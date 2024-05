Przegląd prasy 29.05.2024. Zestawiliśmy dla Ciebie najważniejsze wydarzenia z wczoraj. Zobacz naszą prasówkę

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 28.05. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Osoby o tych imionach są niemiłe i podłe. Te osoby są wyjątkowo wredne i mają trudny charakter. Sprawdź listę! 29.05.2024”?

📢 Kolejki NFZ w woj. lubuskim na rezonans magnetyczny. Dane aktualne na 29.05.2024 Jakie są kolejki NFZ na rezonans magnetyczny w województwie lubuskim? Czasami termin wykonania danego świadczenia może być odległy. Warto wiedzieć, w jakich miejscach kolejka będzie krótsza. Sprawdź, gdzie na 29.05.2024 znajdziesz termin na rezonans magnetyczny. Dzięki temu dowiesz się, gdzie w województwie lubuskim czas oczekiwania na rezonans magnetyczny na NFZ będzie najkrótszy.

📢 Zmiany w parafiach w Lubuskiem. Gdzie będzie nowy proboszcz, a gdzie nowy wikary? We wtorek 28 maja bp Tadeusz Lityński wręczył dekrety dla nowych proboszczów, administratorów czy wikariuszy. Do większości zmian dojdzie w sierpniu tego roku.

Prasówka 29.05: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Falubaz zremisował w Krośnie. 17-letni Szwed zdobył sześć punktów We wtorek 28 maja rozegrany został jedyny mecz szóstej kolejki U24 Ekstraligi. Drużyna Falubazu Zielona Góra zremisowała na Podkarpaciu z ekipą Orlen Cellfast Wilków Krosno 45:45.

📢 Tyle sanatoria NFZ kasują za TV, ręcznik, czajnik, parking. Mamy aktualne stawki w tym sezonie! [29.05.2024] Kuracjusze, którzy jadą do sanatorium z NFZ, we własnym zakresie ponoszą koszty przejazdu do uzdrowiska, a także częściową odpłatność za wyżywienie i zakwaterowanie w sanatorium. Są jednak dodatkowe opłaty, o których głośno się nie mówi. Sprawdziliśmy, ile wynoszą w tym sezonie.

📢 To urządzenie pożera więcej prądu niż lodówka, pralka czy telewizor! Sprawdź, co zużywa teraz najwięcej prądu w domu [29.05.2024] Rachunki za prąd w Polsce rosną - ich wysokość może naprawdę zaskoczyć! Wiele osób stara się oszczędzać prąd. Warto wiedzieć, które urządzenia zużywają najwięcej prądu w domu, aby obniżyć opłaty i zmniejszyć rachunki za prąd. Co teraz zużywa najwięcej energii w domu? Jedno urządzenie pożera więcej prądu niż pralka, lodówka czy telewizor! Zobacz, które urządzenia pobierają teraz najwięcej energii elektrycznej. 📢 Zobacz najdroższy dom na sprzedaż w Polsce. Dom marzeń zlokalizowany jest w podwarszawskich Łomiankach [29.05.2024] Dom marzeń znajduje się w podwarszawskich Łomiankach. Przyszły właściciel będzie musiał posiadać pokaźne zasoby finansowe, gdyż cena tej nieruchomości wynosi aż 30 milionów złotych. Z basenem i prywatnym SPA, jest to najdroższy dom dostępny obecnie na Otodom.pl w Polsce (stan na 26 maja 2024 roku). Zobacz, jak ta wyjątkowa posiadłość wygląda na zdjęciach.

📢 Oni rządzą Cerkwią Prawosławną w Polsce! Zdecydowana większość hierarchów pochodzi z Podlasia. Sprawdź, gdzie się urodzili i jak wygladają Cerkiew Prawosławna w Polsce jest autokefaliczna czyli samorządna i niezależna. Podobnie jak w kościele katolickim również w prawosławiu wśród duchowieństwa funkcjonują pewne struktury. Przyjrzeliśmy się hierarchom prawosławnym, którzy działają w naszym kraju. Zdecydowana większość ma bardzo wiele wspólnego z naszym regionem.

