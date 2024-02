Przegląd prasy (3.02.2024). Zobacz prasówkę z najważniejszymi wydarzeniami z wczoraj. Bądź na bieżąco

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 2.02. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Studniówka CKZiU - Elektronik w Zielonej Górze. Uczniowie oficjalnie rozpoczęli odliczanie do egzaminu dojrzałości | ZDJĘCIA ”?

Prasówka 3.02: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Studniówka CKZiU - Elektronik w Zielonej Górze. Uczniowie oficjalnie rozpoczęli odliczanie do egzaminu dojrzałości | ZDJĘCIA Maturzyści z Zespołu Szkół Elektronicznych i Samochodowych w Zielonej Górze dziś (piątek 2 lutego) nie myślą o nauce, dziś świętują! Rozpoczęło się przecież oficjalne odliczane dni do matury. Uchwyciliśmy ten wyjątkowy wieczór na zdjęciach, zobaczcie koniecznie!

📢 Wyniki losowań Totalizatora Sportowego 02.02.2024, godz. 22:00. Eurojackpot, Multi Multi, Mini Lotto, Kaskada, Ekstra Pensja, Ekstra Premia Sprawdź liczby, które padły w grach losowych Totalizatora Sportowego 02.02.2024, o godz. 22:00. Dzisiaj odbyły się losowania w zakładach Eurojackpot, Multi Multi, Mini Lotto, Kaskada, Ekstra Pensja, Ekstra Premia.

📢 Wyremontowane dworce kolejowe w Babimoście i Nowinach Wielkich już otwarte dla pasażerów Są niewielkie, przyjazne dla osób z niepełnosprawnościami, bezpieczne, a także mają nowocześnie urządzoną przestrzeń obsługi pasażerów – dworce w Nowinach Wielkich i Babimoście zostały udostępnione pasażerom. Co się w tych obiektach po remoncie zmieniło?

Prasówka 3.02: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Protest w obronie wolnych mediów. W tle zwolnienia w Radiu Zachód. Likwidator trzyma się mocno... swojego zdania Przed budynkiem Radia Zachód, w solidarności ze zwolnionymi dziennikarzami, protestowali dziś Lubuszanie. 📢 W Lubuskiem nie brakuje zamków, pałaców, dworów. Jest, co odkrywać! – Nie mamy świadomości, jakie wspaniałe zabytki mamy w naszym regionie – przyznaje dr Barbara Bielinis-Kopeć, Lubuski Wojewódzki Konserwator Zabytków. Szerzeniu wiedzy o tym służą m.in. Lubuskie Materiały Konserwatorskie, których wydano dwudziesty tom.

📢 Zaułek skarbów w Nowej Soli. Klienci uwielbiają to miejsce. Trzy dni w tygodniu przeglądają zagadkowe przedmioty z historią | ZDJĘCIA Przy stoiskach ze starociami na targowisku w Nowej Soli, co chwilę pojawiają się kolejni klienci. Jest, co oglądać i kupować. – Tutaj są zawsze rzeczy, których nie ma w sklepie, to takie perełki – zachwala pani Ewelina. Trafić można na przedmioty, których przeznaczenie jest zagadką. 📢 Podwyżki dla seniorów już od marca? Wiemy, ile wyniesie ta największa waloryzacja Czy to ostatnie tak duże podwyżki emerytur? W marcu seniorzy mogą liczyć na wzrost świadczeń na poziomie 12,3 procent. Przynajmniej takie wzrosty zakładają rządowe prognozy, na podstawie których powstał projekt ustawy budżetowej na 2024 r. Jeżeli ustawa z takimi zapisami wejdzie w życie, wtedy renciści i emeryci mogą liczyć na takie podwyżki.

📢 Najdroższe pieniądze z PRL - zdjęcia, ceny 2024. Takie banknoty i monety są najwięcej warte [3.02.2024 r.] Kolekcjonowanie starych banknotów i monet z czasów PRL może być nie tylko ciekawym hobby, ale również sposobem na wzbogacenie się. Tylko konkretne egzemplarze mogą być jednak coś warte. Na których pieniądzach z PRL można zarobić? Sprawdź. 📢 W niedzielę morsowanie w Nierzymiu. Będzie też ognisko i kiełbaski W niedzielę 4 lutego nad jeziorem Nierzym gorzowski OSiR organizuje morsowanie. Początek zabawy o 11.00. Dla każdego morsującego będą ciepłe napoje i kiełbaski. 📢 Tajemnica pod Nowogrodem: śmierć, eksperymenty, dziwne budowle. Zło czaiło się 30 km od Zielonej Góry. Ktoś celowo chciał to ukryć To jedno z najbardziej tajemniczych miejsc na mapie województwa lubuskiego. Kto z was słyszał o DAG Alfred Nobel? Albo o Krzystkowicach - miejscu, które nie bez powodu miało być ukryte przed światem? Te konstrukcje i budynki przypominają jeden wielki kompleks widmo, który ktoś opuścił w pośpiechu. Niewielu wie, gdzie ich szukać, choć niemal każdy o nich słyszał. I rzeczywiście trudno je znaleźć. A cała historia działa się raptem 30 km od Zielonej Góry. Kompleks, który swoim ogromem przytłacza, jest bardzo niebezpieczny i jeszcze bardziej tajemniczy. Zanim zdecydujecie się jechać tam na własną rękę, przeczytajcie.

