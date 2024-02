Przegląd prasy 27.02.2024. Zestawiliśmy dla Ciebie najważniejsze wydarzenia z wczoraj. Zobacz naszą prasówkę

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 26.02. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Gdzie nie będzie prądu w lubuskim 27.02? Sprawdź planowane wyłączenia prądu oraz awarie”?

Prasówka 27.02: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Gdzie nie będzie prądu w lubuskim 27.02? Sprawdź planowane wyłączenia prądu oraz awarie Gdzie mogą wystąpić wyłączenia prądu w lubuskim 27.02? Przedstawiamy spis miejsc, w których planowane są wyłączenia prądu 27.02 w lubuskim. Taka sytuacja może być irytującą, dlatego warto na ten czas znaleźć sobie odpowiednie zajęcie, które nie będzie wymagało korzystania z energii elektrycznej. Przyczyną wyłączenia prądu najczęściej są budowy, remonty oraz modernizacje sieci. Dobrze jest przygotować się na tego typu wyłączenia prądu w lubuskim.

📢 Utrudnienia w ruchu w woj. lubuskim 27.02.2024. Lista aktualnych remontów dróg i innych zdarzeń Na których drogach w województwie lubuskim prowadzone są dzisiaj (27.02.2024) roboty drogowe? Roboty drogowe: droga 32, m. Okunin (75. km na odc. 0 km) Wykonywane roboty: legalizacja i plombowanie kamer urządzeń rejestrujących prędkość na drodze. Ruch wahadłowy sterowany ręcznie..

📢 Trzynasta emerytura 2024 - tabela wypłat netto. Kiedy wypłata i ile na rękę? Oto wyliczenia [27.02.2024] Wiemy już, jakie w tym roku będą trzynaste emerytury. Po tym, jak potwierdzono wskaźnik waloryzacji emerytur można też wyliczyć stawki dodatkowych świadczeń dla seniorów. Zobacz, ile wyniesie 13. emerytura 2024 i jaką kwotę dostaniesz.

Prasówka 27.02: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 „60 godzin z Falubazem”, integracja nad morzem, a później… Jazda na tor! Trwa akcja „60 godzin z Falubazem”. Zielonogórscy żużlowcy mają sporo zajęć i spotkań, czeka ich jeszcze zgrupowanie nad morzem. Wszyscy już z niecierpliwością wyczekują dnia, w którym będą mogli wyjechać na tor.

📢 Oto Alicja Walczak z programu "Big Brother" - tak dziś wygląda. Zobaczcie zdjęcia! [27.02.2024] Zobaczcie, jak dziś wygląda Alicja Walczak z Big Brothera. Ma już 56 lat. Alicja Walczak była uczestniczką kultowej, bo pierwszej edycji programu "Big Brother" w TVN w 2001 roku. Wówczas miała 35 lat. Dała się poznać, jako inteligentna, piękna kobieta z długimi czarnymi włosami i wspaniałą figurą. Od jej udziału w tamtym programie minęły już 22 lata, ale dla niej czas się zatrzymał. Zobaczcie, jak dziś wygląda Alicja Walczak z Big Brothera. 📢 Starożytne grodzisko w Żaganiu zostało zbadane nieinwazyjnie. Co kryje wnętrze kopca? Lubuski Wojewódzki Konserwator Zabytków poinformował, że zakończyły się nieinwazyjne badania archeologiczne przeprowadzone na terenie stanowiska archeologicznego Żagań Lutnia 5 wpisanego do rejestru zabytków. Pracami kierował dr Arkadiusz Michalak z ramienia Muzeum Archeologicznego Środkowego Nadodrza. To wzgórze, które znajduje się przy ul. Chrobrego. Kilkaset metrów dalej trwają prace archeologiczne w miejscu istnienia osady sprzed 1,5 tysiąca lat.

📢 Syn Alicji Bachledy-Curuś i Colina Farrella - zdjęcia. Tak wygląda Henry Tadeusz Farrell [27.02.2024] Henry Tadeusz Farrell to syn Alicji Bachledy-Curuś i słynnego hollywoodzkiego gwiazdora Colina Farrella. Chłopiec jest już nastolatkiem i w 2023 roku pojawił się u boku ojca na ceremoni wręczenia Oscarów. Okazuje się, że jest niezwykle podobny do rodziców! Zobaczcie jak wygląda. 📢 Te psy uznawane są za najmądrzejsze. Mamy najnowszy ranking mądrych ras psów [27.02.2024] Pies to prawdziwy przyjaciel człowieka. Nic więc dziwnego, że coraz więcej osób decyduje się, by w codziennej wędrówce przez życie towarzyszył mu czworonóg. Warto jednak pamiętać, że w zależności od wybranej przez siebie rasy, możemy spodziewać się różnych charakterów.

📢 Nowe ostrzeżenia GIS - te produkty wycofano z Biedronki, Lidla i innych sklepów. Oto aktualne komunikaty! [27.02.2024] Główny Inspektorat Sanitarny opublikował wyniki kolejnych kontroli, jakie przeprowadzono w ostatnich tygodniach. Niektóre produkty nie spełniają standardów bezpieczeństwa spożywczego i musiały zostać wycofane. Zobacz, czego nie kupować i jakie towary zniknęły ze sklepowych półek.

