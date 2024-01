Przegląd prasy (3.01.2024). Zobacz prasówkę z najważniejszymi wydarzeniami z wczoraj. Bądź na bieżąco

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 2.01. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Brak prądu w lubuskim. Sprawdź gdzie 3.01 będą planowane wyłączenia prądu, a gdzie awarie”?

Prasówka 3.01: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Brak prądu w lubuskim. Sprawdź gdzie 3.01 będą planowane wyłączenia prądu, a gdzie awarie Gdzie można się spodziewać wyłączenia prądu w lubuskim 3.01? Pokazujemy spis miejsc, w których planowany jest brak prądu w lubuskim. Warto wiedzieć, kiedy i gdzie nastąpi przerwa w dostawie prądu w twojej okolicy. Brak prądu w domu może być budzić irytację, dlatego dobrze jest na ten czas znaleźć sobie zajęcie, które nie będzie wymagało korzystania z energii elektrycznej. Przyczyną planowanych wyłączeń prądu są najczęściej modernizacje sieci oraz remonty lub budowy.

📢 Kolejki NFZ w woj. lubuskim do ginekologa. Dane aktualne na 3.01.2024 Chcesz dowiedzieć się, jaki jest najbliższy termin do ginekologa na NFZ w województwie lubuskim? Kolejki NFZ do lekarzypotrafią być bardzo długie. Można też zwracać uwagę na dostępne wizyty na NFZ w szpitalu lub innej placówce medycznej, gdzie kolejki NFZ są często krótsze i szybciej można się dostać do specjalisty. Ile czasu (stan na 3.01.2024) trzeba czekać w kolejce do ginekologa na NFZ w województwie lubuskim? Sprawdź nasze zestawienie, z którego dowiesz się, gdzielekarz przyjmuje na NFZ w najbliższym możliwym terminie w Twoim województwie.

📢 Kolejki NFZ w woj. lubuskim do ortopedy. Dane aktualne na 3.01.2024 Kolejki NFZ do ortopedy w województwie lubuskim potrafią być długie. Chcesz dowiedzieć się, jaki jest najbliższy termin wizyty u lekarza? Czasem warto spojrzeć na terminy wizyt w szpitalach i pozostałych placówkach medycznych, gdzie często kolejki do lekarza są znacznie krótsze. Sprawdź zestawienie poszczególnych miejsc, gdzie na 3.01.2024 na NFZ przyjmuje ortopeda. W ten sposób będziesz wiedzieć, gdzie kolejki do ortopedy w województwie lubuskim będą najkrótsze.

Prasówka 3.01: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Najlepsze MEMY o zwierzętach. Słodkie, zabawne, radosne psy, koty i inne. Uśmiejesz się do łez Najlepsze MEMY ze zwierzętami rozbawią każdego! Doskonale wiedzą o tym nie tylko właściciele psów czy kotów, ale wiele osób, które uwielbiają również inne zwierzęta. Te ubarwiają nasz świat, dodają naszemu otoczeniu kolorytu, niekiedy magii i odrobiny słodkości, gdy na nie patrzymy. Jak zwierzęta widzą Internauci? Zobaczcie najlepsze MEMY o zwierzętach! Z pewnością uśmiejecie się do łez!

📢 Budżet obywatelski w Zielonej Górze. Głosowanie już trwa. Zobacz, jakie projekty znalazły się na liście! Przez niespełna miesiąc mieszkańcy mogli zgłaszać swoje pomysły. Spośród nich urzędnicy oraz komisja ds. konsultacji i budżetu obywatelskiego wybrali te, które nadają się do realizacji. Od 1 stycznia trwa głosowanie. Mieszkańcy mogą zdecydować, co w mieście powinno się zmienić. 📢 Czy niemieccy żołnierze z mogiły odnalezionej w Szprotawie znajdą spokój? Trwają badania historyków Członkowie organizacji Pomost pracowali na cmentarzu komunalnym w Szprotawie, gdzie ekshumowano szkielety lotników, poległych prawdopodobnie podczas ćwiczeń na lotnisku w pobliskich Wiechlicach. To bardzo ważne, aby przywrócić szczątkom tożsamość. Nie tylko dla rodzin, ale też dla historii. 📢 Oto lista grzechów, z których nie trzeba się spowiadać. Nie wymagają one wizyty w konfesjonale. Sprawdź koniecznie! 02.01.2024 Z tych grzechów nie trzeba się spowiadać. Lista jest naprawdę długa i nie wymaga wizyty przy konfesjonale. Jednym z możliwych sposobów na uzyskanie przebaczenia i obiecanie poprawy jest spowiedź. Są grzechy, które nie naruszają naszej relacji z Bogiem i innymi ludźmi. W związku z tym nie musimy fatygować się do kościoła, aby się wyspowiadać. Zastanawiasz się z jakich grzechów nie trzeba się spowiadać? Sprawdź!

