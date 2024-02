Przegląd prasy 26.02.2024. Zestawiliśmy dla Ciebie najważniejsze wydarzenia z wczoraj. Zobacz naszą prasówkę

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 25.02. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Gdzie są utrudnienia w ruchu w woj. lubuskim (26.02.2024)? Sprawdź, gdzie mogą wystąpić trudności”?

Prasówka 26.02: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Gdzie są utrudnienia w ruchu w woj. lubuskim (26.02.2024)? Sprawdź, gdzie mogą wystąpić trudności Które drogi w województwie lubuskim 26.02.2024 nie są przejezdne? Roboty drogowe: droga 32, m. Okunin (75. km na odc. 0 km) Wykonywane roboty: legalizacja i plombowanie kamer urządzeń rejestrujących prędkość na drodze. Ruch wahadłowy sterowany ręcznie..

📢 Gdzie nie będzie prądu w lubuskim 26.02? Sprawdź planowane wyłączenia prądu oraz awarie Gdzie planowane są wyłączenia prądu w lubuskim (26.02)? Warto wiedzieć, kiedy może to nastąpić w twojej okolicy. Przyczyną wyłączenia prądu są najczęściej remonty, budowy lub modernizacje sieci. Dobrze jest przygotować się na tego typu sytuacjew lubuskim. Przedstawiamy spis miejsc, gdzie planowane są wyłączenia prądu w lubuskim Brak prądu może być denerwującym zjawiskiem, dlatego warto znaleźć sobie zajęcie na ten czas, które nie wymaga użycia energii elektrycznej.

📢 Opłaty za sanatorium NFZ 2024. Tyle zapłacisz za pobyt w pokoju jednoosobowym, dwuosobowym i wieloosobowym. Sprawdź! Ile zapłacisz za pobyt w sanatorium w 2024 roku? Każdy pacjent, który przebywa w sanatorium uzdrowiskowym, ponosi koszt zakwaterowania i wyżywienia. Wysokość opłaty za jeden dzień pobytu pacjenta dla turnusów trwających 21 oraz 28 dni zależy od standardu pokoju.

Prasówka 26.02: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Trwa klątwa Areny Gorzów wobec szczypiornistów Stali. Znowu w niej przegrali W Lidze Centralnej piłkarzy ręcznych stalowcy przegrali w niedzielę (25 lutego) w Arenie Gorzów po rzutach karnych z Olimpią Piekary Śląskie. To już czwarta porażka gorzowian w tym obiekcie, a szósta z rzędu.

📢 Oto Alicja Walczak z programu "Big Brother" - tak dziś wygląda. Zobaczcie zdjęcia! [26.02.2024] Zobaczcie, jak dziś wygląda Alicja Walczak z Big Brothera. Ma już 56 lat. Alicja Walczak była uczestniczką kultowej, bo pierwszej edycji programu "Big Brother" w TVN w 2001 roku. Wówczas miała 35 lat. Dała się poznać, jako inteligentna, piękna kobieta z długimi czarnymi włosami i wspaniałą figurą. Od jej udziału w tamtym programie minęły już 22 lata, ale dla niej czas się zatrzymał. Zobaczcie, jak dziś wygląda Alicja Walczak z Big Brothera. 📢 Te psy uznawane są za najmądrzejsze. Mamy najnowszy ranking mądrych ras psów [26.02.2024] Pies to prawdziwy przyjaciel człowieka. Nic więc dziwnego, że coraz więcej osób decyduje się, by w codziennej wędrówce przez życie towarzyszył mu czworonóg. Warto jednak pamiętać, że w zależności od wybranej przez siebie rasy, możemy spodziewać się różnych charakterów.

📢 Te błędy często robimy. Nie? To zapraszamy na dyktando z prof. Jerzym Bralczykiem do biblioteki w Zielonej Górze Z naszą ortografią nie jest najlepiej. Dlatego warto przypominać o poprawnej polszczyźnie. W różny sposób np. biorąc udział w IV Lubuskim Dyktandzie Ortograficznym pod hasłem „Połam pióro”. A gościem specjalnym będzie prof. Jerzy Bralczyk! 📢 Trzynasta emerytura 2024 - tabela wypłat netto. Kiedy wypłata i ile na rękę? Oto wyliczenia [26.02.2024] Wiemy już, jakie w tym roku będą trzynaste emerytury. Po tym, jak potwierdzono wskaźnik waloryzacji emerytur można też wyliczyć stawki dodatkowych świadczeń dla seniorów. Zobacz, ile wyniesie 13. emerytura 2024 i jaką kwotę dostaniesz.

📢 Nowe ostrzeżenia GIS - te produkty wycofano z Biedronki, Lidla i innych sklepów. Oto aktualne komunikaty! [26.02.2024] Główny Inspektorat Sanitarny opublikował wyniki kolejnych kontroli, jakie przeprowadzono w ostatnich tygodniach. Niektóre produkty nie spełniają standardów bezpieczeństwa spożywczego i musiały zostać wycofane. Zobacz, czego nie kupować i jakie towary zniknęły ze sklepowych półek.

