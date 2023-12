Przegląd prasy 30.12.2023. Przygotowaliśmy zestaw najważniejszych informacji z wczoraj. Bądź na bieżąco z wydarzeniami

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 29.12. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Tak wygląda wewnątrz domu Zenona Martyniuka. Zdjęcia domu, żony, mamy i siostry artysty”?

Prasówka 30.12: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Tak wygląda wewnątrz domu Zenona Martyniuka. Zdjęcia domu, żony, mamy i siostry artysty Zenon Martyniuk wybrał sobie miejsce zamieszkania w malowniczej Grabówce pod Białymstokiem. Choć dom, w którym mieszka, nie jest olbrzymi, to wnętrza tego miejsca z pewnością robią duże wrażenie. Oprócz tego, Państwo Martyniukowie mogą cieszyć się przestronnym ogrodem, który zapewne stanowi urokliwe miejsce relaksu dla tej znanej rodziny. Niech obrazki mówią więcej niż słowa – zerknijcie sami!

📢 Nawet 2197 zł - tyle wynosi planowana podwyżka dla nauczycieli w 2024 roku. Mamy wyliczenia Od stycznia 2024 roku pensje nauczycieli dyplomowanych zostaną podniesione o 2197 zł. Dla nauczycieli początkujących wzrost ten wyniesie 1433 zł, natomiast dla nauczycieli mianowanych – 1720 zł. Rząd pod przewodnictwem Donalda Tuska potwierdził, że podwyżki wynagrodzeń nauczycieli wyniosą 30% i będą obowiązywały od stycznia 2024 roku.

📢 Najnowsze ostrzeżenia GIS - Biedronka, Lidl i inne. Te produkty zostały wycofane ze sklepów Pracownicy Głównego Inspektoratu Sanitarnego przeprowadzili kolejne kontrole. Ich wyniki zostały opublikowane. Zobacz, które produkty nie nadają się do spożycia i użytkowania. Mamy listę wycofanych towarów.

Prasówka 30.12: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Doda - wnętrze jej mieszkania. Zobaczcie jej czarno-biały apartament w centrum Warszawy Doda to aktualnie jedna z najpopularniejszych polskich wokalistek. Specyficzny i oryginalny styl bycia piosenkarki sprawia, że wzbudza zainteresowanie nie tylko fanów jej twórczości. Nic więc dziwnego, że profil na Instagramie obserwuje już 1,7 miliona internautów. Jak mieszka i żyje na co dzień Doda? Zobaczcie zdjęcia!

📢 Osoby z tymi schorzeniami nie powinny jeść mandarynek. Im te cytrusy mogą zaszkodzić Mandarynki to ulubiony owoc Polaków, po który sięgamy głównie jesienią i zimą. Wielu z nas nie wyobraża sobie świąt Bożego Narodzenia bez tych cytrusów. Mandarynki traktuje się jak młodsze siostry pomarańczy, jednak dużo bardziej słodkie i łatwiejsze w obieraniu. Wspomagają układ odpornościowy, poprawiają kondycje skóry, hamują procesy starzenia. Niestety, nie każdy może jeść mandarynki. Zobaczcie, kiedy lepiej ich unikać. 📢 Danuta Martyniuk na zdjęciach kiedyś i dziś. Tak się zmieniła ukochana Zenka Martyniuka Tak się zmieniła ukochana Zenka Martyniuka - Danuta Martyniuk. Partnerka Zenka Martyniuka przekroczyła już pięćdziesiątkę, ale wraz z upływem czasu jej wygląd staje się coraz bardziej młodzieńczy. Spójrz, w jaki sposób żona "monarchy muzyki disco polo" przemieniła się na przestrzeni lat - kliknij w galerię zdjęć.

📢 Dopóki starczyło sił. Zastal Zielona Góra nie sprostał ostrowskiej Stali Kibice Enei Stelmetu Zastalu liczyli na niespodziankę w starciu z bardzo mocną Arged Stalą Ostrów. Nie doszło do niej, choć przez trzy kwarty zielonogórzanie dzielnie walczyli, a w ostatnich minutach doprowadzili do emocjonującej końcówki. 📢 Jest zapowiedź dialogu i współpracy. Wojewoda i marszałek razem na pierwszej wspólnej konferencji prasowej – Pokażemy, że siła jest w zespole i jedności i w tym, co najważniejsze współpracy z samorządami – zapowiada wojewoda Marek Cebula. W piątek, 29 grudnia wojewoda i marszałek zorganizowali wspólną konferencję prasową. 📢 Zaginęła Agnieszka Augustyniak. Poszukują jej policjanci z Lubska Zaginęła 45-letnia Agnieszka Augustyniak. Bliscy nie mają z kobietą kontaktu. Zobacz - może wiesz, gdzie przebywa zaginiona?