📢 Te psy są najbardziej leniwe. Kanapa to ich naturalne środowisko. Sprawdź listę największych leniuchów! Te rasy psów są najbardziej leniwe. Może się zdarzyć, że nawet siłą nie ściągniesz ich z kanapy. Wybierając psa trzeba wziąć pod uwagę nasz styl życia. Niektóre czworonogi wymagają dużej ilości ruchu, natomiast inne potrzebują spokojniejszego trybu życia. Do którego grona można zaliczyć Twojego psa? Sprawdź koniecznie listę najbardziej leniwych psów! 📢 Te stare telefony komórkowe są warte fortunę. Kolekcjonerzy szukają tych modeli. Sprawdź czy masz je w domu! Telefony komórkowe są warte dużo pieniędzy. Niektóre są warte znacznie więcej niż w momencie ich zakupu. Kolekcjonerzy poszukują takie modele, które są rzadkie i zachowane w bardzo dobrym stanie. Zastanawiasz się, które telefony są najcenniejsze? Na aukcjach i popularnych stronach ogłoszeniowych, niektóre telefony komórkowe kosztują naprawdę duże pieniądze. Zobacz, jakiego sprzętu poszukują kolekcjonerzy!

📢 Rabował garaże, piwnice i pomieszczenia gospodarcze w okolicy Sulęcina. Za kratkami może spędzić długie lata 30-latek "trudnił się" okradaniem pomieszczeń gospodarczych, garaży i piwnic znajdujących się na terenie powiatu sulęcińskiego. Jego łupem padały m.in. elektronarzędzia. Zebrany przez sulęcińskich mundurowych materiał dowodowy pozwolił na przedstawienie podejrzanemu 22 zarzutów. 📢 Uczniowie strzelają na lekcjach. Szkoła w Gorzowie otworzyła strzelnicę Można się tu poczuć jak ja polu walki czy na prawdziwej strzelnicy bojowej. W Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Gorzowie powstała wirtualna strzelnica. Mogą z niej korzystać uczniowie z innych szkół w Gorzowie i okolicy. 📢 Zwycięzcy memoriału Jancarza znów będą odsłaniać tablice pamiątkowe Po pięciu latach przerwy kontynuowana będzie Aleja Zwycięzców Memoriałów Edwarda Jancarza. Jeszcze w tym roku może powiększyć się ona o kolejne tablice. Pierwszym, który ma odsłonić odcisk swojej dłoni, ma być Jason Crump.

📢 Niesamowite zjawisko! Na lubuskim niebie pojawiła się "dziura". Mieszkańcy od razu chwycili za telefony | ZDJĘCIA Choć brzmi jak żart, to wcale nim nie jest. Tajemnicza "dziura" w niebie widziana nad woj. lubuskim rozpaliła internet do czerwoności. Mieszkańcy naszego regionu chwycili za telefony i zaczęli robić zdjęcia widocznego nad ich głowami, niesamowitego i jak się okazuje bardzo rzadkiego zjawiska. "Czegoś takiego nie widzieliśmy" - mówią mieszkańcy. Sami zobaczcie! 📢 Nowe pracownie: tomografii komputerowej i USG w sulechowskim szpitalu. Co zyskują pacjenci? Szpital w Sulechowie wzbogacił się o nowoczesny tomograf komputerowy i urządzenie USG. Zakup był możliwy dzięki dofinansowaniu wojewody, marszałka, starosty zielonogórskiego. Teraz pacjenci nie muszą długo czekać na badania. Otwarcie nowych pracowni odbyło się czwartkowe popołudnie. 📢 Eko Choinka 2024. VII Finał akcji pod hasłem "Piknik w Leśnej Osadzie" już za kilka dni. Sprawdź szczegóły wydarzenia! Za kilka dni na zielonogórskim deptaku odbędzie się finał akcji Eko Choinka 2024, która jest wspólną inicjatywą zielonogórskich leśników i władz miasta. Ideą jest przede wszystkim recykling poświątecznych choinek, które zostaną wykorzystane np. jako nawóz do roślin. Sprawdź szczegóły tegorocznego finału!

📢 Kolekcjonerzy poszukują wyjątkowych antyków. Unikalne przedmioty do kupienia w internecie. Masz je w domu? 02.02.2024 Unikalne antyki poszukiwane przez kolekcjonerów mogą zapewnić Wam dużo pieniędzy. Możemy na nich zarobić fortunę. Często nie mamy świadomości, że przedmioty posiadane w domu warte są dużo pieniędzy. Oto unikalne antyki poszukiwane przez kolekcjonerów. Sprawdźcie, za ile możecie je sprzedać! 📢 Kobiety o tych imionach są najmądrzejsze. Sprawdź, czy jesteś na liście 02.02.2024 Jakie imiona predestynują ludzi do bycia szczególnie inteligentnymi? Każde imię niesie ze sobą określone znaczenie. Poszczególnym imionom przypisuje się rozmaite dyspozycje osobowościowe – takie jak charakter, temperament, zainteresowania, czy inteligencję. Sprawdź inteligencję konkretnych imion według opinii ezoteryków, którzy bazują także na dawnej tzw. wiedzy tajemnej.

📢 Elegancka Danuta Stenka, zjawiskowa Beata Ścibakówna i Liszowska w gorsecie eksponującym biust. Tak gwiazdy wyglądały na pokazie mody W czwartek 1. lutego odbył się pokaz mody, a na nim tłumnie pojawiły się gwiazdy polskiego show-biznesu. Celebrytki dumnie prezentowały się na tzw. czerwonym dywanie i pokazały się w stylizacjach, które z powodzeniem może założyć każda z was. Szczególnie warte uwagi są kreacje dojrzałych pań. Danuta Stenka i Beata Ścibakówna w tym dniu wyglądały rewelacyjnie.