📢 Co Ty wiesz o Gorzowie? Tak wygląda miasto w liczbach Na sześć pań przypada pięciu panów, a najliczniejszą grupą mieszkańców są osoby w wieku 41-60 lat. Tego dowiadujemy się o mieszkańcach Gorzowa z najnowszego raportu o stanie miasta. 📢 Uroczyste przekazanie dowództwa 5. Lubuskiego Pułku Artylerii w Sulechowie Na placu apelowym 5. Lubuskiego Pułku Artylerii im. gen. artylerii koronnej Marcina Kątskiego w Sulechowie odbyła się uroczysta ceremonia przekazania obowiązków dowódcy pułku. Dotychczasowy dowódca, pułkownik Grzegorz Parol, pełniący służbę w sulechowskim garnizonie w latach 2021-2024, został wyznaczony na kolejne stanowisko służbowe decyzją wyższych przełożonych.

📢 Obustronny walkower w meczu Stali Gorzów z GKM-em Grudziądz! |ZAPIS RELACJI LIVE We wtorek 28 maja na stadionie im. Edwarda Jancarza w Gorzowie miało dojść do drugiego podejścia do meczu ebut.pl Stal Gorzów - ZOOLeszcz GKM Grudziądz. Do rywalizacji żużlowców znów jednak nie doszło. Po kilkugodzinnych oczekiwaniach na ściganie, sędzia zawodów podjął decyzję o obustronnym walkowerze. 📢 Ekstraliga żużlowa podała nowy termin meczu NovyHotel Falubazu Zielona Góra z Krono-Plast Włókniarzem Częstochowa Spotkanie 6. kolejki żużlowej PGE Ekstraligi pomiędzy NovyHotel Falubazem Zielona Góra a Krono-Plast Włókniarzem Częstochowa odbędzie się w czwartek 13 czerwca. 📢 Unia już z Januszem Kołodziejem? W piątek „Byki” pojadą w Gorzowie [SKŁADY] We wtorkowy (28 maja) wieczór gorzowscy żużlowcy będą odrabiali ligowe zaległości z ZOOleszcz GKM Grudziądz, a już w piątek (31 maja) zmierzą się na „Jancarzu” w ramach siódmej rundy PGE Ekstraligi z Fogo Unią Leszno.

📢 Nowości dla Lubuszanek, które chcą urodzić dziecko w Świebodzinie Nowoczesny, bezprzewodowy aparat KTG cieszy przyszłe mamy na Oddziale Położniczym Nowego Szpitala w Świebodzinie. Na co jeszcze mogą rodzić rodzące kobiety?

📢 Lubin traci, a Gorzów zyskuje. Po 21 latach siatkarska elita wraca nad Wartę Od połowy kwietnia br. było mnóstwo pytań, ale praktycznie żadnych odpowiedzi. We wtorek (28 maja) odbyła się wreszcie konferencja prasowa osób, stojących za transferem siatkarskiej Plus Ligi z Lubina do Gorzowa. 📢 Wycofany lek dla dzieci i dorosłych. GIF wstrzymuje produkt leczniczy stosowany w neurologii. Stwarza zagrożenie dla pacjentów To lek na problem, który dotyka nawet miliona osób w Polsce, zarówno dzieci, jak i dorosłych. Niestety, z powodu wady jakościowej Główny Inspektor Farmaceutyczny musiał wycofać z obrotu wiele jego serii. Zobacz szczegóły decyzji GIF.

