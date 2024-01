Przegląd prasy 28.01.2024. Zestawiliśmy dla Ciebie najważniejsze wydarzenia z wczoraj. Zobacz naszą prasówkę

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 27.01. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Brak prądu w lubuskim. Sprawdź gdzie 28.01 będą planowane wyłączenia prądu, a gdzie awarie”?

📢 Kolejki NFZ w woj. lubuskim do endokrynologa. Dane aktualne na 28.01.2024 W jaki sposób sprawdzić, jak długie są kolejki NFZ do endokrynologa w woj. lubuskim? Przedstawiamy zestawienie określonych miejsc, gdzie na 28.01.2024 przyjmują lekarze. Warto również zwracać uwagę na możliwość wizyty na NFZ w szpitalach i innych placówkach medycznych, gdzie czas oczekiwania może być krótszy. Kolejki NFZ w województwie lubuskim do endokrynologa potrafią być jednak bardzo długie. Sprawdź, gdzie czas oczekiwania na wizytę do lekarza specjalisty na NFZ jest najkrótszy, aby długo nie czekać w kolejce.

📢 Kolejki NFZ w woj. lubuskim do ortopedy - 28.01.2024 W jaki sposób sprawdzić, jak długie są kolejki NFZ do ortopedy w woj. lubuskim? Przedstawiamy zestawienie określonych miejsc, gdzie na 28.01.2024 przyjmują lekarze. Warto również zwracać uwagę na możliwość wizyty na NFZ w szpitalach i innych placówkach medycznych, gdzie czas oczekiwania może być krótszy. Kolejki NFZ w województwie lubuskim do ortopedy potrafią być jednak bardzo długie. Sprawdź, gdzie czas oczekiwania na wizytę do lekarza specjalisty na NFZ jest najkrótszy, aby długo nie czekać w kolejce.

Prasówka 28.01: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Kolejki NFZ do neurologa w woj. lubuskim. Stan na 28.01.2024 W jaki sposób sprawdzić, jak długie są kolejki NFZ do neurologa w woj. lubuskim? Przedstawiamy zestawienie określonych miejsc, gdzie na 28.01.2024 przyjmują lekarze. Warto również zwracać uwagę na możliwość wizyty na NFZ w szpitalach i innych placówkach medycznych, gdzie czas oczekiwania może być krótszy. Kolejki NFZ w województwie lubuskim do neurologa potrafią być jednak bardzo długie. Sprawdź, gdzie czas oczekiwania na wizytę do lekarza specjalisty na NFZ jest najkrótszy, aby długo nie czekać w kolejce.

📢 Alerty w sklepach 2024. Te produkty wycofano z Biedronki, Lidla i innych sklepów [28.01.2024] Główny Inspektorat Sanitarny (GIS) niedawno zakończył kolejne kontrole, a ich wyniki są już dostępne publicznie. Zapraszamy do zapoznania się z listą produktów, które nie spełniają standardów bezpieczeństwa spożywczego i użytkowego. Poniżej znajdziesz szczegóły oraz galerię zawierającą wycofane towary. 📢 Powołania na ćwiczenia wojskowe 2024 nie tylko dla 19 latków. Oni mogą dostać wezwanie - te osoby potrzebuje wojsko [28.01.2024] W 2024 roku nawet 200 tysięcy osób może spodziewać się powołania do wojska. Tak wynika z rozporządzenia Rady Ministrów. Wojsko szuka specjalistów o określonych kwalifikacjach, które mogłyby przydać się w polskiej armii. Zobacz, kto może spodziewać się powołania na ćwiczenia wojskowe. 📢 Oto gorące zdjęcia Igi Muszakowskiej. Tak wygląda partnerka Dominika Abusa z Gogglebox [28.01.2024] Dominik Abus stał się sławny dzięki udziałowi w programie "Gogglebox" w TTV. Natomiast Iga Muszakowska stała się znana dzięki niezwykłym zdjęciom, które na portalach społecznościowych zamieszcza jej partner. Zobaczcie najbardziej gorące zdjęcia Igi Muszakowskiej, ukochanej Dominika Abusa z "Gogglebox".

📢 Emeryci dostaną zwrot nadpłaconego podatku za 13. i 14. emeryturę. Oto tabela wyliczeń. Seniorzy odzyskają pieniądze Emeryci czekający na marcową waloryzację i trzynastą emeryturę mogą liczyć na dodatkową gotówkę. Niektórzy z nich dostaną zwrot nadpłaconego podatku z trzynastej i czternastej emerytury w 2023 roku. Sprawdź tabelę wyliczeń. Kto dostanie dodatkowe pieniądze? Jakie są warunki? Sprawdź szczegóły! 📢 Wyjątkowa studniówka maturzystów Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Gubinie! Mamy zdjęcia! W sobotę (27 stycznia) wieczorem odbyła się studniówka uczniów Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Gubinie. Maturzyści bawili się w Bistro u Seby, w Sękowicach pod Gubinem. Jak wyglądał bal maturalny gubińskiego ogólniaka? Mamy zdjęcia!

