Przegląd prasy (24.12.2023). Zobacz prasówkę z najważniejszymi wydarzeniami z wczoraj. Bądź na bieżąco

Prasówka 24.12: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Gdzie nie będzie prądu w lubuskim? Zobacz, czy są planowane wyłączenia prądu 24.12 Gdzie planowane są wyłączenia prądu w lubuskim (24.12)? Warto wiedzieć, kiedy może to nastąpić w twojej okolicy. Przyczyną wyłączenia prądu są najczęściej remonty, budowy lub modernizacje sieci. Dobrze jest przygotować się na tego typu sytuacjew lubuskim. Przedstawiamy spis miejsc, gdzie planowane są wyłączenia prądu w lubuskim Brak prądu może być denerwującym zjawiskiem, dlatego warto znaleźć sobie zajęcie na ten czas, które nie wymaga użycia energii elektrycznej.

📢 Kolejki NFZ w woj. lubuskim do kardiologa. Dane aktualne na 24.12.2023 Chcesz dowiedzieć się, jaki jest najbliższy termin do kardiologa na NFZ w województwie lubuskim? Kolejki NFZ do lekarzypotrafią być bardzo długie. Można też zwracać uwagę na dostępne wizyty na NFZ w szpitalu lub innej placówce medycznej, gdzie kolejki NFZ są często krótsze i szybciej można się dostać do specjalisty. Ile czasu (stan na 24.12.2023) trzeba czekać w kolejce do kardiologa na NFZ w województwie lubuskim? Sprawdź nasze zestawienie, z którego dowiesz się, gdzielekarz przyjmuje na NFZ w najbliższym możliwym terminie w Twoim województwie.

📢 Gdzie występują utrudnienia w ruchu w woj. lubuskim? Stan na 24.12.2023 Które drogi w województwie lubuskim 24.12.2023 nie są przejezdne? Roboty drogowe: droga 27, m. Nowogród Bobrzański (40. km na odc. 0,4 km) Wykonywane roboty: budowa oświetlenia drogowego. Ruch wahadłowy sterowany ręcznie. Może wystąpić wstrzymanie ruchu w obu kierunkach na okres do 10 min..

Prasówka 24.12: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Kolejki NFZ na kolonoskopię w woj. lubuskim. Terminy aktualne na 24.12.2023 Jak sprawdzić, jak długie są kolejki NFZ na kolonoskopię w województwie lubuskim? Przedstawiamy zestawienie miejsc, dzięki któremu dowiesz się, gdzie dostaniesz się na kolonoskopię na NFZ w swojej okolicy w najbliższym możliwym terminie (stan na 24.12.2023). W ten sposób będziesz wiedzieć, gdzie kolejka jest krótsza.

📢 Już wiemy, kiedy gorzowskie koszykarki zagrają z Galatasaray Stambuł! FIBA już oficjalnie potwierdziła, że w 1/8 finału EuroCup Women InvestInTheWest Enea AJP Gorzów zmierzy się z Galatasaray Cagdas Factoring Stambuł. Zespół ze stolicy Turcji to największy faworyt tegorocznych rozgrywek. 📢 Kierowca wjechał w pieszych w Międzyzdrojach. Nie żyją trzy osoby Tragedia w Międzyzdrojach. Trzy osoby nie żyją, w tym 7-letnie dziecko. Kierowca uciekł z miejsca zdarzenia. 📢 Zamiokulkas - trik na wypuszczanie nowych liści. Wsyp to do doniczki, a zamiokulkas odżyje [24.12.2023] Zadbany zamiokulkas jest wspaniałą ozdobą pokoju. Zdarza się jednak, że zamiokulkas marnieje, liście żółkną lub brązowieją i odpadają, a roślina nie wypuszcza nowych. Zdrowy zamiokulkas ma piękne, błyszczące, mięsiste liście w kolorze głębokiej zieleni. Jeśli twój zamiokulkas wygląda źle, dodaj ten prosty, ale skuteczny nawóz do doniczki. Zobacz przepis na nawóz do zamiokulkasa.

📢 Danuta Martyniuk na zdjęciach kiedyś i dziś. Tak się zmieniła ukochana Zenka Martyniuka [24.12.2023] Tak się zmieniła ukochana Zenka Martyniuka - Danuta Martyniuk. Partnerka Zenka Martyniuka przekroczyła już pięćdziesiątkę, ale wraz z upływem czasu jej wygląd staje się coraz bardziej młodzieńczy. Spójrz, w jaki sposób żona "monarchy muzyki disco polo" przemieniła się na przestrzeni lat - kliknij w galerię zdjęć. 📢 Znaczenie imion - osoby o tych imionach są skazane na bogactwo. Im sprzyjają gwiazdy [24.12.2023] Ze znaczenia imion możemy się wiele dowiedzieć na temat naszego charakteru. To właśnie ze znaczenia imienia możemy dowiedzieć się kto jest najinteligentniejszy, kto najczęściej zdradza a kto dochowuje wierności. Ze znaczenia imion udaje się wyciągnąć także informacje dotyczącą naszego podejścia do pieniędzy. Zobaczcie, osoby o jakich imionach przyciągają pieniądze niczym magnes.