📢 Te stare monety z PRL są poszukiwane przez kolekcjonerów. Sprawdź, które są najdroższe i ile można za nie zarobić! 02.01.2024 Stare, rzadkie i najcenniejsze monety z PRL. Pieniądze z tego okresu, są teraz warte nawet kilkaset razy więcej, niż w dniu ich pojawienia się na rynku. Najczęściej poszukiwane monety przez kolekcjonerów są bardzo rzadkie i mają długą historię. Wartość kolekcjonerska niektórych pieniędzy robi ogromne wrażenie. Jakie numizmaty są teraz najcenniejsze? Aukcje z monetami z PRL z roku na rok biją kolejne rekordy popularności. Za te monety kolekcjonerzy są w stanie zapłacić krocie! Sprawdź czy masz je w domu!

📢 Te stare telefony komórkowe są warte fortunę. Kolekcjonerzy szukają tych modeli. Sprawdź czy masz je w domu! 02.01.2024 Telefony komórkowe są warte dużo pieniędzy. Niektóre są warte znacznie więcej niż w momencie ich zakupu. Kolekcjonerzy poszukują takie modele, które są rzadkie i zachowane w bardzo dobrym stanie. Zastanawiasz się, które telefony są najcenniejsze? Na aukcjach i popularnych stronach ogłoszeniowych, niektóre telefony komórkowe kosztują naprawdę duże pieniądze. Zobacz, jakiego sprzętu poszukują kolekcjonerzy!

📢 Nawet 2197 zł - tyle wynosi planowana podwyżka dla nauczycieli w 2024 roku. Mamy wyliczenia [3.01.2024] Od stycznia 2024 roku pensje nauczycieli dyplomowanych zostaną podniesione o 2197 zł. Dla nauczycieli początkujących wzrost ten wyniesie 1433 zł, natomiast dla nauczycieli mianowanych – 1720 zł. Rząd pod przewodnictwem Donalda Tuska potwierdził, że podwyżki wynagrodzeń nauczycieli wyniosą 30% i będą obowiązywały od stycznia 2024 roku.

📢 Te urządzenia w domu pożerają najwięcej prądu - tabela 2024. Tyle kosztuje korzystanie z tych sprzętów [3.01.2024] Urządzenia elektryczne to dobrodziejstwo postępu. W każdym domu jest już telewizor, lodówka, odkurzacz, pralka. W wielu jest zmywarka, suszarka do ubrań i inne sprzęty. Te urządzenia bardzo ułatwiają życie. Jednak również generują koszty. Które urządzenia elektryczne w domu kosztują nas najwięcej? Mamy wyliczenia - zobacz, co pożera najwięcej prądu.

📢 Osoby z tymi schorzeniami nie powinny jeść mandarynek. Im te cytrusy mogą zaszkodzić [3.01.2024] Mandarynki to ulubiony owoc Polaków, po który sięgamy głównie jesienią i zimą. Wielu z nas nie wyobraża sobie świąt Bożego Narodzenia bez tych cytrusów. Mandarynki traktuje się jak młodsze siostry pomarańczy, jednak dużo bardziej słodkie i łatwiejsze w obieraniu. Wspomagają układ odpornościowy, poprawiają kondycje skóry, hamują procesy starzenia. Niestety, nie każdy może jeść mandarynki. Zobaczcie, kiedy lepiej ich unikać. 📢 Zwrot z podatku 2024. Nawet to odliczysz od podatku i zyskasz spore pieniądze [3.01.2024] Sezon podatkowy to nie dla wszystkich czas dodatkowych kosztów. Dzięki wykorzystaniu ulg podatkowych może to być czas dodatkowej wypłaty. Często jednak trzeba zebrać dodatkowe dokumenty potwierdzające uprawnienie do ulg. Zobaczcie już teraz, co będzie można odliczyć od podatku i ile pieniędzy dzięki temu zyskamy.

