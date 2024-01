Przegląd prasy 24.01.2024. Zestawiliśmy dla Ciebie najważniejsze wydarzenia z wczoraj. Zobacz naszą prasówkę

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 23.01. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Brak prądu w lubuskim. Sprawdź gdzie 24.01 będą planowane wyłączenia prądu, a gdzie awarie”?

Prasówka 24.01: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Brak prądu w lubuskim. Sprawdź gdzie 24.01 będą planowane wyłączenia prądu, a gdzie awarie Gdzie planowane są wyłączenia prądu w lubuskim (24.01)? Warto wiedzieć, kiedy może to nastąpić w twojej okolicy. Przyczyną wyłączenia prądu są najczęściej remonty, budowy lub modernizacje sieci. Dobrze jest przygotować się na tego typu sytuacjew lubuskim. Przedstawiamy spis miejsc, gdzie planowane są wyłączenia prądu w lubuskim Brak prądu może być denerwującym zjawiskiem, dlatego warto znaleźć sobie zajęcie na ten czas, które nie wymaga użycia energii elektrycznej.

📢 Tyle dostaniesz emerytury po waloryzacji w lutym 2024 r. Oto wyliczenia dla emerytur brutto i netto. Sprawdź, ile dostaniesz na konto! Takie emerytury otrzymają seniorzy w lutym 2024. Zobacz, o ile wyższą emeryturę otrzymasz, ile wyniosła waloryzacja? Sprawdź, jak zmieni się wysokość twojego świadczenia otrzymywanego co miesiąc z ZUS. Zobacz i porównaj stawki emerytur w lutym 2024. Ile pieniędzy netto wpłynie na twoje konto? Dokładne wyliczenia emerytur na luty 2024.

📢 Emeryci dostaną zwrot nadpłaconego podatku za 13. i 14. emeryturę. Oto tabela wyliczeń. Seniorzy odzyskają pieniądze Emeryci czekający na marcową waloryzację i trzynastą emeryturę mogą liczyć na dodatkową gotówkę. Niektórzy z nich dostaną zwrot nadpłaconego podatku z trzynastej i czternastej emerytury w 2023 roku. Sprawdź tabelę wyliczeń. Kto dostanie dodatkowe pieniądze? Jakie są warunki? Sprawdź szczegóły!

Prasówka 24.01: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Jak doszło do śmiertelnego wypadku w Osiecznicy pod Krosnem Odrzańskim? Sprawę bada prokuratura Na początku roku doszło do tragicznego wypadku pod Krosnem Odrzańskim. W okolicach Osiecznicy, na wysokości stacji paliw potrącona została 18-latka ze skutkiem śmiertelnym. Jak doszło do wypadku? Prokuratura bada sprawę.

📢 Rolnicy będą protestować w Gorzowie. Gdzie możliwe utrudnienia? W środę 24 stycznia w Gorzowie ma się odbyć protest rolników. Będą protestować w ramach solidarności z rolnikami w Europie m.in. przeciwko temu, że ukraińskie zboże trafia na rynek europejski. 📢 Maciej Wąsik wyszedł z zakładu karnego! - WIDEO Maciej Wąsik opuścił areszt! - Bardzo Wam wszystkim dziękuje, że byliście tu przez tyle dni ze mną. Chciałem podziękować mojej żonie, która była bardzo silna - powiedział przed bramą więzienia Maciej Wąsik. 📢 Te choroby wykluczają z powołania do wojska. Takie są aktualne zasady kwalifikacji wojskowej [24.01.2024] Te choroby wykluczą cię z powołania do wojska. W Polsce czynna służba wojskowa nie jest obowiązkowa, ale każdy mężczyzna i tak musi stawić się przed komisją lekarską, podczas której przyznawana jest kategoria wojskowa. Nie wszyscy mogą jednak dołączyć do armii. Wykluczyć nas mogą niektóre choroby przewlekłe i schorzenia. Sprawdź, które choroby sprawią, że nie będziesz mógł wstąpić do wojska.

📢 Alerty w sklepach 2024. Te produkty wycofano z Biedronki, Lidla i innych sklepów [24.01.2024] Główny Inspektorat Sanitarny (GIS) niedawno zakończył kolejne kontrole, a ich wyniki są już dostępne publicznie. Zapraszamy do zapoznania się z listą produktów, które nie spełniają standardów bezpieczeństwa spożywczego i użytkowego. Poniżej znajdziesz szczegóły oraz galerię zawierającą wycofane towary. 📢 Meble PRL wracają do łask - zdjęcia, ceny. Stare krzesła, fotele, stoliki komody poszukiwane są przez kolekcjonerów [24.01.2024] Urządzanie wnętrz w starym stylu czy duchu vintage jest obecnie w modzie. Stare meble z czasów PRL dostają drugie życie - takie odrestaurowane perełki na aukcjach internetowych są niekiedy sporo warte. Masz takie stare fotele, krzesła, komody, kredensy? Możesz na niektórych zarobić. Zobacz stare meble poszukiwane przez kolekcjonerów. Oto ceny i zdjęcia.