📢 Syn Alicji Bachledy-Curuś i Colina Farrella - zdjęcia. Tak wygląda Henry Tadeusz Farrell [26.02.2024] Henry Tadeusz Farrell to syn Alicji Bachledy-Curuś i słynnego hollywoodzkiego gwiazdora Colina Farrella. Chłopiec jest już nastolatkiem i w 2023 roku pojawił się u boku ojca na ceremoni wręczenia Oscarów. Okazuje się, że jest niezwykle podobny do rodziców! Zobaczcie jak wygląda. 📢 Zwrot z podatku dla emerytów w 2024 roku. Tyle pieniędzy trafi na konta seniorów [26.02.2024] Już za kilka dni będzie można rozliczyć się z urzędem skarbowym. Dla wielu to dobra wiadomość, bo mogą liczyć na dodatkowy zwrot pieniędzy. Wśród nich są także emeryci, którzy w 2024 roku dostali trzynastą (wszyscy seniorzy) i czternastą (seniorzy z najniższymi świadczeniami) emeryturę. Zobaczcie ile pieniędzy trafi na Wasze konta.

📢 Takie są teraz modne kuchnie - mamy zdjęcia od znanego projektanta Krzysztofa Mirucia. Zobaczcie nowe projekty [26.02.2024] Urządzenie kuchni to spore wyzwanie, bo jest to bardzo wymagające wnętrze, robione na lata, ze względu na wysoki koszt zakupu mebli i AGD. Kuchnia musi być nie tylko ładna, ale też praktyczna, funkcjonalna i wygodna. Zobacz inspiracje na urządzenie kuchni, jakie są modne kolory frontów, blatów i ściany między szafkami. Realizacje zrobił znany projektant Krzysztof Miruć.

📢 Najgorsze fryzury dla kobiet po 60. roku życia - zdjęcia, inspiracje. Oto lista postarzających fryzur [26.02.2024] Po 60 roku. życia na skóra traci swoją elastyczność i widoczne są niedoskonałości w postaci zmarszczek, przebarwień, cieni pod oczami. Ważne jest dobranie koloryzacji i cięcia tak, by fryzura odciągała uwagę od mankamentów urody i optyczne odejmowała lat. Oto lista postarzających fryzur. Tak nie należy czesać się po 60-tce.

📢 Czy życie bywa z góry skazane na klapę, za którą trzeba jeszcze przepraszać? Przekonacie się na sztuce "Balkon Ordona" w Lubuskim Teatrze Wybrałem się w ubiegłą niedzielę do Lubuskiego Teatru na sztukę "Balkon Ordona", a że generalne nie lubię tłumów na premierach postanowiłem odczekać trochę i obejrzeć ten spektakl nieco w bardziej kameralnym gronie. Mimo moich planów, teatr ja zwykle był prawie pełen widzów, co tylko dobrze wróżyło i nie zawiodłem się. Przyznaję też, że długo nie wiedziałem czy to, co tam zobaczyłem mam odbierać w charakterze komedii czy raczej tragedii? Ostatecznie po wnikliwym namyśle, zdecydowałem, że napiszę o tragikomedii, która może (choć nie musi) przedstawiać nasze życie.

📢 Wiosna w Zatoniu! Przebiśniegi, zieleń, słońce, śpiewające ptaki, klimat tajemniczych ruin i tłumy spacerowiczów | ZDJĘCIA Luty już dawno nie jest postrzegany jako miesiąc zimowy. To próg wiosny! Idealnie widać to w bajecznym Zatoniu, gdzie można już podziwiać przebiśniegi, nasycone fioletem krokusy, rosnący czosnek niedźwiedzi, dużo zieleni oraz usłyszeć niezwykłą muzykę ptasiego repertuaru. W niedzielę, 25 lutego zastaliśmy tu piękną pogodę, biegaczy, rowerzystów i tłumy spacerowiczów z dziećmi oraz czworonogami. Jest pięknie! Wiosna w Zatoniu zagościła na dobre!

📢 Hydrauliczna wpadka? Mało powiedziane. Bubel i fuszerka. Sprawdź popis niekompetencji fachowców z internetu Hydrauliczna wpadka w tym przypadku to mało powiedziane. Zobacz zbiór najśmieszniejszych pomyłek fachowców z polskiego internetu. Pierwsza liga bubli i fuszerek pseudofachowców. Jak ktoś mógł dokonać takiej naprawy? Kto za to zapłacił? Pytań jest mnóstwo, jednak odpowiedzi brak. Sprawdź śmieszne pomyłki hydraulików z internetu. 📢 Na stadionie, ulicami miasta i w parku. Tak wyglądało Biegowe Grand Prix Gorzowa! Prawie sto osób wystartowało w piątej, a więc przedostatniej odsłonie kolejnej edycji Biegowego Grand Prix Gorzowa. Biegacze do pokonania mieli pięciokilometrową i dość trudną, bo wiodącą ulicami i ścieżkami miejskiego parku, trasę. Najszybsi pokonali ten dystans w czasie kilkunastu minut. 📢 Biedronka i Lidl z kontrowersyjną promocją. Sieci oferują półlitrowe butelki wódki za niecałe... 10 zł. Jest zawiadomienie do UOKiK Biedronka i Lidl wprowadziły do swojej oferty półlitrowe butelki wódki poniżej 10 zł. W Lidlu jest to 9,99 zł, a w Biedronce 8,99 zł. – To jeden wielki skandal – skomentował w rozmowie z Medonetem dr med. Bohdan T. Woronowicz, psychiatra, specjalista i superwizor psychoterapii uzależnień. Aktywista Jan Śpiewak złożył zawiadomienie do UOKiK na sieć Lidl, Biedronka oraz Kaufland, dotyczące stosowania tzw. dumpingu oraz czynów nieuczciwej konkurencji

