Przegląd prasy 25.01.2024. Zestawiliśmy dla Ciebie najważniejsze wydarzenia z wczoraj. Zobacz naszą prasówkę

📢 Wyłączenia prądu w lubuskim. Zobacz, czy są planowane wyłączenia prądu 25.01 Gdzie można się spodziewać wyłączenia prądu w lubuskim 25.01? Pokazujemy spis miejsc, w których planowany jest brak prądu w lubuskim. Warto wiedzieć, kiedy i gdzie nastąpi przerwa w dostawie prądu w twojej okolicy. Brak prądu w domu może być budzić irytację, dlatego dobrze jest na ten czas znaleźć sobie zajęcie, które nie będzie wymagało korzystania z energii elektrycznej. Przyczyną planowanych wyłączeń prądu są najczęściej modernizacje sieci oraz remonty lub budowy.

📢 Emeryci dostaną zwrot nadpłaconego podatku za 13. i 14. emeryturę. Oto tabela wyliczeń. Seniorzy odzyskają pieniądze Emeryci czekający na marcową waloryzację i trzynastą emeryturę mogą liczyć na dodatkową gotówkę. Niektórzy z nich dostaną zwrot nadpłaconego podatku z trzynastej i czternastej emerytury w 2023 roku. Sprawdź tabelę wyliczeń. Kto dostanie dodatkowe pieniądze? Jakie są warunki? Sprawdź szczegóły!

📢 Zastal Zielona Góra przed batalią o pozostanie w elicie. Najpierw bitwa z Sokołem Łańcut Utrzymanie w Orlen Basket Lidze - to cel Enei Stelmetu Zastalu. W czwartek 25 stycznia o godz. 19.30 zielonogórzanie rozpoczną serię meczów, które zadecydują o ich pozostaniu w najwyższej klasie rozgrywek. W hali CRS zmierzą się z ekipą Muszynianki Domelo Sokoła Łańcut.

📢 Alerty w sklepach 2024. Te produkty wycofano z Biedronki, Lidla i innych sklepów [25.01.2024] Główny Inspektorat Sanitarny (GIS) niedawno zakończył kolejne kontrole, a ich wyniki są już dostępne publicznie. Zapraszamy do zapoznania się z listą produktów, które nie spełniają standardów bezpieczeństwa spożywczego i użytkowego. Poniżej znajdziesz szczegóły oraz galerię zawierającą wycofane towary. 📢 Meble PRL wracają do łask - zdjęcia, ceny. Stare krzesła, fotele, stoliki komody poszukiwane są przez kolekcjonerów [25.01.2024] Urządzanie wnętrz w starym stylu czy duchu vintage jest obecnie w modzie. Stare meble z czasów PRL dostają drugie życie - takie odrestaurowane perełki na aukcjach internetowych są niekiedy sporo warte. Masz takie stare fotele, krzesła, komody, kredensy? Możesz na niektórych zarobić. Zobacz stare meble poszukiwane przez kolekcjonerów. Oto ceny i zdjęcia.

📢 Tak się zmieniała Doda - zdjęcia. Oto odważne stylizacje kończącej 40 lat Doroty Rabczewskiej [25.01.2024] 15 lutego br. Doda skończy 40 lat. Od ponad 20 lat, czyli przez większość swojego życia, jest ważną częścią polskiej sceny muzycznej. Wizytówką artystki stały się zarówno jej cięte riposty, styl ubierania, skandale, jak i spektakularne koncerty na światowym poziomie. Zobaczcie, jak przez kilkanaście lat swojej działalności zmieniała się Dorota Rabczewska - niejednokrotnie wręcz szokowała swoimi odważnymi stylizacjami. Jej zdjęcia pokazujemy w galerii niżej. 📢 Osoby o tych imionach są najmądrzejsze. Według znaczenia imion mają szansę na sukces [25.01.2024] Tradycyjnie przypisuje się imionom pewne cechy charakteru. Przygotowaliśmy dla was ranking, bazujący na interpretacjach ezoteryków dotyczących znaczenia imion. To zestawienie przedstawia najbardziej inteligentne imiona według tych spostrzeżeń.

📢 Nowa tabela trzynastych emerytur z 17 stycznia 2024. Takie świadczenia mogą trafić do seniorów [25.01.2024] Nowy rok przynosi wiele niepewności, zwłaszcza w kwestii trzynastej i czternastej emerytury. Jakie są plany po wyborach, a także jakie są wstępne prognozy w zakresie Trzynastej Emerytury 2024? Zapoznajcie się z najnowszymi informacjami. Od 15 stycznia wiemy znacznie więcej i możemy pokusić się o prognozowanie wysokości trzynastych emerytur w 2024 roku. Przedstawiamy prognozowane dane na podstawie informacji z 17 stycznia. 📢 Powołania na ćwiczenia wojskowe 2024 nie tylko dla 19 latków. Oni mogą dostać wezwanie - te osoby potrzebuje wojsko [25.01.2024] W 2024 roku nawet 200 tysięcy osób może spodziewać się powołania do wojska. Tak wynika z rozporządzenia Rady Ministrów. Wojsko szuka specjalistów o określonych kwalifikacjach, które mogłyby przydać się w polskiej armii. Zobacz, kto może spodziewać się powołania na ćwiczenia wojskowe.