📢 500 plus dla małżeństw z długim stażem! Oto, jak otrzymać dodatkowe pieniądze ze świadczenia 500 plus 02.02.2024 Kilka tygodni temu na biurko Marszałek Sejmu Elżbiety Witek trafiła obywatelska petycja dotycząca nowego świadczenia 500 plus. Tym razem dodatek ten miałyby otrzymywać małżeństwa z długoletnim stażem. Sprawdź szczegóły, kto może otrzymać 500 plus dla małżeństw.

📢 Czy Twój kot Cię kocha? Po czym to poznać? Oto 10 dowodów na kocią miłość 02.02.2024 Koty, podobnie jak ludzie, mają bardzo różne charaktery. Niektóre kochają być przytulane, a inne wolą zawsze zachować odległość od swoich opiekunów. Nie oznacza to, że Twój przyjaciel Cię nie kocha. Najważniejsze, abyś nauczył się odczytywać uczucia Twojego futrzaka. Oto 10 dowodów, że Twój kot Cię kocha! 📢 Pogotowie przeciwpowodziowe w Gorzowie. Warta ma już prawie cztery metry Od piątku, 2 lutego od godz. 12.00 w Gorzowie obowiązuje pogotowie przeciwpowodziowe. W piątkowy ranek stan wody w Warcie był na poziomie 397 cm.

📢 Znany youtuber próbuje smaków Gorzowa. Jak ocenił kultowe bułki z pieczarkami? Po hamburgerze z kultowej „ściany” przyszedł czas na bułki z pieczarkami. Kebson zabawił w Gorzowie na dłużej i odwiedził kilka lokali. To znany youtuber, który jeździ po Polsce i odwiedza różne lokale. Jak ocenił kultowe, gorzowskie bułki z pieczarkami? 📢 Zobacz, co ciekawego dzieje się w lubuskiej kulturze. Gala disco polo, operetka Straussa, wernisaże, Sorry Boys, konwent fantastyki, poezja Mamy luty, za nami nieco przydługawy styczeń, a jak mawiał mój dziadek "po 15 lutego to już przedwiośnie". Dziadku trzymam cię za słowo! Oj chciałoby się już więcej słońca i leniwego letniego ciepełka. Takim akcentem przypominającym, że Wielkanoc, a z nią wiosna (przynajmniej ta kalendarzowa) tuż, tuż - będzie "Tłusty czwartek", który w tym roku wypada 8 lutego. Aby było słodko Państwu na sercach, zadbały lubuskie placówki kultury oferując wiele ciekawych wydarzeń na początek najkrótszego miesiąca roku. Oto niektóre z propozycji.

📢 Stawki za ekoschematy 2023. ARiMR podaje termin wydania decyzji i pierwszych wypłat w 2024 r. na konta rolników Trwa wypłata płatności końcowych dopłat bezpośrednich 2023, jednak część rolników poczeka na nie dłużej. Powodem są ekoschematy i brak określenia stawek. W przelewach zaliczkowych nie było pieniędzy za tą nową część płatności. Pojawia się pytanie ze strony producentów rolnych, kiedy i te pieniądze będą wypłacane na konta. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa oraz Ministerstwo Rolnictwa wyjaśniają, co z przelewami, agencja podaje termin wydania decyzji i rozpoczęcia wypłat. 📢 Śmiech na etacie: najlepsze memy o pracy. Sprawdź, co wymyślili internauci 02.02.2024 Memy o pracy! Mało osób lubi swoją pracę, ale jeżeli jesteś jednym z nich - serdecznie gratulujemy! A tych, którzy za nią nie przepadją, zapraszamy do obejrzenia galerii z wybranymi memami. Ostrzegamy, można popłakać się ze śmiechu.

📢 Uczniowie z Żagania, Nowej Soli i Zielonej Góry zrobili najlepsze filmy o ratowaniu życia | WIDEO, ZDJECIA – Użycie urządzenia AED zwiększa szanse na życie poszkodowanej osoby z 2 do 75 procent – mówił Adam Waligóra. A jeden z gości spotkania, prezydent Nowej Soli przyznał, że był dzień, kiedy zatrzymało się jego serce, uratowano go, używając defibrylatora. – W szpitalu zapytano mnie, czy mam świadomość, że umarłem – mówił Jacek Milewski. 📢 Obóz koncentracyjny w Sonennburgu to było piekło na ziemi. Tuż przed wyzwoleniem Niemcy dopuścili się tu okrutnej zbrodni W nocy z 30 na 31 stycznia była 79. rocznica wyzwolenia obozu jenieckiego w Sonnenburgu, czyli dzisiejszym Słońsku. O tym miejscu mówi się, że było prawdziwym piekłem na ziemi. Żołnierze radzieccy, którzy tu wkroczyli, byli zszokowani tym, co zobaczyli.

