Przegląd prasy 23.01.2024. Zestawiliśmy dla Ciebie najważniejsze wydarzenia z wczoraj. Zobacz naszą prasówkę

Prasówka 23.01: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Brak prądu w lubuskim. Sprawdź gdzie 23.01 będą planowane wyłączenia prądu, a gdzie awarie Gdzie planowane są wyłączenia prądu w lubuskim (23.01)? Warto wiedzieć, kiedy może to nastąpić w twojej okolicy. Przyczyną wyłączenia prądu są najczęściej remonty, budowy lub modernizacje sieci. Dobrze jest przygotować się na tego typu sytuacjew lubuskim. Przedstawiamy spis miejsc, gdzie planowane są wyłączenia prądu w lubuskim Brak prądu może być denerwującym zjawiskiem, dlatego warto znaleźć sobie zajęcie na ten czas, które nie wymaga użycia energii elektrycznej.

📢 Kolejki NFZ w woj. lubuskim do ortopedy. Dane aktualne na 23.01.2024 W jaki sposób sprawdzić, jak długie są kolejki NFZ do ortopedy w woj. lubuskim? Przedstawiamy zestawienie określonych miejsc, gdzie na 23.01.2024 przyjmują lekarze. Warto również zwracać uwagę na możliwość wizyty na NFZ w szpitalach i innych placówkach medycznych, gdzie czas oczekiwania może być krótszy. Kolejki NFZ w województwie lubuskim do ortopedy potrafią być jednak bardzo długie. Sprawdź, gdzie czas oczekiwania na wizytę do lekarza specjalisty na NFZ jest najkrótszy, aby długo nie czekać w kolejce.

📢 Dramat na DK 22. Samochód osobowy zderzył się z ciągnikiem rolniczym. Jedna osoba ranna Do groźnego wypadku doszło na drodze krajowej na 22. Samochód osobowy zderzył się z ciągnikiem rolniczym. W wyniku wypadku jedna osoba została poszkodowana.

📢 Wyrażanie poglądów odbiegających od europejskiego standardu, będzie skutkowało marginalizacją Tak, Europa, gdzie narodziła się demokracja, parlamentaryzm oraz idea wolności słowa, przeobraża się w miejsce nieznośne. Niestety, ta fala płynie już do Polski.

📢 Możemy zostawić auto za darmo na noc na parkingu wielopoziomowym przy Palmiarni w Zielonej Górze Nikt z nas nie lubi skrobać szyb. Mieszkający w pobliżu Palmiarni zielonogórzanie mogą parkować od 20.00 do 7.00 za darmo – o czym przypomina Zakład Gospodarki Komunalnej w Zielonej Górze. – Pamiętajmy też, że w ciągu dnia pierwsza godzina jest za darmo.

📢 Te choroby wykluczają z powołania do wojska. Takie są aktualne zasady kwalifikacji wojskowej [23.01.2024] Te choroby wykluczą cię z powołania do wojska. W Polsce czynna służba wojskowa nie jest obowiązkowa, ale każdy mężczyzna i tak musi stawić się przed komisją lekarską, podczas której przyznawana jest kategoria wojskowa. Nie wszyscy mogą jednak dołączyć do armii. Wykluczyć nas mogą niektóre choroby przewlekłe i schorzenia. Sprawdź, które choroby sprawią, że nie będziesz mógł wstąpić do wojska. 📢 Nowa tabela trzynastych emerytur z 17 stycznia 2024. Takie świadczenia mogą trafić do seniorów [23.01.2024] Nowy rok przynosi wiele niepewności, zwłaszcza w kwestii trzynastej i czternastej emerytury. Jakie są plany po wyborach, a także jakie są wstępne prognozy w zakresie Trzynastej Emerytury 2024? Zapoznajcie się z najnowszymi informacjami. Od 15 stycznia wiemy znacznie więcej i możemy pokusić się o prognozowanie wysokości trzynastych emerytur w 2024 roku. Przedstawiamy prognozowane dane na podstawie informacji z 17 stycznia.

📢 Kolekcjonerzy poszukują wyjątkowych antyków. Unikalne przedmioty do kupienia w internecie. Masz je w domu? [23.01.2024] Unikalne antyki poszukiwane przez kolekcjonerów mogą zapewnić Wam dużo pieniędzy. Możemy na nich zarobić fortunę. Często nie mamy świadomości, że przedmioty posiadane w domu warte są dużo pieniędzy. Oto unikalne antyki poszukiwane przez kolekcjonerów. Sprawdźcie, za ile możecie je sprzedać!

📢 Powołania na ćwiczenia wojskowe 2024 nie tylko dla 19 latków. Oni mogą dostać wezwanie - te osoby potrzebuje wojsko [23.01.2024] W 2024 roku nawet 200 tysięcy osób może spodziewać się powołania do wojska. Tak wynika z rozporządzenia Rady Ministrów. Wojsko szuka specjalistów o określonych kwalifikacjach, które mogłyby przydać się w polskiej armii. Zobacz, kto może spodziewać się powołania na ćwiczenia wojskowe. 📢 Emeryci dostaną zwrot nadpłaconego podatku za 13. i 14. emeryturę. Oto tabela wyliczeń. Seniorzy odzyskają pieniądze 22.01.2024 Emeryci czekający na marcową waloryzację i trzynastą emeryturę mogą liczyć na dodatkową gotówkę. Niektórzy z nich dostaną zwrot nadpłaconego podatku z trzynastej i czternastej emerytury w 2023 roku. Sprawdź tabelę wyliczeń. Kto dostanie dodatkowe pieniądze? Jakie są warunki? Sprawdź szczegóły!