📢 Te urządzenia w domu pożerają najwięcej prądu - tabela 2024. Tyle kosztuje korzystanie z tych sprzętów [24.12.2023] Urządzenia elektryczne to dobrodziejstwo postępu. W każdym domu jest już telewizor, lodówka, odkurzacz, pralka. W wielu jest zmywarka, suszarka do ubrań i inne sprzęty. Te urządzenia bardzo ułatwiają życie. Jednak również generują koszty. Które urządzenia elektryczne w domu kosztują nas najwięcej? Mamy wyliczenia - zobacz, co pożera najwięcej prądu. 📢 Nawet 2197 zł - tyle wynosi planowana podwyżka dla nauczycieli w 2024 roku. Mamy wyliczenia [24.12.2023] Od stycznia 2024 roku pensje nauczycieli dyplomowanych zostaną podniesione o 2197 zł. Dla nauczycieli początkujących wzrost ten wyniesie 1433 zł, natomiast dla nauczycieli mianowanych – 1720 zł. Rząd pod przewodnictwem Donalda Tuska potwierdził, że podwyżki wynagrodzeń nauczycieli wyniosą 30% i będą obowiązywały od stycznia 2024 roku.

📢 Osoby z tymi schorzeniami powinny pić zieloną herbatę. Oto zdrowotne właściwości tego napoju [24.12.2023] Zielonej herbacie udowodniono szereg korzystnych właściwości. Regularne picie tego napoju może bardzo pozytywnie wpływać na nasz organizm. Zobacz, co się dzieje z naszym organizmem, gdy pijemy zieloną herbatę. 📢 Tak są otwarte sklepy w wigilię i Boże Narodzenie - Biedronka, Lidl, Żabka. Oto godziny otwarcia sklepów w święta [24.12.2023] Sklepy otwarte w Święta Bożego Narodzenia - oto godziny otwarcia sklepów w wigilię oraz 25 i 26 grudnia 2023 roku. Wigilia wypada w niedzielę z zakazem handlu. Również w Święta Bożego Narodzenia 25 i 26 grudnia w Polsce obowiązuje zakaz handlu i większość sklepów będzie zamknięta. Tradycyjnie część sieci handlowych zmienia godziny otwarcia swoich placówek przed świętami. W wigilię i Boże Narodzenie markety i galerie handlowe będą nieczynne, większość sklepów pozostanie zamknięta. Otwarte będą niektóre Żabki. Zobacz, gdzie można zrobić zakupy w wigilię Bożego Narodzenia a także 25 i 26 grudnia i jakie sklepy zmieniają godziny otwarcia.

📢 Kolizja w Kostrzynie: wyglądała groźnie ale nikt nie ucierpiał. Uszkodzone zostały jednak trzy samochody Do zdarzenia doszło dziś po 13.00 na ul. Wyszyńskiego w Kostrzynie nad Odrą. Uszkodzone zostały łączeni trzy samochody soobowe. 📢 Głośne pożary i katastrofy w Zielonej Górze. O nich mówiła cała Polska Pożar hali z toksycznymi odpadami w Przylepie w lipcu tego roku, odbił się szerokim echem w całym kraju i był jedną z najpoważniejszych katastrof, jakie dotknęły Zieloną Górę. 13 lat temu dramatyczne sceny rozegrały się na os. Pomorskich, gdzie wybuchy gazu zdemolowały kilkadziesiąt mieszkań i pozbawiły życia jedną osobę. Głośno też było o kobietach, które celowo wysadziły mieszkanie w wieżowcu, trzech dużych pożarach w centrum miasta i olbrzymim pożarze lasu. Przypominamy szczegóły tamtych wydarzeń.