📢 Arena Gorzów nie sprzyja stalowcom. Przegrali w niej drugi raz z rzędu – tym razem z Zagłębiem Sosnowiec Miały być pewne trzy punkty, a skończyło się kompromitującą porażką. W sobotę (27 stycznia) Budimex Stal przegrała w Arenie Gorzów z przedostatnim w tabeli Ligi Centralnej Zagłębiem Sosnowiec.

📢 Studniówka ZSZ PBO w Zielonej Górze. Co to był za wieczór! I te kreacje... | ZDJĘCIA Absolwenci Zespołu Szkół Zawodowych PBO w Zielonej Górze w sobotni wieczór hucznie świętowali, a było co! Rozpoczęło się przecież oficjalne odliczane dni do matury. Jednak kto myślałby o tym, kiedy muzyka gra, stoły suto zastawione, a przyjaciele wzywają na parkiet. To był ich czas! Zobacz, jak się bawili i jakie kreacje przygotowali uczniowie ZSZ PBO! 📢 Najlepsze MEMY o zwierzętach. Słodkie, zabawne, radosne psy, koty i inne. Uśmiejesz się do łez 27.01.2024 Najlepsze MEMY ze zwierzętami rozbawią każdego! Doskonale wiedzą o tym nie tylko właściciele psów czy kotów, ale wiele osób, które uwielbiają również inne zwierzęta. Te ubarwiają nasz świat, dodają naszemu otoczeniu kolorytu, niekiedy magii i odrobiny słodkości, gdy na nie patrzymy. Jak zwierzęta widzą Internauci? Zobaczcie najlepsze MEMY o zwierzętach! Z pewnością uśmiejecie się do łez!

📢 Centrum Żar wygląda dziś zupełnie inaczej. Zobaczcie archiwalne zdjęcia deptaka, głównych ulic Zobaczcie niesamowite zdjęcia z Żar. Deptaki, główne ulice, na fotografiach sprzed pięćdziesięciu lat i pocztówkach sprzed ponad stu lat! 📢 79. rocznica przełamania linii Odry. Kto chciał, zwiedzał dziś bunkry za darmo. Niesamowite wnętrza | ZDJĘCIA Za nami kolejna, 79. już rocznica przełamania linii Odry. Podczas imprezy można było podziwiać przepiękne perełki fortyfikacyjne oraz poznać historię schronów, które podczas wojny odgrywały kluczową rolę. Tego na co dzień nie zobaczycie. Zerknijcie do galerii!

📢 Gala Sportu Lubuskiego 2024. Kickboxerzy z Nowego Miasteczka: Jesteśmy dla siebie drugą rodziną W 61. Plebiscycie Sportowym Gazety Lubuskiej wyróżnieni zostali najlepsi i najpopularniejsi sportowcy województwa 2023 roku. W tej drugiej kategorii dwa laury zdobyli kickboxerzy z Nowego Miasteczka.

📢 500 plus dla małżeństw z długim stażem! Oto, jak otrzymać dodatkowe pieniądze ze świadczenia 500 plus 27.01.2024 Kilka tygodni temu na biurko Marszałek Sejmu Elżbiety Witek trafiła obywatelska petycja dotycząca nowego świadczenia 500 plus. Tym razem dodatek ten miałyby otrzymywać małżeństwa z długoletnim stażem. Sprawdź szczegóły, kto może otrzymać 500 plus dla małżeństw.

📢 Północna obwodnica Gorzowa. Pierwszy etap zrobią do października 2025 30 października 2025 to aktualny termin zakończenia budowy pierwszego odcinka północnej obwodnicy Gorzowa. Na razie trwają prace projektowe. Mają potrwać do 31 października 2024. 📢 Mariusz Pudzianowski pokazuje swój dom i ogród - tak mieszka Pudzian! Lubi konie i traktory Tak mieszka i żyje na co dzień Mariusz Pudzianowski. Każdy dzień zaczyna od przebieżki, trenuje, a oprócz tego prowadzi biznesy i pomaga w polu. "Brakuje ci tylko rodziny"- komentują fani. Tak mieszka i żyje na co dzień w Białej Rawskiej siłacz i gwiazda KSW Mariusz Pudzianowski.

📢 Żony Krzysztofa Ibisza - zdjęcia. Tak wyglądają obecna i byłe żony znanego prezentera Krzysztof Ibisz to znany prezenter telewizyjny. Któż nie oglądał programu "Czar par" albo "Awantury o kasę"? Ibisz był też gospodarzem festiwali muzycznych w Sopocie i Opolu, wyborów Miss Polonia. Koncerty sylwestrowo-noworoczne nie mogły się odbyć bez niego! Ibisz prowadził też "Jak oni śpiewają" i "Dancing with the Stars. Taniec z gwiazdami w Polsacie". O Ibiszu mówi się, że jest jak polski Tom Cruise - wiecznie młody, mimo upływu lat. Niedawno Ibisz został ojcem po raz trzeci. Ma syna z najnowszą, trzecią żoną, Joanną Kudzbalską. A kim były i jak wyglądały jego poprzednie żony? Zobaczcie! 📢 Kolekcjonerzy poszukują wyjątkowych antyków. Unikalne przedmioty do kupienia w internecie. Masz je w domu? 27.01.2024 Unikalne antyki poszukiwane przez kolekcjonerów mogą zapewnić Wam dużo pieniędzy. Możemy na nich zarobić fortunę. Często nie mamy świadomości, że przedmioty posiadane w domu warte są dużo pieniędzy. Oto unikalne antyki poszukiwane przez kolekcjonerów. Sprawdźcie, za ile możecie je sprzedać!

