Przegląd prasy 3.03.2024. Przygotowaliśmy zestaw najważniejszych informacji z wczoraj. Bądź na bieżąco z wydarzeniami

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 2.03. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Zamiokulkas - trik na wypuszczanie nowych liści. Wsyp to do doniczki, a zamiokulkas odżyje [3.03.2024]”?

Prasówka 3.03: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Zamiokulkas - trik na wypuszczanie nowych liści. Wsyp to do doniczki, a zamiokulkas odżyje [3.03.2024] Zadbany zamiokulkas jest wspaniałą ozdobą pokoju. Zdarza się jednak, że zamiokulkas marnieje, liście żółkną lub brązowieją i odpadają, a roślina nie wypuszcza nowych. Zdrowy zamiokulkas ma piękne, błyszczące, mięsiste liście w kolorze głębokiej zieleni. Jeśli twój zamiokulkas wygląda źle, dodaj ten prosty, ale skuteczny nawóz do doniczki. Zobacz przepis na nawóz do zamiokulkasa.

📢 Syn Alicji Bachledy-Curuś i Colina Farrella - zdjęcia. Tak wygląda Henry Tadeusz Farrell [3.03.2024] Henry Tadeusz Farrell to syn Alicji Bachledy-Curuś i słynnego hollywoodzkiego gwiazdora Colina Farrella. Chłopiec jest już nastolatkiem i w 2023 roku pojawił się u boku ojca na ceremoni wręczenia Oscarów. Okazuje się, że jest niezwykle podobny do rodziców! Zobaczcie jak wygląda.

📢 Podwyżki dla seniorów już od marca? Poznaj szczegóły największej waloryzacji i sprawdź, ile wyniesie Czy to ostatnie tak duże podwyżki emerytur? W marcu seniorzy mogą liczyć na wzrost świadczeń na poziomie 12,3 procent. Przynajmniej takie wzrosty zakładają rządowe prognozy, na podstawie których powstał projekt ustawy budżetowej na 2024 r. Jeżeli ustawa z takimi zapisami wejdzie w życie, wtedy renciści i emeryci mogą liczyć na takie podwyżki.

Prasówka 3.03: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Chwile grozy na autostradzie A2. Samochód osobowy uderzył w barierki energochłonne Do groźnego zdarzenia doszło w sobotę, 2 marca, na autostradzie A2. Samochód osobowy uderzył w bariery energochłonne. Na miejsce wezwano służby ratunkowe.

📢 Enea Falubaz Zielona Góra ma nowego kapitana! Enea Falubaz Zielona Góra ma nowego kapitana drużyny. W sezonie 2024 rolę zespół w żużlowej PGE Ekstralidze poprowadzi Przemysław Pawlicki. 📢 Picie wody z cytryną - na co pomaga? Takie są skutki picia tego napoju. Tak reaguje nasz organizm [3.03.2024] Szklanka wody z wyciśniętym sokiem z cytryny przez wielu uważana jest za jeden z najlepszych napojów orzeźwiających na początek dnia. Ma on też sporo pozytywnych czynników, które wpłyną na pracę naszego organizmu. Zobacz, jakie są skutki codziennego picia wody z cytryną. 📢 Horoskop miłosny na marzec 2024. Te znaki zodiaku zakochają się na wiosnę, a te się rozstaną [3.03.2024] Dłuższe dni, cieplejsze temperatury i słoneczna aura sprzyja nowiązywaniu nowych relacji i romansów. Wróżka Roma przygotowała już horoskop miłosny na marzec 2024. Nie wszystkie znaki zodiaku zakochają się. Kto ma szansę na nowe uczucie, a nad czyim związkiem pojawią się czarne chmury? Sprawdź w artykule.

📢 Trzynasta emerytura 2024 - tabela wypłat netto. Kiedy wypłata i ile na rękę? Oto wyliczenia [3.03.2024] Wiemy już, jakie w tym roku będą trzynaste emerytury. Po tym, jak potwierdzono wskaźnik waloryzacji emerytur można też wyliczyć stawki dodatkowych świadczeń dla seniorów. Zobacz, ile wyniesie 13. emerytura 2024 i jaką kwotę dostaniesz. 📢 Emeryci dostaną zwrot nadpłaconego podatku za 13. i 14. emeryturę. Oto tabela wyliczeń w lutym. Seniorzy odzyskają pieniądze 2.03.2024 Emeryci czekający na marcową waloryzację i trzynastą emeryturę mogą liczyć na dodatkową gotówkę. Niektórzy z nich dostaną zwrot nadpłaconego podatku z trzynastej i czternastej emerytury w 2023 roku. Sprawdź tabelę wyliczeń. Kto dostanie dodatkowe pieniądze? Jakie są warunki? Sprawdź szczegóły!

📢 Lechia grała, Stilon strzelał. Wielka radość w Gorzowie na inaugurację piłkarskiej wiosny Wiosenne zmagania w piłkarskiej III lidze rozpoczęły się w Gorzowie w sobotę (2 marca) od derbowego starcia Stilonu z Lechią Zielona Góra. Emocji było co niemiara. Gospodarze skończyli mecz w dziesięciu i… z kompletem punktów na koncie.