📢 Zmienił płeć, by została jego żoną. Skuł ją łańcuchem, pociął nożem i spalił żywcem Makabryczna zbrodnia w Indiach. Dawna koleżanka zmieniła płeć, by związać się z programistką. Gdy usłyszał odmowę, zemsta była okrutna. 📢 Komu to będzie służyć? Brak żeglugi śródlądowej to zyski dla gospodarki... niemieckiej Wraz z powstaniem nowego rządu wrócił temat utworzenia Parku Narodowego Dolina Odry. Realizacja tego postulatu zahamuje inwestycje na rzece i będzie miała negatywne konsekwencje m.in. dla Lubuskiego.

📢 Targany problemami Zastal Zielona Góra zagra z Legią Warszawa Koszykarze Enei Stelmetu Zastalu Zielona Góra w środę 3 stycznia rozegrają pierwszy w tym roku mecz. W Orlen Basket Lidze zmierzą się z Legią Warszawa. Mecz w zielonogórskiej hali CRS rozpocznie się o godz. 19.00. 📢 Kiedy kardiochirurgia w Gorzowie, a kiedy elektryfikacja linii 203? Co deklarują w urzędzie wojewódzkim? Wicewojewodowie? Za chwilę. Kardiochirurgia w Gorzowie? Też powinna być. Dokumenty do elektryfikacji linii 203? Szybciej niż za osiem lat. Takie zapewnienia padły wczoraj u wojewody.

📢 Córki Michała Wiśniewskiego - tak wyglądają Fabienne, Etiennette i Vivienne. Możecie być zaskoczeni Michał Wiśniewski nie słynie z dochowywania przysięgi małżeńskiej. Piosenkarz na ślubnym kobiercu stawał już pięć razy i jest ojcem szóstki dzieci. Biorąc przykład ze sławnego ojca, one również coraz chętniej pokazują się w przestrzeni medialnej. Jego dwie córki - Etiennette i Vivienne - są już nastolatkami, a trzecia, Fabienne, jest już dorosłą kobietą. Zobacz jak obecnie wyglądają.

📢 Kilkanaście lubuskich miejscowości bez prądu. Sprawdź, czy ty też musisz zaopatrzyć się w świeczki i latarki |ADRESY W najbliższych dniach w kilkunastu miejscowościach w Lubuskiem nie będzie prądu. Przerwy w dostawie energii dotyczą zarówno północy, jak i południa naszego województwa. Pierwsze wyłączenia zaplanowano na środę, 3 stycznia. 📢 Ilu wiernych chodzi do kościoła w Lubuskiem? Oto najnowsze dane W kościołach diecezji zielonogórsko-gorzowskiej przybywa wiernych, ale za to ubywa uczniów na lekcjach religii. Takie są najnowsze dane dotyczące religijności Lubuszan.

📢 Sukcesy wokalistów z Domu Harcerza w Zielonej Górze. Studio Piosenki Rezonans ma się czym chwalić Koniec roku to czas licznych festiwali i konkursów piosenki. Ogólnopolskie, a nawet międzynarodowe wokalne zmagania przyniosły wokalistom ze Studia Piosenki Rezonans w Zielonej Górze liczne sukcesy. Warto się nimi chwalić, bo jest czym! Brawo! I kolejnych osiągnięć w nowym roku!

📢 Kompletnie pijany kierowca roztrzaskał się o słup sygnalizacji świetlnej w Zielonej Górze. Miał prawie dwa promile! 36-letni kierowca z impetem uderzył w słup sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ul. Wrocławskiej i Lwowskiej. Na szczęście skończyło się tylko na stratach materialnych, nikt nie ucierpiał. Kierowca został zatrzymany przez policję. 📢 Stanęły wszystkie promy w Lubuskiem. Kierowcy muszą nadrabiać kilometrów Wysoki stan wody wstrzymał wszystkie przeprawy promowe w województwie lubuskim. Nie kursują promy przepływające przez Odrę w Brodach, Połęcku i Pomorsku. To oznacza, że kierowcy nie mogą się nimi przedostać na drugi brzeg rzeki i muszą nadrabiać wiele kilometrów.

📢 To były nietypowe derby. W Nowy Rok Stal Gorzów zmierzyła się z Falubazem Zielona Góra Wiecie, kiedy rozegrano pierwsze lubuskie derby żużlowe w 2021 roku. W Nowy Rok! To nie żart, zespoły Falubazu Zielona Góra i Stali Gorzów ruszyły do rywalizacji w nietypowej dla siebie scenerii.