📢 Robot w fabryce Tesli zaatakował pracownika. W ostatniej chwili wyrwano mężczyznę ze szponów cyborga Do dramatycznego zdarzenia doszło podczas awarii w fabryce firmy Tesla Giga Texas niedaleko Austin w USA. Jeden z pracowników został zaatakowany przez maszynę zaprojektowaną do przenoszenia świeżo odlanych części samochodowych.

📢 Trudna sytuacja na lubuskich rzekach. W wielu miejscach przekroczone są stany ostrzegawcze, gdzieniegdzie alarmowe Bóbr w powiecie żagańskim wylał między innymi na łąki w Szprotawie i w okolicach Mostu 1000-lecia. 27 grudnia w powiecie ogłoszono alarm przeciwpowodziowy. W Gorzowie Wlkp. częściowo zamknięte zostały bulwary nadwarciańskie. Woda zalała ich dolną część. Sprawdzamy sytuację powodziową w Lubuskiem. 📢 Ukradli dwa telefony w sklepie w Zielonej Górze. Poszukuje ich policja. Może ich znasz? Zielonogórscy policjanci z Komisariatu I Policji w Zielonej Górze poszukują dwóch mężczyzn, którzy 2 listopada tego roku w sklepie RTV Euro AGD przy ulicy Energetyków 2A w Zielonej Górze ukradli dwa smartfony. 📢 Pracownicy Kauflandu rozpoczną strajk. Przez dwie godziny będą pikietować przed sklepami Jutro, 30 grudnia, w całej Polsce ma się rozpocząć strajk pracowników sieci sklepów Kaufland. Domagają się zwiększenia płac, większej liczby pracowników oraz podniesienia odpisu na fundusz socjalny.

📢 Mali Gorzowiacy będą kolędować. Oto plan koncertów w Gorzowie Od 30 grudnia do 14 stycznia zespół tańca ludowego Mali Gorzowiacy da w gorzowskich kościołach pięć koncertów z kolędami i pastorałkami. 📢 Zaginął 11-letni Filip Zięba! Chłopiec wyszedł z domu w kapciach i ślad po nim zaginął. Szuka go żagańska policja W piątek 29 grudnia około godziny 11.00 Filip Zięba (11 lat) wyszedł z domu i nadal do niego nie wrócił. Chłopca poszukuje rodzina i policjanci z Żagania.

📢 Horoskop na 2024 dla Ryb. Jakie przepowiednie przygotowały dla Ciebie gwiazdy? Sprawdź horoskop na 2024 rok dla Ryb. Dowiedz się, co zostało zapisane w gwiazdach dla Ciebie w przyszłym roku. Jakie wydarzenia będą odbywać się w twoim życiu? Zobacz, jakie przepowiednie zostały przygotowane dla twojego znaku zodiaku. Ta wiedza może pomóc Ci zaplanować zbliżający się rok. Warto wiedzieć, jak może potoczyć się życie Ryb. Czy czeka na ciebie miłość, sława lub zmiana pracy? Horoskop roczny może rozwiać wiele wątpliwości.

📢 Podwyżki dla nauczycieli w 2024 roku. Kwoty brutto i netto. O ile wzrosną pensje nauczyciela początkującego, mianowanego i dyplomowanego? Co z podwyżkami dla nauczycieli? Ile wyniosą średnie wynagrodzenia nauczycieli w 2024 roku oraz od kiedy pojawią się podwyżki dla tej grupy zawodowej? W jakim terminie wypłacane będą wyrównania? Sprawdź kwoty brutto i netto. Andrzej Duda zawetował rządową ustawę. Do Sejmu trafił projekt ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2024 przedstawiony przez prezydenta, ale także rządowy projekt. Zarówno jeden, jak i drugi zakładają takie same zasady dotyczące podwyżek dla nauczycieli. Wzrosnąć mają także stawki dla egzaminatorów. 📢 Piłkarskie Orły: Denis Matuszewski jedynym lubuskim strzelcem w grudniu Za nami ostatnia w 2023 roku odsłona Piłkarskich Orłów. W województwie lubuskim laureatem został Denis Mateuszewski, który… dosłownie nie miał żadnej konkurencji.

📢 Uwaga, w Lubuskiem znów będzie mocno wiało! Jest ostrzeżenie przed wichurami Mieszkańców województwa lubuskiego znów czekają trudne warunki pogodowe. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenie przed silnym wiatrem. Kiedy niebezpieczne podmuchy pojawią się w regionie?

📢 Zięba to najliczniejszy ptak Polski, ale jest mało znany. Pięknie śpiewa i... zapowiada burzę. Zobacz, jak wyglądają zięby i jak żyją Ocenia się, że zięby to ptaki, których w Polsce jest najwięcej – są liczniejsze niż np. wróble. Często żyją w naszym sąsiedztwie, a jednak przeważnie słabo je znamy. A to nieduże, ładne i śpiewające ptaki. Zobacz, jak wyglądają zięby, gdzie mieszkają, co jedzą i czy odlatują na zimę. 📢 Rap Stacja 2024 w Sławie. Kto wystąpi? Lubuskie szykuje się na wielki festiwal | CENY BILETÓW, TERMIN Sława szykuje się do jednego z największych festiwali w Polsce - Rap Stacja Festiwal 2024. Przez te kilka dni trwania imprezy Lubuskie będzie stolicą polskiego rapu, która przyciągnie dziesiątki, a nawet setki tysięcy fanów. Przygotowania już trwają i możemy wam zdradzić, że to będzie naprawdę wielka uczta. Kiedy startuje Rap Stacja w Sławie? Ile kosztują bilety? Kto wystąpi? Jak będzie wyglądać miasteczko festiwalowe? Zdradzamy szczegóły!

