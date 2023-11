Przegląd prasy 27.11.2023. Zestawiliśmy dla Ciebie najważniejsze wydarzenia z wczoraj. Zobacz naszą prasówkę

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 26.11. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Utrudnienia w ruchu w woj. lubuskim 27.11.2023. Lista aktualnych remontów dróg i innych zdarzeń”?

📢 Kot kontra pies. Najśmieszniejsze memy o czworonogach. Który z nich rozbawi nas do łez? Sprawdźcie! Kot kontra pies. Najśmieszniejsze memy o czworonogach. Który z nich rozbawi nas do łez? Przypominamy o najśmieszniejsze MEMY O PSACH I... KOTACH. Wszyscy kochamy nasze czworonogi, które codziennie zapewniają nam wiele powodów do śmiechu. Które z nich jest zabawniejsze? Zobaczcie nasze memy w galerii. My uważamy ten konkurs za nierozstrzygnięty, a Wy co o tym myślicie?

📢 Ogłoszenia z klatek schodowych. Życie w bloku może zaskoczyć. Tak dziś komunikują się lokatorzy. Zobaczcie najśmieszniejsze teksty! Klatka schodowa w bloku mieszkalnym to miejsce, gdzie krzyżują się losy różnych mieszkańców. Często pełni ona rolę centrum informacyjnego dla lokalnej społeczności. Pojawiają się tu ogłoszenia, informacje i prośby, wywieszane na tablicy. Niektóre z nich to prawdziwe perełki i potrafią wywołać uśmiech na twarzy. Zobaczcie sami!

📢 Te rośliny przyciągają pieniądze, miłość i szczęście. Takie rośliny doniczkowe warto mieć w domu i pracy Roślinom od tysięcy lat przypisuje się magiczną moc. Wiele osób wierzy, że niektóre rośliny mogą przynosić pieniądze, miłość i szczęście. Są też i takie, które mogą sprowadzić pecha. Jakie rośliny warto mieć w swoim domu czy pracy? Zobaczcie teraz najpopularniejsze rośliny doniczkowe, które przyciągają szczęście, miłość i pieniądze. 📢 Kryształowe naczynia z PRL drogie jak nigdy - ceny, zdjęcia. Zobacz, ile dziś są warte te stare wazony Choć dziś wydają się niemodne, to w czasach PRL były synonimem luksusu. Kiedyś wielu uważało je za piękne i eleganckie. Kryształy, niegdyś schowane głęboko do szaf lub wyrzucone, dzisiaj cieszą się rosnącą popularnością i zyskują na wartości. Kolekcjonerzy są w stanie zapłacić za nie majątek. Jakich poszukują? Ile teraz kosztują? Zobacz najdroższe oferty z portalu OLX.

📢 Tak mieszka Emilia Krakowska - zdjęcia. Oto wiejski dom kultowej Jagny z "Chłopów" Emilia Krakowska, mimo ukończenia 83 lat, wciąż jest aktywna zawodowo. Fani uwielbiają spotkania z aktorką, która zaraża życiowym optymizmem. Jednak kultowa Jagna z "Chłopów" Reymonta potrzebuje też odpoczynku. Jej prywatnym światem i domem jest urocza wieś Kopki. Tu Emilia Krakowska ma swoje wiejskie królestwo relaksu. Zobaczcie, jak mieszka popularna aktorka Emilia Krakowska - oto jej wiejski dom niedaleko Otwocka. 📢 Ewa Kryza z "Rolnik szuka żony" na zdjęciach sprzed lat. Piękna 30-latka jest nie do poznania! Ewa Kryza to jedna z gwiazd 10. edycji programu "Rolnik szuka żony". Piękna 30-latka napisała list do rolnika Waldemara i została zaproszona do niego na gospodarstwo. Od razu zostawiła konkurencję w tyle, stając się faworytką do serca Waldka. Nie każdy wie, że Ewa od lat próbuje swoich sił w branży muzycznej. Oto jej zdjęcia sprzed lat. Bardzo się zmieniła?