📢 Takie są teraz modne kuchnie - mamy zdjęcia od znanego projektanta Krzysztofa Mirucia. Zobaczcie nowe projekty [27.02.2024] Urządzenie kuchni to spore wyzwanie, bo jest to bardzo wymagające wnętrze, robione na lata, ze względu na wysoki koszt zakupu mebli i AGD. Kuchnia musi być nie tylko ładna, ale też praktyczna, funkcjonalna i wygodna. Zobacz inspiracje na urządzenie kuchni, jakie są modne kolory frontów, blatów i ściany między szafkami. Realizacje zrobił znany projektant Krzysztof Miruć. 📢 Mieszkańcy czekają na przebudowę ulicy 1 Maja w Krośnie Odrzańskim. Powstanie kilkadziesiąt miejsc parkingowych Kompleksowa przebudowa ulicy 1 Maja w Krośnie Odrzańskim jest planowana od dłuższego czasu. Zakłada ona nie tylko instalację nowej nawierzchni, ale również budowę nowych miejsc parkingowych. Mieszkańcy dopytują, kiedy rozpoczną się roboty budowlane. Zapytaliśmy!

📢 Dzień z mundurowymi w Placówce Opiekuńczo–Wychowawczej w Klenicy. Brali w nim udział policjanci z Krosna Odrzańskiego i nie tylko W czwartek (22 lutego) w Placówce Opiekuńczo–Wychowawczej w Klenicy (gmina Bojadła) odbył się dzień z mundurowymi. Brali w nim udział m.in. policjanci z Krosna Odrzańskiego, a także żołnierze Wojsk Obrony Terytorialnej. 📢 Utrudnienia na lubuskich drogach przez protesty rolników. Wzmożony ruch na Gubin. Blokada w Świecku zakończona W niedzielę (25 lutego) ruch na drogach krajowych nr 32 i 29 koło Krosna Odrzańskiego i Gubina znacznie się zwiększył. Wszystko przez blokady dróg tj. A2 oraz S3, a także przejść granicznych w Słubicach i Świecku.

📢 Pogrzeb Tomasza Komendy we Wrocławiu. Za białym karawanem podążali najbliżsi przyjaciele i rodzina W poniedziałek (26 lutego) odbył się pogrzeb Tomasza Komendy. Niesłusznie skazany za popełnienie zbrodni miłoszyckiej mężczyzna, zmarł z powodu choroby nowotworowej w wieku 47 lat. Zgodnie z jego wolą na uroczystości zjawili się najbliżsi przyjaciele oraz rodzina.

📢 7 najlepszych miejsc w Europie na urlop wiosną. Najtańsze all inclusive i noclegi, najpiękniejsze ogrody, zachwycające zabytki Gdzie w Europie najlepiej zaplanować wiosenny urlop, by wypocząć wśród pachnących kwiatów, nacieszyć się atrakcjami i pozwiedzać, ale bez wydawania majątku na loty i noclegi? Wyszukaliśmy dla was 7 najlepszych miejsc w całej Europie na niezapomniane wiosenne wakacje i wielkanocne wycieczki. Noclegi, a nawet całe wakacje all inclusive są tam tanie! Zapraszamy do galerii, w której znajdziecie aktualny ranking cen. 📢 Gorzów podzielił pieniądze na kulturę. Jakie imprezy dostały wsparcie? Ponad trzydzieści podmiotów dostało łącznie 670 tys. zł w konkursie na zadania kulturalne. Prawie co dziesiąta złotówka z tej kwoty pójdzie na organizację festiwalu Romane Dyvesa. 📢 Memoriał Edwarda Jancarza. Oto cała stawka zawodników W poniedziałek 26 lutego poznaliśmy ostatnich zawodników, którzy wystąpią w XVIII Memoriale Jancarza. W stawce jest m.in. pięciu zawodników Stali Gorzów oraz mistrz świata Bartosz Zmarzlik.

📢 Ozdoby wielkanocne: Gałązki w wazonie. Tak ozdobisz nimi świąteczny stół. Zobacz, jak zaprosić wiosnę do swojego mieszkania Gałązki w wazonie to nie tylko piękna ozdoba na Wielkanoc, ale także doskonały pomysł na wprowadzenie do wnętrza nieco wiosny! Przygotowanie własnego stroika wielkanocnego z wykorzystaniem gałązek jest prostym i przyjemnym zajęciem. Wystarczy kilka chwil, aby stół nabrał odświętnego i wiosennego charakteru.

📢 Miejskie Centrum Kultury w Gorzowie za chwilę w stanie surowym. Zaczynają robić dach W poniedziałek, 26 lutego na budowie Miejskiego Centrum Kultury w Gorzowie ułożono cztery 18,5-metrowe dźwigary pod dach. Za około dwa tygodnie budynek ma być już w stanie surowym. 📢 Zaginiona 72-latka z Lubska odnaleziona przez policjantów Seniorka z Lubuska ostatni raz widziana była 25 lutego w godzinach wieczornych, gdy oddalała się do miejsca swojego zamieszkania. Na szczęście po blisko dobie została odnaleziona.

