze. Tak bawili się tu klubowicze. Pamiętacie te imprezy? | DUŻO ZDJĘĆ Do wielbicieli dyskotek z pewnością dotarła już wiadomość, że zamyka się jeden z najpopularniejszych zielonogórskich klubów muzycznych. To już oficjalne. „Kawał historii i wiele udanych imprez” - komentują mieszkańcy. Zobaczmy raz jeszcze to szaleństwo na parkiecie. Tak bawiliście się przez te wszystkie lata w Heaven!

📢 Zaskakujące odkrycie w Lubuskiem! Ujawnione relikty zmieniają historię Paradyża na dobre. - Nic o tym nie wiedzieliśmy - mówią badacze Przy klasztorze w Gościkowie Paradyżu prowadzono prace modernizacyjne. Podczas badań okazało się, że w południowej części terenu odkryto fragmenty zabudowań, pochodzących z XIII wieku. Tam musieli przebywać cystersi w początkach funkcjonowania klasztoru. Wcześniej nie było takiej wiedzy... 📢 Zielone Świątki w Niemczech. Na autostradzie A2 i w Słubicach mogą tworzyć się korki W niedzielę oraz poniedziałek, 19 i 20 maja w Niemczech obchodzone będą Zielone Świątki, czyli święto Zesłania Ducha Świętego. W tych dniach nie będzie odbywał się ruch pojazdów ciężarowych. Policjanci spodziewają się utrudnień w ruchu na autostradzie A2 i Słubicach. Korki będą tworzyć się też we wtorek i mogą wpłynąć na całkowite zablokowanie ruchu na moście w Słubicach.

📢 Ruch wahadłowy na moście na Warcie w Kostrzynie zostanie zlikwidowany. Sprawdzamy, jak przebiega inwestycja Trwa budowa nowego mostu na Warcie w Kostrzynie nad Odrą. Wprowadzono tu ruch wahadłowy, przez co mieszkańcy i kierowcy borykają się z korkami. Wykonawca zapowiada jednak, że w ciągu miesiąca „wahadło” zostanie zlikwidowane”. 📢 Kto do Europarlamentu z Lubuskiego? Zobacz listę kandydatów W czwartek, 2 maja o godz. 16 minął termin zgłaszania kandydatów do Europarlamentu przez komitety wyborcze. Państwowa Komisja Wyborcza opublikowała listę osób, które wystartują w wyborach. Zobacz, na kogo będą mogli zagłosować Lubuszanie?

📢 Arkadiusz Patla, podróżnik ze Szprotawy wędruje przez Niemcy do Santiago de Compostela Arkadiusz Patla ze Szprotawy wędruje wraz ze swoją dziewczyną Natalią Stelmaszewską do Santiago de Compostela w Hiszpanii, drogą św. Jakuba. Duchowa pielgrzymka zakończy się w sierpniu 2024, po pokonaniu na pieszo ok. 2,8 tys. km. Oboje relacjonują i dokumentują swoją trasę.

📢 Lubuskie znokautowane w internecie. Te memy o naszym regionie podbijają Polskę! Przeczesaliśmy dla Was cały internet wzdłuż i wszerz. Sprawdziliśmy, z czego śmieją się Lubuszanie, internauci, Polacy. Okazuje się, że memy, w szczególności te najnowsze o województwie lubuskim, podbijają internet i bawią do łez! Ostrzegamy! Nastawcie się na sporą dawkę humoru. Tego nie da się już odzobaczyć. 📢 "Bunkry" przy Walczaka w Gorzowie jednak nie są zabytkiem? Deweloper: „Z budowy bloku nie rezygnujemy” Czy była leżakownia browaru Ehrenberga jest zabytkiem? Tak twierdzi lubuski konserwator zabytków, ale minister kultury właśnie nakazał ponownie rozpatrzyć jego decyzję. 📢 UŚMIECH DZIECKA. Prześlij zdjęcie do najbardziej uśmiechniętej galerii w internecie. Wspólnie wybierzemy te, które trafią na okładkę gazety Jak co roku z okazji Dnia Dziecka, tworzymy wielką galerię pełną uśmiechniętych zdjęć dzieci naszych Czytelników. 3 czerwca wszystkie zdjęcia ukażą się w specjalnym dodatku do gazety. Spośród nich nasi Czytelnicy wybiorą maluchy, których zdjęcia trafią na okładkę gazety. Czekają fantastyczne nagrody, m.in. zabawki i książki, rodzinne wyjazdy, a także aż 40 000 złotych na spełnienie marzeń dziecka i rodziny.

📢 Znamy program Wiosny nad Nysą 2024 w Gubinie! Przy granicy odbędzie się ponad 20 koncertów! Pod koniec maja odbędzie się kolejna - 61. odsłona Wiosny nad Nysą w Gubinie. Znamy dokładny program wielkiej imprezy przy granicy polsko-niemieckiej. Organizatorzy zapowiadają ponad 20 koncertów!

📢 W Międzyrzeczu jest zamek jak z "Gry o Tron". Można do niego wejść W sercu Międzyrzecza jest zamek jak z "Gry o Tron". To idealne miejsce na rodzinną weekendową wycieczkę! 📢 Osobowość Roku 2023 - głosowanie rozpoczęte. Zobacz, kto został nominowany do prestiżowych tytułów Wielki plebiscyt rozpoczęty! Głosami naszych Czytelników zostaną przyznane prestiżowe tytuły Osobowość Roku w pięciu kategoriach. Kandydatów do nagród nominowało Kolegium Redakcyjne. Plebiscyt zakończy uroczysta gala na Zamku Królewskim w Warszawie, a laureaci zostaną uwiecznieni na kartach książki.

📢 MISTRZOWIE AGRO Głosowanie w etapie wojewódzkim rozpoczęte! Sprawdź, kto ma szansę na awans do wielkiego finału Tegoroczna edycja największego w Polsce plebiscytu wiejskiego i rolniczego rozpoczęta! Po raz kolejny najpierw w powiatach i regionach, a później w skali województwa i całego kraju zostaną przyznane zaszczytne tytuły dla sołtysów, rolników, liderów społeczności i kół gospodyń wiejskich. O nagrody i wielką promocję powalczą również gospodarstwa agroturystyczne oraz sołectwa.

