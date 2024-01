Przegląd prasy (29.01.2024). Zobacz prasówkę z najważniejszymi wydarzeniami z wczoraj. Bądź na bieżąco

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 28.01. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Gdzie nie będzie prądu w lubuskim? Zobacz, czy są planowane wyłączenia prądu 29.01”?

Prasówka 29.01: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Gdzie nie będzie prądu w lubuskim? Zobacz, czy są planowane wyłączenia prądu 29.01 Gdzie planowane są wyłączenia prądu w lubuskim (29.01)? Warto wiedzieć, kiedy może to nastąpić w twojej okolicy. Przyczyną wyłączenia prądu są najczęściej remonty, budowy lub modernizacje sieci. Dobrze jest przygotować się na tego typu sytuacjew lubuskim. Przedstawiamy spis miejsc, gdzie planowane są wyłączenia prądu w lubuskim Brak prądu może być denerwującym zjawiskiem, dlatego warto znaleźć sobie zajęcie na ten czas, które nie wymaga użycia energii elektrycznej.

📢 Kolejki NFZ w woj. lubuskim do endokrynologa - 29.01.2024 Chcesz dowiedzieć się, jaki jest najbliższy termin do endokrynologa na NFZ w województwie lubuskim? Kolejki NFZ do lekarzypotrafią być bardzo długie. Można też zwracać uwagę na dostępne wizyty na NFZ w szpitalu lub innej placówce medycznej, gdzie kolejki NFZ są często krótsze i szybciej można się dostać do specjalisty. Ile czasu (stan na 29.01.2024) trzeba czekać w kolejce do endokrynologa na NFZ w województwie lubuskim? Sprawdź nasze zestawienie, z którego dowiesz się, gdzielekarz przyjmuje na NFZ w najbliższym możliwym terminie w Twoim województwie.

📢 Kolejki NFZ do kardiologa w woj. lubuskim. Terminy aktualne na 29.01.2024 W jaki sposób sprawdzić, jak długie są kolejki NFZ do kardiologa w woj. lubuskim? Przedstawiamy zestawienie określonych miejsc, gdzie na 29.01.2024 przyjmują lekarze. Warto również zwracać uwagę na możliwość wizyty na NFZ w szpitalach i innych placówkach medycznych, gdzie czas oczekiwania może być krótszy. Kolejki NFZ w województwie lubuskim do kardiologa potrafią być jednak bardzo długie. Sprawdź, gdzie czas oczekiwania na wizytę do lekarza specjalisty na NFZ jest najkrótszy, aby długo nie czekać w kolejce.

Prasówka 29.01: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Kolejki NFZ w woj. lubuskim do neurologa - 29.01.2024 Chcesz dowiedzieć się, jaki jest najbliższy termin do neurologa na NFZ w województwie lubuskim? Kolejki NFZ do lekarzypotrafią być bardzo długie. Można też zwracać uwagę na dostępne wizyty na NFZ w szpitalu lub innej placówce medycznej, gdzie kolejki NFZ są często krótsze i szybciej można się dostać do specjalisty. Ile czasu (stan na 29.01.2024) trzeba czekać w kolejce do neurologa na NFZ w województwie lubuskim? Sprawdź nasze zestawienie, z którego dowiesz się, gdzielekarz przyjmuje na NFZ w najbliższym możliwym terminie w Twoim województwie.

📢 Pidżama Porno dała czadu w Arenie Gorzów. To był ezoteryczny koncert! To był pierwszy tak duży koncert w Arenie Gorzów! W niedzielę 28 stycznia w nowej gorzowskiej hali odbył się finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Jego gwiazdą był poznański zespół Pidżama Porno. 📢 Aż 280 par zatańczyło poloneza w Parku Książęcym w Zielonej Górze Zatoniu. Na finał WOŚP! Aż 289 par osób zatańczyło poloneza w Parku Książęcym w Zielonej Górze Zatoniu, by pokazać swoją solidarność z Wielką Orkiestrą Świątecznej Pomocy i wesprzeć zakup sprzętu medycznego dla ratowania płuc po pandemii. 📢 Prezydent Gorzowa zrobi na śniadanie jajka po turecku za 9 tys. zł To, co wydarzyło się podczas licytacji Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w Gorzowie aż chwyciło za serce. Pan Tomasz, który wylicytował śniadanie prezydenta Gorzowa, poprosił, by Jacek Wójcicki zrobił je dla wolontariuszy DPS nr 1.