📢 500 plus dla małżeństw z długim stażem! Oto, jak otrzymać dodatkowe pieniądze ze świadczenia 500 plus 25.02.2024 Na biurko Marszałka Sejmu trafiła obywatelska petycja dotycząca nowego świadczenia 500 plus. Tym razem dodatek ten miałyby otrzymywać małżeństwa z długoletnim stażem. Sprawdź szczegóły, kto może otrzymać 500 plus dla małżeństw. 📢 Teściowe z piekła rodem! Kobiety o tych imionach to najgorsze teściowe. Sprawdź listę 25.02.2024 Teściowa, druga matka przez jednych uwielbiana, a przez innych nienawidzona. Żarty o teściowych wciąż są jednymi z najpopularniejszych. Sprawdźcie w naszej galerii imiona najgorszych teściowych.

📢 Natychmiast wyrzuć te rzeczy! Sprawdź jakie przedmioty przynoszą nam pecha 25.02.2024 Wszyscy na co dzień marzymy o życiu w szczęściu, dostatku i zdrowiu, bez problemów. Według przesądów, często na własne życzenie sprowadzamy do swoich "czterech ścian" straszliwego pecha. Sprawdź jakich rzeczy nie trzymać w mieszkaniu, bo grożą nam straszliwym pechem i pasmem niekończących się niepowodzeń.

📢 Żony o tych imionach są najbardziej zrzędliwe. To koszmar każdego męża. Ciągle mają pretensje, są wścibskie i podejrzliwe 25.02.2024 Czy imiona mają jakieś znaczenie i niosą za sobą ładunek cech, które predysponują daną osobę do takich a nie innych zachowań? Od setek lat ludzie zadają sobie takie pytania. Co na ten temat twierdzą ezoterycy? Oni nie mają wątpliwości - każde imię nosi ze sobą zespół charakterystycznych cech, wyjątkowych dla osoby, która je nosi. Jak przekłada się to na stosunki damsko - męskie? Zobaczcie które imiona żeńskie są najgorsze dla żon. To one z kochanych narzeczonych zmieniają się w wiecznie marudzące żony. 📢 Protest rolników w Lubuskiem. Blokada przejścia granicznego w Świecku i autostrady A2. Jak objechać utrudnienia? Uwaga kierowcy! Omijajcie przejście graniczne w Świecku i lubuski odcinek autostrady A2. Jak objechać rolniczą blokadę?

📢 Piękny dom Tomasza Szczepanika nad oceanem. Tak muzyk urządził się na słonecznej wyspie. Tu mieszka juror „The Voice Senior” – galeria zdjęć Wyjątkowy dom Tomasza Szczepanika zlokalizowany jest na słonecznej wyspie Oceanu Atlantyckiego. Juror „The Voice Senior” może się pochwalić wyjątkową nieruchomością z prywatnym basen, ogromnym tarasem i przepięknym widokiem. Zobacz, gdzie kupił dom Tomasz Szczepanik. Tak pięknie mieszka lider zespołu Pectus.

📢 Zaginęła 41-letnia Lubuszanka. Policja poszukuje Doroty Kuks z Gubina Komenda Powiatowa Policji w Krośnie Odrzańskim poinformowała, że zaginęła 41-letnia Lubuszanka - Dorota Kuks z Gubina. Trwają poszukiwania kobiety. Policja prosi o pomoc. 📢 Które auta nie mogą jeździć na nowe paliwo E10? Mamy listę samochodów, które nie mogą tankować nowej benzyny 25.02.2024 Benzyna o nazwie E10 zastąpiła popularną "95". Jednak nie wszystkie auta będą mogły palić E10. Mamy listę aut, które nie są kompatybilne z nowym paliwem. Jak sprawdzić, czy twój samochód może jeździć na E10?

📢 Odnowienie amfiteatru w Krośnie Odrzańskim wykonane w 50 procentach. Już widać zmiany! Amfiteatr w Krośnie Odrzańskim nabiera nowego wyglądu. Trwają prace związane z odświeżeniem obiektu. Zmiany widać już na siedziskach, czyli wielkich schodach amfiteatru. Inwestycja jest zrealizowana w 50 procentach. 📢 Najlepsze MEMY o zwierzętach. Słodkie, zabawne, radosne psy, koty i inne. Uśmiejesz się do łez 25.02.2024 Najlepsze MEMY ze zwierzętami rozbawią każdego! Doskonale wiedzą o tym nie tylko właściciele psów czy kotów, ale wiele osób, które uwielbiają również inne zwierzęta. Te ubarwiają nasz świat, dodają naszemu otoczeniu kolorytu, niekiedy magii i odrobiny słodkości, gdy na nie patrzymy. Jak zwierzęta widzą Internauci? Zobaczcie najlepsze MEMY o zwierzętach! Z pewnością uśmiejecie się do łez! 📢 Kobiety o tych imionach są najmądrzejsze. Sprawdź, czy jesteś na liście 25.02.2024 Jakie imiona predestynują ludzi do bycia szczególnie inteligentnymi? Każde imię niesie ze sobą określone znaczenie. Poszczególnym imionom przypisuje się rozmaite dyspozycje osobowościowe – takie jak charakter, temperament, zainteresowania, czy inteligencję. Sprawdź inteligencję konkretnych imion według opinii ezoteryków, którzy bazują także na dawnej tzw. wiedzy tajemnej.