📢 Z targami u najbliższych sąsiadów Lubuskiego, czyli Brandenburgii i Berlina, województwo lubuskie ma problem W Berlinie rozpoczęły się targi rolno-spożywcze „Zielony Tydzień”. To największa tego typu impreza w Europie, ale zabrakło na niej stoiska z Lubuskiego. Władze województwa wolą bardziej egzotyczne kierunki. 📢 Gorzowski sport rozbił bank. Tylu pieniędzy kluby nigdy nie dostały! Gorzowscy urzędnicy podzielili miejskie pieniądze na sport wyczynowy. Siedemnaście klubów i sekcji otrzymało łącznie 5,420 mln zł. Najwięcej dostali tradycyjnie żużlowcy oraz koszykarki. 📢 Absolwentka prawa na UZ nagrodzona. Co robiła w Krajowej Radzie Radców Prawnych w Warszawie? Natalia Lichacz, absolwentka prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Zielonogórskiego, osiągnęła najlepszy wynik w naszym regionie na egzaminie wstępnym na aplikację radcowską uzyskując 136 punktów. W związku z tym została zaproszona do udziału w uroczystej inauguracji I roku szkoleniowego aplikacji radcowskiej 2024, która odbyła się w Krajowej Radzie Radców Prawnych w Warszawie.

📢 Leśny rezerwat "Nad Młyńską Strugą" się powiększy. To nasze zielone płuca To działanie zostało zainicjowane przez Nadleśnictwo Wymiarki, po nabyciu gruntu od Urzędu Gminy Przewóz, którą leśnicy planują włączyć do obszaru rezerwatu. Leśnicy z Nadleśnictwa Wymiarki i Nadleśnictwa Lipinki rozpoczęli działania w kierunku powiększenia rezerwatu "Nad Młyńską Strugą" o ok. 60 hektarów, dzięki czemu będzie to największy rezerwat na terenie RDLP w Zielonej Górze. 📢 3 cuda Dolnego Śląska, których zazdrości nam cały świat. Te niezwykłe atrakcje z listy UNESCO trzeba zobaczyć choć raz w życiu Lista światowego dziedzictwa UNESCO obejmuje miejsca unikalne w skali całego świata. Na Dolnym Śląsku są aż trzy tego rodzaju atrakcje, które przyciągają gości z całej Polski i zagranicy. Przekonajcie się, dlaczego warto obejrzeć te dolnośląskie cuda przynajmniej raz w życiu. Prezentujemy trzy turystyczne skarby Dolnego Śląska – ich dzieje, znaczenie i piękne zdjęcia.

📢 Górka Tatrzańska w Zielonej Górze to idealne miejsce weekendowe szaleństwo na sankach. Zobacz, jak zimą wyglądają Lasy Piastowskie! Jeszcze wczoraj mogliśmy się cieszyć kilkucentymetrową warstwą śniegu, a dziś wraz z dodatnią temperaturą przyszła odwilż. Na szczęście, niektórym udało się skorzystać z ostatniego słonecznego, zimowego dnia i pozjeżdżać na sankach. Wzgórza Piastowskie i Górka Tatrzańska to jedno z najlepszych miejsc, aby cieszyć się zimowym szaleństwem. Zobaczcie, jak wyglądała w weekend! 📢 Kobiety o tych imionach są najmądrzejsze. Sprawdź, czy jesteś na liście 22.01.2024 Jakie imiona predestynują ludzi do bycia szczególnie inteligentnymi? Każde imię niesie ze sobą określone znaczenie. Poszczególnym imionom przypisuje się rozmaite dyspozycje osobowościowe – takie jak charakter, temperament, zainteresowania, czy inteligencję. Sprawdź inteligencję konkretnych imion według opinii ezoteryków, którzy bazują także na dawnej tzw. wiedzy tajemnej.

📢 Zielonogórski fotograf pół wieku temu wyruszył do Żagania. Co tam zobaczył? Czesław Łułniewicz, znakomity zielonogórski fotograf (zmarł w lipcu 2014 roku) zostawił po sobie ogromny dorobek i mnóstwo zdjęć z lubuskich miast. Jednym z jego ulubionych był Żagań. Żagańskie fotografie mistrza są dostępne w dziale kolekcji Archiwum Państwowego w Zielonej Górze. Dzisiaj możecie zobaczyć zdjęcia miasta wykonane w latach 1967-1984, ze starego ratusza. Rozpoznajecie siebie lub swój dom? 📢 Ogromny pożar w pow. międzyrzeckim. W akcji kilkanaście jednostek straży W poniedziałek, 22 stycznia nad ranem strażacy z kilku jednostek zostali postawieni na równe nogi. Jak się okazało w jednej z miejscowości powiatu międzyrzeckiego palił się budynek. 📢 38 lat temu zginął bp Wilhelm Pluta. 24 stycznia wspomną też innych zmarłych kapłanów W poniedziałek 22 stycznia mija 38 lat od tragicznej śmierci bp. Wilhelma Pluty. Zginął w wypadku samochodowym pod Krosnem Odrzańskim w wieku 76 lat.