📢 Krzysztof Rutkowski i jego bogactwo - tak mieszka. Tak wygląda w środku dom detektywa Krzysztof Rutkowski, jego żona Maja i syn Krzysztof junior żyją w luksusach. Znany detektyw lubi chwalić się swoim dobytkiem, chętnie pokazuje się z najbliższą rodziną na tle bogatych wnętrz. Tak wygląda życie detektywa Rutkowskiego - w domu jest nowocześnie, drogo, ale z gustem. Zobaczcie w artykule niżej i naszej galerii, jak mieszka Krzysztof Rutkowski oraz jego najbliżsi. 📢 Zamiokulkas - trik na wypuszczanie nowych liści. Wsyp to do doniczki, a zamiokulkas odżyje Zadbany zamiokulkas jest wspaniałą ozdobą pokoju. Zdarza się jednak, że zamiokulkas marnieje, liście żółkną lub brązowieją i odpadają, a roślina nie wypuszcza nowych. Zdrowy zamiokulkas ma piękne, błyszczące, mięsiste liście w kolorze głębokiej zieleni. Jeśli twój zamiokulkas wygląda źle, dodaj ten prosty, ale skuteczny nawóz do doniczki. Zobacz przepis na nawóz do zamiokulkasa.

📢 Autentyczny jadłospis łódzkich więźniów. Oto, co jedzą osadzeni w aresztach śledczych i więzieniach ZDJĘCIA 26.11.2023 Oto, co jedzą więźniowie w Łodzi. Czy posiłki dla osadzonych są monotonne? Okazuje się, że wręcz przeciwnie. Więźniowie mają urozmaiconą dietę, mogą liczyć na potrawy kuchni wegetariańskiej a także specjalne diety wyznaniowe. W jednostkach penitencjarnych dostępnych jest 7 rodzajów posiłków. 📢 Lubuszanie z różnym skutkiem zakończyli trzecioligowe granie w 2023 roku Za nami ostatnia trzecioligowa seria gier w 2023 roku. W niej z pełnej puli cieszyli się tylko piłkarze Stilonu Gorzów, którzy odnieśli ważne wyjazdowe zwycięstwo. 📢 Weekendowe starty i mecze lubuskich sportowców W trakcie weekendu (25-26 listopada) lubuscy sportowcy uczestniczyli w wielu zawodach - zarówno drużynowych, jak też indywidualnych. Oto najnowsze doniesienia z ich występów.

📢 Nowe porozumienie paradyskie na ratunek województwu lubuskiemu Włodarze trzech prezydenckich miast zwołują w grudniu konferencję pt. "Nowe porozumienie paradyskie". Na pięć miesięcy przed wyborami powstaje inicjatywa, która ma szansę zmienić układ sił w sejmiku. 📢 Ciemna przeprawa przez park w Żaganiu. Czytelnicy się skarżą! Jesienią zmrok zapada już ok. godz. 16.00. Wiele osób wybiera skrót przez park, żeby dostać się z rejonu ul. Dworcowej do centrum Żagania. Niestety, w rejonie mostu Kolejarzy w parku jest całkiem ciemno. Ludzie przechodzą, świecąc sobie telefonami komórkowymi - - opowiada Czytelniczka. 📢 Pobiegli nadwarciańskimi wałami po zdrowie i uśmiech. Za nami drugie zawody z cyklu Grand Prix Gorzowa [ZDJĘCIA] 122 biegaczy i miłośników nordic walking rywalizowało w niedzielę (26 listopada) w drugich w bieżącym cyklu zawodach o Grand Prix Gorzowa w długodystansowych biegach przełajowych.

📢 Zenek Martyniuk pokazuje swój piękny ogród. Ma nawet oczko wodne. Zobacz zdjęcia Zenek Martyniuk od wielu lat mieszka w podbiałostockiej wsi, gdzie cieszy się niewielkim, ale urządzonym ze smakiem ogrodem. 📢 12 potraw na Wigilię. Przepisy polecają Makłowicz, Wachowicz, Brodnicki, Okrasa 26.11.2023 12 potraw na Wigilię od Gessler, Makłowicza, Wachowicz, Brodnickiego, Okrasy i Starmach. Karp, kapusta, pierogi, barszcz na Wigilię i święta. Co znani kucharze polecają na wigilijny stół? Wśród 12 potraw są obowiązkowe: karp, kapusta, pierogi, barszcz. Wypróbuj przepisów świątecznych od mistrzów polskiej kuchni.

📢 Park Sulecha w Sulechowie ma tężnie, pumptrack, place zabaw, wybieg dla psów, rzeźby i inne atrakcje Wszyscy dziś wiedzą w regionie, gdzie jest Park Sulecha, bo miejsce to w ostatnich latach bardzo się zmieniło i przyciąga wiele osób w różnym wieku. Nazwa też szybko się przyjęła.