📢 Lubomierz - dolnośląskie miasteczko, w którym kręcono "Samych Swoich". To tutaj żyli i kłócili się Kargul z Pawlakiem Lubomierz to nie tylko urocza dolnośląska miejscowość z bogatą historią. To również, a może przede wszystkim, miasteczko, w którym osiedli filmowi Kargul z Pawlakiem. Reżyser Sylwester Chęciński właśnie w Lubomierzu nakręcił część scen do swoich legendarnych produkcji: "Sami Swoi", "Nie ma mocnych", "Kochaj albo rzuć". 📢 Najlepsze MEMY o zwierzętach. Słodkie, zabawne, radosne psy, koty i inne. Uśmiejesz się do łez 28.01.2024 Najlepsze MEMY ze zwierzętami rozbawią każdego! Doskonale wiedzą o tym nie tylko właściciele psów czy kotów, ale wiele osób, które uwielbiają również inne zwierzęta. Te ubarwiają nasz świat, dodają naszemu otoczeniu kolorytu, niekiedy magii i odrobiny słodkości, gdy na nie patrzymy. Jak zwierzęta widzą Internauci? Zobaczcie najlepsze MEMY o zwierzętach! Z pewnością uśmiejecie się do łez!

📢 Morsy Eskimo licytowały w lodowatej wodzie! Tak rozpoczął się finał WOŚP na Kłodawie! Morsy Eskimo morsują regularnie. Miejscem ich spotkań jest plaża w Kłodawie. To właśnie tutaj z chęcią zażywają lodowatych kąpieli. Morsy chętnie włączają się także w akcje charytatywne. Nic więc dziwnego, że i w tym roku morsowali, wspierając Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy. 📢 Problemy finansowe gminy Maszewo. Szkoła w Gęstowicach zostanie zamknięta? Rodzice i nauczyciele walczą o placówkę Budżet gminy Maszewo coraz trudniej spiąć. Problemy finansowe samorządu sprawiają, że trzeba myśleć o oszczędnościach. Rada planuje reorganizację oświaty. Jeden z wariantów zakłada zamknięcie szkoły podstawowej w Gęstowicach. Rodzice i nauczyciele nie zgadzają się i walczą o placówkę.

📢 Ależ biła z nich wielka radość. Za nami 18. Bieg „Policz się z cukrzycą” W ramach 32. finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, w Zielonej Górze odbył się 18. Bieg „Policz się z cukrzycą". W rywalizacji kobiet z 5-kilometrową trasą najlepiej poradziła sobie Karolina Hampel, a wśród mężczyzn triumfował Bartosz Jaworski. Najważniejszy był jednak szczytny cel imprezy. Od uczestników biegu biła wielka radość i chęć niesienia pomocy.

📢 Lipgloss nails, czyli manicure, który sprawdzi się i na karnawał, i do biura. Paznokcie będą wyglądać, jak pomalowane błyszczykiem do ust Lipgloss nails to trend, który najprawdopodobniej nigdy nie wyjdzie z mody. Paznokcie będą wyglądać jak usta pomalowane błyszczykiem, czyli świeżo i subtelnie. Świetnie sprawdzą się zarówno u dojrzałych pań, jak i młodych dziewczyn. Taki manicure zachwyci zarówno koleżanki z pracy, jak i znajomych na balu karnawałowym. Zobacz, jak wygląda i jak go zrobić. 📢 Konstrukcje z betonu w środku lasu nieopodal Kostrzyna. Monumentalne budowle są opuszczone od dziesięcioleci! Rozległy kompleks w lesie na północy Kostrzyna stoi opuszczony. Wejść tam może każdy. Część budynków już zburzono, ale niektóre stoją do dziś. To ogromne, betonowe konstrukcje, na których budowę zużyto setki metrów sześciennych betonu. Leśny kompleks odegrał ważną rolę przed i w czasie II wojny światowej. To tutaj szkolili się żołnierze Hitlera.