📢 Te choroby wykluczają z powołania do wojska. Takie są aktualne zasady kwalifikacji wojskowej [25.01.2024] Te choroby wykluczą cię z powołania do wojska. W Polsce czynna służba wojskowa nie jest obowiązkowa, ale każdy mężczyzna i tak musi stawić się przed komisją lekarską, podczas której przyznawana jest kategoria wojskowa. Nie wszyscy mogą jednak dołączyć do armii. Wykluczyć nas mogą niektóre choroby przewlekłe i schorzenia. Sprawdź, które choroby sprawią, że nie będziesz mógł wstąpić do wojska. 📢 Nie żyje Danuta Krojcig, społeczniczka, była radna sejmiku województwa lubuskiego Przez wiele lat szefowała Ośrodkowi Integracji Społecznej w Zielonej Górze, który prowadzi hospicjum oraz zakład opiekuńczo-rehabilitacyjny dla seniorów. Dokładnie dwa miesiące temu doprowadziła do końca projekt rozbudowy Ośrodka. 📢 Gorzów będzie miał cztery „nowe” autobusy. Każdy za prawie milion! W czwartek 25 stycznia do Gorzowa mają trafić pierwsze dwa z czterech autobusów. Pojazdy mają już ponad sześć lat. Pasażerów będą wozić od początku lutego.

📢 Koniec procesu w sprawie "afery szprotawskiej"! Było mnóstwo emocji, a nawet łez! W środę 24 stycznia w Sądzie Rejonowym w Żaganiu zakończył się proces w tak zwanej "aferze szprotawskiej". Na publikacji wyroku przez sędzię Agnieszkę Królewicz-Kniat nie stawił się żaden przedstawiciel Prokuratury Regionalnej w Poznaniu, która oskarżała burmistrza Mirosława Gąsika oraz zamieszanego w sprawę geodetę. Współoskarżonym był również ksiądz parafii polsko-katolickiej, który zmarł w grudniu 2020 roku. 📢 Gorzów znów zamknął cmentarze. Chodzi o trzy nekropolie W związku z silnym wiatrem, jaki pojawia się w północnej części Lubuskiego, w Gorzowie zdecydowano o zamknięciu trzech cmentarzy.

📢 Nowe paliwo E10 - sprawdź kompatybilność ze swoim pojazdem. Mamy listę samochodów, które nie mogą tankować nowej benzyny 24.01.2024 Benzyna o nazwie E10 zastąpiła popularną "95". Jednak nie wszystkie auta będą mogły palić E10. Mamy listę aut, które nie są kompatybilne z nowym paliwem. Jak sprawdzić, czy twój samochód może jeździć na E10?

📢 Nowe uzdrowisko w Polsce. Sprawdź, gdzie leży „polska Wenecja" i na co mogą liczyć kuracjusze w 2024 roku Polacy lubią uzdrowiska, ich klimat i walory, a już niedługo lista polskich miejscowości uzdrowiskowych wzbogaci się o kolejne. Nowe uzdrowisko na mapie Polski wielu turystom przypomina Wenecję – włoskie miasto słynące z niezliczonej liczby kanałów, do którego co roku zjeżdżają tłumy. Równie piękne krajobrazy, a na dodatek lecznicze źródła znajdziecie w jednej z miejscowości na Warmii i Mazurach. Sprawdź, gdzie będzie nowe uzdrowisko. 📢 Nawigacja wyprowadziła ich na zalany most. Niecodzienny wypadek dwóch cudzoziemców we Wrocławiu W środę (24 stycznia) doszło we Wrocławiu do dziwnego wypadku. Dwóch cudzoziemców z Indii chciało przejechać autem przez... zalany most. Droga była zamknięta dla ruchu, ale tak ich poprowadziła nawigacja. Samochód utkwił w wodzie. Na miejscu interweniowała straż pożarna i policja.

📢 Rolnicy protestują w Lubuskiem i pozostałych częściach Polski. Zablokowali Gorzów W środę 24 stycznia w każdym regionie Polski odbywają się protest rolników. Sprzeciwiają się m.in. temu, że zboże z Ukrainy trafia na rynek europejski, przez co oni ponoszą ogromne straty. 📢 Te lekarstwa są wycofane. Nie wolno ich zażywać, mogą ci zaszkodzić. Sprawdź, czy nie masz ich w swojej apteczce. GIF wycofał te leki! Te lekarstwa zostały zakazane i wycofane ze sprzedaży przez GIF. Sprawdź aktualny Rejestr Decyzji (RDG) Głównego Inspektora Farmaceutycznego i zobacz, czy wskazane leki nie znajdują się w twojej domowej apteczce. Jakie leki, wyroby medyczne, produkty lecznicze i suplementy diety zostały wycofane z obrotu? Jakich sprzedaż została zakazana? Sprawdź aktualną listę!