📢 Wilki na polowaniu w Lubuskiem. Niesamowite fotografie drapieżników | ZDJĘCIA Polują, wędrują, rozmnażają się, bawią, podchodzą bliżej miast, wsi, domów i jak uświadamiają leśnicy, musimy się przyzwyczaić do ich obecności. Wilki koegzystują z ludźmi, choć jak tylko mogą starają się ich unikać. Czasami historie związane z tymi drapieżnikami są bardziej kontrowersyjne, to prawda, ale trzeba też przyznać, że to piękne zwierzęta, których w Lubuskiem jest coraz więcej i mają w naszym regionie swoje utarte szlaki. Udało się zrobić im zdjęcia podczas polowania, kiedy spacerowały tuż za ogrodzeniami domów lub w czasie odpoczynku. Niesamowite fotografie! Zajrzyjcie do galerii! 📢 Jedynki Nowej Lewicy do sejmiku województwa. Kto na północy, kto na południu wystartuje w walce o mandat radnego? Nowa Lewica na czwartkowej konferencji prasowej przedstawiła „jedynki” w wyborach do sejmiku województwa. To znane Lubuszanom osoby: Tadeusz Jędrzejczak, Maria Jaworska, Tomasz Nesterowicz, Sławomir Muzyka oraz Kazimierz Pańtak.

📢 Kolekcjonerzy poszukują wyjątkowych antyków. Unikalne przedmioty do kupienia w internecie. Masz je w domu? 2.03.2024 Unikalne antyki poszukiwane przez kolekcjonerów mogą zapewnić Wam dużo pieniędzy. Możemy na nich zarobić fortunę. Często nie mamy świadomości, że przedmioty posiadane w domu warte są dużo pieniędzy. Oto unikalne antyki poszukiwane przez kolekcjonerów. Sprawdźcie, za ile możecie je sprzedać!

📢 Dawne Zakłady Mięsne w Przylepie w czerni i bieli. Tak wyglądała praca w jednym z największych w Europie zakładów przetwórstwa mięsa W serii niezwykłych zdjęć udostępnionych przez Archiwum Państwowe w Zielonej Górze przenosimy się w czasy, kiedy to w Przylepie tętniło życie jednym z największych w Europie kompleksów mięsnych. Fotografie Czesława Łuniewicza odkrywają przed nami fascynującą historię przemysłowej potęgi, której blask dawno już zagasł. Zobacz!

📢 Bezpłatne badania, konsultacje lekarskie. W Zielonej Górze ruszyła Kawiarenka Zdrowia. Jutro w Gorzowie, potem inne lubuskie miasta Kawiarenka Zdrowia to weekendowa akacja darmowych badań i konsultacji lekarskich. W sobotę, 2 maja, można było sprawdzić stan zdrowia w pięciu poradniach Szpitala Uniwersyteckiego w Zielonej Górze, a także w gabinecie stomatologicznym na kółkach. Można też było sprawdzić znamiona na skórze. W niedzielę, 3 marca, otwarta zostanie Kawiarenka Zdrowia w Wielospecjalistycznym Szpitalu Wojewódzkim w Gorzowie Wielkopolskim, a w kolejne weekendy w innych lubuskich miastach. Warto sprawdzić, gdzie... 📢 Jedynki Konfederacji i Bezpartyjnych Samorządowców do sejmiku. Kto powalczy o mandaty radnych wojewódzkich? Poznaliśmy jedynki list komitetu wyborczego Konfederacji i Bezpartyjnych Samorządowców w wyborach do sejmiku lubuskiego. To Olimpia Tomczyk-Iwko, Krystian Pacholik, Eneasz Gawora, Tomasz Naruszewicz i Marcin Sygutowski. Do wyborów idą pod hasłem: „Łączy nas Lubuskie

📢 Czy wiesz, ile osób mieszka w Twoim mieście? Mamy nowe dane dla Lubuskiego! Województwo lubuskie ma niespełna milion mieszkańców. - Ponad 585 tysięcy jest zameldowanych w miastach. Najwięcej w Zielonej Górze, Gorzowie i Nowej Soli, najmniej w Brodach, Szlichtyngowej i Otyniu – wynika z danych udostępnionych przez Ministerstwo Cyfryzacji. Sprawdziliśmy, ilu mieszkańców liczą wszystkie miasta w regionie.

📢 Koalicja Obywatelska zaprezentowała kandydatów do rady miasta. Kto powalczy o mandat w Zielonej Górze? Zielonogórska Koalicja Obywatelska zaprezentowała kandydatów na miejskich radnych. Obok obecnych radnych Adama Urbaniaka, Dariusza Legutowskiego czy Janusza Rewersa na listach znaleźli się społecznicy m.in. Joanna Liddane, Agnieszka Chyrc czy Dorota Kasprzyszak. Jest też mający już doświadczenie z pracy w radzie – Radosław Brodzik, który związany był dotąd z lewicą.

📢 Na taki Dzień Kobiet warto było przyjechać! W Kalsku spotkały się pasjonatki różnych dziedzin| WIDEO, ZDJĘCIA Ponad sto Lubuszanek przyjechało na Dzień Kobiet do Lubuskiego Ośrodka Doskonalenia Rolniczego. Ogromnym zainteresowaniem cieszyły się przygotowane tematy. Można było dowiedzieć się, jak zapanować nad stresem codzienności, pobudzić energię i kreatywność. 📢 Najśmieszniejsze memy o teściowej. Dzień Teściowej już 5 marca. Te żarty o "mamusi" podbijają internet. A jaka jest Wasza teściowa? Zostało już tylko kilka dni. 5 marca 2024 roku będziemy znów świętować Dzień Teściowej. Zobaczcie najśmieszniejsze memy o teściowej. Te żarty są hitem internetu. Zebraliśmy dla Was kilkadziesiąt żartów o matkach naszych żon i mężów. Teściowe to od lat ulubiony temat do żartów. Wcześniej Polacy opowiadali o nich dowcipy, które dzisiaj zastąpiły memy. Czy naprawdę mamy takie niedobre i złośliwe teściowe? To mit, ale nie zaszkodzi, aby trochę z nich się pośmiać.