📢 Mężczyźni o tych imionach są najgorszymi mężami. Mają trudny charakter [LISTA] 25.02.2024 Od początku wydają się wspaniałymi partnerami życiowymi, a po ślubie wszystko diametralnie się zmienia. Co możemy wyczytać z konkretnych imion? Zobacz, jacy mężczyźni muszą się bardzo starać w roli mężów. Potrzeba jednak więcej silnej woli - ci mężczyźni muszą się mocniej starać, aby być dobry mężami. Zobacz listę męskich imion, które mogą świadczyć o trudnym charakterze. 📢 Mamy dość! A czasem wystarczy niewiele, by pokochać życie. Podcasty nas tego uczą. Oryginalny projekt Civilitas Co zrobić, że cieszyć się życiem? O tym i nie tylko o tym dowiemy się słuchając audycji i podcastów, które przygotowuje Zielonogórskie Towarzystwo Edukacyjne Civilitas. Dzięki unijnemu projektowi możemy w bardzo przystępny sposób dowiedzieć się, jak radzić sobie z wieloma problemami.

📢 Protest rolników w Lubuskiem. Dziś zablokują granicę w Świecku. Będą utrudnienia na autostradzie. Jak je objechać? Protest ma się zacząć dziś, 25 lutego, o 13.00. Zablokowany zostanie wjazd i wyjazd na granicy w Świecku. "Blokada będzie obejmować węzeł drogowy Słubice - Zielona Góra aż do przejścia granicznego" - informują służby wojewody. 📢 Wiosna już za chwilę, a tu trwają żużlowe mistrzostwa Europy na lodzie W Sanoku odbywają się indywidualne mistrzostwa Europy w ice speedwayu. W sobotę 24 lutego pierwszy z dwóch weekendowych turniejów wygrał Franz Zorn. 📢 23 najpiękniejsze miejsca w Europie. Wodospad, który zachwycił Justina Biebera, pastelowy pałac, cuda UNESCO Europa jest niezwykle różnorodna i nie starczyłoby życia, bo obejrzeć jej wszystkie cuda. By ułatwić wam podjęcie decyzji, gdzie wybrać się na wycieczkę w weekend lub urlop, przygotowaliśmy listę 23 najpiękniejszych miejsc w Europie, od wysp Morza Śródziemnego po islandzkie lodowce, od zachwycających wodospadów Chorwacji po unikatowe zabytki Francji. Przekonajcie się, które cuda Europy najbardziej warto zobaczyć.

📢 "Cudowne" śniadanie - od neurologów. Te produkty są idealne na śniadanie dla zdrowego mózgu Jakie śniadanie jest najzdrowsze? Co warto jeść z rana, by czuć się sytym i mieć energię do działania? Zdaniem ekspertów śniadanie powinno być sycące, zapewniać odpowiednią porcję składników odżywczych a jednocześnie... być łatwe do przygotowania. Neurolodzy wskazali najzdrowszy pomysł na śniadanie. Sprawdź to teraz w naszej galerii. 📢 Kulinarne hity PRL - ZOBACZ PRZEPISY. TE POTRAWY kiedyś gościły na stołach. Sprawdźcie przepisy i przypomnijcie sobie niezwykłe smaki! Kulinarne hity PRL to z pewnością temat, który wielu Polakom kojarzy się z nostalgicznie wspominanymi czasami minionych dekad. To okres, w którym przepisy na potrawy były czasem ograniczone ze względu na dostępność składników, ale jednocześnie kreatywność i umiejętności kulinarne ludzi były na bardzo wysokim poziomie. Przypomnij sobie smaki dzieciństwa i zajrzyj do naszej galerii! Specjalnie dla was zebraliśmy również przepisy.

📢 Katastrofa przyrodnicza w Lubuskiem. To trzeba zatrzymać! Jezioro Głębokie koło Międzyrzecza dosłownie znika w oczach! Od lat wszyscy ubolewają nad znikającą wodą w jeziorze Głębokim koło Międzyrzecza. Jednak niewiele z tego zamartwiania się wynika. Efekt? W zeszłym roku popularna plaża z czyściutką (!) wodą nie miała już statusu kąpieliska. Czemu wody ubywa? Co z tym zrobić? Robert Krzych organizuje w tej sprawie arcyważne spotkanie. 📢 Mieszkańcy Zatonia czują się pomawiani i zakłamywani. W internecie pojawiają się sprzeczności. Miasto szykuje kompromisowe rozwiązanie Temat dotyczący planów inwestycyjnych w Zatoniu pozostaje gorącym punktem dyskusji wśród mieszkańców, nie schodząc z ust ani na chwilę. Pomimo upływu czasu od pierwszych doniesień na ten temat, napięcie wokół planowanej budowy parkingu i placu festynowego wciąż narasta, wywołując coraz więcej kontrowersji i niepewności co do przyszłości tego malowniczego miejsca.