📢 To dzieje się z naszym organizmem, gdy jemy arbuza. To świetna przekąska na gorące dni! Arbuzy to owoce sezonowe. Najbardziej popularne są w sezonie letnim, ale w sklepach możemy je spotkać już w maju i czerwcu. Składają się w 90 procentach z wody, więc są świetnym wyborem na przekąskę w czasie wysokich temperatur. Zobacz, jakie właściwości mają arbuzy i kto powinien włączyć je do diety. 📢 Hortensje będą obsypane kwiatami - trik na obfite kwitnienie. Podlej tym hortensje raz na tydzień! Hortensje to niezwykle ozdobne i atrakcyjne kwiaty ogrodowe. Świetnie się sprawdzą również jako kwiaty na balkon, posadzone w skrzynkach czy donicach będą jego niekwestionowaną ozdobą. Hortensje zachwycają wielobarwnymi, mocnymi kwiatami. Pięknie pachną i w dodatku nie są bardzo wymagające, jeśli chodzi o uprawę. Hortensje, by bujnie kwitły, wymagają odpowiedniego nawożenia. Zobacz przepis na skuteczny domowy nawóz do hortensji - podlej nim kwiaty, a efekt cię zachwyci!

📢 Makabryczny wypadek koło Zielonej Góry. Ciągnik zmiażdżył kierowcę Do tragicznego wypadku doszło na drodze koło południowej obwodnicy Zielonej Góry. Ciągnik wpadł do rowu i zmiażdżył kierowcę. Przygnieciony mężczyzna nie miał szans. Zginął na miejscu. 📢 Po zaciętych pojedynkach wywalczyli prawie 30 medali 26 medali zdobyli zawodnicy zielonogórskiej Akademii BUDO i Rozwoju Osobowości w rozegranym w Pile XIII Ogólnopolskim Turnieju Karate Tradycyjnego Shoto Cup 2024. 📢 Robert Lewandowski i jego życie w Barcelonie. Zobacz jego luksusową posiadłość, na którą mało kogo stać OBSZERNA GALERIA 28.05.2024 Robert Lewandowski jest bez dwóch zdań najlepszym polskim piłkarzem. Od 2022 gra w barwach legendarnego klubu - FC Barcelony, z którym zdążył zdobyć już Mistrzostwo i Superpuchar Hiszpanii.

📢 Ciężarówka wypadła z drogi i przewróciła się na bok. Kierowca wydmuchał dwa promile Chyba tylko cud uratował podróżujących na drodze w okolicach Słubic. Kierowca jadący samochodem ciężarowym z naczepą chciał wjechać na autostradę, ale nie zapanował nad pojazdem. Auto stoczyło się z jezdni, a następnie przewróciło na bok. Za kierownicą siedział kompletnie pijany 53-latek. Nieodpowiedzialny mężczyzna trafił do aresztu, a po wytrzeźwieniu usłyszał zarzuty.

📢 W maju na "Mostku Miłości" w Iłowej! Trzeba tam pojechać i wpaść w zachwyt! To wymarzone miejsce na oświadczyny! W maju trzeba koniecznie pojechać do Iłowej i zobaczyć Park Dworski. To miejsce jest piękne o każdej porze roku, ale w maju jest ubrany w najpiękniejszą biżuterię z kwitnących rododendronów. Czy wiecie, że właśnie tam jest "Mostek Miłości"? Tam warto zabrać ukochaną i wręczyć jej pierścionek zaręczynowy!

📢 Skromna ekipa, ale bogata zdobycz. Zielonogórzanie z kolejnymi trofeami Skromna reprezentacja Klubu Karate NIDAN Zielona Góra z bogatym łupem zakończyła star w XVIII Otwartych Mistrzostwach Województwa Opolskiego w Głuchołazach. 📢 Mężczyźni o tych imionach są najgorszymi mężami. Mają trudny charakter [LISTA] 28.05.24 Od początku wydają się wspaniałymi partnerami życiowymi, a po ślubie wszystko diametralnie się zmienia. Co możemy wyczytać z konkretnych imion? Zobacz, jacy mężczyźni muszą się bardzo starać w roli mężów. Potrzeba jednak więcej silnej woli - ci mężczyźni muszą się mocniej starać, aby być dobry mężami. Zobacz listę męskich imion, które mogą świadczyć o trudnym charakterze.