📢 Osoby o tych imionach są najmądrzejsze. Według znaczenia imion mają szansę na sukces Tradycyjnie przypisuje się imionom pewne cechy charakteru. Przygotowaliśmy dla was ranking, bazujący na interpretacjach ezoteryków dotyczących znaczenia imion. To zestawienie przedstawia najbardziej inteligentne imiona według tych spostrzeżeń. 📢 Taki ogród ma Zenek Martyniuk. Zobacz, gdzie odpoczywa gwiazda disco polo Zenon Martyniuk od lat mieszka w Grabówce pod Białymstokiem. Ma tam piękny dom a przy nim niewielki, choć gustowny ogród. To właśnie tutaj może odpocząć i odprężyć się po trudach koncertowania. Zobaczcie, jak wygląda jego oaza zieleni. 📢 Lasy w okolicy Kostrzyna kryją ogromne, betonowe konstrukcje. Od dziesięcioleci stoją porzucone. Kiedyś korzystali z nich żołnierze Hitlera Rozległy kompleks w lesie na północy Kostrzyna stoi opuszczony. Wejść tam może każdy. Część budynków już zburzono, ale niektóre stoją do dziś. To ogromne, betonowe konstrukcje, na których budowę zużyto setki metrów sześciennych betonu. Leśny kompleks odegrał ważną rolę przed i w czasie II wojny światowej. To tutaj szkolili się żołnierze Hitlera.

📢 Wystawa klocków Lego w żarskiej bibliotece. Wszystkie zestawy złożył uczeń siódmej klasy SP 8 W Miejskiej Bibliotece Publicznej w Żarach można zobaczyć wystawę klocków Lego Julka Stężyckiego. Uczeń siódmej klasy SP 8 kocha Lego i to jego cały świat. 📢 Porozmawiajmy o raku. Bezpłatne spotkanie dla mieszkańców regionu Jak się chronić przed rakiem i jakie wykonywać badania? A dodatkowo będzie można dowiedzieć się, jak zdrowo się odżywiać. Będzie również okazja do zrobienia analizy składu ciała. To wszystko będzie na spotkaniu organizowanym dla Lubuszan. Udział jest darmowy.

📢 Fryzjerzy w Żarach zagrają dla WOŚP. Będzie wielkie strzyżenie, stylizacja w hali sportowej na Podwalu Fryzjerzy też grają dla orkiestry! W ramach finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w Żarach w najbliższą niedzielę w hali sportowej przy Podwalu bedzie można skorzystać z usług znanych stylistów.

📢 Ileż ciekawych ofert kulturalnych. Michał Bajor, Noc w Wenecji, Gospel i Mietek Szcześniak, WOŚP-owe atrakcje, wystawy, spektakle i wykłady To już ostatni weekend stycznia, a jak wiadomo ten zimowy miesiąc ciągnie się zwykle okrutnie i mrozami zaznacza swoją obecność. Na razie mamy dużą odwilż, lecz do początku wiosny jeszcze musimy sporo poczekać. W kulturze jednak nie ma wypoczynku i naprawdę wiele się dzieje. W niedzielę odbędzie się 32. finał WOŚP, a podczas niego pojawi się sporo gwiazd. W Świebodzinie, a potem w I kwartale w kilku miastach w Lubuskiem na scenie pojawi się Michał Bajor. Już jutro (sobota) w Strzelcach Krajeńskich będzie sporo muzyki gospel, którą wykona Mieczysław Szcześniak z zespołem. We Wschowie otwarto ciekawą wystawę ze sprzętami rodem z PRL-u, choć nie tylko. W przyszły piątek w CNK-Planetarium Wenus zagości operetka "Noc w Wenecji". Idealnie na karnawał. Korzystajmy zatem ile wlezie.

📢 W przedwojennym Gorzowie aż roiło się do kawiarni: stylowych, pięknych i eleganckich! Do takich lokali chodzili mieszkańcy Landsberga Mieszkańcy przedwojennego Gorzowa, czyli Landsberga, mieli w swoim mieście wiele pełnych uroku kawiarni. Patrząc na ich zdjęcia, aż chciałoby się, choć na krótką chwilę móc zobaczyć nasze miasto z tamtych lat i usiąść na filiżankę kawy z kawałkiem ciasta we wnętrzu choćby jednej landsberskiej kawiarenki...