📢 Tak ubiera się Patrycja Markowska. Piosenkarka ostatnio lubi nas zaskakiwać Patrycja Markowska to polska piosenkarka, córka Grzegorza Markowskiego, wokalisty Perfectu. Jej hity nuciła i nuci cała Polska. Bo któż nie zna takich piosenek, jak "Gdy gasną światła", "Świat się pomylił" czy "Ocean". Patrycja Markowska sporą wagę przykłada do tego jak się ubiera. Ma swój własny, rozpoznawalny styl. Zobaczcie, jak ubiera się Patrycja Markowska! 📢 Nieczynny poewangelicki kościół w Babimoście po wielu latach doczekał się remontu Ten kościół jest nieczynny od 1945 roku. Popadał w ruinę, ale jest dobra wiadomość. Po wielu latach uda się rozpocząć remont. Będzie nowa wieża i elewacja. To pierwszy etap przebudowy budynku posakralnego… Umowa na remont poewangelickiego kościoła została podpisana. Kiedy koniec prac?

📢 "Mówi, że jest ze spółdzielni i naprawia okna". Gorzowianka ostrzega przed oszustem Nie dajcie się naciągaczom! – apeluje gorzowianka. W piątek do jej mamy przyszedł mężczyzna, który miał powiedzieć, że jest ze spółdzielni. A po naprawie okna skasował 245 zł.

📢 Komunikat policji. Koniec poszukiwań zaginionego w Gorzowie 12-latka Gorzowscy policjanci od niedzieli 21 stycznia prowadzili poszukiwania 12-letniego chłopca, który ostatni raz widziany był w Gorzowie Wielkopolskim. 📢 Nauczyciel informatyki rozkręcał imprezę na studniówce! To nagranie podbija internet. Ma już ponad 3 miliony wyświetleń Uczniowie i nauczyciele bawią się na studniówkach. Co jakiś czas do sieci trafiają filmiki, na których widzimy nietypowego poloneza czy pięknie zatańczonego walca. Tym razem wszystkich zaskoczył nie uczeń, a... nauczyciel informatyki ze Stargardu! Bawił się na studniówce znakomicie i wręcz rozkręcał całą imprezę. Koniecznie zobaczcie to nagranie. 📢 500 plus dla małżeństw z długim stażem! Oto, jak otrzymać dodatkowe pieniądze ze świadczenia 500 plus 22.01.2024 Kilka tygodni temu na biurko Marszałek Sejmu Elżbiety Witek trafiła obywatelska petycja dotycząca nowego świadczenia 500 plus. Tym razem dodatek ten miałyby otrzymywać małżeństwa z długoletnim stażem. Sprawdź szczegóły, kto może otrzymać 500 plus dla małżeństw.

📢 Paulina Rzeźniczak pochodzi z Międzyrzecza. Lubuszanka z mężem odliczają już dni do porodu Wciąż niewielu o tym wie, ale Paulina Rzeźniczak (z domu Nowicka) to rodowita Lubuszanka! Piękna 30-latka, o której głośno jest w mediach, pochodzi z Międzyrzecza. To tutaj ma swój rodzinny dom i ukochanych bliskich. Nic więc dziwnego, że to właśnie w Międzyrzeczu zorganizowała Baby Shower!

📢 W lubuskiem powstanie nowy most na Bobrze! Szprotawa chce połączyć dwie wsie Burmistrz Mirosław Gąsik informuje, że trwają intensywne prace w związku z pomysłem budowy kładki pieszo-rowerowej, która połączy szprotawskie wsie: Nową Kopernię i Dziećmiarowice. Nowa przeprawa przez Bóbr z pewnością ucieszy nie tylko mieszkańców tych miejscowości. Pierwsze, przykładowe wizualizacje kładki zostały opracowane przez dr inż. Mateusza Rajchela z Politechniki Rzeszowskiej. 📢 Kobieta sterroryzowana w centrum Zielonej Góry. "Przestraszona spełniła żądanie napastnika". Mógł mieć broń, nie ryzykowała Działo się to w piątek, 19 stycznia. Wówczas dyżurny Komendy Miejskiej Policji w Zielonej Górze otrzymał zgłoszenie o napadzie na kobietę w centrum miasta. Z przekazanych informacji wynikało, że wcześnie rano, nieznany mężczyzna podszedł do idącej przez centrum miasta kobiety i jak ustalili policjanci, pokazał jej przedmiot przypominający broń, a następnie zażądał, żeby wypłaciła z bankomatu pieniądze. Przestraszona spełniła żądanie napastnika.

📢 Dzieci migrantów chciały wprowadzić w szkole prawo szariatu. Wywierali presję na uczniów i nauczycieli Grupa uczniów z liceum w mieście Neuss w zachodnich Niemczech próbowała wprowadzić w jednej ze szkół surowe islamskie zasady i próbowała funkcjonować jako „policja szariatowa”. Jak pisze niemiecki „Bild”, odrzucali zasady demokracji oraz nakładali ogromną presję na innych uczniów. 📢 Nawet 11 st. C. Czeka nas gwałtowna zmiana pogody. Zobacz prognozę do końca stycznia Już w poniedziałek, 22 stycznia poczujemy powiew cieplejszego powietrza, które zacznie napływać nad nasz region. W najbliższych dniach na termometrach zobaczymy coraz wyższe temperatury, którym spowodują roztopy. Front atmosferyczny przyniesie ze sobą silny wiatr i opady deszczu, a pogoda może zrobić się niebezpieczna.

📢 Morsy z Żar i okolic. Wchodzą do lodowatej wody z własnej, nieprzymuszonej woli i jeszcze się uśmiechają! Morsowanie poprawia odporność organizmu, hartuje, poprawia krążenie... zalet jest wiele, ale to jest atrakcja dla bardzo odważnych. Poprosiliśmy naszych Czytelników o zdjęcia z morsowania. Śmiałków, jak się okazuje, nie brakuje.