📢 Takie będą raty kredytów w 2024 roku. Zobaczcie ile teraz kosztuje kredyt hipoteczny [24.01.2024] Rynek mieszkaniowy obfituje w wiele ofert. A jak sprawa wygląda z kredytami hipotecznymi? Od gigantycznych podwyżek rat kredytów po pandemii raty spadły jednak nawet nie zbliżyły się do tych, które pamięta wielu kredytobiorców. Jaka będzie sytuacja w tym roku? Kiedy kredytobiorcy mogą liczyć na jeszcze niższe raty? Sprawdzamy. 📢 Tak się zmieniała Doda - zdjęcia. Oto odważne stylizacje kończącej 40 lat Doroty Rabczewskiej [24.01.2024] 15 lutego br. Doda skończy 40 lat. Od ponad 20 lat, czyli przez większość swojego życia, jest ważną częścią polskiej sceny muzycznej. Wizytówką artystki stały się zarówno jej cięte riposty, styl ubierania, skandale, jak i spektakularne koncerty na światowym poziomie. Zobaczcie, jak przez kilkanaście lat swojej działalności zmieniała się Dorota Rabczewska - niejednokrotnie wręcz szokowała swoimi odważnymi stylizacjami. Jej zdjęcia pokazujemy w galerii niżej.

📢 Za to można stracić prawo jazdy w 2024 roku. Wyjaśniamy - kiedy można utracić prawo jazdy [24.01.2024] Utrata prawa jazdy w 2024 roku. Za co kierowca w Polsce może stracić prawo jazdy? Utrata prawa jazdy grozi w Polsce za kilka przewinień, nie tylko za przekroczenie dozwolonej prędkości czy jazdę pod wpływem alkoholu. Prawo jazdy można stracić nawet nie wsiadając do auta! Dokument można utracić na kilka miesięcy, a w najgorszych przypadkach nawet dożywotnio! Sprawdź teraz, za co w Polsce można stracić prawo jazdy. 📢 Osoby o tych imionach są najmądrzejsze. Według znaczenia imion mają szansę na sukces [24.01.2024] Tradycyjnie przypisuje się imionom pewne cechy charakteru. Przygotowaliśmy dla was ranking, bazujący na interpretacjach ezoteryków dotyczących znaczenia imion. To zestawienie przedstawia najbardziej inteligentne imiona według tych spostrzeżeń.

📢 Nowa tabela trzynastych emerytur z 17 stycznia 2024. Takie świadczenia mogą trafić do seniorów [24.01.2024] Nowy rok przynosi wiele niepewności, zwłaszcza w kwestii trzynastej i czternastej emerytury. Jakie są plany po wyborach, a także jakie są wstępne prognozy w zakresie Trzynastej Emerytury 2024? Zapoznajcie się z najnowszymi informacjami. Od 15 stycznia wiemy znacznie więcej i możemy pokusić się o prognozowanie wysokości trzynastych emerytur w 2024 roku. Przedstawiamy prognozowane dane na podstawie informacji z 17 stycznia. 📢 Mariusz Pudzianowski pokazuje swój dom i ogród - tak mieszka Pudzian! Lubi konie i traktory [24.01.2024] Tak mieszka i żyje na co dzień Mariusz Pudzianowski. Każdy dzień zaczyna od przebieżki, trenuje, a oprócz tego prowadzi biznesy i pomaga w polu. "Brakuje ci tylko rodziny"- komentują fani. Tak mieszka i żyje na co dzień w Białej Rawskiej siłacz i gwiazda KSW Mariusz Pudzianowski.

📢 Powołania na ćwiczenia wojskowe 2024 nie tylko dla 19 latków. Oni mogą dostać wezwanie - te osoby potrzebuje wojsko [24.01.2024] W 2024 roku nawet 200 tysięcy osób może spodziewać się powołania do wojska. Tak wynika z rozporządzenia Rady Ministrów. Wojsko szuka specjalistów o określonych kwalifikacjach, które mogłyby przydać się w polskiej armii. Zobacz, kto może spodziewać się powołania na ćwiczenia wojskowe. 📢 Najlepsze MEMY o zwierzętach. Słodkie, zabawne, radosne psy, koty i inne. Uśmiejesz się do łez 23.01.2024 Najlepsze MEMY ze zwierzętami rozbawią każdego! Doskonale wiedzą o tym nie tylko właściciele psów czy kotów, ale wiele osób, które uwielbiają również inne zwierzęta. Te ubarwiają nasz świat, dodają naszemu otoczeniu kolorytu, niekiedy magii i odrobiny słodkości, gdy na nie patrzymy. Jak zwierzęta widzą Internauci? Zobaczcie najlepsze MEMY o zwierzętach! Z pewnością uśmiejecie się do łez!

📢 Michał Iwanowski z Platformą Obywatelską ma wiele wspólnego. Czy to dlatego on został likwidatorem na wniosek ministra? Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego powołał likwidatora publicznego Radia Zachód. Tym samym rozgłośnia i proces jej likwidacji trafia w ręce oddanego Platformie Obywatelskiej aktywisty. 📢 Nad Polskę nadciągają wichury. Nad morzem powieje do 110 km/h Synoptycy ostrzegają przed silnym wiatrem, którego porywy mogą zbliżać się do 110 kilometrów na godzinę. Wichury spodziewane są w całej Polsce. 📢 Dramat zwierząt w Krzeszycach. Stado bydła jest głodzone i pozbawione opieki? Sprawa zaniedbanego bydła z Krzeszyc w powiecie sulęcińskim ciągnie się od lat. Chodzi o zwierzęta przebywające w jednym z gospodarstw, którym właściciel nie potrafi zapewnić należytej opieki. Z ostatnich zdjęć i relacji mieszkańców wynika, że sytuacja krów wciąż jest dramatyczna. Czy ich koszmar kiedyś się skończy?