📢 Krzysztof Respondek nie żyje. Aktor i artysta kabaretowy zmarł w wieku 54 lat Przygnębiające wieści obiegły dziś internet. 22 grudnia 2023 roku zmarł Krzysztof Respondek, śląski aktor i artysta kabaretowy. O śmierci przyjaciela poinformował za pośrednictwem Facebooka Krzysztof Hanke. 📢 Nowe zasady urlopów w 2024 roku. Zmiany w kodeksie pracy. Będzie więcej dni wolnych od pracy w 2024 roku? 23.12.2023 Urlopy na nowych zasadach po zmianach w Kodeksie pracy. Dodatkowe dni wolne w pracy? W 2024 roku na 365 dni czeka nas 115 dni wolnych i 251 dni pracujących. Sprawdź, ile dni wolnego będzie przysługiwać pracownikom w 2024 roku.

📢 "Warto jest pomagać" - czas podsumować jubileuszowy koncert. To iskierka, która będzie dalej się tlić - mówi Grzegorz Hryniewicz Z Grzegorzem Hryniewiczem, prezesem Stowarzyszenia “Warto jest pomagać” spotkaliśmy się, aby porozmawiać o tegorocznej gali, którą można opisać jako zupełnie niespodziewaną. Niespodziewaną ze względu nie tylko na kwotę, którą udało się zebrać. Czy emocje już opadły?

📢 Czy Carina Gubin miała udaną jesień? Piękna przygoda w Pucharze Polski, problemy w III lidze Podsumowujemy rundę jesienną sezonu 2023/2024 w wykonaniu Cariny Gubin. Czy można ją ocenić pozytywnie? Gubiński klub przeżył piękną i historyczną przygodę w Pucharze Polski na szczeblu centralnym. W III lidze Carina ma problemy i na półmetku rozgrywek znajduje się w strefie spadkowej. 📢 Budżet Nowej soli na 2024 roku przyjęty. Miasto planuje mnóstwo inwestycji 227 milionów złotych dochodów i 262 miliony wydatków planuje Nowa Sól w 2024 roku. Przed świętami radni uchwali budżet miasta. Prezydent Jacek Milewski przedstawił planowane inwestycje. Z krytycznym oświadczeniem wystąpił radny Roman Wilant. 📢 Do kogo po pomoc medyczną w święta? Wykaz czynnych placówek w województwie lubuskim Lubuski NFZ przypomina, że Nocna i Świąteczna Opieka Zdrowotna jest dostępna całodobowo w weekendy oraz dni wolne od pracy. Nie wymaga skierowania i obejmuje pilne przypadki medyczne, gdy lekarz rodzinny nie pracuje.

📢 Tak będzie biegła ścieżka wzdłuż Kłodawki. W Gorzowie i Kłodawie będzie miała długość 5,2 km Znany jest już przebieg kolejnych odcinków ścieżki pieszo-rowerowej wzdłuż Kłodawki. Na terenie Gorzowa będzie miała prawie 3,5 km. Kolejne 1,7 km wybuduje u siebie gmina Kłodawa.

📢 Wieża żarskiego zamku z piernika i lukru wygląda pysznie i okazale. Arkadiusz Olak przez cztery dni przygotowywał tę niezwykłą konstrukcję Jak zrobić wieżę zamkową z pierników? Zarezerwuj sobie całe cztery dni i miej do tego dużo cierpliwości. Arkadiusz Olak zrobił niezwykły projekt, którego na razie nie zamierza zjadać. Bo jest co podziwiać. 📢 Pierwsze wypłaty 800 plus już 2 stycznia. Komu przysługuje nowa stawka świadczenia wychowawczego? Sprawdź! W przyszłym roku świadczenie wychowawcze 500 plus wzrośnie. Rodzice, którym ono przysługiwało, będą mogli spodziewać się dodatkowych 300 zł już od stycznia. Zmiana nastąpi bez konieczności składania dodatkowego wniosku.

📢 Małpia ospa - takie są pierwsze objawy małpiej ospy. Pojawił się nowy groźny szczep mpox Pierwszy przypadek małpiej ospy w Europie potwierdzono w maju 2022 roku, miesiąc później - w czerwcu - małpia ospa pojawiła się w Polsce. Małpia ospa to groźna choroba. Może być nawet śmiertelna. Teraz lekarze stwierdzają kolejne zachorowania na całym świecie. Wywoływane są przez nowy szczep małpiej ospy - mpox. Mpox jest bardziej zjadliwy i ma większą śmiertelność, niż zwykły wirus. Zobacz, jakie są pierwsze objawy małpiej ospy. 📢 13 emerytura w 2024 - tabela brutto i netto. Takie są prognozowane 13 emerytury w 2024 roku dla emerytów Trzynasta emerytura i renta jako stałe, dodatkowe świadczenie weszła do kanonu świadczeń dla seniorów na mocy ustawy w 2020 roku. Wiele osób zastanawia się, czy 13 emerytura pozostanie w mocy po wyborach w 2023 roku. Na razie nic nie wskazuje na to, by trzynasta emerytura miała zostać zlikwidowana. A na jakie przelewy mogą liczyć seniorzy w 2024 roku? Ostatnie dwa lata to rekordowe podwyżki emerytur. Stało się tak, ponieważ wysoka inflacja wpłynęła na wzrost waloryzacji. W 2024 roku waloryzacja również ma być wysoka. Jednak rok 2024 to prawdopodobnie ostatni rok z dwucyfrową waloryzacją. Takie są prognozowane wyliczenia trzynastej emerytury w 2024 roku - zobacz wyliczenia.