📢 Ślęza Wrocław pokonana po morderczym boju! Koszykarki z Gorzowa drugie przed play off Gorzowskie koszykarki dopięły swego. W ostatnim meczu sezonu zasadniczego w Orlen Basket Lidze Kobiet pokonały Ślęzę Wrocław, dlatego do play off przystąpią z drugiego miejsca w tabeli. Pierwszy mecz ćwierćfinału rozgrywek już we wtorek 27 lutego o godz. 19.00 w Arenie Gorzów. 📢 Guru fitnessu i najgorętsza fanka Milika – podziwiajcie seksowną Agatycze [ZDJĘCIA] Agata Sieramska jest wspaniałą dziewczyną rezerwowego napastnika Juventusu Turyn i byłej gwiazdy reprezentacji Polski Arkadiusza Milika. 📢 Będzie kolejna linia tramwajowa w Gorzowie? Miałaby biec przez osiedle Sady Gorzów rozważa budowę kolejnej nowej linii tramwajową. Z ul. Walczaka tramwaj skręcałby przed szpitalem psychiatrycznym w stronę os. Sady, a później jechał w kierunku Manhattanu.

📢 W Nowej Soli można zobaczyć skarb odkryty w Kożuchowie. Ta wystawa to podróż do okolicy z czasów renesansu Najnowsza wystawa w Muzeum Miejskim w Nowej Soli poprowadzi gości do okolicy z czasów renesansu. Pierwszy raz zaprezentowana zostanie publicznie odkryta w ubiegłym roku w Otyniu kamienna płyta nagrobna poświęcona zmarłemu dziecku. Będzie można zobaczyć też skarb z Kożuchowa. 📢 Wybuch bomby w Siecieborzycach miał zabić panią Ulę i jej dzieci. Błażej K. na ławie oskarżonych, nie przyznaje się W piątek, 23 lutego w Sądzie Okręgowym w Zielonej Górze rozpoczął się proces przeciwko Błażejowi K. W akcie oskarżenia zarzucono mu, że od listopada do 19 grudnia 2022 roku z zamiarem bezpośrednim zmierzał do zabójstwa wielu osób oraz wytwarzał materiały wybuchowe, które użył do usiłowania zabójstwa. Mężczyźnie grozi dożywocie. Nie przyznaje się do winy.

📢 Mamy sporo wydarzeń kulturalnych na nadchodzące dni. Michał Bajor, Daria ze Śląska, dyktando Bralczyka, jazz w muzeum, wystawy, koncerty Przed nami ostatni tydzień lutego, temperatury takie prawie wiosenne, w moim ogródku pojawiły się żółte łebki krokusów, a w terenie widziałem już nieśmiało kwitnącą forsycję. Czy to znak, że wiosna dobija się do nas drzwiami i oknami. Oby tak, choć pragmatyzm i doświadczenie wskazują, że zima lubi jeszcze przez jakiś czas dać o sobie znać. Lubuskie placówki kultury oraz organizatorzy różnego rodzaju wydarzeń nie próżnują i przygotowali dla nas mnóstwo ciekawych wydarzeń. Oto niektóre z nich. 📢 Czy rozpoznajesz tego mężczyznę? Robił zakupy w sklepie Dino. Szuka go zielonogórska policja! Zielonogórscy policjanci poszukują mężczyzny podejrzewanego o usiłowanie płatności kartą bankomatową należącą do innej osoby. Jego wizerunek zarejestrowała sklepowa kamera.

📢 Harry Potter i domy Hogwartu – do którego należysz? To zależy, w jakie gry lubisz grać. Sprawdź, a możesz być zaskoczony Każdy fan Harry'ego Pottera wyobrażał sobie choć raz sowę z listem z zaproszeniem do Hogwartu. Zanim jednak rozpoczęlibyśmy przygodę na lekcjach w szkole magii, konieczny byłby przydział do odpowiedniego domu Hogwartu. Do którego ty byś trafił? Cóż, najpierw powiedz mi, w co grasz, a się przekonamy. 📢 Sytuacja w Krzeszycach jest tragiczna. Woda zalewa pola rolników. W sprawę zaangażował się wojewoda lubuski Wysoki stan wód w rzekach daje się we znaki rolnikom. W ostatnim czasie mocno ucierpieli na tym ci z terenu gminy Krzeszyce. Wójt Stanisław Peczkajtis mówi wprost, że sytuacja jest tragiczna. Powodem problemów rolników z tego terenu mają być nieudrażniane kanały. W tej sprawie interwencję do Wód Polskich podjął wojewoda lubuski Marek Cebula.

📢 Kuchenne Rewolucje w Lubuskiem. Magda Gessler odmieniła knajpę niedaleko Świebodzina. Będziecie oglądać? Kuchenne Rewolucje to zdecydowanie jeden z najpopularniejszych programów telewizyjnych... ostatnich lat! Kulinarne show, którego celem jest pomoc restauratorom, doczekało się już 27 sezonów. W najbliższym, 28. sezonie zobaczymy restaurację z Lubuskiego. Uchylając rąbka tajemnicy: Magda Gessler bardzo dobrze wspomina tę wizytę! 📢 Modne tapety – trendy na 2024 r. Wybraliśmy najpiękniejsze wzory na wiosnę. Te tapety to hit – ściana w salonie nie musi być nudna! Modne tapety królują w najlepszych projektach wnętrz w 2024 roku. Chcesz zrobić szybką metamorfozę salonu, sypialni czy łazienki na wiosnę? Udekoruj ścianę modnym wzorem tapety. Zobacz, jakie motywy są na topie w 2024 roku i wybierz idealny wzór dla siebie. Sprawdź, jak modnie i oryginalnie ozdobić dom piękną tapetą.