📢 Holenderski sąd domagał się wydania rodziny z dzieckiem. Krakowski sąd nie zgodził się. Holendrzy zamierzają zostać w Myślenicach na stałe Krakowski sąd odmówił wydania holenderskiej rodziny w związku z wydaniem za nimi przez holenderski sąd Europejskiego Nakazu Aresztowania. Rodzice małej Olivii uciekli wraz z nią z Holandii do Polski, ponieważ tamtejszy sąd chciał im zabrać dziecko. Posiedzenie było niejawne z powodu mi.in. danych wrażliwych, które są w dokumentacji medycznej dziecka. - Rodzice i ich córeczka w końcu mogą bezpiecznie urządzić się w naszym kraju - mówi mec. Monika Brzozowska-Pasieka, pełnomocniczka Holendrów. 📢 Podpalał samochody w Zielonej Górze. Piroman sam zgłosił się na komisariat Popularne powiedzenie mówi, że na złodzieju czapka gore. Sprawdziło się ono również w przypadku piromana, który kilka dni temu podpalił dwa samochody w różnych częściach Zielonej Góry. Winowajcę szybko zaczęły gryźć wyrzuty sumienia. Jak stwierdził - poczuł, że policjanci depczą mu po piętach, więc postanowił sam zgłosić się na komendę.

📢 Przepowiednie na 2024 rok. Lek na alzheimera, wojna w Europie i śmierć wielkiego przywódcy Rok 2023 pomału przechodzi do historii. Przed nami nowy, kolejny rok - 2024. Dla osób wyznających motto - "Nowy Rok, Nowa Ja", to czas postanowień, większych motywacji i pozytywnego nastawienia do walki o lepsze życie. Wróżka Roma specjalnie na życzenie naszych czytelników postanowiła sprawdzić, co przyniesie nam 2024 rok. Z pewnością będzie ciekawie. Oto przepowiednie na 2024 roku. Zobacz, co wywróżyła nam Wróżka Roma! 📢 Ogromny pożar strawił część ich dobytku i miejsce pracy. Przez lata pomagali innym, teraz sami tej pomocy potrzebują Do ogromnego pożaru doszło w poniedziałek, 22 stycznia nad ranem. Strażacy z kilku jednostek zostali postawieni na równe nogi i wezwani do miejscowości Rybojady. Jak się okazało, budynkiem, który płonął był tartak - źródło utrzymania rodziny oraz miejsce pracy wielu osób.

📢 Gala Sportu Lubuskiego 2024. Kamila Kubas: Ograniczenia istnieją tylko w naszej głowie Odwaga, by realizować marzenia, jest najważniejsza – mówi Kamila Kubas, była parakajakarka, która przez kapitułę 61. Plebiscytu Sportowego „Gazety Lubuskiej” została wyróżniona nagrodą specjalną. 📢 Obwodnica Strzelec Krajeńskich rośnie w oczach. Kiedy będzie gotowa? W dobrym tempie postępuje budowa obwodnicy Strzelec Krajeńskich. Inwestycja jest już gotowa w ponad czterdziestu procentach. Warte blisko osiemdziesiąt milionów złotych zadanie jest pierwszym w województwie lubuskim realizowanym w ramach programu budowy stu obwodnic. 📢 13 salonów fryzjerskich z Zielonej Góry, które najczęściej polecają klientki To miejsce, do którego idziemy z pełnym zaufaniem. Po wyjściu może się okazać, czy mamy lepsze samopoczucie, czy gorsze, choć czasem może się okazać, że nikt nie zauważy naszych zrealizowanych planów i efektów starań stylisty. Jak wybrać fryzjera, żeby fryzura podkreśliła, lub wydobyła urodę, dodała nowej energii i zwyczajnie - podobała się nam? Najlepsze są opinie innych o danym salonie. Wybraliśmy 13 takich polecanych miejsc w Zielonej Górze.

📢 Uwaga na te numery telefonów! Nigdy ich nie odbieraj i nie oddzwaniaj. Możesz stracić pieniądze 23.01.2024 Oszuści nie próżnują i wymyślają kolejne metody "jak zarobić" pieniądze kosztem niewinnych osób. Wystarczy, że jedynie odbierzemy połączenie z tych numerów, a stracimy duże pieniądze. Sprawdź jakich połączeń unikać i z jakich numerów nie odbierać telefonu. 📢 500 plus dla małżeństw z długim stażem! Oto, jak otrzymać dodatkowe pieniądze ze świadczenia 500 plus 23.01.2024 Kilka tygodni temu na biurko Marszałek Sejmu Elżbiety Witek trafiła obywatelska petycja dotycząca nowego świadczenia 500 plus. Tym razem dodatek ten miałyby otrzymywać małżeństwa z długoletnim stażem. Sprawdź szczegóły, kto może otrzymać 500 plus dla małżeństw.