📢 500 plus dla małżeństw z długim stażem! Oto, jak otrzymać dodatkowe pieniądze ze świadczenia 500 plus 24.01.2024 Kilka tygodni temu na biurko Marszałek Sejmu Elżbiety Witek trafiła obywatelska petycja dotycząca nowego świadczenia 500 plus. Tym razem dodatek ten miałyby otrzymywać małżeństwa z długoletnim stażem. Sprawdź szczegóły, kto może otrzymać 500 plus dla małżeństw.

📢 Cyberoszuści atakują! Ofiarami są seniorzy i młodzi. Z kont kradną pieniądze, zaciągają kredyty, które trzeba spłacać. Jak działają oszuści? Ataki cyberprzestępców dotykają już nie tylko seniorów i osoby mniej zaawansowane technologicznie. Coraz zręczniejsze podszywanie się oszustów pod instytucje finansowe, kurierów czy nawet osoby z rodziny jest niestety codziennym zjawiskiem, przed którym przestrzega zielonogórska Policja. Kluczowym elementem walki z cyberprzestępczością jest edukacja. Sprawdź, jakie są typowe cechy fałszywych komunikatów. Jak sprawdzić, czy strona internetowa jest bezpieczna?

📢 Kolejny duży wyciek danych Polaków! Chodzi o imiona i nazwiska oraz numery PESEL. Tym razem to nie sprawka hakerów Kolejny duży problem z wyciekiem danych osobowych obejmuje najważniejsze prywatne informacje Polaków. Do sieci mogły trafić m.in. numery PESEL, imiona i nazwiska, a nawet dane medyczne dużej liczby osób. Sprawdź, czy twoje dane są wśród nich.

📢 Superprodukcja z lubuskimi wątkami. Rusza serial "Masters of The Air". Współtwórcami Tom Hanks i Steven Spielberg Już za kilka dni (26 stycznia 2024) na platformie Apple TV+ będzie można obejrzeć serial "Masters of The Air", czyli "Władcy przestworzy". W jego produkcję zaangażował się Tom Hanks oraz Steven Spielberg. Marek Łazarz, dyrektor Muzeum Obozów Jenieckich zdradza, że kilka odcinków rozgrywa się w żagańskim obozie, chociaż zdjęcia powstawały w Wielkiej Brytanii. Współpracował przy tworzeniu scenografii i jego nazwisko znalazło się w napisach końcowych!

📢 Wyjątkowa wystawa Piotra Szulkowskiego „Woda + Środowisko + Sport + Życie” w Galerii Biblioteki Uniwersytetu Zielonogórskiego W Galerii Biblioteki Uniwersytetu Zielonogórskiego im. prof. Jana Berdyszaka odbył się wernisaż wystawy Piotra Szulkowskiego „Woda + Środowisko + Sport + Życie”. 📢 32. finał WOŚP w Kostrzynie nad Odrą w „Kręgielni” i na Placu Wojska Polskiego. Mamy program Już w niedzielę, 28 stycznia, w całej Polsce odbędzie się 32. Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Z orkiestrą od lat nieprzerwanie gra Kostrzyn nad Odrą. Sprawdzamy, jakie atrakcje przygotowano z okazji 32. Finału WOŚP.

📢 Zobacz wyjątkowy dom Katarzyny Dowbor – galeria zdjęć. Tu kręcony jest najnowszy program dziennikarki „Dowborowa od nowa” Katarzyna Dowbor mieszka w przytulnym domu z ogrodem nieopodal Warszawy. Lubiana dziennikarka zaaranżowała wnętrza bez pomocy architekta. Wieloletnia prowadząca „Nasz Nowy Dom” postanowiła jednak, że czas na remont. Spektakularną metamorfozę pokaże w nowym programie „Dowborowa od nowa”. Zobacz, gdzie mieszka Katarzyna Dowbor z ukochanymi zwierzakami. 📢 Wysoki poziom lubuskich rzek. Czy roztopy i ulewne deszcze mogą być groźne? Sprawdziliśmy, jak wysoki jest poziom lubuskich rzek. W wielu miejscach stan jest niższy, niż jeszcze dwa czy trzy tygodnie temu. Pamiętajmy jednak, że w Polski dotarło gwałtowne ocieplenie, padają też ulewne deszcze. Czy to może przełożyć się na wzrostu poziomu wody? Sprawdzamy. 📢 Przepowiednie na 2024 rok. Lek na alzheimera, wojna w Europie i śmierć wielkiego przywódcy Rok 2023 pomału przechodzi do historii. Przed nami nowy, kolejny rok - 2024. Dla osób wyznających motto - "Nowy Rok, Nowa Ja", to czas postanowień, większych motywacji i pozytywnego nastawienia do walki o lepsze życie. Wróżka Roma specjalnie na życzenie naszych czytelników postanowiła sprawdzić, co przyniesie nam 2024 rok. Z pewnością będzie ciekawie. Oto przepowiednie na 2024 roku. Zobacz, co wywróżyła nam Wróżka Roma!