📢 Strażacy z OSP w Suchej powitali nowy stary wóz strażacki. To 52-letni wspaniały "Dziadek" choć zupełnie tak nie wygląda Ochotnicza Straż Pożarna z Suchej przez lata wyjeżdżała na akcje ratunkowe wozem z 1972 roku, a ten, choć z duszą, czasem przysparzał problemy. Dwa lata temu jednostka dostała nowy pojazd gaśniczy. Wtedy też pojawiło się pytanie co zrobić z sędziwym poprzednikiem. Stary pojazd został odrestaurowany. Tak powstał „Dziadek”, którego dziś strażacy ochotnicy z Suchej i inne zaprzyjaźnione jednostki hucznie witały w bramach.

📢 Znów wystartowali na WOŚP, jako pierwsi! EKM Morsy Lubuskie z Dzikiej Ochli zrobiły hawajską plażę Jest już pewne, że czerwone serca Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy są gorące. Przekonali o tym członkowie ekipy EKM Morsy Lubuskie. W niedzielny poranek na Dzikiej Ochli w Zielonej Górze wystartowali, jako pierwsi. I tak już od trzech lat.

📢 Które sklepy będą otwarte 28 stycznia? Pierwsza niedziela handlowa 2024 przypada w czasie ferii Niedziele handlowe 2023 bywały tematem burzliwych dyskusji. W tym roku będzie już prawdopodobnie spokojniej wokół zakazu handlu, tymczasem sprawdzamy, które sklepy będą otwarte w niedzielę 28 stycznia. To pierwsza z niedziel handlowych 2024, a jak prezentuje się pełen kalendarz niedziel handlowych w 2024 roku? Sprawdź, gdzie zakupy zrobisz mimo zakazu handlu. 📢 Zielona Góra Zdrój? A dlaczego nie?! W mieście były trzy sanatoria. Jakie? Sprawdź, czym leczono pensjonariuszy! Zielonogórzanie cieszą się dziś z tężni (w ogrodzie botanicznym i parku Tysiąclecia). Bo to dobre dla zdrowia. Ale dawni mieszkańcy miasta mogli korzystać z zabiegów w trzech istniejących sanatoriach. Może Winny Gród i obecnie powinien postawić na zdrowie?

📢 Ubiegły rok podarował 769 zwierzętom nowy dom. Czy 2024 będzie przełomowym rokiem dla schroniska w Zielonej Górze? Rozbudowa schroniska w Zielonej Górze trwa. Choć pogoda w najbliższych dniach była wyjątkowo kapryśna, do skończenia nowego budynku jest już bliżej niż dalej. Do kwietnia zostały zaledwie dwa miesiące. Priorytetem dla pracowników jest jednak nadal adopcja - ubiegły rok podarował dla 769 psów i kotów nowy dom. 📢 Najciekawsze lubuskie aukcje WOŚP. O co biją się internauci? Zwiedzanie bazy Lotniczego Pogotowia Ratunkowego w Zielonej Górze, dyrygowanie orkiestrą gorzowskich filharmoników, dzień z leśnikiem, wizyty u strażaków, 100 pierogów, stworzenie własnego smaku lodów, 15 ton ziemi ogrodowej. To wszystko i o wiele więcej, za sprawą lubuskich sztabów WOŚP, trafiło na internetowe aukcje.

📢 Z niektórych skrzyżowań w Zielonej Górze zniknęły wyświetlacze czasu. Co się stało i czy wrócą? – Zastanawiam się, dlaczego z najważniejszych skrzyżowań w mieście poznikały odmierzacze czasu. Czy one kiedyś zostaną ponownie zainstalowane? – zapytał Czytelnik, pan Dariusz z Zielonej Góry. Dostaliśmy odpowiedź z urzędu miejskiego.

📢 3 tysiące kibiców dopingowało piłkarzy ręcznych Stali Gorzów W sobotę 27 stycznia piłkarze ręczni Budimeksu Stali Gorzów rozegrali drugi mecz w Arenie Gorzów. W nowej hali mogli liczyć na doping 3 tysięcy kibiców. 📢 Dynamiczny "Wilhelm Tell", klasyczne mozartowskie skrzypce oraz czeska w brzmieniu symfonia. Za nami koncert w Filharmonii Zielonogórskiej Cóż to był za wieczór w filharmonii! Rozpoczął się znaną uwerturą Rossiniego, potem w roli solisty wystąpił Robert Kwiatkowski, który wykonał koncert skrzypcowy Mozarta, a całość zakończyła się symfonią Dworzaka. Nie obyło się bez trzech fal braw, w pełni zasłużonych. 📢 W Międzyrzeczu powstanie hala targowa z prawdziwego zdarzenia. Miasto szuka wykonawcy Hala targowa powstanie na ul. Garncarskiej. Inwestycja warta jest kilka milionów złotych, a jej realizacja możliwa jest dzięki rządowej dotacji. Obecnie miasto szykuje się do poszukiwania wykonawcy tej inwestycji.