📢 Lędów, czyli opuszczona lubuska wieś na terenie poligonu. Od 82 lat nikt tutaj nie mieszka. Wciąż jest tu m. in. cmentarz i ruiny kościoła O tym miejscu można spokojnie powiedzieć, że to wieś-widmo. Lędów, bo tak się nazywa, to opuszczona wieś. Położona jest w środku lasu. Niedaleko jest Sulęcin i Łagów. Po Lędowie zostały fundamenty budynków, pozostałości cmentarza i wieża kościelna.

📢 Kwiaty doniczkowe: petunie, pelargonia, bakopa, surfinie, złocień, oleander. Kwiaty na balkon i taras 2.03.2024 Kwiaty w pojemnikach, doniczkach i skrzynkach na taras i balkon. Petunie, pelargonia, bakopa, surfinie, złocień, oleander - kwiaty na balkon i taras. Jak ożywić kwiatami balkon i ogród? Pielęgnacja i uprawa kwiatów doniczkowych. Jakie kwiaty wybrać na taras i balkon? Kwiaty na balkon i kwiaty na taras w skrzynkach i donicach.

📢 Zenek Martyniuk pokazuje swój dom. Mieszka w największej wsi w województwie! Zenek Martyniuk przez dużą część swojej kariery mieszkał w typowym białostockim bloku, ale wiele lat temu kupił dom w Grabówce, która może się pochwalić największą liczbą mieszkańców spośród wszystkich wsi w regionie. Dwa najważniejsze domy jego życia to ten rodzinny i ten w którym aktualnie mieszka. Zobaczcie piękny, tradycyjny dom w którym spędził dzieciństwo Zenek Martyniuk. Sprawdźcie też jaką nieruchomość kupił kilkanaście lat temu. 📢 Nocny pożar w Korbielewku w powiecie międzyrzeckim. Na nogi postawiono strażaków z kilku jednostek To nie był spokojny początek weekendu dla strażaków z powiatu międzyrzeckiego. Po 2 w nocy z piątku na sobotę w miejscowości Korbielewko wybuchł pożar. Na miejsce skierowano siły z kilku jednostek.

📢 Nowe ostrzeżenia GIS - te produkty wycofano z Biedronki, Lidla i innych sklepów. Oto aktualne komunikaty! Główny Inspektorat Sanitarny opublikował wyniki kolejnych kontroli, jakie przeprowadzono w ostatnich tygodniach. Niektóre produkty nie spełniają standardów bezpieczeństwa spożywczego i musiały zostać wycofane. Zobacz, czego nie kupować i jakie towary zniknęły ze sklepowych półek. 📢 Budynek po szkole w Radnicy zostanie zagospodarowany? Ma tam powstać Centrum Wsparcia Rodziny Szkoła podstawowa w Radnicy pod Krosnem Odrzańskim została zlikwidowana we wrześniu 2022 roku. Do tej pory budynek stał niezagospodarowany. To jednak może się w najbliższym czasie zmienić.

📢 Tak Gorzów będzie świętował 125 lat tramwajów w mieście! Jakie będą atrakcje? Od soboty 2 marca po Gorzowie tramwaje będą jeździły z logo jubileuszu. 24 marca będzie korowód tramwajowy. W wakacje będzie z kolei piknik i ukaże się książka o komunikacji miejskiej.

📢 Archiwalne zdjęcia Kostrzyna nad Odrą. Tak w 1970 r. wyglądało centrum i Kostrzyńskie Zakłady Papiernicze. Tak wiele się zmieniło! Archiwum Państwowej w Zielonej Górze zaprezentowało zdjęcia autorstwa Czesława Łuniewicza. Znany i ceniony zielonogórski fotograf odwiedził Kostrzyn nad Odrą w 1970 r. Wizyta zaowocowała unikatowymi fotografiami miasta. 📢 Lubuskie ma dwa nowe rezerwaty. To przyrodnicze klejnoty regionu! Są tam cenne torfowiska i lasy łęgowe Rezerwaty przyrody to jedne z najcenniejszych obszarów w kraju, które chronią wiele gatunków zwierząt i roślin przed wymarciem. Niestety wiele z nich jest zagrożonych z powodu działalności człowieka. Właśnie dlatego tak ważne jest tworzenie nowych terenów obejmujących obszary zachowane w naturalnym stanie. W regionie niedawno przybyły kolejne takie miejsca.

📢 Janusze budownictwa. Oni nie powinni brać narzędzi do ręki! Zobaczcie zdjęcia ich prac Nie jest łatwo dziś trafić na prawdziwe "złote rączki", ludzi z wiedzą i doświadczeniem, a do tego rzetelnych i uczciwych, którym ze spokojem możemy powierzyć remont naszego domu czy mieszkania. Gdy zlecimy prace przypadkowemu wykonawcy, możemy wyjść na tym jak Zabłocki na mydle. Do czego są zdolni Janusze budownictwa? Patrząc na ich dokonania, możemy stwierdzić, że nigdy nie powinni pracować w tym zawodzie. Zobaczcie na zdjęciach w galerii.