📢 Kto według nas zarabia za dużo? Zobacz, jak Polacy postrzegają różne zawody Czy wiesz, jak Polki i Polacy postrzegają dziś stanowiska pracy związane z różnymi branżami, a które profesje uznajemy za najbardziej wymagające, stresujące czy dochodowe? Konsultanci serwisu Cveasy.pl próbowali to ustalić. 📢 Brak słońca, więcej negatywnych myśli. Jak pokonać jesienną chandrę? WIDEO – Najlepiej byłoby codziennie mieć jakąś aktywność, nawet w postaci spacerów – uważa instruktorka zumby i salsation Aleksandra Sarbinowska. Taniec doradza Zbigniew Żołądziejewski, instruktor tańca i nauczyciel w III LO w Zielonej Górze. Dbanie o zdrowie fizyczne, to równocześnie dbałość o zdrowie psychiczne. Im więcej ruchu, tym lepiej. Ale nie tylko ruch pomaga. 📢 Te znaczki pocztowe są warte fortunę. Zobacz, ile są warte stare znaczki. Nie spodziewasz się, że mogą tyle kosztować 26.11.2023 Filatelistyka to jedno ze starszych hobby z długą tradycją. Te stare znaczki z PRL są warte majątek! Sprawdź, jakie znaczki są poszukiwane przez kolekcjonerów. Wielu Polaków z sentymentem lubi wracać do czasów PRL, a szczególnie do przedmiotów, którymi w ówczesnym czasie się posługiwaliśmy. Mają one swój wyjątkowy charakter.

📢 Wodę w Zielonej Górze można pić prosto z kranu. Zachęcają do tego Zielonogórskie Wodociągi Woda w Zielonej Górze jest czysta i zdrowa. Możemy ją pić prosto z kranu – zapewniają Zielonogórskie Wodociągi. Warto zmienić przyzwyczajenie i zrezygnować z wody butelkowanej. To oszczędność dla kieszeni i mniej plastikowych odpadów.

📢 „Top Model 12” FINAŁ. Dominik Szymański zwycięzcą 12. edycji! Zobacz zdjęcia z finału show. Zasłużył na zwycięstwo? Za nami finał programu „Top Model 12” TVN. O wygraną walczył Dominik Szymański, Natalia Węgrzynowska, Sofia Konecka-Menescal i Wiktoria Darda. Zwycięzca może być tylko jeden i wiemy, kto nim został! Zobacz zdjęcia i dowiedz się więcej! 📢 Cenne punkty sulęcińskich siatkarzy. „Olimpijczycy” błyskawicznie odprawili uczniów ze Spały Siatkarze Olimpii Sulęcin nie wygrali jeszcze z taką łatwością w bieżących rozgrywkach Tauron 1 Ligi. W sobotę (25 listopada) potrzebowali zaledwie 73 minut, by w 11. kolejce spotkań pokonać na swoim boisku do zera uczniów Szkoły Mistrzostwa Sportowego w Spale. 📢 Dwie Stale dały pokaz handballu. Po kapitalnym meczu komplet punktów został w Gorzowie! Stojące na tak wysokim poziomie sportowym mecze kibice mogliby oglądać codziennie! W 10. kolejce Ligi Centralnej piłki ręcznej mężczyzn Stal Gorzów podejmowała w sobotę (25 listopada) swoją imienniczkę z Mielca i pokonała ją różnicą trzech trafień.

📢 Te memy z kotami, psami i innymi pupilami podbijają internet. Oto niezwykłe zwierzęta, które rozbawiły internautów 26.11.2023 Nie tylko Janusz Nosacz, Mirek handlarz i inne postaci znane z memów są inspiracją dla internautów. Bardzo popularne są także memy ze zwierzętami w roli głównej. Najczęściej pojawiają się w nich psy i koty, ale czasem w humorystyczny sposób przedstawione są także inne zwierzęta. Sami zobaczcie te memy. 📢 Kanonada przy Olimpijskiej. Warta kolejny raz zafundowała swoim kibicom horror! Piłkarscy trzecioligowcy formalnie zainaugurowali w miniony weekend… wiosnę. W 18. kolejce spotkań (czyli pierwszej rewanżowej rundy) Warta Gorzów po niesamowitym meczu zremisowała w sobotę (25 listopada) na swoim boisku z debiutującym na „trzecim froncie” LZS Starowice Dolne. 📢 Nastolatka zginęła dla kilku złotych. Spieszyła się do Żar. Nigdy tam nie dotarła. "Obca dłoń coraz mocniej zaciskała się na jej ustach" Ewa była młodą pełną pasji dziewczyną mającą przed sobą całe życie. Nie zdążyła go nawet zasmakować. Przerwało je dwóch "gówniarzy". 16-latka znalazła się w nieodpowiednim miejscu o nieodpowiednim czasie. Doszło do szamotaniny. Przez las przedzierał się krzyk dziewczyny. Obca dłoń coraz mocniej zaciskała się na jej ustach i nosie...