📢 Teściowe z piekła rodem! Kobiety o tych imionach to najgorsze teściowe. Sprawdź listę 23.01.2024 Teściowa, druga matka przez jednych uwielbiana, a przez innych nienawidzona. Żarty o teściowych wciąż są jednymi z najpopularniejszych. Sprawdźcie w naszej galerii imiona najgorszych teściowych.

📢 Czy Twój kot Cię kocha? Po czym to poznać? Oto 10 dowodów na kocią miłość 23.01.2024 Koty, podobnie jak ludzie, mają bardzo różne charaktery. Niektóre kochają być przytulane, a inne wolą zawsze zachować odległość od swoich opiekunów. Nie oznacza to, że Twój przyjaciel Cię nie kocha. Najważniejsze, abyś nauczył się odczytywać uczucia Twojego futrzaka. Oto 10 dowodów, że Twój kot Cię kocha! 📢 Australian Open 2024. Poznaj najpiękniejsze tenisistki wielkoszlemowego turnieju w Melbourne Turniej tAustralian Open 2024 zaplanowano na 14-28 stycznia. Na twardych kortach w Melbourne odbędzie się walka o pierwszy Wielki Szlem w nowym sezonie. Poznaj najpiękniejsze i najgorętsze tenisistki, które przystąpiły do zmagań w grze pojedynczej. Na Instagramie chwalą się wysportowanymi sylwetkami, smukłymi ciałami. Zdjęcia - w galerii. 📢 W lutym rusza kwalifikacja wojskowa w Lubuskiem. Znamy terminy dla powiatów. Kto dostanie wezwanie? Na początku lutego ruszą pierwsze w tym roku kwalifikacje wojskowe w województwie lubuskim. Potrwają do końca kwietnia. W tym czasie młodzi mieszkańcy regionu, którzy zostali wezwani do stawienia się przed komisją lekarską przejdą badania i otrzymają kategorię zdolności do pełnienia służby.

📢 Kobiety o tych imionach są najmądrzejsze. Sprawdź, czy jesteś na liście 23.01.2024 Jakie imiona predestynują ludzi do bycia szczególnie inteligentnymi? Każde imię niesie ze sobą określone znaczenie. Poszczególnym imionom przypisuje się rozmaite dyspozycje osobowościowe – takie jak charakter, temperament, zainteresowania, czy inteligencję. Sprawdź inteligencję konkretnych imion według opinii ezoteryków, którzy bazują także na dawnej tzw. wiedzy tajemnej.

📢 Kolekcjonerzy poszukują wyjątkowych antyków. Unikalne przedmioty do kupienia w internecie. Masz je w domu? 23.01.2024 Unikalne antyki poszukiwane przez kolekcjonerów mogą zapewnić Wam dużo pieniędzy. Możemy na nich zarobić fortunę. Często nie mamy świadomości, że przedmioty posiadane w domu warte są dużo pieniędzy. Oto unikalne antyki poszukiwane przez kolekcjonerów. Sprawdźcie, za ile możecie je sprzedać! 📢 „Anioł Śmierci” ze szpitala w Poznaniu gwałcił i mordował. Do dziś nie wiadomo, ile osób uśmiercił Gwałcił i podawał zabójczy zastrzyk. Minęło 30 lat od potwornej zbrodni, której dopuścił się pielęgniarz z poznańskiego szpitala. Ofiar „Anioła Śmierci” było więcej. Oto szczegóły tej wstrząsającej sprawy.

📢 Będzie przebudowa drugiej nitki wiaduktu na ul. Zjednoczenia w Zielonej Górze 20 lutego minie termin składania ofert na przetarg ogłoszony przez miasto Zielona Góra w sprawie przebudowy wiaduktu zachodniego w ciągu ul. Zjednoczenia. Procedura ruszyła, a jeszcze nie jest gotowa pierwsza nitka. Prezydent miasta uspokaja. 📢 Zderzenie osobówki z ciągnikiem rolniczym na DK22. Sprawa trafi do sądu W poniedziałek wieczorem na krajowej "dwudzieste dwójce" doszło do niebezpiecznego zdarzenia. Samochód osobowy zderzył się z ciągnikiem rolniczym. Jedna osoba została poszkodowana, ale nie odniosła poważniejszych obrażeń. Jak informuje sulęcińska policja - o tym, kto poniesie odpowiedzialność za tę groźnie wyglądającą kolizję rozstrzygnie sąd. 📢 26 lat temu Gazeta Lubuska wydała wkładkę o powieciecie żagańskim, powstającym w ramach reformy administracyjnej. Jak wyglądał nowy powiat? Reforma administracyjna wprowadziła w Polsce z dniem 1 stycznia 1999 r. nowy trójstopniowy podział terytorialny państwa, którego jednostkami są gminy, powiaty i województwa. Utworzono wówczas 308 powiatów i 65 miast na prawach powiatu oraz zmniejszono liczbę województw z 49 do 16. W grudniu 1998 roku Gazeta Lubuska wydała historyczną wkładkę o nowym powiecie. Możemy się z niej dowiedzieć wielu ciekawostek, między innymi, ile telefonów posiadali mieszkańcy.