📢 Dzień Kota 2024: Wielkie święto mruczków i ich oddanych kociarzy już za nami... Zobacz memy i śmieszne obrazki o kotach i życiu z kotami 17 lutego obchodzimy Dzień Kota! W ten jeden z najważniejszych dni w kalendarzu kociarzy, kłaniamy się głęboko naszym mruczkom i serwujemy im najlepsze puszki z rybką. Gdy już spełnimy nasz obowiązek, możemy zabrać się za przeglądanie zebranych w tej galerii zabawnych obrazków. Gwarantujemy, że odnajdziesz tu wiele sytuacji z Waszego wspólnego życia, których wspomnienie poprawi Ci humor. Zobacz najlepsze memy i obrazki o kotach! 📢 Fryzjerka pokazała mi genialne uczesania. Dzięki jednemu z nich ukryłam to, że nie miałam czasu umyć rano włosów Fryzury na tłuste włosy to sposób, aby ukryć to, że nie miałaś czasu ich umyć. Niektóre z nich są banalnie proste do wykonania. Zrobisz je w 5 minut i będziesz wyglądała efektownie. Co zrobić, gdy ma się tłuste włosy? Użyj również dostępnych ozdób i akcesoriów, które odwrócę uwagę od problemu.

📢 Zwrot z podatku dla emerytów w 2024 roku. Tyle pieniędzy trafi na konta seniorów Już za kilka dni będzie można rozliczyć się z urzędem skarbowym. Dla wielu to dobra wiadomość, bo mogą liczyć na dodatkowy zwrot pieniędzy. Wśród nich są także emeryci, którzy w 2024 roku dostali trzynastą (wszyscy seniorzy) i czternastą (seniorzy z najniższymi świadczeniami) emeryturę. Zobaczcie ile pieniędzy trafi na Wasze konta.

📢 Najgorsze fryzury dla kobiet po 60. roku życia - zdjęcia, inspiracje. Oto lista postarzających fryzur Po 60 roku. życia na skóra traci swoją elastyczność i widoczne są niedoskonałości w postaci zmarszczek, przebarwień, cieni pod oczami. Ważne jest dobranie koloryzacji i cięcia tak, by fryzura odciągała uwagę od mankamentów urody i optyczne odejmowała lat. Oto lista postarzających fryzur. Tak nie należy czesać się po 60-tce.

📢 Malownicze rozlewiska nad Odrą w Cigacicach. Czy woda będzie nadal opadać? Komunikaty o sytuacji hydrologicznej W sobotę na wodowskazie w Cigacicach odnotowano spadek poziomu Odry o osiem centymetrów. Tym samym skończył się stan alarmowy. W niedzielę i poniedziałek zauważane są dalsze spadki. RZGW odnotowuje spływ wód opadowych w dolne odcinki rzek i związane z tym wzrosty stanów wody do strefy stanów wysokich, ostrzegawczych. 📢 Biedronka i Lidl z kontrowersyjną promocją. Sieci oferują półlitrowe butelki wódki za niecałe... 10 zł. Jest zawiadomienie do UOKiK Biedronka i Lidl wprowadziły do swojej oferty półlitrowe butelki wódki poniżej 10 zł. W Lidlu jest to 9,99 zł, a w Biedronce 8,99 zł. – To jeden wielki skandal – skomentował w rozmowie z Medonetem dr med. Bohdan T. Woronowicz, psychiatra, specjalista i superwizor psychoterapii uzależnień. Aktywista Jan Śpiewak złożył zawiadomienie do UOKiK na sieć Lidl, Biedronka oraz Kaufland, dotyczące stosowania tzw. dumpingu oraz czynów nieuczciwej konkurencji

📢 Najlepsze MEMY o zwierzętach. Słodkie, zabawne, radosne psy, koty i inne. Uśmiejesz się do łez 26.02.2024 Najlepsze MEMY ze zwierzętami rozbawią każdego! Doskonale wiedzą o tym nie tylko właściciele psów czy kotów, ale wiele osób, które uwielbiają również inne zwierzęta. Te ubarwiają nasz świat, dodają naszemu otoczeniu kolorytu, niekiedy magii i odrobiny słodkości, gdy na nie patrzymy. Jak zwierzęta widzą Internauci? Zobaczcie najlepsze MEMY o zwierzętach! Z pewnością uśmiejecie się do łez!

📢 Weekendowe granie lubuskich drużyn. Mieliśmy i chwile radości, i małe smutki W trakcie minionego weekendu - od 23 do 25 lutego - lubuskie drużyny uczestniczyły w zmaganiach na niższych szczeblach rozgrywek. Jak zwykle ze zmiennym szczęściem. 📢 Początek Dragon-24. Wielki test dla polskiej armii W ćwiczeniu Dragon-24 zaangażowanych będzie łącznie ok. 20 000 żołnierzy i 3500 jednostek sprzętu z 10 państw NATO, w tym około 15 000 żołnierzy Sił Zbrojnych RP.

📢 Tak urządził się Maciej Musiał, czyli Tomek Boski z „Rodzinki.pl”. Mieszkanie skrywa pewną tajemnicę! Zobacz, jaki styl lubi młody aktor Maciej Musiał to jeden z najbardziej rozpoznawalnych aktorów młodego pokolenia. Sympatię widzów zyskał rolą Tomka Boskiego w serialu „Rodzinka.pl”. Od tego czasu jego kariera nabrała tempa, a on sam już za kilka dni zaprezentuje swoje popisy taneczne w „Tańcu z gwiazdami”. Zobacz, jak serialowy Tomek urządził się w swoim warszawskim mieszkaniu, które dawniej należało do znanego artysty! 📢 Franz Zorn mistrzem Europy w żużlu na lodzie. Wygrał dwa finały w Sanoku W Sanoku zakończyły się indywidualne mistrzostwa Europy w ice speedwayu. Tytuł mistrza Europy obronił Austriak Franz Zorn. 📢 Gigantyczne korki w Kostrzynie i drogach dojazdowych do miasta. Wszystko przez protesty rolników w Świecku Tego można się było spodziewać. Protest rolników w Świecku spowodował gigantyczne korki w Kostrzynie nad Odrą. Tysiące kierowców chcą przekroczyć granicę właśnie w Kostrzynie, co powoduje tworzenie się długich zatorów szczególnie przy drogach wjazdowych do miasta od strony Słubic i Słońska. Trzeba odstać nawet ponad godzinę!