📢 Kultowe słodycze z lat 90. Niezapomniane słodkości z dzieciństwa. Każdy się nimi zajadał! 28.05.2024 Czy pamiętacie czasy, kiedy prosiliście swoją mamę o dwa złote i biegliście do osiedlowego sklepu po słodycze? Za tak niewielką sumę można było kupić całkiem sporo słodyczy! Na pewno niektórym zaszklą się za chwilę oczy. Zapraszamy na podróż w czasie.

📢 Żony o tych imionach są najbardziej zrzędliwe. To koszmar każdego męża. Ciągle mają pretensje, są wścibskie i podejrzliwe 28.05.2024 Czy imiona mają jakieś znaczenie i niosą za sobą ładunek cech, które predysponują daną osobę do takich a nie innych zachowań? Od setek lat ludzie zadają sobie takie pytania. Co na ten temat twierdzą ezoterycy? Oni nie mają wątpliwości - każde imię nosi ze sobą zespół charakterystycznych cech, wyjątkowych dla osoby, która je nosi. Jak przekłada się to na stosunki damsko - męskie? Zobaczcie które imiona żeńskie są najgorsze dla żon. To one z kochanych narzeczonych zmieniają się w wiecznie marudzące żony.

📢 Woj. lubuskie - kąpieliska otwarte 28.05.2024. Lista miejsc Dowiedz się, które kąpieliska w województwie lubuskim dziś (28.05.2024) są otwarte. W naszym kraju sezon na pływanie na kąpieliskach trwa od 1 czerwca do 30 września. Nie oznacza to jednak, że każde kąpielisko otwierane jest już 1 czerwca, a zamykane 30 września. W tym artykule sprawdzisz stan wody i jej temperaturę. Podajemy również informacje na temat godzin otwarcia czy dodatkowych atrakcji.

📢 Tramwaje w Gorzowie. Tak kiedyś wyglądała komunikacja tramwajowa w mieście. Wspaniałe zdjęcia i widokówki! Nie ma wątpliwości: tramwaje to jeden z symboli Gorzowa. Nic dziwnego: towarzyszą mieszkańcom "od zawsze". Zobaczcie te niezwykłe zdjęcia i widokówki! 📢 Dzień Dziecka na Uniwersytecie Zielonogórskim to nie żart. Tak bawili się studenci. Było też na poważnie Dzień Dziecka na Uniwersytecie Zielonogórskim? To nie żart, to poważna impreza. A co? Jesteśmy też przecież dziećmi, każdy jest dzieckiem – mówili studenci, którzy bawili się na swoim święcie. - To bardzo dobry pomysł, świetnie, że pani dziekan coś takiego wymyśliła. Bo to i świetna integracja, ale i okazja do poważnych rozmów.

📢 Seniorzy pod wrażeniem pomysłu „Między nami pokoleniami”. W Otyniu uczniowie uczą się empatii w praktyce Projekt „Między nami pokoleniami” przygotowali nauczyciele Zespołu Szkolno – Przedszkolnego z Oddziałami Integracyjnymi w Otyniu. – Na takie imprezy to bym co dzień przychodziła. Podziwiam młodzież. Szkoda, że ja nie jestem młodsza – przyznaje pani Janina. W wydarzeniu wzięli również udział uczniowie z Zielonej Góry.

📢 Mandaty 2024. Nowe przepisy są bardzo surowe. Zobacz, jaki mandat i ile punktów ci grozi za te wykroczenia drogowe Od marca 2024 r. weszły w życie kolejne surowe kary więzienia dla pijanych kierowców. Pijacy za kółkiem stracą teraz nie tylko prawo jazdy, ale także swój samochód! Mandaty za przekroczenie prędkości są teraz bardzo wysokie. Łatwo też złapać nawet 15 punktów naraz! Zapoznaj się z aktualnymi przepisami drogowymi.