📢 Niewolnica Isaura - tak dziś wygląda. Lucelia Santos w maju skończyła 66 lat W latach 80. XX wieku Lucelia Santos była jedną z największych gwiazd telewizyjnych. Serial „Niewolnica Isaura”, w którym grała główną rolę, nadawano w 130 krajach, w tym w Polsce. Polacy ją pokochali. Gdy odwiedziła Polskę, witana była jak królowa. Lucelia Santos 20 maja 2023 roku skończyła 66 lat. Weszła do rządu prezydenta Brazylii Luli da Silvy. Będzie pracować w ministerstwie kultury. Zobaczcie, jak wygląda teraz Lucelia Santos, czyli „Niewolnica Isaura”. 📢 Tak wygląda teraz dom wójta z serialu Ranczo. Oto serialowe Wilkowyje na co dzień Tak wygląda w Jeruzalu, czyli serialowych Wilkowyjach. Od czasu pojawienia się serialu "Ranczo", wieś stała się atrakcją turystyczną. Ławeczka często jest zajęta przez stałych bywalców. Wyglądają tak, jakby czekali na przyjazd ekipy filmowej. Nie potrzebują charakteryzacji.

📢 Dorota Wellman - tak wyglądała 20 lat temu. Możecie być zaskoczeni, prezenterka była blondynką Dorota Wellman to słynna prezenterka związana ze stacją TVN. Od lat w duecie z Marcinem Prokopem prowadzi program "Dzień dobry TVN". Karierę dziennikarską rozpoczęła już w latach 80. w Radiu "Solidarność". W kolejnych latach była związana między innymi z Radiem Eska oraz Radiem Zet. Niewiele osób pamięta jak wtedy wyglądała. Oto zdjęcia Doroty Wellman sprzed 20 lat! 📢 Każdy zna "Maka", ale w Żaganiu jeszcze go nie było! Ruszyła pierwsza restauracja sieciówki W piątek 22 grudnia 2023 ruszyła pierwsza restauracja McDonald'sa w Żaganiu. Pierwszego dnia wnętrza wypełniała głównie młodzież. - Jadłem już w McDonaldzie nie raz - powiedzieli nam Michał i Kuba. - Ale jeszcze nigdy w Żaganiu. To coś nowego. Z pewnością będziemy tu przychodzić.

📢 Czytelnik GL zawiadomił zielonogórską prokuraturę o możliwości popełnienia przestępstwa przez dziennikarzy To jest w przestępstwo – tak o czwartkowych wydarzeniach w Radiu Zachód, powiedziała Bożena Ronowicz, radna i przewodnicząca rady programowej tej rozgłośni. Rozmawiał z nią red. Łukasz Brodzik. 📢 Popowo to lubuskie Las Vegas. Wieś już jest przystrajana tysiącami światełek. Zaraz rozbłysną! W grudniu na chwilę świąteczną stolicą woj. lubuskiego staje się... maleńkie Popowo. Wieś pomiędzy Skwierzyną i Międzyrzeczem już się stroi! Za chwilę rozbłyśnie tysiącami światełek! 📢 Stal Gorzów z licencją na starty w PGE Ekstralidze Kibice Stali Gorzów mogą odetchnąć. Klub dostał licencję na start drużyny ebut.pl Stal Gorzów w PGE Ekstralidze. W dokumencie stoi, że jest to licencja z odstępstwem, bo klub będzie przez rok spłacał opłatę szkoleniową.