📢 Jest moc! Zawodnicy Klubu Karate NIDAN Zielona Góra sprawdzili formę w pierwszym w tym roku turnieju Znakomicie rozpoczęli tegoroczne starty reprezentanci Klubu Karate NIDAN Zielona Góra. W turnieju o Puchar Wielkopolski w Gnieźnie zdobyli aż 30 medali. 📢 Wyrażanie poglądów odbiegających od europejskiego standardu, będzie skutkowało marginalizacją Tak, Europa, gdzie narodziła się demokracja, parlamentaryzm oraz idea wolności słowa, przeobraża się w miejsce nieznośne. Niestety, ta fala płynie już do Polski.

📢 Możemy zostawić auto za darmo na noc na parkingu wielopoziomowym przy Palmiarni w Zielonej Górze Nikt z nas nie lubi skrobać szyb. Mieszkający w pobliżu Palmiarni zielonogórzanie mogą parkować od 20.00 do 7.00 za darmo – o czym przypomina Zakład Gospodarki Komunalnej w Zielonej Górze. – Pamiętajmy też, że w ciągu dnia pierwsza godzina jest za darmo.

📢 Absolwentka prawa na UZ nagrodzona. Co robiła w Krajowej Radzie Radców Prawnych w Warszawie? Natalia Lichacz, absolwentka prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Zielonogórskiego, osiągnęła najlepszy wynik w naszym regionie na egzaminie wstępnym na aplikację radcowską uzyskując 136 punktów. W związku z tym została zaproszona do udziału w uroczystej inauguracji I roku szkoleniowego aplikacji radcowskiej 2024, która odbyła się w Krajowej Radzie Radców Prawnych w Warszawie.

📢 Leśny rezerwat "Nad Młyńską Strugą" się powiększy. To nasze zielone płuca To działanie zostało zainicjowane przez Nadleśnictwo Wymiarki, po nabyciu gruntu od Urzędu Gminy Przewóz, którą leśnicy planują włączyć do obszaru rezerwatu. Leśnicy z Nadleśnictwa Wymiarki i Nadleśnictwa Lipinki rozpoczęli działania w kierunku powiększenia rezerwatu "Nad Młyńską Strugą" o ok. 60 hektarów, dzięki czemu będzie to największy rezerwat na terenie RDLP w Zielonej Górze.

📢 3 cuda Dolnego Śląska, których zazdrości nam cały świat. Te niezwykłe atrakcje z listy UNESCO trzeba zobaczyć choć raz w życiu Lista światowego dziedzictwa UNESCO obejmuje miejsca unikalne w skali całego świata. Na Dolnym Śląsku są aż trzy tego rodzaju atrakcje, które przyciągają gości z całej Polski i zagranicy. Przekonajcie się, dlaczego warto obejrzeć te dolnośląskie cuda przynajmniej raz w życiu. Prezentujemy trzy turystyczne skarby Dolnego Śląska – ich dzieje, znaczenie i piękne zdjęcia. 📢 Górka Tatrzańska w Zielonej Górze to idealne miejsce weekendowe szaleństwo na sankach. Zobacz, jak zimą wyglądają Lasy Piastowskie! Jeszcze wczoraj mogliśmy się cieszyć kilkucentymetrową warstwą śniegu, a dziś wraz z dodatnią temperaturą przyszła odwilż. Na szczęście, niektórym udało się skorzystać z ostatniego słonecznego, zimowego dnia i pozjeżdżać na sankach. Wzgórza Piastowskie i Górka Tatrzańska to jedno z najlepszych miejsc, aby cieszyć się zimowym szaleństwem. Zobaczcie, jak wyglądała w weekend!

📢 Ogromny pożar w pow. międzyrzeckim. W akcji kilkanaście jednostek straży W poniedziałek, 22 stycznia nad ranem strażacy z kilku jednostek zostali postawieni na równe nogi. Jak się okazało w jednej z miejscowości powiatu międzyrzeckiego palił się budynek.

📢 Tak ubiera się Patrycja Markowska. Piosenkarka ostatnio lubi nas zaskakiwać Patrycja Markowska to polska piosenkarka, córka Grzegorza Markowskiego, wokalisty Perfectu. Jej hity nuciła i nuci cała Polska. Bo któż nie zna takich piosenek, jak "Gdy gasną światła", "Świat się pomylił" czy "Ocean". Patrycja Markowska sporą wagę przykłada do tego jak się ubiera. Ma swój własny, rozpoznawalny styl. Zobaczcie, jak ubiera się Patrycja Markowska! 📢 Nieczynny poewangelicki kościół w Babimoście po wielu latach doczekał się remontu Ten kościół jest nieczynny od 1945 roku. Popadał w ruinę, ale jest dobra wiadomość. Po wielu latach uda się rozpocząć remont. Będzie nowa wieża i elewacja. To pierwszy etap przebudowy budynku posakralnego… Umowa na remont poewangelickiego kościoła została podpisana. Kiedy koniec prac?

📢 Chcesz, żeby do karmnika przyleciały konkretne ptaki? Wsyp im to co lubią. Tym zajadają się kowaliki, gile, sikorki, dzwońce i inne O tym, że ptaki trzeba dokarmiać z głową, już wiemy. Nie zostawiamy im chleba, ani produktów solonych, bo mogą poważnie zaszkodzić naszym skrzydlatym przyjaciołom. Jeśli uwielbiasz obserwować ptaki i zależy ci, żeby zobaczyć ich jak najwięcej, pamiętaj, że wiele z nich lubi inne smakołyki, dlatego warto postawić na różnorodność. Sprawdź, jakie ptaki mogą odwiedzić karmnik, jeśli znajdą w nim coś pysznego dla siebie. 📢 "Mówi, że jest ze spółdzielni i naprawia okna". Gorzowianka ostrzega przed oszustem Nie dajcie się naciągaczom! – apeluje gorzowianka. W piątek do jej mamy przyszedł mężczyzna, który miał powiedzieć, że jest ze spółdzielni. A po naprawie okna skasował 245 zł.