📢 To będzie lotnicze święto. Do zielonogórskiego Przylepu przylecą śmigłowce z różnych stron świata! Szykuje się gratka dla miłośników lotnictwa i niezapomniane wydarzenie dla mieszkańców regionu. Lotnisko w Przylepie będzie gospodarzem II Światowego Zlotu Śmigłowców i Międzynarodowych Zawodów Śmigłowcowych. 📢 Przedwiośnie w lubuskiej kulturze ma się świetnie. Jose Torres, fado, Grubson, Krzesimir Dębski, Antonelli-Bendyk, 25 lat Erato, Laura Łącz W marcu, jak w garncu mówi ludowe przysłowie. Podobnie jest w lubuskiej kulturze, do wyboru, do koloru. W ten weekend oraz na nadchodzący tydzień, mamy mnóstwo ofert, także na Dzień Kobiet. Odwiedzą nas sławy muzyki jak Jose Torres, Krzesimir Dębski czy Grubson, ale nie zabraknie także nostalgicznego fado, poezji śpiewanej, polsko-włoskiego duetu Benedyk & Antonelli oraz wspomnienia o Czesławie Niemenie i Annie German. O kobietach i dla kobiet zagra również Big Band Uniwersytetu Zielonogórskiego.

📢 Wiadomo kim jest sprawca tragicznego wypadku w Szczecinie. Udostępniono zdjęcie W piątek w Szczecinie zatrzymano kierowcę, który wcześniej z premedytacją wjeżdżał w ludzi na ulicy. Jeden ze świadków opisał, jak sprawca zachowywał się przy zatrzymaniu. W związku ze zdarzeniem kilkanaście osób trafiło do szpitala.

📢 Będzie wojna, a może wybuchnie kryzys? Musisz mieć plecak ewakuacyjny! Rząd podpowiada, jak go spakować Rządowe Centrum Bezpieczeństwa wydało poradnik na czas wojny i kryzysu "Bądź gotowy". Publikację wydano w 2022 roku, czyli zaraz po tym, gdy Rosja zaatakowała Ukrainę. W tym poradniku znajduje się wiele cennych informacji. Jednym z poruszanych przez ekspertów RCB tematów jest konieczność posiadania plecaka ewakuacyjnego. Sprawdźcie, jak go spakować, by w sytuacji zagrożenie można było przetrwać. 📢 Nowa p.o. dyrektora lubuskiego oddziału Narodowego Funduszu Zdrowia w Zielonej Górze Od piątku, 1 marca, decyzją Ministra Zdrowia, obowiązki Dyrektora Lubuskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ pełni Pani Marta Cal. Dotychczasowa Dyrektor Oddziału, Ewa Skrbeńska, złożyła wypowiedzenie jeszcze w ubiegłym roku i 29 lutego skończył się jej okres wypowiedzenia. Obowiązki dyrektora pełniła od 2021 roku.

📢 Janusze tatuażu i mądrości na skórze. Zobaczcie najnowsze prace tych "artystów" O gustach się nie dyskutuje. Co podoba się jednym, innym nie musi. Ale patrząc na niektóre tatuaże, których zdjęcia pojawiają się w sieci, trudno powstrzymać się od komentarza. Mamy dla was porcję nowych "dzieł" tatuażystów - zobaczcie w galerii zdjęć. UWAGA! Oglądanie grozi wybuchami śmiechu, potokami łez i zakrztuszeniem podczas jedzenia! 📢 Uroczystości patriotyczne przed Pomnikiem Chwały Oręża Polskiego w Sulechowie. Narodowy Dzień Pamięci "Żołnierzy Wyklętych" W piątek 1 marca przed Pomnikiem Chwały Oręża Polskiego w Sulechowie odbyły się obchody Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych. W uroczystości udział wzięli: przedstawiciele władz samorządowych powiatu zielonogórskiego, gminy Sulechów, 5. Lubuskiego Pułku Artylerii, służb mundurowych, harcerze, kombatanci, delegacje gminnych szkół, partii politycznych oraz mieszkańcy gminy.

📢 Medale dla pracowników Uniwersytetu Zielonogórskiego. Zobacz, kto został wyróżniony! W siedzibie rektoratu Uniwersytetu Zielonogórskiego odbyła się uroczystość wręczenia odznaczeń państwowych pracownikom Uniwersytetu Zielonogórskiego. 13 osób otrzymało Medal Komisji Edukacji Narodowej, 6 osób Złoty Medal za Długoletnią Służbę, 7 osób Srebrny Medal za Długoletnią Służbę i jedna osoba Brązowy Medal za Długoletnią Służbę. 📢 Mieszkańcy Zielonej Góry pamiętają o żołnierzach wyklętych. Była msza i uroczystość z udziałem młodzieży i kombatantów W ramach obchodów Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych odprawiona została msza w intencji ojczyzny. Uczniowie VI LO przygotowali spektakl słowno - muzyczny. Święto było okazją do uhonorowania Złotym Medalem Prezydenta Miasta za zasługi dla Zielonej Góry Wiktora Augustowskiego, prezesa lubuskiego zarządu wojewódzkiego Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych w Zielonej Górze.