📢 Spotkanie oko w oko z wilkiem w Lubuskiem. Drapieżnik spojrzał prosto w kamerę! Pan Wiesław zrobił prawdopodobnie fotografię życia, z której może być dumny. Aby spotkać wilka, trzeba mieć ogromne szczęście, ale żeby zrobić mu takie zdjęcie? To już nie lada sztuka z domieszką szczęścia. Coś wspaniałego! 📢 Dziennikarze wyrzucani z pracy, żeby nikt w Polsce nie dowiedział się o tym, co wyprawiają w Lubuskiem politycy PO Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego powołał likwidatora publicznego Radia Zachód. Tym samym rozgłośnia i proces jej likwidacji trafia w ręce oddanego Platformie Obywatelskiej aktywisty.

📢 WOŚP w Zielonej Górze. Pierwsze w mieście wystartują EKM Morsy Lubuskie. Co się będzie działo na Dzikiej Ochli? | WIDEO – Wośpowanie zielonogórskie zacznie się od tego, co zaplanowaliśmy na Dzikiej Ochli – podkreśla Jacek Moszyński. Będą kiermasze i tańce, a do tego poczęstunek. Wchodzenie do wody będzie odbywało się w ciągu dnia kilka razy. Członkowie stowarzyszenia zapraszają do morsowania, datków na WOŚP i zadbania o swoje zdrowie.

📢 Wilczyca została zastrzelona na terenie parku krajobrazowego. Te zwierzęta znajdują się pod ścisłą ochroną – Truchło około 9-miesięcznej wilczycy, zastrzelonej około dwóch miesięcy temu, znaleziono na terenie Żerkowsko-Czeszewskiego Parku Krajobrazowego (woj. wielkopolskie) – wynika z komunikatu, jaki wydał Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Wielkopolskiego. Jak przekazano, sprawą zajęła się policja. 📢 Nielegalne odpady zatrzymane w Lubuskiem wróciły do Niemiec 4 tony odpadów z tworzyw sztucznych właśnie wróciły do Niemiec. Nielegalny transport został zatrzymany w województwie lubuskim w październiku 2023 r. Procedura zwrotu ładunku trwała kilka miesięcy.

📢 "Przechodnie sfilmowali upadające dziecko z okna" - fala oszustw na Facebooku. W ten sposób naciągacze chcą wykraść dane! Oszuści nie mają żadnych hamulców. W ostatnim czasie media społecznościowe obiegły posty o dramatycznym tytule: "Przechodnie sfilmowali upadające dziecko z okna". Nie klikajcie w ten link! W ten sposób oszuści będą próbowali wyłudzić wasze dane do konta na Facebooku. 📢 Przesyłki nie docierają do adresatów. Za mało listonoszy? Pocztowy armagedon w Krośnie Odrzańskim! Mieszkańcy Krosna Odrzańskiego nie od dziś narzekają na lokalne oddziały Poczty Polskiej. Wydaje się jednak, że problemy z dostarczeniem przesyłek, wypisywanych awizo pomimo obecności adresatów w domu i innych kłopotów jest coraz więcej. Zapytaliśmy rzecznika, z czym te problemy są związane i czy Poczta Polska robi coś, aby im zaradzić.

📢 Amerykańscy żołnierze wyruszyli w Długi Marsz, w 79. rocznicę ewakuacji żagańskich obozów jenieckich 30 żołnierzy z 3 Dywizji Piechoty z Fortu Stewart w Georgii (USA), stacjonujących na obozowisku Karliki koło Żagania wyruszyło w Długi Marsz (Long March), trasą ewakuacji Stalagu Luft III w Sagan. Pokonają ok. 90 km. Będą nocować na folwarku w Lipnej za Gozdnicą, na zamku w Bad Muskau, na zakończenie trasy dotrą do Sperembergu, gdzie jeńcy zostali porozwożeni w inne miejsca pociągami.

📢 Imiona najwierniejszych mężczyzn. Sprawdź, zanim się zwiążesz z niewłaściwą osobą. Jak ma na imię twój wybranek? 26.01.2024 Mężczyźni o tych imionach są wiernymi partnerami? Na podstawie znaczenia imion przypisuje się ich właścicielom rozmaite cechy - zaczynając od charakteru, poprzez zainteresowania, postawy wiedzę oraz uzdolnienia. Analizuje się pochodzenie imienia oraz jego znaczenie zaczynając od tego dosłownego. Według tych czynników można określić, którzy mężczyźni będą wiernymi mężami i partnerami na całe życie.