📢 Pomóżmy pani Agnieszce w leczeniu. Charytatywny koncert z udziałem Łukasza Łyczkowskiego, 5 RANO i Kufajki Rencisty Agnieszka Kubańska i jej mąż Marek w sierpniu ub.r. jadąc na motorze, zostali uderzeni przez jadący za nimi pojazd. Panią Agnieszkę helikopter zabrał do szpitala. Miesiąc była w śpiączce. Dziś wymaga specjalistycznego leczenia. To właśnie dla niej w sobotę odbędzie się koncert charytatywny, w którym usłyszymy m.in. Łukasza Łyczkowskiego & 5 RANO i Kufajkę Rencisty. 📢 Auta, komputery i drukarki od wojska. Za kilka dni wyprzedaż w Zielonej Górze Kilkanaście samochodów ciężarowych i do przewozu osób, autokar, agregat prądotwórczy, silniki do łodzi, przyczepy, komputery, drukarki, odbiorniki GPS. To wszystko będzie można już wkrótce kupić od wojska. 📢 Most tymczasowy na Bobrze pod Krosnem Odrzańskim może się zawalić? Kierowcy jeżdżą po nim za szybko! Trwa budowa nowego mostu na Bobrze, na trasie Krosno Odrzańskie-Gubin. Pracownicy zielonogórskiego oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad proszą kierowców o stosowanie się do ograniczeń, ponieważ most tymczasowy może nie wytrzymać.

📢 Najlepsze MEMY o zwierzętach. Słodkie, zabawne, radosne psy, koty i inne. Uśmiejesz się do łez 2.02.2024 Najlepsze MEMY ze zwierzętami rozbawią każdego! Doskonale wiedzą o tym nie tylko właściciele psów czy kotów, ale wiele osób, które uwielbiają również inne zwierzęta. Te ubarwiają nasz świat, dodają naszemu otoczeniu kolorytu, niekiedy magii i odrobiny słodkości, gdy na nie patrzymy. Jak zwierzęta widzą Internauci? Zobaczcie najlepsze MEMY o zwierzętach! Z pewnością uśmiejecie się do łez! 📢 Potrawy z PRL, które jadaliśmy codziennie. Skusicie się teraz na takie dania? [PRZEPISY] Chleb moczony w jajku i mleku smażony na rozgrzanym tłuszczu, kotlety z mortadeli, paprykarz szczeciński, blok czekoladowy, szyszki z ryżu preparowanego, kotlety z jajek, zupa szczawiowa… To niewątpliwie dania z PRL, którymi zajadaliśmy się codziennie. Zapraszamy Was na sentymentalną podróż w czasie. Kliknijcie w galerię i zobaczcie przepisy na dania i potrawy z PRL, które warto zrobić, by przypomnieć sobie czasy dzieciństwa i młodości. Kliknij w przycisk "zobacz galerię" i przesuwaj zdjęcia w prawo - naciśnij strzałkę lub przycisk NASTĘPNE.

📢 Powołania na ćwiczenia wojskowe 2024 nie tylko dla 19 latków. Oni mogą dostać wezwanie - te osoby potrzebuje wojsko W 2024 roku nawet 200 tysięcy osób może spodziewać się powołania do wojska. Tak wynika z rozporządzenia Rady Ministrów. Wojsko szuka specjalistów o określonych kwalifikacjach, które mogłyby przydać się w polskiej armii. Zobacz, kto może spodziewać się powołania na ćwiczenia wojskowe. 📢 Wynagrodzenie w policji w 2024 roku. Mamy tabelę wypłat policjantów po zmianie rządu Zarobki w policji są zróżnicowane w zależności od stopnia i wykonywanych czynności. Plusem pracy w policji jest między innymi nabycie praw emerytalnych po 25 latach pracy w służbach, ale także dodatki, jakie otrzymują mundurowi. Sprawdzamy dla Was, ile zarabiają policjanci w 2024 roku. Zobaczcie. 📢 Wprawił policjantów ze Sławy w zdumienie. Przyszedł sprawdzić, czy jest poszukiwany Do aresztu śledczego w Zielonej Górze trafił 27-latek, który zjawił się w komisariacie policji w Sławie, aby zapytać, czy przypadkiem nie jest poszukiwany. Funkcjonariusze nie kryli zaskoczenia.

📢 W gorzowskiej akademii wybudują szpital dla studentów. Powstaje już pierwszy budynek Jeszcze w tym roku ma się rozpocząć budowa Centrum Symulacji Medycznej w gorzowskiej Akademii imienia Jakuba z Paradyża. To właśnie tam przyszłe pielęgniarki i ratownicy będą mogli ćwiczyć różne procedury medyczne i przygotowywać się do leczenia prawdziwych pacjentów. Dużo wcześniej powstanie jednak budynek dydaktyczny, który będzie stanowił zaplecze nowoczesnego centrum. 📢 Pogrzeb Zdzisława Rożnowskiego, lubuskiego ortopedy. Lekarz zostanie pochowany w piątek 2 lutego Zdzisław Rożnowski, kierownik żarskiej ortopedii, zostanie pochowany w piątek 2 lutego. Lekarz zmarł w miniony weekend w wieku 64 lat.

📢 Polityczny weekend w Lubuskiem! Do Gorzowa przyjeżdża marszałek Witek Zapowiada się bardzo ciekawy politycznie weekend w regionie. Będą protesty w obronie mediów, wizyta byłej marszałek Sejmu, a także prezentacja kandydata PiS na prezydenta Zielonej Góry.