📢 Poważny wypadek koło Witnicy, na drodze Kostrzyn - Gorzów. Zderzyły się dwa auta osobowe Dwa osobowe auta zderzyły się koło Witnicy na drodze Kostrzyn nad Odrą – Gorzów. Jedno z nich dachowało w przydrożnym rowie. Pojazdami jechało pięć osób, w tym małe dziecko. 📢 Kolejarze obchodzili swoje święto, oglądając w Żaganiu filmy o tematyce kolejowej! Kolejarze obchodzili swoje święto w sobotę, 25 listopada w Żaganiu, w dniu św. Katarzyny. Z tej okazji Stowarzyszenie Miłośników Kolei OK1 zorganizowało "Filmowy Dzień Kolejarza" w sali Inter Żagańskiego Pałacu Kultury. Były ciekawe projekcje filmowe o tematyce kolejowej oraz dawne kroniki filmowe.

📢 Co jeszcze czeka nas w kulturze na weekend oraz w nadchodzącym tygodniu? Nowy wspaniały świat, rowerowe historie, wibrafon Maseliego, Dziady Ledwo ochłonęliśmy po inauguracji Green Town of Jazz, jubileuszu Big Band Uniwersytetu Zielonogórskiego oraz Lubuskiego Zespołu Pieśni i Tańca, a już przed nami kolejna porcja wydarzeń kulturalnych. W weekend warto przypomnieć sobie przeboje Ryśka Riedla, obejrzeć adaptację "Dziadów" w plenerze, posłuchać przebojów Kory czy wibrafonu w mistrzowskim wykonaniu. A w nadchodzącym tygodniu, u Osterwy, szykuje się ciekawa premiera "Nowego wspaniałego świata" wg Huxley'a. Nie będziecie się Państwo nudzić!

📢 Hotel Gołębiewski w Pobierowie coraz bliżej otwarcia. Zwiedziliśmy i sprawdziliśmy [ZDJĘCIA] Trwają odbiory i uzgodnienia z urzędami w sprawie inwestycji - twierdzą inwestorzy z hotelu Gołębiewski w Pobierowie. - A każde takie spotkanie z odpowiednimi urzędnikami powoduje, że jesteśmy bliżej do uzyskania pozwolenia na użytkowanie. Nam udało się zobaczyć jak wygląda ukończona część hotelu. Zwiedziliśmy cały parter. 📢 Policjantka powiedziała o mobbingu. Skończyło się procesem w innej sprawie Zamierzam walczyć o swój honor – mówiła w czwartek 23 listopada w gorzowskim sądzie okręgowym Sylwia Szary, była policjantka ze Słubic. Przez ostatnie miesiące mierzyła się ze sprawą, która została jej wytyczona po tym, gdy odważyła się powiedzieć głośno o mobbingu w komendzie. 📢 IMGW wydało ostrzeżenie dla Lubuskiego. Będziemy mieć przedsmak zimy! Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej (IMGW) wydał ostrzeżenie przed niebezpieczną pogodą. W sobotę wieczorem, 25 listopada na drogach i chodnikach w całym regionie może być bardzo ślisko.

📢 Foczki i morsy wskoczyły do jeziora Nierzym. Oni nie boją się zimnej wody! Zobacz zdjęcia W sobotnie południe, 25 listopada miłośnicy morsowania z Gorzowa i okolic spotkali się nad jeziorem Nierzym, by po raz pierwszy w tym miejscu wspólnie zanurzyć się w zimnej wodzie. Nie brakowało uśmiechów i dobrej energii. Zobaczcie nasze zdjęcia, które mrożą krew w żyłach!

📢 Piernik staropolski - to już czas, żeby pomyśleć o świętach i przygotować ciasto z przepisu naszych babć! Do Świąt Bożego Narodzenia jeszcze kilka tygodni, ale to właśnie teraz jest idealny moment, żeby przygotować ciasto na długo dojrzewający piernik staropolski. W tym przepisie kluczowy jest czas, bo to dzięki niemu uzyskamy niesamowity smak i aromat i już nigdy nie spojrzymy na piernik tak samo.