📢 Burmistrz lubuskiej gminy szykuje horror ptakom zakładającym gniazda oraz ich młodym? Pomysł zbulwersował setki internautów Akcja strząsania gniazd w marcu, a w kwietniu praca sokolnika, który ma spłoszyć młode ptaki, którym jakoś udałoby się urodzić to pomysł na „przywrócenie Parku Chopina w Świebodzinie mieszkańcom”. Część świebodzinian popiera pomysł. Post burmistrza w tej sprawie wywołał ponad tysiąc komentarzy i kilkaset udostępnień. 📢 Idzie wiosna! Czeka nas ciekawa walka o utrzymanie, a już w pierwszej kolejce derby Za oknami coraz wyższe temperatury, a także coraz więcej słońca. Dla fanów futbolu to jasny sygnał: powracają ligowe rozgrywki! Jako pierwsi spośród lubuskich piłkarzy na boiska wybiegną trzecioligowcy, którzy zainaugurują wiosnę w sobotę 2 marca. Przyjrzyjmy się tymczasem, jakie cele mają przed sobą poszczególne drużyny.

📢 Poważny wypadek na Placu Rodła w Szczecinie. Samochód wjechał w pieszych [ZDJĘCIA] Masowy wypadek na Placu Rodła w Szczecinie. Kierowca wjechał w pieszych, odjechał i rozbił się przy hotelu Dana.

📢 Dzień Kota 2024: Wielkie święto mruczków i ich oddanych kociarzy. Zobacz demotywatory, memy i zabawne obrazki o kotach i życiu z kotami 17 lutego obchodzimy Dzień Kota! W ten jeden z najważniejszych dni w kalendarzu kociarzy, kłaniamy się głęboko naszym mruczkom i serwujemy im najlepsze puszki z rybką. Gdy już spełnimy nasz obowiązek, możemy zabrać się za przeglądanie zebranych w tej galerii zabawnych obrazków. Gwarantujemy, że odnajdziesz tu wiele sytuacji z Waszego wspólnego życia, których wspomnienie poprawi Ci humor. Zobacz najlepsze memy i obrazki o kotach!

📢 Gorzów pamięta o Żołnierzach Wyklętych. Rano kwiaty, wieczorem spotkanie 1 marca to Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych. Z tej okazji w piątek złożone zostały kwiaty pod pomnikiem rotmistrza Witolda Pileckiego. Zaplanowane zostało też spotkanie organizowane przez mieszkańców.

📢 Ile kosztują warzywa i owoce podczas przednówku? Ceny na ryneczku w Gorzowie |1 MARCA Ziemniaki już od 1,50 zł, marchew po 3 zł, a jabłka nawet za 1 zł – takie ceny widzieliśmy w piątek 1 marca na ryneczku Jerzego w Gorzowie. 📢 Oni tworzyli historię zielonogórskiej koszykówki. Zastalowcy 1984 zostali uhonorowani To działo się 40 lat temu. Na początku marca 1984 roku koszykarze Zastalu Zielona Góra po raz pierwszy w historii klubu awansowali do ekstraklasy. Od tego czasu zielonogórzanie zakochani są w baskecie. 📢 Kąpielisko H2Ochla ma być otwarte w kwietniu. Czego tam oczekują mieszkańcy Zielonej Góry? Kąpielisko H2Ochla w Zielonej Górze ma być otwarte w kwietniu. Trwają ostatnie odbiory. System kas będzie podobny jak na basenie w CRS-ie. Z tego miejsca rekreacji mamy korzystać przez cały rok. Jakie oczekiwania mają mieszkańcy miasta?

📢 Szukasz pracy? W tych urzędach w Lubuskiem są wolne etaty. Sprawdź, czy to oferty dla ciebie? Lubuskie urzędy poszukują pracowników. Wolne etaty czekają mi.in. w Świebodzinie, Krośnie Odrzańskim, Gorzowie i Zielonej Górze. Kto może liczyć na zatrudnienie? Sprawdź najnowsze oferty pracy! 📢 17 mln zł na remont zabytkowych kamienic przy ul. Niepodległości w Kostrzynie. Powstaną tu mieszkania komunalne W 2014 r. był tu duży pożar, po którym część lokatorów musiała opuścić swoje mieszkania. W 2018 na kanapie w jednym z mieszkań odnaleziono zwęglone zwłoki mężczyzny. Kamienice przy ul. Niepodległości, choć zabytkowe, to straszą swoim wyglądem od lat. I to przy jednej z głównych ulic miasta! Wreszcie będzie ich remont.

📢 500 plus dla małżeństw z długim stażem! Oto, jak otrzymać dodatkowe pieniądze ze świadczenia 500 plus 01.03.2024 Na biurko Marszałka Sejmu trafiła obywatelska petycja dotycząca nowego świadczenia 500 plus. Tym razem dodatek ten miałyby otrzymywać małżeństwa z długoletnim stażem. Sprawdź szczegóły, kto może otrzymać 500 plus dla małżeństw.

📢 Wielka inwestycja pomiędzy Zieloną Górą, a Nową Solą. Mieszkańcy się niepokoją. Mają powody? Niedaleko trasy S3, pomiędzy Zieloną Górą, a Nową Solą planowane są wielkie hale magazynowe. Mieszkańcy boją się, czy tiry nie będą jeździły koło ich domów i szkoły.