📢 Brutalne morderstwo w Brójcach. Policja ma sprawców. Zatrzymano 19-latka i 17-latka. Była jeszcze trzecia próba morderstwa! Dzięki zaawansowanym metodom śledczym możliwe było ustalenie i zatrzymanie 19-latka, który we wrześniu ubiegłego roku dokonał zabójstwa 75-letniej mieszkanki Brójec. Praca lubuskich policjantów doprowadziła do przełomu związanego z wyjaśnieniem kolejnego mordu. Już wiemy, że za zabójstwem 82-latki oprócz zatrzymanego wcześniej 19-latka, stoi również jego 17-letni kolega. Sprawa nadzorowana jest przez Prokuraturę Okręgową w Gorzowie Wielkopolskim. 📢 Ważny pokaz na jeziorze! Straż pożarna uczyła dzieci w Łagowie, jak bezpiecznie spędzić zimowe ferie Nad jeziorem w Łagowie Lubuskim odbył się pokaz i szkolenie dla najmłodszych z zakresu bezpiecznego zachowania nad wodą w ramach kampanii "Bezpieczne ferie". Przeprowadzili je strażacy. 📢 Cudowny, zimowy park w Żaganiu z odnowionymi fontannami. Jeśli jeszcze nie byliście, to koniecznie tu przyjedźcie! Remont fontann w żagańskim parku rozpoczął się w 2018, doprowadzeniem zasilania. Po latach gruntownego remontu doczekało się kilka fontann. Najbardziej spektakularna zmiana dotyczy fontanny z Nereidami. Rzeźba grupy postaci znowu wróciła na cokół, tym razem wykonane z innego materiału.

📢 Gorzów. Torowisko wzdłuż Pomorskiej do przebudowy. Będzie też przetarg na projekt nowej linii Jeszcze w tym roku ma zostać ogłoszony przetarg na dokumentację przebudowy torowiska wzdłuż ul. Pomorskiej. Tak samo będzie z budową torowiska wzdłuż ul. Jancarza. 📢 Czy te dysproporcje zadecydują o rozpadzie województwa? Czy Gorzów jest marginalizowany? Kiedy w Zielonej Góry rozpoczyna się właśnie dyskusja o tym, co zrobić, aby miasto liczyło 200 tysięcy mieszkańców, w kurczącym się Gorzowie Wlkp. trwa dyskusja o jego pozycji i statusie w województwie.

📢 Burmistrz Sulechowa spotkał się z mieszkańcami, by podsumować rok i przedstawić planowane inwestycje. Były też życzenia W Sulechowskim Domu Kultury odbyło się Noworoczne Spotkanie Burmistrza z Mieszkańcami. Podczas tego spotkania, burmistrz przedstawił kluczowe informacje dotyczące planów finansowych na rok 2024 oraz podsumowanie zrealizowanych inwestycji w latach 2019-2023.

📢 Koncert Marka Torzewskiego w Sulechowie. Sala wypełniła się po brzegi Sulechów stał się świadkiem wyjątkowego wydarzenia kulturalnego, które przyciągnęło tłumy miłośników muzyki operowej i nie tylko. Burmistrz Sulechowa Wojciech Sołtys, zaprosił do miasta jednego z najwybitniejszych polskich tenorów Marka Torzewskiego, który wystąpił w Sulechowskim Domu Kultury. Wydarzenie cieszyło się ogromnym zainteresowaniem, a sala widowiskowa wypełniła się po brzegi. 📢 Pokażcie naturę swoich okolic! Nagrody na Was czekają! A potem plener, wystawa na deptaku w Zielonej Górze i inne atrakcje Od 29 lat chwalą naturę swoich okolic. Sześć tysięcy osób rywalizowało - i nadal to robi – w różnych kategoriach artystycznych. Bierze udział w plenerach i wystawach. Ale jak mówią uczestnicy, najważniejsze są ludzkie kontakty i niepowtarzalna atmosfera. Bo jak powtarzają: Artysta ma prawo wyglądać głupawo!

📢 Jak doszło do śmiertelnego wypadku w Osiecznicy pod Krosnem Odrzańskim? Sprawę bada prokuratura Na początku roku doszło do tragicznego wypadku pod Krosnem Odrzańskim. W okolicach Osiecznicy, na wysokości stacji paliw potrącona została 18-latka ze skutkiem śmiertelnym. Jak doszło do wypadku? Prokuratura bada sprawę. 📢 Rolnicy będą protestować w Gorzowie. Gdzie możliwe utrudnienia? W środę 24 stycznia w Gorzowie ma się odbyć protest rolników. Będą protestować w ramach solidarności z rolnikami w Europie m.in. przeciwko temu, że ukraińskie zboże trafia na rynek europejski.