📢 Bieg dla jaj i profilaktyki. W niedzielę sprzed ratusza wybiegniemy w ważnej sprawie Movember, w Polsce - Wąsopad jest miesiącem, którego celem jest podniesienie świadomości społecznej dotyczącej problemów zdrowotnych mężczyzn, przede wszystkim raka prostaty. Wiem, z doświadczenia, że bieganie jest bardzo dobrym nośnikiem wszelkich akcji, dlatego jako organizator pomyślałam, że to ważne, aby właśnie w ten sposób nagłośnić problem. - mówi Lena Polonis z Fundacji My Aktywni 📢 Poczujmy święta w Baśniowym Zatoniu. Nowe iluminacje także w centrum Zielonej Góry. A kiedy Jarmark Bożonarodzeniowy? Park Książęcy w Zielonej Górze Zatoniu zamieni się w Wielki Park Iluminacji „Baśniowe Zatonie”. Kiedy? Już 2 grudnia o godzinie 18.00 zobaczymy duże podświetlone konstrukcje świąteczne. Pojawi się księżna Dino, rozbłyśnie złota kareta, kolorowa fontanna, paw, łabędź, a nawet… niedźwiedzi czosnek.

📢 Nie ma korków na drogach przy granicy z Niemcami. Ruch odbywa się normalnie W sobotę, 25 listopada ruch drogowy na lubuskim odcinku polsko-niemieckiej granicy odbywa się w płynnie, bez kolejek - poinformował dyżurny Punktu Informacji Drogowej zielonogórskiego oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. 📢 Dorota Wellman - tak wyglądała 20 lat temu. Możecie być zaskoczeni, prezenterka była blondynką Dorota Wellman to słynna prezenterka związana ze stacją TVN. Od lat w duecie z Marcinem Prokopem prowadzi program "Dzień dobry TVN". Karierę dziennikarską rozpoczęła już w latach 80. w Radiu "Solidarność". W kolejnych latach była związana między innymi z Radiem Eska oraz Radiem Zet. Niewiele osób pamięta jak wtedy wyglądała. Oto zdjęcia Doroty Wellman sprzed 20 lat!

📢 Groźny wypadek na drodze między Kostrzynem nad Odrą a Górzycą. Auto wypadło z drogi Do groźnie wyglądającego wypadku doszło w piątek, 24 listopada. Na drodze między Kostrzynem a Górzycą kierowca samochodu osobowego wjechał ro rowu.

📢 Wspaniała historia w klubie Czarnej Dywizji. Spotkanie z generałem Bortnowskim W czwartek, 23 listopada w ramach spotkań z historią o swojej służbie, a także o spotkaniu z generałem Stanisławem Maczkiem opowiadał generał w stanie spoczynku Aleksander Bortnowski, wykładowca w uczelniach wojskowych i były dowódca 11 Lubuskiej Dywizji Kawalerii Pancernej.

📢 Tych leków nie wolno łączyć z alkoholem. Skutki mogą być opłakane! Sprawdź listę leków, których nie można przyjmować razem z trunkami Połączenie niektórych leków i alkoholu może być bardzo niebezpieczne. Kombinacja substancji chemicznych i procentów może bowiem wywołać niepożądane efekty uboczne. Sprawdź, których leków nie wolno łączyć z alkoholem! Te leki popijane trunkami nam nie pomogą, a wręcz mogą zaszkodzić. 📢 Tragiczny pożar pustostanu w Ośnie Lubuskim. Zginęły dwie osoby. Kolejna taka tragedia jednego dnia! Do tragicznego pożaru doszło w piątek, 24 listopada. Płonął pustostan na ul. Mikołaja Kopernika. Strażacy znaleźli zwłoki dwóch osób.

📢 Memy o wojsku i żołnierzach hitem internetu. Ale beka! Zobacz, z czego śmieją się Polacy i uśmiechnij się razem z nami! Memy o żołnierzach podbijają internet. Przykładów zabawnych grafik jest naprawdę sporo i można doszukać się ich w zasadzie w każdym obszarze życia społecznego, politycznego oraz kulturalnego. Polacy śmieją się w zasadzie ze wszystkiego, co nie absolutnie oznacza braku szacunku bądź zrozumienia, a celem nie jest ośmieszanie kogokolwiek. Każdy przecież ma jakieś wady i przywary, ale grunt to mieć do tego dystans. Jedną z grup, która w ostatnim czasie opanowała internet są również żołnierze. W załączonej galerii prezentujemy więc najciekawsze memy o żołnierzach, jakie w ostatnim czasie niezwykle zyskały na popularności. Zobacz i uśmiechnij się razem z nami! 📢 Zabójstwo w Kożuchowie. Jest zarzut i areszt w tej sprawie. Co jeszcze wiadomo po tygodniu od tragedii? Młodemu mężczyźnie prokurator postawił zarzut zabójstwa, a Sąd Rejonowy w Nowej Soli zdecydował o tymczasowym aresztowaniu. W nocy z piątku na sobotę minie tydzień od śmierci 64-latka z Kożuchowa.