📢 Komunikat policji. Koniec poszukiwań zaginionego w Gorzowie 12-latka Gorzowscy policjanci od niedzieli 21 stycznia prowadzili poszukiwania 12-letniego chłopca, który ostatni raz widziany był w Gorzowie Wielkopolskim. 📢 Nauczyciel informatyki rozkręcał imprezę na studniówce! To nagranie podbija internet. Ma już ponad 3 miliony wyświetleń Uczniowie i nauczyciele bawią się na studniówkach. Co jakiś czas do sieci trafiają filmiki, na których widzimy nietypowego poloneza czy pięknie zatańczonego walca. Tym razem wszystkich zaskoczył nie uczeń, a... nauczyciel informatyki ze Stargardu! Bawił się na studniówce znakomicie i wręcz rozkręcał całą imprezę. Koniecznie zobaczcie to nagranie. 📢 Paulina Rzeźniczak pochodzi z Międzyrzecza. Lubuszanka z mężem odliczają już dni do porodu Wciąż niewielu o tym wie, ale Paulina Rzeźniczak (z domu Nowicka) to rodowita Lubuszanka! Piękna 30-latka, o której głośno jest w mediach, pochodzi z Międzyrzecza. To tutaj ma swój rodzinny dom i ukochanych bliskich. Nic więc dziwnego, że to właśnie w Międzyrzeczu zorganizowała Baby Shower!

📢 W lubuskiem powstanie nowy most na Bobrze! Szprotawa chce połączyć dwie wsie Burmistrz Mirosław Gąsik informuje, że trwają intensywne prace w związku z pomysłem budowy kładki pieszo-rowerowej, która połączy szprotawskie wsie: Nową Kopernię i Dziećmiarowice. Nowa przeprawa przez Bóbr z pewnością ucieszy nie tylko mieszkańców tych miejscowości. Pierwsze, przykładowe wizualizacje kładki zostały opracowane przez dr inż. Mateusza Rajchela z Politechniki Rzeszowskiej. 📢 Kobieta sterroryzowana w centrum Zielonej Góry. "Przestraszona spełniła żądanie napastnika". Mógł mieć broń, nie ryzykowała Działo się to w piątek, 19 stycznia. Wówczas dyżurny Komendy Miejskiej Policji w Zielonej Górze otrzymał zgłoszenie o napadzie na kobietę w centrum miasta. Z przekazanych informacji wynikało, że wcześnie rano, nieznany mężczyzna podszedł do idącej przez centrum miasta kobiety i jak ustalili policjanci, pokazał jej przedmiot przypominający broń, a następnie zażądał, żeby wypłaciła z bankomatu pieniądze. Przestraszona spełniła żądanie napastnika.

📢 Dzieci migrantów chciały wprowadzić w szkole prawo szariatu. Wywierali presję na uczniów i nauczycieli Grupa uczniów z liceum w mieście Neuss w zachodnich Niemczech próbowała wprowadzić w jednej ze szkół surowe islamskie zasady i próbowała funkcjonować jako „policja szariatowa”. Jak pisze niemiecki „Bild”, odrzucali zasady demokracji oraz nakładali ogromną presję na innych uczniów. 📢 Nawet 11 st. C. Czeka nas gwałtowna zmiana pogody. Zobacz prognozę do końca stycznia Już w poniedziałek, 22 stycznia poczujemy powiew cieplejszego powietrza, które zacznie napływać nad nasz region. W najbliższych dniach na termometrach zobaczymy coraz wyższe temperatury, którym spowodują roztopy. Front atmosferyczny przyniesie ze sobą silny wiatr i opady deszczu, a pogoda może zrobić się niebezpieczna. 📢 Morsy z Żar i okolic. Wchodzą do lodowatej wody z własnej, nieprzymuszonej woli i jeszcze się uśmiechają! Morsowanie poprawia odporność organizmu, hartuje, poprawia krążenie... zalet jest wiele, ale to jest atrakcja dla bardzo odważnych. Poprosiliśmy naszych Czytelników o zdjęcia z morsowania. Śmiałków, jak się okazuje, nie brakuje.

📢 Środowisko muzyków z Zielonej Góry w smutku. Zmarł utalentowany artysta i nauczyciel Prawie 17 lat razem... setki uczniów... niezliczone ilości rozmów, koncerty, czas spędzony wspólnie na scenie, na obozach, podczas sesji nagraniowych, podczas prywatnych spotkań... Wojtku - takiego Cię zapamiętamy... radosnego, uśmiechniętego, pełnego pasji znakomitego gitarzystę... cudownego człowieka! Do zobaczenia... - tymi słowami żegnają Wojciecha Bagińskiego przyjaciele ze szkoły Muzycznej Yamaha. 📢 W zachodniej Polsce powstaje jedna z ciekawszych ekspozycji judaistycznych. Muzeum Ziemi Międzyrzeckiej przejęło dawną synagogę Dawna synagoga w Międzyrzeczu za jakiś czas stanie się ekspozycją poświęconą judaikom. Na razie, Muzeum Ziemi Międzyrzeckiej stało się właścicielem byłej miejskiej synagogi. Środki na zakup wygospodarowało jeszcze w 2023 roku Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, dzięki czemu w zachodniej Polsce powstanie unikalna ekspozycja judaistyczna.