📢 Grzegorz Walasek znów w Falubazie Zielona Góra! Będzie pełnił bardzo odpowiedzialną rolę Wychowanek Falubazu Zielona Góra - Grzegorz Walasek - dołączył do sztabu szkoleniowego zielonogórskiego klubu. Jeden z najbardziej utytułowanych żużlowców wywodzących się z Falubazu, będzie pracował z najmłodszymi adeptami szkółki. 📢 Biała Sobota 2024 w Szpitalu Uniwersyteckim w Zielonej Górze. Darmowe konsultacje i badania w ramach Światowego Dnia Walki z Rakiem Światowy Dzień Walki z Rakiem obchodzony jest 4 lutego. Święto zostało ustanowione w 2000 roku podczas Światowego Szczytu Walki z Rakiem w Paryżu. Z tej okazji Szpital Uniwersytecki w Zielonej Górze udostępnia możliwość bezpłatnych badań i konsultacji. Biała sobota 2024 - kiedy można skorzystać? Jak się zapisać? 📢 Młodzież ma świetne pomysły i chce być wysłuchana! W Żaganiu odbył pierwszy Młodzieżowy Sejmik Powiatu Żagańskiego! Młodzież doskonale orientuje się w problemach na terenie swoich miast i gmin, a także powiatu żagańskiego. Potrafią je wskazać i nazwać. Mają też swoje recepty i postulaty. - Wybory parlamentarne pokazały, jak ważny jest głos młodych ludzi i kobiet - zaznaczył Henryk Janowicz, starosta żagański. - Dzięki nim pozostaliśmy na demokratycznej, europejskiej drodze. Teraz młodzież ma głos i naszą uwagę. To bardzo ważna inicjatywa - podkreślił Kacper Błoński z ZSP w Iłowej. - Do tej pory nie mieliśmy okazji głośno się wypowiedzieć i być wysłuchanym.

📢 Najstarsza kapsuła czasu na świecie z kościelnej wieży we Wschowie trafiła do muzeum. Co dalej ze znaleziskiem? | ZDJĘCIA, WIDEO Kapsuła czasu odnaleziona na wieży kościoła pw. św. Stanisława Biskupa i Męczennika we Wschowie trafiła do Muzeum Ziemi Wschowskiej. Z okazji podpisania umowy w tej sprawie w Zamku Królewskim we Wschowie, odbyło się wydarzenie, w którym mogli wziąć udział mieszkańcy. Na koniec odbyły się spacery po mieście śladami zdarzeń opisanych w dokumentach z kapsuły. 📢 Śmiertelny wypadek koło Żagania. Zginął młody motocyklista Do dramatycznego wypadku doszło w czwartek, 1 lutego na drodze koło Żagania. Z nieustalonych jeszcze przyczyn motocyklista stracił panowanie nad maszyną i uderzył w betonowy słup. Niestety nie udało się go uratować. 📢 Grzywka francuska wizualnie odmładza, ukryje dysproporcje twarzy i drobne zmarszczki na czole. Na taką fryzurę stawiają gwiazdy Francuska grzywka to znana i uwielbiana fryzura od czasów Brigitte Bardot. Ogromną popularność zyskała dzięki gwiazdom, ale nie tylko. Warto skupić się na jej wielu zaletach. Przede wszystkim pasuje kobietom w różnym wieku, kształcie głowy i ma magiczną moc odmładzania. Zobacz, kto powinien skusić się na francuską grzywkę i jak ją obciąć.

📢 Tomasz Karataj ogolił długą brodę za 31 tys. zł! Rzeźby też cieszyły się dużą popularnością gości. Wszystko dla WOŚP w Łagowie Sztab WOŚP Łagów zebrał 146 tys. zł. Do tak wspaniałego wyniku przyczynił się Tomasz Karataj, organizując w swojej Gawra w Niedźwiedziu szereg licytacji. Ogolenie brody pana Tomka zostało zlicytowane za kwotę 31 tys. zł. W sumie impreza w Niedźwiedziu przyniosła ponad 90 tys. zł!

📢 Nowy szef w lubuskim oddziale Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Przemysław Osiński został powołany na dyrektora Lubuskiego Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. 📢 Darmowe bilety MZK dla studentów UZ zatwierdzone przez radnych. To nie koniec zmian. Pojawią się też bilety czasowe. Ile będą kosztować? Zielona Góra będzie pierwszym w Polsce miastem, w które udostępni studentom w pełni darmową komunikację miejską. To ma być zachęta, aby maturzyści częściej wybierali Uniwersytet Zielonogórski. Udogodnienie, które zapowiedział prezydent, zatwierdziła już Rada Miasta. Projekt wejdzie w życie, jednak później niż zakładano. Musi jeszcze przejść etap konsultacji ze związkami zawodowymi.

📢 W piątek odbędzie się pogrzeb Antoniny Grzegorzewskiej, byłej prezydent Zielonej Góry i dyrektor generalnej urzędu wojewódzkiego W piątek na starym cmentarzu w Zielonej Górze o godz. 10.30 odbędzie się pogrzeb Antoniny Grzegorzewskiej, byłej prezydent Zielonej Góry (w latach 1983-1988) i dyrektor generalnej Urzędu Wojewódzkiego w Zielonej Górze. Miała 83 lata. 📢 Czterdziestolatka z powiatu żarskiego gnała autostradą 200 kilometrów na godzinę! Czterdziestoletnia mieszkanka powiatu żarskiego pędziła autostradą A18 ponad dwieście kilometrów na godzinę. Za niebezpieczną jazdę została ukarana mandantem w wysokości 2 tysięcy złotych, dostała też 14 punktów karnych. 📢 Znany youtuber odwiedził Gorzów. Spróbował hamburgera z kultowej „ściany” przy Sikorskiego Dzisiaj coś dla fanów oldschoolowego jedzenia – tak zaczyna swój film Kebson, znany youtuber, który odwiedza różne zakątki Polski i ocenia serwowane tam jedzenie. W Gorzowie odwiedził m. in. słynny lokal „w ścianie” przy ul. Sikorskiego, gdzie pan Andrzej serwuje przysmaki nieprzerwanie od 35 lat.