📢 Środowisko muzyków z Zielonej Góry w smutku. Zmarł utalentowany artysta i nauczyciel Prawie 17 lat razem... setki uczniów... niezliczone ilości rozmów, koncerty, czas spędzony wspólnie na scenie, na obozach, podczas sesji nagraniowych, podczas prywatnych spotkań... Wojtku - takiego Cię zapamiętamy... radosnego, uśmiechniętego, pełnego pasji znakomitego gitarzystę... cudownego człowieka! Do zobaczenia... - tymi słowami żegnają Wojciecha Bagińskiego przyjaciele ze szkoły Muzycznej Yamaha. 📢 W zachodniej Polsce powstaje jedna z ciekawszych ekspozycji judaistycznych. Muzeum Ziemi Międzyrzeckiej przejęło dawną synagogę Dawna synagoga w Międzyrzeczu za jakiś czas stanie się ekspozycją poświęconą judaikom. Na razie, Muzeum Ziemi Międzyrzeckiej stało się właścicielem byłej miejskiej synagogi. Środki na zakup wygospodarowało jeszcze w 2023 roku Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, dzięki czemu w zachodniej Polsce powstanie unikalna ekspozycja judaistyczna.

📢 Ukryty przycisk w telefonie, o którym na pewno nie słyszałeś! Jak go użyć? Sprawdź, do czego go wykorzystasz Współczesne smartfony posiadają wiele funkcji, o których statystyczny użytkownik nie ma pojęcia. Jedną z najmniej znanych, a niezwykle przydatnych opcji jest możliwość stukania w tył telefonu, aby wykonać określoną czynność. Potrafią to zarówno urządzenia z Androidem, jak i iOS. Zobacz, jak włączyć tę funkcję oraz co można dzięki niej robić. 📢 W Kostrzynie rozbił się wojskowy MiG. O tej katastrofie nikt miał nie wiedzieć. Wciąż jednak pamiętają o niej mieszkańcy miasta Był maj 1965 r. Na niebie nad Kostrzynem pojawił się wojskowi MiG. Nic dziwnego. W tych czasach nad Kostrzynem roiło się od samolotów wojskowych. Tym razem jednak coś poszło nie tak. Doszło do katastrofy, o której nikt miał nie wiedzieć.

📢 Pomóżmy Gracjanowi z Grabika. Chłopiec ma 3,5 roku i cierpi na zespół Leigha, potrzebuje wsparcia w codziennej rehabilitacji Gracjan Wymiatał z Grabika w gminie Żary ma zaledwie 3,5 roku i jest poważnie chory. Cierpi na zespół Leigha. Do końca życia będzie wymagał rehabilitacji i stałej opieki. Trwa zbiórka na jego leczenie. 📢 W Gorzowie powstanie Muzeum Diecezjalne Środkowego Nadodrza? W centrum Gorzowa może powstać Muzeum Diecezjalne Środkowego Nadodrza. - Mamy bardzo ciekawe zbiory – rzeźby, malarstwa, utensyliów liturgicznych i biskupich. Mamy sporo artefaktów związanych z historią tych ziem – mówi nam bp Adrian Put. 📢 Gorzów i sąsiedzi sięgają po miliony euro. Na jakie inwestycje je wydają? Rozwój ścieżek rowerowych, przeciwdziałanie zmian klimatów. Tym chce się zająć Gorzów wraz z sąsiadami w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych. Będą mieć na to 38 mln euro.

📢 Pożar hotelu w Karpaczu. Ewakuowano 400 osób, na miejscu 12 zastępów straży pożarnej |ZDJĘCIA W poniedziałek (22 stycznia) rano w jednym z hoteli w Karpaczu na Dolnym Śląsku wybuchł pożar. Ewakuowano gości i personel, trwa akcja strażaków. 📢 Horoskop finansowy na 2024. Te znaki zodiaku odniosą sukces finansowy w nadchodzącym roku. Sprawdź na kogo czeka fortuna 22.01.2024 Prognoza finansowa na 2024 rok według znaków zodiaku zapowiada fascynujące zmiany. Poznanie wpływu trendów astrologicznych na nasze finanse może być kluczem do sukcesu w dziedzinie materialnej. Nadchodzący rok przyniesie wyjątkowe szanse rozwoju finansowego, gromadzenia bogactwa i utrzymania stabilności pieniężnej dla wybranych znaków zodiaku. Dowiedz się, które znaki mają potencjał na znaczący wzrost finansowy w 2024 roku.

📢 To wcale nie Biedronka i Lidl. Oto najtańszy sklep w Polsce 2024 - mamy ceny zakupów Wielu mieszkańców Kujaw i Pomorza na pewno zaskoczy informacja, że Biedronka wcale nie jest najtańszym sklepem w Polsce. I Lidl też nie!

📢 Tak kibice dopingowali koszykarki AZS-u Gorzów. Nikt nie żałował gardła! W niedzielę 21 stycznia drużyna PolskaStrefaInwestycji AJP Enea Gorzów rozgrywała pojedynek z MB Zagłębiem Sosnowiec. Gorzowskie koszykarki znów mogły liczyć na ogromny doping swoich kibiców. 📢 „Rzeź niewiniątek” w Sopocie. Zastal Zielona Góra poległ w starciu z silnym Treflem Prawdziwy pogrom w Trójmieście. Koszykarze Enei Stelmetu Zastalu Zielona Góra przegrali różnicą – uwaga – 50 punktów z Treflem Sopot.