📢 Adrenaliny na pewno im nie zabraknie! Rajd 4x4 wyruszył spod Palmiarni, aby wspomóc zbiórkę WOŚP Niedziela, 28 stycznia z pewnością zapisze się we wspomnieniach jako dzień pełen wrażeń. 32. Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy zapewnił zielonogórzanom wiele atrakcji towarzyszących corocznej zbiórce. Jednym z najciekawszych punktów programu była jubileuszowa, X edycja Turystycznego Rajdu 4×4 dla WOŚP. Zobaczcie, jak to wyglądało! 📢 32. finał WOŚP w Lubuskiem. Koncerty, licytacje, biegi i cała masa innych atrakcji [RELACJA LIVE] W niedzielę, 28 stycznia. Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy gra po raz 32. Tego dnia na ulice polskich miast i miasteczek wyjdą tysiące wolontariuszy. Przygotowano masę atrakcji. Sprawdzamy, jak 32. finał WOŚP mija w Lubuskiem.

📢 I LO w Gorzowie bawiło się na studniówce na całego! W gorzowskich szkołach średnich trwa sezon studniówkowy. W sobotę 27 stycznia bawili się uczniowie I Liceum Ogólnokształcącego przy ul. Puszkina.

📢 Arena Gorzów nie sprzyja stalowcom. Przegrali w niej drugi raz z rzędu – tym razem z Zagłębiem Sosnowiec Miały być pewne trzy punkty, a skończyło się kompromitującą porażką. W sobotę (27 stycznia) Budimex Stal przegrała w Arenie Gorzów z przedostatnim w tabeli Ligi Centralnej Zagłębiem Sosnowiec. 📢 Studniówka ZSZ PBO w Zielonej Górze. Co to był za wieczór! I te kreacje... | ZDJĘCIA Absolwenci Zespołu Szkół Zawodowych PBO w Zielonej Górze w sobotni wieczór hucznie świętowali, a było co! Rozpoczęło się przecież oficjalne odliczane dni do matury. Jednak kto myślałby o tym, kiedy muzyka gra, stoły suto zastawione, a przyjaciele wzywają na parkiet. To był ich czas! Zobacz, jak się bawili i jakie kreacje przygotowali uczniowie ZSZ PBO!

📢 Centrum Żar wygląda dziś zupełnie inaczej. Zobaczcie archiwalne zdjęcia deptaka, głównych ulic Zobaczcie niesamowite zdjęcia z Żar. Deptaki, główne ulice, na fotografiach sprzed pięćdziesięciu lat i pocztówkach sprzed ponad stu lat!

📢 Maturzyści z ZSP w Krośnie Odrzańskim mieli piękną studniówkę. Zabawa była przednia, a my mamy zdjęcia W piątek (26 stycznia) w Pensjonacie Dychów odbyła się studniówka uczniów Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Krośnie Odrzańskim. To była niesamowita impreza! Zobacz, jak bawili się tegoroczni, krośnieńscy maturzyści! Zapraszamy do obejrzenia zdjęć!

📢 Taki ogród ma Zenek Martyniuk. Zobacz, gdzie odpoczywa gwiazda disco polo Zenon Martyniuk od lat mieszka w Grabówce pod Białymstokiem. Ma tam piękny dom a przy nim niewielki, choć gustowny ogród. To właśnie tutaj może odpocząć i odprężyć się po trudach koncertowania. Zobaczcie, jak wygląda jego oaza zieleni. 📢 Wystawa klocków Lego w żarskiej bibliotece. Wszystkie zestawy złożył uczeń siódmej klasy SP 8 W Miejskiej Bibliotece Publicznej w Żarach można zobaczyć wystawę klocków Lego Julka Stężyckiego. Uczeń siódmej klasy SP 8 kocha Lego i to jego cały świat.