📢 Memy o wojsku i żołnierzach hitem internetu. Ale beka! Zobacz, z czego śmieją się Polacy i uśmiechnij się razem z nami! Memy o żołnierzach podbijają internet. Przykładów zabawnych grafik jest naprawdę sporo i można doszukać się ich w zasadzie w każdym obszarze życia społecznego, politycznego oraz kulturalnego. Polacy śmieją się ze wszystkiego, co nie absolutnie oznacza braku szacunku bądź zrozumienia, a celem nie jest ośmieszanie kogokolwiek. Każdy przecież ma jakieś wady i przywary, ale grunt to mieć do tego dystans. Jedną z grup, która w ostatnim czasie opanowała internet są również żołnierze. W załączonej galerii prezentujemy więc najciekawsze memy o żołnierzach, jakie w ostatnim czasie niezwykle zyskały na popularności. Zobacz i uśmiechnij się razem z nami! 📢 11-latka bała się o swoją mamę. Przyszła na komendę w Świebodzinie poprosić policjantów o pomoc 11-latka nie mogła dostać się do domu, choć w środku była jej mama. Dziewczynka bała się, że mogło wydarzyć się coś złego. Poszła po pomoc do policjantów.

📢 Ziemia zasypała dwóch mężczyzn w wykopie przy ul. Wodnej w Kostrzynie. Jeden nie żyje, drugi trafił do szpitala Do wypadku doszło podczas prac budowlanych przy ul. Wodnej w Kostrzynie nad Odrą. W głębokim wykopie osunęła się ziemia i przysypała najpierw jedną, a potem drugą osobę. 📢 Kayah - tak mieszka i żyje na co dzień. Wokalista ma luksusowy apartament w Wenecji Dorobek muzyczny Kayah robi wrażenie. Gwiazda przez lata występów na scenie zgromadziła też pokaźny majątek, o czym świadczą jej ostatnie inwestycje. Do niedawna Kayah była w posiadaniu ogromnego apartamentu w Brazylii, w tym roku kupiła przepiękne mieszkanie we Włoszech. Apartament został urządzony bardzo stylowo. Zobaczcie wnętrza!

📢 Tu bawiło się pół Lubuskiego! Gdy śpiewała Mandaryna nikt nie schodził z parkietu. Pamiętacie? | DUŻO ZDJĘĆ Nieistniejący już Klub Protector to miejsce - legenda w świecie miłośników clubbingu, jedna z najpopularniejszych dyskotek wszech czasów. Jeździli tu imprezowicze z połowy województwa lubuskiego. Za każdym razem można było spotkać znajomą twarz! Byliście? Pamiętacie? Mamy zdjęcia!

📢 Walentynki 2024: 19 najbardziej romantycznych miejsc w Polsce, atrakcji dla zakochanych, zakątków na niezapomniane randki Szukacie pomysłów na walentynki 2024? Czemu ograniczać się do miłosnych liścików, skoro można podarować ukochanej/ukochanemu coś specjalnego: wspólnie spędzony czas na zwiedzaniu niezwykłych miejsc i przeżywaniu przygód. W jaki sposób obchodzi się walentynki, skąd się wzięło to święto i gdzie najlepiej zabrać swoją drugą połówkę z okazji dnia zakochanych? Odpowiedzi znajdziecie w naszym przewodniku po najbardziej romantycznych miejscach w Polsce. To gotowa lista pomysłów na walentynki 2024 w największych miastach. Poznajcie TOP 19 najlepszych pomysłów na turystyczne spędzenie święta miłości! 📢 Zwrot akcyzy za paliwo rolnicze 2024 z wyższą stawką. Do kiedy można składać wnioski w urzędzie? Do końca stycznia 2024 r. można było zbierać faktury za zakup paliwa rolniczego. Teraz czas na składanie wniosków w pierwszym tegorocznym terminie. Gospodarze, którzy wykorzystują olej napędowy do produkcji rolnej, co roku mogą ubiegać się o zwrot podatku akcyzowego. Stawka dopłaty do paliwa w 2024 roku będzie wyższa.

📢 Gorzów ma już nową scenę, by powiedzieć: "Dobry wieczór!". Jest też nowy telebim Scena będzie o połowę większa, a obraz na telebimie „będzie jak żyleta”. Ośrodek Sportu i Rekreacji w tym tygodniu testuje elementy techniczne, które są potrzebne do cyklu Dobry Wieczór Gorzów.

📢 65 hektarów zostało skażonych – twierdzą biegli prokuratury w sprawie pożaru w Zielonej Górze Przylepie Nie tylko mieszkańcy miasta są ciekawi, jakie ustalenia poczyniła prokuratura w związku z pożarem hali z niebezpiecznymi odpadami w Zielonej Górze Przylepie. W środę odbyła się konferencja prasowa, podczas której dziennikarze usłyszeli, co stwierdzili biegli. 📢 Gratka dla miłośników kolejnictwa! Filmowe wagony na dworcu PKP w Żaganiu! Na peronie pierwszym żagańskiego dworca PKP można oglądać nie tylko zabytkową lokomotywę OK1, ale również wagony lat 80-tych, wyprodukowane w zakładach Cegielskiego, które zagrały w filmie Jana Holoubka! W starych, wygodnych wagonach można było bez trudu znieść kilkunastogodzinną podróż. Dzisiaj stanowią gratkę dla miłośników kolejnictwa.