📢 Nowe paliwo E10 - lista samochodów, które są kompatybilne. Zobacz, czy możesz tankować E10 do twojego auta 2.01.2024 Benzyna E10 ma od stycznia zastąpić popularną "95". Jednak nie wszystkie auta będą mogły palić E10. Mamy listę aut, które nie są kompatybilne z nowym paliwem. Jak sprawdzić czy twój samochód może jeździć na E10? 📢 Edyta Górniak niczym Barbie, Maryla Rodowicz w piórach i bez spodni. Najciekawsze kreacje polskich celebrytek z tegorocznego sylwestra Blond włosy i różowa sukienka? W tym roku niekwestionowaną zwyciężczynią zaskakujących stylizacji sylwestrowych została Edyta Górniak, która pojawiła się na scenie w niecodziennym wydaniu. Uwagę na siebie zwracały też Maryla Rodowicz w piórach, Majka Jeżowska czy Doda. Nie zabrakło charakterystycznych nakryć głowy, odsłoniętych brzuchów i świecących materiałów. Zobacz zdjęcia!

📢 Kobiety o tych imionach są najmądrzejsze. Sprawdź, czy jesteś na liście 02.01.2024 Jakie imiona predestynują ludzi do bycia szczególnie inteligentnymi? Każde imię niesie ze sobą określone znaczenie. Poszczególnym imionom przypisuje się rozmaite dyspozycje osobowościowe – takie jak charakter, temperament, zainteresowania, czy inteligencję. Sprawdź inteligencję konkretnych imion według opinii ezoteryków, którzy bazują także na dawnej tzw. wiedzy tajemnej. 📢 Mężczyźni o tych imionach są najgorszymi mężami. Mają trudny charakter [LISTA] 02.01.2024 Od początku wydają się wspaniałymi partnerami życiowymi, a po ślubie wszystko diametralnie się zmienia. Co możemy wyczytać z konkretnych imion? Zobacz, jacy mężczyźni muszą się bardzo starać w roli mężów. Potrzeba jednak więcej silnej woli - ci mężczyźni muszą się mocniej starać, aby być dobry mężami. Zobacz listę męskich imion, które mogą świadczyć o trudnym charakterze.

📢 Memy, które zrozumieją tylko dzieciaki z lat 90-tych. Rozbawią cię do łez! [MEMY] 02.01.2024 Pamiętacie szalone lata dziewięćdziesiąte? Wszyscy oglądali "Beverly Hills" i "Doktor Quinn", a wiedzę zdobywaliśmy mimo że Google nie istniało. Używaliście Windowsa 98 - wiele osób uważa, że to najlepszy system operacyjny. Jak wspominacie te lata? Oto memy o szalonych latach 90-tych! 📢 Oto mieszkanie Dawida Kwiatkowskiego. Zobacz jak mieszka Dawid Kwiatkowski ZDJĘCIA 2.1.2023 Oto mieszkanie Dawida Kwiatkowskiego. Dawid Kwiatkowski to jeden z byłych jurorów i trenerów w programie The Voice Kids, ale również cieszącym się dużą popularnością wokalista. ZOBACZ PRYWATNE ZDJĘCIA DAWIDA KWIATKOWSKIEGO - KLIKNIJ W NASZĄ GALERIĘ.

📢 „Czwórka” już dojeżdża przed dworzec w Gorzowie. Tramwaj wrócił przed dworzec po 12 latach 2 stycznia dokładnie o 6.03 na gorzowskie tory powróciła tramwajowa linia numer 4. Łączy krańcówkę przy rondzie Gdyńskim z okolicami dworca kolejowego.

📢 Nie żyje Małgorzata Kozłowska-Wojciechowska. Słynna Profesor Zdrówko z TVN miała 72 lata W Nowy Rok media obiegły bardzo smutne wieści. W wieku 72 lat zmarła Małgorzata Kozłowska-Wojciechowska, którą widzowie TVN znali jako Profesor Zdrówko. Informację o jej śmierci przekazała Katarzyna Bosacka, w programach której występowała słynna specjalistka ds. żywienia i dietetyki. 📢 Lubuscy i dolnośląscy żołnierze na misji w Libanie uczcili Nowy Rok biegiem charytatywnym Żołnierze z 10. Brygady Kawalerii Pancernej w Świętoszowie uczcili święta i Nowy Rok 2024 biegiem charytatywnym, na rzecz autystycznych dzieci w Republice Libanu. Do udziału w akcji zostali zaproszeni przez kolegów z Irlandii, którzy wsparli w ten sposób miejscową organizację pomocową. 📢 Odkryj 9 najrzadziej odwiedzanych krajów świata. Dlaczego nikt nie odwiedza tych miejsc? Niektóre wyglądają jak z bajki... Patrząc na listę najrzadziej odwiedzanych krajów świata aż trudno uwierzyć, że nikt prawie nikt nie odwiedza tych lokalizacji. Niektóre z nich wyglądają niczym z bajki i z pewnością pokochałby je niejeden zwolennik wypoczynku pod palmami. Zobaczcie, które kraje świata nie mogą liczyć na częste wizyty turystów.