📢 Pogotowie przeciwpowodziowe w Gorzowie i Kostrzynie działa pełną parą. Tak wysokich wód w Lubuskiem nie było już od lat Stan wód Noteci, Odry i Warty nadal są wysokie. Zdarza się, że dochodzi już do pierwszych podtopień. Choć sytuacja nie jest jeszcze kryzysową, strażacy i władze miast robią, co mogą, by zabezpieczyć mieszkańców i ich mienie przed wodą. W Kostrzynie nad Odrą oraz Gorzowie Wlkp. zostały ogłoszone pogotowia przeciwpowodziowe 📢 Zabytkowy dwór w Zielonej Górze przeszedł metamorfozę. To miejsce już tak nie wygląda. Co tutaj będzie? Jeszcze rok temu o tej porze pewnie mało kto wierzył, że ten remont się uda. Tymczasem już po kilku miesiącach prac Centrum Kultur Europejskich jest gotowe do otwarcia. Przed oficjalnym otwarciem zobaczyliśmy, jak wygląda od zewnątrz i w środku zabytkowy dwór w Zielonej Górze Ochli.

📢 Mieszkańcy Nietkowic mają dość, proszą o remont drogi, ale nic z tego nie wynika. Do szkoły idą po błocie, a wózkiem muszą omijać dziury Droga w Nietkowicach jest w opłakanym stanie. - Zawsze były inne, ważniejsze wydatki. Walczę o tę drogę już prawie dwa lata. Co jakiś czas przyjeżdżają, zasypują tłuczniem, ale po tylu latach ten asfalt już się nie nadaje do łatania — mówi mieszkaniec. Co można zrobić, kiedy argumentem jest brak środków? 📢 Kobieca Twarz Regionu - prześlij swoje zgłoszenie już dziś! Czekają wspaniale nagrody, a wśród nich piękne samochody Toyota Aygo X Z okazji Dnia Kobiet tworzymy wielką galerię mieszkanek naszego regionu. 8 marca ich zdjęcia ukażą się w specjalnym dodatku do gazety. W trzech kategoriach pokoleniowych - Córki, Matki i Kobiety Dojrzałe - zostaną przyznane tytuły Kobiecej Twarzy Regionu. Laureatki z każdego miasta i powiatu otrzymają zaproszenia na wyjątkowe wydarzenie - Forum Kobiecości. Czekają na nie także wspaniałe nagrody, a wśród nich trzy samochody Toyota Aygo X!

📢 Naukowcy świętowali z okazji 60-lecia Lubuskiego Towarzystwa Naukowego w Zielonej Górze. Były nagrody, koncert i tort W czwartek swoje 60. urodziny świętowało Lubuskie Towarzystwo Naukowe. Nie tylko zaproszeni goście powtarzali, że LTN bardzo mocno przyczynił się do rozwoju środowiska naukowego w województwie i powstania uczelni wyższych. Uroczystości jubileuszowe odbyły się w Muzeum Ziemi Lubuskiej. 📢 Most w remoncie, rondo w budowie. Część Krosna Odrzańskiego rozkopana. Zobacz, jak wyglądają prace ZDJĘCIA Od wielu miesięcy trwa remont zabytkowego mostu w Krośnie Odrzańskim. Obok przeprawy, na zbiegu ulic Podgórnej, Chrobrego i Trakt Książęcy powstaje rondo. Sprawdzamy, na jakim etapie są prace.

📢 Archeologiczna sensacja w Żaganiu. Odkryto osadę sprzed 1,5 tys. lat! Podczas prac archeologicznych przy ul. Chrobrego w Żaganiu, prowadzonych przez pracownię Relikt, natrafiono na starożytną osadę sprzed 1,5 tysiąca lat. To miejsce, w którym odkryto paleniska i naczynia codziennego użytku, rozciąga się na około 1 hektarze gruntu.

📢 Rusza polowanie na dziki w Lubuskiem. Zarządzono odstrzał sanitarny Do końca czerwca lubuscy myśliwi muszą odstrzelić ponad tysiąc dzików. W akcji uczestniczyć będzie kilkadziesiąt kół łowieckich z naszego regionu. Wszystko z powodu nieustającego zagrożenia afrykańskim pomorem świń. 📢 Agata Kornhauser-Duda jakiej nie pamiętacie. To zdjęcie pierwszej damy może być dla was zaskoczeniem Agata Kornhauser-Duda w pięknej fryzurze, dopasowanych garsonkach i garniturach to widok, który każdy z was dobrze zna. Ciekawi jesteście, jak pierwsza dama wygląda w zwykłym ubraniu na wycieczce rodzinnej? Taki widok to rzadkość. 📢 Które podstawówki są najlepsze w Zielonej Górze? Poznaj najnowszy ranking! Portal WaszaEdukacja.pl opublikował w czwartek, 22 lutego Ranking Szkół Podstawowych 2024. Sprawdziliśmy, jak wypadły zielonogórskie szkoły i które okazały się najlepsze w mieście.

📢 Rolnicy zawiesili protest na drodze S3 na wysokości Sulechowa W środę, 21 lutego ok. godz. 18.00 rolnicy zakończyli blokadę trasy S3 na odcinku Zielona Góra – Świebodzin, która trwała nieprzerwanie prawie półtorej doby. Podjęli też decyzję o zawieszeniu protestu. 📢 Gorzów. Deszcz na przebudowie ul. Jancarza i Składowej niestraszny, ale jednak spowalnia prace Trwa już budowa chodników na placu przed dworcem kolejowym. W kwietniu powinny być już zatoki dla autobusów dalekobieżnych. Jak idzie przebudowa ul. Jancarza oraz Składowej?