📢 3 cuda Dolnego Śląska, których zazdrości nam cały świat. Te niezwykłe atrakcje z listy UNESCO trzeba zobaczyć choć raz w życiu Lista światowego dziedzictwa UNESCO obejmuje miejsca unikalne w skali całego świata. Na Dolnym Śląsku są aż trzy tego rodzaju atrakcje, które przyciągają gości z całej Polski i zagranicy. Przekonajcie się, dlaczego warto obejrzeć te dolnośląskie cuda przynajmniej raz w życiu. Prezentujemy trzy turystyczne skarby Dolnego Śląska – ich dzieje, znaczenie i piękne zdjęcia. 📢 Groźny pożar w Gorzowie! Spalił się drewniany garaż. Słup dymu było widać z różnych części miasta Pożar wybuchł w piątkowe popołudnie przy ulicy Promiennej w Gorzowie. Palił się garaż przy jednej z posesji. Cały budynek był objęty ogniem. Walczyło z nim pięć strażackich zastępów. Wciąż trwają działania na miejscu zdarzenia.

📢 Pod prąd na rondzie PCK w Zielonej Górze, bo tak podpowiedziała nawigacja. Wszystko nagrały kamery Jednym z najbardziej niebezpiecznych wykroczeń, do których dochodzi na drogach, jest jazda pod prąd. Świadkami takiej właśnie sytuacji byli w czwartek, 25 stycznia policjanci ruchu drogowego. Kierowca bmw wykonał niebezpieczny manewr na rondzie PCK w Zielonej Górze. Zdarzenie zarejestrowały kamery miejskiego monitoringu.

📢 SUPER BABCIA | SUPER DZIADEK 2024. Fala pozytywnych emocji i wielkie wzruszenie na starcie naszej wyjątkowej akcji! Dni Babci i Dziadka już za nami, ale miłość, troska i wdzięczność za bliskich towarzyszą nam cały czas. Razem z naszymi Czytelnikami stworzyliśmy wielką galerię zdjęć i życzeń dla Super Babć i Super Dziadków z naszego regionu. Zobaczcie, jaką falę pozytywnych emocji wywołała nasza akcja w mediach społecznościowych!

📢 „60 godzin”, wyjazd nad morze... Enea Falubaz Zielona Góra stawia na integrację Tradycyjna akcja „60 godzin z Falubazem” oraz zgrupowanie integracyjno-sportowe w Świnoujściu zwieńczą przygotowania zielonogórskich żużlowców do nowego sezonu.

📢 Kobiety o tych imionach są najmądrzejsze. Sprawdź, czy jesteś na liście 26.01.2024 Jakie imiona predestynują ludzi do bycia szczególnie inteligentnymi? Każde imię niesie ze sobą określone znaczenie. Poszczególnym imionom przypisuje się rozmaite dyspozycje osobowościowe – takie jak charakter, temperament, zainteresowania, czy inteligencję. Sprawdź inteligencję konkretnych imion według opinii ezoteryków, którzy bazują także na dawnej tzw. wiedzy tajemnej. 📢 Czy Twój kot Cię kocha? Po czym to poznać? Oto 10 dowodów na kocią miłość 26.01.2024 Koty, podobnie jak ludzie, mają bardzo różne charaktery. Niektóre kochają być przytulane, a inne wolą zawsze zachować odległość od swoich opiekunów. Nie oznacza to, że Twój przyjaciel Cię nie kocha. Najważniejsze, abyś nauczył się odczytywać uczucia Twojego futrzaka. Oto 10 dowodów, że Twój kot Cię kocha!

📢 Policjanci z Międzyrzecza weszli do domu starszego mężczyzny. Znaleźli narkotyki i broń Międzyrzeccy policjanci zatrzymali 69-letniego mieszkańca gminy. W jego mieszkaniu znaleźli 1,5 kg substancji odurzających, nielegalną broń oraz ponad 100 sztuk amunicji. 📢 Cztery mosty powiatu żagańskiego. Trwa największa w historii inwestycja drogowa Trwa wielki remont na drodze 1064F, łączącej powiat żagański z województwem dolnośląskim. W jego ramach remontowane są aż cztery mosty. Dwa mosty Doroty w Żaganiu przy ul. Żelaznej oraz mosty w Rudawicy i Trzebowie. Są utrudnienia i objazdy, a kierowcy muszą wykazywać się cierpliwością. 📢 Ceny mieszkań idą na rekord. Ale nie w Gorzowie i Zielonej Górze. Tutaj są najniższe! Własne cztery kąty to marzenie wielu osób. Choć mieszkań nie brakuje, to problemem może być ich cena, która w niektórych przypadkach dosłownie zwala z nóg. Są jednak miejsca, gdzie mieszkania aż tak bardzo nie drożały. Najtańsze można kupić na przykład w obu lubuskich stolicach.

📢 Byliśmy w środku zabytku z XVIII wieku. To nowe miejsce kultury w Nowej Soli ma być czynne po wakacjach| WIDEO, ZDJĘCIA Magazyn solny w Nowej Soli to jeden z ostatnich zabytków świadczących o historii miasta. Już nie będzie zamkniętym miejscem. Jeszcze w tym roku będą z niego korzystać mieszkańcy. W środku trwają prace remontowe. 📢 Archiwalne zdjęcia Jasienia z lat siedemdziesiątych ubiegłego wieku. Laskowik i Rewiński przyjechali rozbawiać mieszkańców Jasień na niesamowitych, archiwalnych zdjęciach z lat siedemdziesiątych zupełnie nie przypomina dzisiejszego miasta. Wiele się tutaj zmieniło. W budynku, w którym dziś mieści się urząd miejski, był dawniej zakład. W tamtym czasie wielką atrakcją w Jasieniu był przyjazd Zenona Laskowika i Janusza Rewińskiego.

