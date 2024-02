Przegląd prasy (29.02.2024). Zobacz prasówkę z najważniejszymi wydarzeniami z wczoraj. Bądź na bieżąco

W jaki sposób sprawdzić, jak długie są kolejki NFZ do endokrynologa w woj. lubuskim? Przedstawiamy zestawienie określonych miejsc, gdzie na 29.02.2024 przyjmują lekarze. Warto również zwracać uwagę na możliwość wizyty na NFZ w szpitalach i innych placówkach medycznych, gdzie czas oczekiwania może być krótszy. Kolejki NFZ w województwie lubuskim do endokrynologa potrafią być jednak bardzo długie. Sprawdź, gdzie czas oczekiwania na wizytę do lekarza specjalisty na NFZ jest najkrótszy, aby długo nie czekać w kolejce.

Cholesterol to lipoproteina. Jest niezbędny dla prawidłowego funkcjonowania organizmu. Między innymi uczestniczy w procesach metabolicznych, wspiera przekazywanie impulsów nerwowych w mózgu, wspiera pracę układu krwionośnego, uczestniczy w syntezie witaminy D3. Cholesterol dzieli się na dwie frakcje LDL i HDL. Cholesterol spełnia swoją funkcję, jeśli występuje we krwi w odpowiednim stężeniu. Zbyt wysoki poziom złego cholesterolu we krwi to zagrożenie dla zdrowia, a nawet życia. Zobacz, jakie są skutki zbyt wysokiego poziomu cholesterolu i jakie produkty należy spożywać, by obniżyć poziom złego cholesterolu.

Do ogarniania. Do rysowania. Do zakochania. Nie ma...

Zadbany zamiokulkas jest wspaniałą ozdobą pokoju. Zdarza się jednak, że zamiokulkas marnieje, liście żółkną lub brązowieją i odpadają, a roślina nie wypuszcza nowych. Zdrowy zamiokulkas ma piękne, błyszczące, mięsiste liście w kolorze głębokiej zieleni. Jeśli twój zamiokulkas wygląda źle, dodaj ten prosty, ale skuteczny nawóz do doniczki. Zobacz przepis na nawóz do zamiokulkasa.

Henry Tadeusz Farrell to syn Alicji Bachledy-Curuś i słynnego hollywoodzkiego gwiazdora Colina Farrella. Chłopiec jest już nastolatkiem i w 2023 roku pojawił się u boku ojca na ceremoni wręczenia Oscarów. Okazuje się, że jest niezwykle podobny do rodziców! Zobaczcie jak wygląda.

Na sesji rady miasta w Nowej Soli w środę, 28 lutego wystąpili mieszkańcy dzielnicy Stare Żabno. – Jest strasznie. Proszę nam wierzyć. Was to nie dotyczy, a nas tak – mówiła jedna z nowosolanek, która wszystkie oszczędności wkłada w remont zalewanego domu. – Do 5 grudnia mieliśmy 380 procent grudniowej normy deszczu. W lutym to 400 procent normy. Ziemia jest nasączona, jak gąbka – mówił Jacek Baranowski, Koordynator Miejskiego Zaplecza Gospodarczo-Technicznego w Urzędzie Miejskim w Nowej Soli. Tymczasem do wyborów samorządowych została już tylko jedna sesja. Co zapowiedział prezydent Jacek Milewski?