📢 - Znajoma przekroczyła granicę Polski i straciła 800 plus. Mówi, że przecież nie jest więźniem - przedstawia sprawę Czytelnik Sprawę utraty świadczenia 800 plus zgłosił pan Michał z Zielonej Góry zaniepokojony informacją od swojej znajomej. Kobieta miała na zaledwie kilka dni przekroczyć granicę Polski. Zapytaliśmy zielonogórski oddział ZUS o zasady.

📢 Budowa obwodnicy zachodniej to także nowe tereny inwestycyjne. Tak ma się zmienić Zielona Góra Nowe tereny inwestycyjne, kolejny tunel pod torami, nowa siedziba strażaków i policji, nowa szkoła i kompleks rekreacyjno-sportowy, zadaszone lodowisko i wrotkowisko to jeszcze nie wszystkie zmiany, jakie zaplanowało miasto. 📢 Jak uchronić Odrę przed kolejną katastrofą? Aktywiści chcą zmiany statusu prawnego dla rzeki W 2022 roku w Odrze padło ok. 3,3 miliona ryb. Szacuje się, że obecnie żyje ich o 60 proc. mniej niż przed katastrofą. Aktywiści zainicjowali proces uznania rzeki za osobę prawną. - Chcemy, aby Odra była czysta, żywa i objęta realną ochroną, a najpełniejszą ochronę dałby jej właśnie taki status - mówią aktywiści "Plemię Odry", którzy przygotowali już wstępny projekt. 📢 Polski karabin odnaleziony w gnieździe hitlerowców poddano konserwacji. Można go oglądać w Muzeum Twierdzy Kostrzyn Takiego odkrycia w piwnicach Starego Miasta się nie spodziewali. W 2020 r. pod gruzami odnaleźli polski karabin maszynowy browning wz. 28. Broń była w opłakanym stanie. Muzeum Twierdzy Kostrzyn postanowiło poddać karabin konserwacji. Efekty przeszły oczekiwania.

📢 Bolą cię plecy na dole, między łopatkami, a może po bokach? Nie smaruj się setny raz maścią. Sprawdź, co to oznacza i wylecz przyczynę Masz bóle pleców na dole, między łopatkami lub po bokach? Zamiast smarować się maścią na ból pleców lub łykać kolejną tabletkę przeciwbólową sprawdź, co może oznaczać ból w określonej części pleców i rozpoznaj, skąd się bierze. Dzięki prawidłowej diagnozie zaczniesz leczyć przyczynę, a nie tylko kamuflować skutki. Ignorowanie bólu pleców może doprowadzić do poważnych konsekwencji takich jak przepuklina kręgosłupa, a nawet rozwój raka.

📢 Woda podchodzi pod domy, interweniują strażacy. Rzeki w Lubuskiem groźne, ale ich poziom przestał wzrastać W Kostrzynie nad Odrą Warta i Odra przekraczają stany alarmowe. W mieście we wtorek ponownie zbiera się sztab kryzysowy. W Gorzowie Wlkp. woda zaczęła podchodzić do posesji, konieczna była interwencja strażaków. Strażacy interweniowali też w Trzcielu, gdzie konieczna była budowa tymczasowego wału przeciwpowodziowego. W Słońsku obowiązuje pogotowie przeciwpowodziowe.

📢 Hotelowy kolos z Pobierowa coraz bliżej otwarcia. Zwiedziliśmy hotel Gołębiewski [ZDJĘCIA] Trwają odbiory i uzgodnienia z urzędami w sprawie inwestycji - twierdzą inwestorzy z hotelu Gołębiewski w Pobierowie. - A każde takie spotkanie z odpowiednimi urzędnikami powoduje, że jesteśmy bliżej do uzyskania pozwolenia na użytkowanie. Nam udało się zobaczyć jak wygląda ukończona część hotelu. Zwiedziliśmy cały parter. 📢 Chcesz, żeby wrzosy pięknie kwitły jesienią? To musisz zrobić już wiosną. Sprawdź, kiedy i jak przycinać wrzosy Cięcie wrzosów to ważny zabieg pielęgnacyjny. Dzięki temu dobrze wyglądają i ładnie kwitną przez lata. Jednak wrzosów nie można przycinać w dowolnym terminie. Sprawdź, kiedy i jak ciąć wrzosy – poznaj termin i zasady. 📢 Lubuskie, jak z bajki! Oto 50 wspaniałych pałaców i dworów z naszych okolic. Takie piękne zabytki mamy w regionie W województwie lubuskim naliczono 250 zamków, pałaców i dworów. Są często dziełem wybitnych architektów, były własnością wielkich rodów i opowiadają wspaniałe historie. Podziwiajmy je na niesamowitych rysunkach Roberta Jurgi, które były przygotowane na zlecenie Lubuskiego Urzędu Marszałkowskiego.

📢 Niedaleko Lubuskiego spadł kolejny meteoryt. Uderzył w nocy. Mamy zdjęcia i film! Był środek nocy, 21 stycznia 2024 roku. Około godziny 1.30 niebo nad Lubuskiem rozbłysło. Związane to było z wejściem w atmosferę ziemską niewielkiej, mierzącej blisko metr asteroidy 2024 BX1. Obiekt widać było nie tylko u nas, ale również w Czechach i we wschodnich Niemczech, gdzie najprawdopodobniej spadł. I nie, to nie jedyny przypadek, kiedy ciało niebieskie uderza w Ziemię Lubuską lub tuż obok. To dzieje się regularnie.