📢 Dwie lubuskie gminy wśród najlepszych w Polsce. Ich mieszkańcy mogą być zadowoleni! Serwis Samorządowy PAP opublikował wyniki najnowszego rankingu „Gmina Dobra do Życia”. Które lubuskie gminy okazały się najlepsze w województwie, a które znalazły się na końcu tego zestawienia? Sprawdziliśmy. Jest na liście Twoja gmina? 📢 Dziki goniły kobietę z zakupami w centrum Jaworzna - WIDEO Zyskujące popularność nagranie, na którym dziki w samym sercu Jaworzna podążają za kobietą niosącą zakupy, zdobyło już niemal 3 miliony wyświetleń. Nagrywający to niecodzienne zdarzenie świadkowie nie wyszli z inicjatywą pomocy, za to nie mogli powstrzymać się od śmiechu. Tymczasem warto pamiętać, że spotkania z dzikimi zwierzętami mogą zakończyć się tragedią.

📢 STUDNIÓWKI 2024. Tak wyglądała studniówka IV LO w Gorzowie. Zobaczcie jak oni pięknie wyglądali! Panie olśniewały pięknymi kreacjami, a panowie brylowali w garniturach. Nie zabrakło tradycyjnego poloneza, podziękowań i symbolicznego toastu, a później była już tylko szalona zabawa do białego rana. Tak wyglądała studniówka IV LO w Gorzowie. 📢 Ile będzie wynosiła rata kredytu z programu "Mieszkanie na start"? Sprawdziliśmy Założenia programu "Mieszkanie na start" powodują, że wysokość raty i suma dopłat mogą być bardzo różne w zależności od kilku różnych czynników. A te czynniki to liczba osób w gospodarstwie rodzinnym, dochód uczestnika programu, kwota kredytu czy miejsce, w którym będzie zlokalizowane kupowane mieszkanie. 📢 Arena Gorzów - postawili pałac, a zabrakło na… waciki Arena Gorzów jest wspaniałym, wyśnionym przez gorzowskich sportowców i kibiców obiektem. Na wszystkie dotychczas rozegrane w niej mecze – koszykarek, siatkarzy i piłkarzy ręcznych – przyszły tysiące fanów.

📢 Lubuski Hogwart z ogromnym dziedzińcem i cudownym parkiem. Wygląda jak filmowy zamek, zachwyca w każdym calu | ZDJĘCIA, WIDEO Pałac w Trzebiechowie to piękna i zabytkowa budowla. Z lotu ptaka wygląda przepięknie, z ziemi zaś budzi respekt i niejako przytłacza swoim ogromem. To miejsce jest obowiązkowym punktem ma turystycznej mapie dla wszystkich miłośników historii i architektury, a także dla tych, którzy szukają spokojnego i odprężającego miejsca do wypoczynku. Pewnie nie wszyscy wiedzą, że wewnątrz obiektu znajduje się szkoła! Nie spotkamy tam Gryfonów, Ślizgonów, Puchonów, Krukonów, niemniej budynek w każdym calu robi ogromne wrażenie. I nie chodzi tylko o to, że na żywo prezentuje się oszałamiająco i przypomina ten słynny filmowy zamek. To nasza architektoniczna, lokalna perełka. Sami zobaczcie. 📢 W Zielonej Górze powstają zegarki, które zachwycają! Polon, Zawisza Czarny, Kościuszko, Kopernik... Znacie je? Choć ekskluzywne zegarki kojarzą się nam ze Szwajcarią, to powstają one także w… Zielonej Górze, w firmie Polpora. Najnowszy model zegarka – Kopernik – powstał w hołdzie dla dokonań wybitnego uczonego. I już wzbudza ogromne zainteresowanie.

📢 Gala Sportu Lubuskiego 2024. Bogumił Połoński najlepszym trenerem sportów indywidualnych. Tytan pracy, perfekcjonista Bogumił Połoński to człowiek-orkiestra jeśli chodzi o sporty walki w Zielonej Górze. „Boguś” został doceniony przez kapitułę 61. Plebiscytu Sportowego „Gazety Lubuskiej”, która wybrała go najlepszym trenerem 2023 roku w sportach indywidualnych. 📢 Policjanci i strażacy wciąż szukają zaginionego Dariusza Gramzy. Mężczyzna zaginął na rozlewiskach Warty Policjanci i strażacy kontynuują poszukiwania zaginionego Dariusza Gramzy. Mężczyzna zaginął w czwartek, 18 stycznia. Ostatni raz był widziany na rozlewiskach Warty w okolicy miejscowości Kłopotowa.

📢 Ilu mieszkańców Krosna Odrzańskiego i Gubina urodziło się w 2023 roku? Jakie imiona dla dzieci były najpopularniejsze? Sprawdziliśmy! W krośnieńskim oraz gubińskim urzędzie stanu cywilnego sprawdzamy statystyki z 2023 roku. Ilu mieszkańców Krosna Odrzańskiego oraz Gubina urodziło się? Ile osób zmarło? Jakie były najpopularniejsze imiona dla dzieci w 2023 roku? Zapraszamy do materiału!