📢 Podejrzany samochód na stacji paliw w Lubuskiem. Policjanci mieli słuszne przypuszczenia Wschowscy policjanci odkryli na terenie jednej ze stacji paliw mercedesa benz. Okazało się, że bus został skradziony na terenie Niemiec. Do sprawy zatrzymano trzech mężczyzn w wieku 26, 41 i 43 lat. 📢 Wypadek między Żarami a Sieniawą Żarską. 24-latka uderzyła autem w drzewo 24-latka kierująca peugeotem zjechała ze skarpy i uderzyła w drzewo. Z zakleszczonego auta uwolnili ją strażacy, kobieta trafiła na SOR. Na drodze krajowej nr 12 między Żarami a Sieniawą Żarską są utrudnienia. 📢 "Fabryka" narkotyków i tytoniu pod Zieloną Górą. Policjanci przeszukali dom. Tego się nie spodziewali | ZDJĘCIA, FILM Zielonogórscy policjanci w jednym z domów pod Zieloną Górą odkryli kilka ton nielegalnego tytoniu oraz narkotyki. Na wniosek Prokuratora Prokuratury Rejonowej w Zielonej Górze sąd aresztował mężczyznę i kobietę.

📢 Mieszkańcy Witnicy przynosili karmę dla psów, w zamian dostawali karmniki dla ptaków W miniony weekend w Witnicy miała miejsce ciekawa inicjatywa. Mieszkańcy dostawali karmniki w zamian za przyniesioną karmę dla psów. Zebrano łącznie 225 kg suchej karmy, ok. 150 puszek mokrej karmy, saszetki i przegryzki dla psów. 📢 Nie ma taryfy ulgowej. Zaczęła się stała blokada drogi S3 Od poniedziałku, 26 lutego na S3 pojawi się stała blokada. To efekt rozszerzenia protestu rolników, którzy blokują drogi na Pomorzu Zachodnim. Co to oznacza dla Lubuszan? Utrudnienia. 📢 9 absurdalnych budowli, wzniesionych na złość sąsiadom. Nie do wiary, jak pomysłowi mogą być wkurzeni ludzie! Ludzi napędza wiele emocji – miłość, altruizm, poczucie sprawiedliwości. Czasem niezwykłe efekty daje też złośliwość. Byli i nadal są wśród nas tacy, którzy z czystej złośliwości wznieśli całe domy i pomniki, żeby odgryźć się krzywdzicielom. Dziś przedstawimy wam 9 takich niezwykłych konstrukcji wzniesionych na złość sąsiadom. Ich historie mogą was zrzucić z krzeseł!

📢 Mężczyźni o tych imionach są najgorszymi mężami. Mają trudny charakter [LISTA] 26.02.2024 Od początku wydają się wspaniałymi partnerami życiowymi, a po ślubie wszystko diametralnie się zmienia. Co możemy wyczytać z konkretnych imion? Zobacz, jacy mężczyźni muszą się bardzo starać w roli mężów. Potrzeba jednak więcej silnej woli - ci mężczyźni muszą się mocniej starać, aby być dobry mężami. Zobacz listę męskich imion, które mogą świadczyć o trudnym charakterze. 📢 Kobiety o tych imionach są najmądrzejsze. Sprawdź, czy jesteś na liście 26.02.2024 Jakie imiona predestynują ludzi do bycia szczególnie inteligentnymi? Każde imię niesie ze sobą określone znaczenie. Poszczególnym imionom przypisuje się rozmaite dyspozycje osobowościowe – takie jak charakter, temperament, zainteresowania, czy inteligencję. Sprawdź inteligencję konkretnych imion według opinii ezoteryków, którzy bazują także na dawnej tzw. wiedzy tajemnej.

📢 Żony o tych imionach są najbardziej zrzędliwe. To koszmar każdego męża. Ciągle mają pretensje, są wścibskie i podejrzliwe 26.02.2024 Czy imiona mają jakieś znaczenie i niosą za sobą ładunek cech, które predysponują daną osobę do takich a nie innych zachowań? Od setek lat ludzie zadają sobie takie pytania. Co na ten temat twierdzą ezoterycy? Oni nie mają wątpliwości - każde imię nosi ze sobą zespół charakterystycznych cech, wyjątkowych dla osoby, która je nosi. Jak przekłada się to na stosunki damsko - męskie? Zobaczcie które imiona żeńskie są najgorsze dla żon. To one z kochanych narzeczonych zmieniają się w wiecznie marudzące żony. 📢 Uwaga na te numery telefonów! Nigdy ich nie odbieraj i nie oddzwaniaj. Możesz stracić pieniądze 26.02.2024 Oszuści nie próżnują i wymyślają kolejne metody "jak zarobić" pieniądze kosztem niewinnych osób. Wystarczy, że jedynie odbierzemy połączenie z tych numerów, a stracimy duże pieniądze. Sprawdź jakich połączeń unikać i z jakich numerów nie odbierać telefonu.