📢 Nie tylko Wiedeń ma swój tradycyjny koncert noworoczny! Filharmonia Zielonogórska także zaprosiła na wieczór z muzyką rodziny Straussów Dobrą tradycją Filharmonii Zielonogórskiej są już od lat muzyczne spotkania z twórczością rodziny Straussów, w ramach koncertów noworocznych. To, co pielęgnował Czesław Grabowski, kontynuuje z dużym sukcesem obecny dyrektor filharmonii - Rafał Kłoczko.

📢 To dzieje się z twoim organizmem, gdy jesz śledzia. Poznaj skutki jedzenia tej ryby Śledź jest jedną z najpopularniejszych ryb na polskich stołach. Zjadamy go najchętniej podczas świąt. Jak śledzie wpływają na nasz organizm? Sprawdziliśmy, jakie wartości odżywcze, witaminy i minerały zawiera ta ryba. Zobacz to w naszej galerii! 📢 Od 1 stycznia mamy nowe miasto w Lubuskiem! Jest jednym z najmniejszych w Polsce 1 stycznia 2024 r. kilkadziesiąt wsi w Polsce zyskało status miasta. Wśród nich jest jedna z województwa lubuskiego.

📢 Miłośnik gołębi z Zielonej Góry. Dla jednych to nieproszeni goście, a dla pana Michała pasja i część historii rodu | WIDEO Dokarmianie gołębi ma w mieście swoich zwolenników i przeciwników. Jedni chcą pomagać ptakom, szczególnie zimą, kiedy dostęp do pożywienia jest utrudniony, inni denerwują się, że te brudzą. Zielonogórzanin, pan Michał Mudrecki mówi, że to jego pasja, a ptaki są obecne w historii jego rodziny już od wielu pokoleń. 📢 Kilkadziesiąt inwestycji na liście. Co Gorzów planuje zrobić w 2024 roku? Ponad osiemdziesiąt inwestycji na sumę 212,6 mln zł. Tak wygląda lista tegorocznych inwestycji planowanych przez urzędników w Gorzowie. Co planują ono zrobić w całym mieście i w poszczególnych dzielnicach? 📢 Idzie do Polski siarczysty mróz i śnieg. Tu spadnie 10 cm już tej nocy! Nadciąga silny, siarczysty mróz sięgający ponad minus 20 stopni. Już na najbliższą noc IMGW wydał ostrzeżenia przed intensywnymi opadami śniegu na wschodzie i północnym wschodzie Polski. - W nocy z poniedziałku na wtorek będzie pochmurnie z opadami deszczu, deszczu ze śniegiem i śniegu. Na wschodzie spadnie do 10 cm śniegu. Tam temperatura spadnie do -5 st. C. i może być ślisko – przekazała Dorota Pacocha, synoptyk Centralnego Biura Prognoz Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej.

📢 Zmiany w egzaminach na prawo jazdy. Już obowiązują Przyszli kierowcy i motocykliści będą mieli trudniej, albo jeżeli nawet nie trudniej, to przynajmniej inaczej. Rozporządzenie, które obowiązuje od wczoraj zmienia bowiem zasady obowiązujące na egzaminie na prawo jazdy B i A. 📢 „Bezdomność też jest kobietą”. Niezwykły pomysł studentów z Zielonej Góry – To temat trudny. Społeczeństwo nie chce o tym rozmawiać. Udajemy, że ich nie ma, a oni są, szczególnie kobiety – stwierdza Alicja studentka Pracy Socjalnej na Uniwersytecie Zielonogórskim. Kilkunastoosobowa grupa tego kierunku realizuje projekt „Bezdomność też jest kobietą”. Będą metamorfozy – nowe fryzury i makijaż oraz warsztaty psychologiczne. 📢 Zaplanuj prace w ogrodzie na cały rok. Z naszym spisem nic ci nie umknie. Zobacz, co trzeba zrobić w kolejnych miesiącach Co i kiedy zrobić w ogrodzie? Kiedy co przycinać, siać i sadzić? Polecamy kalendarz ogrodnika, który rozwieje te wątpliwości. Znajdziecie w nim listę prac, które trzeba wykonać w ogrodzie w poszczególnych miesiącach 2024 roku. Warto zapoznać się z nimi już teraz i dobrze zaplanować sezon. Co ważne, jeszcze zimą jest sporo do zrobienia. Polecamy kalendarz ogrodniczy na cały rok.