📢 Superprodukcja z lubuskimi wątkami. Rusza serial "Masters of The Air" Już za kilka dni (26 stycznia 2024) na platformie Apple TV+ będzie można obejrzeć serial "Masters of The Air", czyli "Władcy przestworzy". W jego produkcję zaangażował się Tom Hanks oraz Stephen Spielberg. Marek Łazarz, dyrektor Muzeum Obozów Jenieckich zdradza, że kilka odcinków rozgrywa się w żagańskim obozie, chociaż zdjęcia powstawały w Wielkiej Brytanii. Współpracował przy tworzeniu scenografii i jego nazwisko znalazło się w napisach końcowych! 📢 Gala Sportu Lubuskiego 2024. Zobaczcie, jak nagradzaliśmy sportowców | FILM, ZDJĘCIA Gala Sportu Lubuskiego w Zielonej Górze zwieńczyła 61. Plebiscyt Sportowy „Gazety Lubuskiej" na najlepszych i najpopularniejszych sportowców województwa lubuskiego w 2023 roku. Najlepszych wybrała plebiscytowa kapituła, a najpopularniejszych nasi Czytelnicy. Zapraszamy do obejrzenia skrótu wideo z gali.

📢 Ferie 2024 w Zielonej Górze. Nie będzie czasu na nudę. Zobacz listę najciekawszych atrakcji dla dzieci. Jest w czym wybierać! Ferie w województwie lubuskim nadchodzą wielkimi krokami. Dzieci odliczają dni, a rodzicie zastanawiają się, jak ten czas ciekawie z dzieckiem spędzić. W tym roku młodzi Lubuszanie na zimowy wypoczynek będą musieli poczekać najdłużej, bo przypadają w ostatnim możliwym terminie – od 12 do 25 lutego.

📢 Jest niczym żelazna dama. To jedyna kobieta na takim stanowisku w Lubuskiem | WIDEO Agnieszka Pawłow kieruje pracą Straży Miejskiej w Zielonej Górze. To trzecia jednostka, której szefuje. Wcześniej były Żary, a ostatnio Krosno Odrzańskie. To jedyna komendantka strażników w województwie lubuskim. Rozmawiamy o tym, co zmienia kobiecość na stanowisku i jak zmienić straż miejską i gminną?

📢 Co za kibice Stali Gorzów! Na mecz piłkarzy ręcznych przyszło ponad 4 tysiące widzów! Ten mecz przejdzie do historii gorzowskiego szczypiorniaka. W sobotę 20 stycznia na mecz piłkarzy ręcznych Budimex Stali Gorzów z Padwą Zamość przyszło sporo ponad 4 tysięcy widzów.

📢 Ruszyły sparingi lubuskich trzecioligowców. Na początek dwa zwycięstwa i dwie porażki Przygotowania do piłkarskiej wiosny powoli się rozkręcają. W sobotę 20 stycznia lubuscy trzecioligowcy rozegrali pierwsze mecze kontrolne. 📢 Znakomici soliści, cudowna gra świateł, ale przede wszystkim straussowski repertuar. Za nami gala karnawałowa w Filharmonii Zielonogórskiej Filharmonia Zielonogórska tradycyjnie zorganizowała galę karnawałową, która cieszy się wielkim zainteresowaniem odbiorców, co można zobaczyć po ilości sprzedawanych biletów. W tegorocznej gali wzięli udział soliści: Katarzyna Hołysz – sopran, Łukasz Ratajczak – tenor i Remigiusz Łukomski – baryton. Orkiestrę Symfoniczną FZ poprowadził Jerzy Wołosiuk. Koncerty zaplanowano na piątek oraz sobotę.

📢 Teściowe z piekła rodem! Kobiety o tych imionach to najgorsze teściowe. Sprawdź listę 20.01.2024 Teściowa, druga matka przez jednych uwielbiana, a przez innych nienawidzona. Żarty o teściowych wciąż są jednymi z najpopularniejszych. Sprawdźcie w naszej galerii imiona najgorszych teściowych. 
📢 Czy Twój kot Cię kocha? Po czym to poznać? Oto 10 dowodów na kocią miłość 20.01.2024 Koty, podobnie jak ludzie, mają bardzo różne charaktery. Niektóre kochają być przytulane, a inne wolą zawsze zachować odległość od swoich opiekunów. Nie oznacza to, że Twój przyjaciel Cię nie kocha. Najważniejsze, abyś nauczył się odczytywać uczucia Twojego futrzaka. Oto 10 dowodów, że Twój kot Cię kocha! 
📢 Lubuskie: za nami pierwsze w historii mistrzostwa w morsowaniu. Ależ się działo! W Sulechowie morsy zmierzyły się w pierwszych w historii miasta oficjalnych mistrzostwach w morsowaniu. Mieszkańcy zebrali się na stadionie miejskim i pod okiem sędziów i ratowników medycznych wskakiwali do bali z lodowatą wodą. Ale się działo!

📢 W Szprotawie stawiają na fotowoltaikę! Będą wielkie farmy słoneczne W gminie Szprotawa powstaną wielkie farmy fotowoltaiczne, o mocy 67 MWp. Wartość podpisanych umów wynosi około 89 milionów złotych. 📢 Tak się bawi, tak się bawi VII LO w Zielonej Górze! Zobaczcie zdjęcia ze studniówki! Ależ była zabawa! Przydała się sportowa kondycja, by bez zadyszki wykonywać taneczne układy na parkiecie podczas studniówki. Absolwenci VII LO w Zespole Szkół Mistrzostwa Sportowego w Zielonej Górze bawili się w piątkowy wieczór na sali w hotelu Grape Town. Humory dopisywały, bo jak mówili młodzi, to jest ich czas. Na zresetowaniem się przed pełną mobilizacją do matury. 📢 Studniówka V LO w Zielonej Górze. Wspaniała zabawa z klasą i świetną muzyką! Zobaczcie zdjęcia Pięć klas maturalnych z V LO w Zielonej Górze imienia Krzysztofa Kieślowskiego bawiło się w piątek w hali akrobatycznej na swojej studniówce. Cieszyli są, że są razem, bo wkrótce ich drogi się rozejdą. A przecież przez pandemię koronawirusa nie dane im było spędzić w szkole tyle czasu, ile powinni.