📢 500 plus dla małżeństw z długim stażem! Oto, jak otrzymać dodatkowe pieniądze ze świadczenia 500 plus 26.02.2024 Na biurko Marszałka Sejmu trafiła obywatelska petycja dotycząca nowego świadczenia 500 plus. Tym razem dodatek ten miałyby otrzymywać małżeństwa z długoletnim stażem. Sprawdź szczegóły, kto może otrzymać 500 plus dla małżeństw. 📢 Kolejne ulice w Krośnie Odrzańskim do remontu. Trwa przetarg. Prace ruszą w tym roku? W tym roku w planach urzędu miasta w Krośnie Odrzańskim znajduje się kilka remontów dróg. Wśród nich jest m.in. naprawa ulic Dąbrowskiego, Konopnickiej i Kilińskiego. Krośnieński samorząd poszukuje wykonawcy. W lutym ruszył przetarg.

📢 W gorzowskim szpitalu brakuje pielęgniarek. Lecznica da im 10 tys. złotych na start Szpitale w całym kraju borykają się z problemem braku chętnych do pracy przy pacjentach. Już teraz mają problem ze znalezieniem pielęgniarek i pielęgniarzy, a w kolejnych latach o wykwalifikowany personel może być jeszcze trudniej. To właśnie braki kadrowe sprawiły, że gorzowska lecznica postawiła na nietypowy sposób przyciągnięcia pracowników.

📢 System Inteligentnego Sterowania Ruchem w Zielonej Górze. Jak się sprawdza? Jak tę inwestycję oceniają mieszkańcy? Kilka miesięcy temu w Zielonej Górze rozpoczęto eksploatację ITS, czyli Inteligentnego Systemu Sterowania Ruchem na najbardziej ruchliwych skrzyżowaniach miasta. Warta 31 milionów inwestycja miała za zadanie usprawnić ruch drogowy, poprawić bezpieczeństwo pieszych i rowerzystów oraz zwiększyć płynność komunikacji miejskiej. W mediach społecznościowych pojawiła się dyskusja mieszkańców na temat słuszności ITS, punktująca błędy jednocześnie zwracając uwagę na pozytywy. Co myślą mieszkańcy? 📢 Niezwykle cenny sukces sulęcińskich siatkarzy. Są już prawie pewni utrzymania się w pierwszej lidze! W niedzielny (25 lutego) wieczór została dokończona 25. seria spotkań w siatkarskiej Tauron 1 Lidze mężczyzn. Świetnie spisali się w niej sulęcinianie, pokonując we własnej hali po tie breaku wyżej notowaną ekipę z Tomaszowa Mazowieckiego.

📢 Trwa klątwa Areny Gorzów wobec szczypiornistów Stali. Znowu w niej przegrali W Lidze Centralnej piłkarzy ręcznych stalowcy przegrali w niedzielę (25 lutego) w Arenie Gorzów po rzutach karnych z Olimpią Piekary Śląskie. To już czwarta porażka gorzowian w tym obiekcie, a szósta z rzędu. 📢 Te błędy często robimy. Nie? To zapraszamy na dyktando z prof. Jerzym Bralczykiem do biblioteki w Zielonej Górze Z naszą ortografią nie jest najlepiej. Dlatego warto przypominać o poprawnej polszczyźnie. W różny sposób np. biorąc udział w IV Lubuskim Dyktandzie Ortograficznym pod hasłem „Połam pióro”. A gościem specjalnym będzie prof. Jerzy Bralczyk!

📢 Jak Robert i Anna Lewandowscy żyją w Barcelonie? Zobacz ich luksusowy świat OBSZERNA GALERIA 25.02.2024 Robert Lewandowski jest bez dwóch zdań najlepszym polskim piłkarzem. Od 2022 gra w barwach legendarnego klubu - FC Barcelony, z którym zdążył zdobyć już Mistrzostwo i Superpuchar Hiszpanii.

📢 Wiosna w Zatoniu! Przebiśniegi, zieleń, słońce, śpiewające ptaki, klimat tajemniczych ruin i tłumy spacerowiczów | ZDJĘCIA Luty już dawno nie jest postrzegany jako miesiąc zimowy. To próg wiosny! Idealnie widać to w bajecznym Zatoniu, gdzie można już podziwiać przebiśniegi, nasycone fioletem krokusy, rosnący czosnek niedźwiedzi, dużo zieleni oraz usłyszeć niezwykłą muzykę ptasiego repertuaru. W niedzielę, 25 lutego zastaliśmy tu piękną pogodę, biegaczy, rowerzystów i tłumy spacerowiczów z dziećmi oraz czworonogami. Jest pięknie! Wiosna w Zatoniu zagościła na dobre! 📢 Na stadionie, ulicami miasta i w parku. Tak wyglądało Biegowe Grand Prix Gorzowa! Prawie sto osób wystartowało w piątej, a więc przedostatniej odsłonie kolejnej edycji Biegowego Grand Prix Gorzowa. Biegacze do pokonania mieli pięciokilometrową i dość trudną, bo wiodącą ulicami i ścieżkami miejskiego parku, trasę. Najszybsi pokonali ten dystans w czasie kilkunastu minut.