📢 Wypadek na DK 27 we Włostowie. Młody rowerzysta trafił do szpitala Do groźnego wypadku doszło w miejscowości Włostów na drodze krajowej nr 27. Rowerzysta wjechał na przejście dla pieszych wprost pod nadjeżdżający samochód. Trafił do szpitala. 📢 Wichury przechodzą przez Lubuskie. Wiatr łamie drzewa i konary. Strażacy mają pełne ręce roboty! Sprawdziły się prognozy synoptyków i ostrzeżenie meteorologiczne. Mocno wiać zaczęło już w nocy z 21 na 22 grudnia. Przez cały piątek lubuscy strażacy odbierali kolejne zgłoszenia. Zdecydowana większość to połamane drzewa i konary. 📢 Nietypowe życzenia świąteczne od urzędników ze Strzelec Kraj. Z dystansem i przymrużeniem oka! Takich świątecznych życzeń na pewno nie widzieliście. Urzędnicy ze Strzelec Krajeńskich nagrali je z przymrużeniem oka. Była furmanka, koń i sceny rodem z kultowego filmu „Miś”. Nagrywać było trzeba szybko, bo śnieg już topniał! Ale po kolei…

📢 Tragedia w Brzeźnicy w powiecie żagańskim. Kierowca dostawczego iveco śmiertelnie potrącił kobietę Do tragicznego wypadku doszło we wsi Brzeźnica. Kierowca dostawczego iveco śmiertelnie potrącił 71-letnią kobietę. Do tragedii prawdopodobnie doszło podczas wykonywania manewru cofania. Szczegóły wyjaśnia policja pod nadzorem prokuratora. 📢 Oto najseksowniejsza piłkarka świata! Zobacz powalające zdjęcia. Internauci zachwyceni jej urodą. Oto Alisha Lehmann 22.12.2023 Alisha Lehmann wie jak przykuć uwagę internautów. Zdjęcia, które publikuje w sieci oczarowały fanów.

📢 Internauci żartują z samochodów. Oto najśmieszniejsze memy o motoryzacji 23.12.2023 Polacy uwielbiają żartować z tematów motoryzacyjnych. Internauci codziennie tworzą nowe memy o kierowcach, ulubionych markach samochodów czy o bieżących wydarzeniach na drogach. Dziś przygotowaliśmy dla Was najśmieszniejsze memy i obrazki motoryzacyjne. 📢 Nowi strażacy w żarskiej komendzie. Są już po uroczystym ślubowaniu Trzech nowych funkcjonariuszy wstąpiło w szeregi strażackiej braci. W Komendzie Powiatowej PSP w Żarach uroczyście złożyli ślubowanie.

📢 Choinki naszych Czytelników podbijają internet! "Przepiękne, osobliwe, najlepsze" | ZDJĘCIA Są Najpiękniejsze? Tak! Oryginalne? No raczej! Pachnące? Nie inaczej! Klimatyczne? A i owszem! Odpowiadamy na te wszystkie pytanie twierdząco, bo... choinki naszych Czytelników podbijają internet. Nie żartujemy, serio! Ich oryginalność i wyjątkowość widać na każdej fotografii. I przyznamy, że kiedy pytaliśmy o wasze drzewka nie spodziewaliśmy się takiego odzewu. Zalaliście nas fotografiami swoich świątecznych wnętrz i drzewek. Efekt? Zajrzyjcie do naszej galerii. Jest pięknie! 📢 Oficjalnie: Marek Cebula nowym wojewodą lubuskim. Co to oznacza dla gminy Krosno Odrzańskie? W piątek, 22 grudnia wieloletni burmistrz Krosna Odrzańskiego, Marek Cebula, został wojewodą lubuskim. Powołanie podpisane przez premiera Donalda Tuska otrzymał z rąk wiceministra spraw wewnętrznych i administracji Tomasza Szymańskiego. 📢 Od dziś więcej policji na drogach w Lubuskiem. Spodziewajcie się kontroli Przed nami jeden z najwspanialszych okresów w roku. Święta Bożego Narodzenia to czas, kiedy spotykamy się w rodzinnym gronie. Wielu, aby przełamać się opłatkiem i złożyć świąteczne życzenia najbliższym, pokona setki kilometrów. W bezpiecznym dotarciu do celu pomogą lubuscy policjanci. Od piątku, 22 grudnia, przez cały świąteczny spodziewajcie się kontroli i zwiększonej ilości patroli na drogach.

📢 Skutki wichury w Lubuskiem. Strażacy interweniowali 65 razy w całym województwie W Lubuskiem mocno wieje, na szczęście interwencji nie było wiele. W całym województwie strażacy przyjęli 65 zgłoszeń związanych ze skutkami silnych wiatrów. 📢 Które sklepy będą otwarte w Wigilię? Jak zmienią się godziny otwarcia sklepów w sobotę? Znamy kalendarz niedziel handlowych 2024 Najbliższa niedziela 24 grudnia, a więc Wigilia, miała być niedzielą handlową. Pod koniec listopada Sejm zdecydował jednak o przeniesieniu jej na inny termin, zatem w kalendarzu nie ma już niedziel handlowych 2023. A które sklepy będą otwarte w Wigilię? Jak zmienią się godziny otwarcia największych sieci w piątek i sobotę? Znamy też kalendarz niedziel handlowych w 2024 roku. Sprawdź, ile niedziel handlowych przewidziano w przyszłym roku? 📢 Czy Gorzów ma najfajniejszy świąteczny tramwaj? Bierze udział w europejskim konkursie! Jeden z czeskich portali internetowych ogłosił konkurs na najpiękniejszy świąteczny tramwaj. W konkursie nominowane zostały także pojazdy z naszego kraju. Głosować można między innymi na specjalnie ozdobiony pojazd, który w grudniu kursuje po gorzowskich ulicach.