📢 Kolejne zatrzymania pijanych kierujących w Lubuskim. To był bezpieczny Sylwester, ale policjanci nie odpoczywali. Podczas ostatniej nocy 2023 roku i pierwszych chwil Nowego Roku w województwie lubuskim policjanci nie odpoczywali. Co się działo na drogach? Jak przebiegały imprezy sylwestrowe? Ilu zatrzymano pijanych kierujących? 📢 Tragiczny początek 2024 roku. Śmiertelny wypadek na DK 22 w Lubuskiem Do tragicznego w skutkach wypadku doszło w noworoczny poranek na drodze krajowej nr 22 między Kostrzynem a Słońskiem. Osobówka uderzyła w drzewo.

📢 Kolejna demonstracja w Gorzowie. We wtorek zielonogórski protest w obronie prawa i mediów Około 300 osób zgromadziło się w sobotni wieczór pod siedzibą TVP w Gorzowie Wlkp. Zebrani protestowali przeciw bezprawnym działaniom rządu i siłowemu przejęciu mediów publicznych. We wtorek 2 stycznia podobny protest odbędzie się w Zielonej Górze.

📢 Akcyza na papierosy i alkohol idzie w górę. Jak to wpłynie na ceny? Nowy rok rozpoczyna się od tego, że w życie wchodzi podwyżka. Obejmie ona akcyzę na alkohol, papierosy oraz tytoń. Podwyżki te zostały jeszcze uchwalone w minionym roku.

📢 Tego nie jedz i nie kupuj w Biedronce, Lidlu, Auchan czy Kauflandzie. Uważaj na te produkty. Zostały wycofane ze sprzedaży! Ostrzeżenia GIS! Nie kupuj tego w supermarketach! Główny Inspektorat Sanitarny ostrzega przed produktami, które można było kupić w takich sklepach jak Lidl, Kaufland, Biedronka czy Rossmann. Sprawdź, czego nie należy spożywać, i co trzeba wyrzucić. Nazwy, numer partii, producent. Oto dlczego żywność z najpopularniejszych supermarketów bywa wycofywana ze sprzedaży. 📢 Gorzów powitał Nowy Rok. Mieszkańcy wyszli na szczyt Schodów Donikąd Prawie dwieście osób przyszło spontanicznie powitać 2024 rok na szczyt Schodów Donikąd w Gorzowie. Życzenia wybrzmiewały tu w kilka językach.

📢 Kankan, arie z oper "Carmen" i "Poławiacze Pereł" oraz walc z filmu "Amelia". Za nami koncerty sylwestrowe Filharmonii Zielonogórskiej Cóż to był za koncert! W Filharmonii Zielonogórskiej odbyła się sylwestrowa, muzyczna uczta z melodiami i muzyką kompozytorów francuskich. Można było usłyszeć m.in. arie z oper Bizeta, Delibesa czy Offenbacha. Nie zabrakło także, tak typowego dla Francji, akordeonu w najlepszym wykonaniu. 📢 Mandaty i punkty karne 2024. Kara więzienia i konfiskata auta za jazdę po alkoholu! Punkty karne znowu kasowane po roku [NOWE PRZEPISY] Od 2024 roku wchodzą w życie kolejnej surowe kary więzienia dla pijanych kierowców. Nie można też już wykręcić się od kary sposobami, które były dotychczas częste, a do tego skuteczne. Punkty karne od niedawna znowu kasowane są po 1 roku, ale uwaga: nie wszystkie punkty. Zapoznaj się w tym artykule z aktualnymi przepisami Prawa o ruchu drogowym.

📢 Kultowe słodycze z lat 90. Niezapomniane słodkości z dzieciństwa. Każdy się nimi zajadał! 31.12.2023 Czy pamiętacie czasy, kiedy prosiliście swoją mamę o dwa złote i biegliście do osiedlowego sklepu po słodycze? Za tak niewielką sumę można było kupić całkiem sporo słodyczy! Na pewno niektórym zaszklą się za chwilę oczy. Zapraszamy na podróż w czasie. 📢 Kobiety w MZK w Zielonej Górze. Siedzą wysoko. Poszły do tej pracy, żeby coś zmienić w swoim życiu. Są zadowolone | WIDEO Jeszcze się zdarza, że dzieci pomachają, kiedy zobaczą kobietę za kierownicę autobusu komunikacji miejskiej w Zielonej Górze. Paniom nie przeszkadzają gabaryty pojazdów, którymi kierują. Nie boją się i jednocześnie, nie tracą kobiecości. Jak się jeździ kobietom autobusami?