📢 W przedwojennym Gorzowie aż roiło się do kawiarni: stylowych, pięknych i eleganckich! Do takich lokali chodzili mieszkańcy Landsberga Mieszkańcy przedwojennego Gorzowa, czyli Landsberga, mieli w swoim mieście wiele pełnych uroku kawiarni. Patrząc na ich zdjęcia, aż chciałoby się, choć na krótką chwilę móc zobaczyć nasze miasto z tamtych lat i usiąść na filiżankę kawy z kawałkiem ciasta we wnętrzu choćby jednej landsberskiej kawiarenki...

📢 Radny Zbigniew Bołoczko wystartuje w wyborach na burmistrza Gubina. Dlaczego zdecydował się na start? Wybory samorządowe odbędą się na początku kwietnia bieżącego roku. Swój start w wyborach na burmistrza Gubina potwierdził Zbigniew Bołoczko, który obecnie zasiada w gubińskiej radzie miejskiej. Dlaczego zdecydował się na taki ruch? Zapytaliśmy go.

📢 Nielegalne odpady zatrzymane w Lubuskiem wróciły do Niemiec 4 tony odpadów z tworzyw sztucznych właśnie wróciły do Niemiec. Nielegalny transport został zatrzymany w województwie lubuskim w październiku 2023 r. Procedura zwrotu ładunku trwała kilka miesięcy. 📢 Przesyłki nie docierają do adresatów. Za mało listonoszy? Pocztowy armagedon w Krośnie Odrzańskim! Mieszkańcy Krosna Odrzańskiego nie od dziś narzekają na lokalne oddziały Poczty Polskiej. Wydaje się jednak, że problemy z dostarczeniem przesyłek, wypisywanych awizo pomimo obecności adresatów w domu i innych kłopotów jest coraz więcej. Zapytaliśmy rzecznika, z czym te problemy są związane i czy Poczta Polska robi coś, aby im zaradzić.

📢 Amerykańscy żołnierze wyruszyli w Długi Marsz, w 79. rocznicę ewakuacji żagańskich obozów jenieckich 30 żołnierzy z 3 Dywizji Piechoty z Fortu Stewart w Georgii (USA), stacjonujących na obozowisku Karliki koło Żagania wyruszyło w Długi Marsz (Long March), trasą ewakuacji Stalagu Luft III w Sagan. Pokonają ok. 90 km. Będą nocować na folwarku w Lipnej za Gozdnicą, na zamku w Bad Muskau, na zakończenie trasy dotrą do Sperembergu, gdzie jeńcy zostali porozwożeni w inne miejsca pociągami. 📢 Utrudnienia w Słubicach i we Frankfurcie nad Odrą. Niemcy planują demonstrację, kolejarze już strajkują Przez dwa dni różne grupy zawodowe zapowiadają udział w demonstracji, która odbędzie się we Frankfurcie nad Odrą. W związku z tym mieszkańcy Słubic oraz osoby dojeżdżające do pracy za naszą zachodnią granicą powinny spodziewać się utrudnień.

📢 Czy Twój kot Cię kocha? Po czym to poznać? Oto 10 dowodów na kocią miłość 26.01.2024 Koty, podobnie jak ludzie, mają bardzo różne charaktery. Niektóre kochają być przytulane, a inne wolą zawsze zachować odległość od swoich opiekunów. Nie oznacza to, że Twój przyjaciel Cię nie kocha. Najważniejsze, abyś nauczył się odczytywać uczucia Twojego futrzaka. Oto 10 dowodów, że Twój kot Cię kocha! 📢 Najpiękniejsze zdjęcia polskich zabytków. Te 33 fotografie zachwyciły jurorów międzynarodowego konkursu - musicie je zobaczyć! Wiki Lubi Zabytki to największy konkurs fotograficzny na świecie. Co roku biorą w nim udział tysiące fotografów z wielu krajów, także z Polski. Efektem rywalizacji jest stale rosnąca kolekcja najpiękniejszych zdjęć turystycznych, dostępnych w internecie, ukazujących zarówno słynne, jak i mniej znane zabytki. Wybraliśmy najpiękniejsze zdjęcia, wykonane przez polskich uczestników konkursu. Przekonajcie się, jak wyglądają niesamowite ujęcia i zapierające dech w piersiach widoki, które zachwyciły polskich i zagranicznych jurorów konkursu.