📢 Maciej Wąsik wyszedł z zakładu karnego! - WIDEO Maciej Wąsik opuścił areszt! - Bardzo Wam wszystkim dziękuje, że byliście tu przez tyle dni ze mną. Chciałem podziękować mojej żonie, która była bardzo silna - powiedział przed bramą więzienia Maciej Wąsik.

📢 Michał Iwanowski z Platformą Obywatelską ma wiele wspólnego. Czy to dlatego on został likwidatorem na wniosek ministra? Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego powołał likwidatora publicznego Radia Zachód. Tym samym rozgłośnia i proces jej likwidacji trafia w ręce oddanego Platformie Obywatelskiej aktywisty. 📢 Dramat zwierząt w Krzeszycach. Stado bydła jest głodzone i pozbawione opieki? Sprawa zaniedbanego bydła z Krzeszyc w powiecie sulęcińskim ciągnie się od lat. Chodzi o zwierzęta przebywające w jednym z gospodarstw, którym właściciel nie potrafi zapewnić należytej opieki. Z ostatnich zdjęć i relacji mieszkańców wynika, że sytuacja krów wciąż jest dramatyczna. Czy ich koszmar kiedyś się skończy? 📢 Psy do przygarnięcia w Żarach. Jeśli planujecie zakup zwierzaka do swojego domu, pomyślcie o adopcji Pies to ogromny obowiązek i odpowiedzialność. Wiele osób marzy o tym, żeby mieć w domu takiego przyjaciela, najlepiej określonej rasy. Często wiele cudownych psów czeka na przygarnięcie zupełnie za darmo.

📢 Studniówka IV LO w Gorzowie. Tak bawili się młodzi na 100 dni przed maturą! Zobaczcie zdjęcia Studniówka IV LO w Gorzowie jak zawsze zachwyciła. Młodzi bawili się znakomicie, a wyglądali... jeszcze lepiej. Zobaczcie naszą galerię! 📢 Bezpłatne badania w niedzielę. Szpital Uniwersytecki w Zielonej Górze zagra z WOŚP! W niedzielę, 28 stycznia Kliniczny Oddział Chorób Płuc w Zielonej Górze zaprasza na bezpłatne badania spirometrii u dorosłych. Na chętnych czekać będzie 6 lekarzy i 6 pielęgniarek. Obowiązują wcześniejsze zapisy.

📢 Holenderski sąd domagał się wydania rodziny z dzieckiem. Krakowski sąd nie zgodził się. Holendrzy zamierzają zostać w Myślenicach na stałe Krakowski sąd odmówił wydania holenderskiej rodziny w związku z wydaniem za nimi przez holenderski sąd Europejskiego Nakazu Aresztowania. Rodzice małej Olivii uciekli wraz z nią z Holandii do Polski, ponieważ tamtejszy sąd chciał im zabrać dziecko. Posiedzenie było niejawne z powodu mi.in. danych wrażliwych, które są w dokumentacji medycznej dziecka. - Rodzice i ich córeczka w końcu mogą bezpiecznie urządzić się w naszym kraju - mówi mec. Monika Brzozowska-Pasieka, pełnomocniczka Holendrów.

📢 Podpalał samochody w Zielonej Górze. Piroman sam zgłosił się na komisariat Popularne powiedzenie mówi, że na złodzieju czapka gore. Sprawdziło się ono również w przypadku piromana, który kilka dni temu podpalił dwa samochody w różnych częściach Zielonej Góry. Winowajcę szybko zaczęły gryźć wyrzuty sumienia. Jak stwierdził - poczuł, że policjanci depczą mu po piętach, więc postanowił sam zgłosić się na komendę. 📢 Ogromny pożar strawił część ich dobytku i miejsce pracy. Przez lata pomagali innym, teraz sami tej pomocy potrzebują Do ogromnego pożaru doszło w poniedziałek, 22 stycznia nad ranem. Strażacy z kilku jednostek zostali postawieni na równe nogi i wezwani do miejscowości Rybojady. Jak się okazało, budynkiem, który płonął był tartak - źródło utrzymania rodziny oraz miejsce pracy wielu osób.

📢 Miały być ciekawe prezenty, wyszły niesprawiedliwe zasady. O co chodzi w aferze woreczkowej w Rossmannie? Miała być niespodzianka i ciekawe prezenty dla klientów, tymczasem najnowsza promocja w Rossmannie na kilka dni po jej zakończeniu wciąż wzbudza wiele emocji. Czy Rossmann dobrze zaplanował promocję? O co chodzi w aferze woreczkowej w Rossmannie? Sieć tłumaczy swoje zamiary.