📢 Amelia Kowzan z Żar zdobyła w Turcji Puchar Świata. To historyczna chwila dla klubu Świetnie spisała się Amelia Kowzan – reprezentantka Żarskiego Klubu Sportów Walki – w tureckiej Antalyi na zawodach Pucharu Świata w tajskim boksie. 📢 Kultowe słodycze z lat 90. Niezapomniane słodkości z dzieciństwa. Każdy się nimi zajadał! 29.12.2023 Czy pamiętacie czasy, kiedy prosiliście swoją mamę o dwa złote i biegliście do osiedlowego sklepu po słodycze? Za tak niewielką sumę można było kupić całkiem sporo słodyczy! Na pewno niektórym zaszklą się za chwilę oczy. Zapraszamy na podróż w czasie.

📢 Policja chwali kierowców. Utworzyli wzorowy korytarz życia po wypadku na S3 między Zieloną Górą a Sulechowem Na drodze ekspresowej S3 pomiędzy Zieloną Góra a Sulechowem doszło do zdarzenia drogowego. Jest to drogo o dużym natężeniu ruchu, dlatego liczba samochodów stojących w korku liczyła kilkadziesiąt aut już po kilkunastu minutach. Kierujący kolejny raz udowodnili, że czują się współodpowiedzialni za bezpieczeństwo innych na drodze i sprawnie utworzyli korytarz życia umożliwiający szybkie dotarcie służb ratunkowych do miejsca zdarzenia.

📢 Hiszpańska Agencja Antydopingowa przez pięć lat ukrywała pozytywne wyniki testów antydopingowych sportowców Hiszpańska Agencja Antydopingowa (CELAD) nie zgłosiła Światowej Agencji Antydopingowej (WADA) pozytywnego wyniku w próbkach pobranych od sportowców, o czym powiadomił portal Relevo.

📢 500 plus na dziecko to nie wszystko. Dodatkowe świadczenie dla osób pracujących. Sprawdź szczegóły jak je otrzymać 29.12.2023 Oprócz plotek dotyczących waloryzacji świadczenia 500 plus na każde dziecko, pojawiły się postulaty utworzenia dodatkowego świadczenia dla osób pracujących. Mowa tu konkretnie o dodatku 500 złotych dla osób będących na etacie. Sprawdź szczegóły projektu. 📢 W przestrzeń powietrzną RP wleciał niezidentyfikowany obiekt powietrzny. Poszukiwania trwają w powiatach tomaszowskim i zamojskim Na terytorium Polski spadł obiekt nieznanego pochodzenia. Taka informacja pojawiła się w przestrzeni medialnej. Trwają poszukiwania w okolicach Hrubieszowa oraz w powiatach: zamojskim i tomaszowskim.

📢 Czy Twój kot Cię kocha? Po czym to poznać? Oto 10 dowodów na kocią miłość 29.12.2023 Koty, podobnie jak ludzie, mają bardzo różne charaktery. Niektóre kochają być przytulane, a inne wolą zawsze zachować odległość od swoich opiekunów. Nie oznacza to, że Twój przyjaciel Cię nie kocha. Najważniejsze, abyś nauczył się odczytywać uczucia Twojego futrzaka. Oto 10 dowodów, że Twój kot Cię kocha! 📢 27-latka potrącona przez samochód na ul. Walczaka w Gorzowie Wlkp. Wszystko nagrały kamery Gorzowscy policjanci wyjaśniają okoliczności wypadku drogowego, do którego doszło na ulicy Walczaka. 27-letnia kobieta została potrącona przez 77-letniego kierującego fordem, a całe zdarzenie zarejestrował miejski monitoring. Mundurowi publikują nagranie ku przestrodze. 📢 Żony o tych imionach są najbardziej zrzędliwe. To koszmar każdego męża. Ciągle mają pretensje, są wścibskie i podejrzliwe 29.12.2023 Czy imiona mają jakieś znaczenie i niosą za sobą ładunek cech, które predysponują daną osobę do takich a nie innych zachowań? Od setek lat ludzie zadają sobie takie pytania. Co na ten temat twierdzą ezoterycy? Oni nie mają wątpliwości - każde imię nosi ze sobą zespół charakterystycznych cech, wyjątkowych dla osoby, która je nosi. Jak przekłada się to na stosunki damsko - męskie? Zobaczcie które imiona żeńskie są najgorsze dla żon. To one z kochanych narzeczonych zmieniają się w wiecznie marudzące żony.