📢 Cztery mosty powiatu żagańskiego. Trwa największa w historii inwestycja drogowa Trwa wielki remont na drodze 1064F, łączącej powiat żagański z województwem dolnośląskim. W jego ramach remontowane są aż cztery mosty. Dwa mosty Doroty w Żaganiu przy ul. Żelaznej oraz mosty w Rudawicy i Trzebowie. Są utrudnienia i objazdy, a kierowcy muszą wykazywać się cierpliwością. 📢 Martwe dusze na transgranicznych imprezach w Słońsku? W gminie aż huczy od plotek Jeśli zarzuty samorządowców ze Słońska potwierdzą się, wójta gminy czekają poważne kłopoty. On nie widzi problemu, ale sprawa ma trafić do prokuratury. Chodzi o wyłudzanie dotacji z Unii Europejskiej.

📢 Byliśmy w środku zabytku z XVIII wieku. To nowe miejsce kultury w Nowej Soli ma być czynne po wakacjach| WIDEO, ZDJĘCIA Magazyn solny w Nowej Soli to jeden z ostatnich zabytków świadczących o historii miasta. Już nie będzie zamkniętym miejscem. Jeszcze w tym roku będą z niego korzystać mieszkańcy. W środku trwają prace remontowe.

📢 Archiwalne zdjęcia Jasienia z lat siedemdziesiątych ubiegłego wieku. Laskowik i Rewiński przyjechali rozbawiać mieszkańców Jasień na niesamowitych, archiwalnych zdjęciach z lat siedemdziesiątych zupełnie nie przypomina dzisiejszego miasta. Wiele się tutaj zmieniło. W budynku, w którym dziś mieści się urząd miejski, był dawniej zakład. W tamtym czasie wielką atrakcją w Jasieniu był przyjazd Zenona Laskowika i Janusza Rewińskiego. 📢 WOŚP 2024 w Zielonej Górze. Sprawdź co będzie się działo. Oto wydarzenia towarzyszące tegorocznej zbiórce i najciekawsze licytacje 32.Finału Do 32. Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy została tylko chwila. Najbliższa niedziela, 28 stycznia zapowiada się pełna wrażeń. Zebraliśmy informacje o najciekawszych wydarzeniach towarzyszących zbiórce i zaskakujących licytacjach, w których można wziąć udział na kilka sposobów. Zobacz przegląd WOŚPowych atrakcji w Zielonej Górze i wybierz coś dla siebie.

📢 Upiorny zajazd straszy pod Międzyrzeczem. Jaką historię kryją mroczne wnętrza? | ZDJĘCIA Ten obiekt to chyba najmroczniejsza wizytówka jeziora Głębokiego w powiecie międzyrzeckim. Oczywiście tuż obok samego faktu, że wody w samym Głębokim jest coraz mniej. Do tego jeszcze obskurne betonowe konstrukcje zwane pomostami. To, o czym chcemy wam dziś opowiedzieć sprowadza się do opuszczonej ruiny ośrodka wypoczynkowego, który na dzień dobry wita turystów, tuż przy wjeździe. Budynki z miesiąca na miesiąc popadają w coraz większą ruinę i choć obskurne, intrygują każdego. A jeszcze kilkanaście lat temu, tętniło tu życie, zaś odbywające się imprezy i zabawy przy muzyce disco okoliczni mieszkańcy pamiętają i wspominają do dziś... Jak tajemnica kryje się za zamkniętym na cztery spusty ogrodzeniem?

📢 Wojskowa wyprzedaż w Zielonej Górze. Do kupienia auta, przyczepy, drukarki, komputery Kilkanaście samochodów ciężarowych i do przewozu osób, autokar, agregat prądotwórczy, silniki do łodzi, przyczepy, komputery, drukarki, odbiorniki GPS. To wszystko będzie można już wkrótce kupić od wojska.