📢 Księżycowy krajobraz kopalni Babina w Łęknicy. Nie uwierzycie, jak kiedyś wyglądała dzisiejsza geościeżka Archiwum Państwowe w Zielonej Górze udostępnia kolejne fotograficzne skarby z kolekcji fotografii autorstwa Czesława Łuniewicza. Tym razem możemy obglądać prawdziwie księżycowy krajobraz czyli dawną kopalnię w Łękincy. Dziś to mekka dla turystów, którzy uwielbiają spacerować geościeżką Dawnej Kopalni Babina. Zobaczcie, jak kiedyś wygladało to miejsce. 📢 Gorzów i sąsiedzi piszą do rządu. Chcą elektryfikacji dwóch tras kolejowych W środę 31 stycznia podczas sesji rady miasta gorzowscy radni przyjęli stanowisko w sprawie podjęcia działań przez rząd w sprawie elektryfikacji linii Kostrzyn – Krzyż oraz Gorzów – Poznań przez Międzychód. 📢 Znikają dwa pociągi Polregio na trasie Żagań – Zielona Góra. Pasażerowie pojadą autobusami Polregio nie ma dobrych informacji dla pasażerów, którzy korzystają z połączeń Zielona Góra - Żagań – Zielona Góra. Do 8 marca zawiesza kursowanie dwóch pociągów. W zamian proponuje komunikację zastępczą.

📢 Wow! Ale szyk i szał! Lubuszanki zachwycają kreacjami na studniówkach! Aż trudno oderwać wzrok Sezon studniówkowy trwa w najlepsze. Podczas tego wyjątkowego balu każdy chce wyglądać idealnie. Jakie trendy obowiązują w tym roku? Zobaczcie zachwycające kreacje, w których zadawały szyku maturzystki z województwa lubuskiego! Wyglądają olśniewająco! 📢 Zajrzeliśmy do bram i zaułków w Zielonej Górze sprzed 12 lat. Żadne z tych miejsc nie wygląda już tak samo. Większość wypiękniała! Archiwalne ujęcia Zielonej Góry sprzed zaledwie 12 lat pookazują całkiem inne miasto. Zagospodarowanych zostało wiele pustych miejsc. Niektóre zmieniły się ze względu na budowę nowych szlaków komunikacyjnych. Zniknęły niektóre zniszczone budynki, a część została wyremontowana. Jest możliwe, że połowy z tych zdjęć nie rozpoznasz.

📢 Przy trasie z Żagania do Iłowej powstanie nowa ścieżka rowerowa, dzięki porozumieniu samorządów W styczniu w Lubuskim Urzędzie Marszałkowskim został podpisany list intencyjny w sprawie budowy nowej ścieżki rowerowej z Żagania do Iłowej, a konkretnie do Czernej. Trasa ma połączyć oba miasta, zaś marszałek gwarantuje zainteresowanie i dofinansowanie inwestycji.

📢 Zioła na zaparcia. Napary z tych roślin działają łagodząco na wzdęcia i ból brzucha. Jakie herbatki ziołowe pić przy zaparciach? O zaparciach mówimy w momencie, gdy wypróżnianie występuje rzadziej niż 3 razy w tygodniu, a sama wizyta w toalecie sprawia ból. Istnieje wiele przyczyn rozwoju zaparć, jednak najczęściej powstają one z powodu spożywania zbyt małej ilości błonnika pokarmowego i wody, a także przez unikanie aktywności fizycznej. Jak szybko pozbyć się zaparcia? Podpowiadamy, które rośliny warto stosować przy zatwardzeniach. 📢 21 domów do kupienia od komorników w Lubuskiem. Znamy ceny i lokalizacje nieruchomości Jak co miesiąc sprawdziliśmy, jakie domy są obecnie licytowane przez komorników na terenie województwa lubuskiego. Do kupienia jest 21 nieruchomości. Sprawdzamy ich ceny wywoławcze oraz dokładną lokalizację. 📢 Błyszczące paznokcie, czyli lipgloss nails to hit tego roku. Wyglądają naturalnie, a jednocześnie są zjawiskowe. Zobacz, jak je zrobić Lipgloss nails to paznokcie, które z pewnością prędko nie wyjdą z mody. Są subtelne, a inspiracją do ich stworzenia był błyszczyk do ust. Świetnie sprawdzą się zarówno u dojrzałych pań, jak i młodych dziewczyn. Taki manicure zachwyci zarówno koleżanki z pracy, jak i znajomych na balu karnawałowym. Zobacz, jak wygląda i jak go zrobić.

📢 Konstrukcje z betonu w środku lasu nieopodal Kostrzyna. Monumentalne budowle są opuszczone od dziesięcioleci! Rozległy kompleks w lesie na północy Kostrzyna stoi opuszczony. Wejść tam może każdy. Część budynków już zburzono, ale niektóre stoją do dziś. To ogromne, betonowe konstrukcje, na których budowę zużyto setki metrów sześciennych betonu. Leśny kompleks odegrał ważną rolę przed i w czasie II wojny światowej. To tutaj szkolili się żołnierze Hitlera. 📢 Znów wystartowali na WOŚP, jako pierwsi! EKM Morsy Lubuskie z Dzikiej Ochli zrobiły hawajską plażę Jest już pewne, że czerwone serca Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy są gorące. Przekonali o tym członkowie ekipy EKM Morsy Lubuskie. W niedzielny poranek na Dzikiej Ochli w Zielonej Górze wystartowali, jako pierwsi. I tak już od trzech lat.