📢 Jakie będą zarobki prezydenta Gorzowa? O wysokości pensji zdecydują radni Podczas wtorkowej sesji rady miasta gorzowscy radni będą głosować nad projektem uchwały o wynagrodzeniu prezydenta Gorzowa. Wciąż ma zarabiać ponad 17 tys. zł. 📢 Uwaga! 5000 złotych za złamanie ciszy nocnej. Tego mieszkańcom bloku robić nie wolno! Balkon na cenzurowanym Cisza nocna - to "zjawisko" dobrze znane mieszkańcom bloków. Obowiązuje od godz. 22 do 6 rano. Do ciszy nocnej warto się stosować, w przeciwnym wypadku możemy "dostać po kieszeni". Kara finansowa może być naprawdę dotkliwa. Przeczytajcie, czego jeszcze nie wolno robić mieszkańcom bloków. 📢 Do Zielonej Góry Łężycy wróci stara, lepsza woda. Na tę, która leci z kranów, mieszkańcy bardzo narzekają Zdaniem mieszkańców Zielonej Góry Łężycy jakość wody znacznie się pogorszyła. - Nie można jej pić, śmierdzi – mówią. Skąd ta zmiana? Wodociągi tłumaczą ją koniecznością przebudowy, bo mieszkańcy narzekali na słabe ciśnienie. Dodają, że woda spełnia wszelkie normy. A sytuacja jest tymczasowa i niebawem będzie jak dawniej, ale ciśnienie się poprawi.

📢 Jechał za szybko, stracił prawo jazdy. 112 km/h w terenie zabudowanym. Kierowca został zatrzymany przez policjantów z Krosna Odrzańskiego W niedzielę (26 maja) kierowca volkswagena przejechał przez miejscowość Dzikowo koło Gubina, mając 112 km/h na godzinę na liczniku. Został zatrzymany przez policjantów z Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Powiatowej Policji w Krośnie Odrzańskim i stracił prawo jazdy. 📢 SP21 w Gorzowie ma już 35 lat. Dziś jej byli uczniowie są też nauczycielami Zawsze byliśmy trzecią szkołą w Gorzowie, jeśli chodzi o liczebność – mówi dyrektorka Szkoły Podstawowej nr 21 na Piaskach. Podstawówka właśnie obchodzi swój jubileusz.

📢 Aż płakać się chce... ze śmiechu! Lubuskie znokautowane w internecie. Te memy o naszym regionie podbijają Polskę! Przeczesaliśmy dla Was cały internet wzdłuż i wszerz. Sprawdziliśmy, z czego śmieją się Lubuszanie, internauci, Polacy. Okazuje się, że memy, w szczególności te najnowsze o województwie lubuskim, podbijają internet i bawią do łez! Ostrzegamy! Nastawcie się na sporą dawkę humoru. Tego nie da się już odzobaczyć.

📢 III liga: bardzo ważne zwycięstwo Odry i kuriozalny mecz w Gorzowie kolejka III ligi była szczególnie ważna dla Odry Bytom Odrzański, która odniosła istotną wygraną we Wrocławiu. Ponadto Stilon Gorzów uległ Górnikowi Polkowice, a Lechia Zielona Góra – liderującym rezerwom Śląska Wrocław. 📢 Gorzowianie pobłądzili na torze we Wrocławiu. We wtorek odrobią zaległości z GKM Grudziądz Wysoką porażką zakończyli swój występ we Wrocławiu żużlowcy ebut.pl Stali Gorzów. W niedzielę (26 maja) przegrali w stolicy Dolnego Śląska aż 34:56. We wtorek (28 maja) odrobią na „Jancarzu” ligowe zaległości z GKM Grudziądz. 📢 H2Ochla. Termin otwarcia zielonogórskiego kąpieliska oficjalnie potwierdzony. Zmienią się jednak ceny i zasady działania Wśród mieszkańców zaczęły pojawiać się pytania o hucznie zapowiadaną jeszcze przed wyborami inaugurację miejskiego kąpieliska H2Ochla. Robert Jagiełowicz, dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji potwierdził, że oficjalne otwarcie nastąpi 1 czerwca. Zmienią się jednak zasady. Jak wyglądają przygotowania?