📢 Co tu się stało?! W Lubuskiem zniknęło jezioro. Zostało tylko na starych mapach. Zobaczcie! Aż się nie chce w to wierzyć, ale to prawda! W Lubuskiem było jezioro, które... zniknęło. Widać je na starych mapach, a jego kształt na mapach google. Sprawdźcie w naszej galerii. 📢 W tych miejscowościach w Lubuskiem nie będzie w marcu prądu. Trudna sytuacja na południu regionu. Szykujcie świeczki i latarki! Enea Operator informuje, gdzie w marcu w Lubuskiem nie będzie prądu. Na liście jest ponad 20 miejscowości z całego regionu - zarówno na północy, jak i na południu. Sprawdźcie, czy Was też to dotyczy!

📢 Lubuskie Wawrzyny 2023. Poznajcie laureatów tego prestiżowego konkursu! Organizowane przez Wojewódzką i Miejską Bibliotekę Publiczną im. C. Norwida w Zielonej Górze, Wawrzyny to prestiżowe wyróżnienie dla twórców związanych z województwem lubuskim. Wiemy, do kogo trafiły statuetki. W piątek 1 marca

Tegoroczni kandydaci rywalizują w czterech kategoriach: poezja, proza, książka naukowa oraz materiał dziennikarski. Kto w tym roku ma szansę na statuetkę? 📢 30 zdjęć Zielonej Góry, które musicie zobaczyć. Miasto wyglądało kiedyś inaczej. Zobaczcie jak! Zielona Góra na starych zdjęciach budzi wspomnienia, oczarowuje, zaskakuje. Macie ochotę na podróż w czasie? To zapraszamy Was w przeszłość! 📢 W GKP Kłodawa, by zarobić na utrzymanie dwóch drużyn, zbierają i sprzedają elektrośmieci. A stoper zatrudnia kolegów… w swoim gospodarstwie Ostatni mecz na swoim boisku futboliści Gminnego Klubu Piłkarskiego Kłodawa rozegrali… 29 sierpnia 2020 roku. Potem tułali się po okolicznych stadionach, bo ich obiekt był remontowany. Roboty szły opornie, były problemy z wykonawcami. Teraz, 23 marca, występująca w gorzowskiej klasie A drużyna wreszcie zagra przed własną publicznością.

📢 W tym batonie mogą być ostre odłamki. Wycofano produkt popularnej marki, który był dostępny wszędzie. Sprawdź szczegóły ostrzeżenia GIS Niebezpieczny baton został już wycofany ze sklepów, ale wiele osób wciąż może mieć go w domu. To produkt popularnej marki, który był dostępny wszędzie. Główny Inspektorat Sanitarny zaleca, by absolutnie go nie jeść, bo zawiera ostre odłamki. Zobacz szczegóły ostrzeżenia GIS. 📢 Sprawa z Zatoniem już jasna. Nie będzie parkingu i placu festynowego. Mocne argumenty oraz sprzeciw mieszkańców Wczorajsze (28.02) spotkanie sołeckie w Zatoniu stało się areną ważnych decyzji dotyczących przyszłości malowniczego Parku Książęcego nieopodal Zielonej Góry. Pod naciskiem zdecydowanego sprzeciwu ze strony lokalnej społeczności, władze podjęły decyzję o zrezygnowaniu z planowanych inwestycji w tym obszarze, w tym budowy jakiegokolwiek parkingu oraz placu festynowego.

📢 Gitarzysta zespołu Kult Piotr Morawiec zatrzymany. Miał uczestniczyć w grupie wyłudzającej odszkodowania Policjanci zatrzymali trzy osoby podejrzane o sfingowanie śmierci w wypadkach samochodowych na terenie USA i branie za to wysokich odszkodowań. Jak ustaliła PAP, wśród zatrzymanych jest Alex K., Marta H-Z. i gitarzysta znanego polskiego zespołu rockowego Kult, Piotr Morawiec. Cała trójka usłyszała zarzuty. Znany muzyk wydał oświadczenie w tej sprawie. 📢 Rolnicy nie odpuszczają. Zablokowali drogę S3 na kilka godzin Protesty rolników nie słabną. Nadal blokują wiele dróg w całej Polce. Z tego powodu w czwartek, 29 lutego na kilka godzin został zamknięty odcinek S3 pomiędzy Gorzowem a węzłem Myślibórz. Kierowcy kierowani są na drogi wojewódzkie. 📢 Dragon-24. Żołnierze z Międzyrzecza zabrali ciężki sprzęt i ruszyli na poligon. Niesamowity widok, uważajcie na drogach! | ZDJĘCIA, FILM Nie tylko okolice poligonu żagańskiego są miejscem zgrupowania polskich i sojuszniczych wojsk, biorących udział w ćwiczeniach Dragon-24. Dziś (29 lutego) z Międzyrzecza wyruszyły kolumny wojskowych pojazdów. Żołnierze przemierzają setki kilometrów, aby w ostatnim tygodniu manewrów wziąć udział w działaniach ogniowych na poligonie w południowo-wschodniej oraz północno-wschodniej Polsce.