📢 Seria morderstw w Brójcach. W ciągu roku zginęły tu dwie kobiety. Policja ma podejrzanego? Policjanci prawdopodobnie złapali mężczyznę, podejrzanego o kilka morderstw, do których doszło w ciągu 2023 r. w Brójcach w powiecie międzyrzeckim. Na przestrzeni kilku miesięcy zginęły tutaj dwie kobiety. Czy za ich śmierć odpowiada ten sam sprawca? 📢 Czy Zastal Zielona Góra znów wygra we własnej hali? Przed nami wielkie emocje Wygrana koszykarzy Enei Stelmetu Zastalu Zielona Góra nad PGE Spójnią Stargard sprawiła, że w zespole pojawił się - mimo problemów kadrowych - optymizm. Jest on potrzebny, bo przed Zastalem trudne mecze. Już w piątek (29 grudnia) kolejne starcie w Orlen Basket Lidze. Zielonogórzanie o godz. 19.30 w hali CRS zmierzą się z Arged BM Stalą Ostrów Wlkp.

📢 Zapadła decyzja: Nie będzie szkoły na osiedlu Europejskim w Gorzowie! To nie koniec złych wieści Dzieci i młodzież z osiedla Europejskiego za dwa-trzy lata będą chodzić do podstawówki przy ul. Stanisławskiego. Będzie w niej miejsce po szkole sportowej, która przeniesie się na ul. Okrzei. Na osiedlu szkoły im nie zbudują. 📢 Parkingi, więcej zieleni i obiekty rozrywkowe. Na te inwestycje Zielona Góra wydała miliony! Kończący się rok sprzyja podsumowaniom. Podsumujmy więc to, co 2023 rok przyniósł Zielonej Górze, której budżet był największym spośród wszystkich lubuskich samorządów. Dochody miasta określono na 1 mld 165 mln zł, a wydatki na 1 mld 332 mln zł. Na inwestycje zaplanowano 362 mln zł. Co w tym roku zmieniło się w mieście? 📢 Memy, które zrozumieją tylko dzieciaki z lat 90-tych. Rozbawią cię do łez! [MEMY] 29.12.2023 Pamiętacie szalone lata dziewięćdziesiąte? Wszyscy oglądali "Beverly Hills" i "Doktor Quinn", a wiedzę zdobywaliśmy mimo że Google nie istniało. Używaliście Windowsa 98 - wiele osób uważa, że to najlepszy system operacyjny. Jak wspominacie te lata? Oto memy o szalonych latach 90-tych!

📢 Alarm przeciwpowodziowy powiecie żagańskim. Rzeka Bóbr przekroczyła stany alarmowe, ale woda już opada! Najgorzej było w środę 27 grudnia 2023, gdy został ogłoszony alarm przeciwpowodziowy w powiecie żagańskim. Bóbr wylał między innymi na łąki w Szprotawie, w okolicach Mostu 1000-lecia. W piątek 29 grudnia 2023 służby uspakajają, że sytuacja już się normuje, a woda zaczyna opadać. 📢 Uwaga na te numery telefonów! Nigdy ich nie odbieraj i nie oddzwaniaj. Możesz stracić pieniądze 29.12.2023 Oszuści nie próżnują i wymyślają kolejne metody "jak zarobić" pieniądze kosztem niewinnych osób. Wystarczy, że jedynie odbierzemy połączenie z tych numerów, a stracimy duże pieniądze. Sprawdź jakich połączeń unikać i z jakich numerów nie odbierać telefonu. 📢 Powitaj Nowy Rok koncertem wiedeńskim. W Zielonej Górze dzieje się na bogato! Po hucznych obchodach Sylwestra nadejdzie Nowy Rok, a z nim tradycyjne noworoczne koncerty. W styczniu zielonogórzanie będą mogli skorzystać z kilku. Sprawdź nadchodzące wydarzenia!

📢 Jeden po drugim tracili przytomność. Czwarty wezwał pomoc, ale śmierć nie odpuściła. Dwóch mężczyzn zmarło w tragicznych okolicznościach Do Sądu Rejonowego w Nowej Soli trafił akt oskarżenia w sprawie tragedii, która wydarzyła się latem ubiegłego roku na oczyszczalni ścieków w Lubięcinie w powiecie nowosolskim. W tragicznych okolicznościach zmarło dwóch mężczyzn. Udało się uratować trzeciego. 📢 Każdy koncert jest dla Big Bandu Uniwersytetu Zielonogórskiego świętem i przeżyciem. Rozmowa z jego dyrygentem - Jerzym Szymaniukiem Big Band Uniwersytetu Zielonogórskiego zagrał w czwartek (23.11.2023), koncert galowy z okazji jubileuszu 25-lecia. O jego początkach, sukcesach, codziennej pracy i planach, rozmawiałem z prof. Jerzym Szymaniukem, założycielem, kompozytorem, aranżerem i dyrygentem zespołu.