📢 Na zakończenie 2023 w Żaganiu strajkowali pracownicy Kauflandu. To część ogólnopolskiego prostestu ostrzegawczego pracowników sieci W sobotę 30 grudnia 2023 w godz. 12.00-14.00 pracownicy żagańskiego Kauflandu wzięli udział w strajku ostrzegawczym. - Chcemy większych zarobków i zwiększenia liczebności załogi marketu - powiedzieli nam. - Tak dalej nie da się pracować!

Protest zorganizowało Organizacja Międzyzakładowa OPZZ Konfederacja Pracy w Kauflandzie.

📢 Zima 2023/2024. Oto najlepsze miejsca do Morsowania w Lubuskiem! Jak zacząć? O czym pamiętać? | MAPA, WIDEO Województwo lubuskie słynie z lasów i jezior. Mamy mnóstwo zbiorników wodnych z bardzo dobrą infrastrukturą turystyczną, a te w okresie zimowym idealnie nadają się do morsowania. Przepłynęliśmy dla Was setki kilometrów lodowatych wód oraz podpytaliśmy nasze lokalne morsy, które miejsca polecają szczególnie. I wiecie co? Trochę tego mamy! Zobaczcie, gdzie zimą warto zarzywać lodowatych kąpieli. 📢 Coraz więcej Lubuszan wyrabia Europejskie Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego. Kiedy trzeba mieć taką kartę? Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego warto mieć ze sobą, gdy podróżujemy po państwach Unii Europejskiej, EFTA (Szwajcaria, Norwegia, Islandia i Liechtenstein) oraz Wielkiej Brytanii. Karta pozwala uniknąć kosztów leczenia. Z roku na rok coraz więcej Lubuszan zgłasza się po odbiór tego dokumentu.

📢 Szampan, fajerwerki i nieśmiertelna Maryla. Zobaczcie najlepsze memy na sylwestra! Taka noc jest tylko raz w roku. A właściwie w ciągu dwóch lat. Czy raczej to dwa lata w czasie jednej nocy? W każdym razie SYLWESTER 2023/2024 tuż-tuż. Niezależnie od tego, jakie macie plany na 31 grudnia, jak lubicie żegnać stary i witać nowy rok, wybieracie bale, wycieczki czy też domówki, bawcie się dobrze! A w dobry nastrój wprowadzą was najlepsze sylwestrowe memy, w których wszyscy przeglądamy się jak w zwierciadle. Przejdźcie do galerii, obejrzyjcie, a ze śmiechu rozbolą was brzuchy!

📢 Przepowiednie na 2024 rok. Lek na alzheimera, wojna w Europie i śmierć wielkiego przywódcy Rok 2023 pomału przechodzi do historii. Przed nami nowy, kolejny rok - 2024. Dla osób wyznających motto - "Nowy Rok, Nowa Ja", to czas postanowień, większych motywacji i pozytywnego nastawienia do walki o lepsze życie. Wróżka Roma specjalnie na życzenie naszych czytelników postanowiła sprawdzić, co przyniesie nam 2024 rok. Z pewnością będzie ciekawie. Oto przepowiednie na 2024 roku. Zobacz, co wywróżyła nam Wróżka Roma!

📢 Seria morderstw w Brójcach. W ciągu roku zginęły tu dwie kobiety. Policja ma podejrzanego? Policjanci prawdopodobnie złapali mężczyznę, podejrzanego o kilka morderstw, do których doszło w ciągu 2023 r. w Brójcach w powiecie międzyrzeckim. Na przestrzeni kilku miesięcy zginęły tutaj dwie kobiety. Czy za ich śmierć odpowiada ten sam sprawca?

📢 Ogromna tragedia w Lubuskiem. Jeden po drugim tracili przytomność. To było jak wejście do trumny. Zmarli tragicznie... Do Sądu Rejonowego w Nowej Soli trafił akt oskarżenia w sprawie tragedii, która wydarzyła się latem ubiegłego roku na oczyszczalni ścieków w Lubięcinie w powiecie nowosolskim. W tragicznych okolicznościach zmarło dwóch mężczyzn. Udało się uratować trzeciego. 📢 Święta 2023. Nie tylko koty naszych Czytelników uwielbiają świąteczne drzewka. Dostaliśmy dużo zdjęć | GALERIA Zdawałoby się, że kot i choinka nie mają prawa spotkać się bez szwanku dla tej drugiej. - Żaden prawdziwy kot nie zniesie takiej zniewagi, jak stojąca choinka - zauważa pan Maciej. A jednak! Koty naszych Czytelników potrafią tak wpasować się między świąteczne ozdoby, że nie tylko żadnej nie zrzucą. Doskonale maskują się w zielonych gałązkach. I potrafią to nie tylko koty. Zobacz galerię świątecznych zdjęć od naszych Czytelników.