📢 Lubuskie firmy wystawiały lewe faktury. Oszukały państwo na grube miliony! Firmy zaniżały swoje dochody, posługiwały się nierzetelnymi fakturami VAT. Ich działania wzbudziły podejrzenie Skarbówki. I jak się okazało - słusznie. Sprawa ma swój początek w 2022 rok. W jej wyjaśnienie zaangażowana była lubuska KAS, a także policjanci z wydziału dochodzeniowo - śledczego KWP w Gorzowie Wlkp. 📢 Polska Miss i Polska Miss Nastolatek 2023. O koronę walczą piękne Lubuszanki! Finał już w ten weekend! Już dzisiaj wieczorem odbędzie się wielki finał konkursu Polska Miss Nastolatek 2023, a na sobotę zaplanowano galę finałową konkursu Polska Miss 2023. Szansę na koronę i tytuł najpiękniejszej mają trzy mieszkanki województwa lubuskiego. Czy uda się im pokonać konkurencję?

📢 Zastal Zielona Góra uratowany! Jest długo wyczekiwane „światełko w tunelu” Nie od dziś wiadomo, że zielonogórska koszykówka przeżywa trudności finansowe. W ostatnim czasie można było nawet mówić o zapaści Zastalu. Ale pojawiła się na horyzoncie długo wyczekiwana pomoc. Wszystko wskazuje więc na to, że najbardziej utytułowany zielonogórski klub sportowy zostanie uratowany.

📢 Najlepsze memy o kotach. Gdzie saszeta? Te memy doprowadzą Was do łez ze śmiechu. Twój kot też tak robi? (MEMY) 24.11.2023 Najnowsze memy o kotach w Internecie. Zobacz najśmieszniejsze obrazki z kotami w Internecie. Każdy, kto ma w domu kota ten wie, że z tymi czworonogami nie można się nudzić. Życie z nimi pod jednym dachem każdego dnia dostarcza całą masę prześmiesznych sytuacji. Dzięki temu internauci tworzą masę śmiesznych obrazków i memów o kotach z życia wziętych. Zobacz najnowsze i najśmieszniejsze memy o kotach w Internecie.

📢 Armagedon drogowy w Krośnie Odrzańskim. Kierujący klną, stoją w korkach godzinami. "Krosno stoi. Miasto się nie podniesie po tym wszystkim" Nie jest dobrze? To tragedia - piszą do nas Czytelnicy. Tak w wielkim skrócie można podsumować to, co od kilku ładnych tygodni, a nawet miesięcy dzieje się na drogach w Krośnie Odrzańskim. Kierujący stoją w kilkudziesięciuminutowych lub ponad godzinnych korkach. Mówi się, że najgorzej jest rano. A później, że w godzinach popołudniowych. No i wieczornych także! Pomysły na rozwiązanie tej sytuacji niby są, ale ich rezultatów wciąż nie widać.

📢 Złodziej oznacza i kradnie twoje auto w kilka sekund. "Masz samochód? Jutro możesz go nie mieć". Im nowszy, tym lepiej Okazja czyni złodzieja, tylko że ten złodziej jest coraz bardziej przebiegły i coraz trudniej się przed nim bronić. W skali Lubuskiego i całego kraju tego typu proceder nie jest najpoważniejszy. Zwłaszcza że liczba tych przestępstw na przestrzeni ostatnich lat spada. I to jest dobra informacja. Istnieje jednak lista samochodów, które najczęściej padają łupem przestępców. Nie ważne, czy masz auto w garażu, na podjeździe chronionym bramą, strzeżonym parkingu - każdy model da się "zawinąć". Jak działają złodzieje w naszym regionie, które auta kradną? W jakich miejscach nie zostawiać samochodu i co zrobić, aby był bezpieczny? Odpowiedzi na wszystkie pytania znajdziecie poniżej. 📢 Centrum Szprotawy jest rozkopane! Budują nowe drogi i ścieżki rowerowe. Przy Mickiewicza powstaje nowe rondo! Szprotawa w ciągu krótkiego czasu pozyskała aż 35 mln zł dotacji, z różnych źródeł. Zarówno z Unii Europejskiej, jak i z rządowego Nowego Ładu. Te pieniądze widać na ulicach. Miasto jest praktycznie całe rozkopane, ale mieszkańcy cieszą się, że potem będzie naprawdę pięknie i funkcjonalnie.