📢 Najlepszy typ mąki do ciasta drożdżowego, na biszkopt, pierogi, pizzę. Sprawdź, co oznacza kod na mące Jakiej mąki użyć do ciasta drożdżowego, pierogów, chleba, biszkoptu lub pizzy? Typ mąki jest ważny i od tego, czy wybierzemy odpowiednią, w dużym stopniu zależy nasz kulinarny sukces lub porażka. Ciasto nie wyrosło, pierogi są twarde, a pieczywo się kruszy? Mąka mące nierówna. Polski Związek Pracodawców Przemysłu Zbożowo - Młynarskiego postanowił swego czasu wyjaśnić, co oznacza typ mąki i która do czego jest odpowiednia.

📢 Koniec z pieczywem! Te produkty zastąpią chleb, a waga spadnie błyskawicznie. Zobacz najlepsze zamienniki na diecie keto i wielu innych Jedna prosta zmiana, a takie korzyści! Żeby poczuć się lżej i szybko chudnąć, wystarczy ograniczyć węglowodany. Dotyczy to zwłaszcza takich produktów, jak chleb i bułki. Nie trzeba nawet stosować diety keto czy paleo! Dieta bez pieczywa nie musi być przy tym smutna. Aby nie rezygnować z ulubionych posiłków, wybieraj zamienniki mącznych wypieków. Te produkty to najlepsze opcje zamiast chleba. 📢 25 mieszkań na licytacjach komorniczych w Lubuskiem. Znamy ich ceny i lokalizacje. Niektóre to prawdziwe okazje! W lutym 2024 r. w Lubuskiem wystawiono na licytacje komornicze 25 mieszkań w różnych miejscach województwa. Mieszkań jest więcej niż w styczniu i niektóre oferty to prawdziwe okazje. Ceny wywoławcze są atrakcyjne i warto przejrzeć, co w lutym do zaoferowania mają komornicy.

📢 W Lubuskiem rozbił się myśliwiec! Nikt miał o tym nie wiedzieć. O wypadku sprzed lat pamiętają mieszkańcy HISTORIA Był maj 1965 r. Na niebie nad Kostrzynem pojawił się wojskowy MiG. Nic dziwnego. W tych czasach nad miastem roiło się od samolotów. Tym razem jednak coś poszło nie tak. Doszło do katastrofy, o której nikt miał nie wiedzieć.

📢 Najmądrzejsze znaki zodiaku. Według Wróżki Romy te znaki cechuje inteligencja Inteligencja jest niezwykle złożoną cechą, która obejmuje zdolność do percepcji, analizy i adaptacji do zmieniającego się otoczenia. Oczywiście, istnieje wiele czynników wpływających na to, czy uważamy kogoś za inteligentnego. Ale czy można w to wierzyć, czy też nie, znaki zodiaku od dawna przypisywane są różnym cechom charakteru, w tym także inteligencji. Zastanawiasz się, które znaki zodiaku są uważane za najmądrzejsze przez ezoteryków?

📢 Nie chcesz przytyć? Zamiast batonika podjadaj pistacje i nie bój się kalorii. Orzechy zredukują oponkę na brzuchu i obniżą poziom cukru Orzechy, w tym pistacje są kaloryczne, dlatego uznaje się je za tuczące. To błędne przekonanie wynika z tego, że zawierają one duże ilości tłuszczu. Są to jednak zdrowe kwasy tłuszczowe, które nie powodują tycia. Udowodniły to badania naukowców z Nashville (USA). Okazało się, że podjadanie orzechów jako przekąski nawet 2 razy dziennie nie powoduje przyrostu masy ciała, a do tego zmniejsza obwód talii i obniża ryzyko cukrzycy. Sprawdź, ile pistacji jeść, aby mieć smukłą sylwetkę i uniknąć chorób serca. 📢 Waloryzacja emerytur 2024. Tyle zyskają seniorzy! Spore podwyżki już w marcu. GUS podał ostateczne dane Emerytury w Polsce po waloryzacji 2024 wzrosną w marcu br. o 12,12 proc. Znamy już ostateczne dane GUS i wiemy, że minimalna emerytura wyniesienie 1780,96 zł brutto. Kiedy dokładnie dojdzie do waloryzacji? O ile wzrosną emerytury w Polsce? To podwyżki ponownie o trzycyfrową kwotę.

📢 Aż tyle będziemy płacić za prąd od 1 lipca 2024 roku - wyliczenia. Będą duże podwyżki? Stawki, jakie aktualnie płacimy za prąd, są na poziomie tych z 2022 roku. To efekt zamrożenia cen energii elektrycznej jeśli nie przekroczymy ustalonego limitu (1500kWh na 6 miesięcy). Sejm zdecydował, ze ceny energii będą zamrożone do 30 czerwca. Jak zatem zmienią się nasze rachunki za prąd od 1 lipca? O ile więcej zapłacimy? Zobaczcie.

📢 „NASZA LOTERIA”: dołącz do gry i daj sobie szansę na zgarnięcie sprzętu AGD marek Tefal i Krups. Najbliższe losowanie już 1.03! Trwa runda „NASZEJ LOTERII”, w której do wygrania jest wyjątkowy sprzęt AGD. Jak dołączyć do gry? Szczegóły poniżej.