📢 Horoskop chiński na 2024 rok. Co cię czeka w kolejnym roku? Dla wielu to będzie burzliwy okres! Horoskop chiński na najbliższy czas zwiastuje burzliwe zmiany. Najbliższy rok będzie rokiem Drewnianego Smoka. Zobacz, komu według horoskopu chińskiego smok będzie sprzyjał, komu przyniesie złe wieści i jaka przyszłość czeka na poszczególne znaki zodiaku. Niektórzy powinni spodziewać się poważnych, życiowych rewolucji. 📢 Co o twoim zdrowiu mówi kształt kupy? Zobacz, kiedy stolec może być powodem do zmartwień „Kupa, jaka jest, każdy widzi”, parafrazując klasyka. Ale czy na pewno? Rzadko się o tym rozmawia, nie zawsze też wszyscy zaglądają do toalety, żeby skontrolować swój stolec. Warto się przełamać, bo kształt kupy może wiele powiedzieć o stanie zdrowia. Dowiedz się, jakie są rodzaje stolca wg Bristol Stool Chart i na co zwracać uwagę.

📢 Długość dnia i nocy w Polsce. Jak się zmieniają w ciągu roku? Sprawdź jaka jest długość dnia na równiku - KALENDARZ [19.02.2021] Długość dnia w Polsce zmienia się w ciągu roku. Jak obliczyć długość dnia? Ile wynosi ona na równiku? Sprawdź kalendarz, w którym można zobaczyć i sprawdzić ile wynosi długość dnia. 📢 Plan Kolęd w Gorzowie. Kiedy ksiądz odwiedzi Twój dom? Mamy pełną rozpiskę wizyt duszpasterskich w Gorzowie [INFORMATOR] Kolęda w Gorzowie. Kiedy ksiądz z wizytą duszpasterską zawita właśnie do Ciebie? Kilknij w zdjęcie i sprawdź - przygotowaliśmy dla Was pełną rozpiskę wizyt duszpasterskich w Gorzowie. Niektóre z gorzowskich parafii już rozpoczęły kolędę. W naszym informatorze znajdziesz informacje o kolędach odbywających się od 2 stycznia.

📢 Śmiertelny wypadek pod Sycowicami. Ciężarówka wjechała w tył osobówki (zdjęcia, wideo) Do wypadku doszło na trasie koło Sycowic (gmina Czerwieńsk). Ciężarowy iveco staranował opla. Zginął kierowca opla, a pasażerka ranna trafiła do szpitala. Wszystko wskazuje na to, że mężczyzna zginął, gdy zatrzymywał się aby zaoferować pomoc innemu uczestnikowi kraksy.

To straszna śmierć - mówili ludzie zebrani wokół miejsca tragedii. Opel leżał na poboczu. Wyleciał z drogi po tym jak został staranowany przez iveco. Ciężarówka uderzyła w tył opla. Jak doszło do tragedii? Sprawę bada zielonogórska policja. Ze wstępnych ustaleń wynika, że kierowca opla jechał w kierunku Skąpego. Zauważył ciężarówkę, która wcześniej wypadła z drogi i ścięła słup linii wysokiego napięcia. Możliwe, że kierujący oplem zatrzymał się chcąc zaoferować pomoc. Wtedy z dużą prędkością w tył opla uderzyło ciężarowe iveco. Zginął kierowca opla, a ranna pasażerka trafiła do szpitala - mówi podinsp. Małgorzata Barska, rzeczniczka zielonogórskiej policji. W pewnej chwili na miejscu wypadku pojawił się ksiądz. Podszedł do zwłok mężczyzny i pożegnał człowieka. - To było makabryczne. Kiedy dojechałem ekipa karetki pogotowia reanimowała akurat kierowcę opla - opowiada nam jeden ze świadków wydarzeń.

Droga będzie zablokowana mniej więcej do godz. 21.00-21.30. Będzie również zamknięta podczas wyciągania tira z pobocza. Przeczytaj też: Potrącenie na pasach w Zielonej Górze. Sprawca uciekł (nowe informacje)

Wideo Artur Żak o tym co dzieje się obecnie w Ukrainie.