📢 Gala Sportu Lubuskiego 2024. Kamila Kubas: Ograniczenia istnieją tylko w naszej głowie Odwaga, by realizować marzenia, jest najważniejsza – mówi Kamila Kubas, była parakajakarka, która przez kapitułę 61. Plebiscytu Sportowego „Gazety Lubuskiej” została wyróżniona nagrodą specjalną. 📢 Obwodnica Strzelec Krajeńskich rośnie w oczach. Kiedy będzie gotowa? W dobrym tempie postępuje budowa obwodnicy Strzelec Krajeńskich. Inwestycja jest już gotowa w ponad czterdziestu procentach. Warte blisko osiemdziesiąt milionów złotych zadanie jest pierwszym w województwie lubuskim realizowanym w ramach programu budowy stu obwodnic.

📢 13 salonów fryzjerskich z Zielonej Góry, które najczęściej polecają klientki To miejsce, do którego idziemy z pełnym zaufaniem. Po wyjściu może się okazać, czy mamy lepsze samopoczucie, czy gorsze, choć czasem może się okazać, że nikt nie zauważy naszych zrealizowanych planów i efektów starań stylisty. Jak wybrać fryzjera, żeby fryzura podkreśliła, lub wydobyła urodę, dodała nowej energii i zwyczajnie - podobała się nam? Najlepsze są opinie innych o danym salonie. Wybraliśmy 13 takich polecanych miejsc w Zielonej Górze. 📢 Australian Open 2024. Poznaj najpiękniejsze tenisistki wielkoszlemowego turnieju w Melbourne Turniej tAustralian Open 2024 zaplanowano na 14-28 stycznia. Na twardych kortach w Melbourne odbędzie się walka o pierwszy Wielki Szlem w nowym sezonie. Poznaj najpiękniejsze i najgorętsze tenisistki, które przystąpiły do zmagań w grze pojedynczej. Na Instagramie chwalą się wysportowanymi sylwetkami, smukłymi ciałami. Zdjęcia - w galerii.

📢 W lutym rusza kwalifikacja wojskowa w Lubuskiem. Znamy terminy dla powiatów. Kto dostanie wezwanie? Na początku lutego ruszą pierwsze w tym roku kwalifikacje wojskowe w województwie lubuskim. Potrwają do końca kwietnia. W tym czasie młodzi mieszkańcy regionu, którzy zostali wezwani do stawienia się przed komisją lekarską przejdą badania i otrzymają kategorię zdolności do pełnienia służby.

📢 Najpierw jajka po turecku, a później Pidżama Porno. Taki będzie finał WOŚP w Gorzowie Ponad 350 wolontariuszy, koncerty w Arenie Gorzów, do tego licytacje m.in. voucher prezydenta Jacka Wójcickiego. W Gorzowie już odliczają dni do 32. finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. 📢 Będzie przebudowa drugiej nitki wiaduktu na ul. Zjednoczenia w Zielonej Górze 20 lutego minie termin składania ofert na przetarg ogłoszony przez miasto Zielona Góra w sprawie przebudowy wiaduktu zachodniego w ciągu ul. Zjednoczenia. Procedura ruszyła, a jeszcze nie jest gotowa pierwsza nitka. Prezydent miasta uspokaja.

📢 Możemy zostawić auto za darmo na noc na parkingu wielopoziomowym przy Palmiarni w Zielonej Górze Nikt z nas nie lubi skrobać szyb. Mieszkający w pobliżu Palmiarni zielonogórzanie mogą parkować od 20.00 do 7.00 za darmo – o czym przypomina Zakład Gospodarki Komunalnej w Zielonej Górze. – Pamiętajmy też, że w ciągu dnia pierwsza godzina jest za darmo.

📢 Ktoś, chyba z Klubu Jagiellońskiego, pisał, że Trzecia Droga, a konkretnie Nowy PSL, miał być wyborem konserwatystów,którym PiS się przejadł Dzięki dociekliwości Roberta Mazurka dowiedziałem się o istnieniu posła Lubczyka. Dociekliwość sprowadza się do tego, że gdy rano do RMF-u przychodzi ktoś z PSL-u, musi się do posła Lubczyka ustosunkować. 📢 Absolwentka prawa na UZ nagrodzona. Co robiła w Krajowej Radzie Radców Prawnych w Warszawie? Natalia Lichacz, absolwentka prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Zielonogórskiego, osiągnęła najlepszy wynik w naszym regionie na egzaminie wstępnym na aplikację radcowską uzyskując 136 punktów. W związku z tym została zaproszona do udziału w uroczystej inauguracji I roku szkoleniowego aplikacji radcowskiej 2024, która odbyła się w Krajowej Radzie Radców Prawnych w Warszawie.