📢 Studniówka żarskiego Ekonomika w sali Piękna Magdalena. Jak oni pięknie zatańczyli poloneza! Maturzyści żarskiego Ekonomika pięknie zatańczyli poloneza. Jak dokładnie policzyli, za 108 dni będą zdawać najważniejszy egzamin w swoim życiu. Ale w ten piątkowy wieczór, pora na zabawę!

📢 W sprawie jakości wody, w której wykryto paciorkowce kałowe, są nowe komunikaty sanepidu Mieszkańcy kilku miejscowości w gminie Lubrza przez kilka dni mogli do tej pory korzystać z wody wyłącznie z cysterny. W poniedziałek, 22 stycznia świebodziński sanepid wydał komunikaty w sprawie jakości wody z wszystkich trzech stacji uzdatniania wody, w których wykryto paciorkowce kałowe.

📢 Nowy Szpital w Świebodzinie gotowy do przyjęcia ciężarnych pacjentek z Międzyrzecza W Szpitalu im. Pięciu Św. Międzyrzeckich w Międzyrzeczu na pół roku zawieszono usługi medyczne w zakresie świadczeń położniczych i neonatologicznych na Oddziale Ginekologiczno–Położniczym. Ciężarne mieszkanki gminy Międzyrzecz będą musiały więc w tym czasie rodzić w innych szpitalach na terenie regionu. – W obliczu zaistniałej sytuacji zapewniamy, że jesteśmy gotowi do przyjęcia pacjentek z pobliskiego Międzyrzecza. – deklaruje Wiesława Cieplicka, prezes zarządu Nowego Szpitala w Świebodzinie. 📢 Pan Eugeniusz zaprosił premiera do Gorzowa. Chce, by Donald Tusk przyjechał koleją Eugeniusz Rożek, gorzowski społecznik, ma już dość problemów na lubuskiej kolei. Pojechał więc do Kancelarii Prezesa Rady Ministrów i zostawił w niej zaproszenie dla premiera Donalda Tuska. Chce, by szef rządu osobiście przekonał się, jak (nie) kursują pociągi do Gorzowa.

📢 Urzędnik NATO ostrzega: Cywile muszą się szykować na totalną wojnę z Rosją Coraz więcej zachodnich wojskowych mówi o tym, że Rosja nie poprzestanie na Ukrainie. Dlatego sojusz szykuje się do ewentualnego ataku Rosji. Przygotowani na taką ewentualność muszą być też cywile. 📢 Mieszkania w Gorzowie na sprzedaż w atrakcyjnych cenach. Nie musisz być bogaczem, żeby kupić te nieruchomości! |OFERTY Ceny mieszkań w Gorzowie już od wielu miesięcy nie należą do najniższych, a chętni na zakup własnych czterech katów z niepokojem patrzą na to, co dzieje się na rynku nieruchomości. Czy można kupić mieszkanie za mniej niż 300 tys. zł w Gorzowie, które będzie urządzone? Można. Mamy przykładowe oferty.

📢 Chcesz kupić nieruchomość w dobrej cenie? Wojsko ma ich kilka na sprzedaż w Lubuskiem! Sprawdź oferty Agencja Mienia Wojskowego w Zielonej Górze ogłasza kilka przetargów na sprzedaż nieruchomości w województwie lubuskim. Są to zarówno mieszkania, jak i grunty, czy też inne rodzaje nieruchomości. Warto sprawdzić te oferty, bo ich ceny są atrakcyjne.

📢 Kot kontra pies. Najśmieszniejsze MEMY o psach i kotach. Który z czworonogów rozbawi nas do łez? Sprawdźcie! Kot kontra pies. Najśmieszniejsze memy o czworonogach. Który z nich rozbawi nas do łez? Przypominamy o najśmieszniejsze MEMY O PSACH I... KOTACH. Wszyscy kochamy nasze czworonogi, które codziennie zapewniają nam wiele powodów do śmiechu. Które z nich jest zabawniejsze? Zobaczcie nasze memy w galerii. My uważamy ten konkurs za nierozstrzygnięty, a Wy co o tym myślicie?

📢 Kostrzyn nad Odrą sprzedaje działki na terenach, gdzie odbywał się Przystanek Woodstock. Kupi je strefa ekonomiczna, powstaną tu nowe firmy Kostrzyńsko-Słubicka Specjalna Strefa Ekonomiczna się powiększy. Strefie zaczyna brakować w Kostrzynie gruntów, na których mogłyby powstawać nowe firmy. Dlatego miasto wystawiło na sprzedaż 30 hektarów na terenach, gdzie niegdyś odbywał się Przystanek Woodstock (późniejszy Pol'and'Rock Festiwal).