📢 Ile bezdomnych osób żyje w Gorzowie? W nocy odbyło się wielkie liczenie w terenie Przez całą minioną noc trwała ogólnopolska akcja liczenia bezdomnych. W teren wyszli między innymi gorzowscy strażnicy miejscy, policjanci, pracownicy socjalni i streetworkerzy. Odwiedzali pustostany, opuszczone altany działkowe czy garaże. Wszystko po to, aby sprawdzić, ile osób w mieście żyje bez dachu nad głową. 📢 Pracownice urzędu pocztowego w Zielonej Górze uratowały pieniądze seniorki. Kobieta padła ofiarą oszusta matrymonialnego Klientka poczty miała sporo szczęścia. Czujne i dociekliwe pracownice jednej z pocztowych placówek w Zielonej Górze udaremniły próbę oszustwa matrymonialnego. Gdyby nie one, straciłaby ostanie oszczędności. 📢 Najlepszy typ mąki do ciasta drożdżowego, na biszkopt, pierogi, pizzę. Sprawdź, co oznacza kod na mące, to ważne Jakiej mąki użyć do ciasta drożdżowego, pierogów, chleba, biszkoptu lub pizzy? Typ mąki jest ważny i od tego, czy wybierzemy odpowiednią, w dużym stopniu zależy nasz kulinarny sukces lub porażka. Ciasto nie wyrosło, pierogi są twarde, a pieczywo się kruszy? Mąka mące nierówna. Polski Związek Pracodawców Przemysłu Zbożowo - Młynarskiego postanowił swego czasu wyjaśnić, co oznacza typ mąki i która do czego jest odpowiednia.

📢 Od 1 marca można składać wnioski na dofinansowanie prawa jazdy, szkolenia, zakup protez... Rusza kolejna edycja programu Aktywne samorządy Od jutra można składać wnioski w kolejnej edycji programu ,,Aktywny samorząd” realizowanego przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – poinformowano o tym na wtorkowej konferencji prasowej w PFRON w Zielonej Górze. – Po podziału jest 15 mln zł.

📢 Festiwal Roślin 2024 już w najbliższy weekend w Zielonej Górze. To raj dla miłośników roślin doniczkowych i gratka dla kolekcjonerów Festiwal Roślin, czyli największy targ roślin doniczkowych w Polsce powraca do Zielonej Góry! Już w najbliższy weekend pojawi się kolejna okazja, aby wzbogacić domową kolekcję o nowy, zielony okaz. W ubiegłym roku mało kto wychodził z hali pustymi rękoma. Sprawdź szczegóły!

📢 Od 1 marca ważne zmiany w przychodniach. Ci pacjenci wejdą do lekarza bez kolejki. Dodano też nowe zawody medyczne. Co jeszcze się zmieni? Nowe przepisy dotyczące m.in. przyznania prawa do korzystania poza kolejką z badań i porady lekarza nowej grupie pacjentów, a także opieki koordynowanej oraz pacjentów onkologicznych wejdą w życie już 1 marca. Zmiany dotyczą zarówno pacjentów, jak i lekarzy. Mają być ułatwieniem, ale czy na pewno tak się stanie? Sprawdź, co się zmieni i co cię czeka od marca w przychodni, poradni czy szpitalu. 📢 Waloryzacja emerytur i rent 2024. Tabela podwyżek od 1 marca - oficjalne stawki O ile urosną emerytury i renty w marcu 2024 roku? Waloryzacja rent i emerytur przeprowadzona zostanie 1 marca. Wskaźnik waloryzacji wyniesie 12,12 proc. Osoby korzystające z emerytur mogą spodziewać się podwyżek, wpływających na ogólną wysokość ich świadczeń. O tyle urośnie twoja emerytura od 1 marca.

📢 Tesla pod Berlinem zostanie zamknięta? Fabryka ma rażąco przekraczać środowiskowe normy Z informacji przekazanych przez niemiecką stację RTL wynika, że fabryce Tesli pod Berlinem, w której pracuje także wielu Lubuszan, grozi zamknięcie. Powodem mają być rażąco przekroczone normy azotu i fosforu w odprowadzanych przez amerykańskiego giganta ściekach. Lokalne wodociągi chcą wstrzymania produkcji i złożyły w tej sprawie formalny wniosek.

📢 Żółwie nad zalewem w Czerwieńsku. To rzadki żółw błotny, czy hodowlany intruz? Zagadka rozwiązana Jeden ze spacerowiczów nad zalewem w Czerwieńsku natknął się na żółwia. Okoliczni mieszkańcy wspominają, że widywali go już w zeszłym roku. To rzadki żółw błotny, czy egzotyczny, hodowlany okaz? Zagadka rozwiązana 📢 Kto nie może jeść jajek? Tym osobom nawet najzdrowsze jajka mogą zaszkodzić. Jeśli jesteś jedną z nich, zrezygnuj lub ogranicz ich spożycie Jajka na miękko, na twardo, jajecznica, omlet, kotlety – jest mnóstwo dań z jajkami, dlatego jajka jemy praktycznie codziennie. Wiele z nas zastanawia się, jakie jajka są najzdrowsze. Jednak niektóre osoby nie powinny ich w ogóle jeść i to nie tylko przez cholesterol. Sprawdź, jak zdrowe są jajka i komu nie są zalecane.