📢 70 lat Lubuskiego Zespołu Pieśni i Tańca w Zielonej Górze. Tancerze, śpiewacy oraz kapela dali wspaniały koncert jubileuszowy Taniec i śpiew ludowy połączyły ponad setkę artystów podczas koncertu galowego z okazji jubileuszu 70-lecia Lubuskiego Zespołu Pieśni i Tańca, który odbył się w czwartek (23.11.2023). Wydarzenie zgromadziło w Lubuskim Teatrze pełną salę miłośników tego zespołu, ale także i członków ich rodzin oraz przyjaciół. Była to także okazja do wspomnień, wzruszeń i spotkań pomiędzy dawnymi tancerzami. 📢 Uczniowie z Zielonej Góry na liście najlepszych w Polsce w konkursie kosmicznym WIDEO Sześcioro nastolatków z I LO i CKZiU nr 2 w Zielonej Górze bierze udział w konkursie Europejskiej Agencji Kosmicznej CANSAT. Sami skonstruują minisatelitę – symulator sond kosmicznych. To jedyna grupa z województwa, która znalazła się wśród najlepszych 35 w Polsce.

📢 Poszukiwani zabójcy i przestępcy z Lubuskiego. Nikt nie wie, gdzie przebywają, są bardzo niebezpieczni! Nikt nie wie, gdzie się ukrywają, ale są bardzo niebezpieczni. Świadczy o tym choćby podstawa poszukiwań. Publikujemy zdjęcia oraz rysopisy najgroźniejszych przestępców w Lubuskiem. Osoby te poszukiwane są m.in. za zabójstwo, przemoc, branie zakładników. Rozpoznajesz kogoś? 📢 Stal Gorzów wybiera podprowadzające. Nowe Stal Girls poznamy w grudniu W środę, 22 listopada odbył się casting na nowe podprowadzające Stali Gorzów. Spośród czternastu kandydatek wybranych zostanie kilka dziewczyn. Kto dołączy do składu Stal Girls, dowiemy się w pierwszej połowie grudnia. 📢 Tajemnicze zjawisko w lubuskich lasach. Pojawiły się w nich czarcie kręgi W lasach niedaleko Gorzowa pojawiły się niezwykłe kręgi. Tworzą je zbiorowiska grzybów rosnących równo obok siebie. To tak zwane czarcie koła, którym dawniej przypisywano magiczne właściwości. Czy spacerowicze mają powody do obaw?

Żabi Dwór otacza piękny kilkuhektarowy park z zabytkowym pałacem. To wspaniały plener do zdjęć i samej ceremonii ślubnej. Nasza sala balowa wyróżnia się baśniowymi wnętrzami, niebanalnymi dekoracjami i przestrzenią, która sprawi, że Goście będą się wyśmienicie bawić.

📢 Odważne, polskie sportsmenki - to one rozebrały się dla Playboya i CKM-u! (ZDJĘCIA) W grudniu 2019 roku ukazały się ostatnie numery polskich edycji Playboy'a i CKM-u. Przez lata na ich łamach pojawiły się wyjątkowe sesje znanych i utytułowanych sportsmenek z Polski. Anna Werblińska (Barańska), Milena Sadurek (Radecka), Marta Domachowska nago w Playboy'u czy Sylwia Gruchała w CKM-ie. Ich zdjęcia zawsze wzbudzały wśród kibiców wiele dyskusji. Przypominamy te bardziej i mniej znane sportsmenki, które zdecydowały się pozować w magazynach dla panów. 📢 Ministerstwo Zdrowia: nowa szczepionka przeciwko COVID-19 będzie dostępna bezpłatnie w przychodniach i aptekach od 6 grudnia – Szczepienie preparatem dopasowanym do wariantu wirusa XBB (Kraken) będzie dostępne od 6 grudnia dla wszystkich chcących zaszczepić się pacjentów – poinformował PAP resort zdrowia.

📢 Wow! Nowy park rozrywki w Gorzowie! Wielkie otwarcie Game Time już niebawem. To wyjątkowe miejsce! |ATRAKCJE, CENY BILETÓW Ta informacja ucieszy nie tylko gorzowian, ale też wszystkich mieszkańców naszego regonu. Do Gorzowa wkracza zabawa i rozrywka w niespotykanym dotąd wymiarze. Powstanie u nas jeden z najnowocześniejszych parków rozrywki w kraju. Oj, to będzie hit! A wielkie otwarcie już niebawem! Sprawdź, jakie atrakcje będą w Game Time w Gorzowie i ile kosztować będą bilety! 📢 Tabela netto waloryzacji emerytur 2024. Mamy wyliczenia świadczeń brutto i netto od marca Tabela netto waloryzacji emerytur 2024. Seniorzy ponownie będą mogli liczyć na solidny wzrost świadczeń. Za sprawą wysokiej inflacji podwyżki emerytur muszą być wyższe. Takie mogą być stawki emerytur od marca 2024, jeśli będą obowiązywać zapowiadane zasady.