📢 Górka Tatrzańska w Zielonej Górze to idealne miejsce weekendowe szaleństwo na sankach. Zobacz, jak zimą wyglądają Lasy Piastowskie! Jeszcze wczoraj mogliśmy się cieszyć kilkucentymetrową warstwą śniegu, a dziś wraz z dodatnią temperaturą przyszła odwilż. Na szczęście, niektórym udało się skorzystać z ostatniego słonecznego, zimowego dnia i pozjeżdżać na sankach. Wzgórza Piastowskie i Górka Tatrzańska to jedno z najlepszych miejsc, aby cieszyć się zimowym szaleństwem. Zobaczcie, jak wyglądała w weekend! 📢 Ogromny pożar w pow. międzyrzeckim. W akcji kilkanaście jednostek straży W poniedziałek, 22 stycznia nad ranem strażacy z kilku jednostek zostali postawieni na równe nogi. Jak się okazało w jednej z miejscowości powiatu międzyrzeckiego palił się budynek. 📢 Nieczynny poewangelicki kościół w Babimoście po wielu latach doczekał się remontu Ten kościół jest nieczynny od 1945 roku. Popadał w ruinę, ale jest dobra wiadomość. Po wielu latach uda się rozpocząć remont. Będzie nowa wieża i elewacja. To pierwszy etap przebudowy budynku posakralnego… Umowa na remont poewangelickiego kościoła została podpisana. Kiedy koniec prac?

📢 Chcesz, żeby do karmnika przyleciały konkretne ptaki? Wsyp im to co lubią. Tym zajadają się kowaliki, gile, sikorki, dzwońce i inne O tym, że ptaki trzeba dokarmiać z głową, już wiemy. Nie zostawiamy im chleba, ani produktów solonych, bo mogą poważnie zaszkodzić naszym skrzydlatym przyjaciołom. Jeśli uwielbiasz obserwować ptaki i zależy ci, żeby zobaczyć ich jak najwięcej, pamiętaj, że wiele z nich lubi inne smakołyki, dlatego warto postawić na różnorodność. Sprawdź, jakie ptaki mogą odwiedzić karmnik, jeśli znajdą w nim coś pysznego dla siebie. 📢 "Mówi, że jest ze spółdzielni i naprawia okna". Gorzowianka ostrzega przed oszustem Nie dajcie się naciągaczom! – apeluje gorzowianka. W piątek do jej mamy przyszedł mężczyzna, który miał powiedzieć, że jest ze spółdzielni. A po naprawie okna skasował 245 zł.

📢 Paulina Rzeźniczak pochodzi z Międzyrzecza. Lubuszanka z mężem odliczają już dni do porodu Wciąż niewielu o tym wie, ale Paulina Rzeźniczak (z domu Nowicka) to rodowita Lubuszanka! Piękna 30-latka, o której głośno jest w mediach, pochodzi z Międzyrzecza. To tutaj ma swój rodzinny dom i ukochanych bliskich. Nic więc dziwnego, że to właśnie w Międzyrzeczu zorganizowała Baby Shower! 📢 W lubuskiem powstanie nowy most na Bobrze! Szprotawa chce połączyć dwie wsie Burmistrz Mirosław Gąsik informuje, że trwają intensywne prace w związku z pomysłem budowy kładki pieszo-rowerowej, która połączy szprotawskie wsie: Nową Kopernię i Dziećmiarowice. Nowa przeprawa przez Bóbr z pewnością ucieszy nie tylko mieszkańców tych miejscowości. Pierwsze, przykładowe wizualizacje kładki zostały opracowane przez dr inż. Mateusza Rajchela z Politechniki Rzeszowskiej.

📢 Morsy z Żar i okolic. Wchodzą do lodowatej wody z własnej, nieprzymuszonej woli i jeszcze się uśmiechają! Morsowanie poprawia odporność organizmu, hartuje, poprawia krążenie... zalet jest wiele, ale to jest atrakcja dla bardzo odważnych. Poprosiliśmy naszych Czytelników o zdjęcia z morsowania. Śmiałków, jak się okazuje, nie brakuje.

📢 W zachodniej Polsce powstaje jedna z ciekawszych ekspozycji judaistycznych. Muzeum Ziemi Międzyrzeckiej przejęło dawną synagogę Dawna synagoga w Międzyrzeczu za jakiś czas stanie się ekspozycją poświęconą judaikom. Na razie, Muzeum Ziemi Międzyrzeckiej stało się właścicielem byłej miejskiej synagogi. Środki na zakup wygospodarowało jeszcze w 2023 roku Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, dzięki czemu w zachodniej Polsce powstanie unikalna ekspozycja judaistyczna. 📢 W Kostrzynie rozbił się wojskowy MiG. O tej katastrofie nikt miał nie wiedzieć. Wciąż jednak pamiętają o niej mieszkańcy miasta Był maj 1965 r. Na niebie nad Kostrzynem pojawił się wojskowi MiG. Nic dziwnego. W tych czasach nad Kostrzynem roiło się od samolotów wojskowych. Tym razem jednak coś poszło nie tak. Doszło do katastrofy, o której nikt miał nie wiedzieć.