📢 Starożytne grodzisko w Żaganiu zostało zbadane nieinwazyjnie. Co kryje wnętrze kopca? Lubuski Wojewódzki Konserwator Zabytków poinformował, że zakończyły się nieinwazyjne badania archeologiczne przeprowadzone na terenie stanowiska archeologicznego Żagań Lutnia 5 wpisanego do rejestru zabytków. Pracami kierował dr Arkadiusz Michalak z ramienia Muzeum Archeologicznego Środkowego Nadodrza. To wzgórze, które znajduje się przy ul. Chrobrego. Kilkaset metrów dalej trwają prace archeologiczne w miejscu istnienia osady sprzed 1,5 tysiąca lat. 📢 Nie ma taryfy ulgowej. Zaczęła się stała blokada drogi S3 Od poniedziałku, 26 lutego na S3 pojawi się stała blokada. To efekt rozszerzenia protestu rolników, którzy blokują drogi na Pomorzu Zachodnim. Co to oznacza dla Lubuszan? Utrudnienia. 📢 Wiosna w Zatoniu! Przebiśniegi, zieleń, słońce, śpiewające ptaki, klimat tajemniczych ruin i tłumy spacerowiczów | ZDJĘCIA Luty już dawno nie jest postrzegany jako miesiąc zimowy. To próg wiosny! Idealnie widać to w bajecznym Zatoniu, gdzie można już podziwiać przebiśniegi, nasycone fioletem krokusy, rosnący czosnek niedźwiedzi, dużo zieleni oraz usłyszeć niezwykłą muzykę ptasiego repertuaru. W niedzielę, 25 lutego zastaliśmy tu piękną pogodę, biegaczy, rowerzystów i tłumy spacerowiczów z dziećmi oraz czworonogami. Jest pięknie! Wiosna w Zatoniu zagościła na dobre!

📢 Kobieca Twarz Regionu - prześlij swoje zgłoszenie już dziś! Czekają wspaniałe nagrody, a wśród nich piękne samochody Toyota Aygo X Z okazji Dnia Kobiet tworzymy wielką galerię mieszkanek naszego regionu. 8 marca ich zdjęcia ukażą się w specjalnym dodatku do gazety. W trzech kategoriach pokoleniowych - Córki, Matki i Kobiety Dojrzałe - zostaną przyznane tytuły Kobiecej Twarzy Regionu. Laureatki z każdego miasta i powiatu otrzymają zaproszenia na wyjątkowe wydarzenie - Forum Kobiecości. Czekają na nie także wspaniałe nagrody, a wśród nich trzy samochody Toyota Aygo X! 📢 Aż tyle będziemy płacić za prąd od 1 lipca 2024 roku - wyliczenia. Będą duże podwyżki? Stawki, jakie aktualnie płacimy za prąd, są na poziomie tych z 2022 roku. To efekt zamrożenia cen energii elektrycznej jeśli nie przekroczymy ustalonego limitu (1500kWh na 6 miesięcy). Sejm zdecydował, ze ceny energii będą zamrożone do 30 czerwca. Jak zatem zmienią się nasze rachunki za prąd od 1 lipca? O ile więcej zapłacimy? Zobaczcie.

📢 ONA i ON Głosowanie w plebiscycie zakochanych rozpoczęte! Czekają atrakcyjne nagrody m.in. 50 000 zł na realizację marzeń! Z okazji Święta Zakochanych przygotowujemy wielką galerię szczęśliwych par z naszego regionu oraz specjalny dodatek do gazety. Co więcej - spośród par, które zgłoszą się do akcji, nasi Czytelnicy wybiorą te najsympatyczniejsze, a my je nagrodzimy. Czekają m.in. wyjazdy do SPA i na wczasy w Grecji, a w finale nagroda główna - 50 000 zł na realizację marzeń. Zdjęcia zwycięzców trafią na okładkę gazety! 📢 Niech ta wiosna rozpocznie się odjazdowo! W najnowszej rundzie „Naszej Loterii” możesz wygrać elektronikę od Samsunga, Fiata 500 lub gotówkę Zaczynamy nowy miesiąc, a wraz z nim zupełnie nową, odjazdową rundę „Naszej Loterii”, która potrwa aż do 5 kwietnia. Losowania będą się odbywać częściej, a co będzie do wygrania? Najwyższej jakości sprzęt elektroniczny marki Samsung, Fiat 500 lub gotówka! Ruszamy!

📢 Niech ta wiosna rozpocznie się odjazdowo! W najnowszej rundzie „Naszej Loterii” możesz wygrać elektronikę od Samsunga, Fiata 500 lub gotówkę Zaczynamy nowy miesiąc, a wraz z nim zupełnie nową, odjazdową rundę „Naszej Loterii”, która potrwa aż do 5 kwietnia. Losowania będą się odbywać częściej, a co będzie do wygrania? Najwyższej jakości sprzęt elektroniczny marki Samsung, Fiat 500 lub gotówka! Ruszamy! 📢 Zwierzęta na pierwszym planie. To prawdziwe cuda natury! Zobaczcie obłędne zdjęcia z lubuskich lasów Pobudka o świcie, a później czołganie się w mokrej trawie, brodzenie w błocie lub długie oczekiwanie w czatowni. Dla idealnego zdjęcia Michał Bielewicz jest w stanie zrobić dużo. Podczas swoich bezkrwawych łowów poluje aparatem na sarny, daniele, lisy i wilki, ale najwięcej czasu poświęca drapieżnym ptakom. Niekiedy wykonanie dobrego zdjęcia zajmuje mu nie tylko godziny, ale nawet dni.

📢 Mistrz świata w dysku wyprowadził się na Dominikanę. Tak mieszka Piotr Małachowski na Karaibach Piotr Małachowski to mistrz świata i dwukrotny medalista igrzysk olimpijski w rzucie dyskiem. W tym roku lekkoatleta przeszedł na emeryturę i zamieszkał z rodziną na Karaibach. Tak Piotr Małachowski mieszka na Dominikanie - zobaczcie zdjęcia z jego domu i tropikalnego raju.

ZOBACZ KONIECZNIE Ile dostaniesz na dziecko?