📢 Anna Mikołajczyk do wyborów będzie pełnić funkcję burmistrza w Krośnie Odrzańskim W czwartek (25 stycznia) wojewoda lubuski Marek Cebula wręczył akt powołania do pełnienia funkcji burmistrza Krosna Odrzańskiego Annie Mikołajczyk, która do tej pory była sekretarzem w krośnieńskim urzędzie miasta.

📢 Zabytkowa winnica pod Zieloną Górą na trasie obwodnicy Droszkowa. Czy jest rozwiązanie, które pozwoli na budowę, nie niszcząc winorośli? Województwo lubuskie jest jednym najbardziej kojarzonych z winiarstwem regionem w Polsce. O tak mocnej pozycji zadecydowały rewelacyjne pod uprawę winogron tereny, ale też mocna promocja turystyki winiarskiej, choćby Lubuski Szlak Wina i Miodu czy Winobranie, które co roku przyciągają wielu amatorów lubuskiego wina. Regionalne winiarstwo przeżywa prawdziwy rozkwit. Etnocentryzm konsumencki zauważają też restauratorzy, promując zakorkowane lubuskie butelki w witrynach, bo te zachęcają klientów bardziej niż importowane. 📢 Koniec koszmaru zaniedbanych zwierząt z gospodarstwa pod Krzeszycami. Głodzone i schorowane bydło znalazło nowy dom O dramacie bydła należącego do gospodarza z Przemysławia (gm. Krzeszyce, pow. sulęciński) pierwszy raz pisaliśmy 9 lat temu (!). Sprawa była znana lokalnym służbom i władzy. Mimo to latami nie udawało się odebrać zwierząt mężczyźnie, który je głodził i w rażący sposób zaniedbywał. W końcu sprawa przybrała obrót - w czwartek 25 stycznia służby odebrały mężczyźnie zwierzęta.

📢 WOŚP 2024 w Zielonej Górze. Sprawdź co będzie się działo. Oto wydarzenia towarzyszące tegorocznej zbiórce i najciekawsze licytacje 32.Finału Do 32. Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy została tylko chwila. Najbliższa niedziela, 28 stycznia zapowiada się pełna wrażeń. Zebraliśmy informacje o najciekawszych wydarzeniach towarzyszących zbiórce i zaskakujących licytacjach, w których można wziąć udział na kilka sposobów. Zobacz przegląd WOŚPowych atrakcji w Zielonej Górze i wybierz coś dla siebie.

📢 Upiorny zajazd straszy pod Międzyrzeczem. Jaką historię kryją mroczne wnętrza? | ZDJĘCIA Ten obiekt to chyba najmroczniejsza wizytówka jeziora Głębokiego w powiecie międzyrzeckim. Oczywiście tuż obok samego faktu, że wody w samym Głębokim jest coraz mniej. Do tego jeszcze obskurne betonowe konstrukcje zwane pomostami. To, o czym chcemy wam dziś opowiedzieć sprowadza się do opuszczonej ruiny ośrodka wypoczynkowego, który na dzień dobry wita turystów, tuż przy wjeździe. Budynki z miesiąca na miesiąc popadają w coraz większą ruinę i choć obskurne, intrygują każdego. A jeszcze kilkanaście lat temu, tętniło tu życie, zaś odbywające się imprezy i zabawy przy muzyce disco okoliczni mieszkańcy pamiętają i wspominają do dziś... Jak tajemnica kryje się za zamkniętym na cztery spusty ogrodzeniem?

📢 Była niezłomna w dążeniu do celu. Nie żyje Danuta Krojcig - zaangażowana społeczniczka Przez wiele lat szefowała Ośrodkowi Integracji Społecznej w Zielonej Górze, który prowadzi hospicjum oraz zakład opiekuńczo-rehabilitacyjny dla seniorów. Dokładnie dwa miesiące temu doprowadziła do końca projekt rozbudowy Ośrodka. 📢 Superprodukcja z lubuskimi wątkami. Rusza serial "Masters of The Air". Współtwórcami Tom Hanks i Steven Spielberg Już za kilka dni (26 stycznia 2024) na platformie Apple TV+ będzie można obejrzeć serial "Masters of The Air", czyli "Władcy przestworzy". W jego produkcję zaangażował się Tom Hanks oraz Steven Spielberg. Marek Łazarz, dyrektor Muzeum Obozów Jenieckich zdradza, że kilka odcinków rozgrywa się w żagańskim obozie, chociaż zdjęcia powstawały w Wielkiej Brytanii. Współpracował przy tworzeniu scenografii i jego nazwisko znalazło się w napisach końcowych!