📢 To mogą być najważniejsze opinie w sprawie pożaru odpadów w Zielonej Górze Przylepie. Jeszcze mogą zgłaszać się poszkodowani WIDEO Prokuratura Okręgowa w Zielonej Górze czeka na opinie biegłych, które mogą się okazać najważniejsze w śledztwie w sprawie pożaru składowiska odpadów w Zielonej Górze Przylepie. Tymczasem zapadł wyrok w sprawie składowania odpadów. 📢 Czy Twój kot Cię kocha? Po czym to poznać? Oto 10 dowodów na kocią miłość 22.12.2023 Koty, podobnie jak ludzie, mają bardzo różne charaktery. Niektóre kochają być przytulane, a inne wolą zawsze zachować odległość od swoich opiekunów. Nie oznacza to, że Twój przyjaciel Cię nie kocha. Najważniejsze, abyś nauczył się odczytywać uczucia Twojego futrzaka. Oto 10 dowodów, że Twój kot Cię kocha!

📢 500 plus na dziecko to nie wszystko. Dodatkowe świadczenie dla osób pracujących. Sprawdź szczegóły jak je otrzymać 22.12.2023 Oprócz plotek dotyczących waloryzacji świadczenia 500 plus na każde dziecko, pojawiły się postulaty utworzenia dodatkowego świadczenia dla osób pracujących. Mowa tu konkretnie o dodatku 500 złotych dla osób będących na etacie. Sprawdź szczegóły projektu.

📢 Uciekał przed policją z czwórką dzieci. Dwoje z nich nie żyje, a dwoje jest w stanie krytycznym Mężczyzna, który jechał autem z nadmierną prędkością i bez tablic rejestracyjnych, nie zatrzymał się do kontroli policyjnej w stanie Wisconsin w USA. Podczas pościgu samochód przewrócił się, w wyniku czego zginęło dwóch synów kierowcy w wieku 10 lat. 📢 Osoby z tymi schorzeniami nie powinny jeść kapusty kiszonej. Kiszonki może im zaszkodzić Kapusta kiszona to składnik wielu świątecznych potraw. Znajdziemy ją w bigosie, pierogach, kapuście z grochem czy pasztecikach. Święta to jednak nie jedyny czas kiedy jemy kapustę kiszoną. Warto pamiętać, ze jest ona bardzo zdrowa i doskonale działa między innymi na odporność. Niestety, nie każdy powinien po nią sięgać. Zobaczcie, kto nie może jeść kapusty kiszonej.

📢 Mamy to! Stelmet Enea Zastal Zielona Góra wygrał po raz pierwszy w hali CRS! Świetny mecz i nieoczekiwane zwycięstwo Enei Stelmetu Zastalu. Zielonogórscy koszykarze w Orlen Basket Lidze pokonali PGE Spójnię Stargard 105:93! Jest to pierwszy w tym sezonie triumf zastalowców we własnej hali. 📢 Pełen kolęd i znanych melodii koncert przedświąteczny zabrzmi dzisiaj w Filharmonii Zielonogórskiej. Na pewno warto się zrelaksować Jeśli macie Państwo czas na trochę artystycznego oddechu tuż przed świętami Bożego Narodzenia, to idealnym rozwiązaniem jest wizyta w ten czwartek (21.12) o godz. 19 w Filharmonii Zielonogórskiej. Orkiestrę Symfoniczną FZ poprowadzi Grzegorz Wierus.

📢 Lubuskie. Nowe zatrzymania ws. oszustw i prania pieniędzy. Ponad 50 zatrzymanych, kilkaset zarzutów. Mogli "wyprać" nawet kilkaset mln zł! Funkcjonariusze CBŚP i KAS pod nadzorem Prokuratury Regionalnej w Warszawie zatrzymali kolejne 10 osób w ramach śledztwa dotyczącego międzynarodowej zorganizowanej grupy przestępczej. Chodzi o pranie pieniędzy pochodzących z różnego rodzaju przestępstw. Zatrzymań dokonano m.in. na terenie województwa lubuskiego. Szczegóły poniżej.