📢 Część drzew znad Warty poszła do wycinki. Akcja jest spektakularna W ostatnich dniach starego roku trwa wycinka drzew, które rosną nad brzegiem Warty w Gorzowie. Do usuwania drzew użyto m.in. dźwigu i podnośnika.

📢 Zderzenie busa z osobówką na S3 w Zielonej Górze Do bardzo groźnego wypadku doszło w czwartek, 28 grudnia na S3. Na odcinku Zielona Góra - Sulechów bus zderzył się z osobówką.

📢 Gdzie wybrać się na jednodniową wycieczkę w Małopolsce? Sprawdź ciekawe pomysły na weekend Zastanawiacie się, gdzie jechać na jeden dzień w Małopolsce? Znajdziecie tu najpiękniejsze polskie góry, miasta skrywające wiele zabytków, zachwycające zamki oraz miejsca pełne naturalnych atrakcji. Małopolska to prawdziwy raj dla miłośników krótkich wycieczek. 📢 Barka "Królowa Jadwiga" odpłynęła z bulwaru nad Wartą. Gdzie teraz będzie cumowała? Po ponad ośmiu latach barka „Królowa Jadwiga” zniknęła z gorzowskiego nadwarciańskiego krajobrazu. Odpłynęła do starego portu w pobliżu mostu Lubuskiego, między rzeką Wartą a Kanałem Ulgi. Tam będzie czekać na nowego nabywcę, bo jej obecni właściciele w ubiegłym zdecydowali, że charakterystyczny obiekt idzie pod młotek.

📢 Śmiertelny wypadek w Zielonej Górze. Kobieta została uderzona przez pociąg. Na kilka godzin wstrzymano ruch pociągów Do tragicznego w skutkach wypadku doszło w czwartek, 28 grudnia. Tuż przed godziną 14.00 w Zielonej Górze potrącona została kobieta. Zginęła na miejscu. 📢 Wielka akcja CBŚP w Lubuskiem i dwóch innych województwach. Zlikwidowano wytwórnie sfałszowanych leków Ponad 130 funkcjonariuszy z Centralnego Biura Śledczego Policji brało udział w rozbiciu grupy przestępczej zajmującej się fałszowaniem produktów leczniczych. Nielegalna produkcja odbywała się w trzech województwach: wielkopolskim, lubuskim i dolnośląskim. 📢 Zwrot z podatku 2024. Nawet to odliczysz od podatku i zyskasz spore pieniądze Sezon podatkowy to nie dla wszystkich czas dodatkowych kosztów. Dzięki wykorzystaniu ulg podatkowych może to być czas dodatkowej wypłaty. Często jednak trzeba zebrać dodatkowe dokumenty potwierdzające uprawnienie do ulg. Zobaczcie już teraz, co będzie można odliczyć od podatku i ile pieniędzy dzięki temu zyskamy.

📢 Kłusownicy zatrzymani na gorącym uczynku przez strzeleckich policjantów. W sieci mieli kilkadziesiąt kilogramów ryb Dwaj mężczyźni zostali zatrzymani za kłusownictwo na jeziorze niedaleko Strzelec Krajeńskich. W zastawione przez nich sieci wpadło kilkadziesiąt kilogramów ryb, m.in. okonie, sandacze i szczupaki. 📢 Tusk jak Gomułka i Jaruzelski. Lubuscy politycy PiS o przejmowaniu przez rząd mediów Lubuscy posłowie Prawa i Sprawiedliwości oraz radni klubu PIS Sejmiku Województwa Lubuskiego zabierają głos w sprawie przejmowania przez rząd mediów publicznych. W przesłanym stanowisku działania te nazywają oburzającymi i bezprawnymi. 📢 Składka zdrowotna w 2024 roku. Będzie drożej. Zobacz, ile zapłacisz Składka zdrowotna w 2024 r. będzie wyższa. Dotyczy to wszystkich, niezależnie od formy opodatkowania. Nawet osoby rozliczające się na zasadach ogólnych nie będą mogły odliczyć zapłaconej składki zdrowotnej ZUS od podatku. Ile zapłaci podatnik?

📢 Lubuscy żołnierze w Libanie zebrali się pod choinką, przy wigilijnej wieczerzy Święta Bożego Narodzenia w Libanie! Zobaczcie, jak spędzali je lubuscy i dolnośląscy żołnierze z 10. Brygady Kawalerii Pancernej w Świętoszowie i pracownicy wojska! To był dla nich bardzo intensywny świąteczny czas, z dala od swoich bliskich i rodzinnych domów realizowali zadania mandatowe. Nie zapomnieli jednak, aby nas serdecznie pozdrowić i złożyć najpiękniejsze życzenia. 📢 Końcówka i początek roku spędzone w teatrze albo w filharmonii – czemu nie? Zobaczcie kulturalne oferty od Melpomeny i Polihymni Jeśli nie macie Państwo pomysłu na wieczór sylwestrowy, to może warto spędzić go w jednej z lubuskich placówek kultury. Oto kilka propozycji. A ja, korzystając z okazji, już teraz życzę Państwu wszelkiej pomyślności w Nowym Roku 2024.