📢 Brutalne morderstwo w Brójcach. Policja ma sprawców. Zatrzymano 19-latka i 17-latka. Była jeszcze trzecia próba morderstwa! Dzięki zaawansowanym metodom śledczym możliwe było ustalenie i zatrzymanie 19-latka, który we wrześniu ubiegłego roku dokonał zabójstwa 75-letniej mieszkanki Brójec. Praca lubuskich policjantów doprowadziła do przełomu związanego z wyjaśnieniem kolejnego mordu. Już wiemy, że za zabójstwem 82-latki oprócz zatrzymanego wcześniej 19-latka, stoi również jego 17-letni kolega. Sprawa nadzorowana jest przez Prokuraturę Okręgową w Gorzowie Wielkopolskim. 📢 Koncert Marka Torzewskiego w Sulechowie. Sala wypełniła się po brzegi Sulechów stał się świadkiem wyjątkowego wydarzenia kulturalnego, które przyciągnęło tłumy miłośników muzyki operowej i nie tylko. Burmistrz Sulechowa Wojciech Sołtys, zaprosił do miasta jednego z najwybitniejszych polskich tenorów Marka Torzewskiego, który wystąpił w Sulechowskim Domu Kultury. Wydarzenie cieszyło się ogromnym zainteresowaniem, a sala widowiskowa wypełniła się po brzegi.

📢 13 salonów fryzjerskich z Zielonej Góry, które najczęściej polecają klientki To miejsce, do którego idziemy z pełnym zaufaniem. Po wyjściu może się okazać, czy mamy lepsze samopoczucie, czy gorsze, choć czasem może się okazać, że nikt nie zauważy naszych zrealizowanych planów i efektów starań stylisty. Jak wybrać fryzjera, żeby fryzura podkreśliła, lub wydobyła urodę, dodała nowej energii i zwyczajnie - podobała się nam? Najlepsze są opinie innych o danym salonie. Wybraliśmy 13 takich polecanych miejsc w Zielonej Górze. 📢 Australian Open 2024. Poznaj najpiękniejsze tenisistki wielkoszlemowego turnieju w Melbourne Turniej tAustralian Open 2024 zaplanowano na 14-28 stycznia. Na twardych kortach w Melbourne odbędzie się walka o pierwszy Wielki Szlem w nowym sezonie. Poznaj najpiękniejsze i najgorętsze tenisistki, które przystąpiły do zmagań w grze pojedynczej. Na Instagramie chwalą się wysportowanymi sylwetkami, smukłymi ciałami. Zdjęcia - w galerii.

📢 Nieczynny poewangelicki kościół w Babimoście po wielu latach doczekał się remontu Ten kościół jest nieczynny od 1945 roku. Popadał w ruinę, ale jest dobra wiadomość. Po wielu latach uda się rozpocząć remont. Będzie nowa wieża i elewacja. To pierwszy etap przebudowy budynku posakralnego… Umowa na remont poewangelickiego kościoła została podpisana. Kiedy koniec prac? 📢 Chcesz, żeby do karmnika przyleciały konkretne ptaki? Wsyp im to co lubią. Tym zajadają się kowaliki, gile, sikorki, dzwońce i inne O tym, że ptaki trzeba dokarmiać z głową, już wiemy. Nie zostawiamy im chleba, ani produktów solonych, bo mogą poważnie zaszkodzić naszym skrzydlatym przyjaciołom. Jeśli uwielbiasz obserwować ptaki i zależy ci, żeby zobaczyć ich jak najwięcej, pamiętaj, że wiele z nich lubi inne smakołyki, dlatego warto postawić na różnorodność. Sprawdź, jakie ptaki mogą odwiedzić karmnik, jeśli znajdą w nim coś pysznego dla siebie.

📢 W zachodniej Polsce powstaje jedna z ciekawszych ekspozycji judaistycznych. Muzeum Ziemi Międzyrzeckiej przejęło dawną synagogę Dawna synagoga w Międzyrzeczu za jakiś czas stanie się ekspozycją poświęconą judaikom. Na razie, Muzeum Ziemi Międzyrzeckiej stało się właścicielem byłej miejskiej synagogi. Środki na zakup wygospodarowało jeszcze w 2023 roku Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, dzięki czemu w zachodniej Polsce powstanie unikalna ekspozycja judaistyczna. 📢 W Zielonej Górze powstają zegarki, które zachwycają! Polon, Zawisza Czarny, Kościuszko, Kopernik... Znacie je? Choć ekskluzywne zegarki kojarzą się nam ze Szwajcarią, to powstają one także w… Zielonej Górze, w firmie Polpora. Najnowszy model zegarka – Kopernik – powstał w hołdzie dla dokonań wybitnego uczonego. I już wzbudza ogromne zainteresowanie.

📢 Studniówka CKZiU "Elektryk" z Nowej Soli. Zobaczcie jak uczniowie bawili się na studniówce w Zielonej Górze O maturze jeszcze będzie czas myśleć! Teraz liczyła się zabawa! Zobaczcie jak na studniówce bawili się uczniowie Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego „Elektryk” z Nowej Soli.