📢 Holenderski hełm odnaleziony podczas prac ziemnych w Kostrzynie. Nie wiadomo, jak się tu znalazł Kolejna niespodzianka podczas budowy mostu drogowego nad Wartą w Kostrzynie. Podczas prac ziemnych na wysokości przystani żeglarskiej Delfin odnaleziono holenderski hełm. Nie wiadomo do końca, jak ten przedmiot znalazł się w Kostrzynie. 📢 W Zakładzie Karnym w Krzywańcu kobiety odbywają karę z dziećmi. Dom Matki i Dziecka nie przypomina więzienia Urodziła się w więzieniu. Jej życie było naznaczone alkoholem, porzuceniem przez matkę, a potem, już jako osadzona, wróciła do więzienia i tu urodziła dziecko. Ta dziewczyna podziękowała nam za wszystko, mówiąc, że po raz pierwszy w życiu doświadczyła normalnego traktowania. Istnieje nadzieja, że w jej przypadku to błędne koło zakończy się na niej, bo nie pozwoli, by jej dziecko przeszło przez to samo, co kiedyś ona - mówi Diana Klaus, kierownik Domu Matki i Dziecka w Zakładzie Karnym w Krzywańcu.

📢 Kopernik - ekskluzywny zegarek z Zielonej Góry ujrzał światło dzienne. Ma skórę krokodyla i złoto. Powstanie tylko 100 sztuk! Ekskluzywne zegarki kojarzą się nam ze Szwajcarią. Tymczasem produkowane są one w Zielonej Górze, w firmie Polpora. Najnowszy model zegarka – Kopernik – powstał w hołdzie dla dokonań wybitnego uczonego. I już wzbudza ogromne zainteresowanie.

📢 Zobacz piękne życzenia dla seniorów. Przeczytaj, co oni mówią o byciu dziadkami. Wybierz z nami Super Babcię i Super Dziadka 2024! Z okazji Dni Babci i Dziadka publikujemy życzenia dla seniorów przesłane przez Czytelników. Sami seniorzy opowiadają także, jak pięknie być dziadkami. Rozpoczęło się głosowanie, w którym wybierzemy Super Babcię i Super Dziadka 2024. Czeka na nich mnóstwo nagród. 
📢 Są bezwzględni i niebezpieczni. Okradają domy i mieszkania w Lubuskiem. Uważajcie! Pilnujcie torebek, zamykajcie drzwi od domu, dobrze zabezpieczcie swoje mieszkania. Święta (i nie tylko!) to raj dla tego typu przestępców. Policja wystawiła listy gończe za tymi Lubuszanami. Publikujemy ich zdjęcia oraz rysopisy (szczegóły poniżej). Osoby te poszukiwane są m.in. za kradzieże z włamaniem. Rozpoznajesz kogoś?

📢 Tabela netto waloryzacji emerytur 2024. Mamy wyliczenia świadczeń brutto i netto od marca Tabela netto waloryzacji emerytur 2024. Seniorzy ponownie będą mogli liczyć na solidny wzrost świadczeń. Za sprawą wysokiej inflacji podwyżki emerytur muszą być wyższe. Takie mogą być stawki emerytur od marca 2024, jeśli będą obowiązywać zapowiadane zasady.

📢 30 niezwykłych zdjęć Zielonej Góry sprzed lat. Tak wyglądały uliczki, kamienice i deptak... Niektóre miejsca trudno rozpoznać! Zapraszamy was na podróż w czasie do dawnej Zielonej Góry. Rozpoznacie miejsca, zakamarki, budynki, ulice? Czy mocno zaskoczy was Zielona Góra z dawnych lat? 📢 Jak mieszka Jakub Rzeźniczak? Tak elegancko urządził się były piłkarz Wisły Płock z żoną. Zobacz luksusowy apartament Pauliny Rzeźniczak Jakub Rzeźniczak mieszka zaledwie 100 kilometrów od Warszawy. Jego nowoczesny apartament robi na internautach ogromne wrażenie. Koniecznie zajrzyj do domu Jakuba Rzeźniczaka i jego żony Pauliny Rzeźniczak. Zobacz, jakie wnętrza podobają się popularnemu piłkarzowi i kontrowersyjnemu celebrycie, o którym regularnie piszą portale plotkarskie. 📢 Tak wyglądał Gorzów Wielkopolski dokładnie 100 lat temu. Zobacz archiwalne zdjęcia Gorzów Wielkopolski to dumne miasto z wiekowymi tradycjami. Na przestrzeni dekad zmieniało się wszystko - również nasze ulice oraz to jak kiedyś projektowano budynki użyteczności publicznej, czy nawet komunikację miejską. Dziś pragniemy pokazać Wam nasze miasto sprzed dokładnie 100 lat. Kliknij w pierwsze zdjęcie, żeby przejść do galerii. Pod fotografiami opisy, które ułatwią Wam zlokalizować dany obiekt.

📢 Szalona studniówka IV LO w Gorzowie. Tak bawi się młodzież z „Ronda”! Sezon studniówkowy trwa w najlepsze! W sobotę 21 stycznia swój bal mieli m.in. uczniowie IV Liceum Ogólnokształcącego w Gorzowie. 📢 Co się stało z milionami Solidarności? 3 grudnia 1981, dziesięć dni przed wprowadzeniem stanu wojennego, rzecznik finansowy dolnośląskiej Solidarności Józef Pinior i wiceprzewodniczący zarządu regionu Piotr Bednarz wypłacili z banku 80 milionów złotych. Związkowe pieniądze zostały ukryte w rezydencji arcybiskupów wrocławskich, u ówczesnego metropolity Henryka Gulbinowicza.