📢 Pałac i park w Zielonej Górze Zatoniu czekają kolejne zmiany. Szklany dach, większa oranżeria, nowa fontanna... Pałac i park w Zielonej Górze Zatoniu od kilku lat stały się ulubionym miejscem spacerów, rodzinnych spotkań. Organizowane są tu nietypowe koncerty, spektakle… Szykuje się kolejne zmiany, szklany dach, rozbudowa oranżerii, dalsza rewitalizacja parku. Czego możemy się jeszcze spodziewać? 📢 Lubuskie pałace z lotu ptaka. Z tej perspektywy wyglądają zupełnie inaczej, wręcz nieziemsko! Lubuskie to kraina, w której nie brakuje pałaców i dworków. Część jest odrestaurowana i na co dzień cieszy turystów, inne są zaniedbane i opuszczone, jeszcze inne to istna ruina. Zapraszamy na podróż do kilku miejsc, w których zaprezentujemy lubuskie zabytki z zupełnie innej perspektywy. 📢 Sprawa korupcji w gorzowskim oddziale Polskiej Spółki Gazownictwa. CBA zatrzymało kolejne osoby Centralne Biuro Antykorupcyjne zatrzymało trzech przedsiębiorców spoza Lubuskiego podejrzanych o korupcję przy przetargach w Polskiej Spółce Gazownictwa. To efekt śledztwa w sprawie przyjmowania korzyści majątkowych przez byłego kierownika działu inwestycji i remontów oddziału Zakładu Gazowniczego w Gorzowie Wlkp. - Polskiej Spółki Gazownictwa.

📢 Ogromne, betonowe konstrukcje skryte w lesie nieopodal Kostrzyna. Ich historia jest mroczna. Tu szkolili się żołnierze Hitlera Na ich budowę zużyto setki metrów sześciennych betonu. Potężne konstrukcje robią wrażenie po dziś dzień. Teraz są skryte w lesie, ale przed II wojną światową ćwiczyli tu niemieccy żołnierze. Do czego konkretnie służył tajemniczy kompleks w lesie nieopodal Kostrzyna? 📢 Zatonie 50 i 100 lat temu. Nie poznacie tego miejsca. Ależ się zmieniło! Te zdjęcia trzeba zobaczyć! Te wyjątkowe fotografie pochodzą ze zbiorów Lubuskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków oraz Jarosława Skorulskiego. Zdjęcia sprzed pół wieku są autorstwa Ryszarda Janowskiego. Wszystkie możemy podziwiać w Zatoniu na przygotowanej przez Informację VISIT wystawie.

📢 Poczuj magię świąt na bożonarodzeniowym jarmarku we Frankfurcie nad Odrą. Jest tam kolorowo i... przepysznie! [ZDJĘCIA] We Frankfurcie nad Odrą trwa już bożonarodzeniowy jarmark. Na wiele świątecznych atrakcji możecie natknąć się w samym centrum Frankfurtu (ok. 10 minut piechotą od przejścia przez most w Słubicach).

Co możemy zobaczyć na jarmarku? Całkiem sporo! Przede wszystkim: jarmark robi świetne wrażenie wieczorem, kiedy mienią się setki (a raczej to setki tysięcy) świątecznych światełek. Na jarmarku możecie bawić się na wesołym miasteczku, dobrze zjeść (np. klasyczne wursty albo owoce w czekoladzie) i oczywiście napić się grzańca. W weekendy na jarmarku możecie też natknąć się na artystyczne występy. Zobaczcie, jak wygląda jarmark we Frankfurcie - mamy sporo zdjęć! 📢 Kim byłaś w poprzednim wcieleniu? Powie o tym twoja data urodzenia. Sprawdź, możesz się zaskoczyć Zastanawiałaś się kiedyś, kim byłaś w poprzednim wcieleniu? Okazuje się, że wiele może powiedzieć o tym twoja data urodzenia. Podobno przemierzamy przestrzeń od tysięcy lat. Nasza dusza odradza się, szukając coraz to nowszego ciała, które posłużą jej za schronienie. Chcecie poznać swoją przeszłość? Możecie się naprawdę zaskoczyć.