📢 Wypadek autobusu z pracownikami w powiecie sulęcińskim. Dwie osoby poszkodowane Do wypadku autokaru doszło w czwartek, 21 grudnia, w godzinach porannych. W miejscowości Wielowieś w powiecie sulęcińskim autobus zjechał z drogi i uderzył w drzewo. Dwie osoby zostały poszkodowane. 📢 Z tym znakiem zodiaku ułożysz sobie życie - lista. Oto zodiakalne pary, które stworzą szczęśliwy związek Znaki zodiaku to dwanaście obszarów na niebie, które odpowiadają konkretnej pozycji Słońca w momencie twojego urodzenia. Są one podzielone na miesiące i reprezentują określone cechy charakteru. Każdy znak zodiaku ma zatem swoje specyficzne cechy. Astrologia opiera się na tych znakach, próbując określić charakter danej osoby, ale nie tylko - idzie dalej, starając się zasugerować nam, z kim ułożymy sobie szczęśliwy związek. Zobacz, jaki znak zodiaku do ciebie pasuje, z kim stworzysz szczęśliwy związek - pokazujemy to w naszej galerii.

📢 Politycy Platformy wtargnęli do Radia Zachód. Chcieli sprawdzić czy „wszystko w porządku” Sebastian Ciemnoczołowski i Janusz Rewers z Platformy Obywatelskiej wtargnęli do siedziby Polskiego Radia Zachód. Swoim zachowaniem prowokowali dziennikarzy, którzy sprzeciwili się najściu. Doszło do ostrej wymiany zdań. 📢 Miejski Sylwester pod chmurką. Szampańska zabawa i największe hity ponownie w Zielonej Górze. Przywitaj Nowy Rok w sercu miasta Rok dobiega końca, szampański wieczór coraz bliżej. Nie masz planów? Urząd Miasta w Zielonej Górze zaprasza na sylwestra pod chmurką. Zapowiada się wieczór pełen energii i tanecznych hitów. Gdzie się odbędzie?

📢 Tragiczny wypadek pod Bytomiem Odrzańskim. Nie żyje 19-latek, kierowca pijany. Ofiara to reprezentant Polski Do tragicznego w skutkach wypadku doszło w nocy 19 grudnia. Na drodze wojewódzkiej nr 293 samochód osobowy wypadł z drogi. Audi dachowało. W wypadku zginął 19-letni pasażer. Kierowca samochodu był pijany.

📢 Lubuska firma handlowała złomem i odpadami. Kontrola wykazała, że może być zamieszana w oszustwa podatkowe Funkcjonariusze lubuskiej Krajowej Administracji Skarbowej (KAS) przeszukali jedną z lubuskich firm, która nie płaciła podatków. Szef KAS podjął decyzję o zablokowaniu blisko 5 mln. zł na rachunku bankowym podejrzanej grupy. 📢 Pasterki w Zielonej Górze. Zobacz, o której będą msze w Twojej parafii Już za kilka dni usiądziemy do wspólnej kolacji wigilijnej. Zgodnie z chrześcijańską tradycją po świątecznym posiłku cała rodzina uda się na mszę świętą pasterską, która odprawiana jest na rozpoczęcie świąt Bożego Narodzenia. Jest to jedna z najważniejszych uroczystości kościelnych w roku. Zobacz harmonogram pasterek w zielonogórskich parafiach. 📢 Szpital na Wyspie w Żarach z nowym sprzętem. Kasę na jego zakup przekazały samorządy Sprzet na łączną kwotę 400 tysięcy złotych trafił do Szpitala na Wyspie w Żarach. Na oddział położniczo - ginekologiczny aparat USG, a do poradni okulistycznej w Lubsku specjalistyczny tomograf do badania oczu.

📢 Z tych lubuskich gmin mieszkańcy będą uciekać. A które najbardziej się zaludnią? Najnowsze prognozy Głównego Urzędu Statystycznego nie pozostawiają złudzeń. Do 2040 roku systematycznie będzie zmniejszać się liczba mieszkańców naszego kraju. Spadek zanotuje również województwo lubuskie. Są jednak gminy w regionie, w których liczba mieszkańców wzrośnie.