📢 Joanna Kobylińska dołączyła do gorzowskich koszykarek Joanna Kobylińska w sezonie 2024/2025 ponownie zagra w gorzowskich barwach! Dla występującej w latach 2016-2021 w Gorzowie koszykarki to powrót do AZS AJP, obecnych wicemistrzyń Polski. 📢 Groźny wypadek koło Żar. W Lipinkach Łużyckich ciężarówka wypadła z drogi Do groźnego wypadku doszło a poniedziałek, 27 maja, na drodze krajowej nr 12 niedaleko Żar.

📢 WOSiR Drzonków otworzył letni basen! Od dziś popływamy na olimpijskiej pięćdziesiątce. Co z basenem rekreacyjnym? Pogoda coraz piękniejsza, a wakacje widać już na horyzoncie. To czas, aby oficjalnie rozpocząć sezon kąpielowy. Wielbiciele aktywności na świeżym powietrzu ponownie mogą korzystać z letniego basenu w Drzonkowie. Obowiązuje nowy cennik wstępu. 📢 To miejsce lubią rodziny z dziećmi w Nowej Soli i to nie jest Park Krasnala | ZDJĘCIA, WIDEO – Pamiętam, jak kiedyś tutaj było śmietnisko, ale już minęły te czasy i jest tutaj ładnie wszystko zrobione – przyznaje pan Krzysztof, którego wnuki bardzo lubią to miejsce. Park na os. Pleszówek w Nowej Soli to miejsce dla różnych grup wiekowych.

📢 Wywiad z prezydentem Zielonej Góry Marcinem Pabierowskim: To musi się zmienić w mieście O finansach miastach, inwestycjach już rozpoczętych i tych zaplanowanych, o nowym budżecie obywatelskim i innych sprawach rozmawiamy z prezydentem Zielonej Góry Marcinem Pabierowskim.

📢 Nie tak miał wyglądać pojedynek tuzów PGE Ekstraligi. Gorzowianie zostali rozbici na Stadionie Olimpijskim we Wrocławiu W VI rundzie żużlowej PGE Ekstraligi gorzowianie z kretesem polegli w niedzielne (26 maja) popołudnie we Wrocławiu. Gospodarze triumfowali różnicą aż 22 „oczek”, praktycznie zapewniając sobie także bonusowy punkt. 📢 Potężna ulewa w Kargowej. Zalanych zostało kilka ulic W niedzielę po południu, 26 maja nad Kargową przeszła burza, której towarzyszyły obfite opady deszczu. Cześć ulic znalazła się pod wodą. Na pomoc ruszyli strażacy z pompami.

📢 Targi Rolnicze w Kalsku przyciągnęły tłumy Lubuszan! Ogrodowy kiermasz to prawdziwy raj dla miłośników roślin To już okrągła, 30. edycja Targów Rolniczych w Kalsku. Na jubileuszowym wydarzeniu pojawiły się tłumy Lubuszan. Poza tysiącami kupujących, którzy odwiedzili to miejsce, przybyły także dziesiątki wystawców z całego regionu oraz okolic. Można tu kupić rośliny, czy maszyny rolnicze, a także zasięgnąć języka u źródeł i poznać branżowe nowinki. 📢 W Brzeźnicy kolo Żagania świętował legendarny zespół Watra! W sobotę, 25 maja górale czadeccy z zespołu Watra z Brzeźnicy zaprosili gości na swój jubileusz 55-lecia istnienia. Były śpiewy, tańce i góralskie tradycje na boisko w Brzeźnicy, podczas tradycyjnego, corocznego festynu "W maju na pasionku". Od początku działania zespołu jego szefową jest Jadwiga Parecka. 📢 Damy i ich rycerze ściągnęli do Kożuchowa na Turniej Rycerski. Były walki, średniowieczne kramy, pokazy akrobatyczne i pokazy alchemika W sobotę (25.05), po raz dwudziesty szósty w Kożuchowie, w ramach dni miasta odbył się turniej rycerski. To wydarzenie nawiązuje do przebogatej historii miasta i ściąga co roku tłumy zainteresowanych. Byliśmy tam z aparatem, aby uchwycić choć trochę atmosferę tej imprezy historycznej.