📢 Wkrótce przed nami wielki koncert Zielonogórskiego Kolędowania. Wystąpi ponad 60-osobowy chór oraz soliści, będzie można wspólnie pośpiewać W sobotę, 6 stycznia, o godz. 18 w kościele pw. Matki Bożej Częstochowskiej wystąpi chór warsztatowy ok. 60 osób (dzieci, młodzież, dorośli), który zaprezentuje najpiękniejsze polskie kolędy. 📢 Nowe paliwo E10 - lista samochodów, które są kompatybilne. Zobacz, czy możesz tankować E10 do twojego auta 28.12.2023 Benzyna E10 ma od stycznia zastąpić popularną "95". Jednak nie wszystkie auta będą mogły palić E10. Mamy listę aut, które nie są kompatybilne z nowym paliwem. Jak sprawdzić czy twój samochód może jeździć na E10?

📢 Sąsiedzkie Kolędowanie w Zielonej Górze. Będzie wydarzenie w Domu Sąsiedzkim | WIDEO W czwartek, 28 grudnia, o godz. 18 w Domu Sąsiedzkim przy ul. Kościelnej 7/9 w Zielonej Górze odbędzie się Sąsiedzkie Kolędowanie. Wystąpi Przemek Szczotko z Zielonej Góry z zespołem.

📢 Katedra pełna ludzi i kolęd. Gorzowskie dęciaki zagrały z Nowonarodzonymi Gorzowianie przedłużyli sobie świętowanie Bożego Narodzenia. W środowy wieczór 27 grudnia w katedrze odbył się koncert kolęd w wykonaniu Gorzowskiej Orkiestry Dętej i zespołu Nowonarodzeni. W świątyni trudno było o wolne miejsce. 📢 Święta 2023. Nie tylko koty naszych Czytelników uwielbiają świąteczne drzewka. Dostaliśmy dużo zdjęć | GALERIA Zdawałoby się, że kot i choinka nie mają prawa spotkać się bez szwanku dla tej drugiej. - Żaden prawdziwy kot nie zniesie takiej zniewagi, jak stojąca choinka - zauważa pan Maciej. A jednak! Koty naszych Czytelników potrafią tak wpasować się między świąteczne ozdoby, że nie tylko żadnej nie zrzucą. Doskonale maskują się w zielonych gałązkach. I potrafią to nie tylko koty. Zobacz galerię świątecznych zdjęć od naszych Czytelników.

📢 Wojewoda Marek Cebula: Nie ma północy i południa województwa. Jest Lubuskie Być może jeszcze w tym roku zostaną powołani wicewojewodowie – mówi Marek Cebula. Środa 27 grudnia to jego pierwszy dzień pracy jako wojewody lubuskiego. 📢 Wysoka woda w lubuskich rzekach. Warta zalała bulwary w Gorzowie Rośnie poziom rzek w województwie lubuskim. Powodem są utrzymujące się od dłuższego czasu dodatnie temperatury, które powodują, że w górach szybciej topnieje śnieg. Spore znaczenie mają też opady deszczu. A tych w ostatnich tygodniach nie brakuje. Wody w rzekach na terenie regionu z dnia na dzień jest coraz więcej, ale póki co nie ma powodów do niepokoju. Powódź raczej nam nie grozi, choć problemem mogą być lokalne podtopienia.

📢 Trzech rywali żużlowców Enei Falubazu Zielona Góra przed sezonem 2024 Po tym, jak opublikowany został terminarz PGE Ekstraligi na sezon 2024, kluby żużlowe zabrały się za planowanie meczów sparingowych. Enea Falubaz Zielona Góra poinformował, że pierwsze spotkanie kontrolne zamierza rozegrać 23 marca.

📢 Karkonosze zimą widziane z Zielonej Góry. Przepięknie widać szczegóły. Mamy zdjęcia! Udało się! Teren, który widzicie na poniższych fotografiach, oddalony jest od nas o około 140 kilometrów. Prawda, że zapiera dech? 📢 IKEA w Zbąszynku produkuje 60 mln mebli rocznie. To potężny zakład zaopatrujący świat W zakładach IKEA Industry w Zbąszynku można wyprodukować nawet 60 milionów mebli rocznie. To potężny zakład, który zaopatruje głównie Stany Zjednoczone, Włochy, Wielką Brytanię i Niemcy. Dziennie wyjeżdża stąd nawet 500 ciężarówek, a do samych Niemiec kursuje ich około 100 dziennie. Tego typu działania zostawiają duży ślad klimatyczny, ale firma podjęła odpowiednie kroki, aby i z tym sobie poradzić. 📢 Niemcy mają problem z migrantami. Władze proszą mieszkańców o pomoc Jak informuje Interia, Monachium ma problem z uchodźcami. Władze apelują nawet do obywateli, by - w zamian za publiczne pieniądze - oddawali swoje lokale w użytek cudzoziemcom.