📢 2 stycznia Gorzów uruchomi nową linię tramwajową. Będzie wozić pasażerów na ul. Dworcową Od wtorku 2 stycznia 2024 w Gorzowie znów będzie jeździła tramwajowa linia nr 4. Będzie woziła pasażerów między krańcówką przed rondem Gdyńskim a skrzyżowaniem ul. Dworcowej z ul. Jancarza. 📢 Ogromne złoża srebra i miedzi w Lubuskiem. Takiego bogactwa nikt się nie spodziewał! Wielkie złoża rudy miedzi i srebra znajdują się pod ziemią w rejonie trzech lubuskich wsi. Jeśli w przyszłości ruszy ich wydobycie, będzie to oznaczać ogromne bogactwo dla całego regionu! Czy to się ziści? Czy jest możliwość, że kopalnia srebra i miedzi ruszy?

📢 Wygraj Thermomixa w NASZEJ LOTERII! Spraw sobie prezent na Święta i Nowy Rok. Wystarczy SMS! Jeszcze tylko do 5 stycznia trwa specjalna runda NASZEJ LOTERII, w której do wygrania są aż dwie nagrody: najnowszy model Thermomixa lub spora gotówka. Jeśli włączysz się do gry już teraz, weźmiesz udział w trzech losowaniach! Szczegóły poniżej. 📢 Wiadukt przy ul. Zjednoczenia znów otwarty! Co dalej z korkami w mieście? Kierujący znów mogą jeździć wiaduktem przy ul. Zjednoczenia. To świetna wiadomość, bo niemal przez miesiąc miasto zmagało się z ogromnymi korkami. Jak będzie teraz? Przekonamy się. 📢 Mężczyźni o tych imionach są najgorszymi mężami. Mają trudny charakter [LISTA] 20.12.2023 Od początku wydają się wspaniałymi partnerami życiowymi, a po ślubie wszystko diametralnie się zmienia. Co możemy wyczytać z konkretnych imion? Zobacz, jacy mężczyźni muszą się bardzo starać w roli mężów. Potrzeba jednak więcej silnej woli - ci mężczyźni muszą się mocniej starać, aby być dobry mężami. Zobacz listę męskich imion, które mogą świadczyć o trudnym charakterze.

📢 Ceny opału w Lubuskiem. Gdzie jest najtaniej? Różnice sięgają kilkuset złotych! Ile kosztuje opał w Lubuskiem? Sprawdziliśmy oferty dla Gorzowa, Zielonej Góry oraz innych największych miast w naszym województwie. Ceny w poszczególnych składach mogą się BARDZO od siebie różnić. Gdzie jest najtaniej? 📢 W Lubuskiem trafiono na rudy miedzi i srebra. Czy koło Żar i Żagania powstanie drugie Klondike? W ramach projektu Peryklina Żar, który obejmuje m.in. gminę wiejską Żary, spółka górnicza Amarante wykonała 30 otworów wiertniczych i dokonała istotnego odkrycia. Po wykonanych w ubiegłym roku (2022) otworach rozpoznawczych Amarante opracowało dodatek do dokumentacji geologicznej. Udokumentowane zasoby miedzi i srebra wynoszą ponad 100 mln ton rudy.

📢 Osoby z tymi schorzeniami nie powinny jeść mandarynek. Im te cytrusy mogą zaszkodzić Mandarynki to ulubiony owoc Polaków, po który sięgamy głównie jesienią i zimą. Wielu z nas nie wyobraża sobie świąt Bożego Narodzenia bez tych cytrusów. Mandarynki traktuje się jak młodsze siostry pomarańczy, jednak dużo bardziej słodkie i łatwiejsze w obieraniu. Wspomagają układ odpornościowy, poprawiają kondycje skóry, hamują procesy starzenia. Niestety, nie każdy może jeść mandarynki. Zobaczcie, kiedy lepiej ich unikać.

📢 Pensja minimalna w 2024 roku - taka będzie podwyżka. Zobacz, jak wzrośnie płaca od stycznia Wiemy, ile wyniesie płaca minimalna i stawka godzinowa w Polsce w 2024 roku. Tyle będzie można zarobić od stycznia. Zobacz, jakie będą zarobki od stycznia przyszłego roku.

📢 Rozpoczął się wojewódzki etap Plebiscytu Sportowego. Już w piątek, 29 grudnia, poznamy zwycięzców! Rozpoczęliśmy kolejną edycję Plebiscytu Sportowego. Jak w ubiegłych latach nagrody zostaną przyznane najpierw w każdym mieście i powiecie, później w skali województwa, a następnie w wielkim ogólnopolskim finale. Partnerem Plebiscytu Sportowego 2023 jest ORLEN - największy sponsor polskiego sportu zawodowego i amatorskiego. 📢 Piegusek - ciasto, które uzależnia. Prosty, sprawdzony przepis Wystarczy szklanka maku, jajka, mleko, masło, cukier i mąka, aby wyczarować pyszne ciasto. Jeżeli będziecie trzymać się przepisu, z pewnością się uda.