📢 Oszuści w Lubuskiem! Podszywają się pod znajomych i wyłudzają kody BLIK. Nie dajcie się naciągnąć! Myślisz, że pomagasz znajomemu w potrzebie, a tak naprawdę oddajesz pieniądze przestępcom. Tak działa oszustwo na blika. Właśnie jego ofiarami padło dwoje Lubuszan! 📢 Milord, Pola Elizejskie, Gigi Amoroso i kilka bisów. Za nami udana francuska odsłona "Srebrnych koncertów" w Filharmonii Zielonogórskiej W sobotę (24.02), z cyklu „Srebrne koncerty“ zespół kameralny w składzie: Kaja Mianowana i Maciej Pawlak (wokal), Kamila Susłowicz-Żmijak (skrzypce), Magda Jabłońska-Zembik (kontrabas) i Dawid Rydz (akordeon), w sali kameralnej Filharmonii Zielonogórskiej, dwukrotnie przedstawiał znane i lubiane utwory m.in. z repertuaru Edith Piaf. Całość dopełniła stylowa scenografia przenosząca widzów wprost w klimat paryskiej kafejki.

📢 Protest rolników w Lubuskiem. Blokada przejścia granicznego w Świecku i autostrady A2. Jak objechać utrudnienia? Uwaga kierowcy! Omijajcie przejście graniczne w Świecku i lubuski odcinek autostrady A2. Jak objechać rolniczą blokadę?

📢 23 najpiękniejsze miejsca w Europie. Wodospad, który zachwycił Justina Biebera, pastelowy pałac, cuda UNESCO Europa jest niezwykle różnorodna i nie starczyłoby życia, bo obejrzeć jej wszystkie cuda. By ułatwić wam podjęcie decyzji, gdzie wybrać się na wycieczkę w weekend lub urlop, przygotowaliśmy listę 23 najpiękniejszych miejsc w Europie, od wysp Morza Śródziemnego po islandzkie lodowce, od zachwycających wodospadów Chorwacji po unikatowe zabytki Francji. Przekonajcie się, które cuda Europy najbardziej warto zobaczyć.

📢 Te psiaki ze schroniska marzą o nowym domu. Zobaczcie te słodkie pyszczki! Może jest tutaj Wasz przyjaciel na całe życie? Niektóre mają za sobą ciężką przeszłość, ale wszystkie zasługują na miłość i bezpieczeństwo. W województwie lubuskim jest mnóstwo zwierzaków czekających adopcję. Nowych domów i dobrych ludzi bezpańskim psiakom szuka między innymi gorzowskie schronisko. Może właśnie wśród nich jest wasz przyszły i wierny przyjaciel?

📢 Wszyscy jesteśmy wpleceni w historię - rozmowa z Konradem Kazimierzem Czaplińskim, fotografem nie tylko Ziemi Lubuskiej i Dolnego Śląska Za pieniądze z nagrody otrzymanej w charytatywnym konkursie fotograficznym UNICEF, zorganizowanym w Holandii, kupił beżową Wołgę. Był pionierem fotografii kolorowej w Polsce, autorem ponad 300 ściennych kalendarzy i 150 albumów. 📢 "Cudowne" śniadanie - od neurologów. Te produkty są idealne na śniadanie dla zdrowego mózgu Jakie śniadanie jest najzdrowsze? Co warto jeść z rana, by czuć się sytym i mieć energię do działania? Zdaniem ekspertów śniadanie powinno być sycące, zapewniać odpowiednią porcję składników odżywczych a jednocześnie... być łatwe do przygotowania. Neurolodzy wskazali najzdrowszy pomysł na śniadanie. Sprawdź to teraz w naszej galerii. 📢 Pokojowa demonstracja wspierająca naród ukraiński na deptaku w Zielonej Górze. Kolejna rocznica wybuchu wojny Stop wojnie! – pod takim hasłem odbyła się pod Lubuskim Teatrem w Zielonej Górze odbyła się manifestacja pokojowa. Na znak Solidarności z walczącą Ukrainą. Wcześniej o 4.00 godzinie rozpalono na placu Bohaterów ognisko, by przypomnieć, że właśnie o tej godzinie 24 lutego rozpoczęła się wojna w Ukrainie.

📢 Jakich zmian chcemy na deptaku w Zielonej Górze? Mieszkańcy podpowiadają: dużo zieleni, mała tężnia, ławki do ładowania telefonów, fontanna Mieszkańcy czekają na remont deptaka i planują zmiany. Miasto czeka na konkursy, by zdobyć dofinansowanie z unijnych funduszy. Jak - zdaniem zielonogórzan - powinna wyglądać ta inwestycja?

📢 Oto najbiedniejsze miasta w Lubuskiem. Te dane mogą zaskoczyć! Lista najbogatszych też jest ciekawa! Są miasta, które są bogatsze i te, które są biedniejsze i nie jest to absolutnie bez znaczenia dla mieszkańców! Oczywistym jest, że lepiej jest żyć w mieście bogatszym. Ale które to jest? Sprawdźcie ten ranking koniecznie! 📢 Katastrofa przyrodnicza w Lubuskiem. To trzeba zatrzymać! Jezioro Głębokie koło Międzyrzecza dosłownie znika w oczach! Od lat wszyscy ubolewają nad znikającą wodą w jeziorze Głębokim koło Międzyrzecza. Jednak niewiele z tego zamartwiania się wynika. Efekt? W zeszłym roku popularna plaża z czyściutką (!) wodą nie miała już statusu kąpieliska. Czemu wody ubywa? Co z tym zrobić? Robert Krzych organizuje w tej sprawie arcyważne spotkanie.

📢 Bez sołtysa ani rusz! Ci z powiatu gorzowskiego świętowali w Witnicy. Niektórzy pełnią tę funkcję od ponad 30 lat! 101 sołtysek i sołtysów z sześciu gmin powiatu gorzowskiego świętowało w Witnicy. Powiatowy Dzień Sołtysa był okazją do wymiany poglądów, doświadczeń i wspólnej zabawy. Odznaczono też osoby, które pełnią tę funkcję najdłużej. Niektórzy już od ponad 30 lat!