📢 Bp Paweł Socha jest biskupem już 50 lat! Tak obchodził złoty jubileusz To dla mnie akt wielkiej wdzięczności, że Pan Bóg przeze mnie dokonywał dzieł – mówił we wtorkowe południe bp Paweł Socha w dniu 50. rocznicy święceń biskupich. 📢 Tak 16 lat temu żużlowcy Falubazu Zielona Góra bawili się na Gran Canarii. Obejrzyjcie zdjęcia W 2007 roku w Polsce był bardzo chłodny listopad. Na Gran Canarii temperatury dochodziły do 30 stopni Celsjusza. Przez tydzień z pięknej pogody korzystała ekipa Falubazu Zielona Góra. Obejrzyjcie zdjęcia sprzed 16 lat.

📢 Pamiętacie żużlowe święta z Falubazem? Zobaczcie, jak to wyglądało 18 lat temu Kto pamięta tę imprezę, która odbyła się tuż przed wigilią Bożego Narodzenia w 2005 roku na terenie Uniwersytetu Zielonogórskiego? Po słabym sezonie (spadek z ekstraligi) żużlowcy Falubazu spotkali się z kibicami.

📢 Opowieść Chmielnika. Ryba, część skarbu z Witaszkowa. Czego mogli chcieć scytyjscy przybysze? Jakiś czas temu pisałem o dziwnej rybie znajdującej się na Wyspie Teatralnej w Gubinie. Na rybie tej archaiczne ornamenty zaświadczają o odkryciu w nieodległym Witaszkowie skarbu zwanego „skarbem z Vettersfelde”. 📢 Boże Narodzenie 2023 na wesoło. Publikujemy najlepsze memy! "Choinka zemdlała", "Pioter no zjedz jeszcze karpika" "Jedz, jedz, babunia specjalnie przygotowała" "Ależ ty zmiarniałaś przez ten rok", "No daj buziaka ciotuni", "Cicho! Kevin leci...", "Ty tylko ten komputer i komputer", "Kiedy się ustatkujesz?"... Znacie to? Każdy zna, szczególnie w okresie Bożego Narodzenia, kiedy rodzinne spotkania przy stole są nieco dłuższe, niż zwykle. Tego typu akcenty to idealna pożywka dla internautów, którym humoru nie brakuje. Przygotowaliśmy dla was najlepsze memy na Boże Narodzenie. Uśmiechnijcie się!

📢 Żarty z tych samochodów bawią najbardziej. Oto najśmieszniejsze memy o motoryzacji 26.12.2023 Polacy uwielbiają żartować z tematów motoryzacyjnych. Internauci codziennie tworzą nowe memy o kierowcach, ulubionych markach samochodów czy o bieżących wydarzeniach na drogach. Dziś przygotowaliśmy dla Was najśmieszniejsze memy i obrazki motoryzacyjne. 📢 Najpiękniejsze choinki w Lubuskiem. Najpiękniejsze bo... Wasze! Tak pięknie je ubraliście! Są Najpiękniejsze? Tak! Oryginalne? No raczej! Pachnące? Nie inaczej! Klimatyczne? A i owszem! Odpowiadamy na te wszystkie pytanie twierdząco, bo... choinki naszych Czytelników podbijają internet. Nie żartujemy, serio! Ich oryginalność i wyjątkowość widać na każdej fotografii. I przyznamy, że kiedy pytaliśmy o wasze drzewka nie spodziewaliśmy się takiego odzewu. Zalaliście nas fotografiami swoich świątecznych wnętrz i drzewek. Efekt? Zajrzyjcie do naszej galerii. Jest pięknie!

📢 Żabi Dwór - od rycerskiego majątku po nowoczesny hotel ze spa Żabi Dwór - to miejsce na prawdziwy relaks z odrobiną luksusu, eleganckie wesele w zabytkowych wnętrzach czy kreatywnego spotkania biznesowego także w parku „Przepiękne miejsce, klimatyczne spa oraz rewelacyjny masaż. Restauracja rodem z warszawskich salonów. Uwielbiam takie miejsca ze smakiem, na pewno wrócę. Polecam.” Podpisano - Nikodem.