📢 Tak kibice dopingowali koszykarki AZS-u Gorzów. Nikt nie żałował gardła! W niedzielę 21 stycznia drużyna PolskaStrefaInwestycji AJP Enea Gorzów rozgrywała pojedynek z MB Zagłębiem Sosnowiec. Gorzowskie koszykarki znów mogły liczyć na ogromny doping swoich kibiców. 📢 Dwie lubuskie gminy wśród najlepszych w Polsce. Ich mieszkańcy mogą być zadowoleni! Serwis Samorządowy PAP opublikował wyniki najnowszego rankingu „Gmina Dobra do Życia”. Które lubuskie gminy okazały się najlepsze w województwie, a które znalazły się na końcu tego zestawienia? Sprawdziliśmy. Jest na liście Twoja gmina? 📢 Arena Gorzów - postawili pałac, a zabrakło na… waciki Arena Gorzów jest wspaniałym, wyśnionym przez gorzowskich sportowców i kibiców obiektem. Na wszystkie dotychczas rozegrane w niej mecze – koszykarek, siatkarzy i piłkarzy ręcznych – przyszły tysiące fanów.

📢 Lubuski Hogwart z ogromnym dziedzińcem i cudownym parkiem. Wygląda jak filmowy zamek, zachwyca w każdym calu | ZDJĘCIA, WIDEO Pałac w Trzebiechowie to piękna i zabytkowa budowla. Z lotu ptaka wygląda przepięknie, z ziemi zaś budzi respekt i niejako przytłacza swoim ogromem. To miejsce jest obowiązkowym punktem ma turystycznej mapie dla wszystkich miłośników historii i architektury, a także dla tych, którzy szukają spokojnego i odprężającego miejsca do wypoczynku. Pewnie nie wszyscy wiedzą, że wewnątrz obiektu znajduje się szkoła! Nie spotkamy tam Gryfonów, Ślizgonów, Puchonów, Krukonów, niemniej budynek w każdym calu robi ogromne wrażenie. I nie chodzi tylko o to, że na żywo prezentuje się oszałamiająco i przypomina ten słynny filmowy zamek. To nasza architektoniczna, lokalna perełka. Sami zobaczcie. 📢 W Zielonej Górze powstają zegarki, które zachwycają! Polon, Zawisza Czarny, Kościuszko, Kopernik... Znacie je? Choć ekskluzywne zegarki kojarzą się nam ze Szwajcarią, to powstają one także w… Zielonej Górze, w firmie Polpora. Najnowszy model zegarka – Kopernik – powstał w hołdzie dla dokonań wybitnego uczonego. I już wzbudza ogromne zainteresowanie.

📢 Ilu mieszkańców Krosna Odrzańskiego i Gubina urodziło się w 2023 roku? Jakie imiona dla dzieci były najpopularniejsze? Sprawdziliśmy! W krośnieńskim oraz gubińskim urzędzie stanu cywilnego sprawdzamy statystyki z 2023 roku. Ilu mieszkańców Krosna Odrzańskiego oraz Gubina urodziło się? Ile osób zmarło? Jakie były najpopularniejsze imiona dla dzieci w 2023 roku? Zapraszamy do materiału! 📢 Superprodukcja z lubuskimi wątkami. Rusza serial "Masters of The Air" Już za kilka dni (26 stycznia 2024) na platformie Apple TV+ będzie można obejrzeć serial "Masters of The Air", czyli "Władcy przestworzy". W jego produkcję zaangażował się Tom Hanks oraz Stephen Spielberg. Marek Łazarz, dyrektor Muzeum Obozów Jenieckich zdradza, że kilka odcinków rozgrywa się w żagańskim obozie, chociaż zdjęcia powstawały w Wielkiej Brytanii. Współpracował przy tworzeniu scenografii i jego nazwisko znalazło się w napisach końcowych!

📢 Studniówka V LO w Zielonej Górze. Wspaniała zabawa z klasą i świetną muzyką! Zobaczcie zdjęcia Pięć klas maturalnych z V LO w Zielonej Górze imienia Krzysztofa Kieślowskiego bawiło się w piątek w hali akrobatycznej na swojej studniówce. Cieszyli są, że są razem, bo wkrótce ich drogi się rozejdą. A przecież przez pandemię koronawirusa nie dane im było spędzić w szkole tyle czasu, ile powinni.