📢 Guru fitnessu i najgorętsza fanka Milika – podziwiajcie seksowną Agatycze [ZDJĘCIA] Agata Sieramska jest wspaniałą dziewczyną rezerwowego napastnika Juventusu Turyn i byłej gwiazdy reprezentacji Polski Arkadiusza Milika. 📢 Będzie kolejna linia tramwajowa w Gorzowie? Miałaby biec przez osiedle Sady Gorzów rozważa budowę kolejnej nowej linii tramwajową. Z ul. Walczaka tramwaj skręcałby przed szpitalem psychiatrycznym w stronę os. Sady, a później jechał w kierunku Manhattanu.

📢 W Nowej Soli można zobaczyć skarb odkryty w Kożuchowie. Ta wystawa to podróż do okolicy z czasów renesansu Najnowsza wystawa w Muzeum Miejskim w Nowej Soli poprowadzi gości do okolicy z czasów renesansu. Pierwszy raz zaprezentowana zostanie publicznie odkryta w ubiegłym roku w Otyniu kamienna płyta nagrobna poświęcona zmarłemu dziecku. Będzie można zobaczyć też skarb z Kożuchowa. 📢 Harry Potter i domy Hogwartu – do którego należysz? To zależy, w jakie gry lubisz grać. Sprawdź, a możesz być zaskoczony Każdy fan Harry'ego Pottera wyobrażał sobie choć raz sowę z listem z zaproszeniem do Hogwartu. Zanim jednak rozpoczęlibyśmy przygodę na lekcjach w szkole magii, konieczny byłby przydział do odpowiedniego domu Hogwartu. Do którego ty byś trafił? Cóż, najpierw powiedz mi, w co grasz, a się przekonamy.

📢 Kuchenne Rewolucje w Lubuskiem. Magda Gessler odmieniła knajpę niedaleko Świebodzina. Będziecie oglądać? Kuchenne Rewolucje to zdecydowanie jeden z najpopularniejszych programów telewizyjnych... ostatnich lat! Kulinarne show, którego celem jest pomoc restauratorom, doczekało się już 27 sezonów. W najbliższym, 28. sezonie zobaczymy restaurację z Lubuskiego. Uchylając rąbka tajemnicy: Magda Gessler bardzo dobrze wspomina tę wizytę!

📢 Pogotowie przeciwpowodziowe w Gorzowie i Kostrzynie działa pełną parą. Tak wysokich wód w Lubuskiem nie było już od lat Stan wód Noteci, Odry i Warty nadal są wysokie. Zdarza się, że dochodzi już do pierwszych podtopień. Choć sytuacja nie jest jeszcze kryzysową, strażacy i władze miast robią, co mogą, by zabezpieczyć mieszkańców i ich mienie przed wodą. W Kostrzynie nad Odrą oraz Gorzowie Wlkp. zostały ogłoszone pogotowia przeciwpowodziowe

📢 Powstaje film dokumentalny o baletnicach w Zielonej Górze. Kto za kamerą? Paweł Janczaruk lubi wyzwania. Właśnie realizuje nowe – film dokumentalny o baletnicach. By opowiedzieć o tym, czym jest nauka mistrz – uczeń i wielu innych rzeczach związanych z tą sztuką. A nie jest to proste zadanie, bo co innego aparat fotograficzny, a co innego kamera. 📢 Zabytkowy dwór w Zielonej Górze przeszedł metamorfozę. To miejsce już tak nie wygląda. Co tutaj będzie? Jeszcze rok temu o tej porze pewnie mało kto wierzył, że ten remont się uda. Tymczasem już po kilku miesiącach prac Centrum Kultur Europejskich jest gotowe do otwarcia. Przed oficjalnym otwarciem zobaczyliśmy, jak wygląda od zewnątrz i w środku zabytkowy dwór w Zielonej Górze Ochli. 📢 Kobieca Twarz Regionu - prześlij swoje zgłoszenie już dziś! Czekają wspaniale nagrody, a wśród nich piękne samochody Toyota Aygo X Z okazji Dnia Kobiet tworzymy wielką galerię mieszkanek naszego regionu. 8 marca ich zdjęcia ukażą się w specjalnym dodatku do gazety. W trzech kategoriach pokoleniowych - Córki, Matki i Kobiety Dojrzałe - zostaną przyznane tytuły Kobiecej Twarzy Regionu. Laureatki z każdego miasta i powiatu otrzymają zaproszenia na wyjątkowe wydarzenie - Forum Kobiecości. Czekają na nie także wspaniałe nagrody, a wśród nich trzy samochody Toyota Aygo X!