📢 27 fascynujących ciekawostek o Dolnym Śląsku. Ukryte skarby, żeliwne drzewo, biegun zimna i inne cuda, które was zaskoczą Szukacie inspiracji do weekendowych wycieczek i zwiedzania? Wybierzcie się na Dolny Śląsk, gdzie na każdym kroku możecie napotkać coś niezwykłego. Na zachętę zebraliśmy dla was 27 niesamowitych ciekawostek o Dolnym Śląsku. Są wśród nich zaskakujące fakty, intrygujące informacje, a przede wszystkim – inspiracje do wycieczek po regionie, których długo nie zapomnicie. 📢 Liczę się z tym, że odbiję się od drzwi. Wówczas wracam 550 km do domu i Wigilię spędzę z sąsiadką - mówi zielonogórzanka Agnieszka Fletcher "James Fletcher uprowadził dzieci z domu w lipcu 2022. Od tego czasu ucieka z nimi, przeprowadza się, ukrywa dzieci, uniemożliwia mi z nimi kontakt na każdy możliwy sposób. W ostatnim zażaleniu do Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu napisał, że od wielu lat zaniedbywałam dzieci, biłam je oraz jego. James użył tego sformułowania dopiero po otrzymaniu decyzji Sądu, że dzieci mają wrócić do mamy, czyli do mnie” - czytamy w piśmie pani Agnieszki przesłanym do redakcji.

📢 Lubuskie: okrutna zbrodnia. Zamordowano kobietę. Oskarżeni to... syn i wnuk ofiary Do brutalnego zabójstwa 66-letniej kobiety matki i babci doszło w drugi dzień świąt w ubiegłym roku w Klenicy w powiecie zielonogórskim. Jeszcze przed pierwszą rocznicą śmierci kobiety, Prokuratura Rejonowa w Świebodzinie skierowała do sądu akt oskarżenia przeciwko dwóm mężczyznom. To syn i wnuk kobiety.

📢 Lubuskie. Nowe zatrzymania ws. oszustw i prania pieniędzy. Ponad 50 zatrzymanych, kilkaset zarzutów. Mogli "wyprać" nawet kilkaset mln zł! Funkcjonariusze CBŚP i KAS pod nadzorem Prokuratury Regionalnej w Warszawie zatrzymali kolejne 10 osób w ramach śledztwa dotyczącego międzynarodowej zorganizowanej grupy przestępczej. Chodzi o pranie pieniędzy pochodzących z różnego rodzaju przestępstw. Zatrzymań dokonano m.in. na terenie województwa lubuskiego. Szczegóły poniżej. 📢 Mężczyźni o tych imionach są najgorszymi mężami. Mają trudny charakter [LISTA] 20.12.2023 Od początku wydają się wspaniałymi partnerami życiowymi, a po ślubie wszystko diametralnie się zmienia. Co możemy wyczytać z konkretnych imion? Zobacz, jacy mężczyźni muszą się bardzo starać w roli mężów. Potrzeba jednak więcej silnej woli - ci mężczyźni muszą się mocniej starać, aby być dobry mężami. Zobacz listę męskich imion, które mogą świadczyć o trudnym charakterze.

📢 Gdzie na ferie w Lubuskiem? Top 7 miejsc do odwiedzenia z dziećmi! Sprawdź! Zimowy urok województwa lubuskiego sprawia, że jest to idealne baza wypadowa do krótkich wycieczek podczas ferii zimowych. Parki rozrywki, mini zoo, kosmiczna przygoda czy aktywny wypoczynek? Odkryj z dziećmi różnorodne atrakcje, które oferuje nasz region. 📢 Zielona Góra pod śniegiem, paraliż w Lubuskiem. Ludzie wywozili śnieg ciężarówkami! Pamiętacie, co się działo? Mamy zdjęcia z 1965 roku W tym roku zima zawitała do Lubuskiego! Spadł śnieg i występowały mocniejsze mrozy, nawet -11 stopni Celsjusza! Czy pogoda tradycyjnie zaskoczyła drogowców? Na pewno kierowców, którzy kilometrami ustawiali się, żeby wymieniać opony na zimowe w samochodach. Kolizje i wypadki przez pierwsze dni były na porządku dziennym, mimo że opady nie były tak obfite, jak kilkadziesiąt lat temu. Przypomnijmy, że w 1965 roku śnieg sparaliżował cały lubuski transport. Zobaczcie film i zdjęcia sprzed 57 lat!

📢 Nie jedź cytrusów, jeśli bierzesz te leki. To połączenie może być niebezpieczne Cytrusy to owoce szczególnie lubiane przez Polaków. Największa popularnością cieszą się właśnie jesienią i zimą. Wysoka zawartość witaminy C bardzo się przydaje w chłodne i mokre dni. Warto wiedzieć, że nie powinniśmy łączyć cytrusów z niektórymi lekami, bo może to wywołać niebezpieczne dla zdrowia skutki. Zobaczcie których leków nie powinno się łączyć z cytrusami. 📢 Rozpoczął się wojewódzki etap Plebiscytu Sportowego. Już w piątek, 29 grudnia, poznamy zwycięzców! Rozpoczęliśmy kolejną edycję Plebiscytu Sportowego. Jak w ubiegłych latach nagrody zostaną przyznane najpierw w każdym mieście i powiecie, później w skali województwa, a następnie w wielkim ogólnopolskim finale. Partnerem Plebiscytu Sportowego 2023 jest ORLEN - największy sponsor polskiego sportu zawodowego i amatorskiego.