📢 32.Finał WOŚP. W tym roku aż dwa tiry wyjadą na ulice Zielonej Góry i Nowego Miasta. Sprawdź trasę WOŚPowych tirów. O której będą u Ciebie? Już w najbliższą niedzielę, 28 stycznia odbędzie się 32. finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Wydarzenia i licytacje towarzyszące największej publicznej zbiórce to nie tylko scena przy Zielonogórskiej Filharmonii. W tym roku ponownie na ulice wyjadą, tym razem dwa, WOŚPowe tiry! Sprawdź, o której i gdzie się pojawią! 📢 Brutalne morderstwo w Brójcach. Policja ma sprawców. Zatrzymano 19-latka i 17-latka. Była jeszcze trzecia próba morderstwa! Dzięki zaawansowanym metodom śledczym możliwe było ustalenie i zatrzymanie 19-latka, który we wrześniu ubiegłego roku dokonał zabójstwa 75-letniej mieszkanki Brójec. Praca lubuskich policjantów doprowadziła do przełomu związanego z wyjaśnieniem kolejnego mordu. Już wiemy, że za zabójstwem 82-latki oprócz zatrzymanego wcześniej 19-latka, stoi również jego 17-letni kolega. Sprawa nadzorowana jest przez Prokuraturę Okręgową w Gorzowie Wielkopolskim.

📢 Studniówka IV LO w Gorzowie. Tak bawili się młodzi na 100 dni przed maturą! Zobaczcie zdjęcia Studniówka IV LO w Gorzowie jak zawsze zachwyciła. Młodzi bawili się znakomicie, a wyglądali... jeszcze lepiej. Zobaczcie naszą galerię! 📢 13 salonów fryzjerskich z Zielonej Góry, które najczęściej polecają klientki To miejsce, do którego idziemy z pełnym zaufaniem. Po wyjściu może się okazać, czy mamy lepsze samopoczucie, czy gorsze, choć czasem może się okazać, że nikt nie zauważy naszych zrealizowanych planów i efektów starań stylisty. Jak wybrać fryzjera, żeby fryzura podkreśliła, lub wydobyła urodę, dodała nowej energii i zwyczajnie - podobała się nam? Najlepsze są opinie innych o danym salonie. Wybraliśmy 13 takich polecanych miejsc w Zielonej Górze.

📢 Chcesz, żeby do karmnika przyleciały konkretne ptaki? Wsyp im to co lubią. Tym zajadają się kowaliki, gile, sikorki, dzwońce i inne O tym, że ptaki trzeba dokarmiać z głową, już wiemy. Nie zostawiamy im chleba, ani produktów solonych, bo mogą poważnie zaszkodzić naszym skrzydlatym przyjaciołom. Jeśli uwielbiasz obserwować ptaki i zależy ci, żeby zobaczyć ich jak najwięcej, pamiętaj, że wiele z nich lubi inne smakołyki, dlatego warto postawić na różnorodność. Sprawdź, jakie ptaki mogą odwiedzić karmnik, jeśli znajdą w nim coś pysznego dla siebie.

📢 Wzruszający spacer po Zielonej Górze. Takiego miasta już nie ma... Niezwykłe zdjęcia sprzed lat Zielona Góra po II Wojnie Światowej była... miasteczkiem. W 1946 roku liczyła zaledwie 15 tysięcy mieszkańców, w latach 50. przekroczyła 40 tysięcy, a w 80. - 100 tysięcy mieszkańców. Powstawały osiedla, zakłady pracy, wyższe uczelnie. Miasto się zmieniało i niektórym trudno wyobrazić sobie, jak wyglądało przed laty. Te zdjęcia w tym pomogą!

📢 Ile zarabia Jurek Owsiak i jego żona? Znamy wysokość ich pensji Na kanwie dyskusji o wysokości wynagrodzeń w państwowych spółkach Jurek Owsiak zabrał głos i wyjaśnił, ile zarabia on sam, jego żona oraz pracownicy fundacji WOŚP.

"Miesięcznie Fundacja WOŚP ponosi koszt pensji dla zatrudnionych na etacie 35 osób w wysokości 136 450 zł. W okresie przed i po Finale razem z nami pracują okresowo, przez mniej więcej 3 miesiące, tzw. Krasnale. Obsługują oni mnóstwo rzeczy i robią oni kawał solidnej roboty, przygotowując do przepotężnego Finału nie tylko sztaby w Polsce, ale także na całym świecie. Globalnie zarobki siedmiu Krasnali przez te 3 miesiące wynoszą około 60 tysięcy złotych. Najniższa pensja w Fundacji WOŚP wynosi 3230 brutto, a więc 2300 netto. " - czytamy na facebookowym profilu Jurka Owsiaka.