📢 Tak kiedyś wyglądała główna droga Gorzowa: ulica Sikorskiego. Poznasz, w którym miejscu wykonano zdjęcia? [GALERIA] Centrum Gorzowa przez lata się zmieniało. Dziś to - w sporej części - deptak. A kiedyś? Kiedyś... serce miasta wyglądało nieco inaczej. Zobaczcie. 📢 Lubuski Hogwart z ogromnym dziedzińcem i cudownym parkiem. Wygląda jak filmowy zamek, zachwyca w każdym calu | ZDJĘCIA, WIDEO Pałac w Trzebiechowie to piękna i zabytkowa budowla. Z lotu ptaka wygląda przepięknie, z ziemi zaś budzi respekt i niejako przytłacza swoim ogromem. To miejsce jest obowiązkowym punktem ma turystycznej mapie dla wszystkich miłośników historii i architektury, a także dla tych, którzy szukają spokojnego i odprężającego miejsca do wypoczynku. Pewnie nie wszyscy wiedzą, że wewnątrz obiektu znajduje się szkoła! Nie spotkamy tam Gryfonów, Ślizgonów, Puchonów, Krukonów, niemniej budynek w każdym calu robi ogromne wrażenie. I nie chodzi tylko o to, że na żywo prezentuje się oszałamiająco i przypomina ten słynny filmowy zamek. To nasza architektoniczna, lokalna perełka. Sami zobaczcie.

📢 Studniówka V LO w Zielonej Górze. Wspaniała zabawa z klasą i świetną muzyką! Zobaczcie zdjęcia Pięć klas maturalnych z V LO w Zielonej Górze imienia Krzysztofa Kieślowskiego bawiło się w piątek w hali akrobatycznej na swojej studniówce. Cieszyli są, że są razem, bo wkrótce ich drogi się rozejdą. A przecież przez pandemię koronawirusa nie dane im było spędzić w szkole tyle czasu, ile powinni.

📢 Niesamowite spotkanie z wilkiem w Lubuskiem. Potężny drapieżnik... zapozował do zdjęcia. Zobaczcie ten wzrok! Pan Wiesław zrobił prawdopodobnie fotografię życia, z której może być dumny. Aby spotkać wilka, trzeba mieć ogromne szczęście, ale żeby zrobić mu takie zdjęcie? To już nie lada sztuka z domieszką szczęścia. Coś wspaniałego!

📢 Najprostszy przepis na pączki serowe. Karnawałowy przysmak powstaje w kilka chwil. Tak łatwe i pyszne, że można je robić codziennie Pączki serowe są znacznie łatwiejsze i szybsze do przygotowania niż tradycyjne pączki na drożdżach. Ciasto powstaje z zaledwie kilku składników, nie wymaga długiego wyrabiania ani wyrastania. Pączki są delikatne, mięciutkie i przepyszne. Idealne na karnawał oraz tłusty czwartek. 📢 W Zakładzie Karnym w Krzywańcu kobiety odbywają karę z dziećmi. Dom Matki i Dziecka nie przypomina więzienia Urodziła się w więzieniu. Jej życie było naznaczone alkoholem, porzuceniem przez matkę, a potem, już jako osadzona, wróciła do więzienia i tu urodziła dziecko. Ta dziewczyna podziękowała nam za wszystko, mówiąc, że po raz pierwszy w życiu doświadczyła normalnego traktowania. Istnieje nadzieja, że w jej przypadku to błędne koło zakończy się na niej, bo nie pozwoli, by jej dziecko przeszło przez to samo, co kiedyś ona - mówi Diana Klaus, kierownik Domu Matki i Dziecka w Zakładzie Karnym w Krzywańcu.

📢 Szalona studniówka IV LO w Gorzowie. Tak bawi się młodzież z „Ronda”! Sezon studniówkowy trwa w najlepsze! W sobotę 21 stycznia swój bal mieli m.in. uczniowie IV Liceum Ogólnokształcącego w Gorzowie.

📢 Ile zarabia Jurek Owsiak i jego żona? Znamy wysokość ich pensji Na kanwie dyskusji o wysokości wynagrodzeń w państwowych spółkach Jurek Owsiak zabrał głos i wyjaśnił, ile zarabia on sam, jego żona oraz pracownicy fundacji WOŚP. "Miesięcznie Fundacja WOŚP ponosi koszt pensji dla zatrudnionych na etacie 35 osób w wysokości 136 450 zł. W okresie przed i po Finale razem z nami pracują okresowo, przez mniej więcej 3 miesiące, tzw. Krasnale. Obsługują oni mnóstwo rzeczy i robią oni kawał solidnej roboty, przygotowując do przepotężnego Finału nie tylko sztaby w Polsce, ale także na całym świecie. Globalnie zarobki siedmiu Krasnali przez te 3 miesiące wynoszą około 60 tysięcy złotych. Najniższa pensja w Fundacji WOŚP wynosi 3230 brutto, a więc 2300 netto. " - czytamy na facebookowym profilu Jurka Owsiaka.

📢 Internauci skomentowali ułaskawienie Kamińskiego (memy) Prezydent Andrzej Duda ułaskawił byłego szefa CBA Mariusza Kamińskiego skazanego za działania w tzw. "aferze gruntowej". Kamiński powiedział, że to "symbol przywracania podstawowego poczucia sprawiedliwości, uczciwości i przyzwoitości w życiu publicznym". A co na ten temat sądzą internauci?