📢 I LO w Gorzowie bawiło się na studniówce na całego! W gorzowskich szkołach średnich trwa sezon studniówkowy. W sobotę 27 stycznia bawili się uczniowie I Liceum Ogólnokształcącego przy ul. Puszkina. 📢 Wyjątkowa studniówka maturzystów Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Gubinie! Mamy zdjęcia! W sobotę (27 stycznia) wieczorem odbyła się studniówka uczniów Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Gubinie. Maturzyści bawili się w Bistro u Seby, w Sękowicach pod Gubinem. Jak wyglądał bal maturalny gubińskiego ogólniaka? Mamy zdjęcia! 📢 Studniówka ZSZ PBO w Zielonej Górze. Co to był za wieczór! I te kreacje... | ZDJĘCIA Absolwenci Zespołu Szkół Zawodowych PBO w Zielonej Górze w sobotni wieczór hucznie świętowali, a było co! Rozpoczęło się przecież oficjalne odliczane dni do matury. Jednak kto myślałby o tym, kiedy muzyka gra, stoły suto zastawione, a przyjaciele wzywają na parkiet. To był ich czas! Zobacz, jak się bawili i jakie kreacje przygotowali uczniowie ZSZ PBO!

📢 Maturzyści z III LO w Zielonej Górze mieli piękną studniówkę. Bawili się w hali akrobatycznej W piątkowy wieczór na parkiecie hali akrobatycznej w Zielonej Górze wirowali maturzyści z III LO. W tym roku do egzaminu dojrzałości przystąpi pięć klas. Wszyscy wierzą, że tak jak dobrze bawili się uczniowie na studniówce, tak samo dobrze pójdzie im matura. 📢 Maturzyści z ZSP w Krośnie Odrzańskim mieli piękną studniówkę. Zabawa była przednia, a my mamy zdjęcia W piątek (26 stycznia) w Pensjonacie Dychów odbyła się studniówka uczniów Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Krośnie Odrzańskim. To była niesamowita impreza! Zobacz, jak bawili się tegoroczni, krośnieńscy maturzyści! Zapraszamy do obejrzenia zdjęć!

📢 Australian Open 2024. Poznaj najpiękniejsze tenisistki wielkoszlemowego turnieju w Melbourne Turniej tAustralian Open 2024 zaplanowano na 14-28 stycznia. Na twardych kortach w Melbourne odbędzie się walka o pierwszy Wielki Szlem w nowym sezonie. Poznaj najpiękniejsze i najgorętsze tenisistki, które przystąpiły do zmagań w grze pojedynczej. Na Instagramie chwalą się wysportowanymi sylwetkami, smukłymi ciałami. Zdjęcia - w galerii.

📢 Miss Startu PGE Ekstraligi wybrana! Laureatki są naprawdę urocze [ZDJĘCIA] Nowa Miss Startu żużlowej PGE Ekstraligi została wybrana. Kibice uznali, że najpiękniejszą podprowadzającą jest Karolina Szwajłyk z Torunia. Obejrzyjcie w naszej galerii zdjęcia laureatek i pozostałych kandydatek, które startowały w konkursie Miss Startu 2023 >>>> 📢 Lubuski Czarnobyl. Byliśmy w największym mieście widmo w Polsce. Mroczne podziemia, dziury po kulach, zimne piwnice. Przerażający widok Pstrąże zwane również polskim Czarnobylem, czy Strachowem, to największe miasto widmo w Polsce i jedne z największych na świecie. Znajdujące się na granicy województw lubuskiego i dolnośląskiego miasto przez blisko pół wieku oficjalnie nigdy nie istniało. Wszystko, co tam się działo trzymano w wielkiej tajemnicy. Dziś to miasto duchów pełne mrocznych, zimnych podziemi, przerażających wnętrz budynków, opuszczonych domów, odrapanych ścian. Byliśmy tam z wizytą. Wniosek? Czyhające na każdym kroku niebezpieczeństwo i przenikający chłodem klimat robią ogromne wrażenie.

📢 Międzyrzecki Rejon Umocniony - bunkry, mosty, nietoperze. Poznaj tajemnicę jednego z największych podziemnych kompleksów świata Międzyrzecki Rejon Umocniony kojarzymy zazwyczaj z bunkrami i labiryntem podziemnych korytarzy. Tymczasem to też konstrukcja wodna. Zanim wybraliśmy się na ten szlak przewertowaliśmy książkę Roberta Jurgi „Fortyfikacje III Rzeszy w rysunkach przestrzennych”. Dopiero dzięki tym rysunkom można zrozumieć, co kryją tajemnicze betonowe konstrukcje. I docenić kunszt i przemyślność niemieckich inżynierów i hydrologów.

📢 W Słońsku oddali hołd więźniom obozu koncentracyjnego i więzienia. 75 lat temu Rosjanie dokonali w tym miejscu makabrycznego odkrycia 819 - tyle ludzkich zwłok znaleźli Rosjanie na dziedzińcu więzienia Sonnenburg 31 stycznia 1945 r. Niemcy tuż przed wkroczeniem Armii Czerwonej wymordowali osadzonych tu więźniów. Sonnenburg był jednym z pierwszych obozów koncentracyjnych.