📢 Naukowcy świętowali z okazji 60-lecia Lubuskiego Towarzystwa Naukowego w Zielonej Górze. Były nagrody, koncert i tort W czwartek swoje 60. urodziny świętowało Lubuskie Towarzystwo Naukowe. Nie tylko zaproszeni goście powtarzali, że LTN bardzo mocno przyczynił się do rozwoju środowiska naukowego w województwie i powstania uczelni wyższych. Uroczystości jubileuszowe odbyły się w Muzeum Ziemi Lubuskiej. 📢 Archeologiczna sensacja w Żaganiu. Odkryto osadę sprzed 1,5 tys. lat! Podczas prac archeologicznych przy ul. Chrobrego w Żaganiu, prowadzonych przez pracownię Relikt, natrafiono na starożytną osadę sprzed 1,5 tysiąca lat. To miejsce, w którym odkryto paleniska i naczynia codziennego użytku, rozciąga się na około 1 hektarze gruntu. 📢 Które podstawówki są najlepsze w Zielonej Górze? Poznaj najnowszy ranking! Portal WaszaEdukacja.pl opublikował w czwartek, 22 lutego Ranking Szkół Podstawowych 2024. Sprawdziliśmy, jak wypadły zielonogórskie szkoły i które okazały się najlepsze w mieście.

📢 Polski karabin odnaleziony w gnieździe hitlerowców poddano konserwacji. Można go oglądać w Muzeum Twierdzy Kostrzyn Takiego odkrycia w piwnicach Starego Miasta się nie spodziewali. W 2020 r. pod gruzami odnaleźli polski karabin maszynowy browning wz. 28. Broń była w opłakanym stanie. Muzeum Twierdzy Kostrzyn postanowiło poddać karabin konserwacji. Efekty przeszły oczekiwania. 📢 Praca dla specjalisty! "Zatrudnię hejtera z doświadczeniem", czyli ogłoszenia znalezione w Internecie Praca szuka człowieka! Pełno ogłoszeń o pracę znajdziecie w Internecie. Poszukiwani są fachowcy reprezentujący przeróżne branże, z doświadczeniem i bez większej praktyki. Obok niektórych ofert pracy nie da się przejść obojętnie. "Poszukuję hejtera" - czytamy w jednym z anonsów. Niektóre oferty to prawdziwe "perełki". Będziecie płakać ze śmiechu!

📢 Niedaleko Lubuskiego spadł kolejny meteoryt. Uderzył w nocy. Mamy zdjęcia i film! Był środek nocy, 21 stycznia 2024 roku. Około godziny 1.30 niebo nad Lubuskiem rozbłysło. Związane to było z wejściem w atmosferę ziemską niewielkiej, mierzącej blisko metr asteroidy 2024 BX1. Obiekt widać było nie tylko u nas, ale również w Czechach i we wschodnich Niemczech, gdzie najprawdopodobniej spadł. I nie, to nie jedyny przypadek, kiedy ciało niebieskie uderza w Ziemię Lubuską lub tuż obok. To dzieje się regularnie.

📢 Najlepszy typ mąki do ciasta drożdżowego, na biszkopt, pierogi, pizzę. Sprawdź, co oznacza kod na mące Jakiej mąki użyć do ciasta drożdżowego, pierogów, chleba, biszkoptu lub pizzy? Typ mąki jest ważny i od tego, czy wybierzemy odpowiednią, w dużym stopniu zależy nasz kulinarny sukces lub porażka. Ciasto nie wyrosło, pierogi są twarde, a pieczywo się kruszy? Mąka mące nierówna. Polski Związek Pracodawców Przemysłu Zbożowo - Młynarskiego postanowił swego czasu wyjaśnić, co oznacza typ mąki i która do czego jest odpowiednia. 📢 25 mieszkań na licytacjach komorniczych w Lubuskiem. Znamy ich ceny i lokalizacje. Niektóre to prawdziwe okazje! W lutym 2024 r. w Lubuskiem wystawiono na licytacje komornicze 25 mieszkań w różnych miejscach województwa. Mieszkań jest więcej niż w styczniu i niektóre oferty to prawdziwe okazje. Ceny wywoławcze są atrakcyjne i warto przejrzeć, co w lutym do zaoferowania mają komornicy.

📢 Nie chcesz przytyć? Zamiast batonika podjadaj pistacje i nie bój się kalorii. Orzechy zredukują oponkę na brzuchu i obniżą poziom cukru Orzechy, w tym pistacje są kaloryczne, dlatego uznaje się je za tuczące. To błędne przekonanie wynika z tego, że zawierają one duże ilości tłuszczu. Są to jednak zdrowe kwasy tłuszczowe, które nie powodują tycia. Udowodniły to badania naukowców z Nashville (USA). Okazało się, że podjadanie orzechów jako przekąski nawet 2 razy dziennie nie powoduje przyrostu masy ciała, a do tego zmniejsza obwód talii i obniża ryzyko cukrzycy. Sprawdź, ile pistacji jeść, aby mieć smukłą sylwetkę i uniknąć chorób serca.

📢 Aż tyle będziemy płacić za prąd od 1 lipca 2024 roku - wyliczenia. Będą duże podwyżki? Stawki, jakie aktualnie płacimy za prąd, są na poziomie tych z 2022 roku. To efekt zamrożenia cen energii elektrycznej jeśli nie przekroczymy ustalonego limitu (1500kWh na 6 miesięcy). Sejm zdecydował, ze ceny energii będą zamrożone do 30 czerwca. Jak zatem zmienią się nasze rachunki za prąd od 1 lipca? O ile więcej zapłacimy? Zobaczcie.

📢 Czułe słówka senatora Dowhana. Wysyłał byłej żonie alimenty, obrażając ją w tytułach przelewów Złodziej, sz…a, k…a, sekspodróże, sponsoring, sekswakacje. WON. Robert Dowhan wysyłał byłej żonie alimenty, obrażając ją w tytułach przelewów. Tych samych, o które, już jako senator Platformy Obywatelskiej, pytał zatroskany ministra sprawiedliwości i prokuratora generalnego…