📢 Szaleństwo nagród w "NASZEJ LOTERII"! Możesz zgarnąć bezprzewodowy odkurzacz marki Dyson lub paliwo na cały rok! Takiej akcji jeszcze w "NASZEJ LOTERII" nie było! Od poniedziałku, 22 stycznia, od godz. 16.00 będzie można zagrać o dwie nagrody: rewelacyjny, bezprzewodowy odkurzacz marki Dyson oraz kartę podarunkową do wykorzystania na stacjach Orlen. Sprawdź szczegóły 📢 To kawał historii Gubina. W zakładzie obuwniczym Carina pracowało nawet 2000 osób. Oto historia dawnej firmy Po zakładzie obuwniczym Carina w Gubinie zostało już tylko kilka sypiących się budynków. Dawniej była to potężna firma, która w najlepszych latach zatrudniała nawet 2000 pracowników! Z pomocą Stefana Pilaczyńskiego ze Stowarzyszenia Przyjaciół Ziemi Gubińskiej przedstawiamy historię gubińskiego zakładu, a także prezentujemy archiwalne zdjęcia z Cariny.

📢 Wybierz z nami Mistrzów Handlu. Głosowanie rozpoczęte! Znasz sympatycznego sprzedawcę, który z uśmiechem doradza kupującym? Albo florystę, który tworzy piękne bukiety i miło obsługuje klientów kwiaciarni? Masz swój ulubiony sklep albo kwiaciarnię, którą możesz polecić innym? Zgłoś kandydatów do nagród w plebiscycie Mistrzowie Handlu. Na laureatów czekają nagrody, a wśród nich samochód Peugeot 208. 📢 NASZA LOTERIA. Powiększa się grono naszych laureatów! Pani Paulina z Gorzowa Wlkp. zgarnęła 1000 zł. Na co przeznaczy wygraną? Kolejni laureaci cieszą się z gotówki. Poznajcie zwycięzców, którzy dali szansę szczęściu i… Jednym Słowem Wygrali! Może kolejnym ze szczęśliwców zostaniesz Ty? Nie czekaj i dołącz do zabawy. 📢 Tabela netto waloryzacji emerytur 2024. Mamy wyliczenia świadczeń brutto i netto od marca Tabela netto waloryzacji emerytur 2024. Seniorzy ponownie będą mogli liczyć na solidny wzrost świadczeń. Za sprawą wysokiej inflacji podwyżki emerytur muszą być wyższe. Takie mogą być stawki emerytur od marca 2024, jeśli będą obowiązywać zapowiadane zasady.

📢 30 niezwykłych zdjęć Zielonej Góry sprzed lat. Tak wyglądały uliczki, kamienice i deptak... Niektóre miejsca trudno rozpoznać! Zapraszamy was na podróż w czasie do dawnej Zielonej Góry. Rozpoznacie miejsca, zakamarki, budynki, ulice? Czy mocno zaskoczy was Zielona Góra z dawnych lat? 📢 MISTRZOWIE SMAKU Głosowanie zakończone! Sprawdź kto zwyciężył w naszym województwie. Tegoroczna edycja największego plebiscytu gastronomicznego rozpoczęta! Po raz kolejny zostaną przyznane nagrody dla pracowników gastronomii oraz dla najlepszych lokali. Na laureatów czekają statuetki i nagrody, a wśród nich ta główna - Citroen C3 dla Mistrza Smaku 2023. 📢 Tak wyglądał Gorzów Wielkopolski dokładnie 100 lat temu. Zobacz archiwalne zdjęcia Gorzów Wielkopolski to dumne miasto z wiekowymi tradycjami. Na przestrzeni dekad zmieniało się wszystko - również nasze ulice oraz to jak kiedyś projektowano budynki użyteczności publicznej, czy nawet komunikację miejską. Dziś pragniemy pokazać Wam nasze miasto sprzed dokładnie 100 lat. Kliknij w pierwsze zdjęcie, żeby przejść do galerii. Pod fotografiami opisy, które ułatwią Wam zlokalizować dany obiekt.

📢 Szalona studniówka IV LO w Gorzowie. Tak bawi się młodzież z „Ronda”! Sezon studniówkowy trwa w najlepsze! W sobotę 21 stycznia swój bal mieli m.in. uczniowie IV Liceum Ogólnokształcącego w Gorzowie. 📢 Ile zarabia Jurek Owsiak i jego żona? Znamy wysokość ich pensji Na kanwie dyskusji o wysokości wynagrodzeń w państwowych spółkach Jurek Owsiak zabrał głos i wyjaśnił, ile zarabia on sam, jego żona oraz pracownicy fundacji WOŚP. "Miesięcznie Fundacja WOŚP ponosi koszt pensji dla zatrudnionych na etacie 35 osób w wysokości 136 450 zł. W okresie przed i po Finale razem z nami pracują okresowo, przez mniej więcej 3 miesiące, tzw. Krasnale. Obsługują oni mnóstwo rzeczy i robią oni kawał solidnej roboty, przygotowując do przepotężnego Finału nie tylko sztaby w Polsce, ale także na całym świecie. Globalnie zarobki siedmiu Krasnali przez te 3 miesiące wynoszą około 60 tysięcy złotych. Najniższa pensja w Fundacji WOŚP wynosi 3230 brutto, a więc 2300 netto. " - czytamy na facebookowym profilu Jurka Owsiaka.

📢 Internauci skomentowali ułaskawienie Kamińskiego (memy) Prezydent Andrzej Duda ułaskawił byłego szefa CBA Mariusza Kamińskiego skazanego za działania w tzw. "aferze gruntowej". Kamiński powiedział, że to "symbol przywracania podstawowego poczucia sprawiedliwości, uczciwości i przyzwoitości w życiu publicznym". A co na ten temat sądzą internauci?