📢 Giełda w Zielonej Górze pękała w szwach! Ludzie kupowali urocze starocie i sadzonki kwiatów. Było w czym wybierać! Gdzie w niehandlową niedzielę zrobić zakupy w Zielonej Górze? Oczywiście na zielonogórskiej giełdzie! Tutaj zawsze dopisuje bogactwo towaru i wyjątkowy klimat, a tym razem dopisała też aura. Zobaczcie, co można było dziś kupić na tym wielkim targowisku. 📢 Zabytkowy kościół w Trzebulach został przebadany. Rozwikłano jego tajemnicę | ZDJĘCIA, FILM Zakończyły się badania architektoniczne kościoła pw. św. Jana Chrzciciela w Trzebulach. Dzięki nim wiemy, że XVII-wieczna konstrukcja kościoła zachowała się w 90 procentach! Badania było konieczne do tego, by starać się o pieniądze na remont kościoła z rządowych funduszy. 📢 Brązowy Kask dla Przyjemskiego. Paluch i Hurysz poza podium W sobotę, 25 maja w Pile odbył się turniej o Brązowy Kask. Trofeum obronił Wiktor Przyjemski. Oskarowi Paluchowi do podium zabrakło dwóch punktów.

📢 Miłośnicy koni spotkali się w Mierzęcinie. Są zawody i pokazy kaskaderskie. Ale emocje! Doświadczeni jeźdźcy sprawdzają swoje umiejętności rywalizując z najlepszymi, a widzowie mają okazję zobaczyć zawody w skokach przez przeszkody i efektowne pokazy kaskaderskie. W Mierzęcinie koło Dobiegniewa trwa tegoroczna edycja Mierzęcin Horse Show. Widowisko przyciąga setki uczestników i gościu z całego regionu. W tym roku impreza trwa aż dwa dni. 📢 Szprotawę opanowali motocykliści! Przyjechali z Polski, Niemiec, a nawet Nowej Zelandii! Nad zalew Bobru przy ul. Młynarskiej w Szprotawie zjechało się ok. 400 motocyklistów z Polski, Niemiec, a nawet Nowej Zelandii! Ryczące maszyny dosłownie opanowały miasto, a w okolicach szprotawskiej "Wyspy skarbów" powstało motocyklowe miasteczko, w którym można posłuchać rocka i piosenek drogi.

📢 Nad Lubuskiem przechodzą burze. Krosno Odrzańskie zbombardowane gradem i podtopione To była chwila i zrobiło się biało – opowiadają mieszkańcy Krosna Odrzańskiego. - Z nieba leciały gradowe kulki, bębniące o dachy, parapety i samochodowe karoserie. To było jak bombardowanie. Na dodatek część ulic z mieście została zalana.