📢 Tak się bawi, tak się bawi VII LO w Zielonej Górze! Zobaczcie zdjęcia ze studniówki! Ależ była zabawa! Przydała się sportowa kondycja, by bez zadyszki wykonywać taneczne układy na parkiecie podczas studniówki. Absolwenci VII LO w Zespole Szkół Mistrzostwa Sportowego w Zielonej Górze bawili się w piątkowy wieczór na sali w hotelu Grape Town. Humory dopisywały, bo jak mówili młodzi, to jest ich czas. Na zresetowaniem się przed pełną mobilizacją do matury. 📢 Studniówka V LO w Zielonej Górze. Wspaniała zabawa z klasą i świetną muzyką! Zobaczcie zdjęcia Pięć klas maturalnych z V LO w Zielonej Górze imienia Krzysztofa Kieślowskiego bawiło się w piątek w hali akrobatycznej na swojej studniówce. Cieszyli są, że są razem, bo wkrótce ich drogi się rozejdą. A przecież przez pandemię koronawirusa nie dane im było spędzić w szkole tyle czasu, ile powinni.

📢 Ci Polacy urodzili się i wychowali w Krośnie Odrzańskim. Zna ich cała Polska, zrobili zawrotną karierę! Oto lista znanych Polaków, którzy urodzili się, wychowali lub w inny sposób są związani z Krosnem Odrzańskim, Gubinem lub okolicznymi miejscowościami. Ci aktorzy, artyści i sportowcy pochodzą z naszego regionu!

📢 Zobacz piękne życzenia dla seniorów. Przeczytaj, co oni mówią o byciu dziadkami. Wybierz z nami Super Babcię i Super Dziadka 2024! Z okazji Dni Babci i Dziadka publikujemy życzenia dla seniorów przesłane przez Czytelników. Sami seniorzy opowiadają także, jak pięknie być dziadkami. Rozpoczęło się głosowanie, w którym wybierzemy Super Babcię i Super Dziadka 2024. Czeka na nich mnóstwo nagród. 📢 27 fascynujących ciekawostek o Dolnym Śląsku. Ukryte skarby, żeliwne drzewo, biegun zimna i inne cuda, które was zaskoczą Szukacie inspiracji do weekendowych wycieczek i zwiedzania? Wybierzcie się na Dolny Śląsk, gdzie na każdym kroku możecie napotkać coś niezwykłego. Na zachętę zebraliśmy dla was 27 niesamowitych ciekawostek o Dolnym Śląsku. Są wśród nich zaskakujące fakty, intrygujące informacje, a przede wszystkim – inspiracje do wycieczek po regionie, których długo nie zapomnicie.

📢 Tabela netto waloryzacji emerytur 2024. Mamy wyliczenia świadczeń brutto i netto od marca Tabela netto waloryzacji emerytur 2024. Seniorzy ponownie będą mogli liczyć na solidny wzrost świadczeń. Za sprawą wysokiej inflacji podwyżki emerytur muszą być wyższe. Takie mogą być stawki emerytur od marca 2024, jeśli będą obowiązywać zapowiadane zasady.

📢 Cztery ciała znaleziono podczas wielkiego sprzątania na Mount Evereście. Zobacz wideo 11 ton śmieci i cztery ciała odkryto podczas sprzątania na Mount Evereście. 📢 Kim byłaś w poprzednim wcieleniu? Powie o tym twoja data urodzenia. Sprawdź, możesz się zaskoczyć Zastanawiałaś się kiedyś, kim byłaś w poprzednim wcieleniu? Okazuje się, że wiele może powiedzieć o tym twoja data urodzenia. Podobno przemierzamy przestrzeń od tysięcy lat. Nasza dusza odradza się, szukając coraz to nowszego ciała, które posłużą jej za schronienie. Chcecie poznać swoją przeszłość? Możecie się naprawdę zaskoczyć.

📢 Ile zarabia Jurek Owsiak i jego żona? Znamy wysokość ich pensji Na kanwie dyskusji o wysokości wynagrodzeń w państwowych spółkach Jurek Owsiak zabrał głos i wyjaśnił, ile zarabia on sam, jego żona oraz pracownicy fundacji WOŚP.

"Miesięcznie Fundacja WOŚP ponosi koszt pensji dla zatrudnionych na etacie 35 osób w wysokości 136 450 zł. W okresie przed i po Finale razem z nami pracują okresowo, przez mniej więcej 3 miesiące, tzw. Krasnale. Obsługują oni mnóstwo rzeczy i robią oni kawał solidnej roboty, przygotowując do przepotężnego Finału nie tylko sztaby w Polsce, ale także na całym świecie. Globalnie zarobki siedmiu Krasnali przez te 3 miesiące wynoszą około 60 tysięcy złotych. Najniższa pensja w Fundacji WOŚP wynosi 3230 brutto, a więc 2300 netto. " - czytamy na facebookowym profilu Jurka Owsiaka.