📢 Korowód rycerzy i dam dworu okrążył stare miasto w Kożuchowie. To Dni Ziemi Kożuchowskiej i Turniej Rycerski | FOTO, WIDEO Dni Ziemi Kożuchowskiej rozpoczął w sobotę, 25 maja barwny korowód, który przeszedł ulicami starego miasta. Tłumy rycerzy i dam dworu ruszyli przy zamku, okrążyli stare miasto i weszli do fosy, aby tam rozpocząć świętowanie. Do późnego wieczora zaplanowano walki rycerzy i liczne pokazy. 📢 Mauser znaleziony koło Sławy trafił do Lubuskiego Muzeum Wojskowego w Drzonowie Lubuskie Muzeum Wojskowe w podzielonogórskim Drzonowie powiększyło swoje zbiory o karabin Mauser z czasów pierwszej wojny światowej. Broń trafi na ekspozycję. 📢 Małomice w obiektywie Czesława Łuniewicza! Tak wyglądało miasto pół wieku temu! Z czym nam się kojarzą Małomice? Oczywiście z pięknym zalewem, plażą, zielenią i zadbanymi ulicami. Ale kiedyś miasteczko kojarzyło się głównie z opakowaniami blaszanymi. Inny świat, sprzed 50 lat, utrwalił na fotografiach Czesław Łuniewicz, znakomity, zielonogórski fotografik, który przekazał swoje prace do Archiwum Państwowego w Zielonej Górze.

📢 Wyjątkowy koncert w Filharmonii Gorzowskiej. W Filharmonii Zielonogórskiej będzie mocno operowo To będzie bardzo ciekawy tydzień pod względem muzycznym, wszak za niedługo Dzień Matki. W Gorzowie m.in. utworem „Dla ciebie mamo” Joanna Nawrot przypomni twórczość fenomenalnej artystki Wioletty Villas, zaś w Zielonej Górze wystąpi światowej sławy sopranistka – Aleksandra Kurzak. Znane kobiety pojawią się zatem niezależnie na filharmonicznych scenach.

📢 Tajemniczy ogród przy muzeum w Gorzowie odzyska dawny blask? Tak ma się zmienić! Unikatowy i czarujący. Taki jest muzealny ogród przy ulicy Warszawskiej w Gorzowie. Choć wciąż ma w sobie sporo uroku, to gołym okiem widać, że czas odcisnął na nim swoje piętno. Jest jednak szansa, że zabytkowy obiekt odzyska dawny blask. Ma przejść gruntowną rewitalizację. 📢 Przyszłe emerytury w górę. Waloryzacja kapitału emerytalnego w ZUS najwyższa od 15 lat 14,9 proc. – tyle w tym roku wyniesie waloryzacja kapitału emerytalnego, zgromadzonego na koncie w ZUS, a na subkoncie - 9,9 proc. Tak wysokiej waloryzacji kapitału emerytalnego nie było od 15 lat.

📢 Lubuski raj minipółwyspów. Przepiękna kraina pod Gorzowem to fenomen na skalę Polski. Majestatyczne miejsce Raj minipółwyspów? Oczywiście, że mamy go w Lubuskiem. I to tuż pod Gorzowem. To właśnie w tym miejscu znajdziecie wyjątkowe widoki, których mogą pozazdrościć nam inni mieszkańcy Polski. Co ciekawe znajduje się tu również magiczna, urokliwa wysepka. Widok z lotu ptaka, autorstwa Grzegorza Walkowskiego wręcz zapiera dech, ale to nie jedyna atrakcja czekająca na nas w tym miejscu. 📢 Festyn charytatywny w Lipinkach Łużyckich. Uczestnicy pomogli Natalii Bobrowskiej, która zmaga się z nowotworem Bieg po lek dla Natalii, pokazy taneczne sportowe i wiele innych atrakcji podczas festynu charytatywnego w Lipinkach Łużyckich. Tak pomagają sobie mieszkańcy. 📢 Kto do Europarlamentu z Lubuskiego? Zobacz listę kandydatów W czwartek, 2 maja o godz. 16 minął termin zgłaszania kandydatów do Europarlamentu przez komitety wyborcze. Państwowa Komisja Wyborcza opublikowała listę osób, które wystartują w wyborach. Zobacz, na kogo będą mogli zagłosować Lubuszanie?

